Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 03 Kasım 2024
Son depremler...Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler.. 03 Kasım 2024 deprem son dakika haberleri haberin detayında...Artçı deprem mi oldu? Son deprem büyüklüğü ne kadar? Yakınımdaki depremler nelerdir? Anlık deprem mi oldu? Son dakika canlı deprem Türkiye haritası..Kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü ve AFAD deprem haberleri..İstanbul'da deprem mi oldu? Ankara'da deprem mi oldu? İzmir'de deprem mi oldu? Hangi illerde deprem oldu ve hissedildi? Bugün deprem mi oldu? Deprem ne zaman ve kaç şiddetinde oldu? En son hangi bölgede deprem oldu? Deprem haberleriyle ilgili en çok merak edilenlerin cevabı haberde..
03 Kasım 2024 son dakika AFAD son depremler ve Kandilli son dakika deprem listesi..
|AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
|Lokasyon
|Saat / Tarih
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Büyüklük
|Sincik (Adıyaman)
|00:20:35 03-11-2024
|38,13
|38,52333
|4,6
|1,4
|GECITLI-SINCIK (ADIYAMAN)
|00:20:34 03-11-2024
|38,1343
|38,5247
|4,6
|1,4
|CAMKOY-GOLHISAR (BURDUR)
|00:14:15 03-11-2024
|37,296
|29,5497
|6,2
|2,3
|Acıpayam (Denizli)
|00:14:15 03-11-2024
|37,30361
|29,52083
|14,13
|2,1
|EVCIHUYUK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
|00:13:09 03-11-2024
|38,3325
|37,2233
|3,9
|1,8
|Elbistan (Kahramanmaraş)
|00:13:09 03-11-2024
|38,32833
|37,21889
|4,51
|1,6
|Ege Denizi - [08.12 km] Didim (Aydın)
|00:08:30 03-11-2024
|37,39972
|27,135
|16,87
|1,5
|YENIHISAR ACIKLARI-AYDIN (EGE DENIZI)
|00:08:29 03-11-2024
|37,3733
|27,0897
|17,8
|1,9
|ESENLI-AKCADAG (MALATYA)
|00:05:32 03-11-2024
|38,4395
|38,031
|7,3
|1,8
|Akçadağ (Malatya)
|00:05:32 03-11-2024
|38,45389
|38,04028
|7,01
|1,5
|Göksun (Kahramanmaraş)
|23:43:57 02-11-2024
|38,0925
|36,59972
|9,84
|1,5
|YENIYAPAN-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|23:43:56 02-11-2024
|38,1287
|36,6393
|4,4
|1,5
|Kırkağaç (Manisa)
|23:43:20 02-11-2024
|39,08611
|27,82333
|6,46
|1,4
|KARAKURT-KIRKAGAC (MANISA)
|23:43:19 02-11-2024
|39,09
|27,8242
|5,2
|1,6
|MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)
|23:38:09 02-11-2024
|39,389
|26,2792
|6,8
|1,9
|Ege Denizi - [12.93 km] Ayvacık (Çanakkale)
|23:38:09 02-11-2024
|39,38417
|26,23556
|9,63
|1,5
|ELMALI-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|23:31:41 02-11-2024
|38,0227
|36,6342
|5,5
|1,3
|Göksun (Kahramanmaraş)
|23:31:41 02-11-2024
|37,98556
|36,55389
|7,11
|1,5
|Kale (Malatya)
|23:28:11 02-11-2024
|38,37417
|38,88194
|11,32
|1,1
|Ezine (Çanakkale)
|23:21:16 02-11-2024
|39,82417
|26,28528
|6,93
|1
|KARADAG-EZINE (CANAKKALE)
|23:21:15 02-11-2024
|39,8167
|26,285
|4,7
|1,2
|İslahiye (Gaziantep)
|23:03:38 02-11-2024
|36,92
|36,59917
|7
|1,5
|Kale (Malatya)
|22:59:07 02-11-2024
|38,3525
|38,7775
|9,9
|1,1
|Göksun (Kahramanmaraş)
|22:54:55 02-11-2024
|37,96778
|36,51889
|6,99
|1,4
|Lapseki (Çanakkale)
|22:48:33 02-11-2024
|40,2725
|26,95444
|6,2
|1,4
|CATALTEPE-LAPSEKI (CANAKKALE)
|22:48:32 02-11-2024
|40,279
|26,9747
|10,6
|1,7
|Karapürçek (Sakarya)
|22:43:11 02-11-2024
|40,6725
|30,56333
|7
|0,8
|KEPEKLI-AKYAZI (SAKARYA)
|22:43:10 02-11-2024
|40,6735
|30,5323
|21,7
|1,5
|Dalaman (Muğla)
