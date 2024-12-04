Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 04 Aralık 2024

Son depremler...Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler.. 04 Aralık 2024 deprem son dakika haberleri haberin detayında...Artçı deprem mi oldu? Son deprem büyüklüğü ne kadar? Yakınımdaki depremler nelerdir? Anlık deprem mi oldu? Son dakika canlı deprem Türkiye haritası..Kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü ve AFAD deprem haberleri..İstanbul'da deprem mi oldu? Ankara'da deprem mi oldu? İzmir'de deprem mi oldu? Hangi illerde deprem oldu ve hissedildi? Bugün deprem mi oldu? Deprem ne zaman ve kaç şiddetinde oldu? En son hangi bölgede deprem oldu? Deprem haberleriyle ilgili en çok merak edilenlerin cevabı haberde..

Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 04 Aralık 2024

04 Aralık 2024 ve Kandilli son dakika listesi..

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Kozan (Adana) 01:20:19 04-12-2024 37,315 35,77389 17,79 2,6
AYVALI-IMAMOGLU (ADANA) 01:20:17 04-12-2024 37,2947 35,7277 1 2,6
Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [09.57 km] Menderes (İzmir) 01:09:52 04-12-2024 37,93583 27,16861 7 1,5
Onikişubat (Kahramanmaraş) 00:59:06 04-12-2024 37,77306 36,55139 7 1,3
Türkoğlu (Kahramanmaraş) 00:43:20 04-12-2024 37,29361 36,79222 7,26 2,1
BEYOGLU-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) 00:43:20 04-12-2024 37,2798 36,8025 4,1 2
Merkez (Bitlis) 00:29:30 04-12-2024 38,30028 42,34278 17,74 1,3
Zara (Sivas) 00:28:41 04-12-2024 39,90194 37,57972 15,56 1,2
Antakya (Hatay) 00:23:47 04-12-2024 36,21861 36,1775 7,06 1,3
Altıeylül (Balıkesir) 00:20:24 04-12-2024 39,50778 27,88944 7 1,2
Göle (Ardahan) 00:00:15 04-12-2024 40,78861 42,82111 5,03 1,3
Merkez (Burdur) 23:53:14 03-12-2024 37,56389 30,07083 5,13 1,1
Yeşilova (Burdur) 23:52:55 03-12-2024 37,63639 29,9475 7,41 1,2
Germencik (Aydın) 23:33:38 03-12-2024 37,87472 27,60139 5,38 1,1
Ege Denizi - [30.02 km] Çeşme (İzmir) 23:18:49 03-12-2024 38,00806 26,21 12,37 1,5
EGE DENIZI 23:18:47 03-12-2024 37,941 26,1398 21,4 1,4
Saimbeyli (Adana) 23:16:08 03-12-2024 37,86306 36,24472 7,01 1,1
YUNANISTAN 23:11:51 03-12-2024 40,2685 23,332 5 2,5
YUNANISTAN 23:11:01 03-12-2024 40,1753 23,2383 5 2,6
Merkez (Elazığ) 23:08:36 03-12-2024 38,84028 39,05778 6,96 1,4
Ege Denizi - [42.42 km] Karaburun (İzmir) 22:42:41 03-12-2024 38,76861 25,93778 8,6 2,4
EGE DENIZI 22:42:40 03-12-2024 38,7647 25,9295 12,1 2,7
Pütürge (Malatya) 22:42:05 03-12-2024 38,19194 38,70778 7 0,9
Göksun (Kahramanmaraş) 22:33:24 03-12-2024 37,97722 36,47778 7,59 1
Yeşilyurt (Malatya) 22:22:04 03-12-2024 38,26944 38,185 7 1,1
Akseki (Antalya) 22:09:12 03-12-2024 36,96972 31,87528 19,19 2,3
CANAKPINAR-AKSEKI (ANTALYA) 22:09:12 03-12-2024 36,973 31,8902 5 2,7
Karaburun (İzmir) 21:46:52 03-12-2024 38,57333 26,48806 11,34 1,9
YAYLAKOY-KARABURUN (IZMIR) 21:46:52 03-12-2024 38,594 26,444 9,9 2,2
Akdeniz - [43.33 km] Kaş (Antalya) 21:46:05 03-12-2024 35,99389 28,98639 7,03 1,5
AKDENIZ 21:46:05 03-12-2024 36,0528 29,0297 5 1,4
Afşin (Kahramanmaraş) 21:41:59 03-12-2024 38,25389 37,03694 8,96 1,6
KUSKAYASI-AFSIN (KAHRAMANMARAS) 21:41:59 03-12-2024 38,2873 37,0505 2 1,5
