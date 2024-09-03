Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 03 Eylül 2024

Son depremler...Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler.. 03 Eylül 2024 deprem son dakika haberleri haberin detayında...Artçı deprem mi oldu? Son deprem büyüklüğü ne kadar? Yakınımdaki depremler nelerdir? Anlık deprem mi oldu? Son dakika canlı deprem Türkiye haritası..Kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü ve AFAD deprem haberleri..İstanbul'da deprem mi oldu? Ankara'da deprem mi oldu? İzmir'de deprem mi oldu? Hangi illerde deprem oldu ve hissedildi? Bugün deprem mi oldu? Deprem ne zaman ve kaç şiddetinde oldu? En son hangi bölgede deprem oldu? Deprem haberleriyle ilgili en çok merak edilenlerin cevabı haberde..

Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 03 Eylül 2024

03 Eylül 2024 ve Kandilli son dakika listesi..

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Onikişubat (Kahramanmaraş) 23:59:43 02-09-2024 37,93444 36,66444 7 3,7
Haseke (Suriye) - [148.86 km] Ceylanpınar (Şanlıurfa) 23:07:58 02-09-2024 35,65278 40,81111 8,34 3,3
Yeşilyurt (Malatya) 22:39:54 02-09-2024 38,21194 38,05833 6,96 2,5
Akdeniz - [33.27 km] Gazipaşa (Antalya) 21:46:57 02-09-2024 36,04389 32,03444 13,93 1,6
Ezine (Çanakkale) 21:33:07 02-09-2024 39,67306 26,3775 6,66 1,8
Maden (Elazığ) 21:30:04 02-09-2024 38,45389 39,43639 7 2,4
Maden (Elazığ) 21:28:09 02-09-2024 38,47139 39,63389 6,62 0,8
Pazarcık (Kahramanmaraş) 21:09:33 02-09-2024 37,60417 37,38833 7,04 0,7
Reyhanlı (Hatay) 21:06:38 02-09-2024 36,33389 36,40111 7,01 1,8
Kozan (Adana) 20:36:42 02-09-2024 37,64028 35,88556 7,13 0,9
Doğanşehir (Malatya) 20:30:02 02-09-2024 37,98944 37,67028 7 1,5
Sincik (Adıyaman) 19:42:21 02-09-2024 37,96917 38,55611 7 3
Göksun (Kahramanmaraş) 19:37:18 02-09-2024 38,16083 36,70528 10,65 2,6
Beypazarı (Ankara) 18:11:23 02-09-2024 40,20472 31,73778 6,96 2,1
Kemaliye (Erzincan) 18:03:05 02-09-2024 39,18583 38,45139 7 1,3
Yeşilyurt (Malatya) 17:23:46 02-09-2024 38,225 38,17639 7,01 1,5
Orhaneli (Bursa) 17:09:59 02-09-2024 39,88444 28,84111 7,27 1,2
Merkez (Osmaniye) 16:55:22 02-09-2024 37,1325 36,20889 7,08 3
Pütürge (Malatya) 16:19:25 02-09-2024 38,25194 38,67556 23,12 1
Pütürge (Malatya) 15:46:54 02-09-2024 38,17611 38,62472 7 1
Balya (Balıkesir) 15:44:24 02-09-2024 39,70111 27,61833 15,64 2,2
Ulubey (Uşak) 15:23:37 02-09-2024 38,4675 29,14222 7 0,8
Çan (Çanakkale) 14:07:19 02-09-2024 40,13583 27,04861 6,7 1,1
Çelebi (Kırıkkale) 13:45:31 02-09-2024 39,48444 33,50639 7 1,1
Çelebi (Kırıkkale) 13:40:43 02-09-2024 39,48778 33,50417 -0,034 0,9
Emet (Kütahya) 13:26:01 02-09-2024 39,36556 29,28639 7 1,2
Elbistan (Kahramanmaraş) 13:16:49 02-09-2024 38,45417 37,28444 7,59 1,4
İslahiye (Gaziantep) 13:11:50 02-09-2024 36,91556 36,52472 7,53 1,8
Tavşanlı (Kütahya) 13:05:00 02-09-2024 39,66083 29,47194 7,01 1,3
Tavşanlı (Kütahya) 13:01:42 02-09-2024 39,67111 29,47889 7 1,5
Nurhak (Kahramanmaraş) 12:55:26 02-09-2024 37,99 37,37917 7 1,6
Tire (İzmir) 12:30:46 02-09-2024 38,08833 27,52528 7 1,3
