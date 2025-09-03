Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 03 Eylül 2025
Son depremler...Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler.. 03 Eylül 2025 deprem son dakika haberleri haberin detayında...Artçı deprem mi oldu? Son deprem büyüklüğü ne kadar? Yakınımdaki depremler nelerdir? Anlık deprem mi oldu? Son dakika canlı deprem Türkiye haritası..Kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü ve AFAD deprem haberleri..İstanbul'da deprem mi oldu? Ankara'da deprem mi oldu? İzmir'de deprem mi oldu? Hangi illerde deprem oldu ve hissedildi? Bugün deprem mi oldu? Deprem ne zaman ve kaç şiddetinde oldu? En son hangi bölgede deprem oldu? Deprem haberleriyle ilgili en çok merak edilenlerin cevabı haberde..
son dakika deprem mi oldu?
03 Eylül 2025 son dakika AFAD son depremler ve Kandilli son dakika deprem listesi..
|AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
|Lokasyon
|Saat / Tarih
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Büyüklük
|Sındırgı (Balıkesir)
|00:18:12 03-09-2025
|39,27139
|28,08639
|7
|1,7
|Sındırgı (Balıkesir)
|00:11:55 03-09-2025
|39,24278
|28,14
|6,8
|1,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|00:07:59 03-09-2025
|39,22056
|28,03917
|9,3
|1,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|00:07:32 03-09-2025
|39,15944
|28,28194
|7
|1
|Battalgazi (Malatya)
|00:04:08 03-09-2025
|38,14167
|38,575
|7
|1,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|23:58:52 02-09-2025
|39,25417
|28,20139
|12,13
|1,1
|Akçadağ (Malatya)
|23:51:03 02-09-2025
|38,46222
|38,06833
|7
|1,3
|ILICAK-AKCADAG (MALATYA)
|23:51:02 02-09-2025
|38,4642
|38,0988
|5
|1,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|23:39:54 02-09-2025
|39,19722
|28,15083
|8,58
|1,6
|KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|23:39:53 02-09-2025
|39,1882
|28,1055
|15,9
|1,7
|Çelikhan (Adıyaman)
|23:17:56 02-09-2025
|38,12694
|38,32639
|7,07
|1
|Kuşadası (Aydın)
|23:15:16 02-09-2025
|37,68361
|27,03111
|6,86
|2,3
|MILLI PARK-KUSADASI (AYDIN)
|23:15:16 02-09-2025
|37,6695
|27,0255
|7,7
|2,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|23:14:33 02-09-2025
|39,21111
|28,15139
|5,64
|1,6
|YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|23:14:32 02-09-2025
|39,2205
|28,1785
|10,1
|1,7
|Sındırgı (Balıkesir)
|22:52:49 02-09-2025
|39,21694
|28,17417
|8,5
|1,3
|YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|22:52:48 02-09-2025
|39,1958
|28,1785
|8,6
|1,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|22:40:53 02-09-2025
|39,21833
|28,19361
|6,32
|1,2
|BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|22:40:53 02-09-2025
|39,176
|28,2378
|4,8
|1,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|22:37:01 02-09-2025
|39,25611
|28,09889
|6,65
|1,1
|ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR)
|22:37:01 02-09-2025
|39,2293
|28,059
|13,8
|1,2
|Marmara Denizi - [25.53 km] Silivri (İstanbul)
|22:32:32 02-09-2025
|40,83694
|28,27583
|5,1
|1,5
|SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI)
|22:32:31 02-09-2025
|40,8553
|28,2588
|16,9
|1,9
|Sındırgı (Balıkesir)
|22:22:36 02-09-2025
|39,20028
|28,10972
|7,02
|1,5
|ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|22:22:36 02-09-2025
|39,1702
|28,1085
|9,9
|1,4
|BULGARISTAN
|22:06:30 02-09-2025
|42,7185
|22,7507
|123,5
|3,7
|Sındırgı (Balıkesir)
|22:05:21 02-09-2025
|39,22583
|28,08306
|10,65
|2,8
|KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|22:05:21 02-09-2025
|39,2123
|28,0827
|9,5
|2,7
|Sındırgı (Balıkesir)
|22:03:00 02-09-2025
|39,20556
|28,23
|5,11
|1,9
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|22:02:59 02-09-2025
|39,1712
|28,1487
|22,7
|2
|Sındırgı (Balıkesir)
|21:56:50 02-09-2025
|39,20417
|28,1075
|4,98
|1,1
|Çavdır (Burdur)
|21:53:24 02-09-2025
|37,10694
|29,71528
|13,94
|1,6
|YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|21:50:05 02-09-2025
