Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 03 Ekim 2025

Son depremler...Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler.. 03 Ekim 2025 deprem son dakika haberleri haberin detayında...Artçı deprem mi oldu? Son deprem büyüklüğü ne kadar? Yakınımdaki depremler nelerdir? Anlık deprem mi oldu? Son dakika canlı deprem Türkiye haritası..Kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü ve AFAD deprem haberleri..İstanbul'da deprem mi oldu? Ankara'da deprem mi oldu? İzmir'de deprem mi oldu? Hangi illerde deprem oldu ve hissedildi? Bugün deprem mi oldu? Deprem ne zaman ve kaç şiddetinde oldu? En son hangi bölgede deprem oldu? Deprem haberleriyle ilgili en çok merak edilenlerin cevabı haberde..

Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 03 Ekim 2025
son dakika deprem mi oldu?

03 Ekim 2025 ve Kandilli son dakika listesi..

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Sındırgı (Balıkesir) 04:23:51 03-10-2025 39,15694 28,13361 7,59 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 04:08:05 03-10-2025 39,19333 28,22278 7 1
Ekinözü (Kahramanmaraş) 04:01:21 03-10-2025 38,08472 37,21306 7 1,1
KARAKOCA-SIMAV (KUTAHYA) 03:40:08 03-10-2025 39,2615 28,9235 16,7 1,3
Simav (Kütahya) 03:40:08 03-10-2025 39,28472 28,875 6,96 1,1
Simav (Kütahya) 03:37:39 03-10-2025 39,27139 28,96667 7 1
Sındırgı (Balıkesir) 03:20:49 03-10-2025 39,16667 28,15667 7 2,6
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:20:49 03-10-2025 39,1688 28,1375 10,2 2,9
Simav (Kütahya) 03:01:56 03-10-2025 39,25889 28,96 8,76 1,2
YENILER-SIMAV (KUTAHYA) 03:01:55 03-10-2025 39,2373 28,9487 3,8 1,5
MARMARA DENIZI 02:48:55 03-10-2025 40,7852 27,9565 9,8 3
Marmara Denizi 02:48:55 03-10-2025 40,78944 27,93361 7,03 2,7
BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:42:31 03-10-2025 39,225 28,1038 12,6 2,5
Sındırgı (Balıkesir) 02:42:31 03-10-2025 39,22417 28,11694 8,25 2,1
MARMARA DENIZI 02:36:29 03-10-2025 40,7818 27,9965 9,3 2,2
Marmara Denizi 02:36:28 03-10-2025 40,79222 27,96417 7,04 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 02:33:20 03-10-2025 39,14556 28,18806 7 1,8
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:33:19 03-10-2025 39,161 28,1967 13,4 1,9
SINDIRGI (BALIKESIR) 02:22:05 03-10-2025 39,2265 28,1637 7,5 2,2
Sındırgı (Balıkesir) 02:22:04 03-10-2025 39,23444 28,17361 8,05 2,1
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 02:08:12 03-10-2025 39,2318 29,0063 12,2 1,7
Simav (Kütahya) 02:08:12 03-10-2025 39,23222 28,99972 8,1 1,4
BEGRE-DOGANSEHIR (MALATYA) 02:05:56 03-10-2025 38,0825 37,6775 5 2,2
Doğanşehir (Malatya) 02:05:56 03-10-2025 38,05361 37,69667 10,24 2,2
Simav (Kütahya) 02:04:36 03-10-2025 39,2525 28,92417 7,04 0,9
HAMZABEY-SIMAV (KUTAHYA) 02:04:35 03-10-2025 39,2242 28,9268 12,5 1,3
Yeşilyurt (Malatya) 01:59:01 03-10-2025 38,24611 38,16194 7 0,7
YESILOVA-SIMAV (KUTAHYA) 01:49:16 03-10-2025 39,1315 28,9843 15,8 1,1
HAMZABEY-SIMAV (KUTAHYA) 01:47:38 03-10-2025 39,2162 28,9513 12,3 1,6
Simav (Kütahya) 01:47:38 03-10-2025 39,25306 28,96361 7,19 1,4
Simav (Kütahya) 01:33:44 03-10-2025 39,23333 28,95 7,06 1
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 01:33:43 03-10-2025 39,2377 28,994 5,3 1,2
SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:09:29 03-10-2025 39,1972 28,031 4,4 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 01:09:29 03-10-2025 39,18694 28,10111 7,09 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 01:08:41 03-10-2025 39,22028 28,12167 7 1,2
MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:08:40 03-10-2025 39,241 28,1448 7,6 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 01:03:43 03-10-2025 39,19111 28,17167 7 1,3
IBILLER-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:03:40 03-10-2025 39,275 28,1237 11 1,3
Battalgazi (Malatya) 01:03:17 03-10-2025 38,18583 38,45417 7 0,7
KARAKOCA-SIMAV (KUTAHYA) 00:46:56 03-10-2025 39,2707 28,936 11 1,7
Simav (Kütahya) 00:46:56 03-10-2025 39,27611 28,87806 7 1,4
Marmara Denizi 00:43:02 03-10-2025 40,78 27,90806 6,99 1,6
Sivrice (Elazığ) 00:38:20 03-10-2025 38,47472 39,18556 7 1,3
KAVAKTEPE-(ELAZIG) 00:38:19 03-10-2025 38,5213 39,2157 7,5 1,2
YENILER-SIMAV (KUTAHYA) 00:24:17 03-10-2025 39,232 28,9515 13,1 1,9
Simav (Kütahya) 00:24:17 03-10-2025 39,23556 28,91028 7 1,6
KUZGUN-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) 00:09:02 03-10-2025 37,4277 36,4228 5 1,9
Onikişubat (Kahramanmaraş) 00:09:02 03-10-2025 37,45111 36,48861 12,05 1,8
SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:04:40 03-10-2025 39,1913 28,032 7,5 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 00:04:39 03-10-2025 39,18694 28,08944 8,4 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 23:51:19 02-10-2025 39,22306 28,07167 7 1,7
SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:51:19 02-10-2025 39,2145 28,025 12,3 2
Sındırgı (Balıkesir) 23:44:23 02-10-2025 39,28917 28,43417 7 0,9
Simav (Kütahya) 23:38:21 02-10-2025 39,23389 28,95639 7 0,9
YENILER-SIMAV (KUTAHYA) 23:35:41 02-10-2025 39,2363 28,949 11,9 1,3
Simav (Kütahya) 23:35:40 02-10-2025 39,2375 28,92139 7,32 1,4
Haseke (Suriye) - [96.45 km] Kızıltepe (Mardin) 23:28:50 02-10-2025 36,21861 40,88833 7 2,2
Simav (Kütahya) 23:24:32 02-10-2025 39,17222 28,90556 5,95 1
YENILER-SIMAV (KUTAHYA) 23:03:35 02-10-2025 39,2432 28,9442 4,8 2,1
Simav (Kütahya) 23:03:34 02-10-2025 39,25389 28,95278 9,69 2,1
Simav (Kütahya) 23:03:01 02-10-2025 39,25417 28,89222 7,5 1,5
YENILER-SIMAV (KUTAHYA) 23:03:01 02-10-2025 39,2402 28,9322 15,7 1,8
Simav (Kütahya) 22:38:34 02-10-2025 39,225 28,99694 10,02 1,4
EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) 22:38:34 02-10-2025 39,2188 29,0158 10,2 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 22:33:04 02-10-2025 39,22444 28,19722 7,01 1,7
Simav (Kütahya) 22:32:56 02-10-2025 39,20944 29,02583 11,14 1,8
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 22:32:55 02-10-2025 39,2293 29,0047 14 1,9
Simav (Kütahya) 22:16:41 02-10-2025 39,26722 28,93333 4,62 2,6
KARAKOCA-SIMAV (KUTAHYA) 22:16:41 02-10-2025 39,2548 28,9313 5,1 2,8
Marmara Denizi - [16.07 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ) 22:10:12 02-10-2025 40,82167 27,94361 6,87 2,5
MARMARA DENIZI 22:10:12 02-10-2025 40,7828 27,9442 11,6 2,6
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:09:36 02-10-2025 39,1335 28,1983 12,1 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 22:09:35 02-10-2025 39,15167 28,23111 7,01 1,7
