Son depremler...Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler.. 04 Ekim 2025 deprem son dakika haberleri haberin detayında...Artçı deprem mi oldu? Son deprem büyüklüğü ne kadar? Yakınımdaki depremler nelerdir? Anlık deprem mi oldu? Son dakika canlı deprem Türkiye haritası..Kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü ve AFAD deprem haberleri..İstanbul'da deprem mi oldu? Ankara'da deprem mi oldu? İzmir'de deprem mi oldu? Hangi illerde deprem oldu ve hissedildi? Bugün deprem mi oldu? Deprem ne zaman ve kaç şiddetinde oldu? En son hangi bölgede deprem oldu? Deprem haberleriyle ilgili en çok merak edilenlerin cevabı haberde..

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) 03:15:08 04-10-2025 39,2202 29,0105 15,4 1,2
Simav (Kütahya) 03:15:08 04-10-2025 39,20583 29,0325 12,38 1,1
Simav (Kütahya) 03:13:38 04-10-2025 39,20833 29,005 13,77 0,9
Ege Denizi - [71.61 km] Karaburun (İzmir) 03:10:55 04-10-2025 38,75167 25,58611 9,22 2,3
EGE DENIZI 03:10:53 04-10-2025 38,7202 25,5625 12,6 2,6
Sındırgı (Balıkesir) 03:07:29 04-10-2025 39,2175 28,14444 11,91 1,8
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:07:28 04-10-2025 39,196 28,1263 8,3 2
Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [03.66 km] Kuşadası (Aydın) 03:02:10 04-10-2025 37,88833 27,23528 7 1,2
SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:54:29 04-10-2025 39,2123 27,9862 12,6 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 02:54:29 04-10-2025 39,24306 28,10278 6,96 1,3
Simav (Kütahya) 02:51:30 04-10-2025 39,22333 28,97 5,89 0,8
Simav (Kütahya) 02:47:03 04-10-2025 39,28 28,85111 6,57 1,1
YENILER-SIMAV (KUTAHYA) 02:47:02 04-10-2025 39,2317 28,9278 18 1,4
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:42:57 04-10-2025 39,1495 28,1363 5,2 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 02:42:57 04-10-2025 39,16694 28,15139 7 2
Doğanşehir (Malatya) 02:38:19 04-10-2025 37,95972 38,08333 7 0,9
Simav (Kütahya) 02:37:31 04-10-2025 39,19 28,93361 4,08 1,1
EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) 02:37:30 04-10-2025 39,1782 28,9955 16,3 1,2
Simav (Kütahya) 02:35:56 04-10-2025 39,15444 28,93389 10,03 0,9
HIDIRDIVAN-SIMAV (KUTAHYA) 02:35:55 04-10-2025 38,995 28,99 18,7 0,8
Simav (Kütahya) 02:28:03 04-10-2025 39,21667 29,005 11,09 1,1
KARAKOCA-SIMAV (KUTAHYA) 02:28:01 04-10-2025 39,2778 28,9673 13,9 1,3
Van Gölü - [01.75 km] Tuşba (Van) 02:27:05 04-10-2025 38,77306 43,25667 7 0,9
KAYGANLI-AKHISAR (MANISA) 02:24:18 04-10-2025 39,1473 28,0007 5 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 02:24:17 04-10-2025 39,21694 28,17333 7 1,1
Simav (Kütahya) 02:22:46 04-10-2025 39,17194 28,98083 11,72 1,1
EFIR-SIMAV (KUTAHYA) 02:22:43 04-10-2025 39,2033 28,7858 15,7 1,2
Seydikemer (Muğla) 02:18:36 04-10-2025 36,74861 29,37778 7 1,1
Simav (Kütahya) 02:16:49 04-10-2025 39,20056 28,95528 9,09 0,9
AHLATLICESME-SIMAV (KUTAHYA) 02:16:48 04-10-2025 39,1487 29,0327 12,5 1,2
Bodrum (Muğla) 02:12:52 04-10-2025 37,03472 27,61833 7 1,4
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:07:01 04-10-2025 39,21 28,0812 8,2 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 02:07:01 04-10-2025 39,225 28,1 6,99 1,4
Simav (Kütahya) 01:48:13 04-10-2025 39,21667 29,00694 7,86 1
KARACAOREN-SIMAV (KUTAHYA) 01:48:12 04-10-2025 39,184 29,0092 10,4 1,4
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 01:42:02 04-10-2025 39,2262 29,0083 10,7 1,1
Simav (Kütahya) 01:42:02 04-10-2025 39,23389 29,01167 10,56 0,9
Hekimhan (Malatya) 01:38:25 04-10-2025 38,76222 37,98583 10,6 1,4
MARMARA DENIZI 01:23:32 04-10-2025 40,7777 27,968 11 3,3
Marmara Denizi - [18.36 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ) 01:23:32 04-10-2025 40,80083 27,94833 11,83 3,1
Simav (Kütahya) 01:21:05 04-10-2025 39,26806 29,01139 7,51 1,1
YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA) 01:21:03 04-10-2025 39,2938 28,9715 19,5 1,2
Simav (Kütahya) 01:20:09 04-10-2025 39,25056 29,01861 11,36 0,8
KIBRIS-DEGIRMENLIK 01:18:17 04-10-2025 35,232 33,6047 19,2 1,8
Larnaca (Güney Kıbrıs Rum Yönetimi) 01:18:14 04-10-2025 35,05639 33,70528 55,6 2
Simav (Kütahya) 01:03:57 04-10-2025 39,23111 29,00667 8,93 1,2
INKAYA-SIMAV (KUTAHYA) 01:03:54 04-10-2025 39,3682 28,9067 5 1,6
Hekimhan (Malatya) 01:02:35 04-10-2025 38,75472 37,955 7,17 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 00:58:41 04-10-2025 39,10833 28,23556 6,96 1,1
Hekimhan (Malatya) 00:57:54 04-10-2025 38,7425 38,04806 7 1,3
Hekimhan (Malatya) 00:57:13 04-10-2025 38,75694 37,99667 8,15 1,5
DUMLU-HEKIMHAN (MALATYA) 00:57:12 04-10-2025 38,791 37,959 7,5 1,7
Hekimhan (Malatya) 00:55:43 04-10-2025 38,77278 38,04389 7,01 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 00:55:42 04-10-2025 39,18972 28,17694 6,97 1,3
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:55:41 04-10-2025 39,1807 28,1202 4,6 1,4
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:48:38 04-10-2025 39,1852 28,1677 11,5 2,4
Sındırgı (Balıkesir) 00:48:38 04-10-2025 39,20861 28,18528 7 2,2
MARMARA DENIZI 00:44:43 04-10-2025 40,8003 27,9412 9,4 2,2
Marmara Denizi - [16.89 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ) 00:44:43 04-10-2025 40,81389 27,955 7,03 2,1
EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) 00:38:18 04-10-2025 39,22 29,0178 11,9 0,9
Simav (Kütahya) 00:38:17 04-10-2025 39,245 28,945 10,65 1
Sındırgı (Balıkesir) 00:33:31 04-10-2025 39,19861 28,21306 7,04 0,9
BUYUKCAMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 00:28:59 04-10-2025 37,8732 36,4292 7,8 1,5
Onikişubat (Kahramanmaraş) 00:28:58 04-10-2025 37,88694 36,49278 7,07 1,6
Pütürge (Malatya) 00:25:19 04-10-2025 38,15333 38,65583 6,96 0,8
Çaygören Barajı - [02.06 km] Sındırgı (Balıkesir) 00:18:40 04-10-2025 39,25472 28,23917 7 1,1
Ekinözü (Kahramanmaraş) 00:15:25 04-10-2025 38,10194 37,18778 7 1
EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) 00:14:10 04-10-2025 39,215 28,982 11,6 1,1
Simav (Kütahya) 00:14:09 04-10-2025 39,25028 28,87917 4,05 1,1
EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) 00:09:13 04-10-2025 39,1773 28,9882 4,1 1,6
Simav (Kütahya) 00:09:12 04-10-2025 39,21361 29,0225 8,34 1,5
KUMARLI-(KAHRAMANMARAS) 00:06:52 04-10-2025 37,8313 36,4872 5,4 2
Onikişubat (Kahramanmaraş) 00:06:51 04-10-2025 37,87583 36,48194 7 2
EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) 00:03:02 04-10-2025 39,2108 28,9822 13,2 1
Simav (Kütahya) 00:03:01 04-10-2025 39,25556 28,90528 7,18 1
Sındırgı (Balıkesir) 23:52:17 03-10-2025 39,25306 28,11028 7 1,5
ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:52:17 03-10-2025 39,2218 28,0558 7,8 1,6
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 23:50:22 03-10-2025 39,2313 28,9698 10,8 2
Simav (Kütahya) 23:50:21 03-10-2025 39,24056 28,975 11,98 1,9
Simav (Kütahya) 23:43:31 03-10-2025 39,275 28,94639 6,93 1,3
Simav (Kütahya) 23:37:52 03-10-2025 39,22694 29,00944 12,55 1,8
DEMIRCI-SIMAV (KUTAHYA) 23:37:52 03-10-2025 39,0902 28,904 19,8 1,5
Simav (Kütahya) 23:35:48 03-10-2025 39,23194 28,99972 8,56 1,4
EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) 23:35:48 03-10-2025 39,1935 28,9935 16 1,4
Simav (Kütahya) 23:32:15 03-10-2025 39,24556 28,97222 7,04 1
TOKAT-HISARCIK (KUTAHYA) 23:32:15 03-10-2025 39,1768 29,1062 16,3 1,1
Simav (Kütahya) 23:25:38 03-10-2025 39,26889 28,94417 7,51 1,6
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 23:25:38 03-10-2025 39,2403 28,9767 14,8 1,6
HAMZABEY-SIMAV (KUTAHYA) 23:24:25 03-10-2025 39,2117 28,9312 10,8 1,1
Simav (Kütahya) 23:24:24 03-10-2025 39,25944 28,96056 10,74 1,1
Simav (Kütahya) 23:20:25 03-10-2025 39,23167 29,00361 11,83 1,7
EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) 23:20:25 03-10-2025 39,2233 29,0212 10,6 1,9
Biga (Çanakkale) 23:17:14 03-10-2025 40,26806 27,50444 7 1,3
DISBUDAK-GONEN (BALIKESIR) 23:17:13 03-10-2025 40,2538 27,5138 11 1,6
Marmara Denizi - [17.50 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ) 22:52:00 03-10-2025 40,80833 27,95833 7,79 1,6
MARMARA DENIZI 22:52:00 03-10-2025 40,7872 27,9607 10,5 1,8
KUMARLI-(KAHRAMANMARAS) 22:45:00 03-10-2025 37,8512 36,4652 5,9 2,5
Göksun (Kahramanmaraş) 22:44:59 03-10-2025 37,85556 36,46083 7 2,4
Sındırgı (Balıkesir) 22:38:28 03-10-2025 39,21417 28,15944 6,99 1,4
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:38:28 03-10-2025 39,197 28,1805 10,2 1,6
Bigadiç (Balıkesir) 22:31:17 03-10-2025 39,36 28,08944 16,95 1,8
YURUCEKLER-BIGADIC (BALIKESIR) 22:31:17 03-10-2025 39,336 28,0722 7,7 2
Sındırgı (Balıkesir) 22:10:52 03-10-2025 39,17444 28,14472 7 1,1
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:10:51 03-10-2025 39,1733 28,2163 5 1,1
Türkoğlu (Kahramanmaraş) 21:58:02 03-10-2025 37,31806 37,03056 7,47 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 21:51:55 03-10-2025 39,27278 28,085 7 1
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:51:54 03-10-2025 39,1652 28,1655 13,4 1
Sındırgı (Balıkesir) 21:48:51 03-10-2025 39,26917 28,09139 6,97 0,9
Sındırgı (Balıkesir) 21:47:36 03-10-2025 39,25667 28,12722 7 1
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:47:35 03-10-2025 39,1922 28,1265 10,3 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 21:36:59 03-10-2025 39,15806 28,17278 7 1
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:36:59 03-10-2025 39,1567 28,1732 9,4 1,3
SOFULAR-CAMELI (DENIZLI) 21:33:06 03-10-2025 37,0088 29,3493 5 1,6
Çameli (Denizli) 21:33:05 03-10-2025 36,90111 29,20028 7 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 21:31:30 03-10-2025 39,15806 28,18806 8,05 1,6
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:31:29 03-10-2025 39,152 28,1645 10,2 1,9
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 21:29:15 03-10-2025 39,2465 28,9847 10,8 1,8
Simav (Kütahya) 21:29:14 03-10-2025 39,28111 28,95972 7,1 1,8
BEYDAGI-(MALATYA) 21:18:55 03-10-2025 38,2555 38,4467 13,7 1,6
Battalgazi (Malatya) 21:18:54 03-10-2025 38,24139 38,48778 16,04 1,6
AKYARLAR-BODRUM (MUGLA) 21:17:17 03-10-2025 36,939 27,2885 13,3 1,4
Ege Denizi - [05.60 km] Bodrum (Muğla) 21:17:16 03-10-2025 36,92306 27,26222 8,74 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 21:08:17 03-10-2025 39,18028 28,11 7 1,2
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:08:17 03-10-2025 39,1708 28,135 5,3 1,2
Simav (Kütahya) 21:05:11 03-10-2025 39,22528 29,01833 11,39 1,2
GOKCEDERE-NURDAGI (GAZIANTEP) 20:59:58 03-10-2025 37,1655 36,6882 5,1 1,8
Nurdağı (Gaziantep) 20:59:57 03-10-2025 37,17083 36,67722 7 1,9
Göksun (Kahramanmaraş) 20:51:07 03-10-2025 37,8575 36,43472 7,29 1,5
Gürün (Sivas) 20:41:45 03-10-2025 38,84389 37,34028 7,45 1,1
Simav (Kütahya) 20:36:24 03-10-2025 39,25722 28,98972 8,88 1,2
YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA) 20:36:24 03-10-2025 39,2585 29,0113 5,4 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 20:35:06 03-10-2025 39,15694 28,17778 8,64 1,1
Kazımkarabekir (Karaman) 20:33:25 03-10-2025 37,29 33,02639 9,6 1,8
KARALGAZI-KAZIMKARABEKIR (KARAMAN) 20:33:25 03-10-2025 37,292 33,0193 7,4 1,9
Simav (Kütahya) 20:23:26 03-10-2025 39,205 28,90139 7 1,3
KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) 20:23:25 03-10-2025 39,2553 29,0483 5 1
Simav (Kütahya) 20:20:26 03-10-2025 39,30306 28,91111 7 1,2
Simav (Kütahya) 20:20:08 03-10-2025 39,18722 29,0275 13,52 0,9
Simav (Kütahya) 20:12:23 03-10-2025 39,20611 29,01833 11,15 1,2
Simav (Kütahya) 20:11:48 03-10-2025 39,32417 28,92833 7,15 1,1
Simav (Kütahya) 20:10:46 03-10-2025 39,17111 28,99056 10,73 1,3
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 20:10:44 03-10-2025 39,2337 28,9663 11,2 1,4
Doğanşehir (Malatya) 20:08:37 03-10-2025 37,96222 38,08806 7 1,3
MARMARA DENIZI 20:04:07 03-10-2025 40,8005 27,8992 5,4 1,6
Marmara Denizi - [17.85 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ) 19:59:20 03-10-2025 40,80583 27,97667 7 2
MARMARA DENIZI 19:59:20 03-10-2025 40,7833 27,9705 2 2,1
Simav (Kütahya) 19:57:08 03-10-2025 39,18806 28,93361 13,25 1,5
KARACAOREN-SIMAV (KUTAHYA) 19:57:08 03-10-2025 39,1922 29,0752 11,3 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 19:49:50 03-10-2025 39,17667 28,15472 6,99 1,2
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 19:49:49 03-10-2025 39,1552 28,0932 16,6 1,3
Simav (Kütahya) 19:42:03 03-10-2025 39,24472 28,93528 7,07 1,2
YENILER-SIMAV (KUTAHYA) 19:42:02 03-10-2025 39,2542 28,9575 10,4 1,2
Simav (Kütahya) 19:39:28 03-10-2025 39,20583 28,89861 6,25 0,9
KAYALIDERE-SIMAV (KUTAHYA) 19:39:25 03-10-2025 39,2555 28,8382 18,7 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 19:28:40 03-10-2025 39,19972 28,17528 4,51 1,1
Marmara Denizi - Gemlik Körfezi - [05.74 km] Mudanya (Bursa) 19:21:26 03-10-2025 40,43611 28,82889 7,18 1,6
GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI) 19:21:26 03-10-2025 40,4453 28,794 8,4 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 19:14:17 03-10-2025 39,13806 28,10056 7 1,1
Simav (Kütahya) 19:07:37 03-10-2025 39,21611 29,02583 11,75 1,2
SIMAV (KUTAHYA) 19:07:37 03-10-2025 39,0945 28,9693 17,9 1,2
Simav (Kütahya) 18:58:23 03-10-2025 39,25472 28,96417 7 1,1
YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA) 18:58:23 03-10-2025 39,2687 28,9753 4,1 1,4
Akçadağ (Malatya) 18:57:48 03-10-2025 38,43833 38,03667 7 1,3
ILICAK-AKCADAG (MALATYA) 18:57:47 03-10-2025 38,4745 38,0415 5 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 18:42:06 03-10-2025 39,18694 28,19056 5,02 2,1
KUCUKDAGDERE-SINDIRGI (BALIKESIR) 18:42:04 03-10-2025 39,1738 28,3252 23,2 2,6
Simav (Kütahya) 18:39:07 03-10-2025 39,23333 28,99583 7,08 1
Sındırgı (Balıkesir) 18:36:22 03-10-2025 39,22278 28,16222 12,31 2,9
BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 18:36:22 03-10-2025 39,2158 28,1228 16,8 3,3
Hekimhan (Malatya) 18:33:26 03-10-2025 38,77139 37,98917 14,67 2,4
DUMLU-HEKIMHAN (MALATYA) 18:33:25 03-10-2025 38,7718 37,9557 5 2,5
Simav (Kütahya) 18:22:14 03-10-2025 39,23056 28,96361 12,94 1,1
EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) 18:22:14 03-10-2025 39,201 29,0315 14,6 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 18:19:26 03-10-2025 39,26083 28,11 7 1,7
ALACAATLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 18:19:25 03-10-2025 39,244 28,07 9,5 1,6
Doğanşehir (Malatya) 18:16:45 03-10-2025 37,96667 38,09333 6,99 2,4
KURUCAOVA-DOGANSEHIR (MALATYA) 18:16:44 03-10-2025 37,9848 38,0873 5 2,5
Ege Denizi - [70.99 km] Karaburun (İzmir) 18:15:42 03-10-2025 38,72778 25,58639 5,1 2,3
EGE DENIZI 18:15:40 03-10-2025 38,7158 25,5128 8,5 2,4
KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) 18:10:45 03-10-2025 39,235 29,038 9,2 1,4
Simav (Kütahya) 18:10:44 03-10-2025 39,28194 28,95306 6,32 1,3
Doğanşehir (Malatya) 18:02:33 03-10-2025 38,24722 37,78 10,86 1,1
Sultangazi (İstanbul) 17:57:55 03-10-2025 41,1275 28,845 15,35 2,3
SULTANGAZI (ISTANBUL) 17:57:55 03-10-2025 41,1062 28,8467 10,9 2,4
Simav (Kütahya) 17:49:48 03-10-2025 39,24861 28,9425 8,9 1,3
KARAKOCA-SIMAV (KUTAHYA) 17:49:47 03-10-2025 39,2805 28,9513 15 1,5
Simav (Kütahya) 17:46:15 03-10-2025 39,22972 28,9925 9,15 2
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 17:46:15 03-10-2025 39,242 29,0077 10,1 1,8
MARMARA DENIZI 17:38:45 03-10-2025 40,7867 27,9533 12,2 2,1
Ege Denizi 17:37:17 03-10-2025 38,73806 25,67417 8,81 2,5
EGE DENIZI 17:37:14 03-10-2025 38,6893 25,4482 5,4 2,9
Simav (Kütahya) 17:33:33 03-10-2025 39,23389 28,95083 7,02 1,6
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 17:33:33 03-10-2025 39,2357 29,0195 9,8 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 17:19:15 03-10-2025 39,21056 28,12167 7 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 16:58:46 03-10-2025 39,14111 28,08361 7 1,1
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 16:58:45 03-10-2025 39,115 28,1207 17,1 1,2
Honaz (Denizli) 16:54:16 03-10-2025 37,85083 29,4 7 1,4
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 16:27:00 03-10-2025 39,2412 29,0217 10,4 1,5
Simav (Kütahya) 16:26:59 03-10-2025 39,23583 28,95306 7 1,3
SOGUT-SIMAV (KUTAHYA) 16:18:17 03-10-2025 39,1552 29,1078 19,2 1
Uğurludağ (Çorum) 16:16:42 03-10-2025 40,37556 34,39917 7 1
Kobuleti, Acara (Gürcistan) - [25.88 km] Borçka (Artvin) 16:16:40 03-10-2025 41,7175 41,91528 6,3 0,7
KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) 16:05:13 03-10-2025 39,2333 29,029 7,3 1,1
Simav (Kütahya) 16:05:12 03-10-2025 39,25861 28,92278 7 1
Gemlik (Bursa) 15:52:38 03-10-2025 40,49694 29,18889 12,56 1,8
SAHINYURDU-GEMLIK (BURSA) 15:52:38 03-10-2025 40,47 29,1937 13,8 1,9
KINIK-SELENDI (MANISA) 15:49:39 03-10-2025 38,6963 28,87 3,8 1,3
ENCEKLER-KULA (MANISA) 15:48:02 03-10-2025 38,7155 28,6438 29,1 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 15:40:08 03-10-2025 39,18389 28,12861 5,61 0,9
Simav (Kütahya) 14:57:08 03-10-2025 39,17694 28,96361 10,88 1
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 14:57:06 03-10-2025 39,2375 28,9955 18,1 1,5
Simav (Kütahya) 14:35:44 03-10-2025 39,26556 28,91528 7 1
SOGUT-SIMAV (KUTAHYA) 14:35:44 03-10-2025 39,1455 29,1162 11,9 0,8
EGE DENIZI 14:31:32 03-10-2025 35,826 25,59 14,1 2,4
Battalgazi (Malatya) 14:16:04 03-10-2025 38,19194 38,58333 7,03 2,2
SOGUTLU-PUTURGE (MALATYA) 14:16:04 03-10-2025 38,2337 38,6073 7,4 2,2
Simav (Kütahya) 14:00:25 03-10-2025 39,12639 28,94583 5,9 0,9
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 13:58:09 03-10-2025 39,185 28,1107 14,2 1,4
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 13:54:47 03-10-2025 39,2022 28,1532 11,1 2
Merkez (Bolu) 13:54:18 03-10-2025 40,88528 31,66556 6,97 1
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 13:51:41 03-10-2025 39,2045 28,1052 5,3 1,4
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 13:48:05 03-10-2025 39,2443 28,9702 6,2 1,9
Simav (Kütahya) 13:48:04 03-10-2025 39,27583 28,93361 8,48 1,8
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 13:47:04 03-10-2025 39,243 28,9708 12,9 1,6
Simav (Kütahya) 13:47:01 03-10-2025 39,07583 29,09389 6,52 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 13:42:50 03-10-2025 39,19806 28,16 6,97 1,1
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 13:42:49 03-10-2025 39,2135 28,1938 5 1,4
KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 13:38:59 03-10-2025 39,1198 28,1967 8,3 1
BUYUKECELI-GULNAR (MERSIN) 13:34:27 03-10-2025 36,1157 33,5745 0 1,5
SURIYE 13:09:09 03-10-2025 36,2458 37,2485 5 2,1
El Bab, Halep (Suriye) - [34.70 km] Elbeyli (Kilis) 13:09:08 03-10-2025 36,33611 37,37028 7,06 1,6
Marmara Denizi 13:02:05 03-10-2025 40,86111 28,31389 7 1,5
MARMARA DENIZI REVIZE01 (2025.10.03 13:02:04) 13:02:04 03-10-2025 40,8165 28,3123 17,5 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 12:55:18 03-10-2025 39,19 28,17694 7 1,3
YOLCUPINAR-SINDIRGI (BALIKESIR) 12:55:17 03-10-2025 39,2618 28,2723 13 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 12:50:12 03-10-2025 39,29556 28,08583 6,98 1,5
CAKILLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 12:50:12 03-10-2025 39,3158 28,0605 13,5 1,3
KARAKOCA-SIMAV (KUTAHYA) 12:19:45 03-10-2025 39,2627 28,9523 12,4 1,3
MARMARA DENIZI 12:07:05 03-10-2025 40,7595 28,0072 5,4 1,8
EGE DENIZI 12:01:18 03-10-2025 36,6343 25,6885 1,8 2,2
Sındırgı (Balıkesir) 11:57:40 03-10-2025 39,17194 28,21028 7 1,5
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 11:57:39 03-10-2025 39,1858 28,2277 13,7 1,9
Simav (Kütahya) 11:50:20 03-10-2025 39,235 28,95861 6,46 1,4
KARACAOREN-SIMAV (KUTAHYA) 11:50:20 03-10-2025 39,1603 29,0238 16,4 1,7
USAKPINARI-SILIFKE (MERSIN) 11:46:45 03-10-2025 36,3067 33,628 0 1
ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) 11:40:31 03-10-2025 39,2397 28,0633 16,6 1,6
