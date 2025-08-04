Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 04 Ağustos 2025

Son depremler...Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler.. 04 Ağustos 2025 deprem son dakika haberleri haberin detayında...Artçı deprem mi oldu? Son deprem büyüklüğü ne kadar? Yakınımdaki depremler nelerdir? Anlık deprem mi oldu? Son dakika canlı deprem Türkiye haritası..Kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü ve AFAD deprem haberleri..İstanbul'da deprem mi oldu? Ankara'da deprem mi oldu? İzmir'de deprem mi oldu? Hangi illerde deprem oldu ve hissedildi? Bugün deprem mi oldu? Deprem ne zaman ve kaç şiddetinde oldu? En son hangi bölgede deprem oldu? Deprem haberleriyle ilgili en çok merak edilenlerin cevabı haberde..

Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 04 Ağustos 2025
son dakika deprem mi oldu?

04 Ağustos 2025 ve Kandilli son dakika listesi..

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Çavdarhisar (Kütahya) 00:12:32 04-08-2025 39,17611 29,47889 10,85 1
Alaşehir (Manisa) 23:58:42 03-08-2025 38,32139 28,40444 7,33 1,1
Akçadağ (Malatya) 23:53:53 03-08-2025 38,25083 37,77583 7 1,8
CEVIRME-AKCADAG (MALATYA) 23:53:52 03-08-2025 38,2842 37,7332 6,7 1,7
Dmanisi, Kvemo Kartli (Gürcistan) - [59.08 km] Akyaka (Kars) 23:21:59 03-08-2025 41,3575 44,08861 6,74 2,1
Genç (Bingöl) 22:53:04 03-08-2025 38,51 40,26694 10,17 1,5
SERVI-GENC (BINGOL) 22:53:03 03-08-2025 38,6033 40,3297 7,1 1,5
Erzin (Hatay) 22:28:01 03-08-2025 36,98417 36,155 6,45 2,7
BUYUKTUYSUZ-TOPRAKKALE (OSMANIYE) 22:28:01 03-08-2025 37,0037 36,076 7,8 2,2
Erzin (Hatay) 22:25:54 03-08-2025 36,98528 36,12833 12,33 3,9
LALEGOLU-TOPRAKKALE (OSMANIYE) 22:25:54 03-08-2025 37,0268 36,0608 5,9 3,8
Erzin (Hatay) 22:23:13 03-08-2025 36,9975 36,12972 12,61 3
BUYUKTUYSUZ-TOPRAKKALE (OSMANIYE) 22:23:12 03-08-2025 37,0312 36,0763 5 3
Merkez (Burdur) 22:21:23 03-08-2025 37,77528 30,0725 6,73 1,4
ULUPINAR-(BURDUR) 22:21:22 03-08-2025 37,7863 29,966 5 1,1
Erzin (Hatay) 22:13:28 03-08-2025 36,9825 36,15417 7,37 1,7
BUYUKTUYSUZ-TOPRAKKALE (OSMANIYE) 22:13:27 03-08-2025 36,9962 36,0957 11,3 1,6
Simav (Kütahya) 21:30:07 03-08-2025 39,23028 28,925 9,51 1,3
HAMZABEY-SIMAV (KUTAHYA) 21:30:06 03-08-2025 39,2227 28,9465 11 1,6
Merkez (Osmaniye) 21:15:49 03-08-2025 37,00639 36,22583 6,95 1,8
HAMIDIYE-CEYHAN (ADANA) 21:15:47 03-08-2025 37,0037 36,0005 5 1,7
Çelikhan (Adıyaman) 19:32:37 03-08-2025 38,09667 38,44194 7 1,5
KARAKOSE-SINCIK (ADIYAMAN) 19:32:37 03-08-2025 38,0998 38,4595 5,2 1,6
Bigadiç (Balıkesir) 18:55:46 03-08-2025 39,50861 28,17528 10,16 1,3
DEGIRMENLI-BIGADIC (BALIKESIR) 18:55:46 03-08-2025 39,478 28,0958 14,1 1,5
