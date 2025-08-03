Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 03 Ağustos 2025

Son depremler...Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler.. 03 Ağustos 2025 deprem son dakika haberleri haberin detayında...Artçı deprem mi oldu? Son deprem büyüklüğü ne kadar? Yakınımdaki depremler nelerdir? Anlık deprem mi oldu? Son dakika canlı deprem Türkiye haritası..Kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü ve AFAD deprem haberleri..İstanbul'da deprem mi oldu? Ankara'da deprem mi oldu? İzmir'de deprem mi oldu? Hangi illerde deprem oldu ve hissedildi? Bugün deprem mi oldu? Deprem ne zaman ve kaç şiddetinde oldu? En son hangi bölgede deprem oldu? Deprem haberleriyle ilgili en çok merak edilenlerin cevabı haberde..

Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 03 Ağustos 2025
son dakika deprem mi oldu?

03 Ağustos 2025 ve Kandilli son dakika listesi..

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Merkez (Isparta) 00:57:27 03-08-2025 37,76194 30,59056 6,92 1,4
Gediz (Kütahya) 00:48:14 03-08-2025 39,11722 29,43639 10,27 1,2
YESILOVA-GEDIZ (KUTAHYA) 00:48:13 03-08-2025 39,1478 29,3925 9,6 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 00:37:29 03-08-2025 39,24833 28,32139 5,28 1,7
ASLANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:37:28 03-08-2025 39,208 28,3115 7,4 1,8
Kelkit (Gümüşhane) 00:26:07 03-08-2025 39,94167 39,675 10,68 1,4
UGURKOY-BORCKA (ARTVIN) 00:17:32 03-08-2025 41,7548 42,0635 5 3
Ozurgeti, Guria (Gürcistan) - [38.34 km] Borçka (Artvin) 00:17:31 03-08-2025 41,82167 42,05833 11,05 2,8
Yeşilyurt (Malatya) 23:36:16 02-08-2025 38,29083 38,30194 6,98 0,9
Battalgazi (Malatya) 23:34:02 02-08-2025 38,29306 38,32139 10,52 1,9
GUNDUZBEY-YESILYURT (MALATYA) 23:34:01 02-08-2025 38,2948 38,2973 5,5 2
Merkez (Muş) 23:19:57 02-08-2025 38,83417 41,36028 6,64 0,9
Göksun (Kahramanmaraş) 23:09:52 02-08-2025 38,12 36,98333 6,99 1,4
CALIS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 23:09:51 02-08-2025 38,1182 37,0202 5,3 1,4
Biga (Çanakkale) 22:57:24 02-08-2025 40,40083 27,27444 7,04 1,2
ORTULUCE-BIGA (CANAKKALE) 22:57:23 02-08-2025 40,4052 27,2342 18 1,5
YUNANISTAN 22:38:00 02-08-2025 40,306 24,1388 7,7 1,6
Hassa (Hatay) 22:12:56 02-08-2025 36,855 36,52167 12,34 1,8
HASANLOK-ISLAHIYE (GAZIANTEP) 22:12:56 02-08-2025 36,8855 36,5067 5,6 1,6
Yeşilyurt (Malatya) 22:08:45 02-08-2025 38,2 38,43694 11,53 2
