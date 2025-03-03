Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 03 Mart 2025
Son depremler...Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler.. 03 Mart 2025 deprem son dakika haberleri haberin detayında...Artçı deprem mi oldu? Son deprem büyüklüğü ne kadar? Yakınımdaki depremler nelerdir? Anlık deprem mi oldu? Son dakika canlı deprem Türkiye haritası..Kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü ve AFAD deprem haberleri..İstanbul'da deprem mi oldu? Ankara'da deprem mi oldu? İzmir'de deprem mi oldu? Hangi illerde deprem oldu ve hissedildi? Bugün deprem mi oldu? Deprem ne zaman ve kaç şiddetinde oldu? En son hangi bölgede deprem oldu? Deprem haberleriyle ilgili en çok merak edilenlerin cevabı haberde..
03 Mart 2025 son dakika AFAD son depremler ve Kandilli son dakika deprem listesi..
|AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
|Lokasyon
|Saat / Tarih
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Büyüklük
|BALCILAR-KOYCEGIZ (MUGLA)
|23:57:51 02-03-2025
|37,0775
|28,5537
|8,7
|1,5
|Köyceğiz (Muğla)
|23:57:47 02-03-2025
|36,8925
|28,4425
|7
|1,5
|Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [22.24 km] Kuşadası (Aydın)
|23:56:38 02-03-2025
|37,82639
|26,99056
|7,16
|1,1
|Köyceğiz (Muğla)
|23:48:11 02-03-2025
|36,94306
|28,82194
|7,31
|0,9
|Ege Denizi
|23:41:43 02-03-2025
|36,685
|25,53167
|7
|1,7
|Göksun (Kahramanmaraş)
|23:34:04 02-03-2025
|38,09278
|36,57278
|7
|3,1
|YAGMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|23:34:03 02-03-2025
|38,0805
|36,5755
|5
|3,1
|Doğanşehir (Malatya)
|23:25:40 02-03-2025
|37,97778
|37,62611
|6,87
|0,9
|YUNANISTAN
|23:12:27 02-03-2025
|40,3337
|24,0742
|13,4
|1,8
|Akdeniz - [168.16 km] Datça (Muğla)
|23:08:55 02-03-2025
|35,32556
|26,64667
|11,21
|2
|Pütürge (Malatya)
|22:52:42 02-03-2025
|38,17361
|38,62861
|7,04
|1,3
|Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)
|22:33:55 02-03-2025
|37,60694
|37,17
|8,67
|2,2
|KUCUKNACAR-(KAHRAMANMARAS)
|22:33:54 02-03-2025
|37,6132
|37,1758
|1
|2,1
|Merkez (Gümüşhane)
|22:20:48 02-03-2025
|40,32083
|39,55639
|6,98
|1,2
|Elbistan (Kahramanmaraş)
|22:19:08 02-03-2025
|38,19833
|37,27389
|7,25
|1,1
|EGE DENIZI
|22:18:58 02-03-2025
|36,6067
|25,7275
|11,3
|3,2
|Ege Denizi
|22:18:55 02-03-2025
|36,72528
|25,58639
|7
|3,1
|EGE DENIZI
|21:55:45 02-03-2025
|36,4383
|25,4608
|14,5
|2,6
|Ege Denizi
|21:55:39 02-03-2025
|36,58833
|25,35028
|7
|2,3
|Pazarcık (Kahramanmaraş)
|21:46:00 02-03-2025
|37,44833
|37,18861
|15,46
|1,2
|Akdeniz - [41.83 km] Seydikemer (Muğla)
|21:39:04 02-03-2025
|36,15333
|28,85444
|10,3
|1,5
|Merkez (Bolu)
|21:21:01 02-03-2025
