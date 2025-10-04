Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 04 Ekim 2025
Son depremler...Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler.. 04 Ekim 2025 deprem son dakika haberleri
son dakika deprem mi oldu?
04 Ekim 2025 son dakika AFAD son depremler ve Kandilli son dakika deprem listesi..
|AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
|Lokasyon
|Saat / Tarih
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Büyüklük
|EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)
|03:15:08 04-10-2025
|39,2202
|29,0105
|15,4
|1,2
|Simav (Kütahya)
|03:15:08 04-10-2025
|39,20583
|29,0325
|12,38
|1,1
|Simav (Kütahya)
|03:13:38 04-10-2025
|39,20833
|29,005
|13,77
|0,9
|Ege Denizi - [71.61 km] Karaburun (İzmir)
|03:10:55 04-10-2025
|38,75167
|25,58611
|9,22
|2,3
|EGE DENIZI
|03:10:53 04-10-2025
|38,7202
|25,5625
|12,6
|2,6
|Sındırgı (Balıkesir)
|03:07:29 04-10-2025
|39,2175
|28,14444
|11,91
|1,8
|ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|03:07:28 04-10-2025
|39,196
|28,1263
|8,3
|2
|Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [03.66 km] Kuşadası (Aydın)
|03:02:10 04-10-2025
|37,88833
|27,23528
|7
|1,2
|SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR)
|02:54:29 04-10-2025
|39,2123
|27,9862
|12,6
|1,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|02:54:29 04-10-2025
|39,24306
|28,10278
|6,96
|1,3
|Simav (Kütahya)
|02:51:30 04-10-2025
|39,22333
|28,97
|5,89
|0,8
|Simav (Kütahya)
|02:47:03 04-10-2025
|39,28
|28,85111
|6,57
|1,1
|YENILER-SIMAV (KUTAHYA)
|02:47:02 04-10-2025
|39,2317
|28,9278
|18
|1,4
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|02:42:57 04-10-2025
|39,1495
|28,1363
|5,2
|2,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|02:42:57 04-10-2025
|39,16694
|28,15139
|7
|2
|Doğanşehir (Malatya)
|02:38:19 04-10-2025
|37,95972
|38,08333
|7
|0,9
|Simav (Kütahya)
|02:37:31 04-10-2025
|39,19
|28,93361
|4,08
|1,1
|EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)
|02:37:30 04-10-2025
|39,1782
|28,9955
|16,3
|1,2
|Simav (Kütahya)
|02:35:56 04-10-2025
|39,15444
|28,93389
|10,03
|0,9
|HIDIRDIVAN-SIMAV (KUTAHYA)
|02:35:55 04-10-2025
|38,995
|28,99
|18,7
|0,8
|Simav (Kütahya)
|02:28:03 04-10-2025
|39,21667
|29,005
|11,09
|1,1
|KARAKOCA-SIMAV (KUTAHYA)
|02:28:01 04-10-2025
|39,2778
|28,9673
|13,9
|1,3
|Van Gölü - [01.75 km] Tuşba (Van)
|02:27:05 04-10-2025
|38,77306
|43,25667
|7
|0,9
|KAYGANLI-AKHISAR (MANISA)
|02:24:18 04-10-2025
|39,1473
|28,0007
|5
|1,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|02:24:17 04-10-2025
|39,21694
|28,17333
|7
|1,1
|Simav (Kütahya)
|02:22:46 04-10-2025
|39,17194
|28,98083
|11,72
|1,1
|EFIR-SIMAV (KUTAHYA)
|02:22:43 04-10-2025
|39,2033
|28,7858
|15,7
|1,2
|Seydikemer (Muğla)
|02:18:36 04-10-2025
|36,74861
|29,37778
|7
|1,1
|Simav (Kütahya)
|02:16:49 04-10-2025
|39,20056
|28,95528
|9,09
|0,9
|AHLATLICESME-SIMAV (KUTAHYA)
|02:16:48 04-10-2025
|39,1487
|29,0327
|12,5
|1,2
|Bodrum (Muğla)
|02:12:52 04-10-2025
|37,03472
|27,61833
|7
|1,4
|KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|02:07:01 04-10-2025
|39,21
|28,0812
|8,2
|1,7
|Sındırgı (Balıkesir)
|02:07:01 04-10-2025
|39,225
|28,1
|6,99
|1,4
|Simav (Kütahya)
|01:48:13 04-10-2025
|39,21667
|29,00694
|7,86
|1
|KARACAOREN-SIMAV (KUTAHYA)
|01:48:12 04-10-2025
|39,184
|29,0092
|10,4
|1,4
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|01:42:02 04-10-2025
|39,2262
|29,0083
|10,7
|1,1
|Simav (Kütahya)
|01:42:02 04-10-2025