UCGOZE-YESILYURT (MALATYA) 22:08:45 02-08-2025 38,1943 38,3967 8,6 2,2
Gediz (Kütahya) 21:30:09 02-08-2025 39,12639 29,39583 5,03 1
Akçadağ (Malatya) 19:12:56 02-08-2025 38,25861 37,74167 7,83 1,1
YUNANISTAN 18:10:47 02-08-2025 40,2485 24,1322 8,5 1,7
YUNANISTAN 18:04:45 02-08-2025 40,245 24,1245 5,4 1,8
YUNANISTAN 18:03:41 02-08-2025 40,2808 24,1412 9,5 1,8
Merkez (Çanakkale) 17:46:37 02-08-2025 39,98944 26,32583 6,75 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 17:38:12 02-08-2025 39,14972 28,225 7 1,3
Buca (İzmir) 15:46:00 02-08-2025 38,35306 27,2025 10,02 1,7
ZAFER-BUCA (IZMIR) 15:45:59 02-08-2025 38,3562 27,2273 7,8 1,4
Çelikhan (Adıyaman) 15:32:25 02-08-2025 38,08889 38,40222 7,03 1,3
Ege Denizi - [64.17 km] Gökçeada (Çanakkale) 15:25:10 02-08-2025 40,08778 24,95667 14,21 2,4
EGE DENIZI 15:25:09 02-08-2025 40,1032 24,8873 2,3 2,7
Çelikhan (Adıyaman) 14:45:03 02-08-2025 38,09611 38,40389 7 1,9
UGURLU-SINCIK (ADIYAMAN) 14:45:03 02-08-2025 38,0833 38,4522 5,4 1,8
KARAGOZLER-TEPEBASI (ESKISEHIR) 14:24:04 02-08-2025 39,7767 30,4012 8,6 1,9
Tepebaşı (Eskişehir) 14:24:03 02-08-2025 39,84056 30,55361 7 1,7
Battalgazi (Malatya) 13:33:37 02-08-2025 38,20278 38,59528 7 1,1
SIVRICE (ELAZIG) 13:07:32 02-08-2025 38,4323 39,3042 2,6 1,8
Sivrice (Elazığ) 13:07:31 02-08-2025 38,41917 39,30917 7 2,1
Bigadiç (Balıkesir) 13:00:52 02-08-2025 39,49111 28,12722 7 1,3
BADEMLI-BIGADIC (BALIKESIR) 13:00:52 02-08-2025 39,4348 28,0717 12 1,5
Bigadiç (Balıkesir) 13:00:06 02-08-2025 39,51639 28,15861 7 1,5
CAMKOY-BIGADIC (BALIKESIR) 13:00:05 02-08-2025 39,4623 28,1702 20,6 1,7
Kaman (Kırşehir) 12:12:47 02-08-2025 39,42278 33,44139 7 1
ROMANYA 11:42:21 02-08-2025 45,626 26,4938 123,9 3
USAKPINARI-SILIFKE (MERSIN) 11:35:17 02-08-2025 36,2957 33,6117 0 1,2
Eyyübiye (Şanlıurfa) 11:02:25 02-08-2025 36,97194 38,58222 8,03 1,3
KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 10:48:14 02-08-2025 39,131 28,1865 10,4 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 10:48:13 02-08-2025 39,21722 28,19833 7 1,8
Emet (Kütahya) 10:43:28 02-08-2025 39,3625 29,47278 7,04 2
CAKILLI-TAVSANLI (KUTAHYA) 10:43:27 02-08-2025 39,3857 29,5257 9,5 2,2
Tatvan (Bitlis) 09:10:37 02-08-2025 38,47528 42,58 7 1,7
KUSLUCA-TATVAN (BITLIS) 09:10:36 02-08-2025 38,3707 42,5242 15,1 1,9
Mustafakemalpaşa (Bursa) 09:07:58 02-08-2025 39,96806 28,73417 7 1,5
ALTINTAS-ORHANELI (BURSA) 09:07:57 02-08-2025 39,855 28,8187 0 1,9
Akhisar (Manisa) 08:50:00 02-08-2025 39,01306 28,05083 7 1,6
