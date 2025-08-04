Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 04 Ağustos 2025
Son depremler...Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler.. 04 Ağustos 2025 deprem son dakika haberleri haberin detayında...Artçı deprem mi oldu? Son deprem büyüklüğü ne kadar? Yakınımdaki depremler nelerdir? Anlık deprem mi oldu? Son dakika canlı deprem Türkiye haritası..Kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü ve AFAD deprem haberleri..İstanbul'da deprem mi oldu? Ankara'da deprem mi oldu? İzmir'de deprem mi oldu? Hangi illerde deprem oldu ve hissedildi? Bugün deprem mi oldu? Deprem ne zaman ve kaç şiddetinde oldu? En son hangi bölgede deprem oldu? Deprem haberleriyle ilgili en çok merak edilenlerin cevabı haberde..
son dakika deprem mi oldu?
04 Ağustos 2025 son dakika AFAD son depremler ve Kandilli son dakika deprem listesi..
|AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
|Lokasyon
|Saat / Tarih
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Büyüklük
|Çavdarhisar (Kütahya)
|00:12:32 04-08-2025
|39,17611
|29,47889
|10,85
|1
|Alaşehir (Manisa)
|23:58:42 03-08-2025
|38,32139
|28,40444
|7,33
|1,1
|Akçadağ (Malatya)
|23:53:53 03-08-2025
|38,25083
|37,77583
|7
|1,8
|CEVIRME-AKCADAG (MALATYA)
|23:53:52 03-08-2025
|38,2842
|37,7332
|6,7
|1,7
|Dmanisi, Kvemo Kartli (Gürcistan) - [59.08 km] Akyaka (Kars)
|23:21:59 03-08-2025
|41,3575
|44,08861
|6,74
|2,1
|Genç (Bingöl)
|22:53:04 03-08-2025
|38,51
|40,26694
|10,17
|1,5
|SERVI-GENC (BINGOL)
|22:53:03 03-08-2025
|38,6033
|40,3297
|7,1
|1,5
|Erzin (Hatay)
|22:28:01 03-08-2025
|36,98417
|36,155
|6,45
|2,7
|BUYUKTUYSUZ-TOPRAKKALE (OSMANIYE)
|22:28:01 03-08-2025
|37,0037
|36,076
|7,8
|2,2
|Erzin (Hatay)
|22:25:54 03-08-2025
|36,98528
|36,12833
|12,33
|3,9
|LALEGOLU-TOPRAKKALE (OSMANIYE)
|22:25:54 03-08-2025
|37,0268
|36,0608
|5,9
|3,8
|Erzin (Hatay)
|22:23:13 03-08-2025
|36,9975
|36,12972
|12,61
|3
|BUYUKTUYSUZ-TOPRAKKALE (OSMANIYE)
|22:23:12 03-08-2025
|37,0312
|36,0763
|5
|3
|Merkez (Burdur)
|22:21:23 03-08-2025
|37,77528
|30,0725
|6,73
|1,4
|ULUPINAR-(BURDUR)
|22:21:22 03-08-2025
|37,7863
|29,966
|5
|1,1
|Erzin (Hatay)
|22:13:28 03-08-2025
|36,9825
|36,15417
|7,37
|1,7
|BUYUKTUYSUZ-TOPRAKKALE (OSMANIYE)
|22:13:27 03-08-2025
|36,9962
|36,0957
|11,3
|1,6
|Simav (Kütahya)
|21:30:07 03-08-2025
|39,23028
|28,925
|9,51
|1,3
|HAMZABEY-SIMAV (KUTAHYA)
|21:30:06 03-08-2025
|39,2227
|28,9465
|11
|1,6
|Merkez (Osmaniye)
|21:15:49 03-08-2025
|37,00639
|36,22583
|6,95
|1,8
|HAMIDIYE-CEYHAN (ADANA)
|21:15:47 03-08-2025
|37,0037
|36,0005
|5
|1,7
|Çelikhan (Adıyaman)
|19:32:37 03-08-2025
|38,09667
|38,44194
|7
|1,5
|KARAKOSE-SINCIK (ADIYAMAN)
|19:32:37 03-08-2025
|38,0998
|38,4595
|5,2
|1,6
|Bigadiç (Balıkesir)
|18:55:46 03-08-2025
|39,50861
|28,17528
|10,16
|1,3
|DEGIRMENLI-BIGADIC (BALIKESIR)
|18:55:46 03-08-2025
|39,478
|28,0958
|14,1
|1,5
|YENIKOY-BIGADIC (BALIKESIR)