Marmara Denizi - [21.56 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ) 22:05:29 02-10-2025 40,77222 27,94111 7 1,9
MARMARA DENIZI 22:05:28 02-10-2025 40,7783 27,9882 2,8 1,9
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:47:20 02-10-2025 39,1578 28,1277 10,1 2,3
Sındırgı (Balıkesir) 21:47:19 02-10-2025 39,12917 28,17944 7,23 2,1
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:46:30 02-10-2025 39,1417 28,1633 14,3 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 21:46:28 02-10-2025 39,17028 28,15472 6,97 1,5
EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) 21:36:41 02-10-2025 39,2288 29,0242 15,5 1,3
EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) 20:57:52 02-10-2025 39,2222 29,0277 5,3 2,9
Simav (Kütahya) 20:57:51 02-10-2025 39,22361 29,03111 7,05 2,5
Sındırgı (Balıkesir) 20:44:50 02-10-2025 39,17389 28,16944 7 1,8
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:44:50 02-10-2025 39,1682 28,1568 8 2,2
KAVAKKOY-SIVRICE (ELAZIG) 20:43:03 02-10-2025 38,4365 39,1643 3,2 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 20:41:33 02-10-2025 39,22278 28,1275 7,53 1,3
SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:41:33 02-10-2025 39,1998 28,057 11,9 1,2
Marmara Denizi - [16.56 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ) 20:32:00 02-10-2025 40,81833 27,98583 7 2,2
MARMARA EREGLISI ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI 20:32:00 02-10-2025 40,8172 27,9655 8,5 2,4
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:16:44 02-10-2025 39,1348 28,1588 10 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 20:16:43 02-10-2025 39,19222 28,1925 7,01 1,6
Marmara Denizi - [22.71 km] Marmara (Balıkesir) 20:13:45 02-10-2025 40,74389 27,91694 7,09 1,7
YENILER-SIMAV (KUTAHYA) 20:05:55 02-10-2025 39,2468 28,96 11,5 1,6
Simav (Kütahya) 20:05:54 02-10-2025 39,26139 28,92861 7,08 1,5
Marmara Denizi - [14.04 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ) 19:55:40 02-10-2025 40,84083 27,98194 10,42 2
MARMARA EREGLISI ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI 19:55:40 02-10-2025 40,8235 27,9602 10,2 2,2
Marmara Denizi - [18.22 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ) 19:51:34 02-10-2025 40,8025 27,93944 6,67 2
MARMARA EREGLISI ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI 19:51:34 02-10-2025 40,839 27,9445 10,2 2
KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) 19:33:37 02-10-2025 39,2568 29,0278 5 1,4
Simav (Kütahya) 19:33:36 02-10-2025 39,27556 28,95472 7,24 1,3
Gölova (Sivas) 18:59:14 02-10-2025 40,02861 38,74111 6,22 3
AYDOGDU-GOLOVA (SIVAS) 18:59:12 02-10-2025 40,0658 38,7298 5,6 3
Sındırgı (Balıkesir) 17:51:55 02-10-2025 39,16333 28,25972 7 1,3
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 17:51:55 02-10-2025 39,192 28,219 9,5 1,5
EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) 17:45:06 02-10-2025 39,22 29,0275 12 2,3
Simav (Kütahya) 17:42:33 02-10-2025 39,24611 28,98806 7,62 1,4
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 17:42:33 02-10-2025 39,2323 29,0265 9,8 1,4
Marmara Denizi - [17.99 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ) 17:39:51 02-10-2025 40,80417 27,94833 7,05 2,4
MARMARA DENIZI 17:39:51 02-10-2025 40,7848 27,9582 10,6 2,8
Tepebaşı (Eskişehir) 17:32:34 02-10-2025 39,7525 30,26444 6,86 1,9
Marmara Denizi - [17.46 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ) 17:27:14 02-10-2025 40,80944 27,93861 7,03 4
MARMARA DENIZI 17:27:14 02-10-2025 40,8052 27,948 8,5 4,1
Sındırgı (Balıkesir) 17:26:01 02-10-2025 39,18556 28,18333 7 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 17:21:45 02-10-2025 39,23167 28,05806 7 1,1
Marmara Denizi - [23.73 km] Marmara (Balıkesir) 17:09:41 02-10-2025 40,74444 27,93167 7,13 2
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 17:07:40 02-10-2025 39,2133 28,1632 7,9 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 17:07:39 02-10-2025 39,23528 28,19528 7 2,1
Marmara Denizi - [16.68 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ) 17:05:33 02-10-2025 40,81889 27,99806 7,11 2,7
MARMARA DENIZI 17:05:33 02-10-2025 40,7868 28,021 15,5 3,1
Marmara Denizi - [16.61 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ) 16:59:04 02-10-2025 40,82083 27,91056 7 1,9
Marmara Denizi - [23.42 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ) 16:54:49 02-10-2025 40,7575 27,91583 6,92 1,5
MARMARA EREGLISI ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI 16:54:47 02-10-2025 40,8097 27,9755 4,2 2
Marmara Denizi - [17.57 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ) 16:36:17 02-10-2025 40,80806 27,94417 7,23 1,3
Marmara Denizi - [17.39 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ) 16:32:20 02-10-2025 40,81028 27,98028 6,99 1,8
MARMARA DENIZI 16:32:20 02-10-2025 40,7465 28,0265 5 2
Pütürge (Malatya) 16:26:29 02-10-2025 38,15139 38,61 7 3,1
SOGUTLU-PUTURGE (MALATYA) 16:26:28 02-10-2025 38,1948 38,6032 2,6 3,2
Şarkışla (Sivas) 16:21:56 02-10-2025 39,21528 36,54361 7 2
Şarkışla (Sivas) 16:21:55 02-10-2025 39,22028 36,51944 7,04 2,1
Şarkışla (Sivas) 16:20:58 02-10-2025 39,18833 36,57139 7 1
Simav (Kütahya) 16:17:30 02-10-2025 39,28972 28,85111 7 1,3
KAYALIDERE-SIMAV (KUTAHYA) 16:17:30 02-10-2025 39,262 28,9075 13,1 1,5
Marmara Denizi - [23.16 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ) 16:17:28 02-10-2025 40,76056 27,91056 7 1,7
Marmara Denizi - [22.72 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ) 16:06:47 02-10-2025 40,76278 27,92611 7 1,6
MARMARA DENIZI 16:06:47 02-10-2025 40,7632 28,021 3 1,9
Simav (Kütahya) 16:05:55 02-10-2025 39,15667 28,80111 7 1,1
YAVRUDOGAN-MANAVGAT (ANTALYA) 16:04:56 02-10-2025 36,8755 31,3212 7,8 2,4
MARMARA DENIZI 15:40:32 02-10-2025 40,8335 27,8902 1 1,6
Marmara Denizi - [14.81 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ) 15:40:31 02-10-2025 40,83472 27,92694 7 1,8
MARMARA DENIZI 15:38:22 02-10-2025 40,7747 27,9863 8,5 2,5
Marmara Denizi - [18.07 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ) 15:38:21 02-10-2025 40,80444 27,98417 7,06 2,3
Marmara Denizi - [16.50 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ) 15:36:15 02-10-2025 40,81806 27,93889 7 1,5
Battalgazi (Malatya) 15:27:43 02-10-2025 38,16194 38,47778 7 1,7
ARIKONAK-SINCIK (ADIYAMAN) REVIZE01 (2025.10.02 15:27:42) 15:27:42 02-10-2025 38,144 38,5702 7,9 1,8
Marmara Denizi - [23.62 km] Marmara (Balıkesir) 15:25:27 02-10-2025 40,72861 27,94417 7,14 1,6
MARMARA DENIZI 15:25:25 02-10-2025 40,8642 27,825 20,9 1,6