PEKMEZCI-AKHISAR (MANISA) 08:50:00 02-08-2025 39,014 28,0342 8,6 1,4
Gördes (Manisa) 08:48:58 02-08-2025 39,07111 28,27278 5,84 1,4
Köyceğiz (Muğla) 08:48:57 02-08-2025 37,09 28,59 7 1,2
ARMUTCUK-ULA (MUGLA) 08:48:56 02-08-2025 37,1132 28,5235 3,4 1,5
Akhisar (Manisa) 08:48:40 02-08-2025 39,01333 28,06167 7 1,5
PEKMEZCI-AKHISAR (MANISA) 08:48:40 02-08-2025 38,9958 28,0457 11,9 1,8
Çelikhan (Adıyaman) 08:43:49 02-08-2025 38,10056 38,345 7 1,6
Akhisar (Manisa) 08:41:37 02-08-2025 38,99722 28,05056 6,8 1,5
PEKMEZCI-AKHISAR (MANISA) 08:41:36 02-08-2025 39,0058 28,044 13,3 1,6
Maden (Elazığ) 08:36:46 02-08-2025 38,58361 39,64306 7 1,5
Yeşilyurt (Malatya) 08:32:15 02-08-2025 38,25694 38,18417 6,97 2,1
SEYITUSAGI-YESILYURT (MALATYA) 08:32:15 02-08-2025 38,271 38,158 5,5 2
Kovancılar (Elazığ) 08:19:26 02-08-2025 38,75556 40,01222 7 1,8
ARMUTLU-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) 08:02:49 02-08-2025 37,5077 37,2273 10,1 1,8
Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) 08:02:48 02-08-2025 37,60611 37,18944 5,73 1,9
Göksun (Kahramanmaraş) 08:01:04 02-08-2025 38,16806 36,625 7 2,3
YENIYAPAN-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 08:01:04 02-08-2025 38,1432 36,6605 5,4 2,4
Kırkağaç (Manisa) 07:48:15 02-08-2025 39,11583 27,76528 7,17 1,3
Ulaş (Sivas) 07:04:56 02-08-2025 39,42556 37,31333 11,39 2
SENYURT-ULAS (SIVAS) 07:04:56 02-08-2025 39,462 37,3275 7 2
Ula (Muğla) 06:46:42 02-08-2025 37,11056 28,62111 7,19 1,8
ARICILAR-ULA (MUGLA) 06:46:42 02-08-2025 37,0922 28,595 9,8 2
Merkez (Elazığ) 06:09:48 02-08-2025 38,60639 39,63472 7 1,5
YOLUSTU (ELAZIG) 06:09:47 02-08-2025 38,6277 39,7098 5 1,5
Gemlik (Bursa) 05:26:23 02-08-2025 40,48111 29,20861 7,04 1,2
SAHINYURDU-GEMLIK (BURSA) 05:26:22 02-08-2025 40,4842 29,2102 9,4 1,6
AKDENIZ 05:19:11 02-08-2025 35,7637 31,6163 8,9 1,8
İliç (Erzincan) 05:05:02 02-08-2025 39,64417 38,62167 6,8 2,8
CAYYAKA-ILIC (ERZINCAN) 05:05:01 02-08-2025 39,6288 38,569 5 3,1
Kırıkhan (Hatay) 04:47:02 02-08-2025 36,59333 36,38972 6,5 1,5
CEYLANLI-KIRIKHAN (HATAY) 04:47:02 02-08-2025 36,5732 36,3477 12 1,6
Gediz (Kütahya) 04:19:53 02-08-2025 39,17611 29,43833 7 2,1
KARBASAN-HISARCIK (KUTAHYA) 04:19:53 02-08-2025 39,2003 29,407 6,8 2,3
SAR-TUFANBEYLI (ADANA) 03:45:33 02-08-2025 38,3613 36,3238 38,6 0,8
KALETEPE-KIRIKHAN (HATAY) 03:42:45 02-08-2025 36,6322 36,585 27,5 1,1
İslahiye (Gaziantep) 03:42:44 02-08-2025 36,91 36,59722 6,9 1,1
