Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 03 Ağustos 2025
Son depremler...Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler.. 03 Ağustos 2025 deprem son dakika haberleri haberin detayında...Artçı deprem mi oldu? Son deprem büyüklüğü ne kadar? Yakınımdaki depremler nelerdir? Anlık deprem mi oldu? Son dakika canlı deprem Türkiye haritası..Kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü ve AFAD deprem haberleri..İstanbul'da deprem mi oldu? Ankara'da deprem mi oldu? İzmir'de deprem mi oldu? Hangi illerde deprem oldu ve hissedildi? Bugün deprem mi oldu? Deprem ne zaman ve kaç şiddetinde oldu? En son hangi bölgede deprem oldu? Deprem haberleriyle ilgili en çok merak edilenlerin cevabı haberde..
son dakika deprem mi oldu?
03 Ağustos 2025 son dakika AFAD son depremler ve Kandilli son dakika deprem listesi..
|AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
|Lokasyon
|Saat / Tarih
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Büyüklük
|Merkez (Isparta)
|00:57:27 03-08-2025
|37,76194
|30,59056
|6,92
|1,4
|Gediz (Kütahya)
|00:48:14 03-08-2025
|39,11722
|29,43639
|10,27
|1,2
|YESILOVA-GEDIZ (KUTAHYA)
|00:48:13 03-08-2025
|39,1478
|29,3925
|9,6
|1,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|00:37:29 03-08-2025
|39,24833
|28,32139
|5,28
|1,7
|ASLANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|00:37:28 03-08-2025
|39,208
|28,3115
|7,4
|1,8
|Kelkit (Gümüşhane)
|00:26:07 03-08-2025
|39,94167
|39,675
|10,68
|1,4
|UGURKOY-BORCKA (ARTVIN)
|00:17:32 03-08-2025
|41,7548
|42,0635
|5
|3
|Ozurgeti, Guria (Gürcistan) - [38.34 km] Borçka (Artvin)
|00:17:31 03-08-2025
|41,82167
|42,05833
|11,05
|2,8
|Yeşilyurt (Malatya)
|23:36:16 02-08-2025
|38,29083
|38,30194
|6,98
|0,9
|Battalgazi (Malatya)
|23:34:02 02-08-2025
|38,29306
|38,32139
|10,52
|1,9
|GUNDUZBEY-YESILYURT (MALATYA)
|23:34:01 02-08-2025
|38,2948
|38,2973
|5,5
|2
|Merkez (Muş)
|23:19:57 02-08-2025
|38,83417
|41,36028
|6,64
|0,9
|Göksun (Kahramanmaraş)
|23:09:52 02-08-2025
|38,12
|36,98333
|6,99
|1,4
|CALIS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
|23:09:51 02-08-2025
|38,1182
|37,0202
|5,3
|1,4
|Biga (Çanakkale)
|22:57:24 02-08-2025
|40,40083
|27,27444
|7,04
|1,2
|ORTULUCE-BIGA (CANAKKALE)
|22:57:23 02-08-2025
|40,4052
|27,2342
|18
|1,5
|YUNANISTAN
|22:38:00 02-08-2025
|40,306
|24,1388
|7,7
