Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 03 Ağustos 2024

03 Ağustos 2024 son dakika AFAD son depremler ve Kandilli son dakika deprem listesi..
|AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
|Lokasyon
|Saat / Tarih
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Büyüklük
|Soma (Manisa)
|09:51:37 03-08-2024
|39,08361
|27,53389
|6,99
|1,9
|Akdeniz - [89.66 km] Kumluca (Antalya)
|09:43:22 03-08-2024
|35,64194
|30,95278
|11,61
|2,8
|Ege Denizi - [36.62 km] Çeşme (İzmir)
|09:14:50 03-08-2024
|38,23778
|25,83833
|11,55
|2,1
|Akdeniz - [56.97 km] Marmaris (Muğla)
|08:40:46 03-08-2024
|36,11917
|28,14083
|7,14
|1,3
|Makhmur, Erbil (Irak) - [183.65 km] Şemdinli (Hakkari)
|08:34:14 03-08-2024
|35,50583
|43,42194
|9,31
|2,8
|Yahyalı (Kayseri)
|08:27:15 03-08-2024
|37,71056
|35,36806
|7
|1,4
|Pütürge (Malatya)
|08:17:27 03-08-2024
|38,23389
|38,59333
|12,19
|2,3
|Yeşilyurt (Malatya)
|08:07:51 03-08-2024
|38,14028
|38,28528
|7
|1,2
|Pazarcık (Kahramanmaraş)
|07:53:36 03-08-2024
|37,57028
|37,42778
|4,24
|1,3
|Gemlik (Bursa)
|06:45:53 03-08-2024
|40,47611
|29,22
|7,52
|1,1
|Refahiye (Erzincan)
|06:44:26 03-08-2024
|40,03806
|38,99
|7
|0,9
|Oltu (Erzurum)
|06:40:13 03-08-2024
|40,45278
|41,95361
|14,68
|1
|Elbistan (Kahramanmaraş)
|06:38:30 03-08-2024
|38,06667
|37,58083
|7
|1,2
|Sivrice (Elazığ)
|06:32:44 03-08-2024
|38,35778
|39,10333
|7
|0,9
|Nallıhan (Ankara)
|06:29:02 03-08-2024
|40,14667
|31,69333
|7,11
|1,3
|Ege Denizi - [30.92 km] Gökçeada (Çanakkale)
|06:20:42 03-08-2024
|40,18639
|25,35417
|6,96
|1,3
|Sincik (Adıyaman)
|06:17:05 03-08-2024
|38,1375
|38,55056
|7
|0,8
|Pütürge (Malatya)
|06:02:59 03-08-2024
|38,2
|38,61222
|7
|0,8
|Yazıhan (Malatya)
|06:00:40 03-08-2024
|38,52556
|38,06972
|7
|0,8
|Yahyalı (Kayseri)
|05:49:54 03-08-2024
|37,75694
|35,39472
|7,03
|1,3
|Yazıhan (Malatya)
|05:47:55 03-08-2024
|38,52389
|38,02917
|13,94
|1,3
|Elbistan (Kahramanmaraş)
|05:47:08 03-08-2024
|38,19667
|37,37583
|7,01
|1,9
|Akçadağ (Malatya)
|05:44:36 03-08-2024
|38,50056
|38,05694
|7
|1
|Bodrum (Muğla)
|05:41:48 03-08-2024
|37,0375
|27,71833
|7
|1,1
|Ege Denizi - Gökova Körfezi - [08.64 km] Bodrum (Muğla)
|05:27:00 03-08-2024
|36,93639
|27,7475
|7,82
|1,4
|Aziziye (Erzurum)
|05:16:42 03-08-2024
|39,89028
|40,94111
|7,02
|1
|Büyükorhan (Bursa)
|05:05:35 03-08-2024
|39,83139
|28,75889
|4,69
|4
|Pütürge (Malatya)
|05:01:24 03-08-2024
|38,23639
|38,63861
|7,1
|0,9
|Akdeniz - [123.75 km] Datça (Muğla)
|04:52:50 03-08-2024
|35,58917
|27,26306
|6
|1,9
|Ege Denizi - [16.83 km] Foça (İzmir)
|04:46:37 03-08-2024
|38,81167
|26,6425
|6,96
|1,4
|Andırın (Kahramanmaraş)
|04:06:08 03-08-2024
|37,56611