|39,23389
|29,01167
|10,56
|0,9
|Hekimhan (Malatya)
|01:38:25 04-10-2025
|38,76222
|37,98583
|10,6
|1,4
|MARMARA DENIZI
|01:23:32 04-10-2025
|40,7777
|27,968
|11
|3,3
|Marmara Denizi - [18.36 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ)
|01:23:32 04-10-2025
|40,80083
|27,94833
|11,83
|3,1
|Simav (Kütahya)
|01:21:05 04-10-2025
|39,26806
|29,01139
|7,51
|1,1
|YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA)
|01:21:03 04-10-2025
|39,2938
|28,9715
|19,5
|1,2
|Simav (Kütahya)
|01:20:09 04-10-2025
|39,25056
|29,01861
|11,36
|0,8
|KIBRIS-DEGIRMENLIK
|01:18:17 04-10-2025
|35,232
|33,6047
|19,2
|1,8
|Larnaca (Güney Kıbrıs Rum Yönetimi)
|01:18:14 04-10-2025
|35,05639
|33,70528
|55,6
|2
|Simav (Kütahya)
|01:03:57 04-10-2025
|39,23111
|29,00667
|8,93
|1,2
|INKAYA-SIMAV (KUTAHYA)
|01:03:54 04-10-2025
|39,3682
|28,9067
|5
|1,6
|Hekimhan (Malatya)
|01:02:35 04-10-2025
|38,75472
|37,955
|7,17
|1,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|00:58:41 04-10-2025
|39,10833
|28,23556
|6,96
|1,1
|Hekimhan (Malatya)
|00:57:54 04-10-2025
|38,7425
|38,04806
|7
|1,3
|Hekimhan (Malatya)
|00:57:13 04-10-2025
|38,75694
|37,99667
|8,15
|1,5
|DUMLU-HEKIMHAN (MALATYA)
|00:57:12 04-10-2025
|38,791
|37,959
|7,5
|1,7
|Hekimhan (Malatya)
|00:55:43 04-10-2025
|38,77278
|38,04389
|7,01
|1,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|00:55:42 04-10-2025
|39,18972
|28,17694
|6,97
|1,3
|ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|00:55:41 04-10-2025
|39,1807
|28,1202
|4,6
|1,4
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|00:48:38 04-10-2025
|39,1852
|28,1677
|11,5
|2,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|00:48:38 04-10-2025
|39,20861
|28,18528
|7
|2,2
|MARMARA DENIZI
|00:44:43 04-10-2025
|40,8003
|27,9412
|9,4
|2,2
|Marmara Denizi - [16.89 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ)
|00:44:43 04-10-2025
|40,81389
|27,955
|7,03
|2,1
|EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)
|00:38:18 04-10-2025
|39,22
|29,0178
|11,9
|0,9
|Simav (Kütahya)
|00:38:17 04-10-2025
|39,245
|28,945
|10,65
|1
|Sındırgı (Balıkesir)
|00:33:31 04-10-2025
|39,19861
|28,21306
|7,04
|0,9
|BUYUKCAMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|00:28:59 04-10-2025
|37,8732
|36,4292
|7,8
|1,5
|Onikişubat (Kahramanmaraş)
|00:28:58 04-10-2025
|37,88694
|36,49278
|7,07
|1,6
|Pütürge (Malatya)
|00:25:19 04-10-2025
|38,15333
|38,65583
|6,96
|0,8
|Çaygören Barajı - [02.06 km] Sındırgı (Balıkesir)
|00:18:40 04-10-2025
|39,25472
|28,23917
|7
|1,1
|Ekinözü (Kahramanmaraş)
|00:15:25 04-10-2025
|38,10194
|37,18778
|7
|1
|EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)
|00:14:10 04-10-2025
|39,215
|28,982
|11,6
|1,1
|Simav (Kütahya)
|00:14:09 04-10-2025
|39,25028
|28,87917
|4,05
|1,1
|EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)
|00:09:13 04-10-2025
|39,1773
|28,9882
|4,1
|1,6
|Simav (Kütahya)
|00:09:12 04-10-2025
|39,21361
|29,0225
|8,34
|1,5
|KUMARLI-(KAHRAMANMARAS)
|00:06:52 04-10-2025
|37,8313
|36,4872
|5,4
|2
|Onikişubat (Kahramanmaraş)
|00:06:51 04-10-2025
|37,87583
|36,48194
|7
|2
|EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)
|00:03:02 04-10-2025
|39,2108
|28,9822
|13,2
|1
|Simav (Kütahya)
|00:03:01 04-10-2025
|39,25556
|28,90528
|7,18
|1
|Sındırgı (Balıkesir)
|23:52:17 03-10-2025
|39,25306
|28,11028
|7
|1,5
|ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR)
|23:52:17 03-10-2025
|39,2218
|28,0558
|7,8
|1,6
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|23:50:22 03-10-2025
|39,2313
|28,9698
