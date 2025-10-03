Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 03 Ekim 2025
son dakika deprem mi oldu?
03 Ekim 2025 son dakika AFAD son depremler ve Kandilli son dakika deprem listesi..
|AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
|Lokasyon
|Saat / Tarih
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Büyüklük
|Sındırgı (Balıkesir)
|04:23:51 03-10-2025
|39,15694
|28,13361
|7,59
|1,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|04:08:05 03-10-2025
|39,19333
|28,22278
|7
|1
|Ekinözü (Kahramanmaraş)
|04:01:21 03-10-2025
|38,08472
|37,21306
|7
|1,1
|KARAKOCA-SIMAV (KUTAHYA)
|03:40:08 03-10-2025
|39,2615
|28,9235
|16,7
|1,3
|Simav (Kütahya)
|03:40:08 03-10-2025
|39,28472
|28,875
|6,96
|1,1
|Simav (Kütahya)
|03:37:39 03-10-2025
|39,27139
|28,96667
|7
|1
|Sındırgı (Balıkesir)
|03:20:49 03-10-2025
|39,16667
|28,15667
|7
|2,6
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|03:20:49 03-10-2025
|39,1688
|28,1375
|10,2
|2,9
|Simav (Kütahya)
|03:01:56 03-10-2025
|39,25889
|28,96
|8,76
|1,2
|YENILER-SIMAV (KUTAHYA)
|03:01:55 03-10-2025
|39,2373
|28,9487
|3,8
|1,5
|MARMARA DENIZI
|02:48:55 03-10-2025
|40,7852
|27,9565
|9,8
|3
|Marmara Denizi
|02:48:55 03-10-2025
|40,78944
|27,93361
|7,03
|2,7
|BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|02:42:31 03-10-2025
|39,225
|28,1038
|12,6
|2,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|02:42:31 03-10-2025
|39,22417
|28,11694
|8,25
|2,1
|MARMARA DENIZI
|02:36:29 03-10-2025
|40,7818
|27,9965
|9,3
|2,2
|Marmara Denizi
|02:36:28 03-10-2025
|40,79222
|27,96417
|7,04
|2,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|02:33:20 03-10-2025
|39,14556
|28,18806
|7
|1,8
|AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
|02:33:19 03-10-2025
|39,161
|28,1967
|13,4
|1,9
|SINDIRGI (BALIKESIR)
|02:22:05 03-10-2025
|39,2265
|28,1637
|7,5
|2,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|02:22:04 03-10-2025
|39,23444
|28,17361
|8,05
|2,1
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|02:08:12 03-10-2025
|39,2318
|29,0063
|12,2
|1,7
|Simav (Kütahya)
|02:08:12 03-10-2025
|39,23222
|28,99972
|8,1
|1,4
|BEGRE-DOGANSEHIR (MALATYA)
|02:05:56 03-10-2025
|38,0825
|37,6775
|5
|2,2
|Doğanşehir (Malatya)
|02:05:56 03-10-2025
|38,05361
|37,69667
|10,24
|2,2
|Simav (Kütahya)
|02:04:36 03-10-2025
|39,2525
|28,92417
|7,04
|0,9
|HAMZABEY-SIMAV (KUTAHYA)
|02:04:35 03-10-2025
|39,2242
|28,9268
|12,5
|1,3
|Yeşilyurt (Malatya)
|01:59:01 03-10-2025
|38,24611
|38,16194
|7
|0,7
|YESILOVA-SIMAV (KUTAHYA)
|01:49:16 03-10-2025
|39,1315
|28,9843
|15,8
|1,1
|HAMZABEY-SIMAV (KUTAHYA)
|01:47:38 03-10-2025
|39,2162
|28,9513
|12,3
|1,6
|Simav (Kütahya)
|01:47:38 03-10-2025
|39,25306
|28,96361
|7,19
|1,4
|Simav (Kütahya)
|01:33:44 03-10-2025
|39,23333
|28,95
|7,06
|1
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|01:33:43 03-10-2025
|39,2377
|28,994
|5,3
|1,2
|SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR)
|01:09:29 03-10-2025
|39,1972
|28,031
|4,4
|1,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|01:09:29 03-10-2025
|39,18694
|28,10111
|7,09
|1,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|01:08:41 03-10-2025
|39,22028
|28,12167
|7
|1,2
|MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR)
|01:08:40 03-10-2025
|39,241
|28,1448
|7,6
|1,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|01:03:43 03-10-2025
|39,19111
|28,17167
|7
|1,3
|IBILLER-SINDIRGI (BALIKESIR)
|01:03:40 03-10-2025
|39,275
|28,1237
|11
|1,3
|Battalgazi (Malatya)
|01:03:17 03-10-2025
|38,18583
|38,45417
|7
|0,7
|KARAKOCA-SIMAV (KUTAHYA)
|00:46:56 03-10-2025
|39,2707
|28,936
|11
|1,7
|Simav (Kütahya)
|00:46:56 03-10-2025
|39,27611
|28,87806
|7
|1,4
|Marmara Denizi
|00:43:02 03-10-2025
|40,78
|27,90806
|6,99
|1,6
|Sivrice (Elazığ)
|00:38:20 03-10-2025
|38,47472
|39,18556
|7
|1,3
|KAVAKTEPE-(ELAZIG)
|00:38:19 03-10-2025
|38,5213
|39,2157
|7,5
|1,2
|YENILER-SIMAV (KUTAHYA)
|00:24:17 03-10-2025
|39,232
|28,9515
|13,1
|1,9
|Simav (Kütahya)
|00:24:17 03-10-2025
|39,23556
|28,91028
|7
|1,6
|KUZGUN-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS)
|00:09:02 03-10-2025
|37,4277
|36,4228
|5
|1,9
|Onikişubat (Kahramanmaraş)
|00:09:02 03-10-2025
|37,45111
|36,48861
|12,05
|1,8
|SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR)
|00:04:40 03-10-2025
|39,1913
|28,032
|7,5
|1,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|00:04:39 03-10-2025
|39,18694
|28,08944
|8,4
|1,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|23:51:19 02-10-2025
|39,22306
|28,07167
|7
|1,7
|SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR)
|23:51:19 02-10-2025
|39,2145
|28,025
|12,3
|2
|Sındırgı (Balıkesir)
|23:44:23 02-10-2025
|39,28917
|28,43417
|7
|0,9
|Simav (Kütahya)
|23:38:21 02-10-2025
|39,23389
|28,95639
|7
|0,9
|YENILER-SIMAV (KUTAHYA)
|23:35:41 02-10-2025
|39,2363
|28,949
|11,9
|1,3
|Simav (Kütahya)
|23:35:40 02-10-2025
|39,2375
|28,92139
|7,32
|1,4
|Haseke (Suriye) - [96.45 km] Kızıltepe (Mardin)
|23:28:50 02-10-2025
|36,21861
|40,88833
|7
|2,2
|Simav (Kütahya)
|23:24:32 02-10-2025
|39,17222
|28,90556
|5,95
|1
|YENILER-SIMAV (KUTAHYA)
|23:03:35 02-10-2025
|39,2432
|28,9442
|4,8
|2,1
|Simav (Kütahya)
|23:03:34 02-10-2025
|39,25389
|28,95278
|9,69
|2,1
|Simav (Kütahya)
|23:03:01 02-10-2025
|39,25417
|28,89222
|7,5
|1,5
|YENILER-SIMAV (KUTAHYA)
|23:03:01 02-10-2025
|39,2402
|28,9322
|15,7
|1,8
|Simav (Kütahya)
|22:38:34 02-10-2025
|39,225
|28,99694
|10,02
|1,4
|EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)
|22:38:34 02-10-2025
|39,2188
|29,0158
|10,2
|1,7
|Sındırgı (Balıkesir)
|22:33:04 02-10-2025
|39,22444
|28,19722
|7,01
|1,7
|Simav (Kütahya)
|22:32:56 02-10-2025
|39,20944
|29,02583
|11,14
|1,8
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|22:32:55 02-10-2025
|39,2293
|29,0047
|14
|1,9
|Simav (Kütahya)
|22:16:41 02-10-2025
|39,26722
|28,93333
|4,62
|2,6
|KARAKOCA-SIMAV (KUTAHYA)
|22:16:41 02-10-2025
|39,2548
|28,9313
|5,1
|2,8
|Marmara Denizi - [16.07 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ)
|22:10:12 02-10-2025
|40,82167
|27,94361
|6,87
|2,5
|MARMARA DENIZI
|22:10:12 02-10-2025
|40,7828
|27,9442
|11,6
|2,6
|AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
|22:09:36 02-10-2025
|39,1335
|28,1983
|12,1
|1,9
|Sındırgı (Balıkesir)
|22:09:35 02-10-2025
|39,15167
|28,23111
|7,01
|1,7
|Marmara Denizi - [21.56 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ)
|22:05:29 02-10-2025
|40,77222
|27,94111
|7
|1,9
|MARMARA DENIZI
|22:05:28 02-10-2025
|40,7783
|27,9882
|2,8
|1,9
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|21:47:20 02-10-2025
|39,1578
|28,1277
|10,1
|2,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|21:47:19 02-10-2025
|39,12917
|28,17944
|7,23
|2,1
|AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
|21:46:30 02-10-2025
