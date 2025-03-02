Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 02 Mart 2025
Son depremler...Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler.. 02 Mart 2025 deprem son dakika haberleri haberin detayında...Artçı deprem mi oldu? Son deprem büyüklüğü ne kadar? Yakınımdaki depremler nelerdir? Anlık deprem mi oldu? Son dakika canlı deprem Türkiye haritası..Kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü ve AFAD deprem haberleri..İstanbul'da deprem mi oldu? Ankara'da deprem mi oldu? İzmir'de deprem mi oldu? Hangi illerde deprem oldu ve hissedildi? Bugün deprem mi oldu? Deprem ne zaman ve kaç şiddetinde oldu? En son hangi bölgede deprem oldu? Deprem haberleriyle ilgili en çok merak edilenlerin cevabı haberde..
02 Mart 2025 son dakika AFAD son depremler ve Kandilli son dakika deprem listesi..
|AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
|Lokasyon
|Saat / Tarih
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Büyüklük
|KAPIKAYA-KOZAN (ADANA)
|00:54:20 02-03-2025
|37,745
|35,5755
|5,3
|1,7
|Çat (Erzurum)
|23:33:53 01-03-2025
|39,67361
|40,69389
|7,19
|1,3
|Mustafakemalpaşa (Bursa)
|23:32:40 01-03-2025
|40,09083
|28,49389
|7,01
|1,1
|Ege Denizi - [09.69 km] Ayvacık (Çanakkale)
|23:14:56 01-03-2025
|39,40528
|26,17722
|9,9
|1,8
|MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)
|23:14:56 01-03-2025
|39,4012
|26,1473
|7,9
|2
|Nurdağı (Gaziantep)
|23:01:30 01-03-2025
|37,15472
|36,70833
|7
|2
|Saimbeyli (Adana)
|22:45:20 01-03-2025
|37,83722
|36,28028
|7
|2,8
|PAYAMBURNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|22:45:19 01-03-2025
|37,848
|36,3082
|1,9
|2,7
|Marmara Denizi - [11.37 km] Süleymanpaşa (Tekirdağ)
|22:29:04 01-03-2025
|40,80028
|27,55944
|13,6
|1,1
|AKDENIZ
|22:10:43 01-03-2025
|36,1468
|28,194
|11,6
|1,6
|Akdeniz - [69.22 km] Marmaris (Muğla)
|22:10:39 01-03-2025
|36,00861
|28,14056
|12,46
|1,5
|Akçadağ (Malatya)
|21:50:31 01-03-2025
|38,34111
|37,70972
|7,62
|1,2
|Ege Denizi - [41.40 km] Urla (İzmir)
|21:47:22 01-03-2025
|37,86917
|26,44528
|8,21
|1,3
|Darende (Malatya)
|21:41:08 01-03-2025
|38,42417
|37,49306
|7,02
|2
|SUGUL-DARENDE (MALATYA)
|21:41:07 01-03-2025
|38,4073
|37,4923
|1,8
|2
|Sungurlu (Çorum)
|21:24:37 01-03-2025
|40,005
|34,21167
|9,92
|1,1
|URLA (IZMIR)
|20:39:19 01-03-2025
|38,3428
|26,6982
|14,2
|1,6
|EGE DENIZI
|20:31:22 01-03-2025
|36,6885
|25,6788
|11,4
|2,4
|Gölbaşı (Ankara)
|20:14:07 01-03-2025
|39,43306
|32,86583
|6,91
|1,6
|CIMSIT-GOLBASI (ANKARA)
