Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 03 Kasım 2025

Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 03 Kasım 2025
son dakika deprem mi oldu?

03 Kasım 2025 ve Kandilli son dakika listesi..

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:13:05 03-11-2025 39,1507 28,2593 13,8 1,3
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:10:41 03-11-2025 39,1533 28,2685 9,7 2
YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:06:46 03-11-2025 39,1153 28,287 13,8 1,5
BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:04:06 03-11-2025 39,2188 28,1082 7,3 1,5
MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:02:17 03-11-2025 39,2275 28,133 10 1,4
BUYUKDAGDERE-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:55:06 03-11-2025 39,1923 28,2997 11,5 1,2
YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:50:38 03-11-2025 39,147 28,2982 14,2 1,8
BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:47:17 03-11-2025 39,2278 28,1115 13,7 2,9
Sındırgı (Balıkesir) 00:47:17 03-11-2025 39,21806 28,12 9,29 2,6
Sındırgı (Balıkesir) 00:39:19 03-11-2025 39,16361 28,31083 13,93 3
KUCUKDAGDERE-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:39:18 03-11-2025 39,1713 28,3092 12,9 3,1
AKDENIZ 00:33:49 03-11-2025 36,3043 28,7527 23,8 1,7
Ovacık (Tunceli) 00:26:58 03-11-2025 39,42639 39,11972 10,28 1,7
KOSELER-OVACIK (TUNCELI) 00:26:57 03-11-2025 39,4145 39,1172 5 1,8
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:26:10 03-11-2025 39,1627 28,2512 14,6 3,1
Sındırgı (Balıkesir) 00:26:10 03-11-2025 39,17028 28,25278 11,73 2,9
KARAGUR-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:22:20 03-11-2025 39,2503 28,1152 9 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 00:22:20 03-11-2025 39,24278 28,12389 6,98 1,6
KOYUNGOLU-OVACIK (TUNCELI) 00:21:30 03-11-2025 39,4132 39,0925 7,4 1,8
Ovacık (Tunceli) 00:21:30 03-11-2025 39,41917 39,13639 7,08 1,6
AVCIOVA-CUBUK (ANKARA) 00:18:34 03-11-2025 40,4472 33,0175 5,3 2,7
Çubuk (Ankara) 00:18:34 03-11-2025 40,45556 33,00444 15,56 2,3
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:09:01 03-11-2025 39,1635 28,1142 9,7 2
Sındırgı (Balıkesir) 00:09:00 03-11-2025 39,18556 28,14417 12,93 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 00:08:14 03-11-2025 39,16722 28,30389 6,61 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 00:06:28 03-11-2025 39,17528 28,26 6,45 1,6
ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:06:27 03-11-2025 39,1568 28,2802 14 1,3
KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) 00:05:31 03-11-2025 39,2388 29,034 6,2 1,4
Simav (Kütahya) 00:05:31 03-11-2025 39,23333 29,0125 10,31 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 00:04:36 03-11-2025 39,16694 28,24389 5,34 1,5
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:04:35 03-11-2025 39,1482 28,2065 11,5 1,6
BOSTANBASI-YESILYURT (MALATYA) 00:04:08 03-11-2025 38,3082 38,2593 5,2 1,1
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:58:06 02-11-2025 39,145 28,2503 9,7 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 23:58:06 02-11-2025 39,13806 28,25889 6,91 1,7
KUCUKDAGDERE-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:54:41 02-11-2025 39,1615 28,3178 5,3 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 23:54:41 02-11-2025 39,17167 28,29917 4,9 1,9
BUYUKDAGDERE-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:53:52 02-11-2025 39,1852 28,3055 8 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 23:53:52 02-11-2025 39,20444 28,32 10,57 2
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:51:53 02-11-2025 39,172 28,2518 8,8 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 23:51:53 02-11-2025 39,18694 28,26889 11,79 2
ORTAKLI-AFSIN (KAHRAMANMARAS) 23:50:10 02-11-2025 38,1498 37,0445 9,7 2,3
Elbistan (Kahramanmaraş) 23:50:09 02-11-2025 38,10444 37,00417 6,98 2,3
ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:47:44 02-11-2025 39,1563 28,2797 10,4 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 23:47:44 02-11-2025 39,16 28,24889 10,43 1,8
ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:43:21 02-11-2025 39,1635 28,2723 10,7 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 23:43:21 02-11-2025 39,16944 28,23944 9,53 2
Sındırgı (Balıkesir) 23:30:43 02-11-2025 39,20056 28,19361 10,55 1,6
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:30:42 02-11-2025 39,1825 28,1582 5 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 23:27:48 02-11-2025 39,19333 28,19972 6,27 1,9
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:27:47 02-11-2025 39,1783 28,1908 8,8 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 23:23:46 02-11-2025 39,19583 28,13778 5,75 1
Sındırgı (Balıkesir) 23:22:54 02-11-2025 39,15444 28,18806 7 1
Ege Denizi - [76.71 km] Karaburun (İzmir) 23:21:46 02-11-2025 38,72722 25,51917 5,45 1,4
EGE DENIZI 23:21:45 02-11-2025 38,7152 25,567 5 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 23:18:53 02-11-2025 39,22556 28,12806 4,9 0,8
Sındırgı (Balıkesir) 23:15:56 02-11-2025 39,15528 28,25667 5,04 2,3
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:15:55 02-11-2025 39,1605 28,2222 13,2 2,2
KOZLUK-KALE (MALATYA) 23:14:42 02-11-2025 38,3783 38,8027 9,3 1,6
Pütürge (Malatya) 23:14:42 02-11-2025 38,26556 38,80472 6,95 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 23:11:23 02-11-2025 39,22194 28,06861 7 0,9
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:09:53 02-11-2025 39,19 28,1493 8,1 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 23:09:53 02-11-2025 39,19417 28,18639 10,6 1,4
YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:09:11 02-11-2025 39,1315 28,2832 8,9 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 23:09:11 02-11-2025 39,17556 28,27083 5,15 1,2
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:04:39 02-11-2025 39,1587 28,2635 9,9 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 23:04:37 02-11-2025 39,205 28,27361 14,96 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 22:59:06 02-11-2025 39,24028 28,11639 8,89 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 22:58:01 02-11-2025 39,19056 28,18167 7 1
AKDENIZ 22:54:25 02-11-2025 35,4133 27,4275 13,2 1,8
Akdeniz - [132.92 km] Datça (Muğla) 22:54:24 02-11-2025 35,49972 27,33833 8,83 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 22:53:05 02-11-2025 39,23694 28,18917 7,98 0,9
Sındırgı (Balıkesir) 22:48:11 02-11-2025 39,17472 28,26056 5,23 1,2
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:48:10 02-11-2025 39,2183 28,2345 6,5 1,5
ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:40:58 02-11-2025 39,1748 28,2843 4 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 22:40:57 02-11-2025 39,18694 28,29306 7 0,8
KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:35:06 02-11-2025 39,2443 28,1067 13,8 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 22:35:06 02-11-2025 39,25028 28,10472 8,87 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 22:31:55 02-11-2025 39,1775 28,105 5,75 1,1
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:26:39 02-11-2025 39,1618 28,2437 11,5 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 22:26:39 02-11-2025 39,19139 28,25194 9,05 1,6
Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) 22:22:10 02-11-2025 37,53056 37,11806 7 1
BABAKOY-BIGADIC (BALIKESIR) 22:21:00 02-11-2025 39,397 28,0478 13,3 1,9
Bigadiç (Balıkesir) 22:21:00 02-11-2025 39,40167 28,0575 5,22 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 22:20:23 02-11-2025 39,20111 28,15556 7 1,3
YENIYURT-(KAHRAMANMARAS) 22:19:53 02-11-2025 37,4312 37,0447 6,4 1,5
Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) 22:19:53 02-11-2025 37,52333 37,10944 7 1,5
Çemişgezek (Tunceli) 22:12:21 02-11-2025 39,03306 38,92056 7 1
Sındırgı (Balıkesir) 22:10:35 02-11-2025 39,1725 28,14056 7 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 22:03:24 02-11-2025 39,26667 28,15472 6,75 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 21:58:14 02-11-2025 39,19 28,14944 8,28 1,6
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:58:13 02-11-2025 39,206 28,1545 8,7 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 21:52:21 02-11-2025 39,16361 28,24861 5,14 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 21:46:16 02-11-2025 39,22222 28,12639 7,35 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 21:46:01 02-11-2025 39,17028 28,25667 5,14 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 21:43:33 02-11-2025 39,16194 28,14667 5,63 1,1
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:43:32 02-11-2025 39,2163 28,1785 10,9 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 21:39:26 02-11-2025 39,15417 28,24167 8,82 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 21:39:01 02-11-2025 39,20389 28,16028 10,23 1,3
Ege Denizi, Yamurgi Adası (Amorgos) - [132.20 km] Bodrum (Muğla) 21:36:46 02-11-2025 36,77611 25,80361 7 1,7
EGE DENIZI 21:36:44 02-11-2025 36,641 25,7328 7,1 2
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 21:35:19 02-11-2025 39,2532 28,9993 10,8 1,3
Simav (Kütahya) 21:35:18 02-11-2025 39,25222 28,96917 6,99 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 21:33:31 02-11-2025 39,23194 28,12194 5,39 1,7
BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:33:30 02-11-2025 39,2382 28,1288 8,3 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 21:29:03 02-11-2025 39,21694 28,20278 5,59 1
Sındırgı (Balıkesir) 21:21:52 02-11-2025 39,18556 28,21917 5,67 1,9
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:21:51 02-11-2025 39,1815 28,1797 9,9 2,1
Ninotsminda, Samtskhe-Javakheti (Gürcistan) - [26.08 km] Akyaka (Kars) 21:11:48 02-11-2025 41,15083 43,80306 5,34 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 21:07:36 02-11-2025 39,1825 28,32194 6,05 2,8
BUYUKDAGDERE-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:07:35 02-11-2025 39,1775 28,3143 13,5 3
Sındırgı (Balıkesir) 21:06:18 02-11-2025 39,15194 28,23583 9,79 1
Gürün (Sivas) 21:04:25 02-11-2025 38,83667 37,40472 7,03 1,4
KULAHLI-GURUN (SIVAS) 21:04:25 02-11-2025 38,853 37,4372 7,7 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 21:01:29 02-11-2025 39,18444 28,17639 9,96 1
Sındırgı (Balıkesir) 21:00:55 02-11-2025 39,20083 28,15639 5,41 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 20:59:14 02-11-2025 39,15083 28,25694 6,16 1,4
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:59:13 02-11-2025 39,1642 28,244 10,1 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 20:56:10 02-11-2025 39,12 28,19083 7 0,8
Darende (Malatya) 20:54:46 02-11-2025 38,77028 37,64028 11,98 1,7
TEMEKLU-KULUNCAK (MALATYA) 20:54:45 02-11-2025 38,7253 37,7075 5,8 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 20:53:11 02-11-2025 39,12722 28,20278 16,25 1
Sındırgı (Balıkesir) 20:51:32 02-11-2025 39,14333 28,28667 6,75 2
YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:51:31 02-11-2025 39,131 28,2695 15 2,2
Sındırgı (Balıkesir) 20:50:56 02-11-2025 39,17 28,24333 6,31 1,8
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:50:55 02-11-2025 39,1785 28,236 10,2 2
Sındırgı (Balıkesir) 20:42:23 02-11-2025 39,17139 28,25917 6,45 1,7
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:42:22 02-11-2025 39,1583 28,2288 13,4 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 20:34:52 02-11-2025 39,17444 28,30694 6,21 1,5
BUYUKDAGDERE-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:34:51 02-11-2025 39,1873 28,3167 5,4 1,7
Simav (Kütahya) 20:33:33 02-11-2025 39,22556 28,99361 11,79 1,7
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 20:33:33 02-11-2025 39,2377 28,976 5 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 20:24:27 02-11-2025 39,17861 28,14917 7,42 1,2
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:24:26 02-11-2025 39,172 28,1417 14,7 1,5
HAMITKOY-AKHISAR (MANISA) 20:21:21 02-11-2025 38,9438 28,1115 21,8 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 20:21:01 02-11-2025 39,11361 28,25444 7 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 20:20:11 02-11-2025 39,19972 28,16667 7 1,3
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:20:11 02-11-2025 39,2002 28,2173 10,6 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 20:18:01 02-11-2025 39,16667 28,24528 10,87 2,3
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:18:01 02-11-2025 39,1745 28,2417 12,8 2,6
Sındırgı (Balıkesir) 20:13:37 02-11-2025 39,17361 28,25861 6,71 2
