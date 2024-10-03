Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 03 Ekim 2024

Son depremler...Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler.. 03 Ekim 2024 deprem son dakika haberleri haberin detayında...Artçı deprem mi oldu? Son deprem büyüklüğü ne kadar? Yakınımdaki depremler nelerdir? Anlık deprem mi oldu? Son dakika canlı deprem Türkiye haritası..Kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü ve AFAD deprem haberleri..İstanbul'da deprem mi oldu? Ankara'da deprem mi oldu? İzmir'de deprem mi oldu? Hangi illerde deprem oldu ve hissedildi? Bugün deprem mi oldu? Deprem ne zaman ve kaç şiddetinde oldu? En son hangi bölgede deprem oldu? Deprem haberleriyle ilgili en çok merak edilenlerin cevabı haberde..

Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 03 Ekim 2024

03 Ekim 2024 ve Kandilli son dakika listesi..

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Amedi, Duhok (Irak) - [48.18 km] Çukurca (Hakkari) 23:39:23 02-10-2024 36,81 43,60472 17,33 3,3
Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) 23:38:46 02-10-2024 37,49 37,00778 7 1,7
Akçakale (Şanlıurfa) 23:13:03 02-10-2024 36,89333 38,80333 5,78 1,8
Akçakale (Şanlıurfa) 23:11:58 02-10-2024 36,89611 38,80667 16,56 2,3
Çelikhan (Adıyaman) 22:49:54 02-10-2024 38,07583 38,39667 8,61 1,9
Kemah (Erzincan) 21:46:00 02-10-2024 39,70917 38,89222 7,04 1,8
Yeşilyurt (Malatya) 21:35:51 02-10-2024 38,20361 38,15806 6,9 1,3
Gürün (Sivas) 20:26:24 02-10-2024 38,84083 37,43278 6,84 1,6
Battalgazi (Malatya) 17:20:54 02-10-2024 38,15167 38,555 7 2
Yeşilyurt (Malatya) 16:53:40 02-10-2024 38,20889 38,17472 7 2,5
Akçadağ (Malatya) 16:12:53 02-10-2024 38,2625 38,08778 7 1,5
Maden (Elazığ) 16:10:15 02-10-2024 38,48833 39,57 7,06 2,5
Altıeylül (Balıkesir) 15:50:59 02-10-2024 39,63417 27,94389 7,15 1,2
Gediz (Kütahya) 15:48:22 02-10-2024 38,80722 29,26056 7 1,2
Merkez (Kırklareli) 15:33:47 02-10-2024 41,83778 27,44222 14,3 1,1
Ezine (Çanakkale) 15:20:39 02-10-2024 39,68694 26,4 8,7 1,6
Simav (Kütahya) 14:57:28 02-10-2024 39,37833 28,89667 11,3 1,7
Ardanuç (Artvin) 14:07:06 02-10-2024 41,21667 42,07667 14,4 0,9
Doğanşehir (Malatya) 13:26:07 02-10-2024 38,03139 37,6575 7,01 1,7
Yeşilyurt (Malatya) 13:20:36 02-10-2024 38,22889 38,135 10,1 1,6
Tavşanlı (Kütahya) 13:13:55 02-10-2024 39,65194 29,48694 7 1,4
Ayn el-Arab, Halep (Suriye) - [30.90 km] Akçakale (Şanlıurfa) 13:05:49 02-10-2024 36,50639 38,50944 7 1,9
Hüyük (Konya) 13:00:36 02-10-2024 37,94972 31,5375 7,5 1,3
Emet (Kütahya) 12:57:28 02-10-2024 39,37083 29,27389 12,37 1,5
Merkez (Yozgat) 12:47:40 02-10-2024 39,95722 34,64222 15 0,8
Bala (Ankara) 12:40:12 02-10-2024 39,33556 33,34 9,4 1