|22:25:32 02-11-2024
|36,95083
|29,04667
|7
|1,2
|KARABAYIR-CAMELI (DENIZLI)
|22:25:30 02-11-2024
|36,9295
|29,0968
|22,3
|1,6
|Akhisar (Manisa)
|22:18:48 02-11-2024
|38,99417
|28,03583
|7
|0,9
|Kale (Malatya)
|21:50:32 02-11-2024
|38,36
|38,74056
|10,53
|1
|Şereflikoçhisar (Ankara)
|21:47:03 02-11-2024
|39,21472
|33,22722
|6,93
|1
|DOGANKAYA-SEREFLIKOCHISAR (ANKARA)
|21:47:02 02-11-2024
|39,2005
|33,207
|12,5
|1,4
|Sivrice (Elazığ)
|21:10:31 02-11-2024
|38,39333
|39,19472
|7
|0,9
|Ege Denizi - [12.00 km] Ayvacık (Çanakkale)
|21:01:12 02-11-2024
|39,39389
|26,25528
|16,24
|2,4
|MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)
|21:01:12 02-11-2024
|39,3878
|26,2717
|6,9
|2,5
|Marmara Denizi - [18.23 km] Marmara (Balıkesir)
|20:59:26 02-11-2024
|40,8025
|27,74639
|7
|1,5
|MARMARA DENIZI
|20:59:26 02-11-2024
|40,7977
|27,7785
|3,5
|1,6
|Yunusemre (Manisa)
|20:53:50 02-11-2024
|38,88639
|27,31528
|7,08
|1,7
|ASMACIK-(MANISA)
|20:53:50 02-11-2024
|38,8957
|27,3268
|8
|1,7
|Akhisar (Manisa)
|20:50:34 02-11-2024
|38,99889
|28,0575
|6,02
|1,4
|PEKMEZCI-AKHISAR (MANISA)
|20:50:34 02-11-2024
|38,9998
|28,0377
|11
|1,6
|Akdeniz - [61.83 km] Gazipaşa (Antalya)
|20:42:31 02-11-2024
|35,85861
|31,81444
|34,39
|2,5
|AKDENIZ
|20:42:30 02-11-2024
|35,9083
|31,8463
|16,8
|2,7
|Beypazarı (Ankara)
|20:27:57 02-11-2024
|40,20528
|31,7525
|6,99
|1,8
|HIRKATEPE-BEYPAZARI (ANKARA)
|20:27:57 02-11-2024
|40,1965
|31,7648
|7,8
|2
|Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [05.42 km] Selçuk (İzmir)
|20:27:08 02-11-2024
|37,98028
|27,22194
|7,93
|1,3
|KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
|20:27:08 02-11-2024
|37,964
|27,1858
|10,3
|1,5
|Akhisar (Manisa)
|20:19:47 02-11-2024
|38,88556
|27,96833
|8,33
|1,2
|Yunusemre (Manisa)
|20:08:55 02-11-2024
|38,87222
|27,32139
|10,82
|1,2
|Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [04.71 km] Selçuk (İzmir)
|19:05:16 02-11-2024
|37,96972
|27,23583
|7
|1,3
|Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [06.00 km] Selçuk (İzmir)
|19:04:25 02-11-2024
|37,97417
|27,21722
|3,99
|1,4
|Darende (Malatya)
|19:01:36 02-11-2024
|38,36806
|37,60028
|7,01
|1,9
|YUKARIULUPINAR-DARENDE (MALATYA)
|19:01:35 02-11-2024
|38,3775
|37,6198
|5,4
|2
|Kozan (Adana)
|18:58:23 02-11-2024
|37,63694
|35,92444
|6,98
|1,4
|KARABUCAK-KOZAN (ADANA)
|18:58:23 02-11-2024
|37,6253
|35,8807
|7,5
|1,4
|Eğirdir Gölü - [02.48 km] Senirkent (Isparta)
|18:40:41 02-11-2024
|38,20056
|30,76333
|6,92
|1
|GENCALI-SENIRKENT (ISPARTA)
|18:40:39 02-11-2024
|38,2277
|30,7935
|24
|1,3
|Kozan (Adana)
|18:33:59 02-11-2024
|37,67139
|35,98583
|13,17
|1,3
|Akhisar (Manisa)
|18:26:27 02-11-2024
|38,98889
|28,05278
|8,22
|1,2
|PEKMEZCI-AKHISAR (MANISA)
|18:26:27 02-11-2024
|39,0027
|28,0472
|8
|1,4
|Pütürge (Malatya)
|18:22:52 02-11-2024
|38,12083
|38,95056
|7
|0,8
|Karakaya Barajı - [02.42 km] Sivrice (Elazığ)
|18:10:13 02-11-2024
|38,35778
|38,89361
|10,42
|1,4
|Tuşba (Van)
|18:08:47 02-11-2024
|38,90694
|43,57694
|14,15
|1,8
|OVAPINAR-MURADIYE (VAN)
|18:08:46 02-11-2024
|38,9167
|43,6275
|28,6
|2,2
|Tuşba (Van)
|18:01:14 02-11-2024
|38,85694
|43,59528
|7
|2,6
|COLPAN-(VAN)
|18:01:14 02-11-2024
|38,9022
|43,5588
|5,6
|2,8
|Mustafakemalpaşa (Bursa)