Marmara Denizi - [21.36 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ) 15:23:20 02-10-2025 40,77556 27,9225 7,11 2,1
MARMARA DENIZI 15:23:20 02-10-2025 40,7868 27,8778 5,1 2,3
Marmara Denizi - [17.52 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ) 15:21:46 02-10-2025 40,81083 27,92056 7,1 2,4
MARMARA DENIZI 15:21:45 02-10-2025 40,7895 27,9203 15 2,4
Marmara Denizi - [17.74 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ) 15:17:06 02-10-2025 40,80639 27,96722 6,94 2,1
Simav (Kütahya) 15:16:13 02-10-2025 39,25083 28,94222 7,15 2,6
YENILER-SIMAV (KUTAHYA) 15:16:13 02-10-2025 39,2495 28,9517 11,6 2,7
Marmara Denizi - [16.43 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ) 15:14:02 02-10-2025 40,81806 27,95194 7 2
MARMARA DENIZI 15:14:02 02-10-2025 40,791 27,9533 4,5 2,3
Simav (Kütahya) 15:12:30 02-10-2025 39,25972 28,95194 7 2,3
Marmara Denizi - [22.33 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ) 15:11:32 02-10-2025 40,77 27,89889 7 2,9
MARMARA DENIZI 15:11:31 02-10-2025 40,778 27,9527 7,1 3,2
Marmara Denizi - [16.31 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ) 15:09:40 02-10-2025 40,82194 27,92 7 1,6
Marmara Denizi - [17.97 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ) 15:07:33 02-10-2025 40,80528 27,93278 7 2,4
MARMARA DENIZI 15:07:33 02-10-2025 40,7833 27,9568 7,9 2,7
MARMARA DENIZI 15:04:55 02-10-2025 40,7845 27,956 17,3 2,2
MARMARA DENIZI 15:04:15 02-10-2025 40,7728 27,9313 4,8 1,8
Marmara Denizi - [22.38 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ) 15:03:14 02-10-2025 40,76889 27,90278 7 2,3
MARMARA DENIZI 15:03:13 02-10-2025 40,7858 27,9272 5,2 2,4
Marmara Denizi - [17.41 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ) 15:02:45 02-10-2025 40,80917 27,95472 6,21 2,2
MARMARA EREGLISI ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZIREVIZE01 (2025.10.02 15:02:44) 15:02:44 02-10-2025 40,825 27,9748 9,8 2,6
Marmara Denizi - [16.15 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ) 14:58:30 02-10-2025 40,82167 27,93389 6,73 3,8
MARMARA DENIZI 14:58:29 02-10-2025 40,788 27,9662 2,3 4
Marmara Denizi - [16.46 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ) 14:55:03 02-10-2025 40,81972 27,92639 9,97 5
MARMARA DENIZI 14:55:03 02-10-2025 40,803 27,9462 12,5 5,3
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 14:29:48 02-10-2025 39,1923 28,146 5,2 2,2
Sındırgı (Balıkesir) 14:25:19 02-10-2025 39,19278 28,18806 7 1,2
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 14:25:19 02-10-2025 39,1638 28,2587 9,1 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 14:23:35 02-10-2025 39,21472 28,16778 6,22 1,1
Göksun (Kahramanmaraş) 14:15:10 02-10-2025 38,10361 36,47833 7 2,1
KAVSUT-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 14:15:10 02-10-2025 38,1962 36,5377 10,1 1,7
Gölova (Sivas) 14:12:37 02-10-2025 40,01944 38,7225 7 3,6
KARAYAKUP-GOLOVA (SIVAS) 14:12:33 02-10-2025 40,0585 38,7082 4,9 3,7
Sındırgı (Balıkesir) 14:06:45 02-10-2025 39,19917 28,21583 6,83 0,9
Sındırgı (Balıkesir) 14:05:34 02-10-2025 39,16972 28,23694 7 0,9
Simav (Kütahya) 14:02:29 02-10-2025 39,25833 28,88583 7 1,2
Simav (Kütahya) 13:54:48 02-10-2025 39,27667 28,95972 7 1,1
Sincik (Adıyaman) 13:49:09 02-10-2025 38,12556 38,50944 7 0,6
Sındırgı (Balıkesir) 13:42:17 02-10-2025 39,24194 28,08778 7 1,5
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 13:42:17 02-10-2025 39,1955 28,066 14,3 1,8
EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) 13:37:22 02-10-2025 39,2027 29,0343 11,4 1,8
Simav (Kütahya) 13:37:21 02-10-2025 39,24056 28,95 7 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 13:28:35 02-10-2025 39,18167 28,18417 7 0,9
Sındırgı (Balıkesir) 13:25:11 02-10-2025 39,22222 28,14083 4,85 0,9
Sındırgı (Balıkesir) 13:24:13 02-10-2025 39,24278 28,08556 7 1,6
SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR) 13:24:13 02-10-2025 39,2312 28,0055 8,2 1,8
KALEMOGLU-GORDES (MANISA) 13:14:39 02-10-2025 39,0537 28,1893 11,3 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 13:14:37 02-10-2025 39,16056 28,165 7 1,2
Simav (Kütahya) 13:10:55 02-10-2025 39,14778 28,96222 6,91 1,1
EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) 13:10:54 02-10-2025 39,2152 29,028 4,4 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 13:08:35 02-10-2025 39,23028 28,13694 7 0,9
Bigadiç (Balıkesir) 13:07:21 02-10-2025 39,44111 28,15472 7,01 1,6
CAMKOY-BIGADIC (BALIKESIR) 13:07:21 02-10-2025 39,4648 28,1572 9,7 1,9
Battalgazi (Malatya) 13:06:33 02-10-2025 38,16111 38,45028 7 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 13:05:22 02-10-2025 39,19861 28,21889 7 0,9
Sındırgı (Balıkesir) 13:00:16 02-10-2025 39,2225 28,27778 6,92 1
Tavşanlı (Kütahya) 12:56:19 02-10-2025 39,64778 29,48722 7,07 1,3
Tavas (Denizli) 12:47:01 02-10-2025 37,58444 29,10917 7 0,9
Sındırgı (Balıkesir) 12:41:20 02-10-2025 39,2225 28,10722 7 0,8
ISIKLI-SILIFKE (MERSIN) 12:39:50 02-10-2025 36,2758 33,706 0 1,2
KIBRIS-LAPTA 12:25:30 02-10-2025 35,3488 33,1902 0 1,5
Akdeniz 12:25:22 02-10-2025 35,67583 32,42056 7 2,4
Harem, İdlib (Suriye) - [03.24 km] Altınözü (Hatay) 12:20:52 02-10-2025 36,13667 36,39056 6,5 2,1
KIYIGOREN-ALTINOZU (HATAY) 12:20:52 02-10-2025 36,1188 36,3727 3,3 1,4
Simav (Kütahya) 12:12:16 02-10-2025 39,23167 29,00278 7 1,1
Yeşilyurt (Malatya) 12:12:00 02-10-2025 38,29111 38,10861 7 1,4
KUSDOGAN-YESILYURT (MALATYA) 12:11:59 02-10-2025 38,3407 38,1303 14,2 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 12:10:51 02-10-2025 39,19139 28,20611 7 1,6
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 12:10:51 02-10-2025 39,1307 28,1597 18,1 1,7
Simav (Kütahya) 12:08:34 02-10-2025 39,24833 28,97306 7 1,1
YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA) 12:08:33 02-10-2025 39,2608 28,9967 15,8 1,4
Kula (Manisa) 12:03:04 02-10-2025 38,48972 28,48139 7 0,8
YAYLACIK-(HATAY) 11:57:16 02-10-2025 36,246 36,0432 3,5 1,8
Ege Denizi - Edremit Körfezi - [10.32 km] Ayvacık (Çanakkale) 11:43:46 02-10-2025 39,44917 26,49167 7 1,9
Simav (Kütahya) 11:43:18 02-10-2025 39,22889 28,97667 7 1,8
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 11:43:18 02-10-2025 39,2492 28,9872 7,9 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 11:35:04 02-10-2025 39,23472 28,33528 7 0,9
Sındırgı (Balıkesir) 11:34:16 02-10-2025 39,24028 28,14056 7 1,1
SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR) 11:34:15 02-10-2025 39,2183 28,0173 11,2 1,2
