Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 02 Şubat 2025
Son depremler...Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler.. 02 Şubat 2025 deprem son dakika haberleri haberin detayında...Artçı deprem mi oldu? Son deprem büyüklüğü ne kadar? Yakınımdaki depremler nelerdir? Anlık deprem mi oldu? Son dakika canlı deprem Türkiye haritası..Kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü ve AFAD deprem haberleri..İstanbul'da deprem mi oldu? Ankara'da deprem mi oldu? İzmir'de deprem mi oldu? Hangi illerde deprem oldu ve hissedildi? Bugün deprem mi oldu? Deprem ne zaman ve kaç şiddetinde oldu? En son hangi bölgede deprem oldu? Deprem haberleriyle ilgili en çok merak edilenlerin cevabı haberde..
02 Şubat 2025 son dakika AFAD son depremler ve Kandilli son dakika deprem listesi..
|AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
|Lokasyon
|Saat / Tarih
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Büyüklük
|Ege Denizi
|23:19:59 01-02-2025
|36,74472
|25,75889
|7
|2,1
|AKDENIZ
|23:19:55 01-02-2025
|36,5322
|25,5122
|5
|2,6
|Merkez (Bolu)
|23:06:48 01-02-2025
|40,82528
|31,67194
|8,74
|1,1
|Yeşilyurt (Malatya)
|23:04:10 01-02-2025
|38,34111
|38,25722
|7
|1,1
|AKDENIZ
|22:57:56 01-02-2025
|36,5175
|25,5873
|5
|2,9
|AKDENIZ
|22:56:14 01-02-2025
|36,5415
|25,5728
|7
|2,7
|Ege Denizi
|22:56:12 01-02-2025
|36,59139
|25,57417
|7
|2,3
|Ege Denizi - [76.83 km] Datça (Muğla)
|22:23:21 01-02-2025
|36,00889
|27,585
|7,52
|2
|Akçadağ (Malatya)
|21:13:27 01-02-2025
|38,46861
|37,95611
|7,02
|1,5
|YALINBUDAK-AKCADAG (MALATYA)
|21:13:26 01-02-2025
|38,4357
|37,9892
|8,2
|1,6
|Doğanşehir (Malatya)
|20:43:10 01-02-2025
|38,05222
|37,69111
|6,97
|1,4
|Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [07.07 km] Kuşadası (Aydın)
|20:01:17 01-02-2025
|37,86
|27,16583
|6,65
|2,1
|KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
|20:01:16 01-02-2025
|37,8545
|27,1607
|6,2
|2,2
|AKDENIZ
|19:46:59 01-02-2025
|36,5587
|25,5138
|1,2
|3
|AKDENIZ
|19:39:49 01-02-2025
|36,5148
|25,5147
|5
|3,4
|Germencik (Aydın)
|19:27:48 01-02-2025
|37,92333
|27,64222
|6,95
|1,7
|HABIBLER-GERMENCIK (AYDIN)
|19:27:48 01-02-2025
|37,9787
|27,6247
|5,2
|1,9
|Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [06.10 km] Kuşadası (Aydın)
|18:43:33 01-02-2025
|37,86083
|27,17722
|6,82
|1,9
|KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
|18:43:32 01-02-2025
|37,908
|27,1448
|5,5
|2,2
|Karaçoban (Erzurum)
|18:05:06 01-02-2025
|39,45056
|42,22444
|7,03
|1,4
|Orhaneli (Bursa)
|17:53:47 01-02-2025
|39,90389
|28,85444
|6,77
|1,4
|Yeşilyurt (Malatya)
|17:51:14 01-02-2025
|38,30028
|38,27722
|9,75
|1,7
|Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [06.71 km] Kuşadası (Aydın)
|17:40:38 01-02-2025
|37,86389
|27,17083
|7,15
|1,5
|Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [04.84 km] Kuşadası (Aydın)
|17:26:20 01-02-2025
|37,87111
|27,19611
|7
|1,5
|Ege Denizi - [04.16 km] Ayvacık (Çanakkale)
|17:11:35 01-02-2025
|39,47194
|26,27667
|7,11
|1,3
|Ege Denizi
|17:01:50 01-02-2025
|36,56833
|25,45917
|7
|2,8
|Ege Denizi
|16:56:09 01-02-2025
|36,69167
|25,77444
|7
|2,8
|AKDENIZ
|16:51:20 01-02-2025