|10,8
|2
|Simav (Kütahya)
|23:50:21 03-10-2025
|39,24056
|28,975
|11,98
|1,9
|Simav (Kütahya)
|23:43:31 03-10-2025
|39,275
|28,94639
|6,93
|1,3
|Simav (Kütahya)
|23:37:52 03-10-2025
|39,22694
|29,00944
|12,55
|1,8
|DEMIRCI-SIMAV (KUTAHYA)
|23:37:52 03-10-2025
|39,0902
|28,904
|19,8
|1,5
|Simav (Kütahya)
|23:35:48 03-10-2025
|39,23194
|28,99972
|8,56
|1,4
|EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)
|23:35:48 03-10-2025
|39,1935
|28,9935
|16
|1,4
|Simav (Kütahya)
|23:32:15 03-10-2025
|39,24556
|28,97222
|7,04
|1
|TOKAT-HISARCIK (KUTAHYA)
|23:32:15 03-10-2025
|39,1768
|29,1062
|16,3
|1,1
|Simav (Kütahya)
|23:25:38 03-10-2025
|39,26889
|28,94417
|7,51
|1,6
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|23:25:38 03-10-2025
|39,2403
|28,9767
|14,8
|1,6
|HAMZABEY-SIMAV (KUTAHYA)
|23:24:25 03-10-2025
|39,2117
|28,9312
|10,8
|1,1
|Simav (Kütahya)
|23:24:24 03-10-2025
|39,25944
|28,96056
|10,74
|1,1
|Simav (Kütahya)
|23:20:25 03-10-2025
|39,23167
|29,00361
|11,83
|1,7
|EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)
|23:20:25 03-10-2025
|39,2233
|29,0212
|10,6
|1,9
|Biga (Çanakkale)
|23:17:14 03-10-2025
|40,26806
|27,50444
|7
|1,3
|DISBUDAK-GONEN (BALIKESIR)
|23:17:13 03-10-2025
|40,2538
|27,5138
|11
|1,6
|Marmara Denizi - [17.50 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ)
|22:52:00 03-10-2025
|40,80833
|27,95833
|7,79
|1,6
|MARMARA DENIZI
|22:52:00 03-10-2025
|40,7872
|27,9607
|10,5
|1,8
|KUMARLI-(KAHRAMANMARAS)
|22:45:00 03-10-2025
|37,8512
|36,4652
|5,9
|2,5
|Göksun (Kahramanmaraş)
|22:44:59 03-10-2025
|37,85556
|36,46083
|7
|2,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|22:38:28 03-10-2025
|39,21417
|28,15944
|6,99
|1,4
|YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|22:38:28 03-10-2025
|39,197
|28,1805
|10,2
|1,6
|Bigadiç (Balıkesir)
|22:31:17 03-10-2025
|39,36
|28,08944
|16,95
|1,8
|YURUCEKLER-BIGADIC (BALIKESIR)
|22:31:17 03-10-2025
|39,336
|28,0722
|7,7
|2
|Sındırgı (Balıkesir)
|22:10:52 03-10-2025
|39,17444
|28,14472
|7
|1,1
|AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
|22:10:51 03-10-2025
|39,1733
|28,2163
|5
|1,1
|Türkoğlu (Kahramanmaraş)
|21:58:02 03-10-2025
|37,31806
|37,03056
|7,47
|1,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|21:51:55 03-10-2025
|39,27278
|28,085
|7
|1
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|21:51:54 03-10-2025
|39,1652
|28,1655
|13,4
|1
|Sındırgı (Balıkesir)
|21:48:51 03-10-2025
|39,26917
|28,09139
|6,97
|0,9
|Sındırgı (Balıkesir)
|21:47:36 03-10-2025
|39,25667
|28,12722
|7
|1
|ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|21:47:35 03-10-2025
|39,1922
|28,1265
|10,3
|1,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|21:36:59 03-10-2025
|39,15806
|28,17278
|7
|1
|AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
|21:36:59 03-10-2025
|39,1567
|28,1732
|9,4
|1,3
|SOFULAR-CAMELI (DENIZLI)
|21:33:06 03-10-2025
|37,0088
|29,3493
|5
|1,6
|Çameli (Denizli)
|21:33:05 03-10-2025
|36,90111
|29,20028
|7
|1,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|21:31:30 03-10-2025
|39,15806
|28,18806
|8,05
|1,6
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|21:31:29 03-10-2025
|39,152
|28,1645
|10,2
|1,9
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|21:29:15 03-10-2025
|39,2465
|28,9847
|10,8
|1,8
|Simav (Kütahya)
|21:29:14 03-10-2025
|39,28111
|28,95972
|7,1
|1,8
|BEYDAGI-(MALATYA)
|21:18:55 03-10-2025
|38,2555
|38,4467
|13,7
|1,6
|Battalgazi (Malatya)
|21:18:54 03-10-2025
|38,24139
|38,48778
|16,04
|1,6
|AKYARLAR-BODRUM (MUGLA)
