Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 02 Kasım 2024
Son depremler...Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler.. 02 Kasım 2024 deprem son dakika haberleri haberin detayında...Artçı deprem mi oldu? Son deprem büyüklüğü ne kadar? Yakınımdaki depremler nelerdir? Anlık deprem mi oldu? Son dakika canlı deprem Türkiye haritası..Kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü ve AFAD deprem haberleri..İstanbul'da deprem mi oldu? Ankara'da deprem mi oldu? İzmir'de deprem mi oldu? Hangi illerde deprem oldu ve hissedildi? Bugün deprem mi oldu? Deprem ne zaman ve kaç şiddetinde oldu? En son hangi bölgede deprem oldu? Deprem haberleriyle ilgili en çok merak edilenlerin cevabı haberde..
02 Kasım 2024 son dakika AFAD son depremler ve Kandilli son dakika deprem listesi..
|AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
|Lokasyon
|Saat / Tarih
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Büyüklük
|MEYDANKOY-SELCUKLU (KONYA)
|23:47:39 01-11-2024
|38,1555
|32,5332
|20,6
|1,1
|Selçuklu (Konya)
|23:46:45 01-11-2024
|38,10694
|32,58722
|7,11
|1,1
|CANDIR-SELCUKLU (KONYA)
|23:46:44 01-11-2024
|38,1137
|32,6155
|12,1
|1,2
|Çelikhan (Adıyaman)
|23:42:42 01-11-2024
|38,10861
|38,20944
|7
|1,4
|Sincik (Adıyaman)
|23:37:34 01-11-2024
|38,12083
|38,53833
|7
|1,1
|ASAGI CAMLIKALE-HORASAN (ERZURUM)
|23:20:01 01-11-2024
|40,2102
|42,0818
|12,2
|2,1
|Horasan (Erzurum)
|23:20:01 01-11-2024
|40,21972
|42,04111
|7,03
|2,1
|Nurdağı (Gaziantep)
|23:04:17 01-11-2024
|37,18
|36,90361
|6,28
|0,9
|Hani (Diyarbakır)
|22:52:23 01-11-2024
|38,51972
|40,35917
|15,55
|1,5
|KALEDIBI-HANI (DIYARBAKIR)
|22:52:22 01-11-2024
|38,5377
|40,3608
|4,2
|1,6
|PEKMEZCI-AKHISAR (MANISA)
|22:51:43 01-11-2024
|38,9997
|28,0233
|8,6
|1,4
|Akhisar (Manisa)
|22:51:43 01-11-2024
|38,99556
|28,05472
|7
|1,4
|KALKAN ACIKLARI-ANTALYA (AKDENIZ)
|22:41:09 01-11-2024
|36,16
|29,322
|13,2
|1,3
|Akdeniz - [05.42 km] Kaş (Antalya)
|22:41:08 01-11-2024
|36,1925
|29,54056
|39,3
|1,1
|Nurdağı (Gaziantep)
|22:28:21 01-11-2024
|37,25361
|36,85111
|10,23
|3,3
|KIRISKAL-NURDAGI (GAZIANTEP)
|22:28:20 01-11-2024
|37,2508
|36,8518
|5,5
|3,3
|Darende (Malatya)
|22:16:11 01-11-2024
|38,40611
|37,50944
|7,06
|1,5
|SUGUL-DARENDE (MALATYA)
|22:16:10 01-11-2024
|38,4423
|37,5207
|3,7
|1,5
|CIMELIYENI-(AKSARAY)
|22:04:39 01-11-2024
|38,479
|33,9322
|5,3
|1,7
|Merkez (Aksaray)
|22:04:39 01-11-2024
|38,43361
|33,89222
|7,1
|1,4
|KUCUKSARIKAYALAR-BAHSILI (KIRIKKALE)
|21:54:05 01-11-2024
|39,6885
|33,352
|5,3
|1,5
|Bahşili (Kırıkkale)
|21:54:05 01-11-2024
|39,68111
|33,33028
|7
|1,4
|Ege Denizi - [09.27 km] Ayvacık (Çanakkale)
|21:52:44 01-11-2024
|39,41306
|26,29917
|6,98
|1,3
|MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)
|21:52:42 01-11-2024
|39,3818
|26,2527
|14,3
|1,5
|Battalgazi (Malatya)
|21:43:04 01-11-2024
|38,23472
|38,57
|7
|0,7
|Akhisar (Manisa)
|21:42:47 01-11-2024
|38,99111
|28,04361
|6,85
|0,8
|Sulusaray (Tokat)
|21:41:25 01-11-2024
|40,08806
|36,00056
|5,67
|0,9
|Elmadağ (Ankara)
|21:28:30 01-11-2024
|39,98889
|33,23667
|6,92
|0,7
|Yeşilyurt (Malatya)
|21:20:03 01-11-2024
|38,25222
|38,18861
|7
|1,1
|Battalgazi (Malatya)
|21:04:17 01-11-2024
|38,14333
|38,58972
|7
|0,7
|Doğanşehir (Malatya)
|20:55:23 01-11-2024
|38,15722
|37,94194
|7
|1,1
|GIRIT ADASI (AKDENIZ)
|20:39:10 01-11-2024
|34,8958
|25,111
|20,3
|2,6
|Selçuk (İzmir)
|20:28:25 01-11-2024
|37,90361
|27,405
|6,24
|1,8
|HAVUTCULU-SELCUK (IZMIR)
|20:28:24 01-11-2024
|37,8713
|27,4127
|13,2
|1,9
|FASIL-(BOLU)
|20:18:05 01-11-2024
|40,7895
|31,619
|13
|1,6
|Akdeniz - [13.62 km] Kaş (Antalya)
|20:15:07 01-11-2024
|36,15417
|29,345
|15,74
|1,2
|KALKAN ACIKLARI-ANTALYA (AKDENIZ)
|20:15:05 01-11-2024
|36,096
|29,317
|22,3
|1,2
|Ege Denizi - Gökova Körfezi - [02.85 km] Milas (Muğla)
|20:09:34 01-11-2024
|37,01944
|28,05861
|7
|1,2
|KULTAK-MILAS (MUGLA)
|20:09:34 01-11-2024
|37,0285
|28,0307
|5,3
|1,3
|Akhisar (Manisa)
|19:30:35 01-11-2024
|38,99306
|28,0575
|7
|1,5
|PEKMEZCI-AKHISAR (MANISA)
|19:30:35 01-11-2024
|38,9948
|28,0423
|10,5
|1,7
|Akhisar (Manisa)
|19:28:59 01-11-2024
|38,98694
|28,07167
|9,59
|1,3
|KOMURCU-AKHISAR (MANISA)
|19:28:57 01-11-2024
|39,0455
|28,0488
|3,2
|1,5
|Kozan (Adana)
|19:14:29 01-11-2024
|37,66722
|35,91556
|7
|2,1
|MINNETLI-KOZAN (ADANA)
|19:14:28 01-11-2024
|37,6168
|35,9092
|5,4
|2,1
|Kale (Malatya)
|19:12:56 01-11-2024
|38,35111
|38,81944
|7
|1,5
|Aziziye (Erzurum)
|19:01:45 01-11-2024
|39,90806
|41,09306
|7
|1,1
