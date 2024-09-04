Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 04 Eylül 2024

|AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
|Lokasyon
|Saat / Tarih
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Büyüklük
|Akdeniz
|00:29:50 04-09-2024
|34,705
|32,00972
|12,22
|4,8
|Darende (Malatya)
|23:44:51 03-09-2024
|38,535
|37,42417
|7,05
|2,2
|Dikili (İzmir)
|21:01:52 03-09-2024
|39,08361
|26,95389
|7
|1,3
|Onikişubat (Kahramanmaraş)
|20:49:57 03-09-2024
|37,78361
|36,57167
|6,03
|1,6
|Kulu (Konya)
|20:03:35 03-09-2024
|39,20111
|32,92444
|8,87
|1,4
|Kuşadası (Aydın)
|19:14:49 03-09-2024
|37,75028
|27,30944
|7,07
|1,7
|Ege Denizi - Gökova Körfezi - [04.84 km] Milas (Muğla)
|19:13:39 03-09-2024
|36,98194
|27,84167
|7
|1,3
|Bigadiç (Balıkesir)
|18:02:20 03-09-2024
|39,45694
|28,15556
|7,03
|1,8
|Gülnar (Mersin)
|17:50:44 03-09-2024
|36,15
|33,53028
|5,75
|1,4
|Ulubey (Uşak)
|17:23:07 03-09-2024
|38,475
|29,14556
|7
|0,7
|Saimbeyli (Adana)
|17:20:01 03-09-2024
|37,78667
|36,23861
|7
|1,1
|Ege Denizi - [15.17 km] Ayvacık (Çanakkale)
|17:06:08 03-09-2024
|39,35167
|26,12806
|7
|1,3
|Ege Denizi - [34.41 km] Datça (Muğla)
|16:55:38 03-09-2024
|36,41167
|27,7075
|6,71
|1,7
|Pütürge (Malatya)
|16:52:08 03-09-2024
|38,26278
|38,80972
|6,91
|0,8
|Haseke (Suriye) - [45.22 km] Ceylanpınar (Şanlıurfa)
|16:39:02 03-09-2024
|36,44222
|40,13639
|7
|2,3
|Kulu (Konya)
|16:24:57 03-09-2024
|39,12083
|32,86722
|12,44
|1,3
|Lapseki (Çanakkale)
|16:03:06 03-09-2024
|40,25167
|26,89333
|16,46
|1
|Akdeniz - [20.60 km] Fethiye (Muğla)
|15:47:29 03-09-2024
|36,47028
|28,88667
|7
|1,8
|Alaşehir (Manisa)
|15:46:32 03-09-2024
|38,48472
|28,45167
|6,56
|1,1
|Merkez (Elazığ)
|15:35:10 03-09-2024
|38,51972
|39,00389
|17,44
|1
|Çan (Çanakkale)
|15:20:39 03-09-2024
|40,05972
|26,95472
|7
|1,2
|Akçadağ (Malatya)
|15:12:41 03-09-2024
|38,47167
|38,04389
|7,02
|2,2
|Pütürge (Malatya)
|15:07:57 03-09-2024
|38,21111
|38,6925
|7
|1,5
|Tavşanlı (Kütahya)
|14:46:02 03-09-2024
|39,6525
|29,46389
|7
|1,1
|Tavşanlı (Kütahya)
|14:38:41 03-09-2024
|39,67167
|29,48639
|7
|1
|Tavşanlı (Kütahya)
|14:26:57 03-09-2024
|39,65167
|29,47111
|7
|1,3
|Marmara Denizi - Gemlik Körfezi - [03.30 km] Mudanya (Bursa)
|14:24:43 03-09-2024
|40,40972
|28,87694
|7,02
|2,3
|Çekerek (Yozgat)
|14:20:50 03-09-2024
|40,00361
|35,64806
|4,17
|1,1
|Ege Denizi - [24.76 km] Seferihisar (İzmir)
|14:15:13 03-09-2024
|37,85333
|26,85944
|7
|1,5
|Keban Barajı - [05.54 km] Merkez (Elazığ)
|14:13:21 03-09-2024
|38,87083
|39,1175
|7
|1,4
|Samandağ (Hatay)
|13:59:14 03-09-2024
|36,11778
|35,98167
|6,25
|2,3
|Elbistan (Kahramanmaraş)
