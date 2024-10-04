Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 04 Ekim 2024
Son depremler...Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler.. 04 Ekim 2024 deprem son dakika haberleri haberin detayında...Artçı deprem mi oldu? Son deprem büyüklüğü ne kadar? Yakınımdaki depremler nelerdir? Anlık deprem mi oldu? Son dakika canlı deprem Türkiye haritası..Kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü ve AFAD deprem haberleri..İstanbul'da deprem mi oldu? Ankara'da deprem mi oldu? İzmir'de deprem mi oldu? Hangi illerde deprem oldu ve hissedildi? Bugün deprem mi oldu? Deprem ne zaman ve kaç şiddetinde oldu? En son hangi bölgede deprem oldu? Deprem haberleriyle ilgili en çok merak edilenlerin cevabı haberde..
04 Ekim 2024 son dakika AFAD son depremler ve Kandilli son dakika deprem listesi..
|AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
|Lokasyon
|Saat / Tarih
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Büyüklük
|Feke (Adana)
|22:17:32 03-10-2024
|37,78417
|36,04361
|7
|1,4
|Pazarcık (Kahramanmaraş)
|21:49:37 03-10-2024
|37,55722
|37,2925
|7
|1,7
|Beypazarı (Ankara)
|21:36:46 03-10-2024
|40,19167
|31,70694
|29,6
|2,2
|Akdeniz
|21:17:15 03-10-2024
|34,92528
|25,61889
|5,7
|3,2
|Ezine (Çanakkale)
|20:38:07 03-10-2024
|39,6875
|26,38028
|12,94
|1,4
|Nurdağı (Gaziantep)
|20:36:41 03-10-2024
|37,19389
|36,95139
|7
|1,3
|Ege Denizi - [17.77 km] Datça (Muğla)
|20:16:54 03-10-2024
|36,80611
|27,30472
|7
|1,9
|Ege Denizi, Midilli Adası (Lesvos) - [28.32 km] Ayvacık (Çanakkale)
|19:37:29 03-10-2024
|39,23861
|26,21167
|7
|1,5
|Ula (Muğla)
|19:00:41 03-10-2024
|37,1
|28,42972
|7
|1,4
|Nurhak (Kahramanmaraş)
|18:51:59 03-10-2024
|38,02167
|37,41694
|6,7
|1,4
|Ege Denizi - [94.73 km] Bodrum (Muğla)
|17:43:50 03-10-2024
|36,79056
|26,23056
|8,2
|2,1
|Acıpayam (Denizli)
|17:23:16 03-10-2024
|37,29167
|29,34667
|7
|1,2
|Ege Denizi - [96.54 km] Bodrum (Muğla)
|16:23:52 03-10-2024
|36,84444
|26,19417
|7
|2,1
|Pütürge (Malatya)
|16:14:11 03-10-2024
|38,21833
|38,69917
|7
|1,6
|Sivrice (Elazığ)
|16:01:59 03-10-2024
|38,38556
|39,06889
|7
|2
|Pütürge (Malatya)
|15:53:05 03-10-2024
|38,22222
|38,80361
|13,5
|1,1
|Hekimhan (Malatya)
|14:52:52 03-10-2024
|38,82472
|37,99111
|15,13
|1,2
|Pütürge (Malatya)
|14:41:58 03-10-2024
|38,2225
|38,70556
|7,04
|1,9
|Selçuklu (Konya)
|14:29:19 03-10-2024
|38,09194
|32,605
|7,04
|1,3
|Merkez (Elazığ)
|14:02:14 03-10-2024
|38,73472
|39,21889
|1,54
|1,1
|Sincik (Adıyaman)
|13:56:45 03-10-2024
|38,11972
|38,52444
|12,49
|1,7
|Mustafakemalpaşa (Bursa)
|13:31:01 03-10-2024
|40,05667
|28,61083
|11,93
|1,8
|Merkez (Osmaniye)
|13:11:23 03-10-2024
|37,125
|36,18889
|7
|2,9
|Hisarcık (Kütahya)
|13:10:36 03-10-2024
|39,21472
|29,26306
|8,14
|1,1
|Bigadiç (Balıkesir)
|12:45:46 03-10-2024
|39,50111
|28,15361
|7
|1
|Çelebi (Kırıkkale)
|12:30:26 03-10-2024
|39,47278