|18:55:06 03-08-2025
|39,5167
|28,1143
|15
|1,5
|Simav (Kütahya)
|18:47:48 03-08-2025
|39,16861
|28,97278
|10,16
|1,2
|Tel Abyad, Rakka (Suriye) - [14.43 km] Akçakale (Şanlıurfa)
|18:20:04 03-08-2025
|36,58167
|38,78889
|7,2
|1,7
|TATLICAK-DELICE (KIRIKKALE)
|17:08:05 03-08-2025
|39,8187
|34,0103
|3,2
|1,7
|Delice (Kırıkkale)
|17:08:04 03-08-2025
|39,86278
|34,0575
|7
|1,5
|KADIIBRAHIM-AKCADAG (MALATYA)
|17:07:59 03-08-2025
|38,5153
|37,9762
|6,9
|1,8
|Merkez (Osmaniye)
|15:19:09 03-08-2025
|37,00167
|36,415
|7
|2,1
|YARPUZ-(OSMANIYE)
|15:19:08 03-08-2025
|37,0057
|36,3765
|5
|1,9
|Ege Denizi - [09.41 km] Dikili (İzmir)
|15:02:34 03-08-2025
|38,86861
|26,80139
|7,42
|1,4
|CANDARLI KORFEZI (EGE DENIZI)
|15:02:32 03-08-2025
|38,8398
|26,7578
|5
|1,5
|Çelikhan (Adıyaman)
|14:42:02 03-08-2025
|38,10167
|38,35722
|7,4
|1,2
|Simav (Kütahya)
|13:49:53 03-08-2025
|39,25139
|28,95222
|11,07
|1,2
|Marmara Denizi - Gemlik Körfezi - [03.42 km] Gemlik (Bursa)
|13:43:09 03-08-2025
|40,44639
|29,07889
|15,57
|2,4
|ALTINTAS-MUDANYA (BURSA)
|13:43:07 03-08-2025
|40,3658
|28,994
|8,1
|2,8
|Antakya (Hatay)
|13:41:59 03-08-2025
|36,24167
|36,20417
|7
|2,2
|MASUKLU-(HATAY)
|13:41:58 03-08-2025
|36,2197
|36,2042
|8,5
|2,2
|Çobanlar (Afyonkarahisar)
|13:15:00 03-08-2025
|38,67583
|30,86361
|7,27
|1,3
|Simav (Kütahya)
|13:11:51 03-08-2025
|39,23833
|28,93333
|7
|1,7
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|13:11:51 03-08-2025
|39,2502
|28,9685
|11,3
|1,9
|Ege Denizi - [50.11 km] Ayvacık (Çanakkale)
|13:10:35 03-08-2025
|39,07472
|25,80889
|9,35
|2
|EGE DENIZI
|13:10:33 03-08-2025
|39,0642
|25,7962
|7,6
|2,3
|Pütürge (Malatya)
|12:41:48 03-08-2025
|38,25083
|38,87361
|10,02
|2,2
|YEDIYOL-PUTURGE (MALATYA)
|12:41:47 03-08-2025
|38,272
|38,8552
|5
|2,2
|EGE DENIZI
|12:10:38 03-08-2025
|39,0612
|25,7445
|8
|2,6
|Ege Denizi - [57.19 km] Ayvacık (Çanakkale)
|12:10:37 03-08-2025
|39,03389
|25,73333
|7
|2,3
|Ege Denizi - [55.06 km] Ayvacık (Çanakkale)
|12:00:20 03-08-2025
|39,05694
|25,73194
|6,07
|3,2
|EGE DENIZI
|12:00:20 03-08-2025
|39,0557
|25,765
|7,8
|3,3
|Ödemiş (İzmir)
|11:44:28 03-08-2025
|37,99417
|27,975
|7,16
|0,8
|Marmara Denizi - [19.44 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ)
|10:52:03 03-08-2025
|40,84417
|27,76833
|9,68
|1,6
|MARMARA DENIZI
|10:52:03 03-08-2025
|40,8497
|27,7945
|11,6
|1,8
|Akhisar (Manisa)
|10:43:58 03-08-2025
|38,99806
|28,06556
|8,48
|1,8
|PEKMEZCI-AKHISAR (MANISA)
|10:43:57 03-08-2025
|39,0022
|28,0323
|9
|2,2
|Ege Denizi - [45.93 km] Gökçeada (Çanakkale)
|09:51:28 03-08-2025
|40,18389
|25,17444
|6,09
|1,9
|EGE DENIZI
|09:51:26 03-08-2025
|40,2145
|25,1455
|9,2
|2,1
|HACIIBRAHIMLER-AKHISAR (MANISA)
|09:16:23 03-08-2025
|38,9752
|28,0595
|13,8
|1,7
|Salihli (Manisa)
|09:16:19 03-08-2025
|38,50861
|28,11139
|7,04
|1,5
|Akhisar (Manisa)
|09:10:52 03-08-2025
|39,00389
|28,08167
|7
|1,5
|SARNICKOY-AKHISAR (MANISA)
|09:10:51 03-08-2025
|38,9668
|28,0272
|15,2
|1,3
|Akhisar (Manisa)