YENIKOY-BIGADIC (BALIKESIR) 18:55:06 03-08-2025 39,5167 28,1143 15 1,5
Simav (Kütahya) 18:47:48 03-08-2025 39,16861 28,97278 10,16 1,2
Tel Abyad, Rakka (Suriye) - [14.43 km] Akçakale (Şanlıurfa) 18:20:04 03-08-2025 36,58167 38,78889 7,2 1,7
TATLICAK-DELICE (KIRIKKALE) 17:08:05 03-08-2025 39,8187 34,0103 3,2 1,7
Delice (Kırıkkale) 17:08:04 03-08-2025 39,86278 34,0575 7 1,5
KADIIBRAHIM-AKCADAG (MALATYA) 17:07:59 03-08-2025 38,5153 37,9762 6,9 1,8
Merkez (Osmaniye) 15:19:09 03-08-2025 37,00167 36,415 7 2,1
YARPUZ-(OSMANIYE) 15:19:08 03-08-2025 37,0057 36,3765 5 1,9
Ege Denizi - [09.41 km] Dikili (İzmir) 15:02:34 03-08-2025 38,86861 26,80139 7,42 1,4
CANDARLI KORFEZI (EGE DENIZI) 15:02:32 03-08-2025 38,8398 26,7578 5 1,5
Çelikhan (Adıyaman) 14:42:02 03-08-2025 38,10167 38,35722 7,4 1,2
Simav (Kütahya) 13:49:53 03-08-2025 39,25139 28,95222 11,07 1,2
Marmara Denizi - Gemlik Körfezi - [03.42 km] Gemlik (Bursa) 13:43:09 03-08-2025 40,44639 29,07889 15,57 2,4
ALTINTAS-MUDANYA (BURSA) 13:43:07 03-08-2025 40,3658 28,994 8,1 2,8
Antakya (Hatay) 13:41:59 03-08-2025 36,24167 36,20417 7 2,2
MASUKLU-(HATAY) 13:41:58 03-08-2025 36,2197 36,2042 8,5 2,2
Çobanlar (Afyonkarahisar) 13:15:00 03-08-2025 38,67583 30,86361 7,27 1,3
Simav (Kütahya) 13:11:51 03-08-2025 39,23833 28,93333 7 1,7
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 13:11:51 03-08-2025 39,2502 28,9685 11,3 1,9
Ege Denizi - [50.11 km] Ayvacık (Çanakkale) 13:10:35 03-08-2025 39,07472 25,80889 9,35 2
EGE DENIZI 13:10:33 03-08-2025 39,0642 25,7962 7,6 2,3
Pütürge (Malatya) 12:41:48 03-08-2025 38,25083 38,87361 10,02 2,2
YEDIYOL-PUTURGE (MALATYA) 12:41:47 03-08-2025 38,272 38,8552 5 2,2
EGE DENIZI 12:10:38 03-08-2025 39,0612 25,7445 8 2,6
Ege Denizi - [57.19 km] Ayvacık (Çanakkale) 12:10:37 03-08-2025 39,03389 25,73333 7 2,3
Ege Denizi - [55.06 km] Ayvacık (Çanakkale) 12:00:20 03-08-2025 39,05694 25,73194 6,07 3,2
EGE DENIZI 12:00:20 03-08-2025 39,0557 25,765 7,8 3,3
Ödemiş (İzmir) 11:44:28 03-08-2025 37,99417 27,975 7,16 0,8
Marmara Denizi - [19.44 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ) 10:52:03 03-08-2025 40,84417 27,76833 9,68 1,6
MARMARA DENIZI 10:52:03 03-08-2025 40,8497 27,7945 11,6 1,8
Akhisar (Manisa) 10:43:58 03-08-2025 38,99806 28,06556 8,48 1,8
PEKMEZCI-AKHISAR (MANISA) 10:43:57 03-08-2025 39,0022 28,0323 9 2,2
Ege Denizi - [45.93 km] Gökçeada (Çanakkale) 09:51:28 03-08-2025 40,18389 25,17444 6,09 1,9
EGE DENIZI 09:51:26 03-08-2025 40,2145 25,1455 9,2 2,1
HACIIBRAHIMLER-AKHISAR (MANISA) 09:16:23 03-08-2025 38,9752 28,0595 13,8 1,7
Salihli (Manisa) 09:16:19 03-08-2025 38,50861 28,11139 7,04 1,5
Akhisar (Manisa) 09:10:52 03-08-2025 39,00389 28,08167 7 1,5
