Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 04 Aralık 2024
Son depremler...Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler.. 04 Aralık 2024 deprem son dakika haberleri haberin detayında...Artçı deprem mi oldu? Son deprem büyüklüğü ne kadar? Yakınımdaki depremler nelerdir? Anlık deprem mi oldu? Son dakika canlı deprem Türkiye haritası..Kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü ve AFAD deprem haberleri..İstanbul'da deprem mi oldu? Ankara'da deprem mi oldu? İzmir'de deprem mi oldu? Hangi illerde deprem oldu ve hissedildi? Bugün deprem mi oldu? Deprem ne zaman ve kaç şiddetinde oldu? En son hangi bölgede deprem oldu? Deprem haberleriyle ilgili en çok merak edilenlerin cevabı haberde..
04 Aralık 2024 son dakika AFAD son depremler ve Kandilli son dakika deprem listesi..
|AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
|Lokasyon
|Saat / Tarih
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Büyüklük
|Kozan (Adana)
|01:20:19 04-12-2024
|37,315
|35,77389
|17,79
|2,6
|AYVALI-IMAMOGLU (ADANA)
|01:20:17 04-12-2024
|37,2947
|35,7277
|1
|2,6
|Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [09.57 km] Menderes (İzmir)
|01:09:52 04-12-2024
|37,93583
|27,16861
|7
|1,5
|Onikişubat (Kahramanmaraş)
|00:59:06 04-12-2024
|37,77306
|36,55139
|7
|1,3
|Türkoğlu (Kahramanmaraş)
|00:43:20 04-12-2024
|37,29361
|36,79222
|7,26
|2,1
|BEYOGLU-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS)
|00:43:20 04-12-2024
|37,2798
|36,8025
|4,1
|2
|Merkez (Bitlis)
|00:29:30 04-12-2024
|38,30028
|42,34278
|17,74
|1,3
|Zara (Sivas)
|00:28:41 04-12-2024
|39,90194
|37,57972
|15,56
|1,2
|Antakya (Hatay)
|00:23:47 04-12-2024
|36,21861
|36,1775
|7,06
|1,3
|Altıeylül (Balıkesir)
|00:20:24 04-12-2024
|39,50778
|27,88944
|7
|1,2
|Göle (Ardahan)
|00:00:15 04-12-2024
|40,78861
|42,82111
|5,03
|1,3
|Merkez (Burdur)
|23:53:14 03-12-2024
|37,56389
|30,07083
|5,13
|1,1
|Yeşilova (Burdur)
|23:52:55 03-12-2024
|37,63639
|29,9475
|7,41
|1,2
|Germencik (Aydın)
|23:33:38 03-12-2024
|37,87472
|27,60139
|5,38
|1,1
|Ege Denizi - [30.02 km] Çeşme (İzmir)
|23:18:49 03-12-2024
|38,00806
|26,21
|12,37
|1,5
|EGE DENIZI
|23:18:47 03-12-2024
|37,941
|26,1398
|21,4
|1,4
|Saimbeyli (Adana)
|23:16:08 03-12-2024
|37,86306
|36,24472
|7,01
|1,1
|YUNANISTAN
|23:11:51 03-12-2024
|40,2685
|23,332
|5
|2,5
|YUNANISTAN
|23:11:01 03-12-2024
|40,1753
|23,2383
|5
|2,6
|Merkez (Elazığ)
|23:08:36 03-12-2024
|38,84028
|39,05778
|6,96
|1,4
|Ege Denizi - [42.42 km] Karaburun (İzmir)
|22:42:41 03-12-2024
|38,76861
|25,93778
|8,6
|2,4
|EGE DENIZI
|22:42:40 03-12-2024
|38,7647
|25,9295
|12,1
|2,7
|Pütürge (Malatya)
|22:42:05 03-12-2024
|38,19194
|38,70778
|7
|0,9
|Göksun (Kahramanmaraş)
|22:33:24 03-12-2024
|37,97722
|36,47778
|7,59
|1
|Yeşilyurt (Malatya)
|22:22:04 03-12-2024
|38,26944
|38,185
|7
|1,1
|Akseki (Antalya)
|22:09:12 03-12-2024
|36,96972
|31,87528
|19,19
|2,3
|CANAKPINAR-AKSEKI (ANTALYA)
|22:09:12 03-12-2024
|36,973
|31,8902
|5
|2,7
|Karaburun (İzmir)
|21:46:52 03-12-2024
|38,57333
|26,48806
|11,34
|1,9
|YAYLAKOY-KARABURUN (IZMIR)
|21:46:52 03-12-2024
|38,594
|26,444
|9,9
|2,2
|Akdeniz - [43.33 km] Kaş (Antalya)
|21:46:05 03-12-2024
|35,99389
|28,98639
|7,03
|1,5
|AKDENIZ
|21:46:05 03-12-2024
|36,0528
|29,0297
|5
|1,4
|Afşin (Kahramanmaraş)
|21:41:59 03-12-2024
|38,25389
|37,03694
|8,96
|1,6
|KUSKAYASI-AFSIN (KAHRAMANMARAS)
|21:41:59 03-12-2024
|38,2873
|37,0505
|2
|1,5
|Germencik (Aydın)
|21:41:44 03-12-2024
|37,88778
|27,58639
|7
|1,4
|ABDURRAHMANLAR-GERMENCIK (AYDIN)
|21:41:44 03-12-2024
|37,903
|27,568
|5,3
|1,7