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:13:37 02-11-2025 39,172 28,254 13,3 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 20:12:12 02-11-2025 39,17389 28,3075 6,54 1,8
KUCUKDAGDERE-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:12:12 02-11-2025 39,1588 28,3152 12 2
Sındırgı (Balıkesir) 20:10:21 02-11-2025 39,13056 28,28 6,15 1,3
ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:10:20 02-11-2025 39,1587 28,2815 11 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 19:58:10 02-11-2025 39,19333 28,28917 7,08 2,3
ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) 19:58:09 02-11-2025 39,1847 28,2717 8,8 2,6
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 19:52:32 02-11-2025 39,1645 28,2567 16,3 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 19:52:31 02-11-2025 39,16111 28,30694 10,49 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 19:45:39 02-11-2025 39,15333 28,26917 8,29 1,1
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 19:45:38 02-11-2025 39,1433 28,2215 9,5 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 19:35:40 02-11-2025 39,17278 28,33639 9,98 2,8
KUCUKDAGDERE-SINDIRGI (BALIKESIR) 19:35:40 02-11-2025 39,1628 28,3117 13,2 3
EGE DENIZI 19:35:30 02-11-2025 35,821 25,5958 15,9 3,3
Sındırgı (Balıkesir) 19:29:40 02-11-2025 39,16361 28,2575 7,33 2,4
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 19:29:40 02-11-2025 39,1708 28,2558 9,7 2,7
Sındırgı (Balıkesir) 19:16:14 02-11-2025 39,1875 28,32333 5,54 1,7
YAYLABAYIR-SINDIRGI (BALIKESIR) 19:16:14 02-11-2025 39,1497 28,3718 7,8 1,9
PURSUNLER-SINDIRGI (BALIKESIR) 19:11:05 02-11-2025 39,2402 28,2068 4,9 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 19:11:04 02-11-2025 39,24056 28,145 7,01 1,3
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 19:08:57 02-11-2025 39,186 28,2438 8,5 1,4
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 19:07:23 02-11-2025 39,1907 28,1723 9,3 2
Sındırgı (Balıkesir) 19:07:22 02-11-2025 39,18167 28,17056 8,62 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 19:03:29 02-11-2025 39,27222 28,20528 11,01 1,4
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 19:03:28 02-11-2025 39,2048 28,1383 12,6 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 19:01:19 02-11-2025 39,1875 28,32528 6,92 2,9
KUCUKDAGDERE-SINDIRGI (BALIKESIR) 19:01:19 02-11-2025 39,1718 28,3188 5,3 3,2
Sındırgı (Balıkesir) 18:54:16 02-11-2025 39,185 28,29444 4,87 3,2
ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) 18:54:15 02-11-2025 39,19 28,2855 14,2 3,4
ERMENISTAN 18:49:31 02-11-2025 41,0502 43,9482 5 4,3
Shirak (Ermenistan) - [31.28 km] Akyaka (Kars) 18:49:30 02-11-2025 41,15556 43,88778 6,52 4,2
Sındırgı (Balıkesir) 18:49:03 02-11-2025 39,15333 28,29222 7 3
YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 18:49:03 02-11-2025 39,1475 28,2798 15,4 3,2
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 18:46:32 02-11-2025 39,1715 28,2265 11,5 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 18:42:25 02-11-2025 39,14389 28,18917 15,87 1,5
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 18:42:25 02-11-2025 39,1562 28,149 9 1,7
ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) 18:37:06 02-11-2025 39,1723 28,2797 10,8 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 18:33:54 02-11-2025 39,19556 28,22389 15,22 2,4
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 18:33:54 02-11-2025 39,2033 28,1987 11,1 2,9
Sındırgı (Balıkesir) 18:33:09 02-11-2025 39,20222 28,10278 7 1,4
YAYLABAYIR-SINDIRGI (BALIKESIR) 18:31:00 02-11-2025 39,1647 28,3518 12,7 1,5
KUCUKDAGDERE-SINDIRGI (BALIKESIR) 18:15:59 02-11-2025 39,1648 28,3287 9,9 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 18:12:59 02-11-2025 39,18944 28,20361 10,57 2,2
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 18:12:59 02-11-2025 39,1678 28,1732 8,9 2,4
Sındırgı (Balıkesir) 18:08:06 02-11-2025 39,25139 28,14139 6,88 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 18:04:46 02-11-2025 39,15056 28,23028 7 1,5
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 18:04:46 02-11-2025 39,1322 28,219 9,1 1,7
KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 18:00:17 02-11-2025 39,1278 28,2235 11,7 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 17:58:32 02-11-2025 39,19028 28,30194 13,9 3,8
ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) 17:58:32 02-11-2025 39,1802 28,2925 14,4 3,9
Bigadiç (Balıkesir) 17:56:22 02-11-2025 39,48444 28,17417 7,04 1,2
Köyceğiz (Muğla) 17:52:43 02-11-2025 37,08556 28,87222 7 1,9
OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA) 17:52:43 02-11-2025 37,099 28,8515 5,6 2,2
Sındırgı (Balıkesir) 17:50:42 02-11-2025 39,16722 28,15861 7 1,5
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 17:50:42 02-11-2025 39,1505 28,0968 16 1,6
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 17:49:34 02-11-2025 39,1875 28,2477 7,3 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 17:49:33 02-11-2025 39,21056 28,26694 5,35 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 17:48:50 02-11-2025 39,19028 28,20722 4,01 1,6
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 17:48:50 02-11-2025 39,163 28,153 9,9 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 17:45:25 02-11-2025 39,17111 28,16972 7 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 17:41:46 02-11-2025 39,20417 28,26139 12,42 3,3
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 17:41:46 02-11-2025 39,1975 28,2633 12,9 3,6
Sındırgı (Balıkesir) 17:35:32 02-11-2025 39,19194 28,24861 6,99 1,9
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 17:35:32 02-11-2025 39,1805 28,2422 9,4 2
Sındırgı (Balıkesir) 17:32:30 02-11-2025 39,17611 28,24833 8,15 1,2
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 17:32:30 02-11-2025 39,147 28,199 18,4 1,3
Simav (Kütahya) 17:29:09 02-11-2025 39,25083 28,93806 7,4 2,3
KARAKOCA-SIMAV (KUTAHYA) 17:29:09 02-11-2025 39,2568 28,9215 5,4 2,4
Sındırgı (Balıkesir) 17:24:25 02-11-2025 39,17472 28,26056 5,04 3,5
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 17:24:24 02-11-2025 39,1625 28,2507 15,5 3,4
Sındırgı (Balıkesir) 17:17:10 02-11-2025 39,16833 28,22056 5,11 1,3
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 17:17:09 02-11-2025 39,1652 28,2002 8,5 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 17:12:56 02-11-2025 39,19528 28,24528 7,53 2
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 17:12:55 02-11-2025 39,1782 28,2063 10,7 2
Sındırgı (Balıkesir) 16:59:56 02-11-2025 39,14667 28,2575 7 2,3
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 16:59:55 02-11-2025 39,1788 28,2255 10,8 2,6
Sındırgı (Balıkesir) 16:51:12 02-11-2025 39,10417 28,27528 10,53 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 16:48:19 02-11-2025 39,1675 28,25722 6,99 1,4
ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) 16:48:19 02-11-2025 39,1592 28,2813 10,5 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 16:42:31 02-11-2025 39,16917 28,25472 7 2
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 16:42:31 02-11-2025 39,1958 28,2525 11,7 2
Sındırgı (Balıkesir) 16:28:12 02-11-2025 39,18389 28,23889 7,27 2,1
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 16:28:12 02-11-2025 39,17 28,2508 6 2,2
Sındırgı (Balıkesir) 16:24:30 02-11-2025 39,13472 28,26222 7 1,7
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 16:24:30 02-11-2025 39,16 28,218 9,2 1,7
YENILER-SIMAV (KUTAHYA) 16:23:50 02-11-2025 39,245 28,9428 7,3 2,2
Simav (Kütahya) 16:23:49 02-11-2025 39,26222 28,92056 7 2
ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) 16:22:01 02-11-2025 39,1792 28,2568 8,4 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 16:22:00 02-11-2025 39,20389 28,23889 5,98 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 16:10:41 02-11-2025 39,16694 28,24306 11,73 1,3
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 16:10:40 02-11-2025 39,1685 28,1905 14,4 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 16:09:48 02-11-2025 39,13389 28,1525 11,28 1,7
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 16:09:48 02-11-2025 39,161 28,1373 9 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 15:58:50 02-11-2025 39,18639 28,24667 7 3,1
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 15:58:50 02-11-2025 39,183 28,2383 11,9 3,4
Sındırgı (Balıkesir) 15:52:08 02-11-2025 39,175 28,25861 7 1,9
KARACAOREN-SIMAV (KUTAHYA) 15:51:05 02-11-2025 39,1725 29,045 20,5 0,9
ISACA-AKHISAR (MANISA) 15:46:20 02-11-2025 39,1497 28,0765 13,3 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 15:45:33 02-11-2025 39,17139 28,26028 6,58 2,1
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 15:45:33 02-11-2025 39,16 28,2442 9 2,3
Sındırgı (Balıkesir) 15:41:09 02-11-2025 39,15944 28,24389 14,13 4,3
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 15:41:09 02-11-2025 39,1777 28,2443 7 4,4
Sındırgı (Balıkesir) 15:32:32 02-11-2025 39,22389 28,15194 7,02 1,6
YENILER-SIMAV (KUTAHYA) 15:23:37 02-11-2025 39,2525 28,9518 12,8 1,3
HANPASA-AKHISAR (MANISA) 15:20:44 02-11-2025 39,082 28,1408 9,5 1,4
KARAKOCA-SIMAV (KUTAHYA) 15:20:08 02-11-2025 39,261 28,9472 5,4 2,3
Simav (Kütahya) 15:20:07 02-11-2025 39,25083 28,92167 13,69 2,3
EGE DENIZI 15:16:17 02-11-2025 35,746 25,4903 48,9 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 15:09:03 02-11-2025 39,20167 28,10083 6,99 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 14:55:49 02-11-2025 39,1275 28,19556 11,38 1,3
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 14:55:49 02-11-2025 39,137 28,1498 12,1 1,4
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 14:54:39 02-11-2025 39,1503 28,2345 13,7 1,3
BOREZ-GORDES (MANISA) 14:53:58 02-11-2025 39,0017 28,2578 8,4 1
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 14:53:18 02-11-2025 39,1575 28,2618 8,5 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 14:45:19 02-11-2025 39,21722 28,15028 7,06 2
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 14:45:18 02-11-2025 39,1967 28,1305 14,1 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 14:35:39 02-11-2025 39,17028 28,21667 7 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 14:31:26 02-11-2025 39,22222 28,20861 7 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 14:25:55 02-11-2025 39,255 28,10667 7,04 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 14:23:12 02-11-2025 39,11917 28,32028 7,29 2
YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 14:23:11 02-11-2025 39,1388 28,3032 11 2,2
Sındırgı (Balıkesir) 14:20:11 02-11-2025 39,21083 28,21861 7 1,7
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 14:20:11 02-11-2025 39,1538 28,251 11,8 2
Simav (Kütahya) 14:15:12 02-11-2025 39,23333 28,91361 7 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 14:13:46 02-11-2025 39,15694 28,25111 7,42 2,6
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 14:13:46 02-11-2025 39,172 28,2343 10,2 2,8
Sındırgı (Balıkesir) 14:06:18 02-11-2025 39,16 28,25444 7,67 2,6
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 14:06:18 02-11-2025 39,1535 28,248 9,5 2,6
Sındırgı (Balıkesir) 14:05:44 02-11-2025 39,18472 28,14722 7 2,8
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 14:05:44 02-11-2025 39,1957 28,1603 10 2,9
Sındırgı (Balıkesir) 14:03:15 02-11-2025 39,1575 28,29306 7 1,9
YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 14:03:15 02-11-2025 39,134 28,3162 5,2 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 14:01:24 02-11-2025 39,20889 28,18889 7 1,4
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 14:01:24 02-11-2025 39,1787 28,1458 8,8 1
Çameli (Denizli) 13:57:58 02-11-2025 37,01917 29,28417 7 1,6
DEVLETLIBABA-SINDIRGI (BALIKESIR) 13:57:52 02-11-2025 39,1977 28,4795 11,2 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 13:54:50 02-11-2025 39,18778 28,24222 5,67 2,7
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 13:54:49 02-11-2025 39,1763 28,229 5 2,9
Sındırgı (Balıkesir) 13:52:04 02-11-2025 39,17833 28,13889 6,99 1,4
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 13:52:03 02-11-2025 39,1683 28,1257 25,2 1,5
ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) 13:49:59 02-11-2025 39,164 28,2712 9,4 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 13:49:58 02-11-2025 39,20667 28,32278 6,98 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 13:46:38 02-11-2025 39,19139 28,33306 15,07 3
BUYUKDAGDERE-SINDIRGI (BALIKESIR) 13:46:38 02-11-2025 39,179 28,3182 13,3 3,1
Sındırgı (Balıkesir) 13:41:13 02-11-2025 39,15722 28,26944 6,95 1,8
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 13:41:13 02-11-2025 39,1268 28,252 12,2 2