SARNICKOY-AKHISAR (MANISA) 09:10:51 03-08-2025 38,9668 28,0272 15,2 1,3
Akhisar (Manisa) 09:03:32 03-08-2025 39,00722 28,07444 7 1,3
Hassa (Hatay) 08:22:23 03-08-2025 36,66278 36,555 7 1,8
Köyceğiz (Muğla) 08:17:25 03-08-2025 37,10028 28,60056 7,07 1,4
Yeşilyurt (Malatya) 08:15:59 03-08-2025 38,27111 38,15111 6,93 1,5
Simav (Kütahya) 07:59:23 03-08-2025 39,2275 28,97889 11,44 1,1
KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) 07:59:22 03-08-2025 39,2322 29,041 3,3 1,4
Akhisar (Manisa) 07:39:23 03-08-2025 39,00139 28,08417 7 1,2
Akhisar (Manisa) 07:34:59 03-08-2025 39,02639 28,09194 7 1
Akhisar (Manisa) 07:31:38 03-08-2025 39,00472 28,05667 5,04 2
HACIIBRAHIMLER-AKHISAR (MANISA) 07:31:37 03-08-2025 38,9815 28,0433 10,4 2,2
Akhisar (Manisa) 07:23:56 03-08-2025 38,99889 28,04889 7,05 1,3
KOMURCU-AKHISAR (MANISA) 07:23:55 03-08-2025 39,0408 28,0535 9,9 1,3
Ege Denizi - [103.25 km] Bodrum (Muğla) 07:12:12 03-08-2025 36,45667 26,32528 50,45 3,2
EGE DENIZI 07:12:12 03-08-2025 36,399 26,3718 95,6 3,3
Akhisar (Manisa) 07:01:23 03-08-2025 39,00972 28,07583 4,86 1,4
Köyceğiz (Muğla) 07:00:45 03-08-2025 37,09194 28,60389 11,4 1,6
ARICILAR-ULA (MUGLA) 07:00:45 03-08-2025 37,0968 28,5977 16,5 1,9
Akhisar (Manisa) 06:58:15 03-08-2025 39,00111 28,03667 7,02 1,4
PEKMEZCI-AKHISAR (MANISA) 06:58:15 03-08-2025 38,9885 28,009 5,1 1,5
Alaşehir (Manisa) 06:55:06 03-08-2025 38,37056 28,40139 6 1,4
KOBAKLAR-GORDES (MANISA) 06:55:00 03-08-2025 39,0887 28,4097 13,7 1,6
Akhisar (Manisa) 06:54:13 03-08-2025 39,01028 28,03167 10,61 2,5
KOMURCU-AKHISAR (MANISA) 06:54:13 03-08-2025 39,0173 28,0552 7 2,6
Akhisar (Manisa) 06:51:54 03-08-2025 39,00806 28,05861 6,64 2,2
Akhisar (Manisa) 06:50:29 03-08-2025 39,00194 28,04694 3,93 2,7
PEKMEZCI-AKHISAR (MANISA) 06:50:28 03-08-2025 38,9972 28,0282 7,7 2,7
Akhisar (Manisa) 06:50:02 03-08-2025 39,00222 28,06361 7,73 2,1
HACIIBRAHIMLER-AKHISAR (MANISA) 06:50:02 03-08-2025 38,9725 28,0422 12,9 2,8
Akhisar (Manisa) 06:48:52 03-08-2025 39,00806 28,05556 7,43 3,4
PEKMEZCI-AKHISAR (MANISA) 06:48:51 03-08-2025 39,005 28,032 7,3 3,5
Akhisar (Manisa) 06:40:11 03-08-2025 38,99472 28,05472 5,48 2,1
PEKMEZCI-AKHISAR (MANISA) 06:40:11 03-08-2025 38,9985 28,0462 13,1 2
Akhisar (Manisa) 06:39:03 03-08-2025 38,98806 28,07556 5,91 2
PEKMEZCI-AKHISAR (MANISA) 06:39:03 03-08-2025 38,9953 28,045 9 2,1
Akhisar (Manisa) 06:37:10 03-08-2025 39,00056 28,05472 6,28 3,4
PEKMEZCI-AKHISAR (MANISA) 06:37:09 03-08-2025 38,9965 28,0372 11,8 3,5
Divriği (Sivas) 06:36:52 03-08-2025 39,54278 37,83417 6,91 1,1
Divriği (Sivas) 06:31:51 03-08-2025 39,54583 37,87167 6,97 2,1
SUSUZLAR-DIVRIGI (SIVAS) 06:31:51 03-08-2025 39,5483 37,8623 1,8 2,3
Gediz (Kütahya) 06:23:27 03-08-2025 39,12528 29,43417 12,35 1,4
