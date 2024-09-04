Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 04 Eylül 2024

Son depremler...Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler.. 04 Eylül 2024 deprem son dakika haberleri haberin detayında...Artçı deprem mi oldu? Son deprem büyüklüğü ne kadar? Yakınımdaki depremler nelerdir? Anlık deprem mi oldu? Son dakika canlı deprem Türkiye haritası..Kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü ve AFAD deprem haberleri..İstanbul'da deprem mi oldu? Ankara'da deprem mi oldu? İzmir'de deprem mi oldu? Hangi illerde deprem oldu ve hissedildi? Bugün deprem mi oldu? Deprem ne zaman ve kaç şiddetinde oldu? En son hangi bölgede deprem oldu? Deprem haberleriyle ilgili en çok merak edilenlerin cevabı haberde..

Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 04 Eylül 2024

04 Eylül 2024 ve Kandilli son dakika listesi..

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Akdeniz 00:29:50 04-09-2024 34,705 32,00972 12,22 4,8
Darende (Malatya) 23:44:51 03-09-2024 38,535 37,42417 7,05 2,2
Dikili (İzmir) 21:01:52 03-09-2024 39,08361 26,95389 7 1,3
Onikişubat (Kahramanmaraş) 20:49:57 03-09-2024 37,78361 36,57167 6,03 1,6
Kulu (Konya) 20:03:35 03-09-2024 39,20111 32,92444 8,87 1,4
Kuşadası (Aydın) 19:14:49 03-09-2024 37,75028 27,30944 7,07 1,7
Ege Denizi - Gökova Körfezi - [04.84 km] Milas (Muğla) 19:13:39 03-09-2024 36,98194 27,84167 7 1,3
Bigadiç (Balıkesir) 18:02:20 03-09-2024 39,45694 28,15556 7,03 1,8
Gülnar (Mersin) 17:50:44 03-09-2024 36,15 33,53028 5,75 1,4
Ulubey (Uşak) 17:23:07 03-09-2024 38,475 29,14556 7 0,7
Saimbeyli (Adana) 17:20:01 03-09-2024 37,78667 36,23861 7 1,1
Ege Denizi - [15.17 km] Ayvacık (Çanakkale) 17:06:08 03-09-2024 39,35167 26,12806 7 1,3
Ege Denizi - [34.41 km] Datça (Muğla) 16:55:38 03-09-2024 36,41167 27,7075 6,71 1,7
Pütürge (Malatya) 16:52:08 03-09-2024 38,26278 38,80972 6,91 0,8
Haseke (Suriye) - [45.22 km] Ceylanpınar (Şanlıurfa) 16:39:02 03-09-2024 36,44222 40,13639 7 2,3
Kulu (Konya) 16:24:57 03-09-2024 39,12083 32,86722 12,44 1,3
Lapseki (Çanakkale) 16:03:06 03-09-2024 40,25167 26,89333 16,46 1
Akdeniz - [20.60 km] Fethiye (Muğla) 15:47:29 03-09-2024 36,47028 28,88667 7 1,8
Alaşehir (Manisa) 15:46:32 03-09-2024 38,48472 28,45167 6,56 1,1
Merkez (Elazığ) 15:35:10 03-09-2024 38,51972 39,00389 17,44 1
Çan (Çanakkale) 15:20:39 03-09-2024 40,05972 26,95472 7 1,2
Akçadağ (Malatya) 15:12:41 03-09-2024 38,47167 38,04389 7,02 2,2