|21:17:17 03-10-2025
|36,939
|27,2885
|13,3
|1,4
|Ege Denizi - [05.60 km] Bodrum (Muğla)
|21:17:16 03-10-2025
|36,92306
|27,26222
|8,74
|1,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|21:08:17 03-10-2025
|39,18028
|28,11
|7
|1,2
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|21:08:17 03-10-2025
|39,1708
|28,135
|5,3
|1,2
|Simav (Kütahya)
|21:05:11 03-10-2025
|39,22528
|29,01833
|11,39
|1,2
|GOKCEDERE-NURDAGI (GAZIANTEP)
|20:59:58 03-10-2025
|37,1655
|36,6882
|5,1
|1,8
|Nurdağı (Gaziantep)
|20:59:57 03-10-2025
|37,17083
|36,67722
|7
|1,9
|Göksun (Kahramanmaraş)
|20:51:07 03-10-2025
|37,8575
|36,43472
|7,29
|1,5
|Gürün (Sivas)
|20:41:45 03-10-2025
|38,84389
|37,34028
|7,45
|1,1
|Simav (Kütahya)
|20:36:24 03-10-2025
|39,25722
|28,98972
|8,88
|1,2
|YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA)
|20:36:24 03-10-2025
|39,2585
|29,0113
|5,4
|1,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|20:35:06 03-10-2025
|39,15694
|28,17778
|8,64
|1,1
|Kazımkarabekir (Karaman)
|20:33:25 03-10-2025
|37,29
|33,02639
|9,6
|1,8
|KARALGAZI-KAZIMKARABEKIR (KARAMAN)
|20:33:25 03-10-2025
|37,292
|33,0193
|7,4
|1,9
|Simav (Kütahya)
|20:23:26 03-10-2025
|39,205
|28,90139
|7
|1,3
|KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)
|20:23:25 03-10-2025
|39,2553
|29,0483
|5
|1
|Simav (Kütahya)
|20:20:26 03-10-2025
|39,30306
|28,91111
|7
|1,2
|Simav (Kütahya)
|20:20:08 03-10-2025
|39,18722
|29,0275
|13,52
|0,9
|Simav (Kütahya)
|20:12:23 03-10-2025
|39,20611
|29,01833
|11,15
|1,2
|Simav (Kütahya)
|20:11:48 03-10-2025
|39,32417
|28,92833
|7,15
|1,1
|Simav (Kütahya)
|20:10:46 03-10-2025
|39,17111
|28,99056
|10,73
|1,3
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|20:10:44 03-10-2025
|39,2337
|28,9663
|11,2
|1,4
|Doğanşehir (Malatya)
|20:08:37 03-10-2025
|37,96222
|38,08806
|7
|1,3
|MARMARA DENIZI
|20:04:07 03-10-2025
|40,8005
|27,8992
|5,4
|1,6
|Marmara Denizi - [17.85 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ)
|19:59:20 03-10-2025
|40,80583
|27,97667
|7
|2
|MARMARA DENIZI
|19:59:20 03-10-2025
|40,7833
|27,9705
|2
|2,1
|Simav (Kütahya)
|19:57:08 03-10-2025
|39,18806
|28,93361
|13,25
|1,5
|KARACAOREN-SIMAV (KUTAHYA)
|19:57:08 03-10-2025
|39,1922
|29,0752
|11,3
|1,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|19:49:50 03-10-2025
|39,17667
|28,15472
|6,99
|1,2
|ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|19:49:49 03-10-2025
|39,1552
|28,0932
|16,6
|1,3
|Simav (Kütahya)
|19:42:03 03-10-2025
|39,24472
|28,93528
|7,07
|1,2
|YENILER-SIMAV (KUTAHYA)
|19:42:02 03-10-2025
|39,2542
|28,9575
|10,4
|1,2
|Simav (Kütahya)
|19:39:28 03-10-2025
|39,20583
|28,89861
|6,25
|0,9
|KAYALIDERE-SIMAV (KUTAHYA)
|19:39:25 03-10-2025
|39,2555
|28,8382
|18,7
|1,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|19:28:40 03-10-2025
|39,19972
|28,17528
|4,51
|1,1
|Marmara Denizi - Gemlik Körfezi - [05.74 km] Mudanya (Bursa)
|19:21:26 03-10-2025
|40,43611
|28,82889
|7,18
|1,6
|GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI)
|19:21:26 03-10-2025
|40,4453
|28,794
|8,4
|1,6
|Sındırgı (Balıkesir)
|19:14:17 03-10-2025
|39,13806
|28,10056
|7
|1,1
|Simav (Kütahya)
|19:07:37 03-10-2025
|39,21611
|29,02583
|11,75
|1,2
|SIMAV (KUTAHYA)
|19:07:37 03-10-2025
|39,0945
|28,9693
|17,9
|1,2
|Simav (Kütahya)
|18:58:23 03-10-2025
|39,25472
|28,96417
|7
|1,1
|YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA)
|18:58:23 03-10-2025
|39,2687
|28,9753
|4,1
|1,4
|Akçadağ (Malatya)
|18:57:48 03-10-2025
|38,43833
|38,03667
|7
|1,3
|ILICAK-AKCADAG (MALATYA)
