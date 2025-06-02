Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 02 Haziran 2025

Son depremler...Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler.. 02 Haziran 2025 deprem son dakika haberleri haberin detayında...Artçı deprem mi oldu? Son deprem büyüklüğü ne kadar? Yakınımdaki depremler nelerdir? Anlık deprem mi oldu? Son dakika canlı deprem Türkiye haritası..Kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü ve AFAD deprem haberleri..İstanbul'da deprem mi oldu? Ankara'da deprem mi oldu? İzmir'de deprem mi oldu? Hangi illerde deprem oldu ve hissedildi? Bugün deprem mi oldu? Deprem ne zaman ve kaç şiddetinde oldu? En son hangi bölgede deprem oldu? Deprem haberleriyle ilgili en çok merak edilenlerin cevabı haberde..

Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 02 Haziran 2025
son dakika deprem mi oldu?

02 Haziran 2025 ve Kandilli son dakika listesi..

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Kiğı (Bingöl) 00:02:53 02-06-2025 39,23111 40,25306 7,15 2,8
DARKOPRU-KIGI (BINGOL) 00:02:51 02-06-2025 39,207 40,2703 5 2,9
Mutki (Bitlis) 23:55:33 01-06-2025 38,56917 41,87528 7,43 1,2
Acıpayam (Denizli) 23:53:53 01-06-2025 37,30389 29,52556 17,9 1,3
Sincik (Adıyaman) 23:52:02 01-06-2025 38,10278 38,47167 9,84 1,9
AKSU-SINCIK (ADIYAMAN) 23:52:01 01-06-2025 38,1437 38,464 5 1,8
Simav (Kütahya) 23:45:36 01-06-2025 39,20056 28,93639 9,29 1,2
Köyceğiz (Muğla) 23:32:26 01-06-2025 36,94833 28,81667 4,76 1,5
PINAR-KOYCEGIZ (MUGLA) 23:32:25 01-06-2025 36,9332 28,8603 16,3 1,8
Tuşba (Van) 23:25:51 01-06-2025 38,83194 43,46472 7 1,2
Simav (Kütahya) 23:23:52 01-06-2025 39,20194 28,92306 7,8 0,9
DEMIRKANAT-KIGI (BINGOL) 23:17:29 01-06-2025 39,224 40,2967 8,3 2,1
Kiğı (Bingöl) 23:17:29 01-06-2025 39,23444 40,30278 15,86 1,9
ERMENISTAN 23:12:27 01-06-2025 40,694 44,2957 8,3 2,6
Aragatsotn (Ermenistan) - [49.77 km] Akyaka (Kars) 23:12:27 01-06-2025 40,70278 44,32528 18,94 2,5
Yeşilyurt (Malatya) 23:11:27 01-06-2025 38,16028 38,18111 7 1,3
Karadeniz - [09.02 km] Espiye (Giresun) 22:53:14 01-06-2025 41,04278 38,68639 17,07 1,5
Hasköy (Muş) 22:39:34 01-06-2025 38,6425 41,67472 7 0,8
DEMIRKANAT-KIGI (BINGOL) 22:29:13 01-06-2025 39,2237 40,3033 4,2 2
Kiğı (Bingöl) 22:29:13 01-06-2025 39,23333 40,30083 19,06 1,8
Çelikhan (Adıyaman) 22:28:29 01-06-2025 38,07083 38,35861 12,11 1
GIRIT ADASI (AKDENIZ) 22:11:19 01-06-2025 35,0177 25,163 8,6 2,5
DARKOPRU-KIGI (BINGOL) 22:10:53 01-06-2025 39,2207 40,272 5,7 2,9
Kiğı (Bingöl) 22:10:53 01-06-2025 39,23583 40,25083 7,06 2,7
Sincik (Adıyaman) 21:51:08 01-06-2025 38,10028 38,46556 7 1,3
GECITLI-SINCIK (ADIYAMAN) 21:51:07 01-06-2025 38,1227 38,5063 9,4 1,4
Kiğı (Bingöl) 21:46:21 01-06-2025 39,30778 40,28361 7 1,2
Kiğı (Bingöl) 21:41:15 01-06-2025 39,3025 40,32028 7 1,2
DALLICA-KIGI (BINGOL) 21:20:23 01-06-2025 39,2483 40,3192 8,8 1,7
DEMIRKANAT-KIGI (BINGOL) 21:08:25 01-06-2025 39,223 40,2928 24,3 1,8
Yedisu (Bingöl) 21:08:24 01-06-2025 39,41917 40,43778 11,3 1,7
Akdeniz - [07.79 km] Samandağ (Hatay) 21:06:53 01-06-2025 36,17583 35,87556 6,02 1,7
KAPISUYU-SAMANDAG (HATAY) 21:06:53 01-06-2025 36,1475 35,913 12,4 1,3
Kiğı (Bingöl) 21:01:09 01-06-2025 39,24917 40,28694 7,17 3
DEMIRKANAT-KIGI (BINGOL) 21:01:08 01-06-2025 39,2333 40,3187 2,1 3,4
Kiğı (Bingöl) 20:48:14 01-06-2025 39,23139 40,29194 7,01 2
DALLICA-KIGI (BINGOL) 20:48:13 01-06-2025 39,2513 40,3013 8,1 2
YESILKOY ACIKLARI-ANTALYA (AKDENIZ) 20:41:33 01-06-2025 36,5868 31,7223 18 2,3
Simav (Kütahya) 20:40:49 01-06-2025 39,22889 28,97 9,88 1
YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA) 20:40:47 01-06-2025 39,273 28,9847 11,7 1,4
Kiğı (Bingöl) 20:39:27 01-06-2025 39,24444 40,28417 7 3,2