Pütürge (Malatya) 15:07:57 03-09-2024 38,21111 38,6925 7 1,5
Tavşanlı (Kütahya) 14:46:02 03-09-2024 39,6525 29,46389 7 1,1
Tavşanlı (Kütahya) 14:38:41 03-09-2024 39,67167 29,48639 7 1
Tavşanlı (Kütahya) 14:26:57 03-09-2024 39,65167 29,47111 7 1,3
Marmara Denizi - Gemlik Körfezi - [03.30 km] Mudanya (Bursa) 14:24:43 03-09-2024 40,40972 28,87694 7,02 2,3
Çekerek (Yozgat) 14:20:50 03-09-2024 40,00361 35,64806 4,17 1,1
Ege Denizi - [24.76 km] Seferihisar (İzmir) 14:15:13 03-09-2024 37,85333 26,85944 7 1,5
Keban Barajı - [05.54 km] Merkez (Elazığ) 14:13:21 03-09-2024 38,87083 39,1175 7 1,4
Samandağ (Hatay) 13:59:14 03-09-2024 36,11778 35,98167 6,25 2,3
Elbistan (Kahramanmaraş) 13:54:07 03-09-2024 38,18222 37,27167 7 1,5
Ilgın (Konya) 13:25:16 03-09-2024 38,3725 31,8275 7 1
Hisarcık (Kütahya) 13:22:07 03-09-2024 39,20861 29,28806 8,24 1,4
Ezine (Çanakkale) 13:18:35 03-09-2024 39,74194 26,35361 7 1,1
Türkoğlu (Kahramanmaraş) 13:15:59 03-09-2024 37,34667 36,91194 6,97 1
Yeşilyurt (Malatya) 13:09:11 03-09-2024 38,22 38,17556 7 1,8
Tavşanlı (Kütahya) 13:00:43 03-09-2024 39,65222 29,46028 7 1,4
Salamiyah, Hamah (Suriye) - [112.21 km] Altınözü (Hatay) 12:50:05 03-09-2024 35,15278 37,0425 7,58 2,4
Sincik (Adıyaman) 12:47:26 03-09-2024 38,12444 38,51611 7 1,1
Karlıova (Bingöl) 12:43:38 03-09-2024 39,33472 40,98667 6,88 1,9
Sincik (Adıyaman) 12:38:11 03-09-2024 38,11694 38,50583 7,08 2,7
Ege Denizi - Saros Körfezi - [09.43 km] Gelibolu (Çanakkale) 12:36:41 03-09-2024 40,45 26,38972 7 1,2
Refahiye (Erzincan) 12:34:38 03-09-2024 39,92861 38,50444 7 1
Eyyübiye (Şanlıurfa) 12:13:01 03-09-2024 37,06194 38,7375 6,33 1,6
Selçuklu (Konya) 12:05:03 03-09-2024 38,07028 32,75167 7,08 1
Ege Denizi - Sığacık Körfezi - [08.16 km] Seferihisar (İzmir) 11:49:20 03-09-2024 38,12028 26,78278 7 1,5
Ege Denizi - Sığacık Körfezi - [05.83 km] Seferihisar (İzmir) 11:49:20 03-09-2024 38,1125 26,81083 7 1,5
Kırkağaç (Manisa) 11:47:08 03-09-2024 39,15 27,75083 7 1,3
Kelkit (Gümüşhane) 11:26:57 03-09-2024 39,88972 39,67417 6,95 1,7
Onikişubat (Kahramanmaraş) 11:18:14 03-09-2024 37,74722 36,75861 6,97 2,3
Akdeniz 11:03:52 03-09-2024 35,40778 32,15667 47,32 2,6
Türkoğlu (Kahramanmaraş) 10:44:42 03-09-2024 37,33 36,77139 6,91 1,1
Harem, İdlib (Suriye) - [08.00 km] Altınözü (Hatay) 10:38:33 03-09-2024 36,15722 36,44194 7,12 2
Göksun (Kahramanmaraş) 10:34:00 03-09-2024 37,98889 36,33167 7 1,7
Ege Denizi - [13.78 km] Datça (Muğla) 10:33:54 03-09-2024 36,83472 27,51639 7,09 1,7
