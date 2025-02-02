Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 02 Şubat 2025

Son depremler...Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler.. 02 Şubat 2025 deprem son dakika haberleri haberin detayında...Artçı deprem mi oldu? Son deprem büyüklüğü ne kadar? Yakınımdaki depremler nelerdir? Anlık deprem mi oldu? Son dakika canlı deprem Türkiye haritası..Kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü ve AFAD deprem haberleri..İstanbul'da deprem mi oldu? Ankara'da deprem mi oldu? İzmir'de deprem mi oldu? Hangi illerde deprem oldu ve hissedildi? Bugün deprem mi oldu? Deprem ne zaman ve kaç şiddetinde oldu? En son hangi bölgede deprem oldu? Deprem haberleriyle ilgili en çok merak edilenlerin cevabı haberde..

Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 02 Şubat 2025

02 Şubat 2025 ve Kandilli son dakika listesi..

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Ege Denizi 23:19:59 01-02-2025 36,74472 25,75889 7 2,1
AKDENIZ 23:19:55 01-02-2025 36,5322 25,5122 5 2,6
Merkez (Bolu) 23:06:48 01-02-2025 40,82528 31,67194 8,74 1,1
Yeşilyurt (Malatya) 23:04:10 01-02-2025 38,34111 38,25722 7 1,1
AKDENIZ 22:57:56 01-02-2025 36,5175 25,5873 5 2,9
AKDENIZ 22:56:14 01-02-2025 36,5415 25,5728 7 2,7
Ege Denizi 22:56:12 01-02-2025 36,59139 25,57417 7 2,3
Ege Denizi - [76.83 km] Datça (Muğla) 22:23:21 01-02-2025 36,00889 27,585 7,52 2
Akçadağ (Malatya) 21:13:27 01-02-2025 38,46861 37,95611 7,02 1,5
YALINBUDAK-AKCADAG (MALATYA) 21:13:26 01-02-2025 38,4357 37,9892 8,2 1,6
Doğanşehir (Malatya) 20:43:10 01-02-2025 38,05222 37,69111 6,97 1,4
Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [07.07 km] Kuşadası (Aydın) 20:01:17 01-02-2025 37,86 27,16583 6,65 2,1
KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) 20:01:16 01-02-2025 37,8545 27,1607 6,2 2,2
AKDENIZ 19:46:59 01-02-2025 36,5587 25,5138 1,2 3
AKDENIZ 19:39:49 01-02-2025 36,5148 25,5147 5 3,4
Germencik (Aydın) 19:27:48 01-02-2025 37,92333 27,64222 6,95 1,7
HABIBLER-GERMENCIK (AYDIN) 19:27:48 01-02-2025 37,9787 27,6247 5,2 1,9
Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [06.10 km] Kuşadası (Aydın) 18:43:33 01-02-2025 37,86083 27,17722 6,82 1,9
KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) 18:43:32 01-02-2025 37,908 27,1448 5,5 2,2
Karaçoban (Erzurum) 18:05:06 01-02-2025 39,45056 42,22444 7,03 1,4
Orhaneli (Bursa) 17:53:47 01-02-2025 39,90389 28,85444 6,77 1,4
Yeşilyurt (Malatya) 17:51:14 01-02-2025 38,30028 38,27722 9,75 1,7
Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [06.71 km] Kuşadası (Aydın) 17:40:38 01-02-2025 37,86389 27,17083 7,15 1,5
Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [04.84 km] Kuşadası (Aydın) 17:26:20 01-02-2025 37,87111 27,19611 7 1,5
Ege Denizi - [04.16 km] Ayvacık (Çanakkale) 17:11:35 01-02-2025 39,47194 26,27667 7,11 1,3