Germencik (Aydın) 21:41:44 03-12-2024 37,88778 27,58639 7 1,4
ABDURRAHMANLAR-GERMENCIK (AYDIN) 21:41:44 03-12-2024 37,903 27,568 5,3 1,7
Göksun (Kahramanmaraş) 21:30:39 03-12-2024 38,12944 36,50306 7 1,7
YENIYAPAN-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 21:30:38 03-12-2024 38,1513 36,6188 5 1,4
Feke (Adana) 21:24:46 03-12-2024 37,80833 36,06306 7,92 1,2
Saimbeyli (Adana) 21:22:37 03-12-2024 37,85417 36,18806 4,48 2
DEGIRMENCIUSAGI-SAIMBEYLI (ADANA) 21:22:37 03-12-2024 37,865 36,1337 5 1,9
Germencik (Aydın) 21:12:00 03-12-2024 37,88472 27,58778 7 1,3
Göksun (Kahramanmaraş) 21:07:11 03-12-2024 38,1 36,49861 5,45 2,4
CAMDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 21:07:11 03-12-2024 38,1082 36,538 5,2 2,5
Doğanşehir (Malatya) 21:06:57 03-12-2024 38,16 37,87528 6,8 1,5
Battalgazi (Malatya) 20:53:52 03-12-2024 38,20667 38,5925 7 1,3
Sivrice (Elazığ) 20:36:44 03-12-2024 38,44389 39,13389 7 1,5
MOLLAALI-SIVRICE (ELAZIG) 20:36:44 03-12-2024 38,4923 39,0998 18,8 1,4
YAKUTIYE (ERZURUM) 20:32:51 03-12-2024 40,0037 41,2835 7,4 1,8
Yakutiye (Erzurum) 20:32:50 03-12-2024 39,975 41,37083 7 1,6
Merkez (Çankırı) 20:22:25 03-12-2024 40,76389 33,61028 6,02 1,6
ILISILIK-ILGAZ (CANKIRI) 20:22:23 03-12-2024 40,8272 33,702 5 1,6
Yayladere (Bingöl) 20:16:06 03-12-2024 39,24333 40,17583 6,78 1,6
CITAK-KARAKOCAN (ELAZIG) 20:16:05 03-12-2024 39,1243 40,1585 2,2 2
ABDURRAHMANLAR-GERMENCIK (AYDIN) 20:11:46 03-12-2024 37,9047 27,5612 8,1 1,6
Germencik (Aydın) 20:11:45 03-12-2024 37,87889 27,58583 7 1,5
Germencik (Aydın) 20:01:43 03-12-2024 37,88333 27,58972 7 2,1
ABDURRAHMANLAR-GERMENCIK (AYDIN) 20:01:43 03-12-2024 37,9005 27,5608 3,7 2,1
Germencik (Aydın) 19:52:44 03-12-2024 37,88889 27,56167 7 2,4
GERMENCIK (AYDIN) 19:52:44 03-12-2024 37,8753 27,6212 11,6 2,2
Germencik (Aydın) 19:51:29 03-12-2024 37,88278 27,57667 8,99 4
GERMENCIK (AYDIN) 19:51:27 03-12-2024 37,8743 27,5878 5 3,9
Germencik (Aydın) 19:51:08 03-12-2024 37,89111 27,575 7,02 1,2
HIDIRBEYLI-GERMENCIK (AYDIN) 19:46:26 03-12-2024 37,8895 27,5923 9,8 1,6
Kale (Malatya) 19:42:25 03-12-2024 38,3525 38,71722 11,79 1,4
Germencik (Aydın) 19:23:42 03-12-2024 37,88667 27,58167 9,08 2,6
HIDIRBEYLI-GERMENCIK (AYDIN) 19:23:41 03-12-2024 37,8822 27,5775 7,8 2,7
Sivrice (Elazığ) 19:06:19 03-12-2024 38,48833 39,13333 16,4 2
BALLICA-(ELAZIG) 19:06:19 03-12-2024 38,5543 39,1887 14 1,8
AKDENIZ 19:03:04 03-12-2024 35,0743 27,8598 12,5 2,5
COGULHAN-AFSIN (KAHRAMANMARAS) 18:50:42 03-12-2024 38,3277 37,0565 7,7 1,7
Afşin (Kahramanmaraş) 18:50:41 03-12-2024 38,275 37,02333 12,87 1,5
TUT (ADIYAMAN) 18:15:34 03-12-2024 37,8378 37,9232 9,2 1,6
Doğanşehir (Malatya) 18:15:33 03-12-2024 37,9125 37,96 7,2 1,6
Çerkeş (Çankırı) 17:46:57 03-12-2024 40,73639 32,855 6,2 2,4
YAKUPLAR-CERKES (CANKIRI) 17:46:56 03-12-2024 40,739 32,863 6,2 2,3
Doğanşehir (Malatya) 17:24:22 03-12-2024 38,03417 37,67861 7 1,5
BEGRE-DOGANSEHIR (MALATYA) 17:24:21 03-12-2024 38,0865 37,6563 7,5 1,5
Sivrice (Elazığ) 16:59:38 03-12-2024 38,43833 39,2275 7 2,6
ALINCIK-SIVRICE (ELAZIG) 16:59:38 03-12-2024 38,4643 39,2368 7,4 2,7
Aşkale (Erzurum) 16:51:12 03-12-2024 39,90611 40,88833 6,98 1,6
BAGIRSAK-ASKALE (ERZURUM) 16:51:12 03-12-2024 39,844 40,906 5,4 1,5
Yusufeli (Artvin) 16:46:42 03-12-2024 40,88389 41,8175 7,04 1,3