DALLICA-KIGI (BINGOL) 20:39:26 01-06-2025 39,2405 40,3228 5 3,5
Akdeniz - Antalya Körfezi - [14.83 km] Alanya (Antalya) 20:31:27 01-06-2025 36,55861 31,58389 12,75 4
YESILKOY ACIKLARI-ANTALYA (AKDENIZ) 20:31:26 01-06-2025 36,583 31,6752 8,8 4
Kiğı (Bingöl) 20:26:35 01-06-2025 39,25667 40,26 7 3,1
DEMIRKANAT-KIGI (BINGOL) 20:26:34 01-06-2025 39,2223 40,2958 6,6 3,5
Kiğı (Bingöl) 19:52:49 01-06-2025 39,25556 40,30194 6,97 1,6
ACIKGUNEY-KIGI (BINGOL) 19:52:48 01-06-2025 39,2663 40,2357 9,8 1,8
Kiğı (Bingöl) 19:19:30 01-06-2025 39,23861 40,27694 7,06 1,9
ESME-KIGI (BINGOL) 19:19:29 01-06-2025 39,2445 40,3378 2,6 2,1
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 19:18:36 01-06-2025 39,2373 28,9918 8,4 2,1
Kiğı (Bingöl) 19:09:52 01-06-2025 39,27639 40,30083 7,03 1,7
DALLICA-KIGI (BINGOL) 19:09:51 01-06-2025 39,2495 40,284 10,6 2
GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) 19:04:15 01-06-2025 34,9613 24,5832 24,6 2,7
Kiğı (Bingöl) 18:55:44 01-06-2025 39,28139 40,31167 6,93 1,5
DALLICA-KIGI (BINGOL) 18:55:44 01-06-2025 39,252 40,3033 5,3 1,9
Samandağ (Hatay) 18:51:04 01-06-2025 36,25722 35,99361 6,99 1,8
YAYLACIK-(HATAY) 18:51:03 01-06-2025 36,2448 36,0187 10,5 1,7
Ege Denizi - [07.87 km] Gökçeada (Çanakkale) 18:16:33 01-06-2025 40,08611 25,99 6,81 1,7
ESELEK-GOKCEADA (CANAKKALE) 18:16:31 01-06-2025 40,1108 25,9953 11 1,8
Ege Denizi - [06.69 km] Gökçeada (Çanakkale) 18:15:27 01-06-2025 40,09889 25,99028 7,13 1,7
ESELEK-GOKCEADA (CANAKKALE) 18:15:26 01-06-2025 40,1135 25,95 17 1,8
Ege Denizi - [05.28 km] Gökçeada (Çanakkale) 18:13:25 01-06-2025 40,11417 25,98833 7,1 1,5
ESELEK-GOKCEADA (CANAKKALE) 18:13:24 01-06-2025 40,1113 25,9467 14,8 1,7
Simav (Kütahya) 18:03:41 01-06-2025 39,24667 28,96778 7,14 1,4
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 18:03:39 01-06-2025 39,2587 28,9747 11,9 1,5
Simav (Kütahya) 17:58:56 01-06-2025 39,24222 28,96778 8,98 1,7
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 17:58:56 01-06-2025 39,2493 28,9958 9,3 1,9
İskilip (Çorum) 17:24:29 01-06-2025 40,88333 34,52167 7,03 1,3
Martvili, Samegrelo-Zemo Svaneti (Gürcistan) - [121.37 km] Posof (Ardahan) 16:45:36 01-06-2025 42,6725 42,54028 11,26 2,3
Ege Denizi - [64.93 km] Çeşme (İzmir) 16:13:22 01-06-2025 38,50583 25,56722 7,9 1,9
Andırın (Kahramanmaraş) 16:12:22 01-06-2025 37,81167 36,28583 7 2,8
PAYAMBURNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 16:12:21 01-06-2025 37,8637 36,303 5 2,6
SAROS KORFEZI (EGE DENIZI) 16:05:21 01-06-2025 40,496 26,5192 8,5 1,7
Ege Denizi - Saros Körfezi - [10.40 km] Gelibolu (Çanakkale) 16:05:19 01-06-2025 40,4825 26,42111 19,41 1,6
EGE DENIZI 15:41:14 01-06-2025 38,4422 25,4883 11,9 2,9
Ege Denizi - [73.12 km] Çeşme (İzmir) 15:41:13 01-06-2025 38,46306 25,44917 7 2,8
Ege Denizi - [73.06 km] Çeşme (İzmir) 15:32:01 01-06-2025 38,45083 25,44556 7 3,3
EGE DENIZI 15:32:01 01-06-2025 38,4388 25,4622 10,3 3,2
Kiğı (Bingöl) 15:15:32 01-06-2025 39,24 40,29139 7 2,4
YAZGUNU-KIGI (BINGOL) 15:15:30 01-06-2025 39,2602 40,2585 5 2,7
Akdeniz - [27.30 km] Ortaca (Muğla) 15:11:54 01-06-2025 36,46861 28,70333 7,07 1,7
AKDENIZ 15:11:54 01-06-2025 36,5317 28,7088 16,7 1,7
Kaş (Antalya) 14:55:48 01-06-2025 36,405 29,38667 7 1
Kiğı (Bingöl) 14:33:33 01-06-2025 39,2325 40,29222 7 2,6
DEMIRKANAT-KIGI (BINGOL) 14:33:32 01-06-2025 39,2052 40,3052 9,1 2,6
Andırın (Kahramanmaraş) 14:30:09 01-06-2025 37,78806 36,25361 6,96 1,6
Simav (Kütahya) 14:14:16 01-06-2025 39,23889 28,98417 9,04 1,3
Kiğı (Bingöl) 14:03:42 01-06-2025 39,30417 40,3475 7 1,6
Simav (Kütahya) 13:53:35 01-06-2025 39,24083 28,97611 9,66 1,2
KARACAOREN-SIMAV (KUTAHYA) 13:53:35 01-06-2025 39,1557 29,029 15,3 1,4
Onikişubat (Kahramanmaraş) 13:39:29 01-06-2025 37,85611 36,57 7 1,6
Kiğı (Bingöl) 13:39:26 01-06-2025 39,21639 40,30056 7 3,1