Ilgın (Konya) 11:24:56 02-10-2025 38,11722 32,07528 7 1,4
BARAKMUSLU-ILGIN (KONYA) 11:24:56 02-10-2025 38,1535 32,0783 7,8 1,6
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 11:19:24 02-10-2025 39,1897 28,1585 15,5 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 11:19:23 02-10-2025 39,23833 28,07917 7 1,1
Simav (Kütahya) 11:18:04 02-10-2025 39,29 28,8925 7 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 11:09:58 02-10-2025 39,18083 28,19333 7 1,2
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 11:03:04 02-10-2025 39,2155 28,9662 3,9 1,4
Simav (Kütahya) 11:03:03 02-10-2025 39,2375 28,99028 7,88 1,3
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 11:00:30 02-10-2025 39,2308 28,9783 11,3 0,9
YESILOVA-SIMAV (KUTAHYA) 11:00:12 02-10-2025 39,12 28,999 2,4 1,6
Genç (Bingöl) 10:39:20 02-10-2025 38,51611 40,27111 7 1,6
EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) 10:34:17 02-10-2025 39,1965 28,9975 18,1 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 10:31:54 02-10-2025 39,19639 28,24472 4,32 0,9
Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [06.14 km] Menderes (İzmir) 10:25:49 02-10-2025 38,01833 26,98722 7 1,3
CAMONU-MENDERES (IZMIR) 10:25:48 02-10-2025 38,0882 27,0673 10,4 1,5
Simav (Kütahya) 10:19:30 02-10-2025 39,24111 28,93278 7,07 1,2
YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA) 10:19:29 02-10-2025 39,2595 29,0048 14,5 1,5
Simav (Kütahya) 10:06:38 02-10-2025 39,19222 28,99361 9,79 1,1
YESILOVA-SIMAV (KUTAHYA) 10:06:38 02-10-2025 39,1192 28,9783 17 1,2
Balya (Balıkesir) 09:59:00 02-10-2025 39,80611 27,47833 7 1,5
HAVUTBASI-BALYA (BALIKESIR) 09:59:00 02-10-2025 39,7885 27,467 13,7 1,7
Akdeniz - [10.75 km] Marmaris (Muğla) 09:51:13 02-10-2025 36,68639 28,30972 7 1,3
AKDENIZ 09:51:13 02-10-2025 36,5348 28,3063 25,4 1,5
Simav (Kütahya) 09:44:50 02-10-2025 39,23778 28,93028 7 1,3
EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) 09:44:50 02-10-2025 39,2208 29,0338 16,5 1,7
Simav (Kütahya) 09:41:37 02-10-2025 39,24083 28,96639 7 1,5
EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) 09:41:37 02-10-2025 39,1878 28,9835 15,5 1,4
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 09:40:39 02-10-2025 39,25 28,9985 9,5 1,8
Simav (Kütahya) 09:40:38 02-10-2025 39,25444 28,95528 7 1,8
Marmara Denizi - [24.45 km] Beylikdüzü (İstanbul) 09:37:30 02-10-2025 40,74667 28,62611 7 2,1
MARMARA DENIZI 09:37:30 02-10-2025 40,7205 28,6272 14 2
Yazıhan (Malatya) 09:29:35 02-10-2025 38,56306 38,02667 7 2,2
SADIKLI-YAZIHAN (MALATYA) 09:29:34 02-10-2025 38,5325 37,987 17,6 2
Sındırgı (Balıkesir) 09:26:48 02-10-2025 39,19889 28,12667 7 1,2
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 09:26:48 02-10-2025 39,1907 28,0865 11,1 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 09:17:36 02-10-2025 39,22861 28,08389 7 1,9
ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) 09:17:36 02-10-2025 39,224 28,0453 8,5 2
Doğanşehir (Malatya) 09:15:39 02-10-2025 37,97556 38,10111 7 1,4
Doğanşehir (Malatya) 09:13:45 02-10-2025 37,99028 38,10833 7 1,7
KURUCAOVA-DOGANSEHIR (MALATYA) 09:13:45 02-10-2025 37,9657 38,0903 4,6 1,5
Çelikhan (Adıyaman) 09:05:49 02-10-2025 38,00639 38,21083 7 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 09:05:13 02-10-2025 39,21806 28,22611 7 2,2
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 09:05:12 02-10-2025 39,2087 28,1787 10,8 2,4
Sındırgı (Balıkesir) 08:59:18 02-10-2025 39,23083 28,09 7 2
ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) 08:59:18 02-10-2025 39,2278 28,0623 9 2,4
BEYCE-SIMAV (KUTAHYA) 08:53:30 02-10-2025 39,0767 28,948 16,9 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 08:49:06 02-10-2025 39,14806 28,16278 7 1,7
ISACA-AKHISAR (MANISA) 08:49:06 02-10-2025 39,1363 28,0985 13,1 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 08:47:31 02-10-2025 39,22917 28,14083 7 0,9
Sındırgı (Balıkesir) 08:32:35 02-10-2025 39,18778 28,1875 16,33 1,6
SINDIRGI (BALIKESIR) 08:32:34 02-10-2025 39,2405 28,157 8,3 1,8
HACIAHMETOGLU-SIMAV (KUTAHYA) 08:10:36 02-10-2025 39,1372 28,9967 20,3 1,4
Pütürge (Malatya) 08:10:34 02-10-2025 38,19444 38,63028 7 1,6
Simav (Kütahya) 08:10:21 02-10-2025 39,21694 29,01361 9,96 1,3
Merkez (Artvin) 08:08:13 02-10-2025 41,18917 41,79111 7 1
Sındırgı (Balıkesir) 08:07:08 02-10-2025 39,22806 28,0675 11,17 2,6
ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) 08:07:08 02-10-2025 39,228 28,0565 13,2 2,8
KARACAOREN-SIMAV (KUTAHYA) 08:06:12 02-10-2025 39,183 29,0188 5,4 2,5
Simav (Kütahya) 08:06:11 02-10-2025 39,23917 29,01722 10,86 2
Marmara Denizi - [27.93 km] Beylikdüzü (İstanbul) 08:03:25 02-10-2025 40,72722 28,54278 6,99 1,7
MARMARA DENIZI 08:03:21 02-10-2025 40,7763 28,5812 12,1 1,9
Marmara Denizi - [17.67 km] Beylikdüzü (İstanbul) 08:00:51 02-10-2025 40,82889 28,53944 23,5 1,8
MARMARA DENIZI 08:00:50 02-10-2025 40,7518 28,625 5,1 1,9
Simav (Kütahya) 07:58:11 02-10-2025 39,24028 28,98667 8,92 1,4
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 07:58:10 02-10-2025 39,232 29,0202 12,2 1,4
Pütürge (Malatya) 07:45:37 02-10-2025 38,20361 38,63944 11,57 1,5
KAVAKLIDERE-PUTURGE (MALATYA) 07:45:36 02-10-2025 38,2558 38,655 3 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 07:33:08 02-10-2025 39,20056 28,13778 7 1,5
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 07:33:08 02-10-2025 39,1963 28,106 5,2 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 07:32:03 02-10-2025 39,205 28,17278 6,53 1,1
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 07:26:20 02-10-2025 39,117 28,118 24,7 1,1
DEMIRCI-SIMAV (KUTAHYA) 07:08:04 02-10-2025 39,09 28,9173 7,6 1,4
MARMARA DENIZI 07:05:25 02-10-2025 40,775 28,5783 5,2 1,7
Simav (Kütahya) 06:57:29 02-10-2025 39,255 28,92528 10,8 1,2
HAMZABEY-SIMAV (KUTAHYA) 06:57:29 02-10-2025 39,2157 28,951 15,5 1,4
Simav (Kütahya) 06:30:43 02-10-2025 39,26722 28,93778 7,36 1,1
ISMETPASA-KARACABEY (BURSA) 06:30:26 02-10-2025 40,1522 28,1792 20,7 1,3
Ege Denizi - [89.30 km] Bodrum (Muğla) 06:30:07 02-10-2025 36,77583 26,29917 7 2,4
EGE DENIZI 06:30:07 02-10-2025 36,7523 26,3145 21,6 2,7
EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) 06:26:32 02-10-2025 39,2268 29,0188 25,4 1,2
Kozan (Adana) 06:08:16 02-10-2025 37,5525 35,59833 7 1,6
ENIZCAKIRI-KOZAN (ADANA) 06:08:16 02-10-2025 37,5255 35,5902 8,5 1,6
Simav (Kütahya) 06:05:42 02-10-2025 39,24222 28,99111 7,05 1,7
EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) 06:05:41 02-10-2025 39,2098 29,0023 13,6 1,8