Arsuz (Hatay) 16:42:49 03-12-2024 36,30917 35,94389 6,78 1,6
Aladağ (Adana) 16:34:18 03-12-2024 37,60444 35,06361 7 1
Banaz (Uşak) 16:28:48 03-12-2024 38,67 29,80778 7,09 0,8
Doğanşehir (Malatya) 16:12:13 03-12-2024 38,11861 37,85444 5,99 2,5
TOPRAKTEPE-DOGANSEHIR (MALATYA) 16:12:13 03-12-2024 38,0992 37,839 5,4 2,3
Nurhak (Kahramanmaraş) 16:03:10 03-12-2024 38,01056 37,50639 6,92 1,9
NURHAK (KAHRAMANMARAS) 16:03:10 03-12-2024 38,0035 37,4628 8,9 1,9
Merkez (Sivas) 15:45:44 03-12-2024 39,64917 37,3525 7 1,5
Ulubey (Uşak) 15:44:39 03-12-2024 38,47667 29,20278 7 0,9
Ulubey (Uşak) 15:42:58 03-12-2024 38,4775 29,13333 7 1,1
Merkez (Kars) 15:38:35 03-12-2024 40,53556 43,06 7 1,3
Arguvan (Malatya) 15:35:21 03-12-2024 38,875 38,2425 7 1,1
Merkez (Kırklareli) 15:17:11 03-12-2024 41,90389 27,31444 6,7 1,1
Sivrice (Elazığ) 14:57:18 03-12-2024 38,36611 39,1625 7 1,4
YALICIFTLIK-MUDANYA (BURSA) 14:13:00 03-12-2024 40,4107 28,6905 12,7 3,7
Marmara Denizi - [03.86 km] Mudanya (Bursa) 14:12:59 03-12-2024 40,39167 28,65333 7,01 3,6
Pütürge (Malatya) 14:03:56 03-12-2024 38,17444 38,70111 12,01 1,9
BUYUKYAKA-YESILOVA (BURDUR) 13:50:06 03-12-2024 37,6398 29,9018 5 2,4
Pütürge (Malatya) 13:41:07 03-12-2024 38,28361 38,79694 7 1,4
Emet (Kütahya) 13:39:21 03-12-2024 39,37278 29,27 5,47 1,3
Battalgazi (Malatya) 13:37:57 03-12-2024 38,19111 38,46389 7 1,2
Eskipazar (Karabük) 13:28:12 03-12-2024 40,92278 32,62111 13,33 1,1
IGDIR-AKDENIZ (MERSIN) 13:23:49 03-12-2024 36,8557 34,6772 5 1,8
Battalgazi (Malatya) 13:21:20 03-12-2024 38,19889 38,45861 7 1
Tuşba (Van) 13:19:15 03-12-2024 38,90028 43,56472 17,54 1,9
YAKINCAK-MURADIYE (VAN) 13:19:15 03-12-2024 38,9777 43,8038 48,4 2
YANISLI-GULNAR (MERSIN) 13:10:16 03-12-2024 36,1252 33,5293 0 0,9
Merkez (Kırklareli) 13:04:29 03-12-2024 41,86444 27,35333 5,22 1,1
Haymana (Ankara) 12:59:43 03-12-2024 39,16417 32,85 7 1,4
YARUSAGI-SIVRICE (ELAZIG) 12:55:13 03-12-2024 38,4407 38,976 3,5 1,5
Baskil (Elazığ) 12:55:12 03-12-2024 38,40472 38,91028 16,43 1,3
Merkez (Adıyaman) 12:52:01 03-12-2024 37,93639 38,28389 7,02 1,4
GUZELKOY-DOGANSEHIR (MALATYA) 12:51:56 03-12-2024 38,0608 38,0777 25 1,7
BOZYERLER-BERGAMA (IZMIR) 12:48:37 03-12-2024 38,9563 27,1005 13,2 1,7
Bergama (İzmir) 12:48:36 03-12-2024 38,98528 27,10472 8,75 1,5
ULACLI-ARAPGIR (MALATYA) 12:47:29 03-12-2024 38,8705 38,5548 5 1
Yeşilyurt (Malatya) 12:47:19 03-12-2024 38,23111 38,0775 7 1,6
Seydişehir (Konya) 12:34:10 03-12-2024 37,33417 31,83333 7 1,2
MADENLI-SEYDISEHIR (KONYA) 12:34:08 03-12-2024 37,2828 31,8815 0 1,5
Pertek (Tunceli) 12:31:14 03-12-2024 38,88917 39,50778 7 1,3
SELIMIYE-OSMANELI (BILECIK) 12:22:25 03-12-2024 40,3217 30,0505 12,2 1,6
AGACPINAR-CEYHAN (ADANA) 12:20:46 03-12-2024 36,983 35,7387 5 1
Torbalı (İzmir) 12:18:23 03-12-2024 38,08389 27,50806 7 1,1
Çivril (Denizli) 12:07:48 03-12-2024 38,45028 29,70028 7 0,8
Ilgaz (Çankırı) 12:00:24 03-12-2024 40,7925 33,65806 7 1,5
Battalgazi (Malatya) 11:47:10 03-12-2024 38,18944 38,47389 7 1
Soma (Manisa) 11:43:01 03-12-2024 39,09917 27,55917 7,2 1,2
GIRIT ADASI (AKDENIZ) 11:10:53 03-12-2024 35,4242 23,2682 20 1,8
Ege Denizi - [17.11 km] Dikili (İzmir) 10:49:55 03-12-2024 38,93444 26,61778 7 1,8
HASIRCILAR-BATTALGAZI (MALATYA) 10:21:44 03-12-2024 38,4842 38,352 26,7 1,1