|Göksun (Kahramanmaraş)
|21:30:39 03-12-2024
|38,12944
|36,50306
|7
|1,7
|YENIYAPAN-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|21:30:38 03-12-2024
|38,1513
|36,6188
|5
|1,4
|Feke (Adana)
|21:24:46 03-12-2024
|37,80833
|36,06306
|7,92
|1,2
|Saimbeyli (Adana)
|21:22:37 03-12-2024
|37,85417
|36,18806
|4,48
|2
|DEGIRMENCIUSAGI-SAIMBEYLI (ADANA)
|21:22:37 03-12-2024
|37,865
|36,1337
|5
|1,9
|Germencik (Aydın)
|21:12:00 03-12-2024
|37,88472
|27,58778
|7
|1,3
|Göksun (Kahramanmaraş)
|21:07:11 03-12-2024
|38,1
|36,49861
|5,45
|2,4
|CAMDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|21:07:11 03-12-2024
|38,1082
|36,538
|5,2
|2,5
|Doğanşehir (Malatya)
|21:06:57 03-12-2024
|38,16
|37,87528
|6,8
|1,5
|Battalgazi (Malatya)
|20:53:52 03-12-2024
|38,20667
|38,5925
|7
|1,3
|Sivrice (Elazığ)
|20:36:44 03-12-2024
|38,44389
|39,13389
|7
|1,5
|MOLLAALI-SIVRICE (ELAZIG)
|20:36:44 03-12-2024
|38,4923
|39,0998
|18,8
|1,4
|YAKUTIYE (ERZURUM)
|20:32:51 03-12-2024
|40,0037
|41,2835
|7,4
|1,8
|Yakutiye (Erzurum)
|20:32:50 03-12-2024
|39,975
|41,37083
|7
|1,6
|Merkez (Çankırı)
|20:22:25 03-12-2024
|40,76389
|33,61028
|6,02
|1,6
|ILISILIK-ILGAZ (CANKIRI)
|20:22:23 03-12-2024
|40,8272
|33,702
|5
|1,6
|Yayladere (Bingöl)
|20:16:06 03-12-2024
|39,24333
|40,17583
|6,78
|1,6
|CITAK-KARAKOCAN (ELAZIG)
|20:16:05 03-12-2024
|39,1243
|40,1585
|2,2
|2
|ABDURRAHMANLAR-GERMENCIK (AYDIN)
|20:11:46 03-12-2024
|37,9047
|27,5612
|8,1
|1,6
|Germencik (Aydın)
|20:11:45 03-12-2024
|37,87889
|27,58583
|7
|1,5
|Germencik (Aydın)
|20:01:43 03-12-2024
|37,88333
|27,58972
|7
|2,1
|ABDURRAHMANLAR-GERMENCIK (AYDIN)
|20:01:43 03-12-2024
|37,9005
|27,5608
|3,7
|2,1
|Germencik (Aydın)
|19:52:44 03-12-2024
|37,88889
|27,56167
|7
|2,4
|GERMENCIK (AYDIN)
|19:52:44 03-12-2024
|37,8753
|27,6212
|11,6
|2,2
|Germencik (Aydın)
|19:51:29 03-12-2024
|37,88278
|27,57667
|8,99
|4
|GERMENCIK (AYDIN)
|19:51:27 03-12-2024
|37,8743
|27,5878
|5
|3,9
|Germencik (Aydın)
|19:51:08 03-12-2024
|37,89111
|27,575
|7,02
|1,2
|HIDIRBEYLI-GERMENCIK (AYDIN)
|19:46:26 03-12-2024
|37,8895
|27,5923
|9,8
|1,6
|Kale (Malatya)
|19:42:25 03-12-2024
|38,3525
|38,71722
|11,79
|1,4
|Germencik (Aydın)
|19:23:42 03-12-2024
|37,88667
|27,58167
|9,08
|2,6
|HIDIRBEYLI-GERMENCIK (AYDIN)
|19:23:41 03-12-2024
|37,8822
|27,5775
|7,8
|2,7
|Sivrice (Elazığ)
|19:06:19 03-12-2024
|38,48833
|39,13333
|16,4
|2
|BALLICA-(ELAZIG)
|19:06:19 03-12-2024
|38,5543
|39,1887
|14
|1,8
|AKDENIZ
|19:03:04 03-12-2024
|35,0743
|27,8598
|12,5
|2,5
|COGULHAN-AFSIN (KAHRAMANMARAS)
|18:50:42 03-12-2024
|38,3277
|37,0565
|7,7
|1,7
|Afşin (Kahramanmaraş)
|18:50:41 03-12-2024
|38,275
|37,02333
|12,87
|1,5
|TUT (ADIYAMAN)
|18:15:34 03-12-2024
|37,8378
|37,9232
|9,2
|1,6
|Doğanşehir (Malatya)
|18:15:33 03-12-2024
|37,9125
|37,96
|7,2
|1,6
|Çerkeş (Çankırı)
|17:46:57 03-12-2024
|40,73639
|32,855
|6,2
|2,4
|YAKUPLAR-CERKES (CANKIRI)
|17:46:56 03-12-2024
|40,739
|32,863
|6,2
|2,3
|Doğanşehir (Malatya)
|17:24:22 03-12-2024
|38,03417
|37,67861
|7
|1,5
|BEGRE-DOGANSEHIR (MALATYA)
|17:24:21 03-12-2024
|38,0865
|37,6563
|7,5
|1,5
|Sivrice (Elazığ)
|16:59:38 03-12-2024
|38,43833
|39,2275
|7
|2,6
|ALINCIK-SIVRICE (ELAZIG)
|16:59:38 03-12-2024
|38,4643
|39,2368
|7,4
|2,7
|Aşkale (Erzurum)
|16:51:12 03-12-2024
|39,90611
|40,88833
|6,98
|1,6
|BAGIRSAK-ASKALE (ERZURUM)
|16:51:12 03-12-2024
|39,844
|40,906
|5,4
|1,5
|Yusufeli (Artvin)
|16:46:42 03-12-2024
|40,88389
|41,8175
|7,04
|1,3
|Arsuz (Hatay)
|16:42:49 03-12-2024
|36,30917
|35,94389
|6,78
|1,6
|Aladağ (Adana)
|16:34:18 03-12-2024
|37,60444
|35,06361
|7
|1
|Banaz (Uşak)