Ege Denizi 17:01:50 01-02-2025 36,56833 25,45917 7 2,8
Ege Denizi 16:56:09 01-02-2025 36,69167 25,77444 7 2,8
AKDENIZ 16:51:20 01-02-2025 36,4798 25,4665 3,6 3,4
Ege Denizi 16:51:19 01-02-2025 36,61667 25,47194 7 3,5
Ege Denizi 16:47:39 01-02-2025 36,67111 25,74278 7 3
AKDENIZ 16:47:37 01-02-2025 36,51 25,5283 1,2 3,2
AKDENIZ 16:34:31 01-02-2025 36,553 25,5967 3,6 3
Ege Denizi 16:34:28 01-02-2025 36,62056 25,53917 7 3,2
Darende (Malatya) 16:31:41 01-02-2025 38,43944 37,57639 6,99 1,5
YALINTAS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 16:31:39 01-02-2025 38,3977 37,4555 4,9 1,8
AKDENIZ 16:29:55 01-02-2025 36,488 25,5328 6,4 4,2
Ege Denizi 16:29:48 01-02-2025 36,49222 25,39917 7 4,4
Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [08.39 km] Kuşadası (Aydın) 16:26:10 01-02-2025 37,82944 27,14833 7,06 1,3
AKDENIZ 16:07:26 01-02-2025 36,5383 25,4298 5 2,4
AKDENIZ 15:51:43 01-02-2025 36,5015 25,5418 5 4,1
Ege Denizi 15:51:41 01-02-2025 36,57556 25,5875 7 4,2
Eşme (Uşak) 15:26:16 01-02-2025 38,49083 29,15583 7,01 1
AKDENIZ 14:54:41 01-02-2025 36,4103 25,3938 2 3
Ege Denizi 14:54:40 01-02-2025 36,55222 25,46972 7 3,1
Tavşanlı (Kütahya) 14:52:36 01-02-2025 39,67028 29,47056 6,97 1,3
AKDENIZ 14:26:14 01-02-2025 36,5383 25,5143 2,7 2,6
Ege Denizi 14:26:13 01-02-2025 36,60583 25,59139 7 2,6
Göksun (Kahramanmaraş) 14:17:09 01-02-2025 38,00778 36,2925 10,95 3
KAZANDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 14:17:08 01-02-2025 38,0073 36,3078 5 3
Ege Denizi 14:13:42 01-02-2025 36,49111 25,55806 7 3,1
AKDENIZ 14:13:42 01-02-2025 36,452 25,3035 5 3
Refahiye (Erzincan) 14:09:58 01-02-2025 39,85222 38,75556 9,02 2,1
PINARYOLU-REFAHIYE (ERZINCAN) 14:09:58 01-02-2025 39,8703 38,7087 7,7 2,1
AKDENIZ 14:00:54 01-02-2025 36,4112 25,3318 5 2,4
Ege Denizi 14:00:52 01-02-2025 36,54167 25,51694 7 2,8
Ege Denizi - [08.23 km] Ayvacık (Çanakkale) 13:55:07 01-02-2025 39,42056 26,30861 7,25 2,1
EDREMIT KORFEZI (EGE DENIZI) 13:55:07 01-02-2025 39,4182 26,3353 5,9 1,9
AKDENIZ 13:44:55 01-02-2025 36,5272 25,4713 1,6 3,1
Ege Denizi 13:44:54 01-02-2025 36,6025 25,62389 7 3,1
YUKARICAKMAK-(ELAZIG) 13:33:24 01-02-2025 38,7108 38,9573 20,1 1
Karadeniz - [26.47 km] Pazar (Rize) 13:32:46 01-02-2025 41,38389 40,70361 7,28 1,5
AKDENIZ 13:26:45 01-02-2025 36,4357 25,5433 7,5 3,1
Ege Denizi 13:26:42 01-02-2025 36,605 25,57639 7 3,1
AKDENIZ 13:16:35 01-02-2025 36,4227 25,5548 5 4,1
Ege Denizi 13:16:34 01-02-2025 36,62722 25,59722 7 4
Yeşilyurt (Malatya) 13:08:53 01-02-2025 38,19333 38,055 7,11 1,7
Nilüfer (Bursa) 13:07:20 01-02-2025 40,1225 28,80611 9,12 1
AKDENIZ 13:03:36 01-02-2025 36,4902 25,292 1,3 2,6
Ege Denizi 13:03:35 01-02-2025 36,64139 25,35472 7 2,6
Merkez (Kırklareli) 12:51:49 01-02-2025 41,89917 27,35722 4,84 1,1
Tavşanlı (Kütahya) 12:46:41 01-02-2025 39,65833 29,45083 7,03 1,4
Doğanşehir (Malatya) 12:45:32 01-02-2025 38,19194 37,82889 7 2,4