Yeşilyurt (Malatya) 10:21:38 03-12-2024 38,22972 38,21667 7 1,5
KALAYCILAR-(BALIKESIR) 09:39:07 03-12-2024 39,665 27,809 5,4 2,5
Karesi (Balıkesir) 09:39:06 03-12-2024 39,66833 27,83917 13,88 2,4
Nilüfer (Bursa) 09:26:26 03-12-2024 40,19639 28,97278 7,07 1,4
NILUFER (BURSA) 09:26:26 03-12-2024 40,199 28,9958 5 1,5
Saimbeyli (Adana) 09:09:31 03-12-2024 37,85722 36,14444 15,59 2,7
DEGIRMENCIUSAGI-SAIMBEYLI (ADANA) 09:09:31 03-12-2024 37,836 36,1665 5,1 2,6
Saimbeyli (Adana) 09:08:27 03-12-2024 37,87444 36,17528 18,04 2,1
COKAK-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) 09:08:27 03-12-2024 37,7452 36,3158 8,6 2,2
Battalgazi (Malatya) 09:06:45 03-12-2024 38,20722 38,46778 7 1,1
Saimbeyli (Adana) 08:53:02 03-12-2024 37,86278 36,18667 7 1,4
Larnaca (Güney Kıbrıs Rum Yönetimi) 08:36:22 03-12-2024 34,79111 33,40167 22,95 2,1
Köyceğiz (Muğla) 08:13:11 03-12-2024 36,89583 28,49056 6,62 1,4
Akçadağ (Malatya) 08:09:05 03-12-2024 38,345 37,58361 7 1,4
Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) 07:56:49 03-12-2024 37,49278 37,00861 7 1,5
GUZELYURT-(KAHRAMANMARAS) 07:56:49 03-12-2024 37,4955 37,0275 2,9 1,5
Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [19.31 km] Kuşadası (Aydın) 07:35:39 03-12-2024 37,82222 27,02444 7 0,8
Beypazarı (Ankara) 07:31:29 03-12-2024 40,23222 31,72056 6,92 2,2
Pazarcık (Kahramanmaraş) 07:30:25 03-12-2024 37,56778 37,32639 7 2
BUYUKNACAR-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) 07:30:23 03-12-2024 37,62 37,3075 5 1,7
Akdeniz - [77.15 km] Marmaris (Muğla) 06:33:04 03-12-2024 35,95694 28,31528 7,68 1,7
Battalgazi (Malatya) 06:03:49 03-12-2024 38,205 38,58833 7 1,4
Menteşe (Muğla) 05:54:07 03-12-2024 37,24389 28,32472 7 1,3
AKCAOVA-(MUGLA) 05:54:07 03-12-2024 37,2317 28,3045 1,5 1,2
Kale (Malatya) 05:48:52 03-12-2024 38,35333 38,76944 8,98 1,7
Nurhak (Kahramanmaraş) 05:46:22 03-12-2024 38,00389 37,52472 7 1,5
Merkez (Elazığ) 05:38:30 03-12-2024 38,52278 39,07778 6,79 1
Ilgaz (Çankırı) 05:26:53 03-12-2024 40,78722 33,63639 6,06 1,7
AHLATKOY-(CANKIRI) 05:26:52 03-12-2024 40,7935 33,6188 2,2 1,9
Nurhak (Kahramanmaraş) 05:25:22 03-12-2024 38 37,50833 6,99 1,8
TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) 05:25:21 03-12-2024 38,032 37,5292 1,7 1,8
Çelikhan (Adıyaman) 05:14:20 03-12-2024 38,07694 38,40972 7,02 1,2
Pütürge (Malatya) 04:52:46 03-12-2024 38,21806 38,70361 7 1,2
Altıntaş (Kütahya) 04:40:20 03-12-2024 38,98583 29,93889 6,94 1,1
Elbistan (Kahramanmaraş) 04:32:14 03-12-2024 38,28667 37,22222 17,22 1,2
Saimbeyli (Adana) 04:14:58 03-12-2024 37,81028 36,10194 7,03 1,5
Ege Denizi - [82.11 km] Datça (Muğla) 04:13:52 03-12-2024 35,95583 27,39028 15,36 2,7
AKDENIZ 04:13:51 03-12-2024 36,0522 27,183 6,5 2,9
Hizan (Bitlis) 04:02:04 03-12-2024 38,27722 42,40528 7 1,2
Merkez (Bolu) 03:43:35 03-12-2024 40,85583 31,61972 7,34 0,9
Akçadağ (Malatya) 03:39:14 03-12-2024 38,25222 37,74222 7 1,1
Feke (Adana) 03:31:45 03-12-2024 37,80667 36,09083 7 1,1
Pütürge (Malatya) 03:27:46 03-12-2024 38,17139 38,68611 7 1
Kırıkhan (Hatay) 03:10:26 03-12-2024 36,42889 36,41694 7 2,3
KARADURMUSLU-KIRIKHAN (HATAY) 03:10:25 03-12-2024 36,4572 36,383 2,6 2,2
Saimbeyli (Adana) 02:49:55 03-12-2024 37,88944 36,20972 7 1,2
EYUPLU-SAIMBEYLI (ADANA) 02:49:55 03-12-2024 37,8925 36,1428 9,7 1,4
