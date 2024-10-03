Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 03 Ekim 2024
Son depremler...Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler.. 03 Ekim 2024 deprem son dakika haberleri haberin detayında...Artçı deprem mi oldu? Son deprem büyüklüğü ne kadar? Yakınımdaki depremler nelerdir? Anlık deprem mi oldu? Son dakika canlı deprem Türkiye haritası..Kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü ve AFAD deprem haberleri..İstanbul'da deprem mi oldu? Ankara'da deprem mi oldu? İzmir'de deprem mi oldu? Hangi illerde deprem oldu ve hissedildi? Bugün deprem mi oldu? Deprem ne zaman ve kaç şiddetinde oldu? En son hangi bölgede deprem oldu? Deprem haberleriyle ilgili en çok merak edilenlerin cevabı haberde..
03 Ekim 2024 son dakika AFAD son depremler ve Kandilli son dakika deprem listesi..
|AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
|Lokasyon
|Saat / Tarih
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Büyüklük
|Amedi, Duhok (Irak) - [48.18 km] Çukurca (Hakkari)
|23:39:23 02-10-2024
|36,81
|43,60472
|17,33
|3,3
|Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)
|23:38:46 02-10-2024
|37,49
|37,00778
|7
|1,7
|Akçakale (Şanlıurfa)
|23:13:03 02-10-2024
|36,89333
|38,80333
|5,78
|1,8
|Akçakale (Şanlıurfa)
|23:11:58 02-10-2024
|36,89611
|38,80667
|16,56
|2,3
|Çelikhan (Adıyaman)
|22:49:54 02-10-2024
|38,07583
|38,39667
|8,61
|1,9
|Kemah (Erzincan)
|21:46:00 02-10-2024
|39,70917
|38,89222
|7,04
|1,8
|Yeşilyurt (Malatya)
|21:35:51 02-10-2024
|38,20361
|38,15806
|6,9
|1,3
|Gürün (Sivas)
|20:26:24 02-10-2024
|38,84083
|37,43278
|6,84
|1,6
|Battalgazi (Malatya)
|17:20:54 02-10-2024
|38,15167
|38,555
|7
|2
|Yeşilyurt (Malatya)
|16:53:40 02-10-2024
|38,20889
|38,17472
|7
|2,5
|Akçadağ (Malatya)
|16:12:53 02-10-2024
|38,2625
|38,08778
|7
|1,5
|Maden (Elazığ)
|16:10:15 02-10-2024
|38,48833
|39,57
|7,06
|2,5
|Altıeylül (Balıkesir)
|15:50:59 02-10-2024
|39,63417
|27,94389
|7,15
|1,2
|Gediz (Kütahya)
|15:48:22 02-10-2024
|38,80722
|29,26056
|7
|1,2
|Merkez (Kırklareli)
|15:33:47 02-10-2024
|41,83778
|27,44222
|14,3
|1,1
|Ezine (Çanakkale)
|15:20:39 02-10-2024
|39,68694
|26,4
|8,7
|1,6
|Simav (Kütahya)
|14:57:28 02-10-2024
|39,37833
|28,89667
|11,3
|1,7
|Ardanuç (Artvin)
|14:07:06 02-10-2024
|41,21667
|42,07667
|14,4
|0,9
|Doğanşehir (Malatya)
|13:26:07 02-10-2024
|38,03139
|37,6575
|7,01
|1,7
|Yeşilyurt (Malatya)
|13:20:36 02-10-2024
|38,22889
|38,135
|10,1
|1,6
|Tavşanlı (Kütahya)
|13:13:55 02-10-2024
|39,65194
|29,48694
|7
|1,4
|Ayn el-Arab, Halep (Suriye) - [30.90 km] Akçakale (Şanlıurfa)
|13:05:49 02-10-2024
|36,50639
|38,50944
|7
|1,9
|Hüyük (Konya)
|13:00:36 02-10-2024
|37,94972
|31,5375
|7,5
|1,3
|Emet (Kütahya)
|12:57:28 02-10-2024
|39,37083
|29,27389
|12,37
|1,5
|Merkez (Yozgat)
|12:47:40 02-10-2024
|39,95722
|34,64222
|15
|0,8
|Bala (Ankara)
|12:40:12 02-10-2024
|39,33556
|33,34
|9,4
|1
|Göksun (Kahramanmaraş)