|Battalgazi (Malatya)
|18:45:48 01-11-2024
|38,14611
|38,57861
|7,02
|1,1
|Gediz (Kütahya)
|18:31:16 01-11-2024
|39,10944
|29,41222
|8,43
|1,1
|Bigadiç (Balıkesir)
|18:14:40 01-11-2024
|39,50972
|28,15306
|7,03
|1,4
|GUVEMCETMI-BIGADIC (BALIKESIR)
|18:14:40 01-11-2024
|39,5195
|28,0735
|14,7
|1,6
|Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [21.55 km] Kuşadası (Aydın)
|18:13:29 01-11-2024
|37,82417
|26,99861
|7
|1,2
|Akdeniz - [55.18 km] Kaş (Antalya)
|17:46:06 01-11-2024
|35,82722
|29,05444
|38,05
|3,9
|AKDENIZ
|17:46:03 01-11-2024
|35,782
|29,0982
|20,3
|4
|Sincik (Adıyaman)
|17:44:29 01-11-2024
|38,15278
|38,51444
|7
|1,1
|Türkoğlu (Kahramanmaraş)
|17:40:05 01-11-2024
|37,32361
|36,81083
|9,23
|0,9
|Selçuk (İzmir)
|17:37:49 01-11-2024
|37,90361
|27,46944
|5,51
|1,3
|Çay (Afyonkarahisar)
|17:20:17 01-11-2024
|38,63361
|30,86278
|7
|0,8
|Kale (Malatya)
|17:18:04 01-11-2024
|38,38167
|38,75722
|6,79
|0,9
|Battalgazi (Malatya)
|17:17:26 01-11-2024
|38,14389
|38,58667
|7
|1
|Pasinler (Erzurum)
|17:04:50 01-11-2024
|39,92889
|41,79083
|7,16
|1,7
|YEMLIK-KOPRUKOY (ERZURUM)
|17:04:48 01-11-2024
|39,8155
|41,8355
|12,3
|1,9
|Merkez (Uşak)
|16:54:20 01-11-2024
|38,6575
|29,28806
|8,16
|0,8
|Battalgazi (Malatya)
|16:53:44 01-11-2024
|38,14361
|38,58028
|7
|3,2
|ULUKOY-(MALATYA)
|16:53:43 01-11-2024
|38,1588
|38,5762
|5
|3,2
|Akhisar (Manisa)
|16:30:51 01-11-2024
|39,00083
|28,03556
|7
|1,6
|PEKMEZCI-AKHISAR (MANISA)
|16:30:51 01-11-2024
|39,0028
|28,0432
|7,9
|1,6
|Orhaneli (Bursa)
|16:28:19 01-11-2024
|39,85
|28,82694
|7,05
|1,5
|GAZIOLUK-ORHANELI (BURSA)
|16:28:17 01-11-2024
|39,8308
|28,7883
|4,4
|1,5
|Akhisar (Manisa)
|16:20:32 01-11-2024
|38,98917
|28,15167
|7
|0,8
|KALEMOGLU-GORDES (MANISA)
|16:20:32 01-11-2024
|39,0335
|28,1973
|5
|1,2
|Sivrice (Elazığ)
|16:17:47 01-11-2024
|38,40694
|39,29167
|7
|1,4
|DORTBOLUK-SIVRICE (ELAZIG)
|16:17:46 01-11-2024
|38,3862
|39,243
|15,1
|1,8
|Akhisar (Manisa)
|16:15:20 01-11-2024
|38,995
|28,06111
|7
|1
|Akhisar (Manisa)
|16:11:03 01-11-2024
|38,97806
|28,08611
|7
|0,7
|Akhisar (Manisa)
|16:09:46 01-11-2024
|38,99028
|28,05611
|6,98
|1,3
|PEKMEZCI-AKHISAR (MANISA)
|16:09:45 01-11-2024
|39,0248
|28,0048
|12,6
|1,8
|Akhisar (Manisa)
|16:01:31 01-11-2024
|38,99694
|28,11611
|7
|0,9
|DAGDERE-AKHISAR (MANISA)
|16:01:30 01-11-2024
|39,0053
|28,1237
|13,7
|1,1
|Ege Denizi - [91.66 km] Datça (Muğla)
|16:00:52 01-11-2024
|35,95389
|26,995
|10,17
|2,1
|Akhisar (Manisa)
|15:56:32 01-11-2024
|38,98972
|28,07056
|7
|1,2
|KOMURCU-AKHISAR (MANISA)
|15:56:32 01-11-2024
|39,0125
|28,0893
|12,1
|1,5
|Akhisar (Manisa)
|15:54:54 01-11-2024
|39,00139
|28,05667
|7
|1
|Akhisar (Manisa)
|15:48:28 01-11-2024
|38,98833
|28,04361
|7
|0,9
|Akhisar (Manisa)
|15:46:59 01-11-2024
|38,99306
|28,05194
|7
|0,9
|Erciş (Van)
|15:40:39 01-11-2024
|39,00917
|43,55556
|8,88
|1,1
|Köyceğiz (Muğla)
|15:36:54 01-11-2024
|36,93361
|28,92833
|7
|1,1
|Akhisar (Manisa)
|15:34:34 01-11-2024
|39,00806
|28,05139
|7,02
|1,3
|KOMURCU-AKHISAR (MANISA)
|15:34:33 01-11-2024
|39,0443
|28,047
|4,9
|1,4
|Akhisar (Manisa)
|15:23:20 01-11-2024
|39,00583
|28,03944
|6,98
|1,7
|PEKMEZCI-AKHISAR (MANISA)
|15:23:20 01-11-2024
|38,9975
|28,0377
|11,5
|1,7
|Ege Denizi, Midilli Adası (Lesvos) - [27.68 km] Ayvacık (Çanakkale)
|15:18:36 01-11-2024
|39,23667
|25,99333
|7,04
|2,3
|Kale (Malatya)
|15:17:54 01-11-2024
|38,36444
|38,79361
|7,05
|2,1
|Akhisar (Manisa)
|15:17:35 01-11-2024
|39,00083
|28,03361
|6,93
|2,8
|PEKMEZCI-AKHISAR (MANISA)
|15:17:35 01-11-2024
|39,0087
|28,0365
|6,8
|2,7
|BALCILAR-KOYCEGIZ (MUGLA)
|15:11:56 01-11-2024
|37,032
|28,5827
|9,1
|1,6
|Göksun (Kahramanmaraş)
|15:09:05 01-11-2024
|37,89528
|36,52333
|6,91
|1,7
|TEKIR-(KAHRAMANMARAS)
|15:09:04 01-11-2024
|37,9085
|36,5748
|5,4
|1,9
|Akhisar (Manisa)
|15:03:17 01-11-2024
|38,99139
|28,05
|7,01
|1,7
|PEKMEZCI-AKHISAR (MANISA)
|15:03:17 01-11-2024
|38,9873
|28,024
|8,2
|2,2
|Akhisar (Manisa)
|14:53:28 01-11-2024
|38,99111
|28,07472
|7
|1,1
|HANPASA-AKHISAR (MANISA)
|14:53:27 01-11-2024
|39,0372
|28,0955
|5
|1,2
|FUNDACIK-GORDES (MANISA)
|14:52:08 01-11-2024
|38,9753
|28,1812
|14,2
|1,3
|Akhisar (Manisa)
|14:52:07 01-11-2024
|38,99
|28,05806
|6,99
|1,2
|Akhisar (Manisa)
|14:50:09 01-11-2024
|38,99083
|28,06778
|7,01
|1,4
|KOMURCU-AKHISAR (MANISA)
|14:50:09 01-11-2024
|39,0368
|28,0885
|12,5
|1,6
|Akhisar (Manisa)
|14:49:23 01-11-2024
|38,98972
|28,06222
|7
|1,4
|KOMURCU-AKHISAR (MANISA)
|14:49:22 01-11-2024
|39,0143
|28,0605
|15,4
|1,6
|Akhisar (Manisa)
