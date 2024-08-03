Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 03 Ağustos 2024

Son depremler...Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler.. 03 Ağustos 2024 deprem son dakika haberleri haberin detayında...Artçı deprem mi oldu? Son deprem büyüklüğü ne kadar? Yakınımdaki depremler nelerdir? Anlık deprem mi oldu? Son dakika canlı deprem Türkiye haritası..Kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü ve AFAD deprem haberleri..İstanbul'da deprem mi oldu? Ankara'da deprem mi oldu? İzmir'de deprem mi oldu? Hangi illerde deprem oldu ve hissedildi? Bugün deprem mi oldu? Deprem ne zaman ve kaç şiddetinde oldu? En son hangi bölgede deprem oldu? Deprem haberleriyle ilgili en çok merak edilenlerin cevabı haberde..

Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 03 Ağustos 2024

03 Ağustos 2024 ve Kandilli son dakika listesi..

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Soma (Manisa) 09:51:37 03-08-2024 39,08361 27,53389 6,99 1,9
Akdeniz - [89.66 km] Kumluca (Antalya) 09:43:22 03-08-2024 35,64194 30,95278 11,61 2,8
Ege Denizi - [36.62 km] Çeşme (İzmir) 09:14:50 03-08-2024 38,23778 25,83833 11,55 2,1
Akdeniz - [56.97 km] Marmaris (Muğla) 08:40:46 03-08-2024 36,11917 28,14083 7,14 1,3
Makhmur, Erbil (Irak) - [183.65 km] Şemdinli (Hakkari) 08:34:14 03-08-2024 35,50583 43,42194 9,31 2,8
Yahyalı (Kayseri) 08:27:15 03-08-2024 37,71056 35,36806 7 1,4
Pütürge (Malatya) 08:17:27 03-08-2024 38,23389 38,59333 12,19 2,3
Yeşilyurt (Malatya) 08:07:51 03-08-2024 38,14028 38,28528 7 1,2
Pazarcık (Kahramanmaraş) 07:53:36 03-08-2024 37,57028 37,42778 4,24 1,3
Gemlik (Bursa) 06:45:53 03-08-2024 40,47611 29,22 7,52 1,1
Refahiye (Erzincan) 06:44:26 03-08-2024 40,03806 38,99 7 0,9
Oltu (Erzurum) 06:40:13 03-08-2024 40,45278 41,95361 14,68 1
Elbistan (Kahramanmaraş) 06:38:30 03-08-2024 38,06667 37,58083 7 1,2
Sivrice (Elazığ) 06:32:44 03-08-2024 38,35778 39,10333 7 0,9
Nallıhan (Ankara) 06:29:02 03-08-2024 40,14667 31,69333 7,11 1,3
Ege Denizi - [30.92 km] Gökçeada (Çanakkale) 06:20:42 03-08-2024 40,18639 25,35417 6,96 1,3
Sincik (Adıyaman) 06:17:05 03-08-2024 38,1375 38,55056 7 0,8
Pütürge (Malatya) 06:02:59 03-08-2024 38,2 38,61222 7 0,8
Yazıhan (Malatya) 06:00:40 03-08-2024 38,52556 38,06972 7 0,8
Yahyalı (Kayseri) 05:49:54 03-08-2024 37,75694 35,39472 7,03 1,3
Yazıhan (Malatya) 05:47:55 03-08-2024 38,52389 38,02917 13,94 1,3
Elbistan (Kahramanmaraş) 05:47:08 03-08-2024 38,19667 37,37583 7,01 1,9
