Son depremler...Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler.. 03 Eylül 2025 deprem son dakika haberleri

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Sındırgı (Balıkesir) 00:18:12 03-09-2025 39,27139 28,08639 7 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 00:11:55 03-09-2025 39,24278 28,14 6,8 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 00:07:59 03-09-2025 39,22056 28,03917 9,3 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 00:07:32 03-09-2025 39,15944 28,28194 7 1
Battalgazi (Malatya) 00:04:08 03-09-2025 38,14167 38,575 7 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 23:58:52 02-09-2025 39,25417 28,20139 12,13 1,1
Akçadağ (Malatya) 23:51:03 02-09-2025 38,46222 38,06833 7 1,3
ILICAK-AKCADAG (MALATYA) 23:51:02 02-09-2025 38,4642 38,0988 5 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 23:39:54 02-09-2025 39,19722 28,15083 8,58 1,6
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:39:53 02-09-2025 39,1882 28,1055 15,9 1,7
Çelikhan (Adıyaman) 23:17:56 02-09-2025 38,12694 38,32639 7,07 1
Kuşadası (Aydın) 23:15:16 02-09-2025 37,68361 27,03111 6,86 2,3
MILLI PARK-KUSADASI (AYDIN) 23:15:16 02-09-2025 37,6695 27,0255 7,7 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 23:14:33 02-09-2025 39,21111 28,15139 5,64 1,6
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:14:32 02-09-2025 39,2205 28,1785 10,1 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 22:52:49 02-09-2025 39,21694 28,17417 8,5 1,3
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:52:48 02-09-2025 39,1958 28,1785 8,6 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 22:40:53 02-09-2025 39,21833 28,19361 6,32 1,2
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:40:53 02-09-2025 39,176 28,2378 4,8 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 22:37:01 02-09-2025 39,25611 28,09889 6,65 1,1
ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:37:01 02-09-2025 39,2293 28,059 13,8 1,2
Marmara Denizi - [25.53 km] Silivri (İstanbul) 22:32:32 02-09-2025 40,83694 28,27583 5,1 1,5
SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) 22:32:31 02-09-2025 40,8553 28,2588 16,9 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 22:22:36 02-09-2025 39,20028 28,10972 7,02 1,5
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:22:36 02-09-2025 39,1702 28,1085 9,9 1,4
BULGARISTAN 22:06:30 02-09-2025 42,7185 22,7507 123,5 3,7
Sındırgı (Balıkesir) 22:05:21 02-09-2025 39,22583 28,08306 10,65 2,8
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:05:21 02-09-2025 39,2123 28,0827 9,5 2,7
Sındırgı (Balıkesir) 22:03:00 02-09-2025 39,20556 28,23 5,11 1,9
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:02:59 02-09-2025 39,1712 28,1487 22,7 2
Sındırgı (Balıkesir) 21:56:50 02-09-2025 39,20417 28,1075 4,98 1,1
Çavdır (Burdur) 21:53:24 02-09-2025 37,10694 29,71528 13,94 1,6
YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:50:05 02-09-2025 39,122 28,2945 4,7 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 21:46:43 02-09-2025 39,20611 28,14556 8,18 1,1
Pütürge (Malatya) 21:44:41 02-09-2025 38,27444 38,72944 13,49 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 21:38:09 02-09-2025 39,17583 28,11972 7 0,9
Sındırgı (Balıkesir) 21:33:27 02-09-2025 39,26667 28,09222 7,01 1,2
KIZILGUR-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:33:26 02-09-2025 39,2438 28,0188 12,7 1,2
Serik (Antalya) 21:08:44 02-09-2025 37,09167 31,03861 35,81 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 21:05:07 02-09-2025 39,20083 28,21972 5,38 1,5
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:05:07 02-09-2025 39,2007 28,211 12 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 21:02:33 02-09-2025 39,24111 28,05222 8,02 1,5
SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:02:32 02-09-2025 39,23 28,0008 7,4 1,9
BOSTANBASI-YESILYURT (MALATYA) 20:47:00 02-09-2025 38,3293 38,2447 14 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 20:31:34 02-09-2025 39,18444 28,13806 7 2,2
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:31:33 02-09-2025 39,2077 28,128 13,6 2,3
KIZILGUR-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:29:43 02-09-2025 39,2685 28,0188 5,3 1,2
AKKOCALI-AKHISAR (MANISA) 20:25:48 02-09-2025 39,1933 27,9818 9,2 1,3
DANACAYIRI-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:20:17 02-09-2025 39,234 28,2693 20,3 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 20:20:16 02-09-2025 39,22694 28,34139 7 1,1
Akçadağ (Malatya) 20:10:14 02-09-2025 38,32833 37,8775 8,43 1,2
DURULOVA-AKCADAG (MALATYA) 20:10:12 02-09-2025 38,3525 37,8338 4,9 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 19:56:46 02-09-2025 39,19056 28,25861 7 1,7
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 19:56:45 02-09-2025 39,1837 28,2193 16 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 19:39:38 02-09-2025 39,25194 28,02167 7 1,2
SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR) 19:39:37 02-09-2025 39,2062 28,0032 14,2 1,6
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 19:39:00 02-09-2025 39,2068 28,1072 16,3 1,6
Biga (Çanakkale) 19:26:03 02-09-2025 40,25806 27,4675 7 1,2
CELEBILER-SINDIRGI (BALIKESIR) 18:59:01 02-09-2025 39,272 28,1785 5,4 1,3
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 18:38:09 02-09-2025 39,2053 28,068 11,3 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 18:22:37 02-09-2025 39,24861 28,05806 7 1,6
ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) 18:22:36 02-09-2025 39,2267 28,0498 10,9 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 18:17:01 02-09-2025 39,24694 28,13389 7 1,9
MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) 18:17:01 02-09-2025 39,2477 28,1423 13,7 2,2
Sındırgı (Balıkesir) 18:02:27 02-09-2025 39,2525 28,08694 7 1,7
ALACAATLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 18:02:27 02-09-2025 39,2468 28,0645 12 1,6
Orhaneli (Bursa) 17:52:21 02-09-2025 39,87583 28,85722 7 1,7
DELIBALLILAR-ORHANELI (BURSA) 17:52:21 02-09-2025 39,9415 28,9952 10,7 1,7
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 17:44:44 02-09-2025 39,16 28,2023 15,7 2
Sındırgı (Balıkesir) 17:43:56 02-09-2025 39,245 28,05667 6,99 2,6
ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) 17:43:55 02-09-2025 39,2302 28,045 13 3
Sındırgı (Balıkesir) 17:43:17 02-09-2025 39,24833 28,00083 7,41 2
EGRIDERE-SINDIRGI (BALIKESIR) 17:43:16 02-09-2025 39,2452 27,9962 9,8 2,8
SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR) 17:41:17 02-09-2025 39,2218 27,9938 10,8 2
Sındırgı (Balıkesir) 17:17:42 02-09-2025 39,18139 28,25278 7,14 1,8
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 17:17:42 02-09-2025 39,1645 28,2347 10,6 2,2
Ninotsminda, Samtskhe-Javakheti (Gürcistan) - [38.87 km] Akyaka (Kars) 17:17:02 02-09-2025 41,20861 43,94583 14,04 2,6
ERMENISTAN 17:17:00 02-09-2025 41,1413 43,9623 4,7 2,6
Sındırgı (Balıkesir) 17:06:43 02-09-2025 39,17806 28,21806 7 1,3
AKDENIZ 16:59:47 02-09-2025 35,9815 31,7012 30,5 2,3
ZEYTINADA-GAZIPASA (ANTALYA) 16:34:53 02-09-2025 36,055 32,422 18,4 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 16:21:59 02-09-2025 39,23444 28,16694 7,76 1,6
MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) 16:21:59 02-09-2025 39,2205 28,1593 7,8 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 16:19:44 02-09-2025 39,13667 28,10306 7,31 1,4
