Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 02 Haziran 2025
Son depremler...Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler.. 02 Haziran 2025 deprem son dakika haberleri haberin detayında...Artçı deprem mi oldu? Son deprem büyüklüğü ne kadar? Yakınımdaki depremler nelerdir? Anlık deprem mi oldu? Son dakika canlı deprem Türkiye haritası..Kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü ve AFAD deprem haberleri..İstanbul'da deprem mi oldu? Ankara'da deprem mi oldu? İzmir'de deprem mi oldu? Hangi illerde deprem oldu ve hissedildi? Bugün deprem mi oldu? Deprem ne zaman ve kaç şiddetinde oldu? En son hangi bölgede deprem oldu? Deprem haberleriyle ilgili en çok merak edilenlerin cevabı haberde..
son dakika deprem mi oldu?
02 Haziran 2025 son dakika AFAD son depremler ve Kandilli son dakika deprem listesi..
|AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
|Lokasyon
|Saat / Tarih
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Büyüklük
|Kiğı (Bingöl)
|00:02:53 02-06-2025
|39,23111
|40,25306
|7,15
|2,8
|DARKOPRU-KIGI (BINGOL)
|00:02:51 02-06-2025
|39,207
|40,2703
|5
|2,9
|Mutki (Bitlis)
|23:55:33 01-06-2025
|38,56917
|41,87528
|7,43
|1,2
|Acıpayam (Denizli)
|23:53:53 01-06-2025
|37,30389
|29,52556
|17,9
|1,3
|Sincik (Adıyaman)
|23:52:02 01-06-2025
|38,10278
|38,47167
|9,84
|1,9
|AKSU-SINCIK (ADIYAMAN)
|23:52:01 01-06-2025
|38,1437
|38,464
|5
|1,8
|Simav (Kütahya)
|23:45:36 01-06-2025
|39,20056
|28,93639
|9,29
|1,2
|Köyceğiz (Muğla)
|23:32:26 01-06-2025
|36,94833
|28,81667
|4,76
|1,5
|PINAR-KOYCEGIZ (MUGLA)
|23:32:25 01-06-2025
|36,9332
|28,8603
|16,3
|1,8
|Tuşba (Van)
|23:25:51 01-06-2025
|38,83194
|43,46472
|7
|1,2
|Simav (Kütahya)
|23:23:52 01-06-2025
|39,20194
|28,92306
|7,8
|0,9
|DEMIRKANAT-KIGI (BINGOL)
|23:17:29 01-06-2025
|39,224
|40,2967
|8,3
|2,1
|Kiğı (Bingöl)
|23:17:29 01-06-2025
|39,23444
|40,30278
|15,86
|1,9
|ERMENISTAN
|23:12:27 01-06-2025
|40,694
|44,2957
|8,3
|2,6
|Aragatsotn (Ermenistan) - [49.77 km] Akyaka (Kars)
|23:12:27 01-06-2025
|40,70278
|44,32528
|18,94
|2,5
|Yeşilyurt (Malatya)
|23:11:27 01-06-2025
|38,16028
|38,18111
|7
|1,3
|Karadeniz - [09.02 km] Espiye (Giresun)
|22:53:14 01-06-2025
|41,04278
|38,68639
|17,07
|1,5
|Hasköy (Muş)
|22:39:34 01-06-2025
|38,6425
|41,67472
|7
|0,8
|DEMIRKANAT-KIGI (BINGOL)
|22:29:13 01-06-2025
|39,2237
|40,3033
|4,2
|2
|Kiğı (Bingöl)
|22:29:13 01-06-2025
|39,23333
|40,30083
|19,06
|1,8
|Çelikhan (Adıyaman)
|22:28:29 01-06-2025
|38,07083
|38,35861
|12,11
|1
|GIRIT ADASI (AKDENIZ)
|22:11:19 01-06-2025
|35,0177
|25,163
|8,6
|2,5
|DARKOPRU-KIGI (BINGOL)
|22:10:53 01-06-2025
|39,2207
|40,272
|5,7
|2,9
|Kiğı (Bingöl)
|22:10:53 01-06-2025
|39,23583
|40,25083
|7,06
|2,7
|Sincik (Adıyaman)
|21:51:08 01-06-2025
|38,10028
|38,46556
|7
|1,3
|GECITLI-SINCIK (ADIYAMAN)
|21:51:07 01-06-2025
|38,1227
|38,5063
|9,4
|1,4
|Kiğı (Bingöl)
|21:46:21 01-06-2025
|39,30778
|40,28361
|7
|1,2
|Kiğı (Bingöl)
|21:41:15 01-06-2025
|39,3025
|40,32028
|7
|1,2
|DALLICA-KIGI (BINGOL)
|21:20:23 01-06-2025
|39,2483
|40,3192
|8,8
|1,7
|DEMIRKANAT-KIGI (BINGOL)
|21:08:25 01-06-2025
|39,223
|40,2928
|24,3
|1,8
|Yedisu (Bingöl)
|21:08:24 01-06-2025
|39,41917
|40,43778
|11,3
|1,7
|Akdeniz - [07.79 km] Samandağ (Hatay)
|21:06:53 01-06-2025
|36,17583
|35,87556
|6,02
|1,7
|KAPISUYU-SAMANDAG (HATAY)
|21:06:53 01-06-2025
|36,1475
|35,913
|12,4
|1,3
|Kiğı (Bingöl)
|21:01:09 01-06-2025
|39,24917
|40,28694
|7,17
|3
|DEMIRKANAT-KIGI (BINGOL)
|21:01:08 01-06-2025
|39,2333
|40,3187
|2,1
|3,4
|Kiğı (Bingöl)
|20:48:14 01-06-2025
|39,23139
|40,29194
|7,01
|2
|DALLICA-KIGI (BINGOL)
|20:48:13 01-06-2025
|39,2513
|40,3013
|8,1
|2
|YESILKOY ACIKLARI-ANTALYA (AKDENIZ)
|20:41:33 01-06-2025
|36,5868
|31,7223
|18
|2,3
|Simav (Kütahya)
|20:40:49 01-06-2025
|39,22889
|28,97
|9,88
|1
|YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA)
|20:40:47 01-06-2025
|39,273
|28,9847
|11,7
|1,4
|Kiğı (Bingöl)
|20:39:27 01-06-2025
|39,24444
|40,28417
|7
|3,2
|DALLICA-KIGI (BINGOL)
|20:39:26 01-06-2025
|39,2405
|40,3228
|5
|3,5
|Akdeniz - Antalya Körfezi - [14.83 km] Alanya (Antalya)