|16:28:48 03-12-2024
|38,67
|29,80778
|7,09
|0,8
|Doğanşehir (Malatya)
|16:12:13 03-12-2024
|38,11861
|37,85444
|5,99
|2,5
|TOPRAKTEPE-DOGANSEHIR (MALATYA)
|16:12:13 03-12-2024
|38,0992
|37,839
|5,4
|2,3
|Nurhak (Kahramanmaraş)
|16:03:10 03-12-2024
|38,01056
|37,50639
|6,92
|1,9
|NURHAK (KAHRAMANMARAS)
|16:03:10 03-12-2024
|38,0035
|37,4628
|8,9
|1,9
|Merkez (Sivas)
|15:45:44 03-12-2024
|39,64917
|37,3525
|7
|1,5
|Ulubey (Uşak)
|15:44:39 03-12-2024
|38,47667
|29,20278
|7
|0,9
|Ulubey (Uşak)
|15:42:58 03-12-2024
|38,4775
|29,13333
|7
|1,1
|Merkez (Kars)
|15:38:35 03-12-2024
|40,53556
|43,06
|7
|1,3
|Arguvan (Malatya)
|15:35:21 03-12-2024
|38,875
|38,2425
|7
|1,1
|Merkez (Kırklareli)
|15:17:11 03-12-2024
|41,90389
|27,31444
|6,7
|1,1
|Sivrice (Elazığ)
|14:57:18 03-12-2024
|38,36611
|39,1625
|7
|1,4
|YALICIFTLIK-MUDANYA (BURSA)
|14:13:00 03-12-2024
|40,4107
|28,6905
|12,7
|3,7
|Marmara Denizi - [03.86 km] Mudanya (Bursa)
|14:12:59 03-12-2024
|40,39167
|28,65333
|7,01
|3,6
|Pütürge (Malatya)
|14:03:56 03-12-2024
|38,17444
|38,70111
|12,01
|1,9
|BUYUKYAKA-YESILOVA (BURDUR)
|13:50:06 03-12-2024
|37,6398
|29,9018
|5
|2,4
|Pütürge (Malatya)
|13:41:07 03-12-2024
|38,28361
|38,79694
|7
|1,4
|Emet (Kütahya)
|13:39:21 03-12-2024
|39,37278
|29,27
|5,47
|1,3
|Battalgazi (Malatya)
|13:37:57 03-12-2024
|38,19111
|38,46389
|7
|1,2
|Eskipazar (Karabük)
|13:28:12 03-12-2024
|40,92278
|32,62111
|13,33
|1,1
|IGDIR-AKDENIZ (MERSIN)
|13:23:49 03-12-2024
|36,8557
|34,6772
|5
|1,8
|Battalgazi (Malatya)
|13:21:20 03-12-2024
|38,19889
|38,45861
|7
|1
|Tuşba (Van)
|13:19:15 03-12-2024
|38,90028
|43,56472
|17,54
|1,9
|YAKINCAK-MURADIYE (VAN)
|13:19:15 03-12-2024
|38,9777
|43,8038
|48,4
|2
|YANISLI-GULNAR (MERSIN)
|13:10:16 03-12-2024
|36,1252
|33,5293
|0
|0,9
|Merkez (Kırklareli)
|13:04:29 03-12-2024
|41,86444
|27,35333
|5,22
|1,1
|Haymana (Ankara)
|12:59:43 03-12-2024
|39,16417
|32,85
|7
|1,4
|YARUSAGI-SIVRICE (ELAZIG)
|12:55:13 03-12-2024
|38,4407
|38,976
|3,5
|1,5
|Baskil (Elazığ)
|12:55:12 03-12-2024
|38,40472
|38,91028
|16,43
|1,3
|Merkez (Adıyaman)
|12:52:01 03-12-2024
|37,93639
|38,28389
|7,02
|1,4
|GUZELKOY-DOGANSEHIR (MALATYA)
|12:51:56 03-12-2024
|38,0608
|38,0777
|25
|1,7
|BOZYERLER-BERGAMA (IZMIR)
|12:48:37 03-12-2024
|38,9563
|27,1005
|13,2
|1,7
|Bergama (İzmir)
|12:48:36 03-12-2024
|38,98528
|27,10472
|8,75
|1,5
|ULACLI-ARAPGIR (MALATYA)
|12:47:29 03-12-2024
|38,8705
|38,5548
|5
|1
|Yeşilyurt (Malatya)
|12:47:19 03-12-2024
|38,23111
|38,0775
|7
|1,6
|Seydişehir (Konya)
|12:34:10 03-12-2024
|37,33417
|31,83333
|7
|1,2
|MADENLI-SEYDISEHIR (KONYA)
|12:34:08 03-12-2024
|37,2828
|31,8815
|0
|1,5
|Pertek (Tunceli)
|12:31:14 03-12-2024
|38,88917
|39,50778
|7
|1,3
|SELIMIYE-OSMANELI (BILECIK)
|12:22:25 03-12-2024
|40,3217
|30,0505
|12,2
|1,6
|AGACPINAR-CEYHAN (ADANA)
|12:20:46 03-12-2024
|36,983
|35,7387
|5
|1
|Torbalı (İzmir)
|12:18:23 03-12-2024
|38,08389
|27,50806
|7
|1,1
|Çivril (Denizli)
|12:07:48 03-12-2024
|38,45028
|29,70028
|7
|0,8
|Ilgaz (Çankırı)
|12:00:24 03-12-2024
|40,7925
|33,65806
|7
|1,5
|Battalgazi (Malatya)
|11:47:10 03-12-2024
|38,18944
|38,47389
|7
|1
|Soma (Manisa)
|11:43:01 03-12-2024
|39,09917
|27,55917
|7,2
|1,2
|GIRIT ADASI (AKDENIZ)
|11:10:53 03-12-2024
|35,4242
|23,2682
|20
|1,8
|Ege Denizi - [17.11 km] Dikili (İzmir)
|10:49:55 03-12-2024
|38,93444
|26,61778
|7
|1,8
|HASIRCILAR-BATTALGAZI (MALATYA)
|10:21:44 03-12-2024
|38,4842
|38,352
|26,7
|1,1
|Yeşilyurt (Malatya)
|10:21:38 03-12-2024
|38,22972
|38,21667
|7
|1,5
|KALAYCILAR-(BALIKESIR)
|09:39:07 03-12-2024
|39,665
|27,809
|5,4
|2,5