Akdeniz - [209.30 km] Datça (Muğla) 06:17:53 03-08-2025 34,90667 26,70833 7,58 2,7
Palu (Elazığ) 06:17:12 03-08-2025 38,62306 39,72417 13,6 0,8
Yeşilyurt (Malatya) 06:11:54 03-08-2025 38,21083 38,15111 7,33 1
Hisarcık (Kütahya) 06:08:18 03-08-2025 39,18667 29,25417 10,02 1
Alaşehir (Manisa) 05:41:55 03-08-2025 38,37139 28,41722 10,06 1,1
Yeşilova (Burdur) 05:23:46 03-08-2025 37,45778 29,74028 7 0,9
Göynücek (Amasya) 05:15:26 03-08-2025 40,35444 35,45111 8,3 1,1
Onikişubat (Kahramanmaraş) 05:13:20 03-08-2025 37,96389 36,58667 7 0,7
Ege Denizi - [29.33 km] Seferihisar (İzmir) 05:11:09 03-08-2025 37,84694 26,72639 7,59 1,4
Ege Denizi 05:01:39 03-08-2025 38,6575 24,24694 5,26 3,5
YUNANISTAN 05:01:35 03-08-2025 38,4843 23,928 7 3,3
Aladağ (Adana) 04:53:21 03-08-2025 37,62 35,36083 6,04 1,6
YETIMLI-ALADAG (ADANA) 04:53:21 03-08-2025 37,627 35,3402 4,8 1,6
Ege Denizi, Midilli Adası (Lesvos) - [26.06 km] Ayvacık (Çanakkale) 04:49:15 03-08-2025 39,25833 26,20028 7,54 1,3
Nurdağı (Gaziantep) 04:48:03 03-08-2025 37,22806 36,76722 8,07 1,2
Yeşilova (Burdur) 04:44:27 03-08-2025 37,47417 29,71722 16,14 2,2
DEREKOY-KARAMANLI (BURDUR) 04:44:27 03-08-2025 37,4343 29,7562 7,4 2,4
Kozan (Adana) 04:40:23 03-08-2025 37,67361 35,97972 7,28 0,9
Ege Denizi - [06.60 km] Ayvacık (Çanakkale) 04:36:14 03-08-2025 39,58028 26,07139 10,68 1,3
Simav (Kütahya) 04:26:14 03-08-2025 39,20556 28,9325 9,25 0,8
Yazıhan (Malatya) 04:25:14 03-08-2025 38,54139 38,01972 7,01 1,5
Ege Denizi 04:14:24 03-08-2025 36,73639 25,78528 7 2,1
ORTAKARABAG-BOLVADIN (AFYONKARAHISAR) 04:13:52 03-08-2025 38,6767 31,2015 5,2 1
Ayvacık (Çanakkale) 04:02:33 03-08-2025 39,65694 26,60556 7 1
Battalgazi (Malatya) 04:01:32 03-08-2025 38,29889 38,31889 8,41 1
Battalgazi (Malatya) 03:59:24 03-08-2025 38,29694 38,31972 11,61 2,5
KARAGOZ-(MALATYA) 03:59:24 03-08-2025 38,3058 38,3173 6,5 2,1
Ege Denizi - [01.67 km] Ayvacık (Çanakkale) 03:53:56 03-08-2025 39,47778 26,32806 11,98 2,7
EDREMIT KORFEZI (EGE DENIZI) 03:53:56 03-08-2025 39,4558 26,2992 6,1 3,1
Merkez (Bolu) 03:47:47 03-08-2025 40,85833 31,66139 11,32 1,3
ARIKONAK-SINCIK (ADIYAMAN) 03:27:06 03-08-2025 38,1412 38,5745 8,9 1,4
Sincik (Adıyaman) 03:27:05 03-08-2025 38,125 38,52222 7,02 1,5
Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) 03:02:12 03-08-2025 37,49778 36,97472 7,15 1,1
ISIKLAR-BIGADIC (BALIKESIR) 02:59:57 03-08-2025 39,4107 28,1445 6 2,1
Bigadiç (Balıkesir) 02:59:56 03-08-2025 39,40139 28,14806 10,58 2
Beypazarı (Ankara) 02:51:20 03-08-2025 40,18556 31,75833 6,99 1,7
Refahiye (Erzincan) 02:40:28 03-08-2025 39,94139 39,15278 9,47 1,3
Palu (Elazığ) 02:34:53 03-08-2025 38,70722 39,93889 15,03 1
Yenice (Çanakkale) 02:19:28 03-08-2025 39,95722 27,40528 7 1