|20:14:07 01-03-2025
|39,3928
|32,865
|7,9
|1,6
|DEVEBOYNU-AFSIN (KAHRAMANMARAS)
|19:28:30 01-03-2025
|38,1273
|36,7982
|5,1
|1,7
|Göksun (Kahramanmaraş)
|19:28:28 01-03-2025
|38,1275
|36,67861
|6,7
|1,6
|Mamak (Ankara)
|17:40:25 01-03-2025
|39,835
|33,02222
|7
|0,8
|Mamak (Ankara)
|17:39:57 01-03-2025
|39,87
|33,03222
|7
|1
|MAMAK (ANKARA)
|17:39:57 01-03-2025
|39,8353
|33,0218
|5,3
|1,3
|Orhaneli (Bursa)
|16:55:39 01-03-2025
|39,99472
|28,81389
|7,23
|1,2
|Ege Denizi, Yamurgi Adası (Amorgos) - [130.44 km] Bodrum (Muğla)
|16:34:45 01-03-2025
|36,79111
|25,82
|7
|2
|EGE DENIZI
|16:34:45 01-03-2025
|36,685
|25,545
|10,6
|2,3
|Manavgat (Antalya)
|16:27:50 01-03-2025
|37,02167
|31,22444
|96,49
|1,3
|Pamukkale (Denizli)
|16:19:58 01-03-2025
|37,72194
|29,17333
|7,03
|1
|Mustafakemalpaşa (Bursa)
|16:09:39 01-03-2025
|39,94139
|28,80194
|7,83
|1,3
|CEMRE-KAS (ANTALYA)
|15:59:42 01-03-2025
|36,5425
|29,5583
|19,4
|2,3
|Kaş (Antalya)
|15:59:41 01-03-2025
|36,46333
|29,54139
|35,35
|2,1
|Ayrancı (Karaman)
|15:46:10 01-03-2025
|37,43861
|33,67472
|6,99
|1,1
|Kırıkhan (Hatay)
|15:39:46 01-03-2025
|36,51472
|36,40722
|7
|2,9
|ILIKPINAR-KIRIKHAN (HATAY)
|15:39:46 01-03-2025
|36,5245
|36,3858
|6,4
|2,9
|Gediz (Kütahya)
|15:35:39 01-03-2025
|39,16778
|29,37611
|7
|1
|Altıntaş (Kütahya)
|15:19:39 01-03-2025
|39,03889
|30,07444
|7
|2,3
|MECIDIYE-ALTINTAS (KUTAHYA)
|15:19:39 01-03-2025
|38,9945
|30,0607
|5
|2,5
|EGE DENIZI
|14:32:58 01-03-2025
|36,702
|25,6158
|4,7
|3,4
|Ege Denizi
|14:32:57 01-03-2025
|36,73472
|25,72306
|7
|3,2
|EGE DENIZI
|14:21:02 01-03-2025
|36,6327
|25,5567
|5
|2,2
|EGE DENIZI
|13:51:40 01-03-2025
|36,6097
|25,7942
|5
|2
|Emet (Kütahya)
|13:31:37 01-03-2025
|39,37278
|29,27333
|7
|1,4
|CALCAAGIL-EMET (KUTAHYA)
|13:31:36 01-03-2025
|39,3717
|29,3152
|9,8
|1,3
|Elbistan (Kahramanmaraş)
|13:17:09 01-03-2025
|38,25306
|37,33944
|7
|2,6
|GUNDERE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
|13:17:09 01-03-2025
|38,255
|37,351
|5
|2,8
|Akhisar (Manisa)
|13:14:18 01-03-2025
|38,86
|27,94083
|11,41
|1
|ISKELE-BIGADIC (BALIKESIR)
|13:11:34 01-03-2025
|39,4922
|28,1808
|7,7
|2
|Bigadiç (Balıkesir)
|13:11:33 01-03-2025
|39,46111
|28,15611
|7
|1,7
|Hınıs (Erzurum)
|13:10:01 01-03-2025
|39,30417
|41,72111
|14,45
|2,5
|BAYIRKOY-HINIS (ERZURUM)
|13:10:01 01-03-2025
|39,2968
|41,788
|9,4
|2,8
|Ege Denizi
|12:49:11 01-03-2025
|40,1825
|24,58833
|7
|2,1
|YUNANISTAN
|12:49:09 01-03-2025
|39,814
|24,1582
|23
|2,4
|Ege Denizi
|12:44:13 01-03-2025
|39,78944
|24,55556
|7
|2,4
|YUNANISTAN
|12:44:11 01-03-2025
|39,7808
|24,1315
|26
|2,7
