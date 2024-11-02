Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 02 Kasım 2024

Son depremler...Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler.. 02 Kasım 2024 deprem son dakika haberleri haberin detayında...Artçı deprem mi oldu? Son deprem büyüklüğü ne kadar? Yakınımdaki depremler nelerdir? Anlık deprem mi oldu? Son dakika canlı deprem Türkiye haritası..Kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü ve AFAD deprem haberleri..İstanbul'da deprem mi oldu? Ankara'da deprem mi oldu? İzmir'de deprem mi oldu? Hangi illerde deprem oldu ve hissedildi? Bugün deprem mi oldu? Deprem ne zaman ve kaç şiddetinde oldu? En son hangi bölgede deprem oldu? Deprem haberleriyle ilgili en çok merak edilenlerin cevabı haberde..

Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 02 Kasım 2024

02 Kasım 2024 ve Kandilli son dakika listesi..

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
MEYDANKOY-SELCUKLU (KONYA) 23:47:39 01-11-2024 38,1555 32,5332 20,6 1,1
Selçuklu (Konya) 23:46:45 01-11-2024 38,10694 32,58722 7,11 1,1
CANDIR-SELCUKLU (KONYA) 23:46:44 01-11-2024 38,1137 32,6155 12,1 1,2
Çelikhan (Adıyaman) 23:42:42 01-11-2024 38,10861 38,20944 7 1,4
Sincik (Adıyaman) 23:37:34 01-11-2024 38,12083 38,53833 7 1,1
ASAGI CAMLIKALE-HORASAN (ERZURUM) 23:20:01 01-11-2024 40,2102 42,0818 12,2 2,1
Horasan (Erzurum) 23:20:01 01-11-2024 40,21972 42,04111 7,03 2,1
Nurdağı (Gaziantep) 23:04:17 01-11-2024 37,18 36,90361 6,28 0,9
Hani (Diyarbakır) 22:52:23 01-11-2024 38,51972 40,35917 15,55 1,5
KALEDIBI-HANI (DIYARBAKIR) 22:52:22 01-11-2024 38,5377 40,3608 4,2 1,6
PEKMEZCI-AKHISAR (MANISA) 22:51:43 01-11-2024 38,9997 28,0233 8,6 1,4
Akhisar (Manisa) 22:51:43 01-11-2024 38,99556 28,05472 7 1,4
KALKAN ACIKLARI-ANTALYA (AKDENIZ) 22:41:09 01-11-2024 36,16 29,322 13,2 1,3
Akdeniz - [05.42 km] Kaş (Antalya) 22:41:08 01-11-2024 36,1925 29,54056 39,3 1,1
Nurdağı (Gaziantep) 22:28:21 01-11-2024 37,25361 36,85111 10,23 3,3
KIRISKAL-NURDAGI (GAZIANTEP) 22:28:20 01-11-2024 37,2508 36,8518 5,5 3,3
Darende (Malatya) 22:16:11 01-11-2024 38,40611 37,50944 7,06 1,5
SUGUL-DARENDE (MALATYA) 22:16:10 01-11-2024 38,4423 37,5207 3,7 1,5
CIMELIYENI-(AKSARAY) 22:04:39 01-11-2024 38,479 33,9322 5,3 1,7
Merkez (Aksaray) 22:04:39 01-11-2024 38,43361 33,89222 7,1 1,4
KUCUKSARIKAYALAR-BAHSILI (KIRIKKALE) 21:54:05 01-11-2024 39,6885 33,352 5,3 1,5
Bahşili (Kırıkkale) 21:54:05 01-11-2024 39,68111 33,33028 7 1,4
Ege Denizi - [09.27 km] Ayvacık (Çanakkale) 21:52:44 01-11-2024 39,41306 26,29917 6,98 1,3
MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) 21:52:42 01-11-2024 39,3818 26,2527 14,3 1,5
Battalgazi (Malatya) 21:43:04 01-11-2024 38,23472 38,57 7 0,7
Akhisar (Manisa) 21:42:47 01-11-2024 38,99111 28,04361 6,85 0,8
Sulusaray (Tokat) 21:41:25 01-11-2024 40,08806 36,00056 5,67 0,9
Elmadağ (Ankara) 21:28:30 01-11-2024 39,98889 33,23667 6,92 0,7
Yeşilyurt (Malatya) 21:20:03 01-11-2024 38,25222 38,18861 7 1,1
Battalgazi (Malatya) 21:04:17 01-11-2024 38,14333 38,58972 7 0,7
Doğanşehir (Malatya) 20:55:23 01-11-2024 38,15722 37,94194 7 1,1
GIRIT ADASI (AKDENIZ) 20:39:10 01-11-2024 34,8958 25,111 20,3 2,6
Selçuk (İzmir) 20:28:25 01-11-2024 37,90361 27,405 6,24 1,8
HAVUTCULU-SELCUK (IZMIR) 20:28:24 01-11-2024 37,8713 27,4127 13,2 1,9
FASIL-(BOLU) 20:18:05 01-11-2024 40,7895 31,619 13 1,6
Akdeniz - [13.62 km] Kaş (Antalya) 20:15:07 01-11-2024 36,15417 29,345 15,74 1,2
KALKAN ACIKLARI-ANTALYA (AKDENIZ) 20:15:05 01-11-2024 36,096 29,317 22,3 1,2
Ege Denizi - Gökova Körfezi - [02.85 km] Milas (Muğla) 20:09:34 01-11-2024 37,01944 28,05861 7 1,2
KULTAK-MILAS (MUGLA) 20:09:34 01-11-2024 37,0285 28,0307 5,3 1,3
Akhisar (Manisa) 19:30:35 01-11-2024 38,99306 28,0575 7 1,5
PEKMEZCI-AKHISAR (MANISA) 19:30:35 01-11-2024 38,9948 28,0423 10,5 1,7
Akhisar (Manisa) 19:28:59 01-11-2024 38,98694 28,07167 9,59 1,3
KOMURCU-AKHISAR (MANISA) 19:28:57 01-11-2024 39,0455 28,0488 3,2 1,5
Kozan (Adana) 19:14:29 01-11-2024 37,66722 35,91556 7 2,1
MINNETLI-KOZAN (ADANA) 19:14:28 01-11-2024 37,6168 35,9092 5,4 2,1