DEMIRKANAT-KIGI (BINGOL) 13:39:25 01-06-2025 39,2138 40,2978 5 3,3
EGE DENIZI 13:07:32 01-06-2025 36,6503 25,6885 12,9 2,2
Kiğı (Bingöl) 13:01:42 01-06-2025 39,20972 40,29083 13,32 2,5
DALLICA-KIGI (BINGOL) 13:01:42 01-06-2025 39,222 40,2577 7,6 2,6
DARKOPRU-KIGI (BINGOL) 12:55:37 01-06-2025 39,2122 40,2892 5,9 3,6
Kiğı (Bingöl) 12:55:36 01-06-2025 39,22944 40,29917 11,13 3,6
Bigadiç (Balıkesir) 12:55:33 01-06-2025 39,46861 28,15806 7 1,9
Kiğı (Bingöl) 12:31:12 01-06-2025 39,20056 40,29028 5,12 2,8
DARKOPRU-KIGI (BINGOL) 12:31:12 01-06-2025 39,176 40,2712 7,8 2,9
Kiğı (Bingöl) 12:30:05 01-06-2025 39,31806 40,31278 7,52 2,3
Kiğı (Bingöl) 12:26:22 01-06-2025 39,23167 40,31361 7 4,4
DALLICA-KIGI (BINGOL) 12:26:21 01-06-2025 39,2308 40,2822 5 4,5
Elbistan (Kahramanmaraş) 11:41:29 01-06-2025 38,13972 37,32389 7 1,5
GUMUSDOVEN-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 11:41:28 01-06-2025 38,0602 37,245 8,3 1,5
Kiğı (Bingöl) 11:31:05 01-06-2025 39,23417 40,25333 7,05 2,2
DALLICA-KIGI (BINGOL) 11:31:04 01-06-2025 39,2415 40,2868 5 2,3
Kiğı (Bingöl) 11:20:12 01-06-2025 39,22722 40,30917 7,6 1,8
DALLICA-KIGI (BINGOL) 11:20:12 01-06-2025 39,2398 40,3 8,6 2
Buca (İzmir) 11:20:11 01-06-2025 38,28667 27,21222 10,02 1,8
ZAFER-BUCA (IZMIR) 11:20:11 01-06-2025 38,3243 27,205 9 1,8
EGE DENIZI 11:13:05 01-06-2025 36,6445 25,5868 7,5 2,3
ATALAR-SEHITKAMIL (GAZIANTEP) 10:55:50 01-06-2025 37,205 37,0497 8,3 2,4
Şehitkamil (Gaziantep) 10:55:49 01-06-2025 37,21111 37,02 7,02 2,6
Ege Denizi 10:54:56 01-06-2025 36,72667 25,87833 7 3,2
EGE DENIZI 10:54:54 01-06-2025 36,6527 25,6345 6,5 3,3
Manyas (Balıkesir) 10:18:30 01-06-2025 40,05056 27,82583 7,2 1,6
SULEYMANLI-MANYAS (BALIKESIR) 10:18:29 01-06-2025 40,0417 27,8462 17,8 1,7
HACIYAKUP-MANYAS (BALIKESIR) 10:16:18 01-06-2025 40,041 27,878 10,7 2
Manyas (Balıkesir) 10:16:17 01-06-2025 40,03889 27,82694 7,17 2,1
Manyas (Balıkesir) 10:15:32 01-06-2025 40,04333 27,86083 14,42 2,9
SULEYMANLI-MANYAS (BALIKESIR) 10:15:32 01-06-2025 40,033 27,8492 11 3,1
Kırıkhan (Hatay) 09:49:33 01-06-2025 36,57083 36,38944 7,09 2,7
YILANLI-KIRIKHAN (HATAY) 09:49:33 01-06-2025 36,5968 36,3183 7,6 2,6
Manyas (Balıkesir) 08:57:54 01-06-2025 40,03694 27,82722 7,71 2,7
SULEYMANLI-MANYAS (BALIKESIR) 08:57:54 01-06-2025 40,0492 27,8462 16,7 2,9
Manyas (Balıkesir) 08:56:33 01-06-2025 40,03861 27,86139 7,02 2
DARICA-MANYAS (BALIKESIR) 08:56:33 01-06-2025 40,0257 27,8545 15,5 2,1
Manyas (Balıkesir) 08:55:22 01-06-2025 40,04667 27,81944 7,31 1,6
HACIYAKUP-MANYAS (BALIKESIR) 08:55:22 01-06-2025 40,0563 27,8698 13,1 1,7
SULEYMANLI-MANYAS (BALIKESIR) 08:51:58 01-06-2025 40,0508 27,8348 17,2 1,3
Manyas (Balıkesir) 08:50:11 01-06-2025 40,03333 27,85611 7 1,7
DARICA-MANYAS (BALIKESIR) 08:50:11 01-06-2025 40,0245 27,88 17,3 2
Merkez (Bingöl) 08:36:47 01-06-2025 39,04222 40,26917 7,04 1,5
Azez, Halep (Suriye) - [20.66 km] Merkez (Kilis) 08:12:36 01-06-2025 36,49167 37,26083 7,12 1,4
Ege Denizi, Girit Adası (Kriti) - [261.52 km] Datça (Muğla) 07:28:13 01-06-2025 35,40333 25,01889 33,3 3,5
GIRIT ADASI (AKDENIZ) 07:28:09 01-06-2025 35,0593 25,1608 10,1 3,5
Kiğı (Bingöl) 07:10:23 01-06-2025 39,20889 40,27694 10,47 2
DARKOPRU-KIGI (BINGOL) 07:10:21 01-06-2025 39,1997 40,2747 5 2,2
Acıpayam (Denizli) 06:51:15 01-06-2025 37,27556 29,49083 7 2
CAMKOY-GOLHISAR (BURDUR) 06:51:14 01-06-2025 37,2887 29,5167 5 2
Kiğı (Bingöl) 06:50:39 01-06-2025 39,2375 40,24611 11,73 2,3
DALLICA-KIGI (BINGOL) 06:50:39 01-06-2025 39,2257 40,2723 7 2,4
EGE DENIZI 06:37:36 01-06-2025 36,6697 25,7555 5 2
Simav (Kütahya) 06:34:48 01-06-2025 39,10139 28,93361 7,24 0,8
Akçadağ (Malatya) 06:33:31 01-06-2025 38,51222 37,98806 6,99 2,4
IRIAGAC-YAZIHAN (MALATYA) 06:33:31 01-06-2025 38,5692 37,9862 2,8 2,3