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 16:11:03 02-09-2025 39,2085 28,1563 9 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 16:11:02 02-09-2025 39,18222 28,13639 6,6 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 15:46:12 02-09-2025 39,10833 28,2775 6,93 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 15:45:46 02-09-2025 39,2675 28,16333 7,62 1,3
ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) 15:34:37 02-09-2025 39,23 28,0558 13,7 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 15:23:31 02-09-2025 39,18639 28,24111 6,99 1,5
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 15:23:31 02-09-2025 39,1893 28,214 9,2 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 15:16:28 02-09-2025 39,20306 28,19028 6,8 2,5
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 15:16:27 02-09-2025 39,1882 28,1818 13,8 2,7
Sındırgı (Balıkesir) 15:09:51 02-09-2025 39,23056 28,17389 9,01 1,5
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 15:09:51 02-09-2025 39,2195 28,1622 8 1,6
Sungurlu (Çorum) 14:56:07 02-09-2025 40,07389 34,14306 7 1
Sındırgı (Balıkesir) 14:46:06 02-09-2025 39,20333 28,22472 6,82 2,6
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 14:46:06 02-09-2025 39,1922 28,2117 12,3 2,7
Sındırgı (Balıkesir) 14:44:03 02-09-2025 39,21111 28,15833 7 1,7
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 14:44:02 02-09-2025 39,2193 28,1632 9,7 2
Sındırgı (Balıkesir) 14:39:31 02-09-2025 39,20944 28,155 7,76 1,7
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 14:39:31 02-09-2025 39,19 28,1537 13,1 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 14:19:12 02-09-2025 39,15083 28,20528 7 1,7
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 14:19:11 02-09-2025 39,1457 28,1763 14,3 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 14:00:58 02-09-2025 39,21778 28,16833 8,4 1,3
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 14:00:58 02-09-2025 39,1755 28,1875 12,5 1,7
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 13:57:02 02-09-2025 39,1738 28,2257 10,9 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 13:57:01 02-09-2025 39,1875 28,23917 7,78 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 13:51:20 02-09-2025 39,21667 28,08472 7 1,6
ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) 13:51:19 02-09-2025 39,2287 28,0743 9,2 1,9
Akdeniz - [34.71 km] Seydikemer (Muğla) 13:51:14 02-09-2025 36,19111 28,91889 7 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 13:40:19 02-09-2025 39,20889 28,1575 7 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 13:38:32 02-09-2025 39,20833 28,15889 8,24 1,4
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 13:38:32 02-09-2025 39,2217 28,1855 9,9 1,6
Çubuk (Ankara) 13:22:04 02-09-2025 40,19389 32,87083 7,29 1,5
SIGIRLIHACI-CUBUK (ANKARA) 13:22:04 02-09-2025 40,138 32,9412 9 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 13:09:13 02-09-2025 39,195 28,24417 8,44 2
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 13:09:12 02-09-2025 39,1838 28,2258 11,9 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 13:05:45 02-09-2025 39,28722 28,0875 8,85 1,9
ALACAATLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 13:05:45 02-09-2025 39,2677 28,0613 6,6 1,9
Bala (Ankara) 13:05:14 02-09-2025 39,45222 33,2575 7 1
SIRAPINAR-BALA (ANKARA) 13:05:14 02-09-2025 39,4917 33,2417 12,4 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 13:00:05 02-09-2025 39,17944 28,16722 10,19 3,4
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 13:00:05 02-09-2025 39,1772 28,1555 10,1 3,4
Doğanşehir (Malatya) 12:58:20 02-09-2025 38,12778 37,95528 8,7 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 12:55:46 02-09-2025 39,23917 28,15861 7,16 2,9