Akçadağ (Malatya) 05:44:36 03-08-2024 38,50056 38,05694 7 1
Bodrum (Muğla) 05:41:48 03-08-2024 37,0375 27,71833 7 1,1
Ege Denizi - Gökova Körfezi - [08.64 km] Bodrum (Muğla) 05:27:00 03-08-2024 36,93639 27,7475 7,82 1,4
Aziziye (Erzurum) 05:16:42 03-08-2024 39,89028 40,94111 7,02 1
Büyükorhan (Bursa) 05:05:35 03-08-2024 39,83139 28,75889 4,69 4
Pütürge (Malatya) 05:01:24 03-08-2024 38,23639 38,63861 7,1 0,9
Akdeniz - [123.75 km] Datça (Muğla) 04:52:50 03-08-2024 35,58917 27,26306 6 1,9
Ege Denizi - [16.83 km] Foça (İzmir) 04:46:37 03-08-2024 38,81167 26,6425 6,96 1,4
Andırın (Kahramanmaraş) 04:06:08 03-08-2024 37,56611 36,275 4,63 1
Pazarcık (Kahramanmaraş) 03:56:51 03-08-2024 37,30194 37,06889 7 1,2
Yazıhan (Malatya) 03:47:05 03-08-2024 38,54194 38,03361 7,01 1,6
Yeşilyurt (Malatya) 03:44:24 03-08-2024 38,2875 38,25778 6,92 0,8
Ekinözü (Kahramanmaraş) 03:41:33 03-08-2024 38,0675 37,03889 6,99 1,2
Saimbeyli (Adana) 03:20:14 03-08-2024 37,88389 36,21667 6,94 1,1
Simav (Kütahya) 03:17:10 03-08-2024 39,07167 29,05722 7,06 1
Beypazarı (Ankara) 03:11:58 03-08-2024 40,17306 31,77444 6,68 1,9
Ekinözü (Kahramanmaraş) 03:08:40 03-08-2024 38,09944 37,14528 8,07 1,2
Çemişgezek (Tunceli) 02:51:47 03-08-2024 39,06806 38,98611 7,99 1,2
İskilip (Çorum) 02:43:14 03-08-2024 40,62583 34,51222 6,88 1,3
Antakya (Hatay) 02:39:42 03-08-2024 36,22028 36,205 7,27 1,5
Ezine (Çanakkale) 02:36:30 03-08-2024 39,68306 26,40472 8,45 1,9
Merkez (Bingöl) 02:25:29 03-08-2024 39,08139 40,28861 12,89 1,3
Bayramiç (Çanakkale) 02:02:28 03-08-2024 39,74278 26,45139 9,74 1,8
Yedisu (Bingöl) 02:02:19 03-08-2024 39,45 40,38333 7,98 1,8
Saimbeyli (Adana) 01:56:30 03-08-2024 37,97889 36,05444 11,93 1,6
Battalgazi (Malatya) 00:07:05 03-08-2024 38,15778 38,54194 9,72 1,7
Ege Denizi - İzmir Körfezi - [05.63 km] Karaburun (İzmir) 00:00:51 03-08-2024 38,47611 26,66472 5,48 1,4
Ege Denizi - [107.98 km] Ayvacık (Çanakkale) 23:51:22 02-08-2024 39,31778 24,82972 7 2,2
Akdeniz - [48.71 km] Alanya (Antalya) 23:40:14 02-08-2024 36,14278 31,74083 44,9 1,8
Merkez (Bolu) 23:37:49 02-08-2024 40,8975 31,67389 7,1 1
Yazıhan (Malatya) 23:31:48 02-08-2024 38,53417 38,01417 7 1
Aladağ (Adana) 23:24:30 02-08-2024 37,65389 35,40222 7 1
Ege Denizi 23:19:00 02-08-2024 40,35861 24,28917 7,05 2
Tepebaşı (Eskişehir) 23:18:49 02-08-2024 39,78083 30,51139 5,15 1,3
Çelikhan (Adıyaman) 23:12:51 02-08-2024 38,14694 38,26444 5,18 1,2
Sivrice (Elazığ) 22:37:12 02-08-2024 38,45278 39,16694 7 1,2
Ege Denizi - [29.73 km] Söke (Aydın) 22:18:15 02-08-2024 37,50972 26,87139 12,64 1,4
Divriği (Sivas) 22:03:13 02-08-2024 39,54639 38,05861 12,46 1,1
