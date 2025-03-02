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Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 02 Mart 2025

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Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 02 Mart 2025

02 Mart 2025 ve Kandilli son dakika listesi..

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
KAPIKAYA-KOZAN (ADANA) 00:54:20 02-03-2025 37,745 35,5755 5,3 1,7
Çat (Erzurum) 23:33:53 01-03-2025 39,67361 40,69389 7,19 1,3
Mustafakemalpaşa (Bursa) 23:32:40 01-03-2025 40,09083 28,49389 7,01 1,1
Ege Denizi - [09.69 km] Ayvacık (Çanakkale) 23:14:56 01-03-2025 39,40528 26,17722 9,9 1,8
MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) 23:14:56 01-03-2025 39,4012 26,1473 7,9 2
Nurdağı (Gaziantep) 23:01:30 01-03-2025 37,15472 36,70833 7 2
Saimbeyli (Adana) 22:45:20 01-03-2025 37,83722 36,28028 7 2,8
PAYAMBURNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 22:45:19 01-03-2025 37,848 36,3082 1,9 2,7
Marmara Denizi - [11.37 km] Süleymanpaşa (Tekirdağ) 22:29:04 01-03-2025 40,80028 27,55944 13,6 1,1
AKDENIZ 22:10:43 01-03-2025 36,1468 28,194 11,6 1,6
Akdeniz - [69.22 km] Marmaris (Muğla) 22:10:39 01-03-2025 36,00861 28,14056 12,46 1,5
Akçadağ (Malatya) 21:50:31 01-03-2025 38,34111 37,70972 7,62 1,2
Ege Denizi - [41.40 km] Urla (İzmir) 21:47:22 01-03-2025 37,86917 26,44528 8,21 1,3
Darende (Malatya) 21:41:08 01-03-2025 38,42417 37,49306 7,02 2
SUGUL-DARENDE (MALATYA) 21:41:07 01-03-2025 38,4073 37,4923 1,8 2
Sungurlu (Çorum) 21:24:37 01-03-2025 40,005 34,21167 9,92 1,1
URLA (IZMIR) 20:39:19 01-03-2025 38,3428 26,6982 14,2 1,6
EGE DENIZI 20:31:22 01-03-2025 36,6885 25,6788 11,4 2,4
Gölbaşı (Ankara) 20:14:07 01-03-2025 39,43306 32,86583 6,91 1,6
CIMSIT-GOLBASI (ANKARA) 20:14:07 01-03-2025 39,3928 32,865 7,9 1,6
DEVEBOYNU-AFSIN (KAHRAMANMARAS) 19:28:30 01-03-2025 38,1273 36,7982 5,1 1,7
Göksun (Kahramanmaraş) 19:28:28 01-03-2025 38,1275 36,67861 6,7 1,6
Mamak (Ankara) 17:40:25 01-03-2025 39,835 33,02222 7 0,8
Mamak (Ankara) 17:39:57 01-03-2025 39,87 33,03222 7 1
MAMAK (ANKARA) 17:39:57 01-03-2025 39,8353 33,0218 5,3 1,3
Orhaneli (Bursa) 16:55:39 01-03-2025 39,99472 28,81389 7,23 1,2
Ege Denizi, Yamurgi Adası (Amorgos) - [130.44 km] Bodrum (Muğla) 16:34:45 01-03-2025 36,79111 25,82 7 2
EGE DENIZI 16:34:45 01-03-2025 36,685 25,545 10,6 2,3
Manavgat (Antalya) 16:27:50 01-03-2025 37,02167 31,22444 96,49 1,3
Pamukkale (Denizli) 16:19:58 01-03-2025 37,72194 29,17333 7,03 1
Mustafakemalpaşa (Bursa) 16:09:39 01-03-2025 39,94139 28,80194 7,83 1,3