|09:03:32 03-08-2025
|39,00722
|28,07444
|7
|1,3
|Hassa (Hatay)
|08:22:23 03-08-2025
|36,66278
|36,555
|7
|1,8
|Köyceğiz (Muğla)
|08:17:25 03-08-2025
|37,10028
|28,60056
|7,07
|1,4
|Yeşilyurt (Malatya)
|08:15:59 03-08-2025
|38,27111
|38,15111
|6,93
|1,5
|Simav (Kütahya)
|07:59:23 03-08-2025
|39,2275
|28,97889
|11,44
|1,1
|KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)
|07:59:22 03-08-2025
|39,2322
|29,041
|3,3
|1,4
|Akhisar (Manisa)
|07:39:23 03-08-2025
|39,00139
|28,08417
|7
|1,2
|Akhisar (Manisa)
|07:34:59 03-08-2025
|39,02639
|28,09194
|7
|1
|Akhisar (Manisa)
|07:31:38 03-08-2025
|39,00472
|28,05667
|5,04
|2
|HACIIBRAHIMLER-AKHISAR (MANISA)
|07:31:37 03-08-2025
|38,9815
|28,0433
|10,4
|2,2
|Akhisar (Manisa)
|07:23:56 03-08-2025
|38,99889
|28,04889
|7,05
|1,3
|KOMURCU-AKHISAR (MANISA)
|07:23:55 03-08-2025
|39,0408
|28,0535
|9,9
|1,3
|Ege Denizi - [103.25 km] Bodrum (Muğla)
|07:12:12 03-08-2025
|36,45667
|26,32528
|50,45
|3,2
|EGE DENIZI
|07:12:12 03-08-2025
|36,399
|26,3718
|95,6
|3,3
|Akhisar (Manisa)
|07:01:23 03-08-2025
|39,00972
|28,07583
|4,86
|1,4
|Köyceğiz (Muğla)
|07:00:45 03-08-2025
|37,09194
|28,60389
|11,4
|1,6
|ARICILAR-ULA (MUGLA)
|07:00:45 03-08-2025
|37,0968
|28,5977
|16,5
|1,9
|Akhisar (Manisa)
|06:58:15 03-08-2025
|39,00111
|28,03667
|7,02
|1,4
|PEKMEZCI-AKHISAR (MANISA)
|06:58:15 03-08-2025
|38,9885
|28,009
|5,1
|1,5
|Alaşehir (Manisa)
|06:55:06 03-08-2025
|38,37056
|28,40139
|6
|1,4
|KOBAKLAR-GORDES (MANISA)
|06:55:00 03-08-2025
|39,0887
|28,4097
|13,7
|1,6
|Akhisar (Manisa)
|06:54:13 03-08-2025
|39,01028
|28,03167
|10,61
|2,5
|KOMURCU-AKHISAR (MANISA)
|06:54:13 03-08-2025
|39,0173
|28,0552
|7
|2,6
|Akhisar (Manisa)
|06:51:54 03-08-2025
|39,00806
|28,05861
|6,64
|2,2
|Akhisar (Manisa)
|06:50:29 03-08-2025
|39,00194
|28,04694
|3,93
|2,7
|PEKMEZCI-AKHISAR (MANISA)
|06:50:28 03-08-2025
|38,9972
|28,0282
|7,7
|2,7
|Akhisar (Manisa)
|06:50:02 03-08-2025
|39,00222
|28,06361
|7,73
|2,1
|HACIIBRAHIMLER-AKHISAR (MANISA)
|06:50:02 03-08-2025
|38,9725
|28,0422
|12,9
|2,8
|Akhisar (Manisa)
|06:48:52 03-08-2025
|39,00806
|28,05556
|7,43
|3,4
|PEKMEZCI-AKHISAR (MANISA)
|06:48:51 03-08-2025
|39,005
|28,032
|7,3
|3,5
|Akhisar (Manisa)
|06:40:11 03-08-2025
|38,99472
|28,05472
|5,48
|2,1
|PEKMEZCI-AKHISAR (MANISA)
|06:40:11 03-08-2025
|38,9985
|28,0462
|13,1
|2
|Akhisar (Manisa)
|06:39:03 03-08-2025
|38,98806
|28,07556
|5,91
|2
|PEKMEZCI-AKHISAR (MANISA)
|06:39:03 03-08-2025
|38,9953
|28,045
|9
|2,1
|Akhisar (Manisa)
|06:37:10 03-08-2025
|39,00056
|28,05472
|6,28
|3,4
|PEKMEZCI-AKHISAR (MANISA)
|06:37:09 03-08-2025
|38,9965
|28,0372
|11,8
|3,5
|Divriği (Sivas)
|06:36:52 03-08-2025
|39,54278
|37,83417
|6,91
|1,1
|Divriği (Sivas)
|06:31:51 03-08-2025
|39,54583
|37,87167
|6,97
|2,1
|SUSUZLAR-DIVRIGI (SIVAS)
|06:31:51 03-08-2025
|39,5483
|37,8623
|1,8
|2,3
|Gediz (Kütahya)
|06:23:27 03-08-2025
|39,12528
|29,43417
|12,35
|1,4
|Akdeniz - [209.30 km] Datça (Muğla)
|06:17:53 03-08-2025
|34,90667
|26,70833
|7,58