YUNUSLAR-GEDIZ (KUTAHYA) 03:37:16 02-08-2025 39,1387 29,4367 5,4 1,5
Gediz (Kütahya) 03:37:15 02-08-2025 39,12444 29,42944 11,39 1,5
YUNANISTAN 03:32:11 02-08-2025 40,2408 24,0552 5,4 1,8
YUNANISTAN 03:31:43 02-08-2025 40,2715 24,0698 4,8 2
SEKLI-BEYPAZARI (ANKARA) 03:25:43 02-08-2025 40,1898 31,6913 6,5 1,8
Beypazarı (Ankara) 03:25:42 02-08-2025 40,20694 31,79056 7,15 1,6
YUNANISTAN 03:23:47 02-08-2025 40,4045 24,2783 9,4 0,9
EGE DENIZI 03:22:43 02-08-2025 36,2703 25,6575 45,6 1,2
Yahyalı (Kayseri) 03:12:12 02-08-2025 37,71111 35,40639 7,03 1,9
KAPUZBASI-YAHYALI (KAYSERI) 03:12:11 02-08-2025 37,7008 35,369 5 1,9
YUNANISTAN 03:10:12 02-08-2025 40,33 24,1255 4,7 1,8
İncirliova (Aydın) 03:07:53 02-08-2025 37,90111 27,67333 9,77 2,3
HAMITLER-INCIRLIOVA (AYDIN) 03:07:53 02-08-2025 37,9003 27,6738 5,4 2,3
CEVIRME-AKCADAG (MALATYA) 03:06:31 02-08-2025 38,2627 37,7617 14,9 1,4
Akçadağ (Malatya) 03:06:30 02-08-2025 38,27222 37,80861 5,3 1,5
Simav (Kütahya) 02:56:10 02-08-2025 39,25917 28,94472 7 1,3
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 02:56:10 02-08-2025 39,2378 29,011 14,3 1
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 02:54:32 02-08-2025 39,2537 28,9988 4,9 1,4
Simav (Kütahya) 02:54:31 02-08-2025 39,2475 28,95361 7 1,4
HAMITLI-KIRKAGAC (MANISA) 02:18:30 02-08-2025 39,1633 27,791 5,2 1
Merkez (Bolu) 02:12:51 02-08-2025 40,71528 31,64083 7 1,3
ILICAKINIK (BOLU) 02:12:51 02-08-2025 40,6982 31,623 13,5 1,5
YENICIFTLIK-TIRE (IZMIR) 02:07:21 02-08-2025 38,1187 27,4575 6,2 1,8
Torbalı (İzmir) 02:07:20 02-08-2025 38,11556 27,46417 7,07 1,8
INLICE-SIMAV (KUTAHYA) 01:33:49 02-08-2025 39,1175 29,1602 10,2 1,2
Simav (Kütahya) 01:33:48 02-08-2025 39,22222 29,00722 14,88 1,3
KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Merkez (Isparta) 00:57:27 03-08-2025 37,76194 30,59056 6,92 1,4
Gediz (Kütahya) 00:48:14 03-08-2025 39,11722 29,43639 10,27 1,2
YESILOVA-GEDIZ (KUTAHYA) 00:48:13 03-08-2025 39,1478 29,3925 9,6 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 00:37:29 03-08-2025 39,24833 28,32139 5,28 1,7
ASLANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:37:28 03-08-2025 39,208 28,3115 7,4 1,8
Kelkit (Gümüşhane) 00:26:07 03-08-2025 39,94167 39,675 10,68 1,4
UGURKOY-BORCKA (ARTVIN) 00:17:32 03-08-2025 41,7548 42,0635 5 3
Ozurgeti, Guria (Gürcistan) - [38.34 km] Borçka (Artvin) 00:17:31 03-08-2025 41,82167 42,05833 11,05 2,8
Yeşilyurt (Malatya) 23:36:16 02-08-2025 38,29083 38,30194 6,98 0,9