|36,4798
|25,4665
|3,6
|3,4
|Ege Denizi
|16:51:19 01-02-2025
|36,61667
|25,47194
|7
|3,5
|Ege Denizi
|16:47:39 01-02-2025
|36,67111
|25,74278
|7
|3
|AKDENIZ
|16:47:37 01-02-2025
|36,51
|25,5283
|1,2
|3,2
|AKDENIZ
|16:34:31 01-02-2025
|36,553
|25,5967
|3,6
|3
|Ege Denizi
|16:34:28 01-02-2025
|36,62056
|25,53917
|7
|3,2
|Darende (Malatya)
|16:31:41 01-02-2025
|38,43944
|37,57639
|6,99
|1,5
|YALINTAS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
|16:31:39 01-02-2025
|38,3977
|37,4555
|4,9
|1,8
|AKDENIZ
|16:29:55 01-02-2025
|36,488
|25,5328
|6,4
|4,2
|Ege Denizi
|16:29:48 01-02-2025
|36,49222
|25,39917
|7
|4,4
|Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [08.39 km] Kuşadası (Aydın)
|16:26:10 01-02-2025
|37,82944
|27,14833
|7,06
|1,3
|AKDENIZ
|16:07:26 01-02-2025
|36,5383
|25,4298
|5
|2,4
|AKDENIZ
|15:51:43 01-02-2025
|36,5015
|25,5418
|5
|4,1
|Ege Denizi
|15:51:41 01-02-2025
|36,57556
|25,5875
|7
|4,2
|Eşme (Uşak)
|15:26:16 01-02-2025
|38,49083
|29,15583
|7,01
|1
|AKDENIZ
|14:54:41 01-02-2025
|36,4103
|25,3938
|2
|3
|Ege Denizi
|14:54:40 01-02-2025
|36,55222
|25,46972
|7
|3,1
|Tavşanlı (Kütahya)
|14:52:36 01-02-2025
|39,67028
|29,47056
|6,97
|1,3
|AKDENIZ
|14:26:14 01-02-2025
|36,5383
|25,5143
|2,7
|2,6
|Ege Denizi
|14:26:13 01-02-2025
|36,60583
|25,59139
|7
|2,6
|Göksun (Kahramanmaraş)
|14:17:09 01-02-2025
|38,00778
|36,2925
|10,95
|3
|KAZANDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|14:17:08 01-02-2025
|38,0073
|36,3078
|5
|3
|Ege Denizi
|14:13:42 01-02-2025
|36,49111
|25,55806
|7
|3,1
|AKDENIZ
|14:13:42 01-02-2025
|36,452
|25,3035
|5
|3
|Refahiye (Erzincan)
|14:09:58 01-02-2025
|39,85222
|38,75556
|9,02
|2,1
|PINARYOLU-REFAHIYE (ERZINCAN)
|14:09:58 01-02-2025
|39,8703
|38,7087
|7,7
|2,1
|AKDENIZ
|14:00:54 01-02-2025
|36,4112
|25,3318
|5
|2,4
|Ege Denizi
|14:00:52 01-02-2025
|36,54167
|25,51694
|7
|2,8
|Ege Denizi - [08.23 km] Ayvacık (Çanakkale)
|13:55:07 01-02-2025
|39,42056
|26,30861
|7,25
|2,1
|EDREMIT KORFEZI (EGE DENIZI)
|13:55:07 01-02-2025
|39,4182
|26,3353
|5,9
|1,9
|AKDENIZ
|13:44:55 01-02-2025
|36,5272
|25,4713
|1,6
|3,1
|Ege Denizi
|13:44:54 01-02-2025
|36,6025
|25,62389
|7
|3,1
|YUKARICAKMAK-(ELAZIG)
|13:33:24 01-02-2025
|38,7108
|38,9573
|20,1
|1
|Karadeniz - [26.47 km] Pazar (Rize)
|13:32:46 01-02-2025
|41,38389
|40,70361
|7,28
|1,5
|AKDENIZ
|13:26:45 01-02-2025
|36,4357
|25,5433
|7,5
|3,1
|Ege Denizi
|13:26:42 01-02-2025
|36,605
|25,57639
|7
|3,1
|AKDENIZ
|13:16:35 01-02-2025
|36,4227
|25,5548
|5
|4,1
|Ege Denizi
|13:16:34 01-02-2025
|36,62722
|25,59722
|7
|4
|Yeşilyurt (Malatya)
|13:08:53 01-02-2025
|38,19333
|38,055
|7,11
|1,7
|Nilüfer (Bursa)
|13:07:20 01-02-2025
|40,1225
|28,80611
|9,12
|1
|AKDENIZ
|13:03:36 01-02-2025
|36,4902
|25,292
|1,3
|2,6
|Ege Denizi
|13:03:35 01-02-2025
|36,64139
|25,35472
|7
|2,6
|Merkez (Kırklareli)
|12:51:49 01-02-2025
|41,89917
|27,35722
|4,84
|1,1
|Tavşanlı (Kütahya)
|12:46:41 01-02-2025
|39,65833
|29,45083
|7,03
|1,4
|Doğanşehir (Malatya)
|12:45:32 01-02-2025
|38,19194
|37,82889
|7
|2,4
|DEDEYAZI-DOGANSEHIR (MALATYA)
|12:45:31 01-02-2025
|38,1987
|37,855
|1,1
|2,2
|Bigadiç (Balıkesir)
|12:43:19 01-02-2025