|12:27:23 02-10-2024
|38,16972
|36,67917
|7
|2,5
|Merkez (Kütahya)
|12:09:25 02-10-2024
|39,59694
|29,90056
|5,45
|1,3
|Kırkağaç (Manisa)
|12:04:13 02-10-2024
|39,1375
|27,7325
|7
|1,3
|Akdeniz - [36.72 km] Kumluca (Antalya)
|11:19:22 02-10-2024
|35,99889
|30,49306
|23
|2,2
|Yeşilyurt (Malatya)
|10:01:02 02-10-2024
|38,27889
|38,26806
|9,8
|1,6
|Doğanşehir (Malatya)
|09:15:36 02-10-2024
|37,93472
|38,01778
|14,1
|1,9
|Ege Denizi, Midilli Adası (Lesvos) - [16.07 km] Ayvacık (Çanakkale)
|07:37:12 02-10-2024
|39,35
|26,21333
|7
|1,4
|Göksun (Kahramanmaraş)
|07:15:56 02-10-2024
|37,98389
|36,34194
|7,04
|1,9
|Balya (Balıkesir)
|07:11:39 02-10-2024
|39,93806
|27,82306
|7
|1,3
|Ege Denizi - [64.66 km] Datça (Muğla)
|06:19:32 02-10-2024
|36,24333
|26,99056
|50,48
|2
|Battalgazi (Malatya)
|05:39:22 02-10-2024
|38,1575
|38,5075
|7
|1,4
|Bahçe (Osmaniye)
|05:29:03 02-10-2024
|37,175
|36,45583
|7
|1,8
|Sulusaray (Tokat)
|05:01:48 02-10-2024
|40,06444
|35,98417
|7
|1,2
|Doğanşehir (Malatya)
|04:27:31 02-10-2024
|38,07389
|37,79972
|7
|1
|Andırın (Kahramanmaraş)
|04:08:56 02-10-2024
|37,77611
|36,50222
|7
|1,4
|Doğanşehir (Malatya)
|03:56:24 02-10-2024
|38,1225
|37,87333
|7
|1,2
|Ahmetli (Manisa)
|03:54:54 02-10-2024
|38,55861
|28,01
|7
|1,5
|Salihli (Manisa)
|03:48:11 02-10-2024
|38,57833
|28,03833
|7
|1,3
|Selçuklu (Konya)
|03:11:37 02-10-2024
|38,12556
|32,58806
|7,05
|1,2
|Ege Denizi - Saros Körfezi - [09.21 km] Gelibolu (Çanakkale)
|03:03:40 02-10-2024
|40,42917
|26,37667
|6,8
|1,3
|Selçuklu (Konya)
|02:54:31 02-10-2024
|38,08861
|32,61111
|6,94
|1,4
|Doğanşehir (Malatya)
|02:53:36 02-10-2024
|37,93917
|38,01722
|7
|1,2
|Shirak (Ermenistan) - [23.92 km] Akyaka (Kars)
|02:38:36 02-10-2024
|41,125
|43,80389
|12,59
|3,9
|Sincik (Adıyaman)
|02:12:01 02-10-2024
|38,12667
|38,57194
|7
|0,8
|Ezine (Çanakkale)
|01:58:24 02-10-2024
|39,69028
|26,38944
|7
|1,6
|Göksun (Kahramanmaraş)
|01:57:26 02-10-2024
|37,95417
|36,39139
|6,94
|2
|Doğanşehir (Malatya)
|01:50:36 02-10-2024
|37,98361
|38,08139
|7
|1,1
|Ege Denizi - Gökova Körfezi - [06.75 km] Bodrum (Muğla)
|01:39:37 02-10-2024
|36,95889
|27,70889
|7
|1,2
|Doğanşehir (Malatya)
|01:37:45 02-10-2024
|38,01
|37,61917
|7
|1,4
|Kırıkhan (Hatay)
|01:13:18 02-10-2024
|36,55556
|36,315
|7
|1,4
|Alaşehir (Manisa)
|01:03:19 02-10-2024
|38,35194
|28,45139
|7
|1
|Selçuklu (Konya)
|00:54:00 02-10-2024
|38,11056
|32,60778
|7
|3,6
|Selçuklu (Konya)
|00:43:05 02-10-2024
|38,10667
|32,58639
|7,04
|1,3
|KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
|Lokasyon
|Saat / Tarih
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Büyüklük
|GUZELYURT-(KAHRAMANMARAS)
|23:38:46 02-10-2024
|37,4937
|37,0157
|3,2
|1,8
|KOSEOREN-AKCAKALE (SANLIURFA)
|23:11:57 02-10-2024
|36,833
|38,8378
|10,8
|2,4
|KARAGOL-CELIKHAN (ADIYAMAN)
|22:49:53 02-10-2024
|38,0998
|38,4045
|5
|1,8
|KARAOGUZ-DARENDE (MALATYA)
|20:26:24 02-10-2024
|38,517
|37,4872
|24,1
|1,7
|DURALI-CAN (CANAKKALE)
|19:34:13 02-10-2024
|40,0123
|27,0037
|8,3
|1,1