|39,122
|28,2945
|4,7
|1,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|21:46:43 02-09-2025
|39,20611
|28,14556
|8,18
|1,1
|Pütürge (Malatya)
|21:44:41 02-09-2025
|38,27444
|38,72944
|13,49
|1,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|21:38:09 02-09-2025
|39,17583
|28,11972
|7
|0,9
|Sındırgı (Balıkesir)
|21:33:27 02-09-2025
|39,26667
|28,09222
|7,01
|1,2
|KIZILGUR-SINDIRGI (BALIKESIR)
|21:33:26 02-09-2025
|39,2438
|28,0188
|12,7
|1,2
|Serik (Antalya)
|21:08:44 02-09-2025
|37,09167
|31,03861
|35,81
|1,6
|Sındırgı (Balıkesir)
|21:05:07 02-09-2025
|39,20083
|28,21972
|5,38
|1,5
|ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR)
|21:05:07 02-09-2025
|39,2007
|28,211
|12
|1,6
|Sındırgı (Balıkesir)
|21:02:33 02-09-2025
|39,24111
|28,05222
|8,02
|1,5
|SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR)
|21:02:32 02-09-2025
|39,23
|28,0008
|7,4
|1,9
|BOSTANBASI-YESILYURT (MALATYA)
|20:47:00 02-09-2025
|38,3293
|38,2447
|14
|1,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|20:31:34 02-09-2025
|39,18444
|28,13806
|7
|2,2
|KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|20:31:33 02-09-2025
|39,2077
|28,128
|13,6
|2,3
|KIZILGUR-SINDIRGI (BALIKESIR)
|20:29:43 02-09-2025
|39,2685
|28,0188
|5,3
|1,2
|AKKOCALI-AKHISAR (MANISA)
|20:25:48 02-09-2025
|39,1933
|27,9818
|9,2
|1,3
|DANACAYIRI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|20:20:17 02-09-2025
|39,234
|28,2693
|20,3
|1,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|20:20:16 02-09-2025
|39,22694
|28,34139
|7
|1,1
|Akçadağ (Malatya)
|20:10:14 02-09-2025
|38,32833
|37,8775
|8,43
|1,2
|DURULOVA-AKCADAG (MALATYA)
|20:10:12 02-09-2025
|38,3525
|37,8338
|4,9
|1,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|19:56:46 02-09-2025
|39,19056
|28,25861
|7
|1,7
|ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR)
|19:56:45 02-09-2025
|39,1837
|28,2193
|16
|1,8
|Sındırgı (Balıkesir)
|19:39:38 02-09-2025
|39,25194
|28,02167
|7
|1,2
|SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR)
|19:39:37 02-09-2025
|39,2062
|28,0032
|14,2
|1,6
|KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|19:39:00 02-09-2025
|39,2068
|28,1072
|16,3
|1,6
|Biga (Çanakkale)
|19:26:03 02-09-2025
|40,25806
|27,4675
|7
|1,2
|CELEBILER-SINDIRGI (BALIKESIR)
|18:59:01 02-09-2025
|39,272
|28,1785
|5,4
|1,3
|KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|18:38:09 02-09-2025
|39,2053
|28,068
|11,3
|1,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|18:22:37 02-09-2025
|39,24861
|28,05806
|7
|1,6
|ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR)
|18:22:36 02-09-2025
|39,2267
|28,0498
|10,9
|1,8
|Sındırgı (Balıkesir)
|18:17:01 02-09-2025
|39,24694
|28,13389
|7
|1,9
|MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR)
|18:17:01 02-09-2025
|39,2477
|28,1423
|13,7
|2,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|18:02:27 02-09-2025
|39,2525
|28,08694
|7
|1,7
|ALACAATLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|18:02:27 02-09-2025
|39,2468
|28,0645
|12
|1,6
|Orhaneli (Bursa)
|17:52:21 02-09-2025
|39,87583
|28,85722
|7
|1,7
|DELIBALLILAR-ORHANELI (BURSA)
|17:52:21 02-09-2025
|39,9415
|28,9952
|10,7
|1,7
|AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
|17:44:44 02-09-2025
|39,16
|28,2023
|15,7
|2
|Sındırgı (Balıkesir)
|17:43:56 02-09-2025
|39,245
|28,05667
|6,99
|2,6
|ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR)
|17:43:55 02-09-2025
|39,2302
|28,045
|13
|3
|Sındırgı (Balıkesir)
|17:43:17 02-09-2025
|39,24833
|28,00083
|7,41
|2
|EGRIDERE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|17:43:16 02-09-2025
|39,2452
|27,9962
|9,8
|2,8
|SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR)
|17:41:17 02-09-2025
|39,2218
|27,9938
|10,8
|2
|Sındırgı (Balıkesir)
|17:17:42 02-09-2025
|39,18139
|28,25278
|7,14
|1,8
|BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|17:17:42 02-09-2025
|39,1645
|28,2347
|10,6
|2,2
|Ninotsminda, Samtskhe-Javakheti (Gürcistan) - [38.87 km] Akyaka (Kars)
