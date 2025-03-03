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Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 03 Mart 2025

Son depremler...Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler.. 03 Mart 2025 deprem son dakika haberleri haberin detayında...Artçı deprem mi oldu? Son deprem büyüklüğü ne kadar? Yakınımdaki depremler nelerdir? Anlık deprem mi oldu? Son dakika canlı deprem Türkiye haritası..Kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü ve AFAD deprem haberleri..İstanbul'da deprem mi oldu? Ankara'da deprem mi oldu? İzmir'de deprem mi oldu? Hangi illerde deprem oldu ve hissedildi? Bugün deprem mi oldu? Deprem ne zaman ve kaç şiddetinde oldu? En son hangi bölgede deprem oldu? Deprem haberleriyle ilgili en çok merak edilenlerin cevabı haberde..

Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 03 Mart 2025

03 Mart 2025 ve Kandilli son dakika listesi..

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
BALCILAR-KOYCEGIZ (MUGLA) 23:57:51 02-03-2025 37,0775 28,5537 8,7 1,5
Köyceğiz (Muğla) 23:57:47 02-03-2025 36,8925 28,4425 7 1,5
Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [22.24 km] Kuşadası (Aydın) 23:56:38 02-03-2025 37,82639 26,99056 7,16 1,1
Köyceğiz (Muğla) 23:48:11 02-03-2025 36,94306 28,82194 7,31 0,9
Ege Denizi 23:41:43 02-03-2025 36,685 25,53167 7 1,7
Göksun (Kahramanmaraş) 23:34:04 02-03-2025 38,09278 36,57278 7 3,1
YAGMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 23:34:03 02-03-2025 38,0805 36,5755 5 3,1
Doğanşehir (Malatya) 23:25:40 02-03-2025 37,97778 37,62611 6,87 0,9
YUNANISTAN 23:12:27 02-03-2025 40,3337 24,0742 13,4 1,8
Akdeniz - [168.16 km] Datça (Muğla) 23:08:55 02-03-2025 35,32556 26,64667 11,21 2
Pütürge (Malatya) 22:52:42 02-03-2025 38,17361 38,62861 7,04 1,3
Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) 22:33:55 02-03-2025 37,60694 37,17 8,67 2,2
KUCUKNACAR-(KAHRAMANMARAS) 22:33:54 02-03-2025 37,6132 37,1758 1 2,1
Merkez (Gümüşhane) 22:20:48 02-03-2025 40,32083 39,55639 6,98 1,2
Elbistan (Kahramanmaraş) 22:19:08 02-03-2025 38,19833 37,27389 7,25 1,1
EGE DENIZI 22:18:58 02-03-2025 36,6067 25,7275 11,3 3,2
Ege Denizi 22:18:55 02-03-2025 36,72528 25,58639 7 3,1
EGE DENIZI 21:55:45 02-03-2025 36,4383 25,4608 14,5 2,6
Ege Denizi 21:55:39 02-03-2025 36,58833 25,35028 7 2,3
Pazarcık (Kahramanmaraş) 21:46:00 02-03-2025 37,44833 37,18861 15,46 1,2