|17:16:29 02-11-2024
|39,97778
|28,74
|6,87
|1,4
|HACISAIT-MUT (MERSIN)
|16:38:22 02-11-2024
|36,483
|33,4588
|4,5
|1,8
|Ege Denizi - [14.05 km] Ayvacık (Çanakkale)
|16:16:12 02-11-2024
|39,60194
|25,98167
|8,94
|1,8
|Onikişubat (Kahramanmaraş)
|14:53:54 02-11-2024
|37,92722
|36,6525
|7,12
|3,1
|TEKIR-(KAHRAMANMARAS)
|14:53:54 02-11-2024
|37,9242
|36,6375
|6,7
|3,1
|Yeşilyurt (Malatya)
|13:21:38 02-11-2024
|38,18028
|38,17472
|15,03
|3,5
|ATALAR-YESILYURT (MALATYA)
|13:21:37 02-11-2024
|38,2047
|38,1668
|5
|3,6
|Gediz (Kütahya)
|13:15:40 02-11-2024
|39,01833
|29,69
|6,99
|2,3
|CUKUROREN-GEDIZ (KUTAHYA)
|13:15:40 02-11-2024
|39,0215
|29,7178
|7,9
|2,5
|KIRIKKAYA-AHLAT (BITLIS)
|12:07:46 02-11-2024
|38,9053
|42,3177
|5,3
|2,3
|Kozan (Adana)
|12:07:25 02-11-2024
|37,61972
|35,83611
|7,12
|2,5
|Yeşilyurt (Malatya)
|12:05:23 02-11-2024
|38,24444
|38,11639
|6,96
|1,7
|GORGU-YESILYURT (MALATYA)
|12:05:21 02-11-2024
|38,2653
|38,1248
|0
|1,3
|Gürün (Sivas)
|10:00:44 02-11-2024
|38,88333
|37,40528
|6,99
|1,6
|AYVALI-GURUN (SIVAS)
|10:00:44 02-11-2024
|38,7953
|37,512
|7,2
|1,7
|CANTIRLI-BEYPAZARI (ANKARA)
|09:41:02 02-11-2024
|40,1505
|31,774
|13,6
|2
|Beypazarı (Ankara)
|09:41:00 02-11-2024
|40,1275
|32,00056
|7,25
|1,9
|Yeşilyurt (Malatya)
|09:05:19 02-11-2024
|38,22361
|38,10444
|6,91
|1,5
|GORGU-YESILYURT (MALATYA)
|09:05:16 02-11-2024
|38,2473
|38,1075
|0
|1,5
|Akçadağ (Malatya)
|09:00:50 02-11-2024
|38,28083
|37,86972
|9,72
|2,1
|HANCERLI-AKCADAG (MALATYA)
|09:00:48 02-11-2024
|38,2942
|37,8748
|5,5
|1,7
|Menderes (İzmir)
|08:52:10 02-11-2024
|37,99722
|27,15611
|6,09
|1,3
|KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
|08:52:09 02-11-2024
|37,9952
|27,1307
|5
|1,7
|Köyceğiz (Muğla)
|08:44:07 02-11-2024
|36,99972
|28,53889
|7
|1,2
|CORUS-ULA (MUGLA)
|08:44:07 02-11-2024
|36,9975
|28,536
|12,5
|1,5
|Pütürge (Malatya)
|08:42:01 02-11-2024
|38,25861
|38,73944
|8,71
|1,2
|Akhisar (Manisa)
|08:10:47 02-11-2024
|38,99472
|28,05889
|4,95
|1,3
|Sincik (Adıyaman)
|08:08:06 02-11-2024
|38,11778
|38,50083
|6,95
|1,7
|Akdeniz - [71.08 km] Kumluca (Antalya)
|08:07:47 02-11-2024
|35,87528
|30,98778
|8,19
|2,1
|Göksun (Kahramanmaraş)
|08:05:21 02-11-2024
|38,06417
|36,5775
|7
|1,9
|FINDIK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|08:05:20 02-11-2024
|38,0677
|36,6912
|8,3
|1,8
|Mut (Mersin)
|07:57:36 02-11-2024
|36,61806
|33,62833
|7
|1,2
|HACIAHMETLI-MUT (MERSIN)
|07:57:34 02-11-2024
|36,6732
|33,5732
|19,9
|1,8
|Ege Denizi - [29.13 km] Çeşme (İzmir)
|07:41:18 02-11-2024
|38,01944
|26,19278
|7
|1,6
|EGE DENIZI
|07:41:18 02-11-2024
|37,9575
|26,1432
|19,3
|1,6
|Ceyhan (Adana)
|07:30:36 02-11-2024
|36,91139
|35,93167
|6,98
|1,6
|TURUNCLU-ERZIN (HATAY)
|07:30:35 02-11-2024
|36,942
|36,0253
|2,9
|1,8
|Saruhanlı (Manisa)
|07:26:44 02-11-2024
|38,76694
|27,75722
|11,41
|1,7
|KUMKUYUCAK-SARUHANLI (MANISA)
|07:26:44 02-11-2024
|38,7573
|27,7957
|7,1
|1,8
|Gelendost (Isparta)
|07:24:58 02-11-2024
|38,05083
|30,99056
|11,38
|1,7
|YESILKOY-GELENDOST (ISPARTA)
|07:24:56 02-11-2024
|38,0228
|31,0175
|8,6
|1,9
|Havran (Balıkesir)
|07:11:20 02-11-2024
|39,57806
|27,10861
|13,72
|3,3
|KOCADAG-HAVRAN (BALIKESIR)
|07:11:19 02-11-2024
|39,553
|27,1275
|11,1
|3,5
|Nurhak (Kahramanmaraş)