|Artuklu (Mardin)
|12:38:33 01-03-2025
|37,42528
|40,66472
|15,39
|0,8
|Çubuk (Ankara)
|12:24:04 01-03-2025
|40,17389
|32,93417
|7
|1,5
|SIGIRLIHACI-CUBUK (ANKARA)
|12:24:04 01-03-2025
|40,1593
|32,9723
|7,6
|1,7
|Gölyaka (Düzce)
|12:08:59 01-03-2025
|40,78583
|30,98778
|7,12
|1
|Baklan (Denizli)
|11:46:13 01-03-2025
|37,90083
|29,50611
|7,87
|1,1
|Soma (Manisa)
|11:40:45 01-03-2025
|39,22028
|27,70972
|7,06
|1,1
|Beypazarı (Ankara)
|10:57:17 01-03-2025
|40,16194
|31,7775
|7
|2
|HIRKATEPE-BEYPAZARI (ANKARA)
|10:57:17 01-03-2025
|40,1883
|31,7555
|7,8
|2,2
|Kovancılar (Elazığ)
|10:54:50 01-03-2025
|38,77611
|40,00806
|6,97
|1,8
|KARASUNGUR-KOVANCILAR (ELAZIG)
|10:54:50 01-03-2025
|38,8043
|40,0765
|4,1
|2,2
|GIRIT ADASI (AKDENIZ)
|10:52:01 01-03-2025
|35,5473
|26,2885
|51,5
|2,3
|Ege Denizi - [154.03 km] Datça (Muğla)
|10:52:00 01-03-2025
|35,40944
|26,80028
|9,63
|2
|Ege Denizi
|10:48:45 01-03-2025
|36,88944
|25,80194
|7
|2,2
|EGE DENIZI
|10:48:43 01-03-2025
|36,7127
|25,5337
|4,6
|2,5
|Ege Denizi - [11.29 km] Dikili (İzmir)
|10:36:40 01-03-2025
|38,85139
|26,80528
|11,2
|1,5
|CANDARLI KORFEZI (EGE DENIZI)
|10:36:39 01-03-2025
|38,8447
|26,818
|15,3
|1,7
|Tut (Adıyaman)
|10:31:57 01-03-2025
|37,86528
|37,89611
|9,08
|1,5
|Karesi (Balıkesir)
|10:17:03 01-03-2025
|39,82694
|27,82222
|8,32
|1,1
|Göksun (Kahramanmaraş)
|10:17:02 01-03-2025
|37,83889
|36,28278
|7
|2
|Yeşilyurt (Malatya)
|10:16:55 01-03-2025
|38,20139
|38,07639
|7
|1,5
|Yeşilyurt (Malatya)
|10:16:04 01-03-2025
|38,19028
|38,03611
|7
|1,3
|EGE DENIZI
|09:55:33 01-03-2025
|36,6235
|25,5257
|10,1
|2,1
|Akhisar (Manisa)
|09:39:06 01-03-2025
|38,99444
|27,87333
|10,24
|1,1
|EGE DENIZI
|09:18:26 01-03-2025
|36,6875
|25,6785
|2,8
|1,9
|Nurdağı (Gaziantep)
|09:14:08 01-03-2025
|37,26278
|36,97278
|6,99
|1,1
|Gölyaka (Düzce)
|09:06:02 01-03-2025
|40,79278
|30,98778
|7,73
|1,4
|YAZLIK-GOLYAKA (DUZCE)
|09:06:02 01-03-2025
|40,7875
|30,9767
|12,4
|1,8
|Ege Denizi - [44.41 km] Ayvacık (Çanakkale)
|09:03:48 01-03-2025
|39,39889
|25,56056
|10,77
|1,2
|EGE DENIZI
|08:22:21 01-03-2025
|36,5938
|25,5827
|9
|2,4
|Karakoçan (Elazığ)
|07:55:43 01-03-2025
|38,93694
|40,03472
|6,56
|1,3
|Manavgat (Antalya)
|07:31:46 01-03-2025
|36,91389
|31,34167
|7,11
|1,2
|Yedisu (Bingöl)
|07:24:06 01-03-2025
|39,40139
|40,67194
|7
|1,3
|ELMALI-YEDISU (BINGOL)
|07:24:05 01-03-2025
|39,3715
|40,605
|5,1
|1,7
|EGE DENIZI
|07:17:53 01-03-2025
|36,6243
|25,434
|14,7
|1,8
|EGE DENIZI
|07:15:12 01-03-2025
|36,627
|25,524
|10,9
|2,3
|Ege Denizi - [12.58 km] Dikili (İzmir)
|07:12:21 01-03-2025
|39,05889
|26,685