|39,1417
|28,1633
|14,3
|1,6
|Sındırgı (Balıkesir)
|21:46:28 02-10-2025
|39,17028
|28,15472
|6,97
|1,5
|EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)
|21:36:41 02-10-2025
|39,2288
|29,0242
|15,5
|1,3
|EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)
|20:57:52 02-10-2025
|39,2222
|29,0277
|5,3
|2,9
|Simav (Kütahya)
|20:57:51 02-10-2025
|39,22361
|29,03111
|7,05
|2,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|20:44:50 02-10-2025
|39,17389
|28,16944
|7
|1,8
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|20:44:50 02-10-2025
|39,1682
|28,1568
|8
|2,2
|KAVAKKOY-SIVRICE (ELAZIG)
|20:43:03 02-10-2025
|38,4365
|39,1643
|3,2
|1,8
|Sındırgı (Balıkesir)
|20:41:33 02-10-2025
|39,22278
|28,1275
|7,53
|1,3
|SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR)
|20:41:33 02-10-2025
|39,1998
|28,057
|11,9
|1,2
|Marmara Denizi - [16.56 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ)
|20:32:00 02-10-2025
|40,81833
|27,98583
|7
|2,2
|MARMARA EREGLISI ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI
|20:32:00 02-10-2025
|40,8172
|27,9655
|8,5
|2,4
|AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
|20:16:44 02-10-2025
|39,1348
|28,1588
|10
|1,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|20:16:43 02-10-2025
|39,19222
|28,1925
|7,01
|1,6
|Marmara Denizi - [22.71 km] Marmara (Balıkesir)
|20:13:45 02-10-2025
|40,74389
|27,91694
|7,09
|1,7
|YENILER-SIMAV (KUTAHYA)
|20:05:55 02-10-2025
|39,2468
|28,96
|11,5
|1,6
|Simav (Kütahya)
|20:05:54 02-10-2025
|39,26139
|28,92861
|7,08
|1,5
|Marmara Denizi - [14.04 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ)
|19:55:40 02-10-2025
|40,84083
|27,98194
|10,42
|2
|MARMARA EREGLISI ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI
|19:55:40 02-10-2025
|40,8235
|27,9602
|10,2
|2,2
|Marmara Denizi - [18.22 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ)
|19:51:34 02-10-2025
|40,8025
|27,93944
|6,67
|2
|MARMARA EREGLISI ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI
|19:51:34 02-10-2025
|40,839
|27,9445
|10,2
|2
|KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)
|19:33:37 02-10-2025
|39,2568
|29,0278
|5
|1,4
|Simav (Kütahya)
|19:33:36 02-10-2025
|39,27556
|28,95472
|7,24
|1,3
|Gölova (Sivas)
|18:59:14 02-10-2025
|40,02861
|38,74111
|6,22
|3
|AYDOGDU-GOLOVA (SIVAS)
|18:59:12 02-10-2025
|40,0658
|38,7298
|5,6
|3
|Sındırgı (Balıkesir)
|17:51:55 02-10-2025
|39,16333
|28,25972
|7
|1,3
|ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR)
|17:51:55 02-10-2025
|39,192
|28,219
|9,5
|1,5
|EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)
|17:45:06 02-10-2025
|39,22
|29,0275
|12
|2,3
|Simav (Kütahya)
|17:42:33 02-10-2025
|39,24611
|28,98806
|7,62
|1,4
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|17:42:33 02-10-2025
|39,2323
|29,0265
|9,8
|1,4
|Marmara Denizi - [17.99 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ)
|17:39:51 02-10-2025
|40,80417
|27,94833
|7,05
|2,4
|MARMARA DENIZI
|17:39:51 02-10-2025
|40,7848
|27,9582
|10,6
|2,8
|Tepebaşı (Eskişehir)
|17:32:34 02-10-2025
|39,7525
|30,26444
|6,86
|1,9
|Marmara Denizi - [17.46 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ)
|17:27:14 02-10-2025
|40,80944
|27,93861
|7,03
|4
|MARMARA DENIZI
|17:27:14 02-10-2025
|40,8052
|27,948
|8,5
|4,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|17:26:01 02-10-2025
|39,18556
|28,18333
|7
|1,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|17:21:45 02-10-2025
|39,23167
|28,05806
|7
|1,1
|Marmara Denizi - [23.73 km] Marmara (Balıkesir)
|17:09:41 02-10-2025
|40,74444
|27,93167
|7,13
|2
|YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|17:07:40 02-10-2025
|39,2133
|28,1632
|7,9
|1,9
|Sındırgı (Balıkesir)
|17:07:39 02-10-2025
|39,23528
|28,19528
|7
|2,1
|Marmara Denizi - [16.68 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ)
|17:05:33 02-10-2025
|40,81889
|27,99806
|7,11
|2,7
|MARMARA DENIZI
|17:05:33 02-10-2025
|40,7868
|28,021
|15,5
|3,1
|Marmara Denizi - [16.61 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ)
|16:59:04 02-10-2025
|40,82083
|27,91056
|7
|1,9
|Marmara Denizi - [23.42 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ)
|16:54:49 02-10-2025
|40,7575
|27,91583
|6,92
|1,5
|MARMARA EREGLISI ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI
|16:54:47 02-10-2025
|40,8097
|27,9755
|4,2
|2
|Marmara Denizi - [17.57 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ)
|16:36:17 02-10-2025
|40,80806
|27,94417
|7,23
|1,3
|Marmara Denizi - [17.39 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ)
|16:32:20 02-10-2025
|40,81028
|27,98028
|6,99
|1,8
|MARMARA DENIZI
|16:32:20 02-10-2025
|40,7465
|28,0265
|5
|2
|Pütürge (Malatya)
|16:26:29 02-10-2025
|38,15139
|38,61
|7
|3,1
|SOGUTLU-PUTURGE (MALATYA)
|16:26:28 02-10-2025
|38,1948
|38,6032
|2,6
|3,2
|Şarkışla (Sivas)
|16:21:56 02-10-2025
|39,21528
|36,54361
|7
|2
|Şarkışla (Sivas)
|16:21:55 02-10-2025
|39,22028
|36,51944
|7,04
|2,1
|Şarkışla (Sivas)
|16:20:58 02-10-2025
|39,18833
|36,57139
|7
|1
|Simav (Kütahya)
|16:17:30 02-10-2025
|39,28972
|28,85111
|7
|1,3
|KAYALIDERE-SIMAV (KUTAHYA)
|16:17:30 02-10-2025
|39,262
|28,9075
|13,1
|1,5
|Marmara Denizi - [23.16 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ)
|16:17:28 02-10-2025
|40,76056
|27,91056
|7
|1,7
|Marmara Denizi - [22.72 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ)
|16:06:47 02-10-2025
|40,76278
|27,92611
|7
|1,6
|MARMARA DENIZI
|16:06:47 02-10-2025
|40,7632
|28,021
|3
|1,9
|Simav (Kütahya)
|16:05:55 02-10-2025
|39,15667
|28,80111
|7
|1,1
|YAVRUDOGAN-MANAVGAT (ANTALYA)
|16:04:56 02-10-2025
|36,8755
|31,3212
|7,8
|2,4
|MARMARA DENIZI
|15:40:32 02-10-2025
|40,8335
|27,8902
|1
|1,6
|Marmara Denizi - [14.81 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ)
|15:40:31 02-10-2025
|40,83472
|27,92694
|7
|1,8
|MARMARA DENIZI
|15:38:22 02-10-2025
|40,7747
|27,9863
|8,5
|2,5
|Marmara Denizi - [18.07 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ)
|15:38:21 02-10-2025
|40,80444
|27,98417
|7,06
|2,3
|Marmara Denizi - [16.50 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ)
|15:36:15 02-10-2025
|40,81806
|27,93889
|7
|1,5
|Battalgazi (Malatya)
|15:27:43 02-10-2025
|38,16194
|38,47778
|7
|1,7
|ARIKONAK-SINCIK (ADIYAMAN) REVIZE01 (2025.10.02 15:27:42)
|15:27:42 02-10-2025
|38,144
|38,5702
|7,9
|1,8
|Marmara Denizi - [23.62 km] Marmara (Balıkesir)
|15:25:27 02-10-2025
|40,72861
|27,94417
|7,14
|1,6
|MARMARA DENIZI
|15:25:25 02-10-2025
|40,8642
|27,825
|20,9
|1,6
|Marmara Denizi - [21.36 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ)
|15:23:20 02-10-2025
|40,77556
|27,9225
|7,11
|2,1
|MARMARA DENIZI
|15:23:20 02-10-2025
|40,7868
|27,8778
|5,1
|2,3
|Marmara Denizi - [17.52 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ)
|15:21:46 02-10-2025
|40,81083
|27,92056
|7,1
|2,4
|MARMARA DENIZI
|15:21:45 02-10-2025
|40,7895
|27,9203
|15
|2,4