|07:06:52 02-11-2024
|38,06528
|37,33917
|7
|1,7
|SUNNETKOY-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
|07:06:50 02-11-2024
|38,0988
|37,4908
|3
|1,5
|Göksun (Kahramanmaraş)
|06:51:26 02-11-2024
|38,07361
|36,44194
|6,98
|1,6
|YAGMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|06:51:25 02-11-2024
|38,0765
|36,5732
|1,6
|1,6
|Kozan (Adana)
|06:42:07 02-11-2024
|37,70389
|35,93861
|7
|1,2
|Aladağ (Adana)
|06:34:09 02-11-2024
|37,65139
|35,53611
|7
|1,2
|Kale (Malatya)
|06:32:14 02-11-2024
|38,34139
|38,74556
|11,28
|0,6
|Yeşilyurt (Malatya)
|06:30:20 02-11-2024
|38,32083
|38,18056
|6,9
|1,1
|Aziziye (Erzurum)
|06:21:27 02-11-2024
|40,00528
|40,90917
|7
|1,2
|Elbistan (Kahramanmaraş)
|06:13:38 02-11-2024
|38,09333
|37,58722
|7
|1
|Akhisar (Manisa)
|05:58:21 02-11-2024
|38,99444
|28,03889
|5,9
|2
|PEKMEZCI-AKHISAR (MANISA)
|05:58:21 02-11-2024
|39,0083
|28,0368
|10,3
|2,3
|Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)
|05:54:16 02-11-2024
|37,49028
|37,17083
|5,67
|0,9
|Aladağ (Adana)
|05:37:14 02-11-2024
|37,64639
|35,53778
|7
|1,3
|Merkez (Sivas)
|05:33:55 02-11-2024
|39,6375
|37,34528
|7
|0,7
|Göksun (Kahramanmaraş)
|05:16:33 02-11-2024
|38,06889
|36,65778
|7
|1,2
|Akhisar (Manisa)
|05:09:34 02-11-2024
|38,98611
|28,05944
|8,62
|1,3
|PEKMEZCI-AKHISAR (MANISA)
|05:09:32 02-11-2024
|38,9868
|28,0205
|17,9
|1,5
|Akhisar (Manisa)
|05:00:15 02-11-2024
|38,99806
|28,05861
|5,33
|1,4
|KOMURCU-AKHISAR (MANISA)
|05:00:14 02-11-2024
|39,0297
|28,0443
|11,7
|1,5
|Orhaneli (Bursa)
|04:56:58 02-11-2024
|40,04111
|29,05694
|6,97
|1,4
|GUNEYBAYIRI-OSMANGAZI (BURSA)
|04:56:58 02-11-2024
|40,0452
|29,0338
|16,9
|1,6
|Çiçekdağı (Kırşehir)
|04:37:44 02-11-2024
|39,58944
|34,35889
|12,26
|1,5
|ALIMPINAR-CICEKDAGI (KIRSEHIR)
|04:37:44 02-11-2024
|39,5738
|34,3818
|2,4
|1,6
|Doğanşehir (Malatya)
|04:27:50 02-11-2024
|38,12556
|37,825
|5,97
|1,8
|FINDIKKOY-DOGANSEHIR (MALATYA)
|04:27:50 02-11-2024
|38,1232
|37,797
|7,6
|1,8
|Sulusaray (Tokat)
|04:27:09 02-11-2024
|40,06611
|36,04944
|7
|1,8
|ARPACIKARACAY-SULUSARAY (TOKAT)
|04:27:08 02-11-2024
|40,0608
|36,0673
|8,7
|1,6
|Muradiye (Van)
|04:23:47 02-11-2024
|38,8275
|43,615
|7
|1,4
|Efeler (Aydın)
|04:20:43 02-11-2024
|37,80056
|27,80056
|6,95
|0,9
|Sulusaray (Tokat)
|04:19:19 02-11-2024
|40,06361
|36,04833
|6,96
|1,1
|ARPACIKARACAY-SULUSARAY (TOKAT)
|04:19:19 02-11-2024
|40,0728
|36,0525
|10,8
|1,1
|Sulusaray (Tokat)
|04:17:47 02-11-2024
|40,07528
|36,04194
|7,42
|0,9
|ARPACIKARACAY-SULUSARAY (TOKAT)
|04:17:47 02-11-2024
|40,0793
|36,0575
|8,8
|1,1
|Sulusaray (Tokat)
|04:15:40 02-11-2024
|40,05611
|36,03472
|11,68
|1,2
|ARPACIKARACAY-SULUSARAY (TOKAT)
|04:15:40 02-11-2024
|40,085
|36,0557
|13
|1,2
|Sulusaray (Tokat)
|04:11:28 02-11-2024
|40,055
|36,03472
|7,02
|1,4
|ARPACIKARACAY-SULUSARAY (TOKAT)
|04:11:28 02-11-2024
|40,0685
|36,0537
|8,7
|1,6
|Kozan (Adana)
|04:08:31 02-11-2024
|37,67056
|35,97167
|7
|1
|Göksun (Kahramanmaraş)
|04:05:40 02-11-2024
|37,96583
|36,52083
|7,02
|1,2
|Doğanşehir (Malatya)
|04:00:55 02-11-2024
|37,98972
|37,65389
|7
|0,9
|CAVUSLU-DOGANSEHIR (MALATYA)
|03:50:29 02-11-2024
|38,1572
|37,7872
|8,4
|1,8
|YENIKOY-TORBALI (IZMIR)
|03:31:39 02-11-2024
|38,1135
|27,3613