Akdeniz - [41.83 km] Seydikemer (Muğla) 21:39:04 02-03-2025 36,15333 28,85444 10,3 1,5
Merkez (Bolu) 21:21:01 02-03-2025 40,80556 31,91389 7 1,3
Ege Denizi 21:02:05 02-03-2025 36,59139 25,67444 7 1,6
İmranlı (Sivas) 20:19:29 02-03-2025 39,86833 38,24778 7,56 0,9
Ege Denizi 20:18:00 02-03-2025 36,57111 25,47361 7 2,4
Pütürge (Malatya) 19:55:37 02-03-2025 38,21111 38,755 7 2
ORMELI-PUTURGE (MALATYA) 19:55:36 02-03-2025 38,2393 38,866 5 2
Akdeniz - [43.16 km] Marmaris (Muğla) 19:40:23 02-03-2025 36,26028 28,25111 7,09 0,9
Darende (Malatya) 19:26:57 02-03-2025 38,42167 37,495 7 2,3
SUGUL-DARENDE (MALATYA) 19:26:57 02-03-2025 38,4035 37,5103 5 2,3
Eskil (Aksaray) 19:08:20 02-03-2025 38,405 33,48 7,12 1,1
EGE DENIZI 18:58:06 02-03-2025 36,4818 25,7028 10 2,6
Ege Denizi 18:58:00 02-03-2025 36,62 25,54444 7 2,9
Ege Denizi 18:45:57 02-03-2025 36,71972 25,68861 7 2,5
Türkoğlu (Kahramanmaraş) 18:14:16 02-03-2025 37,37639 37,00278 7,05 1,2
EGE DENIZI 17:55:43 02-03-2025 36,3975 25,42 8,8 2,7
Ege Denizi 17:55:41 02-03-2025 36,53333 25,45194 7 2,7
Doğanşehir (Malatya) 17:51:28 02-03-2025 38,22139 37,84528 7,51 1
Yeşilli (Mardin) 17:42:06 02-03-2025 37,38667 40,82139 7,34 1,8
EGE DENIZI 17:41:22 02-03-2025 36,6078 25,6672 5,8 2,7
Ege Denizi 17:41:19 02-03-2025 36,64056 25,70778 7 2,8
Ege Denizi 17:06:02 02-03-2025 36,75778 25,74083 7 3,4
EGE DENIZI 17:06:01 02-03-2025 36,5842 25,7038 7,4 3,4
Ege Denizi 17:04:39 02-03-2025 36,76056 25,83833 7 3,2
EGE DENIZI 17:04:36 02-03-2025 36,669 25,5708 11 3,2
Ege Denizi - Gökova Körfezi - [09.72 km] Milas (Muğla) 16:54:44 02-03-2025 36,95139 27,99333 7 2,4
GOKOVA KORFEZI (EGE DENIZI) 16:54:43 02-03-2025 36,9355 27,9717 5 2,2
YUNANISTAN 16:45:21 02-03-2025 40,3443 24,0893 7,3 2,8
EGE DENIZI 15:56:53 02-03-2025 36,6835 25,6658 5 2,1
Ege Denizi 15:01:56 02-03-2025 40,37361 24,55917 7 2,3
YUNANISTAN 15:01:51 02-03-2025 40,3503 24,0607 12,4 2,3
Hekimhan (Malatya) 14:22:59 02-03-2025 38,79917 37,98389 8,64 1,8
HEKIMHAN (MALATYA) 14:22:57 02-03-2025 38,7925 37,9437 2,1 1,8
KIBRIS-ZUMRUTKOY 14:07:51 02-03-2025 35,0987 33,068 15,6 3
Limassol (Güney Kıbrıs Rum Yönetimi) 14:07:47 02-03-2025 34,81056 32,98333 21,11 3
EGE DENIZI 13:58:41 02-03-2025 35,6033 26,3675 14,5 2,5
Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) 13:34:55 02-03-2025 37,52806 37,00806 7 1,5
KOZLUDERE-(KAHRAMANMARAS) 13:34:52 02-03-2025 37,6262 37,1097 5,1 1,5
Akdeniz - [06.40 km] Marmaris (Muğla) 13:16:06 02-03-2025 36,68694 28,2425 56,83 1,6
