Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 02 Mart 2026
02.03.2026 00:00
NTV
NTV - Haber Merkezi
Son depremler... 02 Mart 2026 deprem son dakika haberleri haberin detayında...
02 Mart 2026 son dakika AFAD son depremler ve Kandilli son dakika deprem listesi..
AFAD SON DEPREMLER LİSTESİKaynak: Afad
|Lokasyon
|Tarih/Saat
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Şiddet
|Ege Denizi - [96.28 km] Bodrum (Muğla)
|01 Mart 2026 22:27
|36.8189
|26.2039
|7.10
|1.70
|Sındırgı (Balıkesir)
|01 Mart 2026 22:17
|39.2511
|28.1203
|9.65
|1.00
|Sındırgı (Balıkesir)
|01 Mart 2026 22:03
|39.1794
|28.1836
|6.58
|1.00
|Ula (Muğla)
|01 Mart 2026 19:48
|37.0669
|28.3192
|6.10
|1.60
|Menteşe (Muğla)
|01 Mart 2026 19:41
|37.1081
|28.3361
|6.88
|1.40
|Sındırgı (Balıkesir)
|01 Mart 2026 19:26
|39.1772
|28.3019
|7.01
|1.70
|Sındırgı (Balıkesir)
|01 Mart 2026 18:44
|39.1792
|28.0903
|9.85
|1.40
|Sivrice (Elazığ)
|01 Mart 2026 18:31
|38.4194
|39.1364
|7.47
|1.40
|Ege Denizi - Saros Körfezi - [10.04 km] Eceabat (Çanakkale)
|01 Mart 2026 17:08
|40.4181
|26.3400
|7.00
|1.20
|Çüngüş (Diyarbakır)
|01 Mart 2026 16:50
|38.2011
|39.2922
|7.28
|2.50
|Bahçe (Osmaniye)
|01 Mart 2026 15:29
|37.1608
|36.6050
|7.00
|2.20
|Sındırgı (Balıkesir)
|01 Mart 2026 15:24
|39.2197
|28.1639
|7.36
|1.40
|Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [05.32 km] Menderes (İzmir)
|01 Mart 2026 15:11
|37.9719
|27.1525
|8.27
|1.70
|Pazarcık (Kahramanmaraş)
|01 Mart 2026 14:49
|37.2742
|37.0625
|4.84
|1.50
|Beypazarı (Ankara)
|01 Mart 2026 14:29
|40.1342
|31.8561
|6.86
|1.70
|Ege Denizi - Ildır Körfezi - [03.82 km] Çeşme (İzmir)
|01 Mart 2026 14:11
|38.4000
|26.4392
|8.56
|2.00
|Doğanşehir (Malatya)
|01 Mart 2026 14:08
|38.1208
|37.8828
|7.08
|1.40
|Palu (Elazığ)
|01 Mart 2026 13:37
|38.7092
|39.9889
|7.00
|1.10
|Ege Denizi - [68.75 km] Marmaris (Muğla)
|01 Mart 2026 13:29
|36.0786
|27.7644
|7.13
|1.90
|Afrin, Halep (Suriye) - [26.24 km] Reyhanlı (Hatay)
|01 Mart 2026 13:26
|36.4258
|36.9103
|4.15
|1.60
|Beypazarı (Ankara)
|01 Mart 2026 13:24
|40.1814
|31.7736
|6.93
|1.90
|Seydişehir (Konya)
|01 Mart 2026 13:07
|37.2942
|31.8906
|6.96
|1.20
KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİKaynak: Kandilli
|Lokasyon
|Tarih/Saat
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Şiddet
|KOBAKLAR-GORDES (MANISA)
|01 Mart 2026 23:44
|39.1027
|28.3438
|5.00
|1.30
|AKYAKA-ULA (MUGLA)
|01 Mart 2026 22:48
|37.0705
|28.3383
|9.80
|1.80
|AKYAKA-ULA (MUGLA)
|01 Mart 2026 22:41
|37.0775
|28.3183
|6.00
|1.60
|YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|01 Mart 2026 22:26
|39.1400
|28.2845
|9.40
|1.80
|KAVAKKOY-SIVRICE (ELAZIG)
|01 Mart 2026 21:31
|38.4385
|39.1613
|10.80
|1.70
|SAROS KORFEZI (EGE DENIZI)
|01 Mart 2026 20:08
|40.4200
|26.3265
|9.90
|1.40
|GECITKOY-CUNGUS (DIYARBAKIR)
|01 Mart 2026 19:50
|38.2013
|39.2692
|4.90
|2.50
|SAROS KORFEZI (EGE DENIZI)
|01 Mart 2026 19:32
|40.4330
|26.4085
|12.90
|1.00
|PALAMUT-SARKOY (TEKIRDAG)
|01 Mart 2026 19:07
|40.7530
|27.1563
|17.20
|1.40
|FEVZIPASA-ISLAHIYE (GAZIANTEP)
|01 Mart 2026 18:29
|37.1253
|36.6325
|5.70
|2.30
|YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|01 Mart 2026 18:24
|39.2147
|28.1892
|5.30
|1.20
|KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
|01 Mart 2026 18:11
|37.9832
|27.1247
|17.30
|1.60
|EMIROGLU-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)
|01 Mart 2026 17:49
|37.3397
|37.0727
|16.90
|1.50
|NALLIGOLCUK-NALLIHAN (ANKARA)
|01 Mart 2026 17:29
|40.2800
|31.5967
|17.60
|1.90
|ATALAR-YESILYURT (MALATYA)
|01 Mart 2026 17:14
|38.2158
|38.1605
|5.40
|1.60
|DALYANKOY ACIKLARI-IZMIR (EGE DENIZI)
|01 Mart 2026 17:11
|38.4068
|26.4247
|3.60
|2.40
|TOPRAKTEPE-DOGANSEHIR (MALATYA)
|01 Mart 2026 17:08
|38.1077
|37.8358
|7.90
|1.60
|AKDENIZ
|01 Mart 2026 16:29
|35.8688
|27.9180
|6.10
|2.00
|SEKLI-BEYPAZARI (ANKARA)
|01 Mart 2026 16:24
|40.2082
|31.7072
|6.70
|2.00
|CALCAAGIL-EMET (KUTAHYA)
|01 Mart 2026 16:05
|39.3645
|29.2705
|8.20
|1.50
|MAZMANLI-HASSA (HATAY)
|01 Mart 2026 16:05
|36.6922
|36.5468
|18.40
|1.60
|BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|01 Mart 2026 15:35
|39.1408
|28.2632
|12.80
|1.00
|SARMA-(MANISA)
|01 Mart 2026 15:16
|38.7567
|27.4107
|9.10
|1.60
|KOSEDERE-KARABURUN (IZMIR)
|01 Mart 2026 14:52
|38.5670
|26.5400
|3.90
|1.50
|BOZBEL-DALAMAN (MUGLA)
|01 Mart 2026 14:42
|36.9167
|28.9700
|19.00
|1.00
|EGE DENIZI
|01 Mart 2026 14:36
|40.3405
|25.6727
|12.10
|1.60
|BOZBEL-DALAMAN (MUGLA)
|01 Mart 2026 13:19
|36.9113
|28.9772
|3.90
|1.50
|KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|01 Mart 2026 13:08
|39.1952
|28.0667
|8.20
|1.30