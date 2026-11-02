Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 02 Kasım 2026
02.11.2026 00:00
Son Güncelleme: 02.11.2026 00:30
NTV
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02 Kasım 2026 son dakika AFAD son depremler ve Kandilli son dakika deprem listesi..
AFAD SON DEPREMLER LİSTESİKaynak: Afad
|Lokasyon
|Tarih/Saat
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Şiddet
|Sındırgı (Balıkesir)
|01 Kasım 2026 23:59
|39.2682
|28.1143
|7.62
|1.40
|Elbistan (Kahramanmaraş)
|01 Kasım 2026 23:44
|38.0830
|37.4222
|7.00
|0.90
|Ege Denizi
|01 Kasım 2026 23:40
|40.0257
|24.6000
|9.20
|2.00
|Sındırgı (Balıkesir)
|01 Kasım 2026 23:21
|39.2643
|28.1117
|10.23
|1.80
|Çayırlı (Erzincan)
|01 Kasım 2026 23:18
|39.8735
|40.0803
|7.00
|0.80
|Tuşba (Van)
|01 Kasım 2026 22:11
|38.6787
|43.2200
|7.00
|1.60
|Merkez (Erzincan)
|01 Kasım 2026 22:11
|39.9082
|39.3025
|13.04
|1.90
|Elbistan (Kahramanmaraş)
|01 Kasım 2026 21:40
|38.0433
|37.4250
|7.00
|1.50
|Akdeniz - [67.28 km] Demre (Antalya)
|01 Kasım 2026 21:40
|35.6750
|30.2770
|8.24
|2.40
|Kırkağaç (Manisa)
|01 Kasım 2026 21:11
|39.2310
|27.9723
|7.21
|1.40
|Saimbeyli (Adana)
|01 Kasım 2026 20:49
|37.7743
|36.1057
|9.71
|1.50
|Sarıgöl (Manisa)
|01 Kasım 2026 20:43
|38.2575
|28.7035
|15.05
|1.60
|Sındırgı (Balıkesir)
|01 Kasım 2026 20:40
|39.2320
|28.1607
|14.10
|1.50
|Sındırgı (Balıkesir)
|01 Kasım 2026 20:26
|39.2733
|28.1062
|7.00
|1.70
|Sındırgı (Balıkesir)
|01 Kasım 2026 20:11
|39.1900
|28.1805
|12.15
|1.00
|Kale (Malatya)
|01 Kasım 2026 19:52
|38.3260
|38.7967
|6.95
|1.20
|Akdeniz - [42.33 km] Kumluca (Antalya)
|01 Kasım 2026 19:42
|35.9632
|30.5657
|7.01
|1.70
|Göksun (Kahramanmaraş)
|01 Kasım 2026 19:39
|37.9012
|36.5360
|7.03
|1.50
|Ula (Muğla)
|01 Kasım 2026 19:18
|37.1592
|28.6358
|6.99
|1.60
|Bucak (Burdur)
|01 Kasım 2026 18:56
|37.3388
|30.6287
|7.00
|2.10
|Sumbas (Osmaniye)
|01 Kasım 2026 18:42
|37.7473
|36.1155
|7.07
|1.40
|Palu (Elazığ)
|01 Kasım 2026 18:21
|38.7198
|39.9212
|15.61
|1.70
|Simav (Kütahya)
|01 Kasım 2026 17:57
|39.2413
|28.9412
|9.18
|1.20
|Simav (Kütahya)
|01 Kasım 2026 17:43
|39.2405
|28.9428
|7.24
|1.00
|Sındırgı (Balıkesir)
|01 Kasım 2026 17:39
|39.2372
|28.1298
|12.89
|1.00
|Merkez (Bingöl)
|01 Kasım 2026 17:33
|39.0713
|40.2670
|6.95
|1.50
|Buldan (Denizli)
|01 Kasım 2026 17:09
|38.1260
|28.8873
|7.04
|1.10
|Marmaris (Muğla)
|01 Kasım 2026 17:00
|36.8492
|28.2870
|10.17
|1.60
KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİKaynak: Kandilli
|Lokasyon
|Tarih/Saat
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Şiddet
|AKKOCALI-AKHISAR (MANISA)
|02 Kasım 2026 00:11
|39.1878
|27.9633
|4.70
|1.10
|AKOLUK-FEKE (ADANA)
|01 Kasım 2026 23:49
|37.7623
|36.0647
|4.60
|1.30
|TIRAZLAR-SARIGOL (MANISA)
|01 Kasım 2026 23:43
|38.2585
|28.7087
|9.50
|1.80
|KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR)
|01 Kasım 2026 23:40
|39.2493
|28.0883
|7.90
|1.50
|KUCUKBUKU-SINDIRGI (BALIKESIR)
|01 Kasım 2026 23:26
|39.2847
|28.0897
|7.60
|1.80
|YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|01 Kasım 2026 23:11
|39.1507
|28.2738
|11.20
|1.00
|KOZLUK-KALE (MALATYA)
|01 Kasım 2026 22:52
|38.3887
|38.7925
|16.00
|1.40
|GURSU-KAS (ANTALYA)
|01 Kasım 2026 22:43
|36.4955
|29.7575
|16.10
|1.30
|DEGIRMENDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|01 Kasım 2026 22:39
|37.9062
|36.5420
|5.40
|1.50
|CAKMAK-(MUGLA)
|01 Kasım 2026 22:18
|37.1710
|28.6513
|11.60
|2.00
|KUYUBASI-BUCAK (BURDUR)
|01 Kasım 2026 21:56
|37.3560
|30.6302
|2.50
|2.40
|AYVACIK-SAIMBEYLI (ADANA)
|01 Kasım 2026 21:42
|37.7575
|36.1153
|2.10
|1.30
|ORTULU-MADEN (ELAZIG)
|01 Kasım 2026 21:21
|38.5280
|39.7058
|27.00
|1.80
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|01 Kasım 2026 20:57
|39.2412
|28.9862
|9.70
|1.40
|UGUROVA-(BINGOL)
|01 Kasım 2026 20:33
|38.9955
|40.2640
|5.20
|1.60
|ALACAOGLU-BULDAN (DENIZLI)
|01 Kasım 2026 20:09
|38.1483
|28.8450
|13.00
|1.30
|ARMUTALAN-MARMARIS (MUGLA)
|01 Kasım 2026 20:00
|36.8482
|28.2458
|7.80
|2.00
|AYVACIK-SAIMBEYLI (ADANA)
|01 Kasım 2026 17:53
|37.7577
|36.1192
|15.50
|2.00
|YUNANISTAN
|01 Kasım 2026 17:33
|39.7042
|24.2137
|17.20
|2.10
|KOMUR-KELKIT (GUMUSHANE)
|01 Kasım 2026 17:19
|39.9227
|39.4053
|5.30
|1.90
|GIRIT ADASI (AKDENIZ)
|01 Kasım 2026 16:41
|36.0527
|24.0597
|13.60
|3.00
|ERMENISTAN
|01 Kasım 2026 16:41
|41.1573
|43.9070
|5.10
|2.70