Ege Denizi, Gökçeada (İmbros), Gökçeada (Çanakkale) 10:31:38 03-09-2024 40,16667 25,71083 7 1
Merkez (Isparta) 10:25:04 03-09-2024 37,70778 30,7725 7 1,3
Ege Denizi - [15.07 km] Datça (Muğla) 09:42:29 03-09-2024 36,84444 27,49694 7 1
Ege Denizi - [13.95 km] Datça (Muğla) 09:34:44 03-09-2024 36,84778 27,53 6,99 1,8
Sincik (Adıyaman) 09:29:08 03-09-2024 38,10139 38,46333 7 1,1
Doğanşehir (Malatya) 09:22:21 03-09-2024 37,95944 37,96028 7 1,2
Bornova (İzmir) 09:07:33 03-09-2024 38,4425 27,30028 9,33 0,9
Fethiye (Muğla) 09:05:19 03-09-2024 36,73417 29,21194 7 1,3
Khoy, West Azarbaijan (İran) - [71.59 km] Başkale (Van) 08:47:52 03-09-2024 38,47222 45,23667 7 2,5
Göksun (Kahramanmaraş) 08:16:10 03-09-2024 37,98528 36,48417 5,99 1,7
Gediz (Kütahya) 07:22:48 03-09-2024 39,02833 29,70083 6,98 2,3
Kırıkhan (Hatay) 05:28:47 03-09-2024 36,6075 36,39722 6,93 1,9
Darende (Malatya) 05:24:51 03-09-2024 38,47028 37,32111 7 1,6
Ege Denizi, Sisam Adası (Samos) - [30.79 km] Seferihisar (İzmir) 05:18:39 03-09-2024 37,80083 26,84083 6,84 1,8
Bünyan (Kayseri) 05:17:28 03-09-2024 38,9925 35,79139 9,64 1,4
Hisarcık (Kütahya) 05:08:42 03-09-2024 39,22111 29,13417 10,74 1,8
Kırıkhan (Hatay) 04:23:40 03-09-2024 36,60444 36,39 6,95 1,5
Sulusaray (Tokat) 04:10:44 03-09-2024 40,06861 35,9875 7,19 1,2
Yazıhan (Malatya) 03:18:21 03-09-2024 38,56 38,05889 7 1
Nicosia (Güney Kıbrıs Rum Yönetimi) 01:12:01 03-09-2024 35,01361 33,25806 33,87 2,4
KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
BASDIREK-DARENDE (MALATYA) 23:44:51 03-09-2024 38,5502 37,3863 5 2,2
KOCAOBA-DIKILI (IZMIR) 21:01:51 03-09-2024 39,0778 26,9518 15 1,5
KOZCAGIZ-(KAHRAMANMARAS) 20:49:55 03-09-2024 37,8977 36,7547 26,5 1,9
CAFERLI-KUSADASI (AYDIN) 19:14:49 03-09-2024 37,7513 27,3062 5,5 2
YENIKOY-BODRUM (MUGLA) 19:13:40 03-09-2024 37,0608 27,6795 14,9 1,5
ISIKLAR-BIGADIC (BALIKESIR) 18:02:20 03-09-2024 39,4323 28,1275 7,6 2
BUYUKECELI-GULNAR (MERSIN) 17:50:44 03-09-2024 36,1303 33,548 7,2 1,7
MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) 17:06:09 03-09-2024 39,3717 26,1233 9,4 1,5
ONIKI ADALAR (AKDENIZ) 16:55:37 03-09-2024 36,3605 27,5485 6,6 2
TAVLIOREN-KULU (KONYA) 16:24:58 03-09-2024 39,219 32,9188 11,7 1,6
CATALTEPE-LAPSEKI (CANAKKALE) 16:03:06 03-09-2024 40,2755 26,9542 10,5 1,4
FETHIYE KORFEZI (AKDENIZ) 15:47:31 03-09-2024 36,6902 28,9332 22,7 1,8
AKDERE-SILIFKE (MERSIN) 15:30:22 03-09-2024 36,1872 33,7518 0 1,3
KEKLIKPINARI-AKCADAG (MALATYA) 15:12:42 03-09-2024 38,4988 38,0048 8,8 2,1
MUDANYA (BURSA) 14:24:43 03-09-2024 40,3917 28,8853 10,6 2,7