OSMANIYE-MARMARIS (MUGLA) 13:16:05 02-03-2025 36,722 28,2723 64,4 1,7
Tavşanlı (Kütahya) 13:05:56 02-03-2025 39,66667 29,46806 7 1,4
YENIKOY-TAVSANLI (KUTAHYA) 13:05:55 02-03-2025 39,61 29,3903 0 1,4
Akdeniz - İskenderun Körfezi - [06.34 km] Payas (Hatay) 12:41:22 02-03-2025 36,72306 36,14917 7 1,6
SARISEKI-ISKENDERUN (HATAY) 12:41:21 02-03-2025 36,705 36,065 6,2 1,4
Pütürge (Malatya) 12:19:40 02-03-2025 38,2275 38,63444 8,89 1,4
HASANCELEBI-HEKIMHAN (MALATYA) 12:18:54 02-03-2025 38,9487 37,8878 7,5 1,1
YUNANISTAN 12:15:54 02-03-2025 40,3297 24,0993 6,4 2,3
Ege Denizi - [16.36 km] Seferihisar (İzmir) 11:32:16 02-03-2025 37,92611 26,88917 7 1,4
KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) 11:32:14 02-03-2025 37,8833 26,8682 15,7 1,2
Hekimhan (Malatya) 11:11:22 02-03-2025 38,80444 37,95778 18,2 1,5
HEKIMHAN (MALATYA) 11:11:22 02-03-2025 38,7745 37,948 6,2 1,6
Ege Denizi - [129.93 km] Datça (Muğla) 10:54:33 02-03-2025 35,66944 26,74889 7,29 3,4
EGE DENIZI 10:54:28 02-03-2025 35,62 26,3678 9,5 3,4
Sivrice (Elazığ) 10:45:58 02-03-2025 38,42806 39,05194 14,04 1,9
OKSUZUSAGI-(ELAZIG) 10:45:58 02-03-2025 38,461 39,0552 8,9 1,7
Ege Denizi - [116.14 km] Datça (Muğla) 10:26:14 02-03-2025 35,77111 26,83861 8,9 2,9
EGE DENIZI 10:26:10 02-03-2025 35,621 26,3892 9,2 2,9
Simav (Kütahya) 10:10:09 02-03-2025 39,11389 29,00361 8,88 1,8
YESILOVA-SIMAV (KUTAHYA) 10:10:09 02-03-2025 39,123 28,9727 9,7 1,9
Ege Denizi - Gökova Körfezi - [07.31 km] Milas (Muğla) 09:52:50 02-03-2025 36,96833 27,91667 7 1,3
GOKOVA KORFEZI (EGE DENIZI) 09:52:50 02-03-2025 36,9682 27,9237 12,7 1,5
Van Gölü - [01.92 km] Tuşba (Van) 09:36:37 02-03-2025 38,87028 43,48944 11,51 1,8
DEGIRMENOZU-(VAN) 09:36:36 02-03-2025 38,7818 43,553 18,3 1,8
DUMLU-HEKIMHAN (MALATYA) 09:01:59 02-03-2025 38,7855 38,0013 8,7 2
Hekimhan (Malatya) 09:01:58 02-03-2025 38,79111 37,95583 15,61 1,9
EGE DENIZI 08:36:41 02-03-2025 36,6702 25,6658 5,8 2,4
Bandırma (Balıkesir) 08:07:59 02-03-2025 40,28 28,04806 6,94 1,2
DOGRUCA-BANDIRMA (BALIKESIR) 08:07:58 02-03-2025 40,2685 28,0415 5 1,6
EGE DENIZI 08:01:28 02-03-2025 36,6978 25,4692 6,9 1,6
EGE DENIZI 07:49:34 02-03-2025 36,6247 25,9318 18,4 1,9
EGE DENIZI 07:48:13 02-03-2025 35,605 26,3687 14,6 2,6
Onikişubat (Kahramanmaraş) 07:44:40 02-03-2025 37,80417 36,50111 7,08 1,9
GEBEN-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) 07:44:39 02-03-2025 37,818 36,4828 6,6 2
Battalgazi (Malatya) 07:26:35 02-03-2025 38,24 38,56889 7 0,8
EGE DENIZI 07:22:59 02-03-2025 35,6187 26,3955 11,7 2,6