CEMRE-KAS (ANTALYA) 15:59:42 01-03-2025 36,5425 29,5583 19,4 2,3
Kaş (Antalya) 15:59:41 01-03-2025 36,46333 29,54139 35,35 2,1
Ayrancı (Karaman) 15:46:10 01-03-2025 37,43861 33,67472 6,99 1,1
Kırıkhan (Hatay) 15:39:46 01-03-2025 36,51472 36,40722 7 2,9
ILIKPINAR-KIRIKHAN (HATAY) 15:39:46 01-03-2025 36,5245 36,3858 6,4 2,9
Gediz (Kütahya) 15:35:39 01-03-2025 39,16778 29,37611 7 1
Altıntaş (Kütahya) 15:19:39 01-03-2025 39,03889 30,07444 7 2,3
MECIDIYE-ALTINTAS (KUTAHYA) 15:19:39 01-03-2025 38,9945 30,0607 5 2,5
EGE DENIZI 14:32:58 01-03-2025 36,702 25,6158 4,7 3,4
Ege Denizi 14:32:57 01-03-2025 36,73472 25,72306 7 3,2
EGE DENIZI 14:21:02 01-03-2025 36,6327 25,5567 5 2,2
EGE DENIZI 13:51:40 01-03-2025 36,6097 25,7942 5 2
Emet (Kütahya) 13:31:37 01-03-2025 39,37278 29,27333 7 1,4
CALCAAGIL-EMET (KUTAHYA) 13:31:36 01-03-2025 39,3717 29,3152 9,8 1,3
Elbistan (Kahramanmaraş) 13:17:09 01-03-2025 38,25306 37,33944 7 2,6
GUNDERE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 13:17:09 01-03-2025 38,255 37,351 5 2,8
Akhisar (Manisa) 13:14:18 01-03-2025 38,86 27,94083 11,41 1
ISKELE-BIGADIC (BALIKESIR) 13:11:34 01-03-2025 39,4922 28,1808 7,7 2
Bigadiç (Balıkesir) 13:11:33 01-03-2025 39,46111 28,15611 7 1,7
Hınıs (Erzurum) 13:10:01 01-03-2025 39,30417 41,72111 14,45 2,5
BAYIRKOY-HINIS (ERZURUM) 13:10:01 01-03-2025 39,2968 41,788 9,4 2,8
Ege Denizi 12:49:11 01-03-2025 40,1825 24,58833 7 2,1
YUNANISTAN 12:49:09 01-03-2025 39,814 24,1582 23 2,4
Ege Denizi 12:44:13 01-03-2025 39,78944 24,55556 7 2,4
YUNANISTAN 12:44:11 01-03-2025 39,7808 24,1315 26 2,7
Artuklu (Mardin) 12:38:33 01-03-2025 37,42528 40,66472 15,39 0,8
Çubuk (Ankara) 12:24:04 01-03-2025 40,17389 32,93417 7 1,5
SIGIRLIHACI-CUBUK (ANKARA) 12:24:04 01-03-2025 40,1593 32,9723 7,6 1,7
Gölyaka (Düzce) 12:08:59 01-03-2025 40,78583 30,98778 7,12 1
Baklan (Denizli) 11:46:13 01-03-2025 37,90083 29,50611 7,87 1,1
Soma (Manisa) 11:40:45 01-03-2025 39,22028 27,70972 7,06 1,1
Beypazarı (Ankara) 10:57:17 01-03-2025 40,16194 31,7775 7 2
HIRKATEPE-BEYPAZARI (ANKARA) 10:57:17 01-03-2025 40,1883 31,7555 7,8 2,2
Kovancılar (Elazığ) 10:54:50 01-03-2025 38,77611 40,00806 6,97 1,8
KARASUNGUR-KOVANCILAR (ELAZIG) 10:54:50 01-03-2025 38,8043 40,0765 4,1 2,2
GIRIT ADASI (AKDENIZ) 10:52:01 01-03-2025 35,5473 26,2885 51,5 2,3
Ege Denizi - [154.03 km] Datça (Muğla) 10:52:00 01-03-2025 35,40944 26,80028 9,63 2
Ege Denizi 10:48:45 01-03-2025 36,88944 25,80194 7 2,2
EGE DENIZI 10:48:43 01-03-2025 36,7127 25,5337 4,6 2,5
Ege Denizi - [11.29 km] Dikili (İzmir) 10:36:40 01-03-2025 38,85139 26,80528 11,2 1,5
