Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 03 Aralık 2025
03.12.2025 00:00
NTV
NTV - Haber Merkezi
Son depremler... Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler.. 03 Aralık 2025 deprem son dakika haberleri
03 Aralık 2025 son dakika AFAD son depremler ve Kandilli son dakika deprem listesi..
AFAD SON DEPREMLER LİSTESİKaynak: Afad
|Lokasyon
|Tarih/Saat
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Şiddet
|Sındırgı (Balıkesir)
|02 Aralık 2025 23:26
|39.1844
|28.1931
|7.00
|3.10
|Sındırgı (Balıkesir)
|02 Aralık 2025 23:24
|39.1922
|28.1947
|7.00
|2.80
|Köyceğiz (Muğla)
|02 Aralık 2025 23:22
|37.0375
|28.9392
|7.00
|1.10
|Sındırgı (Balıkesir)
|02 Aralık 2025 23:06
|39.1867
|28.2692
|5.69
|1.50
|Sındırgı (Balıkesir)
|02 Aralık 2025 22:56
|39.2383
|28.3586
|6.98
|2.00
|Sındırgı (Balıkesir)
|02 Aralık 2025 22:50
|39.2197
|28.1544
|12.40
|1.90
|Sındırgı (Balıkesir)
|02 Aralık 2025 22:46
|39.2489
|28.1264
|7.07
|1.90
|Sındırgı (Balıkesir)
|02 Aralık 2025 22:40
|39.1567
|28.2364
|9.65
|0.90
|Merkez (Kastamonu)
|02 Aralık 2025 22:24
|41.1075
|33.8908
|10.01
|2.40
|Akdeniz - [79.51 km] Marmaris (Muğla)
|02 Aralık 2025 22:18
|35.9625
|28.4250
|7.35
|2.30
|Sındırgı (Balıkesir)
|02 Aralık 2025 22:15
|39.1519
|28.2919
|6.09
|1.40
|Sındırgı (Balıkesir)
|02 Aralık 2025 22:11
|39.1633
|28.2867
|6.32
|1.10
|Sındırgı (Balıkesir)
|02 Aralık 2025 21:56
|39.1761
|28.2725
|8.33
|1.00
|Sındırgı (Balıkesir)
|02 Aralık 2025 21:54
|39.2156
|28.1289
|9.83
|1.00
|Eğil (Diyarbakır)
|02 Aralık 2025 21:53
|38.1272
|40.0692
|10.45
|1.40
|Sındırgı (Balıkesir)
|02 Aralık 2025 21:37
|39.2133
|28.1231
|5.01
|0.90
|Sındırgı (Balıkesir)
|02 Aralık 2025 21:22
|39.3269
|28.1064
|8.67
|2.70
|Simav (Kütahya)
|02 Aralık 2025 21:17
|39.2414
|29.0156
|10.13
|1.20
|Sındırgı (Balıkesir)
|02 Aralık 2025 21:09
|39.2386
|28.1333
|9.39
|1.10
|Çelikhan (Adıyaman)
|02 Aralık 2025 21:02
|38.0853
|38.4211
|7.00
|0.80
|Sındırgı (Balıkesir)
|02 Aralık 2025 21:02
|39.2203
|28.1569
|8.53
|1.60
|Ovacık (Karabük)
|02 Aralık 2025 20:32
|41.0172
|33.0367
|6.98
|3.70
|Sivrice (Elazığ)
|02 Aralık 2025 20:18
|38.3761
|39.1269
|7.83
|1.50
|Akçadağ (Malatya)
|02 Aralık 2025 19:52
|38.4864
|38.0411
|7.00
|1.70
|Honaz (Denizli)
|02 Aralık 2025 19:46
|37.8442
|29.3178
|6.95
|1.20
KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİKaynak: Kandilli
|Lokasyon
|Tarih/Saat
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Şiddet
|PURSUNLER-SINDIRGI (BALIKESIR)
|02 Aralık 2025 23:44
|39.2153
|28.2030
|7.10
|1.30
|KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|02 Aralık 2025 23:42
|39.1868
|28.1050
|9.40
|1.80
|DIKILI ACIKLARI-IZMIR (EGE DENIZI)
|02 Aralık 2025 23:32
|39.0547
|26.6818
|6.30
|1.90
|BELEN-OVACIK (KARABUK)
|02 Aralık 2025 23:32
|41.0260
|33.0333
|5.00
|3.80
|YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|02 Aralık 2025 23:31
|39.1428
|28.2825
|8.70
|1.60
|ILICAK-AKCADAG (MALATYA)
|02 Aralık 2025 22:52
|38.4720
|38.0640
|3.60
|1.80
|DERECIFTLIK-HONAZ (DENIZLI)
|02 Aralık 2025 22:46
|37.8408
|29.3652
|15.80
|1.40
|KUCUKDAGDERE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|02 Aralık 2025 22:44
|39.1598
|28.3007
|16.70
|1.30
|YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|02 Aralık 2025 22:29
|39.2013
|28.1818
|18.60
|1.30
|GUPLUCE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
|02 Aralık 2025 22:03
|38.1288
|37.1402
|6.30
|1.50
|ORTAOREN-EKINOZU (KAHRAMANMARAS)
|02 Aralık 2025 22:02
|38.1177
|37.1322
|12.10
|1.50
|CICEKLI-GORDES (MANISA)
|02 Aralık 2025 21:58
|39.0925
|28.2440
|12.80
|1.40
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|02 Aralık 2025 21:56
|39.1708
|28.1383
|8.70
|1.30
|SEHLER-AKCADAG (MALATYA)
|02 Aralık 2025 21:45
|38.4610
|38.1017
|5.00
|1.70
|MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI)
|02 Aralık 2025 21:28
|38.9082
|26.0798
|15.30
|2.00
|MARMARA DENIZI
|02 Aralık 2025 21:23
|40.8203
|28.0873
|11.50
|1.80
|BATIAYAZ-YAYLADERE (BINGOL)
|02 Aralık 2025 21:19
|39.2090
|40.1005
|5.00
|1.90
|TURGUTKOY-MARMARIS (MUGLA)
|02 Aralık 2025 20:52
|36.7345
|28.1368
|15.50
|1.90
|GULUMUSAGI-(MALATYA)
|02 Aralık 2025 20:39
|38.2130
|38.5667
|4.00
|2.30
|BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|02 Aralık 2025 20:27
|39.1643
|28.2590
|10.20
|2.00
|GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI)
|02 Aralık 2025 20:12
|39.5673
|25.9707
|12.70
|1.60
|KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|02 Aralık 2025 20:09
|39.1067
|28.1913
|18.40
|1.40
|ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|02 Aralık 2025 20:08
|39.1920
|28.1388
|8.50
|1.50
|ALOREN-MECITOZU (CORUM)
|02 Aralık 2025 20:06
|40.5805
|35.2168
|9.50
|2.10
|YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|02 Aralık 2025 19:36
|39.1988
|28.1833
|19.30
|1.70