Marmara Denizi - [03.32 km] Şarköy (Tekirdağ) 22:01:43 02-08-2024 40,76861 27,36778 5,04 1,4
Tonya (Trabzon) 21:40:15 02-08-2024 40,76778 39,25333 6,85 0,8
Saimbeyli (Adana) 21:24:01 02-08-2024 37,83694 36,06889 6,9 1,3
Merkez (Bayburt) 21:17:04 02-08-2024 40,09778 40,54083 19,09 1,3
Mecitözü (Çorum) 21:16:08 02-08-2024 40,48861 35,19833 6,84 1
İhsangazi (Kastamonu) 20:48:07 02-08-2024 41,04167 33,62861 11,51 1,1
Ege Denizi - [111.44 km] Datça (Muğla) 20:29:56 02-08-2024 35,76944 26,96417 8,38 2,2
Aziziye (Erzurum) 20:15:14 02-08-2024 39,90083 41,08139 9,96 1,4
Merkez (Çankırı) 20:11:59 02-08-2024 40,525 33,635 7 0,9
Çelikhan (Adıyaman) 20:04:15 02-08-2024 38,09083 38,43333 6,13 1
Akdeniz - [39.43 km] Kaş (Antalya) 20:01:42 02-08-2024 35,96694 29,1025 26,98 1,9
Ceyhan (Adana) 19:57:45 02-08-2024 37,01472 35,69139 7,21 1,3
Merkez (Osmaniye) 19:51:09 02-08-2024 37,00222 36,17583 5,55 2,3
İhsangazi (Kastamonu) 19:25:19 02-08-2024 41,03528 33,60167 6,41 1,2
Kırıkhan (Hatay) 19:24:59 02-08-2024 36,63417 36,39778 6,58 2,1
İhsangazi (Kastamonu) 19:24:44 02-08-2024 41,03583 33,61806 10,11 1,3
Kırıkhan (Hatay) 19:23:03 02-08-2024 36,62806 36,4175 7 2,5
Darende (Malatya) 19:19:16 02-08-2024 38,3875 37,49139 8,89 1,5
Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [22.22 km] Menderes (İzmir) 18:53:14 02-08-2024 37,84222 26,98222 10,98 1,8
Dmanisi, Kvemo Kartli (Gürcistan) - [45.23 km] Akyaka (Kars) 18:35:35 02-08-2024 41,20722 44,04667 6,56 1,5
Shirak (Ermenistan) - [17.94 km] Akyaka (Kars) 18:22:26 02-08-2024 41,00889 43,82083 6,93 2
Nurdağı (Gaziantep) 18:07:37 02-08-2024 37,15056 36,7175 7 1,6
İhsangazi (Kastamonu) 18:06:26 02-08-2024 41,04139 33,63306 6,51 3,2
Kelkit (Gümüşhane) 17:53:42 02-08-2024 39,98917 39,67556 7,59 1,7
Ilgın (Konya) 17:49:10 02-08-2024 38,19194 31,95556 8,75 1,3
Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [22.74 km] Menderes (İzmir) 17:37:02 02-08-2024 37,8375 26,98083 7 1,5
Battalgazi (Malatya) 17:31:03 02-08-2024 38,1675 38,55056 7 1,5
Marmara Denizi - Gemlik Körfezi - [04.48 km] Mudanya (Bursa) 17:12:44 02-08-2024 40,42472 28,83139 7,02 1,4
Merkez (Kütahya) 17:10:35 02-08-2024 39,63889 30,05833 7 1,1
Doğanşehir (Malatya) 17:01:31 02-08-2024 38,17306 37,8375 11,26 1,8
Kozan (Adana) 16:07:32 02-08-2024 37,58528 35,87639 7,03 1,9
Hazar Gölü - [00.98 km] Maden (Elazığ) 15:49:05 02-08-2024 38,50139 39,49111 17,94 1,2
Ekinözü (Kahramanmaraş) 15:44:33 02-08-2024 38,05639 37,20333 6,99 2,3
Tekman (Erzurum) 15:41:44 02-08-2024 39,64306 41,27806 7,13 2,1