|17:17:02 02-09-2025
|41,20861
|43,94583
|14,04
|2,6
|ERMENISTAN
|17:17:00 02-09-2025
|41,1413
|43,9623
|4,7
|2,6
|Sındırgı (Balıkesir)
|17:06:43 02-09-2025
|39,17806
|28,21806
|7
|1,3
|AKDENIZ
|16:59:47 02-09-2025
|35,9815
|31,7012
|30,5
|2,3
|ZEYTINADA-GAZIPASA (ANTALYA)
|16:34:53 02-09-2025
|36,055
|32,422
|18,4
|1,7
|Sındırgı (Balıkesir)
|16:21:59 02-09-2025
|39,23444
|28,16694
|7,76
|1,6
|MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR)
|16:21:59 02-09-2025
|39,2205
|28,1593
|7,8
|1,8
|Sındırgı (Balıkesir)
|16:19:44 02-09-2025
|39,13667
|28,10306
|7,31
|1,4
|YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|16:11:03 02-09-2025
|39,2085
|28,1563
|9
|1,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|16:11:02 02-09-2025
|39,18222
|28,13639
|6,6
|1,6
|Sındırgı (Balıkesir)
|15:46:12 02-09-2025
|39,10833
|28,2775
|6,93
|1,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|15:45:46 02-09-2025
|39,2675
|28,16333
|7,62
|1,3
|ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR)
|15:34:37 02-09-2025
|39,23
|28,0558
|13,7
|1,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|15:23:31 02-09-2025
|39,18639
|28,24111
|6,99
|1,5
|ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR)
|15:23:31 02-09-2025
|39,1893
|28,214
|9,2
|1,8
|Sındırgı (Balıkesir)
|15:16:28 02-09-2025
|39,20306
|28,19028
|6,8
|2,5
|YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|15:16:27 02-09-2025
|39,1882
|28,1818
|13,8
|2,7
|Sındırgı (Balıkesir)
|15:09:51 02-09-2025
|39,23056
|28,17389
|9,01
|1,5
|YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|15:09:51 02-09-2025
|39,2195
|28,1622
|8
|1,6
|Sungurlu (Çorum)
|14:56:07 02-09-2025
|40,07389
|34,14306
|7
|1
|Sındırgı (Balıkesir)
|14:46:06 02-09-2025
|39,20333
|28,22472
|6,82
|2,6
|ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR)
|14:46:06 02-09-2025
|39,1922
|28,2117
|12,3
|2,7
|Sındırgı (Balıkesir)
|14:44:03 02-09-2025
|39,21111
|28,15833
|7
|1,7
|YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|14:44:02 02-09-2025
|39,2193
|28,1632
|9,7
|2
|Sındırgı (Balıkesir)
|14:39:31 02-09-2025
|39,20944
|28,155
|7,76
|1,7
|ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|14:39:31 02-09-2025
|39,19
|28,1537
|13,1
|1,9
|Sındırgı (Balıkesir)
|14:19:12 02-09-2025
|39,15083
|28,20528
|7
|1,7
|AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
|14:19:11 02-09-2025
|39,1457
|28,1763
|14,3
|1,8
|Sındırgı (Balıkesir)
|14:00:58 02-09-2025
|39,21778
|28,16833
|8,4
|1,3
|AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
|14:00:58 02-09-2025
|39,1755
|28,1875
|12,5
|1,7
|BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|13:57:02 02-09-2025
|39,1738
|28,2257
|10,9
|1,8
|Sındırgı (Balıkesir)
|13:57:01 02-09-2025
|39,1875
|28,23917
|7,78
|1,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|13:51:20 02-09-2025
|39,21667
|28,08472
|7
|1,6
|ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR)
|13:51:19 02-09-2025
|39,2287
|28,0743
|9,2
|1,9
|Akdeniz - [34.71 km] Seydikemer (Muğla)
|13:51:14 02-09-2025
|36,19111
|28,91889
|7
|1,6
|Sındırgı (Balıkesir)
|13:40:19 02-09-2025
|39,20889
|28,1575
|7
|1,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|13:38:32 02-09-2025
|39,20833
|28,15889
|8,24
|1,4
|YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|13:38:32 02-09-2025
|39,2217
|28,1855
|9,9
|1,6
|Çubuk (Ankara)
|13:22:04 02-09-2025
|40,19389
|32,87083
|7,29
|1,5
|SIGIRLIHACI-CUBUK (ANKARA)
|13:22:04 02-09-2025
|40,138
|32,9412
|9
|1,7
|Sındırgı (Balıkesir)
|13:09:13 02-09-2025
|39,195
|28,24417
|8,44
|2
|ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR)
|13:09:12 02-09-2025
|39,1838
|28,2258
|11,9
|2,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|13:05:45 02-09-2025
|39,28722
|28,0875
|8,85
|1,9
|ALACAATLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|13:05:45 02-09-2025
|39,2677
|28,0613
|6,6
|1,9
|Bala (Ankara)
|13:05:14 02-09-2025
|39,45222
|33,2575
|7
|1
|SIRAPINAR-BALA (ANKARA)
|13:05:14 02-09-2025
