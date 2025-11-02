Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 02 Kasım 2025

Son depremler...Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler.. 02 Kasım 2025 deprem son dakika haberleri haberin detayında...Artçı deprem mi oldu? Son deprem büyüklüğü ne kadar? Yakınımdaki depremler nelerdir? Anlık deprem mi oldu? Son dakika canlı deprem Türkiye haritası..Kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü ve AFAD deprem haberleri..İstanbul'da deprem mi oldu? Ankara'da deprem mi oldu? İzmir'de deprem mi oldu? Hangi illerde deprem oldu ve hissedildi? Bugün deprem mi oldu? Deprem ne zaman ve kaç şiddetinde oldu? En son hangi bölgede deprem oldu? Deprem haberleriyle ilgili en çok merak edilenlerin cevabı haberde..

Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 02 Kasım 2025
son dakika deprem mi oldu?

02 Kasım 2025 ve Kandilli son dakika listesi..

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:45:50 02-11-2025 39,1922 28,2843 10,9 3
CALTICAK-KIRKAGAC (MANISA) 00:28:48 02-11-2025 39,187 27,9242 14,8 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 00:28:48 02-11-2025 39,21972 28,01222 7 1,7
YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:21:25 02-11-2025 39,143 28,2783 12,1 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 00:21:25 02-11-2025 39,15889 28,29333 7 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 00:01:41 02-11-2025 39,18333 28,24278 7,14 2,8
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:01:41 02-11-2025 39,144 28,2317 21,9 2,8
Sındırgı (Balıkesir) 00:01:23 02-11-2025 39,16694 28,11028 6,99 2,6
Sındırgı (Balıkesir) 00:00:14 02-11-2025 39,23306 28,15194 7 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 23:59:29 01-11-2025 39,18806 28,16167 4,99 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 23:54:56 01-11-2025 39,21972 28,27833 7 1,4
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:46:39 01-11-2025 39,1383 28,23 12,3 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 23:46:38 01-11-2025 39,18444 28,24111 11,4 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 23:46:06 01-11-2025 39,155 28,15806 7 1,6
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:44:58 01-11-2025 39,181 28,2065 13,6 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 23:44:57 01-11-2025 39,17944 28,23667 14,45 2
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:41:51 01-11-2025 39,1507 28,2477 9,6 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 23:41:51 01-11-2025 39,1975 28,2575 8,29 1,6
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:40:07 01-11-2025 39,1623 28,153 17 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 23:40:06 01-11-2025 39,18389 28,18 6,97 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 23:33:04 01-11-2025 39,20111 28,28889 7 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 23:31:21 01-11-2025 39,27472 28,18583 7 1,1
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:11:02 01-11-2025 39,1842 28,2058 10,8 2,8
Sındırgı (Balıkesir) 23:11:02 01-11-2025 39,16944 28,24139 10,94 2,4
ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:09:45 01-11-2025 39,1703 28,2832 13,2 2,9
Sındırgı (Balıkesir) 23:09:45 01-11-2025 39,15694 28,28278 6,18 2,5
Simav (Kütahya) 23:05:24 01-11-2025 39,23583 29,00806 7 1,1
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:01:27 01-11-2025 39,1875 28,119 9,6 2,3
Sındırgı (Balıkesir) 23:01:27 01-11-2025 39,16667 28,18639 8,52 2,1
KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:59:38 01-11-2025 39,1267 28,1927 10 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 22:59:37 01-11-2025 39,16056 28,21639 5,26 1,4
BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:42:56 01-11-2025 39,2162 28,1277 13,3 2,3
Sındırgı (Balıkesir) 22:42:55 01-11-2025 39,23444 28,13389 10,6 2,2
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:24:23 01-11-2025 39,1582 28,1927 14,1 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 22:24:22 01-11-2025 39,15778 28,23694 7,18 1,6
ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:12:59 01-11-2025 39,176 28,256 9 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 22:12:58 01-11-2025 39,17667 28,28083 7,02 1,3
Elbistan (Kahramanmaraş) 21:59:41 01-11-2025 38,20556 37,71306 7 1,6
YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:58:51 01-11-2025 39,1283 28,258 11,4 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 21:58:49 01-11-2025 39,18833 28,25778 5,7 1,6
HIRKATEPE-BEYPAZARI (ANKARA) 21:56:37 01-11-2025 40,1933 31,7748 5 2,7
Beypazarı (Ankara) 21:56:37 01-11-2025 40,17361 31,79083 7,02 2,5
Sındırgı (Balıkesir) 21:56:01 01-11-2025 39,18361 28,16778 5,17 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 21:51:36 01-11-2025 39,19333 28,24 4,84 1,3
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:47:25 01-11-2025 39,1728 28,1172 8,5 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 21:47:24 01-11-2025 39,17889 28,10472 6,91 1,4
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:40:45 01-11-2025 39,1383 28,2295 9,7 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 21:40:44 01-11-2025 39,16861 28,25944 10,38 1,6
YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:27:26 01-11-2025 39,1495 28,296 9 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 21:27:25 01-11-2025 39,15667 28,27778 7,39 1,8
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:26:52 01-11-2025 39,179 28,2343 9,2 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 21:26:51 01-11-2025 39,17278 28,23389 7,03 1,6
DUALAR-KIRKAGAC (MANISA) 21:24:37 01-11-2025 39,1932 27,9415 8,6 2
Akhisar (Manisa) 21:24:36 01-11-2025 39,20917 27,98917 7,32 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 21:23:37 01-11-2025 39,2025 28,135 7 1
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:20:25 01-11-2025 39,1635 28,2603 8,1 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 21:20:24 01-11-2025 39,17333 28,26806 7,04 1,5
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:15:35 01-11-2025 39,1318 28,1082 21,9 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 21:15:29 01-11-2025 39,18944 28,24944 6,98 1,5
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:06:31 01-11-2025 39,1862 28,1877 14,4 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 21:06:30 01-11-2025 39,20139 28,19139 7,46 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 21:01:21 01-11-2025 39,15861 28,25028 10,28 2,7
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:01:21 01-11-2025 39,175 28,2433 12,9 3
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:00:16 01-11-2025 39,1388 28,212 12,4 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 21:00:15 01-11-2025 39,13806 28,22944 7,01 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 20:54:10 01-11-2025 39,19028 28,16667 7,14 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 20:33:39 01-11-2025 39,21 28,18722 7 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 20:32:14 01-11-2025 39,19333 28,18667 7 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 20:25:16 01-11-2025 39,19722 28,14194 7 1,6
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:25:16 01-11-2025 39,1793 28,1373 8,8 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 20:22:13 01-11-2025 39,1925 28,12389 7 2,2
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:22:12 01-11-2025 39,1683 28,0922 11,7 2,5
Pütürge (Malatya) 20:16:46 01-11-2025 38,28472 38,78444 6,91 1
Sındırgı (Balıkesir) 20:10:23 01-11-2025 39,21889 28,15889 7 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 20:00:58 01-11-2025 39,18361 28,2 7 1,6
Battalgazi (Malatya) 19:58:03 01-11-2025 38,13389 38,575 9,01 3
Sındırgı (Balıkesir) 19:58:02 01-11-2025 39,18333 28,14139 7 1,9
ULUKOY-(MALATYA) 19:58:02 01-11-2025 38,1547 38,565 1,7 2,9
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 19:58:02 01-11-2025 39,175 28,134 14,2 2,2
Sındırgı (Balıkesir) 19:53:40 01-11-2025 39,22028 28,19028 7 1,5
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 19:53:40 01-11-2025 39,1995 28,194 9,9 1,6
BUYUKDAGDERE-SINDIRGI (BALIKESIR) 19:51:19 01-11-2025 39,1892 28,3287 17,5 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 19:47:46 01-11-2025 39,16778 28,19056 7 2,1
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 19:47:45 01-11-2025 39,1687 28,1708 14,3 2,5
Sındırgı (Balıkesir) 19:42:41 01-11-2025 39,20361 28,19472 7 1,4
Milas (Muğla) 19:42:02 01-11-2025 37,45417 27,48389 6,86 1,4
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 19:40:58 01-11-2025 39,2023 28,1403 11,8 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 19:40:57 01-11-2025 39,22306 28,17278 5,55 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 19:36:23 01-11-2025 39,21806 28,17861 7 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 19:31:49 01-11-2025 39,15806 28,20028 7 2
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 19:31:49 01-11-2025 39,143 28,1838 12,4 2,3
Sındırgı (Balıkesir) 19:30:57 01-11-2025 39,21861 28,14528 7 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 19:25:48 01-11-2025 39,20222 28,255 7 1,8
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 19:25:48 01-11-2025 39,1927 28,2328 10,8 2
Sındırgı (Balıkesir) 19:25:08 01-11-2025 39,2625 28,13917 7 1,6
YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 19:24:15 01-11-2025 39,117 28,3147 12,3 1,5
TAVSANCALI-KULU (KONYA) 19:18:24 01-11-2025 38,9508 32,9863 5,5 2,2
Sındırgı (Balıkesir) 19:18:12 01-11-2025 39,17694 28,17667 7 1,9
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 19:18:12 01-11-2025 39,1678 28,106 12,5 2,1
Sumbas (Osmaniye) 19:15:22 01-11-2025 37,72083 36,09917 7 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 19:14:53 01-11-2025 39,20472 28,21972 7 1,9
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 19:14:52 01-11-2025 39,201 28,229 16,6 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 19:08:18 01-11-2025 39,18472 28,28861 7 2
ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) 19:08:18 01-11-2025 39,1915 28,2702 11,3 2,3
Sındırgı (Balıkesir) 18:54:36 01-11-2025 39,19111 28,24278 7 0,9
Sumbas (Osmaniye) 18:51:09 01-11-2025 37,74167 36,09833 7,01 3,2
AKOLUK-FEKE (ADANA) 18:51:08 01-11-2025 37,73 36,0802 5 3,2
Sındırgı (Balıkesir) 18:49:17 01-11-2025 39,20806 28,20167 7 1,8
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 18:49:17 01-11-2025 39,1797 28,1717 4,8 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 18:44:33 01-11-2025 39,20417 28,25306 7 1,7
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 18:44:32 01-11-2025 39,186 28,236 15,2 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 18:39:34 01-11-2025 39,19389 28,23528 7 1,4
KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 18:39:34 01-11-2025 39,1125 28,2262 23,9 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 18:36:59 01-11-2025 39,19167 28,23611 7 1,9
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 18:36:59 01-11-2025 39,168 28,2025 9,2 2,1
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 18:32:28 01-11-2025 39,1803 28,1363 10,9 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 18:32:27 01-11-2025 39,19778 28,165 7,04 1,4
Akdeniz - [102.19 km] Kaş (Antalya) 18:28:20 01-11-2025 35,57333 28,58722 6,72 2,1
Elbistan (Kahramanmaraş) 18:25:15 01-11-2025 38,07889 37,57528 7 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 18:18:26 01-11-2025 39,19472 28,24611 7 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 18:14:38 01-11-2025 39,18583 28,24 7 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 18:09:07 01-11-2025 39,28333 28,13056 11,82 2,5
IBILLER-SINDIRGI (BALIKESIR) 18:09:07 01-11-2025 39,2743 28,121 13,4 2,8
Sındırgı (Balıkesir) 18:01:41 01-11-2025 39,20528 28,2475 7 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 18:00:36 01-11-2025 39,24889 28,3125 7 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 17:53:42 01-11-2025 39,19278 28,15528 7 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 17:52:37 01-11-2025 39,19028 28,25694 7 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 17:47:26 01-11-2025 39,17417 28,20111 7 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 17:44:01 01-11-2025 39,17639 28,26167 7 1,3
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 17:34:15 01-11-2025 39,187 28,2362 16,8 2,7
Sındırgı (Balıkesir) 17:34:14 01-11-2025 39,18861 28,24444 6,29 2,6