Sındırgı (Balıkesir) 13:37:29 02-11-2025 39,19639 28,07917 7,02 1,5
SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR) 13:37:29 02-11-2025 39,188 28,059 9,3 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 13:28:49 02-11-2025 39,16139 28,22111 7,02 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 13:22:12 02-11-2025 39,19222 28,27583 7 1,2
YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 13:09:15 02-11-2025 39,1183 28,2995 16,5 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 13:08:44 02-11-2025 39,20056 28,13861 7,01 1,5
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 13:08:44 02-11-2025 39,2118 28,1735 7,4 1,6
YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 13:05:52 02-11-2025 39,0997 28,29 10,2 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 13:05:51 02-11-2025 39,14083 28,28889 7 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 13:02:45 02-11-2025 39,23833 28,15472 7 1,4
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 13:02:45 02-11-2025 39,2045 28,1137 8,8 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 12:56:12 02-11-2025 39,13778 28,27722 6,22 1,2
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 12:56:10 02-11-2025 39,1322 28,2362 21,9 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 12:53:19 02-11-2025 39,15861 28,12472 7 1,3
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 12:53:19 02-11-2025 39,1598 28,0933 11 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 12:46:58 02-11-2025 39,17194 28,25528 7,03 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 12:42:28 02-11-2025 39,17722 28,17028 7 2,1
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 12:42:28 02-11-2025 39,191 28,1555 8,3 2,2
Sındırgı (Balıkesir) 12:41:23 02-11-2025 39,1925 28,21694 7,03 1,2
Battalgazi (Malatya) 12:30:14 02-11-2025 38,35083 38,40972 7 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 12:27:31 02-11-2025 39,23972 28,11389 7 1,8
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 12:27:31 02-11-2025 39,2043 28,1245 8 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 12:21:06 02-11-2025 39,15528 28,24056 4,58 1,5
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 12:21:05 02-11-2025 39,139 28,2068 12,7 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 12:20:10 02-11-2025 39,20889 28,15472 7 1,8
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 12:20:10 02-11-2025 39,192 28,1253 10,9 2
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 12:13:16 02-11-2025 39,1692 28,2508 8,2 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 12:12:49 02-11-2025 39,18806 28,1775 7 1,9
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 12:12:48 02-11-2025 39,1777 28,1533 11,1 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 12:09:49 02-11-2025 39,17333 28,15944 7 3
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 12:09:48 02-11-2025 39,2073 28,1543 7,3 3,2
Gördes (Manisa) 12:03:03 02-11-2025 39,05944 28,36 7,05 0,7
Sındırgı (Balıkesir) 11:53:57 02-11-2025 39,18 28,30111 5,59 1,2
KUCUKDAGDERE-SINDIRGI (BALIKESIR) 11:53:57 02-11-2025 39,1697 28,3187 9,7 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 11:37:25 02-11-2025 39,17472 28,19028 7,01 1,3
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 11:37:25 02-11-2025 39,1443 28,1785 13,9 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 11:36:22 02-11-2025 39,19361 28,22194 6,3 1,7
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 11:36:21 02-11-2025 39,1638 28,214 8,4 1,7
ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) 11:33:51 02-11-2025 39,159 28,2958 12,4 2,6
Sındırgı (Balıkesir) 11:33:50 02-11-2025 39,19139 28,305 7 2,6
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 11:25:28 02-11-2025 39,1463 28,2523 11,6 2,8
Sındırgı (Balıkesir) 11:25:27 02-11-2025 39,17111 28,27972 7 2,4
Sındırgı (Balıkesir) 11:21:11 02-11-2025 39,20694 28,23722 6,98 1,3
Havran (Balıkesir) 11:10:56 02-11-2025 39,65083 27,11694 15,77 2,6
FAZLICA-HAVRAN (BALIKESIR) 11:10:56 02-11-2025 39,646 27,1243 6,2 2,8
Sındırgı (Balıkesir) 11:06:21 02-11-2025 39,14028 28,29417 6,11 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 10:59:25 02-11-2025 39,13861 28,13889 10,52 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 10:53:44 02-11-2025 39,18 28,16611 7 1,2
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 10:53:42 02-11-2025 39,2083 28,2377 10,2 1,3
YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 10:52:36 02-11-2025 39,1075 28,2522 14,5 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 10:52:35 02-11-2025 39,16083 28,17583 7 1
Sındırgı (Balıkesir) 10:47:17 02-11-2025 39,18 28,26722 7,11 1,5
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 10:47:17 02-11-2025 39,1632 28,2438 11,1 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 10:46:24 02-11-2025 39,21556 28,27389 7 1,2
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 10:46:24 02-11-2025 39,1893 28,2137 18,1 1,3
Elbistan (Kahramanmaraş) 10:43:42 02-11-2025 38,10333 37,5025 7 2,3
SUNNETKOY-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 10:43:42 02-11-2025 38,0942 37,4695 5,6 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 10:41:45 02-11-2025 39,135 28,12972 7,25 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 10:37:26 02-11-2025 39,16833 28,15417 7,07 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 10:34:43 02-11-2025 39,24083 28,18667 7 1,3
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 10:31:58 02-11-2025 39,1795 28,1747 13,8 1,2
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 10:30:36 02-11-2025 39,2012 28,2485 22,8 1
Sındırgı (Balıkesir) 10:25:28 02-11-2025 39,19611 28,16722 7,01 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 10:18:03 02-11-2025 39,17722 28,26583 6,19 1,2
SOGUTLU-AKHISAR (MANISA) 10:18:02 02-11-2025 39,1722 28,042 14,8 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 10:12:54 02-11-2025 39,22278 28,25972 6,99 0,9
Sındırgı (Balıkesir) 10:08:49 02-11-2025 39,17917 28,17694 7 1
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 10:08:49 02-11-2025 39,1623 28,1767 10,8 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 10:06:42 02-11-2025 39,15028 28,26361 7,01 2
ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) 10:06:41 02-11-2025 39,168 28,2617 10,4 2,3
Sındırgı (Balıkesir) 10:04:58 02-11-2025 39,16639 28,31444 7 2,1
KUCUKDAGDERE-SINDIRGI (BALIKESIR) 10:04:58 02-11-2025 39,1522 28,3267 10,6 2,4
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 10:00:41 02-11-2025 39,1765 28,2387 20,9 1,1
GOKCELER-AKHISAR (MANISA) 10:00:26 02-11-2025 38,9137 28,1045 24,6 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 10:00:25 02-11-2025 39,17389 28,21722 7 1,2
Simav (Kütahya) 09:57:10 02-11-2025 39,24917 29,0025 11,63 2,9
KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) 09:57:10 02-11-2025 39,2503 29,0267 3,6 3
Sındırgı (Balıkesir) 09:50:24 02-11-2025 39,16861 28,24278 7 2,2
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 09:50:24 02-11-2025 39,1595 28,2323 8,6 2,4
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 09:46:34 02-11-2025 39,1898 28,1548 8,1 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 09:46:33 02-11-2025 39,21667 28,15472 7 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 09:46:08 02-11-2025 39,25444 28,16889 7,03 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 09:33:36 02-11-2025 39,17028 28,16528 10,37 1,5
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 09:33:36 02-11-2025 39,1588 28,1375 9 1,6
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 09:30:58 02-11-2025 39,1685 28,1453 8,4 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 09:30:57 02-11-2025 39,18611 28,1675 6,99 1,7
Simav (Kütahya) 09:25:18 02-11-2025 39,22806 28,97917 10,73 2,1
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 09:25:17 02-11-2025 39,2313 28,9637 5 2,2
Sındırgı (Balıkesir) 09:23:39 02-11-2025 39,23361 28,18917 6,98 1,4
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 09:23:39 02-11-2025 39,176 28,225 13,1 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 09:11:48 02-11-2025 39,16667 28,30583 7 2,4
YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 09:11:48 02-11-2025 39,1453 28,2842 15,2 2,6
KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 09:08:14 02-11-2025 39,1053 28,1425 12,4 1,5
YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 09:06:53 02-11-2025 39,1372 28,305 12 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 08:59:15 02-11-2025 39,14861 28,1525 10,37 2,6
KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 08:59:15 02-11-2025 39,1193 28,1583 7,7 2,8
Sındırgı (Balıkesir) 08:53:56 02-11-2025 39,14056 28,16167 7 2,8
KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 08:53:56 02-11-2025 39,1185 28,1522 2 3,2
Sındırgı (Balıkesir) 08:51:51 02-11-2025 39,25917 28,17556 7 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 08:50:49 02-11-2025 39,1975 28,18556 5,5 1,5
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 08:44:43 02-11-2025 39,2142 28,1557 14,1 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 08:38:58 02-11-2025 39,19444 28,15472 6,79 1,3
YESILYURT-GORDES (MANISA) 08:32:05 02-11-2025 38,839 28,3213 5 0,9
KUCUKDAGDERE-SINDIRGI (BALIKESIR) 08:29:05 02-11-2025 39,1655 28,3038 12,2 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 08:26:56 02-11-2025 39,19556 28,21333 7 2,5
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 08:26:56 02-11-2025 39,1872 28,1923 12,9 2,8
Sındırgı (Balıkesir) 08:24:54 02-11-2025 39,18806 28,30139 7 1,3
ASLANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 08:24:54 02-11-2025 39,2078 28,2967 9,8 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 08:18:58 02-11-2025 39,20667 28,19083 7 1
Sındırgı (Balıkesir) 08:06:40 02-11-2025 39,18806 28,23861 7 1
Sındırgı (Balıkesir) 08:05:36 02-11-2025 39,18194 28,24222 7 1
Yazıhan (Malatya) 08:04:50 02-11-2025 38,55778 38,03556 7 1,5
SADIKLI-YAZIHAN (MALATYA) 08:04:50 02-11-2025 38,5288 37,9797 6,7 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 08:00:04 02-11-2025 39,18667 28,20667 7 1,1
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 08:00:03 02-11-2025 39,1617 28,2193 15,5 1,5
PURSUNLER-SINDIRGI (BALIKESIR) 07:52:09 02-11-2025 39,2107 28,199 5,3 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 07:52:08 02-11-2025 39,20528 28,1675 5,88 1,7
Çerkeş (Çankırı) 07:50:23 02-11-2025 40,71972 32,96917 8,17 1,6
HACILAR-CERKES (CANKIRI) 07:50:23 02-11-2025 40,7212 32,9913 5,6 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 07:44:00 02-11-2025 39,23778 28,20083 7 1
Sındırgı (Balıkesir) 07:38:43 02-11-2025 39,23 28,17778 4,36 1
ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) 07:35:59 02-11-2025 39,186 28,2717 9,2 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 07:34:45 02-11-2025 39,20444 28,16111 5,42 1,9
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 07:34:45 02-11-2025 39,1788 28,1765 8,9 2,1
Çelikhan (Adıyaman) 07:31:38 02-11-2025 38,09694 38,405 6,89 1,8
SALKONAK-YESILYURT (MALATYA) 07:31:38 02-11-2025 38,1237 38,3915 8,1 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 07:24:28 02-11-2025 39,19083 28,3075 7,77 2,3
ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) 07:24:28 02-11-2025 39,1817 28,2847 10,1 2,6
HALALCA-(BALIKESIR) 07:17:48 02-11-2025 39,654 27,9302 2,4 1,5
ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) 07:14:55 02-11-2025 39,1752 28,27 10 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 07:14:54 02-11-2025 39,18833 28,25861 4,11 1,6
GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) 07:13:38 02-11-2025 39,4713 25,8833 12,3 1,8
Ege Denizi - [17.07 km] Ayvacık (Çanakkale) 07:13:35 02-11-2025 39,43139 25,8775 7 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 07:10:21 02-11-2025 39,185 28,175 13,09 1,4
AKDENIZ 07:07:07 02-11-2025 35,1238 31,6318 5,2 2,4
KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR) 07:04:11 02-11-2025 39,2323 28,0833 12,2 2,6
Sındırgı (Balıkesir) 07:04:10 02-11-2025 39,25472 28,1125 10,6 2,4
ISACA-AKHISAR (MANISA) 07:02:49 02-11-2025 39,1293 28,039 11,1 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 07:02:48 02-11-2025 39,17444 28,20056 7,02 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 07:00:27 02-11-2025 39,2125 28,19361 7 1,5
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 07:00:27 02-11-2025 39,1913 28,2115 9,5 1,5
YUNANISTAN 06:54:59 02-11-2025 40,2877 24,1302 5,1 2,4
Sındırgı (Balıkesir) 06:51:24 02-11-2025 39,20472 28,22611 7 1,1