Saimbeyli (Adana) 02:46:19 03-12-2024 37,8875 36,23333 7 1,5
GURLESEN-SAIMBEYLI (ADANA) 02:46:19 03-12-2024 37,9175 36,0528 4,8 1,4
Elbistan (Kahramanmaraş) 02:37:13 03-12-2024 38,32306 37,52944 7,16 1,6
YUKARIULUPINAR-DARENDE (MALATYA) 02:37:12 03-12-2024 38,362 37,562 5 1,5
Saimbeyli (Adana) 02:14:32 03-12-2024 37,90889 36,23917 7 1,2
Gölmarmara (Manisa) 02:12:03 03-12-2024 38,70583 27,87528 7,02 0,9
Saimbeyli (Adana) 02:04:14 03-12-2024 37,85833 36,1775 7,19 1
KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Kozan (Adana) 01:20:19 04-12-2024 37,315 35,77389 17,79 2,6
AYVALI-IMAMOGLU (ADANA) 01:20:17 04-12-2024 37,2947 35,7277 1 2,6
Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [09.57 km] Menderes (İzmir) 01:09:52 04-12-2024 37,93583 27,16861 7 1,5
Onikişubat (Kahramanmaraş) 00:59:06 04-12-2024 37,77306 36,55139 7 1,3
Türkoğlu (Kahramanmaraş) 00:43:20 04-12-2024 37,29361 36,79222 7,26 2,1
BEYOGLU-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) 00:43:20 04-12-2024 37,2798 36,8025 4,1 2
Merkez (Bitlis) 00:29:30 04-12-2024 38,30028 42,34278 17,74 1,3
Zara (Sivas) 00:28:41 04-12-2024 39,90194 37,57972 15,56 1,2
Antakya (Hatay) 00:23:47 04-12-2024 36,21861 36,1775 7,06 1,3
Altıeylül (Balıkesir) 00:20:24 04-12-2024 39,50778 27,88944 7 1,2
Göle (Ardahan) 00:00:15 04-12-2024 40,78861 42,82111 5,03 1,3
Merkez (Burdur) 23:53:14 03-12-2024 37,56389 30,07083 5,13 1,1
Yeşilova (Burdur) 23:52:55 03-12-2024 37,63639 29,9475 7,41 1,2
Germencik (Aydın) 23:33:38 03-12-2024 37,87472 27,60139 5,38 1,1
Ege Denizi - [30.02 km] Çeşme (İzmir) 23:18:49 03-12-2024 38,00806 26,21 12,37 1,5
EGE DENIZI 23:18:47 03-12-2024 37,941 26,1398 21,4 1,4
Saimbeyli (Adana) 23:16:08 03-12-2024 37,86306 36,24472 7,01 1,1
YUNANISTAN 23:11:51 03-12-2024 40,2685 23,332 5 2,5
YUNANISTAN 23:11:01 03-12-2024 40,1753 23,2383 5 2,6
Merkez (Elazığ) 23:08:36 03-12-2024 38,84028 39,05778 6,96 1,4
Ege Denizi - [42.42 km] Karaburun (İzmir) 22:42:41 03-12-2024 38,76861 25,93778 8,6 2,4
EGE DENIZI 22:42:40 03-12-2024 38,7647 25,9295 12,1 2,7
Pütürge (Malatya) 22:42:05 03-12-2024 38,19194 38,70778 7 0,9
Göksun (Kahramanmaraş) 22:33:24 03-12-2024 37,97722 36,47778 7,59 1
Yeşilyurt (Malatya) 22:22:04 03-12-2024 38,26944 38,185 7 1,1
Akseki (Antalya) 22:09:12 03-12-2024 36,96972 31,87528 19,19 2,3
CANAKPINAR-AKSEKI (ANTALYA) 22:09:12 03-12-2024 36,973 31,8902 5 2,7
Karaburun (İzmir) 21:46:52 03-12-2024 38,57333 26,48806 11,34 1,9
YAYLAKOY-KARABURUN (IZMIR) 21:46:52 03-12-2024 38,594 26,444 9,9 2,2
Akdeniz - [43.33 km] Kaş (Antalya) 21:46:05 03-12-2024 35,99389 28,98639 7,03 1,5
AKDENIZ 21:46:05 03-12-2024 36,0528 29,0297 5 1,4
Afşin (Kahramanmaraş) 21:41:59 03-12-2024 38,25389 37,03694 8,96 1,6
KUSKAYASI-AFSIN (KAHRAMANMARAS) 21:41:59 03-12-2024 38,2873 37,0505 2 1,5
Germencik (Aydın) 21:41:44 03-12-2024 37,88778 27,58639 7 1,4
ABDURRAHMANLAR-GERMENCIK (AYDIN) 21:41:44 03-12-2024 37,903 27,568 5,3 1,7
Göksun (Kahramanmaraş) 21:30:39 03-12-2024 38,12944 36,50306 7 1,7
YENIYAPAN-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 21:30:38 03-12-2024 38,1513 36,6188 5 1,4
Feke (Adana) 21:24:46 03-12-2024 37,80833 36,06306 7,92 1,2
Saimbeyli (Adana) 21:22:37 03-12-2024 37,85417 36,18806 4,48 2
DEGIRMENCIUSAGI-SAIMBEYLI (ADANA) 21:22:37 03-12-2024 37,865 36,1337 5 1,9