|40,80556
|31,91389
|7
|1,3
|Ege Denizi
|21:02:05 02-03-2025
|36,59139
|25,67444
|7
|1,6
|İmranlı (Sivas)
|20:19:29 02-03-2025
|39,86833
|38,24778
|7,56
|0,9
|Ege Denizi
|20:18:00 02-03-2025
|36,57111
|25,47361
|7
|2,4
|Pütürge (Malatya)
|19:55:37 02-03-2025
|38,21111
|38,755
|7
|2
|ORMELI-PUTURGE (MALATYA)
|19:55:36 02-03-2025
|38,2393
|38,866
|5
|2
|Akdeniz - [43.16 km] Marmaris (Muğla)
|19:40:23 02-03-2025
|36,26028
|28,25111
|7,09
|0,9
|Darende (Malatya)
|19:26:57 02-03-2025
|38,42167
|37,495
|7
|2,3
|SUGUL-DARENDE (MALATYA)
|19:26:57 02-03-2025
|38,4035
|37,5103
|5
|2,3
|Eskil (Aksaray)
|19:08:20 02-03-2025
|38,405
|33,48
|7,12
|1,1
|EGE DENIZI
|18:58:06 02-03-2025
|36,4818
|25,7028
|10
|2,6
|Ege Denizi
|18:58:00 02-03-2025
|36,62
|25,54444
|7
|2,9
|Ege Denizi
|18:45:57 02-03-2025
|36,71972
|25,68861
|7
|2,5
|Türkoğlu (Kahramanmaraş)
|18:14:16 02-03-2025
|37,37639
|37,00278
|7,05
|1,2
|EGE DENIZI
|17:55:43 02-03-2025
|36,3975
|25,42
|8,8
|2,7
|Ege Denizi
|17:55:41 02-03-2025
|36,53333
|25,45194
|7
|2,7
|Doğanşehir (Malatya)
|17:51:28 02-03-2025
|38,22139
|37,84528
|7,51
|1
|Yeşilli (Mardin)
|17:42:06 02-03-2025
|37,38667
|40,82139
|7,34
|1,8
|EGE DENIZI
|17:41:22 02-03-2025
|36,6078
|25,6672
|5,8
|2,7
|Ege Denizi
|17:41:19 02-03-2025
|36,64056
|25,70778
|7
|2,8
|Ege Denizi
|17:06:02 02-03-2025
|36,75778
|25,74083
|7
|3,4
|EGE DENIZI
|17:06:01 02-03-2025
|36,5842
|25,7038
|7,4
|3,4
|Ege Denizi
|17:04:39 02-03-2025
|36,76056
|25,83833
|7
|3,2
|EGE DENIZI
|17:04:36 02-03-2025
|36,669
|25,5708
|11
|3,2
|Ege Denizi - Gökova Körfezi - [09.72 km] Milas (Muğla)
|16:54:44 02-03-2025
|36,95139
|27,99333
|7
|2,4
|GOKOVA KORFEZI (EGE DENIZI)
|16:54:43 02-03-2025
|36,9355
|27,9717
|5
|2,2
|YUNANISTAN
|16:45:21 02-03-2025
|40,3443
|24,0893
|7,3
|2,8
|EGE DENIZI
|15:56:53 02-03-2025
|36,6835
|25,6658
|5
|2,1
|Ege Denizi
|15:01:56 02-03-2025
|40,37361
|24,55917
|7
|2,3
|YUNANISTAN
|15:01:51 02-03-2025
|40,3503
|24,0607
|12,4
|2,3
|Hekimhan (Malatya)
|14:22:59 02-03-2025
|38,79917
|37,98389
|8,64
|1,8
|HEKIMHAN (MALATYA)
|14:22:57 02-03-2025
|38,7925
|37,9437
|2,1
|1,8
|KIBRIS-ZUMRUTKOY
|14:07:51 02-03-2025
|35,0987
|33,068
|15,6
|3
|Limassol (Güney Kıbrıs Rum Yönetimi)
|14:07:47 02-03-2025
|34,81056
|32,98333
|21,11
|3
|EGE DENIZI
|13:58:41 02-03-2025
|35,6033
|26,3675
|14,5
|2,5
|Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)
|13:34:55 02-03-2025
|37,52806
|37,00806
|7
|1,5
|KOZLUDERE-(KAHRAMANMARAS)
|13:34:52 02-03-2025
|37,6262
|37,1097
|5,1
|1,5
|Akdeniz - [06.40 km] Marmaris (Muğla)
|13:16:06 02-03-2025
|36,68694
|28,2425
|56,83
|1,6
|OSMANIYE-MARMARIS (MUGLA)
|13:16:05 02-03-2025
|36,722
|28,2723
|64,4
|1,7
|Tavşanlı (Kütahya)
|13:05:56 02-03-2025
|39,66667