SINDIRGI (BALIKESIR) 12:55:46 02-09-2025 39,2318 28,1625 9,9 3
Çelikhan (Adıyaman) 12:53:15 02-09-2025 38,08667 38,37583 7 1
Sındırgı (Balıkesir) 12:52:01 02-09-2025 39,21028 28,16028 5,05 1,9
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 12:52:00 02-09-2025 39,1983 28,1537 12,2 2,2
YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 12:49:58 02-09-2025 39,14 28,3208 5,1 1,4
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 12:49:03 02-09-2025 39,2038 28,0652 10,2 1,5
Battalgazi (Malatya) 12:46:14 02-09-2025 38,33472 38,41139 7 1,2
Kınık (İzmir) 12:36:52 02-09-2025 39,09778 27,41 7,76 1,5
Keskin (Kırıkkale) 12:32:12 02-09-2025 39,57639 33,64639 6,36 0,9
Sındırgı (Balıkesir) 12:26:18 02-09-2025 39,11667 28,25861 7,01 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 12:25:49 02-09-2025 39,13917 28,13833 6,92 1,3
Buharkent (Aydın) 12:17:52 02-09-2025 37,95028 28,81 7 1,7
KIZILDERE-BUHARKENT (AYDIN) 12:17:52 02-09-2025 37,9525 28,798 3,3 1,9
Gölbaşı (Adıyaman) 12:07:38 02-09-2025 37,77583 37,71083 7,11 1,8
AKCAKAYA-GOLBASI (ADIYAMAN) 12:07:38 02-09-2025 37,8012 37,7018 6,8 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 12:03:08 02-09-2025 39,22222 28,13722 6,2 1,7
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 12:03:07 02-09-2025 39,2007 28,1187 12,1 2
Sındırgı (Balıkesir) 11:55:12 02-09-2025 39,23056 28,07722 6,34 1,6
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 11:55:12 02-09-2025 39,2092 28,0727 12,1 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 11:51:40 02-09-2025 39,20722 28,17306 8,7 1,6
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 11:51:39 02-09-2025 39,1915 28,1463 15,6 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 11:39:51 02-09-2025 39,26778 27,96361 8,43 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 11:31:59 02-09-2025 39,19056 28,22917 6,84 1,2
CALTILI-SINDIRGI (BALIKESIR) 11:31:59 02-09-2025 39,2323 28,2247 15,5 1,3
Simav (Kütahya) 11:30:46 02-09-2025 39,13444 28,95722 6,92 1
Sındırgı (Balıkesir) 11:22:35 02-09-2025 39,24667 27,99194 7 1,3
SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR) 11:22:35 02-09-2025 39,2235 27,9945 13,3 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 11:04:24 02-09-2025 39,15833 28,15833 4,55 1,1
Milas (Muğla) 11:00:23 02-09-2025 37,16944 27,88944 7 1,3
KARACAAGAC-MILAS (MUGLA) 11:00:22 02-09-2025 37,1517 27,9168 0 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 10:42:27 02-09-2025 39,1825 28,13472 7 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 10:40:01 02-09-2025 39,1925 28,13528 7 1,1
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 10:40:01 02-09-2025 39,1882 28,1167 8,4 1,1
Pütürge (Malatya) 10:33:22 02-09-2025 38,30139 38,81167 9,11 1,4
Pütürge (Malatya) 10:29:09 02-09-2025 38,30694 38,825 9,67 1,4
Saimbeyli (Adana) 10:23:11 02-09-2025 38,10278 36,22444 7 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 10:19:32 02-09-2025 39,22083 28,10278 6,15 2,3
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 10:19:32 02-09-2025 39,2042 28,0853 12,5 2,7
Sındırgı (Balıkesir) 10:10:39 02-09-2025 39,26056 28,09278 9,69 1,9
ALACAATLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 10:10:39 02-09-2025 39,2588 28,086 12,5 2
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 10:02:48 02-09-2025 39,1897 28,1687 13,2 1,8
IBILLER-SINDIRGI (BALIKESIR) 09:57:29 02-09-2025 39,269 28,1197 10 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 09:47:10 02-09-2025 39,20306 28,22 7 2,5
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 09:47:10 02-09-2025 39,1837 28,2032 12,5 2,6