Simav (Kütahya) 06:10:11 01-06-2025 39,23056 28,96472 7,05 2,9
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 06:10:11 01-06-2025 39,2602 28,9775 5,4 3
Akçadağ (Malatya) 05:49:34 01-06-2025 38,51778 38,00167 7 1,3
Yeşilyurt (Malatya) 05:16:47 01-06-2025 38,30917 38,28444 8,41 1,6
Yeşilyurt (Malatya) 05:10:06 01-06-2025 38,30472 38,30667 7,13 2,2
Akdeniz - [216.02 km] Kaş (Antalya) 05:06:08 01-06-2025 34,43694 28,53694 6,79 1,9
Akdeniz - [62.69 km] Manavgat (Antalya) 04:26:58 01-06-2025 36,21639 31,24028 24,19 2,2
AKDENIZ 04:26:58 01-06-2025 36,2282 31,2448 10,5 2,5
Doğanşehir (Malatya) 04:25:48 01-06-2025 38,07694 37,66194 7 0,9
Of (Trabzon) 04:25:29 01-06-2025 40,94222 40,27611 10,22 1,1
Simav (Kütahya) 04:11:23 01-06-2025 39,21917 28,90889 7,58 1
Akhisar (Manisa) 04:10:35 01-06-2025 39,07389 27,86667 7 1,1
KARAAGAC-FETHIYE (MUGLA) 04:04:00 01-06-2025 36,4428 29,153 5,8 1,4
Fethiye (Muğla) 04:03:59 01-06-2025 36,44611 29,15361 7 1,3
Gönen (Balıkesir) 04:01:09 01-06-2025 40,10139 27,73944 7,74 1,1
MARMARA DENIZI 03:53:35 01-06-2025 40,8565 28,4247 16,5 1,6
Marmara Denizi - [19.51 km] Büyükçekmece (İstanbul) 03:53:34 01-06-2025 40,84361 28,41889 7,01 1,3
Baklan (Denizli) 03:50:29 01-06-2025 37,88806 29,45639 6,96 1
Onikişubat (Kahramanmaraş) 03:50:27 01-06-2025 37,7825 36,51944 7 1,2
Pütürge (Malatya) 03:49:47 01-06-2025 38,28028 38,84139 9,16 1,3
GUNDEGER-PUTURGE (MALATYA) 03:49:47 01-06-2025 38,3057 38,8477 13,6 1,4
Van Gölü - [03.62 km] Adilcevaz (Bitlis) 03:47:11 01-06-2025 38,75972 43,02194 7,01 1,4
VAN GOLU 03:47:11 01-06-2025 38,7395 43,0737 19,2 1,8
Van Gölü - [04.63 km] Adilcevaz (Bitlis) 03:44:31 01-06-2025 38,76944 43,05194 6,97 1,9
ESENKIYI-ADILCEVAZ (BITLIS) 03:44:31 01-06-2025 38,7415 43,0618 5 2,1
Yazıhan (Malatya) 03:30:15 01-06-2025 38,54944 38,00083 7 1,7
CIVRIL-YAZIHAN (MALATYA) 03:30:15 01-06-2025 38,5473 38,0125 7,3 1,9
Lice (Diyarbakır) 03:24:27 01-06-2025 38,48472 40,50639 4,53 1,2
CEPER-LICE (DIYARBAKIR) 03:24:26 01-06-2025 38,4725 40,5387 12,7 1,4
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 03:00:25 01-06-2025 39,2432 28,9912 6,8 1,6
Simav (Kütahya) 03:00:24 01-06-2025 39,22194 28,93556 12,87 1,5
Akre, Ninova (Irak) - [34.45 km] Şemdinli (Hakkari) 02:53:03 01-06-2025 36,91694 43,88333 7,07 1,3
Darende (Malatya) 02:47:32 01-06-2025 38,47389 37,59667 6,93 1
Ege Denizi - [50.39 km] Datça (Muğla) 02:46:02 01-06-2025 36,30917 27,14944 7,03 1,6
EGE DENIZI 02:46:00 01-06-2025 36,2885 27,0127 9,9 1,7
Beypazarı (Ankara) 02:43:54 01-06-2025 40,18722 31,74667 7,08 1,7
HIRKATEPE-BEYPAZARI (ANKARA) 02:43:53 01-06-2025 40,1652 31,7513 4,6 2,1
Kiğı (Bingöl) 02:33:55 01-06-2025 39,2325 40,27972 7,04 1,5
DEMIRKANAT-KIGI (BINGOL) 02:33:54 01-06-2025 39,2257 40,3333 5 2
Kiğı (Bingöl) 02:32:09 01-06-2025 39,23639 40,27278 6,99 1,2
ESME-KIGI (BINGOL) 02:32:08 01-06-2025 39,2503 40,3242 25,3 1,6
Yazıhan (Malatya) 02:26:07 01-06-2025 38,56944 37,99722 5,59 1,4
Yazıhan (Malatya) 02:24:31 01-06-2025 38,53833 38,005 7,15 2
IRIAGAC-YAZIHAN (MALATYA) 02:24:31 01-06-2025 38,5345 38,0038 7,3 2,1
Doğanşehir (Malatya) 02:21:12 01-06-2025 37,98639 38,12278 7,03 1,6
KURUCAOVA-DOGANSEHIR (MALATYA) 02:21:12 01-06-2025 37,9843 38,088 8,5 1,6
Marmara Denizi - [21.33 km] Beylikdüzü (İstanbul) 02:20:15 01-06-2025 40,77528 28,67056 7,02 1,5
MARMARA DENIZI 02:20:15 01-06-2025 40,768 28,6685 17,6 1,6
Sivrice (Elazığ) 02:00:29 01-06-2025 38,47389 39,16889 6,66 3,1
DEDEPINARI-(ELAZIG) 02:00:28 01-06-2025 38,4992 39,181 7,9 3
Akdeniz - [73.28 km] Kumluca (Antalya) 01:19:11 01-06-2025 36,00611 31,14167 16,09 3,9
AKDENIZ 01:19:10 01-06-2025 36,0793 31,1013 18 4,1
Kiğı (Bingöl) 00:58:54 01-06-2025 39,19889 40,2725 7 2,8
DARKOPRU-KIGI (BINGOL) 00:58:52 01-06-2025 39,1883 40,2678 5 2,8