|18:57:47 03-10-2025
|38,4745
|38,0415
|5
|1,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|18:42:06 03-10-2025
|39,18694
|28,19056
|5,02
|2,1
|KUCUKDAGDERE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|18:42:04 03-10-2025
|39,1738
|28,3252
|23,2
|2,6
|Simav (Kütahya)
|18:39:07 03-10-2025
|39,23333
|28,99583
|7,08
|1
|Sındırgı (Balıkesir)
|18:36:22 03-10-2025
|39,22278
|28,16222
|12,31
|2,9
|BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|18:36:22 03-10-2025
|39,2158
|28,1228
|16,8
|3,3
|Hekimhan (Malatya)
|18:33:26 03-10-2025
|38,77139
|37,98917
|14,67
|2,4
|DUMLU-HEKIMHAN (MALATYA)
|18:33:25 03-10-2025
|38,7718
|37,9557
|5
|2,5
|Simav (Kütahya)
|18:22:14 03-10-2025
|39,23056
|28,96361
|12,94
|1,1
|EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)
|18:22:14 03-10-2025
|39,201
|29,0315
|14,6
|1,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|18:19:26 03-10-2025
|39,26083
|28,11
|7
|1,7
|ALACAATLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|18:19:25 03-10-2025
|39,244
|28,07
|9,5
|1,6
|Doğanşehir (Malatya)
|18:16:45 03-10-2025
|37,96667
|38,09333
|6,99
|2,4
|KURUCAOVA-DOGANSEHIR (MALATYA)
|18:16:44 03-10-2025
|37,9848
|38,0873
|5
|2,5
|Ege Denizi - [70.99 km] Karaburun (İzmir)
|18:15:42 03-10-2025
|38,72778
|25,58639
|5,1
|2,3
|EGE DENIZI
|18:15:40 03-10-2025
|38,7158
|25,5128
|8,5
|2,4
|KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)
|18:10:45 03-10-2025
|39,235
|29,038
|9,2
|1,4
|Simav (Kütahya)
|18:10:44 03-10-2025
|39,28194
|28,95306
|6,32
|1,3
|Doğanşehir (Malatya)
|18:02:33 03-10-2025
|38,24722
|37,78
|10,86
|1,1
|Sultangazi (İstanbul)
|17:57:55 03-10-2025
|41,1275
|28,845
|15,35
|2,3
|SULTANGAZI (ISTANBUL)
|17:57:55 03-10-2025
|41,1062
|28,8467
|10,9
|2,4
|Simav (Kütahya)
|17:49:48 03-10-2025
|39,24861
|28,9425
|8,9
|1,3
|KARAKOCA-SIMAV (KUTAHYA)
|17:49:47 03-10-2025
|39,2805
|28,9513
|15
|1,5
|Simav (Kütahya)
|17:46:15 03-10-2025
|39,22972
|28,9925
|9,15
|2
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|17:46:15 03-10-2025
|39,242
|29,0077
|10,1
|1,8
|MARMARA DENIZI
|17:38:45 03-10-2025
|40,7867
|27,9533
|12,2
|2,1
|Ege Denizi
|17:37:17 03-10-2025
|38,73806
|25,67417
|8,81
|2,5
|EGE DENIZI
|17:37:14 03-10-2025
|38,6893
|25,4482
|5,4
|2,9
|Simav (Kütahya)
|17:33:33 03-10-2025
|39,23389
|28,95083
|7,02
|1,6
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|17:33:33 03-10-2025
|39,2357
|29,0195
|9,8
|1,9
|Sındırgı (Balıkesir)
|17:19:15 03-10-2025
|39,21056
|28,12167
|7
|1,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|16:58:46 03-10-2025
|39,14111
|28,08361
|7
|1,1
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|16:58:45 03-10-2025
|39,115
|28,1207
|17,1
|1,2
|Honaz (Denizli)
|16:54:16 03-10-2025
|37,85083
|29,4
|7
|1,4
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|16:27:00 03-10-2025
|39,2412
|29,0217
|10,4
|1,5
|Simav (Kütahya)
|16:26:59 03-10-2025
|39,23583
|28,95306
|7
|1,3
|SOGUT-SIMAV (KUTAHYA)
|16:18:17 03-10-2025
|39,1552
|29,1078
|19,2
|1
|Uğurludağ (Çorum)
|16:16:42 03-10-2025
|40,37556
|34,39917
|7
|1
|Kobuleti, Acara (Gürcistan) - [25.88 km] Borçka (Artvin)
|16:16:40 03-10-2025
|41,7175
|41,91528
|6,3
|0,7
|KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)
|16:05:13 03-10-2025
|39,2333
|29,029
|7,3
|1,1
|Simav (Kütahya)
|16:05:12 03-10-2025
|39,25861
|28,92278
|7
|1
|Gemlik (Bursa)
|15:52:38 03-10-2025
|40,49694
|29,18889
|12,56
|1,8
|SAHINYURDU-GEMLIK (BURSA)
|15:52:38 03-10-2025
|40,47
|29,1937
|13,8
|1,9
|KINIK-SELENDI (MANISA)
|15:49:39 03-10-2025
|38,6963