EGE DENIZI 02:01:00 03-08-2025 36,638 25,6828 7,8 4,1
Ege Denizi 02:00:53 03-08-2025 36,60833 25,50028 7 3,7
Ege Denizi 01:57:49 03-08-2025 36,69778 25,59194 7 2,7
Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [02.01 km] Kuşadası (Aydın) 01:54:51 03-08-2025 37,73056 27,23472 5,03 1,2
Pütürge (Malatya) 01:51:12 03-08-2025 38,12194 38,6025 7 1,4
ARIKONAK-SINCIK (ADIYAMAN) 01:51:12 03-08-2025 38,1257 38,5777 3,3 1,4
Germencik (Aydın) 01:37:00 03-08-2025 37,87639 27,60167 6,93 0,8
KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Çavdarhisar (Kütahya) 00:12:32 04-08-2025 39,17611 29,47889 10,85 1
Alaşehir (Manisa) 23:58:42 03-08-2025 38,32139 28,40444 7,33 1,1
Akçadağ (Malatya) 23:53:53 03-08-2025 38,25083 37,77583 7 1,8
CEVIRME-AKCADAG (MALATYA) 23:53:52 03-08-2025 38,2842 37,7332 6,7 1,7
Dmanisi, Kvemo Kartli (Gürcistan) - [59.08 km] Akyaka (Kars) 23:21:59 03-08-2025 41,3575 44,08861 6,74 2,1
Genç (Bingöl) 22:53:04 03-08-2025 38,51 40,26694 10,17 1,5
SERVI-GENC (BINGOL) 22:53:03 03-08-2025 38,6033 40,3297 7,1 1,5
Erzin (Hatay) 22:28:01 03-08-2025 36,98417 36,155 6,45 2,7
BUYUKTUYSUZ-TOPRAKKALE (OSMANIYE) 22:28:01 03-08-2025 37,0037 36,076 7,8 2,2
Erzin (Hatay) 22:25:54 03-08-2025 36,98528 36,12833 12,33 3,9
LALEGOLU-TOPRAKKALE (OSMANIYE) 22:25:54 03-08-2025 37,0268 36,0608 5,9 3,8
Erzin (Hatay) 22:23:13 03-08-2025 36,9975 36,12972 12,61 3
BUYUKTUYSUZ-TOPRAKKALE (OSMANIYE) 22:23:12 03-08-2025 37,0312 36,0763 5 3
Merkez (Burdur) 22:21:23 03-08-2025 37,77528 30,0725 6,73 1,4
ULUPINAR-(BURDUR) 22:21:22 03-08-2025 37,7863 29,966 5 1,1
Erzin (Hatay) 22:13:28 03-08-2025 36,9825 36,15417 7,37 1,7
BUYUKTUYSUZ-TOPRAKKALE (OSMANIYE) 22:13:27 03-08-2025 36,9962 36,0957 11,3 1,6
Simav (Kütahya) 21:30:07 03-08-2025 39,23028 28,925 9,51 1,3
HAMZABEY-SIMAV (KUTAHYA) 21:30:06 03-08-2025 39,2227 28,9465 11 1,6
Merkez (Osmaniye) 21:15:49 03-08-2025 37,00639 36,22583 6,95 1,8
HAMIDIYE-CEYHAN (ADANA) 21:15:47 03-08-2025 37,0037 36,0005 5 1,7
Çelikhan (Adıyaman) 19:32:37 03-08-2025 38,09667 38,44194 7 1,5
KARAKOSE-SINCIK (ADIYAMAN) 19:32:37 03-08-2025 38,0998 38,4595 5,2 1,6
Bigadiç (Balıkesir) 18:55:46 03-08-2025 39,50861 28,17528 10,16 1,3
DEGIRMENLI-BIGADIC (BALIKESIR) 18:55:46 03-08-2025 39,478 28,0958 14,1 1,5
YENIKOY-BIGADIC (BALIKESIR) 18:55:06 03-08-2025 39,5167 28,1143 15 1,5
Simav (Kütahya) 18:47:48 03-08-2025 39,16861 28,97278 10,16 1,2
Tel Abyad, Rakka (Suriye) - [14.43 km] Akçakale (Şanlıurfa) 18:20:04 03-08-2025 36,58167 38,78889 7,2 1,7
TATLICAK-DELICE (KIRIKKALE) 17:08:05 03-08-2025 39,8187 34,0103 3,2 1,7
Delice (Kırıkkale) 17:08:04 03-08-2025 39,86278 34,0575 7 1,5
KADIIBRAHIM-AKCADAG (MALATYA) 17:07:59 03-08-2025 38,5153 37,9762 6,9 1,8
Merkez (Osmaniye) 15:19:09 03-08-2025 37,00167 36,415 7 2,1