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 06:51:23 02-11-2025 39,1927 28,2303 8,6 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 06:40:49 02-11-2025 39,2225 28,21056 7 1,2
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 06:40:49 02-11-2025 39,2112 28,1548 8,9 1,3
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 06:29:20 02-11-2025 39,1507 28,237 8,9 2,2
Sındırgı (Balıkesir) 06:29:19 02-11-2025 39,19111 28,23056 4,28 1,9
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 06:25:22 02-11-2025 39,1797 28,2362 10,6 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 06:25:21 02-11-2025 39,18639 28,28917 7 1,3
Keçiborlu (Isparta) 06:25:00 02-11-2025 37,9175 30,185 7,25 1
KAVAKKOY-KECIBORLU (ISPARTA) 06:25:00 02-11-2025 37,921 30,1558 13,1 1,5
ISACA-AKHISAR (MANISA) 06:23:52 02-11-2025 39,1575 28,0533 19,4 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 06:21:43 02-11-2025 39,18472 28,25778 7 1
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 06:20:19 02-11-2025 39,1697 28,1323 11,2 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 06:20:18 02-11-2025 39,1675 28,155 6,98 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 06:19:24 02-11-2025 39,18583 28,235 5,72 1
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 06:09:27 02-11-2025 39,1665 28,083 9,4 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 06:09:26 02-11-2025 39,18472 28,08333 7,4 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 06:02:12 02-11-2025 39,17583 28,23194 6,96 1,1
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 06:02:12 02-11-2025 39,199 28,1785 7,6 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 05:56:44 02-11-2025 39,17444 28,25167 7 1,3
ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:56:44 02-11-2025 39,1853 28,2648 10,5 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 05:51:28 02-11-2025 39,17167 28,25694 7,39 2,8
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:51:28 02-11-2025 39,1802 28,2415 10,5 3
Sındırgı (Balıkesir) 05:44:55 02-11-2025 39,13611 28,25028 7,22 1,1
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:44:55 02-11-2025 39,2045 28,2047 9,7 1,4
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:44:02 02-11-2025 39,1605 28,1377 11,3 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 05:44:01 02-11-2025 39,17222 28,1525 7,26 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 05:41:43 02-11-2025 39,19639 28,15444 7,71 1,7
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:41:43 02-11-2025 39,2133 28,1703 9,2 1,9
YAYLABAYIR-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:38:40 02-11-2025 39,1268 28,3412 17,9 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 05:38:38 02-11-2025 39,20278 28,31694 4,91 1,5
YUNANISTAN 05:38:17 02-11-2025 40,2923 24,1457 11,8 2,6
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:35:19 02-11-2025 39,1552 28,241 10,8 1,3
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:31:11 02-11-2025 39,1888 28,2425 10 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 05:31:10 02-11-2025 39,20306 28,25417 5,99 1,5
YUNANISTAN 05:27:29 02-11-2025 40,3193 24,114 7,2 1,4
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:27:24 02-11-2025 39,1682 28,1983 9,3 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 05:27:23 02-11-2025 39,21083 28,25806 6,98 1,3
Kulu (Konya) 05:19:40 02-11-2025 38,95611 32,97611 7,04 1,7
CELEP-KULU (KONYA) 05:19:40 02-11-2025 38,9362 32,9205 2,8 1,7
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:18:30 02-11-2025 39,1688 28,2235 9,4 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 05:18:29 02-11-2025 39,18611 28,24278 6,26 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 05:10:34 02-11-2025 39,19 28,25194 6,74 2,3
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:10:34 02-11-2025 39,186 28,2347 11,8 2,5
Sındırgı (Balıkesir) 05:10:00 02-11-2025 39,2075 28,26806 7,13 1,6
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:01:08 02-11-2025 39,1867 28,1745 9,7 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 05:01:07 02-11-2025 39,20806 28,15722 7 1
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:00:13 02-11-2025 39,1617 28,184 14,1 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 05:00:11 02-11-2025 39,18889 28,21333 6,39 1,1
ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:54:46 02-11-2025 39,1913 28,2748 10,1 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 04:51:42 02-11-2025 39,19833 28,15139 5,22 1,6
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:51:42 02-11-2025 39,1847 28,1543 8,8 1,7
Ege Denizi 04:46:04 02-11-2025 40,34972 24,40361 5,06 2,9
YUNANISTAN 04:46:02 02-11-2025 40,3097 24,16 12,1 3,2
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:44:55 02-11-2025 39,1347 28,2385 19,5 1,5
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:44:29 02-11-2025 39,1755 28,2407 8,7 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 04:44:28 02-11-2025 39,17639 28,2425 7,01 1,4
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:38:23 02-11-2025 39,1882 28,0715 10 2,9
Sındırgı (Balıkesir) 04:38:22 02-11-2025 39,20833 28,09083 6,99 2,9
Sındırgı (Balıkesir) 04:37:50 02-11-2025 39,18556 28,23222 4,77 2,1
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:37:50 02-11-2025 39,1615 28,2503 13,3 2,2
Sındırgı (Balıkesir) 04:25:23 02-11-2025 39,20583 28,15 7 2,1
YUNANISTAN 04:19:09 02-11-2025 40,2442 24,1348 5,2 2
Sındırgı (Balıkesir) 04:17:18 02-11-2025 39,19306 28,14333 7 1,5
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:17:18 02-11-2025 39,1788 28,1083 10 1,8
GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) 04:12:58 02-11-2025 39,4812 25,8543 13,7 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 04:11:39 02-11-2025 39,21639 28,16972 7 1,4
BUYUKDAGDERE-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:07:21 02-11-2025 39,1763 28,3057 18,2 1,5
GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) 04:07:10 02-11-2025 34,1682 26,492 5 3
Sındırgı (Balıkesir) 04:07:00 02-11-2025 39,18806 28,235 7 1,3
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:07:00 02-11-2025 39,184 28,2253 12,4 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 04:05:52 02-11-2025 39,25722 28,19028 7 0,8
KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:02:27 02-11-2025 39,0907 28,148 5 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 04:01:58 02-11-2025 39,17028 28,15944 7 1,8
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:01:57 02-11-2025 39,1495 28,1532 14,7 2,2
Sındırgı (Balıkesir) 03:59:17 02-11-2025 39,22167 28,135 7 1,3
MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:59:17 02-11-2025 39,2198 28,1577 11 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 03:54:14 02-11-2025 39,18806 28,21028 7 1,8
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:54:13 02-11-2025 39,1757 28,2035 13,1 2,2
Sındırgı (Balıkesir) 03:49:54 02-11-2025 39,21028 28,20944 7 1,3
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:49:53 02-11-2025 39,2128 28,0732 9,2 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 03:40:45 02-11-2025 39,20583 28,23778 7 1,6
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:40:44 02-11-2025 39,1833 28,209 9,1 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 03:39:00 02-11-2025 39,17167 28,25639 7 2,2
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:39:00 02-11-2025 39,1758 28,2457 11,5 2,4
KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:36:46 02-11-2025 39,1267 28,1947 12,6 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 03:34:29 02-11-2025 39,1975 28,16083 7 1,4
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:34:28 02-11-2025 39,18 28,1302 9,6 1,7
MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:33:28 02-11-2025 39,2192 28,1438 11 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 03:32:53 02-11-2025 39,19722 28,155 7 1,5
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:32:53 02-11-2025 39,1783 28,1448 8,7 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 03:24:06 02-11-2025 39,19056 28,20333 7 1,5
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:24:06 02-11-2025 39,1655 28,1857 8,7 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 03:22:56 02-11-2025 39,22611 28,17472 7 1,2
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:22:56 02-11-2025 39,2165 28,1702 8,6 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 03:20:51 02-11-2025 39,23472 28,17056 7 1,8
MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:20:51 02-11-2025 39,2152 28,1488 8,1 2,2
Sındırgı (Balıkesir) 03:17:18 02-11-2025 39,23222 28,15333 7 2,3
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:17:18 02-11-2025 39,2127 28,107 10,9 2,6
Sındırgı (Balıkesir) 03:13:02 02-11-2025 39,21833 28,15972 7 1,1
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:13:02 02-11-2025 39,1753 28,1243 11,4 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 03:10:46 02-11-2025 39,23583 28,13917 7 1,4
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:10:46 02-11-2025 39,2077 28,1092 7,7 1,7
Yeşilyurt (Malatya) 03:07:24 02-11-2025 38,31 38,25222 7 1,3
TOPSOGUT-(MALATYA) 03:07:23 02-11-2025 38,3483 38,2678 12,6 1,1
Yeşilyurt (Malatya) 03:05:04 02-11-2025 38,19 38,14139 7 0,9
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:04:58 02-11-2025 39,2005 28,1985 10,8 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 03:04:21 02-11-2025 39,23222 28,16389 7 1,3
BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:04:20 02-11-2025 39,2127 28,1263 12,6 1,7
EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) 03:03:23 02-11-2025 39,2232 29,0317 12,7 0,9
Simav (Kütahya) 03:02:15 02-11-2025 39,24222 29,03333 7 1,4
YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA) 03:02:14 02-11-2025 39,2555 29,0183 5,5 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 02:59:22 02-11-2025 39,19944 28,23889 7 1,1
SAGRAKCI-AKHISAR (MANISA) 02:55:38 02-11-2025 39,1068 28,0882 5 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 02:52:12 02-11-2025 39,18444 28,20861 7 1,4
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:52:12 02-11-2025 39,206 28,2075 9,4 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 02:50:00 02-11-2025 39,18417 28,2625 7 2,1
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:50:00 02-11-2025 39,1685 28,244 14,8 2,6
Sındırgı (Balıkesir) 02:43:54 02-11-2025 39,20167 28,25194 7 1,1
ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:43:54 02-11-2025 39,183 28,2697 9,2 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 02:40:29 02-11-2025 39,18472 28,26444 7 2
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:40:29 02-11-2025 39,1573 28,238 14,3 2,4
Simav (Kütahya) 02:40:14 02-11-2025 39,2275 29,02444 7 1,2
EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) 02:37:30 02-11-2025 39,2273 29,02 5,4 1,7
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:36:13 02-11-2025 39,1848 28,0952 10,7 1,5
GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) 02:31:27 02-11-2025 39,4973 25,8818 11,9 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 02:28:06 02-11-2025 39,19667 28,25806 7 1,1
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:28:05 02-11-2025 39,152 28,1877 9,5 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 02:14:20 02-11-2025 39,24361 28,1575 7 1,8
MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:14:19 02-11-2025 39,2393 28,1435 8,8 2,2
Sındırgı (Balıkesir) 02:10:54 02-11-2025 39,20667 28,2375 7 1,1
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:10:53 02-11-2025 39,1798 28,232 8,7 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 02:09:00 02-11-2025 39,20972 28,22028 7 1
KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:09:00 02-11-2025 39,234 28,103 7,6 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 02:07:56 02-11-2025 39,20667 28,18417 7 1,3
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:07:55 02-11-2025 39,1993 28,1562 8,8 1,4
Kulu (Konya) 02:02:35 02-11-2025 38,95472 32,95111 7 2,2
CELEP-KULU (KONYA) 02:02:35 02-11-2025 38,9478 32,9128 3,5 2,2
Gölbaşı (Adıyaman) 02:00:21 02-11-2025 37,85611 37,84167 10,87 1,3
CANKARA-GOLBASI (ADIYAMAN) 02:00:21 02-11-2025 37,892 37,8047 6,5 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 01:50:19 02-11-2025 39,21917 28,17028 7 1,5
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:50:18 02-11-2025 39,2078 28,1493 9,9 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 01:44:15 02-11-2025 39,15694 28,17639 7 1