PURSUNLER-SINDIRGI (BALIKESIR) 11:29:50 03-10-2025 39,2198 28,1943 7 1,9
KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) 11:20:08 03-10-2025 39,2433 29,0722 3,6 1,2
YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA) 11:14:03 03-10-2025 39,263 29,0228 12 1,1
MARMARA DENIZI 11:12:09 03-10-2025 40,819 27,886 3,8 1,7
KADIIBRAHIM-AKCADAG (MALATYA) 11:04:34 03-10-2025 38,5182 38,024 6,7 2,5
Hekimhan (Malatya) 11:04:33 03-10-2025 38,70389 37,8725 6,62 2,5
Marmara Denizi 11:01:52 03-10-2025 40,75444 27,69611 7,07 1,8
MARMARA DENIZI 11:01:51 03-10-2025 40,8038 27,7568 9 2
Pazarcık (Kahramanmaraş) 10:59:20 03-10-2025 37,55528 37,27361 7 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 10:56:11 03-10-2025 39,23167 28,17722 7 1,5
SINDIRGI (BALIKESIR) REVIZE01 (2025.10.03 10:56:11) 10:56:11 03-10-2025 39,2363 28,167 12,4 1,6
YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA) 10:50:34 03-10-2025 39,3008 29,0072 18,4 1,2
Simav (Kütahya) 10:43:25 03-10-2025 39,24139 28,96917 7 1,4
KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) 10:43:25 03-10-2025 39,2393 29,0432 10,6 1,6
Simav (Kütahya) 10:39:47 03-10-2025 39,23778 29,00083 7 1,3
KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) 10:39:47 03-10-2025 39,2442 29,035 11,4 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 10:31:23 03-10-2025 39,17361 28,1775 7,01 1,1
MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) 10:31:23 03-10-2025 39,2265 28,1512 9,7 1,5
Marmara Denizi 10:18:26 03-10-2025 40,81667 27,88861 7,29 1,4
MARMARA DENIZI 10:18:26 03-10-2025 40,7998 27,8623 8,3 1,4
Göksun (Kahramanmaraş) 10:11:16 03-10-2025 37,91639 36,31222 7 1,8
BUYUKCAMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 10:11:15 03-10-2025 37,9135 36,3963 20 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 10:03:25 03-10-2025 39,15611 28,17333 7 1,7
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 10:03:25 03-10-2025 39,1668 28,1598 10,1 1,9
ARNAVUTKOY (ISTANBUL) 10:01:44 03-10-2025 41,218 28,7658 0 1,5
ALACAATLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 09:57:51 03-10-2025 39,2522 28,0605 9,3 1,5
Yahşihan (Kırıkkale) 09:57:19 03-10-2025 39,95722 33,50889 7 1,1
Ege Denizi 09:55:05 03-10-2025 39,40306 25,63639 7,16 2,1
EGE DENIZI 09:55:05 03-10-2025 39,3775 25,664 2 2,4
KOKPINAR-PUTURGE (MALATYA) 09:42:16 03-10-2025 38,2195 38,6758 7,7 1,8
Simav (Kütahya) 09:41:04 03-10-2025 39,24194 28,97306 6,99 1,2
KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) 09:41:03 03-10-2025 39,2348 29,0467 18,5 1,7
YENIKOY-(MUGLA) 09:26:36 03-10-2025 37,1242 28,1993 15,8 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 09:15:32 03-10-2025 39,22167 28,05194 7 2
ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) 09:15:32 03-10-2025 39,2187 28,061 7,5 2,1
Simav (Kütahya) 09:10:50 03-10-2025 39,24889 28,94611 5,59 2
KARAKOCA-SIMAV (KUTAHYA) 09:10:49 03-10-2025 39,2573 28,9472 11,4 1,9
DENIZOVA-(MUGLA) 09:00:40 03-10-2025 37,0787 28,1643 3,5 1,4
KARAKOCA-SIMAV (KUTAHYA) 09:00:20 03-10-2025 39,2613 28,9538 9,5 1,5
ASLANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 08:57:41 03-10-2025 39,2157 28,269 19,5 1,4
Menteşe (Muğla) 08:57:07 03-10-2025 37,12 28,23111 7 1,6
MEKE-(MUGLA) 08:57:07 03-10-2025 37,126 28,142 10,7 1,8
Menteşe (Muğla) 08:56:07 03-10-2025 37,135 28,2475 6,99 1,2
YENIKOY-(MUGLA) 08:56:07 03-10-2025 37,1687 28,2095 7,7 1,4
SINDIRGI (BALIKESIR) 08:50:21 03-10-2025 39,2343 28,1635 8,4 2,2
Kırkağaç (Manisa) 08:41:41 03-10-2025 39,22722 27,92 6,98 1,7
COBANLAR-KIRKAGAC (MANISA) 08:41:41 03-10-2025 39,2387 27,8937 12 1,6
Simav (Kütahya) 08:17:35 03-10-2025 39,24361 28,97028 11,68 1,2
Simav (Kütahya) 08:04:20 03-10-2025 39,23278 28,975 11,7 3,2
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 08:04:20 03-10-2025 39,2415 28,9833 4,2 3,5
Simav (Kütahya) 07:48:38 03-10-2025 39,24139 28,96556 7 1,2
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 07:47:22 03-10-2025 39,2257 28,9907 16,4 1,4
Simav (Kütahya) 07:47:21 03-10-2025 39,23556 28,99556 7 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 07:41:37 03-10-2025 39,14028 28,175 7 1,5
YENILER-SIMAV (KUTAHYA) 07:38:05 03-10-2025 39,2438 28,9195 13,2 1,7
Simav (Kütahya) 07:38:04 03-10-2025 39,26056 28,93917 7 1,4
Simav (Kütahya) 07:13:43 03-10-2025 39,255 28,85972 7,02 2,2
ORTACA-SIMAV (KUTAHYA) 07:13:43 03-10-2025 39,2858 28,9195 12,6 2,4
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 06:49:02 03-10-2025 39,2342 28,9648 15,4 1,6
Simav (Kütahya) 06:49:01 03-10-2025 39,26028 28,95861 7,03 1,5
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 06:42:42 03-10-2025 39,1652 28,1755 12 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 06:42:41 03-10-2025 39,17389 28,1925 7,29 1,4
Simav (Kütahya) 06:32:38 03-10-2025 39,2375 28,94361 7,97 1
Sındırgı (Balıkesir) 06:29:57 03-10-2025 39,17222 28,2 5,98 2,1
SINDIRGI (BALIKESIR) 06:29:57 03-10-2025 39,2423 28,1583 9,8 2,3
Simav (Kütahya) 06:22:39 03-10-2025 39,27083 28,89556 5,09 2,4
KAYALIDERE-SIMAV (KUTAHYA) 06:22:39 03-10-2025 39,2478 28,8923 15,8 2,6
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 06:10:51 03-10-2025 39,245 29,0028 15,2 1,5
Simav (Kütahya) 06:10:50 03-10-2025 39,26694 28,98528 9,13 1,4
ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) 06:08:21 03-10-2025 39,221 28,0715 9,3 1,7
Simav (Kütahya) 05:49:05 03-10-2025 39,17722 28,93111 10,99 2,2
YENILER-SIMAV (KUTAHYA) 05:49:04 03-10-2025 39,2488 28,9458 13,7 2,4
Sındırgı (Balıkesir) 05:38:56 03-10-2025 39,19833 28,19278 10,93 2,6
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:38:56 03-10-2025 39,2023 28,1607 16 2,8
Kozan (Adana) 05:37:26 03-10-2025 37,64056 35,89611 7 2,2
KARABUCAK-KOZAN (ADANA) 05:37:25 03-10-2025 37,6357 35,8987 1,8 2,1
KARAKOCA-SIMAV (KUTAHYA) 05:27:18 03-10-2025 39,2682 28,9305 13,4 1,8
Simav (Kütahya) 05:27:17 03-10-2025 39,28583 28,94278 7,15 1,6
MARMARA DENIZI 05:24:33 03-10-2025 40,796 27,922 13,7 2,2
Marmara Denizi 05:24:32 03-10-2025 40,80278 27,96194 7,14 2,1
ERICEK-OSMANELI (BILECIK) 05:12:46 03-10-2025 40,4388 29,9993 7,1 1,8
Simav (Kütahya) 04:48:57 03-10-2025 39,27083 28,95889 7,03 1,2
NASA-SIMAV (KUTAHYA) 04:48:57 03-10-2025 39,1563 28,9463 28 1,2
Simav (Kütahya) 04:47:45 03-10-2025 39,21833 28,97472 7,67 1,7
NASA-SIMAV (KUTAHYA) 04:47:45 03-10-2025 39,166 28,9613 11,4 1,9
KAYACIK-GORDES (MANISA) 04:40:19 03-10-2025 38,9083 28,139 8,4 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 04:23:51 03-10-2025 39,15694 28,13361 7,59 1,1