|20:31:27 01-06-2025
|36,55861
|31,58389
|12,75
|4
|YESILKOY ACIKLARI-ANTALYA (AKDENIZ)
|20:31:26 01-06-2025
|36,583
|31,6752
|8,8
|4
|Kiğı (Bingöl)
|20:26:35 01-06-2025
|39,25667
|40,26
|7
|3,1
|DEMIRKANAT-KIGI (BINGOL)
|20:26:34 01-06-2025
|39,2223
|40,2958
|6,6
|3,5
|Kiğı (Bingöl)
|19:52:49 01-06-2025
|39,25556
|40,30194
|6,97
|1,6
|ACIKGUNEY-KIGI (BINGOL)
|19:52:48 01-06-2025
|39,2663
|40,2357
|9,8
|1,8
|Kiğı (Bingöl)
|19:19:30 01-06-2025
|39,23861
|40,27694
|7,06
|1,9
|ESME-KIGI (BINGOL)
|19:19:29 01-06-2025
|39,2445
|40,3378
|2,6
|2,1
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|19:18:36 01-06-2025
|39,2373
|28,9918
|8,4
|2,1
|Kiğı (Bingöl)
|19:09:52 01-06-2025
|39,27639
|40,30083
|7,03
|1,7
|DALLICA-KIGI (BINGOL)
|19:09:51 01-06-2025
|39,2495
|40,284
|10,6
|2
|GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)
|19:04:15 01-06-2025
|34,9613
|24,5832
|24,6
|2,7
|Kiğı (Bingöl)
|18:55:44 01-06-2025
|39,28139
|40,31167
|6,93
|1,5
|DALLICA-KIGI (BINGOL)
|18:55:44 01-06-2025
|39,252
|40,3033
|5,3
|1,9
|Samandağ (Hatay)
|18:51:04 01-06-2025
|36,25722
|35,99361
|6,99
|1,8
|YAYLACIK-(HATAY)
|18:51:03 01-06-2025
|36,2448
|36,0187
|10,5
|1,7
|Ege Denizi - [07.87 km] Gökçeada (Çanakkale)
|18:16:33 01-06-2025
|40,08611
|25,99
|6,81
|1,7
|ESELEK-GOKCEADA (CANAKKALE)
|18:16:31 01-06-2025
|40,1108
|25,9953
|11
|1,8
|Ege Denizi - [06.69 km] Gökçeada (Çanakkale)
|18:15:27 01-06-2025
|40,09889
|25,99028
|7,13
|1,7
|ESELEK-GOKCEADA (CANAKKALE)
|18:15:26 01-06-2025
|40,1135
|25,95
|17
|1,8
|Ege Denizi - [05.28 km] Gökçeada (Çanakkale)
|18:13:25 01-06-2025
|40,11417
|25,98833
|7,1
|1,5
|ESELEK-GOKCEADA (CANAKKALE)
|18:13:24 01-06-2025
|40,1113
|25,9467
|14,8
|1,7
|Simav (Kütahya)
|18:03:41 01-06-2025
|39,24667
|28,96778
|7,14
|1,4
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|18:03:39 01-06-2025
|39,2587
|28,9747
|11,9
|1,5
|Simav (Kütahya)
|17:58:56 01-06-2025
|39,24222
|28,96778
|8,98
|1,7
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|17:58:56 01-06-2025
|39,2493
|28,9958
|9,3
|1,9
|İskilip (Çorum)
|17:24:29 01-06-2025
|40,88333
|34,52167
|7,03
|1,3
|Martvili, Samegrelo-Zemo Svaneti (Gürcistan) - [121.37 km] Posof (Ardahan)
|16:45:36 01-06-2025
|42,6725
|42,54028
|11,26
|2,3
|Ege Denizi - [64.93 km] Çeşme (İzmir)
|16:13:22 01-06-2025
|38,50583
|25,56722
|7,9
|1,9
|Andırın (Kahramanmaraş)
|16:12:22 01-06-2025
|37,81167
|36,28583
|7
|2,8
|PAYAMBURNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|16:12:21 01-06-2025
|37,8637
|36,303
|5
|2,6
|SAROS KORFEZI (EGE DENIZI)
|16:05:21 01-06-2025
|40,496
|26,5192
|8,5
|1,7
|Ege Denizi - Saros Körfezi - [10.40 km] Gelibolu (Çanakkale)
|16:05:19 01-06-2025
|40,4825
|26,42111
|19,41
|1,6
|EGE DENIZI
|15:41:14 01-06-2025
|38,4422
|25,4883
|11,9
|2,9
|Ege Denizi - [73.12 km] Çeşme (İzmir)
|15:41:13 01-06-2025
|38,46306
|25,44917
|7
|2,8
|Ege Denizi - [73.06 km] Çeşme (İzmir)
|15:32:01 01-06-2025
|38,45083
|25,44556
|7
|3,3
|EGE DENIZI
|15:32:01 01-06-2025
|38,4388
|25,4622
|10,3
|3,2
|Kiğı (Bingöl)
|15:15:32 01-06-2025
|39,24
|40,29139
|7
|2,4
|YAZGUNU-KIGI (BINGOL)
|15:15:30 01-06-2025
|39,2602
|40,2585
|5
|2,7
|Akdeniz - [27.30 km] Ortaca (Muğla)
|15:11:54 01-06-2025
|36,46861
|28,70333
|7,07
|1,7
|AKDENIZ
|15:11:54 01-06-2025
|36,5317
|28,7088
|16,7
|1,7
|Kaş (Antalya)
|14:55:48 01-06-2025
|36,405
|29,38667
|7
|1
|Kiğı (Bingöl)
|14:33:33 01-06-2025
|39,2325
|40,29222
|7
|2,6
|DEMIRKANAT-KIGI (BINGOL)
|14:33:32 01-06-2025
|39,2052
|40,3052
|9,1
|2,6
|Andırın (Kahramanmaraş)
|14:30:09 01-06-2025
|37,78806
|36,25361
|6,96
|1,6
|Simav (Kütahya)
|14:14:16 01-06-2025
|39,23889
|28,98417
|9,04
|1,3
|Kiğı (Bingöl)
|14:03:42 01-06-2025
|39,30417
|40,3475
|7
|1,6
|Simav (Kütahya)
|13:53:35 01-06-2025
|39,24083
|28,97611
|9,66
|1,2
|KARACAOREN-SIMAV (KUTAHYA)
|13:53:35 01-06-2025
|39,1557
|29,029
|15,3
|1,4
|Onikişubat (Kahramanmaraş)
|13:39:29 01-06-2025
|37,85611
|36,57
|7
|1,6
|Kiğı (Bingöl)
|13:39:26 01-06-2025
|39,21639
|40,30056
|7
|3,1
|DEMIRKANAT-KIGI (BINGOL)
|13:39:25 01-06-2025
|39,2138
|40,2978
|5
|3,3
|EGE DENIZI
|13:07:32 01-06-2025