|14:48:41 01-11-2024
|38,99556
|28,07639
|7,02
|1,7
|SARNICKOY-AKHISAR (MANISA)
|14:48:40 01-11-2024
|38,9653
|28,008
|10,9
|1,7
|Akhisar (Manisa)
|14:47:20 01-11-2024
|38,99222
|28,06194
|7
|1,4
|HACIIBRAHIMLER-AKHISAR (MANISA)
|14:47:20 01-11-2024
|38,9687
|28,0527
|12,4
|1,7
|Akhisar (Manisa)
|14:46:38 01-11-2024
|38,99167
|28,06
|7
|1,6
|PEKMEZCI-AKHISAR (MANISA)
|14:46:38 01-11-2024
|38,9947
|28,0527
|13,1
|1,6
|Akhisar (Manisa)
|14:43:38 01-11-2024
|38,99083
|28,09389
|7
|1,8
|SARNICKOY-AKHISAR (MANISA)
|14:43:37 01-11-2024
|38,9568
|27,9915
|3,1
|1,7
|Akhisar (Manisa)
|14:43:08 01-11-2024
|38,98
|28,05278
|7
|2,5
|PEKMEZCI-AKHISAR (MANISA)
|14:43:07 01-11-2024
|38,9918
|28,0302
|11,5
|2,3
|Akhisar (Manisa)
|14:41:58 01-11-2024
|38,98639
|28,04889
|6,99
|1,9
|DOGANKAYA-AKHISAR (MANISA)
|14:41:58 01-11-2024
|38,9865
|28,003
|3,1
|2
|Demirci (Manisa)
|14:39:52 01-11-2024
|38,92611
|28,46861
|7,21
|2,1
|Akhisar (Manisa)
|14:38:27 01-11-2024
|39,01028
|28,05833
|10,1
|3,5
|KOMURCU-AKHISAR (MANISA)
|14:38:27 01-11-2024
|39,0217
|28,0377
|9,4
|3,5
|Marmara Denizi - [07.62 km] Marmara (Balıkesir)
|14:36:44 01-11-2024
|40,67472
|27,755
|7
|1,3
|Alaplı (Zonguldak)
|14:08:44 01-11-2024
|41,16139
|31,3875
|7
|0,9
|Saruhanlı (Manisa)
|14:03:23 01-11-2024
|38,74833
|27,74528
|7
|1,2
|Kale (Malatya)
|13:54:13 01-11-2024
|38,35889
|38,74278
|11,1
|1,4
|Kale (Malatya)
|13:52:23 01-11-2024
|38,35722
|38,73722
|11,45
|1,6
|Akhisar (Manisa)
|13:45:19 01-11-2024
|38,995
|28,05917
|6,98
|1,9
|PEKMEZCI-AKHISAR (MANISA)
|13:45:19 01-11-2024
|39,012
|28,0435
|7,9
|2,2
|Akhisar (Manisa)
|13:43:56 01-11-2024
|38,99
|28,04806
|7
|1,3
|GORDES (MANISA)
|13:42:35 01-11-2024
|38,9105
|28,2957
|5
|1,3
|SARATLI-GULAGAC (AKSARAY)
|13:30:56 01-11-2024
|38,4307
|34,2298
|5,4
|1,2
|KARAHAMZALI-POLATLI (ANKARA)
|13:30:31 01-11-2024
|39,4305
|32,1235
|0
|1,1
|Aladağ (Adana)
|13:15:05 01-11-2024
|37,6775
|35,35861
|6,99
|2
|YETIMLI-ALADAG (ADANA)
|13:15:05 01-11-2024
|37,6563
|35,3793
|5,2
|2,1
|Mustafakemalpaşa (Bursa)
|13:09:55 01-11-2024
|39,85417
|28,7325
|7,06
|1,7
|YUKARIBALI-MUSTAFAKEMALPASA (BURSA)
|13:09:55 01-11-2024
|39,8592
|28,735
|7,5
|1,8
|Ege Denizi - [60.43 km] Ayvacık (Çanakkale)
|13:00:11 01-11-2024
|38,98694
|25,76806
|6,66
|1,9
|Birecik (Şanlıurfa)
|12:56:44 01-11-2024
|37,11972
|38,14167
|7
|1,7
|SEKILI-BIRECIK (SANLIURFA)
|12:56:44 01-11-2024
|37,1187
|38,0275
|10,4
|1,9
|Emet (Kütahya)
|12:55:53 01-11-2024
|39,35722
|29,28639
|7
|1,4
|SARIAYAK-EMET (KUTAHYA)
|12:55:53 01-11-2024
|39,3422
|29,3353
|0
|1,7
|Ulus (Bartın)
|12:41:08 01-11-2024
|41,37417
|32,67556
|7
|1,1
|Merkez (Kütahya)
|12:40:18 01-11-2024
|39,58028
|29,88639
|7
|1,1
|GUVENDIK-DOGANHISAR (KONYA)
|12:39:58 01-11-2024
|38,0747
|31,5568
|12,3
|1,4
|KARADUT-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|12:35:38 01-11-2024
|38,0983
|36,9922
|5,2
|1,3
|BUYUKMANGIT-CEYHAN (ADANA)
|12:24:22 01-11-2024
|37,037
|35,7463
|5
|0,9
|Merkez (Elazığ)
|12:20:09 01-11-2024
|38,6525
|39,34333
|7
|1,2
|Çelikhan (Adıyaman)
|12:19:34 01-11-2024
|38,10639
|38,37333
|7
|1
|Kale (Malatya)
|12:15:52 01-11-2024
|38,34167
|38,79167
|7,08
|1,1
|Kale (Malatya)
|12:15:30 01-11-2024
|38,35889
|38,78139
|7,07
|0,9
|Merkez (Adıyaman)
|12:12:44 01-11-2024
|37,85778
|38,22278
|7,86
|1,2
|ATLICA-MAZIDAGI (MARDIN)
|12:10:48 01-11-2024
|37,4233
|40,5757
|5
|1,3
|YALINAGAC-MAZIDAGI (MARDIN)
|12:09:54 01-11-2024
|37,3483
|40,4183
|4,4
|1,7
|Eşme (Uşak)
|12:07:05 01-11-2024
|38,48722
|29,15
|7
|1
|Ceyhan (Adana)
|11:55:58 01-11-2024
|36,97528
|35,93167
|7,01
|1,9
|SELIMIYE-CEYHAN (ADANA)
|11:55:58 01-11-2024
|36,9972
|35,9688
|3,2
|2,1
|Murgul (Artvin)
|11:44:05 01-11-2024
|41,25417
|41,58889
|7
|1,6
|Soma (Manisa)
|11:31:22 01-11-2024
|39,20417
|27,67167
|7
|1
|YESILCE-SEHITKAMIL (GAZIANTEP)
|11:16:12 01-11-2024
|37,1703
|37,22
|0
|1,6
|CIVILI-ORHANELI (BURSA)
|11:06:52 01-11-2024
|39,934
|28,7783
|0
|1,7
|Orhaneli (Bursa)
|11:06:51 01-11-2024
|39,92056
|28,85611
|7
|1,8
|GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)
|11:01:31 01-11-2024
|36,9095
|27,341
|5,3
|1,5
|Ege Denizi, İstanköy Adası (Kos) - [16.37 km] Bodrum (Muğla)
|11:01:30 01-11-2024
|36,84639
|27,18667
|6,13
|1,6
|Ege Denizi - [13.19 km] Ayvacık (Çanakkale)
|10:53:04 01-11-2024
|39,38194
|26,27667
|7
|1,5
|Şefaatli (Yozgat)
|10:50:18 01-11-2024
|39,55778
|34,78417
|7
|0,8
|Ege Denizi, İstanköy Adası (Kos) - [12.17 km] Bodrum (Muğla)
|10:49:13 01-11-2024
|36,87472
|27,21889
|7
|1,5