|33,51028
|7,01
|1,4
|Çelebi (Kırıkkale)
|12:27:23 03-10-2024
|39,45139
|33,39861
|7
|1,1
|İslahiye (Gaziantep)
|12:09:34 03-10-2024
|36,95667
|36,775
|7
|2,4
|Tavşanlı (Kütahya)
|11:19:02 03-10-2024
|39,61667
|29,44833
|7
|1,3
|Kemalpaşa (İzmir)
|11:14:30 03-10-2024
|38,45111
|27,67028
|10,67
|1,6
|Doğanşehir (Malatya)
|10:57:57 03-10-2024
|38,09528
|37,84056
|4,3
|1,8
|Bigadiç (Balıkesir)
|10:44:30 03-10-2024
|39,45
|28,14833
|11,45
|1,8
|Akdeniz - [79.38 km] Marmaris (Muğla)
|07:58:29 03-10-2024
|35,94611
|28,36056
|7
|2,2
|Ilgın (Konya)
|07:33:17 03-10-2024
|38,13417
|32,00361
|7
|1,7
|Kelkit (Gümüşhane)
|06:51:12 03-10-2024
|39,93583
|39,64
|7,03
|1,7
|Kelkit (Gümüşhane)
|06:45:55 03-10-2024
|39,93861
|39,65556
|12,29
|1,4
|Yazıhan (Malatya)
|06:44:56 03-10-2024
|38,55528
|38,02639
|7
|1,6
|Yeşilyurt (Malatya)
|06:13:28 03-10-2024
|38,19139
|38,12
|7
|1,1
|Hani (Diyarbakır)
|05:56:05 03-10-2024
|38,54333
|40,3975
|17,01
|1,4
|Kangal (Sivas)
|05:27:47 03-10-2024
|39,04361
|37,42139
|7,04
|1,7
|Ege Denizi - [46.48 km] Karaburun (İzmir)
|05:23:26 03-10-2024
|38,92222
|25,99278
|10,77
|1,3
|Hani (Diyarbakır)
|05:18:41 03-10-2024
|38,55139
|40,37333
|6,09
|3,5
|Doğanşehir (Malatya)
|05:15:28 03-10-2024
|38,07278
|37,65417
|7
|1,1
|Kozan (Adana)
|04:53:01 03-10-2024
|37,63806
|35,87861
|7
|2,2
|Çelikhan (Adıyaman)
|04:43:00 03-10-2024
|38,07444
|38,37417
|6,56
|0,8
|Çan (Çanakkale)
|04:32:01 03-10-2024
|40,03028
|27,05361
|7,3
|1,1
|Akdeniz - [109.18 km] Datça (Muğla)
|04:31:23 03-10-2024
|35,71278
|27,53028
|8,2
|2,2
|Arapgir (Malatya)
|04:23:16 03-10-2024
|39,02472
|38,62222
|7,01
|1,6
|Marmara Denizi - [04.74 km] Şarköy (Tekirdağ)
|04:09:30 03-10-2024
|40,75639
|27,38833
|8,26
|1
|Keban (Elazığ)
|03:43:16 03-10-2024
|38,66389
|38,86056
|6,96
|1,1
|Van Gölü - [06.51 km] Tuşba (Van)
|03:39:17 03-10-2024
|38,92306
|43,47389
|7
|2,2
|KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
|Lokasyon
|Saat / Tarih
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Büyüklük
|CAMDERE-KOZAN (ADANA)
|23:29:34 03-10-2024
|37,681
|35,8382
|13,6
|1,6
|SARICALAR-SELCUKLU (KONYA)
|23:15:48 03-10-2024
|38,098
|32,6172
|10,7
|1,3
|BIRKENT-CEYHAN (ADANA)
|22:28:07 03-10-2024
|37,183
|36,0325
|8,5
|1,6
|DEGIRMENCIUSAGI-SAIMBEYLI (ADANA)
|22:17:32 03-10-2024
|37,8312
|36,1532
|9,8
|1,2
|CULLUUSAGI-KOZAN (ADANA)
|21:58:13 03-10-2024
|37,6648
|35,8725
|5,4
|1,7
|SOGUTLU-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)
|21:49:37 03-10-2024
|37,504
|37,2163
|5,4
|1,6
|SEKLI-BEYPAZARI (ANKARA)
|21:36:44 03-10-2024
|40,1877
|31,7348
|1,8
|2,4
|GIRIT ADASI (AKDENIZ)
|21:17:14 03-10-2024
|34,8675
|25,4903
|24,8
|2,9
|YAYLACIK-EZINE (CANAKKALE)
|20:38:07 03-10-2024
|39,6893
|26,2928
|6,5
|1,4
|GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)
|20:16:53 03-10-2024
|36,8268
|27,3582
|9,4
|2,2
|MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)
|19:37:29 03-10-2024
|39,2383
|26,164
|8,8
|1,8
|GULAGZI-(MUGLA)