|39,4917
|33,2417
|12,4
|1,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|13:00:05 02-09-2025
|39,17944
|28,16722
|10,19
|3,4
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|13:00:05 02-09-2025
|39,1772
|28,1555
|10,1
|3,4
|Doğanşehir (Malatya)
|12:58:20 02-09-2025
|38,12778
|37,95528
|8,7
|1,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|12:55:46 02-09-2025
|39,23917
|28,15861
|7,16
|2,9
|SINDIRGI (BALIKESIR)
|12:55:46 02-09-2025
|39,2318
|28,1625
|9,9
|3
|Çelikhan (Adıyaman)
|12:53:15 02-09-2025
|38,08667
|38,37583
|7
|1
|Sındırgı (Balıkesir)
|12:52:01 02-09-2025
|39,21028
|28,16028
|5,05
|1,9
|YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|12:52:00 02-09-2025
|39,1983
|28,1537
|12,2
|2,2
|YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|12:49:58 02-09-2025
|39,14
|28,3208
|5,1
|1,4
|KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|12:49:03 02-09-2025
|39,2038
|28,0652
|10,2
|1,5
|Battalgazi (Malatya)
|12:46:14 02-09-2025
|38,33472
|38,41139
|7
|1,2
|Kınık (İzmir)
|12:36:52 02-09-2025
|39,09778
|27,41
|7,76
|1,5
|Keskin (Kırıkkale)
|12:32:12 02-09-2025
|39,57639
|33,64639
|6,36
|0,9
|Sındırgı (Balıkesir)
|12:26:18 02-09-2025
|39,11667
|28,25861
|7,01
|1,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|12:25:49 02-09-2025
|39,13917
|28,13833
|6,92
|1,3
|Buharkent (Aydın)
|12:17:52 02-09-2025
|37,95028
|28,81
|7
|1,7
|KIZILDERE-BUHARKENT (AYDIN)
|12:17:52 02-09-2025
|37,9525
|28,798
|3,3
|1,9
|Gölbaşı (Adıyaman)
|12:07:38 02-09-2025
|37,77583
|37,71083
|7,11
|1,8
|AKCAKAYA-GOLBASI (ADIYAMAN)
|12:07:38 02-09-2025
|37,8012
|37,7018
|6,8
|1,7
|Sındırgı (Balıkesir)
|12:03:08 02-09-2025
|39,22222
|28,13722
|6,2
|1,7
|KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|12:03:07 02-09-2025
|39,2007
|28,1187
|12,1
|2
|Sındırgı (Balıkesir)
|11:55:12 02-09-2025
|39,23056
|28,07722
|6,34
|1,6
|KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|11:55:12 02-09-2025
|39,2092
|28,0727
|12,1
|1,9
|Sındırgı (Balıkesir)
|11:51:40 02-09-2025
|39,20722
|28,17306
|8,7
|1,6
|ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|11:51:39 02-09-2025
|39,1915
|28,1463
|15,6
|1,6
|Sındırgı (Balıkesir)
|11:39:51 02-09-2025
|39,26778
|27,96361
|8,43
|1,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|11:31:59 02-09-2025
|39,19056
|28,22917
|6,84
|1,2
|CALTILI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|11:31:59 02-09-2025
|39,2323
|28,2247
|15,5
|1,3
|Simav (Kütahya)
|11:30:46 02-09-2025
|39,13444
|28,95722
|6,92
|1
|Sındırgı (Balıkesir)
|11:22:35 02-09-2025
|39,24667
|27,99194
|7
|1,3
|SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR)
|11:22:35 02-09-2025
|39,2235
|27,9945
|13,3
|1,6
|Sındırgı (Balıkesir)
|11:04:24 02-09-2025
|39,15833
|28,15833
|4,55
|1,1
|Milas (Muğla)
|11:00:23 02-09-2025
|37,16944
|27,88944
|7
|1,3
|KARACAAGAC-MILAS (MUGLA)
|11:00:22 02-09-2025
|37,1517
|27,9168
|0
|1,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|10:42:27 02-09-2025
|39,1825
|28,13472
|7
|1,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|10:40:01 02-09-2025
|39,1925
|28,13528
|7
|1,1
|ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|10:40:01 02-09-2025
|39,1882
|28,1167
|8,4
|1,1
|Pütürge (Malatya)
|10:33:22 02-09-2025
|38,30139
|38,81167
|9,11
|1,4
|Pütürge (Malatya)
|10:29:09 02-09-2025
|38,30694
|38,825
|9,67
|1,4
|Saimbeyli (Adana)
|10:23:11 02-09-2025
|38,10278
|36,22444
|7
|1,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|10:19:32 02-09-2025
|39,22083
|28,10278
|6,15
|2,3
|KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|10:19:32 02-09-2025
|39,2042
|28,0853
|12,5
|2,7
|Sındırgı (Balıkesir)
|10:10:39 02-09-2025
|39,26056
|28,09278
|9,69
|1,9
|ALACAATLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|10:10:39 02-09-2025
|39,2588
|28,086
|12,5
|2
|YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|10:02:48 02-09-2025
|39,1897
|28,1687
|13,2
|1,8
|IBILLER-SINDIRGI (BALIKESIR)
|09:57:29 02-09-2025
|39,269
|28,1197
|10