Sındırgı (Balıkesir) 17:28:54 01-11-2025 39,18611 28,23694 7 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 17:22:53 01-11-2025 39,18944 28,17167 5,75 1,1
Pütürge (Malatya) 17:20:21 01-11-2025 38,20861 38,70528 7 1,2
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 17:18:24 01-11-2025 39,1943 28,175 8,3 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 17:18:23 01-11-2025 39,22333 28,18444 7 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 17:10:42 01-11-2025 39,20306 28,27056 10,24 1,8
ASLANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 17:10:42 01-11-2025 39,2033 28,2767 11,1 1,9
Pütürge (Malatya) 17:07:41 01-11-2025 38,28806 38,79444 6,91 2
AKUSAGI-KALE (MALATYA) 17:07:41 01-11-2025 38,3622 38,82 5 2,1
ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) 17:04:47 01-11-2025 39,1702 28,2743 9,2 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 17:04:46 01-11-2025 39,20528 28,29 6,89 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 17:00:42 01-11-2025 39,20417 28,18556 7 1
Sındırgı (Balıkesir) 16:56:57 01-11-2025 39,21306 28,1575 6,71 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 16:56:02 01-11-2025 39,18722 28,14556 4,53 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 16:47:31 01-11-2025 39,23333 28,16778 7 1,6
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 16:47:31 01-11-2025 39,183 28,1525 15,6 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 16:47:03 01-11-2025 39,19222 28,23167 7 1,7
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 16:47:03 01-11-2025 39,1512 28,2148 15,5 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 16:45:19 01-11-2025 39,20389 28,17444 7 0,9
Sındırgı (Balıkesir) 16:37:44 01-11-2025 39,23444 28,15833 7 1,7
HACET-KIRKAGAC (MANISA) 16:37:42 01-11-2025 39,2313 27,9818 7 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 16:35:48 01-11-2025 39,19111 28,1025 7 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 16:34:39 01-11-2025 39,185 28,13667 10,28 1
Sındırgı (Balıkesir) 16:18:48 01-11-2025 39,22333 28,16083 7 0,9
KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 16:17:01 01-11-2025 39,1303 28,2185 10,5 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 16:16:59 01-11-2025 39,20417 28,22056 4,94 1,8
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 16:16:04 01-11-2025 39,1575 28,252 9,1 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 16:16:03 01-11-2025 39,19056 28,22361 6,54 1,8
Elbistan (Kahramanmaraş) 16:15:12 01-11-2025 38,14583 37,42111 7 3
SUNNETKOY-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 16:15:12 01-11-2025 38,1225 37,4588 5 2,9
Sındırgı (Balıkesir) 16:15:10 01-11-2025 39,23306 28,16222 5,84 1
Sındırgı (Balıkesir) 16:12:01 01-11-2025 39,22361 28,19083 4,36 1,8
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 16:03:28 01-11-2025 39,1502 28,2175 17 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 15:54:51 01-11-2025 39,20778 28,18389 7 1,7
PURSUNLER-SINDIRGI (BALIKESIR) 15:54:50 01-11-2025 39,2328 28,1977 7,4 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 15:49:18 01-11-2025 39,2025 28,17167 7,61 3,4
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 15:49:18 01-11-2025 39,1777 28,1623 13,4 3,4
Sındırgı (Balıkesir) 15:39:43 01-11-2025 39,185 28,26083 4,71 1,8
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 15:39:42 01-11-2025 39,1633 28,2287 10 2
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 15:35:32 01-11-2025 39,1957 28,1478 7,6 2,2
Sındırgı (Balıkesir) 15:35:31 01-11-2025 39,20417 28,16083 4,63 2
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 15:32:57 01-11-2025 39,1813 28,2258 9,3 2,4
Sındırgı (Balıkesir) 15:32:56 01-11-2025 39,18972 28,23667 9,48 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 15:30:31 01-11-2025 39,17139 28,29278 7 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 15:25:51 01-11-2025 39,19278 28,19389 7 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 15:20:28 01-11-2025 39,19139 28,20167 7 1,5
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 15:20:28 01-11-2025 39,1597 28,19 5,4 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 15:18:42 01-11-2025 39,16833 28,27222 7 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 15:14:34 01-11-2025 39,1875 28,145 7 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 15:12:26 01-11-2025 39,18583 28,2075 5,26 1,5
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 15:12:26 01-11-2025 39,1712 28,1812 10 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 15:11:33 01-11-2025 39,18444 28,27556 7 0,9
Pütürge (Malatya) 15:08:52 01-11-2025 38,28694 38,79944 6,16 3,4
Sındırgı (Balıkesir) 15:08:52 01-11-2025 39,21889 28,27833 8,01 1,3
KARSIYAKA-PUTURGE (MALATYA) 15:08:51 01-11-2025 38,3042 38,7732 5 3,2
Sındırgı (Balıkesir) 15:06:41 01-11-2025 39,2075 28,1825 7 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 15:02:43 01-11-2025 39,20833 28,31694 6,02 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 15:00:05 01-11-2025 39,21056 28,15806 5,54 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 14:57:16 01-11-2025 39,21583 28,14278 4,46 1,7
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 14:57:16 01-11-2025 39,1978 28,0932 7,7 1,7
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 14:55:45 01-11-2025 39,1495 28,2603 13,4 2,2
Sındırgı (Balıkesir) 14:55:44 01-11-2025 39,16917 28,32583 15,02 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 14:52:25 01-11-2025 39,16111 28,29028 7 1
Sındırgı (Balıkesir) 14:49:28 01-11-2025 39,18944 28,15111 7 1,3
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 14:48:14 01-11-2025 39,1478 28,2102 11,9 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 14:48:13 01-11-2025 39,18083 28,23556 7 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 14:45:32 01-11-2025 39,18278 28,24361 7 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 14:43:23 01-11-2025 39,18417 28,27639 7 1,4
YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 14:43:23 01-11-2025 39,094 28,269 14,1 1,5
YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 14:41:18 01-11-2025 39,1322 28,3025 10,7 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 14:41:17 01-11-2025 39,16806 28,31556 6 2,1
YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 14:40:47 01-11-2025 39,1292 28,3375 10 2,3
Sındırgı (Balıkesir) 14:40:46 01-11-2025 39,16611 28,31306 7 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 14:37:47 01-11-2025 39,15444 28,235 7 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 14:35:35 01-11-2025 39,2075 28,29194 7 1,9
ASLANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 14:35:35 01-11-2025 39,1958 28,2882 10,4 1,8
ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) 14:31:38 01-11-2025 39,1812 28,2577 7,7 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 14:31:37 01-11-2025 39,18556 28,25139 4,96 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 14:30:11 01-11-2025 39,17667 28,25694 7 1,2
Kifri, Diyala (Irak) 14:25:11 01-11-2025 34,63917 45,16472 27,8 4,4
ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) 14:21:50 01-11-2025 39,1725 28,2698 11,1 2,6
Sındırgı (Balıkesir) 14:21:49 01-11-2025 39,18833 28,25528 5,94 2,5
Ula (Muğla) 14:20:56 01-11-2025 37,14167 28,62056 7,02 2,3
CAKMAK-(MUGLA) 14:20:56 01-11-2025 37,1813 28,6148 15,5 2,4
Sındırgı (Balıkesir) 14:18:59 01-11-2025 39,22583 28,22111 7 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 14:18:37 01-11-2025 39,21167 28,26056 7,16 1,5
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 14:18:37 01-11-2025 39,1792 28,2012 19 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 14:10:51 01-11-2025 39,21583 28,17972 8,48 1,6
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 14:10:51 01-11-2025 39,2015 28,1547 10,1 1,8
Ula (Muğla) 14:09:34 01-11-2025 37,15111 28,60306 7,08 2,6
CAKMAK-(MUGLA) 14:09:34 01-11-2025 37,1567 28,618 14,9 2,7
Sındırgı (Balıkesir) 14:08:18 01-11-2025 39,17833 28,25389 5,74 2
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 14:08:18 01-11-2025 39,168 28,2432 12,6 2,1
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 14:00:55 01-11-2025 39,1475 28,1543 13,8 2,5
Sındırgı (Balıkesir) 14:00:54 01-11-2025 39,17139 28,17472 6,8 2,2
ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) 13:57:26 01-11-2025 39,171 28,2882 7,4 2,9
Sındırgı (Balıkesir) 13:57:25 01-11-2025 39,18556 28,29694 8,41 2,8
Sındırgı (Balıkesir) 13:55:29 01-11-2025 39,17222 28,24222 6,05 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 13:51:21 01-11-2025 39,22833 28,12556 7,99 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 13:48:03 01-11-2025 39,16722 28,23806 8,96 1,3
Ayn el-Arab, Halep (Suriye) - [30.31 km] Akçakale (Şanlıurfa) 13:40:54 01-11-2025 36,49111 38,55583 7,12 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 13:40:49 01-11-2025 39,20667 28,15 7 1,8
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 13:40:49 01-11-2025 39,2043 28,1548 7,6 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 13:35:09 01-11-2025 39,18583 28,1875 7 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 13:32:39 01-11-2025 39,1975 28,14889 7 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 13:29:19 01-11-2025 39,18806 28,27556 6,39 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 13:28:40 01-11-2025 39,21528 28,14778 7 2,2
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 13:28:40 01-11-2025 39,1917 28,1282 7,1 2,3
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 13:27:59 01-11-2025 39,1842 28,113 10,4 2,2
Sındırgı (Balıkesir) 13:27:58 01-11-2025 39,21278 28,15806 7 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 13:25:23 01-11-2025 39,22611 28,16472 4,58 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 13:21:01 01-11-2025 39,21444 28,21583 7 1,8
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 13:21:01 01-11-2025 39,1678 28,1865 8,9 1,8
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 13:17:52 01-11-2025 39,1423 28,2287 21,7 1,6
Ege Denizi - [35.81 km] Bozcaada (Çanakkale) 13:16:40 01-11-2025 39,68028 25,69278 8,64 2,2
Sındırgı (Balıkesir) 13:10:30 01-11-2025 39,23694 28,15694 7 0,9
Sındırgı (Balıkesir) 13:06:31 01-11-2025 39,21 28,18778 7 1
Sorgun (Yozgat) 13:05:36 01-11-2025 39,78083 35,15139 7 1
Sındırgı (Balıkesir) 13:05:32 01-11-2025 39,22028 28,16806 4,03 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 13:04:21 01-11-2025 39,20028 28,21444 7 1,4
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 13:04:21 01-11-2025 39,199 28,2222 12 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 13:01:49 01-11-2025 39,22472 28,18278 4,95 1,3
Soran, Erbil (Irak) - [59.70 km] Şemdinli (Hakkari) 12:59:00 01-11-2025 36,52361 44,50778 6,96 2,3
Sındırgı (Balıkesir) 12:58:29 01-11-2025 39,21306 28,27222 5,32 0,9
Sarayönü (Konya) 12:56:02 01-11-2025 38,21833 32,37639 7 1,2
Alanya (Antalya) 12:55:41 01-11-2025 36,58833 31,94472 6,67 1,6
Ege Denizi - [27.54 km] Datça (Muğla) 12:54:00 01-11-2025 36,52917 27,2175 7 3
ONIKI ADALAR (EGE DENIZI) 12:53:58 01-11-2025 36,4718 27,1062 3,3 3,2
Ege Denizi, İncirli Adası (Nisiros) - [25.67 km] Datça (Muğla) 12:52:31 01-11-2025 36,57167 27,20389 7,09 1,5
KALEMOGLU-GORDES (MANISA) 12:45:11 01-11-2025 39,0262 28,2073 12,8 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 12:45:07 01-11-2025 39,2025 28,21917 7 1,8
HANPASA-AKHISAR (MANISA) 12:44:48 01-11-2025 39,0653 28,1458 5 1,6
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 12:44:20 01-11-2025 39,1718 28,208 9,6 2
Erdemli (Mersin) 12:42:58 01-11-2025 36,66556 34,23 7 1,2
KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 12:39:19 01-11-2025 39,1283 28,1993 12,8 2,9
Sındırgı (Balıkesir) 12:39:18 01-11-2025 39,15361 28,20722 5,66 2,6
Merkez (Niğde) 12:39:11 01-11-2025 37,99444 34,82139 7 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 12:38:28 01-11-2025 39,21667 28,25028 7 1,5
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 12:31:35 01-11-2025 39,1597 28,2593 9,2 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 12:31:34 01-11-2025 39,18917 28,245 6,09 1,4
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 12:23:55 01-11-2025 39,1663 28,2293 5,6 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 12:23:54 01-11-2025 39,18917 28,24722 7 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 12:15:12 01-11-2025 39,16111 28,29194 7 2,3
YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 12:15:12 01-11-2025 39,1327 28,2978 14,3 2,6
YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 12:12:44 01-11-2025 39,1257 28,306 14,5 2,4
Sındırgı (Balıkesir) 12:12:43 01-11-2025 39,17583 28,29917 7 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 12:07:59 01-11-2025 39,2075 28,15306 4,67 2
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 12:07:59 01-11-2025 39,1688 28,127 8,7 2,1
Eyyübiye (Şanlıurfa) 12:06:24 01-11-2025 36,99333 38,62222 7,63 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 12:04:45 01-11-2025 39,19083 28,28722 6,68 2,1
YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 12:04:45 01-11-2025 39,1105 28,306 20,7 2,4
Sındırgı (Balıkesir) 11:55:37 01-11-2025 39,20444 28,27472 6,48 1,6
ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) 11:55:37 01-11-2025 39,1613 28,2785 8,3 1,7
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 11:52:06 01-11-2025 39,146 28,2582 12,8 2,6
Sındırgı (Balıkesir) 11:52:05 01-11-2025 39,21028 28,25889 8,84 2,3
Sındırgı (Balıkesir) 11:50:46 01-11-2025 39,2925 28,15556 7 1,7
KARAGUR-SINDIRGI (BALIKESIR) 11:50:45 01-11-2025 39,2502 28,1093 4,4 1,6
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 11:47:17 01-11-2025 39,1472 28,1215 18,7 1,4
Selçuklu (Konya) 11:44:18 01-11-2025 38,14167 32,65917 6,99 1,4
Çaygören Barajı - [00.75 km] Sındırgı (Balıkesir) 11:43:41 01-11-2025 39,25139 28,21528 7 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 11:35:10 01-11-2025 39,22167 28,24167 7 1,8
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 11:35:09 01-11-2025 39,1928 28,2292 9,6 1,5
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 11:32:20 01-11-2025 39,1577 28,1172 9,2 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 11:30:40 01-11-2025 39,17889 28,19056 7 2,5
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 11:30:40 01-11-2025 39,1573 28,161 13,6 2,8
Sındırgı (Balıkesir) 11:28:40 01-11-2025 39,18556 28,30583 4,04 1,5
KUCUKDAGDERE-SINDIRGI (BALIKESIR) 11:28:40 01-11-2025 39,1597 28,3195 12,3 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 11:26:54 01-11-2025 39,16861 28,27667 7 1,6
YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 11:26:53 01-11-2025 39,143 28,3143 8,4 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 11:26:01 01-11-2025 39,17167 28,24028 5,13 1,5
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 11:26:01 01-11-2025 39,1858 28,2245 13,6 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 11:24:32 01-11-2025 39,13833 28,24917 7 2,1
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 11:20:12 01-11-2025 39,1638 28,2462 9,8 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 11:20:11 01-11-2025 39,18278 28,24028 4,54 1,5
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 10:57:54 01-11-2025 39,1578 28,2397 10,5 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 10:57:53 01-11-2025 39,19 28,26528 7,08 1,4
Simav (Kütahya) 10:41:46 01-11-2025 39,16944 28,70639 7 1,4
KARACAOREN-SIMAV (KUTAHYA) 10:41:43 01-11-2025 39,1865 29,0718 14 1,7
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 10:41:00 01-11-2025 39,2052 28,1308 9,6 2
Sındırgı (Balıkesir) 10:40:59 01-11-2025 39,215 28,16 6,94 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 10:34:40 01-11-2025 39,22556 28,17806 7 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 10:24:55 01-11-2025 39,18389 28,25722 4,25 2,6
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 10:24:55 01-11-2025 39,1493 28,2412 15,8 2,7
Sındırgı (Balıkesir) 10:24:13 01-11-2025 39,21028 28,17056 7,56 1,5
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 10:19:12 01-11-2025 39,1672 28,2287 9,8 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 10:19:11 01-11-2025 39,15583 28,23111 3,53 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 10:17:21 01-11-2025 39,22917 28,24361 4,19 1,5
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 10:17:21 01-11-2025 39,1733 28,2497 9,8 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 10:12:12 01-11-2025 39,19306 28,16944 7 2,2
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 10:12:12 01-11-2025 39,195 28,161 7,6 2,4
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 10:10:02 01-11-2025 39,1892 28,1403 8,3 2,3
Sındırgı (Balıkesir) 10:10:01 01-11-2025 39,19389 28,17667 4,36 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 10:09:06 01-11-2025 39,19028 28,26667 7 1,2
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 10:02:36 01-11-2025 39,1873 28,2072 5,1 2,7
Sındırgı (Balıkesir) 10:02:35 01-11-2025 39,18722 28,22278 4,51 2,6
Sındırgı (Balıkesir) 10:01:48 01-11-2025 39,20167 28,26389 4,23 1,6
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 10:01:48 01-11-2025 39,1617 28,2612 8,3 1,9
YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 09:56:22 01-11-2025 39,1378 28,2662 9,3 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 09:56:21 01-11-2025 39,17917 28,25694 5,27 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 09:55:04 01-11-2025 39,21306 28,1575 7 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 09:52:56 01-11-2025 39,21194 28,15389 7 1
Sındırgı (Balıkesir) 09:45:39 01-11-2025 39,26333 28,15028 7 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 09:44:15 01-11-2025 39,16472 28,2175 7 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 09:43:17 01-11-2025 39,1675 28,2375 7 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 09:42:29 01-11-2025 39,17556 28,13944 7 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 09:41:34 01-11-2025 39,18056 28,1925 7 1,2
KALEMOGLU-GORDES (MANISA) 09:28:47 01-11-2025 39,0238 28,1853 17,8 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 09:28:44 01-11-2025 39,18667 28,1925 4,87 1,7
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 09:28:27 01-11-2025 39,1662 28,2253 9,5 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 09:28:26 01-11-2025 39,21167 28,26944 5,97 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 09:26:35 01-11-2025 39,20056 28,23472 7 1,7
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 09:18:09 01-11-2025 39,1823 28,1628 9,2 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 09:18:08 01-11-2025 39,21389 28,19361 7,29 2
TURKIYE-SURIYE SINIR BOLGESI 09:17:28 01-11-2025 36,6055 36,611 20,6 1,8
Afrin, Halep (Suriye) - [10.89 km] Kırıkhan (Hatay) 09:17:27 01-11-2025 36,63667 36,67306 7 2
Sındırgı (Balıkesir) 09:15:58 01-11-2025 39,20806 28,24139 5,15 1,6
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 09:11:43 01-11-2025 39,1417 28,2468 13,7 2
Sındırgı (Balıkesir) 09:11:42 01-11-2025 39,20806 28,25694 6,7 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 09:05:28 01-11-2025 39,18111 28,25583 4,35 1,5
YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 09:05:28 01-11-2025 39,144 28,2912 9,8 1,7
ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) 09:02:14 01-11-2025 39,1677 28,2665 9,1 2,4
Sındırgı (Balıkesir) 09:02:13 01-11-2025 39,20472 28,25806 5,08 2,1
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 08:58:19 01-11-2025 39,152 28,251 13 2,4
Sındırgı (Balıkesir) 08:58:18 01-11-2025 39,21028 28,26583 7,83 2,1
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 08:52:49 01-11-2025 39,145 28,264 10 3,5
Sındırgı (Balıkesir) 08:52:48 01-11-2025 39,22167 28,25167 7,93 3,5
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 08:52:27 01-11-2025 39,1792 28,235 9,6 3,3
Sındırgı (Balıkesir) 08:52:26 01-11-2025 39,19028 28,24889 5,04 2,7
Sındırgı (Balıkesir) 08:46:26 01-11-2025 39,21167 28,15 7 1,7
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 08:46:26 01-11-2025 39,1837 28,1227 8,6 2
KUCUKDAGDERE-SINDIRGI (BALIKESIR) 08:45:13 01-11-2025 39,1527 28,3313 9,9 1,5
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 08:44:14 01-11-2025 39,1772 28,2458 9,4 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 08:44:13 01-11-2025 39,21056 28,24694 7 1,6
MALAZ-GORDES (MANISA) 08:43:18 01-11-2025 39,0625 28,3232 17,1 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 08:43:16 01-11-2025 39,19556 28,2825 7,59 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 08:41:21 01-11-2025 39,21972 28,20472 7 1
SOGUTLU-AKHISAR (MANISA) 08:37:24 01-11-2025 39,1683 28,024 9,1 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 08:37:23 01-11-2025 39,20583 28,01028 7 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 08:30:21 01-11-2025 39,17917 28,30444 7 1,2
KUCUKDAGDERE-SINDIRGI (BALIKESIR) 08:30:20 01-11-2025 39,172 28,3057 10,5 1,5
ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) 08:28:33 01-11-2025 39,177 28,2845 5 1,5
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 08:25:47 01-11-2025 39,1735 28,232 13,1 2,8
Sındırgı (Balıkesir) 08:25:46 01-11-2025 39,19694 28,23833 6,76 2,6
Kozan (Adana) 08:24:49 01-11-2025 37,75833 35,63083 7 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 08:24:21 01-11-2025 39,20389 28,24 7 2
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 08:24:21 01-11-2025 39,1667 28,2088 8,1 2,3
Sındırgı (Balıkesir) 08:22:56 01-11-2025 39,17972 28,25722 5,23 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 08:18:51 01-11-2025 39,17417 28,255 5,82 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 08:16:37 01-11-2025 39,19083 28,23861 4,96 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 08:11:33 01-11-2025 39,18861 28,23472 5,44 1,8
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 08:11:33 01-11-2025 39,137 28,2388 9,7 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 08:05:33 01-11-2025 39,18917 28,23417 6,14 2,4
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 08:05:33 01-11-2025 39,163 28,2132 16,4 2,7
Sındırgı (Balıkesir) 08:04:05 01-11-2025 39,19694 28,26667 7 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 08:00:32 01-11-2025 39,19722 28,24222 7 2,9
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 08:00:32 01-11-2025 39,185 28,2457 12,8 3,1
Sındırgı (Balıkesir) 07:58:42 01-11-2025 39,19667 28,25778 6,79 4,2
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 07:58:40 01-11-2025 39,1762 28,241 14,2 4,4
Sındırgı (Balıkesir) 07:46:19 01-11-2025 39,18389 28,09056 6,96 2,6
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 07:46:18 01-11-2025 39,1978 28,0772 9,7 2,8
Sındırgı (Balıkesir) 07:45:34 01-11-2025 39,18333 28,2475 6,98 1,7
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 07:45:34 01-11-2025 39,1427 28,2528 8,8 2,2
Sındırgı (Balıkesir) 07:35:25 01-11-2025 39,17528 28,25083 7,01 1,8
YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 07:35:24 01-11-2025 39,136 28,2718 18,4 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 07:34:15 01-11-2025 39,20111 28,17306 6,99 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 07:15:47 01-11-2025 39,1125 28,23028 6,92 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 06:59:04 01-11-2025 39,26833 28,095 7,66 1,8
KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR) 06:59:03 01-11-2025 39,2337 28,0747 11,5 2
Pazarcık (Kahramanmaraş) 06:54:35 01-11-2025 37,55083 37,21722 7,02 1,7
DUTLUCA-GORDES (MANISA) 06:52:13 01-11-2025 39,0378 28,2423 14,2 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 06:44:55 01-11-2025 39,18389 28,2875 6,99 2,5
ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) 06:44:54 01-11-2025 39,1732 28,2667 11,8 3,1
Sındırgı (Balıkesir) 06:39:43 01-11-2025 39,18667 28,30528 6,99 1,7
KUCUKDAGDERE-SINDIRGI (BALIKESIR) 06:39:42 01-11-2025 39,1518 28,305 11,8 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 06:38:32 01-11-2025 39,16806 28,15694 6,82 1,3
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 06:38:31 01-11-2025 39,1785 28,0872 13,8 1,5
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 06:25:30 01-11-2025 39,1615 28,2468 11,7 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 06:25:05 01-11-2025 39,20361 28,25139 7,03 1,4
YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 06:25:04 01-11-2025 39,1113 28,2867 17,5 1,7
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 06:22:05 01-11-2025 39,1823 28,0768 14,5 1,6
YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 06:21:48 01-11-2025 39,116 28,2762 9,7 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 06:21:19 01-11-2025 39,18417 28,27222 7,05 1,7
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 06:21:18 01-11-2025 39,145 28,2363 16,1 1,9
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 06:13:25 01-11-2025 39,1517 28,1453 16,5 1,4