|Başiskele (Kocaeli)
|10:44:01 01-11-2024
|40,69139
|29,99972
|7
|1,4
|Ege Denizi - [12.94 km] Bodrum (Muğla)
|10:39:14 01-11-2024
|36,86944
|27,36833
|7,09
|1,8
|Merkez (Bilecik)
|10:38:04 01-11-2024
|40,24139
|29,85389
|6,58
|1,1
|Doğanşehir (Malatya)
|10:21:56 01-11-2024
|38,11889
|37,91861
|7
|1,1
|BEGRE-DOGANSEHIR (MALATYA)
|10:19:11 01-11-2024
|38,0432
|37,6758
|8
|1,8
|GOLKOY-(ELAZIG)
|10:19:00 01-11-2024
|38,5317
|39,0797
|5
|1,3
|Kale (Malatya)
|10:18:58 01-11-2024
|38,35861
|38,86722
|7
|1,5
|Merkez (Sivas)
|10:14:22 01-11-2024
|39,67278
|37,30972
|7,01
|1,2
|TAVSANLI-HAFIK (SIVAS)
|10:14:22 01-11-2024
|39,794
|37,4322
|3,7
|1,8
|Ege Denizi, İstanköy Adası (Kos) - [10.23 km] Bodrum (Muğla)
|10:13:37 01-11-2024
|36,87611
|27,28111
|6,95
|1,9
|KOS ADASI (AKDENIZ)
|10:13:37 01-11-2024
|36,915
|27,2992
|5,9
|2
|KOS ADASI (AKDENIZ)
|10:12:49 01-11-2024
|36,8988
|27,2825
|8,9
|1,7
|Ege Denizi, İstanköy Adası (Kos) - [09.77 km] Bodrum (Muğla)
|10:12:48 01-11-2024
|36,88778
|27,24556
|7
|1,8
|Çay (Afyonkarahisar)
|09:41:43 01-11-2024
|38,57417
|31,11889
|7
|1,5
|DERESINEK-CAY (AFYONKARAHISAR)
|09:41:43 01-11-2024
|38,5463
|31,0998
|7,9
|1,7
|Mustafakemalpaşa (Bursa)
|09:40:47 01-11-2024
|39,95861
|28,76222
|6,82
|1,4
|Uluborlu (Isparta)
|09:16:10 01-11-2024
|38,17639
|30,46667
|8,8
|1,1
|GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)
|08:49:39 01-11-2024
|36,9117
|27,3795
|20,5
|0,7
|Ege Denizi, İstanköy Adası (Kos) - [12.50 km] Bodrum (Muğla)
|08:47:05 01-11-2024
|36,85861
|27,32417
|7,05
|2,2
|GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)
|08:47:05 01-11-2024
|36,9017
|27,3435
|5,4
|2,4
|Kale (Malatya)
|08:39:06 01-11-2024
|38,355
|38,78861
|7,24
|1,1
|Göksun (Kahramanmaraş)
|08:23:28 01-11-2024
|37,98917
|36,3425
|6,97
|2,5
|SIRMALI-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|08:23:27 01-11-2024
|37,968
|36,3627
|6,3
|2,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|08:20:08 01-11-2024
|39,2
|28,25444
|12,59
|1,3
|DANACAYIRI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|08:20:08 01-11-2024
|39,2325
|28,2658
|11,7
|2
|Akdeniz - [50.23 km] Kaş (Antalya)
|08:09:22 01-11-2024
|35,88444
|29,03889
|6,79
|1,8
|Sındırgı (Balıkesir)
|07:58:10 01-11-2024
|39,33667
|27,93306
|7
|0,9
|Ege Denizi - [88.99 km] Datça (Muğla)
|07:52:53 01-11-2024
|35,90111
|27,63833
|7,26
|1,7
|Pütürge (Malatya)
|07:38:28 01-11-2024
|38,21778
|38,64417
|7,76
|1
|Darende (Malatya)
|07:26:32 01-11-2024
|38,45583
|37,32556
|7,17
|1,5
|GAZIKOY-DARENDE (MALATYA)
|07:26:32 01-11-2024
|38,4378
|37,398
|5
|1,6
|Kozan (Adana)
|07:25:06 01-11-2024
|37,63833
|35,90472
|6,82
|1,7
|MINNETLI-KOZAN (ADANA)
|07:25:06 01-11-2024
|37,6072
|35,9163
|3,8
|1,6
|Merkez (Adıyaman)
|07:04:45 01-11-2024
|37,96778
|38,20806
|7
|0,9
|Yeşilyurt (Malatya)
|07:01:48 01-11-2024
|38,2925
|38,23889
|7
|1,2
|Çal (Denizli)
|06:52:43 01-11-2024
|37,89306
|29,30944
|7
|1,5
|IRLIGANLI-(DENIZLI)
|06:52:42 01-11-2024
|37,9057
|29,2515
|15,6
|1,5
|Merkez (Sivas)
|06:51:13 01-11-2024
|39,63972
|37,34167
|7
|1,2
|DUMLUYAZI-KARAKOCAN (ELAZIG)
|06:42:21 01-11-2024
|39,1602
|40,1497
|8,9
|1,8
|Karakoçan (Elazığ)
|06:42:20 01-11-2024
|39,10889
|40,18694
|6,97
|1,6
|Kale (Malatya)
|06:37:12 01-11-2024
|38,36861
|38,85917
|7
|1,5
|KARAHUSEYIN-KALE (MALATYA)
|06:37:12 01-11-2024
|38,3453
|38,8992
|9,2
|1,6
|Yazıhan (Malatya)
|06:24:24 01-11-2024
|38,52111
|38,035
|7
|1,6
|ASAGIORUKCU-AKCADAG (MALATYA)
|06:24:23 01-11-2024
|38,4395
|38,0788
|8,4
|1,8
|Darende (Malatya)
|06:22:53 01-11-2024
|38,45083
|37,30167
|7,04
|1,4
|KARAMAGARA-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
|06:22:50 01-11-2024
|38,4927
|37,1942
|16
|1,4
|Kale (Malatya)
|06:21:25 01-11-2024
|38,3425
|38,76944
|13,49
|1,7
|UZUNHUSEYIN-KALE (MALATYA)
|06:21:24 01-11-2024
|38,3468
|38,8915
|7,6
|1,7
|Merkez (Bingöl)
|05:36:56 01-11-2024
|39,02333
|40,46639
|7,35
|2,8
|SUDUGUNU-(BINGOL)
|05:36:55 01-11-2024
|39,0388
|40,4505
|5
|2,9
|Sivrice (Elazığ)
|05:36:06 01-11-2024
|38,4275
|39,2175
|7
|0,8
|Düziçi (Osmaniye)
|05:07:22 01-11-2024
|37,30306
|36,57111
|5,31
|1,2
|Darende (Malatya)
|05:01:54 01-11-2024
|38,36583
|37,59944
|7
|1,3
|Ege Denizi
|02:23:50 01-11-2024
|40,10944
|23,58389
|4,63
|3,8
|YUNANISTAN
|02:23:49 01-11-2024
|40,3247
|23,5108
|25,8
|3,9
|Ege Denizi, İstanköy Adası (Kos) - [08.73 km] Bodrum (Muğla)
|02:16:56 01-11-2024
|36,88944
|27,29556
|6,27
|1,6
|Ege Denizi, İstanköy Adası (Kos) - [11.46 km] Bodrum (Muğla)
|02:16:29 01-11-2024