|1,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|09:47:10 02-09-2025
|39,20306
|28,22
|7
|2,5
|AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
|09:47:10 02-09-2025
|39,1837
|28,2032
|12,5
|2,6
|Sındırgı (Balıkesir)
|09:37:39 02-09-2025
|39,25111
|28,18444
|6,22
|1,7
|SINDIRGI (BALIKESIR)
|09:37:38 02-09-2025
|39,2353
|28,1832
|12,3
|1,8
|MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR)
|09:36:00 02-09-2025
|39,2152
|28,1317
|14,7
|1,2
|ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|09:28:32 02-09-2025
|39,1897
|28,1478
|5,2
|1,3
|Ege Denizi - [05.92 km] Ayvacık (Çanakkale)
|09:27:50 02-09-2025
|39,43944
|26,32222
|7
|1,4
|MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)
|09:27:49 02-09-2025
|39,4038
|26,2802
|13,6
|1,6
|Sincik (Adıyaman)
|09:09:43 02-09-2025
|38,08694
|38,495
|7
|1,9
|KARAKOSE-SINCIK (ADIYAMAN)
|09:09:43 02-09-2025
|38,0888
|38,511
|11,8
|2
|Sındırgı (Balıkesir)
|09:03:15 02-09-2025
|39,15222
|28,24028
|7
|1,4
|BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|09:03:14 02-09-2025
|39,1728
|28,2358
|12,6
|1,7
|Sındırgı (Balıkesir)
|08:56:55 02-09-2025
|39,27028
|28,105
|8,36
|2,4
|KUCUKBUKU-SINDIRGI (BALIKESIR)
|08:56:55 02-09-2025
|39,2607
|28,0887
|9,2
|2,4
|Ege Denizi - [15.59 km] Ayvacık (Çanakkale)
|08:49:57 02-09-2025
|39,61056
|25,9675
|9,33
|1,5
|GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI)
|08:49:57 02-09-2025
|39,6013
|25,9743
|10,8
|1,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|08:44:16 02-09-2025
|39,20056
|28,19833
|7
|1,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|08:43:40 02-09-2025
|39,25639
|28,15194
|10,83
|1,2
|Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)
|08:40:49 02-09-2025
|37,35778
|37,09139
|13,19
|1,9
|EMIROGLU-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)
|08:40:49 02-09-2025
|37,3367
|37,0465
|7,5
|1,8
|Sındırgı (Balıkesir)
|08:38:53 02-09-2025
|39,1975
|28,09417
|7
|1,2
|ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|08:38:53 02-09-2025
|39,2023
|28,1242
|12,5
|1,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|08:30:05 02-09-2025
|39,23306
|28,13472
|6,55
|0,8
|Sındırgı (Balıkesir)
|08:19:43 02-09-2025
|39,1825
|28,22333
|8,67
|1,9
|AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
|08:19:43 02-09-2025
|39,173
|28,204
|10,9
|2
|Sındırgı (Balıkesir)
|08:18:37 02-09-2025
|39,21611
|28,08833
|7
|1,5
|KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|08:18:37 02-09-2025
|39,1968
|28,0655
|9,3
|1,9
|KARAGUR-SINDIRGI (BALIKESIR)
|08:04:04 02-09-2025
|39,2567
|28,106
|7,2
|2,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|08:04:03 02-09-2025
|39,27056
|28,10972
|7,82
|1,8
|Sivrice (Elazığ)
|07:56:40 02-09-2025
|38,40833
|39,10944
|7
|1,4
|KAVAKKOY-SIVRICE (ELAZIG)
|07:56:39 02-09-2025
|38,4418
|39,1637
|3,6
|1,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|07:53:26 02-09-2025
|39,22444
|28,16722
|7,85
|1,2
|ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|07:53:26 02-09-2025
|39,1893
|28,1305
|17,7
|1,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|07:32:17 02-09-2025
|39,19833
|28,23972
|10,47
|2,1
|AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
|07:32:17 02-09-2025
|39,1823
|28,2183
|9,2
|2,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|07:21:28 02-09-2025
|39,19028
|28,23111
|10,08
|1,8
|AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
|07:21:28 02-09-2025
|39,1753
|28,2058
|9,3
|2,1
|ALACAATLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|07:12:11 02-09-2025
|39,2505
|28,0752
|12,7
|1,6
|Sındırgı (Balıkesir)
|07:09:23 02-09-2025
|39,24139
|28,19722
|5,05
|2
|PURSUNLER-SINDIRGI (BALIKESIR)
|07:09:23 02-09-2025
|39,2218
|28,197
|8,8
|2,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|07:04:18 02-09-2025
|39,24556
|28,00278
|9,23
|2
|HACET-KIRKAGAC (MANISA)
|07:04:18 02-09-2025
|39,2435
|27,9972
|9,4
|2,4
|AKKOCALI-AKHISAR (MANISA)
|06:49:47 02-09-2025
|39,2032
|27,9647
|8,4