|2,7
|Palu (Elazığ)
|06:17:12 03-08-2025
|38,62306
|39,72417
|13,6
|0,8
|Yeşilyurt (Malatya)
|06:11:54 03-08-2025
|38,21083
|38,15111
|7,33
|1
|Hisarcık (Kütahya)
|06:08:18 03-08-2025
|39,18667
|29,25417
|10,02
|1
|Alaşehir (Manisa)
|05:41:55 03-08-2025
|38,37139
|28,41722
|10,06
|1,1
|Yeşilova (Burdur)
|05:23:46 03-08-2025
|37,45778
|29,74028
|7
|0,9
|Göynücek (Amasya)
|05:15:26 03-08-2025
|40,35444
|35,45111
|8,3
|1,1
|Onikişubat (Kahramanmaraş)
|05:13:20 03-08-2025
|37,96389
|36,58667
|7
|0,7
|Ege Denizi - [29.33 km] Seferihisar (İzmir)
|05:11:09 03-08-2025
|37,84694
|26,72639
|7,59
|1,4
|Ege Denizi
|05:01:39 03-08-2025
|38,6575
|24,24694
|5,26
|3,5
|YUNANISTAN
|05:01:35 03-08-2025
|38,4843
|23,928
|7
|3,3
|Aladağ (Adana)
|04:53:21 03-08-2025
|37,62
|35,36083
|6,04
|1,6
|YETIMLI-ALADAG (ADANA)
|04:53:21 03-08-2025
|37,627
|35,3402
|4,8
|1,6
|Ege Denizi, Midilli Adası (Lesvos) - [26.06 km] Ayvacık (Çanakkale)
|04:49:15 03-08-2025
|39,25833
|26,20028
|7,54
|1,3
|Nurdağı (Gaziantep)
|04:48:03 03-08-2025
|37,22806
|36,76722
|8,07
|1,2
|Yeşilova (Burdur)
|04:44:27 03-08-2025
|37,47417
|29,71722
|16,14
|2,2
|DEREKOY-KARAMANLI (BURDUR)
|04:44:27 03-08-2025
|37,4343
|29,7562
|7,4
|2,4
|Kozan (Adana)
|04:40:23 03-08-2025
|37,67361
|35,97972
|7,28
|0,9
|Ege Denizi - [06.60 km] Ayvacık (Çanakkale)
|04:36:14 03-08-2025
|39,58028
|26,07139
|10,68
|1,3
|Simav (Kütahya)
|04:26:14 03-08-2025
|39,20556
|28,9325
|9,25
|0,8
|Yazıhan (Malatya)
|04:25:14 03-08-2025
|38,54139
|38,01972
|7,01
|1,5
|Ege Denizi
|04:14:24 03-08-2025
|36,73639
|25,78528
|7
|2,1
|ORTAKARABAG-BOLVADIN (AFYONKARAHISAR)
|04:13:52 03-08-2025
|38,6767
|31,2015
|5,2
|1
|Ayvacık (Çanakkale)
|04:02:33 03-08-2025
|39,65694
|26,60556
|7
|1
|Battalgazi (Malatya)
|04:01:32 03-08-2025
|38,29889
|38,31889
|8,41
|1
|Battalgazi (Malatya)
|03:59:24 03-08-2025
|38,29694
|38,31972
|11,61
|2,5
|KARAGOZ-(MALATYA)
|03:59:24 03-08-2025
|38,3058
|38,3173
|6,5
|2,1
|Ege Denizi - [01.67 km] Ayvacık (Çanakkale)
|03:53:56 03-08-2025
|39,47778
|26,32806
|11,98
|2,7
|EDREMIT KORFEZI (EGE DENIZI)
|03:53:56 03-08-2025
|39,4558
|26,2992
|6,1
|3,1
|Merkez (Bolu)
|03:47:47 03-08-2025
|40,85833
|31,66139
|11,32
|1,3
|ARIKONAK-SINCIK (ADIYAMAN)
|03:27:06 03-08-2025
|38,1412
|38,5745
|8,9
|1,4
|Sincik (Adıyaman)
|03:27:05 03-08-2025
|38,125
|38,52222
|7,02
|1,5
|Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)
|03:02:12 03-08-2025
|37,49778
|36,97472
|7,15
|1,1
|ISIKLAR-BIGADIC (BALIKESIR)
|02:59:57 03-08-2025
|39,4107
|28,1445
|6
|2,1
|Bigadiç (Balıkesir)
|02:59:56 03-08-2025
|39,40139
|28,14806
|10,58
|2
|Beypazarı (Ankara)
|02:51:20 03-08-2025
|40,18556
|31,75833
|6,99
|1,7
|Refahiye (Erzincan)
|02:40:28 03-08-2025
|39,94139
|39,15278
|9,47
|1,3
|Palu (Elazığ)
|02:34:53 03-08-2025
|38,70722
|39,93889
|15,03
|1
|Yenice (Çanakkale)
|02:19:28 03-08-2025
|39,95722
|27,40528
|7
|1
|EGE DENIZI
|02:01:00 03-08-2025
|36,638
|25,6828
|7,8
|4,1
|Ege Denizi
|02:00:53 03-08-2025
|36,60833