TOPLUCA-AKHISAR (MANISA) 04:23:50 03-10-2025 38,874 27,9508 27,9 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 04:08:05 03-10-2025 39,19333 28,22278 7 1
SAPCI-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:08:03 03-10-2025 39,1545 28,4475 8,3 1,2
Ekinözü (Kahramanmaraş) 04:01:21 03-10-2025 38,08472 37,21306 7 1,1
KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) 03:15:08 04-10-2025 39,2202 29,0105 15,4 1,2
Simav (Kütahya) 03:15:08 04-10-2025 39,20583 29,0325 12,38 1,1
Simav (Kütahya) 03:13:38 04-10-2025 39,20833 29,005 13,77 0,9
Ege Denizi - [71.61 km] Karaburun (İzmir) 03:10:55 04-10-2025 38,75167 25,58611 9,22 2,3
EGE DENIZI 03:10:53 04-10-2025 38,7202 25,5625 12,6 2,6
Sındırgı (Balıkesir) 03:07:29 04-10-2025 39,2175 28,14444 11,91 1,8
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:07:28 04-10-2025 39,196 28,1263 8,3 2
Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [03.66 km] Kuşadası (Aydın) 03:02:10 04-10-2025 37,88833 27,23528 7 1,2
SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:54:29 04-10-2025 39,2123 27,9862 12,6 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 02:54:29 04-10-2025 39,24306 28,10278 6,96 1,3
Simav (Kütahya) 02:51:30 04-10-2025 39,22333 28,97 5,89 0,8
Simav (Kütahya) 02:47:03 04-10-2025 39,28 28,85111 6,57 1,1
YENILER-SIMAV (KUTAHYA) 02:47:02 04-10-2025 39,2317 28,9278 18 1,4
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:42:57 04-10-2025 39,1495 28,1363 5,2 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 02:42:57 04-10-2025 39,16694 28,15139 7 2
Doğanşehir (Malatya) 02:38:19 04-10-2025 37,95972 38,08333 7 0,9
Simav (Kütahya) 02:37:31 04-10-2025 39,19 28,93361 4,08 1,1
EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) 02:37:30 04-10-2025 39,1782 28,9955 16,3 1,2
Simav (Kütahya) 02:35:56 04-10-2025 39,15444 28,93389 10,03 0,9
HIDIRDIVAN-SIMAV (KUTAHYA) 02:35:55 04-10-2025 38,995 28,99 18,7 0,8
Simav (Kütahya) 02:28:03 04-10-2025 39,21667 29,005 11,09 1,1
KARAKOCA-SIMAV (KUTAHYA) 02:28:01 04-10-2025 39,2778 28,9673 13,9 1,3
Van Gölü - [01.75 km] Tuşba (Van) 02:27:05 04-10-2025 38,77306 43,25667 7 0,9
KAYGANLI-AKHISAR (MANISA) 02:24:18 04-10-2025 39,1473 28,0007 5 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 02:24:17 04-10-2025 39,21694 28,17333 7 1,1
Simav (Kütahya) 02:22:46 04-10-2025 39,17194 28,98083 11,72 1,1
EFIR-SIMAV (KUTAHYA) 02:22:43 04-10-2025 39,2033 28,7858 15,7 1,2
Seydikemer (Muğla) 02:18:36 04-10-2025 36,74861 29,37778 7 1,1
Simav (Kütahya) 02:16:49 04-10-2025 39,20056 28,95528 9,09 0,9
AHLATLICESME-SIMAV (KUTAHYA) 02:16:48 04-10-2025 39,1487 29,0327 12,5 1,2
Bodrum (Muğla) 02:12:52 04-10-2025 37,03472 27,61833 7 1,4
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:07:01 04-10-2025 39,21 28,0812 8,2 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 02:07:01 04-10-2025 39,225 28,1 6,99 1,4
Simav (Kütahya) 01:48:13 04-10-2025 39,21667 29,00694 7,86 1
KARACAOREN-SIMAV (KUTAHYA) 01:48:12 04-10-2025 39,184 29,0092 10,4 1,4
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 01:42:02 04-10-2025 39,2262 29,0083 10,7 1,1
Simav (Kütahya) 01:42:02 04-10-2025 39,23389 29,01167 10,56 0,9
Hekimhan (Malatya) 01:38:25 04-10-2025 38,76222 37,98583 10,6 1,4
MARMARA DENIZI 01:23:32 04-10-2025 40,7777 27,968 11 3,3
Marmara Denizi - [18.36 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ) 01:23:32 04-10-2025 40,80083 27,94833 11,83 3,1
Simav (Kütahya) 01:21:05 04-10-2025 39,26806 29,01139 7,51 1,1
YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA) 01:21:03 04-10-2025 39,2938 28,9715 19,5 1,2
Simav (Kütahya) 01:20:09 04-10-2025 39,25056 29,01861 11,36 0,8
KIBRIS-DEGIRMENLIK 01:18:17 04-10-2025 35,232 33,6047 19,2 1,8
Larnaca (Güney Kıbrıs Rum Yönetimi) 01:18:14 04-10-2025 35,05639 33,70528 55,6 2
Simav (Kütahya) 01:03:57 04-10-2025 39,23111 29,00667 8,93 1,2
INKAYA-SIMAV (KUTAHYA) 01:03:54 04-10-2025 39,3682 28,9067 5 1,6
Hekimhan (Malatya) 01:02:35 04-10-2025 38,75472 37,955 7,17 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 00:58:41 04-10-2025 39,10833 28,23556 6,96 1,1
Hekimhan (Malatya) 00:57:54 04-10-2025 38,7425 38,04806 7 1,3
Hekimhan (Malatya) 00:57:13 04-10-2025 38,75694 37,99667 8,15 1,5
DUMLU-HEKIMHAN (MALATYA) 00:57:12 04-10-2025 38,791 37,959 7,5 1,7
Hekimhan (Malatya) 00:55:43 04-10-2025 38,77278 38,04389 7,01 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 00:55:42 04-10-2025 39,18972 28,17694 6,97 1,3
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:55:41 04-10-2025 39,1807 28,1202 4,6 1,4
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:48:38 04-10-2025 39,1852 28,1677 11,5 2,4
Sındırgı (Balıkesir) 00:48:38 04-10-2025 39,20861 28,18528 7 2,2
MARMARA DENIZI 00:44:43 04-10-2025 40,8003 27,9412 9,4 2,2
Marmara Denizi - [16.89 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ) 00:44:43 04-10-2025 40,81389 27,955 7,03 2,1
EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) 00:38:18 04-10-2025 39,22 29,0178 11,9 0,9
Simav (Kütahya) 00:38:17 04-10-2025 39,245 28,945 10,65 1
Sındırgı (Balıkesir) 00:33:31 04-10-2025 39,19861 28,21306 7,04 0,9
BUYUKCAMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 00:28:59 04-10-2025 37,8732 36,4292 7,8 1,5
Onikişubat (Kahramanmaraş) 00:28:58 04-10-2025 37,88694 36,49278 7,07 1,6
Pütürge (Malatya) 00:25:19 04-10-2025 38,15333 38,65583 6,96 0,8
Çaygören Barajı - [02.06 km] Sındırgı (Balıkesir) 00:18:40 04-10-2025 39,25472 28,23917 7 1,1
Ekinözü (Kahramanmaraş) 00:15:25 04-10-2025 38,10194 37,18778 7 1
EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) 00:14:10 04-10-2025 39,215 28,982 11,6 1,1
Simav (Kütahya) 00:14:09 04-10-2025 39,25028 28,87917 4,05 1,1
EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) 00:09:13 04-10-2025 39,1773 28,9882 4,1 1,6
Simav (Kütahya) 00:09:12 04-10-2025 39,21361 29,0225 8,34 1,5
KUMARLI-(KAHRAMANMARAS) 00:06:52 04-10-2025 37,8313 36,4872 5,4 2
Onikişubat (Kahramanmaraş) 00:06:51 04-10-2025 37,87583 36,48194 7 2
EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) 00:03:02 04-10-2025 39,2108 28,9822 13,2 1
Simav (Kütahya) 00:03:01 04-10-2025 39,25556 28,90528 7,18 1
Sındırgı (Balıkesir) 23:52:17 03-10-2025 39,25306 28,11028 7 1,5
ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:52:17 03-10-2025 39,2218 28,0558 7,8 1,6
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 23:50:22 03-10-2025 39,2313 28,9698 10,8 2
Simav (Kütahya) 23:50:21 03-10-2025 39,24056 28,975 11,98 1,9
Simav (Kütahya) 23:43:31 03-10-2025 39,275 28,94639 6,93 1,3