|7
|1,1
|Rodopi, Anatoliki Makedonia kai Thraki (Yunanistan) - [93.99 km] Enez (Edirne)
|07:02:44 01-03-2025
|41,13139
|25,10444
|7,84
|2,2
|YUNANISTAN
|07:02:44 01-03-2025
|41,1382
|25,2705
|5,4
|2,2
|EGE DENIZI
|06:24:38 01-03-2025
|36,6178
|25,4892
|8,3
|2,4
|Ege Denizi
|06:24:37 01-03-2025
|36,51972
|25,45056
|7
|2,1
|Dalaman (Muğla)
|06:18:56 01-03-2025
|36,865
|28,9725
|7
|1,3
|Bigadiç (Balıkesir)
|06:09:34 01-03-2025
|39,36306
|28,0225
|7,19
|0,9
|EGE DENIZI
|06:04:21 01-03-2025
|36,6312
|25,4295
|5,3
|2
|Sumbas (Osmaniye)
|05:55:08 01-03-2025
|37,55778
|36,0375
|7,01
|1,5
|CICEKLIDERE-SUMBAS (OSMANIYE)
|05:55:08 01-03-2025
|37,5815
|36,0658
|3,9
|1,6
|EGE DENIZI
|05:30:54 01-03-2025
|36,5482
|25,4522
|14,7
|2,3
|Ege Denizi
|05:30:48 01-03-2025
|36,39417
|25,27944
|7
|2,3
|Onikişubat (Kahramanmaraş)
|05:07:30 01-03-2025
|37,87639
|36,65639
|7
|1,7
|DONGEL-(KAHRAMANMARAS)
|05:07:28 01-03-2025
|37,8585
|36,6607
|10,3
|1,9
|Arsuz (Hatay)
|04:49:40 01-03-2025
|36,33611
|35,94
|7
|1,4
|Ereğli (Konya)
|04:32:35 01-03-2025
|37,47
|34,15889
|6,98
|1,2
|HALKAPINAR (KONYA)
|04:32:35 01-03-2025
|37,4432
|34,1892
|6,7
|1,5
|Akdeniz - [66.08 km] Marmaris (Muğla)
|04:18:23 01-03-2025
|36,03694
|28,13917
|7,98
|1,6
|YUNANISTAN
|04:07:33 01-03-2025
|40,3282
|24,0952
|13,9
|2
|Merkez (Bingöl)
|04:06:15 01-03-2025
|38,82472
|40,43278
|6,97
|1,2
|BALPINAR-(BINGOL)
|04:06:13 01-03-2025
|38,834
|40,3673
|9,6
|1,3
|Akdeniz - [47.79 km] Kaş (Antalya)
|03:55:50 01-03-2025
|35,85194
|29,22222
|15,61
|1,1
|Demirözü (Bayburt)
|03:54:22 01-03-2025
|40,17222
|39,97889
|7
|0,7
|EGE DENIZI
|03:41:48 01-03-2025
|36,6268
|25,6535
|5,4
|3,2
|Ege Denizi
|03:41:46 01-03-2025
|36,63889
|25,66778
|7
|3,2
|Akdeniz - [241.69 km] Datça (Muğla)
|03:26:25 01-03-2025
|34,55917
|26,91889
|7,59
|2,3
|RODOS ADASI (AKDENIZ)
|03:23:06 01-03-2025
|36,2955
|28,1613
|5,2
|1,3
|Yeşilyurt (Malatya)
|03:12:10 01-03-2025
|38,21861
|38,07333
|7
|1,4
|SUCATI-DOGANSEHIR (MALATYA)
|03:12:09 01-03-2025
|38,2033
|38,0147
|5,4
|1,3
|Çal (Denizli)
|02:59:04 01-03-2025
|37,89111
|29,4
|7
|0,8
|Uğurludağ (Çorum)
|02:55:31 01-03-2025
|40,49056
|34,55667
|6,87
|1,7
|HACIAHMETDERESI-(CORUM)
|02:55:31 01-03-2025
|40,5222
|34,5578
|12,4
|1,7
|Gördes (Manisa)
|02:50:46 01-03-2025
|39,06639
|28,1675
|7
|0,7
|Yeşilyurt (Malatya)
|02:34:50 01-03-2025
|38,21
|38,06333
|7
|2,3
|DEDEKOY-AKCADAG (MALATYA)
|02:34:49 01-03-2025
|38,2345
|37,9965
|7,7
|2,3
|Marmara Denizi - [02.26 km] Çınarcık (Yalova)
|02:18:13 01-03-2025
|40,62056
|28,93028
|7,09
|2,4
|ESENKOY-CINARCIK (YALOVA)
|02:18:13 01-03-2025