|18,2
|1,4
|GOKCEALAN-SELCUK (IZMIR)
|03:15:00 02-11-2024
|37,8338
|27,3943
|11,2
|1,4
|KARABUCAK-KOZAN (ADANA)
|03:09:49 02-11-2024
|37,6297
|35,8762
|7
|1,3
|KOZLU-(BOLU)
|02:30:22 02-11-2024
|40,7933
|31,6183
|5,4
|2,1
|Kozan (Adana)
|02:22:02 02-11-2024
|37,64528
|35,90167
|7
|2,9
|MINNETLI-KOZAN (ADANA)
|02:22:02 02-11-2024
|37,6142
|35,9563
|5
|2,8
|KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
|Lokasyon
|Saat / Tarih
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Büyüklük
|Sincik (Adıyaman)
|00:20:35 03-11-2024
|38,13
|38,52333
|4,6
|1,4
|GECITLI-SINCIK (ADIYAMAN)
|00:20:34 03-11-2024
|38,1343
|38,5247
|4,6
|1,4
|CAMKOY-GOLHISAR (BURDUR)
|00:14:15 03-11-2024
|37,296
|29,5497
|6,2
|2,3
|Acıpayam (Denizli)
|00:14:15 03-11-2024
|37,30361
|29,52083
|14,13
|2,1
|EVCIHUYUK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
|00:13:09 03-11-2024
|38,3325
|37,2233
|3,9
|1,8
|Elbistan (Kahramanmaraş)
|00:13:09 03-11-2024
|38,32833
|37,21889
|4,51
|1,6
|Ege Denizi - [08.12 km] Didim (Aydın)
|00:08:30 03-11-2024
|37,39972
|27,135
|16,87
|1,5
|YENIHISAR ACIKLARI-AYDIN (EGE DENIZI)
|00:08:29 03-11-2024
|37,3733
|27,0897
|17,8
|1,9
|ESENLI-AKCADAG (MALATYA)
|00:05:32 03-11-2024
|38,4395
|38,031
|7,3
|1,8
|Akçadağ (Malatya)
|00:05:32 03-11-2024
|38,45389
|38,04028
|7,01
|1,5
|Göksun (Kahramanmaraş)
|23:43:57 02-11-2024
|38,0925
|36,59972
|9,84
|1,5
|YENIYAPAN-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|23:43:56 02-11-2024
|38,1287
|36,6393
|4,4
|1,5
|Kırkağaç (Manisa)
|23:43:20 02-11-2024
|39,08611
|27,82333
|6,46
|1,4
|KARAKURT-KIRKAGAC (MANISA)
|23:43:19 02-11-2024
|39,09
|27,8242
|5,2
|1,6
|MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)
|23:38:09 02-11-2024
|39,389
|26,2792
|6,8
|1,9
|Ege Denizi - [12.93 km] Ayvacık (Çanakkale)
|23:38:09 02-11-2024
|39,38417
|26,23556
|9,63
|1,5
|ELMALI-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|23:31:41 02-11-2024
|38,0227
|36,6342
|5,5
|1,3
|Göksun (Kahramanmaraş)
|23:31:41 02-11-2024
|37,98556
|36,55389
|7,11
|1,5
|Kale (Malatya)
|23:28:11 02-11-2024
|38,37417
|38,88194
|11,32
|1,1
|Ezine (Çanakkale)
|23:21:16 02-11-2024
|39,82417
|26,28528
|6,93
|1
|KARADAG-EZINE (CANAKKALE)
|23:21:15 02-11-2024
|39,8167
|26,285
|4,7
|1,2
|İslahiye (Gaziantep)
|23:03:38 02-11-2024
|36,92
|36,59917
|7
|1,5
|Kale (Malatya)
|22:59:07 02-11-2024
|38,3525
|38,7775
|9,9
|1,1
|Göksun (Kahramanmaraş)
|22:54:55 02-11-2024
|37,96778
|36,51889
|6,99
|1,4
|Lapseki (Çanakkale)
|22:48:33 02-11-2024
|40,2725
|26,95444
|6,2
|1,4
|CATALTEPE-LAPSEKI (CANAKKALE)
|22:48:32 02-11-2024
|40,279
|26,9747
|10,6
|1,7
|Karapürçek (Sakarya)
|22:43:11 02-11-2024
|40,6725
|30,56333
|7
|0,8
|KEPEKLI-AKYAZI (SAKARYA)
|22:43:10 02-11-2024
|40,6735
|30,5323
|21,7
|1,5
|Dalaman (Muğla)
|22:25:32 02-11-2024
|36,95083
|29,04667
|7
|1,2
|KARABAYIR-CAMELI (DENIZLI)
|22:25:30 02-11-2024
|36,9295
|29,0968
|22,3
|1,6
|Akhisar (Manisa)
|22:18:48 02-11-2024
|38,99417
|28,03583
|7
|0,9
|Kale (Malatya)
|21:50:32 02-11-2024
|38,36
|38,74056
|10,53
|1
|Şereflikoçhisar (Ankara)
|21:47:03 02-11-2024
|39,21472
|33,22722
|6,93
|1
|DOGANKAYA-SEREFLIKOCHISAR (ANKARA)
|21:47:02 02-11-2024
|39,2005
|33,207
|12,5
|1,4
|Sivrice (Elazığ)
|21:10:31 02-11-2024
