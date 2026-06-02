Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 02 Haziran 2026
02.06.2026 00:00
NTV
02 Haziran 2026 son dakika AFAD son depremler ve Kandilli son dakika deprem listesi..
AFAD SON DEPREMLER LİSTESİKaynak: Afad
|Lokasyon
|Tarih/Saat
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Şiddet
|Türkoğlu (Kahramanmaraş)
|01 Haziran 2026 22:25
|37.3064
|36.7606
|5.06
|2.10
|Sındırgı (Balıkesir)
|01 Haziran 2026 22:21
|39.2236
|28.1603
|7.00
|0.80
|Döşemealtı (Antalya)
|01 Haziran 2026 22:19
|37.0972
|30.6169
|7.03
|1.80
|Çekerek (Yozgat)
|01 Haziran 2026 22:19
|40.0003
|35.4931
|9.17
|0.90
|Sason (Batman)
|01 Haziran 2026 21:38
|38.3094
|41.2739
|23.60
|1.40
|Sındırgı (Balıkesir)
|01 Haziran 2026 21:20
|39.2694
|28.0942
|7.88
|1.40
|Honaz (Denizli)
|01 Haziran 2026 21:11
|37.7892
|29.3425
|7.00
|1.20
|Elbistan (Kahramanmaraş)
|01 Haziran 2026 20:56
|38.1508
|37.5261
|7.15
|1.70
|Pazarcık (Kahramanmaraş)
|01 Haziran 2026 20:37
|37.3703
|37.1100
|6.97
|1.20
|Sındırgı (Balıkesir)
|01 Haziran 2026 20:26
|39.2422
|28.1489
|7.01
|0.90
|Mamak (Ankara)
|01 Haziran 2026 19:31
|39.8842
|33.1208
|6.99
|1.30
|Bigadiç (Balıkesir)
|01 Haziran 2026 18:17
|39.4658
|28.1567
|7.05
|1.20
|Merkez (Kırklareli)
|01 Haziran 2026 18:03
|41.9156
|27.3567
|6.61
|1.50
|Battalgazi (Malatya)
|01 Haziran 2026 17:45
|38.2597
|38.5867
|11.48
|1.60
|Tavşanlı (Kütahya)
|01 Haziran 2026 17:24
|39.6439
|29.4703
|7.00
|1.20
|Onikişubat (Kahramanmaraş)
|01 Haziran 2026 17:23
|37.8961
|36.6764
|7.00
|1.50
|Kemah (Erzincan)
|01 Haziran 2026 17:08
|39.7894
|39.1753
|7.00
|1.20
|Yeşilyurt (Malatya)
|01 Haziran 2026 17:04
|38.2114
|38.0667
|7.00
|1.30
|Onikişubat (Kahramanmaraş)
|01 Haziran 2026 16:57
|37.8814
|36.6211
|6.97
|2.20
|Bergama (İzmir)
|01 Haziran 2026 15:49
|39.0336
|27.0967
|12.82
|2.00
|Kırkağaç (Manisa)
|01 Haziran 2026 15:42
|39.2936
|27.8111
|9.10
|1.70
|Kırkağaç (Manisa)
|01 Haziran 2026 15:36
|39.2917
|27.8539
|7.02
|1.70
KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİKaynak: Kandilli
|Lokasyon
|Tarih/Saat
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Şiddet
|SUNNETKOY-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
|01 Haziran 2026 23:56
|38.1090
|37.5010
|3.70
|1.70
|IGDELI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)
|01 Haziran 2026 23:37
|37.3790
|37.2298
|7.50
|1.50
|DUALAR-KIRKAGAC (MANISA)
|01 Haziran 2026 23:26
|39.1945
|27.9268
|6.30
|1.30
|TABURLAR-ELMADAG (ANKARA)
|01 Haziran 2026 22:31
|39.8140
|33.0473
|10.60
|1.50
|COMLEKCI-BIGADIC (BALIKESIR)
|01 Haziran 2026 21:17
|39.4845
|28.0575
|15.10
|1.40
|PELITLI-(MALATYA)
|01 Haziran 2026 20:45
|38.2680
|38.5992
|18.40
|1.60
|EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)
|01 Haziran 2026 20:41
|39.2092
|28.9913
|12.60
|1.40
|CALIBAHCE-BERGAMA (IZMIR)
|01 Haziran 2026 18:49
|39.0037
|27.0960
|13.50
|2.40
|CERKEZ SULTANIYE-SOMA (MANISA)
|01 Haziran 2026 18:42
|39.2720
|27.7898
|0.00
|1.70
|CERKEZ SULTANIYE-SOMA (MANISA)
|01 Haziran 2026 18:36
|39.2797
|27.7928
|0.00
|1.60
|TUTUNLU-SEMDINLI (HAKKARI) REVIZE01 (2026.06.01 15:35:07)
|01 Haziran 2026 18:35
|37.0758
|44.6982
|7.80
|3.80
|EGE DENIZI
|01 Haziran 2026 18:28
|35.9887
|27.4308
|44.40
|2.10
|GIRIT ADASI (AKDENIZ)
|01 Haziran 2026 18:14
|35.2368
|26.7460
|6.30
|2.10
|KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|01 Haziran 2026 18:10
|39.1757
|28.0743
|9.50
|1.60
|PELITLI-(MALATYA)
|01 Haziran 2026 17:46
|38.2660
|38.6007
|14.10
|1.50
|ARIKONAK-SINCIK (ADIYAMAN)
|01 Haziran 2026 16:56
|38.1310
|38.5567
|11.60
|1.90
|GIRIT ADASI (AKDENIZ)
|01 Haziran 2026 16:55
|35.4035
|26.6460
|10.30
|2.20
|DUDAS-BEYPAZARI (ANKARA)
|01 Haziran 2026 16:53
|40.2352
|31.7328
|5.00
|1.90
|MUTLUCA-KARPUZLU (AYDIN)
|01 Haziran 2026 16:41
|37.5037
|27.8810
|0.00
|1.10
|TUNCBILEK-TAVSANLI (KUTAHYA)
|01 Haziran 2026 16:31
|39.6380
|29.4677
|0.00
|1.20
|YENIBAHCE-SILIFKE (MERSIN)
|01 Haziran 2026 16:31
|36.4438
|33.9862
|5.00
|1.30
|BULGARISTAN
|01 Haziran 2026 16:26
|42.4407
|25.3407
|5.70
|1.60
|ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|01 Haziran 2026 16:24
|39.1560
|28.1032
|14.70
|1.30
|GUZELYURT-HEKIMHAN (MALATYA)
|01 Haziran 2026 15:57
|38.8045
|37.8868
|17.00
|1.60
|IMAMUSAGI-SILIFKE (MERSIN)
|01 Haziran 2026 15:55
|36.2748
|33.7645
|0.00
|1.20
|CEVIRME-AKCADAG (MALATYA)
|01 Haziran 2026 15:48
|38.2890
|37.7580
|5.70
|1.60
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|01 Haziran 2026 15:42
|39.1840
|28.1612
|14.40
|3.30
|GIRIT ADASI (AKDENIZ)
|01 Haziran 2026 15:39
|35.0318
|25.9887
|7.70
|2.10