Germencik (Aydın) 21:12:00 03-12-2024 37,88472 27,58778 7 1,3
Göksun (Kahramanmaraş) 21:07:11 03-12-2024 38,1 36,49861 5,45 2,4
CAMDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 21:07:11 03-12-2024 38,1082 36,538 5,2 2,5
Doğanşehir (Malatya) 21:06:57 03-12-2024 38,16 37,87528 6,8 1,5
Battalgazi (Malatya) 20:53:52 03-12-2024 38,20667 38,5925 7 1,3
Sivrice (Elazığ) 20:36:44 03-12-2024 38,44389 39,13389 7 1,5
MOLLAALI-SIVRICE (ELAZIG) 20:36:44 03-12-2024 38,4923 39,0998 18,8 1,4
YAKUTIYE (ERZURUM) 20:32:51 03-12-2024 40,0037 41,2835 7,4 1,8
Yakutiye (Erzurum) 20:32:50 03-12-2024 39,975 41,37083 7 1,6
Merkez (Çankırı) 20:22:25 03-12-2024 40,76389 33,61028 6,02 1,6
ILISILIK-ILGAZ (CANKIRI) 20:22:23 03-12-2024 40,8272 33,702 5 1,6
Yayladere (Bingöl) 20:16:06 03-12-2024 39,24333 40,17583 6,78 1,6
CITAK-KARAKOCAN (ELAZIG) 20:16:05 03-12-2024 39,1243 40,1585 2,2 2
ABDURRAHMANLAR-GERMENCIK (AYDIN) 20:11:46 03-12-2024 37,9047 27,5612 8,1 1,6
Germencik (Aydın) 20:11:45 03-12-2024 37,87889 27,58583 7 1,5
Germencik (Aydın) 20:01:43 03-12-2024 37,88333 27,58972 7 2,1
ABDURRAHMANLAR-GERMENCIK (AYDIN) 20:01:43 03-12-2024 37,9005 27,5608 3,7 2,1
Germencik (Aydın) 19:52:44 03-12-2024 37,88889 27,56167 7 2,4
GERMENCIK (AYDIN) 19:52:44 03-12-2024 37,8753 27,6212 11,6 2,2
Germencik (Aydın) 19:51:29 03-12-2024 37,88278 27,57667 8,99 4
GERMENCIK (AYDIN) 19:51:27 03-12-2024 37,8743 27,5878 5 3,9
Germencik (Aydın) 19:51:08 03-12-2024 37,89111 27,575 7,02 1,2
HIDIRBEYLI-GERMENCIK (AYDIN) 19:46:26 03-12-2024 37,8895 27,5923 9,8 1,6
Kale (Malatya) 19:42:25 03-12-2024 38,3525 38,71722 11,79 1,4
Germencik (Aydın) 19:23:42 03-12-2024 37,88667 27,58167 9,08 2,6
HIDIRBEYLI-GERMENCIK (AYDIN) 19:23:41 03-12-2024 37,8822 27,5775 7,8 2,7
Sivrice (Elazığ) 19:06:19 03-12-2024 38,48833 39,13333 16,4 2
BALLICA-(ELAZIG) 19:06:19 03-12-2024 38,5543 39,1887 14 1,8
AKDENIZ 19:03:04 03-12-2024 35,0743 27,8598 12,5 2,5
COGULHAN-AFSIN (KAHRAMANMARAS) 18:50:42 03-12-2024 38,3277 37,0565 7,7 1,7
Afşin (Kahramanmaraş) 18:50:41 03-12-2024 38,275 37,02333 12,87 1,5
TUT (ADIYAMAN) 18:15:34 03-12-2024 37,8378 37,9232 9,2 1,6
Doğanşehir (Malatya) 18:15:33 03-12-2024 37,9125 37,96 7,2 1,6
Çerkeş (Çankırı) 17:46:57 03-12-2024 40,73639 32,855 6,2 2,4
YAKUPLAR-CERKES (CANKIRI) 17:46:56 03-12-2024 40,739 32,863 6,2 2,3
Doğanşehir (Malatya) 17:24:22 03-12-2024 38,03417 37,67861 7 1,5
BEGRE-DOGANSEHIR (MALATYA) 17:24:21 03-12-2024 38,0865 37,6563 7,5 1,5
Sivrice (Elazığ) 16:59:38 03-12-2024 38,43833 39,2275 7 2,6
ALINCIK-SIVRICE (ELAZIG) 16:59:38 03-12-2024 38,4643 39,2368 7,4 2,7
Aşkale (Erzurum) 16:51:12 03-12-2024 39,90611 40,88833 6,98 1,6
BAGIRSAK-ASKALE (ERZURUM) 16:51:12 03-12-2024 39,844 40,906 5,4 1,5
Yusufeli (Artvin) 16:46:42 03-12-2024 40,88389 41,8175 7,04 1,3
Arsuz (Hatay) 16:42:49 03-12-2024 36,30917 35,94389 6,78 1,6
Aladağ (Adana) 16:34:18 03-12-2024 37,60444 35,06361 7 1
Banaz (Uşak) 16:28:48 03-12-2024 38,67 29,80778 7,09 0,8
Doğanşehir (Malatya) 16:12:13 03-12-2024 38,11861 37,85444 5,99 2,5
TOPRAKTEPE-DOGANSEHIR (MALATYA) 16:12:13 03-12-2024 38,0992 37,839 5,4 2,3
Nurhak (Kahramanmaraş) 16:03:10 03-12-2024 38,01056 37,50639 6,92 1,9
NURHAK (KAHRAMANMARAS) 16:03:10 03-12-2024 38,0035 37,4628 8,9 1,9
Merkez (Sivas) 15:45:44 03-12-2024 39,64917 37,3525 7 1,5