DEDEYAZI-DOGANSEHIR (MALATYA) 12:45:31 01-02-2025 38,1987 37,855 1,1 2,2
Bigadiç (Balıkesir) 12:43:19 01-02-2025 39,47917 28,17556 7,01 1,6
Torul (Gümüşhane) 12:42:38 01-02-2025 40,37833 39,27 5,04 1,2
Türkoğlu (Kahramanmaraş) 12:40:55 01-02-2025 37,41083 36,84333 7,07 1
Gürsu (Bursa) 12:01:19 01-02-2025 40,26806 29,22833 9,34 1,8
DISKAYA-GURSU (BURSA) 12:01:19 01-02-2025 40,2708 29,2397 0 1,4
Ege Denizi - [24.10 km] Bodrum (Muğla) 11:58:35 01-02-2025 36,76861 27,18361 6,41 2
ONIKI ADALAR (AKDENIZ) 11:58:34 01-02-2025 36,7665 27,1897 5,4 2,1
İnönü (Eskişehir) 11:55:53 01-02-2025 39,73056 30,17139 7 1,1
EGE DENIZI 11:39:28 01-02-2025 37,9722 25,4595 7,2 2,3
Ege Denizi - [74.17 km] Çeşme (İzmir) 11:39:27 01-02-2025 38,15056 25,4225 7 2,3
Soma (Manisa) 11:25:23 01-02-2025 39,31028 27,51 12,03 1,6
VAKIFLI-SOMA (MANISA) 11:25:23 01-02-2025 39,3105 27,5298 13,8 1,5
AKDENIZ 11:21:16 01-02-2025 36,4012 25,5558 6,7 3
Ege Denizi 11:21:15 01-02-2025 36,70417 25,57028 7 2,8
Dalaman (Muğla) 11:15:58 01-02-2025 36,85 29,01667 6,22 1,6
TASBASI-DALAMAN (MUGLA) 11:15:57 01-02-2025 36,8812 29,0277 9,6 1,6
Göksun (Kahramanmaraş) 11:02:36 01-02-2025 38,07111 36,49111 6,98 2,2
MEHMETBEY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 11:02:35 01-02-2025 38,0927 36,4785 1,9 2,1
DUDAS-BEYPAZARI (ANKARA) 10:52:40 01-02-2025 40,253 31,7208 5,1 1,6
Ege Denizi 10:14:24 01-02-2025 36,67694 25,56583 7 2,6
AKDENIZ 10:14:23 01-02-2025 36,5757 25,4207 4,5 2,7
YUKARIULUPINAR-DARENDE (MALATYA) 09:59:40 01-02-2025 38,4033 37,5515 5 1,4
AKDENIZ 09:58:06 01-02-2025 36,4847 25,4347 6 3,5
Ege Denizi 09:58:03 01-02-2025 36,55944 25,29194 11,56 3,5
Ege Denizi - [05.31 km] Ayvacık (Çanakkale) 09:53:32 01-02-2025 39,45917 26,27139 8,77 2,1
BEKTAS-AYVACIK (CANAKKALE) 09:53:32 01-02-2025 39,4615 26,2562 5,4 2,1
Ege Denizi 09:18:03 01-02-2025 36,65222 25,46861 7 3
AKDENIZ 09:18:03 01-02-2025 36,4643 25,4283 5 3,4
Ege Denizi 09:15:42 01-02-2025 36,69389 25,52778 7 2,7
AKDENIZ 09:15:41 01-02-2025 36,6265 25,3945 9,9 2,9
Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) 09:05:56 01-02-2025 37,45667 37,16 9,71 1,8
DOGANLIKARAHASAN-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) 09:05:56 01-02-2025 37,4673 37,1697 6,5 1,5
Ege Denizi 09:03:36 01-02-2025 36,64222 25,58139 7 3,7
AKDENIZ 09:03:35 01-02-2025 36,524 25,4343 1,1 3,8
Ege Denizi 09:02:13 01-02-2025 36,695 25,575 7 3,6
AKDENIZ 09:02:11 01-02-2025 36,5727 25,314 1,4 3
EGE DENIZI 08:51:15 01-02-2025 36,6362 25,2762 5 2,7
Ege Denizi 08:51:13 01-02-2025 36,56444 25,53917 7 2,6
AKDENIZ 08:31:32 01-02-2025 36,5558 25,4135 2,1 4
Ege Denizi 08:31:27 01-02-2025 36,52417 25,37889 7 3,9
Ege Denizi - [07.95 km] Ayvacık (Çanakkale) 08:26:25 01-02-2025 39,42417 26,30472 7,06 1,7
EDREMIT KORFEZI (EGE DENIZI) 08:26:25 01-02-2025 39,4178 26,2972 8,6 1,8
Ege Denizi - [15.33 km] Gökçeada (Çanakkale) 07:26:28 01-02-2025 40,36083 25,98583 7 1,3