Simav (Kütahya) 23:37:52 03-10-2025 39,22694 29,00944 12,55 1,8
DEMIRCI-SIMAV (KUTAHYA) 23:37:52 03-10-2025 39,0902 28,904 19,8 1,5
Simav (Kütahya) 23:35:48 03-10-2025 39,23194 28,99972 8,56 1,4
EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) 23:35:48 03-10-2025 39,1935 28,9935 16 1,4
Simav (Kütahya) 23:32:15 03-10-2025 39,24556 28,97222 7,04 1
TOKAT-HISARCIK (KUTAHYA) 23:32:15 03-10-2025 39,1768 29,1062 16,3 1,1
Simav (Kütahya) 23:25:38 03-10-2025 39,26889 28,94417 7,51 1,6
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 23:25:38 03-10-2025 39,2403 28,9767 14,8 1,6
HAMZABEY-SIMAV (KUTAHYA) 23:24:25 03-10-2025 39,2117 28,9312 10,8 1,1
Simav (Kütahya) 23:24:24 03-10-2025 39,25944 28,96056 10,74 1,1
Simav (Kütahya) 23:20:25 03-10-2025 39,23167 29,00361 11,83 1,7
EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) 23:20:25 03-10-2025 39,2233 29,0212 10,6 1,9
Biga (Çanakkale) 23:17:14 03-10-2025 40,26806 27,50444 7 1,3
DISBUDAK-GONEN (BALIKESIR) 23:17:13 03-10-2025 40,2538 27,5138 11 1,6
Marmara Denizi - [17.50 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ) 22:52:00 03-10-2025 40,80833 27,95833 7,79 1,6
MARMARA DENIZI 22:52:00 03-10-2025 40,7872 27,9607 10,5 1,8
KUMARLI-(KAHRAMANMARAS) 22:45:00 03-10-2025 37,8512 36,4652 5,9 2,5
Göksun (Kahramanmaraş) 22:44:59 03-10-2025 37,85556 36,46083 7 2,4
Sındırgı (Balıkesir) 22:38:28 03-10-2025 39,21417 28,15944 6,99 1,4
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:38:28 03-10-2025 39,197 28,1805 10,2 1,6
Bigadiç (Balıkesir) 22:31:17 03-10-2025 39,36 28,08944 16,95 1,8
YURUCEKLER-BIGADIC (BALIKESIR) 22:31:17 03-10-2025 39,336 28,0722 7,7 2
Sındırgı (Balıkesir) 22:10:52 03-10-2025 39,17444 28,14472 7 1,1
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:10:51 03-10-2025 39,1733 28,2163 5 1,1
Türkoğlu (Kahramanmaraş) 21:58:02 03-10-2025 37,31806 37,03056 7,47 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 21:51:55 03-10-2025 39,27278 28,085 7 1
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:51:54 03-10-2025 39,1652 28,1655 13,4 1
Sındırgı (Balıkesir) 21:48:51 03-10-2025 39,26917 28,09139 6,97 0,9
Sındırgı (Balıkesir) 21:47:36 03-10-2025 39,25667 28,12722 7 1
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:47:35 03-10-2025 39,1922 28,1265 10,3 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 21:36:59 03-10-2025 39,15806 28,17278 7 1
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:36:59 03-10-2025 39,1567 28,1732 9,4 1,3
SOFULAR-CAMELI (DENIZLI) 21:33:06 03-10-2025 37,0088 29,3493 5 1,6
Çameli (Denizli) 21:33:05 03-10-2025 36,90111 29,20028 7 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 21:31:30 03-10-2025 39,15806 28,18806 8,05 1,6
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:31:29 03-10-2025 39,152 28,1645 10,2 1,9
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 21:29:15 03-10-2025 39,2465 28,9847 10,8 1,8
Simav (Kütahya) 21:29:14 03-10-2025 39,28111 28,95972 7,1 1,8
BEYDAGI-(MALATYA) 21:18:55 03-10-2025 38,2555 38,4467 13,7 1,6
Battalgazi (Malatya) 21:18:54 03-10-2025 38,24139 38,48778 16,04 1,6
AKYARLAR-BODRUM (MUGLA) 21:17:17 03-10-2025 36,939 27,2885 13,3 1,4
Ege Denizi - [05.60 km] Bodrum (Muğla) 21:17:16 03-10-2025 36,92306 27,26222 8,74 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 21:08:17 03-10-2025 39,18028 28,11 7 1,2
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:08:17 03-10-2025 39,1708 28,135 5,3 1,2
Simav (Kütahya) 21:05:11 03-10-2025 39,22528 29,01833 11,39 1,2
GOKCEDERE-NURDAGI (GAZIANTEP) 20:59:58 03-10-2025 37,1655 36,6882 5,1 1,8
Nurdağı (Gaziantep) 20:59:57 03-10-2025 37,17083 36,67722 7 1,9
Göksun (Kahramanmaraş) 20:51:07 03-10-2025 37,8575 36,43472 7,29 1,5
Gürün (Sivas) 20:41:45 03-10-2025 38,84389 37,34028 7,45 1,1
Simav (Kütahya) 20:36:24 03-10-2025 39,25722 28,98972 8,88 1,2
YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA) 20:36:24 03-10-2025 39,2585 29,0113 5,4 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 20:35:06 03-10-2025 39,15694 28,17778 8,64 1,1
Kazımkarabekir (Karaman) 20:33:25 03-10-2025 37,29 33,02639 9,6 1,8
KARALGAZI-KAZIMKARABEKIR (KARAMAN) 20:33:25 03-10-2025 37,292 33,0193 7,4 1,9
Simav (Kütahya) 20:23:26 03-10-2025 39,205 28,90139 7 1,3
KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) 20:23:25 03-10-2025 39,2553 29,0483 5 1
Simav (Kütahya) 20:20:26 03-10-2025 39,30306 28,91111 7 1,2
Simav (Kütahya) 20:20:08 03-10-2025 39,18722 29,0275 13,52 0,9
Simav (Kütahya) 20:12:23 03-10-2025 39,20611 29,01833 11,15 1,2
Simav (Kütahya) 20:11:48 03-10-2025 39,32417 28,92833 7,15 1,1
Simav (Kütahya) 20:10:46 03-10-2025 39,17111 28,99056 10,73 1,3
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 20:10:44 03-10-2025 39,2337 28,9663 11,2 1,4
Doğanşehir (Malatya) 20:08:37 03-10-2025 37,96222 38,08806 7 1,3
MARMARA DENIZI 20:04:07 03-10-2025 40,8005 27,8992 5,4 1,6
Marmara Denizi - [17.85 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ) 19:59:20 03-10-2025 40,80583 27,97667 7 2
MARMARA DENIZI 19:59:20 03-10-2025 40,7833 27,9705 2 2,1
Simav (Kütahya) 19:57:08 03-10-2025 39,18806 28,93361 13,25 1,5
KARACAOREN-SIMAV (KUTAHYA) 19:57:08 03-10-2025 39,1922 29,0752 11,3 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 19:49:50 03-10-2025 39,17667 28,15472 6,99 1,2
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 19:49:49 03-10-2025 39,1552 28,0932 16,6 1,3
Simav (Kütahya) 19:42:03 03-10-2025 39,24472 28,93528 7,07 1,2
YENILER-SIMAV (KUTAHYA) 19:42:02 03-10-2025 39,2542 28,9575 10,4 1,2
Simav (Kütahya) 19:39:28 03-10-2025 39,20583 28,89861 6,25 0,9
KAYALIDERE-SIMAV (KUTAHYA) 19:39:25 03-10-2025 39,2555 28,8382 18,7 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 19:28:40 03-10-2025 39,19972 28,17528 4,51 1,1
Marmara Denizi - Gemlik Körfezi - [05.74 km] Mudanya (Bursa) 19:21:26 03-10-2025 40,43611 28,82889 7,18 1,6
GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI) 19:21:26 03-10-2025 40,4453 28,794 8,4 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 19:14:17 03-10-2025 39,13806 28,10056 7 1,1
Simav (Kütahya) 19:07:37 03-10-2025 39,21611 29,02583 11,75 1,2
SIMAV (KUTAHYA) 19:07:37 03-10-2025 39,0945 28,9693 17,9 1,2
Simav (Kütahya) 18:58:23 03-10-2025 39,25472 28,96417 7 1,1
YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA) 18:58:23 03-10-2025 39,2687 28,9753 4,1 1,4
Akçadağ (Malatya) 18:57:48 03-10-2025 38,43833 38,03667 7 1,3
ILICAK-AKCADAG (MALATYA) 18:57:47 03-10-2025 38,4745 38,0415 5 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 18:42:06 03-10-2025 39,18694 28,19056 5,02 2,1