|39,47917
|28,17556
|7,01
|1,6
|Torul (Gümüşhane)
|12:42:38 01-02-2025
|40,37833
|39,27
|5,04
|1,2
|Türkoğlu (Kahramanmaraş)
|12:40:55 01-02-2025
|37,41083
|36,84333
|7,07
|1
|Gürsu (Bursa)
|12:01:19 01-02-2025
|40,26806
|29,22833
|9,34
|1,8
|DISKAYA-GURSU (BURSA)
|12:01:19 01-02-2025
|40,2708
|29,2397
|0
|1,4
|Ege Denizi - [24.10 km] Bodrum (Muğla)
|11:58:35 01-02-2025
|36,76861
|27,18361
|6,41
|2
|ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
|11:58:34 01-02-2025
|36,7665
|27,1897
|5,4
|2,1
|İnönü (Eskişehir)
|11:55:53 01-02-2025
|39,73056
|30,17139
|7
|1,1
|EGE DENIZI
|11:39:28 01-02-2025
|37,9722
|25,4595
|7,2
|2,3
|Ege Denizi - [74.17 km] Çeşme (İzmir)
|11:39:27 01-02-2025
|38,15056
|25,4225
|7
|2,3
|Soma (Manisa)
|11:25:23 01-02-2025
|39,31028
|27,51
|12,03
|1,6
|VAKIFLI-SOMA (MANISA)
|11:25:23 01-02-2025
|39,3105
|27,5298
|13,8
|1,5
|AKDENIZ
|11:21:16 01-02-2025
|36,4012
|25,5558
|6,7
|3
|Ege Denizi
|11:21:15 01-02-2025
|36,70417
|25,57028
|7
|2,8
|Dalaman (Muğla)
|11:15:58 01-02-2025
|36,85
|29,01667
|6,22
|1,6
|TASBASI-DALAMAN (MUGLA)
|11:15:57 01-02-2025
|36,8812
|29,0277
|9,6
|1,6
|Göksun (Kahramanmaraş)
|11:02:36 01-02-2025
|38,07111
|36,49111
|6,98
|2,2
|MEHMETBEY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|11:02:35 01-02-2025
|38,0927
|36,4785
|1,9
|2,1
|DUDAS-BEYPAZARI (ANKARA)
|10:52:40 01-02-2025
|40,253
|31,7208
|5,1
|1,6
|Ege Denizi
|10:14:24 01-02-2025
|36,67694
|25,56583
|7
|2,6
|AKDENIZ
|10:14:23 01-02-2025
|36,5757
|25,4207
|4,5
|2,7
|YUKARIULUPINAR-DARENDE (MALATYA)
|09:59:40 01-02-2025
|38,4033
|37,5515
|5
|1,4
|AKDENIZ
|09:58:06 01-02-2025
|36,4847
|25,4347
|6
|3,5
|Ege Denizi
|09:58:03 01-02-2025
|36,55944
|25,29194
|11,56
|3,5
|Ege Denizi - [05.31 km] Ayvacık (Çanakkale)
|09:53:32 01-02-2025
|39,45917
|26,27139
|8,77
|2,1
|BEKTAS-AYVACIK (CANAKKALE)
|09:53:32 01-02-2025
|39,4615
|26,2562
|5,4
|2,1
|Ege Denizi
|09:18:03 01-02-2025
|36,65222
|25,46861
|7
|3
|AKDENIZ
|09:18:03 01-02-2025
|36,4643
|25,4283
|5
|3,4
|Ege Denizi
|09:15:42 01-02-2025
|36,69389
|25,52778
|7
|2,7
|AKDENIZ
|09:15:41 01-02-2025
|36,6265
|25,3945
|9,9
|2,9
|Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)
|09:05:56 01-02-2025
|37,45667
|37,16
|9,71
|1,8
|DOGANLIKARAHASAN-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)
|09:05:56 01-02-2025
|37,4673
|37,1697
|6,5
|1,5
|Ege Denizi
|09:03:36 01-02-2025
|36,64222
|25,58139
|7
|3,7
|AKDENIZ
|09:03:35 01-02-2025
|36,524
|25,4343
|1,1
|3,8
|Ege Denizi
|09:02:13 01-02-2025
|36,695
|25,575
|7
|3,6
|AKDENIZ
|09:02:11 01-02-2025
|36,5727
|25,314
|1,4
|3
|EGE DENIZI
|08:51:15 01-02-2025
|36,6362
|25,2762
|5
|2,7
|Ege Denizi
|08:51:13 01-02-2025
|36,56444
|25,53917
|7
|2,6
|AKDENIZ
|08:31:32 01-02-2025
|36,5558
|25,4135
|2,1
|4
|Ege Denizi
|08:31:27 01-02-2025
|36,52417
|25,37889
|7
|3,9
|Ege Denizi - [07.95 km] Ayvacık (Çanakkale)
|08:26:25 01-02-2025
|39,42417
|26,30472
|7,06
|1,7
|EDREMIT KORFEZI (EGE DENIZI)
|08:26:25 01-02-2025
|39,4178
|26,2972
|8,6
|1,8
|Ege Denizi - [15.33 km] Gökçeada (Çanakkale)
|07:26:28 01-02-2025
|40,36083
|25,98583
|7
|1,3
|KALEKOY-GOKCEADA (CANAKKALE)
|07:26:28 01-02-2025
|40,3863
|25,9252