|1,6
|Hassa (Hatay)
|22:12:56 02-08-2025
|36,855
|36,52167
|12,34
|1,8
|HASANLOK-ISLAHIYE (GAZIANTEP)
|22:12:56 02-08-2025
|36,8855
|36,5067
|5,6
|1,6
|Yeşilyurt (Malatya)
|22:08:45 02-08-2025
|38,2
|38,43694
|11,53
|2
|UCGOZE-YESILYURT (MALATYA)
|22:08:45 02-08-2025
|38,1943
|38,3967
|8,6
|2,2
|Gediz (Kütahya)
|21:30:09 02-08-2025
|39,12639
|29,39583
|5,03
|1
|Akçadağ (Malatya)
|19:12:56 02-08-2025
|38,25861
|37,74167
|7,83
|1,1
|YUNANISTAN
|18:10:47 02-08-2025
|40,2485
|24,1322
|8,5
|1,7
|YUNANISTAN
|18:04:45 02-08-2025
|40,245
|24,1245
|5,4
|1,8
|YUNANISTAN
|18:03:41 02-08-2025
|40,2808
|24,1412
|9,5
|1,8
|Merkez (Çanakkale)
|17:46:37 02-08-2025
|39,98944
|26,32583
|6,75
|1,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|17:38:12 02-08-2025
|39,14972
|28,225
|7
|1,3
|Buca (İzmir)
|15:46:00 02-08-2025
|38,35306
|27,2025
|10,02
|1,7
|ZAFER-BUCA (IZMIR)
|15:45:59 02-08-2025
|38,3562
|27,2273
|7,8
|1,4
|Çelikhan (Adıyaman)
|15:32:25 02-08-2025
|38,08889
|38,40222
|7,03
|1,3
|Ege Denizi - [64.17 km] Gökçeada (Çanakkale)
|15:25:10 02-08-2025
|40,08778
|24,95667
|14,21
|2,4
|EGE DENIZI
|15:25:09 02-08-2025
|40,1032
|24,8873
|2,3
|2,7
|Çelikhan (Adıyaman)
|14:45:03 02-08-2025
|38,09611
|38,40389
|7
|1,9
|UGURLU-SINCIK (ADIYAMAN)
|14:45:03 02-08-2025
|38,0833
|38,4522
|5,4
|1,8
|KARAGOZLER-TEPEBASI (ESKISEHIR)
|14:24:04 02-08-2025
|39,7767
|30,4012
|8,6
|1,9
|Tepebaşı (Eskişehir)
|14:24:03 02-08-2025
|39,84056
|30,55361
|7
|1,7
|Battalgazi (Malatya)
|13:33:37 02-08-2025
|38,20278
|38,59528
|7
|1,1
|SIVRICE (ELAZIG)
|13:07:32 02-08-2025
|38,4323
|39,3042
|2,6
|1,8
|Sivrice (Elazığ)
|13:07:31 02-08-2025
|38,41917
|39,30917
|7
|2,1
|Bigadiç (Balıkesir)
|13:00:52 02-08-2025
|39,49111
|28,12722
|7
|1,3
|BADEMLI-BIGADIC (BALIKESIR)
|13:00:52 02-08-2025
|39,4348
|28,0717
|12
|1,5
|Bigadiç (Balıkesir)
|13:00:06 02-08-2025
|39,51639
|28,15861
|7
|1,5
|CAMKOY-BIGADIC (BALIKESIR)
|13:00:05 02-08-2025
|39,4623
|28,1702
|20,6
|1,7
|Kaman (Kırşehir)
|12:12:47 02-08-2025
|39,42278
|33,44139
|7
|1
|ROMANYA
|11:42:21 02-08-2025
|45,626
|26,4938
|123,9
|3
|USAKPINARI-SILIFKE (MERSIN)
|11:35:17 02-08-2025
|36,2957
|33,6117
|0
|1,2
|Eyyübiye (Şanlıurfa)
|11:02:25 02-08-2025
|36,97194
|38,58222
|8,03
|1,3
|KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|10:48:14 02-08-2025
|39,131
|28,1865
|10,4
|1,8