|Marmara Denizi - [17.74 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ)
|15:17:06 02-10-2025
|40,80639
|27,96722
|6,94
|2,1
|Simav (Kütahya)
|15:16:13 02-10-2025
|39,25083
|28,94222
|7,15
|2,6
|YENILER-SIMAV (KUTAHYA)
|15:16:13 02-10-2025
|39,2495
|28,9517
|11,6
|2,7
|Marmara Denizi - [16.43 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ)
|15:14:02 02-10-2025
|40,81806
|27,95194
|7
|2
|MARMARA DENIZI
|15:14:02 02-10-2025
|40,791
|27,9533
|4,5
|2,3
|Simav (Kütahya)
|15:12:30 02-10-2025
|39,25972
|28,95194
|7
|2,3
|Marmara Denizi - [22.33 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ)
|15:11:32 02-10-2025
|40,77
|27,89889
|7
|2,9
|MARMARA DENIZI
|15:11:31 02-10-2025
|40,778
|27,9527
|7,1
|3,2
|Marmara Denizi - [16.31 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ)
|15:09:40 02-10-2025
|40,82194
|27,92
|7
|1,6
|Marmara Denizi - [17.97 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ)
|15:07:33 02-10-2025
|40,80528
|27,93278
|7
|2,4
|MARMARA DENIZI
|15:07:33 02-10-2025
|40,7833
|27,9568
|7,9
|2,7
|MARMARA DENIZI
|15:04:55 02-10-2025
|40,7845
|27,956
|17,3
|2,2
|MARMARA DENIZI
|15:04:15 02-10-2025
|40,7728
|27,9313
|4,8
|1,8
|Marmara Denizi - [22.38 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ)
|15:03:14 02-10-2025
|40,76889
|27,90278
|7
|2,3
|MARMARA DENIZI
|15:03:13 02-10-2025
|40,7858
|27,9272
|5,2
|2,4
|Marmara Denizi - [17.41 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ)
|15:02:45 02-10-2025
|40,80917
|27,95472
|6,21
|2,2
|MARMARA EREGLISI ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZIREVIZE01 (2025.10.02 15:02:44)
|15:02:44 02-10-2025
|40,825
|27,9748
|9,8
|2,6
|Marmara Denizi - [16.15 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ)
|14:58:30 02-10-2025
|40,82167
|27,93389
|6,73
|3,8
|MARMARA DENIZI
|14:58:29 02-10-2025
|40,788
|27,9662
|2,3
|4
|Marmara Denizi - [16.46 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ)
|14:55:03 02-10-2025
|40,81972
|27,92639
|9,97
|5
|MARMARA DENIZI
|14:55:03 02-10-2025
|40,803
|27,9462
|12,5
|5,3
|ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|14:29:48 02-10-2025
|39,1923
|28,146
|5,2
|2,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|14:25:19 02-10-2025
|39,19278
|28,18806
|7
|1,2
|BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|14:25:19 02-10-2025
|39,1638
|28,2587
|9,1
|1,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|14:23:35 02-10-2025
|39,21472
|28,16778
|6,22
|1,1
|Göksun (Kahramanmaraş)
|14:15:10 02-10-2025
|38,10361
|36,47833
|7
|2,1
|KAVSUT-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|14:15:10 02-10-2025
|38,1962
|36,5377
|10,1
|1,7
|Gölova (Sivas)
|14:12:37 02-10-2025
|40,01944
|38,7225
|7
|3,6
|KARAYAKUP-GOLOVA (SIVAS)
|14:12:33 02-10-2025
|40,0585
|38,7082
|4,9
|3,7
|Sındırgı (Balıkesir)
|14:06:45 02-10-2025
|39,19917
|28,21583
|6,83
|0,9
|Sındırgı (Balıkesir)
|14:05:34 02-10-2025
|39,16972
|28,23694
|7
|0,9
|Simav (Kütahya)
|14:02:29 02-10-2025
|39,25833
|28,88583
|7
|1,2
|Simav (Kütahya)
|13:54:48 02-10-2025
|39,27667
|28,95972
|7
|1,1
|Sincik (Adıyaman)
|13:49:09 02-10-2025
|38,12556
|38,50944
|7
|0,6
|Sındırgı (Balıkesir)
|13:42:17 02-10-2025
|39,24194
|28,08778
|7
|1,5
|KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|13:42:17 02-10-2025
|39,1955
|28,066
|14,3
|1,8
|EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)
|13:37:22 02-10-2025
|39,2027
|29,0343
|11,4
|1,8
|Simav (Kütahya)
|13:37:21 02-10-2025
|39,24056
|28,95
|7
|1,8
|Sındırgı (Balıkesir)
|13:28:35 02-10-2025
|39,18167
|28,18417
|7
|0,9
|Sındırgı (Balıkesir)
|13:25:11 02-10-2025
|39,22222
|28,14083
|4,85
|0,9
|Sındırgı (Balıkesir)
|13:24:13 02-10-2025
|39,24278
|28,08556
|7
|1,6
|SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR)
|13:24:13 02-10-2025
|39,2312
|28,0055
|8,2
|1,8
|KALEMOGLU-GORDES (MANISA)
|13:14:39 02-10-2025
|39,0537
|28,1893
|11,3
|1,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|13:14:37 02-10-2025
|39,16056
|28,165
|7
|1,2
|Simav (Kütahya)
|13:10:55 02-10-2025
|39,14778
|28,96222
|6,91
|1,1
|EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)
|13:10:54 02-10-2025
|39,2152
|29,028
|4,4
|1,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|13:08:35 02-10-2025
|39,23028
|28,13694
|7
|0,9
|Bigadiç (Balıkesir)
|13:07:21 02-10-2025
|39,44111
|28,15472
|7,01
|1,6
|CAMKOY-BIGADIC (BALIKESIR)
|13:07:21 02-10-2025
|39,4648
|28,1572
|9,7
|1,9
|Battalgazi (Malatya)
|13:06:33 02-10-2025
|38,16111
|38,45028
|7
|1,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|13:05:22 02-10-2025
|39,19861
|28,21889
|7
|0,9
|Sındırgı (Balıkesir)
|13:00:16 02-10-2025
|39,2225
|28,27778
|6,92
|1
|Tavşanlı (Kütahya)
|12:56:19 02-10-2025
|39,64778
|29,48722
|7,07
|1,3
|Tavas (Denizli)
|12:47:01 02-10-2025
|37,58444
|29,10917
|7
|0,9
|Sındırgı (Balıkesir)
|12:41:20 02-10-2025
|39,2225
|28,10722
|7
|0,8
|ISIKLI-SILIFKE (MERSIN)
|12:39:50 02-10-2025
|36,2758
|33,706
|0
|1,2
|KIBRIS-LAPTA
|12:25:30 02-10-2025
|35,3488
|33,1902
|0
|1,5
|Akdeniz
|12:25:22 02-10-2025
|35,67583
|32,42056
|7
|2,4
|Harem, İdlib (Suriye) - [03.24 km] Altınözü (Hatay)
|12:20:52 02-10-2025
|36,13667
|36,39056
|6,5
|2,1
|KIYIGOREN-ALTINOZU (HATAY)
|12:20:52 02-10-2025
|36,1188
|36,3727
|3,3
|1,4
|Simav (Kütahya)
|12:12:16 02-10-2025
|39,23167
|29,00278
|7
|1,1
|Yeşilyurt (Malatya)
|12:12:00 02-10-2025
|38,29111
|38,10861
|7
|1,4
|KUSDOGAN-YESILYURT (MALATYA)
|12:11:59 02-10-2025
|38,3407
|38,1303
|14,2
|1,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|12:10:51 02-10-2025
|39,19139
|28,20611
|7
|1,6
|AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
|12:10:51 02-10-2025
|39,1307
|28,1597
|18,1
|1,7
|Simav (Kütahya)
|12:08:34 02-10-2025
|39,24833
|28,97306
|7
|1,1
|YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA)
|12:08:33 02-10-2025
|39,2608
|28,9967
|15,8
|1,4
|Kula (Manisa)
|12:03:04 02-10-2025
|38,48972
|28,48139
|7
|0,8
|YAYLACIK-(HATAY)
|11:57:16 02-10-2025
|36,246
|36,0432
|3,5
|1,8
|Ege Denizi - Edremit Körfezi - [10.32 km] Ayvacık (Çanakkale)
|11:43:46 02-10-2025
|39,44917
|26,49167
|7
|1,9
|Simav (Kütahya)
|11:43:18 02-10-2025
|39,22889
|28,97667
|7
|1,8
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|11:43:18 02-10-2025
|39,2492
|28,9872
|7,9
|1,7
|Sındırgı (Balıkesir)
|11:35:04 02-10-2025
|39,23472
|28,33528
|7
|0,9
|Sındırgı (Balıkesir)
|11:34:16 02-10-2025
|39,24028
|28,14056
|7
|1,1
|SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR)
|11:34:15 02-10-2025
|39,2183
|28,0173
|11,2
|1,2
|Ilgın (Konya)
|11:24:56 02-10-2025
|38,11722
|32,07528
|7
|1,4
|BARAKMUSLU-ILGIN (KONYA)
|11:24:56 02-10-2025
|38,1535
|32,0783
|7,8
|1,6
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|11:19:24 02-10-2025
|39,1897
|28,1585
|15,5
|1,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|11:19:23 02-10-2025
|39,23833
|28,07917
|7
|1,1
|Simav (Kütahya)
|11:18:04 02-10-2025
|39,29
|28,8925
|7