|7,6
|1,4
|Akdağmadeni (Yozgat)
|07:07:01 01-02-2025
|39,72667
|35,96056
|18,71
|1
|Akdağmadeni (Yozgat)
|07:04:03 01-02-2025
|39,74694
|35,98667
|16,78
|1,3
|HAYRAN-AKDAGMADENI (YOZGAT)
|07:04:03 01-02-2025
|39,7572
|36,0198
|10,9
|1,7
|AKDENIZ
|06:54:14 01-02-2025
|36,5565
|25,3535
|8,6
|2,2
|DUDAS-BEYPAZARI (ANKARA)
|06:18:12 01-02-2025
|40,269
|31,7327
|8,2
|1,7
|Beypazarı (Ankara)
|06:18:11 01-02-2025
|40,21722
|31,72611
|6,84
|1,4
|Çameli (Denizli)
|05:40:07 01-02-2025
|37,09111
|29,19139
|6,73
|1,4
|KOLAK-CAMELI (DENIZLI)
|05:40:07 01-02-2025
|37,0957
|29,2098
|6,8
|1,8
|AKDENIZ
|05:37:38 01-02-2025
|36,5318
|25,7875
|8,7
|1,7
|KOZDERE-ISLAHIYE (GAZIANTEP)
|05:20:50 01-02-2025
|37,1455
|36,6625
|5,1
|1,7
|Pamukkale (Denizli)
|04:44:03 01-02-2025
|37,92361
|29,18694
|6,99
|1,9
|IRLIGANLI-(DENIZLI)
|04:44:03 01-02-2025
|37,9115
|29,21
|10,3
|1,9
|Lice (Diyarbakır)
|04:29:05 01-02-2025
|38,52111
|40,43611
|6,95
|1,5
|SENLIK-LICE (DIYARBAKIR)
|04:29:05 01-02-2025
|38,499
|40,427
|3,1
|1,7
|Yeşilyurt (Malatya)
|04:22:12 01-02-2025
|38,25639
|38,13
|7
|1,1
|YALINKAYA-YESILYURT (MALATYA)
|04:22:10 01-02-2025
|38,1563
|38,1343
|23,8
|0,9
|Pütürge (Malatya)
|04:18:53 01-02-2025
|38,28778
|38,81778
|7
|0,9
|Ege Denizi
|03:41:45 01-02-2025
|36,75194
|25,50278
|7
|2,5
|AKDENIZ
|03:41:42 01-02-2025
|36,5367
|25,478
|4,8
|2,7
|Arguvan (Malatya)
|03:32:15 01-02-2025
|38,74361
|38,22556
|7,52
|1,7
|ASAR-ARGUVAN (MALATYA)
|03:32:15 01-02-2025
|38,7292
|38,222
|5,4
|1,9
|Ege Denizi
|03:28:01 01-02-2025
|36,69389
|25,42083
|7
|2,2
|AKDENIZ
|03:28:00 01-02-2025
|36,5598
|25,461
|5
|2,4
|Osmancık (Çorum)
|03:26:47 01-02-2025
|41,06806
|34,86694
|12,09
|2,1
|HANEFI-OSMANCIK (CORUM)
|03:26:47 01-02-2025
|41,0985
|34,8473
|3,7
|2,4
|EGE DENIZI
|03:15:32 01-02-2025
|36,5908
|25,16
|8,5
|2,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|03:06:01 01-02-2025
|39,10639
|28,2375
|7
|0,8
|Ege Denizi - [04.25 km] Ayvacık (Çanakkale)
|03:01:35 01-02-2025
|39,4675
|26,26361
|6,39
|1,8
|EDREMIT KORFEZI (EGE DENIZI)
|03:01:34 01-02-2025
|39,4282
|26,2723
|7
|1,9
|Ege Denizi - [17.20 km] Karaburun (İzmir)
|03:01:21 01-02-2025
|38,68333
|26,20889
|7,15
|1,7
|Çal (Denizli)
|02:54:58 01-02-2025
|37,97417
|29,28528
|12,4
|1,4
|BAKLANCAKIRLAR-CAL (DENIZLI)
|02:54:58 01-02-2025
|37,9338
|29,3328
|18
|1,5
|Keban (Elazığ)
|02:51:09 01-02-2025
|38,81667
|38,74556
|7,02
|1,3
|CALIK-KEBAN (ELAZIG)
|02:51:09 01-02-2025
|38,7793
|38,7963
|5
|1,5
|AKDENIZ
|02:33:15 01-02-2025
|35,3248
|27,5492
|9,3
|1,8
|YUNANISTAN
|02:28:17 01-02-2025
|40,303
|24,147
|9,7
|1,6
|Çal (Denizli)
|02:24:23 01-02-2025
|37,95167
|29,29944
|10,31
|1,5
|BAKLANCAKIRLAR-CAL (DENIZLI)
|02:24:22 01-02-2025
|37,9712
|29,321
|2,5
|1,7
|SADIKLI-YAZIHAN (MALATYA)
|02:22:00 01-02-2025
|38,5438
|37,9628
|14,1
|1,3
|Yazıhan (Malatya)
|02:21:59 01-02-2025
|38,58056
|37,99833
|7
|1,3
|Nurhak (Kahramanmaraş)
|02:12:53 01-02-2025
|38,01056
|37,46472
|7
|1,4
|NURHAK (KAHRAMANMARAS)
|02:12:51 01-02-2025
|37,9443
|37,4325
|8,3
|1,2
|Ayvacık (Çanakkale)
|02:00:23 01-02-2025
|39,52528
|26,23861
|7
|0,9
|TASAGIL-AYVACIK (CANAKKALE)
|02:00:22 01-02-2025
|39,5415
|26,1557