Sındırgı (Balıkesir) 09:37:39 02-09-2025 39,25111 28,18444 6,22 1,7
SINDIRGI (BALIKESIR) 09:37:38 02-09-2025 39,2353 28,1832 12,3 1,8
MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) 09:36:00 02-09-2025 39,2152 28,1317 14,7 1,2
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 09:28:32 02-09-2025 39,1897 28,1478 5,2 1,3
Ege Denizi - [05.92 km] Ayvacık (Çanakkale) 09:27:50 02-09-2025 39,43944 26,32222 7 1,4
MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) 09:27:49 02-09-2025 39,4038 26,2802 13,6 1,6
Sincik (Adıyaman) 09:09:43 02-09-2025 38,08694 38,495 7 1,9
KARAKOSE-SINCIK (ADIYAMAN) 09:09:43 02-09-2025 38,0888 38,511 11,8 2
Sındırgı (Balıkesir) 09:03:15 02-09-2025 39,15222 28,24028 7 1,4
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 09:03:14 02-09-2025 39,1728 28,2358 12,6 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 08:56:55 02-09-2025 39,27028 28,105 8,36 2,4
KUCUKBUKU-SINDIRGI (BALIKESIR) 08:56:55 02-09-2025 39,2607 28,0887 9,2 2,4
Ege Denizi - [15.59 km] Ayvacık (Çanakkale) 08:49:57 02-09-2025 39,61056 25,9675 9,33 1,5
GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) 08:49:57 02-09-2025 39,6013 25,9743 10,8 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 08:44:16 02-09-2025 39,20056 28,19833 7 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 08:43:40 02-09-2025 39,25639 28,15194 10,83 1,2
Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) 08:40:49 02-09-2025 37,35778 37,09139 13,19 1,9
EMIROGLU-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) 08:40:49 02-09-2025 37,3367 37,0465 7,5 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 08:38:53 02-09-2025 39,1975 28,09417 7 1,2
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 08:38:53 02-09-2025 39,2023 28,1242 12,5 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 08:30:05 02-09-2025 39,23306 28,13472 6,55 0,8
Sındırgı (Balıkesir) 08:19:43 02-09-2025 39,1825 28,22333 8,67 1,9
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 08:19:43 02-09-2025 39,173 28,204 10,9 2
Sındırgı (Balıkesir) 08:18:37 02-09-2025 39,21611 28,08833 7 1,5
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 08:18:37 02-09-2025 39,1968 28,0655 9,3 1,9
KARAGUR-SINDIRGI (BALIKESIR) 08:04:04 02-09-2025 39,2567 28,106 7,2 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 08:04:03 02-09-2025 39,27056 28,10972 7,82 1,8
Sivrice (Elazığ) 07:56:40 02-09-2025 38,40833 39,10944 7 1,4
KAVAKKOY-SIVRICE (ELAZIG) 07:56:39 02-09-2025 38,4418 39,1637 3,6 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 07:53:26 02-09-2025 39,22444 28,16722 7,85 1,2
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 07:53:26 02-09-2025 39,1893 28,1305 17,7 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 07:32:17 02-09-2025 39,19833 28,23972 10,47 2,1
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 07:32:17 02-09-2025 39,1823 28,2183 9,2 2,4
Sındırgı (Balıkesir) 07:21:28 02-09-2025 39,19028 28,23111 10,08 1,8
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 07:21:28 02-09-2025 39,1753 28,2058 9,3 2,1
ALACAATLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 07:12:11 02-09-2025 39,2505 28,0752 12,7 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 07:09:23 02-09-2025 39,24139 28,19722 5,05 2
PURSUNLER-SINDIRGI (BALIKESIR) 07:09:23 02-09-2025 39,2218 28,197 8,8 2,3
Sındırgı (Balıkesir) 07:04:18 02-09-2025 39,24556 28,00278 9,23 2
HACET-KIRKAGAC (MANISA) 07:04:18 02-09-2025 39,2435 27,9972 9,4 2,4
AKKOCALI-AKHISAR (MANISA) 06:49:47 02-09-2025 39,2032 27,9647 8,4 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 06:48:50 02-09-2025 39,19389 28,17472 6,86 2
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 06:48:50 02-09-2025 39,1938 28,1578 12,1 2,4