Bigadiç (Balıkesir) 12:15:09 02-09-2024 39,52333 28,13361 6,98 1,3
Gediz (Kütahya) 12:05:54 02-09-2024 39,0425 29,73944 7 1,2
Akdeniz - [159.94 km] Datça (Muğla) 10:36:02 02-09-2024 35,28028 27,10361 7 2,9
Pütürge (Malatya) 10:21:48 02-09-2024 38,20806 38,63611 11,52 1,6
Battalgazi (Malatya) 09:35:47 02-09-2024 38,21667 38,49389 7,36 1,4
Çan (Çanakkale) 09:23:24 02-09-2024 40,13944 27,04611 7 1,6
Karakoçan (Elazığ) 08:48:45 02-09-2024 38,90278 40,12333 7,39 2
Simav (Kütahya) 08:31:37 02-09-2024 38,96778 29,03639 7 1,1
Çan (Çanakkale) 08:01:43 02-09-2024 40,10111 27,02861 7 1,6
Çan (Çanakkale) 07:43:54 02-09-2024 40,13833 27,05639 7 1,8
Nallıhan (Ankara) 07:42:37 02-09-2024 40,24278 31,65917 6,99 2
Yakutiye (Erzurum) 07:26:16 02-09-2024 40,20472 41,40222 7,01 2,1
Yakutiye (Erzurum) 07:20:48 02-09-2024 40,18833 41,36389 7 1,6
Yavuzeli (Gaziantep) 07:07:52 02-09-2024 37,27444 37,54333 7 2,3
Pütürge (Malatya) 06:30:50 02-09-2024 38,2875 38,8075 7 2,2
Ninotsminda, Samtskhe-Javakheti (Gürcistan) - [45.67 km] Akyaka (Kars) 06:11:12 02-09-2024 41,31972 43,88806 6,78 2,1
Pütürge (Malatya) 05:31:09 02-09-2024 38,18583 38,63889 7 1,9
Merkez (Adıyaman) 05:09:03 02-09-2024 37,95111 38,14889 7,08 1,2
Ege Denizi - [46.01 km] Ayvacık (Çanakkale) 04:53:46 02-09-2024 39,07444 25,95306 6,8 1,5
Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) 04:33:52 02-09-2024 37,45306 36,96694 7 1,5
Onikişubat (Kahramanmaraş) 04:28:31 02-09-2024 37,84472 36,52194 6,99 1,8
Akşehir (Konya) 03:50:22 02-09-2024 38,31889 31,41 7 1,1
Merkez (Elazığ) 03:05:05 02-09-2024 38,58361 39,52472 7 1,4
Doğanşehir (Malatya) 02:58:37 02-09-2024 38,17694 37,825 19,26 1,2
Şereflikoçhisar (Ankara) 02:43:50 02-09-2024 39,23083 33,41 7,01 1
Tuşba (Van) 02:32:33 02-09-2024 38,76389 43,42278 6,99 1,1
Ege Denizi - [40.81 km] Karaburun (İzmir) 02:31:20 02-09-2024 38,95833 26,13472 14,39 1,8
Kozan (Adana) 02:08:30 02-09-2024 37,63278 35,87167 7 1,5
Akhisar (Manisa) 02:08:21 02-09-2024 38,99417 27,90722 7 1,6
Yeşilyurt (Malatya) 02:06:50 02-09-2024 38,23333 38,18556 7,01 1,6
Akhisar (Manisa) 02:05:43 02-09-2024 39,02 27,9175 15,93 1
Solhan (Bingöl) 01:53:23 02-09-2024 38,9775 40,86028 7,06 1,2
Solhan (Bingöl) 01:47:45 02-09-2024 39,0025 40,87111 5,29 1
Ege Denizi - [44.45 km] Söke (Aydın) 01:22:53 02-09-2024 37,4775 26,70806 8,1 1,5
Akçadağ (Malatya) 01:10:24 02-09-2024 38,26556 37,76833 7 2,2
Kadirli (Osmaniye) 00:52:03 02-09-2024 37,59 36,16083 9,44 2
Simav (Kütahya) 00:47:21 02-09-2024 38,97722 29,00528 9,28 1
Yeşilyurt (Malatya) 00:43:20 02-09-2024 38,25917 38,23667 7,31 1,4
KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
AKDENIZ 00:12:19 03-09-2024 36,6023 28,4933 25,7 1,6
CAMLICA-(KAHRAMANMARAS) 23:59:42 02-09-2024 37,9508 36,6877 1,5 3,8
TEKIR-(KAHRAMANMARAS) 23:52:40 02-09-2024 37,876 36,6313 5,4 1,9
SURIYE 23:07:55 02-09-2024 35,2212 40,8803 25,5 3,5
ISIKLI-YESILYURT (MALATYA) 22:39:54 02-09-2024 38,2117 38,072 5,7 2,5
AKDENIZ 21:46:57 02-09-2024 35,9968 32,1728 9,1 2,1
CAKMAKLAR-AYVACIK (CANAKKALE) 21:33:06 02-09-2024 39,675 26,3637 12,4 1,9
YONCAPINAR-MADEN (ELAZIG) 21:30:03 02-09-2024 38,4787 39,434 5 2,3