|29,46806
|7
|1,4
|YENIKOY-TAVSANLI (KUTAHYA)
|13:05:55 02-03-2025
|39,61
|29,3903
|0
|1,4
|Akdeniz - İskenderun Körfezi - [06.34 km] Payas (Hatay)
|12:41:22 02-03-2025
|36,72306
|36,14917
|7
|1,6
|SARISEKI-ISKENDERUN (HATAY)
|12:41:21 02-03-2025
|36,705
|36,065
|6,2
|1,4
|Pütürge (Malatya)
|12:19:40 02-03-2025
|38,2275
|38,63444
|8,89
|1,4
|HASANCELEBI-HEKIMHAN (MALATYA)
|12:18:54 02-03-2025
|38,9487
|37,8878
|7,5
|1,1
|YUNANISTAN
|12:15:54 02-03-2025
|40,3297
|24,0993
|6,4
|2,3
|Ege Denizi - [16.36 km] Seferihisar (İzmir)
|11:32:16 02-03-2025
|37,92611
|26,88917
|7
|1,4
|KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
|11:32:14 02-03-2025
|37,8833
|26,8682
|15,7
|1,2
|Hekimhan (Malatya)
|11:11:22 02-03-2025
|38,80444
|37,95778
|18,2
|1,5
|HEKIMHAN (MALATYA)
|11:11:22 02-03-2025
|38,7745
|37,948
|6,2
|1,6
|Ege Denizi - [129.93 km] Datça (Muğla)
|10:54:33 02-03-2025
|35,66944
|26,74889
|7,29
|3,4
|EGE DENIZI
|10:54:28 02-03-2025
|35,62
|26,3678
|9,5
|3,4
|Sivrice (Elazığ)
|10:45:58 02-03-2025
|38,42806
|39,05194
|14,04
|1,9
|OKSUZUSAGI-(ELAZIG)
|10:45:58 02-03-2025
|38,461
|39,0552
|8,9
|1,7
|Ege Denizi - [116.14 km] Datça (Muğla)
|10:26:14 02-03-2025
|35,77111
|26,83861
|8,9
|2,9
|EGE DENIZI
|10:26:10 02-03-2025
|35,621
|26,3892
|9,2
|2,9
|Simav (Kütahya)
|10:10:09 02-03-2025
|39,11389
|29,00361
|8,88
|1,8
|YESILOVA-SIMAV (KUTAHYA)
|10:10:09 02-03-2025
|39,123
|28,9727
|9,7
|1,9
|Ege Denizi - Gökova Körfezi - [07.31 km] Milas (Muğla)
|09:52:50 02-03-2025
|36,96833
|27,91667
|7
|1,3
|GOKOVA KORFEZI (EGE DENIZI)
|09:52:50 02-03-2025
|36,9682
|27,9237
|12,7
|1,5
|Van Gölü - [01.92 km] Tuşba (Van)
|09:36:37 02-03-2025
|38,87028
|43,48944
|11,51
|1,8
|DEGIRMENOZU-(VAN)
|09:36:36 02-03-2025
|38,7818
|43,553
|18,3
|1,8
|DUMLU-HEKIMHAN (MALATYA)
|09:01:59 02-03-2025
|38,7855
|38,0013
|8,7
|2
|Hekimhan (Malatya)
|09:01:58 02-03-2025
|38,79111
|37,95583
|15,61
|1,9
|EGE DENIZI
|08:36:41 02-03-2025
|36,6702
|25,6658
|5,8
|2,4
|Bandırma (Balıkesir)
|08:07:59 02-03-2025
|40,28
|28,04806
|6,94
|1,2
|DOGRUCA-BANDIRMA (BALIKESIR)
|08:07:58 02-03-2025
|40,2685
|28,0415
|5
|1,6
|EGE DENIZI
|08:01:28 02-03-2025
|36,6978
|25,4692
|6,9
|1,6
|EGE DENIZI
|07:49:34 02-03-2025
|36,6247
|25,9318
|18,4
|1,9
|EGE DENIZI
|07:48:13 02-03-2025
|35,605
|26,3687
|14,6
|2,6
|Onikişubat (Kahramanmaraş)
|07:44:40 02-03-2025
|37,80417
|36,50111
|7,08
|1,9
|GEBEN-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS)
|07:44:39 02-03-2025
|37,818
|36,4828
|6,6
|2
|Battalgazi (Malatya)
|07:26:35 02-03-2025
|38,24
|38,56889
|7
|0,8
|EGE DENIZI
|07:22:59 02-03-2025
|35,6187
|26,3955
|11,7
|2,6
|Hekimhan (Malatya)
|07:17:41 02-03-2025
|38,79778
|37,96028
|16,39
|2,2
|HEKIMHAN (MALATYA)
|07:17:40 02-03-2025