Sındırgı (Balıkesir) 06:48:01 02-09-2025 39,2375 28,085 7,09 1,5
BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 06:48:01 02-09-2025 39,245 28,126 5,4 1,9
EGE DENIZI 06:47:29 02-09-2025 35,9002 25,794 17,1 2
Sındırgı (Balıkesir) 06:36:15 02-09-2025 39,21 28,13333 8,15 1,5
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 06:36:15 02-09-2025 39,1978 28,1317 8,8 1,8
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 06:35:10 02-09-2025 39,1793 28,215 11,2 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 06:35:09 02-09-2025 39,21833 28,17889 7 1,1
KISACIK-AYVACIK (CANAKKALE) 06:28:38 02-09-2025 39,6527 26,5532 9,4 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 06:23:28 02-09-2025 39,21667 28,18528 6,06 0,8
Yeşilyurt (Malatya) 06:18:25 02-09-2025 38,22556 38,11111 6,87 1,3
OLUKLU-YESILYURT (MALATYA) 06:18:24 02-09-2025 38,2067 38,1082 5,3 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 06:15:31 02-09-2025 39,22722 28,22472 5,59 0,7
HACET-KIRKAGAC (MANISA) 06:09:22 02-09-2025 39,2298 27,9615 15,1 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 06:07:36 02-09-2025 39,21917 28,16694 10,09 2,3
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 06:07:36 02-09-2025 39,2015 28,1468 8,9 2,7
Sındırgı (Balıkesir) 06:05:20 02-09-2025 39,23583 27,99472 7 1,1
HACET-KIRKAGAC (MANISA) 06:05:20 02-09-2025 39,2307 27,9877 7,1 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 05:53:22 02-09-2025 39,26278 28,09306 7,03 1
ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:53:21 02-09-2025 39,2215 28,051 18,6 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 05:39:45 02-09-2025 39,14139 28,22472 7,13 1
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:39:45 02-09-2025 39,1308 28,2277 15,7 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 05:34:13 02-09-2025 39,16917 28,21556 8,07 2,5
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:34:13 02-09-2025 39,1528 28,2022 14,4 2,8
Şereflikoçhisar (Ankara) 05:24:47 02-09-2025 39,15194 33,30917 7 1,3
AKIN-SEREFLIKOCHISAR (ANKARA) 05:24:47 02-09-2025 39,1168 33,2765 3,6 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 05:21:38 02-09-2025 39,20917 28,18694 7 1,4
MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:21:37 02-09-2025 39,2113 28,145 7,3 1,7
KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:04:45 02-09-2025 39,128 28,1905 13,3 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 05:03:28 02-09-2025 39,24167 28,06222 7,48 1,5
ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:03:28 02-09-2025 39,2247 28,0408 9 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 05:02:42 02-09-2025 39,24194 28,205 5,59 0,9
Sındırgı (Balıkesir) 04:48:59 02-09-2025 39,21167 28,12722 7 0,8
Sındırgı (Balıkesir) 04:46:30 02-09-2025 39,19694 28,17972 5,75 1,2
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:46:29 02-09-2025 39,2232 28,1752 11,9 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 04:30:38 02-09-2025 39,24944 28,13917 8,63 1,1
BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:30:37 02-09-2025 39,2272 28,1052 7,7 1,3
Pütürge (Malatya) 04:28:50 02-09-2025 38,13833 38,635 7 1,3
BASMEZRA-PUTURGE (MALATYA) 04:28:50 02-09-2025 38,1503 38,6323 5,1 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 04:26:23 02-09-2025 39,23667 28,16028 13,08 0,9
Pütürge (Malatya) 04:26:12 02-09-2025 38,23528 38,8025 7 0,8
Sındırgı (Balıkesir) 04:22:21 02-09-2025 39,20417 28,20361 7 1
Sındırgı (Balıkesir) 04:20:44 02-09-2025 39,25667 28,13389 11,84 1,4
KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:20:44 02-09-2025 39,231 28,1015 6,5 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 04:19:55 02-09-2025 39,19583 28,21194 6,02 1,7
