Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 03 Ağustos 2026
03.08.2026 00:00
NTV
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03 Ağustos 2026 son dakika AFAD son depremler ve Kandilli son dakika deprem listesi..
AFAD SON DEPREMLER LİSTESİKaynak: Afad
|Lokasyon
|Tarih/Saat
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Şiddet
|Pütürge (Malatya)
|02 Ağustos 2026 23:16
|38.2427
|38.7968
|7.09
|1.10
|Göksun (Kahramanmaraş)
|02 Ağustos 2026 23:04
|38.1112
|36.6187
|7.01
|1.50
|Çivril (Denizli)
|02 Ağustos 2026 22:41
|38.2755
|30.0563
|6.96
|0.90
|Pütürge (Malatya)
|02 Ağustos 2026 22:36
|38.2037
|38.6215
|7.00
|0.70
|Marmara Denizi - [10.23 km] Çınarcık (Yalova)
|02 Ağustos 2026 22:20
|40.7430
|29.1345
|6.51
|1.40
|Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [17.09 km] Seferihisar (İzmir)
|02 Ağustos 2026 22:04
|37.9187
|26.9263
|7.08
|1.00
|Tuzlukçu (Konya)
|02 Ağustos 2026 22:03
|38.6533
|31.6985
|7.00
|0.70
|Sındırgı (Balıkesir)
|02 Ağustos 2026 21:57
|39.1130
|28.2240
|7.00
|1.30
|İliç (Erzincan)
|02 Ağustos 2026 21:44
|39.3940
|38.4677
|10.30
|1.30
|Sındırgı (Balıkesir)
|02 Ağustos 2026 21:30
|39.1880
|28.2382
|7.00
|1.10
|Gürün (Sivas)
|02 Ağustos 2026 21:11
|38.8710
|37.3383
|7.01
|1.10
|Akçadağ (Malatya)
|02 Ağustos 2026 20:08
|38.3452
|37.9043
|8.52
|1.20
|Akdeniz - [141.24 km] Kaş (Antalya)
|02 Ağustos 2026 18:51
|35.0317
|28.9870
|10.95
|2.10
|Tuşba (Van)
|02 Ağustos 2026 17:50
|38.7308
|43.3717
|7.08
|2.10
|Kuşadası (Aydın)
|02 Ağustos 2026 17:31
|37.8543
|27.2848
|5.98
|2.50
|Akçadağ (Malatya)
|02 Ağustos 2026 17:18
|38.3242
|37.8590
|11.20
|2.30
|Sındırgı (Balıkesir)
|02 Ağustos 2026 17:15
|39.2232
|28.1488
|7.27
|1.30
|Sındırgı (Balıkesir)
|02 Ağustos 2026 16:59
|39.1782
|28.1543
|5.15
|2.50
|Ege Denizi - [22.50 km] Menderes (İzmir)
|02 Ağustos 2026 16:57
|37.8655
|26.9318
|6.96
|2.20
|Ayn el-Arab, Halep (Suriye) - [17.49 km] Akçakale (Şanlıurfa)
|02 Ağustos 2026 16:07
|36.6245
|38.5600
|6.94
|1.80
|Beypazarı (Ankara)
|02 Ağustos 2026 15:32
|40.2035
|31.8070
|7.14
|1.70
|Üzümlü (Erzincan)
|02 Ağustos 2026 15:27
|39.7117
|39.6633
|6.98
|1.60
|Türkoğlu (Kahramanmaraş)
|02 Ağustos 2026 15:11
|37.3162
|36.7718
|7.00
|1.60
|Sivrice (Elazığ)
|02 Ağustos 2026 15:09
|38.4757
|39.2653
|7.00
|1.60
KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİKaynak: Kandilli
|Lokasyon
|Tarih/Saat
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Şiddet
|YUNANISTAN
|02 Ağustos 2026 23:48
|39.3760
|23.5208
|18.40
|1.90
|ORTAKOY-AKCADAG (MALATYA)
|02 Ağustos 2026 23:08
|38.2857
|37.8108
|10.00
|1.40
|AKDENIZ
|02 Ağustos 2026 21:51
|35.1530
|29.1208
|92.40
|2.10
|HIDIRKOY-(VAN)
|02 Ağustos 2026 20:50
|38.7157
|43.3855
|8.30
|2.30
|KUSADASI (AYDIN)
|02 Ağustos 2026 20:36
|37.8888
|27.2670
|4.80
|1.50
|SULTANIYE-SELCUK (IZMIR)
|02 Ağustos 2026 20:31
|37.8797
|27.3062
|4.90
|2.60
|DEDEYAZI-DOGANSEHIR (MALATYA)
|02 Ağustos 2026 20:18
|38.2293
|37.8063
|8.20
|2.40
|GIRIT ADASI (AKDENIZ)
|02 Ağustos 2026 20:14
|34.9385
|25.3150
|5.00
|3.20
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|02 Ağustos 2026 19:59
|39.1778
|28.1573
|12.50
|2.90
|KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
|02 Ağustos 2026 19:57
|37.8462
|26.9440
|5.00
|2.30
|AVCILAR ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI)
|02 Ağustos 2026 19:47
|40.8078
|28.7257
|5.30
|1.70
|YUNANISTAN
|02 Ağustos 2026 18:50
|40.5390
|23.5685
|5.20
|2.20
|GIRIT ADASI (AKDENIZ)
|02 Ağustos 2026 18:42
|35.0015
|26.0532
|5.00
|2.30
|SEKLI-BEYPAZARI (ANKARA)
|02 Ağustos 2026 18:32
|40.1992
|31.7315
|11.40
|2.10
|CADIRTEPE-UZUMLU (ERZINCAN)
|02 Ağustos 2026 18:27
|39.6982
|39.6730
|7.40
|2.00
|BEYOGLU-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS)
|02 Ağustos 2026 18:11
|37.3018
|36.8138
|6.10
|1.80
|SOGUKPINAR-SIVRICE (ELAZIG)
|02 Ağustos 2026 18:09
|38.4072
|39.2657
|6.50
|2.00
|CARDAK (DENIZLI)
|02 Ağustos 2026 17:33
|37.8175
|29.7223
|8.50
|2.20
|KUMARLI-(KAHRAMANMARAS)
|02 Ağustos 2026 17:20
|37.8163
|36.5177
|9.70
|1.70
|KUCUKDAGDERE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|02 Ağustos 2026 16:45
|39.1422
|28.3283
|11.40
|1.90
|YESILDERE-GOLHISAR (BURDUR)
|02 Ağustos 2026 16:36
|37.0432
|29.3808
|2.30
|1.40
|ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR)
|02 Ağustos 2026 16:27
|39.1857
|28.2363
|9.70
|1.80
|BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|02 Ağustos 2026 16:02
|39.1782
|28.2398
|5.40
|2.30
|HARMANLI-GOLBASI (ADIYAMAN)
|02 Ağustos 2026 15:54
|37.8618
|37.7600
|11.60
|1.50
|CARDAK (DENIZLI)
|02 Ağustos 2026 15:40
|37.8195
|29.6940
|7.40
|1.70
|KUSADASI (AYDIN)
|02 Ağustos 2026 14:54
|37.8787
|27.2808
|8.40
|1.80