|11,7
|1
|Akdeniz - İskenderun Körfezi - [10.37 km] İskenderun (Hatay)
|01:51:22 01-02-2025
|36,66083
|36,07972
|7
|1,4
|KARAAGAC-ARSUZ (HATAY)
|01:51:21 01-02-2025
|36,6462
|36,0777
|5,3
|1,5
|Kale (Malatya)
|01:41:52 01-02-2025
|38,36056
|38,83306
|7
|0,9
|Ege Denizi
|01:33:11 01-02-2025
|36,56389
|25,615
|7
|2
|AKDENIZ
|01:33:09 01-02-2025
|36,5272
|25,4315
|5,5
|2,2
|KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
|Lokasyon
|Saat / Tarih
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Büyüklük
|Ege Denizi
|23:19:59 01-02-2025
|36,74472
|25,75889
|7
|2,1
|AKDENIZ
|23:19:55 01-02-2025
|36,5322
|25,5122
|5
|2,6
|Merkez (Bolu)
|23:06:48 01-02-2025
|40,82528
|31,67194
|8,74
|1,1
|Yeşilyurt (Malatya)
|23:04:10 01-02-2025
|38,34111
|38,25722
|7
|1,1
|AKDENIZ
|22:57:56 01-02-2025
|36,5175
|25,5873
|5
|2,9
|AKDENIZ
|22:56:14 01-02-2025
|36,5415
|25,5728
|7
|2,7
|Ege Denizi
|22:56:12 01-02-2025
|36,59139
|25,57417
|7
|2,3
|Ege Denizi - [76.83 km] Datça (Muğla)
|22:23:21 01-02-2025
|36,00889
|27,585
|7,52
|2
|Akçadağ (Malatya)
|21:13:27 01-02-2025
|38,46861
|37,95611
|7,02
|1,5
|YALINBUDAK-AKCADAG (MALATYA)
|21:13:26 01-02-2025
|38,4357
|37,9892
|8,2
|1,6
|Doğanşehir (Malatya)
|20:43:10 01-02-2025
|38,05222
|37,69111
|6,97
|1,4
|Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [07.07 km] Kuşadası (Aydın)
|20:01:17 01-02-2025
|37,86
|27,16583
|6,65
|2,1
|KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
|20:01:16 01-02-2025
|37,8545
|27,1607
|6,2
|2,2
|AKDENIZ
|19:46:59 01-02-2025
|36,5587
|25,5138
|1,2
|3
|AKDENIZ
|19:39:49 01-02-2025
|36,5148
|25,5147
|5
|3,4
|Germencik (Aydın)
|19:27:48 01-02-2025
|37,92333
|27,64222
|6,95
|1,7
|HABIBLER-GERMENCIK (AYDIN)
|19:27:48 01-02-2025
|37,9787
|27,6247
|5,2
|1,9
|Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [06.10 km] Kuşadası (Aydın)
|18:43:33 01-02-2025
|37,86083
|27,17722
|6,82
|1,9
|KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
|18:43:32 01-02-2025
|37,908
|27,1448
|5,5
|2,2
|Karaçoban (Erzurum)
|18:05:06 01-02-2025
|39,45056
|42,22444
|7,03
|1,4
|Orhaneli (Bursa)
|17:53:47 01-02-2025
|39,90389
|28,85444
|6,77
|1,4
|Yeşilyurt (Malatya)
|17:51:14 01-02-2025
|38,30028
|38,27722
|9,75
|1,7
|Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [06.71 km] Kuşadası (Aydın)
|17:40:38 01-02-2025
|37,86389
|27,17083
|7,15
|1,5
|Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [04.84 km] Kuşadası (Aydın)
|17:26:20 01-02-2025
|37,87111
|27,19611
|7
|1,5
|Ege Denizi - [04.16 km] Ayvacık (Çanakkale)
|17:11:35 01-02-2025
|39,47194
|26,27667
|7,11
|1,3
|Ege Denizi
|17:01:50 01-02-2025
|36,56833
|25,45917
|7
|2,8
|Ege Denizi
|16:56:09 01-02-2025
|36,69167
|25,77444
|7
|2,8
|AKDENIZ
|16:51:20 01-02-2025
|36,4798
|25,4665
|3,6
|3,4
|Ege Denizi
|16:51:19 01-02-2025
|36,61667
|25,47194
|7
|3,5
|Ege Denizi
|16:47:39 01-02-2025
|36,67111
|25,74278
|7
|3
|AKDENIZ
|16:47:37 01-02-2025
|36,51
|25,5283
|1,2
|3,2
|AKDENIZ
|16:34:31 01-02-2025
|36,553
|25,5967
|3,6
|3
|Ege Denizi
|16:34:28 01-02-2025
|36,62056
|25,53917
|7
|3,2
|Darende (Malatya)
|16:31:41 01-02-2025
|38,43944
|37,57639
|6,99
|1,5
