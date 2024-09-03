Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 03 Eylül 2024

03 Eylül 2024 son dakika AFAD son depremler ve Kandilli son dakika deprem listesi..
|AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
|Lokasyon
|Saat / Tarih
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Büyüklük
|Onikişubat (Kahramanmaraş)
|23:59:43 02-09-2024
|37,93444
|36,66444
|7
|3,7
|Haseke (Suriye) - [148.86 km] Ceylanpınar (Şanlıurfa)
|23:07:58 02-09-2024
|35,65278
|40,81111
|8,34
|3,3
|Yeşilyurt (Malatya)
|22:39:54 02-09-2024
|38,21194
|38,05833
|6,96
|2,5
|Akdeniz - [33.27 km] Gazipaşa (Antalya)
|21:46:57 02-09-2024
|36,04389
|32,03444
|13,93
|1,6
|Ezine (Çanakkale)
|21:33:07 02-09-2024
|39,67306
|26,3775
|6,66
|1,8
|Maden (Elazığ)
|21:30:04 02-09-2024
|38,45389
|39,43639
|7
|2,4
|Maden (Elazığ)
|21:28:09 02-09-2024
|38,47139
|39,63389
|6,62
|0,8
|Pazarcık (Kahramanmaraş)
|21:09:33 02-09-2024
|37,60417
|37,38833
|7,04
|0,7
|Reyhanlı (Hatay)
|21:06:38 02-09-2024
|36,33389
|36,40111
|7,01
|1,8
|Kozan (Adana)
|20:36:42 02-09-2024
|37,64028
|35,88556
|7,13
|0,9
|Doğanşehir (Malatya)
|20:30:02 02-09-2024
|37,98944
|37,67028
|7
|1,5
|Sincik (Adıyaman)
|19:42:21 02-09-2024
|37,96917
|38,55611
|7
|3
|Göksun (Kahramanmaraş)
|19:37:18 02-09-2024
|38,16083
|36,70528
|10,65
|2,6
|Beypazarı (Ankara)
|18:11:23 02-09-2024
|40,20472
|31,73778
|6,96
|2,1
|Kemaliye (Erzincan)
|18:03:05 02-09-2024
|39,18583
|38,45139
|7
|1,3
|Yeşilyurt (Malatya)
|17:23:46 02-09-2024
|38,225
|38,17639
|7,01
|1,5
|Orhaneli (Bursa)
|17:09:59 02-09-2024
|39,88444
|28,84111
|7,27
|1,2
|Merkez (Osmaniye)
|16:55:22 02-09-2024
|37,1325
|36,20889
|7,08
|3
|Pütürge (Malatya)
|16:19:25 02-09-2024
|38,25194
|38,67556
|23,12
|1
|Pütürge (Malatya)
|15:46:54 02-09-2024
|38,17611
|38,62472
|7
|1
|Balya (Balıkesir)
|15:44:24 02-09-2024
|39,70111
|27,61833
|15,64
|2,2
|Ulubey (Uşak)
|15:23:37 02-09-2024
|38,4675
|29,14222
|7
|0,8
|Çan (Çanakkale)
|14:07:19 02-09-2024
|40,13583
|27,04861
|6,7
|1,1
|Çelebi (Kırıkkale)
|13:45:31 02-09-2024
|39,48444
|33,50639
|7
|1,1
|Çelebi (Kırıkkale)
|13:40:43 02-09-2024
|39,48778
|33,50417
|-0,034
|0,9
|Emet (Kütahya)
|13:26:01 02-09-2024
|39,36556
|29,28639
|7
|1,2
|Elbistan (Kahramanmaraş)
|13:16:49 02-09-2024
|38,45417
|37,28444
|7,59
|1,4
|İslahiye (Gaziantep)
|13:11:50 02-09-2024