Ekinözü (Kahramanmaraş) 15:36:34 02-08-2024 38,04806 37,21028 7,02 1,9
Bala (Ankara) 15:33:26 02-08-2024 39,35333 33,45333 7 0,6
Pütürge (Malatya) 15:23:51 02-08-2024 38,24528 38,68028 6,89 1,1
Göksun (Kahramanmaraş) 15:18:38 02-08-2024 38,07278 36,43778 7,02 1,8
Tekman (Erzurum) 15:03:56 02-08-2024 39,65944 41,28361 7 2,4
Çelikhan (Adıyaman) 14:51:34 02-08-2024 38,10194 38,35028 7 1,3
Kandil Barajı - [01.89 km] Ekinözü (Kahramanmaraş) 14:35:44 02-08-2024 38,08 37,06833 7,08 1,8
Al-Mukharram, Humus (Suriye) - [157.23 km] Reyhanlı (Hatay) 14:01:14 02-08-2024 35,07472 37,65722 15,14 3,9
Emet (Kütahya) 13:51:10 02-08-2024 39,38889 29,26944 7 1,2
Çavdır (Burdur) 13:41:00 02-08-2024 37,15694 29,69167 7 1,2
Çelikhan (Adıyaman) 13:23:30 02-08-2024 38,11 38,32639 7 1,5
Keskin (Kırıkkale) 13:07:26 02-08-2024 39,58139 33,52056 5,87 0,7
Nurdağı (Gaziantep) 13:07:00 02-08-2024 37,195 36,95639 7 1,3
İspir (Erzurum) 12:36:57 02-08-2024 40,60722 40,91861 7,06 0,8
Tavas (Denizli) 12:34:21 02-08-2024 37,65028 29,16778 7,02 1,1
Tavşanlı (Kütahya) 12:27:31 02-08-2024 39,67861 29,45667 7 1,3
Orhaneli (Bursa) 12:24:51 02-08-2024 39,87167 28,85833 7,15 1,6
Kırıkhan (Hatay) 12:15:00 02-08-2024 36,63 36,40667 6,98 2,8
Türkoğlu (Kahramanmaraş) 12:06:06 02-08-2024 37,29694 36,80722 7,83 1,6
Söke (Aydın) 11:42:55 02-08-2024 37,76861 27,47556 7,18 1,3
İliç (Erzincan) 11:21:41 02-08-2024 39,39306 38,7625 7 1,3
Elbistan (Kahramanmaraş) 11:10:39 02-08-2024 38,35194 37,52639 7 1,3
KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
ADIL-SOMA (MANISA) 09:51:37 03-08-2024 39,1187 27,6215 1,6 2,1
AKDENIZ REVIZE02 (2024.08.03 09:43:25) 09:43:25 03-08-2024 35,9047 31,1308 8,2 2,9
YUNANISTAN 09:42:22 03-08-2024 40,3282 23,9507 7 2,4
EGE DENIZI 09:14:47 03-08-2024 38,1853 25,6202 12 2,2
AKDENIZ 08:40:45 03-08-2024 36,09 28,1277 2,9 1,6
TANISIK-(MALATYA) 08:17:26 03-08-2024 38,2478 38,5682 5 2,4
SAHINYURDU-GEMLIK (BURSA) 06:45:52 03-08-2024 40,4797 29,1963 9,9 1,1
EGE DENIZI 06:20:41 03-08-2024 40,1988 25,3305 2,9 1,4
AKBAYIR-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 05:47:08 03-08-2024 38,1922 37,3337 5 1,7
GAZIOLUK-ORHANELI (BURSA) 05:05:34 03-08-2024 39,8505 28,764 12,2 4,1
CIVRIL-YAZIHAN (MALATYA) 03:47:04 03-08-2024 38,569 38,0173 5 1,7
BAHCELI-EZINE (CANAKKALE) 02:36:30 03-08-2024 39,6917 26,395 12,4 2,2
CAVUSKOY-BAYRAMIC (CANAKKALE) 02:02:27 03-08-2024 39,7593 26,4487 7,8 1,9
AGCASAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) 01:29:06 03-08-2024 38,0722 37,3923 5 1,6
YESILYORE-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) 01:26:10 03-08-2024 37,4158 36,7418 4,1 1,8