KUCUKDAGDERE-SINDIRGI (BALIKESIR) 18:42:04 03-10-2025 39,1738 28,3252 23,2 2,6
Simav (Kütahya) 18:39:07 03-10-2025 39,23333 28,99583 7,08 1
Sındırgı (Balıkesir) 18:36:22 03-10-2025 39,22278 28,16222 12,31 2,9
BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 18:36:22 03-10-2025 39,2158 28,1228 16,8 3,3
Hekimhan (Malatya) 18:33:26 03-10-2025 38,77139 37,98917 14,67 2,4
DUMLU-HEKIMHAN (MALATYA) 18:33:25 03-10-2025 38,7718 37,9557 5 2,5
Simav (Kütahya) 18:22:14 03-10-2025 39,23056 28,96361 12,94 1,1
EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) 18:22:14 03-10-2025 39,201 29,0315 14,6 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 18:19:26 03-10-2025 39,26083 28,11 7 1,7
ALACAATLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 18:19:25 03-10-2025 39,244 28,07 9,5 1,6
Doğanşehir (Malatya) 18:16:45 03-10-2025 37,96667 38,09333 6,99 2,4
KURUCAOVA-DOGANSEHIR (MALATYA) 18:16:44 03-10-2025 37,9848 38,0873 5 2,5
Ege Denizi - [70.99 km] Karaburun (İzmir) 18:15:42 03-10-2025 38,72778 25,58639 5,1 2,3
EGE DENIZI 18:15:40 03-10-2025 38,7158 25,5128 8,5 2,4
KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) 18:10:45 03-10-2025 39,235 29,038 9,2 1,4
Simav (Kütahya) 18:10:44 03-10-2025 39,28194 28,95306 6,32 1,3
Doğanşehir (Malatya) 18:02:33 03-10-2025 38,24722 37,78 10,86 1,1
Sultangazi (İstanbul) 17:57:55 03-10-2025 41,1275 28,845 15,35 2,3
SULTANGAZI (ISTANBUL) 17:57:55 03-10-2025 41,1062 28,8467 10,9 2,4
Simav (Kütahya) 17:49:48 03-10-2025 39,24861 28,9425 8,9 1,3
KARAKOCA-SIMAV (KUTAHYA) 17:49:47 03-10-2025 39,2805 28,9513 15 1,5
Simav (Kütahya) 17:46:15 03-10-2025 39,22972 28,9925 9,15 2
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 17:46:15 03-10-2025 39,242 29,0077 10,1 1,8
MARMARA DENIZI 17:38:45 03-10-2025 40,7867 27,9533 12,2 2,1
Ege Denizi 17:37:17 03-10-2025 38,73806 25,67417 8,81 2,5
EGE DENIZI 17:37:14 03-10-2025 38,6893 25,4482 5,4 2,9
Simav (Kütahya) 17:33:33 03-10-2025 39,23389 28,95083 7,02 1,6
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 17:33:33 03-10-2025 39,2357 29,0195 9,8 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 17:19:15 03-10-2025 39,21056 28,12167 7 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 16:58:46 03-10-2025 39,14111 28,08361 7 1,1
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 16:58:45 03-10-2025 39,115 28,1207 17,1 1,2
Honaz (Denizli) 16:54:16 03-10-2025 37,85083 29,4 7 1,4
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 16:27:00 03-10-2025 39,2412 29,0217 10,4 1,5
Simav (Kütahya) 16:26:59 03-10-2025 39,23583 28,95306 7 1,3
SOGUT-SIMAV (KUTAHYA) 16:18:17 03-10-2025 39,1552 29,1078 19,2 1
Uğurludağ (Çorum) 16:16:42 03-10-2025 40,37556 34,39917 7 1
Kobuleti, Acara (Gürcistan) - [25.88 km] Borçka (Artvin) 16:16:40 03-10-2025 41,7175 41,91528 6,3 0,7
KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) 16:05:13 03-10-2025 39,2333 29,029 7,3 1,1
Simav (Kütahya) 16:05:12 03-10-2025 39,25861 28,92278 7 1
Gemlik (Bursa) 15:52:38 03-10-2025 40,49694 29,18889 12,56 1,8
SAHINYURDU-GEMLIK (BURSA) 15:52:38 03-10-2025 40,47 29,1937 13,8 1,9
KINIK-SELENDI (MANISA) 15:49:39 03-10-2025 38,6963 28,87 3,8 1,3
ENCEKLER-KULA (MANISA) 15:48:02 03-10-2025 38,7155 28,6438 29,1 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 15:40:08 03-10-2025 39,18389 28,12861 5,61 0,9
Simav (Kütahya) 14:57:08 03-10-2025 39,17694 28,96361 10,88 1
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 14:57:06 03-10-2025 39,2375 28,9955 18,1 1,5
Simav (Kütahya) 14:35:44 03-10-2025 39,26556 28,91528 7 1
SOGUT-SIMAV (KUTAHYA) 14:35:44 03-10-2025 39,1455 29,1162 11,9 0,8
EGE DENIZI 14:31:32 03-10-2025 35,826 25,59 14,1 2,4
Battalgazi (Malatya) 14:16:04 03-10-2025 38,19194 38,58333 7,03 2,2
SOGUTLU-PUTURGE (MALATYA) 14:16:04 03-10-2025 38,2337 38,6073 7,4 2,2
Simav (Kütahya) 14:00:25 03-10-2025 39,12639 28,94583 5,9 0,9
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 13:58:09 03-10-2025 39,185 28,1107 14,2 1,4
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 13:54:47 03-10-2025 39,2022 28,1532 11,1 2
Merkez (Bolu) 13:54:18 03-10-2025 40,88528 31,66556 6,97 1
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 13:51:41 03-10-2025 39,2045 28,1052 5,3 1,4
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 13:48:05 03-10-2025 39,2443 28,9702 6,2 1,9
Simav (Kütahya) 13:48:04 03-10-2025 39,27583 28,93361 8,48 1,8
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 13:47:04 03-10-2025 39,243 28,9708 12,9 1,6
Simav (Kütahya) 13:47:01 03-10-2025 39,07583 29,09389 6,52 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 13:42:50 03-10-2025 39,19806 28,16 6,97 1,1
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 13:42:49 03-10-2025 39,2135 28,1938 5 1,4
KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 13:38:59 03-10-2025 39,1198 28,1967 8,3 1
BUYUKECELI-GULNAR (MERSIN) 13:34:27 03-10-2025 36,1157 33,5745 0 1,5
SURIYE 13:09:09 03-10-2025 36,2458 37,2485 5 2,1
El Bab, Halep (Suriye) - [34.70 km] Elbeyli (Kilis) 13:09:08 03-10-2025 36,33611 37,37028 7,06 1,6
Marmara Denizi 13:02:05 03-10-2025 40,86111 28,31389 7 1,5
MARMARA DENIZI REVIZE01 (2025.10.03 13:02:04) 13:02:04 03-10-2025 40,8165 28,3123 17,5 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 12:55:18 03-10-2025 39,19 28,17694 7 1,3
YOLCUPINAR-SINDIRGI (BALIKESIR) 12:55:17 03-10-2025 39,2618 28,2723 13 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 12:50:12 03-10-2025 39,29556 28,08583 6,98 1,5
CAKILLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 12:50:12 03-10-2025 39,3158 28,0605 13,5 1,3
KARAKOCA-SIMAV (KUTAHYA) 12:19:45 03-10-2025 39,2627 28,9523 12,4 1,3
MARMARA DENIZI 12:07:05 03-10-2025 40,7595 28,0072 5,4 1,8
EGE DENIZI 12:01:18 03-10-2025 36,6343 25,6885 1,8 2,2
Sındırgı (Balıkesir) 11:57:40 03-10-2025 39,17194 28,21028 7 1,5
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 11:57:39 03-10-2025 39,1858 28,2277 13,7 1,9
Simav (Kütahya) 11:50:20 03-10-2025 39,235 28,95861 6,46 1,4
KARACAOREN-SIMAV (KUTAHYA) 11:50:20 03-10-2025 39,1603 29,0238 16,4 1,7
USAKPINARI-SILIFKE (MERSIN) 11:46:45 03-10-2025 36,3067 33,628 0 1
ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) 11:40:31 03-10-2025 39,2397 28,0633 16,6 1,6
PURSUNLER-SINDIRGI (BALIKESIR) 11:29:50 03-10-2025 39,2198 28,1943 7 1,9
KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) 11:20:08 03-10-2025 39,2433 29,0722 3,6 1,2
YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA) 11:14:03 03-10-2025 39,263 29,0228 12 1,1