YARPUZ-(OSMANIYE) 15:19:08 03-08-2025 37,0057 36,3765 5 1,9
Ege Denizi - [09.41 km] Dikili (İzmir) 15:02:34 03-08-2025 38,86861 26,80139 7,42 1,4
CANDARLI KORFEZI (EGE DENIZI) 15:02:32 03-08-2025 38,8398 26,7578 5 1,5
Çelikhan (Adıyaman) 14:42:02 03-08-2025 38,10167 38,35722 7,4 1,2
Simav (Kütahya) 13:49:53 03-08-2025 39,25139 28,95222 11,07 1,2
Marmara Denizi - Gemlik Körfezi - [03.42 km] Gemlik (Bursa) 13:43:09 03-08-2025 40,44639 29,07889 15,57 2,4
ALTINTAS-MUDANYA (BURSA) 13:43:07 03-08-2025 40,3658 28,994 8,1 2,8
Antakya (Hatay) 13:41:59 03-08-2025 36,24167 36,20417 7 2,2
MASUKLU-(HATAY) 13:41:58 03-08-2025 36,2197 36,2042 8,5 2,2
Çobanlar (Afyonkarahisar) 13:15:00 03-08-2025 38,67583 30,86361 7,27 1,3
Simav (Kütahya) 13:11:51 03-08-2025 39,23833 28,93333 7 1,7
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 13:11:51 03-08-2025 39,2502 28,9685 11,3 1,9
Ege Denizi - [50.11 km] Ayvacık (Çanakkale) 13:10:35 03-08-2025 39,07472 25,80889 9,35 2
EGE DENIZI 13:10:33 03-08-2025 39,0642 25,7962 7,6 2,3
Pütürge (Malatya) 12:41:48 03-08-2025 38,25083 38,87361 10,02 2,2
YEDIYOL-PUTURGE (MALATYA) 12:41:47 03-08-2025 38,272 38,8552 5 2,2
EGE DENIZI 12:10:38 03-08-2025 39,0612 25,7445 8 2,6
Ege Denizi - [57.19 km] Ayvacık (Çanakkale) 12:10:37 03-08-2025 39,03389 25,73333 7 2,3
Ege Denizi - [55.06 km] Ayvacık (Çanakkale) 12:00:20 03-08-2025 39,05694 25,73194 6,07 3,2
EGE DENIZI 12:00:20 03-08-2025 39,0557 25,765 7,8 3,3
Ödemiş (İzmir) 11:44:28 03-08-2025 37,99417 27,975 7,16 0,8
Marmara Denizi - [19.44 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ) 10:52:03 03-08-2025 40,84417 27,76833 9,68 1,6
MARMARA DENIZI 10:52:03 03-08-2025 40,8497 27,7945 11,6 1,8
Akhisar (Manisa) 10:43:58 03-08-2025 38,99806 28,06556 8,48 1,8
PEKMEZCI-AKHISAR (MANISA) 10:43:57 03-08-2025 39,0022 28,0323 9 2,2
Ege Denizi - [45.93 km] Gökçeada (Çanakkale) 09:51:28 03-08-2025 40,18389 25,17444 6,09 1,9
EGE DENIZI 09:51:26 03-08-2025 40,2145 25,1455 9,2 2,1
HACIIBRAHIMLER-AKHISAR (MANISA) 09:16:23 03-08-2025 38,9752 28,0595 13,8 1,7
Salihli (Manisa) 09:16:19 03-08-2025 38,50861 28,11139 7,04 1,5
Akhisar (Manisa) 09:10:52 03-08-2025 39,00389 28,08167 7 1,5
SARNICKOY-AKHISAR (MANISA) 09:10:51 03-08-2025 38,9668 28,0272 15,2 1,3
Akhisar (Manisa) 09:03:32 03-08-2025 39,00722 28,07444 7 1,3
Hassa (Hatay) 08:22:23 03-08-2025 36,66278 36,555 7 1,8
Köyceğiz (Muğla) 08:17:25 03-08-2025 37,10028 28,60056 7,07 1,4
Yeşilyurt (Malatya) 08:15:59 03-08-2025 38,27111 38,15111 6,93 1,5
Simav (Kütahya) 07:59:23 03-08-2025 39,2275 28,97889 11,44 1,1
KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) 07:59:22 03-08-2025 39,2322 29,041 3,3 1,4
Akhisar (Manisa) 07:39:23 03-08-2025 39,00139 28,08417 7 1,2