|Sındırgı (Balıkesir)
|10:48:13 02-08-2025
|39,21722
|28,19833
|7
|1,8
|Emet (Kütahya)
|10:43:28 02-08-2025
|39,3625
|29,47278
|7,04
|2
|CAKILLI-TAVSANLI (KUTAHYA)
|10:43:27 02-08-2025
|39,3857
|29,5257
|9,5
|2,2
|Tatvan (Bitlis)
|09:10:37 02-08-2025
|38,47528
|42,58
|7
|1,7
|KUSLUCA-TATVAN (BITLIS)
|09:10:36 02-08-2025
|38,3707
|42,5242
|15,1
|1,9
|Mustafakemalpaşa (Bursa)
|09:07:58 02-08-2025
|39,96806
|28,73417
|7
|1,5
|ALTINTAS-ORHANELI (BURSA)
|09:07:57 02-08-2025
|39,855
|28,8187
|0
|1,9
|Akhisar (Manisa)
|08:50:00 02-08-2025
|39,01306
|28,05083
|7
|1,6
|PEKMEZCI-AKHISAR (MANISA)
|08:50:00 02-08-2025
|39,014
|28,0342
|8,6
|1,4
|Gördes (Manisa)
|08:48:58 02-08-2025
|39,07111
|28,27278
|5,84
|1,4
|Köyceğiz (Muğla)
|08:48:57 02-08-2025
|37,09
|28,59
|7
|1,2
|ARMUTCUK-ULA (MUGLA)
|08:48:56 02-08-2025
|37,1132
|28,5235
|3,4
|1,5
|Akhisar (Manisa)
|08:48:40 02-08-2025
|39,01333
|28,06167
|7
|1,5
|PEKMEZCI-AKHISAR (MANISA)
|08:48:40 02-08-2025
|38,9958
|28,0457
|11,9
|1,8
|Çelikhan (Adıyaman)
|08:43:49 02-08-2025
|38,10056
|38,345
|7
|1,6
|Akhisar (Manisa)
|08:41:37 02-08-2025
|38,99722
|28,05056
|6,8
|1,5
|PEKMEZCI-AKHISAR (MANISA)
|08:41:36 02-08-2025
|39,0058
|28,044
|13,3
|1,6
|Maden (Elazığ)
|08:36:46 02-08-2025
|38,58361
|39,64306
|7
|1,5
|Yeşilyurt (Malatya)
|08:32:15 02-08-2025
|38,25694
|38,18417
|6,97
|2,1
|SEYITUSAGI-YESILYURT (MALATYA)
|08:32:15 02-08-2025
|38,271
|38,158
|5,5
|2
|Kovancılar (Elazığ)
|08:19:26 02-08-2025
|38,75556
|40,01222
|7
|1,8
|ARMUTLU-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)
|08:02:49 02-08-2025
|37,5077
|37,2273
|10,1
|1,8
|Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)
|08:02:48 02-08-2025
|37,60611
|37,18944
|5,73
|1,9
|Göksun (Kahramanmaraş)
|08:01:04 02-08-2025
|38,16806
|36,625
|7
|2,3
|YENIYAPAN-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|08:01:04 02-08-2025
|38,1432
|36,6605
|5,4
|2,4
|Kırkağaç (Manisa)
|07:48:15 02-08-2025
|39,11583
|27,76528
|7,17
|1,3
|Ulaş (Sivas)
|07:04:56 02-08-2025
|39,42556
|37,31333
|11,39
|2
|SENYURT-ULAS (SIVAS)
|07:04:56 02-08-2025
|39,462
|37,3275
|7
|2
|Ula (Muğla)
|06:46:42 02-08-2025
|37,11056
|28,62111
|7,19
|1,8
|ARICILAR-ULA (MUGLA)
|06:46:42 02-08-2025
|37,0922
|28,595
|9,8
|2
|Merkez (Elazığ)
|06:09:48 02-08-2025
|38,60639
|39,63472
|7
|1,5
|YOLUSTU (ELAZIG)
|06:09:47 02-08-2025
|38,6277