Kale (Malatya) 19:12:56 01-11-2024 38,35111 38,81944 7 1,5
Aziziye (Erzurum) 19:01:45 01-11-2024 39,90806 41,09306 7 1,1
Battalgazi (Malatya) 18:45:48 01-11-2024 38,14611 38,57861 7,02 1,1
Gediz (Kütahya) 18:31:16 01-11-2024 39,10944 29,41222 8,43 1,1
Bigadiç (Balıkesir) 18:14:40 01-11-2024 39,50972 28,15306 7,03 1,4
GUVEMCETMI-BIGADIC (BALIKESIR) 18:14:40 01-11-2024 39,5195 28,0735 14,7 1,6
Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [21.55 km] Kuşadası (Aydın) 18:13:29 01-11-2024 37,82417 26,99861 7 1,2
Akdeniz - [55.18 km] Kaş (Antalya) 17:46:06 01-11-2024 35,82722 29,05444 38,05 3,9
AKDENIZ 17:46:03 01-11-2024 35,782 29,0982 20,3 4
Sincik (Adıyaman) 17:44:29 01-11-2024 38,15278 38,51444 7 1,1
Türkoğlu (Kahramanmaraş) 17:40:05 01-11-2024 37,32361 36,81083 9,23 0,9
Selçuk (İzmir) 17:37:49 01-11-2024 37,90361 27,46944 5,51 1,3
Çay (Afyonkarahisar) 17:20:17 01-11-2024 38,63361 30,86278 7 0,8
Kale (Malatya) 17:18:04 01-11-2024 38,38167 38,75722 6,79 0,9
Battalgazi (Malatya) 17:17:26 01-11-2024 38,14389 38,58667 7 1
Pasinler (Erzurum) 17:04:50 01-11-2024 39,92889 41,79083 7,16 1,7
YEMLIK-KOPRUKOY (ERZURUM) 17:04:48 01-11-2024 39,8155 41,8355 12,3 1,9
Merkez (Uşak) 16:54:20 01-11-2024 38,6575 29,28806 8,16 0,8
Battalgazi (Malatya) 16:53:44 01-11-2024 38,14361 38,58028 7 3,2
ULUKOY-(MALATYA) 16:53:43 01-11-2024 38,1588 38,5762 5 3,2
Akhisar (Manisa) 16:30:51 01-11-2024 39,00083 28,03556 7 1,6
PEKMEZCI-AKHISAR (MANISA) 16:30:51 01-11-2024 39,0028 28,0432 7,9 1,6
Orhaneli (Bursa) 16:28:19 01-11-2024 39,85 28,82694 7,05 1,5
GAZIOLUK-ORHANELI (BURSA) 16:28:17 01-11-2024 39,8308 28,7883 4,4 1,5
Akhisar (Manisa) 16:20:32 01-11-2024 38,98917 28,15167 7 0,8
KALEMOGLU-GORDES (MANISA) 16:20:32 01-11-2024 39,0335 28,1973 5 1,2
Sivrice (Elazığ) 16:17:47 01-11-2024 38,40694 39,29167 7 1,4
DORTBOLUK-SIVRICE (ELAZIG) 16:17:46 01-11-2024 38,3862 39,243 15,1 1,8
Akhisar (Manisa) 16:15:20 01-11-2024 38,995 28,06111 7 1
Akhisar (Manisa) 16:11:03 01-11-2024 38,97806 28,08611 7 0,7
Akhisar (Manisa) 16:09:46 01-11-2024 38,99028 28,05611 6,98 1,3
PEKMEZCI-AKHISAR (MANISA) 16:09:45 01-11-2024 39,0248 28,0048 12,6 1,8
Akhisar (Manisa) 16:01:31 01-11-2024 38,99694 28,11611 7 0,9
DAGDERE-AKHISAR (MANISA) 16:01:30 01-11-2024 39,0053 28,1237 13,7 1,1
Ege Denizi - [91.66 km] Datça (Muğla) 16:00:52 01-11-2024 35,95389 26,995 10,17 2,1
Akhisar (Manisa) 15:56:32 01-11-2024 38,98972 28,07056 7 1,2
KOMURCU-AKHISAR (MANISA) 15:56:32 01-11-2024 39,0125 28,0893 12,1 1,5
Akhisar (Manisa) 15:54:54 01-11-2024 39,00139 28,05667 7 1
Akhisar (Manisa) 15:48:28 01-11-2024 38,98833 28,04361 7 0,9
Akhisar (Manisa) 15:46:59 01-11-2024 38,99306 28,05194 7 0,9
Erciş (Van) 15:40:39 01-11-2024 39,00917 43,55556 8,88 1,1
Köyceğiz (Muğla) 15:36:54 01-11-2024 36,93361 28,92833 7 1,1
Akhisar (Manisa) 15:34:34 01-11-2024 39,00806 28,05139 7,02 1,3
KOMURCU-AKHISAR (MANISA) 15:34:33 01-11-2024 39,0443 28,047 4,9 1,4
Akhisar (Manisa) 15:23:20 01-11-2024 39,00583 28,03944 6,98 1,7
PEKMEZCI-AKHISAR (MANISA) 15:23:20 01-11-2024 38,9975 28,0377 11,5 1,7
Ege Denizi, Midilli Adası (Lesvos) - [27.68 km] Ayvacık (Çanakkale) 15:18:36 01-11-2024 39,23667 25,99333 7,04 2,3
Kale (Malatya) 15:17:54 01-11-2024 38,36444 38,79361 7,05 2,1
Akhisar (Manisa) 15:17:35 01-11-2024 39,00083 28,03361 6,93 2,8
PEKMEZCI-AKHISAR (MANISA) 15:17:35 01-11-2024 39,0087 28,0365 6,8 2,7
BALCILAR-KOYCEGIZ (MUGLA) 15:11:56 01-11-2024 37,032 28,5827 9,1 1,6
Göksun (Kahramanmaraş) 15:09:05 01-11-2024 37,89528 36,52333 6,91 1,7
TEKIR-(KAHRAMANMARAS) 15:09:04 01-11-2024 37,9085 36,5748 5,4 1,9
Akhisar (Manisa) 15:03:17 01-11-2024 38,99139 28,05 7,01 1,7
PEKMEZCI-AKHISAR (MANISA) 15:03:17 01-11-2024 38,9873 28,024 8,2 2,2
Akhisar (Manisa) 14:53:28 01-11-2024 38,99111 28,07472 7 1,1
HANPASA-AKHISAR (MANISA) 14:53:27 01-11-2024 39,0372 28,0955 5 1,2
FUNDACIK-GORDES (MANISA) 14:52:08 01-11-2024 38,9753 28,1812 14,2 1,3
Akhisar (Manisa) 14:52:07 01-11-2024 38,99 28,05806 6,99 1,2
Akhisar (Manisa) 14:50:09 01-11-2024 38,99083 28,06778 7,01 1,4
KOMURCU-AKHISAR (MANISA) 14:50:09 01-11-2024 39,0368 28,0885 12,5 1,6