Akhisar (Manisa) 07:34:59 03-08-2025 39,02639 28,09194 7 1
Akhisar (Manisa) 07:31:38 03-08-2025 39,00472 28,05667 5,04 2
HACIIBRAHIMLER-AKHISAR (MANISA) 07:31:37 03-08-2025 38,9815 28,0433 10,4 2,2
Akhisar (Manisa) 07:23:56 03-08-2025 38,99889 28,04889 7,05 1,3
KOMURCU-AKHISAR (MANISA) 07:23:55 03-08-2025 39,0408 28,0535 9,9 1,3
Ege Denizi - [103.25 km] Bodrum (Muğla) 07:12:12 03-08-2025 36,45667 26,32528 50,45 3,2
EGE DENIZI 07:12:12 03-08-2025 36,399 26,3718 95,6 3,3
Akhisar (Manisa) 07:01:23 03-08-2025 39,00972 28,07583 4,86 1,4
Köyceğiz (Muğla) 07:00:45 03-08-2025 37,09194 28,60389 11,4 1,6
ARICILAR-ULA (MUGLA) 07:00:45 03-08-2025 37,0968 28,5977 16,5 1,9
Akhisar (Manisa) 06:58:15 03-08-2025 39,00111 28,03667 7,02 1,4
PEKMEZCI-AKHISAR (MANISA) 06:58:15 03-08-2025 38,9885 28,009 5,1 1,5
Alaşehir (Manisa) 06:55:06 03-08-2025 38,37056 28,40139 6 1,4
KOBAKLAR-GORDES (MANISA) 06:55:00 03-08-2025 39,0887 28,4097 13,7 1,6
Akhisar (Manisa) 06:54:13 03-08-2025 39,01028 28,03167 10,61 2,5
KOMURCU-AKHISAR (MANISA) 06:54:13 03-08-2025 39,0173 28,0552 7 2,6
Akhisar (Manisa) 06:51:54 03-08-2025 39,00806 28,05861 6,64 2,2
Akhisar (Manisa) 06:50:29 03-08-2025 39,00194 28,04694 3,93 2,7
PEKMEZCI-AKHISAR (MANISA) 06:50:28 03-08-2025 38,9972 28,0282 7,7 2,7
Akhisar (Manisa) 06:50:02 03-08-2025 39,00222 28,06361 7,73 2,1
HACIIBRAHIMLER-AKHISAR (MANISA) 06:50:02 03-08-2025 38,9725 28,0422 12,9 2,8
Akhisar (Manisa) 06:48:52 03-08-2025 39,00806 28,05556 7,43 3,4
PEKMEZCI-AKHISAR (MANISA) 06:48:51 03-08-2025 39,005 28,032 7,3 3,5
Akhisar (Manisa) 06:40:11 03-08-2025 38,99472 28,05472 5,48 2,1
PEKMEZCI-AKHISAR (MANISA) 06:40:11 03-08-2025 38,9985 28,0462 13,1 2
Akhisar (Manisa) 06:39:03 03-08-2025 38,98806 28,07556 5,91 2
PEKMEZCI-AKHISAR (MANISA) 06:39:03 03-08-2025 38,9953 28,045 9 2,1
Akhisar (Manisa) 06:37:10 03-08-2025 39,00056 28,05472 6,28 3,4
PEKMEZCI-AKHISAR (MANISA) 06:37:09 03-08-2025 38,9965 28,0372 11,8 3,5
Divriği (Sivas) 06:36:52 03-08-2025 39,54278 37,83417 6,91 1,1
Divriği (Sivas) 06:31:51 03-08-2025 39,54583 37,87167 6,97 2,1
SUSUZLAR-DIVRIGI (SIVAS) 06:31:51 03-08-2025 39,5483 37,8623 1,8 2,3
Gediz (Kütahya) 06:23:27 03-08-2025 39,12528 29,43417 12,35 1,4
Akdeniz - [209.30 km] Datça (Muğla) 06:17:53 03-08-2025 34,90667 26,70833 7,58 2,7
Palu (Elazığ) 06:17:12 03-08-2025 38,62306 39,72417 13,6 0,8
Yeşilyurt (Malatya) 06:11:54 03-08-2025 38,21083 38,15111 7,33 1
Hisarcık (Kütahya) 06:08:18 03-08-2025 39,18667 29,25417 10,02 1
Alaşehir (Manisa) 05:41:55 03-08-2025 38,37139 28,41722 10,06 1,1
Yeşilova (Burdur) 05:23:46 03-08-2025 37,45778 29,74028 7 0,9
Göynücek (Amasya) 05:15:26 03-08-2025 40,35444 35,45111 8,3 1,1
Onikişubat (Kahramanmaraş) 05:13:20 03-08-2025 37,96389 36,58667 7 0,7