|28,87
|3,8
|1,3
|ENCEKLER-KULA (MANISA)
|15:48:02 03-10-2025
|38,7155
|28,6438
|29,1
|1,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|15:40:08 03-10-2025
|39,18389
|28,12861
|5,61
|0,9
|Simav (Kütahya)
|14:57:08 03-10-2025
|39,17694
|28,96361
|10,88
|1
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|14:57:06 03-10-2025
|39,2375
|28,9955
|18,1
|1,5
|Simav (Kütahya)
|14:35:44 03-10-2025
|39,26556
|28,91528
|7
|1
|SOGUT-SIMAV (KUTAHYA)
|14:35:44 03-10-2025
|39,1455
|29,1162
|11,9
|0,8
|EGE DENIZI
|14:31:32 03-10-2025
|35,826
|25,59
|14,1
|2,4
|Battalgazi (Malatya)
|14:16:04 03-10-2025
|38,19194
|38,58333
|7,03
|2,2
|SOGUTLU-PUTURGE (MALATYA)
|14:16:04 03-10-2025
|38,2337
|38,6073
|7,4
|2,2
|Simav (Kütahya)
|14:00:25 03-10-2025
|39,12639
|28,94583
|5,9
|0,9
|ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|13:58:09 03-10-2025
|39,185
|28,1107
|14,2
|1,4
|YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|13:54:47 03-10-2025
|39,2022
|28,1532
|11,1
|2
|Merkez (Bolu)
|13:54:18 03-10-2025
|40,88528
|31,66556
|6,97
|1
|KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|13:51:41 03-10-2025
|39,2045
|28,1052
|5,3
|1,4
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|13:48:05 03-10-2025
|39,2443
|28,9702
|6,2
|1,9
|Simav (Kütahya)
|13:48:04 03-10-2025
|39,27583
|28,93361
|8,48
|1,8
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|13:47:04 03-10-2025
|39,243
|28,9708
|12,9
|1,6
|Simav (Kütahya)
|13:47:01 03-10-2025
|39,07583
|29,09389
|6,52
|1,9
|Sındırgı (Balıkesir)
|13:42:50 03-10-2025
|39,19806
|28,16
|6,97
|1,1
|YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|13:42:49 03-10-2025
|39,2135
|28,1938
|5
|1,4
|KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|13:38:59 03-10-2025
|39,1198
|28,1967
|8,3
|1
|BUYUKECELI-GULNAR (MERSIN)
|13:34:27 03-10-2025
|36,1157
|33,5745
|0
|1,5
|SURIYE
|13:09:09 03-10-2025
|36,2458
|37,2485
|5
|2,1
|El Bab, Halep (Suriye) - [34.70 km] Elbeyli (Kilis)
|13:09:08 03-10-2025
|36,33611
|37,37028
|7,06
|1,6
|Marmara Denizi
|13:02:05 03-10-2025
|40,86111
|28,31389
|7
|1,5
|MARMARA DENIZI REVIZE01 (2025.10.03 13:02:04)
|13:02:04 03-10-2025
|40,8165
|28,3123
|17,5
|1,9
|Sındırgı (Balıkesir)
|12:55:18 03-10-2025
|39,19
|28,17694
|7
|1,3
|YOLCUPINAR-SINDIRGI (BALIKESIR)
|12:55:17 03-10-2025
|39,2618
|28,2723
|13
|1,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|12:50:12 03-10-2025
|39,29556
|28,08583
|6,98
|1,5
|CAKILLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|12:50:12 03-10-2025
|39,3158
|28,0605
|13,5
|1,3
|KARAKOCA-SIMAV (KUTAHYA)
|12:19:45 03-10-2025
|39,2627
|28,9523
|12,4
|1,3
|MARMARA DENIZI
|12:07:05 03-10-2025
|40,7595
|28,0072
|5,4
|1,8
|EGE DENIZI
|12:01:18 03-10-2025
|36,6343
|25,6885
|1,8
|2,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|11:57:40 03-10-2025
|39,17194
|28,21028
|7
|1,5
|ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR)
|11:57:39 03-10-2025
|39,1858
|28,2277
|13,7
|1,9
|Simav (Kütahya)
|11:50:20 03-10-2025
|39,235
|28,95861
|6,46
|1,4
|KARACAOREN-SIMAV (KUTAHYA)
|11:50:20 03-10-2025
|39,1603
|29,0238
|16,4
|1,7
|USAKPINARI-SILIFKE (MERSIN)
|11:46:45 03-10-2025
|36,3067
|33,628
|0
|1
|ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR)
|11:40:31 03-10-2025
|39,2397
|28,0633
|16,6
|1,6
|PURSUNLER-SINDIRGI (BALIKESIR)
|11:29:50 03-10-2025
|39,2198
|28,1943
|7
|1,9
|KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)
|11:20:08 03-10-2025
|39,2433
|29,0722
|3,6
|1,2
|YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA)
|11:14:03 03-10-2025