Akhisar (Manisa) 14:49:23 01-11-2024 38,98972 28,06222 7 1,4
KOMURCU-AKHISAR (MANISA) 14:49:22 01-11-2024 39,0143 28,0605 15,4 1,6
Akhisar (Manisa) 14:48:41 01-11-2024 38,99556 28,07639 7,02 1,7
SARNICKOY-AKHISAR (MANISA) 14:48:40 01-11-2024 38,9653 28,008 10,9 1,7
Akhisar (Manisa) 14:47:20 01-11-2024 38,99222 28,06194 7 1,4
HACIIBRAHIMLER-AKHISAR (MANISA) 14:47:20 01-11-2024 38,9687 28,0527 12,4 1,7
Akhisar (Manisa) 14:46:38 01-11-2024 38,99167 28,06 7 1,6
PEKMEZCI-AKHISAR (MANISA) 14:46:38 01-11-2024 38,9947 28,0527 13,1 1,6
Akhisar (Manisa) 14:43:38 01-11-2024 38,99083 28,09389 7 1,8
SARNICKOY-AKHISAR (MANISA) 14:43:37 01-11-2024 38,9568 27,9915 3,1 1,7
Akhisar (Manisa) 14:43:08 01-11-2024 38,98 28,05278 7 2,5
PEKMEZCI-AKHISAR (MANISA) 14:43:07 01-11-2024 38,9918 28,0302 11,5 2,3
Akhisar (Manisa) 14:41:58 01-11-2024 38,98639 28,04889 6,99 1,9
DOGANKAYA-AKHISAR (MANISA) 14:41:58 01-11-2024 38,9865 28,003 3,1 2
Demirci (Manisa) 14:39:52 01-11-2024 38,92611 28,46861 7,21 2,1
Akhisar (Manisa) 14:38:27 01-11-2024 39,01028 28,05833 10,1 3,5
KOMURCU-AKHISAR (MANISA) 14:38:27 01-11-2024 39,0217 28,0377 9,4 3,5
Marmara Denizi - [07.62 km] Marmara (Balıkesir) 14:36:44 01-11-2024 40,67472 27,755 7 1,3
Alaplı (Zonguldak) 14:08:44 01-11-2024 41,16139 31,3875 7 0,9
Saruhanlı (Manisa) 14:03:23 01-11-2024 38,74833 27,74528 7 1,2
Kale (Malatya) 13:54:13 01-11-2024 38,35889 38,74278 11,1 1,4
Kale (Malatya) 13:52:23 01-11-2024 38,35722 38,73722 11,45 1,6
Akhisar (Manisa) 13:45:19 01-11-2024 38,995 28,05917 6,98 1,9
PEKMEZCI-AKHISAR (MANISA) 13:45:19 01-11-2024 39,012 28,0435 7,9 2,2
Akhisar (Manisa) 13:43:56 01-11-2024 38,99 28,04806 7 1,3
GORDES (MANISA) 13:42:35 01-11-2024 38,9105 28,2957 5 1,3
SARATLI-GULAGAC (AKSARAY) 13:30:56 01-11-2024 38,4307 34,2298 5,4 1,2
KARAHAMZALI-POLATLI (ANKARA) 13:30:31 01-11-2024 39,4305 32,1235 0 1,1
Aladağ (Adana) 13:15:05 01-11-2024 37,6775 35,35861 6,99 2
YETIMLI-ALADAG (ADANA) 13:15:05 01-11-2024 37,6563 35,3793 5,2 2,1
Mustafakemalpaşa (Bursa) 13:09:55 01-11-2024 39,85417 28,7325 7,06 1,7
YUKARIBALI-MUSTAFAKEMALPASA (BURSA) 13:09:55 01-11-2024 39,8592 28,735 7,5 1,8
Ege Denizi - [60.43 km] Ayvacık (Çanakkale) 13:00:11 01-11-2024 38,98694 25,76806 6,66 1,9
Birecik (Şanlıurfa) 12:56:44 01-11-2024 37,11972 38,14167 7 1,7
SEKILI-BIRECIK (SANLIURFA) 12:56:44 01-11-2024 37,1187 38,0275 10,4 1,9
Emet (Kütahya) 12:55:53 01-11-2024 39,35722 29,28639 7 1,4
SARIAYAK-EMET (KUTAHYA) 12:55:53 01-11-2024 39,3422 29,3353 0 1,7
Ulus (Bartın) 12:41:08 01-11-2024 41,37417 32,67556 7 1,1
Merkez (Kütahya) 12:40:18 01-11-2024 39,58028 29,88639 7 1,1
GUVENDIK-DOGANHISAR (KONYA) 12:39:58 01-11-2024 38,0747 31,5568 12,3 1,4
KARADUT-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 12:35:38 01-11-2024 38,0983 36,9922 5,2 1,3
BUYUKMANGIT-CEYHAN (ADANA) 12:24:22 01-11-2024 37,037 35,7463 5 0,9
Merkez (Elazığ) 12:20:09 01-11-2024 38,6525 39,34333 7 1,2
Çelikhan (Adıyaman) 12:19:34 01-11-2024 38,10639 38,37333 7 1
Kale (Malatya) 12:15:52 01-11-2024 38,34167 38,79167 7,08 1,1
Kale (Malatya) 12:15:30 01-11-2024 38,35889 38,78139 7,07 0,9
Merkez (Adıyaman) 12:12:44 01-11-2024 37,85778 38,22278 7,86 1,2
ATLICA-MAZIDAGI (MARDIN) 12:10:48 01-11-2024 37,4233 40,5757 5 1,3
YALINAGAC-MAZIDAGI (MARDIN) 12:09:54 01-11-2024 37,3483 40,4183 4,4 1,7
Eşme (Uşak) 12:07:05 01-11-2024 38,48722 29,15 7 1
Ceyhan (Adana) 11:55:58 01-11-2024 36,97528 35,93167 7,01 1,9
SELIMIYE-CEYHAN (ADANA) 11:55:58 01-11-2024 36,9972 35,9688 3,2 2,1
Murgul (Artvin) 11:44:05 01-11-2024 41,25417 41,58889 7 1,6
Soma (Manisa) 11:31:22 01-11-2024 39,20417 27,67167 7 1
YESILCE-SEHITKAMIL (GAZIANTEP) 11:16:12 01-11-2024 37,1703 37,22 0 1,6
CIVILI-ORHANELI (BURSA) 11:06:52 01-11-2024 39,934 28,7783 0 1,7
Orhaneli (Bursa) 11:06:51 01-11-2024 39,92056 28,85611 7 1,8
GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) 11:01:31 01-11-2024 36,9095 27,341 5,3 1,5
Ege Denizi, İstanköy Adası (Kos) - [16.37 km] Bodrum (Muğla) 11:01:30 01-11-2024 36,84639 27,18667 6,13 1,6
Ege Denizi - [13.19 km] Ayvacık (Çanakkale) 10:53:04 01-11-2024 39,38194 26,27667 7 1,5
Şefaatli (Yozgat) 10:50:18 01-11-2024 39,55778 34,78417 7 0,8