Yazıhan (Malatya) 00:54:32 01-06-2025 38,56917 38,00306 7,1 1,2
Akdeniz - [287.15 km] Datça (Muğla) 00:51:57 01-06-2025 34,21833 26,52639 6,29 2,9
Simav (Kütahya) 00:38:30 01-06-2025 39,23139 28,93556 5,12 1,5
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 00:38:30 01-06-2025 39,2412 28,9895 3,7 1,6
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 00:35:17 01-06-2025 39,244 28,9653 7,5 2,6
Simav (Kütahya) 00:35:16 01-06-2025 39,22778 28,94917 11,54 2,4
KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Kiğı (Bingöl) 00:02:53 02-06-2025 39,23111 40,25306 7,15 2,8
DARKOPRU-KIGI (BINGOL) 00:02:51 02-06-2025 39,207 40,2703 5 2,9
Mutki (Bitlis) 23:55:33 01-06-2025 38,56917 41,87528 7,43 1,2
Acıpayam (Denizli) 23:53:53 01-06-2025 37,30389 29,52556 17,9 1,3
Sincik (Adıyaman) 23:52:02 01-06-2025 38,10278 38,47167 9,84 1,9
AKSU-SINCIK (ADIYAMAN) 23:52:01 01-06-2025 38,1437 38,464 5 1,8
Simav (Kütahya) 23:45:36 01-06-2025 39,20056 28,93639 9,29 1,2
Köyceğiz (Muğla) 23:32:26 01-06-2025 36,94833 28,81667 4,76 1,5
PINAR-KOYCEGIZ (MUGLA) 23:32:25 01-06-2025 36,9332 28,8603 16,3 1,8
Tuşba (Van) 23:25:51 01-06-2025 38,83194 43,46472 7 1,2
Simav (Kütahya) 23:23:52 01-06-2025 39,20194 28,92306 7,8 0,9
DEMIRKANAT-KIGI (BINGOL) 23:17:29 01-06-2025 39,224 40,2967 8,3 2,1
Kiğı (Bingöl) 23:17:29 01-06-2025 39,23444 40,30278 15,86 1,9
ERMENISTAN 23:12:27 01-06-2025 40,694 44,2957 8,3 2,6
Aragatsotn (Ermenistan) - [49.77 km] Akyaka (Kars) 23:12:27 01-06-2025 40,70278 44,32528 18,94 2,5
Yeşilyurt (Malatya) 23:11:27 01-06-2025 38,16028 38,18111 7 1,3
Karadeniz - [09.02 km] Espiye (Giresun) 22:53:14 01-06-2025 41,04278 38,68639 17,07 1,5
Hasköy (Muş) 22:39:34 01-06-2025 38,6425 41,67472 7 0,8
DEMIRKANAT-KIGI (BINGOL) 22:29:13 01-06-2025 39,2237 40,3033 4,2 2
Kiğı (Bingöl) 22:29:13 01-06-2025 39,23333 40,30083 19,06 1,8
Çelikhan (Adıyaman) 22:28:29 01-06-2025 38,07083 38,35861 12,11 1
GIRIT ADASI (AKDENIZ) 22:11:19 01-06-2025 35,0177 25,163 8,6 2,5
DARKOPRU-KIGI (BINGOL) 22:10:53 01-06-2025 39,2207 40,272 5,7 2,9
Kiğı (Bingöl) 22:10:53 01-06-2025 39,23583 40,25083 7,06 2,7
Sincik (Adıyaman) 21:51:08 01-06-2025 38,10028 38,46556 7 1,3
GECITLI-SINCIK (ADIYAMAN) 21:51:07 01-06-2025 38,1227 38,5063 9,4 1,4
Kiğı (Bingöl) 21:46:21 01-06-2025 39,30778 40,28361 7 1,2
Kiğı (Bingöl) 21:41:15 01-06-2025 39,3025 40,32028 7 1,2
DALLICA-KIGI (BINGOL) 21:20:23 01-06-2025 39,2483 40,3192 8,8 1,7
DEMIRKANAT-KIGI (BINGOL) 21:08:25 01-06-2025 39,223 40,2928 24,3 1,8
Yedisu (Bingöl) 21:08:24 01-06-2025 39,41917 40,43778 11,3 1,7
Akdeniz - [07.79 km] Samandağ (Hatay) 21:06:53 01-06-2025 36,17583 35,87556 6,02 1,7
KAPISUYU-SAMANDAG (HATAY) 21:06:53 01-06-2025 36,1475 35,913 12,4 1,3
Kiğı (Bingöl) 21:01:09 01-06-2025 39,24917 40,28694 7,17 3
DEMIRKANAT-KIGI (BINGOL) 21:01:08 01-06-2025 39,2333 40,3187 2,1 3,4
Kiğı (Bingöl) 20:48:14 01-06-2025 39,23139 40,29194 7,01 2
DALLICA-KIGI (BINGOL) 20:48:13 01-06-2025 39,2513 40,3013 8,1 2
YESILKOY ACIKLARI-ANTALYA (AKDENIZ) 20:41:33 01-06-2025 36,5868 31,7223 18 2,3
Simav (Kütahya) 20:40:49 01-06-2025 39,22889 28,97 9,88 1
YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA) 20:40:47 01-06-2025 39,273 28,9847 11,7 1,4
Kiğı (Bingöl) 20:39:27 01-06-2025 39,24444 40,28417 7 3,2
DALLICA-KIGI (BINGOL) 20:39:26 01-06-2025 39,2405 40,3228 5 3,5
Akdeniz - Antalya Körfezi - [14.83 km] Alanya (Antalya) 20:31:27 01-06-2025 36,55861 31,58389 12,75 4
YESILKOY ACIKLARI-ANTALYA (AKDENIZ) 20:31:26 01-06-2025 36,583 31,6752 8,8 4
Kiğı (Bingöl) 20:26:35 01-06-2025 39,25667 40,26 7 3,1
DEMIRKANAT-KIGI (BINGOL) 20:26:34 01-06-2025 39,2223 40,2958 6,6 3,5
Kiğı (Bingöl) 19:52:49 01-06-2025 39,25556 40,30194 6,97 1,6
ACIKGUNEY-KIGI (BINGOL) 19:52:48 01-06-2025 39,2663 40,2357 9,8 1,8