|1,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|06:48:50 02-09-2025
|39,19389
|28,17472
|6,86
|2
|YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|06:48:50 02-09-2025
|39,1938
|28,1578
|12,1
|2,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|06:48:01 02-09-2025
|39,2375
|28,085
|7,09
|1,5
|BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|06:48:01 02-09-2025
|39,245
|28,126
|5,4
|1,9
|EGE DENIZI
|06:47:29 02-09-2025
|35,9002
|25,794
|17,1
|2
|Sındırgı (Balıkesir)
|06:36:15 02-09-2025
|39,21
|28,13333
|8,15
|1,5
|ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|06:36:15 02-09-2025
|39,1978
|28,1317
|8,8
|1,8
|AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
|06:35:10 02-09-2025
|39,1793
|28,215
|11,2
|1,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|06:35:09 02-09-2025
|39,21833
|28,17889
|7
|1,1
|KISACIK-AYVACIK (CANAKKALE)
|06:28:38 02-09-2025
|39,6527
|26,5532
|9,4
|1,7
|Sındırgı (Balıkesir)
|06:23:28 02-09-2025
|39,21667
|28,18528
|6,06
|0,8
|Yeşilyurt (Malatya)
|06:18:25 02-09-2025
|38,22556
|38,11111
|6,87
|1,3
|OLUKLU-YESILYURT (MALATYA)
|06:18:24 02-09-2025
|38,2067
|38,1082
|5,3
|1,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|06:15:31 02-09-2025
|39,22722
|28,22472
|5,59
|0,7
|HACET-KIRKAGAC (MANISA)
|06:09:22 02-09-2025
|39,2298
|27,9615
|15,1
|1,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|06:07:36 02-09-2025
|39,21917
|28,16694
|10,09
|2,3
|ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|06:07:36 02-09-2025
|39,2015
|28,1468
|8,9
|2,7
|Sındırgı (Balıkesir)
|06:05:20 02-09-2025
|39,23583
|27,99472
|7
|1,1
|HACET-KIRKAGAC (MANISA)
|06:05:20 02-09-2025
|39,2307
|27,9877
|7,1
|1,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|05:53:22 02-09-2025
|39,26278
|28,09306
|7,03
|1
|ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR)
|05:53:21 02-09-2025
|39,2215
|28,051
|18,6
|1,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|05:39:45 02-09-2025
|39,14139
|28,22472
|7,13
|1
|BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|05:39:45 02-09-2025
|39,1308
|28,2277
|15,7
|1,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|05:34:13 02-09-2025
|39,16917
|28,21556
|8,07
|2,5
|AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
|05:34:13 02-09-2025
|39,1528
|28,2022
|14,4
|2,8
|Şereflikoçhisar (Ankara)
|05:24:47 02-09-2025
|39,15194
|33,30917
|7
|1,3
|AKIN-SEREFLIKOCHISAR (ANKARA)
|05:24:47 02-09-2025
|39,1168
|33,2765
|3,6
|1,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|05:21:38 02-09-2025
|39,20917
|28,18694
|7
|1,4
|MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR)
|05:21:37 02-09-2025
|39,2113
|28,145
|7,3
|1,7
|KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|05:04:45 02-09-2025
|39,128
|28,1905
|13,3
|1,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|05:03:28 02-09-2025
|39,24167
|28,06222
|7,48
|1,5
|ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR)
|05:03:28 02-09-2025
|39,2247
|28,0408
|9
|1,8
|Sındırgı (Balıkesir)
|05:02:42 02-09-2025
|39,24194
|28,205
|5,59
|0,9
|Sındırgı (Balıkesir)
|04:48:59 02-09-2025
|39,21167
|28,12722
|7
|0,8
|Sındırgı (Balıkesir)
|04:46:30 02-09-2025
|39,19694
|28,17972
|5,75
|1,2
|YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|04:46:29 02-09-2025
|39,2232
|28,1752
|11,9
|1,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|04:30:38 02-09-2025
|39,24944
|28,13917
|8,63
|1,1
|BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|04:30:37 02-09-2025
|39,2272
|28,1052
|7,7
|1,3
|Pütürge (Malatya)
|04:28:50 02-09-2025
|38,13833
|38,635
|7
|1,3
|BASMEZRA-PUTURGE (MALATYA)
|04:28:50 02-09-2025
|38,1503
|38,6323
|5,1
|1,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|04:26:23 02-09-2025
|39,23667
|28,16028
|13,08
|0,9
|Pütürge (Malatya)
|04:26:12 02-09-2025
|38,23528
|38,8025
|7
|0,8
|Sındırgı (Balıkesir)
|04:22:21 02-09-2025
|39,20417
|28,20361
|7
|1
|Sındırgı (Balıkesir)
|04:20:44 02-09-2025
|39,25667
|28,13389
|11,84
|1,4
|KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR)
|04:20:44 02-09-2025
|39,231
|28,1015
|6,5
|1,7
|Sındırgı (Balıkesir)
|04:19:55 02-09-2025
|39,19583
|28,21194
|6,02
|1,7
|AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
|04:19:55 02-09-2025
|39,1697
|28,1885
|8,3
|2
|KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|04:15:46 02-09-2025
|39,2025
|28,1158
|4,8
|1,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|04:07:20 02-09-2025
|39,21778
|28,18333
|8,46
|1,2
|AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
|04:07:20 02-09-2025
|39,18
|28,2025
|12,1
|1,2
|Sincik (Adıyaman)
|03:58:34 02-09-2025
|38,11722
|38,46472
|7
|0,8
|Sındırgı (Balıkesir)
|03:55:30 02-09-2025
|39,23694
|28,20278
|5,6
|2
|PURSUNLER-SINDIRGI (BALIKESIR)
|03:55:30 02-09-2025
|39,2323
|28,1943
|9,5
|2,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|03:49:31 02-09-2025
|39,22222
|28,21528
|7
|0,9
|ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR)
|03:49:30 02-09-2025
|39,2175
|28,2243
|6,6
|1,1
|Kırkağaç (Manisa)
|03:48:49 02-09-2025
|39,23111
|27,95694
|7
|0,8
|Sındırgı (Balıkesir)
|03:46:56 02-09-2025
|39,20528
|28,12028
|7,93
|1,2
|Akçadağ (Malatya)
|03:43:28 02-09-2025
|38,25583
|37,82111
|8,25
|1,1
|HARUNUSAGI-AKCADAG (MALATYA)
|03:43:27 02-09-2025
|38,2418
|37,725
|12,2
|1,3
|GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI)
|03:41:42 02-09-2025
|40,4115
|28,8758
|5,4
|1,9
|Marmara Denizi - Gemlik Körfezi - [05.80 km] Mudanya (Bursa)
|03:41:41 02-09-2025
|40,43361
|28,87278
|6,96
|1,6
|SOGUTLU-AKHISAR (MANISA)
|03:40:07 02-09-2025
|39,1805
|28,0008
|9,3
|1,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|03:40:06 02-09-2025
|39,23611
|28,03694
|12,04
|1
|Sındırgı (Balıkesir)
|03:38:42 02-09-2025
|39,25639
|28,05194
|7,19
|0,8
|KIZILGUR-SINDIRGI (BALIKESIR)
|03:38:42 02-09-2025
|39,2698
|28,001
|5,6
|0,9
|Yeşilyurt (Malatya)
|03:30:48 02-09-2025
|38,3025
|38,25667
|7
|0,8
|Beytüşşebap (Şırnak)
|03:30:32 02-09-2025
|37,52778
|42,69306
|8,5
|1,3
|SENOBA-ULUDERE (SIRNAK)
|03:30:32 02-09-2025
|37,5273
|42,6797
|7,2
|1,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|03:29:43 02-09-2025
|39,24444
|28,12222
|8,97
|1,2
|BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|03:29:43 02-09-2025
|39,2342
|28,1142
|7,7
|1,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|03:27:53 02-09-2025
|39,27806
|28,18889
|7
|0,8
|Sındırgı (Balıkesir)
|03:20:19 02-09-2025
|39,18722
|28,17833
|5,67
|0,8
|Sındırgı (Balıkesir)
|03:17:29 02-09-2025
|39,20083
|28,17028
|10,3
|2,5
|YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|03:17:28 02-09-2025
|39,1942
|28,1642
|8
|2,8
|Sındırgı (Balıkesir)
|03:15:27 02-09-2025
|39,23944
|28,17444
|9,72
|1,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|03:14:41 02-09-2025
|39,23694
|28,13444
|9,27
|1,7
|KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|03:14:41 02-09-2025
|39,2135
|28,118
|8,9
|2
|Sındırgı (Balıkesir)
|03:14:26 02-09-2025
|39,195
|28,14083
|11,76
|1,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|03:11:45 02-09-2025
|39,17972
|28,20472
|6,17
|1,5
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|03:11:44 02-09-2025
|39,1787
|28,1715
|9,4
|1,7
|Sındırgı (Balıkesir)
|03:10:36 02-09-2025
|39,19583
|28,1975
|7,37
|2,3
|AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
|03:10:36 02-09-2025
|39,171
|28,1785
|13,7
|2,6
|Sındırgı (Balıkesir)
|03:03:14 02-09-2025
|39,25528
|28,13833
|10,47
|1,1
|MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR)
|03:03:14 02-09-2025
|39,2407
|28,1525
|10,8
|1,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|03:02:43 02-09-2025
|39,23611
|28,15222
|8,25
|1
|Sındırgı (Balıkesir)
|03:00:18 02-09-2025
|39,25139
|28,10444
|8,08
|0,9
|MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR)
|03:00:18 02-09-2025
|39,239
|28,1372
|6,3
|1
|Sındırgı (Balıkesir)
|02:59:10 02-09-2025
|39,1525
|28,20333
|7,69
|1,2
|AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
|02:59:10 02-09-2025
|39,165
|28,2087