Ege Denizi, İstanköy Adası (Kos) - [12.17 km] Bodrum (Muğla) 10:49:13 01-11-2024 36,87472 27,21889 7 1,5
Başiskele (Kocaeli) 10:44:01 01-11-2024 40,69139 29,99972 7 1,4
Ege Denizi - [12.94 km] Bodrum (Muğla) 10:39:14 01-11-2024 36,86944 27,36833 7,09 1,8
Merkez (Bilecik) 10:38:04 01-11-2024 40,24139 29,85389 6,58 1,1
Doğanşehir (Malatya) 10:21:56 01-11-2024 38,11889 37,91861 7 1,1
BEGRE-DOGANSEHIR (MALATYA) 10:19:11 01-11-2024 38,0432 37,6758 8 1,8
GOLKOY-(ELAZIG) 10:19:00 01-11-2024 38,5317 39,0797 5 1,3
Kale (Malatya) 10:18:58 01-11-2024 38,35861 38,86722 7 1,5
Merkez (Sivas) 10:14:22 01-11-2024 39,67278 37,30972 7,01 1,2
TAVSANLI-HAFIK (SIVAS) 10:14:22 01-11-2024 39,794 37,4322 3,7 1,8
Ege Denizi, İstanköy Adası (Kos) - [10.23 km] Bodrum (Muğla) 10:13:37 01-11-2024 36,87611 27,28111 6,95 1,9
KOS ADASI (AKDENIZ) 10:13:37 01-11-2024 36,915 27,2992 5,9 2
KOS ADASI (AKDENIZ) 10:12:49 01-11-2024 36,8988 27,2825 8,9 1,7
Ege Denizi, İstanköy Adası (Kos) - [09.77 km] Bodrum (Muğla) 10:12:48 01-11-2024 36,88778 27,24556 7 1,8
Çay (Afyonkarahisar) 09:41:43 01-11-2024 38,57417 31,11889 7 1,5
DERESINEK-CAY (AFYONKARAHISAR) 09:41:43 01-11-2024 38,5463 31,0998 7,9 1,7
Mustafakemalpaşa (Bursa) 09:40:47 01-11-2024 39,95861 28,76222 6,82 1,4
Uluborlu (Isparta) 09:16:10 01-11-2024 38,17639 30,46667 8,8 1,1
GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) 08:49:39 01-11-2024 36,9117 27,3795 20,5 0,7
Ege Denizi, İstanköy Adası (Kos) - [12.50 km] Bodrum (Muğla) 08:47:05 01-11-2024 36,85861 27,32417 7,05 2,2
GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) 08:47:05 01-11-2024 36,9017 27,3435 5,4 2,4
Kale (Malatya) 08:39:06 01-11-2024 38,355 38,78861 7,24 1,1
Göksun (Kahramanmaraş) 08:23:28 01-11-2024 37,98917 36,3425 6,97 2,5
SIRMALI-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 08:23:27 01-11-2024 37,968 36,3627 6,3 2,5
Sındırgı (Balıkesir) 08:20:08 01-11-2024 39,2 28,25444 12,59 1,3
DANACAYIRI-SINDIRGI (BALIKESIR) 08:20:08 01-11-2024 39,2325 28,2658 11,7 2
Akdeniz - [50.23 km] Kaş (Antalya) 08:09:22 01-11-2024 35,88444 29,03889 6,79 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 07:58:10 01-11-2024 39,33667 27,93306 7 0,9
Ege Denizi - [88.99 km] Datça (Muğla) 07:52:53 01-11-2024 35,90111 27,63833 7,26 1,7
Pütürge (Malatya) 07:38:28 01-11-2024 38,21778 38,64417 7,76 1
Darende (Malatya) 07:26:32 01-11-2024 38,45583 37,32556 7,17 1,5
GAZIKOY-DARENDE (MALATYA) 07:26:32 01-11-2024 38,4378 37,398 5 1,6
Kozan (Adana) 07:25:06 01-11-2024 37,63833 35,90472 6,82 1,7
MINNETLI-KOZAN (ADANA) 07:25:06 01-11-2024 37,6072 35,9163 3,8 1,6
Merkez (Adıyaman) 07:04:45 01-11-2024 37,96778 38,20806 7 0,9
Yeşilyurt (Malatya) 07:01:48 01-11-2024 38,2925 38,23889 7 1,2
Çal (Denizli) 06:52:43 01-11-2024 37,89306 29,30944 7 1,5
IRLIGANLI-(DENIZLI) 06:52:42 01-11-2024 37,9057 29,2515 15,6 1,5
Merkez (Sivas) 06:51:13 01-11-2024 39,63972 37,34167 7 1,2
DUMLUYAZI-KARAKOCAN (ELAZIG) 06:42:21 01-11-2024 39,1602 40,1497 8,9 1,8
Karakoçan (Elazığ) 06:42:20 01-11-2024 39,10889 40,18694 6,97 1,6
Kale (Malatya) 06:37:12 01-11-2024 38,36861 38,85917 7 1,5
KARAHUSEYIN-KALE (MALATYA) 06:37:12 01-11-2024 38,3453 38,8992 9,2 1,6
Yazıhan (Malatya) 06:24:24 01-11-2024 38,52111 38,035 7 1,6
ASAGIORUKCU-AKCADAG (MALATYA) 06:24:23 01-11-2024 38,4395 38,0788 8,4 1,8
Darende (Malatya) 06:22:53 01-11-2024 38,45083 37,30167 7,04 1,4
KARAMAGARA-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 06:22:50 01-11-2024 38,4927 37,1942 16 1,4
Kale (Malatya) 06:21:25 01-11-2024 38,3425 38,76944 13,49 1,7
UZUNHUSEYIN-KALE (MALATYA) 06:21:24 01-11-2024 38,3468 38,8915 7,6 1,7
Merkez (Bingöl) 05:36:56 01-11-2024 39,02333 40,46639 7,35 2,8
SUDUGUNU-(BINGOL) 05:36:55 01-11-2024 39,0388 40,4505 5 2,9
Sivrice (Elazığ) 05:36:06 01-11-2024 38,4275 39,2175 7 0,8
Düziçi (Osmaniye) 05:07:22 01-11-2024 37,30306 36,57111 5,31 1,2
Darende (Malatya) 05:01:54 01-11-2024 38,36583 37,59944 7 1,3
Ege Denizi 02:23:50 01-11-2024 40,10944 23,58389 4,63 3,8
YUNANISTAN 02:23:49 01-11-2024 40,3247 23,5108 25,8 3,9
Ege Denizi, İstanköy Adası (Kos) - [08.73 km] Bodrum (Muğla) 02:16:56 01-11-2024 36,88944 27,29556 6,27 1,6