Göksun (Kahramanmaraş) 12:27:23 02-10-2024 38,16972 36,67917 7 2,5
Merkez (Kütahya) 12:09:25 02-10-2024 39,59694 29,90056 5,45 1,3
Kırkağaç (Manisa) 12:04:13 02-10-2024 39,1375 27,7325 7 1,3
Akdeniz - [36.72 km] Kumluca (Antalya) 11:19:22 02-10-2024 35,99889 30,49306 23 2,2
Yeşilyurt (Malatya) 10:01:02 02-10-2024 38,27889 38,26806 9,8 1,6
Doğanşehir (Malatya) 09:15:36 02-10-2024 37,93472 38,01778 14,1 1,9
Ege Denizi, Midilli Adası (Lesvos) - [16.07 km] Ayvacık (Çanakkale) 07:37:12 02-10-2024 39,35 26,21333 7 1,4
Göksun (Kahramanmaraş) 07:15:56 02-10-2024 37,98389 36,34194 7,04 1,9
Balya (Balıkesir) 07:11:39 02-10-2024 39,93806 27,82306 7 1,3
Ege Denizi - [64.66 km] Datça (Muğla) 06:19:32 02-10-2024 36,24333 26,99056 50,48 2
Battalgazi (Malatya) 05:39:22 02-10-2024 38,1575 38,5075 7 1,4
Bahçe (Osmaniye) 05:29:03 02-10-2024 37,175 36,45583 7 1,8
Sulusaray (Tokat) 05:01:48 02-10-2024 40,06444 35,98417 7 1,2
Doğanşehir (Malatya) 04:27:31 02-10-2024 38,07389 37,79972 7 1
Andırın (Kahramanmaraş) 04:08:56 02-10-2024 37,77611 36,50222 7 1,4
Doğanşehir (Malatya) 03:56:24 02-10-2024 38,1225 37,87333 7 1,2
Ahmetli (Manisa) 03:54:54 02-10-2024 38,55861 28,01 7 1,5
Salihli (Manisa) 03:48:11 02-10-2024 38,57833 28,03833 7 1,3
Selçuklu (Konya) 03:11:37 02-10-2024 38,12556 32,58806 7,05 1,2
Ege Denizi - Saros Körfezi - [09.21 km] Gelibolu (Çanakkale) 03:03:40 02-10-2024 40,42917 26,37667 6,8 1,3
Selçuklu (Konya) 02:54:31 02-10-2024 38,08861 32,61111 6,94 1,4
Doğanşehir (Malatya) 02:53:36 02-10-2024 37,93917 38,01722 7 1,2
Shirak (Ermenistan) - [23.92 km] Akyaka (Kars) 02:38:36 02-10-2024 41,125 43,80389 12,59 3,9
Sincik (Adıyaman) 02:12:01 02-10-2024 38,12667 38,57194 7 0,8
Ezine (Çanakkale) 01:58:24 02-10-2024 39,69028 26,38944 7 1,6
Göksun (Kahramanmaraş) 01:57:26 02-10-2024 37,95417 36,39139 6,94 2
Doğanşehir (Malatya) 01:50:36 02-10-2024 37,98361 38,08139 7 1,1
Ege Denizi - Gökova Körfezi - [06.75 km] Bodrum (Muğla) 01:39:37 02-10-2024 36,95889 27,70889 7 1,2
Doğanşehir (Malatya) 01:37:45 02-10-2024 38,01 37,61917 7 1,4
Kırıkhan (Hatay) 01:13:18 02-10-2024 36,55556 36,315 7 1,4
Alaşehir (Manisa) 01:03:19 02-10-2024 38,35194 28,45139 7 1
Selçuklu (Konya) 00:54:00 02-10-2024 38,11056 32,60778 7 3,6
Selçuklu (Konya) 00:43:05 02-10-2024 38,10667 32,58639 7,04 1,3
KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
GUZELYURT-(KAHRAMANMARAS) 23:38:46 02-10-2024 37,4937 37,0157 3,2 1,8
KOSEOREN-AKCAKALE (SANLIURFA) 23:11:57 02-10-2024 36,833 38,8378 10,8 2,4
KARAGOL-CELIKHAN (ADIYAMAN) 22:49:53 02-10-2024 38,0998 38,4045 5 1,8
KARAOGUZ-DARENDE (MALATYA) 20:26:24 02-10-2024 38,517 37,4872 24,1 1,7
DURALI-CAN (CANAKKALE) 19:34:13 02-10-2024 40,0123 27,0037 8,3 1,1
ARITOPRAK-PUTURGE (MALATYA) 17:20:53 02-10-2024 38,1768 38,644 5 2,1