|38,8043
|37,9502
|2
|2,3
|EGE DENIZI
|07:05:03 02-03-2025
|35,6035
|26,2548
|13,2
|2,4
|EGE DENIZI
|06:52:28 02-03-2025
|36,4927
|25,4628
|11,7
|2,3
|Marmara Denizi - [04.10 km] Çınarcık (Yalova)
|06:33:06 02-03-2025
|40,68944
|29,15194
|8,73
|1,3
|KORU-CINARCIK (YALOVA)
|06:33:06 02-03-2025
|40,6912
|29,164
|10,2
|1,6
|EGE DENIZI
|06:21:09 02-03-2025
|36,673
|25,7082
|8,9
|2,1
|EGE DENIZI
|06:04:39 02-03-2025
|36,6982
|25,5753
|10,7
|1,8
|EGE DENIZI
|06:00:14 02-03-2025
|36,7022
|25,5292
|10,8
|2,1
|Elbistan (Kahramanmaraş)
|05:59:50 02-03-2025
|38,09278
|37,45722
|7,03
|1,5
|Gürün (Sivas)
|05:49:33 02-03-2025
|38,85889
|37,43667
|7,04
|2
|BAGLICAY-GURUN (SIVAS)
|05:49:32 02-03-2025
|38,8335
|37,5093
|5
|1,9
|EGE DENIZI
|05:41:32 02-03-2025
|35,9357
|25,3387
|5,3
|2,7
|Simav (Kütahya)
|05:29:54 02-03-2025
|39,13833
|29,01
|10,98
|2,2
|KARACAOREN-SIMAV (KUTAHYA)
|05:29:54 02-03-2025
|39,169
|29,0063
|6,9
|2,4
|Marmara Denizi - [04.42 km] Çınarcık (Yalova)
|05:18:54 02-03-2025
|40,69139
|29,1475
|7,01
|1,4
|KORU-CINARCIK (YALOVA)
|05:18:54 02-03-2025
|40,7007
|29,1593
|12,5
|1,5
|Elbistan (Kahramanmaraş)
|05:16:15 02-03-2025
|38,29889
|37,30583
|7,28
|1
|EGE DENIZI
|05:14:00 02-03-2025
|36,6863
|25,6702
|10,5
|2,2
|Ege Denizi - [80.38 km] Datça (Muğla)
|05:05:35 02-03-2025
|36,25861
|26,73083
|45,17
|2
|EGE DENIZI
|05:01:51 02-03-2025
|36,6552
|25,4912
|7,6
|1,8
|EGE DENIZI
|04:59:31 02-03-2025
|36,6765
|25,509
|12,5
|2,6
|BEYAGAC (DENIZLI)
|04:55:11 02-03-2025
|37,1682
|28,8428
|16,5
|0,9
|Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)
|04:35:45 02-03-2025
|37,44472
|37,1425
|7
|1,8
|DOGANLI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)
|04:35:44 02-03-2025
|37,4157
|37,1303
|9
|1,7
|EGE DENIZI
|04:27:27 02-03-2025
|35,892
|27,2103
|7,9
|1,4
|Akhisar (Manisa)
|03:53:41 02-03-2025
|39,01306
|28,08917
|6,99
|1,7
|DAGDERE-AKHISAR (MANISA)
|03:53:41 02-03-2025
|39,013
|28,107
|10,9
|1,7
|EGE DENIZI
|03:41:43 02-03-2025
|36,6878
|25,461
|14,5
|2,3
|Ege Denizi
|03:41:39 02-03-2025
|36,73611
|25,48139
|7
|2,3
|Pütürge (Malatya)
|03:12:38 02-03-2025
|38,21889
|38,75472
|7,01
|2,1
|ORMANICI-PUTURGE (MALATYA)
|03:12:38 02-03-2025
|38,2247
|38,7658
|5,4
|2,1
|EGE DENIZI
|03:08:19 02-03-2025
|36,6237
|25,4768
|11,2
|1,9
|Ezine (Çanakkale)
|02:47:39 02-03-2025
|39,75861
|26,42167
|11,91
|1,4
|CETMI-EZINE (CANAKKALE)
|02:47:38 02-03-2025
|39,748
|26,4272
|13,5
|1,5
|Ege Denizi - [122.15 km] Datça (Muğla)
|02:17:19 02-03-2025
|35,77472
|26,70056
|7,52
|2,2
|EGE DENIZI
|02:17:16 02-03-2025
|35,6092
|26,298
|13,6
|2,4
|Akhisar (Manisa)
|02:15:50 02-03-2025
|39,00194
|27,94
|7
|1
|YESILBARAK-KAS (ANTALYA)
|02:02:36 02-03-2025
|36,5943
|29,6425
|12,3
|1,9