CANDARLI KORFEZI (EGE DENIZI) 10:36:39 01-03-2025 38,8447 26,818 15,3 1,7
Tut (Adıyaman) 10:31:57 01-03-2025 37,86528 37,89611 9,08 1,5
Karesi (Balıkesir) 10:17:03 01-03-2025 39,82694 27,82222 8,32 1,1
Göksun (Kahramanmaraş) 10:17:02 01-03-2025 37,83889 36,28278 7 2
Yeşilyurt (Malatya) 10:16:55 01-03-2025 38,20139 38,07639 7 1,5
Yeşilyurt (Malatya) 10:16:04 01-03-2025 38,19028 38,03611 7 1,3
EGE DENIZI 09:55:33 01-03-2025 36,6235 25,5257 10,1 2,1
Akhisar (Manisa) 09:39:06 01-03-2025 38,99444 27,87333 10,24 1,1
EGE DENIZI 09:18:26 01-03-2025 36,6875 25,6785 2,8 1,9
Nurdağı (Gaziantep) 09:14:08 01-03-2025 37,26278 36,97278 6,99 1,1
Gölyaka (Düzce) 09:06:02 01-03-2025 40,79278 30,98778 7,73 1,4
YAZLIK-GOLYAKA (DUZCE) 09:06:02 01-03-2025 40,7875 30,9767 12,4 1,8
Ege Denizi - [44.41 km] Ayvacık (Çanakkale) 09:03:48 01-03-2025 39,39889 25,56056 10,77 1,2
EGE DENIZI 08:22:21 01-03-2025 36,5938 25,5827 9 2,4
Karakoçan (Elazığ) 07:55:43 01-03-2025 38,93694 40,03472 6,56 1,3
Manavgat (Antalya) 07:31:46 01-03-2025 36,91389 31,34167 7,11 1,2
Yedisu (Bingöl) 07:24:06 01-03-2025 39,40139 40,67194 7 1,3
ELMALI-YEDISU (BINGOL) 07:24:05 01-03-2025 39,3715 40,605 5,1 1,7
EGE DENIZI 07:17:53 01-03-2025 36,6243 25,434 14,7 1,8
EGE DENIZI 07:15:12 01-03-2025 36,627 25,524 10,9 2,3
Ege Denizi - [12.58 km] Dikili (İzmir) 07:12:21 01-03-2025 39,05889 26,685 7 1,1
Rodopi, Anatoliki Makedonia kai Thraki (Yunanistan) - [93.99 km] Enez (Edirne) 07:02:44 01-03-2025 41,13139 25,10444 7,84 2,2
YUNANISTAN 07:02:44 01-03-2025 41,1382 25,2705 5,4 2,2
EGE DENIZI 06:24:38 01-03-2025 36,6178 25,4892 8,3 2,4
Ege Denizi 06:24:37 01-03-2025 36,51972 25,45056 7 2,1
Dalaman (Muğla) 06:18:56 01-03-2025 36,865 28,9725 7 1,3
Bigadiç (Balıkesir) 06:09:34 01-03-2025 39,36306 28,0225 7,19 0,9
EGE DENIZI 06:04:21 01-03-2025 36,6312 25,4295 5,3 2
Sumbas (Osmaniye) 05:55:08 01-03-2025 37,55778 36,0375 7,01 1,5
CICEKLIDERE-SUMBAS (OSMANIYE) 05:55:08 01-03-2025 37,5815 36,0658 3,9 1,6
EGE DENIZI 05:30:54 01-03-2025 36,5482 25,4522 14,7 2,3
Ege Denizi 05:30:48 01-03-2025 36,39417 25,27944 7 2,3
Onikişubat (Kahramanmaraş) 05:07:30 01-03-2025 37,87639 36,65639 7 1,7
DONGEL-(KAHRAMANMARAS) 05:07:28 01-03-2025 37,8585 36,6607 10,3 1,9
Arsuz (Hatay) 04:49:40 01-03-2025 36,33611 35,94 7 1,4
Ereğli (Konya) 04:32:35 01-03-2025 37,47 34,15889 6,98 1,2
HALKAPINAR (KONYA) 04:32:35 01-03-2025 37,4432 34,1892 6,7 1,5
Akdeniz - [66.08 km] Marmaris (Muğla) 04:18:23 01-03-2025 36,03694 28,13917 7,98 1,6
YUNANISTAN 04:07:33 01-03-2025 40,3282 24,0952 13,9 2
Merkez (Bingöl) 04:06:15 01-03-2025 38,82472 40,43278 6,97 1,2