|25,50028
|7
|3,7
|Ege Denizi
|01:57:49 03-08-2025
|36,69778
|25,59194
|7
|2,7
|Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [02.01 km] Kuşadası (Aydın)
|01:54:51 03-08-2025
|37,73056
|27,23472
|5,03
|1,2
|Pütürge (Malatya)
|01:51:12 03-08-2025
|38,12194
|38,6025
|7
|1,4
|ARIKONAK-SINCIK (ADIYAMAN)
|01:51:12 03-08-2025
|38,1257
|38,5777
|3,3
|1,4
|Germencik (Aydın)
|01:37:00 03-08-2025
|37,87639
|27,60167
|6,93
|0,8
|KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
|Lokasyon
|Saat / Tarih
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Büyüklük
|Çavdarhisar (Kütahya)
|00:12:32 04-08-2025
|39,17611
|29,47889
|10,85
|1
|Alaşehir (Manisa)
|23:58:42 03-08-2025
|38,32139
|28,40444
|7,33
|1,1
|Akçadağ (Malatya)
|23:53:53 03-08-2025
|38,25083
|37,77583
|7
|1,8
|CEVIRME-AKCADAG (MALATYA)
|23:53:52 03-08-2025
|38,2842
|37,7332
|6,7
|1,7
|Dmanisi, Kvemo Kartli (Gürcistan) - [59.08 km] Akyaka (Kars)
|23:21:59 03-08-2025
|41,3575
|44,08861
|6,74
|2,1
|Genç (Bingöl)
|22:53:04 03-08-2025
|38,51
|40,26694
|10,17
|1,5
|SERVI-GENC (BINGOL)
|22:53:03 03-08-2025
|38,6033
|40,3297
|7,1
|1,5
|Erzin (Hatay)
|22:28:01 03-08-2025
|36,98417
|36,155
|6,45
|2,7
|BUYUKTUYSUZ-TOPRAKKALE (OSMANIYE)
|22:28:01 03-08-2025
|37,0037
|36,076
|7,8
|2,2
|Erzin (Hatay)
|22:25:54 03-08-2025
|36,98528
|36,12833
|12,33
|3,9
|LALEGOLU-TOPRAKKALE (OSMANIYE)
|22:25:54 03-08-2025
|37,0268
|36,0608
|5,9
|3,8
|Erzin (Hatay)
|22:23:13 03-08-2025
|36,9975
|36,12972
|12,61
|3
|BUYUKTUYSUZ-TOPRAKKALE (OSMANIYE)
|22:23:12 03-08-2025
|37,0312
|36,0763
|5
|3
|Merkez (Burdur)
|22:21:23 03-08-2025
|37,77528
|30,0725
|6,73
|1,4
|ULUPINAR-(BURDUR)
|22:21:22 03-08-2025
|37,7863
|29,966
|5
|1,1
|Erzin (Hatay)
|22:13:28 03-08-2025
|36,9825
|36,15417
|7,37
|1,7
|BUYUKTUYSUZ-TOPRAKKALE (OSMANIYE)
|22:13:27 03-08-2025
|36,9962
|36,0957
|11,3
|1,6
|Simav (Kütahya)
|21:30:07 03-08-2025
|39,23028
|28,925
|9,51
|1,3
|HAMZABEY-SIMAV (KUTAHYA)
|21:30:06 03-08-2025
|39,2227
|28,9465
|11
|1,6
|Merkez (Osmaniye)
|21:15:49 03-08-2025
|37,00639
|36,22583
|6,95
|1,8
|HAMIDIYE-CEYHAN (ADANA)
|21:15:47 03-08-2025
|37,0037
|36,0005
|5
|1,7
|Çelikhan (Adıyaman)
|19:32:37 03-08-2025
|38,09667
|38,44194
|7
|1,5
|KARAKOSE-SINCIK (ADIYAMAN)
|19:32:37 03-08-2025
|38,0998
|38,4595
|5,2
|1,6
|Bigadiç (Balıkesir)
|18:55:46 03-08-2025
|39,50861
|28,17528
|10,16
|1,3
|DEGIRMENLI-BIGADIC (BALIKESIR)
|18:55:46 03-08-2025
|39,478
|28,0958
|14,1
|1,5
|YENIKOY-BIGADIC (BALIKESIR)
|18:55:06 03-08-2025
|39,5167
|28,1143
|15
|1,5
|Simav (Kütahya)
|18:47:48 03-08-2025
|39,16861
|28,97278
|10,16
|1,2
|Tel Abyad, Rakka (Suriye) - [14.43 km] Akçakale (Şanlıurfa)
|18:20:04 03-08-2025
|36,58167
|38,78889
|7,2
|1,7
|TATLICAK-DELICE (KIRIKKALE)
|17:08:05 03-08-2025
|39,8187
|34,0103
|3,2
|1,7
|Delice (Kırıkkale)
|17:08:04 03-08-2025
|39,86278
|34,0575
|7
|1,5
|KADIIBRAHIM-AKCADAG (MALATYA)
|17:07:59 03-08-2025
|38,5153
|37,9762
|6,9
|1,8
|Merkez (Osmaniye)
|15:19:09 03-08-2025
|37,00167
|36,415
|7
|2,1