|Kaş (Antalya)
|02:02:35 02-03-2025
|36,4325
|29,51667
|38,72
|1,8
|EGE DENIZI
|01:38:26 02-03-2025
|36,644
|25,5505
|24,6
|2,4
|Pütürge (Malatya)
|01:37:36 02-03-2025
|38,21333
|38,76361
|7
|2,9
|BALPINARI-PUTURGE (MALATYA)
|01:37:35 02-03-2025
|38,2492
|38,7325
|5
|2,9
|EGE DENIZI
|01:07:34 02-03-2025
|36,6635
|25,6313
|14,5
|2,7
|KAPIKAYA-KOZAN (ADANA)
|00:54:20 02-03-2025
|37,745
|35,5755
|5,3
|1,7
|KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
|Lokasyon
|Saat / Tarih
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Büyüklük
|BALCILAR-KOYCEGIZ (MUGLA)
|23:57:51 02-03-2025
|37,0775
|28,5537
|8,7
|1,5
|Köyceğiz (Muğla)
|23:57:47 02-03-2025
|36,8925
|28,4425
|7
|1,5
|Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [22.24 km] Kuşadası (Aydın)
|23:56:38 02-03-2025
|37,82639
|26,99056
|7,16
|1,1
|Köyceğiz (Muğla)
|23:48:11 02-03-2025
|36,94306
|28,82194
|7,31
|0,9
|Ege Denizi
|23:41:43 02-03-2025
|36,685
|25,53167
|7
|1,7
|Göksun (Kahramanmaraş)
|23:34:04 02-03-2025
|38,09278
|36,57278
|7
|3,1
|YAGMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|23:34:03 02-03-2025
|38,0805
|36,5755
|5
|3,1
|Doğanşehir (Malatya)
|23:25:40 02-03-2025
|37,97778
|37,62611
|6,87
|0,9
|YUNANISTAN
|23:12:27 02-03-2025
|40,3337
|24,0742
|13,4
|1,8
|Akdeniz - [168.16 km] Datça (Muğla)
|23:08:55 02-03-2025
|35,32556
|26,64667
|11,21
|2
|Pütürge (Malatya)
|22:52:42 02-03-2025
|38,17361
|38,62861
|7,04
|1,3
|Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)
|22:33:55 02-03-2025
|37,60694
|37,17
|8,67
|2,2
|KUCUKNACAR-(KAHRAMANMARAS)
|22:33:54 02-03-2025
|37,6132
|37,1758
|1
|2,1
|Merkez (Gümüşhane)
|22:20:48 02-03-2025
|40,32083
|39,55639
|6,98
|1,2
|Elbistan (Kahramanmaraş)
|22:19:08 02-03-2025
|38,19833
|37,27389
|7,25
|1,1
|EGE DENIZI
|22:18:58 02-03-2025
|36,6067
|25,7275
|11,3
|3,2
|Ege Denizi
|22:18:55 02-03-2025
|36,72528
|25,58639
|7
|3,1
|EGE DENIZI
|21:55:45 02-03-2025
|36,4383
|25,4608
|14,5
|2,6
|Ege Denizi
|21:55:39 02-03-2025
|36,58833
|25,35028
|7
|2,3
|Pazarcık (Kahramanmaraş)
|21:46:00 02-03-2025
|37,44833
|37,18861
|15,46
|1,2
|Akdeniz - [41.83 km] Seydikemer (Muğla)
|21:39:04 02-03-2025
|36,15333
|28,85444
|10,3
|1,5
|Merkez (Bolu)
|21:21:01 02-03-2025
|40,80556
|31,91389
|7
|1,3
|Ege Denizi
|21:02:05 02-03-2025
|36,59139
|25,67444
|7
|1,6
|İmranlı (Sivas)
|20:19:29 02-03-2025
|39,86833
|38,24778
|7,56
|0,9
|Ege Denizi
|20:18:00 02-03-2025
|36,57111
|25,47361
|7
|2,4
|Pütürge (Malatya)
|19:55:37 02-03-2025
|38,21111
|38,755
|7
|2
|ORMELI-PUTURGE (MALATYA)
|19:55:36 02-03-2025
|38,2393
|38,866
|5
|2
|Akdeniz - [43.16 km] Marmaris (Muğla)
|19:40:23 02-03-2025
|36,26028
|28,25111
|7,09
|0,9
|Darende (Malatya)
|19:26:57 02-03-2025
|38,42167
|37,495