|36,87139
|27,33611
|7,02
|1,8
|KOS ADASI (AKDENIZ)
|02:16:29 01-11-2024
|36,8918
|27,3182
|3,5
|1,9
|YETIMLI-ALADAG (ADANA)
|01:59:41 01-11-2024
|37,6602
|35,356
|3,8
|1,6
|Göksun (Kahramanmaraş)
|01:21:58 01-11-2024
|37,97333
|36,32194
|7,08
|2
|KAZANDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|01:21:57 01-11-2024
|37,9873
|36,2887
|5
|2
|KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
|Lokasyon
|Saat / Tarih
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Büyüklük
|MEYDANKOY-SELCUKLU (KONYA)
|23:47:39 01-11-2024
|38,1555
|32,5332
|20,6
|1,1
|Selçuklu (Konya)
|23:46:45 01-11-2024
|38,10694
|32,58722
|7,11
|1,1
|CANDIR-SELCUKLU (KONYA)
|23:46:44 01-11-2024
|38,1137
|32,6155
|12,1
|1,2
|Çelikhan (Adıyaman)
|23:42:42 01-11-2024
|38,10861
|38,20944
|7
|1,4
|Sincik (Adıyaman)
|23:37:34 01-11-2024
|38,12083
|38,53833
|7
|1,1
|ASAGI CAMLIKALE-HORASAN (ERZURUM)
|23:20:01 01-11-2024
|40,2102
|42,0818
|12,2
|2,1
|Horasan (Erzurum)
|23:20:01 01-11-2024
|40,21972
|42,04111
|7,03
|2,1
|Nurdağı (Gaziantep)
|23:04:17 01-11-2024
|37,18
|36,90361
|6,28
|0,9
|Hani (Diyarbakır)
|22:52:23 01-11-2024
|38,51972
|40,35917
|15,55
|1,5
|KALEDIBI-HANI (DIYARBAKIR)
|22:52:22 01-11-2024
|38,5377
|40,3608
|4,2
|1,6
|PEKMEZCI-AKHISAR (MANISA)
|22:51:43 01-11-2024
|38,9997
|28,0233
|8,6
|1,4
|Akhisar (Manisa)
|22:51:43 01-11-2024
|38,99556
|28,05472
|7
|1,4
|KALKAN ACIKLARI-ANTALYA (AKDENIZ)
|22:41:09 01-11-2024
|36,16
|29,322
|13,2
|1,3
|Akdeniz - [05.42 km] Kaş (Antalya)
|22:41:08 01-11-2024
|36,1925
|29,54056
|39,3
|1,1
|Nurdağı (Gaziantep)
|22:28:21 01-11-2024
|37,25361
|36,85111
|10,23
|3,3
|KIRISKAL-NURDAGI (GAZIANTEP)
|22:28:20 01-11-2024
|37,2508
|36,8518
|5,5
|3,3
|Darende (Malatya)
|22:16:11 01-11-2024
|38,40611
|37,50944
|7,06
|1,5
|SUGUL-DARENDE (MALATYA)
|22:16:10 01-11-2024
|38,4423
|37,5207
|3,7
|1,5
|CIMELIYENI-(AKSARAY)
|22:04:39 01-11-2024
|38,479
|33,9322
|5,3
|1,7
|Merkez (Aksaray)
|22:04:39 01-11-2024
|38,43361
|33,89222
|7,1
|1,4
|KUCUKSARIKAYALAR-BAHSILI (KIRIKKALE)
|21:54:05 01-11-2024
|39,6885
|33,352
|5,3
|1,5
|Bahşili (Kırıkkale)
|21:54:05 01-11-2024
|39,68111
|33,33028
|7
|1,4
|Ege Denizi - [09.27 km] Ayvacık (Çanakkale)
|21:52:44 01-11-2024
|39,41306
|26,29917
|6,98
|1,3
|MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)
|21:52:42 01-11-2024
|39,3818
|26,2527
|14,3
|1,5
|Battalgazi (Malatya)
|21:43:04 01-11-2024
|38,23472
|38,57
|7
|0,7
|Akhisar (Manisa)
|21:42:47 01-11-2024
|38,99111
|28,04361
|6,85
|0,8
|Sulusaray (Tokat)
|21:41:25 01-11-2024
|40,08806
|36,00056
|5,67
|0,9
|Elmadağ (Ankara)
|21:28:30 01-11-2024
|39,98889
|33,23667
|6,92
|0,7
|Yeşilyurt (Malatya)
|21:20:03 01-11-2024
|38,25222
|38,18861
|7
|1,1
|Battalgazi (Malatya)
|21:04:17 01-11-2024
|38,14333
|38,58972
|7
|0,7
|Doğanşehir (Malatya)
|20:55:23 01-11-2024
|38,15722
|37,94194
|7
|1,1
|GIRIT ADASI (AKDENIZ)
|20:39:10 01-11-2024
|34,8958
|25,111
|20,3
|2,6
|Selçuk (İzmir)
|20:28:25 01-11-2024
|37,90361
|27,405
|6,24
|1,8
|HAVUTCULU-SELCUK (IZMIR)
|20:28:24 01-11-2024
|37,8713
|27,4127
|13,2
|1,9
|FASIL-(BOLU)
|20:18:05 01-11-2024
|40,7895
|31,619
|13
|1,6
|Akdeniz - [13.62 km] Kaş (Antalya)
|20:15:07 01-11-2024
|36,15417
|29,345
|15,74
|1,2
|KALKAN ACIKLARI-ANTALYA (AKDENIZ)
|20:15:05 01-11-2024
|36,096
|29,317
|22,3
|1,2
|Ege Denizi - Gökova Körfezi - [02.85 km] Milas (Muğla)
|20:09:34 01-11-2024
|37,01944
|28,05861
|7
|1,2
|KULTAK-MILAS (MUGLA)
|20:09:34 01-11-2024
|37,0285
|28,0307
|5,3
|1,3
|Akhisar (Manisa)
|19:30:35 01-11-2024
|38,99306
|28,0575
|7
|1,5
|PEKMEZCI-AKHISAR (MANISA)
|19:30:35 01-11-2024
|38,9948
|28,0423
|10,5
|1,7
|Akhisar (Manisa)
|19:28:59 01-11-2024
|38,98694
|28,07167
|9,59
|1,3
|KOMURCU-AKHISAR (MANISA)
|19:28:57 01-11-2024
|39,0455
|28,0488
|3,2
|1,5
|Kozan (Adana)
|19:14:29 01-11-2024
|37,66722
|35,91556
|7
|2,1
|MINNETLI-KOZAN (ADANA)
|19:14:28 01-11-2024
|37,6168
|35,9092
|5,4
|2,1
|Kale (Malatya)
|19:12:56 01-11-2024
|38,35111
|38,81944
|7
|1,5
|Aziziye (Erzurum)
|19:01:45 01-11-2024
|39,90806
|41,09306
|7
|1,1
|Battalgazi (Malatya)
|18:45:48 01-11-2024
|38,14611
|38,57861
|7,02
|1,1
|Gediz (Kütahya)
|18:31:16 01-11-2024
|39,10944
|29,41222
|8,43
|1,1
|Bigadiç (Balıkesir)
|18:14:40 01-11-2024
|39,50972
|28,15306
|7,03
|1,4
|GUVEMCETMI-BIGADIC (BALIKESIR)
|18:14:40 01-11-2024
|39,5195
|28,0735
|14,7
|1,6
|Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [21.55 km] Kuşadası (Aydın)
|18:13:29 01-11-2024
|37,82417
|26,99861
|7
|1,2
|Akdeniz - [55.18 km] Kaş (Antalya)