|36,91556
|36,52472
|7,53
|1,8
|Tavşanlı (Kütahya)
|13:05:00 02-09-2024
|39,66083
|29,47194
|7,01
|1,3
|Tavşanlı (Kütahya)
|13:01:42 02-09-2024
|39,67111
|29,47889
|7
|1,5
|Nurhak (Kahramanmaraş)
|12:55:26 02-09-2024
|37,99
|37,37917
|7
|1,6
|Tire (İzmir)
|12:30:46 02-09-2024
|38,08833
|27,52528
|7
|1,3
|Bigadiç (Balıkesir)
|12:15:09 02-09-2024
|39,52333
|28,13361
|6,98
|1,3
|Gediz (Kütahya)
|12:05:54 02-09-2024
|39,0425
|29,73944
|7
|1,2
|Akdeniz - [159.94 km] Datça (Muğla)
|10:36:02 02-09-2024
|35,28028
|27,10361
|7
|2,9
|Pütürge (Malatya)
|10:21:48 02-09-2024
|38,20806
|38,63611
|11,52
|1,6
|Battalgazi (Malatya)
|09:35:47 02-09-2024
|38,21667
|38,49389
|7,36
|1,4
|Çan (Çanakkale)
|09:23:24 02-09-2024
|40,13944
|27,04611
|7
|1,6
|Karakoçan (Elazığ)
|08:48:45 02-09-2024
|38,90278
|40,12333
|7,39
|2
|Simav (Kütahya)
|08:31:37 02-09-2024
|38,96778
|29,03639
|7
|1,1
|Çan (Çanakkale)
|08:01:43 02-09-2024
|40,10111
|27,02861
|7
|1,6
|Çan (Çanakkale)
|07:43:54 02-09-2024
|40,13833
|27,05639
|7
|1,8
|Nallıhan (Ankara)
|07:42:37 02-09-2024
|40,24278
|31,65917
|6,99
|2
|Yakutiye (Erzurum)
|07:26:16 02-09-2024
|40,20472
|41,40222
|7,01
|2,1
|Yakutiye (Erzurum)
|07:20:48 02-09-2024
|40,18833
|41,36389
|7
|1,6
|Yavuzeli (Gaziantep)
|07:07:52 02-09-2024
|37,27444
|37,54333
|7
|2,3
|Pütürge (Malatya)
|06:30:50 02-09-2024
|38,2875
|38,8075
|7
|2,2
|Ninotsminda, Samtskhe-Javakheti (Gürcistan) - [45.67 km] Akyaka (Kars)
|06:11:12 02-09-2024
|41,31972
|43,88806
|6,78
|2,1
|Pütürge (Malatya)
|05:31:09 02-09-2024
|38,18583
|38,63889
|7
|1,9
|Merkez (Adıyaman)
|05:09:03 02-09-2024
|37,95111
|38,14889
|7,08
|1,2
|Ege Denizi - [46.01 km] Ayvacık (Çanakkale)
|04:53:46 02-09-2024
|39,07444
|25,95306
|6,8
|1,5
|Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)
|04:33:52 02-09-2024
|37,45306
|36,96694
|7
|1,5
|Onikişubat (Kahramanmaraş)
|04:28:31 02-09-2024
|37,84472
|36,52194
|6,99
|1,8
|Akşehir (Konya)
|03:50:22 02-09-2024
|38,31889
|31,41
|7
|1,1
|Merkez (Elazığ)
|03:05:05 02-09-2024
|38,58361
|39,52472
|7
|1,4
|Doğanşehir (Malatya)
|02:58:37 02-09-2024
|38,17694
|37,825
|19,26
|1,2
|Şereflikoçhisar (Ankara)
|02:43:50 02-09-2024
|39,23083
|33,41
|7,01
|1
|Tuşba (Van)
|02:32:33 02-09-2024
|38,76389
|43,42278
|6,99
|1,1
|Ege Denizi - [40.81 km] Karaburun (İzmir)
|02:31:20 02-09-2024
|38,95833
|26,13472
|14,39
|1,8
|Kozan (Adana)
|02:08:30 02-09-2024
|37,63278
|35,87167