Ulubey (Uşak) 15:44:39 03-12-2024 38,47667 29,20278 7 0,9
Ulubey (Uşak) 15:42:58 03-12-2024 38,4775 29,13333 7 1,1
Merkez (Kars) 15:38:35 03-12-2024 40,53556 43,06 7 1,3
Arguvan (Malatya) 15:35:21 03-12-2024 38,875 38,2425 7 1,1
Merkez (Kırklareli) 15:17:11 03-12-2024 41,90389 27,31444 6,7 1,1
Sivrice (Elazığ) 14:57:18 03-12-2024 38,36611 39,1625 7 1,4
YALICIFTLIK-MUDANYA (BURSA) 14:13:00 03-12-2024 40,4107 28,6905 12,7 3,7
Marmara Denizi - [03.86 km] Mudanya (Bursa) 14:12:59 03-12-2024 40,39167 28,65333 7,01 3,6
Pütürge (Malatya) 14:03:56 03-12-2024 38,17444 38,70111 12,01 1,9
BUYUKYAKA-YESILOVA (BURDUR) 13:50:06 03-12-2024 37,6398 29,9018 5 2,4
Pütürge (Malatya) 13:41:07 03-12-2024 38,28361 38,79694 7 1,4
Emet (Kütahya) 13:39:21 03-12-2024 39,37278 29,27 5,47 1,3
Battalgazi (Malatya) 13:37:57 03-12-2024 38,19111 38,46389 7 1,2
Eskipazar (Karabük) 13:28:12 03-12-2024 40,92278 32,62111 13,33 1,1
IGDIR-AKDENIZ (MERSIN) 13:23:49 03-12-2024 36,8557 34,6772 5 1,8
Battalgazi (Malatya) 13:21:20 03-12-2024 38,19889 38,45861 7 1
Tuşba (Van) 13:19:15 03-12-2024 38,90028 43,56472 17,54 1,9
YAKINCAK-MURADIYE (VAN) 13:19:15 03-12-2024 38,9777 43,8038 48,4 2
YANISLI-GULNAR (MERSIN) 13:10:16 03-12-2024 36,1252 33,5293 0 0,9
Merkez (Kırklareli) 13:04:29 03-12-2024 41,86444 27,35333 5,22 1,1
Haymana (Ankara) 12:59:43 03-12-2024 39,16417 32,85 7 1,4
YARUSAGI-SIVRICE (ELAZIG) 12:55:13 03-12-2024 38,4407 38,976 3,5 1,5
Baskil (Elazığ) 12:55:12 03-12-2024 38,40472 38,91028 16,43 1,3
Merkez (Adıyaman) 12:52:01 03-12-2024 37,93639 38,28389 7,02 1,4
GUZELKOY-DOGANSEHIR (MALATYA) 12:51:56 03-12-2024 38,0608 38,0777 25 1,7
BOZYERLER-BERGAMA (IZMIR) 12:48:37 03-12-2024 38,9563 27,1005 13,2 1,7
Bergama (İzmir) 12:48:36 03-12-2024 38,98528 27,10472 8,75 1,5
ULACLI-ARAPGIR (MALATYA) 12:47:29 03-12-2024 38,8705 38,5548 5 1
Yeşilyurt (Malatya) 12:47:19 03-12-2024 38,23111 38,0775 7 1,6
Seydişehir (Konya) 12:34:10 03-12-2024 37,33417 31,83333 7 1,2
MADENLI-SEYDISEHIR (KONYA) 12:34:08 03-12-2024 37,2828 31,8815 0 1,5
Pertek (Tunceli) 12:31:14 03-12-2024 38,88917 39,50778 7 1,3
SELIMIYE-OSMANELI (BILECIK) 12:22:25 03-12-2024 40,3217 30,0505 12,2 1,6
AGACPINAR-CEYHAN (ADANA) 12:20:46 03-12-2024 36,983 35,7387 5 1
Torbalı (İzmir) 12:18:23 03-12-2024 38,08389 27,50806 7 1,1
Çivril (Denizli) 12:07:48 03-12-2024 38,45028 29,70028 7 0,8
Ilgaz (Çankırı) 12:00:24 03-12-2024 40,7925 33,65806 7 1,5
Battalgazi (Malatya) 11:47:10 03-12-2024 38,18944 38,47389 7 1
Soma (Manisa) 11:43:01 03-12-2024 39,09917 27,55917 7,2 1,2
GIRIT ADASI (AKDENIZ) 11:10:53 03-12-2024 35,4242 23,2682 20 1,8
Ege Denizi - [17.11 km] Dikili (İzmir) 10:49:55 03-12-2024 38,93444 26,61778 7 1,8
HASIRCILAR-BATTALGAZI (MALATYA) 10:21:44 03-12-2024 38,4842 38,352 26,7 1,1
Yeşilyurt (Malatya) 10:21:38 03-12-2024 38,22972 38,21667 7 1,5
KALAYCILAR-(BALIKESIR) 09:39:07 03-12-2024 39,665 27,809 5,4 2,5
Karesi (Balıkesir) 09:39:06 03-12-2024 39,66833 27,83917 13,88 2,4
Nilüfer (Bursa) 09:26:26 03-12-2024 40,19639 28,97278 7,07 1,4
NILUFER (BURSA) 09:26:26 03-12-2024 40,199 28,9958 5 1,5
Saimbeyli (Adana) 09:09:31 03-12-2024 37,85722 36,14444 15,59 2,7
DEGIRMENCIUSAGI-SAIMBEYLI (ADANA) 09:09:31 03-12-2024 37,836 36,1665 5,1 2,6
Saimbeyli (Adana) 09:08:27 03-12-2024 37,87444 36,17528 18,04 2,1