|40,61
|28,9593
|10,8
|2,8
|Ege Denizi
|01:47:19 01-03-2025
|36,67611
|25,67722
|7
|2
|EGE DENIZI
|01:47:18 01-03-2025
|36,623
|25,485
|13,6
|2,6
|Ödemiş (İzmir)
|01:40:59 01-03-2025
|38,08583
|28,11
|7
|0,8
|Sumbas (Osmaniye)
|01:40:18 01-03-2025
|37,56361
|35,98722
|7,02
|2
|BOZTAHTA-KOZAN (ADANA)
|01:40:17 01-03-2025
|37,6322
|36,04
|10,2
|1,8
|Samandağ (Hatay)
|01:36:34 01-03-2025
|36,22472
|35,93528
|7
|1,7
|KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
|Lokasyon
|Saat / Tarih
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Büyüklük
|KAPIKAYA-KOZAN (ADANA)
|00:54:20 02-03-2025
|37,745
|35,5755
|5,3
|1,7
|Çat (Erzurum)
|23:33:53 01-03-2025
|39,67361
|40,69389
|7,19
|1,3
|Mustafakemalpaşa (Bursa)
|23:32:40 01-03-2025
|40,09083
|28,49389
|7,01
|1,1
|Ege Denizi - [09.69 km] Ayvacık (Çanakkale)
|23:14:56 01-03-2025
|39,40528
|26,17722
|9,9
|1,8
|MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)
|23:14:56 01-03-2025
|39,4012
|26,1473
|7,9
|2
|Nurdağı (Gaziantep)
|23:01:30 01-03-2025
|37,15472
|36,70833
|7
|2
|Saimbeyli (Adana)
|22:45:20 01-03-2025
|37,83722
|36,28028
|7
|2,8
|PAYAMBURNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|22:45:19 01-03-2025
|37,848
|36,3082
|1,9
|2,7
|Marmara Denizi - [11.37 km] Süleymanpaşa (Tekirdağ)
|22:29:04 01-03-2025
|40,80028
|27,55944
|13,6
|1,1
|AKDENIZ
|22:10:43 01-03-2025
|36,1468
|28,194
|11,6
|1,6
|Akdeniz - [69.22 km] Marmaris (Muğla)
|22:10:39 01-03-2025
|36,00861
|28,14056
|12,46
|1,5
|Akçadağ (Malatya)
|21:50:31 01-03-2025
|38,34111
|37,70972
|7,62
|1,2
|Ege Denizi - [41.40 km] Urla (İzmir)
|21:47:22 01-03-2025
|37,86917
|26,44528
|8,21
|1,3
|Darende (Malatya)
|21:41:08 01-03-2025
|38,42417
|37,49306
|7,02
|2
|SUGUL-DARENDE (MALATYA)
|21:41:07 01-03-2025
|38,4073
|37,4923
|1,8
|2
|Sungurlu (Çorum)
|21:24:37 01-03-2025
|40,005
|34,21167
|9,92
|1,1
|URLA (IZMIR)
|20:39:19 01-03-2025
|38,3428
|26,6982
|14,2
|1,6
|EGE DENIZI
|20:31:22 01-03-2025
|36,6885
|25,6788
|11,4
|2,4
|Gölbaşı (Ankara)
|20:14:07 01-03-2025
|39,43306
|32,86583
|6,91
|1,6
|CIMSIT-GOLBASI (ANKARA)
|20:14:07 01-03-2025
|39,3928
|32,865
|7,9
|1,6
|DEVEBOYNU-AFSIN (KAHRAMANMARAS)
|19:28:30 01-03-2025
|38,1273
|36,7982
|5,1
|1,7
|Göksun (Kahramanmaraş)
|19:28:28 01-03-2025
|38,1275
|36,67861
|6,7
|1,6
|Mamak (Ankara)
|17:40:25 01-03-2025
|39,835
|33,02222
|7
|0,8
|Mamak (Ankara)
|17:39:57 01-03-2025
|39,87
|33,03222
|7
|1
|MAMAK (ANKARA)
|17:39:57 01-03-2025
|39,8353
|33,0218
|5,3
|1,3
|Orhaneli (Bursa)
|16:55:39 01-03-2025
|39,99472
|28,81389
|7,23
|1,2