Hekimhan (Malatya) 07:17:41 02-03-2025 38,79778 37,96028 16,39 2,2
HEKIMHAN (MALATYA) 07:17:40 02-03-2025 38,8043 37,9502 2 2,3
EGE DENIZI 07:05:03 02-03-2025 35,6035 26,2548 13,2 2,4
EGE DENIZI 06:52:28 02-03-2025 36,4927 25,4628 11,7 2,3
Marmara Denizi - [04.10 km] Çınarcık (Yalova) 06:33:06 02-03-2025 40,68944 29,15194 8,73 1,3
KORU-CINARCIK (YALOVA) 06:33:06 02-03-2025 40,6912 29,164 10,2 1,6
EGE DENIZI 06:21:09 02-03-2025 36,673 25,7082 8,9 2,1
EGE DENIZI 06:04:39 02-03-2025 36,6982 25,5753 10,7 1,8
EGE DENIZI 06:00:14 02-03-2025 36,7022 25,5292 10,8 2,1
Elbistan (Kahramanmaraş) 05:59:50 02-03-2025 38,09278 37,45722 7,03 1,5
Gürün (Sivas) 05:49:33 02-03-2025 38,85889 37,43667 7,04 2
BAGLICAY-GURUN (SIVAS) 05:49:32 02-03-2025 38,8335 37,5093 5 1,9
EGE DENIZI 05:41:32 02-03-2025 35,9357 25,3387 5,3 2,7
Simav (Kütahya) 05:29:54 02-03-2025 39,13833 29,01 10,98 2,2
KARACAOREN-SIMAV (KUTAHYA) 05:29:54 02-03-2025 39,169 29,0063 6,9 2,4
Marmara Denizi - [04.42 km] Çınarcık (Yalova) 05:18:54 02-03-2025 40,69139 29,1475 7,01 1,4
KORU-CINARCIK (YALOVA) 05:18:54 02-03-2025 40,7007 29,1593 12,5 1,5
Elbistan (Kahramanmaraş) 05:16:15 02-03-2025 38,29889 37,30583 7,28 1
EGE DENIZI 05:14:00 02-03-2025 36,6863 25,6702 10,5 2,2
Ege Denizi - [80.38 km] Datça (Muğla) 05:05:35 02-03-2025 36,25861 26,73083 45,17 2
EGE DENIZI 05:01:51 02-03-2025 36,6552 25,4912 7,6 1,8
EGE DENIZI 04:59:31 02-03-2025 36,6765 25,509 12,5 2,6
BEYAGAC (DENIZLI) 04:55:11 02-03-2025 37,1682 28,8428 16,5 0,9
Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) 04:35:45 02-03-2025 37,44472 37,1425 7 1,8
DOGANLI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) 04:35:44 02-03-2025 37,4157 37,1303 9 1,7
EGE DENIZI 04:27:27 02-03-2025 35,892 27,2103 7,9 1,4
Akhisar (Manisa) 03:53:41 02-03-2025 39,01306 28,08917 6,99 1,7
DAGDERE-AKHISAR (MANISA) 03:53:41 02-03-2025 39,013 28,107 10,9 1,7
EGE DENIZI 03:41:43 02-03-2025 36,6878 25,461 14,5 2,3
Ege Denizi 03:41:39 02-03-2025 36,73611 25,48139 7 2,3
Pütürge (Malatya) 03:12:38 02-03-2025 38,21889 38,75472 7,01 2,1
ORMANICI-PUTURGE (MALATYA) 03:12:38 02-03-2025 38,2247 38,7658 5,4 2,1
EGE DENIZI 03:08:19 02-03-2025 36,6237 25,4768 11,2 1,9
Ezine (Çanakkale) 02:47:39 02-03-2025 39,75861 26,42167 11,91 1,4
CETMI-EZINE (CANAKKALE) 02:47:38 02-03-2025 39,748 26,4272 13,5 1,5
Ege Denizi - [122.15 km] Datça (Muğla) 02:17:19 02-03-2025 35,77472 26,70056 7,52 2,2
EGE DENIZI 02:17:16 02-03-2025 35,6092 26,298 13,6 2,4