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 06:12:29 01-11-2025 39,1758 28,1635 13,2 1,2
Elbistan (Kahramanmaraş) 06:08:26 01-11-2025 38,14111 37,13389 7,13 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 06:06:36 01-11-2025 39,21194 28,17611 7,01 1,4
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 06:06:35 01-11-2025 39,179 28,1433 15,6 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 05:59:58 01-11-2025 39,20639 28,14278 6,98 1,5
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:59:57 01-11-2025 39,1835 28,1708 14,7 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 05:52:23 01-11-2025 39,20417 28,27194 7,01 1,5
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:48:40 01-11-2025 39,2015 28,1572 8,5 1,4
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:45:13 01-11-2025 39,1995 28,1198 15,7 2,4
KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:43:53 01-11-2025 39,093 28,159 13,7 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 05:39:14 01-11-2025 39,18194 28,30611 6,99 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 05:37:29 01-11-2025 39,22083 28,14389 7,01 1,9
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:37:28 01-11-2025 39,1997 28,1702 8,2 2
Sındırgı (Balıkesir) 05:35:06 01-11-2025 39,185 28,25 6,97 1,4
ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:35:05 01-11-2025 39,1688 28,272 15,3 1,5
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:33:50 01-11-2025 39,2082 28,1535 9,2 1,8
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:33:33 01-11-2025 39,1522 28,2085 11,3 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 05:31:20 01-11-2025 39,2375 28,23917 6,56 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 05:27:39 01-11-2025 39,17417 28,30806 6,97 1,8
YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:27:38 01-11-2025 39,14 28,2908 12,6 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 05:24:22 01-11-2025 39,15889 28,31083 7,01 1,2
YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:24:21 01-11-2025 39,1352 28,3155 9,8 1,3
Merkez (Elazığ) 05:19:27 01-11-2025 38,45 39,06944 13,63 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 05:18:54 01-11-2025 39,17611 28,19667 6,65 0,8
Sındırgı (Balıkesir) 05:12:24 01-11-2025 39,16972 28,1775 6,88 1,2
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:12:23 01-11-2025 39,1588 28,162 13,1 1,3
Ege Denizi - [31.25 km] Söke (Aydın) 05:09:47 01-11-2025 37,54139 26,83861 9,14 2,7
EGE DENIZI 05:09:47 01-11-2025 37,6007 26,7703 16,3 2,8
Sındırgı (Balıkesir) 05:08:29 01-11-2025 39,15083 28,31028 7,41 1,4
YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:08:27 01-11-2025 39,1115 28,338 20,1 1,6
Ula (Muğla) 05:03:04 01-11-2025 37,10639 28,58667 7,03 0,9
Ula (Muğla) 04:59:50 01-11-2025 37,09111 28,56889 6,98 1,6
KARABOGURTLEN-ULA (MUGLA) 04:59:49 01-11-2025 37,0273 28,5215 18,9 1,9
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:55:54 01-11-2025 39,148 28,1192 14,4 1,7
YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:53:11 01-11-2025 39,124 28,2843 15,6 1,4
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:50:50 01-11-2025 39,2093 28,0898 8,1 1,4
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:50:31 01-11-2025 39,1503 28,2288 17,3 1,4
EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) 04:47:07 01-11-2025 39,2163 29,0193 10,4 1,4
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:43:08 01-11-2025 39,1822 28,2338 13,9 1,4
Sinjar, Ninova (Irak) - [68.46 km] Nusaybin (Mardin) 04:41:30 01-11-2025 36,46972 41,62639 20,99 3,2
Sındırgı (Balıkesir) 04:37:48 01-11-2025 39,20083 28,15694 7 3
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:37:48 01-11-2025 39,1797 28,1418 6,9 3,3
Sındırgı (Balıkesir) 04:34:35 01-11-2025 39,185 28,2275 6,99 2,2
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:34:34 01-11-2025 39,1692 28,2077 15 2,5
Sındırgı (Balıkesir) 04:31:17 01-11-2025 39,18611 28,1525 7 1,6
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:31:16 01-11-2025 39,1917 28,1437 15,3 1,6
Saimbeyli (Adana) 04:24:46 01-11-2025 37,75833 36,11056 6,99 0,7
Sındırgı (Balıkesir) 04:22:54 01-11-2025 39,17583 28,13389 6,96 1,2
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:22:53 01-11-2025 39,1708 28,0998 8,7 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 04:19:26 01-11-2025 39,17194 28,29389 7,01 1,6
EGE DENIZI 04:18:39 01-11-2025 39,3433 25,8168 7,1 2,6
Ege Denizi - [34.40 km] Ayvacık (Çanakkale) 04:18:38 01-11-2025 39,26 25,78417 7,86 2,4
Sındırgı (Balıkesir) 04:14:54 01-11-2025 39,16889 28,23222 6,99 1,2
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:14:54 01-11-2025 39,1512 28,2263 14,5 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 04:13:36 01-11-2025 39,18833 28,17194 6,95 1,7
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:13:34 01-11-2025 39,2063 28,1343 11,5 2
Sındırgı (Balıkesir) 04:12:04 01-11-2025 39,15028 28,25444 6,96 1,2
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:12:04 01-11-2025 39,1248 28,2385 18,3 1,4
YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:07:24 01-11-2025 39,1077 28,2823 21,1 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 04:03:32 01-11-2025 39,15889 28,26611 6,96 1,9
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:03:32 01-11-2025 39,1582 28,2193 12,1 2
Sındırgı (Balıkesir) 04:02:04 01-11-2025 39,17194 28,22111 7,08 1,5
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:02:03 01-11-2025 39,1507 28,1893 15,7 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 04:01:22 01-11-2025 39,19 28,25472 7,01 1,3
ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:01:21 01-11-2025 39,1837 28,2657 16,3 1,7
Buldan (Denizli) 03:59:38 01-11-2025 38,21778 28,90194 6,99 2,1
KARAKOY-BULDAN (DENIZLI) 03:59:36 01-11-2025 38,2067 28,896 8,7 1,8
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:57:04 01-11-2025 39,172 28,2572 10,1 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 03:51:58 01-11-2025 39,17472 28,23833 7 3,5
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:51:58 01-11-2025 39,179 28,2335 16,2 3,6
Sındırgı (Balıkesir) 03:50:29 01-11-2025 39,18778 28,24917 5,37 3,8
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:50:29 01-11-2025 39,176 28,2348 16 3,8
CALTICAK-KIRKAGAC (MANISA) 03:47:28 01-11-2025 39,1718 27,9322 2,6 2,2
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:35:21 01-11-2025 39,185 28,0765 12,1 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 03:35:20 01-11-2025 39,18972 28,07167 7 1,2
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:34:16 01-11-2025 39,1382 28,2048 19,5 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 03:34:15 01-11-2025 39,15306 28,24028 4,09 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 03:31:07 01-11-2025 39,18417 28,15889 4,67 0,9
Pütürge (Malatya) 03:25:15 01-11-2025 38,13889 38,60778 7,03 1
Sındırgı (Balıkesir) 03:11:09 01-11-2025 39,15417 28,29222 7 2,4
YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:11:08 01-11-2025 39,1272 28,2963 15,3 2,8
Sındırgı (Balıkesir) 02:57:33 01-11-2025 39,185 28,16667 7 2
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:57:33 01-11-2025 39,162 28,158 9,7 2,4
Sındırgı (Balıkesir) 02:51:40 01-11-2025 39,16833 28,28472 7 1,4
KUCUKDAGDERE-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:51:39 01-11-2025 39,1568 28,31 13 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 02:50:43 01-11-2025 39,2075 28,18444 7 1,5
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:50:42 01-11-2025 39,2055 28,164 8,1 1,4
Çelikhan (Adıyaman) 02:48:36 01-11-2025 38,09083 38,40028 7 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 02:48:35 01-11-2025 39,13972 28,23833 7 1,5
KORUCAK-CELIKHAN (ADIYAMAN) REVIZE01 (2025.11.01 02:48:36) 02:48:35 01-11-2025 38,085 38,388 8,9 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 02:44:13 01-11-2025 39,17056 28,22639 7 1,3
KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:44:13 01-11-2025 39,1258 28,2208 12,8 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 02:38:15 01-11-2025 39,18139 28,14333 6,93 1,3
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:38:15 01-11-2025 39,1745 28,1053 3,4 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 02:36:43 01-11-2025 39,20528 28,20944 7 2
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:36:42 01-11-2025 39,1813 28,1913 16,3 2,4
Göksun (Kahramanmaraş) 02:35:43 01-11-2025 38,1175 36,95917 7,02 1,5
SOGUCAK-AFSIN (KAHRAMANMARAS) 02:35:43 01-11-2025 38,1378 36,9643 3,2 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 02:34:54 01-11-2025 39,16778 28,2375 7,66 0,9
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:27:09 01-11-2025 39,205 28,0993 20,7 2
Sındırgı (Balıkesir) 02:27:08 01-11-2025 39,23417 28,14639 6,34 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 02:24:14 01-11-2025 39,1925 28,1175 7 1
Sındırgı (Balıkesir) 02:21:38 01-11-2025 39,19528 28,28167 5,53 1,2
YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:19:15 01-11-2025 39,1008 28,2715 20 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 02:19:14 01-11-2025 39,17611 28,2575 7 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 02:09:29 01-11-2025 39,16889 28,20556 7 0,9
Sındırgı (Balıkesir) 02:07:30 01-11-2025 39,19056 28,15944 7 2,2
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:07:30 01-11-2025 39,17 28,1397 14,4 2,5
Sındırgı (Balıkesir) 01:50:43 01-11-2025 39,20583 28,18556 7 0,9
Sındırgı (Balıkesir) 01:47:23 01-11-2025 39,18667 28,23139 5,71 1,2
Gördes (Manisa) 01:45:55 01-11-2025 39,08389 28,29 7 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 01:44:25 01-11-2025 39,20806 28,25056 7 0,9
YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:40:44 01-11-2025 39,1153 28,2963 17,1 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 01:40:43 01-11-2025 39,16056 28,27056 5,32 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 01:39:15 01-11-2025 39,20972 28,16583 7 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 01:37:09 01-11-2025 39,175 28,20194 10,71 1,8
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:37:08 01-11-2025 39,1853 28,17 15,1 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 01:30:36 01-11-2025 39,20806 28,12139 7 1,7
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:30:36 01-11-2025 39,1715 28,0857 11,2 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 01:26:42 01-11-2025 39,18528 28,15722 7 1,1
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:26:41 01-11-2025 39,2023 28,1533 14,5 1,4
Yeşilyurt (Malatya) 01:25:37 01-11-2025 38,28833 38,19778 7,01 2,5
IKIZCE-YESILYURT (MALATYA) 01:25:37 01-11-2025 38,2857 38,1863 4,9 2,6
YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:23:33 01-11-2025 39,0888 28,2877 15,2 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 01:23:32 01-11-2025 39,145 28,28583 7 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 01:22:58 01-11-2025 39,15833 28,28556 7 1,6
YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:22:58 01-11-2025 39,1025 28,2877 14,5 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 01:20:44 01-11-2025 39,15694 28,29583 7,1 1,7
YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:20:44 01-11-2025 39,1115 28,2502 16,7 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 01:14:29 01-11-2025 39,17389 28,24083 7 1,5
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:14:28 01-11-2025 39,1483 28,2185 16,5 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 01:12:42 01-11-2025 39,20917 28,16417 7 1,4
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:12:42 01-11-2025 39,1657 28,1293 12,3 1,6
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:10:50 01-11-2025 39,1465 28,2528 12,4 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 01:10:49 01-11-2025 39,19361 28,26611 7,01 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 01:08:51 01-11-2025 39,18528 28,19 7 1,3
KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:08:51 01-11-2025 39,1152 28,194 17,6 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 01:07:59 01-11-2025 39,18944 28,23583 7 1,3
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:07:59 01-11-2025 39,1542 28,2045 16,4 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 01:05:21 01-11-2025 39,15472 28,28833 7 1,5
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) REVIZE01 (2025.11.01 01:05:20) 01:05:20 01-11-2025 39,1323 28,2498 15,8 1,3