|38,39333
|39,19472
|7
|0,9
|Ege Denizi - [12.00 km] Ayvacık (Çanakkale)
|21:01:12 02-11-2024
|39,39389
|26,25528
|16,24
|2,4
|MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)
|21:01:12 02-11-2024
|39,3878
|26,2717
|6,9
|2,5
|Marmara Denizi - [18.23 km] Marmara (Balıkesir)
|20:59:26 02-11-2024
|40,8025
|27,74639
|7
|1,5
|MARMARA DENIZI
|20:59:26 02-11-2024
|40,7977
|27,7785
|3,5
|1,6
|Yunusemre (Manisa)
|20:53:50 02-11-2024
|38,88639
|27,31528
|7,08
|1,7
|ASMACIK-(MANISA)
|20:53:50 02-11-2024
|38,8957
|27,3268
|8
|1,7
|Akhisar (Manisa)
|20:50:34 02-11-2024
|38,99889
|28,0575
|6,02
|1,4
|PEKMEZCI-AKHISAR (MANISA)
|20:50:34 02-11-2024
|38,9998
|28,0377
|11
|1,6
|Akdeniz - [61.83 km] Gazipaşa (Antalya)
|20:42:31 02-11-2024
|35,85861
|31,81444
|34,39
|2,5
|AKDENIZ
|20:42:30 02-11-2024
|35,9083
|31,8463
|16,8
|2,7
|Beypazarı (Ankara)
|20:27:57 02-11-2024
|40,20528
|31,7525
|6,99
|1,8
|HIRKATEPE-BEYPAZARI (ANKARA)
|20:27:57 02-11-2024
|40,1965
|31,7648
|7,8
|2
|Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [05.42 km] Selçuk (İzmir)
|20:27:08 02-11-2024
|37,98028
|27,22194
|7,93
|1,3
|KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
|20:27:08 02-11-2024
|37,964
|27,1858
|10,3
|1,5
|Akhisar (Manisa)
|20:19:47 02-11-2024
|38,88556
|27,96833
|8,33
|1,2
|Yunusemre (Manisa)
|20:08:55 02-11-2024
|38,87222
|27,32139
|10,82
|1,2
|Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [04.71 km] Selçuk (İzmir)
|19:05:16 02-11-2024
|37,96972
|27,23583
|7
|1,3
|Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [06.00 km] Selçuk (İzmir)
|19:04:25 02-11-2024
|37,97417
|27,21722
|3,99
|1,4
|Darende (Malatya)
|19:01:36 02-11-2024
|38,36806
|37,60028
|7,01
|1,9
|YUKARIULUPINAR-DARENDE (MALATYA)
|19:01:35 02-11-2024
|38,3775
|37,6198
|5,4
|2
|Kozan (Adana)
|18:58:23 02-11-2024
|37,63694
|35,92444
|6,98
|1,4
|KARABUCAK-KOZAN (ADANA)
|18:58:23 02-11-2024
|37,6253
|35,8807
|7,5
|1,4
|Eğirdir Gölü - [02.48 km] Senirkent (Isparta)
|18:40:41 02-11-2024
|38,20056
|30,76333
|6,92
|1
|GENCALI-SENIRKENT (ISPARTA)
|18:40:39 02-11-2024
|38,2277
|30,7935
|24
|1,3
|Kozan (Adana)
|18:33:59 02-11-2024
|37,67139
|35,98583
|13,17
|1,3
|Akhisar (Manisa)
|18:26:27 02-11-2024
|38,98889
|28,05278
|8,22
|1,2
|PEKMEZCI-AKHISAR (MANISA)
|18:26:27 02-11-2024
|39,0027
|28,0472
|8
|1,4
|Pütürge (Malatya)
|18:22:52 02-11-2024
|38,12083
|38,95056
|7
|0,8
|Karakaya Barajı - [02.42 km] Sivrice (Elazığ)
|18:10:13 02-11-2024
|38,35778
|38,89361
|10,42
|1,4
|Tuşba (Van)
|18:08:47 02-11-2024
|38,90694
|43,57694
|14,15
|1,8
|OVAPINAR-MURADIYE (VAN)
|18:08:46 02-11-2024
|38,9167
|43,6275
|28,6
|2,2
|Tuşba (Van)
|18:01:14 02-11-2024
|38,85694
|43,59528
|7
|2,6
|COLPAN-(VAN)
|18:01:14 02-11-2024
|38,9022
|43,5588
|5,6
|2,8
|Mustafakemalpaşa (Bursa)
|17:16:29 02-11-2024
|39,97778
|28,74
|6,87
|1,4
|HACISAIT-MUT (MERSIN)
|16:38:22 02-11-2024
|36,483
|33,4588
|4,5
|1,8
|Ege Denizi - [14.05 km] Ayvacık (Çanakkale)
|16:16:12 02-11-2024
|39,60194
|25,98167
|8,94
|1,8
|Onikişubat (Kahramanmaraş)
|14:53:54 02-11-2024
|37,92722
|36,6525
|7,12
|3,1
|TEKIR-(KAHRAMANMARAS)
|14:53:54 02-11-2024
|37,9242
|36,6375
|6,7
|3,1
|Yeşilyurt (Malatya)
|13:21:38 02-11-2024
|38,18028
|38,17472
|15,03
|3,5