CATBAHCE-SINCIK (ADIYAMAN) 19:42:20 02-09-2024 37,9523 38,5802 3,1 3
KARAOMER-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 19:37:18 02-09-2024 38,1542 36,7228 7,2 2,6
ULUKOY-NALLIHAN (ANKARA) 18:11:22 02-09-2024 40,1527 31,709 5,2 2,5
YENIKOY-(OSMANIYE) 16:55:21 02-09-2024 37,168 36,158 5,4 2,8
YUKARIBURNAZ-ERZIN (HATAY) 16:42:31 02-09-2024 36,961 36,086 5 1,6
PATLAK-BALYA (BALIKESIR) 15:44:24 02-09-2024 39,7192 27,6112 12,8 2,3
YILDIZ-BEYPAZARI (ANKARA) 15:01:41 02-09-2024 40,272 31,7572 7,1 2,2
BOZGUC-CAN (CANAKKALE) 14:07:17 02-09-2024 40,1347 27,0613 13,1 1,5
KARAYAKUP-CELEBI (KIRIKKALE) 13:45:30 02-09-2024 39,485 33,5027 14,2 1,5
KARAYAKUP-CELEBI (KIRIKKALE) 13:40:42 02-09-2024 39,4837 33,4978 12,2 1,2
KOZLUK-KALE (MALATYA) 12:56:26 02-09-2024 38,3577 38,807 9,3 1,8
UZUNCAORMAN-HENDEK (SAKARYA) 12:07:54 02-09-2024 40,7768 30,6407 19,8 1,4
YESILOVACIK ACIKLARI-MERSIN (AKDENIZ) 11:56:37 02-09-2024 36,1362 33,7587 14,2 1,3
ARPACIKARACAY-SULUSARAY (TOKAT) 11:42:16 02-09-2024 40,0602 36,0467 7,2 2
AKDENIZ 10:36:03 02-09-2024 35,3558 26,9925 6,3 2,9
BANDIRMA ACIKLARI-BALIKESIR (MARMARA DENIZI) 09:58:11 02-09-2024 40,4687 28,123 5,2 1,6
ERDEK ACIKLARI-BALIKESIR (MARMARA DENIZI) 09:49:45 02-09-2024 40,5842 27,9305 12,6 1,4
HARMANLI-BIGA (CANAKKALE) 09:23:24 02-09-2024 40,1432 27,0545 10,7 1,6
AKPINAR-KARAKOCAN (ELAZIG) 08:48:44 02-09-2024 39,0615 40,0955 9,7 2,4
HIDIRDIVAN-SIMAV (KUTAHYA) 08:31:36 02-09-2024 38,9838 28,988 11,2 1,6
CELTIK-BIGA (CANAKKALE) 08:01:43 02-09-2024 40,1417 27,072 10,8 1,8
DIKMEN-BIGA (CANAKKALE) 07:43:54 02-09-2024 40,1177 27,1063 5,3 2,1
HIRKATEPE-BEYPAZARI (ANKARA) 07:42:36 02-09-2024 40,1962 31,7408 18 2,2
CIFTLIKKOY-TORTUM (ERZURUM) 07:26:17 02-09-2024 40,2965 41,4845 5,4 2,2
ORENLI-YAVUZELI (GAZIANTEP) 07:07:51 02-09-2024 37,2703 37,5 5 2,4
CANAKCI-KALE (MALATYA) 06:30:50 02-09-2024 38,3485 38,7878 5 2
GURCISTAN 06:11:10 02-09-2024 41,4218 43,961 9,6 2,3
KAMISTAS-(MALATYA) 05:31:08 02-09-2024 38,2878 38,6752 4,3 1,8
MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) 04:53:47 02-09-2024 39,1857 25,9563 9,8 1,6
SEREFOGLU-(KAHRAMANMARAS) 04:33:52 02-09-2024 37,4593 36,9388 5 1,5
KUMARLI-(KAHRAMANMARAS) 04:28:30 02-09-2024 37,8738 36,5117 5,4 1,8
KAPAKLI-ILGIN (KONYA) 03:50:12 02-09-2024 38,2812 31,79 5,3 1,2
ACIOZ-SEREFLIKOCHISAR (ANKARA) 02:43:50 02-09-2024 39,203 33,3915 5,3 1,5
MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) 02:31:21 02-09-2024 38,9997 26,2197 10,7 2
CULLUUSAGI-KOZAN (ADANA) 02:08:30 02-09-2024 37,6613 35,8615 6,9 1,2
GOKCEAHMET-AKHISAR (MANISA) 02:08:22 02-09-2024 38,9932 27,844 5 1,4
IKIZCE-YESILYURT (MALATYA) 02:06:50 02-09-2024 38,2788 38,2037 10,7 1,6
ONIKI ADALAR (AKDENIZ) 01:22:53 02-09-2024 37,4487 26,7082 5,4 1,6
CEVIRME-AKCADAG (MALATYA) 01:10:24 02-09-2024 38,2763 37,7447 8,2 2,2
KOSEPINARI-KADIRLI (OSMANIYE) 00:52:03 02-09-2024 37,5978 36,1285 5 2
HIDIRDIVAN-SIMAV (KUTAHYA) 00:47:19 02-09-2024 38,981 28,995 13,4 1,3
KARAOMER-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 00:42:45 02-09-2024 38,1195 36,663 8 1,2

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