|1,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|11:09:58 02-10-2025
|39,18083
|28,19333
|7
|1,2
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|11:03:04 02-10-2025
|39,2155
|28,9662
|3,9
|1,4
|Simav (Kütahya)
|11:03:03 02-10-2025
|39,2375
|28,99028
|7,88
|1,3
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|11:00:30 02-10-2025
|39,2308
|28,9783
|11,3
|0,9
|YESILOVA-SIMAV (KUTAHYA)
|11:00:12 02-10-2025
|39,12
|28,999
|2,4
|1,6
|Genç (Bingöl)
|10:39:20 02-10-2025
|38,51611
|40,27111
|7
|1,6
|EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)
|10:34:17 02-10-2025
|39,1965
|28,9975
|18,1
|1,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|10:31:54 02-10-2025
|39,19639
|28,24472
|4,32
|0,9
|Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [06.14 km] Menderes (İzmir)
|10:25:49 02-10-2025
|38,01833
|26,98722
|7
|1,3
|CAMONU-MENDERES (IZMIR)
|10:25:48 02-10-2025
|38,0882
|27,0673
|10,4
|1,5
|Simav (Kütahya)
|10:19:30 02-10-2025
|39,24111
|28,93278
|7,07
|1,2
|YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA)
|10:19:29 02-10-2025
|39,2595
|29,0048
|14,5
|1,5
|Simav (Kütahya)
|10:06:38 02-10-2025
|39,19222
|28,99361
|9,79
|1,1
|YESILOVA-SIMAV (KUTAHYA)
|10:06:38 02-10-2025
|39,1192
|28,9783
|17
|1,2
|Balya (Balıkesir)
|09:59:00 02-10-2025
|39,80611
|27,47833
|7
|1,5
|HAVUTBASI-BALYA (BALIKESIR)
|09:59:00 02-10-2025
|39,7885
|27,467
|13,7
|1,7
|Akdeniz - [10.75 km] Marmaris (Muğla)
|09:51:13 02-10-2025
|36,68639
|28,30972
|7
|1,3
|AKDENIZ
|09:51:13 02-10-2025
|36,5348
|28,3063
|25,4
|1,5
|Simav (Kütahya)
|09:44:50 02-10-2025
|39,23778
|28,93028
|7
|1,3
|EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)
|09:44:50 02-10-2025
|39,2208
|29,0338
|16,5
|1,7
|Simav (Kütahya)
|09:41:37 02-10-2025
|39,24083
|28,96639
|7
|1,5
|EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)
|09:41:37 02-10-2025
|39,1878
|28,9835
|15,5
|1,4
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|09:40:39 02-10-2025
|39,25
|28,9985
|9,5
|1,8
|Simav (Kütahya)
|09:40:38 02-10-2025
|39,25444
|28,95528
|7
|1,8
|Marmara Denizi - [24.45 km] Beylikdüzü (İstanbul)
|09:37:30 02-10-2025
|40,74667
|28,62611
|7
|2,1
|MARMARA DENIZI
|09:37:30 02-10-2025
|40,7205
|28,6272
|14
|2
|Yazıhan (Malatya)
|09:29:35 02-10-2025
|38,56306
|38,02667
|7
|2,2
|SADIKLI-YAZIHAN (MALATYA)
|09:29:34 02-10-2025
|38,5325
|37,987
|17,6
|2
|Sındırgı (Balıkesir)
|09:26:48 02-10-2025
|39,19889
|28,12667
|7
|1,2
|KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|09:26:48 02-10-2025
|39,1907
|28,0865
|11,1
|1,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|09:17:36 02-10-2025
|39,22861
|28,08389
|7
|1,9
|ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR)
|09:17:36 02-10-2025
|39,224
|28,0453
|8,5
|2
|Doğanşehir (Malatya)
|09:15:39 02-10-2025
|37,97556
|38,10111
|7
|1,4
|Doğanşehir (Malatya)
|09:13:45 02-10-2025
|37,99028
|38,10833
|7
|1,7
|KURUCAOVA-DOGANSEHIR (MALATYA)
|09:13:45 02-10-2025
|37,9657
|38,0903
|4,6
|1,5
|Çelikhan (Adıyaman)
|09:05:49 02-10-2025
|38,00639
|38,21083
|7
|1,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|09:05:13 02-10-2025
|39,21806
|28,22611
|7
|2,2
|YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|09:05:12 02-10-2025
|39,2087
|28,1787
|10,8
|2,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|08:59:18 02-10-2025
|39,23083
|28,09
|7
|2
|ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR)
|08:59:18 02-10-2025
|39,2278
|28,0623
|9
|2,4
|BEYCE-SIMAV (KUTAHYA)
|08:53:30 02-10-2025
|39,0767
|28,948
|16,9
|1,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|08:49:06 02-10-2025
|39,14806
|28,16278
|7
|1,7
|ISACA-AKHISAR (MANISA)
|08:49:06 02-10-2025
|39,1363
|28,0985
|13,1
|2,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|08:47:31 02-10-2025
|39,22917
|28,14083
|7
|0,9
|Sındırgı (Balıkesir)
|08:32:35 02-10-2025
|39,18778
|28,1875
|16,33
|1,6
|SINDIRGI (BALIKESIR)
|08:32:34 02-10-2025
|39,2405
|28,157
|8,3
|1,8
|HACIAHMETOGLU-SIMAV (KUTAHYA)
|08:10:36 02-10-2025
|39,1372
|28,9967
|20,3
|1,4
|Pütürge (Malatya)
|08:10:34 02-10-2025
|38,19444
|38,63028
|7
|1,6
|Simav (Kütahya)
|08:10:21 02-10-2025
|39,21694
|29,01361
|9,96
|1,3
|Merkez (Artvin)
|08:08:13 02-10-2025
|41,18917
|41,79111
|7
|1
|Sındırgı (Balıkesir)
|08:07:08 02-10-2025
|39,22806
|28,0675
|11,17
|2,6
|ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR)
|08:07:08 02-10-2025
|39,228
|28,0565
|13,2
|2,8
|KARACAOREN-SIMAV (KUTAHYA)
|08:06:12 02-10-2025
|39,183
|29,0188
|5,4
|2,5
|Simav (Kütahya)
|08:06:11 02-10-2025
|39,23917
|29,01722
|10,86
|2
|Marmara Denizi - [27.93 km] Beylikdüzü (İstanbul)
|08:03:25 02-10-2025
|40,72722
|28,54278
|6,99
|1,7
|MARMARA DENIZI
|08:03:21 02-10-2025
|40,7763
|28,5812
|12,1
|1,9
|Marmara Denizi - [17.67 km] Beylikdüzü (İstanbul)
|08:00:51 02-10-2025
|40,82889
|28,53944
|23,5
|1,8
|MARMARA DENIZI
|08:00:50 02-10-2025
|40,7518
|28,625
|5,1
|1,9
|Simav (Kütahya)
|07:58:11 02-10-2025
|39,24028
|28,98667
|8,92
|1,4
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|07:58:10 02-10-2025
|39,232
|29,0202
|12,2
|1,4
|Pütürge (Malatya)
|07:45:37 02-10-2025
|38,20361
|38,63944
|11,57
|1,5
|KAVAKLIDERE-PUTURGE (MALATYA)
|07:45:36 02-10-2025
|38,2558
|38,655
|3
|1,7
|Sındırgı (Balıkesir)
|07:33:08 02-10-2025
|39,20056
|28,13778
|7
|1,5
|KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|07:33:08 02-10-2025
|39,1963
|28,106
|5,2
|1,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|07:32:03 02-10-2025
|39,205
|28,17278
|6,53
|1,1
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|07:26:20 02-10-2025
|39,117
|28,118
|24,7
|1,1
|DEMIRCI-SIMAV (KUTAHYA)
|07:08:04 02-10-2025
|39,09
|28,9173
|7,6
|1,4
|MARMARA DENIZI
|07:05:25 02-10-2025
|40,775
|28,5783
|5,2
|1,7
|Simav (Kütahya)
|06:57:29 02-10-2025
|39,255
|28,92528
|10,8
|1,2
|HAMZABEY-SIMAV (KUTAHYA)
|06:57:29 02-10-2025
|39,2157
|28,951
|15,5
|1,4
|Simav (Kütahya)
|06:30:43 02-10-2025
|39,26722
|28,93778
|7,36
|1,1
|ISMETPASA-KARACABEY (BURSA)
|06:30:26 02-10-2025
|40,1522
|28,1792
|20,7
|1,3
|Ege Denizi - [89.30 km] Bodrum (Muğla)
|06:30:07 02-10-2025
|36,77583
|26,29917
|7
|2,4
|EGE DENIZI
|06:30:07 02-10-2025
|36,7523
|26,3145
|21,6
|2,7
|EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)
|06:26:32 02-10-2025
|39,2268
|29,0188
|25,4
|1,2
|Kozan (Adana)
|06:08:16 02-10-2025
|37,5525
|35,59833
|7
|1,6
|ENIZCAKIRI-KOZAN (ADANA)
|06:08:16 02-10-2025
|37,5255
|35,5902
|8,5
|1,6
|Simav (Kütahya)
|06:05:42 02-10-2025
|39,24222
|28,99111
|7,05
|1,7
|EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)
|06:05:41 02-10-2025
|39,2098
|29,0023
|13,6
|1,8
|Doğanşehir (Malatya)
|06:00:25 02-10-2025
|38,06889
|37,80583
|10,44
|1,9
|SOGUT-DOGANSEHIR (MALATYA)
|06:00:25 02-10-2025
|38,081
|37,759
|7,5
|1,7
|AKPINAR-EKINOZU (KAHRAMANMARAS)
|05:40:24 02-10-2025
|38,1002
|37,1967
|1,5
|1,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|05:40:16 02-10-2025