Pütürge (Malatya) 01:41:43 02-11-2025 38,25806 38,62639 6,89 0,7
Sındırgı (Balıkesir) 01:30:14 02-11-2025 39,24333 28,16528 7 1,1
KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:13:05 03-11-2025 39,1507 28,2593 13,8 1,3
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:10:41 03-11-2025 39,1533 28,2685 9,7 2
YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:06:46 03-11-2025 39,1153 28,287 13,8 1,5
BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:04:06 03-11-2025 39,2188 28,1082 7,3 1,5
MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:02:17 03-11-2025 39,2275 28,133 10 1,4
BUYUKDAGDERE-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:55:06 03-11-2025 39,1923 28,2997 11,5 1,2
YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:50:38 03-11-2025 39,147 28,2982 14,2 1,8
BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:47:17 03-11-2025 39,2278 28,1115 13,7 2,9
Sındırgı (Balıkesir) 00:47:17 03-11-2025 39,21806 28,12 9,29 2,6
Sındırgı (Balıkesir) 00:39:19 03-11-2025 39,16361 28,31083 13,93 3
KUCUKDAGDERE-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:39:18 03-11-2025 39,1713 28,3092 12,9 3,1
AKDENIZ 00:33:49 03-11-2025 36,3043 28,7527 23,8 1,7
Ovacık (Tunceli) 00:26:58 03-11-2025 39,42639 39,11972 10,28 1,7
KOSELER-OVACIK (TUNCELI) 00:26:57 03-11-2025 39,4145 39,1172 5 1,8
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:26:10 03-11-2025 39,1627 28,2512 14,6 3,1
Sındırgı (Balıkesir) 00:26:10 03-11-2025 39,17028 28,25278 11,73 2,9
KARAGUR-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:22:20 03-11-2025 39,2503 28,1152 9 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 00:22:20 03-11-2025 39,24278 28,12389 6,98 1,6
KOYUNGOLU-OVACIK (TUNCELI) 00:21:30 03-11-2025 39,4132 39,0925 7,4 1,8
Ovacık (Tunceli) 00:21:30 03-11-2025 39,41917 39,13639 7,08 1,6
AVCIOVA-CUBUK (ANKARA) 00:18:34 03-11-2025 40,4472 33,0175 5,3 2,7
Çubuk (Ankara) 00:18:34 03-11-2025 40,45556 33,00444 15,56 2,3
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:09:01 03-11-2025 39,1635 28,1142 9,7 2
Sındırgı (Balıkesir) 00:09:00 03-11-2025 39,18556 28,14417 12,93 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 00:08:14 03-11-2025 39,16722 28,30389 6,61 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 00:06:28 03-11-2025 39,17528 28,26 6,45 1,6
ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:06:27 03-11-2025 39,1568 28,2802 14 1,3
KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) 00:05:31 03-11-2025 39,2388 29,034 6,2 1,4
Simav (Kütahya) 00:05:31 03-11-2025 39,23333 29,0125 10,31 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 00:04:36 03-11-2025 39,16694 28,24389 5,34 1,5
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:04:35 03-11-2025 39,1482 28,2065 11,5 1,6
BOSTANBASI-YESILYURT (MALATYA) 00:04:08 03-11-2025 38,3082 38,2593 5,2 1,1
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:58:06 02-11-2025 39,145 28,2503 9,7 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 23:58:06 02-11-2025 39,13806 28,25889 6,91 1,7
KUCUKDAGDERE-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:54:41 02-11-2025 39,1615 28,3178 5,3 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 23:54:41 02-11-2025 39,17167 28,29917 4,9 1,9
BUYUKDAGDERE-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:53:52 02-11-2025 39,1852 28,3055 8 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 23:53:52 02-11-2025 39,20444 28,32 10,57 2
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:51:53 02-11-2025 39,172 28,2518 8,8 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 23:51:53 02-11-2025 39,18694 28,26889 11,79 2
ORTAKLI-AFSIN (KAHRAMANMARAS) 23:50:10 02-11-2025 38,1498 37,0445 9,7 2,3
Elbistan (Kahramanmaraş) 23:50:09 02-11-2025 38,10444 37,00417 6,98 2,3
ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:47:44 02-11-2025 39,1563 28,2797 10,4 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 23:47:44 02-11-2025 39,16 28,24889 10,43 1,8
ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:43:21 02-11-2025 39,1635 28,2723 10,7 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 23:43:21 02-11-2025 39,16944 28,23944 9,53 2
Sındırgı (Balıkesir) 23:30:43 02-11-2025 39,20056 28,19361 10,55 1,6
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:30:42 02-11-2025 39,1825 28,1582 5 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 23:27:48 02-11-2025 39,19333 28,19972 6,27 1,9
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:27:47 02-11-2025 39,1783 28,1908 8,8 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 23:23:46 02-11-2025 39,19583 28,13778 5,75 1
Sındırgı (Balıkesir) 23:22:54 02-11-2025 39,15444 28,18806 7 1
Ege Denizi - [76.71 km] Karaburun (İzmir) 23:21:46 02-11-2025 38,72722 25,51917 5,45 1,4
EGE DENIZI 23:21:45 02-11-2025 38,7152 25,567 5 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 23:18:53 02-11-2025 39,22556 28,12806 4,9 0,8
Sındırgı (Balıkesir) 23:15:56 02-11-2025 39,15528 28,25667 5,04 2,3
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:15:55 02-11-2025 39,1605 28,2222 13,2 2,2
KOZLUK-KALE (MALATYA) 23:14:42 02-11-2025 38,3783 38,8027 9,3 1,6
Pütürge (Malatya) 23:14:42 02-11-2025 38,26556 38,80472 6,95 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 23:11:23 02-11-2025 39,22194 28,06861 7 0,9
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:09:53 02-11-2025 39,19 28,1493 8,1 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 23:09:53 02-11-2025 39,19417 28,18639 10,6 1,4
YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:09:11 02-11-2025 39,1315 28,2832 8,9 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 23:09:11 02-11-2025 39,17556 28,27083 5,15 1,2
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:04:39 02-11-2025 39,1587 28,2635 9,9 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 23:04:37 02-11-2025 39,205 28,27361 14,96 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 22:59:06 02-11-2025 39,24028 28,11639 8,89 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 22:58:01 02-11-2025 39,19056 28,18167 7 1
AKDENIZ 22:54:25 02-11-2025 35,4133 27,4275 13,2 1,8
Akdeniz - [132.92 km] Datça (Muğla) 22:54:24 02-11-2025 35,49972 27,33833 8,83 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 22:53:05 02-11-2025 39,23694 28,18917 7,98 0,9
Sındırgı (Balıkesir) 22:48:11 02-11-2025 39,17472 28,26056 5,23 1,2
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:48:10 02-11-2025 39,2183 28,2345 6,5 1,5
ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:40:58 02-11-2025 39,1748 28,2843 4 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 22:40:57 02-11-2025 39,18694 28,29306 7 0,8
KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:35:06 02-11-2025 39,2443 28,1067 13,8 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 22:35:06 02-11-2025 39,25028 28,10472 8,87 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 22:31:55 02-11-2025 39,1775 28,105 5,75 1,1
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:26:39 02-11-2025 39,1618 28,2437 11,5 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 22:26:39 02-11-2025 39,19139 28,25194 9,05 1,6
Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) 22:22:10 02-11-2025 37,53056 37,11806 7 1
BABAKOY-BIGADIC (BALIKESIR) 22:21:00 02-11-2025 39,397 28,0478 13,3 1,9
Bigadiç (Balıkesir) 22:21:00 02-11-2025 39,40167 28,0575 5,22 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 22:20:23 02-11-2025 39,20111 28,15556 7 1,3
YENIYURT-(KAHRAMANMARAS) 22:19:53 02-11-2025 37,4312 37,0447 6,4 1,5
Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) 22:19:53 02-11-2025 37,52333 37,10944 7 1,5
Çemişgezek (Tunceli) 22:12:21 02-11-2025 39,03306 38,92056 7 1
Sındırgı (Balıkesir) 22:10:35 02-11-2025 39,1725 28,14056 7 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 22:03:24 02-11-2025 39,26667 28,15472 6,75 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 21:58:14 02-11-2025 39,19 28,14944 8,28 1,6
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:58:13 02-11-2025 39,206 28,1545 8,7 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 21:52:21 02-11-2025 39,16361 28,24861 5,14 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 21:46:16 02-11-2025 39,22222 28,12639 7,35 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 21:46:01 02-11-2025 39,17028 28,25667 5,14 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 21:43:33 02-11-2025 39,16194 28,14667 5,63 1,1
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:43:32 02-11-2025 39,2163 28,1785 10,9 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 21:39:26 02-11-2025 39,15417 28,24167 8,82 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 21:39:01 02-11-2025 39,20389 28,16028 10,23 1,3
Ege Denizi, Yamurgi Adası (Amorgos) - [132.20 km] Bodrum (Muğla) 21:36:46 02-11-2025 36,77611 25,80361 7 1,7
EGE DENIZI 21:36:44 02-11-2025 36,641 25,7328 7,1 2
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 21:35:19 02-11-2025 39,2532 28,9993 10,8 1,3
Simav (Kütahya) 21:35:18 02-11-2025 39,25222 28,96917 6,99 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 21:33:31 02-11-2025 39,23194 28,12194 5,39 1,7
BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:33:30 02-11-2025 39,2382 28,1288 8,3 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 21:29:03 02-11-2025 39,21694 28,20278 5,59 1
Sındırgı (Balıkesir) 21:21:52 02-11-2025 39,18556 28,21917 5,67 1,9
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:21:51 02-11-2025 39,1815 28,1797 9,9 2,1
Ninotsminda, Samtskhe-Javakheti (Gürcistan) - [26.08 km] Akyaka (Kars) 21:11:48 02-11-2025 41,15083 43,80306 5,34 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 21:07:36 02-11-2025 39,1825 28,32194 6,05 2,8
BUYUKDAGDERE-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:07:35 02-11-2025 39,1775 28,3143 13,5 3
Sındırgı (Balıkesir) 21:06:18 02-11-2025 39,15194 28,23583 9,79 1
Gürün (Sivas) 21:04:25 02-11-2025 38,83667 37,40472 7,03 1,4
KULAHLI-GURUN (SIVAS) 21:04:25 02-11-2025 38,853 37,4372 7,7 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 21:01:29 02-11-2025 39,18444 28,17639 9,96 1
Sındırgı (Balıkesir) 21:00:55 02-11-2025 39,20083 28,15639 5,41 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 20:59:14 02-11-2025 39,15083 28,25694 6,16 1,4
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:59:13 02-11-2025 39,1642 28,244 10,1 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 20:56:10 02-11-2025 39,12 28,19083 7 0,8
Darende (Malatya) 20:54:46 02-11-2025 38,77028 37,64028 11,98 1,7
TEMEKLU-KULUNCAK (MALATYA) 20:54:45 02-11-2025 38,7253 37,7075 5,8 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 20:53:11 02-11-2025 39,12722 28,20278 16,25 1
Sındırgı (Balıkesir) 20:51:32 02-11-2025 39,14333 28,28667 6,75 2
YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:51:31 02-11-2025 39,131 28,2695 15 2,2
Sındırgı (Balıkesir) 20:50:56 02-11-2025 39,17 28,24333 6,31 1,8
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:50:55 02-11-2025 39,1785 28,236 10,2 2
Sındırgı (Balıkesir) 20:42:23 02-11-2025 39,17139 28,25917 6,45 1,7
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:42:22 02-11-2025 39,1583 28,2288 13,4 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 20:34:52 02-11-2025 39,17444 28,30694 6,21 1,5
BUYUKDAGDERE-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:34:51 02-11-2025 39,1873 28,3167 5,4 1,7
Simav (Kütahya) 20:33:33 02-11-2025 39,22556 28,99361 11,79 1,7
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 20:33:33 02-11-2025 39,2377 28,976 5 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 20:24:27 02-11-2025 39,17861 28,14917 7,42 1,2
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:24:26 02-11-2025 39,172 28,1417 14,7 1,5
HAMITKOY-AKHISAR (MANISA) 20:21:21 02-11-2025 38,9438 28,1115 21,8 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 20:21:01 02-11-2025 39,11361 28,25444 7 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 20:20:11 02-11-2025 39,19972 28,16667 7 1,3
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:20:11 02-11-2025 39,2002 28,2173 10,6 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 20:18:01 02-11-2025 39,16667 28,24528 10,87 2,3
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:18:01 02-11-2025 39,1745 28,2417 12,8 2,6
Sındırgı (Balıkesir) 20:13:37 02-11-2025 39,17361 28,25861 6,71 2
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:13:37 02-11-2025 39,172 28,254 13,3 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 20:12:12 02-11-2025 39,17389 28,3075 6,54 1,8