|36,275
|4,63
|1
|Pazarcık (Kahramanmaraş)
|03:56:51 03-08-2024
|37,30194
|37,06889
|7
|1,2
|Yazıhan (Malatya)
|03:47:05 03-08-2024
|38,54194
|38,03361
|7,01
|1,6
|Yeşilyurt (Malatya)
|03:44:24 03-08-2024
|38,2875
|38,25778
|6,92
|0,8
|Ekinözü (Kahramanmaraş)
|03:41:33 03-08-2024
|38,0675
|37,03889
|6,99
|1,2
|Saimbeyli (Adana)
|03:20:14 03-08-2024
|37,88389
|36,21667
|6,94
|1,1
|Simav (Kütahya)
|03:17:10 03-08-2024
|39,07167
|29,05722
|7,06
|1
|Beypazarı (Ankara)
|03:11:58 03-08-2024
|40,17306
|31,77444
|6,68
|1,9
|Ekinözü (Kahramanmaraş)
|03:08:40 03-08-2024
|38,09944
|37,14528
|8,07
|1,2
|Çemişgezek (Tunceli)
|02:51:47 03-08-2024
|39,06806
|38,98611
|7,99
|1,2
|İskilip (Çorum)
|02:43:14 03-08-2024
|40,62583
|34,51222
|6,88
|1,3
|Antakya (Hatay)
|02:39:42 03-08-2024
|36,22028
|36,205
|7,27
|1,5
|Ezine (Çanakkale)
|02:36:30 03-08-2024
|39,68306
|26,40472
|8,45
|1,9
|Merkez (Bingöl)
|02:25:29 03-08-2024
|39,08139
|40,28861
|12,89
|1,3
|Bayramiç (Çanakkale)
|02:02:28 03-08-2024
|39,74278
|26,45139
|9,74
|1,8
|Yedisu (Bingöl)
|02:02:19 03-08-2024
|39,45
|40,38333
|7,98
|1,8
|Saimbeyli (Adana)
|01:56:30 03-08-2024
|37,97889
|36,05444
|11,93
|1,6
|Battalgazi (Malatya)
|00:07:05 03-08-2024
|38,15778
|38,54194
|9,72
|1,7
|Ege Denizi - İzmir Körfezi - [05.63 km] Karaburun (İzmir)
|00:00:51 03-08-2024
|38,47611
|26,66472
|5,48
|1,4
|Ege Denizi - [107.98 km] Ayvacık (Çanakkale)
|23:51:22 02-08-2024
|39,31778
|24,82972
|7
|2,2
|Akdeniz - [48.71 km] Alanya (Antalya)
|23:40:14 02-08-2024
|36,14278
|31,74083
|44,9
|1,8
|Merkez (Bolu)
|23:37:49 02-08-2024
|40,8975
|31,67389
|7,1
|1
|Yazıhan (Malatya)
|23:31:48 02-08-2024
|38,53417
|38,01417
|7
|1
|Aladağ (Adana)
|23:24:30 02-08-2024
|37,65389
|35,40222
|7
|1
|Ege Denizi
|23:19:00 02-08-2024
|40,35861
|24,28917
|7,05
|2
|Tepebaşı (Eskişehir)
|23:18:49 02-08-2024
|39,78083
|30,51139
|5,15
|1,3
|Çelikhan (Adıyaman)
|23:12:51 02-08-2024
|38,14694
|38,26444
|5,18
|1,2
|Sivrice (Elazığ)
|22:37:12 02-08-2024
|38,45278
|39,16694
|7
|1,2
|Ege Denizi - [29.73 km] Söke (Aydın)
|22:18:15 02-08-2024
|37,50972
|26,87139
|12,64
|1,4
|Divriği (Sivas)
|22:03:13 02-08-2024
|39,54639
|38,05861
|12,46
|1,1
|Marmara Denizi - [03.32 km] Şarköy (Tekirdağ)
|22:01:43 02-08-2024
|40,76861
|27,36778
|5,04
|1,4
|Tonya (Trabzon)
|21:40:15 02-08-2024
|40,76778
|39,25333
|6,85
|0,8
|Saimbeyli (Adana)
|21:24:01 02-08-2024
|37,83694
|36,06889
|6,9
|1,3
|Merkez (Bayburt)
|21:17:04 02-08-2024
|40,09778
|40,54083
|19,09
|1,3
|Mecitözü (Çorum)
|21:16:08 02-08-2024
|40,48861
|35,19833
|6,84
|1
|İhsangazi (Kastamonu)
|20:48:07 02-08-2024
|41,04167
|33,62861
|11,51
|1,1
|Ege Denizi - [111.44 km] Datça (Muğla)