EGE DENIZI 14:02:16 03-09-2024 38,3728 25,3107 21 1,9
YEMISENDERE-(MUGLA) 13:34:52 03-09-2024 37,2335 28,5537 12 1,8
KAPAKLI-ILGIN (KONYA) 13:25:13 03-09-2024 38,2687 31,7798 5 1,1
YENIKOY-TAVSANLI (KUTAHYA) 13:00:43 03-09-2024 39,6027 29,3645 0 1,5
AKCAOVA-(HATAY) 12:47:31 03-09-2024 36,2992 36,2412 5,1 1,7
AKSU-SINCIK (ADIYAMAN) 12:38:11 03-09-2024 38,1557 38,5152 6,2 2,6
75. YIL-BOZOVA (SANLIURFA) 12:12:59 03-09-2024 37,1468 38,4333 0 1,8
BOLCEK-BERGAMA (IZMIR) 11:41:49 03-09-2024 39,1498 27,425 5 1,2
DEVEKORUSU-KELKIT (GUMUSHANE) 11:26:56 03-09-2024 39,8712 39,5817 25,5 2,1
GERCIGIN-SAHINBEY (GAZIANTEP) 11:18:12 03-09-2024 37,0462 37,259 0 1,7
AKDENIZ 11:03:54 03-09-2024 35,5345 32,389 21,5 2,6
DEDELER-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) 10:44:40 03-09-2024 37,2822 36,7213 5,3 1,6
KURTMEZREASI-ALTINOZU (HATAY) 10:38:35 03-09-2024 36,1727 36,3125 5 2,1
GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) 10:33:54 03-09-2024 36,8765 27,5468 7,2 2,1
KAYIKOY-(ISPARTA) 10:25:09 03-09-2024 37,821 30,5263 5 1,5
YILDIZ-BEYPAZARI (ANKARA) 10:15:11 03-09-2024 40,2703 31,7702 5 1,5
GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) 09:42:28 03-09-2024 36,8838 27,5087 1,7 1,3
GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) 09:34:44 03-09-2024 36,8677 27,5267 4,1 2
BELENBASI-BUCA (IZMIR) 09:07:34 03-09-2024 38,3413 27,2672 19,3 0,9
KIZILBEL-FETHIYE (MUGLA) 09:05:20 03-09-2024 36,793 29,2645 5 1,6
IRAN 08:47:55 03-09-2024 38,9023 45,2325 8,9 2,9
YUNANISTAN 08:25:02 03-09-2024 40,3283 24,1223 16,6 2,4
CUKUROREN-GEDIZ (KUTAHYA) 07:22:48 03-09-2024 39,0207 29,719 5,2 2,7
GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) 06:10:08 03-09-2024 35,0218 26,4583 5 3,3
CAMSARI-KIRIKHAN (HATAY) 05:28:46 03-09-2024 36,5722 36,4427 6,1 1,3
HORHOR-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 05:24:50 03-09-2024 38,525 37,2692 5 1,5
SISAM ADASI (EGE DENIZI) 05:18:41 03-09-2024 37,7832 26,8805 6 1,9
PALAS-SARIOGLAN (KAYSERI) 05:17:26 03-09-2024 39,0042 35,849 7,4 1,5
TOKAT-HISARCIK (KUTAHYA) 05:08:42 03-09-2024 39,193 29,147 6,6 2
AKARCA-ISKENDERUN (HATAY) 04:23:39 03-09-2024 36,6643 36,2563 7,4 1,2
BUGDAYLI-SULUSARAY (TOKAT) 04:10:44 03-09-2024 40,0923 36,002 11,2 1,4
AKPINAR-CAMELI (DENIZLI) 03:13:04 03-09-2024 37,0323 29,1175 7,3 2,1
ISLAHIYE (GAZIANTEP) 02:50:48 03-09-2024 37,0142 36,6353 26,8 1,5
KIBRIS-GIRNE 01:12:02 03-09-2024 35,287 33,2557 16,9 2,3

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