KUCUKDAGDERE-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:12:12 02-11-2025 39,1588 28,3152 12 2
Sındırgı (Balıkesir) 20:10:21 02-11-2025 39,13056 28,28 6,15 1,3
ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:10:20 02-11-2025 39,1587 28,2815 11 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 19:58:10 02-11-2025 39,19333 28,28917 7,08 2,3
ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) 19:58:09 02-11-2025 39,1847 28,2717 8,8 2,6
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 19:52:32 02-11-2025 39,1645 28,2567 16,3 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 19:52:31 02-11-2025 39,16111 28,30694 10,49 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 19:45:39 02-11-2025 39,15333 28,26917 8,29 1,1
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 19:45:38 02-11-2025 39,1433 28,2215 9,5 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 19:35:40 02-11-2025 39,17278 28,33639 9,98 2,8
KUCUKDAGDERE-SINDIRGI (BALIKESIR) 19:35:40 02-11-2025 39,1628 28,3117 13,2 3
EGE DENIZI 19:35:30 02-11-2025 35,821 25,5958 15,9 3,3
Sındırgı (Balıkesir) 19:29:40 02-11-2025 39,16361 28,2575 7,33 2,4
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 19:29:40 02-11-2025 39,1708 28,2558 9,7 2,7
Sındırgı (Balıkesir) 19:16:14 02-11-2025 39,1875 28,32333 5,54 1,7
YAYLABAYIR-SINDIRGI (BALIKESIR) 19:16:14 02-11-2025 39,1497 28,3718 7,8 1,9
PURSUNLER-SINDIRGI (BALIKESIR) 19:11:05 02-11-2025 39,2402 28,2068 4,9 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 19:11:04 02-11-2025 39,24056 28,145 7,01 1,3
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 19:08:57 02-11-2025 39,186 28,2438 8,5 1,4
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 19:07:23 02-11-2025 39,1907 28,1723 9,3 2
Sındırgı (Balıkesir) 19:07:22 02-11-2025 39,18167 28,17056 8,62 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 19:03:29 02-11-2025 39,27222 28,20528 11,01 1,4
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 19:03:28 02-11-2025 39,2048 28,1383 12,6 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 19:01:19 02-11-2025 39,1875 28,32528 6,92 2,9
KUCUKDAGDERE-SINDIRGI (BALIKESIR) 19:01:19 02-11-2025 39,1718 28,3188 5,3 3,2
Sındırgı (Balıkesir) 18:54:16 02-11-2025 39,185 28,29444 4,87 3,2
ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) 18:54:15 02-11-2025 39,19 28,2855 14,2 3,4
ERMENISTAN 18:49:31 02-11-2025 41,0502 43,9482 5 4,3
Shirak (Ermenistan) - [31.28 km] Akyaka (Kars) 18:49:30 02-11-2025 41,15556 43,88778 6,52 4,2
Sındırgı (Balıkesir) 18:49:03 02-11-2025 39,15333 28,29222 7 3
YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 18:49:03 02-11-2025 39,1475 28,2798 15,4 3,2
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 18:46:32 02-11-2025 39,1715 28,2265 11,5 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 18:42:25 02-11-2025 39,14389 28,18917 15,87 1,5
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 18:42:25 02-11-2025 39,1562 28,149 9 1,7
ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) 18:37:06 02-11-2025 39,1723 28,2797 10,8 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 18:33:54 02-11-2025 39,19556 28,22389 15,22 2,4
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 18:33:54 02-11-2025 39,2033 28,1987 11,1 2,9
Sındırgı (Balıkesir) 18:33:09 02-11-2025 39,20222 28,10278 7 1,4
YAYLABAYIR-SINDIRGI (BALIKESIR) 18:31:00 02-11-2025 39,1647 28,3518 12,7 1,5
KUCUKDAGDERE-SINDIRGI (BALIKESIR) 18:15:59 02-11-2025 39,1648 28,3287 9,9 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 18:12:59 02-11-2025 39,18944 28,20361 10,57 2,2
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 18:12:59 02-11-2025 39,1678 28,1732 8,9 2,4
Sındırgı (Balıkesir) 18:08:06 02-11-2025 39,25139 28,14139 6,88 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 18:04:46 02-11-2025 39,15056 28,23028 7 1,5
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 18:04:46 02-11-2025 39,1322 28,219 9,1 1,7
KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 18:00:17 02-11-2025 39,1278 28,2235 11,7 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 17:58:32 02-11-2025 39,19028 28,30194 13,9 3,8
ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) 17:58:32 02-11-2025 39,1802 28,2925 14,4 3,9
Bigadiç (Balıkesir) 17:56:22 02-11-2025 39,48444 28,17417 7,04 1,2
Köyceğiz (Muğla) 17:52:43 02-11-2025 37,08556 28,87222 7 1,9
OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA) 17:52:43 02-11-2025 37,099 28,8515 5,6 2,2
Sındırgı (Balıkesir) 17:50:42 02-11-2025 39,16722 28,15861 7 1,5
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 17:50:42 02-11-2025 39,1505 28,0968 16 1,6
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 17:49:34 02-11-2025 39,1875 28,2477 7,3 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 17:49:33 02-11-2025 39,21056 28,26694 5,35 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 17:48:50 02-11-2025 39,19028 28,20722 4,01 1,6
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 17:48:50 02-11-2025 39,163 28,153 9,9 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 17:45:25 02-11-2025 39,17111 28,16972 7 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 17:41:46 02-11-2025 39,20417 28,26139 12,42 3,3
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 17:41:46 02-11-2025 39,1975 28,2633 12,9 3,6
Sındırgı (Balıkesir) 17:35:32 02-11-2025 39,19194 28,24861 6,99 1,9
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 17:35:32 02-11-2025 39,1805 28,2422 9,4 2
Sındırgı (Balıkesir) 17:32:30 02-11-2025 39,17611 28,24833 8,15 1,2
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 17:32:30 02-11-2025 39,147 28,199 18,4 1,3
Simav (Kütahya) 17:29:09 02-11-2025 39,25083 28,93806 7,4 2,3
KARAKOCA-SIMAV (KUTAHYA) 17:29:09 02-11-2025 39,2568 28,9215 5,4 2,4
Sındırgı (Balıkesir) 17:24:25 02-11-2025 39,17472 28,26056 5,04 3,5
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 17:24:24 02-11-2025 39,1625 28,2507 15,5 3,4
Sındırgı (Balıkesir) 17:17:10 02-11-2025 39,16833 28,22056 5,11 1,3
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 17:17:09 02-11-2025 39,1652 28,2002 8,5 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 17:12:56 02-11-2025 39,19528 28,24528 7,53 2
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 17:12:55 02-11-2025 39,1782 28,2063 10,7 2
Sındırgı (Balıkesir) 16:59:56 02-11-2025 39,14667 28,2575 7 2,3
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 16:59:55 02-11-2025 39,1788 28,2255 10,8 2,6
Sındırgı (Balıkesir) 16:51:12 02-11-2025 39,10417 28,27528 10,53 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 16:48:19 02-11-2025 39,1675 28,25722 6,99 1,4
ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) 16:48:19 02-11-2025 39,1592 28,2813 10,5 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 16:42:31 02-11-2025 39,16917 28,25472 7 2
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 16:42:31 02-11-2025 39,1958 28,2525 11,7 2
Sındırgı (Balıkesir) 16:28:12 02-11-2025 39,18389 28,23889 7,27 2,1
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 16:28:12 02-11-2025 39,17 28,2508 6 2,2
Sındırgı (Balıkesir) 16:24:30 02-11-2025 39,13472 28,26222 7 1,7
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 16:24:30 02-11-2025 39,16 28,218 9,2 1,7
YENILER-SIMAV (KUTAHYA) 16:23:50 02-11-2025 39,245 28,9428 7,3 2,2
Simav (Kütahya) 16:23:49 02-11-2025 39,26222 28,92056 7 2
ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) 16:22:01 02-11-2025 39,1792 28,2568 8,4 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 16:22:00 02-11-2025 39,20389 28,23889 5,98 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 16:10:41 02-11-2025 39,16694 28,24306 11,73 1,3
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 16:10:40 02-11-2025 39,1685 28,1905 14,4 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 16:09:48 02-11-2025 39,13389 28,1525 11,28 1,7
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 16:09:48 02-11-2025 39,161 28,1373 9 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 15:58:50 02-11-2025 39,18639 28,24667 7 3,1
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 15:58:50 02-11-2025 39,183 28,2383 11,9 3,4
Sındırgı (Balıkesir) 15:52:08 02-11-2025 39,175 28,25861 7 1,9
KARACAOREN-SIMAV (KUTAHYA) 15:51:05 02-11-2025 39,1725 29,045 20,5 0,9
ISACA-AKHISAR (MANISA) 15:46:20 02-11-2025 39,1497 28,0765 13,3 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 15:45:33 02-11-2025 39,17139 28,26028 6,58 2,1
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 15:45:33 02-11-2025 39,16 28,2442 9 2,3
Sındırgı (Balıkesir) 15:41:09 02-11-2025 39,15944 28,24389 14,13 4,3
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 15:41:09 02-11-2025 39,1777 28,2443 7 4,4
Sındırgı (Balıkesir) 15:32:32 02-11-2025 39,22389 28,15194 7,02 1,6
YENILER-SIMAV (KUTAHYA) 15:23:37 02-11-2025 39,2525 28,9518 12,8 1,3
HANPASA-AKHISAR (MANISA) 15:20:44 02-11-2025 39,082 28,1408 9,5 1,4
KARAKOCA-SIMAV (KUTAHYA) 15:20:08 02-11-2025 39,261 28,9472 5,4 2,3
Simav (Kütahya) 15:20:07 02-11-2025 39,25083 28,92167 13,69 2,3
EGE DENIZI 15:16:17 02-11-2025 35,746 25,4903 48,9 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 15:09:03 02-11-2025 39,20167 28,10083 6,99 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 14:55:49 02-11-2025 39,1275 28,19556 11,38 1,3
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 14:55:49 02-11-2025 39,137 28,1498 12,1 1,4
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 14:54:39 02-11-2025 39,1503 28,2345 13,7 1,3
BOREZ-GORDES (MANISA) 14:53:58 02-11-2025 39,0017 28,2578 8,4 1
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 14:53:18 02-11-2025 39,1575 28,2618 8,5 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 14:45:19 02-11-2025 39,21722 28,15028 7,06 2
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 14:45:18 02-11-2025 39,1967 28,1305 14,1 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 14:35:39 02-11-2025 39,17028 28,21667 7 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 14:31:26 02-11-2025 39,22222 28,20861 7 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 14:25:55 02-11-2025 39,255 28,10667 7,04 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 14:23:12 02-11-2025 39,11917 28,32028 7,29 2
YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 14:23:11 02-11-2025 39,1388 28,3032 11 2,2
Sındırgı (Balıkesir) 14:20:11 02-11-2025 39,21083 28,21861 7 1,7
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 14:20:11 02-11-2025 39,1538 28,251 11,8 2
Simav (Kütahya) 14:15:12 02-11-2025 39,23333 28,91361 7 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 14:13:46 02-11-2025 39,15694 28,25111 7,42 2,6
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 14:13:46 02-11-2025 39,172 28,2343 10,2 2,8
Sındırgı (Balıkesir) 14:06:18 02-11-2025 39,16 28,25444 7,67 2,6
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 14:06:18 02-11-2025 39,1535 28,248 9,5 2,6
Sındırgı (Balıkesir) 14:05:44 02-11-2025 39,18472 28,14722 7 2,8
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 14:05:44 02-11-2025 39,1957 28,1603 10 2,9
Sındırgı (Balıkesir) 14:03:15 02-11-2025 39,1575 28,29306 7 1,9
YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 14:03:15 02-11-2025 39,134 28,3162 5,2 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 14:01:24 02-11-2025 39,20889 28,18889 7 1,4
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 14:01:24 02-11-2025 39,1787 28,1458 8,8 1
Çameli (Denizli) 13:57:58 02-11-2025 37,01917 29,28417 7 1,6
DEVLETLIBABA-SINDIRGI (BALIKESIR) 13:57:52 02-11-2025 39,1977 28,4795 11,2 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 13:54:50 02-11-2025 39,18778 28,24222 5,67 2,7
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 13:54:49 02-11-2025 39,1763 28,229 5 2,9
Sındırgı (Balıkesir) 13:52:04 02-11-2025 39,17833 28,13889 6,99 1,4
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 13:52:03 02-11-2025 39,1683 28,1257 25,2 1,5
ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) 13:49:59 02-11-2025 39,164 28,2712 9,4 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 13:49:58 02-11-2025 39,20667 28,32278 6,98 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 13:46:38 02-11-2025 39,19139 28,33306 15,07 3
BUYUKDAGDERE-SINDIRGI (BALIKESIR) 13:46:38 02-11-2025 39,179 28,3182 13,3 3,1
Sındırgı (Balıkesir) 13:41:13 02-11-2025 39,15722 28,26944 6,95 1,8
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 13:41:13 02-11-2025 39,1268 28,252 12,2 2
Sındırgı (Balıkesir) 13:37:29 02-11-2025 39,19639 28,07917 7,02 1,5
SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR) 13:37:29 02-11-2025 39,188 28,059 9,3 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 13:28:49 02-11-2025 39,16139 28,22111 7,02 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 13:22:12 02-11-2025 39,19222 28,27583 7 1,2
YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 13:09:15 02-11-2025 39,1183 28,2995 16,5 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 13:08:44 02-11-2025 39,20056 28,13861 7,01 1,5
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 13:08:44 02-11-2025 39,2118 28,1735 7,4 1,6
YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 13:05:52 02-11-2025 39,0997 28,29 10,2 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 13:05:51 02-11-2025 39,14083 28,28889 7 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 13:02:45 02-11-2025 39,23833 28,15472 7 1,4
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 13:02:45 02-11-2025 39,2045 28,1137 8,8 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 12:56:12 02-11-2025 39,13778 28,27722 6,22 1,2
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 12:56:10 02-11-2025 39,1322 28,2362 21,9 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 12:53:19 02-11-2025 39,15861 28,12472 7 1,3
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 12:53:19 02-11-2025 39,1598 28,0933 11 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 12:46:58 02-11-2025 39,17194 28,25528 7,03 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 12:42:28 02-11-2025 39,17722 28,17028 7 2,1
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 12:42:28 02-11-2025 39,191 28,1555 8,3 2,2
Sındırgı (Balıkesir) 12:41:23 02-11-2025 39,1925 28,21694 7,03 1,2
Battalgazi (Malatya) 12:30:14 02-11-2025 38,35083 38,40972 7 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 12:27:31 02-11-2025 39,23972 28,11389 7 1,8
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 12:27:31 02-11-2025 39,2043 28,1245 8 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 12:21:06 02-11-2025 39,15528 28,24056 4,58 1,5
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 12:21:05 02-11-2025 39,139 28,2068 12,7 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 12:20:10 02-11-2025 39,20889 28,15472 7 1,8
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 12:20:10 02-11-2025 39,192 28,1253 10,9 2
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 12:13:16 02-11-2025 39,1692 28,2508 8,2 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 12:12:49 02-11-2025 39,18806 28,1775 7 1,9
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 12:12:48 02-11-2025 39,1777 28,1533 11,1 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 12:09:49 02-11-2025 39,17333 28,15944 7 3
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 12:09:48 02-11-2025 39,2073 28,1543 7,3 3,2
Gördes (Manisa) 12:03:03 02-11-2025 39,05944 28,36 7,05 0,7
Sındırgı (Balıkesir) 11:53:57 02-11-2025 39,18 28,30111 5,59 1,2
KUCUKDAGDERE-SINDIRGI (BALIKESIR) 11:53:57 02-11-2025 39,1697 28,3187 9,7 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 11:37:25 02-11-2025 39,17472 28,19028 7,01 1,3
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 11:37:25 02-11-2025 39,1443 28,1785 13,9 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 11:36:22 02-11-2025 39,19361 28,22194 6,3 1,7
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 11:36:21 02-11-2025 39,1638 28,214 8,4 1,7
ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) 11:33:51 02-11-2025 39,159 28,2958 12,4 2,6
Sındırgı (Balıkesir) 11:33:50 02-11-2025 39,19139 28,305 7 2,6
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 11:25:28 02-11-2025 39,1463 28,2523 11,6 2,8
Sındırgı (Balıkesir) 11:25:27 02-11-2025 39,17111 28,27972 7 2,4
Sındırgı (Balıkesir) 11:21:11 02-11-2025 39,20694 28,23722 6,98 1,3
Havran (Balıkesir) 11:10:56 02-11-2025 39,65083 27,11694 15,77 2,6
FAZLICA-HAVRAN (BALIKESIR) 11:10:56 02-11-2025 39,646 27,1243 6,2 2,8
Sındırgı (Balıkesir) 11:06:21 02-11-2025 39,14028 28,29417 6,11 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 10:59:25 02-11-2025 39,13861 28,13889 10,52 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 10:53:44 02-11-2025 39,18 28,16611 7 1,2
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 10:53:42 02-11-2025 39,2083 28,2377 10,2 1,3
YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 10:52:36 02-11-2025 39,1075 28,2522 14,5 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 10:52:35 02-11-2025 39,16083 28,17583 7 1
Sındırgı (Balıkesir) 10:47:17 02-11-2025 39,18 28,26722 7,11 1,5
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 10:47:17 02-11-2025 39,1632 28,2438 11,1 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 10:46:24 02-11-2025 39,21556 28,27389 7 1,2
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 10:46:24 02-11-2025 39,1893 28,2137 18,1 1,3
Elbistan (Kahramanmaraş) 10:43:42 02-11-2025 38,10333 37,5025 7 2,3
SUNNETKOY-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 10:43:42 02-11-2025 38,0942 37,4695 5,6 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 10:41:45 02-11-2025 39,135 28,12972 7,25 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 10:37:26 02-11-2025 39,16833 28,15417 7,07 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 10:34:43 02-11-2025 39,24083 28,18667 7 1,3
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 10:31:58 02-11-2025 39,1795 28,1747 13,8 1,2
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 10:30:36 02-11-2025 39,2012 28,2485 22,8 1
Sındırgı (Balıkesir) 10:25:28 02-11-2025 39,19611 28,16722 7,01 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 10:18:03 02-11-2025 39,17722 28,26583 6,19 1,2
SOGUTLU-AKHISAR (MANISA) 10:18:02 02-11-2025 39,1722 28,042 14,8 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 10:12:54 02-11-2025 39,22278 28,25972 6,99 0,9
Sındırgı (Balıkesir) 10:08:49 02-11-2025 39,17917 28,17694 7 1
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 10:08:49 02-11-2025 39,1623 28,1767 10,8 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 10:06:42 02-11-2025 39,15028 28,26361 7,01 2
ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) 10:06:41 02-11-2025 39,168 28,2617 10,4 2,3
Sındırgı (Balıkesir) 10:04:58 02-11-2025 39,16639 28,31444 7 2,1
KUCUKDAGDERE-SINDIRGI (BALIKESIR) 10:04:58 02-11-2025 39,1522 28,3267 10,6 2,4
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 10:00:41 02-11-2025 39,1765 28,2387 20,9 1,1
GOKCELER-AKHISAR (MANISA) 10:00:26 02-11-2025 38,9137 28,1045 24,6 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 10:00:25 02-11-2025 39,17389 28,21722 7 1,2
Simav (Kütahya) 09:57:10 02-11-2025 39,24917 29,0025 11,63 2,9
KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) 09:57:10 02-11-2025 39,2503 29,0267 3,6 3
Sındırgı (Balıkesir) 09:50:24 02-11-2025 39,16861 28,24278 7 2,2
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 09:50:24 02-11-2025 39,1595 28,2323 8,6 2,4
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 09:46:34 02-11-2025 39,1898 28,1548 8,1 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 09:46:33 02-11-2025 39,21667 28,15472 7 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 09:46:08 02-11-2025 39,25444 28,16889 7,03 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 09:33:36 02-11-2025 39,17028 28,16528 10,37 1,5
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 09:33:36 02-11-2025 39,1588 28,1375 9 1,6
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 09:30:58 02-11-2025 39,1685 28,1453 8,4 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 09:30:57 02-11-2025 39,18611 28,1675 6,99 1,7
Simav (Kütahya) 09:25:18 02-11-2025 39,22806 28,97917 10,73 2,1
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 09:25:17 02-11-2025 39,2313 28,9637 5 2,2
Sındırgı (Balıkesir) 09:23:39 02-11-2025 39,23361 28,18917 6,98 1,4
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 09:23:39 02-11-2025 39,176 28,225 13,1 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 09:11:48 02-11-2025 39,16667 28,30583 7 2,4
YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 09:11:48 02-11-2025 39,1453 28,2842 15,2 2,6
KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 09:08:14 02-11-2025 39,1053 28,1425 12,4 1,5
YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 09:06:53 02-11-2025 39,1372 28,305 12 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 08:59:15 02-11-2025 39,14861 28,1525 10,37 2,6
KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 08:59:15 02-11-2025 39,1193 28,1583 7,7 2,8
Sındırgı (Balıkesir) 08:53:56 02-11-2025 39,14056 28,16167 7 2,8
KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 08:53:56 02-11-2025 39,1185 28,1522 2 3,2
Sındırgı (Balıkesir) 08:51:51 02-11-2025 39,25917 28,17556 7 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 08:50:49 02-11-2025 39,1975 28,18556 5,5 1,5
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 08:44:43 02-11-2025 39,2142 28,1557 14,1 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 08:38:58 02-11-2025 39,19444 28,15472 6,79 1,3
YESILYURT-GORDES (MANISA) 08:32:05 02-11-2025 38,839 28,3213 5 0,9
KUCUKDAGDERE-SINDIRGI (BALIKESIR) 08:29:05 02-11-2025 39,1655 28,3038 12,2 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 08:26:56 02-11-2025 39,19556 28,21333 7 2,5
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 08:26:56 02-11-2025 39,1872 28,1923 12,9 2,8
Sındırgı (Balıkesir) 08:24:54 02-11-2025 39,18806 28,30139 7 1,3
ASLANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 08:24:54 02-11-2025 39,2078 28,2967 9,8 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 08:18:58 02-11-2025 39,20667 28,19083 7 1
Sındırgı (Balıkesir) 08:06:40 02-11-2025 39,18806 28,23861 7 1
Sındırgı (Balıkesir) 08:05:36 02-11-2025 39,18194 28,24222 7 1
Yazıhan (Malatya) 08:04:50 02-11-2025 38,55778 38,03556 7 1,5
SADIKLI-YAZIHAN (MALATYA) 08:04:50 02-11-2025 38,5288 37,9797 6,7 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 08:00:04 02-11-2025 39,18667 28,20667 7 1,1
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 08:00:03 02-11-2025 39,1617 28,2193 15,5 1,5
PURSUNLER-SINDIRGI (BALIKESIR) 07:52:09 02-11-2025 39,2107 28,199 5,3 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 07:52:08 02-11-2025 39,20528 28,1675 5,88 1,7
Çerkeş (Çankırı) 07:50:23 02-11-2025 40,71972 32,96917 8,17 1,6
HACILAR-CERKES (CANKIRI) 07:50:23 02-11-2025 40,7212 32,9913 5,6 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 07:44:00 02-11-2025 39,23778 28,20083 7 1
Sındırgı (Balıkesir) 07:38:43 02-11-2025 39,23 28,17778 4,36 1
ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) 07:35:59 02-11-2025 39,186 28,2717 9,2 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 07:34:45 02-11-2025 39,20444 28,16111 5,42 1,9
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 07:34:45 02-11-2025 39,1788 28,1765 8,9 2,1
Çelikhan (Adıyaman) 07:31:38 02-11-2025 38,09694 38,405 6,89 1,8
SALKONAK-YESILYURT (MALATYA) 07:31:38 02-11-2025 38,1237 38,3915 8,1 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 07:24:28 02-11-2025 39,19083 28,3075 7,77 2,3
ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) 07:24:28 02-11-2025 39,1817 28,2847 10,1 2,6
HALALCA-(BALIKESIR) 07:17:48 02-11-2025 39,654 27,9302 2,4 1,5
ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) 07:14:55 02-11-2025 39,1752 28,27 10 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 07:14:54 02-11-2025 39,18833 28,25861 4,11 1,6
GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) 07:13:38 02-11-2025 39,4713 25,8833 12,3 1,8
Ege Denizi - [17.07 km] Ayvacık (Çanakkale) 07:13:35 02-11-2025 39,43139 25,8775 7 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 07:10:21 02-11-2025 39,185 28,175 13,09 1,4
AKDENIZ 07:07:07 02-11-2025 35,1238 31,6318 5,2 2,4
KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR) 07:04:11 02-11-2025 39,2323 28,0833 12,2 2,6
Sındırgı (Balıkesir) 07:04:10 02-11-2025 39,25472 28,1125 10,6 2,4
ISACA-AKHISAR (MANISA) 07:02:49 02-11-2025 39,1293 28,039 11,1 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 07:02:48 02-11-2025 39,17444 28,20056 7,02 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 07:00:27 02-11-2025 39,2125 28,19361 7 1,5
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 07:00:27 02-11-2025 39,1913 28,2115 9,5 1,5
YUNANISTAN 06:54:59 02-11-2025 40,2877 24,1302 5,1 2,4
Sındırgı (Balıkesir) 06:51:24 02-11-2025 39,20472 28,22611 7 1,1