|ARITOPRAK-PUTURGE (MALATYA)
|17:20:53 02-10-2024
|38,1768
|38,644
|5
|2,1
|SEYITUSAGI-YESILYURT (MALATYA)
|16:53:39 02-10-2024
|38,2433
|38,1702
|5
|2,4
|EKINCI-(HATAY)
|16:31:14 02-10-2024
|36,2593
|36,1185
|19,2
|1,5
|KIRAZLI-(YALOVA)
|16:15:37 02-10-2024
|40,6055
|29,2932
|0
|1,2
|KUCUKOVA-MADEN (ELAZIG)
|16:10:14 02-10-2024
|38,5233
|39,5173
|10,6
|2,4
|SARISOGUT-EZINE (CANAKKALE)
|15:20:40 02-10-2024
|39,742
|26,3743
|0
|1,7
|INKAYA-SIMAV (KUTAHYA)
|14:57:30 02-10-2024
|39,3795
|28,8982
|7,7
|1,8
|YENIBAGLAR-BOZKURT (DENIZLI)
|14:04:51 02-10-2024
|37,825
|29,5148
|25,5
|1,3
|HAMZALAR-GOLBASI (ADIYAMAN)
|13:26:07 02-10-2024
|37,9342
|37,6192
|7,3
|1,5
|MURSITPINAR-SURUC (SANLIURFA)
|13:05:50 02-10-2024
|36,6845
|38,2472
|5
|2
|KAYNAK-KARLIOVA (BINGOL)
|12:58:14 02-10-2024
|39,2458
|40,8757
|5,5
|1,9
|BUYUKKIZILCIK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|12:27:23 02-10-2024
|38,1673
|36,7068
|16,6
|2,5
|IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI)
|12:26:10 02-10-2024
|38,4867
|26,877
|5,3
|1,7
|SENLIK-LICE (DIYARBAKIR)
|12:20:56 02-10-2024
|38,5412
|40,4058
|10,8
|1,6
|DEREKOY-HEKIMHAN (MALATYA)
|12:05:31 02-10-2024
|38,8967
|37,8068
|4
|2
|CAGIRKAN-KAMAN (KIRSEHIR)
|12:00:29 02-10-2024
|39,3353
|33,7865
|0
|1,4
|KIBRIS-DEGIRMENLIK
|11:56:36 02-10-2024
|35,2132
|33,5295
|0
|1,9
|YESILKOY-KUMLUCA (ANTALYA)
|11:19:24 02-10-2024
|36,2487
|30,4325
|23,5
|2,2
|KAYAONU-(ADIYAMAN)
|09:15:37 02-10-2024
|37,8023
|38,1838
|24,3
|1,6
|MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)
|07:37:11 02-10-2024
|39,3863
|26,1937
|5,1
|1,7
|HUGTAS-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|07:15:57 02-10-2024
|37,9838
|36,3368
|5,1
|1,3
|DURA-MANYAS (BALIKESIR)
|07:11:37 02-10-2024
|40,0087
|27,8185
|16,1
|1,7
|AKDENIZ
|06:19:32 02-10-2024
|36,5907
|26,8147
|13,5
|2,4
|GULUMUSAGI-(MALATYA)
|05:39:21 02-10-2024
|38,216
|38,4743
|8,5
|1,5
|SERINOVA-(OSMANIYE)
|05:29:02 02-10-2024
|37,1658
|36,3985
|6
|2
|BUGDAYLI-SULUSARAY (TOKAT)
|05:01:47 02-10-2024
|40,0553
|36,0185
|5,6
|1,5
|KAYNAR-(KAHRAMANMARAS)
|04:08:55 02-10-2024
|37,7945
|36,5025
|4,3
|1,3
|TEKELIOGLU-SALIHLI (MANISA)
|03:54:54 02-10-2024
|38,5932
|28,0205
|7,1
|2
|TEKELIOGLU-SALIHLI (MANISA)
|03:48:11 02-10-2024
|38,5815
|27,9767
|4,7
|1,4
|SAROS KORFEZI (EGE DENIZI)
|03:03:40 02-10-2024
|40,4468
|26,3732
|12,3
|1,2
|KARAOMERLER-SELCUKLU (KONYA)
|02:54:30 02-10-2024
|38,0917
|32,6945
|5,3
|1,5
|YUKARIKIRAZCA-ARIFIYE (SAKARYA)
|02:54:07 02-10-2024
|40,6873
|30,3787
|10,4
|2
|ERMENISTAN
|02:38:36 02-10-2024
|41,013
|43,915
|5
|4
|BAHCELI-EZINE (CANAKKALE)
|01:58:24 02-10-2024
|39,6867
|26,3883
|14,7
|1,7
|HUGTAS-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|01:57:26 02-10-2024
|37,9778
|36,3577
|5,2
|1,9
|GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)
|01:39:38 02-10-2024
|37,0122
|27,6285
|16,2
|1,5
|SARICALAR-SELCUKLU (KONYA)
|00:54:00 02-10-2024
|38,1008
|32,6205
|4,2
|3,7
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