|YALINTAS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
|16:31:39 01-02-2025
|38,3977
|37,4555
|4,9
|1,8
|AKDENIZ
|16:29:55 01-02-2025
|36,488
|25,5328
|6,4
|4,2
|Ege Denizi
|16:29:48 01-02-2025
|36,49222
|25,39917
|7
|4,4
|Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [08.39 km] Kuşadası (Aydın)
|16:26:10 01-02-2025
|37,82944
|27,14833
|7,06
|1,3
|AKDENIZ
|16:07:26 01-02-2025
|36,5383
|25,4298
|5
|2,4
|AKDENIZ
|15:51:43 01-02-2025
|36,5015
|25,5418
|5
|4,1
|Ege Denizi
|15:51:41 01-02-2025
|36,57556
|25,5875
|7
|4,2
|Eşme (Uşak)
|15:26:16 01-02-2025
|38,49083
|29,15583
|7,01
|1
|AKDENIZ
|14:54:41 01-02-2025
|36,4103
|25,3938
|2
|3
|Ege Denizi
|14:54:40 01-02-2025
|36,55222
|25,46972
|7
|3,1
|Tavşanlı (Kütahya)
|14:52:36 01-02-2025
|39,67028
|29,47056
|6,97
|1,3
|AKDENIZ
|14:26:14 01-02-2025
|36,5383
|25,5143
|2,7
|2,6
|Ege Denizi
|14:26:13 01-02-2025
|36,60583
|25,59139
|7
|2,6
|Göksun (Kahramanmaraş)
|14:17:09 01-02-2025
|38,00778
|36,2925
|10,95
|3
|KAZANDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|14:17:08 01-02-2025
|38,0073
|36,3078
|5
|3
|Ege Denizi
|14:13:42 01-02-2025
|36,49111
|25,55806
|7
|3,1
|AKDENIZ
|14:13:42 01-02-2025
|36,452
|25,3035
|5
|3
|Refahiye (Erzincan)
|14:09:58 01-02-2025
|39,85222
|38,75556
|9,02
|2,1
|PINARYOLU-REFAHIYE (ERZINCAN)
|14:09:58 01-02-2025
|39,8703
|38,7087
|7,7
|2,1
|AKDENIZ
|14:00:54 01-02-2025
|36,4112
|25,3318
|5
|2,4
|Ege Denizi
|14:00:52 01-02-2025
|36,54167
|25,51694
|7
|2,8
|Ege Denizi - [08.23 km] Ayvacık (Çanakkale)
|13:55:07 01-02-2025
|39,42056
|26,30861
|7,25
|2,1
|EDREMIT KORFEZI (EGE DENIZI)
|13:55:07 01-02-2025
|39,4182
|26,3353
|5,9
|1,9
|AKDENIZ
|13:44:55 01-02-2025
|36,5272
|25,4713
|1,6
|3,1
|Ege Denizi
|13:44:54 01-02-2025
|36,6025
|25,62389
|7
|3,1
|YUKARICAKMAK-(ELAZIG)
|13:33:24 01-02-2025
|38,7108
|38,9573
|20,1
|1
|Karadeniz - [26.47 km] Pazar (Rize)
|13:32:46 01-02-2025
|41,38389
|40,70361
|7,28
|1,5
|AKDENIZ
|13:26:45 01-02-2025
|36,4357
|25,5433
|7,5
|3,1
|Ege Denizi
|13:26:42 01-02-2025
|36,605
|25,57639
|7
|3,1
|AKDENIZ
|13:16:35 01-02-2025
|36,4227
|25,5548
|5
|4,1
|Ege Denizi
|13:16:34 01-02-2025
|36,62722
|25,59722
|7
|4
|Yeşilyurt (Malatya)
|13:08:53 01-02-2025
|38,19333
|38,055
|7,11
|1,7
|Nilüfer (Bursa)
|13:07:20 01-02-2025
|40,1225
|28,80611
|9,12
|1
|AKDENIZ
|13:03:36 01-02-2025
|36,4902
|25,292
|1,3
|2,6
|Ege Denizi
|13:03:35 01-02-2025
|36,64139
|25,35472
|7
|2,6
|Merkez (Kırklareli)
|12:51:49 01-02-2025
|41,89917
|27,35722
|4,84
|1,1
|Tavşanlı (Kütahya)
|12:46:41 01-02-2025
|39,65833
|29,45083
|7,03
|1,4
|Doğanşehir (Malatya)
|12:45:32 01-02-2025
|38,19194
|37,82889
|7
|2,4
|DEDEYAZI-DOGANSEHIR (MALATYA)
|12:45:31 01-02-2025
|38,1987
|37,855
|1,1
|2,2
|Bigadiç (Balıkesir)
|12:43:19 01-02-2025
|39,47917
|28,17556
|7,01
|1,6
|Torul (Gümüşhane)
|12:42:38 01-02-2025
|40,37833
|39,27
|5,04
|1,2
|Türkoğlu (Kahramanmaraş)
|12:40:55 01-02-2025
|37,41083
|36,84333
|7,07
|1
|Gürsu (Bursa)
|12:01:19 01-02-2025
|40,26806
|29,22833
|9,34
|1,8
|DISKAYA-GURSU (BURSA)
|12:01:19 01-02-2025
|40,2708
|29,2397
|0
|1,4
|Ege Denizi - [24.10 km] Bodrum (Muğla)
|11:58:35 01-02-2025
|36,76861
|27,18361
|6,41
|2
|ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
|11:58:34 01-02-2025
|36,7665
|27,1897
|5,4
|2,1
|İnönü (Eskişehir)
|11:55:53 01-02-2025
|39,73056
|30,17139
|7
|1,1
|EGE DENIZI
|11:39:28 01-02-2025
|37,9722
|25,4595
|7,2
|2,3
|Ege Denizi - [74.17 km] Çeşme (İzmir)
|11:39:27 01-02-2025
|38,15056
|25,4225
|7
|2,3
|Soma (Manisa)
|11:25:23 01-02-2025
|39,31028
|27,51
|12,03
|1,6
|VAKIFLI-SOMA (MANISA)
|11:25:23 01-02-2025
|39,3105
|27,5298
|13,8
|1,5
|AKDENIZ
|11:21:16 01-02-2025
|36,4012
|25,5558
|6,7
|3
|Ege Denizi
|11:21:15 01-02-2025
|36,70417
|25,57028
|7
|2,8
|Dalaman (Muğla)
|11:15:58 01-02-2025
|36,85
|29,01667
|6,22
|1,6
|TASBASI-DALAMAN (MUGLA)
|11:15:57 01-02-2025
|36,8812
|29,0277
|9,6
|1,6
|Göksun (Kahramanmaraş)
|11:02:36 01-02-2025
|38,07111
|36,49111
|6,98
|2,2
|MEHMETBEY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|11:02:35 01-02-2025
|38,0927
|36,4785
|1,9
|2,1
|DUDAS-BEYPAZARI (ANKARA)
|10:52:40 01-02-2025
|40,253
|31,7208
|5,1
|1,6
|Ege Denizi
|10:14:24 01-02-2025
|36,67694
|25,56583
|7
|2,6
|AKDENIZ
|10:14:23 01-02-2025
|36,5757
|25,4207
|4,5
|2,7
|YUKARIULUPINAR-DARENDE (MALATYA)
|09:59:40 01-02-2025
|38,4033
|37,5515
|5
|1,4
|AKDENIZ
|09:58:06 01-02-2025
|36,4847
|25,4347
|6
|3,5
|Ege Denizi
|09:58:03 01-02-2025
|36,55944
|25,29194
|11,56
|3,5
|Ege Denizi - [05.31 km] Ayvacık (Çanakkale)
|09:53:32 01-02-2025
|39,45917
|26,27139
|8,77
|2,1
|BEKTAS-AYVACIK (CANAKKALE)
|09:53:32 01-02-2025
|39,4615
|26,2562
|5,4
|2,1
|Ege Denizi
|09:18:03 01-02-2025
|36,65222
|25,46861
|7
|3
|AKDENIZ
|09:18:03 01-02-2025
|36,4643
|25,4283
|5
|3,4
|Ege Denizi
|09:15:42 01-02-2025
|36,69389
|25,52778
|7
|2,7
|AKDENIZ
|09:15:41 01-02-2025
|36,6265
|25,3945
|9,9
|2,9
|Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)
|09:05:56 01-02-2025
|37,45667
|37,16
|9,71
|1,8
|DOGANLIKARAHASAN-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)
|09:05:56 01-02-2025
|37,4673
|37,1697
|6,5
|1,5
|Ege Denizi
|09:03:36 01-02-2025
|36,64222
|25,58139
|7
|3,7
|AKDENIZ
|09:03:35 01-02-2025
|36,524
|25,4343
|1,1
|3,8
|Ege Denizi
|09:02:13 01-02-2025
|36,695
|25,575
|7
|3,6
|AKDENIZ
|09:02:11 01-02-2025
|36,5727
|25,314
|1,4
|3
|EGE DENIZI
|08:51:15 01-02-2025
|36,6362
|25,2762
|5
|2,7
|Ege Denizi
|08:51:13 01-02-2025
|36,56444
|25,53917
|7
|2,6
|AKDENIZ
|08:31:32 01-02-2025
|36,5558
|25,4135
|2,1
|4
|Ege Denizi
|08:31:27 01-02-2025
|36,52417
|25,37889
|7
|3,9
|Ege Denizi - [07.95 km] Ayvacık (Çanakkale)
|08:26:25 01-02-2025
|39,42417
|26,30472
|7,06
|1,7
|EDREMIT KORFEZI (EGE DENIZI)
|08:26:25 01-02-2025
|39,4178
|26,2972
|8,6
|1,8
|Ege Denizi - [15.33 km] Gökçeada (Çanakkale)
|07:26:28 01-02-2025
|40,36083
|25,98583
|7
|1,3
|KALEKOY-GOKCEADA (CANAKKALE)
|07:26:28 01-02-2025
|40,3863
|25,9252
|7,6
|1,4
|Akdağmadeni (Yozgat)
|07:07:01 01-02-2025
|39,72667
|35,96056
|18,71
|1
|Akdağmadeni (Yozgat)
|07:04:03 01-02-2025
|39,74694
|35,98667
|16,78
|1,3
|HAYRAN-AKDAGMADENI (YOZGAT)
|07:04:03 01-02-2025
|39,7572
|36,0198
|10,9
|1,7
|AKDENIZ
|06:54:14 01-02-2025
|36,5565
|25,3535
|8,6
|2,2
|DUDAS-BEYPAZARI (ANKARA)
|06:18:12 01-02-2025
|40,269
|31,7327
|8,2
|1,7
|Beypazarı (Ankara)
|06:18:11 01-02-2025
|40,21722
|31,72611