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 06:51:23 02-11-2025 39,1927 28,2303 8,6 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 06:40:49 02-11-2025 39,2225 28,21056 7 1,2
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 06:40:49 02-11-2025 39,2112 28,1548 8,9 1,3
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 06:29:20 02-11-2025 39,1507 28,237 8,9 2,2
Sındırgı (Balıkesir) 06:29:19 02-11-2025 39,19111 28,23056 4,28 1,9
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 06:25:22 02-11-2025 39,1797 28,2362 10,6 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 06:25:21 02-11-2025 39,18639 28,28917 7 1,3
Keçiborlu (Isparta) 06:25:00 02-11-2025 37,9175 30,185 7,25 1
KAVAKKOY-KECIBORLU (ISPARTA) 06:25:00 02-11-2025 37,921 30,1558 13,1 1,5
ISACA-AKHISAR (MANISA) 06:23:52 02-11-2025 39,1575 28,0533 19,4 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 06:21:43 02-11-2025 39,18472 28,25778 7 1
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 06:20:19 02-11-2025 39,1697 28,1323 11,2 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 06:20:18 02-11-2025 39,1675 28,155 6,98 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 06:19:24 02-11-2025 39,18583 28,235 5,72 1
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 06:09:27 02-11-2025 39,1665 28,083 9,4 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 06:09:26 02-11-2025 39,18472 28,08333 7,4 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 06:02:12 02-11-2025 39,17583 28,23194 6,96 1,1
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 06:02:12 02-11-2025 39,199 28,1785 7,6 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 05:56:44 02-11-2025 39,17444 28,25167 7 1,3
ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:56:44 02-11-2025 39,1853 28,2648 10,5 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 05:51:28 02-11-2025 39,17167 28,25694 7,39 2,8
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:51:28 02-11-2025 39,1802 28,2415 10,5 3
Sındırgı (Balıkesir) 05:44:55 02-11-2025 39,13611 28,25028 7,22 1,1
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:44:55 02-11-2025 39,2045 28,2047 9,7 1,4
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:44:02 02-11-2025 39,1605 28,1377 11,3 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 05:44:01 02-11-2025 39,17222 28,1525 7,26 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 05:41:43 02-11-2025 39,19639 28,15444 7,71 1,7
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:41:43 02-11-2025 39,2133 28,1703 9,2 1,9
YAYLABAYIR-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:38:40 02-11-2025 39,1268 28,3412 17,9 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 05:38:38 02-11-2025 39,20278 28,31694 4,91 1,5
YUNANISTAN 05:38:17 02-11-2025 40,2923 24,1457 11,8 2,6
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:35:19 02-11-2025 39,1552 28,241 10,8 1,3
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:31:11 02-11-2025 39,1888 28,2425 10 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 05:31:10 02-11-2025 39,20306 28,25417 5,99 1,5
YUNANISTAN 05:27:29 02-11-2025 40,3193 24,114 7,2 1,4
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:27:24 02-11-2025 39,1682 28,1983 9,3 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 05:27:23 02-11-2025 39,21083 28,25806 6,98 1,3
Kulu (Konya) 05:19:40 02-11-2025 38,95611 32,97611 7,04 1,7
CELEP-KULU (KONYA) 05:19:40 02-11-2025 38,9362 32,9205 2,8 1,7
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:18:30 02-11-2025 39,1688 28,2235 9,4 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 05:18:29 02-11-2025 39,18611 28,24278 6,26 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 05:10:34 02-11-2025 39,19 28,25194 6,74 2,3
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:10:34 02-11-2025 39,186 28,2347 11,8 2,5
Sındırgı (Balıkesir) 05:10:00 02-11-2025 39,2075 28,26806 7,13 1,6
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:01:08 02-11-2025 39,1867 28,1745 9,7 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 05:01:07 02-11-2025 39,20806 28,15722 7 1
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:00:13 02-11-2025 39,1617 28,184 14,1 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 05:00:11 02-11-2025 39,18889 28,21333 6,39 1,1
ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:54:46 02-11-2025 39,1913 28,2748 10,1 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 04:51:42 02-11-2025 39,19833 28,15139 5,22 1,6
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:51:42 02-11-2025 39,1847 28,1543 8,8 1,7
Ege Denizi 04:46:04 02-11-2025 40,34972 24,40361 5,06 2,9
YUNANISTAN 04:46:02 02-11-2025 40,3097 24,16 12,1 3,2
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:44:55 02-11-2025 39,1347 28,2385 19,5 1,5
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:44:29 02-11-2025 39,1755 28,2407 8,7 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 04:44:28 02-11-2025 39,17639 28,2425 7,01 1,4
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:38:23 02-11-2025 39,1882 28,0715 10 2,9
Sındırgı (Balıkesir) 04:38:22 02-11-2025 39,20833 28,09083 6,99 2,9
Sındırgı (Balıkesir) 04:37:50 02-11-2025 39,18556 28,23222 4,77 2,1
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:37:50 02-11-2025 39,1615 28,2503 13,3 2,2
Sındırgı (Balıkesir) 04:25:23 02-11-2025 39,20583 28,15 7 2,1
YUNANISTAN 04:19:09 02-11-2025 40,2442 24,1348 5,2 2
Sındırgı (Balıkesir) 04:17:18 02-11-2025 39,19306 28,14333 7 1,5
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:17:18 02-11-2025 39,1788 28,1083 10 1,8
GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) 04:12:58 02-11-2025 39,4812 25,8543 13,7 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 04:11:39 02-11-2025 39,21639 28,16972 7 1,4
BUYUKDAGDERE-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:07:21 02-11-2025 39,1763 28,3057 18,2 1,5
GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) 04:07:10 02-11-2025 34,1682 26,492 5 3
Sındırgı (Balıkesir) 04:07:00 02-11-2025 39,18806 28,235 7 1,3
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:07:00 02-11-2025 39,184 28,2253 12,4 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 04:05:52 02-11-2025 39,25722 28,19028 7 0,8
KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:02:27 02-11-2025 39,0907 28,148 5 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 04:01:58 02-11-2025 39,17028 28,15944 7 1,8
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:01:57 02-11-2025 39,1495 28,1532 14,7 2,2
Sındırgı (Balıkesir) 03:59:17 02-11-2025 39,22167 28,135 7 1,3
MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:59:17 02-11-2025 39,2198 28,1577 11 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 03:54:14 02-11-2025 39,18806 28,21028 7 1,8
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:54:13 02-11-2025 39,1757 28,2035 13,1 2,2
Sındırgı (Balıkesir) 03:49:54 02-11-2025 39,21028 28,20944 7 1,3
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:49:53 02-11-2025 39,2128 28,0732 9,2 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 03:40:45 02-11-2025 39,20583 28,23778 7 1,6
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:40:44 02-11-2025 39,1833 28,209 9,1 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 03:39:00 02-11-2025 39,17167 28,25639 7 2,2
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:39:00 02-11-2025 39,1758 28,2457 11,5 2,4
KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:36:46 02-11-2025 39,1267 28,1947 12,6 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 03:34:29 02-11-2025 39,1975 28,16083 7 1,4
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:34:28 02-11-2025 39,18 28,1302 9,6 1,7
MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:33:28 02-11-2025 39,2192 28,1438 11 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 03:32:53 02-11-2025 39,19722 28,155 7 1,5
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:32:53 02-11-2025 39,1783 28,1448 8,7 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 03:24:06 02-11-2025 39,19056 28,20333 7 1,5
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:24:06 02-11-2025 39,1655 28,1857 8,7 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 03:22:56 02-11-2025 39,22611 28,17472 7 1,2
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:22:56 02-11-2025 39,2165 28,1702 8,6 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 03:20:51 02-11-2025 39,23472 28,17056 7 1,8
MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:20:51 02-11-2025 39,2152 28,1488 8,1 2,2
Sındırgı (Balıkesir) 03:17:18 02-11-2025 39,23222 28,15333 7 2,3
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:17:18 02-11-2025 39,2127 28,107 10,9 2,6
Sındırgı (Balıkesir) 03:13:02 02-11-2025 39,21833 28,15972 7 1,1
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:13:02 02-11-2025 39,1753 28,1243 11,4 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 03:10:46 02-11-2025 39,23583 28,13917 7 1,4
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:10:46 02-11-2025 39,2077 28,1092 7,7 1,7
Yeşilyurt (Malatya) 03:07:24 02-11-2025 38,31 38,25222 7 1,3
TOPSOGUT-(MALATYA) 03:07:23 02-11-2025 38,3483 38,2678 12,6 1,1
Yeşilyurt (Malatya) 03:05:04 02-11-2025 38,19 38,14139 7 0,9
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:04:58 02-11-2025 39,2005 28,1985 10,8 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 03:04:21 02-11-2025 39,23222 28,16389 7 1,3
BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:04:20 02-11-2025 39,2127 28,1263 12,6 1,7
EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) 03:03:23 02-11-2025 39,2232 29,0317 12,7 0,9
Simav (Kütahya) 03:02:15 02-11-2025 39,24222 29,03333 7 1,4
YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA) 03:02:14 02-11-2025 39,2555 29,0183 5,5 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 02:59:22 02-11-2025 39,19944 28,23889 7 1,1
SAGRAKCI-AKHISAR (MANISA) 02:55:38 02-11-2025 39,1068 28,0882 5 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 02:52:12 02-11-2025 39,18444 28,20861 7 1,4
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:52:12 02-11-2025 39,206 28,2075 9,4 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 02:50:00 02-11-2025 39,18417 28,2625 7 2,1
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:50:00 02-11-2025 39,1685 28,244 14,8 2,6
Sındırgı (Balıkesir) 02:43:54 02-11-2025 39,20167 28,25194 7 1,1
ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:43:54 02-11-2025 39,183 28,2697 9,2 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 02:40:29 02-11-2025 39,18472 28,26444 7 2
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:40:29 02-11-2025 39,1573 28,238 14,3 2,4
Simav (Kütahya) 02:40:14 02-11-2025 39,2275 29,02444 7 1,2
EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) 02:37:30 02-11-2025 39,2273 29,02 5,4 1,7
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:36:13 02-11-2025 39,1848 28,0952 10,7 1,5
GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) 02:31:27 02-11-2025 39,4973 25,8818 11,9 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 02:28:06 02-11-2025 39,19667 28,25806 7 1,1
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:28:05 02-11-2025 39,152 28,1877 9,5 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 02:14:20 02-11-2025 39,24361 28,1575 7 1,8
MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:14:19 02-11-2025 39,2393 28,1435 8,8 2,2
Sındırgı (Balıkesir) 02:10:54 02-11-2025 39,20667 28,2375 7 1,1
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:10:53 02-11-2025 39,1798 28,232 8,7 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 02:09:00 02-11-2025 39,20972 28,22028 7 1
KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:09:00 02-11-2025 39,234 28,103 7,6 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 02:07:56 02-11-2025 39,20667 28,18417 7 1,3
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:07:55 02-11-2025 39,1993 28,1562 8,8 1,4
Kulu (Konya) 02:02:35 02-11-2025 38,95472 32,95111 7 2,2
CELEP-KULU (KONYA) 02:02:35 02-11-2025 38,9478 32,9128 3,5 2,2
Gölbaşı (Adıyaman) 02:00:21 02-11-2025 37,85611 37,84167 10,87 1,3
CANKARA-GOLBASI (ADIYAMAN) 02:00:21 02-11-2025 37,892 37,8047 6,5 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 01:50:19 02-11-2025 39,21917 28,17028 7 1,5
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:50:18 02-11-2025 39,2078 28,1493 9,9 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 01:44:15 02-11-2025 39,15694 28,17639 7 1
Pütürge (Malatya) 01:41:43 02-11-2025 38,25806 38,62639 6,89 0,7
Sındırgı (Balıkesir) 01:30:14 02-11-2025 39,24333 28,16528 7 1,1