Akhisar (Manisa) 02:15:50 02-03-2025 39,00194 27,94 7 1
YESILBARAK-KAS (ANTALYA) 02:02:36 02-03-2025 36,5943 29,6425 12,3 1,9
Kaş (Antalya) 02:02:35 02-03-2025 36,4325 29,51667 38,72 1,8
EGE DENIZI 01:38:26 02-03-2025 36,644 25,5505 24,6 2,4
Pütürge (Malatya) 01:37:36 02-03-2025 38,21333 38,76361 7 2,9
BALPINARI-PUTURGE (MALATYA) 01:37:35 02-03-2025 38,2492 38,7325 5 2,9
EGE DENIZI 01:07:34 02-03-2025 36,6635 25,6313 14,5 2,7
KAPIKAYA-KOZAN (ADANA) 00:54:20 02-03-2025 37,745 35,5755 5,3 1,7
KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
BALCILAR-KOYCEGIZ (MUGLA) 23:57:51 02-03-2025 37,0775 28,5537 8,7 1,5
Köyceğiz (Muğla) 23:57:47 02-03-2025 36,8925 28,4425 7 1,5
Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [22.24 km] Kuşadası (Aydın) 23:56:38 02-03-2025 37,82639 26,99056 7,16 1,1
Köyceğiz (Muğla) 23:48:11 02-03-2025 36,94306 28,82194 7,31 0,9
Ege Denizi 23:41:43 02-03-2025 36,685 25,53167 7 1,7
Göksun (Kahramanmaraş) 23:34:04 02-03-2025 38,09278 36,57278 7 3,1
YAGMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 23:34:03 02-03-2025 38,0805 36,5755 5 3,1
Doğanşehir (Malatya) 23:25:40 02-03-2025 37,97778 37,62611 6,87 0,9
YUNANISTAN 23:12:27 02-03-2025 40,3337 24,0742 13,4 1,8
Akdeniz - [168.16 km] Datça (Muğla) 23:08:55 02-03-2025 35,32556 26,64667 11,21 2
Pütürge (Malatya) 22:52:42 02-03-2025 38,17361 38,62861 7,04 1,3
Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) 22:33:55 02-03-2025 37,60694 37,17 8,67 2,2
KUCUKNACAR-(KAHRAMANMARAS) 22:33:54 02-03-2025 37,6132 37,1758 1 2,1
Merkez (Gümüşhane) 22:20:48 02-03-2025 40,32083 39,55639 6,98 1,2
Elbistan (Kahramanmaraş) 22:19:08 02-03-2025 38,19833 37,27389 7,25 1,1
EGE DENIZI 22:18:58 02-03-2025 36,6067 25,7275 11,3 3,2
Ege Denizi 22:18:55 02-03-2025 36,72528 25,58639 7 3,1
EGE DENIZI 21:55:45 02-03-2025 36,4383 25,4608 14,5 2,6
Ege Denizi 21:55:39 02-03-2025 36,58833 25,35028 7 2,3
Pazarcık (Kahramanmaraş) 21:46:00 02-03-2025 37,44833 37,18861 15,46 1,2
Akdeniz - [41.83 km] Seydikemer (Muğla) 21:39:04 02-03-2025 36,15333 28,85444 10,3 1,5
Merkez (Bolu) 21:21:01 02-03-2025 40,80556 31,91389 7 1,3
Ege Denizi 21:02:05 02-03-2025 36,59139 25,67444 7 1,6
İmranlı (Sivas) 20:19:29 02-03-2025 39,86833 38,24778 7,56 0,9
Ege Denizi 20:18:00 02-03-2025 36,57111 25,47361 7 2,4
Pütürge (Malatya) 19:55:37 02-03-2025 38,21111 38,755 7 2
ORMELI-PUTURGE (MALATYA) 19:55:36 02-03-2025 38,2393 38,866 5 2
Akdeniz - [43.16 km] Marmaris (Muğla) 19:40:23 02-03-2025 36,26028 28,25111 7,09 0,9