Ege Denizi, İstanköy Adası (Kos) - [11.46 km] Bodrum (Muğla) 02:16:29 01-11-2024 36,87139 27,33611 7,02 1,8
KOS ADASI (AKDENIZ) 02:16:29 01-11-2024 36,8918 27,3182 3,5 1,9
YETIMLI-ALADAG (ADANA) 01:59:41 01-11-2024 37,6602 35,356 3,8 1,6
Göksun (Kahramanmaraş) 01:21:58 01-11-2024 37,97333 36,32194 7,08 2
KAZANDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 01:21:57 01-11-2024 37,9873 36,2887 5 2
KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
MEYDANKOY-SELCUKLU (KONYA) 23:47:39 01-11-2024 38,1555 32,5332 20,6 1,1
Selçuklu (Konya) 23:46:45 01-11-2024 38,10694 32,58722 7,11 1,1
CANDIR-SELCUKLU (KONYA) 23:46:44 01-11-2024 38,1137 32,6155 12,1 1,2
Çelikhan (Adıyaman) 23:42:42 01-11-2024 38,10861 38,20944 7 1,4
Sincik (Adıyaman) 23:37:34 01-11-2024 38,12083 38,53833 7 1,1
ASAGI CAMLIKALE-HORASAN (ERZURUM) 23:20:01 01-11-2024 40,2102 42,0818 12,2 2,1
Horasan (Erzurum) 23:20:01 01-11-2024 40,21972 42,04111 7,03 2,1
Nurdağı (Gaziantep) 23:04:17 01-11-2024 37,18 36,90361 6,28 0,9
Hani (Diyarbakır) 22:52:23 01-11-2024 38,51972 40,35917 15,55 1,5
KALEDIBI-HANI (DIYARBAKIR) 22:52:22 01-11-2024 38,5377 40,3608 4,2 1,6
PEKMEZCI-AKHISAR (MANISA) 22:51:43 01-11-2024 38,9997 28,0233 8,6 1,4
Akhisar (Manisa) 22:51:43 01-11-2024 38,99556 28,05472 7 1,4
KALKAN ACIKLARI-ANTALYA (AKDENIZ) 22:41:09 01-11-2024 36,16 29,322 13,2 1,3
Akdeniz - [05.42 km] Kaş (Antalya) 22:41:08 01-11-2024 36,1925 29,54056 39,3 1,1
Nurdağı (Gaziantep) 22:28:21 01-11-2024 37,25361 36,85111 10,23 3,3
KIRISKAL-NURDAGI (GAZIANTEP) 22:28:20 01-11-2024 37,2508 36,8518 5,5 3,3
Darende (Malatya) 22:16:11 01-11-2024 38,40611 37,50944 7,06 1,5
SUGUL-DARENDE (MALATYA) 22:16:10 01-11-2024 38,4423 37,5207 3,7 1,5
CIMELIYENI-(AKSARAY) 22:04:39 01-11-2024 38,479 33,9322 5,3 1,7
Merkez (Aksaray) 22:04:39 01-11-2024 38,43361 33,89222 7,1 1,4
KUCUKSARIKAYALAR-BAHSILI (KIRIKKALE) 21:54:05 01-11-2024 39,6885 33,352 5,3 1,5
Bahşili (Kırıkkale) 21:54:05 01-11-2024 39,68111 33,33028 7 1,4
Ege Denizi - [09.27 km] Ayvacık (Çanakkale) 21:52:44 01-11-2024 39,41306 26,29917 6,98 1,3
MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) 21:52:42 01-11-2024 39,3818 26,2527 14,3 1,5
Battalgazi (Malatya) 21:43:04 01-11-2024 38,23472 38,57 7 0,7
Akhisar (Manisa) 21:42:47 01-11-2024 38,99111 28,04361 6,85 0,8
Sulusaray (Tokat) 21:41:25 01-11-2024 40,08806 36,00056 5,67 0,9
Elmadağ (Ankara) 21:28:30 01-11-2024 39,98889 33,23667 6,92 0,7
Yeşilyurt (Malatya) 21:20:03 01-11-2024 38,25222 38,18861 7 1,1
Battalgazi (Malatya) 21:04:17 01-11-2024 38,14333 38,58972 7 0,7
Doğanşehir (Malatya) 20:55:23 01-11-2024 38,15722 37,94194 7 1,1
GIRIT ADASI (AKDENIZ) 20:39:10 01-11-2024 34,8958 25,111 20,3 2,6
Selçuk (İzmir) 20:28:25 01-11-2024 37,90361 27,405 6,24 1,8
HAVUTCULU-SELCUK (IZMIR) 20:28:24 01-11-2024 37,8713 27,4127 13,2 1,9
FASIL-(BOLU) 20:18:05 01-11-2024 40,7895 31,619 13 1,6
Akdeniz - [13.62 km] Kaş (Antalya) 20:15:07 01-11-2024 36,15417 29,345 15,74 1,2
KALKAN ACIKLARI-ANTALYA (AKDENIZ) 20:15:05 01-11-2024 36,096 29,317 22,3 1,2
Ege Denizi - Gökova Körfezi - [02.85 km] Milas (Muğla) 20:09:34 01-11-2024 37,01944 28,05861 7 1,2
KULTAK-MILAS (MUGLA) 20:09:34 01-11-2024 37,0285 28,0307 5,3 1,3
Akhisar (Manisa) 19:30:35 01-11-2024 38,99306 28,0575 7 1,5
PEKMEZCI-AKHISAR (MANISA) 19:30:35 01-11-2024 38,9948 28,0423 10,5 1,7
Akhisar (Manisa) 19:28:59 01-11-2024 38,98694 28,07167 9,59 1,3
KOMURCU-AKHISAR (MANISA) 19:28:57 01-11-2024 39,0455 28,0488 3,2 1,5
Kozan (Adana) 19:14:29 01-11-2024 37,66722 35,91556 7 2,1
MINNETLI-KOZAN (ADANA) 19:14:28 01-11-2024 37,6168 35,9092 5,4 2,1
Kale (Malatya) 19:12:56 01-11-2024 38,35111 38,81944 7 1,5
Aziziye (Erzurum) 19:01:45 01-11-2024 39,90806 41,09306 7 1,1
Battalgazi (Malatya) 18:45:48 01-11-2024 38,14611 38,57861 7,02 1,1
Gediz (Kütahya) 18:31:16 01-11-2024 39,10944 29,41222 8,43 1,1
Bigadiç (Balıkesir) 18:14:40 01-11-2024 39,50972 28,15306 7,03 1,4
GUVEMCETMI-BIGADIC (BALIKESIR) 18:14:40 01-11-2024 39,5195 28,0735 14,7 1,6
Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [21.55 km] Kuşadası (Aydın) 18:13:29 01-11-2024 37,82417 26,99861 7 1,2