|17:46:06 01-11-2024
|35,82722
|29,05444
|38,05
|3,9
|AKDENIZ
|17:46:03 01-11-2024
|35,782
|29,0982
|20,3
|4
|Sincik (Adıyaman)
|17:44:29 01-11-2024
|38,15278
|38,51444
|7
|1,1
|Türkoğlu (Kahramanmaraş)
|17:40:05 01-11-2024
|37,32361
|36,81083
|9,23
|0,9
|Selçuk (İzmir)
|17:37:49 01-11-2024
|37,90361
|27,46944
|5,51
|1,3
|Çay (Afyonkarahisar)
|17:20:17 01-11-2024
|38,63361
|30,86278
|7
|0,8
|Kale (Malatya)
|17:18:04 01-11-2024
|38,38167
|38,75722
|6,79
|0,9
|Battalgazi (Malatya)
|17:17:26 01-11-2024
|38,14389
|38,58667
|7
|1
|Pasinler (Erzurum)
|17:04:50 01-11-2024
|39,92889
|41,79083
|7,16
|1,7
|YEMLIK-KOPRUKOY (ERZURUM)
|17:04:48 01-11-2024
|39,8155
|41,8355
|12,3
|1,9
|Merkez (Uşak)
|16:54:20 01-11-2024
|38,6575
|29,28806
|8,16
|0,8
|Battalgazi (Malatya)
|16:53:44 01-11-2024
|38,14361
|38,58028
|7
|3,2
|ULUKOY-(MALATYA)
|16:53:43 01-11-2024
|38,1588
|38,5762
|5
|3,2
|Akhisar (Manisa)
|16:30:51 01-11-2024
|39,00083
|28,03556
|7
|1,6
|PEKMEZCI-AKHISAR (MANISA)
|16:30:51 01-11-2024
|39,0028
|28,0432
|7,9
|1,6
|Orhaneli (Bursa)
|16:28:19 01-11-2024
|39,85
|28,82694
|7,05
|1,5
|GAZIOLUK-ORHANELI (BURSA)
|16:28:17 01-11-2024
|39,8308
|28,7883
|4,4
|1,5
|Akhisar (Manisa)
|16:20:32 01-11-2024
|38,98917
|28,15167
|7
|0,8
|KALEMOGLU-GORDES (MANISA)
|16:20:32 01-11-2024
|39,0335
|28,1973
|5
|1,2
|Sivrice (Elazığ)
|16:17:47 01-11-2024
|38,40694
|39,29167
|7
|1,4
|DORTBOLUK-SIVRICE (ELAZIG)
|16:17:46 01-11-2024
|38,3862
|39,243
|15,1
|1,8
|Akhisar (Manisa)
|16:15:20 01-11-2024
|38,995
|28,06111
|7
|1
|Akhisar (Manisa)
|16:11:03 01-11-2024
|38,97806
|28,08611
|7
|0,7
|Akhisar (Manisa)
|16:09:46 01-11-2024
|38,99028
|28,05611
|6,98
|1,3
|PEKMEZCI-AKHISAR (MANISA)
|16:09:45 01-11-2024
|39,0248
|28,0048
|12,6
|1,8
|Akhisar (Manisa)
|16:01:31 01-11-2024
|38,99694
|28,11611
|7
|0,9
|DAGDERE-AKHISAR (MANISA)
|16:01:30 01-11-2024
|39,0053
|28,1237
|13,7
|1,1
|Ege Denizi - [91.66 km] Datça (Muğla)
|16:00:52 01-11-2024
|35,95389
|26,995
|10,17
|2,1
|Akhisar (Manisa)
|15:56:32 01-11-2024
|38,98972
|28,07056
|7
|1,2
|KOMURCU-AKHISAR (MANISA)
|15:56:32 01-11-2024
|39,0125
|28,0893
|12,1
|1,5
|Akhisar (Manisa)
|15:54:54 01-11-2024
|39,00139
|28,05667
|7
|1
|Akhisar (Manisa)
|15:48:28 01-11-2024
|38,98833
|28,04361
|7
|0,9
|Akhisar (Manisa)
|15:46:59 01-11-2024
|38,99306
|28,05194
|7
|0,9
|Erciş (Van)
|15:40:39 01-11-2024
|39,00917
|43,55556
|8,88
|1,1
|Köyceğiz (Muğla)
|15:36:54 01-11-2024
|36,93361
|28,92833
|7
|1,1
|Akhisar (Manisa)
|15:34:34 01-11-2024
|39,00806
|28,05139
|7,02
|1,3
|KOMURCU-AKHISAR (MANISA)
|15:34:33 01-11-2024
|39,0443
|28,047
|4,9
|1,4
|Akhisar (Manisa)
|15:23:20 01-11-2024
|39,00583
|28,03944
|6,98
|1,7
|PEKMEZCI-AKHISAR (MANISA)
|15:23:20 01-11-2024
|38,9975
|28,0377
|11,5
|1,7
|Ege Denizi, Midilli Adası (Lesvos) - [27.68 km] Ayvacık (Çanakkale)
|15:18:36 01-11-2024
|39,23667
|25,99333
|7,04
|2,3
|Kale (Malatya)
|15:17:54 01-11-2024
|38,36444
|38,79361
|7,05
|2,1
|Akhisar (Manisa)
|15:17:35 01-11-2024
|39,00083
|28,03361
|6,93
|2,8
|PEKMEZCI-AKHISAR (MANISA)
|15:17:35 01-11-2024
|39,0087
|28,0365
|6,8
|2,7
|BALCILAR-KOYCEGIZ (MUGLA)
|15:11:56 01-11-2024
|37,032
|28,5827
|9,1
|1,6
|Göksun (Kahramanmaraş)
|15:09:05 01-11-2024
|37,89528
|36,52333
|6,91
|1,7
|TEKIR-(KAHRAMANMARAS)
|15:09:04 01-11-2024
|37,9085
|36,5748
|5,4
|1,9
|Akhisar (Manisa)
|15:03:17 01-11-2024
|38,99139
|28,05
|7,01
|1,7
|PEKMEZCI-AKHISAR (MANISA)
|15:03:17 01-11-2024
|38,9873
|28,024
|8,2
|2,2
|Akhisar (Manisa)
|14:53:28 01-11-2024
|38,99111
|28,07472
|7
|1,1
|HANPASA-AKHISAR (MANISA)
|14:53:27 01-11-2024
|39,0372
|28,0955
|5
|1,2
|FUNDACIK-GORDES (MANISA)
|14:52:08 01-11-2024
|38,9753
|28,1812
|14,2
|1,3
|Akhisar (Manisa)
|14:52:07 01-11-2024
|38,99
|28,05806
|6,99
|1,2
|Akhisar (Manisa)
|14:50:09 01-11-2024
|38,99083
|28,06778
|7,01
|1,4
|KOMURCU-AKHISAR (MANISA)
|14:50:09 01-11-2024
|39,0368
|28,0885
|12,5
|1,6
|Akhisar (Manisa)
|14:49:23 01-11-2024
|38,98972
|28,06222
|7
|1,4
|KOMURCU-AKHISAR (MANISA)
|14:49:22 01-11-2024
|39,0143
|28,0605
|15,4
|1,6
|Akhisar (Manisa)
|14:48:41 01-11-2024
|38,99556
|28,07639
|7,02
|1,7
|SARNICKOY-AKHISAR (MANISA)
|14:48:40 01-11-2024
|38,9653
|28,008
|10,9
|1,7
|Akhisar (Manisa)
|14:47:20 01-11-2024
|38,99222
|28,06194
|7
|1,4
|HACIIBRAHIMLER-AKHISAR (MANISA)
|14:47:20 01-11-2024
|38,9687
|28,0527
|12,4
|1,7
|Akhisar (Manisa)
|14:46:38 01-11-2024
|38,99167
|28,06
|7
|1,6
|PEKMEZCI-AKHISAR (MANISA)
|14:46:38 01-11-2024
|38,9947
|28,0527
|13,1
|1,6
|Akhisar (Manisa)