|Karesi (Balıkesir)
|09:39:06 03-12-2024
|39,66833
|27,83917
|13,88
|2,4
|Nilüfer (Bursa)
|09:26:26 03-12-2024
|40,19639
|28,97278
|7,07
|1,4
|NILUFER (BURSA)
|09:26:26 03-12-2024
|40,199
|28,9958
|5
|1,5
|Saimbeyli (Adana)
|09:09:31 03-12-2024
|37,85722
|36,14444
|15,59
|2,7
|DEGIRMENCIUSAGI-SAIMBEYLI (ADANA)
|09:09:31 03-12-2024
|37,836
|36,1665
|5,1
|2,6
|Saimbeyli (Adana)
|09:08:27 03-12-2024
|37,87444
|36,17528
|18,04
|2,1
|COKAK-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS)
|09:08:27 03-12-2024
|37,7452
|36,3158
|8,6
|2,2
|Battalgazi (Malatya)
|09:06:45 03-12-2024
|38,20722
|38,46778
|7
|1,1
|Saimbeyli (Adana)
|08:53:02 03-12-2024
|37,86278
|36,18667
|7
|1,4
|Larnaca (Güney Kıbrıs Rum Yönetimi)
|08:36:22 03-12-2024
|34,79111
|33,40167
|22,95
|2,1
|Köyceğiz (Muğla)
|08:13:11 03-12-2024
|36,89583
|28,49056
|6,62
|1,4
|Akçadağ (Malatya)
|08:09:05 03-12-2024
|38,345
|37,58361
|7
|1,4
|Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)
|07:56:49 03-12-2024
|37,49278
|37,00861
|7
|1,5
|GUZELYURT-(KAHRAMANMARAS)
|07:56:49 03-12-2024
|37,4955
|37,0275
|2,9
|1,5
|Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [19.31 km] Kuşadası (Aydın)
|07:35:39 03-12-2024
|37,82222
|27,02444
|7
|0,8
|Beypazarı (Ankara)
|07:31:29 03-12-2024
|40,23222
|31,72056
|6,92
|2,2
|Pazarcık (Kahramanmaraş)
|07:30:25 03-12-2024
|37,56778
|37,32639
|7
|2
|BUYUKNACAR-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)
|07:30:23 03-12-2024
|37,62
|37,3075
|5
|1,7
|Akdeniz - [77.15 km] Marmaris (Muğla)
|06:33:04 03-12-2024
|35,95694
|28,31528
|7,68
|1,7
|Battalgazi (Malatya)
|06:03:49 03-12-2024
|38,205
|38,58833
|7
|1,4
|Menteşe (Muğla)
|05:54:07 03-12-2024
|37,24389
|28,32472
|7
|1,3
|AKCAOVA-(MUGLA)
|05:54:07 03-12-2024
|37,2317
|28,3045
|1,5
|1,2
|Kale (Malatya)
|05:48:52 03-12-2024
|38,35333
|38,76944
|8,98
|1,7
|Nurhak (Kahramanmaraş)
|05:46:22 03-12-2024
|38,00389
|37,52472
|7
|1,5
|Merkez (Elazığ)
|05:38:30 03-12-2024
|38,52278
|39,07778
|6,79
|1
|Ilgaz (Çankırı)
|05:26:53 03-12-2024
|40,78722
|33,63639
|6,06
|1,7
|AHLATKOY-(CANKIRI)
|05:26:52 03-12-2024
|40,7935
|33,6188
|2,2
|1,9
|Nurhak (Kahramanmaraş)
|05:25:22 03-12-2024
|38
|37,50833
|6,99
|1,8
|TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS)
|05:25:21 03-12-2024
|38,032
|37,5292
|1,7
|1,8
|Çelikhan (Adıyaman)
|05:14:20 03-12-2024
|38,07694
|38,40972
|7,02
|1,2
|Pütürge (Malatya)
|04:52:46 03-12-2024
|38,21806
|38,70361
|7
|1,2
|Altıntaş (Kütahya)
|04:40:20 03-12-2024
|38,98583
|29,93889
|6,94
|1,1
|Elbistan (Kahramanmaraş)
|04:32:14 03-12-2024
|38,28667
|37,22222
|17,22
|1,2
|Saimbeyli (Adana)
|04:14:58 03-12-2024
|37,81028
|36,10194
|7,03
|1,5
|Ege Denizi - [82.11 km] Datça (Muğla)
|04:13:52 03-12-2024
|35,95583
|27,39028
|15,36
|2,7
|AKDENIZ
|04:13:51 03-12-2024
|36,0522
|27,183
|6,5
|2,9
|Hizan (Bitlis)
|04:02:04 03-12-2024
|38,27722
|42,40528
|7
|1,2
|Merkez (Bolu)
|03:43:35 03-12-2024
|40,85583
|31,61972
|7,34
|0,9
|Akçadağ (Malatya)
|03:39:14 03-12-2024
|38,25222
|37,74222
|7
|1,1
|Feke (Adana)
|03:31:45 03-12-2024
|37,80667
|36,09083
|7
|1,1
|Pütürge (Malatya)
|03:27:46 03-12-2024
|38,17139
|38,68611
|7
|1
|Kırıkhan (Hatay)
|03:10:26 03-12-2024
|36,42889
|36,41694
|7
|2,3
|KARADURMUSLU-KIRIKHAN (HATAY)
|03:10:25 03-12-2024
|36,4572
|36,383
|2,6
|2,2
|Saimbeyli (Adana)
|02:49:55 03-12-2024
|37,88944
|36,20972
|7
|1,2
|EYUPLU-SAIMBEYLI (ADANA)
|02:49:55 03-12-2024
|37,8925
|36,1428
|9,7
|1,4
|Saimbeyli (Adana)
|02:46:19 03-12-2024
|37,8875
|36,23333
|7
|1,5
|GURLESEN-SAIMBEYLI (ADANA)
|02:46:19 03-12-2024
|37,9175
|36,0528