|39,24278
|28,12167
|4,38
|2,1
|KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR)
|05:40:16 02-10-2025
|39,2352
|28,0853
|10,5
|2,3
|KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
|Lokasyon
|Saat / Tarih
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Büyüklük
|Sındırgı (Balıkesir)
|04:23:51 03-10-2025
|39,15694
|28,13361
|7,59
|1,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|04:08:05 03-10-2025
|39,19333
|28,22278
|7
|1
|Ekinözü (Kahramanmaraş)
|04:01:21 03-10-2025
|38,08472
|37,21306
|7
|1,1
|KARAKOCA-SIMAV (KUTAHYA)
|03:40:08 03-10-2025
|39,2615
|28,9235
|16,7
|1,3
|Simav (Kütahya)
|03:40:08 03-10-2025
|39,28472
|28,875
|6,96
|1,1
|Simav (Kütahya)
|03:37:39 03-10-2025
|39,27139
|28,96667
|7
|1
|Sındırgı (Balıkesir)
|03:20:49 03-10-2025
|39,16667
|28,15667
|7
|2,6
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|03:20:49 03-10-2025
|39,1688
|28,1375
|10,2
|2,9
|Simav (Kütahya)
|03:01:56 03-10-2025
|39,25889
|28,96
|8,76
|1,2
|YENILER-SIMAV (KUTAHYA)
|03:01:55 03-10-2025
|39,2373
|28,9487
|3,8
|1,5
|MARMARA DENIZI
|02:48:55 03-10-2025
|40,7852
|27,9565
|9,8
|3
|Marmara Denizi
|02:48:55 03-10-2025
|40,78944
|27,93361
|7,03
|2,7
|BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|02:42:31 03-10-2025
|39,225
|28,1038
|12,6
|2,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|02:42:31 03-10-2025
|39,22417
|28,11694
|8,25
|2,1
|MARMARA DENIZI
|02:36:29 03-10-2025
|40,7818
|27,9965
|9,3
|2,2
|Marmara Denizi
|02:36:28 03-10-2025
|40,79222
|27,96417
|7,04
|2,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|02:33:20 03-10-2025
|39,14556
|28,18806
|7
|1,8
|AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
|02:33:19 03-10-2025
|39,161
|28,1967
|13,4
|1,9
|SINDIRGI (BALIKESIR)
|02:22:05 03-10-2025
|39,2265
|28,1637
|7,5
|2,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|02:22:04 03-10-2025
|39,23444
|28,17361
|8,05
|2,1
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|02:08:12 03-10-2025
|39,2318
|29,0063
|12,2
|1,7
|Simav (Kütahya)
|02:08:12 03-10-2025
|39,23222
|28,99972
|8,1
|1,4
|BEGRE-DOGANSEHIR (MALATYA)
|02:05:56 03-10-2025
|38,0825
|37,6775
|5
|2,2
|Doğanşehir (Malatya)
|02:05:56 03-10-2025
|38,05361
|37,69667
|10,24
|2,2
|Simav (Kütahya)
|02:04:36 03-10-2025
|39,2525
|28,92417
|7,04
|0,9
|HAMZABEY-SIMAV (KUTAHYA)
|02:04:35 03-10-2025
|39,2242
|28,9268
|12,5
|1,3
|Yeşilyurt (Malatya)
|01:59:01 03-10-2025
|38,24611
|38,16194
|7
|0,7
|YESILOVA-SIMAV (KUTAHYA)
|01:49:16 03-10-2025
|39,1315
|28,9843
|15,8
|1,1
|HAMZABEY-SIMAV (KUTAHYA)
|01:47:38 03-10-2025
|39,2162
|28,9513
|12,3
|1,6
|Simav (Kütahya)
|01:47:38 03-10-2025
|39,25306
|28,96361
|7,19
|1,4
|Simav (Kütahya)
|01:33:44 03-10-2025
|39,23333
|28,95
|7,06
|1
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|01:33:43 03-10-2025
|39,2377
|28,994
|5,3
|1,2
|SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR)
|01:09:29 03-10-2025
|39,1972
|28,031
|4,4
|1,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|01:09:29 03-10-2025
|39,18694
|28,10111
|7,09
|1,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|01:08:41 03-10-2025
|39,22028
|28,12167
|7
|1,2
|MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR)
|01:08:40 03-10-2025
|39,241
|28,1448
|7,6
|1,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|01:03:43 03-10-2025
|39,19111
|28,17167
|7
|1,3
|IBILLER-SINDIRGI (BALIKESIR)
|01:03:40 03-10-2025
|39,275
|28,1237
|11
|1,3
|Battalgazi (Malatya)
|01:03:17 03-10-2025
|38,18583
|38,45417
|7
|0,7
|KARAKOCA-SIMAV (KUTAHYA)
|00:46:56 03-10-2025
|39,2707
|28,936
|11
|1,7
|Simav (Kütahya)
|00:46:56 03-10-2025
|39,27611
|28,87806
|7
|1,4
|Marmara Denizi
|00:43:02 03-10-2025
|40,78
|27,90806
|6,99
|1,6
|Sivrice (Elazığ)
|00:38:20 03-10-2025
|38,47472
|39,18556
|7
|1,3
|KAVAKTEPE-(ELAZIG)
|00:38:19 03-10-2025
|38,5213
|39,2157
|7,5
|1,2
|YENILER-SIMAV (KUTAHYA)
|00:24:17 03-10-2025
|39,232
|28,9515
|13,1
|1,9
|Simav (Kütahya)
|00:24:17 03-10-2025
|39,23556
|28,91028
|7
|1,6
|KUZGUN-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS)
|00:09:02 03-10-2025
|37,4277
|36,4228
|5
|1,9
|Onikişubat (Kahramanmaraş)
|00:09:02 03-10-2025
|37,45111
|36,48861
|12,05
|1,8
|SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR)
|00:04:40 03-10-2025
|39,1913
|28,032
|7,5
|1,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|00:04:39 03-10-2025
|39,18694
|28,08944
|8,4
|1,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|23:51:19 02-10-2025
|39,22306
|28,07167
|7
|1,7
|SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR)
|23:51:19 02-10-2025
|39,2145
|28,025
|12,3
|2
|Sındırgı (Balıkesir)
|23:44:23 02-10-2025
|39,28917
|28,43417
|7
|0,9
|Simav (Kütahya)
|23:38:21 02-10-2025
|39,23389
|28,95639
|7
|0,9
|YENILER-SIMAV (KUTAHYA)
|23:35:41 02-10-2025
|39,2363
|28,949
|11,9
|1,3
|Simav (Kütahya)
|23:35:40 02-10-2025
|39,2375
|28,92139
|7,32
|1,4
|Haseke (Suriye) - [96.45 km] Kızıltepe (Mardin)
|23:28:50 02-10-2025
|36,21861
|40,88833
|7
|2,2
|Simav (Kütahya)
|23:24:32 02-10-2025
|39,17222
|28,90556
|5,95
|1
|YENILER-SIMAV (KUTAHYA)
|23:03:35 02-10-2025
|39,2432
|28,9442
|4,8
|2,1
|Simav (Kütahya)
|23:03:34 02-10-2025
|39,25389
|28,95278
|9,69
|2,1
|Simav (Kütahya)
|23:03:01 02-10-2025
|39,25417
|28,89222
|7,5
|1,5
|YENILER-SIMAV (KUTAHYA)
|23:03:01 02-10-2025
|39,2402
|28,9322
|15,7
|1,8
|Simav (Kütahya)
|22:38:34 02-10-2025
|39,225
|28,99694
|10,02
|1,4
|EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)
|22:38:34 02-10-2025
|39,2188
|29,0158
|10,2
|1,7
|Sındırgı (Balıkesir)
|22:33:04 02-10-2025
|39,22444
|28,19722
|7,01
|1,7
|Simav (Kütahya)
|22:32:56 02-10-2025
|39,20944
|29,02583
|11,14
|1,8
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|22:32:55 02-10-2025
|39,2293
|29,0047
|14
|1,9
|Simav (Kütahya)
|22:16:41 02-10-2025
|39,26722
|28,93333
|4,62
|2,6
|KARAKOCA-SIMAV (KUTAHYA)
|22:16:41 02-10-2025
|39,2548
|28,9313
|5,1
|2,8
|Marmara Denizi - [16.07 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ)
|22:10:12 02-10-2025
|40,82167
|27,94361
|6,87
|2,5
|MARMARA DENIZI
|22:10:12 02-10-2025
|40,7828
|27,9442
|11,6
|2,6
|AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
|22:09:36 02-10-2025
|39,1335
|28,1983
|12,1
|1,9
|Sındırgı (Balıkesir)
|22:09:35 02-10-2025
|39,15167
|28,23111
|7,01
|1,7
|Marmara Denizi - [21.56 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ)
|22:05:29 02-10-2025
|40,77222
|27,94111
|7
|1,9
|MARMARA DENIZI
|22:05:28 02-10-2025
|40,7783
|27,9882
|2,8
|1,9
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|21:47:20 02-10-2025
|39,1578
|28,1277
|10,1
|2,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|21:47:19 02-10-2025
|39,12917
|28,17944
|7,23
|2,1
|AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
|21:46:30 02-10-2025
|39,1417
|28,1633
|14,3
|1,6
|Sındırgı (Balıkesir)
|21:46:28 02-10-2025
|39,17028
|28,15472
|6,97
|1,5
|EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)