BALPINAR-(BINGOL) 04:06:13 01-03-2025 38,834 40,3673 9,6 1,3
Akdeniz - [47.79 km] Kaş (Antalya) 03:55:50 01-03-2025 35,85194 29,22222 15,61 1,1
Demirözü (Bayburt) 03:54:22 01-03-2025 40,17222 39,97889 7 0,7
EGE DENIZI 03:41:48 01-03-2025 36,6268 25,6535 5,4 3,2
Ege Denizi 03:41:46 01-03-2025 36,63889 25,66778 7 3,2
Akdeniz - [241.69 km] Datça (Muğla) 03:26:25 01-03-2025 34,55917 26,91889 7,59 2,3
RODOS ADASI (AKDENIZ) 03:23:06 01-03-2025 36,2955 28,1613 5,2 1,3
Yeşilyurt (Malatya) 03:12:10 01-03-2025 38,21861 38,07333 7 1,4
SUCATI-DOGANSEHIR (MALATYA) 03:12:09 01-03-2025 38,2033 38,0147 5,4 1,3
Çal (Denizli) 02:59:04 01-03-2025 37,89111 29,4 7 0,8
Uğurludağ (Çorum) 02:55:31 01-03-2025 40,49056 34,55667 6,87 1,7
HACIAHMETDERESI-(CORUM) 02:55:31 01-03-2025 40,5222 34,5578 12,4 1,7
Gördes (Manisa) 02:50:46 01-03-2025 39,06639 28,1675 7 0,7
Yeşilyurt (Malatya) 02:34:50 01-03-2025 38,21 38,06333 7 2,3
DEDEKOY-AKCADAG (MALATYA) 02:34:49 01-03-2025 38,2345 37,9965 7,7 2,3
Marmara Denizi - [02.26 km] Çınarcık (Yalova) 02:18:13 01-03-2025 40,62056 28,93028 7,09 2,4
ESENKOY-CINARCIK (YALOVA) 02:18:13 01-03-2025 40,61 28,9593 10,8 2,8
Ege Denizi 01:47:19 01-03-2025 36,67611 25,67722 7 2
EGE DENIZI 01:47:18 01-03-2025 36,623 25,485 13,6 2,6
Ödemiş (İzmir) 01:40:59 01-03-2025 38,08583 28,11 7 0,8
Sumbas (Osmaniye) 01:40:18 01-03-2025 37,56361 35,98722 7,02 2
BOZTAHTA-KOZAN (ADANA) 01:40:17 01-03-2025 37,6322 36,04 10,2 1,8
Samandağ (Hatay) 01:36:34 01-03-2025 36,22472 35,93528 7 1,7
KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
KAPIKAYA-KOZAN (ADANA) 00:54:20 02-03-2025 37,745 35,5755 5,3 1,7
Çat (Erzurum) 23:33:53 01-03-2025 39,67361 40,69389 7,19 1,3
Mustafakemalpaşa (Bursa) 23:32:40 01-03-2025 40,09083 28,49389 7,01 1,1
Ege Denizi - [09.69 km] Ayvacık (Çanakkale) 23:14:56 01-03-2025 39,40528 26,17722 9,9 1,8
MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) 23:14:56 01-03-2025 39,4012 26,1473 7,9 2
Nurdağı (Gaziantep) 23:01:30 01-03-2025 37,15472 36,70833 7 2
Saimbeyli (Adana) 22:45:20 01-03-2025 37,83722 36,28028 7 2,8
PAYAMBURNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 22:45:19 01-03-2025 37,848 36,3082 1,9 2,7
Marmara Denizi - [11.37 km] Süleymanpaşa (Tekirdağ) 22:29:04 01-03-2025 40,80028 27,55944 13,6 1,1
AKDENIZ 22:10:43 01-03-2025 36,1468 28,194 11,6 1,6
Akdeniz - [69.22 km] Marmaris (Muğla) 22:10:39 01-03-2025 36,00861 28,14056 12,46 1,5
Akçadağ (Malatya) 21:50:31 01-03-2025 38,34111 37,70972 7,62 1,2
Ege Denizi - [41.40 km] Urla (İzmir) 21:47:22 01-03-2025 37,86917 26,44528 8,21 1,3
Darende (Malatya) 21:41:08 01-03-2025 38,42417 37,49306 7,02 2