|YARPUZ-(OSMANIYE)
|15:19:08 03-08-2025
|37,0057
|36,3765
|5
|1,9
|Ege Denizi - [09.41 km] Dikili (İzmir)
|15:02:34 03-08-2025
|38,86861
|26,80139
|7,42
|1,4
|CANDARLI KORFEZI (EGE DENIZI)
|15:02:32 03-08-2025
|38,8398
|26,7578
|5
|1,5
|Çelikhan (Adıyaman)
|14:42:02 03-08-2025
|38,10167
|38,35722
|7,4
|1,2
|Simav (Kütahya)
|13:49:53 03-08-2025
|39,25139
|28,95222
|11,07
|1,2
|Marmara Denizi - Gemlik Körfezi - [03.42 km] Gemlik (Bursa)
|13:43:09 03-08-2025
|40,44639
|29,07889
|15,57
|2,4
|ALTINTAS-MUDANYA (BURSA)
|13:43:07 03-08-2025
|40,3658
|28,994
|8,1
|2,8
|Antakya (Hatay)
|13:41:59 03-08-2025
|36,24167
|36,20417
|7
|2,2
|MASUKLU-(HATAY)
|13:41:58 03-08-2025
|36,2197
|36,2042
|8,5
|2,2
|Çobanlar (Afyonkarahisar)
|13:15:00 03-08-2025
|38,67583
|30,86361
|7,27
|1,3
|Simav (Kütahya)
|13:11:51 03-08-2025
|39,23833
|28,93333
|7
|1,7
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|13:11:51 03-08-2025
|39,2502
|28,9685
|11,3
|1,9
|Ege Denizi - [50.11 km] Ayvacık (Çanakkale)
|13:10:35 03-08-2025
|39,07472
|25,80889
|9,35
|2
|EGE DENIZI
|13:10:33 03-08-2025
|39,0642
|25,7962
|7,6
|2,3
|Pütürge (Malatya)
|12:41:48 03-08-2025
|38,25083
|38,87361
|10,02
|2,2
|YEDIYOL-PUTURGE (MALATYA)
|12:41:47 03-08-2025
|38,272
|38,8552
|5
|2,2
|EGE DENIZI
|12:10:38 03-08-2025
|39,0612
|25,7445
|8
|2,6
|Ege Denizi - [57.19 km] Ayvacık (Çanakkale)
|12:10:37 03-08-2025
|39,03389
|25,73333
|7
|2,3
|Ege Denizi - [55.06 km] Ayvacık (Çanakkale)
|12:00:20 03-08-2025
|39,05694
|25,73194
|6,07
|3,2
|EGE DENIZI
|12:00:20 03-08-2025
|39,0557
|25,765
|7,8
|3,3
|Ödemiş (İzmir)
|11:44:28 03-08-2025
|37,99417
|27,975
|7,16
|0,8
|Marmara Denizi - [19.44 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ)
|10:52:03 03-08-2025
|40,84417
|27,76833
|9,68
|1,6
|MARMARA DENIZI
|10:52:03 03-08-2025
|40,8497
|27,7945
|11,6
|1,8
|Akhisar (Manisa)
|10:43:58 03-08-2025
|38,99806
|28,06556
|8,48
|1,8
|PEKMEZCI-AKHISAR (MANISA)
|10:43:57 03-08-2025
|39,0022
|28,0323
|9
|2,2
|Ege Denizi - [45.93 km] Gökçeada (Çanakkale)
|09:51:28 03-08-2025
|40,18389
|25,17444
|6,09
|1,9
|EGE DENIZI
|09:51:26 03-08-2025
|40,2145
|25,1455
|9,2
|2,1
|HACIIBRAHIMLER-AKHISAR (MANISA)
|09:16:23 03-08-2025
|38,9752
|28,0595
|13,8
|1,7
|Salihli (Manisa)
|09:16:19 03-08-2025
|38,50861
|28,11139
|7,04
|1,5
|Akhisar (Manisa)
|09:10:52 03-08-2025
|39,00389
|28,08167
|7
|1,5
|SARNICKOY-AKHISAR (MANISA)
|09:10:51 03-08-2025
|38,9668
|28,0272
|15,2
|1,3
|Akhisar (Manisa)
|09:03:32 03-08-2025
|39,00722
|28,07444
|7
|1,3
|Hassa (Hatay)
|08:22:23 03-08-2025
|36,66278
|36,555
|7
|1,8
|Köyceğiz (Muğla)
|08:17:25 03-08-2025
|37,10028
|28,60056
|7,07
|1,4
|Yeşilyurt (Malatya)
|08:15:59 03-08-2025
|38,27111
|38,15111
|6,93
|1,5
|Simav (Kütahya)
|07:59:23 03-08-2025
|39,2275
|28,97889
|11,44
|1,1
|KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)
|07:59:22 03-08-2025
|39,2322
|29,041
|3,3
|1,4
|Akhisar (Manisa)
|07:39:23 03-08-2025
|39,00139
|28,08417
|7
|1,2
|Akhisar (Manisa)
