Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 02 Mayıs 2026
02.05.2026 00:00
Son Güncelleme: 02.05.2026 01:00
NTV
NTV - Haber Merkezi
Son depremler... 02 Mayıs 2026 deprem son dakika haberleri. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ve AFAD deprem haberleri..
02 Mayıs 2026 son dakika AFAD son depremler ve Kandilli son dakika deprem listesi..
AFAD SON DEPREMLER LİSTESİKaynak: Afad
|Lokasyon
|Tarih/Saat
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Şiddet
|Gördes (Manisa)
|01 Mayıs 2026 23:49
|39.0533
|28.2586
|6.98
|1.50
|Kemah (Erzincan)
|01 Mayıs 2026 23:42
|39.7050
|38.8753
|7.00
|0.90
|Sındırgı (Balıkesir)
|01 Mayıs 2026 23:41
|39.2264
|28.1506
|7.00
|1.40
|Sındırgı (Balıkesir)
|01 Mayıs 2026 23:36
|39.1267
|28.1864
|7.00
|1.00
|Karadeniz
|01 Mayıs 2026 23:26
|43.9769
|35.8578
|8.49
|2.80
|Göksun (Kahramanmaraş)
|01 Mayıs 2026 23:03
|37.8869
|36.4717
|7.02
|2.40
|Eğirdir (Isparta)
|01 Mayıs 2026 23:00
|37.9042
|30.9717
|7.00
|1.10
|Kepez (Antalya)
|01 Mayıs 2026 22:54
|37.0331
|30.7367
|6.61
|1.40
|Hınıs (Erzurum)
|01 Mayıs 2026 22:52
|39.2094
|41.7028
|15.29
|1.70
|Pazarcık (Kahramanmaraş)
|01 Mayıs 2026 22:35
|37.5861
|37.2758
|7.00
|0.70
|Sındırgı (Balıkesir)
|01 Mayıs 2026 22:34
|39.2169
|28.1525
|7.00
|1.60
|Akdeniz - [60.56 km] Kumluca (Antalya)
|01 Mayıs 2026 21:33
|35.9875
|30.9558
|42.28
|2.10
|Merkez (Adıyaman)
|01 Mayıs 2026 21:29
|37.9736
|38.1792
|7.00
|1.70
|Ege Denizi - [36.08 km] Didim (Aydın)
|01 Mayıs 2026 20:04
|37.4525
|26.8183
|6.56
|1.80
|Kırıkhan (Hatay)
|01 Mayıs 2026 19:52
|36.4989
|36.3669
|6.88
|1.60
|Menderes (İzmir)
|01 Mayıs 2026 19:48
|38.1481
|27.2569
|7.00
|1.70
|Çayırlı (Erzincan)
|01 Mayıs 2026 19:28
|40.0181
|40.2589
|7.00
|1.50
|Sındırgı (Balıkesir)
|01 Mayıs 2026 19:28
|39.1608
|28.2608
|5.34
|1.30
|Sındırgı (Balıkesir)
|01 Mayıs 2026 19:10
|39.2211
|28.0978
|5.80
|1.90
|Merkez (Adıyaman)
|01 Mayıs 2026 18:03
|37.9608
|38.3772
|7.11
|1.70
|Göksun (Kahramanmaraş)
|01 Mayıs 2026 17:52
|37.8919
|36.4769
|6.92
|1.50
|Türkoğlu (Kahramanmaraş)
|01 Mayıs 2026 17:35
|37.4169
|36.8258
|6.74
|0.80
|Arıcak (Elazığ)
|01 Mayıs 2026 16:39
|38.4839
|40.1667
|7.00
|1.80
|Göksun (Kahramanmaraş)
|01 Mayıs 2026 16:21
|37.8858
|36.4708
|7.00
|1.80
|Yahyalı (Kayseri)
|01 Mayıs 2026 15:53
|37.8242
|35.4672
|7.00
|1.90
KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİKaynak: Kandilli
|Lokasyon
|Tarih/Saat
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Şiddet
|CAVUSLU-DOGANSEHIR (MALATYA)
|02 Mayıs 2026 00:49
|38.2198
|37.7587
|17.70
|1.10
|AKDENIZ
|02 Mayıs 2026 00:33
|36.0638
|30.9573
|50.10
|2.40
|SARIKAYA-(ADIYAMAN)
|02 Mayıs 2026 00:29
|37.9627
|38.1773
|13.90
|1.70
|ONIKI ADALAR (EGE DENIZI)
|01 Mayıs 2026 23:04
|37.3715
|26.7328
|7.40
|1.80
|AKDENIZ
|01 Mayıs 2026 22:56
|36.3445
|28.6770
|10.30
|2.10
|KARAKUYU-MENDERES (IZMIR)
|01 Mayıs 2026 22:48
|38.1140
|27.2185
|5.80
|1.80
|YAYLALAR-(BAYBURT)
|01 Mayıs 2026 22:28
|40.0282
|40.2493
|4.70
|1.80
|YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) REVIZE01 (2026.05.01 19:28:09)
|01 Mayıs 2026 22:28
|39.1298
|28.2813
|14.00
|1.40
|KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|01 Mayıs 2026 22:10
|39.2180
|28.0873
|5.40
|2.10
|DOSTAL-ILIC (ERZINCAN)
|01 Mayıs 2026 21:52
|39.4917
|38.4462
|24.40
|1.70
|KOZAN-(ADIYAMAN)
|01 Mayıs 2026 21:03
|37.9307
|38.3837
|12.60
|1.80
|MARMARA DENIZI
|01 Mayıs 2026 20:27
|40.6977
|28.6607
|5.00
|1.70
|YOGUNBILEK-ARICAK (ELAZIG)
|01 Mayıs 2026 19:38
|38.4930
|40.1885
|6.50
|2.00
|DEGIRMENDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|01 Mayıs 2026 19:21
|37.8923
|36.4775
|3.20
|1.70
|ULUPINAR-YAHYALI (KAYSERI)
|01 Mayıs 2026 18:53
|37.8247
|35.3587
|5.00
|2.20
|YAYLABAYIR-SINDIRGI (BALIKESIR)
|01 Mayıs 2026 18:21
|39.1422
|28.3580
|9.60
|1.90
|MUREFTE ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI)
|01 Mayıs 2026 18:03
|40.5593
|27.3735
|14.90
|1.10
|ESKIYOL-KELKIT (GUMUSHANE)
|01 Mayıs 2026 17:50
|39.9555
|39.6163
|21.70
|2.00
|SARIKAYALAR-BAHSILI (KIRIKKALE)
|01 Mayıs 2026 17:33
|39.6490
|33.3090
|13.90
|1.10
|AKBAYIR-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
|01 Mayıs 2026 17:24
|38.1782
|37.3012
|6.40
|2.00
|ISIKLAR-YESILOVA (BURDUR)
|01 Mayıs 2026 17:07
|37.5615
|29.6967
|5.00
|2.40
|KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
|01 Mayıs 2026 16:46
|37.9863
|27.1125
|5.40
|2.20
|CUKURASMA-GULNAR (MERSIN)
|01 Mayıs 2026 16:26
|36.3883
|33.4440
|2.80
|1.20
|ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR)
|01 Mayıs 2026 15:59
|39.2295
|28.0340
|20.90
|1.30
|GIRIT ADASI (AKDENIZ)
|01 Mayıs 2026 15:46
|35.0318
|26.2168
|19.70
|2.20