Battalgazi (Malatya) 23:34:02 02-08-2025 38,29306 38,32139 10,52 1,9
GUNDUZBEY-YESILYURT (MALATYA) 23:34:01 02-08-2025 38,2948 38,2973 5,5 2
Merkez (Muş) 23:19:57 02-08-2025 38,83417 41,36028 6,64 0,9
Göksun (Kahramanmaraş) 23:09:52 02-08-2025 38,12 36,98333 6,99 1,4
CALIS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 23:09:51 02-08-2025 38,1182 37,0202 5,3 1,4
Biga (Çanakkale) 22:57:24 02-08-2025 40,40083 27,27444 7,04 1,2
ORTULUCE-BIGA (CANAKKALE) 22:57:23 02-08-2025 40,4052 27,2342 18 1,5
YUNANISTAN 22:38:00 02-08-2025 40,306 24,1388 7,7 1,6
Hassa (Hatay) 22:12:56 02-08-2025 36,855 36,52167 12,34 1,8
HASANLOK-ISLAHIYE (GAZIANTEP) 22:12:56 02-08-2025 36,8855 36,5067 5,6 1,6
Yeşilyurt (Malatya) 22:08:45 02-08-2025 38,2 38,43694 11,53 2
UCGOZE-YESILYURT (MALATYA) 22:08:45 02-08-2025 38,1943 38,3967 8,6 2,2
Gediz (Kütahya) 21:30:09 02-08-2025 39,12639 29,39583 5,03 1
Akçadağ (Malatya) 19:12:56 02-08-2025 38,25861 37,74167 7,83 1,1
YUNANISTAN 18:10:47 02-08-2025 40,2485 24,1322 8,5 1,7
YUNANISTAN 18:04:45 02-08-2025 40,245 24,1245 5,4 1,8
YUNANISTAN 18:03:41 02-08-2025 40,2808 24,1412 9,5 1,8
Merkez (Çanakkale) 17:46:37 02-08-2025 39,98944 26,32583 6,75 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 17:38:12 02-08-2025 39,14972 28,225 7 1,3
Buca (İzmir) 15:46:00 02-08-2025 38,35306 27,2025 10,02 1,7
ZAFER-BUCA (IZMIR) 15:45:59 02-08-2025 38,3562 27,2273 7,8 1,4
Çelikhan (Adıyaman) 15:32:25 02-08-2025 38,08889 38,40222 7,03 1,3
Ege Denizi - [64.17 km] Gökçeada (Çanakkale) 15:25:10 02-08-2025 40,08778 24,95667 14,21 2,4
EGE DENIZI 15:25:09 02-08-2025 40,1032 24,8873 2,3 2,7
Çelikhan (Adıyaman) 14:45:03 02-08-2025 38,09611 38,40389 7 1,9
UGURLU-SINCIK (ADIYAMAN) 14:45:03 02-08-2025 38,0833 38,4522 5,4 1,8
KARAGOZLER-TEPEBASI (ESKISEHIR) 14:24:04 02-08-2025 39,7767 30,4012 8,6 1,9
Tepebaşı (Eskişehir) 14:24:03 02-08-2025 39,84056 30,55361 7 1,7
Battalgazi (Malatya) 13:33:37 02-08-2025 38,20278 38,59528 7 1,1
SIVRICE (ELAZIG) 13:07:32 02-08-2025 38,4323 39,3042 2,6 1,8
Sivrice (Elazığ) 13:07:31 02-08-2025 38,41917 39,30917 7 2,1
Bigadiç (Balıkesir) 13:00:52 02-08-2025 39,49111 28,12722 7 1,3
BADEMLI-BIGADIC (BALIKESIR) 13:00:52 02-08-2025 39,4348 28,0717 12 1,5
Bigadiç (Balıkesir) 13:00:06 02-08-2025 39,51639 28,15861 7 1,5
CAMKOY-BIGADIC (BALIKESIR) 13:00:05 02-08-2025 39,4623 28,1702 20,6 1,7
Kaman (Kırşehir) 12:12:47 02-08-2025 39,42278 33,44139 7 1
ROMANYA 11:42:21 02-08-2025 45,626 26,4938 123,9 3
USAKPINARI-SILIFKE (MERSIN) 11:35:17 02-08-2025 36,2957 33,6117 0 1,2