|07:34:59 03-08-2025
|39,02639
|28,09194
|7
|1
|Akhisar (Manisa)
|07:31:38 03-08-2025
|39,00472
|28,05667
|5,04
|2
|HACIIBRAHIMLER-AKHISAR (MANISA)
|07:31:37 03-08-2025
|38,9815
|28,0433
|10,4
|2,2
|Akhisar (Manisa)
|07:23:56 03-08-2025
|38,99889
|28,04889
|7,05
|1,3
|KOMURCU-AKHISAR (MANISA)
|07:23:55 03-08-2025
|39,0408
|28,0535
|9,9
|1,3
|Ege Denizi - [103.25 km] Bodrum (Muğla)
|07:12:12 03-08-2025
|36,45667
|26,32528
|50,45
|3,2
|EGE DENIZI
|07:12:12 03-08-2025
|36,399
|26,3718
|95,6
|3,3
|Akhisar (Manisa)
|07:01:23 03-08-2025
|39,00972
|28,07583
|4,86
|1,4
|Köyceğiz (Muğla)
|07:00:45 03-08-2025
|37,09194
|28,60389
|11,4
|1,6
|ARICILAR-ULA (MUGLA)
|07:00:45 03-08-2025
|37,0968
|28,5977
|16,5
|1,9
|Akhisar (Manisa)
|06:58:15 03-08-2025
|39,00111
|28,03667
|7,02
|1,4
|PEKMEZCI-AKHISAR (MANISA)
|06:58:15 03-08-2025
|38,9885
|28,009
|5,1
|1,5
|Alaşehir (Manisa)
|06:55:06 03-08-2025
|38,37056
|28,40139
|6
|1,4
|KOBAKLAR-GORDES (MANISA)
|06:55:00 03-08-2025
|39,0887
|28,4097
|13,7
|1,6
|Akhisar (Manisa)
|06:54:13 03-08-2025
|39,01028
|28,03167
|10,61
|2,5
|KOMURCU-AKHISAR (MANISA)
|06:54:13 03-08-2025
|39,0173
|28,0552
|7
|2,6
|Akhisar (Manisa)
|06:51:54 03-08-2025
|39,00806
|28,05861
|6,64
|2,2
|Akhisar (Manisa)
|06:50:29 03-08-2025
|39,00194
|28,04694
|3,93
|2,7
|PEKMEZCI-AKHISAR (MANISA)
|06:50:28 03-08-2025
|38,9972
|28,0282
|7,7
|2,7
|Akhisar (Manisa)
|06:50:02 03-08-2025
|39,00222
|28,06361
|7,73
|2,1
|HACIIBRAHIMLER-AKHISAR (MANISA)
|06:50:02 03-08-2025
|38,9725
|28,0422
|12,9
|2,8
|Akhisar (Manisa)
|06:48:52 03-08-2025
|39,00806
|28,05556
|7,43
|3,4
|PEKMEZCI-AKHISAR (MANISA)
|06:48:51 03-08-2025
|39,005
|28,032
|7,3
|3,5
|Akhisar (Manisa)
|06:40:11 03-08-2025
|38,99472
|28,05472
|5,48
|2,1
|PEKMEZCI-AKHISAR (MANISA)
|06:40:11 03-08-2025
|38,9985
|28,0462
|13,1
|2
|Akhisar (Manisa)
|06:39:03 03-08-2025
|38,98806
|28,07556
|5,91
|2
|PEKMEZCI-AKHISAR (MANISA)
|06:39:03 03-08-2025
|38,9953
|28,045
|9
|2,1
|Akhisar (Manisa)
|06:37:10 03-08-2025
|39,00056
|28,05472
|6,28
|3,4
|PEKMEZCI-AKHISAR (MANISA)
|06:37:09 03-08-2025
|38,9965
|28,0372
|11,8
|3,5
|Divriği (Sivas)
|06:36:52 03-08-2025
|39,54278
|37,83417
|6,91
|1,1
|Divriği (Sivas)
|06:31:51 03-08-2025
|39,54583
|37,87167
|6,97
|2,1
|SUSUZLAR-DIVRIGI (SIVAS)
|06:31:51 03-08-2025
|39,5483
|37,8623
|1,8
|2,3
|Gediz (Kütahya)
|06:23:27 03-08-2025
|39,12528
|29,43417
|12,35
|1,4
|Akdeniz - [209.30 km] Datça (Muğla)
|06:17:53 03-08-2025
|34,90667
|26,70833
|7,58
|2,7
|Palu (Elazığ)
|06:17:12 03-08-2025
|38,62306
|39,72417
|13,6
|0,8
|Yeşilyurt (Malatya)
|06:11:54 03-08-2025
|38,21083
|38,15111
|7,33
|1
|Hisarcık (Kütahya)
|06:08:18 03-08-2025
|39,18667
|29,25417
|10,02
|1
|Alaşehir (Manisa)
|05:41:55 03-08-2025
|38,37139
|28,41722
|10,06
|1,1
|Yeşilova (Burdur)
|05:23:46 03-08-2025
|37,45778
|29,74028
|7
|0,9
|Göynücek (Amasya)
|05:15:26 03-08-2025
|40,35444
|35,45111
|8,3
|1,1
|Onikişubat (Kahramanmaraş)
|05:13:20 03-08-2025
|37,96389
|36,58667
|7
|0,7