SUGUL-DARENDE (MALATYA) 21:41:07 01-03-2025 38,4073 37,4923 1,8 2
Sungurlu (Çorum) 21:24:37 01-03-2025 40,005 34,21167 9,92 1,1
URLA (IZMIR) 20:39:19 01-03-2025 38,3428 26,6982 14,2 1,6
EGE DENIZI 20:31:22 01-03-2025 36,6885 25,6788 11,4 2,4
Gölbaşı (Ankara) 20:14:07 01-03-2025 39,43306 32,86583 6,91 1,6
CIMSIT-GOLBASI (ANKARA) 20:14:07 01-03-2025 39,3928 32,865 7,9 1,6
DEVEBOYNU-AFSIN (KAHRAMANMARAS) 19:28:30 01-03-2025 38,1273 36,7982 5,1 1,7
Göksun (Kahramanmaraş) 19:28:28 01-03-2025 38,1275 36,67861 6,7 1,6
Mamak (Ankara) 17:40:25 01-03-2025 39,835 33,02222 7 0,8
Mamak (Ankara) 17:39:57 01-03-2025 39,87 33,03222 7 1
MAMAK (ANKARA) 17:39:57 01-03-2025 39,8353 33,0218 5,3 1,3
Orhaneli (Bursa) 16:55:39 01-03-2025 39,99472 28,81389 7,23 1,2
Ege Denizi, Yamurgi Adası (Amorgos) - [130.44 km] Bodrum (Muğla) 16:34:45 01-03-2025 36,79111 25,82 7 2
EGE DENIZI 16:34:45 01-03-2025 36,685 25,545 10,6 2,3
Manavgat (Antalya) 16:27:50 01-03-2025 37,02167 31,22444 96,49 1,3
Pamukkale (Denizli) 16:19:58 01-03-2025 37,72194 29,17333 7,03 1
Mustafakemalpaşa (Bursa) 16:09:39 01-03-2025 39,94139 28,80194 7,83 1,3
CEMRE-KAS (ANTALYA) 15:59:42 01-03-2025 36,5425 29,5583 19,4 2,3
Kaş (Antalya) 15:59:41 01-03-2025 36,46333 29,54139 35,35 2,1
Ayrancı (Karaman) 15:46:10 01-03-2025 37,43861 33,67472 6,99 1,1
Kırıkhan (Hatay) 15:39:46 01-03-2025 36,51472 36,40722 7 2,9
ILIKPINAR-KIRIKHAN (HATAY) 15:39:46 01-03-2025 36,5245 36,3858 6,4 2,9
Gediz (Kütahya) 15:35:39 01-03-2025 39,16778 29,37611 7 1
Altıntaş (Kütahya) 15:19:39 01-03-2025 39,03889 30,07444 7 2,3
MECIDIYE-ALTINTAS (KUTAHYA) 15:19:39 01-03-2025 38,9945 30,0607 5 2,5
EGE DENIZI 14:32:58 01-03-2025 36,702 25,6158 4,7 3,4
Ege Denizi 14:32:57 01-03-2025 36,73472 25,72306 7 3,2
EGE DENIZI 14:21:02 01-03-2025 36,6327 25,5567 5 2,2
EGE DENIZI 13:51:40 01-03-2025 36,6097 25,7942 5 2
Emet (Kütahya) 13:31:37 01-03-2025 39,37278 29,27333 7 1,4
CALCAAGIL-EMET (KUTAHYA) 13:31:36 01-03-2025 39,3717 29,3152 9,8 1,3
Elbistan (Kahramanmaraş) 13:17:09 01-03-2025 38,25306 37,33944 7 2,6
GUNDERE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 13:17:09 01-03-2025 38,255 37,351 5 2,8
Akhisar (Manisa) 13:14:18 01-03-2025 38,86 27,94083 11,41 1
ISKELE-BIGADIC (BALIKESIR) 13:11:34 01-03-2025 39,4922 28,1808 7,7 2
Bigadiç (Balıkesir) 13:11:33 01-03-2025 39,46111 28,15611 7 1,7
Hınıs (Erzurum) 13:10:01 01-03-2025 39,30417 41,72111 14,45 2,5
BAYIRKOY-HINIS (ERZURUM) 13:10:01 01-03-2025 39,2968 41,788 9,4 2,8
Ege Denizi 12:49:11 01-03-2025 40,1825 24,58833 7 2,1
YUNANISTAN 12:49:09 01-03-2025 39,814 24,1582 23 2,4
Ege Denizi 12:44:13 01-03-2025 39,78944 24,55556 7 2,4