|7
|2,3
|SUGUL-DARENDE (MALATYA)
|19:26:57 02-03-2025
|38,4035
|37,5103
|5
|2,3
|Eskil (Aksaray)
|19:08:20 02-03-2025
|38,405
|33,48
|7,12
|1,1
|EGE DENIZI
|18:58:06 02-03-2025
|36,4818
|25,7028
|10
|2,6
|Ege Denizi
|18:58:00 02-03-2025
|36,62
|25,54444
|7
|2,9
|Ege Denizi
|18:45:57 02-03-2025
|36,71972
|25,68861
|7
|2,5
|Türkoğlu (Kahramanmaraş)
|18:14:16 02-03-2025
|37,37639
|37,00278
|7,05
|1,2
|EGE DENIZI
|17:55:43 02-03-2025
|36,3975
|25,42
|8,8
|2,7
|Ege Denizi
|17:55:41 02-03-2025
|36,53333
|25,45194
|7
|2,7
|Doğanşehir (Malatya)
|17:51:28 02-03-2025
|38,22139
|37,84528
|7,51
|1
|Yeşilli (Mardin)
|17:42:06 02-03-2025
|37,38667
|40,82139
|7,34
|1,8
|EGE DENIZI
|17:41:22 02-03-2025
|36,6078
|25,6672
|5,8
|2,7
|Ege Denizi
|17:41:19 02-03-2025
|36,64056
|25,70778
|7
|2,8
|Ege Denizi
|17:06:02 02-03-2025
|36,75778
|25,74083
|7
|3,4
|EGE DENIZI
|17:06:01 02-03-2025
|36,5842
|25,7038
|7,4
|3,4
|Ege Denizi
|17:04:39 02-03-2025
|36,76056
|25,83833
|7
|3,2
|EGE DENIZI
|17:04:36 02-03-2025
|36,669
|25,5708
|11
|3,2
|Ege Denizi - Gökova Körfezi - [09.72 km] Milas (Muğla)
|16:54:44 02-03-2025
|36,95139
|27,99333
|7
|2,4
|GOKOVA KORFEZI (EGE DENIZI)
|16:54:43 02-03-2025
|36,9355
|27,9717
|5
|2,2
|YUNANISTAN
|16:45:21 02-03-2025
|40,3443
|24,0893
|7,3
|2,8
|EGE DENIZI
|15:56:53 02-03-2025
|36,6835
|25,6658
|5
|2,1
|Ege Denizi
|15:01:56 02-03-2025
|40,37361
|24,55917
|7
|2,3
|YUNANISTAN
|15:01:51 02-03-2025
|40,3503
|24,0607
|12,4
|2,3
|Hekimhan (Malatya)
|14:22:59 02-03-2025
|38,79917
|37,98389
|8,64
|1,8
|HEKIMHAN (MALATYA)
|14:22:57 02-03-2025
|38,7925
|37,9437
|2,1
|1,8
|KIBRIS-ZUMRUTKOY
|14:07:51 02-03-2025
|35,0987
|33,068
|15,6
|3
|Limassol (Güney Kıbrıs Rum Yönetimi)
|14:07:47 02-03-2025
|34,81056
|32,98333
|21,11
|3
|EGE DENIZI
|13:58:41 02-03-2025
|35,6033
|26,3675
|14,5
|2,5
|Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)
|13:34:55 02-03-2025
|37,52806
|37,00806
|7
|1,5
|KOZLUDERE-(KAHRAMANMARAS)
|13:34:52 02-03-2025
|37,6262
|37,1097
|5,1
|1,5
|Akdeniz - [06.40 km] Marmaris (Muğla)
|13:16:06 02-03-2025
|36,68694
|28,2425
|56,83
|1,6
|OSMANIYE-MARMARIS (MUGLA)
|13:16:05 02-03-2025
|36,722
|28,2723
|64,4
|1,7
|Tavşanlı (Kütahya)
|13:05:56 02-03-2025
|39,66667
|29,46806
|7
|1,4
|YENIKOY-TAVSANLI (KUTAHYA)
|13:05:55 02-03-2025
|39,61
|29,3903
|0
|1,4
|Akdeniz - İskenderun Körfezi - [06.34 km] Payas (Hatay)
|12:41:22 02-03-2025
|36,72306
|36,14917
|7
|1,6
|SARISEKI-ISKENDERUN (HATAY)
|12:41:21 02-03-2025
|36,705
|36,065
|6,2
|1,4
|Pütürge (Malatya)
|12:19:40 02-03-2025
|38,2275
|38,63444
|8,89
|1,4
|HASANCELEBI-HEKIMHAN (MALATYA)
|12:18:54 02-03-2025
|38,9487
|37,8878
|7,5
|1,1
|YUNANISTAN
|12:15:54 02-03-2025
|40,3297
|24,0993
|6,4
|2,3
