Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 03 Ekim 2026
03.10.2026 00:00
Son Güncelleme: 03.10.2026 00:30
NTV
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03 Ekim 2026 son dakika AFAD son depremler ve Kandilli son dakika deprem listesi..
AFAD SON DEPREMLER LİSTESİKaynak: Afad
|Lokasyon
|Tarih/Saat
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Şiddet
|Köyceğiz (Muğla)
|02 Ekim 2026 23:57
|37.0198
|28.9948
|7.00
|1.00
|Köyceğiz (Muğla)
|02 Ekim 2026 23:53
|37.0287
|28.9687
|7.00
|1.20
|Çağlayancerit (Kahramanmaraş)
|02 Ekim 2026 23:25
|37.6978
|37.4460
|15.68
|1.60
|Ezine (Çanakkale)
|02 Ekim 2026 23:25
|39.6825
|26.3930
|15.79
|1.80
|Sındırgı (Balıkesir)
|02 Ekim 2026 23:10
|39.2210
|28.1718
|7.35
|1.70
|Ekinözü (Kahramanmaraş)
|02 Ekim 2026 23:06
|38.0577
|37.0277
|13.01
|2.50
|Ekinözü (Kahramanmaraş)
|02 Ekim 2026 22:58
|38.0600
|37.0318
|6.99
|2.70
|Ulaş (Sivas)
|02 Ekim 2026 22:23
|39.4870
|37.3480
|6.95
|1.30
|Menteşe (Muğla)
|02 Ekim 2026 22:01
|37.2267
|28.7740
|7.00
|1.60
|Beyşehir (Konya)
|02 Ekim 2026 21:55
|37.4943
|31.4882
|6.98
|1.20
|Akdeniz - [65.20 km] Gazipaşa (Antalya)
|02 Ekim 2026 21:18
|35.9437
|31.6850
|34.05
|1.60
|Simav (Kütahya)
|02 Ekim 2026 20:02
|39.2715
|28.9355
|7.54
|1.10
|Maden (Elazığ)
|02 Ekim 2026 19:59
|38.4705
|39.5302
|6.53
|0.80
|Sındırgı (Balıkesir)
|02 Ekim 2026 19:54
|39.2622
|28.1433
|9.70
|1.50
|Kelkit (Gümüşhane)
|02 Ekim 2026 19:48
|39.9617
|39.2330
|11.17
|1.40
|Göksun (Kahramanmaraş)
|02 Ekim 2026 19:12
|38.0755
|36.4912
|12.31
|1.30
|Marmara Denizi - [10.90 km] Beylikdüzü (İstanbul)
|02 Ekim 2026 19:04
|40.8735
|28.6868
|14.17
|1.60
|Sincik (Adıyaman)
|02 Ekim 2026 18:44
|38.1202
|38.4423
|13.32
|1.10
|Pazarcık (Kahramanmaraş)
|02 Ekim 2026 18:33
|37.6007
|37.3412
|7.00
|1.20
|Saimbeyli (Adana)
|02 Ekim 2026 18:32
|37.9188
|36.0827
|8.99
|0.90
|Pütürge (Malatya)
|02 Ekim 2026 18:27
|38.1660
|38.6133
|11.24
|2.00
|Achaea, Dytiki Ellada (Yunanistan)
|02 Ekim 2026 18:26
|38.1965
|21.9523
|3.81
|4.20
|Merkez (Çankırı)
|02 Ekim 2026 18:25
|40.5412
|34.0805
|7.00
|1.20
|Akdeniz - [45.99 km] Demre (Antalya)
|02 Ekim 2026 17:52
|35.8005
|29.9927
|7.08
|1.80
|Ege Denizi - Gökova Körfezi - [14.30 km] Datça (Muğla)
|02 Ekim 2026 17:36
|36.8743
|27.5787
|7.00
|0.90
|Ege Denizi - Gökova Körfezi - [16.34 km] Bodrum (Muğla)
|02 Ekim 2026 17:35
|36.9240
|27.5957
|7.00
|1.00
|Köyceğiz (Muğla)
|02 Ekim 2026 17:22
|37.0885
|28.6518
|7.00
|1.10
KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİKaynak: Kandilli
|Lokasyon
|Tarih/Saat
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Şiddet
|MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR)
|02 Ekim 2026 22:54
|39.2280
|28.1348
|14.90
|1.60
|CEMALLI-KELKIT (GUMUSHANE)
|02 Ekim 2026 22:48
|39.9423
|39.2652
|22.20
|1.90
|KANLIKAVAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|02 Ekim 2026 22:12
|38.0887
|36.6255
|7.10
|1.50
|AVCILAR ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI)
|02 Ekim 2026 22:04
|40.9252
|28.7010
|17.70
|1.40
|AKSU-SINCIK (ADIYAMAN)
|02 Ekim 2026 21:44
|38.1132
|38.4618
|14.30
|1.10
|BUYUKNACAR-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)
|02 Ekim 2026 21:33
|37.6085
|37.3138
|19.50
|1.20
|SOGUTLU-PUTURGE (MALATYA)
|02 Ekim 2026 21:27
|38.2103
|38.5928
|3.40
|2.00
|AKDENIZ
|02 Ekim 2026 20:52
|35.9138
|30.1295
|7.60
|1.80
|CEKMEKOY (ISTANBUL)
|02 Ekim 2026 20:48
|41.0227
|29.1828
|10.00
|1.20
|EGE DENIZI
|02 Ekim 2026 20:40
|36.6660
|25.6663
|8.70
|2.50
|GOKOVA KORFEZI (EGE DENIZI)
|02 Ekim 2026 20:36
|36.9177
|27.6492
|2.50
|1.30
|GOKOVA KORFEZI (EGE DENIZI)
|02 Ekim 2026 20:35
|36.9405
|27.5202
|55.10
|1.60
|KAVAKCALI-ULA (MUGLA)
|02 Ekim 2026 20:22
|37.1088
|28.6658
|5.00
|1.40
|DEDEPINARI-(ELAZIG)
|02 Ekim 2026 19:08
|38.4907
|39.1553
|12.10
|2.10
|CATKOSEDAG-ELESKIRT (AGRI)
|02 Ekim 2026 19:04
|39.9108
|42.6232
|6.80
|2.50
|ULUPINAR-KEMER (ANTALYA)
|02 Ekim 2026 17:57
|36.4633
|30.4582
|23.40
|1.90
|COKERTME-MILAS (MUGLA)
|02 Ekim 2026 17:54
|36.9890
|27.7695
|5.00
|1.40
|TASBOGAZ-MUTKI (BITLIS)
|02 Ekim 2026 17:50
|38.4050
|41.7403
|15.30
|1.80
|YENILER-SIMAV (KUTAHYA)
|02 Ekim 2026 17:34
|39.2542
|28.9527
|11.50
|1.30
|YUNANISTAN
|02 Ekim 2026 17:29
|39.5997
|23.4988
|20.50
|2.00
|YUNANISTAN
|02 Ekim 2026 17:28
|39.4817
|23.7305
|21.70
|1.60
|BAHADIRLAR-AGIN (ELAZIG)
|02 Ekim 2026 17:09
|38.9507
|38.7593
|15.30
|1.60
|KARAKOY-NALLIHAN (ANKARA)
|02 Ekim 2026 17:08
|40.1857
|31.6752
|7.90
|2.20