Eyyübiye (Şanlıurfa) 11:02:25 02-08-2025 36,97194 38,58222 8,03 1,3
KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 10:48:14 02-08-2025 39,131 28,1865 10,4 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 10:48:13 02-08-2025 39,21722 28,19833 7 1,8
Emet (Kütahya) 10:43:28 02-08-2025 39,3625 29,47278 7,04 2
CAKILLI-TAVSANLI (KUTAHYA) 10:43:27 02-08-2025 39,3857 29,5257 9,5 2,2
Tatvan (Bitlis) 09:10:37 02-08-2025 38,47528 42,58 7 1,7
KUSLUCA-TATVAN (BITLIS) 09:10:36 02-08-2025 38,3707 42,5242 15,1 1,9
Mustafakemalpaşa (Bursa) 09:07:58 02-08-2025 39,96806 28,73417 7 1,5
ALTINTAS-ORHANELI (BURSA) 09:07:57 02-08-2025 39,855 28,8187 0 1,9
Akhisar (Manisa) 08:50:00 02-08-2025 39,01306 28,05083 7 1,6
PEKMEZCI-AKHISAR (MANISA) 08:50:00 02-08-2025 39,014 28,0342 8,6 1,4
Gördes (Manisa) 08:48:58 02-08-2025 39,07111 28,27278 5,84 1,4
Köyceğiz (Muğla) 08:48:57 02-08-2025 37,09 28,59 7 1,2
ARMUTCUK-ULA (MUGLA) 08:48:56 02-08-2025 37,1132 28,5235 3,4 1,5
Akhisar (Manisa) 08:48:40 02-08-2025 39,01333 28,06167 7 1,5
PEKMEZCI-AKHISAR (MANISA) 08:48:40 02-08-2025 38,9958 28,0457 11,9 1,8
Çelikhan (Adıyaman) 08:43:49 02-08-2025 38,10056 38,345 7 1,6
Akhisar (Manisa) 08:41:37 02-08-2025 38,99722 28,05056 6,8 1,5
PEKMEZCI-AKHISAR (MANISA) 08:41:36 02-08-2025 39,0058 28,044 13,3 1,6
Maden (Elazığ) 08:36:46 02-08-2025 38,58361 39,64306 7 1,5
Yeşilyurt (Malatya) 08:32:15 02-08-2025 38,25694 38,18417 6,97 2,1
SEYITUSAGI-YESILYURT (MALATYA) 08:32:15 02-08-2025 38,271 38,158 5,5 2
Kovancılar (Elazığ) 08:19:26 02-08-2025 38,75556 40,01222 7 1,8
ARMUTLU-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) 08:02:49 02-08-2025 37,5077 37,2273 10,1 1,8
Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) 08:02:48 02-08-2025 37,60611 37,18944 5,73 1,9
Göksun (Kahramanmaraş) 08:01:04 02-08-2025 38,16806 36,625 7 2,3
YENIYAPAN-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 08:01:04 02-08-2025 38,1432 36,6605 5,4 2,4
Kırkağaç (Manisa) 07:48:15 02-08-2025 39,11583 27,76528 7,17 1,3
Ulaş (Sivas) 07:04:56 02-08-2025 39,42556 37,31333 11,39 2
SENYURT-ULAS (SIVAS) 07:04:56 02-08-2025 39,462 37,3275 7 2
Ula (Muğla) 06:46:42 02-08-2025 37,11056 28,62111 7,19 1,8
ARICILAR-ULA (MUGLA) 06:46:42 02-08-2025 37,0922 28,595 9,8 2
Merkez (Elazığ) 06:09:48 02-08-2025 38,60639 39,63472 7 1,5
YOLUSTU (ELAZIG) 06:09:47 02-08-2025 38,6277 39,7098 5 1,5
Gemlik (Bursa) 05:26:23 02-08-2025 40,48111 29,20861 7,04 1,2