|Ege Denizi - [29.33 km] Seferihisar (İzmir)
|05:11:09 03-08-2025
|37,84694
|26,72639
|7,59
|1,4
|Ege Denizi
|05:01:39 03-08-2025
|38,6575
|24,24694
|5,26
|3,5
|YUNANISTAN
|05:01:35 03-08-2025
|38,4843
|23,928
|7
|3,3
|Aladağ (Adana)
|04:53:21 03-08-2025
|37,62
|35,36083
|6,04
|1,6
|YETIMLI-ALADAG (ADANA)
|04:53:21 03-08-2025
|37,627
|35,3402
|4,8
|1,6
|Ege Denizi, Midilli Adası (Lesvos) - [26.06 km] Ayvacık (Çanakkale)
|04:49:15 03-08-2025
|39,25833
|26,20028
|7,54
|1,3
|Nurdağı (Gaziantep)
|04:48:03 03-08-2025
|37,22806
|36,76722
|8,07
|1,2
|Yeşilova (Burdur)
|04:44:27 03-08-2025
|37,47417
|29,71722
|16,14
|2,2
|DEREKOY-KARAMANLI (BURDUR)
|04:44:27 03-08-2025
|37,4343
|29,7562
|7,4
|2,4
|Kozan (Adana)
|04:40:23 03-08-2025
|37,67361
|35,97972
|7,28
|0,9
|Ege Denizi - [06.60 km] Ayvacık (Çanakkale)
|04:36:14 03-08-2025
|39,58028
|26,07139
|10,68
|1,3
|Simav (Kütahya)
|04:26:14 03-08-2025
|39,20556
|28,9325
|9,25
|0,8
|Yazıhan (Malatya)
|04:25:14 03-08-2025
|38,54139
|38,01972
|7,01
|1,5
|Ege Denizi
|04:14:24 03-08-2025
|36,73639
|25,78528
|7
|2,1
|ORTAKARABAG-BOLVADIN (AFYONKARAHISAR)
|04:13:52 03-08-2025
|38,6767
|31,2015
|5,2
|1
|Ayvacık (Çanakkale)
|04:02:33 03-08-2025
|39,65694
|26,60556
|7
|1
|Battalgazi (Malatya)
|04:01:32 03-08-2025
|38,29889
|38,31889
|8,41
|1
|Battalgazi (Malatya)
|03:59:24 03-08-2025
|38,29694
|38,31972
|11,61
|2,5
|KARAGOZ-(MALATYA)
|03:59:24 03-08-2025
|38,3058
|38,3173
|6,5
|2,1
|Ege Denizi - [01.67 km] Ayvacık (Çanakkale)
|03:53:56 03-08-2025
|39,47778
|26,32806
|11,98
|2,7
|EDREMIT KORFEZI (EGE DENIZI)
|03:53:56 03-08-2025
|39,4558
|26,2992
|6,1
|3,1
|Merkez (Bolu)
|03:47:47 03-08-2025
|40,85833
|31,66139
|11,32
|1,3
|ARIKONAK-SINCIK (ADIYAMAN)
|03:27:06 03-08-2025
|38,1412
|38,5745
|8,9
|1,4
|Sincik (Adıyaman)
|03:27:05 03-08-2025
|38,125
|38,52222
|7,02
|1,5
|Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)
|03:02:12 03-08-2025
|37,49778
|36,97472
|7,15
|1,1
|ISIKLAR-BIGADIC (BALIKESIR)
|02:59:57 03-08-2025
|39,4107
|28,1445
|6
|2,1
|Bigadiç (Balıkesir)
|02:59:56 03-08-2025
|39,40139
|28,14806
|10,58
|2
|Beypazarı (Ankara)
|02:51:20 03-08-2025
|40,18556
|31,75833
|6,99
|1,7
|Refahiye (Erzincan)
|02:40:28 03-08-2025
|39,94139
|39,15278
|9,47
|1,3
|Palu (Elazığ)
|02:34:53 03-08-2025
|38,70722
|39,93889
|15,03
|1
|Yenice (Çanakkale)
|02:19:28 03-08-2025
|39,95722
|27,40528
|7
|1
|EGE DENIZI
|02:01:00 03-08-2025
|36,638
|25,6828
|7,8
|4,1
|Ege Denizi
|02:00:53 03-08-2025
|36,60833
|25,50028
|7
|3,7
|Ege Denizi
|01:57:49 03-08-2025
|36,69778
|25,59194
|7
|2,7
|Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [02.01 km] Kuşadası (Aydın)
|01:54:51 03-08-2025
|37,73056
|27,23472
|5,03
|1,2
|Pütürge (Malatya)
|01:51:12 03-08-2025
|38,12194
|38,6025
|7
|1,4
|ARIKONAK-SINCIK (ADIYAMAN)
|01:51:12 03-08-2025
|38,1257
|38,5777
|3,3
|1,4
|Germencik (Aydın)
|01:37:00 03-08-2025
|37,87639
|27,60167
|6,93
|0,8
- Etiketler :
- Haberler -
- Son Dakika
- Afad
- Kandilli Rasathanesi
- Son Depremler
- Deprem