Darende (Malatya) 19:26:57 02-03-2025 38,42167 37,495 7 2,3
SUGUL-DARENDE (MALATYA) 19:26:57 02-03-2025 38,4035 37,5103 5 2,3
Eskil (Aksaray) 19:08:20 02-03-2025 38,405 33,48 7,12 1,1
EGE DENIZI 18:58:06 02-03-2025 36,4818 25,7028 10 2,6
Ege Denizi 18:58:00 02-03-2025 36,62 25,54444 7 2,9
Ege Denizi 18:45:57 02-03-2025 36,71972 25,68861 7 2,5
Türkoğlu (Kahramanmaraş) 18:14:16 02-03-2025 37,37639 37,00278 7,05 1,2
EGE DENIZI 17:55:43 02-03-2025 36,3975 25,42 8,8 2,7
Ege Denizi 17:55:41 02-03-2025 36,53333 25,45194 7 2,7
Doğanşehir (Malatya) 17:51:28 02-03-2025 38,22139 37,84528 7,51 1
Yeşilli (Mardin) 17:42:06 02-03-2025 37,38667 40,82139 7,34 1,8
EGE DENIZI 17:41:22 02-03-2025 36,6078 25,6672 5,8 2,7
Ege Denizi 17:41:19 02-03-2025 36,64056 25,70778 7 2,8
Ege Denizi 17:06:02 02-03-2025 36,75778 25,74083 7 3,4
EGE DENIZI 17:06:01 02-03-2025 36,5842 25,7038 7,4 3,4
Ege Denizi 17:04:39 02-03-2025 36,76056 25,83833 7 3,2
EGE DENIZI 17:04:36 02-03-2025 36,669 25,5708 11 3,2
Ege Denizi - Gökova Körfezi - [09.72 km] Milas (Muğla) 16:54:44 02-03-2025 36,95139 27,99333 7 2,4
GOKOVA KORFEZI (EGE DENIZI) 16:54:43 02-03-2025 36,9355 27,9717 5 2,2
YUNANISTAN 16:45:21 02-03-2025 40,3443 24,0893 7,3 2,8
EGE DENIZI 15:56:53 02-03-2025 36,6835 25,6658 5 2,1
Ege Denizi 15:01:56 02-03-2025 40,37361 24,55917 7 2,3
YUNANISTAN 15:01:51 02-03-2025 40,3503 24,0607 12,4 2,3
Hekimhan (Malatya) 14:22:59 02-03-2025 38,79917 37,98389 8,64 1,8
HEKIMHAN (MALATYA) 14:22:57 02-03-2025 38,7925 37,9437 2,1 1,8
KIBRIS-ZUMRUTKOY 14:07:51 02-03-2025 35,0987 33,068 15,6 3
Limassol (Güney Kıbrıs Rum Yönetimi) 14:07:47 02-03-2025 34,81056 32,98333 21,11 3
EGE DENIZI 13:58:41 02-03-2025 35,6033 26,3675 14,5 2,5
Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) 13:34:55 02-03-2025 37,52806 37,00806 7 1,5
KOZLUDERE-(KAHRAMANMARAS) 13:34:52 02-03-2025 37,6262 37,1097 5,1 1,5
Akdeniz - [06.40 km] Marmaris (Muğla) 13:16:06 02-03-2025 36,68694 28,2425 56,83 1,6
OSMANIYE-MARMARIS (MUGLA) 13:16:05 02-03-2025 36,722 28,2723 64,4 1,7
Tavşanlı (Kütahya) 13:05:56 02-03-2025 39,66667 29,46806 7 1,4
YENIKOY-TAVSANLI (KUTAHYA) 13:05:55 02-03-2025 39,61 29,3903 0 1,4
Akdeniz - İskenderun Körfezi - [06.34 km] Payas (Hatay) 12:41:22 02-03-2025 36,72306 36,14917 7 1,6
SARISEKI-ISKENDERUN (HATAY) 12:41:21 02-03-2025 36,705 36,065 6,2 1,4
Pütürge (Malatya) 12:19:40 02-03-2025 38,2275 38,63444 8,89 1,4
HASANCELEBI-HEKIMHAN (MALATYA) 12:18:54 02-03-2025 38,9487 37,8878 7,5 1,1
YUNANISTAN 12:15:54 02-03-2025 40,3297 24,0993 6,4 2,3