KALEKOY-GOKCEADA (CANAKKALE) 07:26:28 01-02-2025 40,3863 25,9252 7,6 1,4
Akdağmadeni (Yozgat) 07:07:01 01-02-2025 39,72667 35,96056 18,71 1
Akdağmadeni (Yozgat) 07:04:03 01-02-2025 39,74694 35,98667 16,78 1,3
HAYRAN-AKDAGMADENI (YOZGAT) 07:04:03 01-02-2025 39,7572 36,0198 10,9 1,7
AKDENIZ 06:54:14 01-02-2025 36,5565 25,3535 8,6 2,2
DUDAS-BEYPAZARI (ANKARA) 06:18:12 01-02-2025 40,269 31,7327 8,2 1,7
Beypazarı (Ankara) 06:18:11 01-02-2025 40,21722 31,72611 6,84 1,4
Çameli (Denizli) 05:40:07 01-02-2025 37,09111 29,19139 6,73 1,4
KOLAK-CAMELI (DENIZLI) 05:40:07 01-02-2025 37,0957 29,2098 6,8 1,8
AKDENIZ 05:37:38 01-02-2025 36,5318 25,7875 8,7 1,7
KOZDERE-ISLAHIYE (GAZIANTEP) 05:20:50 01-02-2025 37,1455 36,6625 5,1 1,7
Pamukkale (Denizli) 04:44:03 01-02-2025 37,92361 29,18694 6,99 1,9
IRLIGANLI-(DENIZLI) 04:44:03 01-02-2025 37,9115 29,21 10,3 1,9
Lice (Diyarbakır) 04:29:05 01-02-2025 38,52111 40,43611 6,95 1,5
SENLIK-LICE (DIYARBAKIR) 04:29:05 01-02-2025 38,499 40,427 3,1 1,7
Yeşilyurt (Malatya) 04:22:12 01-02-2025 38,25639 38,13 7 1,1
YALINKAYA-YESILYURT (MALATYA) 04:22:10 01-02-2025 38,1563 38,1343 23,8 0,9
Pütürge (Malatya) 04:18:53 01-02-2025 38,28778 38,81778 7 0,9
Ege Denizi 03:41:45 01-02-2025 36,75194 25,50278 7 2,5
AKDENIZ 03:41:42 01-02-2025 36,5367 25,478 4,8 2,7
Arguvan (Malatya) 03:32:15 01-02-2025 38,74361 38,22556 7,52 1,7
ASAR-ARGUVAN (MALATYA) 03:32:15 01-02-2025 38,7292 38,222 5,4 1,9
Ege Denizi 03:28:01 01-02-2025 36,69389 25,42083 7 2,2
AKDENIZ 03:28:00 01-02-2025 36,5598 25,461 5 2,4
Osmancık (Çorum) 03:26:47 01-02-2025 41,06806 34,86694 12,09 2,1
HANEFI-OSMANCIK (CORUM) 03:26:47 01-02-2025 41,0985 34,8473 3,7 2,4
EGE DENIZI 03:15:32 01-02-2025 36,5908 25,16 8,5 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 03:06:01 01-02-2025 39,10639 28,2375 7 0,8
Ege Denizi - [04.25 km] Ayvacık (Çanakkale) 03:01:35 01-02-2025 39,4675 26,26361 6,39 1,8
EDREMIT KORFEZI (EGE DENIZI) 03:01:34 01-02-2025 39,4282 26,2723 7 1,9
Ege Denizi - [17.20 km] Karaburun (İzmir) 03:01:21 01-02-2025 38,68333 26,20889 7,15 1,7
Çal (Denizli) 02:54:58 01-02-2025 37,97417 29,28528 12,4 1,4
BAKLANCAKIRLAR-CAL (DENIZLI) 02:54:58 01-02-2025 37,9338 29,3328 18 1,5
Keban (Elazığ) 02:51:09 01-02-2025 38,81667 38,74556 7,02 1,3
CALIK-KEBAN (ELAZIG) 02:51:09 01-02-2025 38,7793 38,7963 5 1,5
AKDENIZ 02:33:15 01-02-2025 35,3248 27,5492 9,3 1,8
YUNANISTAN 02:28:17 01-02-2025 40,303 24,147 9,7 1,6
Çal (Denizli) 02:24:23 01-02-2025 37,95167 29,29944 10,31 1,5
BAKLANCAKIRLAR-CAL (DENIZLI) 02:24:22 01-02-2025 37,9712 29,321 2,5 1,7
SADIKLI-YAZIHAN (MALATYA) 02:22:00 01-02-2025 38,5438 37,9628 14,1 1,3
Yazıhan (Malatya) 02:21:59 01-02-2025 38,58056 37,99833 7 1,3
Nurhak (Kahramanmaraş) 02:12:53 01-02-2025 38,01056 37,46472 7 1,4
NURHAK (KAHRAMANMARAS) 02:12:51 01-02-2025 37,9443 37,4325 8,3 1,2