Doğanşehir (Malatya) 06:00:25 02-10-2025 38,06889 37,80583 10,44 1,9
SOGUT-DOGANSEHIR (MALATYA) 06:00:25 02-10-2025 38,081 37,759 7,5 1,7
AKPINAR-EKINOZU (KAHRAMANMARAS) 05:40:24 02-10-2025 38,1002 37,1967 1,5 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 05:40:16 02-10-2025 39,24278 28,12167 4,38 2,1
KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:40:16 02-10-2025 39,2352 28,0853 10,5 2,3
KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Sındırgı (Balıkesir) 04:23:51 03-10-2025 39,15694 28,13361 7,59 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 04:08:05 03-10-2025 39,19333 28,22278 7 1
Ekinözü (Kahramanmaraş) 04:01:21 03-10-2025 38,08472 37,21306 7 1,1
KARAKOCA-SIMAV (KUTAHYA) 03:40:08 03-10-2025 39,2615 28,9235 16,7 1,3
Simav (Kütahya) 03:40:08 03-10-2025 39,28472 28,875 6,96 1,1
Simav (Kütahya) 03:37:39 03-10-2025 39,27139 28,96667 7 1
Sındırgı (Balıkesir) 03:20:49 03-10-2025 39,16667 28,15667 7 2,6
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:20:49 03-10-2025 39,1688 28,1375 10,2 2,9
Simav (Kütahya) 03:01:56 03-10-2025 39,25889 28,96 8,76 1,2
YENILER-SIMAV (KUTAHYA) 03:01:55 03-10-2025 39,2373 28,9487 3,8 1,5
MARMARA DENIZI 02:48:55 03-10-2025 40,7852 27,9565 9,8 3
Marmara Denizi 02:48:55 03-10-2025 40,78944 27,93361 7,03 2,7
BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:42:31 03-10-2025 39,225 28,1038 12,6 2,5
Sındırgı (Balıkesir) 02:42:31 03-10-2025 39,22417 28,11694 8,25 2,1
MARMARA DENIZI 02:36:29 03-10-2025 40,7818 27,9965 9,3 2,2
Marmara Denizi 02:36:28 03-10-2025 40,79222 27,96417 7,04 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 02:33:20 03-10-2025 39,14556 28,18806 7 1,8
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:33:19 03-10-2025 39,161 28,1967 13,4 1,9
SINDIRGI (BALIKESIR) 02:22:05 03-10-2025 39,2265 28,1637 7,5 2,2
Sındırgı (Balıkesir) 02:22:04 03-10-2025 39,23444 28,17361 8,05 2,1
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 02:08:12 03-10-2025 39,2318 29,0063 12,2 1,7
Simav (Kütahya) 02:08:12 03-10-2025 39,23222 28,99972 8,1 1,4
BEGRE-DOGANSEHIR (MALATYA) 02:05:56 03-10-2025 38,0825 37,6775 5 2,2
Doğanşehir (Malatya) 02:05:56 03-10-2025 38,05361 37,69667 10,24 2,2
Simav (Kütahya) 02:04:36 03-10-2025 39,2525 28,92417 7,04 0,9
HAMZABEY-SIMAV (KUTAHYA) 02:04:35 03-10-2025 39,2242 28,9268 12,5 1,3
Yeşilyurt (Malatya) 01:59:01 03-10-2025 38,24611 38,16194 7 0,7
YESILOVA-SIMAV (KUTAHYA) 01:49:16 03-10-2025 39,1315 28,9843 15,8 1,1
HAMZABEY-SIMAV (KUTAHYA) 01:47:38 03-10-2025 39,2162 28,9513 12,3 1,6
Simav (Kütahya) 01:47:38 03-10-2025 39,25306 28,96361 7,19 1,4
Simav (Kütahya) 01:33:44 03-10-2025 39,23333 28,95 7,06 1
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 01:33:43 03-10-2025 39,2377 28,994 5,3 1,2
SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:09:29 03-10-2025 39,1972 28,031 4,4 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 01:09:29 03-10-2025 39,18694 28,10111 7,09 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 01:08:41 03-10-2025 39,22028 28,12167 7 1,2
MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:08:40 03-10-2025 39,241 28,1448 7,6 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 01:03:43 03-10-2025 39,19111 28,17167 7 1,3
IBILLER-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:03:40 03-10-2025 39,275 28,1237 11 1,3
Battalgazi (Malatya) 01:03:17 03-10-2025 38,18583 38,45417 7 0,7
KARAKOCA-SIMAV (KUTAHYA) 00:46:56 03-10-2025 39,2707 28,936 11 1,7
Simav (Kütahya) 00:46:56 03-10-2025 39,27611 28,87806 7 1,4
Marmara Denizi 00:43:02 03-10-2025 40,78 27,90806 6,99 1,6
Sivrice (Elazığ) 00:38:20 03-10-2025 38,47472 39,18556 7 1,3
KAVAKTEPE-(ELAZIG) 00:38:19 03-10-2025 38,5213 39,2157 7,5 1,2
YENILER-SIMAV (KUTAHYA) 00:24:17 03-10-2025 39,232 28,9515 13,1 1,9
Simav (Kütahya) 00:24:17 03-10-2025 39,23556 28,91028 7 1,6
KUZGUN-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) 00:09:02 03-10-2025 37,4277 36,4228 5 1,9
Onikişubat (Kahramanmaraş) 00:09:02 03-10-2025 37,45111 36,48861 12,05 1,8
SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:04:40 03-10-2025 39,1913 28,032 7,5 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 00:04:39 03-10-2025 39,18694 28,08944 8,4 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 23:51:19 02-10-2025 39,22306 28,07167 7 1,7
SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:51:19 02-10-2025 39,2145 28,025 12,3 2
Sındırgı (Balıkesir) 23:44:23 02-10-2025 39,28917 28,43417 7 0,9
Simav (Kütahya) 23:38:21 02-10-2025 39,23389 28,95639 7 0,9
YENILER-SIMAV (KUTAHYA) 23:35:41 02-10-2025 39,2363 28,949 11,9 1,3
Simav (Kütahya) 23:35:40 02-10-2025 39,2375 28,92139 7,32 1,4
Haseke (Suriye) - [96.45 km] Kızıltepe (Mardin) 23:28:50 02-10-2025 36,21861 40,88833 7 2,2
Simav (Kütahya) 23:24:32 02-10-2025 39,17222 28,90556 5,95 1
YENILER-SIMAV (KUTAHYA) 23:03:35 02-10-2025 39,2432 28,9442 4,8 2,1
Simav (Kütahya) 23:03:34 02-10-2025 39,25389 28,95278 9,69 2,1
Simav (Kütahya) 23:03:01 02-10-2025 39,25417 28,89222 7,5 1,5
YENILER-SIMAV (KUTAHYA) 23:03:01 02-10-2025 39,2402 28,9322 15,7 1,8
Simav (Kütahya) 22:38:34 02-10-2025 39,225 28,99694 10,02 1,4
EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) 22:38:34 02-10-2025 39,2188 29,0158 10,2 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 22:33:04 02-10-2025 39,22444 28,19722 7,01 1,7
Simav (Kütahya) 22:32:56 02-10-2025 39,20944 29,02583 11,14 1,8
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 22:32:55 02-10-2025 39,2293 29,0047 14 1,9
Simav (Kütahya) 22:16:41 02-10-2025 39,26722 28,93333 4,62 2,6
KARAKOCA-SIMAV (KUTAHYA) 22:16:41 02-10-2025 39,2548 28,9313 5,1 2,8
Marmara Denizi - [16.07 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ) 22:10:12 02-10-2025 40,82167 27,94361 6,87 2,5
MARMARA DENIZI 22:10:12 02-10-2025 40,7828 27,9442 11,6 2,6
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:09:36 02-10-2025 39,1335 28,1983 12,1 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 22:09:35 02-10-2025 39,15167 28,23111 7,01 1,7
Marmara Denizi - [21.56 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ) 22:05:29 02-10-2025 40,77222 27,94111 7 1,9
MARMARA DENIZI 22:05:28 02-10-2025 40,7783 27,9882 2,8 1,9
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:47:20 02-10-2025 39,1578 28,1277 10,1 2,3
Sındırgı (Balıkesir) 21:47:19 02-10-2025 39,12917 28,17944 7,23 2,1
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:46:30 02-10-2025 39,1417 28,1633 14,3 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 21:46:28 02-10-2025 39,17028 28,15472 6,97 1,5
EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) 21:36:41 02-10-2025 39,2288 29,0242 15,5 1,3
EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) 20:57:52 02-10-2025 39,2222 29,0277 5,3 2,9
Simav (Kütahya) 20:57:51 02-10-2025 39,22361 29,03111 7,05 2,5
Sındırgı (Balıkesir) 20:44:50 02-10-2025 39,17389 28,16944 7 1,8
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:44:50 02-10-2025 39,1682 28,1568 8 2,2
KAVAKKOY-SIVRICE (ELAZIG) 20:43:03 02-10-2025 38,4365 39,1643 3,2 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 20:41:33 02-10-2025 39,22278 28,1275 7,53 1,3
SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:41:33 02-10-2025 39,1998 28,057 11,9 1,2
Marmara Denizi - [16.56 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ) 20:32:00 02-10-2025 40,81833 27,98583 7 2,2
MARMARA EREGLISI ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI 20:32:00 02-10-2025 40,8172 27,9655 8,5 2,4
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:16:44 02-10-2025 39,1348 28,1588 10 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 20:16:43 02-10-2025 39,19222 28,1925 7,01 1,6
Marmara Denizi - [22.71 km] Marmara (Balıkesir) 20:13:45 02-10-2025 40,74389 27,91694 7,09 1,7
YENILER-SIMAV (KUTAHYA) 20:05:55 02-10-2025 39,2468 28,96 11,5 1,6
Simav (Kütahya) 20:05:54 02-10-2025 39,26139 28,92861 7,08 1,5
Marmara Denizi - [14.04 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ) 19:55:40 02-10-2025 40,84083 27,98194 10,42 2
MARMARA EREGLISI ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI 19:55:40 02-10-2025 40,8235 27,9602 10,2 2,2
Marmara Denizi - [18.22 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ) 19:51:34 02-10-2025 40,8025 27,93944 6,67 2
MARMARA EREGLISI ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI 19:51:34 02-10-2025 40,839 27,9445 10,2 2
KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) 19:33:37 02-10-2025 39,2568 29,0278 5 1,4
Simav (Kütahya) 19:33:36 02-10-2025 39,27556 28,95472 7,24 1,3
Gölova (Sivas) 18:59:14 02-10-2025 40,02861 38,74111 6,22 3
AYDOGDU-GOLOVA (SIVAS) 18:59:12 02-10-2025 40,0658 38,7298 5,6 3
Sındırgı (Balıkesir) 17:51:55 02-10-2025 39,16333 28,25972 7 1,3
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 17:51:55 02-10-2025 39,192 28,219 9,5 1,5
EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) 17:45:06 02-10-2025 39,22 29,0275 12 2,3
Simav (Kütahya) 17:42:33 02-10-2025 39,24611 28,98806 7,62 1,4
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 17:42:33 02-10-2025 39,2323 29,0265 9,8 1,4
Marmara Denizi - [17.99 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ) 17:39:51 02-10-2025 40,80417 27,94833 7,05 2,4
MARMARA DENIZI 17:39:51 02-10-2025 40,7848 27,9582 10,6 2,8
Tepebaşı (Eskişehir) 17:32:34 02-10-2025 39,7525 30,26444 6,86 1,9
Marmara Denizi - [17.46 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ) 17:27:14 02-10-2025 40,80944 27,93861 7,03 4
MARMARA DENIZI 17:27:14 02-10-2025 40,8052 27,948 8,5 4,1
Sındırgı (Balıkesir) 17:26:01 02-10-2025 39,18556 28,18333 7 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 17:21:45 02-10-2025 39,23167 28,05806 7 1,1
Marmara Denizi - [23.73 km] Marmara (Balıkesir) 17:09:41 02-10-2025 40,74444 27,93167 7,13 2
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 17:07:40 02-10-2025 39,2133 28,1632 7,9 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 17:07:39 02-10-2025 39,23528 28,19528 7 2,1
Marmara Denizi - [16.68 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ) 17:05:33 02-10-2025 40,81889 27,99806 7,11 2,7
MARMARA DENIZI 17:05:33 02-10-2025 40,7868 28,021 15,5 3,1
Marmara Denizi - [16.61 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ) 16:59:04 02-10-2025 40,82083 27,91056 7 1,9
Marmara Denizi - [23.42 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ) 16:54:49 02-10-2025 40,7575 27,91583 6,92 1,5
MARMARA EREGLISI ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI 16:54:47 02-10-2025 40,8097 27,9755 4,2 2
Marmara Denizi - [17.57 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ) 16:36:17 02-10-2025 40,80806 27,94417 7,23 1,3
Marmara Denizi - [17.39 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ) 16:32:20 02-10-2025 40,81028 27,98028 6,99 1,8
MARMARA DENIZI 16:32:20 02-10-2025 40,7465 28,0265 5 2
Pütürge (Malatya) 16:26:29 02-10-2025 38,15139 38,61 7 3,1
SOGUTLU-PUTURGE (MALATYA) 16:26:28 02-10-2025 38,1948 38,6032 2,6 3,2
Şarkışla (Sivas) 16:21:56 02-10-2025 39,21528 36,54361 7 2
Şarkışla (Sivas) 16:21:55 02-10-2025 39,22028 36,51944 7,04 2,1
Şarkışla (Sivas) 16:20:58 02-10-2025 39,18833 36,57139 7 1
Simav (Kütahya) 16:17:30 02-10-2025 39,28972 28,85111 7 1,3
KAYALIDERE-SIMAV (KUTAHYA) 16:17:30 02-10-2025 39,262 28,9075 13,1 1,5
Marmara Denizi - [23.16 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ) 16:17:28 02-10-2025 40,76056 27,91056 7 1,7
Marmara Denizi - [22.72 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ) 16:06:47 02-10-2025 40,76278 27,92611 7 1,6
MARMARA DENIZI 16:06:47 02-10-2025 40,7632 28,021 3 1,9
Simav (Kütahya) 16:05:55 02-10-2025 39,15667 28,80111 7 1,1
YAVRUDOGAN-MANAVGAT (ANTALYA) 16:04:56 02-10-2025 36,8755 31,3212 7,8 2,4
MARMARA DENIZI 15:40:32 02-10-2025 40,8335 27,8902 1 1,6
Marmara Denizi - [14.81 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ) 15:40:31 02-10-2025 40,83472 27,92694 7 1,8
MARMARA DENIZI 15:38:22 02-10-2025 40,7747 27,9863 8,5 2,5
Marmara Denizi - [18.07 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ) 15:38:21 02-10-2025 40,80444 27,98417 7,06 2,3
Marmara Denizi - [16.50 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ) 15:36:15 02-10-2025 40,81806 27,93889 7 1,5
Battalgazi (Malatya) 15:27:43 02-10-2025 38,16194 38,47778 7 1,7
ARIKONAK-SINCIK (ADIYAMAN) REVIZE01 (2025.10.02 15:27:42) 15:27:42 02-10-2025 38,144 38,5702 7,9 1,8
Marmara Denizi - [23.62 km] Marmara (Balıkesir) 15:25:27 02-10-2025 40,72861 27,94417 7,14 1,6
MARMARA DENIZI 15:25:25 02-10-2025 40,8642 27,825 20,9 1,6
Marmara Denizi - [21.36 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ) 15:23:20 02-10-2025 40,77556 27,9225 7,11 2,1
MARMARA DENIZI 15:23:20 02-10-2025 40,7868 27,8778 5,1 2,3
Marmara Denizi - [17.52 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ) 15:21:46 02-10-2025 40,81083 27,92056 7,1 2,4
MARMARA DENIZI 15:21:45 02-10-2025 40,7895 27,9203 15 2,4
Marmara Denizi - [17.74 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ) 15:17:06 02-10-2025 40,80639 27,96722 6,94 2,1