|21:36:41 02-10-2025
|39,2288
|29,0242
|15,5
|1,3
|EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)
|20:57:52 02-10-2025
|39,2222
|29,0277
|5,3
|2,9
|Simav (Kütahya)
|20:57:51 02-10-2025
|39,22361
|29,03111
|7,05
|2,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|20:44:50 02-10-2025
|39,17389
|28,16944
|7
|1,8
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|20:44:50 02-10-2025
|39,1682
|28,1568
|8
|2,2
|KAVAKKOY-SIVRICE (ELAZIG)
|20:43:03 02-10-2025
|38,4365
|39,1643
|3,2
|1,8
|Sındırgı (Balıkesir)
|20:41:33 02-10-2025
|39,22278
|28,1275
|7,53
|1,3
|SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR)
|20:41:33 02-10-2025
|39,1998
|28,057
|11,9
|1,2
|Marmara Denizi - [16.56 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ)
|20:32:00 02-10-2025
|40,81833
|27,98583
|7
|2,2
|MARMARA EREGLISI ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI
|20:32:00 02-10-2025
|40,8172
|27,9655
|8,5
|2,4
|AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
|20:16:44 02-10-2025
|39,1348
|28,1588
|10
|1,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|20:16:43 02-10-2025
|39,19222
|28,1925
|7,01
|1,6
|Marmara Denizi - [22.71 km] Marmara (Balıkesir)
|20:13:45 02-10-2025
|40,74389
|27,91694
|7,09
|1,7
|YENILER-SIMAV (KUTAHYA)
|20:05:55 02-10-2025
|39,2468
|28,96
|11,5
|1,6
|Simav (Kütahya)
|20:05:54 02-10-2025
|39,26139
|28,92861
|7,08
|1,5
|Marmara Denizi - [14.04 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ)
|19:55:40 02-10-2025
|40,84083
|27,98194
|10,42
|2
|MARMARA EREGLISI ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI
|19:55:40 02-10-2025
|40,8235
|27,9602
|10,2
|2,2
|Marmara Denizi - [18.22 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ)
|19:51:34 02-10-2025
|40,8025
|27,93944
|6,67
|2
|MARMARA EREGLISI ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI
|19:51:34 02-10-2025
|40,839
|27,9445
|10,2
|2
|KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)
|19:33:37 02-10-2025
|39,2568
|29,0278
|5
|1,4
|Simav (Kütahya)
|19:33:36 02-10-2025
|39,27556
|28,95472
|7,24
|1,3
|Gölova (Sivas)
|18:59:14 02-10-2025
|40,02861
|38,74111
|6,22
|3
|AYDOGDU-GOLOVA (SIVAS)
|18:59:12 02-10-2025
|40,0658
|38,7298
|5,6
|3
|Sındırgı (Balıkesir)
|17:51:55 02-10-2025
|39,16333
|28,25972
|7
|1,3
|ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR)
|17:51:55 02-10-2025
|39,192
|28,219
|9,5
|1,5
|EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)
|17:45:06 02-10-2025
|39,22
|29,0275
|12
|2,3
|Simav (Kütahya)
|17:42:33 02-10-2025
|39,24611
|28,98806
|7,62
|1,4
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|17:42:33 02-10-2025
|39,2323
|29,0265
|9,8
|1,4
|Marmara Denizi - [17.99 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ)
|17:39:51 02-10-2025
|40,80417
|27,94833
|7,05
|2,4
|MARMARA DENIZI
|17:39:51 02-10-2025
|40,7848
|27,9582
|10,6
|2,8
|Tepebaşı (Eskişehir)
|17:32:34 02-10-2025
|39,7525
|30,26444
|6,86
|1,9
|Marmara Denizi - [17.46 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ)
|17:27:14 02-10-2025
|40,80944
|27,93861
|7,03
|4
|MARMARA DENIZI
|17:27:14 02-10-2025
|40,8052
|27,948
|8,5
|4,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|17:26:01 02-10-2025
|39,18556
|28,18333
|7
|1,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|17:21:45 02-10-2025
|39,23167
|28,05806
|7
|1,1
|Marmara Denizi - [23.73 km] Marmara (Balıkesir)
|17:09:41 02-10-2025
|40,74444
|27,93167
|7,13
|2
|YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|17:07:40 02-10-2025
|39,2133
|28,1632
|7,9
|1,9
|Sındırgı (Balıkesir)
|17:07:39 02-10-2025
|39,23528
|28,19528
|7
|2,1
|Marmara Denizi - [16.68 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ)
|17:05:33 02-10-2025
|40,81889
|27,99806
|7,11
|2,7
|MARMARA DENIZI
|17:05:33 02-10-2025
|40,7868
|28,021
|15,5
|3,1
|Marmara Denizi - [16.61 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ)
|16:59:04 02-10-2025
|40,82083
|27,91056
|7
|1,9
|Marmara Denizi - [23.42 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ)
|16:54:49 02-10-2025
|40,7575
|27,91583
|6,92
|1,5
|MARMARA EREGLISI ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI
|16:54:47 02-10-2025
|40,8097
|27,9755
|4,2
|2
|Marmara Denizi - [17.57 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ)
|16:36:17 02-10-2025
|40,80806
|27,94417
|7,23
|1,3
|Marmara Denizi - [17.39 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ)
|16:32:20 02-10-2025
|40,81028
|27,98028
|6,99
|1,8
|MARMARA DENIZI
|16:32:20 02-10-2025
|40,7465
|28,0265
|5
|2
|Pütürge (Malatya)
|16:26:29 02-10-2025
|38,15139
|38,61
|7
|3,1
|SOGUTLU-PUTURGE (MALATYA)
|16:26:28 02-10-2025
|38,1948
|38,6032
|2,6
|3,2
|Şarkışla (Sivas)
|16:21:56 02-10-2025
|39,21528
|36,54361
|7
|2
|Şarkışla (Sivas)
|16:21:55 02-10-2025
|39,22028
|36,51944
|7,04
|2,1
|Şarkışla (Sivas)
|16:20:58 02-10-2025
|39,18833
|36,57139
|7
|1
|Simav (Kütahya)
|16:17:30 02-10-2025
|39,28972
|28,85111
|7
|1,3
|KAYALIDERE-SIMAV (KUTAHYA)
|16:17:30 02-10-2025
|39,262
|28,9075
|13,1
|1,5
|Marmara Denizi - [23.16 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ)
|16:17:28 02-10-2025
|40,76056
|27,91056
|7
|1,7
|Marmara Denizi - [22.72 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ)
|16:06:47 02-10-2025
|40,76278
|27,92611
|7
|1,6
|MARMARA DENIZI
|16:06:47 02-10-2025
|40,7632
|28,021
|3
|1,9
|Simav (Kütahya)
|16:05:55 02-10-2025
|39,15667
|28,80111
|7
|1,1
|YAVRUDOGAN-MANAVGAT (ANTALYA)
|16:04:56 02-10-2025
|36,8755
|31,3212
|7,8
|2,4
|MARMARA DENIZI
|15:40:32 02-10-2025
|40,8335
|27,8902
|1
|1,6
|Marmara Denizi - [14.81 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ)
|15:40:31 02-10-2025
|40,83472
|27,92694
|7
|1,8
|MARMARA DENIZI
|15:38:22 02-10-2025
|40,7747
|27,9863
|8,5
|2,5
|Marmara Denizi - [18.07 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ)
|15:38:21 02-10-2025
|40,80444
|27,98417
|7,06
|2,3
|Marmara Denizi - [16.50 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ)
|15:36:15 02-10-2025
|40,81806
|27,93889
|7
|1,5
|Battalgazi (Malatya)
|15:27:43 02-10-2025
|38,16194
|38,47778
|7
|1,7
|ARIKONAK-SINCIK (ADIYAMAN) REVIZE01 (2025.10.02 15:27:42)
|15:27:42 02-10-2025
|38,144
|38,5702
|7,9
|1,8
|Marmara Denizi - [23.62 km] Marmara (Balıkesir)
|15:25:27 02-10-2025
|40,72861
|27,94417
|7,14
|1,6
|MARMARA DENIZI
|15:25:25 02-10-2025
|40,8642
|27,825
|20,9
|1,6
|Marmara Denizi - [21.36 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ)
|15:23:20 02-10-2025
|40,77556
|27,9225
|7,11
|2,1
|MARMARA DENIZI
|15:23:20 02-10-2025
|40,7868
|27,8778
|5,1
|2,3
|Marmara Denizi - [17.52 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ)
|15:21:46 02-10-2025
|40,81083
|27,92056
|7,1
|2,4
|MARMARA DENIZI
|15:21:45 02-10-2025
|40,7895
|27,9203
|15
|2,4
|Marmara Denizi - [17.74 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ)
|15:17:06 02-10-2025
|40,80639
|27,96722
|6,94
|2,1
|Simav (Kütahya)