|14:43:38 01-11-2024
|38,99083
|28,09389
|7
|1,8
|SARNICKOY-AKHISAR (MANISA)
|14:43:37 01-11-2024
|38,9568
|27,9915
|3,1
|1,7
|Akhisar (Manisa)
|14:43:08 01-11-2024
|38,98
|28,05278
|7
|2,5
|PEKMEZCI-AKHISAR (MANISA)
|14:43:07 01-11-2024
|38,9918
|28,0302
|11,5
|2,3
|Akhisar (Manisa)
|14:41:58 01-11-2024
|38,98639
|28,04889
|6,99
|1,9
|DOGANKAYA-AKHISAR (MANISA)
|14:41:58 01-11-2024
|38,9865
|28,003
|3,1
|2
|Demirci (Manisa)
|14:39:52 01-11-2024
|38,92611
|28,46861
|7,21
|2,1
|Akhisar (Manisa)
|14:38:27 01-11-2024
|39,01028
|28,05833
|10,1
|3,5
|KOMURCU-AKHISAR (MANISA)
|14:38:27 01-11-2024
|39,0217
|28,0377
|9,4
|3,5
|Marmara Denizi - [07.62 km] Marmara (Balıkesir)
|14:36:44 01-11-2024
|40,67472
|27,755
|7
|1,3
|Alaplı (Zonguldak)
|14:08:44 01-11-2024
|41,16139
|31,3875
|7
|0,9
|Saruhanlı (Manisa)
|14:03:23 01-11-2024
|38,74833
|27,74528
|7
|1,2
|Kale (Malatya)
|13:54:13 01-11-2024
|38,35889
|38,74278
|11,1
|1,4
|Kale (Malatya)
|13:52:23 01-11-2024
|38,35722
|38,73722
|11,45
|1,6
|Akhisar (Manisa)
|13:45:19 01-11-2024
|38,995
|28,05917
|6,98
|1,9
|PEKMEZCI-AKHISAR (MANISA)
|13:45:19 01-11-2024
|39,012
|28,0435
|7,9
|2,2
|Akhisar (Manisa)
|13:43:56 01-11-2024
|38,99
|28,04806
|7
|1,3
|GORDES (MANISA)
|13:42:35 01-11-2024
|38,9105
|28,2957
|5
|1,3
|SARATLI-GULAGAC (AKSARAY)
|13:30:56 01-11-2024
|38,4307
|34,2298
|5,4
|1,2
|KARAHAMZALI-POLATLI (ANKARA)
|13:30:31 01-11-2024
|39,4305
|32,1235
|0
|1,1
|Aladağ (Adana)
|13:15:05 01-11-2024
|37,6775
|35,35861
|6,99
|2
|YETIMLI-ALADAG (ADANA)
|13:15:05 01-11-2024
|37,6563
|35,3793
|5,2
|2,1
|Mustafakemalpaşa (Bursa)
|13:09:55 01-11-2024
|39,85417
|28,7325
|7,06
|1,7
|YUKARIBALI-MUSTAFAKEMALPASA (BURSA)
|13:09:55 01-11-2024
|39,8592
|28,735
|7,5
|1,8
|Ege Denizi - [60.43 km] Ayvacık (Çanakkale)
|13:00:11 01-11-2024
|38,98694
|25,76806
|6,66
|1,9
|Birecik (Şanlıurfa)
|12:56:44 01-11-2024
|37,11972
|38,14167
|7
|1,7
|SEKILI-BIRECIK (SANLIURFA)
|12:56:44 01-11-2024
|37,1187
|38,0275
|10,4
|1,9
|Emet (Kütahya)
|12:55:53 01-11-2024
|39,35722
|29,28639
|7
|1,4
|SARIAYAK-EMET (KUTAHYA)
|12:55:53 01-11-2024
|39,3422
|29,3353
|0
|1,7
|Ulus (Bartın)
|12:41:08 01-11-2024
|41,37417
|32,67556
|7
|1,1
|Merkez (Kütahya)
|12:40:18 01-11-2024
|39,58028
|29,88639
|7
|1,1
|GUVENDIK-DOGANHISAR (KONYA)
|12:39:58 01-11-2024
|38,0747
|31,5568
|12,3
|1,4
|KARADUT-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|12:35:38 01-11-2024
|38,0983
|36,9922
|5,2
|1,3
|BUYUKMANGIT-CEYHAN (ADANA)
|12:24:22 01-11-2024
|37,037
|35,7463
|5
|0,9
|Merkez (Elazığ)
|12:20:09 01-11-2024
|38,6525
|39,34333
|7
|1,2
|Çelikhan (Adıyaman)
|12:19:34 01-11-2024
|38,10639
|38,37333
|7
|1
|Kale (Malatya)
|12:15:52 01-11-2024
|38,34167
|38,79167
|7,08
|1,1
|Kale (Malatya)
|12:15:30 01-11-2024
|38,35889
|38,78139
|7,07
|0,9
|Merkez (Adıyaman)
|12:12:44 01-11-2024
|37,85778
|38,22278
|7,86
|1,2
|ATLICA-MAZIDAGI (MARDIN)
|12:10:48 01-11-2024
|37,4233
|40,5757
|5
|1,3
|YALINAGAC-MAZIDAGI (MARDIN)
|12:09:54 01-11-2024
|37,3483
|40,4183
|4,4
|1,7
|Eşme (Uşak)
|12:07:05 01-11-2024
|38,48722
|29,15
|7
|1
|Ceyhan (Adana)
|11:55:58 01-11-2024
|36,97528
|35,93167
|7,01
|1,9
|SELIMIYE-CEYHAN (ADANA)
|11:55:58 01-11-2024
|36,9972
|35,9688
|3,2
|2,1
|Murgul (Artvin)
|11:44:05 01-11-2024
|41,25417
|41,58889
|7
|1,6
|Soma (Manisa)
|11:31:22 01-11-2024
|39,20417
|27,67167
|7
|1
|YESILCE-SEHITKAMIL (GAZIANTEP)
|11:16:12 01-11-2024
|37,1703
|37,22
|0
|1,6
|CIVILI-ORHANELI (BURSA)
|11:06:52 01-11-2024
|39,934
|28,7783
|0
|1,7
|Orhaneli (Bursa)
|11:06:51 01-11-2024
|39,92056
|28,85611
|7
|1,8
|GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)
|11:01:31 01-11-2024
|36,9095
|27,341
|5,3
|1,5
|Ege Denizi, İstanköy Adası (Kos) - [16.37 km] Bodrum (Muğla)
|11:01:30 01-11-2024
|36,84639
|27,18667
|6,13
|1,6
|Ege Denizi - [13.19 km] Ayvacık (Çanakkale)
|10:53:04 01-11-2024
|39,38194
|26,27667
|7
|1,5
|Şefaatli (Yozgat)
|10:50:18 01-11-2024
|39,55778
|34,78417
|7
|0,8
|Ege Denizi, İstanköy Adası (Kos) - [12.17 km] Bodrum (Muğla)
|10:49:13 01-11-2024
|36,87472
|27,21889
|7
|1,5
|Başiskele (Kocaeli)
|10:44:01 01-11-2024
|40,69139
|29,99972
|7
|1,4
|Ege Denizi - [12.94 km] Bodrum (Muğla)
|10:39:14 01-11-2024
|36,86944
|27,36833
|7,09
|1,8
|Merkez (Bilecik)
|10:38:04 01-11-2024
|40,24139
|29,85389
|6,58
|1,1
|Doğanşehir (Malatya)
|10:21:56 01-11-2024
|38,11889
|37,91861
|7
|1,1
|BEGRE-DOGANSEHIR (MALATYA)
|10:19:11 01-11-2024
|38,0432
|37,6758
|8
|1,8
|GOLKOY-(ELAZIG)
|10:19:00 01-11-2024
|38,5317
|39,0797
|5
|1,3