Simav (Kütahya) 15:16:13 02-10-2025 39,25083 28,94222 7,15 2,6
YENILER-SIMAV (KUTAHYA) 15:16:13 02-10-2025 39,2495 28,9517 11,6 2,7
Marmara Denizi - [16.43 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ) 15:14:02 02-10-2025 40,81806 27,95194 7 2
MARMARA DENIZI 15:14:02 02-10-2025 40,791 27,9533 4,5 2,3
Simav (Kütahya) 15:12:30 02-10-2025 39,25972 28,95194 7 2,3
Marmara Denizi - [22.33 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ) 15:11:32 02-10-2025 40,77 27,89889 7 2,9
MARMARA DENIZI 15:11:31 02-10-2025 40,778 27,9527 7,1 3,2
Marmara Denizi - [16.31 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ) 15:09:40 02-10-2025 40,82194 27,92 7 1,6
Marmara Denizi - [17.97 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ) 15:07:33 02-10-2025 40,80528 27,93278 7 2,4
MARMARA DENIZI 15:07:33 02-10-2025 40,7833 27,9568 7,9 2,7
MARMARA DENIZI 15:04:55 02-10-2025 40,7845 27,956 17,3 2,2
MARMARA DENIZI 15:04:15 02-10-2025 40,7728 27,9313 4,8 1,8
Marmara Denizi - [22.38 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ) 15:03:14 02-10-2025 40,76889 27,90278 7 2,3
MARMARA DENIZI 15:03:13 02-10-2025 40,7858 27,9272 5,2 2,4
Marmara Denizi - [17.41 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ) 15:02:45 02-10-2025 40,80917 27,95472 6,21 2,2
MARMARA EREGLISI ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZIREVIZE01 (2025.10.02 15:02:44) 15:02:44 02-10-2025 40,825 27,9748 9,8 2,6
Marmara Denizi - [16.15 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ) 14:58:30 02-10-2025 40,82167 27,93389 6,73 3,8
MARMARA DENIZI 14:58:29 02-10-2025 40,788 27,9662 2,3 4
Marmara Denizi - [16.46 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ) 14:55:03 02-10-2025 40,81972 27,92639 9,97 5
MARMARA DENIZI 14:55:03 02-10-2025 40,803 27,9462 12,5 5,3
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 14:29:48 02-10-2025 39,1923 28,146 5,2 2,2
Sındırgı (Balıkesir) 14:25:19 02-10-2025 39,19278 28,18806 7 1,2
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 14:25:19 02-10-2025 39,1638 28,2587 9,1 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 14:23:35 02-10-2025 39,21472 28,16778 6,22 1,1
Göksun (Kahramanmaraş) 14:15:10 02-10-2025 38,10361 36,47833 7 2,1
KAVSUT-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 14:15:10 02-10-2025 38,1962 36,5377 10,1 1,7
Gölova (Sivas) 14:12:37 02-10-2025 40,01944 38,7225 7 3,6
KARAYAKUP-GOLOVA (SIVAS) 14:12:33 02-10-2025 40,0585 38,7082 4,9 3,7
Sındırgı (Balıkesir) 14:06:45 02-10-2025 39,19917 28,21583 6,83 0,9
Sındırgı (Balıkesir) 14:05:34 02-10-2025 39,16972 28,23694 7 0,9
Simav (Kütahya) 14:02:29 02-10-2025 39,25833 28,88583 7 1,2
Simav (Kütahya) 13:54:48 02-10-2025 39,27667 28,95972 7 1,1
Sincik (Adıyaman) 13:49:09 02-10-2025 38,12556 38,50944 7 0,6
Sındırgı (Balıkesir) 13:42:17 02-10-2025 39,24194 28,08778 7 1,5
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 13:42:17 02-10-2025 39,1955 28,066 14,3 1,8
EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) 13:37:22 02-10-2025 39,2027 29,0343 11,4 1,8
Simav (Kütahya) 13:37:21 02-10-2025 39,24056 28,95 7 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 13:28:35 02-10-2025 39,18167 28,18417 7 0,9
Sındırgı (Balıkesir) 13:25:11 02-10-2025 39,22222 28,14083 4,85 0,9
Sındırgı (Balıkesir) 13:24:13 02-10-2025 39,24278 28,08556 7 1,6
SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR) 13:24:13 02-10-2025 39,2312 28,0055 8,2 1,8
KALEMOGLU-GORDES (MANISA) 13:14:39 02-10-2025 39,0537 28,1893 11,3 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 13:14:37 02-10-2025 39,16056 28,165 7 1,2
Simav (Kütahya) 13:10:55 02-10-2025 39,14778 28,96222 6,91 1,1
EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) 13:10:54 02-10-2025 39,2152 29,028 4,4 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 13:08:35 02-10-2025 39,23028 28,13694 7 0,9
Bigadiç (Balıkesir) 13:07:21 02-10-2025 39,44111 28,15472 7,01 1,6
CAMKOY-BIGADIC (BALIKESIR) 13:07:21 02-10-2025 39,4648 28,1572 9,7 1,9
Battalgazi (Malatya) 13:06:33 02-10-2025 38,16111 38,45028 7 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 13:05:22 02-10-2025 39,19861 28,21889 7 0,9
Sındırgı (Balıkesir) 13:00:16 02-10-2025 39,2225 28,27778 6,92 1
Tavşanlı (Kütahya) 12:56:19 02-10-2025 39,64778 29,48722 7,07 1,3
Tavas (Denizli) 12:47:01 02-10-2025 37,58444 29,10917 7 0,9
Sındırgı (Balıkesir) 12:41:20 02-10-2025 39,2225 28,10722 7 0,8
ISIKLI-SILIFKE (MERSIN) 12:39:50 02-10-2025 36,2758 33,706 0 1,2
KIBRIS-LAPTA 12:25:30 02-10-2025 35,3488 33,1902 0 1,5
Akdeniz 12:25:22 02-10-2025 35,67583 32,42056 7 2,4
Harem, İdlib (Suriye) - [03.24 km] Altınözü (Hatay) 12:20:52 02-10-2025 36,13667 36,39056 6,5 2,1
KIYIGOREN-ALTINOZU (HATAY) 12:20:52 02-10-2025 36,1188 36,3727 3,3 1,4
Simav (Kütahya) 12:12:16 02-10-2025 39,23167 29,00278 7 1,1
Yeşilyurt (Malatya) 12:12:00 02-10-2025 38,29111 38,10861 7 1,4
KUSDOGAN-YESILYURT (MALATYA) 12:11:59 02-10-2025 38,3407 38,1303 14,2 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 12:10:51 02-10-2025 39,19139 28,20611 7 1,6
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 12:10:51 02-10-2025 39,1307 28,1597 18,1 1,7
Simav (Kütahya) 12:08:34 02-10-2025 39,24833 28,97306 7 1,1
YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA) 12:08:33 02-10-2025 39,2608 28,9967 15,8 1,4
Kula (Manisa) 12:03:04 02-10-2025 38,48972 28,48139 7 0,8
YAYLACIK-(HATAY) 11:57:16 02-10-2025 36,246 36,0432 3,5 1,8
Ege Denizi - Edremit Körfezi - [10.32 km] Ayvacık (Çanakkale) 11:43:46 02-10-2025 39,44917 26,49167 7 1,9
Simav (Kütahya) 11:43:18 02-10-2025 39,22889 28,97667 7 1,8
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 11:43:18 02-10-2025 39,2492 28,9872 7,9 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 11:35:04 02-10-2025 39,23472 28,33528 7 0,9
Sındırgı (Balıkesir) 11:34:16 02-10-2025 39,24028 28,14056 7 1,1
SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR) 11:34:15 02-10-2025 39,2183 28,0173 11,2 1,2
Ilgın (Konya) 11:24:56 02-10-2025 38,11722 32,07528 7 1,4
BARAKMUSLU-ILGIN (KONYA) 11:24:56 02-10-2025 38,1535 32,0783 7,8 1,6
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 11:19:24 02-10-2025 39,1897 28,1585 15,5 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 11:19:23 02-10-2025 39,23833 28,07917 7 1,1
Simav (Kütahya) 11:18:04 02-10-2025 39,29 28,8925 7 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 11:09:58 02-10-2025 39,18083 28,19333 7 1,2