Akdeniz - [55.18 km] Kaş (Antalya) 17:46:06 01-11-2024 35,82722 29,05444 38,05 3,9
AKDENIZ 17:46:03 01-11-2024 35,782 29,0982 20,3 4
Sincik (Adıyaman) 17:44:29 01-11-2024 38,15278 38,51444 7 1,1
Türkoğlu (Kahramanmaraş) 17:40:05 01-11-2024 37,32361 36,81083 9,23 0,9
Selçuk (İzmir) 17:37:49 01-11-2024 37,90361 27,46944 5,51 1,3
Çay (Afyonkarahisar) 17:20:17 01-11-2024 38,63361 30,86278 7 0,8
Kale (Malatya) 17:18:04 01-11-2024 38,38167 38,75722 6,79 0,9
Battalgazi (Malatya) 17:17:26 01-11-2024 38,14389 38,58667 7 1
Pasinler (Erzurum) 17:04:50 01-11-2024 39,92889 41,79083 7,16 1,7
YEMLIK-KOPRUKOY (ERZURUM) 17:04:48 01-11-2024 39,8155 41,8355 12,3 1,9
Merkez (Uşak) 16:54:20 01-11-2024 38,6575 29,28806 8,16 0,8
Battalgazi (Malatya) 16:53:44 01-11-2024 38,14361 38,58028 7 3,2
ULUKOY-(MALATYA) 16:53:43 01-11-2024 38,1588 38,5762 5 3,2
Akhisar (Manisa) 16:30:51 01-11-2024 39,00083 28,03556 7 1,6
PEKMEZCI-AKHISAR (MANISA) 16:30:51 01-11-2024 39,0028 28,0432 7,9 1,6
Orhaneli (Bursa) 16:28:19 01-11-2024 39,85 28,82694 7,05 1,5
GAZIOLUK-ORHANELI (BURSA) 16:28:17 01-11-2024 39,8308 28,7883 4,4 1,5
Akhisar (Manisa) 16:20:32 01-11-2024 38,98917 28,15167 7 0,8
KALEMOGLU-GORDES (MANISA) 16:20:32 01-11-2024 39,0335 28,1973 5 1,2
Sivrice (Elazığ) 16:17:47 01-11-2024 38,40694 39,29167 7 1,4
DORTBOLUK-SIVRICE (ELAZIG) 16:17:46 01-11-2024 38,3862 39,243 15,1 1,8
Akhisar (Manisa) 16:15:20 01-11-2024 38,995 28,06111 7 1
Akhisar (Manisa) 16:11:03 01-11-2024 38,97806 28,08611 7 0,7
Akhisar (Manisa) 16:09:46 01-11-2024 38,99028 28,05611 6,98 1,3
PEKMEZCI-AKHISAR (MANISA) 16:09:45 01-11-2024 39,0248 28,0048 12,6 1,8
Akhisar (Manisa) 16:01:31 01-11-2024 38,99694 28,11611 7 0,9
DAGDERE-AKHISAR (MANISA) 16:01:30 01-11-2024 39,0053 28,1237 13,7 1,1
Ege Denizi - [91.66 km] Datça (Muğla) 16:00:52 01-11-2024 35,95389 26,995 10,17 2,1
Akhisar (Manisa) 15:56:32 01-11-2024 38,98972 28,07056 7 1,2
KOMURCU-AKHISAR (MANISA) 15:56:32 01-11-2024 39,0125 28,0893 12,1 1,5
Akhisar (Manisa) 15:54:54 01-11-2024 39,00139 28,05667 7 1
Akhisar (Manisa) 15:48:28 01-11-2024 38,98833 28,04361 7 0,9
Akhisar (Manisa) 15:46:59 01-11-2024 38,99306 28,05194 7 0,9
Erciş (Van) 15:40:39 01-11-2024 39,00917 43,55556 8,88 1,1
Köyceğiz (Muğla) 15:36:54 01-11-2024 36,93361 28,92833 7 1,1
Akhisar (Manisa) 15:34:34 01-11-2024 39,00806 28,05139 7,02 1,3
KOMURCU-AKHISAR (MANISA) 15:34:33 01-11-2024 39,0443 28,047 4,9 1,4
Akhisar (Manisa) 15:23:20 01-11-2024 39,00583 28,03944 6,98 1,7
PEKMEZCI-AKHISAR (MANISA) 15:23:20 01-11-2024 38,9975 28,0377 11,5 1,7
Ege Denizi, Midilli Adası (Lesvos) - [27.68 km] Ayvacık (Çanakkale) 15:18:36 01-11-2024 39,23667 25,99333 7,04 2,3
Kale (Malatya) 15:17:54 01-11-2024 38,36444 38,79361 7,05 2,1
Akhisar (Manisa) 15:17:35 01-11-2024 39,00083 28,03361 6,93 2,8
PEKMEZCI-AKHISAR (MANISA) 15:17:35 01-11-2024 39,0087 28,0365 6,8 2,7
BALCILAR-KOYCEGIZ (MUGLA) 15:11:56 01-11-2024 37,032 28,5827 9,1 1,6
Göksun (Kahramanmaraş) 15:09:05 01-11-2024 37,89528 36,52333 6,91 1,7
TEKIR-(KAHRAMANMARAS) 15:09:04 01-11-2024 37,9085 36,5748 5,4 1,9
Akhisar (Manisa) 15:03:17 01-11-2024 38,99139 28,05 7,01 1,7
PEKMEZCI-AKHISAR (MANISA) 15:03:17 01-11-2024 38,9873 28,024 8,2 2,2
Akhisar (Manisa) 14:53:28 01-11-2024 38,99111 28,07472 7 1,1
HANPASA-AKHISAR (MANISA) 14:53:27 01-11-2024 39,0372 28,0955 5 1,2
FUNDACIK-GORDES (MANISA) 14:52:08 01-11-2024 38,9753 28,1812 14,2 1,3
Akhisar (Manisa) 14:52:07 01-11-2024 38,99 28,05806 6,99 1,2
Akhisar (Manisa) 14:50:09 01-11-2024 38,99083 28,06778 7,01 1,4
KOMURCU-AKHISAR (MANISA) 14:50:09 01-11-2024 39,0368 28,0885 12,5 1,6
Akhisar (Manisa) 14:49:23 01-11-2024 38,98972 28,06222 7 1,4
KOMURCU-AKHISAR (MANISA) 14:49:22 01-11-2024 39,0143 28,0605 15,4 1,6
Akhisar (Manisa) 14:48:41 01-11-2024 38,99556 28,07639 7,02 1,7
SARNICKOY-AKHISAR (MANISA) 14:48:40 01-11-2024 38,9653 28,008 10,9 1,7
Akhisar (Manisa) 14:47:20 01-11-2024 38,99222 28,06194 7 1,4
HACIIBRAHIMLER-AKHISAR (MANISA) 14:47:20 01-11-2024 38,9687 28,0527 12,4 1,7
Akhisar (Manisa) 14:46:38 01-11-2024 38,99167 28,06 7 1,6
PEKMEZCI-AKHISAR (MANISA) 14:46:38 01-11-2024 38,9947 28,0527 13,1 1,6