|Kale (Malatya)
|10:18:58 01-11-2024
|38,35861
|38,86722
|7
|1,5
|Merkez (Sivas)
|10:14:22 01-11-2024
|39,67278
|37,30972
|7,01
|1,2
|TAVSANLI-HAFIK (SIVAS)
|10:14:22 01-11-2024
|39,794
|37,4322
|3,7
|1,8
|Ege Denizi, İstanköy Adası (Kos) - [10.23 km] Bodrum (Muğla)
|10:13:37 01-11-2024
|36,87611
|27,28111
|6,95
|1,9
|KOS ADASI (AKDENIZ)
|10:13:37 01-11-2024
|36,915
|27,2992
|5,9
|2
|KOS ADASI (AKDENIZ)
|10:12:49 01-11-2024
|36,8988
|27,2825
|8,9
|1,7
|Ege Denizi, İstanköy Adası (Kos) - [09.77 km] Bodrum (Muğla)
|10:12:48 01-11-2024
|36,88778
|27,24556
|7
|1,8
|Çay (Afyonkarahisar)
|09:41:43 01-11-2024
|38,57417
|31,11889
|7
|1,5
|DERESINEK-CAY (AFYONKARAHISAR)
|09:41:43 01-11-2024
|38,5463
|31,0998
|7,9
|1,7
|Mustafakemalpaşa (Bursa)
|09:40:47 01-11-2024
|39,95861
|28,76222
|6,82
|1,4
|Uluborlu (Isparta)
|09:16:10 01-11-2024
|38,17639
|30,46667
|8,8
|1,1
|GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)
|08:49:39 01-11-2024
|36,9117
|27,3795
|20,5
|0,7
|Ege Denizi, İstanköy Adası (Kos) - [12.50 km] Bodrum (Muğla)
|08:47:05 01-11-2024
|36,85861
|27,32417
|7,05
|2,2
|GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)
|08:47:05 01-11-2024
|36,9017
|27,3435
|5,4
|2,4
|Kale (Malatya)
|08:39:06 01-11-2024
|38,355
|38,78861
|7,24
|1,1
|Göksun (Kahramanmaraş)
|08:23:28 01-11-2024
|37,98917
|36,3425
|6,97
|2,5
|SIRMALI-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|08:23:27 01-11-2024
|37,968
|36,3627
|6,3
|2,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|08:20:08 01-11-2024
|39,2
|28,25444
|12,59
|1,3
|DANACAYIRI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|08:20:08 01-11-2024
|39,2325
|28,2658
|11,7
|2
|Akdeniz - [50.23 km] Kaş (Antalya)
|08:09:22 01-11-2024
|35,88444
|29,03889
|6,79
|1,8
|Sındırgı (Balıkesir)
|07:58:10 01-11-2024
|39,33667
|27,93306
|7
|0,9
|Ege Denizi - [88.99 km] Datça (Muğla)
|07:52:53 01-11-2024
|35,90111
|27,63833
|7,26
|1,7
|Pütürge (Malatya)
|07:38:28 01-11-2024
|38,21778
|38,64417
|7,76
|1
|Darende (Malatya)
|07:26:32 01-11-2024
|38,45583
|37,32556
|7,17
|1,5
|GAZIKOY-DARENDE (MALATYA)
|07:26:32 01-11-2024
|38,4378
|37,398
|5
|1,6
|Kozan (Adana)
|07:25:06 01-11-2024
|37,63833
|35,90472
|6,82
|1,7
|MINNETLI-KOZAN (ADANA)
|07:25:06 01-11-2024
|37,6072
|35,9163
|3,8
|1,6
|Merkez (Adıyaman)
|07:04:45 01-11-2024
|37,96778
|38,20806
|7
|0,9
|Yeşilyurt (Malatya)
|07:01:48 01-11-2024
|38,2925
|38,23889
|7
|1,2
|Çal (Denizli)
|06:52:43 01-11-2024
|37,89306
|29,30944
|7
|1,5
|IRLIGANLI-(DENIZLI)
|06:52:42 01-11-2024
|37,9057
|29,2515
|15,6
|1,5
|Merkez (Sivas)
|06:51:13 01-11-2024
|39,63972
|37,34167
|7
|1,2
|DUMLUYAZI-KARAKOCAN (ELAZIG)
|06:42:21 01-11-2024
|39,1602
|40,1497
|8,9
|1,8
|Karakoçan (Elazığ)
|06:42:20 01-11-2024
|39,10889
|40,18694
|6,97
|1,6
|Kale (Malatya)
|06:37:12 01-11-2024
|38,36861
|38,85917
|7
|1,5
|KARAHUSEYIN-KALE (MALATYA)
|06:37:12 01-11-2024
|38,3453
|38,8992
|9,2
|1,6
|Yazıhan (Malatya)
|06:24:24 01-11-2024
|38,52111
|38,035
|7
|1,6
|ASAGIORUKCU-AKCADAG (MALATYA)
|06:24:23 01-11-2024
|38,4395
|38,0788
|8,4
|1,8
|Darende (Malatya)
|06:22:53 01-11-2024
|38,45083
|37,30167
|7,04
|1,4
|KARAMAGARA-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
|06:22:50 01-11-2024
|38,4927
|37,1942
|16
|1,4
|Kale (Malatya)
|06:21:25 01-11-2024
|38,3425
|38,76944
|13,49
|1,7
|UZUNHUSEYIN-KALE (MALATYA)
|06:21:24 01-11-2024
|38,3468
|38,8915
|7,6
|1,7
|Merkez (Bingöl)
|05:36:56 01-11-2024
|39,02333
|40,46639
|7,35
|2,8
|SUDUGUNU-(BINGOL)
|05:36:55 01-11-2024
|39,0388
|40,4505
|5
|2,9
|Sivrice (Elazığ)
|05:36:06 01-11-2024
|38,4275
|39,2175
|7
|0,8
|Düziçi (Osmaniye)
|05:07:22 01-11-2024
|37,30306
|36,57111
|5,31
|1,2
|Darende (Malatya)
|05:01:54 01-11-2024
|38,36583
|37,59944
|7
|1,3
|Ege Denizi
|02:23:50 01-11-2024
|40,10944
|23,58389
|4,63
|3,8
|YUNANISTAN
|02:23:49 01-11-2024
|40,3247
|23,5108
|25,8
|3,9
|Ege Denizi, İstanköy Adası (Kos) - [08.73 km] Bodrum (Muğla)
|02:16:56 01-11-2024
|36,88944
|27,29556
|6,27
|1,6
|Ege Denizi, İstanköy Adası (Kos) - [11.46 km] Bodrum (Muğla)
|02:16:29 01-11-2024
|36,87139
|27,33611
|7,02
|1,8
|KOS ADASI (AKDENIZ)
|02:16:29 01-11-2024
|36,8918
|27,3182
|3,5
|1,9
|YETIMLI-ALADAG (ADANA)
|01:59:41 01-11-2024
|37,6602
|35,356
|3,8
|1,6
|Göksun (Kahramanmaraş)
|01:21:58 01-11-2024
|37,97333
|36,32194
|7,08
|2
|KAZANDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|01:21:57 01-11-2024
|37,9873
|36,2887
|5
|2
- Etiketler :
- Haberler -
- Son Dakika
- Afad
- Kandilli Rasathanesi
- Son Depremler
- Deprem