Kiğı (Bingöl) 19:19:30 01-06-2025 39,23861 40,27694 7,06 1,9
ESME-KIGI (BINGOL) 19:19:29 01-06-2025 39,2445 40,3378 2,6 2,1
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 19:18:36 01-06-2025 39,2373 28,9918 8,4 2,1
Kiğı (Bingöl) 19:09:52 01-06-2025 39,27639 40,30083 7,03 1,7
DALLICA-KIGI (BINGOL) 19:09:51 01-06-2025 39,2495 40,284 10,6 2
GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) 19:04:15 01-06-2025 34,9613 24,5832 24,6 2,7
Kiğı (Bingöl) 18:55:44 01-06-2025 39,28139 40,31167 6,93 1,5
DALLICA-KIGI (BINGOL) 18:55:44 01-06-2025 39,252 40,3033 5,3 1,9
Samandağ (Hatay) 18:51:04 01-06-2025 36,25722 35,99361 6,99 1,8
YAYLACIK-(HATAY) 18:51:03 01-06-2025 36,2448 36,0187 10,5 1,7
Ege Denizi - [07.87 km] Gökçeada (Çanakkale) 18:16:33 01-06-2025 40,08611 25,99 6,81 1,7
ESELEK-GOKCEADA (CANAKKALE) 18:16:31 01-06-2025 40,1108 25,9953 11 1,8
Ege Denizi - [06.69 km] Gökçeada (Çanakkale) 18:15:27 01-06-2025 40,09889 25,99028 7,13 1,7
ESELEK-GOKCEADA (CANAKKALE) 18:15:26 01-06-2025 40,1135 25,95 17 1,8
Ege Denizi - [05.28 km] Gökçeada (Çanakkale) 18:13:25 01-06-2025 40,11417 25,98833 7,1 1,5
ESELEK-GOKCEADA (CANAKKALE) 18:13:24 01-06-2025 40,1113 25,9467 14,8 1,7
Simav (Kütahya) 18:03:41 01-06-2025 39,24667 28,96778 7,14 1,4
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 18:03:39 01-06-2025 39,2587 28,9747 11,9 1,5
Simav (Kütahya) 17:58:56 01-06-2025 39,24222 28,96778 8,98 1,7
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 17:58:56 01-06-2025 39,2493 28,9958 9,3 1,9
İskilip (Çorum) 17:24:29 01-06-2025 40,88333 34,52167 7,03 1,3
Martvili, Samegrelo-Zemo Svaneti (Gürcistan) - [121.37 km] Posof (Ardahan) 16:45:36 01-06-2025 42,6725 42,54028 11,26 2,3
Ege Denizi - [64.93 km] Çeşme (İzmir) 16:13:22 01-06-2025 38,50583 25,56722 7,9 1,9
Andırın (Kahramanmaraş) 16:12:22 01-06-2025 37,81167 36,28583 7 2,8
PAYAMBURNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 16:12:21 01-06-2025 37,8637 36,303 5 2,6
SAROS KORFEZI (EGE DENIZI) 16:05:21 01-06-2025 40,496 26,5192 8,5 1,7
Ege Denizi - Saros Körfezi - [10.40 km] Gelibolu (Çanakkale) 16:05:19 01-06-2025 40,4825 26,42111 19,41 1,6
EGE DENIZI 15:41:14 01-06-2025 38,4422 25,4883 11,9 2,9
Ege Denizi - [73.12 km] Çeşme (İzmir) 15:41:13 01-06-2025 38,46306 25,44917 7 2,8
Ege Denizi - [73.06 km] Çeşme (İzmir) 15:32:01 01-06-2025 38,45083 25,44556 7 3,3
EGE DENIZI 15:32:01 01-06-2025 38,4388 25,4622 10,3 3,2
Kiğı (Bingöl) 15:15:32 01-06-2025 39,24 40,29139 7 2,4
YAZGUNU-KIGI (BINGOL) 15:15:30 01-06-2025 39,2602 40,2585 5 2,7
Akdeniz - [27.30 km] Ortaca (Muğla) 15:11:54 01-06-2025 36,46861 28,70333 7,07 1,7
AKDENIZ 15:11:54 01-06-2025 36,5317 28,7088 16,7 1,7
Kaş (Antalya) 14:55:48 01-06-2025 36,405 29,38667 7 1
Kiğı (Bingöl) 14:33:33 01-06-2025 39,2325 40,29222 7 2,6
DEMIRKANAT-KIGI (BINGOL) 14:33:32 01-06-2025 39,2052 40,3052 9,1 2,6
Andırın (Kahramanmaraş) 14:30:09 01-06-2025 37,78806 36,25361 6,96 1,6
Simav (Kütahya) 14:14:16 01-06-2025 39,23889 28,98417 9,04 1,3
Kiğı (Bingöl) 14:03:42 01-06-2025 39,30417 40,3475 7 1,6
Simav (Kütahya) 13:53:35 01-06-2025 39,24083 28,97611 9,66 1,2
KARACAOREN-SIMAV (KUTAHYA) 13:53:35 01-06-2025 39,1557 29,029 15,3 1,4
Onikişubat (Kahramanmaraş) 13:39:29 01-06-2025 37,85611 36,57 7 1,6
Kiğı (Bingöl) 13:39:26 01-06-2025 39,21639 40,30056 7 3,1
DEMIRKANAT-KIGI (BINGOL) 13:39:25 01-06-2025 39,2138 40,2978 5 3,3
EGE DENIZI 13:07:32 01-06-2025 36,6503 25,6885 12,9 2,2
Kiğı (Bingöl) 13:01:42 01-06-2025 39,20972 40,29083 13,32 2,5
DALLICA-KIGI (BINGOL) 13:01:42 01-06-2025 39,222 40,2577 7,6 2,6
DARKOPRU-KIGI (BINGOL) 12:55:37 01-06-2025 39,2122 40,2892 5,9 3,6
Kiğı (Bingöl) 12:55:36 01-06-2025 39,22944 40,29917 11,13 3,6
Bigadiç (Balıkesir) 12:55:33 01-06-2025 39,46861 28,15806 7 1,9
Kiğı (Bingöl) 12:31:12 01-06-2025 39,20056 40,29028 5,12 2,8