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:19:55 02-09-2025 39,1697 28,1885 8,3 2
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:15:46 02-09-2025 39,2025 28,1158 4,8 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 04:07:20 02-09-2025 39,21778 28,18333 8,46 1,2
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:07:20 02-09-2025 39,18 28,2025 12,1 1,2
Sincik (Adıyaman) 03:58:34 02-09-2025 38,11722 38,46472 7 0,8
Sındırgı (Balıkesir) 03:55:30 02-09-2025 39,23694 28,20278 5,6 2
PURSUNLER-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:55:30 02-09-2025 39,2323 28,1943 9,5 2,2
Sındırgı (Balıkesir) 03:49:31 02-09-2025 39,22222 28,21528 7 0,9
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:49:30 02-09-2025 39,2175 28,2243 6,6 1,1
Kırkağaç (Manisa) 03:48:49 02-09-2025 39,23111 27,95694 7 0,8
Sındırgı (Balıkesir) 03:46:56 02-09-2025 39,20528 28,12028 7,93 1,2
Akçadağ (Malatya) 03:43:28 02-09-2025 38,25583 37,82111 8,25 1,1
HARUNUSAGI-AKCADAG (MALATYA) 03:43:27 02-09-2025 38,2418 37,725 12,2 1,3
GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI) 03:41:42 02-09-2025 40,4115 28,8758 5,4 1,9
Marmara Denizi - Gemlik Körfezi - [05.80 km] Mudanya (Bursa) 03:41:41 02-09-2025 40,43361 28,87278 6,96 1,6
SOGUTLU-AKHISAR (MANISA) 03:40:07 02-09-2025 39,1805 28,0008 9,3 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 03:40:06 02-09-2025 39,23611 28,03694 12,04 1
Sındırgı (Balıkesir) 03:38:42 02-09-2025 39,25639 28,05194 7,19 0,8
KIZILGUR-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:38:42 02-09-2025 39,2698 28,001 5,6 0,9
Yeşilyurt (Malatya) 03:30:48 02-09-2025 38,3025 38,25667 7 0,8
Beytüşşebap (Şırnak) 03:30:32 02-09-2025 37,52778 42,69306 8,5 1,3
SENOBA-ULUDERE (SIRNAK) 03:30:32 02-09-2025 37,5273 42,6797 7,2 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 03:29:43 02-09-2025 39,24444 28,12222 8,97 1,2
BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:29:43 02-09-2025 39,2342 28,1142 7,7 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 03:27:53 02-09-2025 39,27806 28,18889 7 0,8
Sındırgı (Balıkesir) 03:20:19 02-09-2025 39,18722 28,17833 5,67 0,8
Sındırgı (Balıkesir) 03:17:29 02-09-2025 39,20083 28,17028 10,3 2,5
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:17:28 02-09-2025 39,1942 28,1642 8 2,8
Sındırgı (Balıkesir) 03:15:27 02-09-2025 39,23944 28,17444 9,72 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 03:14:41 02-09-2025 39,23694 28,13444 9,27 1,7
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:14:41 02-09-2025 39,2135 28,118 8,9 2
Sındırgı (Balıkesir) 03:14:26 02-09-2025 39,195 28,14083 11,76 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 03:11:45 02-09-2025 39,17972 28,20472 6,17 1,5
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:11:44 02-09-2025 39,1787 28,1715 9,4 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 03:10:36 02-09-2025 39,19583 28,1975 7,37 2,3
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:10:36 02-09-2025 39,171 28,1785 13,7 2,6
Sındırgı (Balıkesir) 03:03:14 02-09-2025 39,25528 28,13833 10,47 1,1
MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:03:14 02-09-2025 39,2407 28,1525 10,8 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 03:02:43 02-09-2025 39,23611 28,15222 8,25 1
Sındırgı (Balıkesir) 03:00:18 02-09-2025 39,25139 28,10444 8,08 0,9
MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:00:18 02-09-2025 39,239 28,1372 6,3 1
Sındırgı (Balıkesir) 02:59:10 02-09-2025 39,1525 28,20333 7,69 1,2
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:59:10 02-09-2025 39,165 28,2087 12,3 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 02:54:00 02-09-2025 39,18861 28,16611 6,18 0,9