|12,3
|1,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|02:54:00 02-09-2025
|39,18861
|28,16611
|6,18
|0,9
|YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|02:53:59 02-09-2025
|39,2068
|28,1853
|5,4
|1,1
|GOKOVA KORFEZI (EGE DENIZI)
|02:49:01 02-09-2025
|36,981
|28,169
|2,6
|1,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|02:47:48 02-09-2025
|39,17333
|28,25417
|7
|1,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|02:38:43 02-09-2025
|39,205
|28,2525
|6,8
|2
|ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR)
|02:38:43 02-09-2025
|39,1892
|28,2443
|10,5
|2,2
|Yazıhan (Malatya)
|02:33:59 02-09-2025
|38,54083
|38,02083
|10,43
|1,8
|IRIAGAC-YAZIHAN (MALATYA)
|02:33:58 02-09-2025
|38,5453
|37,9972
|2,9
|2
|Sındırgı (Balıkesir)
|02:31:08 02-09-2025
|39,1775
|28,16861
|7
|1
|YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|02:31:07 02-09-2025
|39,2078
|28,1652
|7,4
|1,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|02:30:03 02-09-2025
|39,17167
|28,16528
|7
|1
|KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|02:30:02 02-09-2025
|39,1935
|28,0887
|14,1
|0,9
|Sındırgı (Balıkesir)
|02:29:29 02-09-2025
|39,19056
|28,1225
|7
|1
|ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|02:29:28 02-09-2025
|39,1962
|28,1365
|4,8
|1,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|02:28:36 02-09-2025
|39,21361
|28,14722
|9,82
|0,8
|Sındırgı (Balıkesir)
|02:22:16 02-09-2025
|39,21139
|28,17139
|7
|1
|Marmara Denizi - Gemlik Körfezi - [05.46 km] Mudanya (Bursa)
|02:16:21 02-09-2025
|40,4025
|28,95583
|7,58
|2,2
|ALTINTAS-MUDANYA (BURSA)
|02:16:21 02-09-2025
|40,3867
|28,9693
|6,2
|2,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|02:15:18 02-09-2025
|39,22444
|28,18583
|7
|1,1
|YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|02:15:18 02-09-2025
|39,1917
|28,1853
|17,8
|1,2
|YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|02:12:54 02-09-2025
|39,1435
|28,2867
|10,4
|1,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|02:12:53 02-09-2025
|39,17944
|28,23944
|7
|1,2
|Düziçi (Osmaniye)
|02:06:35 02-09-2025
|37,30472
|36,34528
|7,02
|2,7
|CERCIOGLU-DUZICI (OSMANIYE)
|02:06:35 02-09-2025
|37,3233
|36,3035
|6,1
|2,6
|Akçadağ (Malatya)
|02:03:36 02-09-2025
|38,25944
|37,76083
|7
|1,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|02:03:35 02-09-2025
|39,20167
|28,25944
|7,62
|1,8
|ASLANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|02:03:35 02-09-2025
|39,2
|28,2767
|9,5
|1,8
|Sındırgı (Balıkesir)
|02:01:34 02-09-2025
|39,23556
|28,07083
|7
|1,7
|ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR)
|02:01:34 02-09-2025
|39,2295
|28,0507
|7,3
|1,9
|Sındırgı (Balıkesir)
|01:51:42 02-09-2025
|39,17083
|28,21222
|7
|1,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|01:51:02 02-09-2025
|39,21472
|28,23444
|5,35
|1
|Sındırgı (Balıkesir)
|01:45:48 02-09-2025
|39,20194
|28,12056
|4,22
|1,2
|ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|01:45:48 02-09-2025
|39,194
|28,1385
|7,6
|1,6
|Çaygören Barajı - [01.69 km] Sındırgı (Balıkesir)
|01:43:36 02-09-2025
|39,24389
|28,22167
|7
|1,1
|KOBAKLAR-GORDES (MANISA)
|01:42:11 02-09-2025
|39,089
|28,328
|16,2
|1,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|01:42:10 02-09-2025
|39,18917
|28,27472
|7
|1,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|01:41:50 02-09-2025
|39,19111
|28,16111
|8,93
|1,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|01:35:38 02-09-2025
|39,20667
|28,26583
|5,83
|1,8
|ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR)
|01:35:37 02-09-2025
|39,1837
|28,2553
|13,4
|2
|Sındırgı (Balıkesir)
|01:32:52 02-09-2025
|39,22639
|28,19694
|7
|0,9
|Sındırgı (Balıkesir)
|01:22:18 02-09-2025
|39,20556
|28,24972
|7
|0,9
|Akdeniz - Mersin Körfezi - [18.94 km] Mezitli (Mersin)
|01:17:59 02-09-2025
|36,60306
|34,6525
|7
|1,5
|AKDENIZ
|01:17:58 02-09-2025
|36,5018
|34,7482
|5,4
|1,8
|Sındırgı (Balıkesir)
|01:02:29 02-09-2025
|39,20444
|28,24222
|5,23
|0,9