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 11:03:04 02-10-2025 39,2155 28,9662 3,9 1,4
Simav (Kütahya) 11:03:03 02-10-2025 39,2375 28,99028 7,88 1,3
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 11:00:30 02-10-2025 39,2308 28,9783 11,3 0,9
YESILOVA-SIMAV (KUTAHYA) 11:00:12 02-10-2025 39,12 28,999 2,4 1,6
Genç (Bingöl) 10:39:20 02-10-2025 38,51611 40,27111 7 1,6
EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) 10:34:17 02-10-2025 39,1965 28,9975 18,1 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 10:31:54 02-10-2025 39,19639 28,24472 4,32 0,9
Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [06.14 km] Menderes (İzmir) 10:25:49 02-10-2025 38,01833 26,98722 7 1,3
CAMONU-MENDERES (IZMIR) 10:25:48 02-10-2025 38,0882 27,0673 10,4 1,5
Simav (Kütahya) 10:19:30 02-10-2025 39,24111 28,93278 7,07 1,2
YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA) 10:19:29 02-10-2025 39,2595 29,0048 14,5 1,5
Simav (Kütahya) 10:06:38 02-10-2025 39,19222 28,99361 9,79 1,1
YESILOVA-SIMAV (KUTAHYA) 10:06:38 02-10-2025 39,1192 28,9783 17 1,2
Balya (Balıkesir) 09:59:00 02-10-2025 39,80611 27,47833 7 1,5
HAVUTBASI-BALYA (BALIKESIR) 09:59:00 02-10-2025 39,7885 27,467 13,7 1,7
Akdeniz - [10.75 km] Marmaris (Muğla) 09:51:13 02-10-2025 36,68639 28,30972 7 1,3
AKDENIZ 09:51:13 02-10-2025 36,5348 28,3063 25,4 1,5
Simav (Kütahya) 09:44:50 02-10-2025 39,23778 28,93028 7 1,3
EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) 09:44:50 02-10-2025 39,2208 29,0338 16,5 1,7
Simav (Kütahya) 09:41:37 02-10-2025 39,24083 28,96639 7 1,5
EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) 09:41:37 02-10-2025 39,1878 28,9835 15,5 1,4
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 09:40:39 02-10-2025 39,25 28,9985 9,5 1,8
Simav (Kütahya) 09:40:38 02-10-2025 39,25444 28,95528 7 1,8
Marmara Denizi - [24.45 km] Beylikdüzü (İstanbul) 09:37:30 02-10-2025 40,74667 28,62611 7 2,1
MARMARA DENIZI 09:37:30 02-10-2025 40,7205 28,6272 14 2
Yazıhan (Malatya) 09:29:35 02-10-2025 38,56306 38,02667 7 2,2
SADIKLI-YAZIHAN (MALATYA) 09:29:34 02-10-2025 38,5325 37,987 17,6 2
Sındırgı (Balıkesir) 09:26:48 02-10-2025 39,19889 28,12667 7 1,2
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 09:26:48 02-10-2025 39,1907 28,0865 11,1 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 09:17:36 02-10-2025 39,22861 28,08389 7 1,9
ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) 09:17:36 02-10-2025 39,224 28,0453 8,5 2
Doğanşehir (Malatya) 09:15:39 02-10-2025 37,97556 38,10111 7 1,4
Doğanşehir (Malatya) 09:13:45 02-10-2025 37,99028 38,10833 7 1,7
KURUCAOVA-DOGANSEHIR (MALATYA) 09:13:45 02-10-2025 37,9657 38,0903 4,6 1,5
Çelikhan (Adıyaman) 09:05:49 02-10-2025 38,00639 38,21083 7 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 09:05:13 02-10-2025 39,21806 28,22611 7 2,2
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 09:05:12 02-10-2025 39,2087 28,1787 10,8 2,4
Sındırgı (Balıkesir) 08:59:18 02-10-2025 39,23083 28,09 7 2
ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) 08:59:18 02-10-2025 39,2278 28,0623 9 2,4
BEYCE-SIMAV (KUTAHYA) 08:53:30 02-10-2025 39,0767 28,948 16,9 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 08:49:06 02-10-2025 39,14806 28,16278 7 1,7
ISACA-AKHISAR (MANISA) 08:49:06 02-10-2025 39,1363 28,0985 13,1 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 08:47:31 02-10-2025 39,22917 28,14083 7 0,9
Sındırgı (Balıkesir) 08:32:35 02-10-2025 39,18778 28,1875 16,33 1,6
SINDIRGI (BALIKESIR) 08:32:34 02-10-2025 39,2405 28,157 8,3 1,8
HACIAHMETOGLU-SIMAV (KUTAHYA) 08:10:36 02-10-2025 39,1372 28,9967 20,3 1,4
Pütürge (Malatya) 08:10:34 02-10-2025 38,19444 38,63028 7 1,6
Simav (Kütahya) 08:10:21 02-10-2025 39,21694 29,01361 9,96 1,3
Merkez (Artvin) 08:08:13 02-10-2025 41,18917 41,79111 7 1
Sındırgı (Balıkesir) 08:07:08 02-10-2025 39,22806 28,0675 11,17 2,6
ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) 08:07:08 02-10-2025 39,228 28,0565 13,2 2,8
KARACAOREN-SIMAV (KUTAHYA) 08:06:12 02-10-2025 39,183 29,0188 5,4 2,5
Simav (Kütahya) 08:06:11 02-10-2025 39,23917 29,01722 10,86 2
Marmara Denizi - [27.93 km] Beylikdüzü (İstanbul) 08:03:25 02-10-2025 40,72722 28,54278 6,99 1,7
MARMARA DENIZI 08:03:21 02-10-2025 40,7763 28,5812 12,1 1,9
Marmara Denizi - [17.67 km] Beylikdüzü (İstanbul) 08:00:51 02-10-2025 40,82889 28,53944 23,5 1,8
MARMARA DENIZI 08:00:50 02-10-2025 40,7518 28,625 5,1 1,9
Simav (Kütahya) 07:58:11 02-10-2025 39,24028 28,98667 8,92 1,4
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 07:58:10 02-10-2025 39,232 29,0202 12,2 1,4
Pütürge (Malatya) 07:45:37 02-10-2025 38,20361 38,63944 11,57 1,5
KAVAKLIDERE-PUTURGE (MALATYA) 07:45:36 02-10-2025 38,2558 38,655 3 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 07:33:08 02-10-2025 39,20056 28,13778 7 1,5
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 07:33:08 02-10-2025 39,1963 28,106 5,2 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 07:32:03 02-10-2025 39,205 28,17278 6,53 1,1
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 07:26:20 02-10-2025 39,117 28,118 24,7 1,1
DEMIRCI-SIMAV (KUTAHYA) 07:08:04 02-10-2025 39,09 28,9173 7,6 1,4
MARMARA DENIZI 07:05:25 02-10-2025 40,775 28,5783 5,2 1,7
Simav (Kütahya) 06:57:29 02-10-2025 39,255 28,92528 10,8 1,2
HAMZABEY-SIMAV (KUTAHYA) 06:57:29 02-10-2025 39,2157 28,951 15,5 1,4
Simav (Kütahya) 06:30:43 02-10-2025 39,26722 28,93778 7,36 1,1
ISMETPASA-KARACABEY (BURSA) 06:30:26 02-10-2025 40,1522 28,1792 20,7 1,3
Ege Denizi - [89.30 km] Bodrum (Muğla) 06:30:07 02-10-2025 36,77583 26,29917 7 2,4
EGE DENIZI 06:30:07 02-10-2025 36,7523 26,3145 21,6 2,7
EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) 06:26:32 02-10-2025 39,2268 29,0188 25,4 1,2
Kozan (Adana) 06:08:16 02-10-2025 37,5525 35,59833 7 1,6
ENIZCAKIRI-KOZAN (ADANA) 06:08:16 02-10-2025 37,5255 35,5902 8,5 1,6
Simav (Kütahya) 06:05:42 02-10-2025 39,24222 28,99111 7,05 1,7
EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) 06:05:41 02-10-2025 39,2098 29,0023 13,6 1,8
Doğanşehir (Malatya) 06:00:25 02-10-2025 38,06889 37,80583 10,44 1,9
SOGUT-DOGANSEHIR (MALATYA) 06:00:25 02-10-2025 38,081 37,759 7,5 1,7
AKPINAR-EKINOZU (KAHRAMANMARAS) 05:40:24 02-10-2025 38,1002 37,1967 1,5 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 05:40:16 02-10-2025 39,24278 28,12167 4,38 2,1
KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:40:16 02-10-2025 39,2352 28,0853 10,5 2,3
DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...