|Ege Denizi - [16.36 km] Seferihisar (İzmir)
|11:32:16 02-03-2025
|37,92611
|26,88917
|7
|1,4
|KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
|11:32:14 02-03-2025
|37,8833
|26,8682
|15,7
|1,2
|Hekimhan (Malatya)
|11:11:22 02-03-2025
|38,80444
|37,95778
|18,2
|1,5
|HEKIMHAN (MALATYA)
|11:11:22 02-03-2025
|38,7745
|37,948
|6,2
|1,6
|Ege Denizi - [129.93 km] Datça (Muğla)
|10:54:33 02-03-2025
|35,66944
|26,74889
|7,29
|3,4
|EGE DENIZI
|10:54:28 02-03-2025
|35,62
|26,3678
|9,5
|3,4
|Sivrice (Elazığ)
|10:45:58 02-03-2025
|38,42806
|39,05194
|14,04
|1,9
|OKSUZUSAGI-(ELAZIG)
|10:45:58 02-03-2025
|38,461
|39,0552
|8,9
|1,7
|Ege Denizi - [116.14 km] Datça (Muğla)
|10:26:14 02-03-2025
|35,77111
|26,83861
|8,9
|2,9
|EGE DENIZI
|10:26:10 02-03-2025
|35,621
|26,3892
|9,2
|2,9
|Simav (Kütahya)
|10:10:09 02-03-2025
|39,11389
|29,00361
|8,88
|1,8
|YESILOVA-SIMAV (KUTAHYA)
|10:10:09 02-03-2025
|39,123
|28,9727
|9,7
|1,9
|Ege Denizi - Gökova Körfezi - [07.31 km] Milas (Muğla)
|09:52:50 02-03-2025
|36,96833
|27,91667
|7
|1,3
|GOKOVA KORFEZI (EGE DENIZI)
|09:52:50 02-03-2025
|36,9682
|27,9237
|12,7
|1,5
|Van Gölü - [01.92 km] Tuşba (Van)
|09:36:37 02-03-2025
|38,87028
|43,48944
|11,51
|1,8
|DEGIRMENOZU-(VAN)
|09:36:36 02-03-2025
|38,7818
|43,553
|18,3
|1,8
|DUMLU-HEKIMHAN (MALATYA)
|09:01:59 02-03-2025
|38,7855
|38,0013
|8,7
|2
|Hekimhan (Malatya)
|09:01:58 02-03-2025
|38,79111
|37,95583
|15,61
|1,9
|EGE DENIZI
|08:36:41 02-03-2025
|36,6702
|25,6658
|5,8
|2,4
|Bandırma (Balıkesir)
|08:07:59 02-03-2025
|40,28
|28,04806
|6,94
|1,2
|DOGRUCA-BANDIRMA (BALIKESIR)
|08:07:58 02-03-2025
|40,2685
|28,0415
|5
|1,6
|EGE DENIZI
|08:01:28 02-03-2025
|36,6978
|25,4692
|6,9
|1,6
|EGE DENIZI
|07:49:34 02-03-2025
|36,6247
|25,9318
|18,4
|1,9
|EGE DENIZI
|07:48:13 02-03-2025
|35,605
|26,3687
|14,6
|2,6
|Onikişubat (Kahramanmaraş)
|07:44:40 02-03-2025
|37,80417
|36,50111
|7,08
|1,9
|GEBEN-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS)
|07:44:39 02-03-2025
|37,818
|36,4828
|6,6
|2
|Battalgazi (Malatya)
|07:26:35 02-03-2025
|38,24
|38,56889
|7
|0,8
|EGE DENIZI
|07:22:59 02-03-2025
|35,6187
|26,3955
|11,7
|2,6
|Hekimhan (Malatya)
|07:17:41 02-03-2025
|38,79778
|37,96028
|16,39
|2,2
|HEKIMHAN (MALATYA)
|07:17:40 02-03-2025
|38,8043
|37,9502
|2
|2,3
|EGE DENIZI
|07:05:03 02-03-2025
|35,6035
|26,2548
|13,2
|2,4
|EGE DENIZI
|06:52:28 02-03-2025
|36,4927
|25,4628
|11,7
|2,3
|Marmara Denizi - [04.10 km] Çınarcık (Yalova)
|06:33:06 02-03-2025
|40,68944
|29,15194
|8,73
|1,3
|KORU-CINARCIK (YALOVA)
|06:33:06 02-03-2025
|40,6912
|29,164
|10,2
|1,6
|EGE DENIZI
|06:21:09 02-03-2025
|36,673
|25,7082
|8,9
|2,1
|EGE DENIZI
|06:04:39 02-03-2025
|36,6982
|25,5753
|10,7
|1,8
|EGE DENIZI
|06:00:14 02-03-2025
|36,7022
|25,5292