Ege Denizi - [16.36 km] Seferihisar (İzmir) 11:32:16 02-03-2025 37,92611 26,88917 7 1,4
KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) 11:32:14 02-03-2025 37,8833 26,8682 15,7 1,2
Hekimhan (Malatya) 11:11:22 02-03-2025 38,80444 37,95778 18,2 1,5
HEKIMHAN (MALATYA) 11:11:22 02-03-2025 38,7745 37,948 6,2 1,6
Ege Denizi - [129.93 km] Datça (Muğla) 10:54:33 02-03-2025 35,66944 26,74889 7,29 3,4
EGE DENIZI 10:54:28 02-03-2025 35,62 26,3678 9,5 3,4
Sivrice (Elazığ) 10:45:58 02-03-2025 38,42806 39,05194 14,04 1,9
OKSUZUSAGI-(ELAZIG) 10:45:58 02-03-2025 38,461 39,0552 8,9 1,7
Ege Denizi - [116.14 km] Datça (Muğla) 10:26:14 02-03-2025 35,77111 26,83861 8,9 2,9
EGE DENIZI 10:26:10 02-03-2025 35,621 26,3892 9,2 2,9
Simav (Kütahya) 10:10:09 02-03-2025 39,11389 29,00361 8,88 1,8
YESILOVA-SIMAV (KUTAHYA) 10:10:09 02-03-2025 39,123 28,9727 9,7 1,9
Ege Denizi - Gökova Körfezi - [07.31 km] Milas (Muğla) 09:52:50 02-03-2025 36,96833 27,91667 7 1,3
GOKOVA KORFEZI (EGE DENIZI) 09:52:50 02-03-2025 36,9682 27,9237 12,7 1,5
Van Gölü - [01.92 km] Tuşba (Van) 09:36:37 02-03-2025 38,87028 43,48944 11,51 1,8
DEGIRMENOZU-(VAN) 09:36:36 02-03-2025 38,7818 43,553 18,3 1,8
DUMLU-HEKIMHAN (MALATYA) 09:01:59 02-03-2025 38,7855 38,0013 8,7 2
Hekimhan (Malatya) 09:01:58 02-03-2025 38,79111 37,95583 15,61 1,9
EGE DENIZI 08:36:41 02-03-2025 36,6702 25,6658 5,8 2,4
Bandırma (Balıkesir) 08:07:59 02-03-2025 40,28 28,04806 6,94 1,2
DOGRUCA-BANDIRMA (BALIKESIR) 08:07:58 02-03-2025 40,2685 28,0415 5 1,6
EGE DENIZI 08:01:28 02-03-2025 36,6978 25,4692 6,9 1,6
EGE DENIZI 07:49:34 02-03-2025 36,6247 25,9318 18,4 1,9
EGE DENIZI 07:48:13 02-03-2025 35,605 26,3687 14,6 2,6
Onikişubat (Kahramanmaraş) 07:44:40 02-03-2025 37,80417 36,50111 7,08 1,9
GEBEN-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) 07:44:39 02-03-2025 37,818 36,4828 6,6 2
Battalgazi (Malatya) 07:26:35 02-03-2025 38,24 38,56889 7 0,8
EGE DENIZI 07:22:59 02-03-2025 35,6187 26,3955 11,7 2,6
Hekimhan (Malatya) 07:17:41 02-03-2025 38,79778 37,96028 16,39 2,2
HEKIMHAN (MALATYA) 07:17:40 02-03-2025 38,8043 37,9502 2 2,3
EGE DENIZI 07:05:03 02-03-2025 35,6035 26,2548 13,2 2,4
EGE DENIZI 06:52:28 02-03-2025 36,4927 25,4628 11,7 2,3
Marmara Denizi - [04.10 km] Çınarcık (Yalova) 06:33:06 02-03-2025 40,68944 29,15194 8,73 1,3
KORU-CINARCIK (YALOVA) 06:33:06 02-03-2025 40,6912 29,164 10,2 1,6
EGE DENIZI 06:21:09 02-03-2025 36,673 25,7082 8,9 2,1
EGE DENIZI 06:04:39 02-03-2025 36,6982 25,5753 10,7 1,8