|15:16:13 02-10-2025
|39,25083
|28,94222
|7,15
|2,6
|YENILER-SIMAV (KUTAHYA)
|15:16:13 02-10-2025
|39,2495
|28,9517
|11,6
|2,7
|Marmara Denizi - [16.43 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ)
|15:14:02 02-10-2025
|40,81806
|27,95194
|7
|2
|MARMARA DENIZI
|15:14:02 02-10-2025
|40,791
|27,9533
|4,5
|2,3
|Simav (Kütahya)
|15:12:30 02-10-2025
|39,25972
|28,95194
|7
|2,3
|Marmara Denizi - [22.33 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ)
|15:11:32 02-10-2025
|40,77
|27,89889
|7
|2,9
|MARMARA DENIZI
|15:11:31 02-10-2025
|40,778
|27,9527
|7,1
|3,2
|Marmara Denizi - [16.31 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ)
|15:09:40 02-10-2025
|40,82194
|27,92
|7
|1,6
|Marmara Denizi - [17.97 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ)
|15:07:33 02-10-2025
|40,80528
|27,93278
|7
|2,4
|MARMARA DENIZI
|15:07:33 02-10-2025
|40,7833
|27,9568
|7,9
|2,7
|MARMARA DENIZI
|15:04:55 02-10-2025
|40,7845
|27,956
|17,3
|2,2
|MARMARA DENIZI
|15:04:15 02-10-2025
|40,7728
|27,9313
|4,8
|1,8
|Marmara Denizi - [22.38 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ)
|15:03:14 02-10-2025
|40,76889
|27,90278
|7
|2,3
|MARMARA DENIZI
|15:03:13 02-10-2025
|40,7858
|27,9272
|5,2
|2,4
|Marmara Denizi - [17.41 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ)
|15:02:45 02-10-2025
|40,80917
|27,95472
|6,21
|2,2
|MARMARA EREGLISI ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZIREVIZE01 (2025.10.02 15:02:44)
|15:02:44 02-10-2025
|40,825
|27,9748
|9,8
|2,6
|Marmara Denizi - [16.15 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ)
|14:58:30 02-10-2025
|40,82167
|27,93389
|6,73
|3,8
|MARMARA DENIZI
|14:58:29 02-10-2025
|40,788
|27,9662
|2,3
|4
|Marmara Denizi - [16.46 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ)
|14:55:03 02-10-2025
|40,81972
|27,92639
|9,97
|5
|MARMARA DENIZI
|14:55:03 02-10-2025
|40,803
|27,9462
|12,5
|5,3
|ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|14:29:48 02-10-2025
|39,1923
|28,146
|5,2
|2,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|14:25:19 02-10-2025
|39,19278
|28,18806
|7
|1,2
|BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|14:25:19 02-10-2025
|39,1638
|28,2587
|9,1
|1,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|14:23:35 02-10-2025
|39,21472
|28,16778
|6,22
|1,1
|Göksun (Kahramanmaraş)
|14:15:10 02-10-2025
|38,10361
|36,47833
|7
|2,1
|KAVSUT-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|14:15:10 02-10-2025
|38,1962
|36,5377
|10,1
|1,7
|Gölova (Sivas)
|14:12:37 02-10-2025
|40,01944
|38,7225
|7
|3,6
|KARAYAKUP-GOLOVA (SIVAS)
|14:12:33 02-10-2025
|40,0585
|38,7082
|4,9
|3,7
|Sındırgı (Balıkesir)
|14:06:45 02-10-2025
|39,19917
|28,21583
|6,83
|0,9
|Sındırgı (Balıkesir)
|14:05:34 02-10-2025
|39,16972
|28,23694
|7
|0,9
|Simav (Kütahya)
|14:02:29 02-10-2025
|39,25833
|28,88583
|7
|1,2
|Simav (Kütahya)
|13:54:48 02-10-2025
|39,27667
|28,95972
|7
|1,1
|Sincik (Adıyaman)
|13:49:09 02-10-2025
|38,12556
|38,50944
|7
|0,6
|Sındırgı (Balıkesir)
|13:42:17 02-10-2025
|39,24194
|28,08778
|7
|1,5
|KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|13:42:17 02-10-2025
|39,1955
|28,066
|14,3
|1,8
|EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)
|13:37:22 02-10-2025
|39,2027
|29,0343
|11,4
|1,8
|Simav (Kütahya)
|13:37:21 02-10-2025
|39,24056
|28,95
|7
|1,8
|Sındırgı (Balıkesir)
|13:28:35 02-10-2025
|39,18167
|28,18417
|7
|0,9
|Sındırgı (Balıkesir)
|13:25:11 02-10-2025
|39,22222
|28,14083
|4,85
|0,9
|Sındırgı (Balıkesir)
|13:24:13 02-10-2025
|39,24278
|28,08556
|7
|1,6
|SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR)
|13:24:13 02-10-2025
|39,2312
|28,0055
|8,2
|1,8
|KALEMOGLU-GORDES (MANISA)
|13:14:39 02-10-2025
|39,0537
|28,1893
|11,3
|1,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|13:14:37 02-10-2025
|39,16056
|28,165
|7
|1,2
|Simav (Kütahya)
|13:10:55 02-10-2025
|39,14778
|28,96222
|6,91
|1,1
|EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)
|13:10:54 02-10-2025
|39,2152
|29,028
|4,4
|1,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|13:08:35 02-10-2025
|39,23028
|28,13694
|7
|0,9
|Bigadiç (Balıkesir)
|13:07:21 02-10-2025
|39,44111
|28,15472
|7,01
|1,6
|CAMKOY-BIGADIC (BALIKESIR)
|13:07:21 02-10-2025
|39,4648
|28,1572
|9,7
|1,9
|Battalgazi (Malatya)
|13:06:33 02-10-2025
|38,16111
|38,45028
|7
|1,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|13:05:22 02-10-2025
|39,19861
|28,21889
|7
|0,9
|Sındırgı (Balıkesir)
|13:00:16 02-10-2025
|39,2225
|28,27778
|6,92
|1
|Tavşanlı (Kütahya)
|12:56:19 02-10-2025
|39,64778
|29,48722
|7,07
|1,3
|Tavas (Denizli)
|12:47:01 02-10-2025
|37,58444
|29,10917
|7
|0,9
|Sındırgı (Balıkesir)
|12:41:20 02-10-2025
|39,2225
|28,10722
|7
|0,8
|ISIKLI-SILIFKE (MERSIN)
|12:39:50 02-10-2025
|36,2758
|33,706
|0
|1,2
|KIBRIS-LAPTA
|12:25:30 02-10-2025
|35,3488
|33,1902
|0
|1,5
|Akdeniz
|12:25:22 02-10-2025
|35,67583
|32,42056
|7
|2,4
|Harem, İdlib (Suriye) - [03.24 km] Altınözü (Hatay)
|12:20:52 02-10-2025
|36,13667
|36,39056
|6,5
|2,1
|KIYIGOREN-ALTINOZU (HATAY)
|12:20:52 02-10-2025
|36,1188
|36,3727
|3,3
|1,4
|Simav (Kütahya)
|12:12:16 02-10-2025
|39,23167
|29,00278
|7
|1,1
|Yeşilyurt (Malatya)
|12:12:00 02-10-2025
|38,29111
|38,10861
|7
|1,4
|KUSDOGAN-YESILYURT (MALATYA)
|12:11:59 02-10-2025
|38,3407
|38,1303
|14,2
|1,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|12:10:51 02-10-2025
|39,19139
|28,20611
|7
|1,6
|AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
|12:10:51 02-10-2025
|39,1307
|28,1597
|18,1
|1,7
|Simav (Kütahya)
|12:08:34 02-10-2025
|39,24833
|28,97306
|7
|1,1
|YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA)
|12:08:33 02-10-2025
|39,2608
|28,9967
|15,8
|1,4
|Kula (Manisa)
|12:03:04 02-10-2025
|38,48972
|28,48139
|7
|0,8
|YAYLACIK-(HATAY)
|11:57:16 02-10-2025
|36,246
|36,0432
|3,5
|1,8
|Ege Denizi - Edremit Körfezi - [10.32 km] Ayvacık (Çanakkale)
|11:43:46 02-10-2025
|39,44917
|26,49167
|7
|1,9
|Simav (Kütahya)
|11:43:18 02-10-2025
|39,22889
|28,97667
|7
|1,8
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|11:43:18 02-10-2025
|39,2492
|28,9872
|7,9
|1,7
|Sındırgı (Balıkesir)
|11:35:04 02-10-2025
|39,23472
|28,33528
|7
|0,9
|Sındırgı (Balıkesir)
|11:34:16 02-10-2025
|39,24028
|28,14056
|7
|1,1
|SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR)
|11:34:15 02-10-2025
|39,2183
|28,0173
|11,2
|1,2
|Ilgın (Konya)
|11:24:56 02-10-2025
|38,11722
|32,07528
|7
|1,4
|BARAKMUSLU-ILGIN (KONYA)
|11:24:56 02-10-2025
|38,1535
|32,0783
|7,8
|1,6
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|11:19:24 02-10-2025
|39,1897
|28,1585
|15,5
|1,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|11:19:23 02-10-2025
|39,23833
|28,07917
|7
|1,1
|Simav (Kütahya)
|11:18:04 02-10-2025
|39,29
|28,8925
|7
|1,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|11:09:58 02-10-2025
|39,18083
|28,19333
|7
|1,2
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|11:03:04 02-10-2025