|6,84
|1,4
|Çameli (Denizli)
|05:40:07 01-02-2025
|37,09111
|29,19139
|6,73
|1,4
|KOLAK-CAMELI (DENIZLI)
|05:40:07 01-02-2025
|37,0957
|29,2098
|6,8
|1,8
|AKDENIZ
|05:37:38 01-02-2025
|36,5318
|25,7875
|8,7
|1,7
|KOZDERE-ISLAHIYE (GAZIANTEP)
|05:20:50 01-02-2025
|37,1455
|36,6625
|5,1
|1,7
|Pamukkale (Denizli)
|04:44:03 01-02-2025
|37,92361
|29,18694
|6,99
|1,9
|IRLIGANLI-(DENIZLI)
|04:44:03 01-02-2025
|37,9115
|29,21
|10,3
|1,9
|Lice (Diyarbakır)
|04:29:05 01-02-2025
|38,52111
|40,43611
|6,95
|1,5
|SENLIK-LICE (DIYARBAKIR)
|04:29:05 01-02-2025
|38,499
|40,427
|3,1
|1,7
|Yeşilyurt (Malatya)
|04:22:12 01-02-2025
|38,25639
|38,13
|7
|1,1
|YALINKAYA-YESILYURT (MALATYA)
|04:22:10 01-02-2025
|38,1563
|38,1343
|23,8
|0,9
|Pütürge (Malatya)
|04:18:53 01-02-2025
|38,28778
|38,81778
|7
|0,9
|Ege Denizi
|03:41:45 01-02-2025
|36,75194
|25,50278
|7
|2,5
|AKDENIZ
|03:41:42 01-02-2025
|36,5367
|25,478
|4,8
|2,7
|Arguvan (Malatya)
|03:32:15 01-02-2025
|38,74361
|38,22556
|7,52
|1,7
|ASAR-ARGUVAN (MALATYA)
|03:32:15 01-02-2025
|38,7292
|38,222
|5,4
|1,9
|Ege Denizi
|03:28:01 01-02-2025
|36,69389
|25,42083
|7
|2,2
|AKDENIZ
|03:28:00 01-02-2025
|36,5598
|25,461
|5
|2,4
|Osmancık (Çorum)
|03:26:47 01-02-2025
|41,06806
|34,86694
|12,09
|2,1
|HANEFI-OSMANCIK (CORUM)
|03:26:47 01-02-2025
|41,0985
|34,8473
|3,7
|2,4
|EGE DENIZI
|03:15:32 01-02-2025
|36,5908
|25,16
|8,5
|2,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|03:06:01 01-02-2025
|39,10639
|28,2375
|7
|0,8
|Ege Denizi - [04.25 km] Ayvacık (Çanakkale)
|03:01:35 01-02-2025
|39,4675
|26,26361
|6,39
|1,8
|EDREMIT KORFEZI (EGE DENIZI)
|03:01:34 01-02-2025
|39,4282
|26,2723
|7
|1,9
|Ege Denizi - [17.20 km] Karaburun (İzmir)
|03:01:21 01-02-2025
|38,68333
|26,20889
|7,15
|1,7
|Çal (Denizli)
|02:54:58 01-02-2025
|37,97417
|29,28528
|12,4
|1,4
|BAKLANCAKIRLAR-CAL (DENIZLI)
|02:54:58 01-02-2025
|37,9338
|29,3328
|18
|1,5
|Keban (Elazığ)
|02:51:09 01-02-2025
|38,81667
|38,74556
|7,02
|1,3
|CALIK-KEBAN (ELAZIG)
|02:51:09 01-02-2025
|38,7793
|38,7963
|5
|1,5
|AKDENIZ
|02:33:15 01-02-2025
|35,3248
|27,5492
|9,3
|1,8
|YUNANISTAN
|02:28:17 01-02-2025
|40,303
|24,147
|9,7
|1,6
|Çal (Denizli)
|02:24:23 01-02-2025
|37,95167
|29,29944
|10,31
|1,5
|BAKLANCAKIRLAR-CAL (DENIZLI)
|02:24:22 01-02-2025
|37,9712
|29,321
|2,5
|1,7
|SADIKLI-YAZIHAN (MALATYA)
|02:22:00 01-02-2025
|38,5438
|37,9628
|14,1
|1,3
|Yazıhan (Malatya)
|02:21:59 01-02-2025
|38,58056
|37,99833
|7
|1,3
|Nurhak (Kahramanmaraş)
|02:12:53 01-02-2025
|38,01056
|37,46472
|7
|1,4
|NURHAK (KAHRAMANMARAS)
|02:12:51 01-02-2025
|37,9443
|37,4325
|8,3
|1,2
|Ayvacık (Çanakkale)
|02:00:23 01-02-2025
|39,52528
|26,23861
|7
|0,9
|TASAGIL-AYVACIK (CANAKKALE)
|02:00:22 01-02-2025
|39,5415
|26,1557
|11,7
|1
|Akdeniz - İskenderun Körfezi - [10.37 km] İskenderun (Hatay)
|01:51:22 01-02-2025
|36,66083
|36,07972
|7
|1,4
|KARAAGAC-ARSUZ (HATAY)
|01:51:21 01-02-2025
|36,6462
|36,0777
|5,3
|1,5
|Kale (Malatya)
|01:41:52 01-02-2025
|38,36056
|38,83306
|7
|0,9
|Ege Denizi
|01:33:11 01-02-2025
|36,56389
|25,615
|7
|2
|AKDENIZ
|01:33:09 01-02-2025
|36,5272
|25,4315
|5,5
|2,2
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