|39,7098
|5
|1,5
|Gemlik (Bursa)
|05:26:23 02-08-2025
|40,48111
|29,20861
|7,04
|1,2
|SAHINYURDU-GEMLIK (BURSA)
|05:26:22 02-08-2025
|40,4842
|29,2102
|9,4
|1,6
|AKDENIZ
|05:19:11 02-08-2025
|35,7637
|31,6163
|8,9
|1,8
|İliç (Erzincan)
|05:05:02 02-08-2025
|39,64417
|38,62167
|6,8
|2,8
|CAYYAKA-ILIC (ERZINCAN)
|05:05:01 02-08-2025
|39,6288
|38,569
|5
|3,1
|Kırıkhan (Hatay)
|04:47:02 02-08-2025
|36,59333
|36,38972
|6,5
|1,5
|CEYLANLI-KIRIKHAN (HATAY)
|04:47:02 02-08-2025
|36,5732
|36,3477
|12
|1,6
|Gediz (Kütahya)
|04:19:53 02-08-2025
|39,17611
|29,43833
|7
|2,1
|KARBASAN-HISARCIK (KUTAHYA)
|04:19:53 02-08-2025
|39,2003
|29,407
|6,8
|2,3
|SAR-TUFANBEYLI (ADANA)
|03:45:33 02-08-2025
|38,3613
|36,3238
|38,6
|0,8
|KALETEPE-KIRIKHAN (HATAY)
|03:42:45 02-08-2025
|36,6322
|36,585
|27,5
|1,1
|İslahiye (Gaziantep)
|03:42:44 02-08-2025
|36,91
|36,59722
|6,9
|1,1
|YUNUSLAR-GEDIZ (KUTAHYA)
|03:37:16 02-08-2025
|39,1387
|29,4367
|5,4
|1,5
|Gediz (Kütahya)
|03:37:15 02-08-2025
|39,12444
|29,42944
|11,39
|1,5
|YUNANISTAN
|03:32:11 02-08-2025
|40,2408
|24,0552
|5,4
|1,8
|YUNANISTAN
|03:31:43 02-08-2025
|40,2715
|24,0698
|4,8
|2
|SEKLI-BEYPAZARI (ANKARA)
|03:25:43 02-08-2025
|40,1898
|31,6913
|6,5
|1,8
|Beypazarı (Ankara)
|03:25:42 02-08-2025
|40,20694
|31,79056
|7,15
|1,6
|YUNANISTAN
|03:23:47 02-08-2025
|40,4045
|24,2783
|9,4
|0,9
|EGE DENIZI
|03:22:43 02-08-2025
|36,2703
|25,6575
|45,6
|1,2
|Yahyalı (Kayseri)
|03:12:12 02-08-2025
|37,71111
|35,40639
|7,03
|1,9
|KAPUZBASI-YAHYALI (KAYSERI)
|03:12:11 02-08-2025
|37,7008
|35,369
|5
|1,9
|YUNANISTAN
|03:10:12 02-08-2025
|40,33
|24,1255
|4,7
|1,8
|İncirliova (Aydın)
|03:07:53 02-08-2025
|37,90111
|27,67333
|9,77
|2,3
|HAMITLER-INCIRLIOVA (AYDIN)
|03:07:53 02-08-2025
|37,9003
|27,6738
|5,4
|2,3
|CEVIRME-AKCADAG (MALATYA)
|03:06:31 02-08-2025
|38,2627
|37,7617
|14,9
|1,4
|Akçadağ (Malatya)
|03:06:30 02-08-2025
|38,27222
|37,80861
|5,3
|1,5
|Simav (Kütahya)
|02:56:10 02-08-2025
|39,25917
|28,94472
|7
|1,3
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|02:56:10 02-08-2025
|39,2378
|29,011
|14,3
|1
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|02:54:32 02-08-2025
|39,2537
|28,9988
|4,9
|1,4
|Simav (Kütahya)
|02:54:31 02-08-2025
|39,2475
|28,95361
|7
|1,4
|HAMITLI-KIRKAGAC (MANISA)
|02:18:30 02-08-2025
|39,1633
|27,791
|5,2
|1
|Merkez (Bolu)
|02:12:51 02-08-2025