DARKOPRU-KIGI (BINGOL) 12:31:12 01-06-2025 39,176 40,2712 7,8 2,9
Kiğı (Bingöl) 12:30:05 01-06-2025 39,31806 40,31278 7,52 2,3
Kiğı (Bingöl) 12:26:22 01-06-2025 39,23167 40,31361 7 4,4
DALLICA-KIGI (BINGOL) 12:26:21 01-06-2025 39,2308 40,2822 5 4,5
Elbistan (Kahramanmaraş) 11:41:29 01-06-2025 38,13972 37,32389 7 1,5
GUMUSDOVEN-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 11:41:28 01-06-2025 38,0602 37,245 8,3 1,5
Kiğı (Bingöl) 11:31:05 01-06-2025 39,23417 40,25333 7,05 2,2
DALLICA-KIGI (BINGOL) 11:31:04 01-06-2025 39,2415 40,2868 5 2,3
Kiğı (Bingöl) 11:20:12 01-06-2025 39,22722 40,30917 7,6 1,8
DALLICA-KIGI (BINGOL) 11:20:12 01-06-2025 39,2398 40,3 8,6 2
Buca (İzmir) 11:20:11 01-06-2025 38,28667 27,21222 10,02 1,8
ZAFER-BUCA (IZMIR) 11:20:11 01-06-2025 38,3243 27,205 9 1,8
EGE DENIZI 11:13:05 01-06-2025 36,6445 25,5868 7,5 2,3
ATALAR-SEHITKAMIL (GAZIANTEP) 10:55:50 01-06-2025 37,205 37,0497 8,3 2,4
Şehitkamil (Gaziantep) 10:55:49 01-06-2025 37,21111 37,02 7,02 2,6
Ege Denizi 10:54:56 01-06-2025 36,72667 25,87833 7 3,2
EGE DENIZI 10:54:54 01-06-2025 36,6527 25,6345 6,5 3,3
Manyas (Balıkesir) 10:18:30 01-06-2025 40,05056 27,82583 7,2 1,6
SULEYMANLI-MANYAS (BALIKESIR) 10:18:29 01-06-2025 40,0417 27,8462 17,8 1,7
HACIYAKUP-MANYAS (BALIKESIR) 10:16:18 01-06-2025 40,041 27,878 10,7 2
Manyas (Balıkesir) 10:16:17 01-06-2025 40,03889 27,82694 7,17 2,1
Manyas (Balıkesir) 10:15:32 01-06-2025 40,04333 27,86083 14,42 2,9
SULEYMANLI-MANYAS (BALIKESIR) 10:15:32 01-06-2025 40,033 27,8492 11 3,1
Kırıkhan (Hatay) 09:49:33 01-06-2025 36,57083 36,38944 7,09 2,7
YILANLI-KIRIKHAN (HATAY) 09:49:33 01-06-2025 36,5968 36,3183 7,6 2,6
Manyas (Balıkesir) 08:57:54 01-06-2025 40,03694 27,82722 7,71 2,7
SULEYMANLI-MANYAS (BALIKESIR) 08:57:54 01-06-2025 40,0492 27,8462 16,7 2,9
Manyas (Balıkesir) 08:56:33 01-06-2025 40,03861 27,86139 7,02 2
DARICA-MANYAS (BALIKESIR) 08:56:33 01-06-2025 40,0257 27,8545 15,5 2,1
Manyas (Balıkesir) 08:55:22 01-06-2025 40,04667 27,81944 7,31 1,6
HACIYAKUP-MANYAS (BALIKESIR) 08:55:22 01-06-2025 40,0563 27,8698 13,1 1,7
SULEYMANLI-MANYAS (BALIKESIR) 08:51:58 01-06-2025 40,0508 27,8348 17,2 1,3
Manyas (Balıkesir) 08:50:11 01-06-2025 40,03333 27,85611 7 1,7
DARICA-MANYAS (BALIKESIR) 08:50:11 01-06-2025 40,0245 27,88 17,3 2
Merkez (Bingöl) 08:36:47 01-06-2025 39,04222 40,26917 7,04 1,5
Azez, Halep (Suriye) - [20.66 km] Merkez (Kilis) 08:12:36 01-06-2025 36,49167 37,26083 7,12 1,4
Ege Denizi, Girit Adası (Kriti) - [261.52 km] Datça (Muğla) 07:28:13 01-06-2025 35,40333 25,01889 33,3 3,5
GIRIT ADASI (AKDENIZ) 07:28:09 01-06-2025 35,0593 25,1608 10,1 3,5
Kiğı (Bingöl) 07:10:23 01-06-2025 39,20889 40,27694 10,47 2
DARKOPRU-KIGI (BINGOL) 07:10:21 01-06-2025 39,1997 40,2747 5 2,2
Acıpayam (Denizli) 06:51:15 01-06-2025 37,27556 29,49083 7 2
CAMKOY-GOLHISAR (BURDUR) 06:51:14 01-06-2025 37,2887 29,5167 5 2
Kiğı (Bingöl) 06:50:39 01-06-2025 39,2375 40,24611 11,73 2,3
DALLICA-KIGI (BINGOL) 06:50:39 01-06-2025 39,2257 40,2723 7 2,4
EGE DENIZI 06:37:36 01-06-2025 36,6697 25,7555 5 2
Simav (Kütahya) 06:34:48 01-06-2025 39,10139 28,93361 7,24 0,8
Akçadağ (Malatya) 06:33:31 01-06-2025 38,51222 37,98806 6,99 2,4
IRIAGAC-YAZIHAN (MALATYA) 06:33:31 01-06-2025 38,5692 37,9862 2,8 2,3
Simav (Kütahya) 06:10:11 01-06-2025 39,23056 28,96472 7,05 2,9
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 06:10:11 01-06-2025 39,2602 28,9775 5,4 3
Akçadağ (Malatya) 05:49:34 01-06-2025 38,51778 38,00167 7 1,3
Yeşilyurt (Malatya) 05:16:47 01-06-2025 38,30917 38,28444 8,41 1,6
Yeşilyurt (Malatya) 05:10:06 01-06-2025 38,30472 38,30667 7,13 2,2
Akdeniz - [216.02 km] Kaş (Antalya) 05:06:08 01-06-2025 34,43694 28,53694 6,79 1,9
Akdeniz - [62.69 km] Manavgat (Antalya) 04:26:58 01-06-2025 36,21639 31,24028 24,19 2,2