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:53:59 02-09-2025 39,2068 28,1853 5,4 1,1
GOKOVA KORFEZI (EGE DENIZI) 02:49:01 02-09-2025 36,981 28,169 2,6 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 02:47:48 02-09-2025 39,17333 28,25417 7 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 02:38:43 02-09-2025 39,205 28,2525 6,8 2
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:38:43 02-09-2025 39,1892 28,2443 10,5 2,2
Yazıhan (Malatya) 02:33:59 02-09-2025 38,54083 38,02083 10,43 1,8
IRIAGAC-YAZIHAN (MALATYA) 02:33:58 02-09-2025 38,5453 37,9972 2,9 2
Sındırgı (Balıkesir) 02:31:08 02-09-2025 39,1775 28,16861 7 1
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:31:07 02-09-2025 39,2078 28,1652 7,4 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 02:30:03 02-09-2025 39,17167 28,16528 7 1
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:30:02 02-09-2025 39,1935 28,0887 14,1 0,9
Sındırgı (Balıkesir) 02:29:29 02-09-2025 39,19056 28,1225 7 1
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:29:28 02-09-2025 39,1962 28,1365 4,8 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 02:28:36 02-09-2025 39,21361 28,14722 9,82 0,8
Sındırgı (Balıkesir) 02:22:16 02-09-2025 39,21139 28,17139 7 1
Marmara Denizi - Gemlik Körfezi - [05.46 km] Mudanya (Bursa) 02:16:21 02-09-2025 40,4025 28,95583 7,58 2,2
ALTINTAS-MUDANYA (BURSA) 02:16:21 02-09-2025 40,3867 28,9693 6,2 2,5
Sındırgı (Balıkesir) 02:15:18 02-09-2025 39,22444 28,18583 7 1,1
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:15:18 02-09-2025 39,1917 28,1853 17,8 1,2
YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:12:54 02-09-2025 39,1435 28,2867 10,4 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 02:12:53 02-09-2025 39,17944 28,23944 7 1,2
Düziçi (Osmaniye) 02:06:35 02-09-2025 37,30472 36,34528 7,02 2,7
CERCIOGLU-DUZICI (OSMANIYE) 02:06:35 02-09-2025 37,3233 36,3035 6,1 2,6
Akçadağ (Malatya) 02:03:36 02-09-2025 38,25944 37,76083 7 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 02:03:35 02-09-2025 39,20167 28,25944 7,62 1,8
ASLANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:03:35 02-09-2025 39,2 28,2767 9,5 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 02:01:34 02-09-2025 39,23556 28,07083 7 1,7
ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:01:34 02-09-2025 39,2295 28,0507 7,3 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 01:51:42 02-09-2025 39,17083 28,21222 7 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 01:51:02 02-09-2025 39,21472 28,23444 5,35 1
Sındırgı (Balıkesir) 01:45:48 02-09-2025 39,20194 28,12056 4,22 1,2
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:45:48 02-09-2025 39,194 28,1385 7,6 1,6
Çaygören Barajı - [01.69 km] Sındırgı (Balıkesir) 01:43:36 02-09-2025 39,24389 28,22167 7 1,1
KOBAKLAR-GORDES (MANISA) 01:42:11 02-09-2025 39,089 28,328 16,2 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 01:42:10 02-09-2025 39,18917 28,27472 7 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 01:41:50 02-09-2025 39,19111 28,16111 8,93 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 01:35:38 02-09-2025 39,20667 28,26583 5,83 1,8
ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:35:37 02-09-2025 39,1837 28,2553 13,4 2
Sındırgı (Balıkesir) 01:32:52 02-09-2025 39,22639 28,19694 7 0,9
Sındırgı (Balıkesir) 01:22:18 02-09-2025 39,20556 28,24972 7 0,9
Akdeniz - Mersin Körfezi - [18.94 km] Mezitli (Mersin) 01:17:59 02-09-2025 36,60306 34,6525 7 1,5
AKDENIZ 01:17:58 02-09-2025 36,5018 34,7482 5,4 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 01:02:29 02-09-2025 39,20444 28,24222 5,23 0,9