|40,71528
|31,64083
|7
|1,3
|ILICAKINIK (BOLU)
|02:12:51 02-08-2025
|40,6982
|31,623
|13,5
|1,5
|YENICIFTLIK-TIRE (IZMIR)
|02:07:21 02-08-2025
|38,1187
|27,4575
|6,2
|1,8
|Torbalı (İzmir)
|02:07:20 02-08-2025
|38,11556
|27,46417
|7,07
|1,8
|INLICE-SIMAV (KUTAHYA)
|01:33:49 02-08-2025
|39,1175
|29,1602
|10,2
|1,2
|Simav (Kütahya)
|01:33:48 02-08-2025
|39,22222
|29,00722
|14,88
|1,3
|KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
|Lokasyon
|Saat / Tarih
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Büyüklük
|Merkez (Isparta)
|00:57:27 03-08-2025
|37,76194
|30,59056
|6,92
|1,4
|Gediz (Kütahya)
|00:48:14 03-08-2025
|39,11722
|29,43639
|10,27
|1,2
|YESILOVA-GEDIZ (KUTAHYA)
|00:48:13 03-08-2025
|39,1478
|29,3925
|9,6
|1,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|00:37:29 03-08-2025
|39,24833
|28,32139
|5,28
|1,7
|ASLANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|00:37:28 03-08-2025
|39,208
|28,3115
|7,4
|1,8
|Kelkit (Gümüşhane)
|00:26:07 03-08-2025
|39,94167
|39,675
|10,68
|1,4
|UGURKOY-BORCKA (ARTVIN)
|00:17:32 03-08-2025
|41,7548
|42,0635
|5
|3
|Ozurgeti, Guria (Gürcistan) - [38.34 km] Borçka (Artvin)
|00:17:31 03-08-2025
|41,82167
|42,05833
|11,05
|2,8
|Yeşilyurt (Malatya)
|23:36:16 02-08-2025
|38,29083
|38,30194
|6,98
|0,9
|Battalgazi (Malatya)
|23:34:02 02-08-2025
|38,29306
|38,32139
|10,52
|1,9
|GUNDUZBEY-YESILYURT (MALATYA)
|23:34:01 02-08-2025
|38,2948
|38,2973
|5,5
|2
|Merkez (Muş)
|23:19:57 02-08-2025
|38,83417
|41,36028
|6,64
|0,9
|Göksun (Kahramanmaraş)
|23:09:52 02-08-2025
|38,12
|36,98333
|6,99
|1,4
|CALIS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
|23:09:51 02-08-2025
|38,1182
|37,0202
|5,3
|1,4
|Biga (Çanakkale)
|22:57:24 02-08-2025
|40,40083
|27,27444
|7,04
|1,2
|ORTULUCE-BIGA (CANAKKALE)
|22:57:23 02-08-2025
|40,4052
|27,2342
|18
|1,5
|YUNANISTAN
|22:38:00 02-08-2025
|40,306
|24,1388
|7,7
|1,6
|Hassa (Hatay)
|22:12:56 02-08-2025
|36,855
|36,52167
|12,34
|1,8
|HASANLOK-ISLAHIYE (GAZIANTEP)
|22:12:56 02-08-2025
|36,8855
|36,5067
|5,6
|1,6
|Yeşilyurt (Malatya)
|22:08:45 02-08-2025
|38,2
|38,43694
|11,53
|2
|UCGOZE-YESILYURT (MALATYA)
|22:08:45 02-08-2025
|38,1943
|38,3967
|8,6
|2,2
|Gediz (Kütahya)
|21:30:09 02-08-2025
|39,12639
|29,39583
|5,03
|1
|Akçadağ (Malatya)
|19:12:56 02-08-2025
|38,25861
|37,74167
|7,83
|1,1
|YUNANISTAN