EGE DENIZI 06:00:14 02-03-2025 36,7022 25,5292 10,8 2,1
Elbistan (Kahramanmaraş) 05:59:50 02-03-2025 38,09278 37,45722 7,03 1,5
Gürün (Sivas) 05:49:33 02-03-2025 38,85889 37,43667 7,04 2
BAGLICAY-GURUN (SIVAS) 05:49:32 02-03-2025 38,8335 37,5093 5 1,9
EGE DENIZI 05:41:32 02-03-2025 35,9357 25,3387 5,3 2,7
Simav (Kütahya) 05:29:54 02-03-2025 39,13833 29,01 10,98 2,2
KARACAOREN-SIMAV (KUTAHYA) 05:29:54 02-03-2025 39,169 29,0063 6,9 2,4
Marmara Denizi - [04.42 km] Çınarcık (Yalova) 05:18:54 02-03-2025 40,69139 29,1475 7,01 1,4
KORU-CINARCIK (YALOVA) 05:18:54 02-03-2025 40,7007 29,1593 12,5 1,5
Elbistan (Kahramanmaraş) 05:16:15 02-03-2025 38,29889 37,30583 7,28 1
EGE DENIZI 05:14:00 02-03-2025 36,6863 25,6702 10,5 2,2
Ege Denizi - [80.38 km] Datça (Muğla) 05:05:35 02-03-2025 36,25861 26,73083 45,17 2
EGE DENIZI 05:01:51 02-03-2025 36,6552 25,4912 7,6 1,8
EGE DENIZI 04:59:31 02-03-2025 36,6765 25,509 12,5 2,6
BEYAGAC (DENIZLI) 04:55:11 02-03-2025 37,1682 28,8428 16,5 0,9
Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) 04:35:45 02-03-2025 37,44472 37,1425 7 1,8
DOGANLI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) 04:35:44 02-03-2025 37,4157 37,1303 9 1,7
EGE DENIZI 04:27:27 02-03-2025 35,892 27,2103 7,9 1,4
Akhisar (Manisa) 03:53:41 02-03-2025 39,01306 28,08917 6,99 1,7
DAGDERE-AKHISAR (MANISA) 03:53:41 02-03-2025 39,013 28,107 10,9 1,7
EGE DENIZI 03:41:43 02-03-2025 36,6878 25,461 14,5 2,3
Ege Denizi 03:41:39 02-03-2025 36,73611 25,48139 7 2,3
Pütürge (Malatya) 03:12:38 02-03-2025 38,21889 38,75472 7,01 2,1
ORMANICI-PUTURGE (MALATYA) 03:12:38 02-03-2025 38,2247 38,7658 5,4 2,1
EGE DENIZI 03:08:19 02-03-2025 36,6237 25,4768 11,2 1,9
Ezine (Çanakkale) 02:47:39 02-03-2025 39,75861 26,42167 11,91 1,4
CETMI-EZINE (CANAKKALE) 02:47:38 02-03-2025 39,748 26,4272 13,5 1,5
Ege Denizi - [122.15 km] Datça (Muğla) 02:17:19 02-03-2025 35,77472 26,70056 7,52 2,2
EGE DENIZI 02:17:16 02-03-2025 35,6092 26,298 13,6 2,4
Akhisar (Manisa) 02:15:50 02-03-2025 39,00194 27,94 7 1
YESILBARAK-KAS (ANTALYA) 02:02:36 02-03-2025 36,5943 29,6425 12,3 1,9
Kaş (Antalya) 02:02:35 02-03-2025 36,4325 29,51667 38,72 1,8
EGE DENIZI 01:38:26 02-03-2025 36,644 25,5505 24,6 2,4
Pütürge (Malatya) 01:37:36 02-03-2025 38,21333 38,76361 7 2,9
BALPINARI-PUTURGE (MALATYA) 01:37:35 02-03-2025 38,2492 38,7325 5 2,9
EGE DENIZI 01:07:34 02-03-2025 36,6635 25,6313 14,5 2,7
KAPIKAYA-KOZAN (ADANA) 00:54:20 02-03-2025 37,745 35,5755 5,3 1,7
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