|ATALAR-YESILYURT (MALATYA)
|13:21:37 02-11-2024
|38,2047
|38,1668
|5
|3,6
|Gediz (Kütahya)
|13:15:40 02-11-2024
|39,01833
|29,69
|6,99
|2,3
|CUKUROREN-GEDIZ (KUTAHYA)
|13:15:40 02-11-2024
|39,0215
|29,7178
|7,9
|2,5
|KIRIKKAYA-AHLAT (BITLIS)
|12:07:46 02-11-2024
|38,9053
|42,3177
|5,3
|2,3
|Kozan (Adana)
|12:07:25 02-11-2024
|37,61972
|35,83611
|7,12
|2,5
|Yeşilyurt (Malatya)
|12:05:23 02-11-2024
|38,24444
|38,11639
|6,96
|1,7
|GORGU-YESILYURT (MALATYA)
|12:05:21 02-11-2024
|38,2653
|38,1248
|0
|1,3
|Gürün (Sivas)
|10:00:44 02-11-2024
|38,88333
|37,40528
|6,99
|1,6
|AYVALI-GURUN (SIVAS)
|10:00:44 02-11-2024
|38,7953
|37,512
|7,2
|1,7
|CANTIRLI-BEYPAZARI (ANKARA)
|09:41:02 02-11-2024
|40,1505
|31,774
|13,6
|2
|Beypazarı (Ankara)
|09:41:00 02-11-2024
|40,1275
|32,00056
|7,25
|1,9
|Yeşilyurt (Malatya)
|09:05:19 02-11-2024
|38,22361
|38,10444
|6,91
|1,5
|GORGU-YESILYURT (MALATYA)
|09:05:16 02-11-2024
|38,2473
|38,1075
|0
|1,5
|Akçadağ (Malatya)
|09:00:50 02-11-2024
|38,28083
|37,86972
|9,72
|2,1
|HANCERLI-AKCADAG (MALATYA)
|09:00:48 02-11-2024
|38,2942
|37,8748
|5,5
|1,7
|Menderes (İzmir)
|08:52:10 02-11-2024
|37,99722
|27,15611
|6,09
|1,3
|KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
|08:52:09 02-11-2024
|37,9952
|27,1307
|5
|1,7
|Köyceğiz (Muğla)
|08:44:07 02-11-2024
|36,99972
|28,53889
|7
|1,2
|CORUS-ULA (MUGLA)
|08:44:07 02-11-2024
|36,9975
|28,536
|12,5
|1,5
|Pütürge (Malatya)
|08:42:01 02-11-2024
|38,25861
|38,73944
|8,71
|1,2
|Akhisar (Manisa)
|08:10:47 02-11-2024
|38,99472
|28,05889
|4,95
|1,3
|Sincik (Adıyaman)
|08:08:06 02-11-2024
|38,11778
|38,50083
|6,95
|1,7
|Akdeniz - [71.08 km] Kumluca (Antalya)
|08:07:47 02-11-2024
|35,87528
|30,98778
|8,19
|2,1
|Göksun (Kahramanmaraş)
|08:05:21 02-11-2024
|38,06417
|36,5775
|7
|1,9
|FINDIK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|08:05:20 02-11-2024
|38,0677
|36,6912
|8,3
|1,8
|Mut (Mersin)
|07:57:36 02-11-2024
|36,61806
|33,62833
|7
|1,2
|HACIAHMETLI-MUT (MERSIN)
|07:57:34 02-11-2024
|36,6732
|33,5732
|19,9
|1,8
|Ege Denizi - [29.13 km] Çeşme (İzmir)
|07:41:18 02-11-2024
|38,01944
|26,19278
|7
|1,6
|EGE DENIZI
|07:41:18 02-11-2024
|37,9575
|26,1432
|19,3
|1,6
|Ceyhan (Adana)
|07:30:36 02-11-2024
|36,91139
|35,93167
|6,98
|1,6
|TURUNCLU-ERZIN (HATAY)
|07:30:35 02-11-2024
|36,942
|36,0253
|2,9
|1,8
|Saruhanlı (Manisa)
|07:26:44 02-11-2024
|38,76694
|27,75722
|11,41
|1,7
|KUMKUYUCAK-SARUHANLI (MANISA)
|07:26:44 02-11-2024
|38,7573
|27,7957
|7,1
|1,8
|Gelendost (Isparta)
|07:24:58 02-11-2024
|38,05083
|30,99056
|11,38
|1,7
|YESILKOY-GELENDOST (ISPARTA)
|07:24:56 02-11-2024
|38,0228
|31,0175
|8,6
|1,9
|Havran (Balıkesir)
|07:11:20 02-11-2024
|39,57806
|27,10861
|13,72
|3,3
|KOCADAG-HAVRAN (BALIKESIR)
|07:11:19 02-11-2024
|39,553
|27,1275
|11,1
|3,5
|Nurhak (Kahramanmaraş)
|07:06:52 02-11-2024
|38,06528
|37,33917
|7
|1,7
|SUNNETKOY-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
|07:06:50 02-11-2024
|38,0988
|37,4908
|3
|1,5
|Göksun (Kahramanmaraş)
|06:51:26 02-11-2024
|38,07361
|36,44194
|6,98
|1,6
|YAGMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|06:51:25 02-11-2024
|38,0765
|36,5732
|1,6
|1,6
|Kozan (Adana)
|06:42:07 02-11-2024
|37,70389
|35,93861
|7
|1,2
|Aladağ (Adana)
|06:34:09 02-11-2024