|18:10:47 02-08-2025
|40,2485
|24,1322
|8,5
|1,7
|YUNANISTAN
|18:04:45 02-08-2025
|40,245
|24,1245
|5,4
|1,8
|YUNANISTAN
|18:03:41 02-08-2025
|40,2808
|24,1412
|9,5
|1,8
|Merkez (Çanakkale)
|17:46:37 02-08-2025
|39,98944
|26,32583
|6,75
|1,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|17:38:12 02-08-2025
|39,14972
|28,225
|7
|1,3
|Buca (İzmir)
|15:46:00 02-08-2025
|38,35306
|27,2025
|10,02
|1,7
|ZAFER-BUCA (IZMIR)
|15:45:59 02-08-2025
|38,3562
|27,2273
|7,8
|1,4
|Çelikhan (Adıyaman)
|15:32:25 02-08-2025
|38,08889
|38,40222
|7,03
|1,3
|Ege Denizi - [64.17 km] Gökçeada (Çanakkale)
|15:25:10 02-08-2025
|40,08778
|24,95667
|14,21
|2,4
|EGE DENIZI
|15:25:09 02-08-2025
|40,1032
|24,8873
|2,3
|2,7
|Çelikhan (Adıyaman)
|14:45:03 02-08-2025
|38,09611
|38,40389
|7
|1,9
|UGURLU-SINCIK (ADIYAMAN)
|14:45:03 02-08-2025
|38,0833
|38,4522
|5,4
|1,8
|KARAGOZLER-TEPEBASI (ESKISEHIR)
|14:24:04 02-08-2025
|39,7767
|30,4012
|8,6
|1,9
|Tepebaşı (Eskişehir)
|14:24:03 02-08-2025
|39,84056
|30,55361
|7
|1,7
|Battalgazi (Malatya)
|13:33:37 02-08-2025
|38,20278
|38,59528
|7
|1,1
|SIVRICE (ELAZIG)
|13:07:32 02-08-2025
|38,4323
|39,3042
|2,6
|1,8
|Sivrice (Elazığ)
|13:07:31 02-08-2025
|38,41917
|39,30917
|7
|2,1
|Bigadiç (Balıkesir)
|13:00:52 02-08-2025
|39,49111
|28,12722
|7
|1,3
|BADEMLI-BIGADIC (BALIKESIR)
|13:00:52 02-08-2025
|39,4348
|28,0717
|12
|1,5
|Bigadiç (Balıkesir)
|13:00:06 02-08-2025
|39,51639
|28,15861
|7
|1,5
|CAMKOY-BIGADIC (BALIKESIR)
|13:00:05 02-08-2025
|39,4623
|28,1702
|20,6
|1,7
|Kaman (Kırşehir)
|12:12:47 02-08-2025
|39,42278
|33,44139
|7
|1
|ROMANYA
|11:42:21 02-08-2025
|45,626
|26,4938
|123,9
|3
|USAKPINARI-SILIFKE (MERSIN)
|11:35:17 02-08-2025
|36,2957
|33,6117
|0
|1,2
|Eyyübiye (Şanlıurfa)
|11:02:25 02-08-2025
|36,97194
|38,58222
|8,03
|1,3
|KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|10:48:14 02-08-2025
|39,131
|28,1865
|10,4
|1,8
|Sındırgı (Balıkesir)
|10:48:13 02-08-2025
|39,21722
|28,19833
|7
|1,8
|Emet (Kütahya)
|10:43:28 02-08-2025
|39,3625
|29,47278
|7,04
|2
|CAKILLI-TAVSANLI (KUTAHYA)
|10:43:27 02-08-2025
|39,3857
|29,5257
|9,5
|2,2
|Tatvan (Bitlis)
|09:10:37 02-08-2025
|38,47528
|42,58
|7
|1,7
|KUSLUCA-TATVAN (BITLIS)
|09:10:36 02-08-2025
|38,3707
|42,5242
|15,1
|1,9
|Mustafakemalpaşa (Bursa)
|09:07:58 02-08-2025
|39,96806
|28,73417
|7
|1,5
|ALTINTAS-ORHANELI (BURSA)