|19:00:39 03-10-2024
|37,1385
|28,3538
|12,2
|1,8
|AKDENIZ
|17:43:49 03-10-2024
|36,8093
|26,297
|10,1
|2,5
|EGRIKAVAK-(AYDIN)
|16:41:58 03-10-2024
|37,9477
|28,0043
|5,4
|0,8
|AKDENIZ
|16:23:53 03-10-2024
|36,8572
|26,2623
|6,3
|2,2
|DEREBOYNU-SIVRICE (ELAZIG)
|16:01:59 03-10-2024
|38,4427
|39,1373
|3
|2
|IPEKYOLU-HEKIMHAN (MALATYA)
|14:52:49 03-10-2024
|38,7095
|38,011
|5
|1,8
|GECITLI-SINCIK (ADIYAMAN)
|13:56:45 03-10-2024
|38,141
|38,5503
|5,4
|1,7
|ORHANGAZI (BURSA)
|13:51:30 03-10-2024
|40,4828
|29,2975
|0
|1,1
|YANISLI-GULNAR (MERSIN)
|13:35:16 03-10-2024
|36,1248
|33,5312
|0
|1,6
|DEMIRCILER-(BOLU)
|13:27:39 03-10-2024
|40,6988
|31,6878
|0
|0,9
|KIRMITLI-(OSMANIYE)
|13:11:22 03-10-2024
|37,1358
|36,1338
|5
|2,6
|CAKMAKLAR-AYVACIK (CANAKKALE)
|13:07:07 03-10-2024
|39,6685
|26,3672
|9,6
|1,5
|TATIK-KAMAN (KIRSEHIR)
|12:30:26 03-10-2024
|39,4355
|33,4885
|5,6
|1,8
|CAKIRLAR-(KAHRAMANMARAS)
|12:27:30 03-10-2024
|37,486
|36,8925
|0
|1,2
|GIRIT ADASI (AKDENIZ)
|11:33:22 03-10-2024
|36,1923
|24,7178
|5
|2,2
|YUCEBAG-MAZIDAGI (MARDIN)
|11:30:11 03-10-2024
|37,5955
|40,4403
|5
|1,7
|TUNCBILEK-TAVSANLI (KUTAHYA)
|11:19:02 03-10-2024
|39,6378
|29,4383
|0
|1,5
|SARILAR-KEMALPASA (IZMIR)
|11:14:29 03-10-2024
|38,4328
|27,6483
|21,9
|1,6
|CUMHURIYET-YESILYURT (MALATYA)
|10:57:56 03-10-2024
|38,2542
|38,0458
|21,1
|1,7
|OZGOREN-BIGADIC (BALIKESIR)
|10:44:29 03-10-2024
|39,4383
|28,1757
|3,4
|2
|ORDEKKOY-AFSIN (KAHRAMANMARAS)
|09:05:26 03-10-2024
|38,188
|36,8727
|6,8
|1,6
|GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)
|08:43:08 03-10-2024
|34,8397
|24,9142
|6
|2,8
|AKDENIZ
|07:58:30 03-10-2024
|36,0648
|28,3228
|5
|2,3
|BARAKMUSLU-ILGIN (KONYA)
|07:33:17 03-10-2024
|38,121
|32,0595
|2,5
|1,9
|COMLECIK-KELKIT (GUMUSHANE)
|06:51:12 03-10-2024
|39,9365
|39,6858
|7,6
|2,2
|COMLECIK-KELKIT (GUMUSHANE)
|06:45:55 03-10-2024
|39,943
|39,6787
|5,4
|2,1
|KALEDIBI-HANI (DIYARBAKIR)
|05:56:04 03-10-2024
|38,556
|40,3837
|7,1
|1,6
|YENIKOY-KANGAL (SIVAS)
|05:27:46 03-10-2024
|39,0327
|37,4757
|5
|1,8
|MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI)
|05:23:26 03-10-2024
|38,9382
|26,013
|7,7
|1,5
|KALEDIBI-HANI (DIYARBAKIR)
|05:18:40 03-10-2024
|38,5355
|40,3965
|5,6
|3,3
|KARABUCAK-KOZAN (ADANA)
|04:53:00 03-10-2024
|37,6442
|35,8805
|5
|2,3
|HUGTAS-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|04:32:49 03-10-2024
|37,9827
|36,4032
|16,2
|1,1
|HACILAR-CAN (CANAKKALE)
|04:31:59 03-10-2024
|40,0487
|27,116
|18,1
|1,2
|AKDENIZ
|04:31:26 03-10-2024
|35,8282
|27,5663
|4,5
|2,4
|BADEMLI-AGIN (ELAZIG)
|04:23:16 03-10-2024
|39,0067
|38,6502
|8,4
|1,5
|UCMAKDERE-SARKOY (TEKIRDAG)
|04:09:29 03-10-2024
|40,7847
|27,4062
|16,4
|1,4
|ALTIYAKA-KEBAN (ELAZIG)
|03:43:15 03-10-2024
|38,6747
|38,8658
|19,3
|1,2
|VAN GOLU
|03:39:16 03-10-2024
|38,9092
|43,4293
|5
|2,4
|YASSICALI-KOZAN (ADANA)
|02:08:07 03-10-2024
|37,3853
|35,8315
|23,9
|1,4
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