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:04:24 01-11-2025 39,1373 28,1335 10,2 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 01:04:23 01-11-2025 39,17306 28,15139 6,31 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 01:03:30 01-11-2025 39,19111 28,15667 7 0,9
Sındırgı (Balıkesir) 01:01:05 01-11-2025 39,15722 28,28667 7 1,9
YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:01:05 01-11-2025 39,12 28,285 16,3 2
KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:45:50 02-11-2025 39,1922 28,2843 10,9 3
CALTICAK-KIRKAGAC (MANISA) 00:28:48 02-11-2025 39,187 27,9242 14,8 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 00:28:48 02-11-2025 39,21972 28,01222 7 1,7
YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:21:25 02-11-2025 39,143 28,2783 12,1 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 00:21:25 02-11-2025 39,15889 28,29333 7 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 00:01:41 02-11-2025 39,18333 28,24278 7,14 2,8
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:01:41 02-11-2025 39,144 28,2317 21,9 2,8
Sındırgı (Balıkesir) 00:01:23 02-11-2025 39,16694 28,11028 6,99 2,6
Sındırgı (Balıkesir) 00:00:14 02-11-2025 39,23306 28,15194 7 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 23:59:29 01-11-2025 39,18806 28,16167 4,99 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 23:54:56 01-11-2025 39,21972 28,27833 7 1,4
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:46:39 01-11-2025 39,1383 28,23 12,3 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 23:46:38 01-11-2025 39,18444 28,24111 11,4 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 23:46:06 01-11-2025 39,155 28,15806 7 1,6
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:44:58 01-11-2025 39,181 28,2065 13,6 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 23:44:57 01-11-2025 39,17944 28,23667 14,45 2
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:41:51 01-11-2025 39,1507 28,2477 9,6 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 23:41:51 01-11-2025 39,1975 28,2575 8,29 1,6
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:40:07 01-11-2025 39,1623 28,153 17 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 23:40:06 01-11-2025 39,18389 28,18 6,97 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 23:33:04 01-11-2025 39,20111 28,28889 7 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 23:31:21 01-11-2025 39,27472 28,18583 7 1,1
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:11:02 01-11-2025 39,1842 28,2058 10,8 2,8
Sındırgı (Balıkesir) 23:11:02 01-11-2025 39,16944 28,24139 10,94 2,4
ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:09:45 01-11-2025 39,1703 28,2832 13,2 2,9
Sındırgı (Balıkesir) 23:09:45 01-11-2025 39,15694 28,28278 6,18 2,5
Simav (Kütahya) 23:05:24 01-11-2025 39,23583 29,00806 7 1,1
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:01:27 01-11-2025 39,1875 28,119 9,6 2,3
Sındırgı (Balıkesir) 23:01:27 01-11-2025 39,16667 28,18639 8,52 2,1
KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:59:38 01-11-2025 39,1267 28,1927 10 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 22:59:37 01-11-2025 39,16056 28,21639 5,26 1,4
BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:42:56 01-11-2025 39,2162 28,1277 13,3 2,3
Sındırgı (Balıkesir) 22:42:55 01-11-2025 39,23444 28,13389 10,6 2,2
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:24:23 01-11-2025 39,1582 28,1927 14,1 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 22:24:22 01-11-2025 39,15778 28,23694 7,18 1,6
ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:12:59 01-11-2025 39,176 28,256 9 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 22:12:58 01-11-2025 39,17667 28,28083 7,02 1,3
Elbistan (Kahramanmaraş) 21:59:41 01-11-2025 38,20556 37,71306 7 1,6
YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:58:51 01-11-2025 39,1283 28,258 11,4 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 21:58:49 01-11-2025 39,18833 28,25778 5,7 1,6
HIRKATEPE-BEYPAZARI (ANKARA) 21:56:37 01-11-2025 40,1933 31,7748 5 2,7
Beypazarı (Ankara) 21:56:37 01-11-2025 40,17361 31,79083 7,02 2,5
Sındırgı (Balıkesir) 21:56:01 01-11-2025 39,18361 28,16778 5,17 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 21:51:36 01-11-2025 39,19333 28,24 4,84 1,3
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:47:25 01-11-2025 39,1728 28,1172 8,5 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 21:47:24 01-11-2025 39,17889 28,10472 6,91 1,4
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:40:45 01-11-2025 39,1383 28,2295 9,7 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 21:40:44 01-11-2025 39,16861 28,25944 10,38 1,6
YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:27:26 01-11-2025 39,1495 28,296 9 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 21:27:25 01-11-2025 39,15667 28,27778 7,39 1,8
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:26:52 01-11-2025 39,179 28,2343 9,2 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 21:26:51 01-11-2025 39,17278 28,23389 7,03 1,6
DUALAR-KIRKAGAC (MANISA) 21:24:37 01-11-2025 39,1932 27,9415 8,6 2
Akhisar (Manisa) 21:24:36 01-11-2025 39,20917 27,98917 7,32 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 21:23:37 01-11-2025 39,2025 28,135 7 1
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:20:25 01-11-2025 39,1635 28,2603 8,1 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 21:20:24 01-11-2025 39,17333 28,26806 7,04 1,5
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:15:35 01-11-2025 39,1318 28,1082 21,9 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 21:15:29 01-11-2025 39,18944 28,24944 6,98 1,5
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:06:31 01-11-2025 39,1862 28,1877 14,4 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 21:06:30 01-11-2025 39,20139 28,19139 7,46 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 21:01:21 01-11-2025 39,15861 28,25028 10,28 2,7
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:01:21 01-11-2025 39,175 28,2433 12,9 3
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:00:16 01-11-2025 39,1388 28,212 12,4 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 21:00:15 01-11-2025 39,13806 28,22944 7,01 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 20:54:10 01-11-2025 39,19028 28,16667 7,14 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 20:33:39 01-11-2025 39,21 28,18722 7 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 20:32:14 01-11-2025 39,19333 28,18667 7 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 20:25:16 01-11-2025 39,19722 28,14194 7 1,6
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:25:16 01-11-2025 39,1793 28,1373 8,8 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 20:22:13 01-11-2025 39,1925 28,12389 7 2,2
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:22:12 01-11-2025 39,1683 28,0922 11,7 2,5
Pütürge (Malatya) 20:16:46 01-11-2025 38,28472 38,78444 6,91 1
Sındırgı (Balıkesir) 20:10:23 01-11-2025 39,21889 28,15889 7 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 20:00:58 01-11-2025 39,18361 28,2 7 1,6
Battalgazi (Malatya) 19:58:03 01-11-2025 38,13389 38,575 9,01 3
Sındırgı (Balıkesir) 19:58:02 01-11-2025 39,18333 28,14139 7 1,9
ULUKOY-(MALATYA) 19:58:02 01-11-2025 38,1547 38,565 1,7 2,9
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 19:58:02 01-11-2025 39,175 28,134 14,2 2,2
Sındırgı (Balıkesir) 19:53:40 01-11-2025 39,22028 28,19028 7 1,5
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 19:53:40 01-11-2025 39,1995 28,194 9,9 1,6
BUYUKDAGDERE-SINDIRGI (BALIKESIR) 19:51:19 01-11-2025 39,1892 28,3287 17,5 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 19:47:46 01-11-2025 39,16778 28,19056 7 2,1
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 19:47:45 01-11-2025 39,1687 28,1708 14,3 2,5
Sındırgı (Balıkesir) 19:42:41 01-11-2025 39,20361 28,19472 7 1,4
Milas (Muğla) 19:42:02 01-11-2025 37,45417 27,48389 6,86 1,4
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 19:40:58 01-11-2025 39,2023 28,1403 11,8 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 19:40:57 01-11-2025 39,22306 28,17278 5,55 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 19:36:23 01-11-2025 39,21806 28,17861 7 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 19:31:49 01-11-2025 39,15806 28,20028 7 2
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 19:31:49 01-11-2025 39,143 28,1838 12,4 2,3
Sındırgı (Balıkesir) 19:30:57 01-11-2025 39,21861 28,14528 7 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 19:25:48 01-11-2025 39,20222 28,255 7 1,8
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 19:25:48 01-11-2025 39,1927 28,2328 10,8 2
Sındırgı (Balıkesir) 19:25:08 01-11-2025 39,2625 28,13917 7 1,6
YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 19:24:15 01-11-2025 39,117 28,3147 12,3 1,5
TAVSANCALI-KULU (KONYA) 19:18:24 01-11-2025 38,9508 32,9863 5,5 2,2
Sındırgı (Balıkesir) 19:18:12 01-11-2025 39,17694 28,17667 7 1,9
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 19:18:12 01-11-2025 39,1678 28,106 12,5 2,1
Sumbas (Osmaniye) 19:15:22 01-11-2025 37,72083 36,09917 7 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 19:14:53 01-11-2025 39,20472 28,21972 7 1,9
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 19:14:52 01-11-2025 39,201 28,229 16,6 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 19:08:18 01-11-2025 39,18472 28,28861 7 2
ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) 19:08:18 01-11-2025 39,1915 28,2702 11,3 2,3
Sındırgı (Balıkesir) 18:54:36 01-11-2025 39,19111 28,24278 7 0,9
Sumbas (Osmaniye) 18:51:09 01-11-2025 37,74167 36,09833 7,01 3,2
AKOLUK-FEKE (ADANA) 18:51:08 01-11-2025 37,73 36,0802 5 3,2
Sındırgı (Balıkesir) 18:49:17 01-11-2025 39,20806 28,20167 7 1,8
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 18:49:17 01-11-2025 39,1797 28,1717 4,8 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 18:44:33 01-11-2025 39,20417 28,25306 7 1,7
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 18:44:32 01-11-2025 39,186 28,236 15,2 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 18:39:34 01-11-2025 39,19389 28,23528 7 1,4
KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 18:39:34 01-11-2025 39,1125 28,2262 23,9 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 18:36:59 01-11-2025 39,19167 28,23611 7 1,9
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 18:36:59 01-11-2025 39,168 28,2025 9,2 2,1
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 18:32:28 01-11-2025 39,1803 28,1363 10,9 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 18:32:27 01-11-2025 39,19778 28,165 7,04 1,4
Akdeniz - [102.19 km] Kaş (Antalya) 18:28:20 01-11-2025 35,57333 28,58722 6,72 2,1
Elbistan (Kahramanmaraş) 18:25:15 01-11-2025 38,07889 37,57528 7 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 18:18:26 01-11-2025 39,19472 28,24611 7 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 18:14:38 01-11-2025 39,18583 28,24 7 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 18:09:07 01-11-2025 39,28333 28,13056 11,82 2,5
IBILLER-SINDIRGI (BALIKESIR) 18:09:07 01-11-2025 39,2743 28,121 13,4 2,8
Sındırgı (Balıkesir) 18:01:41 01-11-2025 39,20528 28,2475 7 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 18:00:36 01-11-2025 39,24889 28,3125 7 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 17:53:42 01-11-2025 39,19278 28,15528 7 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 17:52:37 01-11-2025 39,19028 28,25694 7 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 17:47:26 01-11-2025 39,17417 28,20111 7 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 17:44:01 01-11-2025 39,17639 28,26167 7 1,3
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 17:34:15 01-11-2025 39,187 28,2362 16,8 2,7
Sındırgı (Balıkesir) 17:34:14 01-11-2025 39,18861 28,24444 6,29 2,6
Sındırgı (Balıkesir) 17:28:54 01-11-2025 39,18611 28,23694 7 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 17:22:53 01-11-2025 39,18944 28,17167 5,75 1,1
Pütürge (Malatya) 17:20:21 01-11-2025 38,20861 38,70528 7 1,2
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 17:18:24 01-11-2025 39,1943 28,175 8,3 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 17:18:23 01-11-2025 39,22333 28,18444 7 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 17:10:42 01-11-2025 39,20306 28,27056 10,24 1,8
ASLANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 17:10:42 01-11-2025 39,2033 28,2767 11,1 1,9
Pütürge (Malatya) 17:07:41 01-11-2025 38,28806 38,79444 6,91 2
AKUSAGI-KALE (MALATYA) 17:07:41 01-11-2025 38,3622 38,82 5 2,1
ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) 17:04:47 01-11-2025 39,1702 28,2743 9,2 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 17:04:46 01-11-2025 39,20528 28,29 6,89 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 17:00:42 01-11-2025 39,20417 28,18556 7 1
Sındırgı (Balıkesir) 16:56:57 01-11-2025 39,21306 28,1575 6,71 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 16:56:02 01-11-2025 39,18722 28,14556 4,53 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 16:47:31 01-11-2025 39,23333 28,16778 7 1,6
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 16:47:31 01-11-2025 39,183 28,1525 15,6 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 16:47:03 01-11-2025 39,19222 28,23167 7 1,7
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 16:47:03 01-11-2025 39,1512 28,2148 15,5 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 16:45:19 01-11-2025 39,20389 28,17444 7 0,9
Sındırgı (Balıkesir) 16:37:44 01-11-2025 39,23444 28,15833 7 1,7
HACET-KIRKAGAC (MANISA) 16:37:42 01-11-2025 39,2313 27,9818 7 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 16:35:48 01-11-2025 39,19111 28,1025 7 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 16:34:39 01-11-2025 39,185 28,13667 10,28 1
Sındırgı (Balıkesir) 16:18:48 01-11-2025 39,22333 28,16083 7 0,9
KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 16:17:01 01-11-2025 39,1303 28,2185 10,5 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 16:16:59 01-11-2025 39,20417 28,22056 4,94 1,8
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 16:16:04 01-11-2025 39,1575 28,252 9,1 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 16:16:03 01-11-2025 39,19056 28,22361 6,54 1,8
Elbistan (Kahramanmaraş) 16:15:12 01-11-2025 38,14583 37,42111 7 3
SUNNETKOY-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 16:15:12 01-11-2025 38,1225 37,4588 5 2,9
Sındırgı (Balıkesir) 16:15:10 01-11-2025 39,23306 28,16222 5,84 1
Sındırgı (Balıkesir) 16:12:01 01-11-2025 39,22361 28,19083 4,36 1,8
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 16:03:28 01-11-2025 39,1502 28,2175 17 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 15:54:51 01-11-2025 39,20778 28,18389 7 1,7
PURSUNLER-SINDIRGI (BALIKESIR) 15:54:50 01-11-2025 39,2328 28,1977 7,4 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 15:49:18 01-11-2025 39,2025 28,17167 7,61 3,4
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 15:49:18 01-11-2025 39,1777 28,1623 13,4 3,4
Sındırgı (Balıkesir) 15:39:43 01-11-2025 39,185 28,26083 4,71 1,8
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 15:39:42 01-11-2025 39,1633 28,2287 10 2
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 15:35:32 01-11-2025 39,1957 28,1478 7,6 2,2
Sındırgı (Balıkesir) 15:35:31 01-11-2025 39,20417 28,16083 4,63 2
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 15:32:57 01-11-2025 39,1813 28,2258 9,3 2,4
Sındırgı (Balıkesir) 15:32:56 01-11-2025 39,18972 28,23667 9,48 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 15:30:31 01-11-2025 39,17139 28,29278 7 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 15:25:51 01-11-2025 39,19278 28,19389 7 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 15:20:28 01-11-2025 39,19139 28,20167 7 1,5
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 15:20:28 01-11-2025 39,1597 28,19 5,4 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 15:18:42 01-11-2025 39,16833 28,27222 7 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 15:14:34 01-11-2025 39,1875 28,145 7 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 15:12:26 01-11-2025 39,18583 28,2075 5,26 1,5
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 15:12:26 01-11-2025 39,1712 28,1812 10 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 15:11:33 01-11-2025 39,18444 28,27556 7 0,9
Pütürge (Malatya) 15:08:52 01-11-2025 38,28694 38,79944 6,16 3,4
Sındırgı (Balıkesir) 15:08:52 01-11-2025 39,21889 28,27833 8,01 1,3
KARSIYAKA-PUTURGE (MALATYA) 15:08:51 01-11-2025 38,3042 38,7732 5 3,2
Sındırgı (Balıkesir) 15:06:41 01-11-2025 39,2075 28,1825 7 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 15:02:43 01-11-2025 39,20833 28,31694 6,02 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 15:00:05 01-11-2025 39,21056 28,15806 5,54 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 14:57:16 01-11-2025 39,21583 28,14278 4,46 1,7
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 14:57:16 01-11-2025 39,1978 28,0932 7,7 1,7
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 14:55:45 01-11-2025 39,1495 28,2603 13,4 2,2
Sındırgı (Balıkesir) 14:55:44 01-11-2025 39,16917 28,32583 15,02 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 14:52:25 01-11-2025 39,16111 28,29028 7 1
Sındırgı (Balıkesir) 14:49:28 01-11-2025 39,18944 28,15111 7 1,3
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 14:48:14 01-11-2025 39,1478 28,2102 11,9 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 14:48:13 01-11-2025 39,18083 28,23556 7 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 14:45:32 01-11-2025 39,18278 28,24361 7 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 14:43:23 01-11-2025 39,18417 28,27639 7 1,4
YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 14:43:23 01-11-2025 39,094 28,269 14,1 1,5
YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 14:41:18 01-11-2025 39,1322 28,3025 10,7 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 14:41:17 01-11-2025 39,16806 28,31556 6 2,1
YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 14:40:47 01-11-2025 39,1292 28,3375 10 2,3
Sındırgı (Balıkesir) 14:40:46 01-11-2025 39,16611 28,31306 7 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 14:37:47 01-11-2025 39,15444 28,235 7 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 14:35:35 01-11-2025 39,2075 28,29194 7 1,9
ASLANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 14:35:35 01-11-2025 39,1958 28,2882 10,4 1,8
ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) 14:31:38 01-11-2025 39,1812 28,2577 7,7 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 14:31:37 01-11-2025 39,18556 28,25139 4,96 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 14:30:11 01-11-2025 39,17667 28,25694 7 1,2
Kifri, Diyala (Irak) 14:25:11 01-11-2025 34,63917 45,16472 27,8 4,4
ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) 14:21:50 01-11-2025 39,1725 28,2698 11,1 2,6
Sındırgı (Balıkesir) 14:21:49 01-11-2025 39,18833 28,25528 5,94 2,5
Ula (Muğla) 14:20:56 01-11-2025 37,14167 28,62056 7,02 2,3
CAKMAK-(MUGLA) 14:20:56 01-11-2025 37,1813 28,6148 15,5 2,4
Sındırgı (Balıkesir) 14:18:59 01-11-2025 39,22583 28,22111 7 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 14:18:37 01-11-2025 39,21167 28,26056 7,16 1,5
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 14:18:37 01-11-2025 39,1792 28,2012 19 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 14:10:51 01-11-2025 39,21583 28,17972 8,48 1,6
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 14:10:51 01-11-2025 39,2015 28,1547 10,1 1,8
Ula (Muğla) 14:09:34 01-11-2025 37,15111 28,60306 7,08 2,6
CAKMAK-(MUGLA) 14:09:34 01-11-2025 37,1567 28,618 14,9 2,7
Sındırgı (Balıkesir) 14:08:18 01-11-2025 39,17833 28,25389 5,74 2
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 14:08:18 01-11-2025 39,168 28,2432 12,6 2,1
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 14:00:55 01-11-2025 39,1475 28,1543 13,8 2,5
Sındırgı (Balıkesir) 14:00:54 01-11-2025 39,17139 28,17472 6,8 2,2
ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) 13:57:26 01-11-2025 39,171 28,2882 7,4 2,9
Sındırgı (Balıkesir) 13:57:25 01-11-2025 39,18556 28,29694 8,41 2,8
Sındırgı (Balıkesir) 13:55:29 01-11-2025 39,17222 28,24222 6,05 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 13:51:21 01-11-2025 39,22833 28,12556 7,99 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 13:48:03 01-11-2025 39,16722 28,23806 8,96 1,3
Ayn el-Arab, Halep (Suriye) - [30.31 km] Akçakale (Şanlıurfa) 13:40:54 01-11-2025 36,49111 38,55583 7,12 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 13:40:49 01-11-2025 39,20667 28,15 7 1,8
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 13:40:49 01-11-2025 39,2043 28,1548 7,6 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 13:35:09 01-11-2025 39,18583 28,1875 7 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 13:32:39 01-11-2025 39,1975 28,14889 7 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 13:29:19 01-11-2025 39,18806 28,27556 6,39 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 13:28:40 01-11-2025 39,21528 28,14778 7 2,2
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 13:28:40 01-11-2025 39,1917 28,1282 7,1 2,3
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 13:27:59 01-11-2025 39,1842 28,113 10,4 2,2
Sındırgı (Balıkesir) 13:27:58 01-11-2025 39,21278 28,15806 7 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 13:25:23 01-11-2025 39,22611 28,16472 4,58 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 13:21:01 01-11-2025 39,21444 28,21583 7 1,8
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 13:21:01 01-11-2025 39,1678 28,1865 8,9 1,8
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 13:17:52 01-11-2025 39,1423 28,2287 21,7 1,6
Ege Denizi - [35.81 km] Bozcaada (Çanakkale) 13:16:40 01-11-2025 39,68028 25,69278 8,64 2,2
Sındırgı (Balıkesir) 13:10:30 01-11-2025 39,23694 28,15694 7 0,9
Sındırgı (Balıkesir) 13:06:31 01-11-2025 39,21 28,18778 7 1
Sorgun (Yozgat) 13:05:36 01-11-2025 39,78083 35,15139 7 1
Sındırgı (Balıkesir) 13:05:32 01-11-2025 39,22028 28,16806 4,03 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 13:04:21 01-11-2025 39,20028 28,21444 7 1,4
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 13:04:21 01-11-2025 39,199 28,2222 12 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 13:01:49 01-11-2025 39,22472 28,18278 4,95 1,3
Soran, Erbil (Irak) - [59.70 km] Şemdinli (Hakkari) 12:59:00 01-11-2025 36,52361 44,50778 6,96 2,3
Sındırgı (Balıkesir) 12:58:29 01-11-2025 39,21306 28,27222 5,32 0,9
Sarayönü (Konya) 12:56:02 01-11-2025 38,21833 32,37639 7 1,2
Alanya (Antalya) 12:55:41 01-11-2025 36,58833 31,94472 6,67 1,6
Ege Denizi - [27.54 km] Datça (Muğla) 12:54:00 01-11-2025 36,52917 27,2175 7 3
ONIKI ADALAR (EGE DENIZI) 12:53:58 01-11-2025 36,4718 27,1062 3,3 3,2
Ege Denizi, İncirli Adası (Nisiros) - [25.67 km] Datça (Muğla) 12:52:31 01-11-2025 36,57167 27,20389 7,09 1,5
KALEMOGLU-GORDES (MANISA) 12:45:11 01-11-2025 39,0262 28,2073 12,8 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 12:45:07 01-11-2025 39,2025 28,21917 7 1,8
HANPASA-AKHISAR (MANISA) 12:44:48 01-11-2025 39,0653 28,1458 5 1,6
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 12:44:20 01-11-2025 39,1718 28,208 9,6 2
Erdemli (Mersin) 12:42:58 01-11-2025 36,66556 34,23 7 1,2
KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 12:39:19 01-11-2025 39,1283 28,1993 12,8 2,9
Sındırgı (Balıkesir) 12:39:18 01-11-2025 39,15361 28,20722 5,66 2,6
Merkez (Niğde) 12:39:11 01-11-2025 37,99444 34,82139 7 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 12:38:28 01-11-2025 39,21667 28,25028 7 1,5
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 12:31:35 01-11-2025 39,1597 28,2593 9,2 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 12:31:34 01-11-2025 39,18917 28,245 6,09 1,4
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 12:23:55 01-11-2025 39,1663 28,2293 5,6 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 12:23:54 01-11-2025 39,18917 28,24722 7 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 12:15:12 01-11-2025 39,16111 28,29194 7 2,3
YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 12:15:12 01-11-2025 39,1327 28,2978 14,3 2,6
YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 12:12:44 01-11-2025 39,1257 28,306 14,5 2,4
Sındırgı (Balıkesir) 12:12:43 01-11-2025 39,17583 28,29917 7 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 12:07:59 01-11-2025 39,2075 28,15306 4,67 2
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 12:07:59 01-11-2025 39,1688 28,127 8,7 2,1
Eyyübiye (Şanlıurfa) 12:06:24 01-11-2025 36,99333 38,62222 7,63 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 12:04:45 01-11-2025 39,19083 28,28722 6,68 2,1
YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 12:04:45 01-11-2025 39,1105 28,306 20,7 2,4
Sındırgı (Balıkesir) 11:55:37 01-11-2025 39,20444 28,27472 6,48 1,6
ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) 11:55:37 01-11-2025 39,1613 28,2785 8,3 1,7
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 11:52:06 01-11-2025 39,146 28,2582 12,8 2,6
Sındırgı (Balıkesir) 11:52:05 01-11-2025 39,21028 28,25889 8,84 2,3
Sındırgı (Balıkesir) 11:50:46 01-11-2025 39,2925 28,15556 7 1,7
KARAGUR-SINDIRGI (BALIKESIR) 11:50:45 01-11-2025 39,2502 28,1093 4,4 1,6
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 11:47:17 01-11-2025 39,1472 28,1215 18,7 1,4
Selçuklu (Konya) 11:44:18 01-11-2025 38,14167 32,65917 6,99 1,4
Çaygören Barajı - [00.75 km] Sındırgı (Balıkesir) 11:43:41 01-11-2025 39,25139 28,21528 7 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 11:35:10 01-11-2025 39,22167 28,24167 7 1,8
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 11:35:09 01-11-2025 39,1928 28,2292 9,6 1,5
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 11:32:20 01-11-2025 39,1577 28,1172 9,2 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 11:30:40 01-11-2025 39,17889 28,19056 7 2,5
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 11:30:40 01-11-2025 39,1573 28,161 13,6 2,8
Sındırgı (Balıkesir) 11:28:40 01-11-2025 39,18556 28,30583 4,04 1,5
KUCUKDAGDERE-SINDIRGI (BALIKESIR) 11:28:40 01-11-2025 39,1597 28,3195 12,3 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 11:26:54 01-11-2025 39,16861 28,27667 7 1,6
YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 11:26:53 01-11-2025 39,143 28,3143 8,4 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 11:26:01 01-11-2025 39,17167 28,24028 5,13 1,5
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 11:26:01 01-11-2025 39,1858 28,2245 13,6 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 11:24:32 01-11-2025 39,13833 28,24917 7 2,1
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 11:20:12 01-11-2025 39,1638 28,2462 9,8 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 11:20:11 01-11-2025 39,18278 28,24028 4,54 1,5
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 10:57:54 01-11-2025 39,1578 28,2397 10,5 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 10:57:53 01-11-2025 39,19 28,26528 7,08 1,4
Simav (Kütahya) 10:41:46 01-11-2025 39,16944 28,70639 7 1,4
KARACAOREN-SIMAV (KUTAHYA) 10:41:43 01-11-2025 39,1865 29,0718 14 1,7
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 10:41:00 01-11-2025 39,2052 28,1308 9,6 2
Sındırgı (Balıkesir) 10:40:59 01-11-2025 39,215 28,16 6,94 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 10:34:40 01-11-2025 39,22556 28,17806 7 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 10:24:55 01-11-2025 39,18389 28,25722 4,25 2,6
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 10:24:55 01-11-2025 39,1493 28,2412 15,8 2,7
Sındırgı (Balıkesir) 10:24:13 01-11-2025 39,21028 28,17056 7,56 1,5
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 10:19:12 01-11-2025 39,1672 28,2287 9,8 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 10:19:11 01-11-2025 39,15583 28,23111 3,53 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 10:17:21 01-11-2025 39,22917 28,24361 4,19 1,5
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 10:17:21 01-11-2025 39,1733 28,2497 9,8 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 10:12:12 01-11-2025 39,19306 28,16944 7 2,2
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 10:12:12 01-11-2025 39,195 28,161 7,6 2,4
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 10:10:02 01-11-2025 39,1892 28,1403 8,3 2,3
Sındırgı (Balıkesir) 10:10:01 01-11-2025 39,19389 28,17667 4,36 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 10:09:06 01-11-2025 39,19028 28,26667 7 1,2
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 10:02:36 01-11-2025 39,1873 28,2072 5,1 2,7
Sındırgı (Balıkesir) 10:02:35 01-11-2025 39,18722 28,22278 4,51 2,6
Sındırgı (Balıkesir) 10:01:48 01-11-2025 39,20167 28,26389 4,23 1,6
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 10:01:48 01-11-2025 39,1617 28,2612 8,3 1,9
YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 09:56:22 01-11-2025 39,1378 28,2662 9,3 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 09:56:21 01-11-2025 39,17917 28,25694 5,27 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 09:55:04 01-11-2025 39,21306 28,1575 7 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 09:52:56 01-11-2025 39,21194 28,15389 7 1
Sındırgı (Balıkesir) 09:45:39 01-11-2025 39,26333 28,15028 7 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 09:44:15 01-11-2025 39,16472 28,2175 7 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 09:43:17 01-11-2025 39,1675 28,2375 7 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 09:42:29 01-11-2025 39,17556 28,13944 7 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 09:41:34 01-11-2025 39,18056 28,1925 7 1,2
KALEMOGLU-GORDES (MANISA) 09:28:47 01-11-2025 39,0238 28,1853 17,8 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 09:28:44 01-11-2025 39,18667 28,1925 4,87 1,7
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 09:28:27 01-11-2025 39,1662 28,2253 9,5 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 09:28:26 01-11-2025 39,21167 28,26944 5,97 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 09:26:35 01-11-2025 39,20056 28,23472 7 1,7
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 09:18:09 01-11-2025 39,1823 28,1628 9,2 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 09:18:08 01-11-2025 39,21389 28,19361 7,29 2
TURKIYE-SURIYE SINIR BOLGESI 09:17:28 01-11-2025 36,6055 36,611 20,6 1,8
Afrin, Halep (Suriye) - [10.89 km] Kırıkhan (Hatay) 09:17:27 01-11-2025 36,63667 36,67306 7 2
Sındırgı (Balıkesir) 09:15:58 01-11-2025 39,20806 28,24139 5,15 1,6
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 09:11:43 01-11-2025 39,1417 28,2468 13,7 2
Sındırgı (Balıkesir) 09:11:42 01-11-2025 39,20806 28,25694 6,7 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 09:05:28 01-11-2025 39,18111 28,25583 4,35 1,5
YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 09:05:28 01-11-2025 39,144 28,2912 9,8 1,7
ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) 09:02:14 01-11-2025 39,1677 28,2665 9,1 2,4
Sındırgı (Balıkesir) 09:02:13 01-11-2025 39,20472 28,25806 5,08 2,1
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 08:58:19 01-11-2025 39,152 28,251 13 2,4
Sındırgı (Balıkesir) 08:58:18 01-11-2025 39,21028 28,26583 7,83 2,1
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 08:52:49 01-11-2025 39,145 28,264 10 3,5
Sındırgı (Balıkesir) 08:52:48 01-11-2025 39,22167 28,25167 7,93 3,5
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 08:52:27 01-11-2025 39,1792 28,235 9,6 3,3
Sındırgı (Balıkesir) 08:52:26 01-11-2025 39,19028 28,24889 5,04 2,7
Sındırgı (Balıkesir) 08:46:26 01-11-2025 39,21167 28,15 7 1,7
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 08:46:26 01-11-2025 39,1837 28,1227 8,6 2
KUCUKDAGDERE-SINDIRGI (BALIKESIR) 08:45:13 01-11-2025 39,1527 28,3313 9,9 1,5
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 08:44:14 01-11-2025 39,1772 28,2458 9,4 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 08:44:13 01-11-2025 39,21056 28,24694 7 1,6
MALAZ-GORDES (MANISA) 08:43:18 01-11-2025 39,0625 28,3232 17,1 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 08:43:16 01-11-2025 39,19556 28,2825 7,59 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 08:41:21 01-11-2025 39,21972 28,20472 7 1
SOGUTLU-AKHISAR (MANISA) 08:37:24 01-11-2025 39,1683 28,024 9,1 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 08:37:23 01-11-2025 39,20583 28,01028 7 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 08:30:21 01-11-2025 39,17917 28,30444 7 1,2
KUCUKDAGDERE-SINDIRGI (BALIKESIR) 08:30:20 01-11-2025 39,172 28,3057 10,5 1,5
ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) 08:28:33 01-11-2025 39,177 28,2845 5 1,5
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 08:25:47 01-11-2025 39,1735 28,232 13,1 2,8
Sındırgı (Balıkesir) 08:25:46 01-11-2025 39,19694 28,23833 6,76 2,6
Kozan (Adana) 08:24:49 01-11-2025 37,75833 35,63083 7 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 08:24:21 01-11-2025 39,20389 28,24 7 2
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 08:24:21 01-11-2025 39,1667 28,2088 8,1 2,3
Sındırgı (Balıkesir) 08:22:56 01-11-2025 39,17972 28,25722 5,23 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 08:18:51 01-11-2025 39,17417 28,255 5,82 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 08:16:37 01-11-2025 39,19083 28,23861 4,96 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 08:11:33 01-11-2025 39,18861 28,23472 5,44 1,8
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 08:11:33 01-11-2025 39,137 28,2388 9,7 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 08:05:33 01-11-2025 39,18917 28,23417 6,14 2,4
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 08:05:33 01-11-2025 39,163 28,2132 16,4 2,7
Sındırgı (Balıkesir) 08:04:05 01-11-2025 39,19694 28,26667 7 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 08:00:32 01-11-2025 39,19722 28,24222 7 2,9
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 08:00:32 01-11-2025 39,185 28,2457 12,8 3,1
Sındırgı (Balıkesir) 07:58:42 01-11-2025 39,19667 28,25778 6,79 4,2
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 07:58:40 01-11-2025 39,1762 28,241 14,2 4,4
Sındırgı (Balıkesir) 07:46:19 01-11-2025 39,18389 28,09056 6,96 2,6
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 07:46:18 01-11-2025 39,1978 28,0772 9,7 2,8
Sındırgı (Balıkesir) 07:45:34 01-11-2025 39,18333 28,2475 6,98 1,7
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 07:45:34 01-11-2025 39,1427 28,2528 8,8 2,2
Sındırgı (Balıkesir) 07:35:25 01-11-2025 39,17528 28,25083 7,01 1,8
YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 07:35:24 01-11-2025 39,136 28,2718 18,4 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 07:34:15 01-11-2025 39,20111 28,17306 6,99 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 07:15:47 01-11-2025 39,1125 28,23028 6,92 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 06:59:04 01-11-2025 39,26833 28,095 7,66 1,8
KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR) 06:59:03 01-11-2025 39,2337 28,0747 11,5 2
Pazarcık (Kahramanmaraş) 06:54:35 01-11-2025 37,55083 37,21722 7,02 1,7
DUTLUCA-GORDES (MANISA) 06:52:13 01-11-2025 39,0378 28,2423 14,2 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 06:44:55 01-11-2025 39,18389 28,2875 6,99 2,5
ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) 06:44:54 01-11-2025 39,1732 28,2667 11,8 3,1
Sındırgı (Balıkesir) 06:39:43 01-11-2025 39,18667 28,30528 6,99 1,7
KUCUKDAGDERE-SINDIRGI (BALIKESIR) 06:39:42 01-11-2025 39,1518 28,305 11,8 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 06:38:32 01-11-2025 39,16806 28,15694 6,82 1,3
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 06:38:31 01-11-2025 39,1785 28,0872 13,8 1,5
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 06:25:30 01-11-2025 39,1615 28,2468 11,7 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 06:25:05 01-11-2025 39,20361 28,25139 7,03 1,4
YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 06:25:04 01-11-2025 39,1113 28,2867 17,5 1,7
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 06:22:05 01-11-2025 39,1823 28,0768 14,5 1,6
YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 06:21:48 01-11-2025 39,116 28,2762 9,7 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 06:21:19 01-11-2025 39,18417 28,27222 7,05 1,7
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 06:21:18 01-11-2025 39,145 28,2363 16,1 1,9
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 06:13:25 01-11-2025 39,1517 28,1453 16,5 1,4
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 06:12:29 01-11-2025 39,1758 28,1635 13,2 1,2
Elbistan (Kahramanmaraş) 06:08:26 01-11-2025 38,14111 37,13389 7,13 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 06:06:36 01-11-2025 39,21194 28,17611 7,01 1,4
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 06:06:35 01-11-2025 39,179 28,1433 15,6 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 05:59:58 01-11-2025 39,20639 28,14278 6,98 1,5