SEYITUSAGI-YESILYURT (MALATYA) 16:53:39 02-10-2024 38,2433 38,1702 5 2,4
EKINCI-(HATAY) 16:31:14 02-10-2024 36,2593 36,1185 19,2 1,5
KIRAZLI-(YALOVA) 16:15:37 02-10-2024 40,6055 29,2932 0 1,2
KUCUKOVA-MADEN (ELAZIG) 16:10:14 02-10-2024 38,5233 39,5173 10,6 2,4
SARISOGUT-EZINE (CANAKKALE) 15:20:40 02-10-2024 39,742 26,3743 0 1,7
INKAYA-SIMAV (KUTAHYA) 14:57:30 02-10-2024 39,3795 28,8982 7,7 1,8
YENIBAGLAR-BOZKURT (DENIZLI) 14:04:51 02-10-2024 37,825 29,5148 25,5 1,3
HAMZALAR-GOLBASI (ADIYAMAN) 13:26:07 02-10-2024 37,9342 37,6192 7,3 1,5
MURSITPINAR-SURUC (SANLIURFA) 13:05:50 02-10-2024 36,6845 38,2472 5 2
KAYNAK-KARLIOVA (BINGOL) 12:58:14 02-10-2024 39,2458 40,8757 5,5 1,9
BUYUKKIZILCIK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 12:27:23 02-10-2024 38,1673 36,7068 16,6 2,5
IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI) 12:26:10 02-10-2024 38,4867 26,877 5,3 1,7
SENLIK-LICE (DIYARBAKIR) 12:20:56 02-10-2024 38,5412 40,4058 10,8 1,6
DEREKOY-HEKIMHAN (MALATYA) 12:05:31 02-10-2024 38,8967 37,8068 4 2
CAGIRKAN-KAMAN (KIRSEHIR) 12:00:29 02-10-2024 39,3353 33,7865 0 1,4
KIBRIS-DEGIRMENLIK 11:56:36 02-10-2024 35,2132 33,5295 0 1,9
YESILKOY-KUMLUCA (ANTALYA) 11:19:24 02-10-2024 36,2487 30,4325 23,5 2,2
KAYAONU-(ADIYAMAN) 09:15:37 02-10-2024 37,8023 38,1838 24,3 1,6
MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) 07:37:11 02-10-2024 39,3863 26,1937 5,1 1,7
HUGTAS-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 07:15:57 02-10-2024 37,9838 36,3368 5,1 1,3
DURA-MANYAS (BALIKESIR) 07:11:37 02-10-2024 40,0087 27,8185 16,1 1,7
AKDENIZ 06:19:32 02-10-2024 36,5907 26,8147 13,5 2,4
GULUMUSAGI-(MALATYA) 05:39:21 02-10-2024 38,216 38,4743 8,5 1,5
SERINOVA-(OSMANIYE) 05:29:02 02-10-2024 37,1658 36,3985 6 2
BUGDAYLI-SULUSARAY (TOKAT) 05:01:47 02-10-2024 40,0553 36,0185 5,6 1,5
KAYNAR-(KAHRAMANMARAS) 04:08:55 02-10-2024 37,7945 36,5025 4,3 1,3
TEKELIOGLU-SALIHLI (MANISA) 03:54:54 02-10-2024 38,5932 28,0205 7,1 2
TEKELIOGLU-SALIHLI (MANISA) 03:48:11 02-10-2024 38,5815 27,9767 4,7 1,4
SAROS KORFEZI (EGE DENIZI) 03:03:40 02-10-2024 40,4468 26,3732 12,3 1,2
KARAOMERLER-SELCUKLU (KONYA) 02:54:30 02-10-2024 38,0917 32,6945 5,3 1,5
YUKARIKIRAZCA-ARIFIYE (SAKARYA) 02:54:07 02-10-2024 40,6873 30,3787 10,4 2
ERMENISTAN 02:38:36 02-10-2024 41,013 43,915 5 4
BAHCELI-EZINE (CANAKKALE) 01:58:24 02-10-2024 39,6867 26,3883 14,7 1,7
HUGTAS-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 01:57:26 02-10-2024 37,9778 36,3577 5,2 1,9
GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) 01:39:38 02-10-2024 37,0122 27,6285 16,2 1,5
SARICALAR-SELCUKLU (KONYA) 00:54:00 02-10-2024 38,1008 32,6205 4,2 3,7

Öne Çıkan Video

NTV ekibi Beyrut'ta: İsrail, Lübnan'a kara harekatı başlattı

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...