|36,6503
|25,6885
|12,9
|2,2
|Kiğı (Bingöl)
|13:01:42 01-06-2025
|39,20972
|40,29083
|13,32
|2,5
|DALLICA-KIGI (BINGOL)
|13:01:42 01-06-2025
|39,222
|40,2577
|7,6
|2,6
|DARKOPRU-KIGI (BINGOL)
|12:55:37 01-06-2025
|39,2122
|40,2892
|5,9
|3,6
|Kiğı (Bingöl)
|12:55:36 01-06-2025
|39,22944
|40,29917
|11,13
|3,6
|Bigadiç (Balıkesir)
|12:55:33 01-06-2025
|39,46861
|28,15806
|7
|1,9
|Kiğı (Bingöl)
|12:31:12 01-06-2025
|39,20056
|40,29028
|5,12
|2,8
|DARKOPRU-KIGI (BINGOL)
|12:31:12 01-06-2025
|39,176
|40,2712
|7,8
|2,9
|Kiğı (Bingöl)
|12:30:05 01-06-2025
|39,31806
|40,31278
|7,52
|2,3
|Kiğı (Bingöl)
|12:26:22 01-06-2025
|39,23167
|40,31361
|7
|4,4
|DALLICA-KIGI (BINGOL)
|12:26:21 01-06-2025
|39,2308
|40,2822
|5
|4,5
|Elbistan (Kahramanmaraş)
|11:41:29 01-06-2025
|38,13972
|37,32389
|7
|1,5
|GUMUSDOVEN-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
|11:41:28 01-06-2025
|38,0602
|37,245
|8,3
|1,5
|Kiğı (Bingöl)
|11:31:05 01-06-2025
|39,23417
|40,25333
|7,05
|2,2
|DALLICA-KIGI (BINGOL)
|11:31:04 01-06-2025
|39,2415
|40,2868
|5
|2,3
|Kiğı (Bingöl)
|11:20:12 01-06-2025
|39,22722
|40,30917
|7,6
|1,8
|DALLICA-KIGI (BINGOL)
|11:20:12 01-06-2025
|39,2398
|40,3
|8,6
|2
|Buca (İzmir)
|11:20:11 01-06-2025
|38,28667
|27,21222
|10,02
|1,8
|ZAFER-BUCA (IZMIR)
|11:20:11 01-06-2025
|38,3243
|27,205
|9
|1,8
|EGE DENIZI
|11:13:05 01-06-2025
|36,6445
|25,5868
|7,5
|2,3
|ATALAR-SEHITKAMIL (GAZIANTEP)
|10:55:50 01-06-2025
|37,205
|37,0497
|8,3
|2,4
|Şehitkamil (Gaziantep)
|10:55:49 01-06-2025
|37,21111
|37,02
|7,02
|2,6
|Ege Denizi
|10:54:56 01-06-2025
|36,72667
|25,87833
|7
|3,2
|EGE DENIZI
|10:54:54 01-06-2025
|36,6527
|25,6345
|6,5
|3,3
|Manyas (Balıkesir)
|10:18:30 01-06-2025
|40,05056
|27,82583
|7,2
|1,6
|SULEYMANLI-MANYAS (BALIKESIR)
|10:18:29 01-06-2025
|40,0417
|27,8462
|17,8
|1,7
|HACIYAKUP-MANYAS (BALIKESIR)
|10:16:18 01-06-2025
|40,041
|27,878
|10,7
|2
|Manyas (Balıkesir)
|10:16:17 01-06-2025
|40,03889
|27,82694
|7,17
|2,1
|Manyas (Balıkesir)
|10:15:32 01-06-2025
|40,04333
|27,86083
|14,42
|2,9
|SULEYMANLI-MANYAS (BALIKESIR)
|10:15:32 01-06-2025
|40,033
|27,8492
|11
|3,1
|Kırıkhan (Hatay)
|09:49:33 01-06-2025
|36,57083
|36,38944
|7,09
|2,7
|YILANLI-KIRIKHAN (HATAY)
|09:49:33 01-06-2025
|36,5968
|36,3183
|7,6
|2,6
|Manyas (Balıkesir)
|08:57:54 01-06-2025
|40,03694
|27,82722
|7,71
|2,7
|SULEYMANLI-MANYAS (BALIKESIR)
|08:57:54 01-06-2025
|40,0492
|27,8462
|16,7
|2,9
|Manyas (Balıkesir)
|08:56:33 01-06-2025
|40,03861
|27,86139
|7,02
|2
|DARICA-MANYAS (BALIKESIR)
|08:56:33 01-06-2025
|40,0257
|27,8545
|15,5
|2,1
|Manyas (Balıkesir)
|08:55:22 01-06-2025
|40,04667
|27,81944
|7,31
|1,6
|HACIYAKUP-MANYAS (BALIKESIR)
|08:55:22 01-06-2025
|40,0563
|27,8698
|13,1
|1,7
|SULEYMANLI-MANYAS (BALIKESIR)
|08:51:58 01-06-2025
|40,0508
|27,8348
|17,2
|1,3
|Manyas (Balıkesir)
|08:50:11 01-06-2025
|40,03333
|27,85611
|7
|1,7
|DARICA-MANYAS (BALIKESIR)
|08:50:11 01-06-2025
|40,0245
|27,88
|17,3
|2
|Merkez (Bingöl)
|08:36:47 01-06-2025
|39,04222
|40,26917
|7,04
|1,5
|Azez, Halep (Suriye) - [20.66 km] Merkez (Kilis)
|08:12:36 01-06-2025
|36,49167
|37,26083
|7,12
|1,4
|Ege Denizi, Girit Adası (Kriti) - [261.52 km] Datça (Muğla)
|07:28:13 01-06-2025
|35,40333
|25,01889
|33,3
|3,5
|GIRIT ADASI (AKDENIZ)
|07:28:09 01-06-2025
|35,0593
|25,1608
|10,1
|3,5
|Kiğı (Bingöl)
|07:10:23 01-06-2025
|39,20889
|40,27694
|10,47
|2
|DARKOPRU-KIGI (BINGOL)
|07:10:21 01-06-2025
|39,1997
|40,2747
|5
|2,2
|Acıpayam (Denizli)
|06:51:15 01-06-2025
|37,27556
|29,49083
|7
|2
|CAMKOY-GOLHISAR (BURDUR)
|06:51:14 01-06-2025
|37,2887
|29,5167
|5
|2
|Kiğı (Bingöl)
|06:50:39 01-06-2025
|39,2375
|40,24611
|11,73
|2,3
|DALLICA-KIGI (BINGOL)
|06:50:39 01-06-2025
|39,2257
|40,2723
|7
|2,4
|EGE DENIZI
|06:37:36 01-06-2025
|36,6697
|25,7555
|5
|2
|Simav (Kütahya)
|06:34:48 01-06-2025
|39,10139
|28,93361
|7,24
|0,8
|Akçadağ (Malatya)
|06:33:31 01-06-2025
|38,51222
|37,98806
|6,99
|2,4
|IRIAGAC-YAZIHAN (MALATYA)
|06:33:31 01-06-2025
|38,5692
|37,9862
|2,8
|2,3
|Simav (Kütahya)
|06:10:11 01-06-2025
|39,23056
|28,96472
|7,05
|2,9