|37,65139
|35,53611
|7
|1,2
|Kale (Malatya)
|06:32:14 02-11-2024
|38,34139
|38,74556
|11,28
|0,6
|Yeşilyurt (Malatya)
|06:30:20 02-11-2024
|38,32083
|38,18056
|6,9
|1,1
|Aziziye (Erzurum)
|06:21:27 02-11-2024
|40,00528
|40,90917
|7
|1,2
|Elbistan (Kahramanmaraş)
|06:13:38 02-11-2024
|38,09333
|37,58722
|7
|1
|Akhisar (Manisa)
|05:58:21 02-11-2024
|38,99444
|28,03889
|5,9
|2
|PEKMEZCI-AKHISAR (MANISA)
|05:58:21 02-11-2024
|39,0083
|28,0368
|10,3
|2,3
|Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)
|05:54:16 02-11-2024
|37,49028
|37,17083
|5,67
|0,9
|Aladağ (Adana)
|05:37:14 02-11-2024
|37,64639
|35,53778
|7
|1,3
|Merkez (Sivas)
|05:33:55 02-11-2024
|39,6375
|37,34528
|7
|0,7
|Göksun (Kahramanmaraş)
|05:16:33 02-11-2024
|38,06889
|36,65778
|7
|1,2
|Akhisar (Manisa)
|05:09:34 02-11-2024
|38,98611
|28,05944
|8,62
|1,3
|PEKMEZCI-AKHISAR (MANISA)
|05:09:32 02-11-2024
|38,9868
|28,0205
|17,9
|1,5
|Akhisar (Manisa)
|05:00:15 02-11-2024
|38,99806
|28,05861
|5,33
|1,4
|KOMURCU-AKHISAR (MANISA)
|05:00:14 02-11-2024
|39,0297
|28,0443
|11,7
|1,5
|Orhaneli (Bursa)
|04:56:58 02-11-2024
|40,04111
|29,05694
|6,97
|1,4
|GUNEYBAYIRI-OSMANGAZI (BURSA)
|04:56:58 02-11-2024
|40,0452
|29,0338
|16,9
|1,6
|Çiçekdağı (Kırşehir)
|04:37:44 02-11-2024
|39,58944
|34,35889
|12,26
|1,5
|ALIMPINAR-CICEKDAGI (KIRSEHIR)
|04:37:44 02-11-2024
|39,5738
|34,3818
|2,4
|1,6
|Doğanşehir (Malatya)
|04:27:50 02-11-2024
|38,12556
|37,825
|5,97
|1,8
|FINDIKKOY-DOGANSEHIR (MALATYA)
|04:27:50 02-11-2024
|38,1232
|37,797
|7,6
|1,8
|Sulusaray (Tokat)
|04:27:09 02-11-2024
|40,06611
|36,04944
|7
|1,8
|ARPACIKARACAY-SULUSARAY (TOKAT)
|04:27:08 02-11-2024
|40,0608
|36,0673
|8,7
|1,6
|Muradiye (Van)
|04:23:47 02-11-2024
|38,8275
|43,615
|7
|1,4
|Efeler (Aydın)
|04:20:43 02-11-2024
|37,80056
|27,80056
|6,95
|0,9
|Sulusaray (Tokat)
|04:19:19 02-11-2024
|40,06361
|36,04833
|6,96
|1,1
|ARPACIKARACAY-SULUSARAY (TOKAT)
|04:19:19 02-11-2024
|40,0728
|36,0525
|10,8
|1,1
|Sulusaray (Tokat)
|04:17:47 02-11-2024
|40,07528
|36,04194
|7,42
|0,9
|ARPACIKARACAY-SULUSARAY (TOKAT)
|04:17:47 02-11-2024
|40,0793
|36,0575
|8,8
|1,1
|Sulusaray (Tokat)
|04:15:40 02-11-2024
|40,05611
|36,03472
|11,68
|1,2
|ARPACIKARACAY-SULUSARAY (TOKAT)
|04:15:40 02-11-2024
|40,085
|36,0557
|13
|1,2
|Sulusaray (Tokat)
|04:11:28 02-11-2024
|40,055
|36,03472
|7,02
|1,4
|ARPACIKARACAY-SULUSARAY (TOKAT)
|04:11:28 02-11-2024
|40,0685
|36,0537
|8,7
|1,6
|Kozan (Adana)
|04:08:31 02-11-2024
|37,67056
|35,97167
|7
|1
|Göksun (Kahramanmaraş)
|04:05:40 02-11-2024
|37,96583
|36,52083
|7,02
|1,2
|Doğanşehir (Malatya)
|04:00:55 02-11-2024
|37,98972
|37,65389
|7
|0,9
|CAVUSLU-DOGANSEHIR (MALATYA)
|03:50:29 02-11-2024
|38,1572
|37,7872
|8,4
|1,8
|YENIKOY-TORBALI (IZMIR)
|03:31:39 02-11-2024
|38,1135
|27,3613
|18,2
|1,4
|GOKCEALAN-SELCUK (IZMIR)
|03:15:00 02-11-2024
|37,8338
|27,3943
|11,2
|1,4
|KARABUCAK-KOZAN (ADANA)
|03:09:49 02-11-2024
|37,6297
|35,8762
|7
|1,3
|KOZLU-(BOLU)
|02:30:22 02-11-2024
|40,7933
|31,6183
|5,4
|2,1
|Kozan (Adana)
|02:22:02 02-11-2024
|37,64528
|35,90167
|7
|2,9
|MINNETLI-KOZAN (ADANA)
|02:22:02 02-11-2024
|37,6142
|35,9563
|5
|2,8
- Etiketler :
- Haberler -
- Son Dakika
- Afad
- Kandilli Rasathanesi
- Son Depremler
- Deprem