|4,8
|1,4
|Elbistan (Kahramanmaraş)
|02:37:13 03-12-2024
|38,32306
|37,52944
|7,16
|1,6
|YUKARIULUPINAR-DARENDE (MALATYA)
|02:37:12 03-12-2024
|38,362
|37,562
|5
|1,5
|Saimbeyli (Adana)
|02:14:32 03-12-2024
|37,90889
|36,23917
|7
|1,2
|Gölmarmara (Manisa)
|02:12:03 03-12-2024
|38,70583
|27,87528
|7,02
|0,9
|Saimbeyli (Adana)
|02:04:14 03-12-2024
|37,85833
|36,1775
|7,19
|1
|KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
|Lokasyon
|Saat / Tarih
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Büyüklük
|Kozan (Adana)
|01:20:19 04-12-2024
|37,315
|35,77389
|17,79
|2,6
|AYVALI-IMAMOGLU (ADANA)
|01:20:17 04-12-2024
|37,2947
|35,7277
|1
|2,6
|Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [09.57 km] Menderes (İzmir)
|01:09:52 04-12-2024
|37,93583
|27,16861
|7
|1,5
|Onikişubat (Kahramanmaraş)
|00:59:06 04-12-2024
|37,77306
|36,55139
|7
|1,3
|Türkoğlu (Kahramanmaraş)
|00:43:20 04-12-2024
|37,29361
|36,79222
|7,26
|2,1
|BEYOGLU-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS)
|00:43:20 04-12-2024
|37,2798
|36,8025
|4,1
|2
|Merkez (Bitlis)
|00:29:30 04-12-2024
|38,30028
|42,34278
|17,74
|1,3
|Zara (Sivas)
|00:28:41 04-12-2024
|39,90194
|37,57972
|15,56
|1,2
|Antakya (Hatay)
|00:23:47 04-12-2024
|36,21861
|36,1775
|7,06
|1,3
|Altıeylül (Balıkesir)
|00:20:24 04-12-2024
|39,50778
|27,88944
|7
|1,2
|Göle (Ardahan)
|00:00:15 04-12-2024
|40,78861
|42,82111
|5,03
|1,3
|Merkez (Burdur)
|23:53:14 03-12-2024
|37,56389
|30,07083
|5,13
|1,1
|Yeşilova (Burdur)
|23:52:55 03-12-2024
|37,63639
|29,9475
|7,41
|1,2
|Germencik (Aydın)
|23:33:38 03-12-2024
|37,87472
|27,60139
|5,38
|1,1
|Ege Denizi - [30.02 km] Çeşme (İzmir)
|23:18:49 03-12-2024
|38,00806
|26,21
|12,37
|1,5
|EGE DENIZI
|23:18:47 03-12-2024
|37,941
|26,1398
|21,4
|1,4
|Saimbeyli (Adana)
|23:16:08 03-12-2024
|37,86306
|36,24472
|7,01
|1,1
|YUNANISTAN
|23:11:51 03-12-2024
|40,2685
|23,332
|5
|2,5
|YUNANISTAN
|23:11:01 03-12-2024
|40,1753
|23,2383
|5
|2,6
|Merkez (Elazığ)
|23:08:36 03-12-2024
|38,84028
|39,05778
|6,96
|1,4
|Ege Denizi - [42.42 km] Karaburun (İzmir)
|22:42:41 03-12-2024
|38,76861
|25,93778
|8,6
|2,4
|EGE DENIZI
|22:42:40 03-12-2024
|38,7647
|25,9295
|12,1
|2,7
|Pütürge (Malatya)
|22:42:05 03-12-2024
|38,19194
|38,70778
|7
|0,9
|Göksun (Kahramanmaraş)
|22:33:24 03-12-2024
|37,97722
|36,47778
|7,59
|1
|Yeşilyurt (Malatya)
|22:22:04 03-12-2024
|38,26944
|38,185
|7
|1,1
|Akseki (Antalya)
|22:09:12 03-12-2024
|36,96972
|31,87528
|19,19
|2,3
|CANAKPINAR-AKSEKI (ANTALYA)
|22:09:12 03-12-2024
|36,973
|31,8902
|5
|2,7
|Karaburun (İzmir)
|21:46:52 03-12-2024
|38,57333
|26,48806
|11,34
|1,9
|YAYLAKOY-KARABURUN (IZMIR)
|21:46:52 03-12-2024
|38,594
|26,444
|9,9
|2,2
|Akdeniz - [43.33 km] Kaş (Antalya)
|21:46:05 03-12-2024
|35,99389
|28,98639
|7,03
|1,5
|AKDENIZ
|21:46:05 03-12-2024
|36,0528
|29,0297
|5
|1,4
|Afşin (Kahramanmaraş)
|21:41:59 03-12-2024
|38,25389
|37,03694
|8,96
|1,6
|KUSKAYASI-AFSIN (KAHRAMANMARAS)
|21:41:59 03-12-2024
|38,2873
|37,0505
|2
|1,5
|Germencik (Aydın)
|21:41:44 03-12-2024
|37,88778
|27,58639
|7
|1,4
|ABDURRAHMANLAR-GERMENCIK (AYDIN)
|21:41:44 03-12-2024
|37,903
|27,568
|5,3
|1,7
|Göksun (Kahramanmaraş)
|21:30:39 03-12-2024
|38,12944
|36,50306
|7
|1,7
|YENIYAPAN-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|21:30:38 03-12-2024
|38,1513
|36,6188
|5
|1,4
|Feke (Adana)
|21:24:46 03-12-2024
|37,80833
|36,06306
|7,92
|1,2
|Saimbeyli (Adana)
|21:22:37 03-12-2024
|37,85417
|36,18806
|4,48
|2
|DEGIRMENCIUSAGI-SAIMBEYLI (ADANA)
|21:22:37 03-12-2024
|37,865
|36,1337
|5
|1,9
|Germencik (Aydın)
|21:12:00 03-12-2024