|20:29:56 02-08-2024
|35,76944
|26,96417
|8,38
|2,2
|Aziziye (Erzurum)
|20:15:14 02-08-2024
|39,90083
|41,08139
|9,96
|1,4
|Merkez (Çankırı)
|20:11:59 02-08-2024
|40,525
|33,635
|7
|0,9
|Çelikhan (Adıyaman)
|20:04:15 02-08-2024
|38,09083
|38,43333
|6,13
|1
|Akdeniz - [39.43 km] Kaş (Antalya)
|20:01:42 02-08-2024
|35,96694
|29,1025
|26,98
|1,9
|Ceyhan (Adana)
|19:57:45 02-08-2024
|37,01472
|35,69139
|7,21
|1,3
|Merkez (Osmaniye)
|19:51:09 02-08-2024
|37,00222
|36,17583
|5,55
|2,3
|İhsangazi (Kastamonu)
|19:25:19 02-08-2024
|41,03528
|33,60167
|6,41
|1,2
|Kırıkhan (Hatay)
|19:24:59 02-08-2024
|36,63417
|36,39778
|6,58
|2,1
|İhsangazi (Kastamonu)
|19:24:44 02-08-2024
|41,03583
|33,61806
|10,11
|1,3
|Kırıkhan (Hatay)
|19:23:03 02-08-2024
|36,62806
|36,4175
|7
|2,5
|Darende (Malatya)
|19:19:16 02-08-2024
|38,3875
|37,49139
|8,89
|1,5
|Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [22.22 km] Menderes (İzmir)
|18:53:14 02-08-2024
|37,84222
|26,98222
|10,98
|1,8
|Dmanisi, Kvemo Kartli (Gürcistan) - [45.23 km] Akyaka (Kars)
|18:35:35 02-08-2024
|41,20722
|44,04667
|6,56
|1,5
|Shirak (Ermenistan) - [17.94 km] Akyaka (Kars)
|18:22:26 02-08-2024
|41,00889
|43,82083
|6,93
|2
|Nurdağı (Gaziantep)
|18:07:37 02-08-2024
|37,15056
|36,7175
|7
|1,6
|İhsangazi (Kastamonu)
|18:06:26 02-08-2024
|41,04139
|33,63306
|6,51
|3,2
|Kelkit (Gümüşhane)
|17:53:42 02-08-2024
|39,98917
|39,67556
|7,59
|1,7
|Ilgın (Konya)
|17:49:10 02-08-2024
|38,19194
|31,95556
|8,75
|1,3
|Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [22.74 km] Menderes (İzmir)
|17:37:02 02-08-2024
|37,8375
|26,98083
|7
|1,5
|Battalgazi (Malatya)
|17:31:03 02-08-2024
|38,1675
|38,55056
|7
|1,5
|Marmara Denizi - Gemlik Körfezi - [04.48 km] Mudanya (Bursa)
|17:12:44 02-08-2024
|40,42472
|28,83139
|7,02
|1,4
|Merkez (Kütahya)
|17:10:35 02-08-2024
|39,63889
|30,05833
|7
|1,1
|Doğanşehir (Malatya)
|17:01:31 02-08-2024
|38,17306
|37,8375
|11,26
|1,8
|Kozan (Adana)
|16:07:32 02-08-2024
|37,58528
|35,87639
|7,03
|1,9
|Hazar Gölü - [00.98 km] Maden (Elazığ)
|15:49:05 02-08-2024
|38,50139
|39,49111
|17,94
|1,2
|Ekinözü (Kahramanmaraş)
|15:44:33 02-08-2024
|38,05639
|37,20333
|6,99
|2,3
|Tekman (Erzurum)
|15:41:44 02-08-2024
|39,64306
|41,27806
|7,13
|2,1
|Ekinözü (Kahramanmaraş)
|15:36:34 02-08-2024
|38,04806
|37,21028
|7,02
|1,9
|Bala (Ankara)
|15:33:26 02-08-2024
|39,35333
|33,45333
|7
|0,6
|Pütürge (Malatya)
|15:23:51 02-08-2024
|38,24528
|38,68028
|6,89
|1,1
|Göksun (Kahramanmaraş)
|15:18:38 02-08-2024
|38,07278
|36,43778
|7,02
|1,8
|Tekman (Erzurum)
|15:03:56 02-08-2024
|39,65944
|41,28361
|7
|2,4
|Çelikhan (Adıyaman)
|14:51:34 02-08-2024
|38,10194