|09:07:57 02-08-2025
|39,855
|28,8187
|0
|1,9
|Akhisar (Manisa)
|08:50:00 02-08-2025
|39,01306
|28,05083
|7
|1,6
|PEKMEZCI-AKHISAR (MANISA)
|08:50:00 02-08-2025
|39,014
|28,0342
|8,6
|1,4
|Gördes (Manisa)
|08:48:58 02-08-2025
|39,07111
|28,27278
|5,84
|1,4
|Köyceğiz (Muğla)
|08:48:57 02-08-2025
|37,09
|28,59
|7
|1,2
|ARMUTCUK-ULA (MUGLA)
|08:48:56 02-08-2025
|37,1132
|28,5235
|3,4
|1,5
|Akhisar (Manisa)
|08:48:40 02-08-2025
|39,01333
|28,06167
|7
|1,5
|PEKMEZCI-AKHISAR (MANISA)
|08:48:40 02-08-2025
|38,9958
|28,0457
|11,9
|1,8
|Çelikhan (Adıyaman)
|08:43:49 02-08-2025
|38,10056
|38,345
|7
|1,6
|Akhisar (Manisa)
|08:41:37 02-08-2025
|38,99722
|28,05056
|6,8
|1,5
|PEKMEZCI-AKHISAR (MANISA)
|08:41:36 02-08-2025
|39,0058
|28,044
|13,3
|1,6
|Maden (Elazığ)
|08:36:46 02-08-2025
|38,58361
|39,64306
|7
|1,5
|Yeşilyurt (Malatya)
|08:32:15 02-08-2025
|38,25694
|38,18417
|6,97
|2,1
|SEYITUSAGI-YESILYURT (MALATYA)
|08:32:15 02-08-2025
|38,271
|38,158
|5,5
|2
|Kovancılar (Elazığ)
|08:19:26 02-08-2025
|38,75556
|40,01222
|7
|1,8
|ARMUTLU-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)
|08:02:49 02-08-2025
|37,5077
|37,2273
|10,1
|1,8
|Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)
|08:02:48 02-08-2025
|37,60611
|37,18944
|5,73
|1,9
|Göksun (Kahramanmaraş)
|08:01:04 02-08-2025
|38,16806
|36,625
|7
|2,3
|YENIYAPAN-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|08:01:04 02-08-2025
|38,1432
|36,6605
|5,4
|2,4
|Kırkağaç (Manisa)
|07:48:15 02-08-2025
|39,11583
|27,76528
|7,17
|1,3
|Ulaş (Sivas)
|07:04:56 02-08-2025
|39,42556
|37,31333
|11,39
|2
|SENYURT-ULAS (SIVAS)
|07:04:56 02-08-2025
|39,462
|37,3275
|7
|2
|Ula (Muğla)
|06:46:42 02-08-2025
|37,11056
|28,62111
|7,19
|1,8
|ARICILAR-ULA (MUGLA)
|06:46:42 02-08-2025
|37,0922
|28,595
|9,8
|2
|Merkez (Elazığ)
|06:09:48 02-08-2025
|38,60639
|39,63472
|7
|1,5
|YOLUSTU (ELAZIG)
|06:09:47 02-08-2025
|38,6277
|39,7098
|5
|1,5
|Gemlik (Bursa)
|05:26:23 02-08-2025
|40,48111
|29,20861
|7,04
|1,2
|SAHINYURDU-GEMLIK (BURSA)
|05:26:22 02-08-2025
|40,4842
|29,2102
|9,4
|1,6
|AKDENIZ
|05:19:11 02-08-2025
|35,7637
|31,6163
|8,9
|1,8
|İliç (Erzincan)
|05:05:02 02-08-2025
|39,64417
|38,62167
|6,8
|2,8
|CAYYAKA-ILIC (ERZINCAN)
|05:05:01 02-08-2025
|39,6288
|38,569
|5
|3,1
|Kırıkhan (Hatay)
|04:47:02 02-08-2025
|36,59333
|36,38972
|6,5
|1,5
|CEYLANLI-KIRIKHAN (HATAY)