|37,88472
|27,58778
|7
|1,3
|Göksun (Kahramanmaraş)
|21:07:11 03-12-2024
|38,1
|36,49861
|5,45
|2,4
|CAMDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|21:07:11 03-12-2024
|38,1082
|36,538
|5,2
|2,5
|Doğanşehir (Malatya)
|21:06:57 03-12-2024
|38,16
|37,87528
|6,8
|1,5
|Battalgazi (Malatya)
|20:53:52 03-12-2024
|38,20667
|38,5925
|7
|1,3
|Sivrice (Elazığ)
|20:36:44 03-12-2024
|38,44389
|39,13389
|7
|1,5
|MOLLAALI-SIVRICE (ELAZIG)
|20:36:44 03-12-2024
|38,4923
|39,0998
|18,8
|1,4
|YAKUTIYE (ERZURUM)
|20:32:51 03-12-2024
|40,0037
|41,2835
|7,4
|1,8
|Yakutiye (Erzurum)
|20:32:50 03-12-2024
|39,975
|41,37083
|7
|1,6
|Merkez (Çankırı)
|20:22:25 03-12-2024
|40,76389
|33,61028
|6,02
|1,6
|ILISILIK-ILGAZ (CANKIRI)
|20:22:23 03-12-2024
|40,8272
|33,702
|5
|1,6
|Yayladere (Bingöl)
|20:16:06 03-12-2024
|39,24333
|40,17583
|6,78
|1,6
|CITAK-KARAKOCAN (ELAZIG)
|20:16:05 03-12-2024
|39,1243
|40,1585
|2,2
|2
|ABDURRAHMANLAR-GERMENCIK (AYDIN)
|20:11:46 03-12-2024
|37,9047
|27,5612
|8,1
|1,6
|Germencik (Aydın)
|20:11:45 03-12-2024
|37,87889
|27,58583
|7
|1,5
|Germencik (Aydın)
|20:01:43 03-12-2024
|37,88333
|27,58972
|7
|2,1
|ABDURRAHMANLAR-GERMENCIK (AYDIN)
|20:01:43 03-12-2024
|37,9005
|27,5608
|3,7
|2,1
|Germencik (Aydın)
|19:52:44 03-12-2024
|37,88889
|27,56167
|7
|2,4
|GERMENCIK (AYDIN)
|19:52:44 03-12-2024
|37,8753
|27,6212
|11,6
|2,2
|Germencik (Aydın)
|19:51:29 03-12-2024
|37,88278
|27,57667
|8,99
|4
|GERMENCIK (AYDIN)
|19:51:27 03-12-2024
|37,8743
|27,5878
|5
|3,9
|Germencik (Aydın)
|19:51:08 03-12-2024
|37,89111
|27,575
|7,02
|1,2
|HIDIRBEYLI-GERMENCIK (AYDIN)
|19:46:26 03-12-2024
|37,8895
|27,5923
|9,8
|1,6
|Kale (Malatya)
|19:42:25 03-12-2024
|38,3525
|38,71722
|11,79
|1,4
|Germencik (Aydın)
|19:23:42 03-12-2024
|37,88667
|27,58167
|9,08
|2,6
|HIDIRBEYLI-GERMENCIK (AYDIN)
|19:23:41 03-12-2024
|37,8822
|27,5775
|7,8
|2,7
|Sivrice (Elazığ)
|19:06:19 03-12-2024
|38,48833
|39,13333
|16,4
|2
|BALLICA-(ELAZIG)
|19:06:19 03-12-2024
|38,5543
|39,1887
|14
|1,8
|AKDENIZ
|19:03:04 03-12-2024
|35,0743
|27,8598
|12,5
|2,5
|COGULHAN-AFSIN (KAHRAMANMARAS)
|18:50:42 03-12-2024
|38,3277
|37,0565
|7,7
|1,7
|Afşin (Kahramanmaraş)
|18:50:41 03-12-2024
|38,275
|37,02333
|12,87
|1,5
|TUT (ADIYAMAN)
|18:15:34 03-12-2024
|37,8378
|37,9232
|9,2
|1,6
|Doğanşehir (Malatya)
|18:15:33 03-12-2024
|37,9125
|37,96
|7,2
|1,6
|Çerkeş (Çankırı)
|17:46:57 03-12-2024
|40,73639
|32,855
|6,2
|2,4
|YAKUPLAR-CERKES (CANKIRI)
|17:46:56 03-12-2024
|40,739
|32,863
|6,2
|2,3
|Doğanşehir (Malatya)
|17:24:22 03-12-2024
|38,03417
|37,67861
|7
|1,5
|BEGRE-DOGANSEHIR (MALATYA)
|17:24:21 03-12-2024
|38,0865
|37,6563
|7,5
|1,5
|Sivrice (Elazığ)
|16:59:38 03-12-2024
|38,43833
|39,2275
|7
|2,6
|ALINCIK-SIVRICE (ELAZIG)
|16:59:38 03-12-2024
|38,4643
|39,2368
|7,4
|2,7
|Aşkale (Erzurum)
|16:51:12 03-12-2024
|39,90611
|40,88833
|6,98
|1,6
|BAGIRSAK-ASKALE (ERZURUM)
|16:51:12 03-12-2024
|39,844
|40,906
|5,4
|1,5
|Yusufeli (Artvin)
|16:46:42 03-12-2024
|40,88389
|41,8175
|7,04
|1,3
|Arsuz (Hatay)
|16:42:49 03-12-2024
|36,30917
|35,94389
|6,78
|1,6
|Aladağ (Adana)
|16:34:18 03-12-2024
|37,60444
|35,06361
|7
|1
|Banaz (Uşak)
|16:28:48 03-12-2024
|38,67
|29,80778
|7,09
|0,8
|Doğanşehir (Malatya)
|16:12:13 03-12-2024
|38,11861
|37,85444
|5,99
|2,5
|TOPRAKTEPE-DOGANSEHIR (MALATYA)
|16:12:13 03-12-2024
|38,0992
|37,839
|5,4
|2,3
|Nurhak (Kahramanmaraş)
|16:03:10 03-12-2024
|38,01056
|37,50639
|6,92
|1,9
|NURHAK (KAHRAMANMARAS)
|16:03:10 03-12-2024
|38,0035
|37,4628
|8,9
|1,9
|Merkez (Sivas)
|15:45:44 03-12-2024
|39,64917
|37,3525
|7
|1,5
|Ulubey (Uşak)