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|06:10:11 01-06-2025
|39,2602
|28,9775
|5,4
|3
|Akçadağ (Malatya)
|05:49:34 01-06-2025
|38,51778
|38,00167
|7
|1,3
|Yeşilyurt (Malatya)
|05:16:47 01-06-2025
|38,30917
|38,28444
|8,41
|1,6
|Yeşilyurt (Malatya)
|05:10:06 01-06-2025
|38,30472
|38,30667
|7,13
|2,2
|Akdeniz - [216.02 km] Kaş (Antalya)
|05:06:08 01-06-2025
|34,43694
|28,53694
|6,79
|1,9
|Akdeniz - [62.69 km] Manavgat (Antalya)
|04:26:58 01-06-2025
|36,21639
|31,24028
|24,19
|2,2
|AKDENIZ
|04:26:58 01-06-2025
|36,2282
|31,2448
|10,5
|2,5
|Doğanşehir (Malatya)
|04:25:48 01-06-2025
|38,07694
|37,66194
|7
|0,9
|Of (Trabzon)
|04:25:29 01-06-2025
|40,94222
|40,27611
|10,22
|1,1
|Simav (Kütahya)
|04:11:23 01-06-2025
|39,21917
|28,90889
|7,58
|1
|Akhisar (Manisa)
|04:10:35 01-06-2025
|39,07389
|27,86667
|7
|1,1
|KARAAGAC-FETHIYE (MUGLA)
|04:04:00 01-06-2025
|36,4428
|29,153
|5,8
|1,4
|Fethiye (Muğla)
|04:03:59 01-06-2025
|36,44611
|29,15361
|7
|1,3
|Gönen (Balıkesir)
|04:01:09 01-06-2025
|40,10139
|27,73944
|7,74
|1,1
|MARMARA DENIZI
|03:53:35 01-06-2025
|40,8565
|28,4247
|16,5
|1,6
|Marmara Denizi - [19.51 km] Büyükçekmece (İstanbul)
|03:53:34 01-06-2025
|40,84361
|28,41889
|7,01
|1,3
|Baklan (Denizli)
|03:50:29 01-06-2025
|37,88806
|29,45639
|6,96
|1
|Onikişubat (Kahramanmaraş)
|03:50:27 01-06-2025
|37,7825
|36,51944
|7
|1,2
|Pütürge (Malatya)
|03:49:47 01-06-2025
|38,28028
|38,84139
|9,16
|1,3
|GUNDEGER-PUTURGE (MALATYA)
|03:49:47 01-06-2025
|38,3057
|38,8477
|13,6
|1,4
|Van Gölü - [03.62 km] Adilcevaz (Bitlis)
|03:47:11 01-06-2025
|38,75972
|43,02194
|7,01
|1,4
|VAN GOLU
|03:47:11 01-06-2025
|38,7395
|43,0737
|19,2
|1,8
|Van Gölü - [04.63 km] Adilcevaz (Bitlis)
|03:44:31 01-06-2025
|38,76944
|43,05194
|6,97
|1,9
|ESENKIYI-ADILCEVAZ (BITLIS)
|03:44:31 01-06-2025
|38,7415
|43,0618
|5
|2,1
|Yazıhan (Malatya)
|03:30:15 01-06-2025
|38,54944
|38,00083
|7
|1,7
|CIVRIL-YAZIHAN (MALATYA)
|03:30:15 01-06-2025
|38,5473
|38,0125
|7,3
|1,9
|Lice (Diyarbakır)
|03:24:27 01-06-2025
|38,48472
|40,50639
|4,53
|1,2
|CEPER-LICE (DIYARBAKIR)
|03:24:26 01-06-2025
|38,4725
|40,5387
|12,7
|1,4
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|03:00:25 01-06-2025
|39,2432
|28,9912
|6,8
|1,6
|Simav (Kütahya)
|03:00:24 01-06-2025
|39,22194
|28,93556
|12,87
|1,5
|Akre, Ninova (Irak) - [34.45 km] Şemdinli (Hakkari)
|02:53:03 01-06-2025
|36,91694
|43,88333
|7,07
|1,3
|Darende (Malatya)
|02:47:32 01-06-2025
|38,47389
|37,59667
|6,93
|1
|Ege Denizi - [50.39 km] Datça (Muğla)
|02:46:02 01-06-2025
|36,30917
|27,14944
|7,03
|1,6
|EGE DENIZI
|02:46:00 01-06-2025
|36,2885
|27,0127
|9,9
|1,7
|Beypazarı (Ankara)
|02:43:54 01-06-2025
|40,18722
|31,74667
|7,08
|1,7
|HIRKATEPE-BEYPAZARI (ANKARA)
|02:43:53 01-06-2025
|40,1652
|31,7513
|4,6
|2,1
|Kiğı (Bingöl)
|02:33:55 01-06-2025
|39,2325
|40,27972
|7,04
|1,5
|DEMIRKANAT-KIGI (BINGOL)
|02:33:54 01-06-2025
|39,2257
|40,3333
|5
|2
|Kiğı (Bingöl)
|02:32:09 01-06-2025
|39,23639
|40,27278
|6,99
|1,2
|ESME-KIGI (BINGOL)
|02:32:08 01-06-2025
|39,2503
|40,3242
|25,3
|1,6
|Yazıhan (Malatya)
|02:26:07 01-06-2025
|38,56944
|37,99722
|5,59
|1,4
|Yazıhan (Malatya)
|02:24:31 01-06-2025
|38,53833
|38,005
|7,15
|2
|IRIAGAC-YAZIHAN (MALATYA)
|02:24:31 01-06-2025
|38,5345
|38,0038
|7,3
|2,1
|Doğanşehir (Malatya)
|02:21:12 01-06-2025
|37,98639
|38,12278
|7,03
|1,6
|KURUCAOVA-DOGANSEHIR (MALATYA)
|02:21:12 01-06-2025
|37,9843
|38,088
|8,5
|1,6
|Marmara Denizi - [21.33 km] Beylikdüzü (İstanbul)
|02:20:15 01-06-2025
|40,77528
|28,67056
|7,02
|1,5
|MARMARA DENIZI
|02:20:15 01-06-2025
|40,768
|28,6685
|17,6
|1,6
|Sivrice (Elazığ)
|02:00:29 01-06-2025
|38,47389
|39,16889
|6,66
|3,1
|DEDEPINARI-(ELAZIG)
|02:00:28 01-06-2025
|38,4992
|39,181
|7,9
|3
|Akdeniz - [73.28 km] Kumluca (Antalya)
|01:19:11 01-06-2025
|36,00611
|31,14167
|16,09
|3,9
|AKDENIZ
|01:19:10 01-06-2025
|36,0793
|31,1013
|18
|4,1
|Kiğı (Bingöl)
|00:58:54 01-06-2025
|39,19889
|40,2725
|7
|2,8
|DARKOPRU-KIGI (BINGOL)
|00:58:52 01-06-2025
|39,1883
|40,2678
|5
|2,8
|Yazıhan (Malatya)
|00:54:32 01-06-2025
|38,56917
|38,00306
|7,1
|1,2
|Akdeniz - [287.15 km] Datça (Muğla)