SAHINYURDU-GEMLIK (BURSA) 05:26:22 02-08-2025 40,4842 29,2102 9,4 1,6
AKDENIZ 05:19:11 02-08-2025 35,7637 31,6163 8,9 1,8
İliç (Erzincan) 05:05:02 02-08-2025 39,64417 38,62167 6,8 2,8
CAYYAKA-ILIC (ERZINCAN) 05:05:01 02-08-2025 39,6288 38,569 5 3,1
Kırıkhan (Hatay) 04:47:02 02-08-2025 36,59333 36,38972 6,5 1,5
CEYLANLI-KIRIKHAN (HATAY) 04:47:02 02-08-2025 36,5732 36,3477 12 1,6
Gediz (Kütahya) 04:19:53 02-08-2025 39,17611 29,43833 7 2,1
KARBASAN-HISARCIK (KUTAHYA) 04:19:53 02-08-2025 39,2003 29,407 6,8 2,3
SAR-TUFANBEYLI (ADANA) 03:45:33 02-08-2025 38,3613 36,3238 38,6 0,8
KALETEPE-KIRIKHAN (HATAY) 03:42:45 02-08-2025 36,6322 36,585 27,5 1,1
İslahiye (Gaziantep) 03:42:44 02-08-2025 36,91 36,59722 6,9 1,1
YUNUSLAR-GEDIZ (KUTAHYA) 03:37:16 02-08-2025 39,1387 29,4367 5,4 1,5
Gediz (Kütahya) 03:37:15 02-08-2025 39,12444 29,42944 11,39 1,5
YUNANISTAN 03:32:11 02-08-2025 40,2408 24,0552 5,4 1,8
YUNANISTAN 03:31:43 02-08-2025 40,2715 24,0698 4,8 2
SEKLI-BEYPAZARI (ANKARA) 03:25:43 02-08-2025 40,1898 31,6913 6,5 1,8
Beypazarı (Ankara) 03:25:42 02-08-2025 40,20694 31,79056 7,15 1,6
YUNANISTAN 03:23:47 02-08-2025 40,4045 24,2783 9,4 0,9
EGE DENIZI 03:22:43 02-08-2025 36,2703 25,6575 45,6 1,2
Yahyalı (Kayseri) 03:12:12 02-08-2025 37,71111 35,40639 7,03 1,9
KAPUZBASI-YAHYALI (KAYSERI) 03:12:11 02-08-2025 37,7008 35,369 5 1,9
YUNANISTAN 03:10:12 02-08-2025 40,33 24,1255 4,7 1,8
İncirliova (Aydın) 03:07:53 02-08-2025 37,90111 27,67333 9,77 2,3
HAMITLER-INCIRLIOVA (AYDIN) 03:07:53 02-08-2025 37,9003 27,6738 5,4 2,3
CEVIRME-AKCADAG (MALATYA) 03:06:31 02-08-2025 38,2627 37,7617 14,9 1,4
Akçadağ (Malatya) 03:06:30 02-08-2025 38,27222 37,80861 5,3 1,5
Simav (Kütahya) 02:56:10 02-08-2025 39,25917 28,94472 7 1,3
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 02:56:10 02-08-2025 39,2378 29,011 14,3 1
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 02:54:32 02-08-2025 39,2537 28,9988 4,9 1,4
Simav (Kütahya) 02:54:31 02-08-2025 39,2475 28,95361 7 1,4
HAMITLI-KIRKAGAC (MANISA) 02:18:30 02-08-2025 39,1633 27,791 5,2 1
Merkez (Bolu) 02:12:51 02-08-2025 40,71528 31,64083 7 1,3
ILICAKINIK (BOLU) 02:12:51 02-08-2025 40,6982 31,623 13,5 1,5
YENICIFTLIK-TIRE (IZMIR) 02:07:21 02-08-2025 38,1187 27,4575 6,2 1,8
Torbalı (İzmir) 02:07:20 02-08-2025 38,11556 27,46417 7,07 1,8
INLICE-SIMAV (KUTAHYA) 01:33:49 02-08-2025 39,1175 29,1602 10,2 1,2
Simav (Kütahya) 01:33:48 02-08-2025 39,22222 29,00722 14,88 1,3
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