MARMARA DENIZI 11:12:09 03-10-2025 40,819 27,886 3,8 1,7
KADIIBRAHIM-AKCADAG (MALATYA) 11:04:34 03-10-2025 38,5182 38,024 6,7 2,5
Hekimhan (Malatya) 11:04:33 03-10-2025 38,70389 37,8725 6,62 2,5
Marmara Denizi 11:01:52 03-10-2025 40,75444 27,69611 7,07 1,8
MARMARA DENIZI 11:01:51 03-10-2025 40,8038 27,7568 9 2
Pazarcık (Kahramanmaraş) 10:59:20 03-10-2025 37,55528 37,27361 7 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 10:56:11 03-10-2025 39,23167 28,17722 7 1,5
SINDIRGI (BALIKESIR) REVIZE01 (2025.10.03 10:56:11) 10:56:11 03-10-2025 39,2363 28,167 12,4 1,6
YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA) 10:50:34 03-10-2025 39,3008 29,0072 18,4 1,2
Simav (Kütahya) 10:43:25 03-10-2025 39,24139 28,96917 7 1,4
KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) 10:43:25 03-10-2025 39,2393 29,0432 10,6 1,6
Simav (Kütahya) 10:39:47 03-10-2025 39,23778 29,00083 7 1,3
KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) 10:39:47 03-10-2025 39,2442 29,035 11,4 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 10:31:23 03-10-2025 39,17361 28,1775 7,01 1,1
MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) 10:31:23 03-10-2025 39,2265 28,1512 9,7 1,5
Marmara Denizi 10:18:26 03-10-2025 40,81667 27,88861 7,29 1,4
MARMARA DENIZI 10:18:26 03-10-2025 40,7998 27,8623 8,3 1,4
Göksun (Kahramanmaraş) 10:11:16 03-10-2025 37,91639 36,31222 7 1,8
BUYUKCAMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 10:11:15 03-10-2025 37,9135 36,3963 20 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 10:03:25 03-10-2025 39,15611 28,17333 7 1,7
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 10:03:25 03-10-2025 39,1668 28,1598 10,1 1,9
ARNAVUTKOY (ISTANBUL) 10:01:44 03-10-2025 41,218 28,7658 0 1,5
ALACAATLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 09:57:51 03-10-2025 39,2522 28,0605 9,3 1,5
Yahşihan (Kırıkkale) 09:57:19 03-10-2025 39,95722 33,50889 7 1,1
Ege Denizi 09:55:05 03-10-2025 39,40306 25,63639 7,16 2,1
EGE DENIZI 09:55:05 03-10-2025 39,3775 25,664 2 2,4
KOKPINAR-PUTURGE (MALATYA) 09:42:16 03-10-2025 38,2195 38,6758 7,7 1,8
Simav (Kütahya) 09:41:04 03-10-2025 39,24194 28,97306 6,99 1,2
KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) 09:41:03 03-10-2025 39,2348 29,0467 18,5 1,7
YENIKOY-(MUGLA) 09:26:36 03-10-2025 37,1242 28,1993 15,8 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 09:15:32 03-10-2025 39,22167 28,05194 7 2
ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) 09:15:32 03-10-2025 39,2187 28,061 7,5 2,1
Simav (Kütahya) 09:10:50 03-10-2025 39,24889 28,94611 5,59 2
KARAKOCA-SIMAV (KUTAHYA) 09:10:49 03-10-2025 39,2573 28,9472 11,4 1,9
DENIZOVA-(MUGLA) 09:00:40 03-10-2025 37,0787 28,1643 3,5 1,4
KARAKOCA-SIMAV (KUTAHYA) 09:00:20 03-10-2025 39,2613 28,9538 9,5 1,5
ASLANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 08:57:41 03-10-2025 39,2157 28,269 19,5 1,4
Menteşe (Muğla) 08:57:07 03-10-2025 37,12 28,23111 7 1,6
MEKE-(MUGLA) 08:57:07 03-10-2025 37,126 28,142 10,7 1,8
Menteşe (Muğla) 08:56:07 03-10-2025 37,135 28,2475 6,99 1,2
YENIKOY-(MUGLA) 08:56:07 03-10-2025 37,1687 28,2095 7,7 1,4
SINDIRGI (BALIKESIR) 08:50:21 03-10-2025 39,2343 28,1635 8,4 2,2
Kırkağaç (Manisa) 08:41:41 03-10-2025 39,22722 27,92 6,98 1,7
COBANLAR-KIRKAGAC (MANISA) 08:41:41 03-10-2025 39,2387 27,8937 12 1,6
Simav (Kütahya) 08:17:35 03-10-2025 39,24361 28,97028 11,68 1,2
Simav (Kütahya) 08:04:20 03-10-2025 39,23278 28,975 11,7 3,2
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 08:04:20 03-10-2025 39,2415 28,9833 4,2 3,5
Simav (Kütahya) 07:48:38 03-10-2025 39,24139 28,96556 7 1,2
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 07:47:22 03-10-2025 39,2257 28,9907 16,4 1,4
Simav (Kütahya) 07:47:21 03-10-2025 39,23556 28,99556 7 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 07:41:37 03-10-2025 39,14028 28,175 7 1,5
YENILER-SIMAV (KUTAHYA) 07:38:05 03-10-2025 39,2438 28,9195 13,2 1,7
Simav (Kütahya) 07:38:04 03-10-2025 39,26056 28,93917 7 1,4
Simav (Kütahya) 07:13:43 03-10-2025 39,255 28,85972 7,02 2,2
ORTACA-SIMAV (KUTAHYA) 07:13:43 03-10-2025 39,2858 28,9195 12,6 2,4
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 06:49:02 03-10-2025 39,2342 28,9648 15,4 1,6
Simav (Kütahya) 06:49:01 03-10-2025 39,26028 28,95861 7,03 1,5
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 06:42:42 03-10-2025 39,1652 28,1755 12 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 06:42:41 03-10-2025 39,17389 28,1925 7,29 1,4
Simav (Kütahya) 06:32:38 03-10-2025 39,2375 28,94361 7,97 1
Sındırgı (Balıkesir) 06:29:57 03-10-2025 39,17222 28,2 5,98 2,1
SINDIRGI (BALIKESIR) 06:29:57 03-10-2025 39,2423 28,1583 9,8 2,3
Simav (Kütahya) 06:22:39 03-10-2025 39,27083 28,89556 5,09 2,4
KAYALIDERE-SIMAV (KUTAHYA) 06:22:39 03-10-2025 39,2478 28,8923 15,8 2,6
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 06:10:51 03-10-2025 39,245 29,0028 15,2 1,5
Simav (Kütahya) 06:10:50 03-10-2025 39,26694 28,98528 9,13 1,4
ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) 06:08:21 03-10-2025 39,221 28,0715 9,3 1,7
Simav (Kütahya) 05:49:05 03-10-2025 39,17722 28,93111 10,99 2,2
YENILER-SIMAV (KUTAHYA) 05:49:04 03-10-2025 39,2488 28,9458 13,7 2,4
Sındırgı (Balıkesir) 05:38:56 03-10-2025 39,19833 28,19278 10,93 2,6
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:38:56 03-10-2025 39,2023 28,1607 16 2,8
Kozan (Adana) 05:37:26 03-10-2025 37,64056 35,89611 7 2,2
KARABUCAK-KOZAN (ADANA) 05:37:25 03-10-2025 37,6357 35,8987 1,8 2,1
KARAKOCA-SIMAV (KUTAHYA) 05:27:18 03-10-2025 39,2682 28,9305 13,4 1,8
Simav (Kütahya) 05:27:17 03-10-2025 39,28583 28,94278 7,15 1,6
MARMARA DENIZI 05:24:33 03-10-2025 40,796 27,922 13,7 2,2
Marmara Denizi 05:24:32 03-10-2025 40,80278 27,96194 7,14 2,1
ERICEK-OSMANELI (BILECIK) 05:12:46 03-10-2025 40,4388 29,9993 7,1 1,8
Simav (Kütahya) 04:48:57 03-10-2025 39,27083 28,95889 7,03 1,2
NASA-SIMAV (KUTAHYA) 04:48:57 03-10-2025 39,1563 28,9463 28 1,2
Simav (Kütahya) 04:47:45 03-10-2025 39,21833 28,97472 7,67 1,7
NASA-SIMAV (KUTAHYA) 04:47:45 03-10-2025 39,166 28,9613 11,4 1,9
KAYACIK-GORDES (MANISA) 04:40:19 03-10-2025 38,9083 28,139 8,4 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 04:23:51 03-10-2025 39,15694 28,13361 7,59 1,1
TOPLUCA-AKHISAR (MANISA) 04:23:50 03-10-2025 38,874 27,9508 27,9 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 04:08:05 03-10-2025 39,19333 28,22278 7 1
SAPCI-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:08:03 03-10-2025 39,1545 28,4475 8,3 1,2
Ekinözü (Kahramanmaraş) 04:01:21 03-10-2025 38,08472 37,21306 7 1,1