|00:51:57 01-06-2025
|34,21833
|26,52639
|6,29
|2,9
|Simav (Kütahya)
|00:38:30 01-06-2025
|39,23139
|28,93556
|5,12
|1,5
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|00:38:30 01-06-2025
|39,2412
|28,9895
|3,7
|1,6
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|00:35:17 01-06-2025
|39,244
|28,9653
|7,5
|2,6
|Simav (Kütahya)
|00:35:16 01-06-2025
|39,22778
|28,94917
|11,54
|2,4
|KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
|Lokasyon
|Saat / Tarih
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Büyüklük
|Kiğı (Bingöl)
|00:02:53 02-06-2025
|39,23111
|40,25306
|7,15
|2,8
|DARKOPRU-KIGI (BINGOL)
|00:02:51 02-06-2025
|39,207
|40,2703
|5
|2,9
|Mutki (Bitlis)
|23:55:33 01-06-2025
|38,56917
|41,87528
|7,43
|1,2
|Acıpayam (Denizli)
|23:53:53 01-06-2025
|37,30389
|29,52556
|17,9
|1,3
|Sincik (Adıyaman)
|23:52:02 01-06-2025
|38,10278
|38,47167
|9,84
|1,9
|AKSU-SINCIK (ADIYAMAN)
|23:52:01 01-06-2025
|38,1437
|38,464
|5
|1,8
|Simav (Kütahya)
|23:45:36 01-06-2025
|39,20056
|28,93639
|9,29
|1,2
|Köyceğiz (Muğla)
|23:32:26 01-06-2025
|36,94833
|28,81667
|4,76
|1,5
|PINAR-KOYCEGIZ (MUGLA)
|23:32:25 01-06-2025
|36,9332
|28,8603
|16,3
|1,8
|Tuşba (Van)
|23:25:51 01-06-2025
|38,83194
|43,46472
|7
|1,2
|Simav (Kütahya)
|23:23:52 01-06-2025
|39,20194
|28,92306
|7,8
|0,9
|DEMIRKANAT-KIGI (BINGOL)
|23:17:29 01-06-2025
|39,224
|40,2967
|8,3
|2,1
|Kiğı (Bingöl)
|23:17:29 01-06-2025
|39,23444
|40,30278
|15,86
|1,9
|ERMENISTAN
|23:12:27 01-06-2025
|40,694
|44,2957
|8,3
|2,6
|Aragatsotn (Ermenistan) - [49.77 km] Akyaka (Kars)
|23:12:27 01-06-2025
|40,70278
|44,32528
|18,94
|2,5
|Yeşilyurt (Malatya)
|23:11:27 01-06-2025
|38,16028
|38,18111
|7
|1,3
|Karadeniz - [09.02 km] Espiye (Giresun)
|22:53:14 01-06-2025
|41,04278
|38,68639
|17,07
|1,5
|Hasköy (Muş)
|22:39:34 01-06-2025
|38,6425
|41,67472
|7
|0,8
|DEMIRKANAT-KIGI (BINGOL)
|22:29:13 01-06-2025
|39,2237
|40,3033
|4,2
|2
|Kiğı (Bingöl)
|22:29:13 01-06-2025
|39,23333
|40,30083
|19,06
|1,8
|Çelikhan (Adıyaman)
|22:28:29 01-06-2025
|38,07083
|38,35861
|12,11
|1
|GIRIT ADASI (AKDENIZ)
|22:11:19 01-06-2025
|35,0177
|25,163
|8,6
|2,5
|DARKOPRU-KIGI (BINGOL)
|22:10:53 01-06-2025
|39,2207
|40,272
|5,7
|2,9
|Kiğı (Bingöl)
|22:10:53 01-06-2025
|39,23583
|40,25083
|7,06
|2,7
|Sincik (Adıyaman)
|21:51:08 01-06-2025
|38,10028
|38,46556
|7
|1,3
|GECITLI-SINCIK (ADIYAMAN)
|21:51:07 01-06-2025
|38,1227
|38,5063
|9,4
|1,4
|Kiğı (Bingöl)
|21:46:21 01-06-2025
|39,30778
|40,28361
|7
|1,2
|Kiğı (Bingöl)
|21:41:15 01-06-2025
|39,3025
|40,32028
|7
|1,2
|DALLICA-KIGI (BINGOL)
|21:20:23 01-06-2025
|39,2483
|40,3192
|8,8
|1,7
|DEMIRKANAT-KIGI (BINGOL)
|21:08:25 01-06-2025
|39,223
|40,2928
|24,3
|1,8
|Yedisu (Bingöl)
|21:08:24 01-06-2025
|39,41917
|40,43778
|11,3
|1,7
|Akdeniz - [07.79 km] Samandağ (Hatay)
|21:06:53 01-06-2025
|36,17583
|35,87556
|6,02
|1,7
|KAPISUYU-SAMANDAG (HATAY)
|21:06:53 01-06-2025
|36,1475
|35,913
|12,4
|1,3
|Kiğı (Bingöl)
|21:01:09 01-06-2025
|39,24917
|40,28694
|7,17
|3
|DEMIRKANAT-KIGI (BINGOL)
|21:01:08 01-06-2025
|39,2333
|40,3187
|2,1
|3,4
|Kiğı (Bingöl)
|20:48:14 01-06-2025
|39,23139
|40,29194
|7,01
|2
|DALLICA-KIGI (BINGOL)
|20:48:13 01-06-2025
|39,2513
|40,3013
|8,1
|2
|YESILKOY ACIKLARI-ANTALYA (AKDENIZ)
|20:41:33 01-06-2025
|36,5868
|31,7223
|18
|2,3
|Simav (Kütahya)
|20:40:49 01-06-2025
|39,22889
|28,97
|9,88
|1
|YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA)
|20:40:47 01-06-2025
|39,273
|28,9847
|11,7
|1,4
|Kiğı (Bingöl)
|20:39:27 01-06-2025
|39,24444
|40,28417
|7
|3,2
|DALLICA-KIGI (BINGOL)
|20:39:26 01-06-2025
|39,2405
|40,3228
|5
|3,5
|Akdeniz - Antalya Körfezi - [14.83 km] Alanya (Antalya)
|20:31:27 01-06-2025
|36,55861
|31,58389
|12,75
|4
|YESILKOY ACIKLARI-ANTALYA (AKDENIZ)
|20:31:26 01-06-2025
|36,583
|31,6752
|8,8
|4
|Kiğı (Bingöl)
|20:26:35 01-06-2025
|39,25667
|40,26
|7
|3,1
|DEMIRKANAT-KIGI (BINGOL)
|20:26:34 01-06-2025
|39,2223
|40,2958
|6,6
|3,5
|Kiğı (Bingöl)
|19:52:49 01-06-2025
|39,25556
|40,30194
|6,97
|1,6
|ACIKGUNEY-KIGI (BINGOL)
|19:52:48 01-06-2025
|39,2663
|40,2357
|9,8
|1,8
|Kiğı (Bingöl)
|19:19:30 01-06-2025