|15:44:39 03-12-2024
|38,47667
|29,20278
|7
|0,9
|Ulubey (Uşak)
|15:42:58 03-12-2024
|38,4775
|29,13333
|7
|1,1
|Merkez (Kars)
|15:38:35 03-12-2024
|40,53556
|43,06
|7
|1,3
|Arguvan (Malatya)
|15:35:21 03-12-2024
|38,875
|38,2425
|7
|1,1
|Merkez (Kırklareli)
|15:17:11 03-12-2024
|41,90389
|27,31444
|6,7
|1,1
|Sivrice (Elazığ)
|14:57:18 03-12-2024
|38,36611
|39,1625
|7
|1,4
|YALICIFTLIK-MUDANYA (BURSA)
|14:13:00 03-12-2024
|40,4107
|28,6905
|12,7
|3,7
|Marmara Denizi - [03.86 km] Mudanya (Bursa)
|14:12:59 03-12-2024
|40,39167
|28,65333
|7,01
|3,6
|Pütürge (Malatya)
|14:03:56 03-12-2024
|38,17444
|38,70111
|12,01
|1,9
|BUYUKYAKA-YESILOVA (BURDUR)
|13:50:06 03-12-2024
|37,6398
|29,9018
|5
|2,4
|Pütürge (Malatya)
|13:41:07 03-12-2024
|38,28361
|38,79694
|7
|1,4
|Emet (Kütahya)
|13:39:21 03-12-2024
|39,37278
|29,27
|5,47
|1,3
|Battalgazi (Malatya)
|13:37:57 03-12-2024
|38,19111
|38,46389
|7
|1,2
|Eskipazar (Karabük)
|13:28:12 03-12-2024
|40,92278
|32,62111
|13,33
|1,1
|IGDIR-AKDENIZ (MERSIN)
|13:23:49 03-12-2024
|36,8557
|34,6772
|5
|1,8
|Battalgazi (Malatya)
|13:21:20 03-12-2024
|38,19889
|38,45861
|7
|1
|Tuşba (Van)
|13:19:15 03-12-2024
|38,90028
|43,56472
|17,54
|1,9
|YAKINCAK-MURADIYE (VAN)
|13:19:15 03-12-2024
|38,9777
|43,8038
|48,4
|2
|YANISLI-GULNAR (MERSIN)
|13:10:16 03-12-2024
|36,1252
|33,5293
|0
|0,9
|Merkez (Kırklareli)
|13:04:29 03-12-2024
|41,86444
|27,35333
|5,22
|1,1
|Haymana (Ankara)
|12:59:43 03-12-2024
|39,16417
|32,85
|7
|1,4
|YARUSAGI-SIVRICE (ELAZIG)
|12:55:13 03-12-2024
|38,4407
|38,976
|3,5
|1,5
|Baskil (Elazığ)
|12:55:12 03-12-2024
|38,40472
|38,91028
|16,43
|1,3
|Merkez (Adıyaman)
|12:52:01 03-12-2024
|37,93639
|38,28389
|7,02
|1,4
|GUZELKOY-DOGANSEHIR (MALATYA)
|12:51:56 03-12-2024
|38,0608
|38,0777
|25
|1,7
|BOZYERLER-BERGAMA (IZMIR)
|12:48:37 03-12-2024
|38,9563
|27,1005
|13,2
|1,7
|Bergama (İzmir)
|12:48:36 03-12-2024
|38,98528
|27,10472
|8,75
|1,5
|ULACLI-ARAPGIR (MALATYA)
|12:47:29 03-12-2024
|38,8705
|38,5548
|5
|1
|Yeşilyurt (Malatya)
|12:47:19 03-12-2024
|38,23111
|38,0775
|7
|1,6
|Seydişehir (Konya)
|12:34:10 03-12-2024
|37,33417
|31,83333
|7
|1,2
|MADENLI-SEYDISEHIR (KONYA)
|12:34:08 03-12-2024
|37,2828
|31,8815
|0
|1,5
|Pertek (Tunceli)
|12:31:14 03-12-2024
|38,88917
|39,50778
|7
|1,3
|SELIMIYE-OSMANELI (BILECIK)
|12:22:25 03-12-2024
|40,3217
|30,0505
|12,2
|1,6
|AGACPINAR-CEYHAN (ADANA)
|12:20:46 03-12-2024
|36,983
|35,7387
|5
|1
|Torbalı (İzmir)
|12:18:23 03-12-2024
|38,08389
|27,50806
|7
|1,1
|Çivril (Denizli)
|12:07:48 03-12-2024
|38,45028
|29,70028
|7
|0,8
|Ilgaz (Çankırı)
|12:00:24 03-12-2024
|40,7925
|33,65806
|7
|1,5
|Battalgazi (Malatya)
|11:47:10 03-12-2024
|38,18944
|38,47389
|7
|1
|Soma (Manisa)
|11:43:01 03-12-2024
|39,09917
|27,55917
|7,2
|1,2
|GIRIT ADASI (AKDENIZ)
|11:10:53 03-12-2024
|35,4242
|23,2682
|20
|1,8
|Ege Denizi - [17.11 km] Dikili (İzmir)
|10:49:55 03-12-2024
|38,93444
|26,61778
|7
|1,8
|HASIRCILAR-BATTALGAZI (MALATYA)
|10:21:44 03-12-2024
|38,4842
|38,352
|26,7
|1,1
|Yeşilyurt (Malatya)
|10:21:38 03-12-2024
|38,22972
|38,21667
|7
|1,5
|KALAYCILAR-(BALIKESIR)
|09:39:07 03-12-2024
|39,665
|27,809
|5,4
|2,5
|Karesi (Balıkesir)
|09:39:06 03-12-2024
|39,66833
|27,83917
|13,88
|2,4
|Nilüfer (Bursa)
|09:26:26 03-12-2024
|40,19639
|28,97278
|7,07
|1,4
|NILUFER (BURSA)
|09:26:26 03-12-2024
|40,199
|28,9958
|5
|1,5
|Saimbeyli (Adana)
|09:09:31 03-12-2024
|37,85722
|36,14444
|15,59
|2,7
|DEGIRMENCIUSAGI-SAIMBEYLI (ADANA)
|09:09:31 03-12-2024
|37,836
|36,1665
|5,1
|2,6
|Saimbeyli (Adana)
|09:08:27 03-12-2024
|37,87444
|36,17528
|18,04