|39,263
|29,0228
|12
|1,1
|MARMARA DENIZI
|11:12:09 03-10-2025
|40,819
|27,886
|3,8
|1,7
|KADIIBRAHIM-AKCADAG (MALATYA)
|11:04:34 03-10-2025
|38,5182
|38,024
|6,7
|2,5
|Hekimhan (Malatya)
|11:04:33 03-10-2025
|38,70389
|37,8725
|6,62
|2,5
|Marmara Denizi
|11:01:52 03-10-2025
|40,75444
|27,69611
|7,07
|1,8
|MARMARA DENIZI
|11:01:51 03-10-2025
|40,8038
|27,7568
|9
|2
|Pazarcık (Kahramanmaraş)
|10:59:20 03-10-2025
|37,55528
|37,27361
|7
|1,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|10:56:11 03-10-2025
|39,23167
|28,17722
|7
|1,5
|SINDIRGI (BALIKESIR) REVIZE01 (2025.10.03 10:56:11)
|10:56:11 03-10-2025
|39,2363
|28,167
|12,4
|1,6
|YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA)
|10:50:34 03-10-2025
|39,3008
|29,0072
|18,4
|1,2
|Simav (Kütahya)
|10:43:25 03-10-2025
|39,24139
|28,96917
|7
|1,4
|KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)
|10:43:25 03-10-2025
|39,2393
|29,0432
|10,6
|1,6
|Simav (Kütahya)
|10:39:47 03-10-2025
|39,23778
|29,00083
|7
|1,3
|KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)
|10:39:47 03-10-2025
|39,2442
|29,035
|11,4
|1,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|10:31:23 03-10-2025
|39,17361
|28,1775
|7,01
|1,1
|MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR)
|10:31:23 03-10-2025
|39,2265
|28,1512
|9,7
|1,5
|Marmara Denizi
|10:18:26 03-10-2025
|40,81667
|27,88861
|7,29
|1,4
|MARMARA DENIZI
|10:18:26 03-10-2025
|40,7998
|27,8623
|8,3
|1,4
|Göksun (Kahramanmaraş)
|10:11:16 03-10-2025
|37,91639
|36,31222
|7
|1,8
|BUYUKCAMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|10:11:15 03-10-2025
|37,9135
|36,3963
|20
|1,7
|Sındırgı (Balıkesir)
|10:03:25 03-10-2025
|39,15611
|28,17333
|7
|1,7
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|10:03:25 03-10-2025
|39,1668
|28,1598
|10,1
|1,9
|ARNAVUTKOY (ISTANBUL)
|10:01:44 03-10-2025
|41,218
|28,7658
|0
|1,5
|ALACAATLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|09:57:51 03-10-2025
|39,2522
|28,0605
|9,3
|1,5
|Yahşihan (Kırıkkale)
|09:57:19 03-10-2025
|39,95722
|33,50889
|7
|1,1
|Ege Denizi
|09:55:05 03-10-2025
|39,40306
|25,63639
|7,16
|2,1
|EGE DENIZI
|09:55:05 03-10-2025
|39,3775
|25,664
|2
|2,4
|KOKPINAR-PUTURGE (MALATYA)
|09:42:16 03-10-2025
|38,2195
|38,6758
|7,7
|1,8
|Simav (Kütahya)
|09:41:04 03-10-2025
|39,24194
|28,97306
|6,99
|1,2
|KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)
|09:41:03 03-10-2025
|39,2348
|29,0467
|18,5
|1,7
|YENIKOY-(MUGLA)
|09:26:36 03-10-2025
|37,1242
|28,1993
|15,8
|1,6
|Sındırgı (Balıkesir)
|09:15:32 03-10-2025
|39,22167
|28,05194
|7
|2
|ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR)
|09:15:32 03-10-2025
|39,2187
|28,061
|7,5
|2,1
|Simav (Kütahya)
|09:10:50 03-10-2025
|39,24889
|28,94611
|5,59
|2
|KARAKOCA-SIMAV (KUTAHYA)
|09:10:49 03-10-2025
|39,2573
|28,9472
|11,4
|1,9
|DENIZOVA-(MUGLA)
|09:00:40 03-10-2025
|37,0787
|28,1643
|3,5
|1,4
|KARAKOCA-SIMAV (KUTAHYA)
|09:00:20 03-10-2025
|39,2613
|28,9538
|9,5
|1,5
|ASLANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|08:57:41 03-10-2025
|39,2157
|28,269
|19,5
|1,4
|Menteşe (Muğla)
|08:57:07 03-10-2025
|37,12
|28,23111
|7
|1,6
|MEKE-(MUGLA)
|08:57:07 03-10-2025
|37,126
|28,142
|10,7
|1,8
|Menteşe (Muğla)
|08:56:07 03-10-2025
|37,135
|28,2475
|6,99
|1,2
|YENIKOY-(MUGLA)
|08:56:07 03-10-2025
|37,1687
|28,2095
|7,7
|1,4
|SINDIRGI (BALIKESIR)
|08:50:21 03-10-2025
|39,2343
|28,1635
|8,4
|2,2
|Kırkağaç (Manisa)
|08:41:41 03-10-2025
|39,22722
|27,92
|6,98
|1,7
|COBANLAR-KIRKAGAC (MANISA)
|08:41:41 03-10-2025
|39,2387
|27,8937