YUNANISTAN 12:44:11 01-03-2025 39,7808 24,1315 26 2,7
Artuklu (Mardin) 12:38:33 01-03-2025 37,42528 40,66472 15,39 0,8
Çubuk (Ankara) 12:24:04 01-03-2025 40,17389 32,93417 7 1,5
SIGIRLIHACI-CUBUK (ANKARA) 12:24:04 01-03-2025 40,1593 32,9723 7,6 1,7
Gölyaka (Düzce) 12:08:59 01-03-2025 40,78583 30,98778 7,12 1
Baklan (Denizli) 11:46:13 01-03-2025 37,90083 29,50611 7,87 1,1
Soma (Manisa) 11:40:45 01-03-2025 39,22028 27,70972 7,06 1,1
Beypazarı (Ankara) 10:57:17 01-03-2025 40,16194 31,7775 7 2
HIRKATEPE-BEYPAZARI (ANKARA) 10:57:17 01-03-2025 40,1883 31,7555 7,8 2,2
Kovancılar (Elazığ) 10:54:50 01-03-2025 38,77611 40,00806 6,97 1,8
KARASUNGUR-KOVANCILAR (ELAZIG) 10:54:50 01-03-2025 38,8043 40,0765 4,1 2,2
GIRIT ADASI (AKDENIZ) 10:52:01 01-03-2025 35,5473 26,2885 51,5 2,3
Ege Denizi - [154.03 km] Datça (Muğla) 10:52:00 01-03-2025 35,40944 26,80028 9,63 2
Ege Denizi 10:48:45 01-03-2025 36,88944 25,80194 7 2,2
EGE DENIZI 10:48:43 01-03-2025 36,7127 25,5337 4,6 2,5
Ege Denizi - [11.29 km] Dikili (İzmir) 10:36:40 01-03-2025 38,85139 26,80528 11,2 1,5
CANDARLI KORFEZI (EGE DENIZI) 10:36:39 01-03-2025 38,8447 26,818 15,3 1,7
Tut (Adıyaman) 10:31:57 01-03-2025 37,86528 37,89611 9,08 1,5
Karesi (Balıkesir) 10:17:03 01-03-2025 39,82694 27,82222 8,32 1,1
Göksun (Kahramanmaraş) 10:17:02 01-03-2025 37,83889 36,28278 7 2
Yeşilyurt (Malatya) 10:16:55 01-03-2025 38,20139 38,07639 7 1,5
Yeşilyurt (Malatya) 10:16:04 01-03-2025 38,19028 38,03611 7 1,3
EGE DENIZI 09:55:33 01-03-2025 36,6235 25,5257 10,1 2,1
Akhisar (Manisa) 09:39:06 01-03-2025 38,99444 27,87333 10,24 1,1
EGE DENIZI 09:18:26 01-03-2025 36,6875 25,6785 2,8 1,9
Nurdağı (Gaziantep) 09:14:08 01-03-2025 37,26278 36,97278 6,99 1,1
Gölyaka (Düzce) 09:06:02 01-03-2025 40,79278 30,98778 7,73 1,4
YAZLIK-GOLYAKA (DUZCE) 09:06:02 01-03-2025 40,7875 30,9767 12,4 1,8
Ege Denizi - [44.41 km] Ayvacık (Çanakkale) 09:03:48 01-03-2025 39,39889 25,56056 10,77 1,2
EGE DENIZI 08:22:21 01-03-2025 36,5938 25,5827 9 2,4
Karakoçan (Elazığ) 07:55:43 01-03-2025 38,93694 40,03472 6,56 1,3
Manavgat (Antalya) 07:31:46 01-03-2025 36,91389 31,34167 7,11 1,2
Yedisu (Bingöl) 07:24:06 01-03-2025 39,40139 40,67194 7 1,3
ELMALI-YEDISU (BINGOL) 07:24:05 01-03-2025 39,3715 40,605 5,1 1,7
EGE DENIZI 07:17:53 01-03-2025 36,6243 25,434 14,7 1,8
EGE DENIZI 07:15:12 01-03-2025 36,627 25,524 10,9 2,3
Ege Denizi - [12.58 km] Dikili (İzmir) 07:12:21 01-03-2025 39,05889 26,685 7 1,1
Rodopi, Anatoliki Makedonia kai Thraki (Yunanistan) - [93.99 km] Enez (Edirne) 07:02:44 01-03-2025 41,13139 25,10444 7,84 2,2
YUNANISTAN 07:02:44 01-03-2025 41,1382 25,2705 5,4 2,2