COKAK-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) 09:08:27 03-12-2024 37,7452 36,3158 8,6 2,2
Battalgazi (Malatya) 09:06:45 03-12-2024 38,20722 38,46778 7 1,1
Saimbeyli (Adana) 08:53:02 03-12-2024 37,86278 36,18667 7 1,4
Larnaca (Güney Kıbrıs Rum Yönetimi) 08:36:22 03-12-2024 34,79111 33,40167 22,95 2,1
Köyceğiz (Muğla) 08:13:11 03-12-2024 36,89583 28,49056 6,62 1,4
Akçadağ (Malatya) 08:09:05 03-12-2024 38,345 37,58361 7 1,4
Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) 07:56:49 03-12-2024 37,49278 37,00861 7 1,5
GUZELYURT-(KAHRAMANMARAS) 07:56:49 03-12-2024 37,4955 37,0275 2,9 1,5
Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [19.31 km] Kuşadası (Aydın) 07:35:39 03-12-2024 37,82222 27,02444 7 0,8
Beypazarı (Ankara) 07:31:29 03-12-2024 40,23222 31,72056 6,92 2,2
Pazarcık (Kahramanmaraş) 07:30:25 03-12-2024 37,56778 37,32639 7 2
BUYUKNACAR-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) 07:30:23 03-12-2024 37,62 37,3075 5 1,7
Akdeniz - [77.15 km] Marmaris (Muğla) 06:33:04 03-12-2024 35,95694 28,31528 7,68 1,7
Battalgazi (Malatya) 06:03:49 03-12-2024 38,205 38,58833 7 1,4
Menteşe (Muğla) 05:54:07 03-12-2024 37,24389 28,32472 7 1,3
AKCAOVA-(MUGLA) 05:54:07 03-12-2024 37,2317 28,3045 1,5 1,2
Kale (Malatya) 05:48:52 03-12-2024 38,35333 38,76944 8,98 1,7
Nurhak (Kahramanmaraş) 05:46:22 03-12-2024 38,00389 37,52472 7 1,5
Merkez (Elazığ) 05:38:30 03-12-2024 38,52278 39,07778 6,79 1
Ilgaz (Çankırı) 05:26:53 03-12-2024 40,78722 33,63639 6,06 1,7
AHLATKOY-(CANKIRI) 05:26:52 03-12-2024 40,7935 33,6188 2,2 1,9
Nurhak (Kahramanmaraş) 05:25:22 03-12-2024 38 37,50833 6,99 1,8
TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) 05:25:21 03-12-2024 38,032 37,5292 1,7 1,8
Çelikhan (Adıyaman) 05:14:20 03-12-2024 38,07694 38,40972 7,02 1,2
Pütürge (Malatya) 04:52:46 03-12-2024 38,21806 38,70361 7 1,2
Altıntaş (Kütahya) 04:40:20 03-12-2024 38,98583 29,93889 6,94 1,1
Elbistan (Kahramanmaraş) 04:32:14 03-12-2024 38,28667 37,22222 17,22 1,2
Saimbeyli (Adana) 04:14:58 03-12-2024 37,81028 36,10194 7,03 1,5
Ege Denizi - [82.11 km] Datça (Muğla) 04:13:52 03-12-2024 35,95583 27,39028 15,36 2,7
AKDENIZ 04:13:51 03-12-2024 36,0522 27,183 6,5 2,9
Hizan (Bitlis) 04:02:04 03-12-2024 38,27722 42,40528 7 1,2
Merkez (Bolu) 03:43:35 03-12-2024 40,85583 31,61972 7,34 0,9
Akçadağ (Malatya) 03:39:14 03-12-2024 38,25222 37,74222 7 1,1
Feke (Adana) 03:31:45 03-12-2024 37,80667 36,09083 7 1,1
Pütürge (Malatya) 03:27:46 03-12-2024 38,17139 38,68611 7 1
Kırıkhan (Hatay) 03:10:26 03-12-2024 36,42889 36,41694 7 2,3
KARADURMUSLU-KIRIKHAN (HATAY) 03:10:25 03-12-2024 36,4572 36,383 2,6 2,2
Saimbeyli (Adana) 02:49:55 03-12-2024 37,88944 36,20972 7 1,2
EYUPLU-SAIMBEYLI (ADANA) 02:49:55 03-12-2024 37,8925 36,1428 9,7 1,4
Saimbeyli (Adana) 02:46:19 03-12-2024 37,8875 36,23333 7 1,5
GURLESEN-SAIMBEYLI (ADANA) 02:46:19 03-12-2024 37,9175 36,0528 4,8 1,4
Elbistan (Kahramanmaraş) 02:37:13 03-12-2024 38,32306 37,52944 7,16 1,6
YUKARIULUPINAR-DARENDE (MALATYA) 02:37:12 03-12-2024 38,362 37,562 5 1,5
Saimbeyli (Adana) 02:14:32 03-12-2024 37,90889 36,23917 7 1,2
Gölmarmara (Manisa) 02:12:03 03-12-2024 38,70583 27,87528 7,02 0,9
Saimbeyli (Adana) 02:04:14 03-12-2024 37,85833 36,1775 7,19 1

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