Ayvacık (Çanakkale) 02:00:23 01-02-2025 39,52528 26,23861 7 0,9
TASAGIL-AYVACIK (CANAKKALE) 02:00:22 01-02-2025 39,5415 26,1557 11,7 1
Akdeniz - İskenderun Körfezi - [10.37 km] İskenderun (Hatay) 01:51:22 01-02-2025 36,66083 36,07972 7 1,4
KARAAGAC-ARSUZ (HATAY) 01:51:21 01-02-2025 36,6462 36,0777 5,3 1,5
Kale (Malatya) 01:41:52 01-02-2025 38,36056 38,83306 7 0,9
Ege Denizi 01:33:11 01-02-2025 36,56389 25,615 7 2
AKDENIZ 01:33:09 01-02-2025 36,5272 25,4315 5,5 2,2
KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Ege Denizi 23:19:59 01-02-2025 36,74472 25,75889 7 2,1
AKDENIZ 23:19:55 01-02-2025 36,5322 25,5122 5 2,6
Merkez (Bolu) 23:06:48 01-02-2025 40,82528 31,67194 8,74 1,1
Yeşilyurt (Malatya) 23:04:10 01-02-2025 38,34111 38,25722 7 1,1
AKDENIZ 22:57:56 01-02-2025 36,5175 25,5873 5 2,9
AKDENIZ 22:56:14 01-02-2025 36,5415 25,5728 7 2,7
Ege Denizi 22:56:12 01-02-2025 36,59139 25,57417 7 2,3
Ege Denizi - [76.83 km] Datça (Muğla) 22:23:21 01-02-2025 36,00889 27,585 7,52 2
Akçadağ (Malatya) 21:13:27 01-02-2025 38,46861 37,95611 7,02 1,5
YALINBUDAK-AKCADAG (MALATYA) 21:13:26 01-02-2025 38,4357 37,9892 8,2 1,6
Doğanşehir (Malatya) 20:43:10 01-02-2025 38,05222 37,69111 6,97 1,4
Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [07.07 km] Kuşadası (Aydın) 20:01:17 01-02-2025 37,86 27,16583 6,65 2,1
KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) 20:01:16 01-02-2025 37,8545 27,1607 6,2 2,2
AKDENIZ 19:46:59 01-02-2025 36,5587 25,5138 1,2 3
AKDENIZ 19:39:49 01-02-2025 36,5148 25,5147 5 3,4
Germencik (Aydın) 19:27:48 01-02-2025 37,92333 27,64222 6,95 1,7
HABIBLER-GERMENCIK (AYDIN) 19:27:48 01-02-2025 37,9787 27,6247 5,2 1,9
Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [06.10 km] Kuşadası (Aydın) 18:43:33 01-02-2025 37,86083 27,17722 6,82 1,9
KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) 18:43:32 01-02-2025 37,908 27,1448 5,5 2,2
Karaçoban (Erzurum) 18:05:06 01-02-2025 39,45056 42,22444 7,03 1,4
Orhaneli (Bursa) 17:53:47 01-02-2025 39,90389 28,85444 6,77 1,4
Yeşilyurt (Malatya) 17:51:14 01-02-2025 38,30028 38,27722 9,75 1,7
Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [06.71 km] Kuşadası (Aydın) 17:40:38 01-02-2025 37,86389 27,17083 7,15 1,5
Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [04.84 km] Kuşadası (Aydın) 17:26:20 01-02-2025 37,87111 27,19611 7 1,5
Ege Denizi - [04.16 km] Ayvacık (Çanakkale) 17:11:35 01-02-2025 39,47194 26,27667 7,11 1,3
Ege Denizi 17:01:50 01-02-2025 36,56833 25,45917 7 2,8
Ege Denizi 16:56:09 01-02-2025 36,69167 25,77444 7 2,8
AKDENIZ 16:51:20 01-02-2025 36,4798 25,4665 3,6 3,4
Ege Denizi 16:51:19 01-02-2025 36,61667 25,47194 7 3,5
Ege Denizi 16:47:39 01-02-2025 36,67111 25,74278 7 3
AKDENIZ 16:47:37 01-02-2025 36,51 25,5283 1,2 3,2
AKDENIZ 16:34:31 01-02-2025 36,553 25,5967 3,6 3
Ege Denizi 16:34:28 01-02-2025 36,62056 25,53917 7 3,2
Darende (Malatya) 16:31:41 01-02-2025 38,43944 37,57639 6,99 1,5