BOZLAR-CAGLAYANCERIT (KAHRAMANMARAS) 01:19:25 03-08-2024 37,6907 37,463 10,9 1,8
AKKOPRU-KOYCEGIZ (MUGLA) 01:18:07 03-08-2024 36,941 28,9405 5,8 2,4
ULA (MUGLA) 00:25:54 03-08-2024 37,0937 28,3935 17,1 1,1
YOGUNPELIT-YIGILCA (DUZCE) 00:10:52 03-08-2024 40,908 31,6548 5,4 2
ULUKOY-(MALATYA) 00:07:05 03-08-2024 38,1753 38,5507 2,8 1,8
IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI) 00:00:49 03-08-2024 38,495 26,7143 15,8 1,7
EGE DENIZI 23:51:22 02-08-2024 39,356 24,8058 6 2,4
AKDENIZ 23:40:14 02-08-2024 35,9683 31,812 18,7 1,9
YUNANISTAN 23:18:59 02-08-2024 40,308 24,109 7,1 2,1
TEPEBASI (ESKISEHIR) 23:18:49 02-08-2024 39,8267 30,4747 5,2 1,5
EGE DENIZI 22:18:14 02-08-2024 37,5145 26,8065 8,1 1,6
HOSKOY-SARKOY (TEKIRDAG) 22:01:44 02-08-2024 40,7218 27,3198 13,8 1,6
AKDENIZ 20:29:54 02-08-2024 35,6517 26,8885 23,1 2,6
TASAGIL-CAT (ERZURUM) 20:15:12 02-08-2024 39,7347 41,0675 2,9 1,9
AKDENIZ 20:01:44 02-08-2024 36,1395 29,1498 8,5 1,7
DUTLUPINAR-CEYHAN (ADANA) 19:51:08 02-08-2024 37,0307 36,0463 4,5 2,2
TASOLUK-KIRIKHAN (HATAY) 19:24:58 02-08-2024 36,6362 36,3725 5 1,9
SOGUTLUOZ-KIRIKHAN (HATAY) 19:23:03 02-08-2024 36,6045 36,4383 9,1 2,4
GIRIT ADASI (AKDENIZ) 18:58:46 02-08-2024 35,7535 25,5173 15,8 2,1
SISAM ADASI (EGE DENIZI) 18:53:13 02-08-2024 37,788 26,9552 7,1 1,7
EKSIK-ILGAZ (CANKIRI) 18:06:25 02-08-2024 41,0342 33,6477 2,6 3,2
SISAM ADASI (EGE DENIZI) 17:37:02 02-08-2024 37,8113 26,929 17,6 1,6
KUMYAKA-MUDANYA (BURSA) 17:12:44 02-08-2024 40,4053 28,8313 9,7 1,8
YOLKURU-DOGANSEHIR (MALATYA) 17:01:30 02-08-2024 38,1193 37,8493 4,3 1,7
CAN (CANAKKALE) 16:21:39 02-08-2024 40,0198 27,0545 4,2 1,2
BOZTAHTA-KOZAN (ADANA) 16:07:30 02-08-2024 37,6153 35,9807 8,6 1,9
KIRAZLI-KUSADASI (AYDIN) 16:04:01 02-08-2024 37,8238 27,3717 7 1,1
EKINOZU (KAHRAMANMARAS) 15:44:33 02-08-2024 38,0662 37,1887 6,2 2,1
EKINOZU (KAHRAMANMARAS) 15:36:32 02-08-2024 38,055 37,1902 29,7 2,1
AGCASAR-AFSIN (KAHRAMANMARAS) 15:18:34 02-08-2024 38,1925 36,7608 26,6 1,6
IGDE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 14:35:42 02-08-2024 38,1315 37,0747 14,8 2
BAHATLAR-EMET (KUTAHYA) 13:51:09 02-08-2024 39,3277 29,303 0 1,5
EKINANBARI-MILAS (MUGLA) 13:18:16 02-08-2024 37,2462 27,6492 0 1,5
TILKILI-CELEBI (KIRIKKALE) 13:07:25 02-08-2024 39,5477 33,4635 6,6 1,1
SATIRHUYUK-NURDAGI (GAZIANTEP) 13:06:59 02-08-2024 37,2173 36,9472 10,1 1,5
SAPCIDEDE-TAVSANLI (KUTAHYA) 12:27:31 02-08-2024 39,573 29,35 17,6 1,6
TASOLUK-KIRIKHAN (HATAY) 12:15:01 02-08-2024 36,6233 36,3782 7,5 2,7

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