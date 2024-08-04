Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 04 Ağustos 2024

|AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
|Lokasyon
|Saat / Tarih
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Büyüklük
|Artova (Tokat)
|02:22:00 04-08-2024
|40,09111
|36,06167
|6,65
|1,7
|Sulusaray (Tokat)
|02:11:33 04-08-2024
|40,05167
|36,03028
|9,88
|2,7
|Domaniç (Kütahya)
|02:09:07 04-08-2024
|39,76722
|29,4475
|7,02
|1,1
|Yeşilyurt (Malatya)
|01:45:28 04-08-2024
|38,15972
|38,27639
|7
|1,2
|Ege Denizi - [90.33 km] Çeşme (İzmir)
|01:42:11 04-08-2024
|38,71944
|25,35778
|11,83
|1,4
|Köyceğiz (Muğla)
|01:29:16 04-08-2024
|36,94306
|28,79194
|7
|1,2
|Ege Denizi - [25.63 km] Çeşme (İzmir)
|01:09:45 04-08-2024
|38,10111
|26,06917
|7,01
|2
|Başkale (Van)
|01:02:53 04-08-2024
|37,895
|44,185
|7
|2,1
|Kemah (Erzincan)
|01:02:03 04-08-2024
|39,84083
|39,09556
|6,97
|1,4
|Ege Denizi - [32.26 km] Çeşme (İzmir)
|00:57:58 04-08-2024
|38,05611
|26,01944
|6,3
|1,3
|Ege Denizi - [32.20 km] Çeşme (İzmir)
|00:42:51 04-08-2024
|38,05222
|26,02667
|6,91
|1,6
|Narman (Erzurum)
|00:40:32 04-08-2024
|40,30056
|42,13
|7,01
|1,5
|Ege Denizi - [46.08 km] Çeşme (İzmir)
|00:30:08 04-08-2024
|38,19056
|25,73944
|7,49
|1,5
|Ege Denizi - İzmir Körfezi - [10.75 km] Foça (İzmir)
|00:26:37 04-08-2024
|38,56583
|26,76778
|14,49
|1,7
|Van Gölü - [07.29 km] Tuşba (Van)
|00:22:53 04-08-2024
|38,76778
|43,13444
|6,95
|1,3
|Ege Denizi - [28.48 km] Çeşme (İzmir)
|00:22:05 04-08-2024
|38,08472
|26,04333
|6,7
|1,7
|Ege Denizi - [23.03 km] Çeşme (İzmir)
|00:21:18 04-08-2024
|38,11611
|26,09306
|13,49
|2,1
|Ege Denizi - [28.11 km] Çeşme (İzmir)
|00:08:29 04-08-2024
|38,08944
|26,04278
|7,03
|1,4
|Ege Denizi - [26.22 km] Çeşme (İzmir)
|00:07:32 04-08-2024
|38,10389
|26,05472
|7,71
|1,9
|Ege Denizi - [24.70 km] Çeşme (İzmir)
|00:01:37 04-08-2024
|38,12389
|26,05306
|6,61
|2,4
|Ege Denizi - [23.84 km] Çeşme (İzmir)
|00:00:31 04-08-2024
|38,115
|26,08
|7,06
|2,7
|Ege Denizi - [20.04 km] Çeşme (İzmir)
|23:39:45 03-08-2024
|38,14333
|26,10472
|6,89
|1,7
|Ege Denizi - [22.09 km] Çeşme (İzmir)
|23:36:19 03-08-2024
|38,12278
|26,09972
|4,56
|1,7
|Çat Barajı - [01.28 km] Çelikhan (Adıyaman)
|23:35:01 03-08-2024
|38,07611
|38,21806
|7
|1,2
|Ege Denizi - [21.88 km] Çeşme (İzmir)
|23:33:44 03-08-2024
|38,13389
|26,08639
|7,33
|1,9
|Özvatan (Kayseri)
|23:07:03 03-08-2024
|39,05306
|35,70389
|7,14
|2,2
|Darende (Malatya)
|22:32:37 03-08-2024
|38,44222
|37,33361
|7,05
|1,9
|Antakya (Hatay)
|22:27:45 03-08-2024
|36,29222
|36,07917
|7,73
|3,4
|Emet (Kütahya)
|20:32:50 03-08-2024
|39,27528
|29,10528
|6,96
|1
|Sivrice (Elazığ)
|19:29:42 03-08-2024
|38,45167
|39,24222
|11,77
|2,1
|Akçadağ (Malatya)
|18:37:35 03-08-2024
|38,3
|37,81056
|11,01
|1,5
|Ege Denizi - Gökova Körfezi - [03.65 km] Bodrum (Muğla)
|17:56:46 03-08-2024
|36,98333
|27,75528
|6,96
|2,1
|Honaz (Denizli)
|15:22:18 03-08-2024
|37,78
|29,43611
|7,02
|2,4
|Beypazarı (Ankara)
|15:21:37 03-08-2024
|40,23389
|31,75194
|6,79
|1,9
|Yatağan (Muğla)
|15:01:58 03-08-2024