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:59:57 01-11-2025 39,1835 28,1708 14,7 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 05:52:23 01-11-2025 39,20417 28,27194 7,01 1,5
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:48:40 01-11-2025 39,2015 28,1572 8,5 1,4
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:45:13 01-11-2025 39,1995 28,1198 15,7 2,4
KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:43:53 01-11-2025 39,093 28,159 13,7 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 05:39:14 01-11-2025 39,18194 28,30611 6,99 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 05:37:29 01-11-2025 39,22083 28,14389 7,01 1,9
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:37:28 01-11-2025 39,1997 28,1702 8,2 2
Sındırgı (Balıkesir) 05:35:06 01-11-2025 39,185 28,25 6,97 1,4
ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:35:05 01-11-2025 39,1688 28,272 15,3 1,5
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:33:50 01-11-2025 39,2082 28,1535 9,2 1,8
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:33:33 01-11-2025 39,1522 28,2085 11,3 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 05:31:20 01-11-2025 39,2375 28,23917 6,56 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 05:27:39 01-11-2025 39,17417 28,30806 6,97 1,8
YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:27:38 01-11-2025 39,14 28,2908 12,6 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 05:24:22 01-11-2025 39,15889 28,31083 7,01 1,2
YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:24:21 01-11-2025 39,1352 28,3155 9,8 1,3
Merkez (Elazığ) 05:19:27 01-11-2025 38,45 39,06944 13,63 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 05:18:54 01-11-2025 39,17611 28,19667 6,65 0,8
Sındırgı (Balıkesir) 05:12:24 01-11-2025 39,16972 28,1775 6,88 1,2
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:12:23 01-11-2025 39,1588 28,162 13,1 1,3
Ege Denizi - [31.25 km] Söke (Aydın) 05:09:47 01-11-2025 37,54139 26,83861 9,14 2,7
EGE DENIZI 05:09:47 01-11-2025 37,6007 26,7703 16,3 2,8
Sındırgı (Balıkesir) 05:08:29 01-11-2025 39,15083 28,31028 7,41 1,4
YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:08:27 01-11-2025 39,1115 28,338 20,1 1,6
Ula (Muğla) 05:03:04 01-11-2025 37,10639 28,58667 7,03 0,9
Ula (Muğla) 04:59:50 01-11-2025 37,09111 28,56889 6,98 1,6
KARABOGURTLEN-ULA (MUGLA) 04:59:49 01-11-2025 37,0273 28,5215 18,9 1,9
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:55:54 01-11-2025 39,148 28,1192 14,4 1,7
YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:53:11 01-11-2025 39,124 28,2843 15,6 1,4
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:50:50 01-11-2025 39,2093 28,0898 8,1 1,4
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:50:31 01-11-2025 39,1503 28,2288 17,3 1,4
EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) 04:47:07 01-11-2025 39,2163 29,0193 10,4 1,4
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:43:08 01-11-2025 39,1822 28,2338 13,9 1,4
Sinjar, Ninova (Irak) - [68.46 km] Nusaybin (Mardin) 04:41:30 01-11-2025 36,46972 41,62639 20,99 3,2
Sındırgı (Balıkesir) 04:37:48 01-11-2025 39,20083 28,15694 7 3
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:37:48 01-11-2025 39,1797 28,1418 6,9 3,3
Sındırgı (Balıkesir) 04:34:35 01-11-2025 39,185 28,2275 6,99 2,2
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:34:34 01-11-2025 39,1692 28,2077 15 2,5
Sındırgı (Balıkesir) 04:31:17 01-11-2025 39,18611 28,1525 7 1,6
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:31:16 01-11-2025 39,1917 28,1437 15,3 1,6
Saimbeyli (Adana) 04:24:46 01-11-2025 37,75833 36,11056 6,99 0,7
Sındırgı (Balıkesir) 04:22:54 01-11-2025 39,17583 28,13389 6,96 1,2
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:22:53 01-11-2025 39,1708 28,0998 8,7 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 04:19:26 01-11-2025 39,17194 28,29389 7,01 1,6
EGE DENIZI 04:18:39 01-11-2025 39,3433 25,8168 7,1 2,6
Ege Denizi - [34.40 km] Ayvacık (Çanakkale) 04:18:38 01-11-2025 39,26 25,78417 7,86 2,4
Sındırgı (Balıkesir) 04:14:54 01-11-2025 39,16889 28,23222 6,99 1,2
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:14:54 01-11-2025 39,1512 28,2263 14,5 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 04:13:36 01-11-2025 39,18833 28,17194 6,95 1,7
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:13:34 01-11-2025 39,2063 28,1343 11,5 2
Sındırgı (Balıkesir) 04:12:04 01-11-2025 39,15028 28,25444 6,96 1,2
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:12:04 01-11-2025 39,1248 28,2385 18,3 1,4
YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:07:24 01-11-2025 39,1077 28,2823 21,1 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 04:03:32 01-11-2025 39,15889 28,26611 6,96 1,9
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:03:32 01-11-2025 39,1582 28,2193 12,1 2
Sındırgı (Balıkesir) 04:02:04 01-11-2025 39,17194 28,22111 7,08 1,5
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:02:03 01-11-2025 39,1507 28,1893 15,7 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 04:01:22 01-11-2025 39,19 28,25472 7,01 1,3
ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:01:21 01-11-2025 39,1837 28,2657 16,3 1,7
Buldan (Denizli) 03:59:38 01-11-2025 38,21778 28,90194 6,99 2,1
KARAKOY-BULDAN (DENIZLI) 03:59:36 01-11-2025 38,2067 28,896 8,7 1,8
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:57:04 01-11-2025 39,172 28,2572 10,1 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 03:51:58 01-11-2025 39,17472 28,23833 7 3,5
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:51:58 01-11-2025 39,179 28,2335 16,2 3,6
Sındırgı (Balıkesir) 03:50:29 01-11-2025 39,18778 28,24917 5,37 3,8
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:50:29 01-11-2025 39,176 28,2348 16 3,8
CALTICAK-KIRKAGAC (MANISA) 03:47:28 01-11-2025 39,1718 27,9322 2,6 2,2
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:35:21 01-11-2025 39,185 28,0765 12,1 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 03:35:20 01-11-2025 39,18972 28,07167 7 1,2
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:34:16 01-11-2025 39,1382 28,2048 19,5 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 03:34:15 01-11-2025 39,15306 28,24028 4,09 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 03:31:07 01-11-2025 39,18417 28,15889 4,67 0,9
Pütürge (Malatya) 03:25:15 01-11-2025 38,13889 38,60778 7,03 1
Sındırgı (Balıkesir) 03:11:09 01-11-2025 39,15417 28,29222 7 2,4
YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:11:08 01-11-2025 39,1272 28,2963 15,3 2,8
Sındırgı (Balıkesir) 02:57:33 01-11-2025 39,185 28,16667 7 2
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:57:33 01-11-2025 39,162 28,158 9,7 2,4
Sındırgı (Balıkesir) 02:51:40 01-11-2025 39,16833 28,28472 7 1,4
KUCUKDAGDERE-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:51:39 01-11-2025 39,1568 28,31 13 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 02:50:43 01-11-2025 39,2075 28,18444 7 1,5
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:50:42 01-11-2025 39,2055 28,164 8,1 1,4
Çelikhan (Adıyaman) 02:48:36 01-11-2025 38,09083 38,40028 7 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 02:48:35 01-11-2025 39,13972 28,23833 7 1,5
KORUCAK-CELIKHAN (ADIYAMAN) REVIZE01 (2025.11.01 02:48:36) 02:48:35 01-11-2025 38,085 38,388 8,9 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 02:44:13 01-11-2025 39,17056 28,22639 7 1,3
KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:44:13 01-11-2025 39,1258 28,2208 12,8 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 02:38:15 01-11-2025 39,18139 28,14333 6,93 1,3
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:38:15 01-11-2025 39,1745 28,1053 3,4 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 02:36:43 01-11-2025 39,20528 28,20944 7 2
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:36:42 01-11-2025 39,1813 28,1913 16,3 2,4
Göksun (Kahramanmaraş) 02:35:43 01-11-2025 38,1175 36,95917 7,02 1,5
SOGUCAK-AFSIN (KAHRAMANMARAS) 02:35:43 01-11-2025 38,1378 36,9643 3,2 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 02:34:54 01-11-2025 39,16778 28,2375 7,66 0,9
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:27:09 01-11-2025 39,205 28,0993 20,7 2
Sındırgı (Balıkesir) 02:27:08 01-11-2025 39,23417 28,14639 6,34 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 02:24:14 01-11-2025 39,1925 28,1175 7 1
Sındırgı (Balıkesir) 02:21:38 01-11-2025 39,19528 28,28167 5,53 1,2
YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:19:15 01-11-2025 39,1008 28,2715 20 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 02:19:14 01-11-2025 39,17611 28,2575 7 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 02:09:29 01-11-2025 39,16889 28,20556 7 0,9
Sındırgı (Balıkesir) 02:07:30 01-11-2025 39,19056 28,15944 7 2,2
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:07:30 01-11-2025 39,17 28,1397 14,4 2,5
Sındırgı (Balıkesir) 01:50:43 01-11-2025 39,20583 28,18556 7 0,9
Sındırgı (Balıkesir) 01:47:23 01-11-2025 39,18667 28,23139 5,71 1,2
Gördes (Manisa) 01:45:55 01-11-2025 39,08389 28,29 7 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 01:44:25 01-11-2025 39,20806 28,25056 7 0,9
YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:40:44 01-11-2025 39,1153 28,2963 17,1 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 01:40:43 01-11-2025 39,16056 28,27056 5,32 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 01:39:15 01-11-2025 39,20972 28,16583 7 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 01:37:09 01-11-2025 39,175 28,20194 10,71 1,8
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:37:08 01-11-2025 39,1853 28,17 15,1 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 01:30:36 01-11-2025 39,20806 28,12139 7 1,7
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:30:36 01-11-2025 39,1715 28,0857 11,2 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 01:26:42 01-11-2025 39,18528 28,15722 7 1,1
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:26:41 01-11-2025 39,2023 28,1533 14,5 1,4
Yeşilyurt (Malatya) 01:25:37 01-11-2025 38,28833 38,19778 7,01 2,5
IKIZCE-YESILYURT (MALATYA) 01:25:37 01-11-2025 38,2857 38,1863 4,9 2,6
YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:23:33 01-11-2025 39,0888 28,2877 15,2 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 01:23:32 01-11-2025 39,145 28,28583 7 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 01:22:58 01-11-2025 39,15833 28,28556 7 1,6
YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:22:58 01-11-2025 39,1025 28,2877 14,5 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 01:20:44 01-11-2025 39,15694 28,29583 7,1 1,7
YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:20:44 01-11-2025 39,1115 28,2502 16,7 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 01:14:29 01-11-2025 39,17389 28,24083 7 1,5
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:14:28 01-11-2025 39,1483 28,2185 16,5 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 01:12:42 01-11-2025 39,20917 28,16417 7 1,4
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:12:42 01-11-2025 39,1657 28,1293 12,3 1,6
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:10:50 01-11-2025 39,1465 28,2528 12,4 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 01:10:49 01-11-2025 39,19361 28,26611 7,01 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 01:08:51 01-11-2025 39,18528 28,19 7 1,3
KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:08:51 01-11-2025 39,1152 28,194 17,6 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 01:07:59 01-11-2025 39,18944 28,23583 7 1,3
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:07:59 01-11-2025 39,1542 28,2045 16,4 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 01:05:21 01-11-2025 39,15472 28,28833 7 1,5
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) REVIZE01 (2025.11.01 01:05:20) 01:05:20 01-11-2025 39,1323 28,2498 15,8 1,3
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:04:24 01-11-2025 39,1373 28,1335 10,2 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 01:04:23 01-11-2025 39,17306 28,15139 6,31 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 01:03:30 01-11-2025 39,19111 28,15667 7 0,9
Sındırgı (Balıkesir) 01:01:05 01-11-2025 39,15722 28,28667 7 1,9
YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:01:05 01-11-2025 39,12 28,285 16,3 2
DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...