|12
|1,6
|Simav (Kütahya)
|08:17:35 03-10-2025
|39,24361
|28,97028
|11,68
|1,2
|Simav (Kütahya)
|08:04:20 03-10-2025
|39,23278
|28,975
|11,7
|3,2
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|08:04:20 03-10-2025
|39,2415
|28,9833
|4,2
|3,5
|Simav (Kütahya)
|07:48:38 03-10-2025
|39,24139
|28,96556
|7
|1,2
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|07:47:22 03-10-2025
|39,2257
|28,9907
|16,4
|1,4
|Simav (Kütahya)
|07:47:21 03-10-2025
|39,23556
|28,99556
|7
|1,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|07:41:37 03-10-2025
|39,14028
|28,175
|7
|1,5
|YENILER-SIMAV (KUTAHYA)
|07:38:05 03-10-2025
|39,2438
|28,9195
|13,2
|1,7
|Simav (Kütahya)
|07:38:04 03-10-2025
|39,26056
|28,93917
|7
|1,4
|Simav (Kütahya)
|07:13:43 03-10-2025
|39,255
|28,85972
|7,02
|2,2
|ORTACA-SIMAV (KUTAHYA)
|07:13:43 03-10-2025
|39,2858
|28,9195
|12,6
|2,4
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|06:49:02 03-10-2025
|39,2342
|28,9648
|15,4
|1,6
|Simav (Kütahya)
|06:49:01 03-10-2025
|39,26028
|28,95861
|7,03
|1,5
|AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
|06:42:42 03-10-2025
|39,1652
|28,1755
|12
|1,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|06:42:41 03-10-2025
|39,17389
|28,1925
|7,29
|1,4
|Simav (Kütahya)
|06:32:38 03-10-2025
|39,2375
|28,94361
|7,97
|1
|Sındırgı (Balıkesir)
|06:29:57 03-10-2025
|39,17222
|28,2
|5,98
|2,1
|SINDIRGI (BALIKESIR)
|06:29:57 03-10-2025
|39,2423
|28,1583
|9,8
|2,3
|Simav (Kütahya)
|06:22:39 03-10-2025
|39,27083
|28,89556
|5,09
|2,4
|KAYALIDERE-SIMAV (KUTAHYA)
|06:22:39 03-10-2025
|39,2478
|28,8923
|15,8
|2,6
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|06:10:51 03-10-2025
|39,245
|29,0028
|15,2
|1,5
|Simav (Kütahya)
|06:10:50 03-10-2025
|39,26694
|28,98528
|9,13
|1,4
|ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR)
|06:08:21 03-10-2025
|39,221
|28,0715
|9,3
|1,7
|Simav (Kütahya)
|05:49:05 03-10-2025
|39,17722
|28,93111
|10,99
|2,2
|YENILER-SIMAV (KUTAHYA)
|05:49:04 03-10-2025
|39,2488
|28,9458
|13,7
|2,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|05:38:56 03-10-2025
|39,19833
|28,19278
|10,93
|2,6
|YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|05:38:56 03-10-2025
|39,2023
|28,1607
|16
|2,8
|Kozan (Adana)
|05:37:26 03-10-2025
|37,64056
|35,89611
|7
|2,2
|KARABUCAK-KOZAN (ADANA)
|05:37:25 03-10-2025
|37,6357
|35,8987
|1,8
|2,1
|KARAKOCA-SIMAV (KUTAHYA)
|05:27:18 03-10-2025
|39,2682
|28,9305
|13,4
|1,8
|Simav (Kütahya)
|05:27:17 03-10-2025
|39,28583
|28,94278
|7,15
|1,6
|MARMARA DENIZI
|05:24:33 03-10-2025
|40,796
|27,922
|13,7
|2,2
|Marmara Denizi
|05:24:32 03-10-2025
|40,80278
|27,96194
|7,14
|2,1
|ERICEK-OSMANELI (BILECIK)
|05:12:46 03-10-2025
|40,4388
|29,9993
|7,1
|1,8
|Simav (Kütahya)
|04:48:57 03-10-2025
|39,27083
|28,95889
|7,03
|1,2
|NASA-SIMAV (KUTAHYA)
|04:48:57 03-10-2025
|39,1563
|28,9463
|28
|1,2
|Simav (Kütahya)
|04:47:45 03-10-2025
|39,21833
|28,97472
|7,67
|1,7
|NASA-SIMAV (KUTAHYA)
|04:47:45 03-10-2025
|39,166
|28,9613
|11,4
|1,9
|KAYACIK-GORDES (MANISA)
|04:40:19 03-10-2025
|38,9083
|28,139
|8,4
|1,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|04:23:51 03-10-2025
|39,15694
|28,13361
|7,59
|1,1
|TOPLUCA-AKHISAR (MANISA)
|04:23:50 03-10-2025
|38,874
|27,9508
|27,9
|1,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|04:08:05 03-10-2025
|39,19333
|28,22278
|7
|1
|SAPCI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|04:08:03 03-10-2025
|39,1545
|28,4475
|8,3
|1,2
|Ekinözü (Kahramanmaraş)
|04:01:21 03-10-2025
|38,08472
|37,21306
|7
|1,1