YALINTAS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 16:31:39 01-02-2025 38,3977 37,4555 4,9 1,8
AKDENIZ 16:29:55 01-02-2025 36,488 25,5328 6,4 4,2
Ege Denizi 16:29:48 01-02-2025 36,49222 25,39917 7 4,4
Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [08.39 km] Kuşadası (Aydın) 16:26:10 01-02-2025 37,82944 27,14833 7,06 1,3
AKDENIZ 16:07:26 01-02-2025 36,5383 25,4298 5 2,4
AKDENIZ 15:51:43 01-02-2025 36,5015 25,5418 5 4,1
Ege Denizi 15:51:41 01-02-2025 36,57556 25,5875 7 4,2
Eşme (Uşak) 15:26:16 01-02-2025 38,49083 29,15583 7,01 1
AKDENIZ 14:54:41 01-02-2025 36,4103 25,3938 2 3
Ege Denizi 14:54:40 01-02-2025 36,55222 25,46972 7 3,1
Tavşanlı (Kütahya) 14:52:36 01-02-2025 39,67028 29,47056 6,97 1,3
AKDENIZ 14:26:14 01-02-2025 36,5383 25,5143 2,7 2,6
Ege Denizi 14:26:13 01-02-2025 36,60583 25,59139 7 2,6
Göksun (Kahramanmaraş) 14:17:09 01-02-2025 38,00778 36,2925 10,95 3
KAZANDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 14:17:08 01-02-2025 38,0073 36,3078 5 3
Ege Denizi 14:13:42 01-02-2025 36,49111 25,55806 7 3,1
AKDENIZ 14:13:42 01-02-2025 36,452 25,3035 5 3
Refahiye (Erzincan) 14:09:58 01-02-2025 39,85222 38,75556 9,02 2,1
PINARYOLU-REFAHIYE (ERZINCAN) 14:09:58 01-02-2025 39,8703 38,7087 7,7 2,1
AKDENIZ 14:00:54 01-02-2025 36,4112 25,3318 5 2,4
Ege Denizi 14:00:52 01-02-2025 36,54167 25,51694 7 2,8
Ege Denizi - [08.23 km] Ayvacık (Çanakkale) 13:55:07 01-02-2025 39,42056 26,30861 7,25 2,1
EDREMIT KORFEZI (EGE DENIZI) 13:55:07 01-02-2025 39,4182 26,3353 5,9 1,9
AKDENIZ 13:44:55 01-02-2025 36,5272 25,4713 1,6 3,1
Ege Denizi 13:44:54 01-02-2025 36,6025 25,62389 7 3,1
YUKARICAKMAK-(ELAZIG) 13:33:24 01-02-2025 38,7108 38,9573 20,1 1
Karadeniz - [26.47 km] Pazar (Rize) 13:32:46 01-02-2025 41,38389 40,70361 7,28 1,5
AKDENIZ 13:26:45 01-02-2025 36,4357 25,5433 7,5 3,1
Ege Denizi 13:26:42 01-02-2025 36,605 25,57639 7 3,1
AKDENIZ 13:16:35 01-02-2025 36,4227 25,5548 5 4,1
Ege Denizi 13:16:34 01-02-2025 36,62722 25,59722 7 4
Yeşilyurt (Malatya) 13:08:53 01-02-2025 38,19333 38,055 7,11 1,7
Nilüfer (Bursa) 13:07:20 01-02-2025 40,1225 28,80611 9,12 1
AKDENIZ 13:03:36 01-02-2025 36,4902 25,292 1,3 2,6
Ege Denizi 13:03:35 01-02-2025 36,64139 25,35472 7 2,6
Merkez (Kırklareli) 12:51:49 01-02-2025 41,89917 27,35722 4,84 1,1
Tavşanlı (Kütahya) 12:46:41 01-02-2025 39,65833 29,45083 7,03 1,4
Doğanşehir (Malatya) 12:45:32 01-02-2025 38,19194 37,82889 7 2,4
DEDEYAZI-DOGANSEHIR (MALATYA) 12:45:31 01-02-2025 38,1987 37,855 1,1 2,2
Bigadiç (Balıkesir) 12:43:19 01-02-2025 39,47917 28,17556 7,01 1,6
Torul (Gümüşhane) 12:42:38 01-02-2025 40,37833 39,27 5,04 1,2
Türkoğlu (Kahramanmaraş) 12:40:55 01-02-2025 37,41083 36,84333 7,07 1
Gürsu (Bursa) 12:01:19 01-02-2025 40,26806 29,22833 9,34 1,8
DISKAYA-GURSU (BURSA) 12:01:19 01-02-2025 40,2708 29,2397 0 1,4
Ege Denizi - [24.10 km] Bodrum (Muğla) 11:58:35 01-02-2025 36,76861 27,18361 6,41 2