|39,2155
|28,9662
|3,9
|1,4
|Simav (Kütahya)
|11:03:03 02-10-2025
|39,2375
|28,99028
|7,88
|1,3
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|11:00:30 02-10-2025
|39,2308
|28,9783
|11,3
|0,9
|YESILOVA-SIMAV (KUTAHYA)
|11:00:12 02-10-2025
|39,12
|28,999
|2,4
|1,6
|Genç (Bingöl)
|10:39:20 02-10-2025
|38,51611
|40,27111
|7
|1,6
|EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)
|10:34:17 02-10-2025
|39,1965
|28,9975
|18,1
|1,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|10:31:54 02-10-2025
|39,19639
|28,24472
|4,32
|0,9
|Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [06.14 km] Menderes (İzmir)
|10:25:49 02-10-2025
|38,01833
|26,98722
|7
|1,3
|CAMONU-MENDERES (IZMIR)
|10:25:48 02-10-2025
|38,0882
|27,0673
|10,4
|1,5
|Simav (Kütahya)
|10:19:30 02-10-2025
|39,24111
|28,93278
|7,07
|1,2
|YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA)
|10:19:29 02-10-2025
|39,2595
|29,0048
|14,5
|1,5
|Simav (Kütahya)
|10:06:38 02-10-2025
|39,19222
|28,99361
|9,79
|1,1
|YESILOVA-SIMAV (KUTAHYA)
|10:06:38 02-10-2025
|39,1192
|28,9783
|17
|1,2
|Balya (Balıkesir)
|09:59:00 02-10-2025
|39,80611
|27,47833
|7
|1,5
|HAVUTBASI-BALYA (BALIKESIR)
|09:59:00 02-10-2025
|39,7885
|27,467
|13,7
|1,7
|Akdeniz - [10.75 km] Marmaris (Muğla)
|09:51:13 02-10-2025
|36,68639
|28,30972
|7
|1,3
|AKDENIZ
|09:51:13 02-10-2025
|36,5348
|28,3063
|25,4
|1,5
|Simav (Kütahya)
|09:44:50 02-10-2025
|39,23778
|28,93028
|7
|1,3
|EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)
|09:44:50 02-10-2025
|39,2208
|29,0338
|16,5
|1,7
|Simav (Kütahya)
|09:41:37 02-10-2025
|39,24083
|28,96639
|7
|1,5
|EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)
|09:41:37 02-10-2025
|39,1878
|28,9835
|15,5
|1,4
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|09:40:39 02-10-2025
|39,25
|28,9985
|9,5
|1,8
|Simav (Kütahya)
|09:40:38 02-10-2025
|39,25444
|28,95528
|7
|1,8
|Marmara Denizi - [24.45 km] Beylikdüzü (İstanbul)
|09:37:30 02-10-2025
|40,74667
|28,62611
|7
|2,1
|MARMARA DENIZI
|09:37:30 02-10-2025
|40,7205
|28,6272
|14
|2
|Yazıhan (Malatya)
|09:29:35 02-10-2025
|38,56306
|38,02667
|7
|2,2
|SADIKLI-YAZIHAN (MALATYA)
|09:29:34 02-10-2025
|38,5325
|37,987
|17,6
|2
|Sındırgı (Balıkesir)
|09:26:48 02-10-2025
|39,19889
|28,12667
|7
|1,2
|KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|09:26:48 02-10-2025
|39,1907
|28,0865
|11,1
|1,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|09:17:36 02-10-2025
|39,22861
|28,08389
|7
|1,9
|ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR)
|09:17:36 02-10-2025
|39,224
|28,0453
|8,5
|2
|Doğanşehir (Malatya)
|09:15:39 02-10-2025
|37,97556
|38,10111
|7
|1,4
|Doğanşehir (Malatya)
|09:13:45 02-10-2025
|37,99028
|38,10833
|7
|1,7
|KURUCAOVA-DOGANSEHIR (MALATYA)
|09:13:45 02-10-2025
|37,9657
|38,0903
|4,6
|1,5
|Çelikhan (Adıyaman)
|09:05:49 02-10-2025
|38,00639
|38,21083
|7
|1,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|09:05:13 02-10-2025
|39,21806
|28,22611
|7
|2,2
|YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|09:05:12 02-10-2025
|39,2087
|28,1787
|10,8
|2,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|08:59:18 02-10-2025
|39,23083
|28,09
|7
|2
|ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR)
|08:59:18 02-10-2025
|39,2278
|28,0623
|9
|2,4
|BEYCE-SIMAV (KUTAHYA)
|08:53:30 02-10-2025
|39,0767
|28,948
|16,9
|1,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|08:49:06 02-10-2025
|39,14806
|28,16278
|7
|1,7
|ISACA-AKHISAR (MANISA)
|08:49:06 02-10-2025
|39,1363
|28,0985
|13,1
|2,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|08:47:31 02-10-2025
|39,22917
|28,14083
|7
|0,9
|Sındırgı (Balıkesir)
|08:32:35 02-10-2025
|39,18778
|28,1875
|16,33
|1,6
|SINDIRGI (BALIKESIR)
|08:32:34 02-10-2025
|39,2405
|28,157
|8,3
|1,8
|HACIAHMETOGLU-SIMAV (KUTAHYA)
|08:10:36 02-10-2025
|39,1372
|28,9967
|20,3
|1,4
|Pütürge (Malatya)
|08:10:34 02-10-2025
|38,19444
|38,63028
|7
|1,6
|Simav (Kütahya)
|08:10:21 02-10-2025
|39,21694
|29,01361
|9,96
|1,3
|Merkez (Artvin)
|08:08:13 02-10-2025
|41,18917
|41,79111
|7
|1
|Sındırgı (Balıkesir)
|08:07:08 02-10-2025
|39,22806
|28,0675
|11,17
|2,6
|ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR)
|08:07:08 02-10-2025
|39,228
|28,0565
|13,2
|2,8
|KARACAOREN-SIMAV (KUTAHYA)
|08:06:12 02-10-2025
|39,183
|29,0188
|5,4
|2,5
|Simav (Kütahya)
|08:06:11 02-10-2025
|39,23917
|29,01722
|10,86
|2
|Marmara Denizi - [27.93 km] Beylikdüzü (İstanbul)
|08:03:25 02-10-2025
|40,72722
|28,54278
|6,99
|1,7
|MARMARA DENIZI
|08:03:21 02-10-2025
|40,7763
|28,5812
|12,1
|1,9
|Marmara Denizi - [17.67 km] Beylikdüzü (İstanbul)
|08:00:51 02-10-2025
|40,82889
|28,53944
|23,5
|1,8
|MARMARA DENIZI
|08:00:50 02-10-2025
|40,7518
|28,625
|5,1
|1,9
|Simav (Kütahya)
|07:58:11 02-10-2025
|39,24028
|28,98667
|8,92
|1,4
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|07:58:10 02-10-2025
|39,232
|29,0202
|12,2
|1,4
|Pütürge (Malatya)
|07:45:37 02-10-2025
|38,20361
|38,63944
|11,57
|1,5
|KAVAKLIDERE-PUTURGE (MALATYA)
|07:45:36 02-10-2025
|38,2558
|38,655
|3
|1,7
|Sındırgı (Balıkesir)
|07:33:08 02-10-2025
|39,20056
|28,13778
|7
|1,5
|KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|07:33:08 02-10-2025
|39,1963
|28,106
|5,2
|1,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|07:32:03 02-10-2025
|39,205
|28,17278
|6,53
|1,1
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|07:26:20 02-10-2025
|39,117
|28,118
|24,7
|1,1
|DEMIRCI-SIMAV (KUTAHYA)
|07:08:04 02-10-2025
|39,09
|28,9173
|7,6
|1,4
|MARMARA DENIZI
|07:05:25 02-10-2025
|40,775
|28,5783
|5,2
|1,7
|Simav (Kütahya)
|06:57:29 02-10-2025
|39,255
|28,92528
|10,8
|1,2
|HAMZABEY-SIMAV (KUTAHYA)
|06:57:29 02-10-2025
|39,2157
|28,951
|15,5
|1,4
|Simav (Kütahya)
|06:30:43 02-10-2025
|39,26722
|28,93778
|7,36
|1,1
|ISMETPASA-KARACABEY (BURSA)
|06:30:26 02-10-2025
|40,1522
|28,1792
|20,7
|1,3
|Ege Denizi - [89.30 km] Bodrum (Muğla)
|06:30:07 02-10-2025
|36,77583
|26,29917
|7
|2,4
|EGE DENIZI
|06:30:07 02-10-2025
|36,7523
|26,3145
|21,6
|2,7
|EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)
|06:26:32 02-10-2025
|39,2268
|29,0188
|25,4
|1,2
|Kozan (Adana)
|06:08:16 02-10-2025
|37,5525
|35,59833
|7
|1,6
|ENIZCAKIRI-KOZAN (ADANA)
|06:08:16 02-10-2025
|37,5255
|35,5902
|8,5
|1,6
|Simav (Kütahya)
|06:05:42 02-10-2025
|39,24222
|28,99111
|7,05
|1,7
|EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)
|06:05:41 02-10-2025
|39,2098
|29,0023
|13,6
|1,8
|Doğanşehir (Malatya)
|06:00:25 02-10-2025
|38,06889
|37,80583
|10,44
|1,9
|SOGUT-DOGANSEHIR (MALATYA)
|06:00:25 02-10-2025
|38,081
|37,759
|7,5
|1,7
|AKPINAR-EKINOZU (KAHRAMANMARAS)
|05:40:24 02-10-2025
|38,1002
|37,1967
|1,5
|1,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|05:40:16 02-10-2025
|39,24278
|28,12167
|4,38
|2,1
|KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR)
|05:40:16 02-10-2025
|39,2352
|28,0853
|10,5
|2,3