|Ege Denizi, Yamurgi Adası (Amorgos) - [130.44 km] Bodrum (Muğla)
|16:34:45 01-03-2025
|36,79111
|25,82
|7
|2
|EGE DENIZI
|16:34:45 01-03-2025
|36,685
|25,545
|10,6
|2,3
|Manavgat (Antalya)
|16:27:50 01-03-2025
|37,02167
|31,22444
|96,49
|1,3
|Pamukkale (Denizli)
|16:19:58 01-03-2025
|37,72194
|29,17333
|7,03
|1
|Mustafakemalpaşa (Bursa)
|16:09:39 01-03-2025
|39,94139
|28,80194
|7,83
|1,3
|CEMRE-KAS (ANTALYA)
|15:59:42 01-03-2025
|36,5425
|29,5583
|19,4
|2,3
|Kaş (Antalya)
|15:59:41 01-03-2025
|36,46333
|29,54139
|35,35
|2,1
|Ayrancı (Karaman)
|15:46:10 01-03-2025
|37,43861
|33,67472
|6,99
|1,1
|Kırıkhan (Hatay)
|15:39:46 01-03-2025
|36,51472
|36,40722
|7
|2,9
|ILIKPINAR-KIRIKHAN (HATAY)
|15:39:46 01-03-2025
|36,5245
|36,3858
|6,4
|2,9
|Gediz (Kütahya)
|15:35:39 01-03-2025
|39,16778
|29,37611
|7
|1
|Altıntaş (Kütahya)
|15:19:39 01-03-2025
|39,03889
|30,07444
|7
|2,3
|MECIDIYE-ALTINTAS (KUTAHYA)
|15:19:39 01-03-2025
|38,9945
|30,0607
|5
|2,5
|EGE DENIZI
|14:32:58 01-03-2025
|36,702
|25,6158
|4,7
|3,4
|Ege Denizi
|14:32:57 01-03-2025
|36,73472
|25,72306
|7
|3,2
|EGE DENIZI
|14:21:02 01-03-2025
|36,6327
|25,5567
|5
|2,2
|EGE DENIZI
|13:51:40 01-03-2025
|36,6097
|25,7942
|5
|2
|Emet (Kütahya)
|13:31:37 01-03-2025
|39,37278
|29,27333
|7
|1,4
|CALCAAGIL-EMET (KUTAHYA)
|13:31:36 01-03-2025
|39,3717
|29,3152
|9,8
|1,3
|Elbistan (Kahramanmaraş)
|13:17:09 01-03-2025
|38,25306
|37,33944
|7
|2,6
|GUNDERE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
|13:17:09 01-03-2025
|38,255
|37,351
|5
|2,8
|Akhisar (Manisa)
|13:14:18 01-03-2025
|38,86
|27,94083
|11,41
|1
|ISKELE-BIGADIC (BALIKESIR)
|13:11:34 01-03-2025
|39,4922
|28,1808
|7,7
|2
|Bigadiç (Balıkesir)
|13:11:33 01-03-2025
|39,46111
|28,15611
|7
|1,7
|Hınıs (Erzurum)
|13:10:01 01-03-2025
|39,30417
|41,72111
|14,45
|2,5
|BAYIRKOY-HINIS (ERZURUM)
|13:10:01 01-03-2025
|39,2968
|41,788
|9,4
|2,8
|Ege Denizi
|12:49:11 01-03-2025
|40,1825
|24,58833
|7
|2,1
|YUNANISTAN
|12:49:09 01-03-2025
|39,814
|24,1582
|23
|2,4
|Ege Denizi
|12:44:13 01-03-2025
|39,78944
|24,55556
|7
|2,4
|YUNANISTAN
|12:44:11 01-03-2025
|39,7808
|24,1315
|26
|2,7
|Artuklu (Mardin)
|12:38:33 01-03-2025
|37,42528
|40,66472
|15,39
|0,8
|Çubuk (Ankara)
|12:24:04 01-03-2025
|40,17389
|32,93417
|7
|1,5
|SIGIRLIHACI-CUBUK (ANKARA)
|12:24:04 01-03-2025
|40,1593
|32,9723
|7,6
|1,7
|Gölyaka (Düzce)
|12:08:59 01-03-2025
|40,78583
|30,98778
|7,12
|1
|Baklan (Denizli)
|11:46:13 01-03-2025
|37,90083
|29,50611
|7,87
|1,1
|Soma (Manisa)
|11:40:45 01-03-2025
|39,22028
|27,70972
|7,06
|1,1
|Beypazarı (Ankara)
|10:57:17 01-03-2025
|40,16194
|31,7775
|7
|2