|2,1
|COKAK-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS)
|09:08:27 03-12-2024
|37,7452
|36,3158
|8,6
|2,2
|Battalgazi (Malatya)
|09:06:45 03-12-2024
|38,20722
|38,46778
|7
|1,1
|Saimbeyli (Adana)
|08:53:02 03-12-2024
|37,86278
|36,18667
|7
|1,4
|Larnaca (Güney Kıbrıs Rum Yönetimi)
|08:36:22 03-12-2024
|34,79111
|33,40167
|22,95
|2,1
|Köyceğiz (Muğla)
|08:13:11 03-12-2024
|36,89583
|28,49056
|6,62
|1,4
|Akçadağ (Malatya)
|08:09:05 03-12-2024
|38,345
|37,58361
|7
|1,4
|Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)
|07:56:49 03-12-2024
|37,49278
|37,00861
|7
|1,5
|GUZELYURT-(KAHRAMANMARAS)
|07:56:49 03-12-2024
|37,4955
|37,0275
|2,9
|1,5
|Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [19.31 km] Kuşadası (Aydın)
|07:35:39 03-12-2024
|37,82222
|27,02444
|7
|0,8
|Beypazarı (Ankara)
|07:31:29 03-12-2024
|40,23222
|31,72056
|6,92
|2,2
|Pazarcık (Kahramanmaraş)
|07:30:25 03-12-2024
|37,56778
|37,32639
|7
|2
|BUYUKNACAR-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)
|07:30:23 03-12-2024
|37,62
|37,3075
|5
|1,7
|Akdeniz - [77.15 km] Marmaris (Muğla)
|06:33:04 03-12-2024
|35,95694
|28,31528
|7,68
|1,7
|Battalgazi (Malatya)
|06:03:49 03-12-2024
|38,205
|38,58833
|7
|1,4
|Menteşe (Muğla)
|05:54:07 03-12-2024
|37,24389
|28,32472
|7
|1,3
|AKCAOVA-(MUGLA)
|05:54:07 03-12-2024
|37,2317
|28,3045
|1,5
|1,2
|Kale (Malatya)
|05:48:52 03-12-2024
|38,35333
|38,76944
|8,98
|1,7
|Nurhak (Kahramanmaraş)
|05:46:22 03-12-2024
|38,00389
|37,52472
|7
|1,5
|Merkez (Elazığ)
|05:38:30 03-12-2024
|38,52278
|39,07778
|6,79
|1
|Ilgaz (Çankırı)
|05:26:53 03-12-2024
|40,78722
|33,63639
|6,06
|1,7
|AHLATKOY-(CANKIRI)
|05:26:52 03-12-2024
|40,7935
|33,6188
|2,2
|1,9
|Nurhak (Kahramanmaraş)
|05:25:22 03-12-2024
|38
|37,50833
|6,99
|1,8
|TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS)
|05:25:21 03-12-2024
|38,032
|37,5292
|1,7
|1,8
|Çelikhan (Adıyaman)
|05:14:20 03-12-2024
|38,07694
|38,40972
|7,02
|1,2
|Pütürge (Malatya)
|04:52:46 03-12-2024
|38,21806
|38,70361
|7
|1,2
|Altıntaş (Kütahya)
|04:40:20 03-12-2024
|38,98583
|29,93889
|6,94
|1,1
|Elbistan (Kahramanmaraş)
|04:32:14 03-12-2024
|38,28667
|37,22222
|17,22
|1,2
|Saimbeyli (Adana)
|04:14:58 03-12-2024
|37,81028
|36,10194
|7,03
|1,5
|Ege Denizi - [82.11 km] Datça (Muğla)
|04:13:52 03-12-2024
|35,95583
|27,39028
|15,36
|2,7
|AKDENIZ
|04:13:51 03-12-2024
|36,0522
|27,183
|6,5
|2,9
|Hizan (Bitlis)
|04:02:04 03-12-2024
|38,27722
|42,40528
|7
|1,2
|Merkez (Bolu)
|03:43:35 03-12-2024
|40,85583
|31,61972
|7,34
|0,9
|Akçadağ (Malatya)
|03:39:14 03-12-2024
|38,25222
|37,74222
|7
|1,1
|Feke (Adana)
|03:31:45 03-12-2024
|37,80667
|36,09083
|7
|1,1
|Pütürge (Malatya)
|03:27:46 03-12-2024
|38,17139
|38,68611
|7
|1
|Kırıkhan (Hatay)
|03:10:26 03-12-2024
|36,42889
|36,41694
|7
|2,3
|KARADURMUSLU-KIRIKHAN (HATAY)
|03:10:25 03-12-2024
|36,4572
|36,383
|2,6
|2,2
|Saimbeyli (Adana)
|02:49:55 03-12-2024
|37,88944
|36,20972
|7
|1,2
|EYUPLU-SAIMBEYLI (ADANA)
|02:49:55 03-12-2024
|37,8925
|36,1428
|9,7
|1,4
|Saimbeyli (Adana)
|02:46:19 03-12-2024
|37,8875
|36,23333
|7
|1,5
|GURLESEN-SAIMBEYLI (ADANA)
|02:46:19 03-12-2024
|37,9175
|36,0528
|4,8
|1,4
|Elbistan (Kahramanmaraş)
|02:37:13 03-12-2024
|38,32306
|37,52944
|7,16
|1,6
|YUKARIULUPINAR-DARENDE (MALATYA)
|02:37:12 03-12-2024
|38,362
|37,562
|5
|1,5
|Saimbeyli (Adana)
|02:14:32 03-12-2024
|37,90889
|36,23917
|7
|1,2
|Gölmarmara (Manisa)
|02:12:03 03-12-2024
|38,70583
|27,87528
|7,02
|0,9
|Saimbeyli (Adana)
|02:04:14 03-12-2024
|37,85833
|36,1775
|7,19
|1
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