|7
|1,5
|Akhisar (Manisa)
|02:08:21 02-09-2024
|38,99417
|27,90722
|7
|1,6
|Yeşilyurt (Malatya)
|02:06:50 02-09-2024
|38,23333
|38,18556
|7,01
|1,6
|Akhisar (Manisa)
|02:05:43 02-09-2024
|39,02
|27,9175
|15,93
|1
|Solhan (Bingöl)
|01:53:23 02-09-2024
|38,9775
|40,86028
|7,06
|1,2
|Solhan (Bingöl)
|01:47:45 02-09-2024
|39,0025
|40,87111
|5,29
|1
|Ege Denizi - [44.45 km] Söke (Aydın)
|01:22:53 02-09-2024
|37,4775
|26,70806
|8,1
|1,5
|Akçadağ (Malatya)
|01:10:24 02-09-2024
|38,26556
|37,76833
|7
|2,2
|Kadirli (Osmaniye)
|00:52:03 02-09-2024
|37,59
|36,16083
|9,44
|2
|Simav (Kütahya)
|00:47:21 02-09-2024
|38,97722
|29,00528
|9,28
|1
|Yeşilyurt (Malatya)
|00:43:20 02-09-2024
|38,25917
|38,23667
|7,31
|1,4
|KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
|Lokasyon
|Saat / Tarih
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Büyüklük
|AKDENIZ
|00:12:19 03-09-2024
|36,6023
|28,4933
|25,7
|1,6
|CAMLICA-(KAHRAMANMARAS)
|23:59:42 02-09-2024
|37,9508
|36,6877
|1,5
|3,8
|TEKIR-(KAHRAMANMARAS)
|23:52:40 02-09-2024
|37,876
|36,6313
|5,4
|1,9
|SURIYE
|23:07:55 02-09-2024
|35,2212
|40,8803
|25,5
|3,5
|ISIKLI-YESILYURT (MALATYA)
|22:39:54 02-09-2024
|38,2117
|38,072
|5,7
|2,5
|AKDENIZ
|21:46:57 02-09-2024
|35,9968
|32,1728
|9,1
|2,1
|CAKMAKLAR-AYVACIK (CANAKKALE)
|21:33:06 02-09-2024
|39,675
|26,3637
|12,4
|1,9
|YONCAPINAR-MADEN (ELAZIG)
|21:30:03 02-09-2024
|38,4787
|39,434
|5
|2,3
|CATBAHCE-SINCIK (ADIYAMAN)
|19:42:20 02-09-2024
|37,9523
|38,5802
|3,1
|3
|KARAOMER-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|19:37:18 02-09-2024
|38,1542
|36,7228
|7,2
|2,6
|ULUKOY-NALLIHAN (ANKARA)
|18:11:22 02-09-2024
|40,1527
|31,709
|5,2
|2,5
|YENIKOY-(OSMANIYE)
|16:55:21 02-09-2024
|37,168
|36,158
|5,4
|2,8
|YUKARIBURNAZ-ERZIN (HATAY)
|16:42:31 02-09-2024
|36,961
|36,086
|5
|1,6
|PATLAK-BALYA (BALIKESIR)
|15:44:24 02-09-2024
|39,7192
|27,6112
|12,8
|2,3
|YILDIZ-BEYPAZARI (ANKARA)
|15:01:41 02-09-2024
|40,272
|31,7572
|7,1
|2,2
|BOZGUC-CAN (CANAKKALE)
|14:07:17 02-09-2024
|40,1347
|27,0613
|13,1
|1,5
|KARAYAKUP-CELEBI (KIRIKKALE)
|13:45:30 02-09-2024
|39,485
|33,5027
|14,2
|1,5
|KARAYAKUP-CELEBI (KIRIKKALE)
|13:40:42 02-09-2024
|39,4837
|33,4978
|12,2
|1,2
|KOZLUK-KALE (MALATYA)
|12:56:26 02-09-2024
|38,3577
|38,807
|9,3
|1,8
|UZUNCAORMAN-HENDEK (SAKARYA)
|12:07:54 02-09-2024
|40,7768
|30,6407
|19,8
|1,4
|YESILOVACIK ACIKLARI-MERSIN (AKDENIZ)
|11:56:37 02-09-2024