|HIRKATEPE-BEYPAZARI (ANKARA)
|10:57:17 01-03-2025
|40,1883
|31,7555
|7,8
|2,2
|Kovancılar (Elazığ)
|10:54:50 01-03-2025
|38,77611
|40,00806
|6,97
|1,8
|KARASUNGUR-KOVANCILAR (ELAZIG)
|10:54:50 01-03-2025
|38,8043
|40,0765
|4,1
|2,2
|GIRIT ADASI (AKDENIZ)
|10:52:01 01-03-2025
|35,5473
|26,2885
|51,5
|2,3
|Ege Denizi - [154.03 km] Datça (Muğla)
|10:52:00 01-03-2025
|35,40944
|26,80028
|9,63
|2
|Ege Denizi
|10:48:45 01-03-2025
|36,88944
|25,80194
|7
|2,2
|EGE DENIZI
|10:48:43 01-03-2025
|36,7127
|25,5337
|4,6
|2,5
|Ege Denizi - [11.29 km] Dikili (İzmir)
|10:36:40 01-03-2025
|38,85139
|26,80528
|11,2
|1,5
|CANDARLI KORFEZI (EGE DENIZI)
|10:36:39 01-03-2025
|38,8447
|26,818
|15,3
|1,7
|Tut (Adıyaman)
|10:31:57 01-03-2025
|37,86528
|37,89611
|9,08
|1,5
|Karesi (Balıkesir)
|10:17:03 01-03-2025
|39,82694
|27,82222
|8,32
|1,1
|Göksun (Kahramanmaraş)
|10:17:02 01-03-2025
|37,83889
|36,28278
|7
|2
|Yeşilyurt (Malatya)
|10:16:55 01-03-2025
|38,20139
|38,07639
|7
|1,5
|Yeşilyurt (Malatya)
|10:16:04 01-03-2025
|38,19028
|38,03611
|7
|1,3
|EGE DENIZI
|09:55:33 01-03-2025
|36,6235
|25,5257
|10,1
|2,1
|Akhisar (Manisa)
|09:39:06 01-03-2025
|38,99444
|27,87333
|10,24
|1,1
|EGE DENIZI
|09:18:26 01-03-2025
|36,6875
|25,6785
|2,8
|1,9
|Nurdağı (Gaziantep)
|09:14:08 01-03-2025
|37,26278
|36,97278
|6,99
|1,1
|Gölyaka (Düzce)
|09:06:02 01-03-2025
|40,79278
|30,98778
|7,73
|1,4
|YAZLIK-GOLYAKA (DUZCE)
|09:06:02 01-03-2025
|40,7875
|30,9767
|12,4
|1,8
|Ege Denizi - [44.41 km] Ayvacık (Çanakkale)
|09:03:48 01-03-2025
|39,39889
|25,56056
|10,77
|1,2
|EGE DENIZI
|08:22:21 01-03-2025
|36,5938
|25,5827
|9
|2,4
|Karakoçan (Elazığ)
|07:55:43 01-03-2025
|38,93694
|40,03472
|6,56
|1,3
|Manavgat (Antalya)
|07:31:46 01-03-2025
|36,91389
|31,34167
|7,11
|1,2
|Yedisu (Bingöl)
|07:24:06 01-03-2025
|39,40139
|40,67194
|7
|1,3
|ELMALI-YEDISU (BINGOL)
|07:24:05 01-03-2025
|39,3715
|40,605
|5,1
|1,7
|EGE DENIZI
|07:17:53 01-03-2025
|36,6243
|25,434
|14,7
|1,8
|EGE DENIZI
|07:15:12 01-03-2025
|36,627
|25,524
|10,9
|2,3
|Ege Denizi - [12.58 km] Dikili (İzmir)
|07:12:21 01-03-2025
|39,05889
|26,685
|7
|1,1
|Rodopi, Anatoliki Makedonia kai Thraki (Yunanistan) - [93.99 km] Enez (Edirne)
|07:02:44 01-03-2025
|41,13139
|25,10444
|7,84
|2,2
|YUNANISTAN
|07:02:44 01-03-2025
|41,1382
|25,2705
|5,4
|2,2
|EGE DENIZI
|06:24:38 01-03-2025
|36,6178
|25,4892
|8,3
|2,4
|Ege Denizi
|06:24:37 01-03-2025
|36,51972
|25,45056
|7
|2,1
|Dalaman (Muğla)
|06:18:56 01-03-2025
|36,865
|28,9725
|7
|1,3
|Bigadiç (Balıkesir)
|06:09:34 01-03-2025
|39,36306
|28,0225
|7,19
|0,9
|EGE DENIZI