ONIKI ADALAR (AKDENIZ) 11:58:34 01-02-2025 36,7665 27,1897 5,4 2,1
İnönü (Eskişehir) 11:55:53 01-02-2025 39,73056 30,17139 7 1,1
EGE DENIZI 11:39:28 01-02-2025 37,9722 25,4595 7,2 2,3
Ege Denizi - [74.17 km] Çeşme (İzmir) 11:39:27 01-02-2025 38,15056 25,4225 7 2,3
Soma (Manisa) 11:25:23 01-02-2025 39,31028 27,51 12,03 1,6
VAKIFLI-SOMA (MANISA) 11:25:23 01-02-2025 39,3105 27,5298 13,8 1,5
AKDENIZ 11:21:16 01-02-2025 36,4012 25,5558 6,7 3
Ege Denizi 11:21:15 01-02-2025 36,70417 25,57028 7 2,8
Dalaman (Muğla) 11:15:58 01-02-2025 36,85 29,01667 6,22 1,6
TASBASI-DALAMAN (MUGLA) 11:15:57 01-02-2025 36,8812 29,0277 9,6 1,6
Göksun (Kahramanmaraş) 11:02:36 01-02-2025 38,07111 36,49111 6,98 2,2
MEHMETBEY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 11:02:35 01-02-2025 38,0927 36,4785 1,9 2,1
DUDAS-BEYPAZARI (ANKARA) 10:52:40 01-02-2025 40,253 31,7208 5,1 1,6
Ege Denizi 10:14:24 01-02-2025 36,67694 25,56583 7 2,6
AKDENIZ 10:14:23 01-02-2025 36,5757 25,4207 4,5 2,7
YUKARIULUPINAR-DARENDE (MALATYA) 09:59:40 01-02-2025 38,4033 37,5515 5 1,4
AKDENIZ 09:58:06 01-02-2025 36,4847 25,4347 6 3,5
Ege Denizi 09:58:03 01-02-2025 36,55944 25,29194 11,56 3,5
Ege Denizi - [05.31 km] Ayvacık (Çanakkale) 09:53:32 01-02-2025 39,45917 26,27139 8,77 2,1
BEKTAS-AYVACIK (CANAKKALE) 09:53:32 01-02-2025 39,4615 26,2562 5,4 2,1
Ege Denizi 09:18:03 01-02-2025 36,65222 25,46861 7 3
AKDENIZ 09:18:03 01-02-2025 36,4643 25,4283 5 3,4
Ege Denizi 09:15:42 01-02-2025 36,69389 25,52778 7 2,7
AKDENIZ 09:15:41 01-02-2025 36,6265 25,3945 9,9 2,9
Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) 09:05:56 01-02-2025 37,45667 37,16 9,71 1,8
DOGANLIKARAHASAN-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) 09:05:56 01-02-2025 37,4673 37,1697 6,5 1,5
Ege Denizi 09:03:36 01-02-2025 36,64222 25,58139 7 3,7
AKDENIZ 09:03:35 01-02-2025 36,524 25,4343 1,1 3,8
Ege Denizi 09:02:13 01-02-2025 36,695 25,575 7 3,6
AKDENIZ 09:02:11 01-02-2025 36,5727 25,314 1,4 3
EGE DENIZI 08:51:15 01-02-2025 36,6362 25,2762 5 2,7
Ege Denizi 08:51:13 01-02-2025 36,56444 25,53917 7 2,6
AKDENIZ 08:31:32 01-02-2025 36,5558 25,4135 2,1 4
Ege Denizi 08:31:27 01-02-2025 36,52417 25,37889 7 3,9
Ege Denizi - [07.95 km] Ayvacık (Çanakkale) 08:26:25 01-02-2025 39,42417 26,30472 7,06 1,7
EDREMIT KORFEZI (EGE DENIZI) 08:26:25 01-02-2025 39,4178 26,2972 8,6 1,8
Ege Denizi - [15.33 km] Gökçeada (Çanakkale) 07:26:28 01-02-2025 40,36083 25,98583 7 1,3
KALEKOY-GOKCEADA (CANAKKALE) 07:26:28 01-02-2025 40,3863 25,9252 7,6 1,4
Akdağmadeni (Yozgat) 07:07:01 01-02-2025 39,72667 35,96056 18,71 1
Akdağmadeni (Yozgat) 07:04:03 01-02-2025 39,74694 35,98667 16,78 1,3
HAYRAN-AKDAGMADENI (YOZGAT) 07:04:03 01-02-2025 39,7572 36,0198 10,9 1,7
AKDENIZ 06:54:14 01-02-2025 36,5565 25,3535 8,6 2,2
DUDAS-BEYPAZARI (ANKARA) 06:18:12 01-02-2025 40,269 31,7327 8,2 1,7
Beypazarı (Ankara) 06:18:11 01-02-2025 40,21722 31,72611 6,84 1,4