|04:47:02 02-08-2025
|36,5732
|36,3477
|12
|1,6
|Gediz (Kütahya)
|04:19:53 02-08-2025
|39,17611
|29,43833
|7
|2,1
|KARBASAN-HISARCIK (KUTAHYA)
|04:19:53 02-08-2025
|39,2003
|29,407
|6,8
|2,3
|SAR-TUFANBEYLI (ADANA)
|03:45:33 02-08-2025
|38,3613
|36,3238
|38,6
|0,8
|KALETEPE-KIRIKHAN (HATAY)
|03:42:45 02-08-2025
|36,6322
|36,585
|27,5
|1,1
|İslahiye (Gaziantep)
|03:42:44 02-08-2025
|36,91
|36,59722
|6,9
|1,1
|YUNUSLAR-GEDIZ (KUTAHYA)
|03:37:16 02-08-2025
|39,1387
|29,4367
|5,4
|1,5
|Gediz (Kütahya)
|03:37:15 02-08-2025
|39,12444
|29,42944
|11,39
|1,5
|YUNANISTAN
|03:32:11 02-08-2025
|40,2408
|24,0552
|5,4
|1,8
|YUNANISTAN
|03:31:43 02-08-2025
|40,2715
|24,0698
|4,8
|2
|SEKLI-BEYPAZARI (ANKARA)
|03:25:43 02-08-2025
|40,1898
|31,6913
|6,5
|1,8
|Beypazarı (Ankara)
|03:25:42 02-08-2025
|40,20694
|31,79056
|7,15
|1,6
|YUNANISTAN
|03:23:47 02-08-2025
|40,4045
|24,2783
|9,4
|0,9
|EGE DENIZI
|03:22:43 02-08-2025
|36,2703
|25,6575
|45,6
|1,2
|Yahyalı (Kayseri)
|03:12:12 02-08-2025
|37,71111
|35,40639
|7,03
|1,9
|KAPUZBASI-YAHYALI (KAYSERI)
|03:12:11 02-08-2025
|37,7008
|35,369
|5
|1,9
|YUNANISTAN
|03:10:12 02-08-2025
|40,33
|24,1255
|4,7
|1,8
|İncirliova (Aydın)
|03:07:53 02-08-2025
|37,90111
|27,67333
|9,77
|2,3
|HAMITLER-INCIRLIOVA (AYDIN)
|03:07:53 02-08-2025
|37,9003
|27,6738
|5,4
|2,3
|CEVIRME-AKCADAG (MALATYA)
|03:06:31 02-08-2025
|38,2627
|37,7617
|14,9
|1,4
|Akçadağ (Malatya)
|03:06:30 02-08-2025
|38,27222
|37,80861
|5,3
|1,5
|Simav (Kütahya)
|02:56:10 02-08-2025
|39,25917
|28,94472
|7
|1,3
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|02:56:10 02-08-2025
|39,2378
|29,011
|14,3
|1
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|02:54:32 02-08-2025
|39,2537
|28,9988
|4,9
|1,4
|Simav (Kütahya)
|02:54:31 02-08-2025
|39,2475
|28,95361
|7
|1,4
|HAMITLI-KIRKAGAC (MANISA)
|02:18:30 02-08-2025
|39,1633
|27,791
|5,2
|1
|Merkez (Bolu)
|02:12:51 02-08-2025
|40,71528
|31,64083
|7
|1,3
|ILICAKINIK (BOLU)
|02:12:51 02-08-2025
|40,6982
|31,623
|13,5
|1,5
|YENICIFTLIK-TIRE (IZMIR)
|02:07:21 02-08-2025
|38,1187
|27,4575
|6,2
|1,8
|Torbalı (İzmir)
|02:07:20 02-08-2025
|38,11556
|27,46417
|7,07
|1,8
|INLICE-SIMAV (KUTAHYA)
|01:33:49 02-08-2025
|39,1175
|29,1602
|10,2
|1,2
|Simav (Kütahya)
|01:33:48 02-08-2025
|39,22222
|29,00722
|14,88
|1,3
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