|06:04:21 01-03-2025
|36,6312
|25,4295
|5,3
|2
|Sumbas (Osmaniye)
|05:55:08 01-03-2025
|37,55778
|36,0375
|7,01
|1,5
|CICEKLIDERE-SUMBAS (OSMANIYE)
|05:55:08 01-03-2025
|37,5815
|36,0658
|3,9
|1,6
|EGE DENIZI
|05:30:54 01-03-2025
|36,5482
|25,4522
|14,7
|2,3
|Ege Denizi
|05:30:48 01-03-2025
|36,39417
|25,27944
|7
|2,3
|Onikişubat (Kahramanmaraş)
|05:07:30 01-03-2025
|37,87639
|36,65639
|7
|1,7
|DONGEL-(KAHRAMANMARAS)
|05:07:28 01-03-2025
|37,8585
|36,6607
|10,3
|1,9
|Arsuz (Hatay)
|04:49:40 01-03-2025
|36,33611
|35,94
|7
|1,4
|Ereğli (Konya)
|04:32:35 01-03-2025
|37,47
|34,15889
|6,98
|1,2
|HALKAPINAR (KONYA)
|04:32:35 01-03-2025
|37,4432
|34,1892
|6,7
|1,5
|Akdeniz - [66.08 km] Marmaris (Muğla)
|04:18:23 01-03-2025
|36,03694
|28,13917
|7,98
|1,6
|YUNANISTAN
|04:07:33 01-03-2025
|40,3282
|24,0952
|13,9
|2
|Merkez (Bingöl)
|04:06:15 01-03-2025
|38,82472
|40,43278
|6,97
|1,2
|BALPINAR-(BINGOL)
|04:06:13 01-03-2025
|38,834
|40,3673
|9,6
|1,3
|Akdeniz - [47.79 km] Kaş (Antalya)
|03:55:50 01-03-2025
|35,85194
|29,22222
|15,61
|1,1
|Demirözü (Bayburt)
|03:54:22 01-03-2025
|40,17222
|39,97889
|7
|0,7
|EGE DENIZI
|03:41:48 01-03-2025
|36,6268
|25,6535
|5,4
|3,2
|Ege Denizi
|03:41:46 01-03-2025
|36,63889
|25,66778
|7
|3,2
|Akdeniz - [241.69 km] Datça (Muğla)
|03:26:25 01-03-2025
|34,55917
|26,91889
|7,59
|2,3
|RODOS ADASI (AKDENIZ)
|03:23:06 01-03-2025
|36,2955
|28,1613
|5,2
|1,3
|Yeşilyurt (Malatya)
|03:12:10 01-03-2025
|38,21861
|38,07333
|7
|1,4
|SUCATI-DOGANSEHIR (MALATYA)
|03:12:09 01-03-2025
|38,2033
|38,0147
|5,4
|1,3
|Çal (Denizli)
|02:59:04 01-03-2025
|37,89111
|29,4
|7
|0,8
|Uğurludağ (Çorum)
|02:55:31 01-03-2025
|40,49056
|34,55667
|6,87
|1,7
|HACIAHMETDERESI-(CORUM)
|02:55:31 01-03-2025
|40,5222
|34,5578
|12,4
|1,7
|Gördes (Manisa)
|02:50:46 01-03-2025
|39,06639
|28,1675
|7
|0,7
|Yeşilyurt (Malatya)
|02:34:50 01-03-2025
|38,21
|38,06333
|7
|2,3
|DEDEKOY-AKCADAG (MALATYA)
|02:34:49 01-03-2025
|38,2345
|37,9965
|7,7
|2,3
|Marmara Denizi - [02.26 km] Çınarcık (Yalova)
|02:18:13 01-03-2025
|40,62056
|28,93028
|7,09
|2,4
|ESENKOY-CINARCIK (YALOVA)
|02:18:13 01-03-2025
|40,61
|28,9593
|10,8
|2,8
|Ege Denizi
|01:47:19 01-03-2025
|36,67611
|25,67722
|7
|2
|EGE DENIZI
|01:47:18 01-03-2025
|36,623
|25,485
|13,6
|2,6
|Ödemiş (İzmir)
|01:40:59 01-03-2025
|38,08583
|28,11
|7
|0,8
|Sumbas (Osmaniye)
|01:40:18 01-03-2025
|37,56361
|35,98722
|7,02
|2
|BOZTAHTA-KOZAN (ADANA)
|01:40:17 01-03-2025
|37,6322
|36,04
|10,2
|1,8
|Samandağ (Hatay)
|01:36:34 01-03-2025
|36,22472
|35,93528
|7
|1,7
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