AKDENIZ 04:26:58 01-06-2025 36,2282 31,2448 10,5 2,5
Doğanşehir (Malatya) 04:25:48 01-06-2025 38,07694 37,66194 7 0,9
Of (Trabzon) 04:25:29 01-06-2025 40,94222 40,27611 10,22 1,1
Simav (Kütahya) 04:11:23 01-06-2025 39,21917 28,90889 7,58 1
Akhisar (Manisa) 04:10:35 01-06-2025 39,07389 27,86667 7 1,1
KARAAGAC-FETHIYE (MUGLA) 04:04:00 01-06-2025 36,4428 29,153 5,8 1,4
Fethiye (Muğla) 04:03:59 01-06-2025 36,44611 29,15361 7 1,3
Gönen (Balıkesir) 04:01:09 01-06-2025 40,10139 27,73944 7,74 1,1
MARMARA DENIZI 03:53:35 01-06-2025 40,8565 28,4247 16,5 1,6
Marmara Denizi - [19.51 km] Büyükçekmece (İstanbul) 03:53:34 01-06-2025 40,84361 28,41889 7,01 1,3
Baklan (Denizli) 03:50:29 01-06-2025 37,88806 29,45639 6,96 1
Onikişubat (Kahramanmaraş) 03:50:27 01-06-2025 37,7825 36,51944 7 1,2
Pütürge (Malatya) 03:49:47 01-06-2025 38,28028 38,84139 9,16 1,3
GUNDEGER-PUTURGE (MALATYA) 03:49:47 01-06-2025 38,3057 38,8477 13,6 1,4
Van Gölü - [03.62 km] Adilcevaz (Bitlis) 03:47:11 01-06-2025 38,75972 43,02194 7,01 1,4
VAN GOLU 03:47:11 01-06-2025 38,7395 43,0737 19,2 1,8
Van Gölü - [04.63 km] Adilcevaz (Bitlis) 03:44:31 01-06-2025 38,76944 43,05194 6,97 1,9
ESENKIYI-ADILCEVAZ (BITLIS) 03:44:31 01-06-2025 38,7415 43,0618 5 2,1
Yazıhan (Malatya) 03:30:15 01-06-2025 38,54944 38,00083 7 1,7
CIVRIL-YAZIHAN (MALATYA) 03:30:15 01-06-2025 38,5473 38,0125 7,3 1,9
Lice (Diyarbakır) 03:24:27 01-06-2025 38,48472 40,50639 4,53 1,2
CEPER-LICE (DIYARBAKIR) 03:24:26 01-06-2025 38,4725 40,5387 12,7 1,4
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 03:00:25 01-06-2025 39,2432 28,9912 6,8 1,6
Simav (Kütahya) 03:00:24 01-06-2025 39,22194 28,93556 12,87 1,5
Akre, Ninova (Irak) - [34.45 km] Şemdinli (Hakkari) 02:53:03 01-06-2025 36,91694 43,88333 7,07 1,3
Darende (Malatya) 02:47:32 01-06-2025 38,47389 37,59667 6,93 1
Ege Denizi - [50.39 km] Datça (Muğla) 02:46:02 01-06-2025 36,30917 27,14944 7,03 1,6
EGE DENIZI 02:46:00 01-06-2025 36,2885 27,0127 9,9 1,7
Beypazarı (Ankara) 02:43:54 01-06-2025 40,18722 31,74667 7,08 1,7
HIRKATEPE-BEYPAZARI (ANKARA) 02:43:53 01-06-2025 40,1652 31,7513 4,6 2,1
Kiğı (Bingöl) 02:33:55 01-06-2025 39,2325 40,27972 7,04 1,5
DEMIRKANAT-KIGI (BINGOL) 02:33:54 01-06-2025 39,2257 40,3333 5 2
Kiğı (Bingöl) 02:32:09 01-06-2025 39,23639 40,27278 6,99 1,2
ESME-KIGI (BINGOL) 02:32:08 01-06-2025 39,2503 40,3242 25,3 1,6
Yazıhan (Malatya) 02:26:07 01-06-2025 38,56944 37,99722 5,59 1,4
Yazıhan (Malatya) 02:24:31 01-06-2025 38,53833 38,005 7,15 2
IRIAGAC-YAZIHAN (MALATYA) 02:24:31 01-06-2025 38,5345 38,0038 7,3 2,1
Doğanşehir (Malatya) 02:21:12 01-06-2025 37,98639 38,12278 7,03 1,6
KURUCAOVA-DOGANSEHIR (MALATYA) 02:21:12 01-06-2025 37,9843 38,088 8,5 1,6
Marmara Denizi - [21.33 km] Beylikdüzü (İstanbul) 02:20:15 01-06-2025 40,77528 28,67056 7,02 1,5
MARMARA DENIZI 02:20:15 01-06-2025 40,768 28,6685 17,6 1,6
Sivrice (Elazığ) 02:00:29 01-06-2025 38,47389 39,16889 6,66 3,1
DEDEPINARI-(ELAZIG) 02:00:28 01-06-2025 38,4992 39,181 7,9 3
Akdeniz - [73.28 km] Kumluca (Antalya) 01:19:11 01-06-2025 36,00611 31,14167 16,09 3,9
AKDENIZ 01:19:10 01-06-2025 36,0793 31,1013 18 4,1
Kiğı (Bingöl) 00:58:54 01-06-2025 39,19889 40,2725 7 2,8
DARKOPRU-KIGI (BINGOL) 00:58:52 01-06-2025 39,1883 40,2678 5 2,8
Yazıhan (Malatya) 00:54:32 01-06-2025 38,56917 38,00306 7,1 1,2
Akdeniz - [287.15 km] Datça (Muğla) 00:51:57 01-06-2025 34,21833 26,52639 6,29 2,9
Simav (Kütahya) 00:38:30 01-06-2025 39,23139 28,93556 5,12 1,5
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 00:38:30 01-06-2025 39,2412 28,9895 3,7 1,6
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 00:35:17 01-06-2025 39,244 28,9653 7,5 2,6
Simav (Kütahya) 00:35:16 01-06-2025 39,22778 28,94917 11,54 2,4
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