|39,23861
|40,27694
|7,06
|1,9
|ESME-KIGI (BINGOL)
|19:19:29 01-06-2025
|39,2445
|40,3378
|2,6
|2,1
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|19:18:36 01-06-2025
|39,2373
|28,9918
|8,4
|2,1
|Kiğı (Bingöl)
|19:09:52 01-06-2025
|39,27639
|40,30083
|7,03
|1,7
|DALLICA-KIGI (BINGOL)
|19:09:51 01-06-2025
|39,2495
|40,284
|10,6
|2
|GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)
|19:04:15 01-06-2025
|34,9613
|24,5832
|24,6
|2,7
|Kiğı (Bingöl)
|18:55:44 01-06-2025
|39,28139
|40,31167
|6,93
|1,5
|DALLICA-KIGI (BINGOL)
|18:55:44 01-06-2025
|39,252
|40,3033
|5,3
|1,9
|Samandağ (Hatay)
|18:51:04 01-06-2025
|36,25722
|35,99361
|6,99
|1,8
|YAYLACIK-(HATAY)
|18:51:03 01-06-2025
|36,2448
|36,0187
|10,5
|1,7
|Ege Denizi - [07.87 km] Gökçeada (Çanakkale)
|18:16:33 01-06-2025
|40,08611
|25,99
|6,81
|1,7
|ESELEK-GOKCEADA (CANAKKALE)
|18:16:31 01-06-2025
|40,1108
|25,9953
|11
|1,8
|Ege Denizi - [06.69 km] Gökçeada (Çanakkale)
|18:15:27 01-06-2025
|40,09889
|25,99028
|7,13
|1,7
|ESELEK-GOKCEADA (CANAKKALE)
|18:15:26 01-06-2025
|40,1135
|25,95
|17
|1,8
|Ege Denizi - [05.28 km] Gökçeada (Çanakkale)
|18:13:25 01-06-2025
|40,11417
|25,98833
|7,1
|1,5
|ESELEK-GOKCEADA (CANAKKALE)
|18:13:24 01-06-2025
|40,1113
|25,9467
|14,8
|1,7
|Simav (Kütahya)
|18:03:41 01-06-2025
|39,24667
|28,96778
|7,14
|1,4
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|18:03:39 01-06-2025
|39,2587
|28,9747
|11,9
|1,5
|Simav (Kütahya)
|17:58:56 01-06-2025
|39,24222
|28,96778
|8,98
|1,7
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|17:58:56 01-06-2025
|39,2493
|28,9958
|9,3
|1,9
|İskilip (Çorum)
|17:24:29 01-06-2025
|40,88333
|34,52167
|7,03
|1,3
|Martvili, Samegrelo-Zemo Svaneti (Gürcistan) - [121.37 km] Posof (Ardahan)
|16:45:36 01-06-2025
|42,6725
|42,54028
|11,26
|2,3
|Ege Denizi - [64.93 km] Çeşme (İzmir)
|16:13:22 01-06-2025
|38,50583
|25,56722
|7,9
|1,9
|Andırın (Kahramanmaraş)
|16:12:22 01-06-2025
|37,81167
|36,28583
|7
|2,8
|PAYAMBURNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|16:12:21 01-06-2025
|37,8637
|36,303
|5
|2,6
|SAROS KORFEZI (EGE DENIZI)
|16:05:21 01-06-2025
|40,496
|26,5192
|8,5
|1,7
|Ege Denizi - Saros Körfezi - [10.40 km] Gelibolu (Çanakkale)
|16:05:19 01-06-2025
|40,4825
|26,42111
|19,41
|1,6
|EGE DENIZI
|15:41:14 01-06-2025
|38,4422
|25,4883
|11,9
|2,9
|Ege Denizi - [73.12 km] Çeşme (İzmir)
|15:41:13 01-06-2025
|38,46306
|25,44917
|7
|2,8
|Ege Denizi - [73.06 km] Çeşme (İzmir)
|15:32:01 01-06-2025
|38,45083
|25,44556
|7
|3,3
|EGE DENIZI
|15:32:01 01-06-2025
|38,4388
|25,4622
|10,3
|3,2
|Kiğı (Bingöl)
|15:15:32 01-06-2025
|39,24
|40,29139
|7
|2,4
|YAZGUNU-KIGI (BINGOL)
|15:15:30 01-06-2025
|39,2602
|40,2585
|5
|2,7
|Akdeniz - [27.30 km] Ortaca (Muğla)
|15:11:54 01-06-2025
|36,46861
|28,70333
|7,07
|1,7
|AKDENIZ
|15:11:54 01-06-2025
|36,5317
|28,7088
|16,7
|1,7
|Kaş (Antalya)
|14:55:48 01-06-2025
|36,405
|29,38667
|7
|1
|Kiğı (Bingöl)
|14:33:33 01-06-2025
|39,2325
|40,29222
|7
|2,6
|DEMIRKANAT-KIGI (BINGOL)
|14:33:32 01-06-2025
|39,2052
|40,3052
|9,1
|2,6
|Andırın (Kahramanmaraş)
|14:30:09 01-06-2025
|37,78806
|36,25361
|6,96
|1,6
|Simav (Kütahya)
|14:14:16 01-06-2025
|39,23889
|28,98417
|9,04
|1,3
|Kiğı (Bingöl)
|14:03:42 01-06-2025
|39,30417
|40,3475
|7
|1,6
|Simav (Kütahya)
|13:53:35 01-06-2025
|39,24083
|28,97611
|9,66
|1,2
|KARACAOREN-SIMAV (KUTAHYA)
|13:53:35 01-06-2025
|39,1557
|29,029
|15,3
|1,4
|Onikişubat (Kahramanmaraş)
|13:39:29 01-06-2025
|37,85611
|36,57
|7
|1,6
|Kiğı (Bingöl)
|13:39:26 01-06-2025
|39,21639
|40,30056
|7
|3,1
|DEMIRKANAT-KIGI (BINGOL)
|13:39:25 01-06-2025
|39,2138
|40,2978
|5
|3,3
|EGE DENIZI
|13:07:32 01-06-2025
|36,6503
|25,6885
|12,9
|2,2
|Kiğı (Bingöl)
|13:01:42 01-06-2025
|39,20972
|40,29083
|13,32
|2,5
|DALLICA-KIGI (BINGOL)
|13:01:42 01-06-2025
|39,222
|40,2577
|7,6
|2,6
|DARKOPRU-KIGI (BINGOL)
|12:55:37 01-06-2025
|39,2122
|40,2892
|5,9
|3,6
|Kiğı (Bingöl)
|12:55:36 01-06-2025
|39,22944
|40,29917
|11,13
|3,6
|Bigadiç (Balıkesir)
|12:55:33 01-06-2025
|39,46861
|28,15806
|7
|1,9
|Kiğı (Bingöl)
|12:31:12 01-06-2025
|39,20056
|40,29028
|5,12