|10,8
|2,1
|Elbistan (Kahramanmaraş)
|05:59:50 02-03-2025
|38,09278
|37,45722
|7,03
|1,5
|Gürün (Sivas)
|05:49:33 02-03-2025
|38,85889
|37,43667
|7,04
|2
|BAGLICAY-GURUN (SIVAS)
|05:49:32 02-03-2025
|38,8335
|37,5093
|5
|1,9
|EGE DENIZI
|05:41:32 02-03-2025
|35,9357
|25,3387
|5,3
|2,7
|Simav (Kütahya)
|05:29:54 02-03-2025
|39,13833
|29,01
|10,98
|2,2
|KARACAOREN-SIMAV (KUTAHYA)
|05:29:54 02-03-2025
|39,169
|29,0063
|6,9
|2,4
|Marmara Denizi - [04.42 km] Çınarcık (Yalova)
|05:18:54 02-03-2025
|40,69139
|29,1475
|7,01
|1,4
|KORU-CINARCIK (YALOVA)
|05:18:54 02-03-2025
|40,7007
|29,1593
|12,5
|1,5
|Elbistan (Kahramanmaraş)
|05:16:15 02-03-2025
|38,29889
|37,30583
|7,28
|1
|EGE DENIZI
|05:14:00 02-03-2025
|36,6863
|25,6702
|10,5
|2,2
|Ege Denizi - [80.38 km] Datça (Muğla)
|05:05:35 02-03-2025
|36,25861
|26,73083
|45,17
|2
|EGE DENIZI
|05:01:51 02-03-2025
|36,6552
|25,4912
|7,6
|1,8
|EGE DENIZI
|04:59:31 02-03-2025
|36,6765
|25,509
|12,5
|2,6
|BEYAGAC (DENIZLI)
|04:55:11 02-03-2025
|37,1682
|28,8428
|16,5
|0,9
|Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)
|04:35:45 02-03-2025
|37,44472
|37,1425
|7
|1,8
|DOGANLI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)
|04:35:44 02-03-2025
|37,4157
|37,1303
|9
|1,7
|EGE DENIZI
|04:27:27 02-03-2025
|35,892
|27,2103
|7,9
|1,4
|Akhisar (Manisa)
|03:53:41 02-03-2025
|39,01306
|28,08917
|6,99
|1,7
|DAGDERE-AKHISAR (MANISA)
|03:53:41 02-03-2025
|39,013
|28,107
|10,9
|1,7
|EGE DENIZI
|03:41:43 02-03-2025
|36,6878
|25,461
|14,5
|2,3
|Ege Denizi
|03:41:39 02-03-2025
|36,73611
|25,48139
|7
|2,3
|Pütürge (Malatya)
|03:12:38 02-03-2025
|38,21889
|38,75472
|7,01
|2,1
|ORMANICI-PUTURGE (MALATYA)
|03:12:38 02-03-2025
|38,2247
|38,7658
|5,4
|2,1
|EGE DENIZI
|03:08:19 02-03-2025
|36,6237
|25,4768
|11,2
|1,9
|Ezine (Çanakkale)
|02:47:39 02-03-2025
|39,75861
|26,42167
|11,91
|1,4
|CETMI-EZINE (CANAKKALE)
|02:47:38 02-03-2025
|39,748
|26,4272
|13,5
|1,5
|Ege Denizi - [122.15 km] Datça (Muğla)
|02:17:19 02-03-2025
|35,77472
|26,70056
|7,52
|2,2
|EGE DENIZI
|02:17:16 02-03-2025
|35,6092
|26,298
|13,6
|2,4
|Akhisar (Manisa)
|02:15:50 02-03-2025
|39,00194
|27,94
|7
|1
|YESILBARAK-KAS (ANTALYA)
|02:02:36 02-03-2025
|36,5943
|29,6425
|12,3
|1,9
|Kaş (Antalya)
|02:02:35 02-03-2025
|36,4325
|29,51667
|38,72
|1,8
|EGE DENIZI
|01:38:26 02-03-2025
|36,644
|25,5505
|24,6
|2,4
|Pütürge (Malatya)
|01:37:36 02-03-2025
|38,21333
|38,76361
|7
|2,9
|BALPINARI-PUTURGE (MALATYA)
|01:37:35 02-03-2025
|38,2492
|38,7325
|5
|2,9
|EGE DENIZI
|01:07:34 02-03-2025
|36,6635
|25,6313
|14,5
|2,7
|KAPIKAYA-KOZAN (ADANA)
|00:54:20 02-03-2025
|37,745
|35,5755
|5,3
|1,7
- Etiketler :
- Haberler -
- Son Dakika
- Afad
- Kandilli Rasathanesi
- Son Depremler
- Deprem