Ege Denizi - [29.33 km] Seferihisar (İzmir) 05:11:09 03-08-2025 37,84694 26,72639 7,59 1,4
Ege Denizi 05:01:39 03-08-2025 38,6575 24,24694 5,26 3,5
YUNANISTAN 05:01:35 03-08-2025 38,4843 23,928 7 3,3
Aladağ (Adana) 04:53:21 03-08-2025 37,62 35,36083 6,04 1,6
YETIMLI-ALADAG (ADANA) 04:53:21 03-08-2025 37,627 35,3402 4,8 1,6
Ege Denizi, Midilli Adası (Lesvos) - [26.06 km] Ayvacık (Çanakkale) 04:49:15 03-08-2025 39,25833 26,20028 7,54 1,3
Nurdağı (Gaziantep) 04:48:03 03-08-2025 37,22806 36,76722 8,07 1,2
Yeşilova (Burdur) 04:44:27 03-08-2025 37,47417 29,71722 16,14 2,2
DEREKOY-KARAMANLI (BURDUR) 04:44:27 03-08-2025 37,4343 29,7562 7,4 2,4
Kozan (Adana) 04:40:23 03-08-2025 37,67361 35,97972 7,28 0,9
Ege Denizi - [06.60 km] Ayvacık (Çanakkale) 04:36:14 03-08-2025 39,58028 26,07139 10,68 1,3
Simav (Kütahya) 04:26:14 03-08-2025 39,20556 28,9325 9,25 0,8
Yazıhan (Malatya) 04:25:14 03-08-2025 38,54139 38,01972 7,01 1,5
Ege Denizi 04:14:24 03-08-2025 36,73639 25,78528 7 2,1
ORTAKARABAG-BOLVADIN (AFYONKARAHISAR) 04:13:52 03-08-2025 38,6767 31,2015 5,2 1
Ayvacık (Çanakkale) 04:02:33 03-08-2025 39,65694 26,60556 7 1
Battalgazi (Malatya) 04:01:32 03-08-2025 38,29889 38,31889 8,41 1
Battalgazi (Malatya) 03:59:24 03-08-2025 38,29694 38,31972 11,61 2,5
KARAGOZ-(MALATYA) 03:59:24 03-08-2025 38,3058 38,3173 6,5 2,1
Ege Denizi - [01.67 km] Ayvacık (Çanakkale) 03:53:56 03-08-2025 39,47778 26,32806 11,98 2,7
EDREMIT KORFEZI (EGE DENIZI) 03:53:56 03-08-2025 39,4558 26,2992 6,1 3,1
Merkez (Bolu) 03:47:47 03-08-2025 40,85833 31,66139 11,32 1,3
ARIKONAK-SINCIK (ADIYAMAN) 03:27:06 03-08-2025 38,1412 38,5745 8,9 1,4
Sincik (Adıyaman) 03:27:05 03-08-2025 38,125 38,52222 7,02 1,5
Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) 03:02:12 03-08-2025 37,49778 36,97472 7,15 1,1
ISIKLAR-BIGADIC (BALIKESIR) 02:59:57 03-08-2025 39,4107 28,1445 6 2,1
Bigadiç (Balıkesir) 02:59:56 03-08-2025 39,40139 28,14806 10,58 2
Beypazarı (Ankara) 02:51:20 03-08-2025 40,18556 31,75833 6,99 1,7
Refahiye (Erzincan) 02:40:28 03-08-2025 39,94139 39,15278 9,47 1,3
Palu (Elazığ) 02:34:53 03-08-2025 38,70722 39,93889 15,03 1
Yenice (Çanakkale) 02:19:28 03-08-2025 39,95722 27,40528 7 1
EGE DENIZI 02:01:00 03-08-2025 36,638 25,6828 7,8 4,1
Ege Denizi 02:00:53 03-08-2025 36,60833 25,50028 7 3,7
Ege Denizi 01:57:49 03-08-2025 36,69778 25,59194 7 2,7
Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [02.01 km] Kuşadası (Aydın) 01:54:51 03-08-2025 37,73056 27,23472 5,03 1,2
Pütürge (Malatya) 01:51:12 03-08-2025 38,12194 38,6025 7 1,4
ARIKONAK-SINCIK (ADIYAMAN) 01:51:12 03-08-2025 38,1257 38,5777 3,3 1,4
Germencik (Aydın) 01:37:00 03-08-2025 37,87639 27,60167 6,93 0,8
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