|38,35028
|7
|1,3
|Kandil Barajı - [01.89 km] Ekinözü (Kahramanmaraş)
|14:35:44 02-08-2024
|38,08
|37,06833
|7,08
|1,8
|Al-Mukharram, Humus (Suriye) - [157.23 km] Reyhanlı (Hatay)
|14:01:14 02-08-2024
|35,07472
|37,65722
|15,14
|3,9
|Emet (Kütahya)
|13:51:10 02-08-2024
|39,38889
|29,26944
|7
|1,2
|Çavdır (Burdur)
|13:41:00 02-08-2024
|37,15694
|29,69167
|7
|1,2
|Çelikhan (Adıyaman)
|13:23:30 02-08-2024
|38,11
|38,32639
|7
|1,5
|Keskin (Kırıkkale)
|13:07:26 02-08-2024
|39,58139
|33,52056
|5,87
|0,7
|Nurdağı (Gaziantep)
|13:07:00 02-08-2024
|37,195
|36,95639
|7
|1,3
|İspir (Erzurum)
|12:36:57 02-08-2024
|40,60722
|40,91861
|7,06
|0,8
|Tavas (Denizli)
|12:34:21 02-08-2024
|37,65028
|29,16778
|7,02
|1,1
|Tavşanlı (Kütahya)
|12:27:31 02-08-2024
|39,67861
|29,45667
|7
|1,3
|Orhaneli (Bursa)
|12:24:51 02-08-2024
|39,87167
|28,85833
|7,15
|1,6
|Kırıkhan (Hatay)
|12:15:00 02-08-2024
|36,63
|36,40667
|6,98
|2,8
|Türkoğlu (Kahramanmaraş)
|12:06:06 02-08-2024
|37,29694
|36,80722
|7,83
|1,6
|Söke (Aydın)
|11:42:55 02-08-2024
|37,76861
|27,47556
|7,18
|1,3
|İliç (Erzincan)
|11:21:41 02-08-2024
|39,39306
|38,7625
|7
|1,3
|Elbistan (Kahramanmaraş)
|11:10:39 02-08-2024
|38,35194
|37,52639
|7
|1,3
|KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
|Lokasyon
|Saat / Tarih
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Büyüklük
|ADIL-SOMA (MANISA)
|09:51:37 03-08-2024
|39,1187
|27,6215
|1,6
|2,1
|AKDENIZ REVIZE02 (2024.08.03 09:43:25)
|09:43:25 03-08-2024
|35,9047
|31,1308
|8,2
|2,9
|YUNANISTAN
|09:42:22 03-08-2024
|40,3282
|23,9507
|7
|2,4
|EGE DENIZI
|09:14:47 03-08-2024
|38,1853
|25,6202
|12
|2,2
|AKDENIZ
|08:40:45 03-08-2024
|36,09
|28,1277
|2,9
|1,6
|TANISIK-(MALATYA)
|08:17:26 03-08-2024
|38,2478
|38,5682
|5
|2,4
|SAHINYURDU-GEMLIK (BURSA)
|06:45:52 03-08-2024
|40,4797
|29,1963
|9,9
|1,1
|EGE DENIZI
|06:20:41 03-08-2024
|40,1988
|25,3305
|2,9
|1,4
|AKBAYIR-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
|05:47:08 03-08-2024
|38,1922
|37,3337
|5
|1,7
|GAZIOLUK-ORHANELI (BURSA)
|05:05:34 03-08-2024
|39,8505
|28,764
|12,2
|4,1
|CIVRIL-YAZIHAN (MALATYA)
|03:47:04 03-08-2024
|38,569
|38,0173
|5
|1,7
|BAHCELI-EZINE (CANAKKALE)
|02:36:30 03-08-2024
|39,6917
|26,395
|12,4
|2,2
|CAVUSKOY-BAYRAMIC (CANAKKALE)
|02:02:27 03-08-2024
|39,7593
|26,4487
|7,8
|1,9
|AGCASAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS)
|01:29:06 03-08-2024
|38,0722
|37,3923
|5
|1,6
|YESILYORE-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS)
|01:26:10 03-08-2024
|37,4158
|36,7418
|4,1
|1,8
|BOZLAR-CAGLAYANCERIT (KAHRAMANMARAS)
|01:19:25 03-08-2024
|37,6907
|37,463
|10,9
|1,8
|AKKOPRU-KOYCEGIZ (MUGLA)
|01:18:07 03-08-2024