EGE DENIZI 06:24:38 01-03-2025 36,6178 25,4892 8,3 2,4
Ege Denizi 06:24:37 01-03-2025 36,51972 25,45056 7 2,1
Dalaman (Muğla) 06:18:56 01-03-2025 36,865 28,9725 7 1,3
Bigadiç (Balıkesir) 06:09:34 01-03-2025 39,36306 28,0225 7,19 0,9
EGE DENIZI 06:04:21 01-03-2025 36,6312 25,4295 5,3 2
Sumbas (Osmaniye) 05:55:08 01-03-2025 37,55778 36,0375 7,01 1,5
CICEKLIDERE-SUMBAS (OSMANIYE) 05:55:08 01-03-2025 37,5815 36,0658 3,9 1,6
EGE DENIZI 05:30:54 01-03-2025 36,5482 25,4522 14,7 2,3
Ege Denizi 05:30:48 01-03-2025 36,39417 25,27944 7 2,3
Onikişubat (Kahramanmaraş) 05:07:30 01-03-2025 37,87639 36,65639 7 1,7
DONGEL-(KAHRAMANMARAS) 05:07:28 01-03-2025 37,8585 36,6607 10,3 1,9
Arsuz (Hatay) 04:49:40 01-03-2025 36,33611 35,94 7 1,4
Ereğli (Konya) 04:32:35 01-03-2025 37,47 34,15889 6,98 1,2
HALKAPINAR (KONYA) 04:32:35 01-03-2025 37,4432 34,1892 6,7 1,5
Akdeniz - [66.08 km] Marmaris (Muğla) 04:18:23 01-03-2025 36,03694 28,13917 7,98 1,6
YUNANISTAN 04:07:33 01-03-2025 40,3282 24,0952 13,9 2
Merkez (Bingöl) 04:06:15 01-03-2025 38,82472 40,43278 6,97 1,2
BALPINAR-(BINGOL) 04:06:13 01-03-2025 38,834 40,3673 9,6 1,3
Akdeniz - [47.79 km] Kaş (Antalya) 03:55:50 01-03-2025 35,85194 29,22222 15,61 1,1
Demirözü (Bayburt) 03:54:22 01-03-2025 40,17222 39,97889 7 0,7
EGE DENIZI 03:41:48 01-03-2025 36,6268 25,6535 5,4 3,2
Ege Denizi 03:41:46 01-03-2025 36,63889 25,66778 7 3,2
Akdeniz - [241.69 km] Datça (Muğla) 03:26:25 01-03-2025 34,55917 26,91889 7,59 2,3
RODOS ADASI (AKDENIZ) 03:23:06 01-03-2025 36,2955 28,1613 5,2 1,3
Yeşilyurt (Malatya) 03:12:10 01-03-2025 38,21861 38,07333 7 1,4
SUCATI-DOGANSEHIR (MALATYA) 03:12:09 01-03-2025 38,2033 38,0147 5,4 1,3
Çal (Denizli) 02:59:04 01-03-2025 37,89111 29,4 7 0,8
Uğurludağ (Çorum) 02:55:31 01-03-2025 40,49056 34,55667 6,87 1,7
HACIAHMETDERESI-(CORUM) 02:55:31 01-03-2025 40,5222 34,5578 12,4 1,7
Gördes (Manisa) 02:50:46 01-03-2025 39,06639 28,1675 7 0,7
Yeşilyurt (Malatya) 02:34:50 01-03-2025 38,21 38,06333 7 2,3
DEDEKOY-AKCADAG (MALATYA) 02:34:49 01-03-2025 38,2345 37,9965 7,7 2,3
Marmara Denizi - [02.26 km] Çınarcık (Yalova) 02:18:13 01-03-2025 40,62056 28,93028 7,09 2,4
ESENKOY-CINARCIK (YALOVA) 02:18:13 01-03-2025 40,61 28,9593 10,8 2,8
Ege Denizi 01:47:19 01-03-2025 36,67611 25,67722 7 2
EGE DENIZI 01:47:18 01-03-2025 36,623 25,485 13,6 2,6
Ödemiş (İzmir) 01:40:59 01-03-2025 38,08583 28,11 7 0,8
Sumbas (Osmaniye) 01:40:18 01-03-2025 37,56361 35,98722 7,02 2
BOZTAHTA-KOZAN (ADANA) 01:40:17 01-03-2025 37,6322 36,04 10,2 1,8
Samandağ (Hatay) 01:36:34 01-03-2025 36,22472 35,93528 7 1,7
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