|2,8
|DARKOPRU-KIGI (BINGOL)
|12:31:12 01-06-2025
|39,176
|40,2712
|7,8
|2,9
|Kiğı (Bingöl)
|12:30:05 01-06-2025
|39,31806
|40,31278
|7,52
|2,3
|Kiğı (Bingöl)
|12:26:22 01-06-2025
|39,23167
|40,31361
|7
|4,4
|DALLICA-KIGI (BINGOL)
|12:26:21 01-06-2025
|39,2308
|40,2822
|5
|4,5
|Elbistan (Kahramanmaraş)
|11:41:29 01-06-2025
|38,13972
|37,32389
|7
|1,5
|GUMUSDOVEN-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
|11:41:28 01-06-2025
|38,0602
|37,245
|8,3
|1,5
|Kiğı (Bingöl)
|11:31:05 01-06-2025
|39,23417
|40,25333
|7,05
|2,2
|DALLICA-KIGI (BINGOL)
|11:31:04 01-06-2025
|39,2415
|40,2868
|5
|2,3
|Kiğı (Bingöl)
|11:20:12 01-06-2025
|39,22722
|40,30917
|7,6
|1,8
|DALLICA-KIGI (BINGOL)
|11:20:12 01-06-2025
|39,2398
|40,3
|8,6
|2
|Buca (İzmir)
|11:20:11 01-06-2025
|38,28667
|27,21222
|10,02
|1,8
|ZAFER-BUCA (IZMIR)
|11:20:11 01-06-2025
|38,3243
|27,205
|9
|1,8
|EGE DENIZI
|11:13:05 01-06-2025
|36,6445
|25,5868
|7,5
|2,3
|ATALAR-SEHITKAMIL (GAZIANTEP)
|10:55:50 01-06-2025
|37,205
|37,0497
|8,3
|2,4
|Şehitkamil (Gaziantep)
|10:55:49 01-06-2025
|37,21111
|37,02
|7,02
|2,6
|Ege Denizi
|10:54:56 01-06-2025
|36,72667
|25,87833
|7
|3,2
|EGE DENIZI
|10:54:54 01-06-2025
|36,6527
|25,6345
|6,5
|3,3
|Manyas (Balıkesir)
|10:18:30 01-06-2025
|40,05056
|27,82583
|7,2
|1,6
|SULEYMANLI-MANYAS (BALIKESIR)
|10:18:29 01-06-2025
|40,0417
|27,8462
|17,8
|1,7
|HACIYAKUP-MANYAS (BALIKESIR)
|10:16:18 01-06-2025
|40,041
|27,878
|10,7
|2
|Manyas (Balıkesir)
|10:16:17 01-06-2025
|40,03889
|27,82694
|7,17
|2,1
|Manyas (Balıkesir)
|10:15:32 01-06-2025
|40,04333
|27,86083
|14,42
|2,9
|SULEYMANLI-MANYAS (BALIKESIR)
|10:15:32 01-06-2025
|40,033
|27,8492
|11
|3,1
|Kırıkhan (Hatay)
|09:49:33 01-06-2025
|36,57083
|36,38944
|7,09
|2,7
|YILANLI-KIRIKHAN (HATAY)
|09:49:33 01-06-2025
|36,5968
|36,3183
|7,6
|2,6
|Manyas (Balıkesir)
|08:57:54 01-06-2025
|40,03694
|27,82722
|7,71
|2,7
|SULEYMANLI-MANYAS (BALIKESIR)
|08:57:54 01-06-2025
|40,0492
|27,8462
|16,7
|2,9
|Manyas (Balıkesir)
|08:56:33 01-06-2025
|40,03861
|27,86139
|7,02
|2
|DARICA-MANYAS (BALIKESIR)
|08:56:33 01-06-2025
|40,0257
|27,8545
|15,5
|2,1
|Manyas (Balıkesir)
|08:55:22 01-06-2025
|40,04667
|27,81944
|7,31
|1,6
|HACIYAKUP-MANYAS (BALIKESIR)
|08:55:22 01-06-2025
|40,0563
|27,8698
|13,1
|1,7
|SULEYMANLI-MANYAS (BALIKESIR)
|08:51:58 01-06-2025
|40,0508
|27,8348
|17,2
|1,3
|Manyas (Balıkesir)
|08:50:11 01-06-2025
|40,03333
|27,85611
|7
|1,7
|DARICA-MANYAS (BALIKESIR)
|08:50:11 01-06-2025
|40,0245
|27,88
|17,3
|2
|Merkez (Bingöl)
|08:36:47 01-06-2025
|39,04222
|40,26917
|7,04
|1,5
|Azez, Halep (Suriye) - [20.66 km] Merkez (Kilis)
|08:12:36 01-06-2025
|36,49167
|37,26083
|7,12
|1,4
|Ege Denizi, Girit Adası (Kriti) - [261.52 km] Datça (Muğla)
|07:28:13 01-06-2025
|35,40333
|25,01889
|33,3
|3,5
|GIRIT ADASI (AKDENIZ)
|07:28:09 01-06-2025
|35,0593
|25,1608
|10,1
|3,5
|Kiğı (Bingöl)
|07:10:23 01-06-2025
|39,20889
|40,27694
|10,47
|2
|DARKOPRU-KIGI (BINGOL)
|07:10:21 01-06-2025
|39,1997
|40,2747
|5
|2,2
|Acıpayam (Denizli)
|06:51:15 01-06-2025
|37,27556
|29,49083
|7
|2
|CAMKOY-GOLHISAR (BURDUR)
|06:51:14 01-06-2025
|37,2887
|29,5167
|5
|2
|Kiğı (Bingöl)
|06:50:39 01-06-2025
|39,2375
|40,24611
|11,73
|2,3
|DALLICA-KIGI (BINGOL)
|06:50:39 01-06-2025
|39,2257
|40,2723
|7
|2,4
|EGE DENIZI
|06:37:36 01-06-2025
|36,6697
|25,7555
|5
|2
|Simav (Kütahya)
|06:34:48 01-06-2025
|39,10139
|28,93361
|7,24
|0,8
|Akçadağ (Malatya)
|06:33:31 01-06-2025
|38,51222
|37,98806
|6,99
|2,4
|IRIAGAC-YAZIHAN (MALATYA)
|06:33:31 01-06-2025
|38,5692
|37,9862
|2,8
|2,3
|Simav (Kütahya)
|06:10:11 01-06-2025
|39,23056
|28,96472
|7,05
|2,9
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|06:10:11 01-06-2025
|39,2602
|28,9775
|5,4
|3
|Akçadağ (Malatya)
|05:49:34 01-06-2025
|38,51778
|38,00167
|7
|1,3
|Yeşilyurt (Malatya)
|05:16:47 01-06-2025
|38,30917
|38,28444
|8,41
|1,6
|Yeşilyurt (Malatya)
|05:10:06 01-06-2025
|38,30472
|38,30667
|7,13
|2,2
|Akdeniz - [216.02 km] Kaş (Antalya)
|05:06:08 01-06-2025
|34,43694
|28,53694
|6,79
|1,9
|Akdeniz - [62.69 km] Manavgat (Antalya)
|04:26:58 01-06-2025
|36,21639
|31,24028