|37,30806
|28,17972
|7
|2
|Akçadağ (Malatya)
|13:41:35 03-08-2024
|38,26806
|37,84889
|9,06
|2,6
|Karesi (Balıkesir)
|13:30:05 03-08-2024
|39,7325
|27,71917
|7
|1,2
|Soma (Manisa)
|09:51:37 03-08-2024
|39,08361
|27,53389
|6,99
|1,9
|Akdeniz - [89.66 km] Kumluca (Antalya)
|09:43:22 03-08-2024
|35,64194
|30,95278
|11,61
|2,8
|Ege Denizi - [36.62 km] Çeşme (İzmir)
|09:14:50 03-08-2024
|38,23778
|25,83833
|11,55
|2,1
|Akdeniz - [56.97 km] Marmaris (Muğla)
|08:40:46 03-08-2024
|36,11917
|28,14083
|7,14
|1,3
|Makhmur, Erbil (Irak) - [183.65 km] Şemdinli (Hakkari)
|08:34:14 03-08-2024
|35,50583
|43,42194
|9,31
|2,8
|Yahyalı (Kayseri)
|08:27:15 03-08-2024
|37,71056
|35,36806
|7
|1,4
|Pütürge (Malatya)
|08:17:27 03-08-2024
|38,23389
|38,59333
|12,19
|2,3
|Yeşilyurt (Malatya)
|08:07:51 03-08-2024
|38,14028
|38,28528
|7
|1,2
|Pazarcık (Kahramanmaraş)
|07:53:36 03-08-2024
|37,57028
|37,42778
|4,24
|1,3
|Gemlik (Bursa)
|06:45:53 03-08-2024
|40,47611
|29,22
|7,52
|1,1
|Refahiye (Erzincan)
|06:44:26 03-08-2024
|40,03806
|38,99
|7
|0,9
|Oltu (Erzurum)
|06:40:13 03-08-2024
|40,45278
|41,95361
|14,68
|1
|Elbistan (Kahramanmaraş)
|06:38:30 03-08-2024
|38,06667
|37,58083
|7
|1,2
|Sivrice (Elazığ)
|06:32:44 03-08-2024
|38,35778
|39,10333
|7
|0,9
|Nallıhan (Ankara)
|06:29:02 03-08-2024
|40,14667
|31,69333
|7,11
|1,3
|Ege Denizi - [30.92 km] Gökçeada (Çanakkale)
|06:20:42 03-08-2024
|40,18639
|25,35417
|6,96
|1,3
|Sincik (Adıyaman)
|06:17:05 03-08-2024
|38,1375
|38,55056
|7
|0,8
|Pütürge (Malatya)
|06:02:59 03-08-2024
|38,2
|38,61222
|7
|0,8
|Yazıhan (Malatya)
|06:00:40 03-08-2024
|38,52556
|38,06972
|7
|0,8
|Yahyalı (Kayseri)
|05:49:54 03-08-2024
|37,75694
|35,39472
|7,03
|1,3
|Yazıhan (Malatya)
|05:47:55 03-08-2024
|38,52389
|38,02917
|13,94
|1,3
|Elbistan (Kahramanmaraş)
|05:47:08 03-08-2024
|38,19667
|37,37583
|7,01
|1,9
|Akçadağ (Malatya)
|05:44:36 03-08-2024
|38,50056
|38,05694
|7
|1
|Bodrum (Muğla)
|05:41:48 03-08-2024
|37,0375
|27,71833
|7
|1,1
|Ege Denizi - Gökova Körfezi - [08.64 km] Bodrum (Muğla)
|05:27:00 03-08-2024
|36,93639
|27,7475
|7,82
|1,4
|Aziziye (Erzurum)
|05:16:42 03-08-2024
|39,89028
|40,94111
|7,02
|1
|Büyükorhan (Bursa)
|05:05:35 03-08-2024
|39,83139
|28,75889
|4,69
|4
|Pütürge (Malatya)
|05:01:24 03-08-2024
|38,23639
|38,63861
|7,1
|0,9
|Akdeniz - [123.75 km] Datça (Muğla)
|04:52:50 03-08-2024
|35,58917
|27,26306
|6
|1,9
|Ege Denizi - [16.83 km] Foça (İzmir)
|04:46:37 03-08-2024
|38,81167
|26,6425
|6,96
|1,4
|Andırın (Kahramanmaraş)
|04:06:08 03-08-2024
|37,56611
|36,275
|4,63
|1
|Pazarcık (Kahramanmaraş)
|03:56:51 03-08-2024
|37,30194
|37,06889
|7
|1,2
|Yazıhan (Malatya)
|03:47:05 03-08-2024
|38,54194
|38,03361
|7,01
|1,6
|Yeşilyurt (Malatya)
|03:44:24 03-08-2024
|38,2875
|38,25778
|6,92
|0,8
|Ekinözü (Kahramanmaraş)
|03:41:33 03-08-2024
|38,0675
|37,03889
|6,99
|1,2
|Saimbeyli (Adana)
|03:20:14 03-08-2024
|37,88389
|36,21667
|6,94
|1,1
|Simav (Kütahya)
|03:17:10 03-08-2024
|39,07167
|29,05722
|7,06
|1
|Beypazarı (Ankara)
|03:11:58 03-08-2024
|40,17306
|31,77444
|6,68
|1,9
|Ekinözü (Kahramanmaraş)
|03:08:40 03-08-2024
|38,09944
|37,14528
|8,07
|1,2