Akhisar (Manisa) 14:43:38 01-11-2024 38,99083 28,09389 7 1,8
SARNICKOY-AKHISAR (MANISA) 14:43:37 01-11-2024 38,9568 27,9915 3,1 1,7
Akhisar (Manisa) 14:43:08 01-11-2024 38,98 28,05278 7 2,5
PEKMEZCI-AKHISAR (MANISA) 14:43:07 01-11-2024 38,9918 28,0302 11,5 2,3
Akhisar (Manisa) 14:41:58 01-11-2024 38,98639 28,04889 6,99 1,9
DOGANKAYA-AKHISAR (MANISA) 14:41:58 01-11-2024 38,9865 28,003 3,1 2
Demirci (Manisa) 14:39:52 01-11-2024 38,92611 28,46861 7,21 2,1
Akhisar (Manisa) 14:38:27 01-11-2024 39,01028 28,05833 10,1 3,5
KOMURCU-AKHISAR (MANISA) 14:38:27 01-11-2024 39,0217 28,0377 9,4 3,5
Marmara Denizi - [07.62 km] Marmara (Balıkesir) 14:36:44 01-11-2024 40,67472 27,755 7 1,3
Alaplı (Zonguldak) 14:08:44 01-11-2024 41,16139 31,3875 7 0,9
Saruhanlı (Manisa) 14:03:23 01-11-2024 38,74833 27,74528 7 1,2
Kale (Malatya) 13:54:13 01-11-2024 38,35889 38,74278 11,1 1,4
Kale (Malatya) 13:52:23 01-11-2024 38,35722 38,73722 11,45 1,6
Akhisar (Manisa) 13:45:19 01-11-2024 38,995 28,05917 6,98 1,9
PEKMEZCI-AKHISAR (MANISA) 13:45:19 01-11-2024 39,012 28,0435 7,9 2,2
Akhisar (Manisa) 13:43:56 01-11-2024 38,99 28,04806 7 1,3
GORDES (MANISA) 13:42:35 01-11-2024 38,9105 28,2957 5 1,3
SARATLI-GULAGAC (AKSARAY) 13:30:56 01-11-2024 38,4307 34,2298 5,4 1,2
KARAHAMZALI-POLATLI (ANKARA) 13:30:31 01-11-2024 39,4305 32,1235 0 1,1
Aladağ (Adana) 13:15:05 01-11-2024 37,6775 35,35861 6,99 2
YETIMLI-ALADAG (ADANA) 13:15:05 01-11-2024 37,6563 35,3793 5,2 2,1
Mustafakemalpaşa (Bursa) 13:09:55 01-11-2024 39,85417 28,7325 7,06 1,7
YUKARIBALI-MUSTAFAKEMALPASA (BURSA) 13:09:55 01-11-2024 39,8592 28,735 7,5 1,8
Ege Denizi - [60.43 km] Ayvacık (Çanakkale) 13:00:11 01-11-2024 38,98694 25,76806 6,66 1,9
Birecik (Şanlıurfa) 12:56:44 01-11-2024 37,11972 38,14167 7 1,7
SEKILI-BIRECIK (SANLIURFA) 12:56:44 01-11-2024 37,1187 38,0275 10,4 1,9
Emet (Kütahya) 12:55:53 01-11-2024 39,35722 29,28639 7 1,4
SARIAYAK-EMET (KUTAHYA) 12:55:53 01-11-2024 39,3422 29,3353 0 1,7
Ulus (Bartın) 12:41:08 01-11-2024 41,37417 32,67556 7 1,1
Merkez (Kütahya) 12:40:18 01-11-2024 39,58028 29,88639 7 1,1
GUVENDIK-DOGANHISAR (KONYA) 12:39:58 01-11-2024 38,0747 31,5568 12,3 1,4
KARADUT-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 12:35:38 01-11-2024 38,0983 36,9922 5,2 1,3
BUYUKMANGIT-CEYHAN (ADANA) 12:24:22 01-11-2024 37,037 35,7463 5 0,9
Merkez (Elazığ) 12:20:09 01-11-2024 38,6525 39,34333 7 1,2
Çelikhan (Adıyaman) 12:19:34 01-11-2024 38,10639 38,37333 7 1
Kale (Malatya) 12:15:52 01-11-2024 38,34167 38,79167 7,08 1,1
Kale (Malatya) 12:15:30 01-11-2024 38,35889 38,78139 7,07 0,9
Merkez (Adıyaman) 12:12:44 01-11-2024 37,85778 38,22278 7,86 1,2
ATLICA-MAZIDAGI (MARDIN) 12:10:48 01-11-2024 37,4233 40,5757 5 1,3
YALINAGAC-MAZIDAGI (MARDIN) 12:09:54 01-11-2024 37,3483 40,4183 4,4 1,7
Eşme (Uşak) 12:07:05 01-11-2024 38,48722 29,15 7 1
Ceyhan (Adana) 11:55:58 01-11-2024 36,97528 35,93167 7,01 1,9
SELIMIYE-CEYHAN (ADANA) 11:55:58 01-11-2024 36,9972 35,9688 3,2 2,1
Murgul (Artvin) 11:44:05 01-11-2024 41,25417 41,58889 7 1,6
Soma (Manisa) 11:31:22 01-11-2024 39,20417 27,67167 7 1
YESILCE-SEHITKAMIL (GAZIANTEP) 11:16:12 01-11-2024 37,1703 37,22 0 1,6
CIVILI-ORHANELI (BURSA) 11:06:52 01-11-2024 39,934 28,7783 0 1,7
Orhaneli (Bursa) 11:06:51 01-11-2024 39,92056 28,85611 7 1,8
GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) 11:01:31 01-11-2024 36,9095 27,341 5,3 1,5
Ege Denizi, İstanköy Adası (Kos) - [16.37 km] Bodrum (Muğla) 11:01:30 01-11-2024 36,84639 27,18667 6,13 1,6
Ege Denizi - [13.19 km] Ayvacık (Çanakkale) 10:53:04 01-11-2024 39,38194 26,27667 7 1,5
Şefaatli (Yozgat) 10:50:18 01-11-2024 39,55778 34,78417 7 0,8
Ege Denizi, İstanköy Adası (Kos) - [12.17 km] Bodrum (Muğla) 10:49:13 01-11-2024 36,87472 27,21889 7 1,5
Başiskele (Kocaeli) 10:44:01 01-11-2024 40,69139 29,99972 7 1,4
Ege Denizi - [12.94 km] Bodrum (Muğla) 10:39:14 01-11-2024 36,86944 27,36833 7,09 1,8
Merkez (Bilecik) 10:38:04 01-11-2024 40,24139 29,85389 6,58 1,1
Doğanşehir (Malatya) 10:21:56 01-11-2024 38,11889 37,91861 7 1,1
BEGRE-DOGANSEHIR (MALATYA) 10:19:11 01-11-2024 38,0432 37,6758 8 1,8