|24,19
|2,2
|AKDENIZ
|04:26:58 01-06-2025
|36,2282
|31,2448
|10,5
|2,5
|Doğanşehir (Malatya)
|04:25:48 01-06-2025
|38,07694
|37,66194
|7
|0,9
|Of (Trabzon)
|04:25:29 01-06-2025
|40,94222
|40,27611
|10,22
|1,1
|Simav (Kütahya)
|04:11:23 01-06-2025
|39,21917
|28,90889
|7,58
|1
|Akhisar (Manisa)
|04:10:35 01-06-2025
|39,07389
|27,86667
|7
|1,1
|KARAAGAC-FETHIYE (MUGLA)
|04:04:00 01-06-2025
|36,4428
|29,153
|5,8
|1,4
|Fethiye (Muğla)
|04:03:59 01-06-2025
|36,44611
|29,15361
|7
|1,3
|Gönen (Balıkesir)
|04:01:09 01-06-2025
|40,10139
|27,73944
|7,74
|1,1
|MARMARA DENIZI
|03:53:35 01-06-2025
|40,8565
|28,4247
|16,5
|1,6
|Marmara Denizi - [19.51 km] Büyükçekmece (İstanbul)
|03:53:34 01-06-2025
|40,84361
|28,41889
|7,01
|1,3
|Baklan (Denizli)
|03:50:29 01-06-2025
|37,88806
|29,45639
|6,96
|1
|Onikişubat (Kahramanmaraş)
|03:50:27 01-06-2025
|37,7825
|36,51944
|7
|1,2
|Pütürge (Malatya)
|03:49:47 01-06-2025
|38,28028
|38,84139
|9,16
|1,3
|GUNDEGER-PUTURGE (MALATYA)
|03:49:47 01-06-2025
|38,3057
|38,8477
|13,6
|1,4
|Van Gölü - [03.62 km] Adilcevaz (Bitlis)
|03:47:11 01-06-2025
|38,75972
|43,02194
|7,01
|1,4
|VAN GOLU
|03:47:11 01-06-2025
|38,7395
|43,0737
|19,2
|1,8
|Van Gölü - [04.63 km] Adilcevaz (Bitlis)
|03:44:31 01-06-2025
|38,76944
|43,05194
|6,97
|1,9
|ESENKIYI-ADILCEVAZ (BITLIS)
|03:44:31 01-06-2025
|38,7415
|43,0618
|5
|2,1
|Yazıhan (Malatya)
|03:30:15 01-06-2025
|38,54944
|38,00083
|7
|1,7
|CIVRIL-YAZIHAN (MALATYA)
|03:30:15 01-06-2025
|38,5473
|38,0125
|7,3
|1,9
|Lice (Diyarbakır)
|03:24:27 01-06-2025
|38,48472
|40,50639
|4,53
|1,2
|CEPER-LICE (DIYARBAKIR)
|03:24:26 01-06-2025
|38,4725
|40,5387
|12,7
|1,4
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|03:00:25 01-06-2025
|39,2432
|28,9912
|6,8
|1,6
|Simav (Kütahya)
|03:00:24 01-06-2025
|39,22194
|28,93556
|12,87
|1,5
|Akre, Ninova (Irak) - [34.45 km] Şemdinli (Hakkari)
|02:53:03 01-06-2025
|36,91694
|43,88333
|7,07
|1,3
|Darende (Malatya)
|02:47:32 01-06-2025
|38,47389
|37,59667
|6,93
|1
|Ege Denizi - [50.39 km] Datça (Muğla)
|02:46:02 01-06-2025
|36,30917
|27,14944
|7,03
|1,6
|EGE DENIZI
|02:46:00 01-06-2025
|36,2885
|27,0127
|9,9
|1,7
|Beypazarı (Ankara)
|02:43:54 01-06-2025
|40,18722
|31,74667
|7,08
|1,7
|HIRKATEPE-BEYPAZARI (ANKARA)
|02:43:53 01-06-2025
|40,1652
|31,7513
|4,6
|2,1
|Kiğı (Bingöl)
|02:33:55 01-06-2025
|39,2325
|40,27972
|7,04
|1,5
|DEMIRKANAT-KIGI (BINGOL)
|02:33:54 01-06-2025
|39,2257
|40,3333
|5
|2
|Kiğı (Bingöl)
|02:32:09 01-06-2025
|39,23639
|40,27278
|6,99
|1,2
|ESME-KIGI (BINGOL)
|02:32:08 01-06-2025
|39,2503
|40,3242
|25,3
|1,6
|Yazıhan (Malatya)
|02:26:07 01-06-2025
|38,56944
|37,99722
|5,59
|1,4
|Yazıhan (Malatya)
|02:24:31 01-06-2025
|38,53833
|38,005
|7,15
|2
|IRIAGAC-YAZIHAN (MALATYA)
|02:24:31 01-06-2025
|38,5345
|38,0038
|7,3
|2,1
|Doğanşehir (Malatya)
|02:21:12 01-06-2025
|37,98639
|38,12278
|7,03
|1,6
|KURUCAOVA-DOGANSEHIR (MALATYA)
|02:21:12 01-06-2025
|37,9843
|38,088
|8,5
|1,6
|Marmara Denizi - [21.33 km] Beylikdüzü (İstanbul)
|02:20:15 01-06-2025
|40,77528
|28,67056
|7,02
|1,5
|MARMARA DENIZI
|02:20:15 01-06-2025
|40,768
|28,6685
|17,6
|1,6
|Sivrice (Elazığ)
|02:00:29 01-06-2025
|38,47389
|39,16889
|6,66
|3,1
|DEDEPINARI-(ELAZIG)
|02:00:28 01-06-2025
|38,4992
|39,181
|7,9
|3
|Akdeniz - [73.28 km] Kumluca (Antalya)
|01:19:11 01-06-2025
|36,00611
|31,14167
|16,09
|3,9
|AKDENIZ
|01:19:10 01-06-2025
|36,0793
|31,1013
|18
|4,1
|Kiğı (Bingöl)
|00:58:54 01-06-2025
|39,19889
|40,2725
|7
|2,8
|DARKOPRU-KIGI (BINGOL)
|00:58:52 01-06-2025
|39,1883
|40,2678
|5
|2,8
|Yazıhan (Malatya)
|00:54:32 01-06-2025
|38,56917
|38,00306
|7,1
|1,2
|Akdeniz - [287.15 km] Datça (Muğla)
|00:51:57 01-06-2025
|34,21833
|26,52639
|6,29
|2,9
|Simav (Kütahya)
|00:38:30 01-06-2025
|39,23139
|28,93556
|5,12
|1,5
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|00:38:30 01-06-2025
|39,2412
|28,9895
|3,7
|1,6
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|00:35:17 01-06-2025
|39,244
|28,9653
|7,5
|2,6
|Simav (Kütahya)
|00:35:16 01-06-2025
|39,22778
|28,94917
|11,54
|2,4
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