|36,1362
|33,7587
|14,2
|1,3
|ARPACIKARACAY-SULUSARAY (TOKAT)
|11:42:16 02-09-2024
|40,0602
|36,0467
|7,2
|2
|AKDENIZ
|10:36:03 02-09-2024
|35,3558
|26,9925
|6,3
|2,9
|BANDIRMA ACIKLARI-BALIKESIR (MARMARA DENIZI)
|09:58:11 02-09-2024
|40,4687
|28,123
|5,2
|1,6
|ERDEK ACIKLARI-BALIKESIR (MARMARA DENIZI)
|09:49:45 02-09-2024
|40,5842
|27,9305
|12,6
|1,4
|HARMANLI-BIGA (CANAKKALE)
|09:23:24 02-09-2024
|40,1432
|27,0545
|10,7
|1,6
|AKPINAR-KARAKOCAN (ELAZIG)
|08:48:44 02-09-2024
|39,0615
|40,0955
|9,7
|2,4
|HIDIRDIVAN-SIMAV (KUTAHYA)
|08:31:36 02-09-2024
|38,9838
|28,988
|11,2
|1,6
|CELTIK-BIGA (CANAKKALE)
|08:01:43 02-09-2024
|40,1417
|27,072
|10,8
|1,8
|DIKMEN-BIGA (CANAKKALE)
|07:43:54 02-09-2024
|40,1177
|27,1063
|5,3
|2,1
|HIRKATEPE-BEYPAZARI (ANKARA)
|07:42:36 02-09-2024
|40,1962
|31,7408
|18
|2,2
|CIFTLIKKOY-TORTUM (ERZURUM)
|07:26:17 02-09-2024
|40,2965
|41,4845
|5,4
|2,2
|ORENLI-YAVUZELI (GAZIANTEP)
|07:07:51 02-09-2024
|37,2703
|37,5
|5
|2,4
|CANAKCI-KALE (MALATYA)
|06:30:50 02-09-2024
|38,3485
|38,7878
|5
|2
|GURCISTAN
|06:11:10 02-09-2024
|41,4218
|43,961
|9,6
|2,3
|KAMISTAS-(MALATYA)
|05:31:08 02-09-2024
|38,2878
|38,6752
|4,3
|1,8
|MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)
|04:53:47 02-09-2024
|39,1857
|25,9563
|9,8
|1,6
|SEREFOGLU-(KAHRAMANMARAS)
|04:33:52 02-09-2024
|37,4593
|36,9388
|5
|1,5
|KUMARLI-(KAHRAMANMARAS)
|04:28:30 02-09-2024
|37,8738
|36,5117
|5,4
|1,8
|KAPAKLI-ILGIN (KONYA)
|03:50:12 02-09-2024
|38,2812
|31,79
|5,3
|1,2
|ACIOZ-SEREFLIKOCHISAR (ANKARA)
|02:43:50 02-09-2024
|39,203
|33,3915
|5,3
|1,5
|MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)
|02:31:21 02-09-2024
|38,9997
|26,2197
|10,7
|2
|CULLUUSAGI-KOZAN (ADANA)
|02:08:30 02-09-2024
|37,6613
|35,8615
|6,9
|1,2
|GOKCEAHMET-AKHISAR (MANISA)
|02:08:22 02-09-2024
|38,9932
|27,844
|5
|1,4
|IKIZCE-YESILYURT (MALATYA)
|02:06:50 02-09-2024
|38,2788
|38,2037
|10,7
|1,6
|ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
|01:22:53 02-09-2024
|37,4487
|26,7082
|5,4
|1,6
|CEVIRME-AKCADAG (MALATYA)
|01:10:24 02-09-2024
|38,2763
|37,7447
|8,2
|2,2
|KOSEPINARI-KADIRLI (OSMANIYE)
|00:52:03 02-09-2024
|37,5978
|36,1285
|5
|2
|HIDIRDIVAN-SIMAV (KUTAHYA)
|00:47:19 02-09-2024
|38,981
|28,995
|13,4
|1,3
|KARAOMER-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|00:42:45 02-09-2024
|38,1195
|36,663
|8
|1,2
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