Çameli (Denizli) 05:40:07 01-02-2025 37,09111 29,19139 6,73 1,4
KOLAK-CAMELI (DENIZLI) 05:40:07 01-02-2025 37,0957 29,2098 6,8 1,8
AKDENIZ 05:37:38 01-02-2025 36,5318 25,7875 8,7 1,7
KOZDERE-ISLAHIYE (GAZIANTEP) 05:20:50 01-02-2025 37,1455 36,6625 5,1 1,7
Pamukkale (Denizli) 04:44:03 01-02-2025 37,92361 29,18694 6,99 1,9
IRLIGANLI-(DENIZLI) 04:44:03 01-02-2025 37,9115 29,21 10,3 1,9
Lice (Diyarbakır) 04:29:05 01-02-2025 38,52111 40,43611 6,95 1,5
SENLIK-LICE (DIYARBAKIR) 04:29:05 01-02-2025 38,499 40,427 3,1 1,7
Yeşilyurt (Malatya) 04:22:12 01-02-2025 38,25639 38,13 7 1,1
YALINKAYA-YESILYURT (MALATYA) 04:22:10 01-02-2025 38,1563 38,1343 23,8 0,9
Pütürge (Malatya) 04:18:53 01-02-2025 38,28778 38,81778 7 0,9
Ege Denizi 03:41:45 01-02-2025 36,75194 25,50278 7 2,5
AKDENIZ 03:41:42 01-02-2025 36,5367 25,478 4,8 2,7
Arguvan (Malatya) 03:32:15 01-02-2025 38,74361 38,22556 7,52 1,7
ASAR-ARGUVAN (MALATYA) 03:32:15 01-02-2025 38,7292 38,222 5,4 1,9
Ege Denizi 03:28:01 01-02-2025 36,69389 25,42083 7 2,2
AKDENIZ 03:28:00 01-02-2025 36,5598 25,461 5 2,4
Osmancık (Çorum) 03:26:47 01-02-2025 41,06806 34,86694 12,09 2,1
HANEFI-OSMANCIK (CORUM) 03:26:47 01-02-2025 41,0985 34,8473 3,7 2,4
EGE DENIZI 03:15:32 01-02-2025 36,5908 25,16 8,5 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 03:06:01 01-02-2025 39,10639 28,2375 7 0,8
Ege Denizi - [04.25 km] Ayvacık (Çanakkale) 03:01:35 01-02-2025 39,4675 26,26361 6,39 1,8
EDREMIT KORFEZI (EGE DENIZI) 03:01:34 01-02-2025 39,4282 26,2723 7 1,9
Ege Denizi - [17.20 km] Karaburun (İzmir) 03:01:21 01-02-2025 38,68333 26,20889 7,15 1,7
Çal (Denizli) 02:54:58 01-02-2025 37,97417 29,28528 12,4 1,4
BAKLANCAKIRLAR-CAL (DENIZLI) 02:54:58 01-02-2025 37,9338 29,3328 18 1,5
Keban (Elazığ) 02:51:09 01-02-2025 38,81667 38,74556 7,02 1,3
CALIK-KEBAN (ELAZIG) 02:51:09 01-02-2025 38,7793 38,7963 5 1,5
AKDENIZ 02:33:15 01-02-2025 35,3248 27,5492 9,3 1,8
YUNANISTAN 02:28:17 01-02-2025 40,303 24,147 9,7 1,6
Çal (Denizli) 02:24:23 01-02-2025 37,95167 29,29944 10,31 1,5
BAKLANCAKIRLAR-CAL (DENIZLI) 02:24:22 01-02-2025 37,9712 29,321 2,5 1,7
SADIKLI-YAZIHAN (MALATYA) 02:22:00 01-02-2025 38,5438 37,9628 14,1 1,3
Yazıhan (Malatya) 02:21:59 01-02-2025 38,58056 37,99833 7 1,3
Nurhak (Kahramanmaraş) 02:12:53 01-02-2025 38,01056 37,46472 7 1,4
NURHAK (KAHRAMANMARAS) 02:12:51 01-02-2025 37,9443 37,4325 8,3 1,2
Ayvacık (Çanakkale) 02:00:23 01-02-2025 39,52528 26,23861 7 0,9
TASAGIL-AYVACIK (CANAKKALE) 02:00:22 01-02-2025 39,5415 26,1557 11,7 1
Akdeniz - İskenderun Körfezi - [10.37 km] İskenderun (Hatay) 01:51:22 01-02-2025 36,66083 36,07972 7 1,4
KARAAGAC-ARSUZ (HATAY) 01:51:21 01-02-2025 36,6462 36,0777 5,3 1,5
Kale (Malatya) 01:41:52 01-02-2025 38,36056 38,83306 7 0,9
Ege Denizi 01:33:11 01-02-2025 36,56389 25,615 7 2
AKDENIZ 01:33:09 01-02-2025 36,5272 25,4315 5,5 2,2

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