GOLKOY-(ELAZIG) 10:19:00 01-11-2024 38,5317 39,0797 5 1,3
Kale (Malatya) 10:18:58 01-11-2024 38,35861 38,86722 7 1,5
Merkez (Sivas) 10:14:22 01-11-2024 39,67278 37,30972 7,01 1,2
TAVSANLI-HAFIK (SIVAS) 10:14:22 01-11-2024 39,794 37,4322 3,7 1,8
Ege Denizi, İstanköy Adası (Kos) - [10.23 km] Bodrum (Muğla) 10:13:37 01-11-2024 36,87611 27,28111 6,95 1,9
KOS ADASI (AKDENIZ) 10:13:37 01-11-2024 36,915 27,2992 5,9 2
KOS ADASI (AKDENIZ) 10:12:49 01-11-2024 36,8988 27,2825 8,9 1,7
Ege Denizi, İstanköy Adası (Kos) - [09.77 km] Bodrum (Muğla) 10:12:48 01-11-2024 36,88778 27,24556 7 1,8
Çay (Afyonkarahisar) 09:41:43 01-11-2024 38,57417 31,11889 7 1,5
DERESINEK-CAY (AFYONKARAHISAR) 09:41:43 01-11-2024 38,5463 31,0998 7,9 1,7
Mustafakemalpaşa (Bursa) 09:40:47 01-11-2024 39,95861 28,76222 6,82 1,4
Uluborlu (Isparta) 09:16:10 01-11-2024 38,17639 30,46667 8,8 1,1
GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) 08:49:39 01-11-2024 36,9117 27,3795 20,5 0,7
Ege Denizi, İstanköy Adası (Kos) - [12.50 km] Bodrum (Muğla) 08:47:05 01-11-2024 36,85861 27,32417 7,05 2,2
GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) 08:47:05 01-11-2024 36,9017 27,3435 5,4 2,4
Kale (Malatya) 08:39:06 01-11-2024 38,355 38,78861 7,24 1,1
Göksun (Kahramanmaraş) 08:23:28 01-11-2024 37,98917 36,3425 6,97 2,5
SIRMALI-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 08:23:27 01-11-2024 37,968 36,3627 6,3 2,5
Sındırgı (Balıkesir) 08:20:08 01-11-2024 39,2 28,25444 12,59 1,3
DANACAYIRI-SINDIRGI (BALIKESIR) 08:20:08 01-11-2024 39,2325 28,2658 11,7 2
Akdeniz - [50.23 km] Kaş (Antalya) 08:09:22 01-11-2024 35,88444 29,03889 6,79 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 07:58:10 01-11-2024 39,33667 27,93306 7 0,9
Ege Denizi - [88.99 km] Datça (Muğla) 07:52:53 01-11-2024 35,90111 27,63833 7,26 1,7
Pütürge (Malatya) 07:38:28 01-11-2024 38,21778 38,64417 7,76 1
Darende (Malatya) 07:26:32 01-11-2024 38,45583 37,32556 7,17 1,5
GAZIKOY-DARENDE (MALATYA) 07:26:32 01-11-2024 38,4378 37,398 5 1,6
Kozan (Adana) 07:25:06 01-11-2024 37,63833 35,90472 6,82 1,7
MINNETLI-KOZAN (ADANA) 07:25:06 01-11-2024 37,6072 35,9163 3,8 1,6
Merkez (Adıyaman) 07:04:45 01-11-2024 37,96778 38,20806 7 0,9
Yeşilyurt (Malatya) 07:01:48 01-11-2024 38,2925 38,23889 7 1,2
Çal (Denizli) 06:52:43 01-11-2024 37,89306 29,30944 7 1,5
IRLIGANLI-(DENIZLI) 06:52:42 01-11-2024 37,9057 29,2515 15,6 1,5
Merkez (Sivas) 06:51:13 01-11-2024 39,63972 37,34167 7 1,2
DUMLUYAZI-KARAKOCAN (ELAZIG) 06:42:21 01-11-2024 39,1602 40,1497 8,9 1,8
Karakoçan (Elazığ) 06:42:20 01-11-2024 39,10889 40,18694 6,97 1,6
Kale (Malatya) 06:37:12 01-11-2024 38,36861 38,85917 7 1,5
KARAHUSEYIN-KALE (MALATYA) 06:37:12 01-11-2024 38,3453 38,8992 9,2 1,6
Yazıhan (Malatya) 06:24:24 01-11-2024 38,52111 38,035 7 1,6
ASAGIORUKCU-AKCADAG (MALATYA) 06:24:23 01-11-2024 38,4395 38,0788 8,4 1,8
Darende (Malatya) 06:22:53 01-11-2024 38,45083 37,30167 7,04 1,4
KARAMAGARA-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 06:22:50 01-11-2024 38,4927 37,1942 16 1,4
Kale (Malatya) 06:21:25 01-11-2024 38,3425 38,76944 13,49 1,7
UZUNHUSEYIN-KALE (MALATYA) 06:21:24 01-11-2024 38,3468 38,8915 7,6 1,7
Merkez (Bingöl) 05:36:56 01-11-2024 39,02333 40,46639 7,35 2,8
SUDUGUNU-(BINGOL) 05:36:55 01-11-2024 39,0388 40,4505 5 2,9
Sivrice (Elazığ) 05:36:06 01-11-2024 38,4275 39,2175 7 0,8
Düziçi (Osmaniye) 05:07:22 01-11-2024 37,30306 36,57111 5,31 1,2
Darende (Malatya) 05:01:54 01-11-2024 38,36583 37,59944 7 1,3
Ege Denizi 02:23:50 01-11-2024 40,10944 23,58389 4,63 3,8
YUNANISTAN 02:23:49 01-11-2024 40,3247 23,5108 25,8 3,9
Ege Denizi, İstanköy Adası (Kos) - [08.73 km] Bodrum (Muğla) 02:16:56 01-11-2024 36,88944 27,29556 6,27 1,6
Ege Denizi, İstanköy Adası (Kos) - [11.46 km] Bodrum (Muğla) 02:16:29 01-11-2024 36,87139 27,33611 7,02 1,8
KOS ADASI (AKDENIZ) 02:16:29 01-11-2024 36,8918 27,3182 3,5 1,9
YETIMLI-ALADAG (ADANA) 01:59:41 01-11-2024 37,6602 35,356 3,8 1,6
Göksun (Kahramanmaraş) 01:21:58 01-11-2024 37,97333 36,32194 7,08 2
KAZANDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 01:21:57 01-11-2024 37,9873 36,2887 5 2

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