|36,941
|28,9405
|5,8
|2,4
|ULA (MUGLA)
|00:25:54 03-08-2024
|37,0937
|28,3935
|17,1
|1,1
|YOGUNPELIT-YIGILCA (DUZCE)
|00:10:52 03-08-2024
|40,908
|31,6548
|5,4
|2
|ULUKOY-(MALATYA)
|00:07:05 03-08-2024
|38,1753
|38,5507
|2,8
|1,8
|IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI)
|00:00:49 03-08-2024
|38,495
|26,7143
|15,8
|1,7
|EGE DENIZI
|23:51:22 02-08-2024
|39,356
|24,8058
|6
|2,4
|AKDENIZ
|23:40:14 02-08-2024
|35,9683
|31,812
|18,7
|1,9
|YUNANISTAN
|23:18:59 02-08-2024
|40,308
|24,109
|7,1
|2,1
|TEPEBASI (ESKISEHIR)
|23:18:49 02-08-2024
|39,8267
|30,4747
|5,2
|1,5
|EGE DENIZI
|22:18:14 02-08-2024
|37,5145
|26,8065
|8,1
|1,6
|HOSKOY-SARKOY (TEKIRDAG)
|22:01:44 02-08-2024
|40,7218
|27,3198
|13,8
|1,6
|AKDENIZ
|20:29:54 02-08-2024
|35,6517
|26,8885
|23,1
|2,6
|TASAGIL-CAT (ERZURUM)
|20:15:12 02-08-2024
|39,7347
|41,0675
|2,9
|1,9
|AKDENIZ
|20:01:44 02-08-2024
|36,1395
|29,1498
|8,5
|1,7
|DUTLUPINAR-CEYHAN (ADANA)
|19:51:08 02-08-2024
|37,0307
|36,0463
|4,5
|2,2
|TASOLUK-KIRIKHAN (HATAY)
|19:24:58 02-08-2024
|36,6362
|36,3725
|5
|1,9
|SOGUTLUOZ-KIRIKHAN (HATAY)
|19:23:03 02-08-2024
|36,6045
|36,4383
|9,1
|2,4
|GIRIT ADASI (AKDENIZ)
|18:58:46 02-08-2024
|35,7535
|25,5173
|15,8
|2,1
|SISAM ADASI (EGE DENIZI)
|18:53:13 02-08-2024
|37,788
|26,9552
|7,1
|1,7
|EKSIK-ILGAZ (CANKIRI)
|18:06:25 02-08-2024
|41,0342
|33,6477
|2,6
|3,2
|SISAM ADASI (EGE DENIZI)
|17:37:02 02-08-2024
|37,8113
|26,929
|17,6
|1,6
|KUMYAKA-MUDANYA (BURSA)
|17:12:44 02-08-2024
|40,4053
|28,8313
|9,7
|1,8
|YOLKURU-DOGANSEHIR (MALATYA)
|17:01:30 02-08-2024
|38,1193
|37,8493
|4,3
|1,7
|CAN (CANAKKALE)
|16:21:39 02-08-2024
|40,0198
|27,0545
|4,2
|1,2
|BOZTAHTA-KOZAN (ADANA)
|16:07:30 02-08-2024
|37,6153
|35,9807
|8,6
|1,9
|KIRAZLI-KUSADASI (AYDIN)
|16:04:01 02-08-2024
|37,8238
|27,3717
|7
|1,1
|EKINOZU (KAHRAMANMARAS)
|15:44:33 02-08-2024
|38,0662
|37,1887
|6,2
|2,1
|EKINOZU (KAHRAMANMARAS)
|15:36:32 02-08-2024
|38,055
|37,1902
|29,7
|2,1
|AGCASAR-AFSIN (KAHRAMANMARAS)
|15:18:34 02-08-2024
|38,1925
|36,7608
|26,6
|1,6
|IGDE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
|14:35:42 02-08-2024
|38,1315
|37,0747
|14,8
|2
|BAHATLAR-EMET (KUTAHYA)
|13:51:09 02-08-2024
|39,3277
|29,303
|0
|1,5
|EKINANBARI-MILAS (MUGLA)
|13:18:16 02-08-2024
|37,2462
|27,6492
|0
|1,5
|TILKILI-CELEBI (KIRIKKALE)
|13:07:25 02-08-2024
|39,5477
|33,4635
|6,6
|1,1
|SATIRHUYUK-NURDAGI (GAZIANTEP)
|13:06:59 02-08-2024
|37,2173
|36,9472
|10,1
|1,5
|SAPCIDEDE-TAVSANLI (KUTAHYA)
|12:27:31 02-08-2024
|39,573
|29,35
|17,6
|1,6
|TASOLUK-KIRIKHAN (HATAY)
|12:15:01 02-08-2024
|36,6233
|36,3782
|7,5
|2,7
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