|13:54:07 03-09-2024
|38,18222
|37,27167
|7
|1,5
|Ilgın (Konya)
|13:25:16 03-09-2024
|38,3725
|31,8275
|7
|1
|Hisarcık (Kütahya)
|13:22:07 03-09-2024
|39,20861
|29,28806
|8,24
|1,4
|Ezine (Çanakkale)
|13:18:35 03-09-2024
|39,74194
|26,35361
|7
|1,1
|Türkoğlu (Kahramanmaraş)
|13:15:59 03-09-2024
|37,34667
|36,91194
|6,97
|1
|Yeşilyurt (Malatya)
|13:09:11 03-09-2024
|38,22
|38,17556
|7
|1,8
|Tavşanlı (Kütahya)
|13:00:43 03-09-2024
|39,65222
|29,46028
|7
|1,4
|Salamiyah, Hamah (Suriye) - [112.21 km] Altınözü (Hatay)
|12:50:05 03-09-2024
|35,15278
|37,0425
|7,58
|2,4
|Sincik (Adıyaman)
|12:47:26 03-09-2024
|38,12444
|38,51611
|7
|1,1
|Karlıova (Bingöl)
|12:43:38 03-09-2024
|39,33472
|40,98667
|6,88
|1,9
|Sincik (Adıyaman)
|12:38:11 03-09-2024
|38,11694
|38,50583
|7,08
|2,7
|Ege Denizi - Saros Körfezi - [09.43 km] Gelibolu (Çanakkale)
|12:36:41 03-09-2024
|40,45
|26,38972
|7
|1,2
|Refahiye (Erzincan)
|12:34:38 03-09-2024
|39,92861
|38,50444
|7
|1
|Eyyübiye (Şanlıurfa)
|12:13:01 03-09-2024
|37,06194
|38,7375
|6,33
|1,6
|Selçuklu (Konya)
|12:05:03 03-09-2024
|38,07028
|32,75167
|7,08
|1
|Ege Denizi - Sığacık Körfezi - [08.16 km] Seferihisar (İzmir)
|11:49:20 03-09-2024
|38,12028
|26,78278
|7
|1,5
|Ege Denizi - Sığacık Körfezi - [05.83 km] Seferihisar (İzmir)
|11:49:20 03-09-2024
|38,1125
|26,81083
|7
|1,5
|Kırkağaç (Manisa)
|11:47:08 03-09-2024
|39,15
|27,75083
|7
|1,3
|Kelkit (Gümüşhane)
|11:26:57 03-09-2024
|39,88972
|39,67417
|6,95
|1,7
|Onikişubat (Kahramanmaraş)
|11:18:14 03-09-2024
|37,74722
|36,75861
|6,97
|2,3
|Akdeniz
|11:03:52 03-09-2024
|35,40778
|32,15667
|47,32
|2,6
|Türkoğlu (Kahramanmaraş)
|10:44:42 03-09-2024
|37,33
|36,77139
|6,91
|1,1
|Harem, İdlib (Suriye) - [08.00 km] Altınözü (Hatay)
|10:38:33 03-09-2024
|36,15722
|36,44194
|7,12
|2
|Göksun (Kahramanmaraş)
|10:34:00 03-09-2024
|37,98889
|36,33167
|7
|1,7
|Ege Denizi - [13.78 km] Datça (Muğla)
|10:33:54 03-09-2024
|36,83472
|27,51639
|7,09
|1,7
|Ege Denizi, Gökçeada (İmbros), Gökçeada (Çanakkale)
|10:31:38 03-09-2024
|40,16667
|25,71083
|7
|1
|Merkez (Isparta)
|10:25:04 03-09-2024
|37,70778
|30,7725
|7
|1,3
|Ege Denizi - [15.07 km] Datça (Muğla)
|09:42:29 03-09-2024
|36,84444
|27,49694
|7
|1
|Ege Denizi - [13.95 km] Datça (Muğla)
|09:34:44 03-09-2024
|36,84778
|27,53
|6,99
|1,8
|Sincik (Adıyaman)
|09:29:08 03-09-2024
|38,10139
|38,46333
|7
|1,1
|Doğanşehir (Malatya)
|09:22:21 03-09-2024
|37,95944
|37,96028
|7
|1,2
|Bornova (İzmir)
|09:07:33 03-09-2024
|38,4425
|27,30028
|9,33
|0,9
|Fethiye (Muğla)
|09:05:19 03-09-2024
|36,73417
|29,21194
|7
|1,3
|Khoy, West Azarbaijan (İran) - [71.59 km] Başkale (Van)
|08:47:52 03-09-2024
|38,47222
|45,23667
|7
|2,5
|Göksun (Kahramanmaraş)
|08:16:10 03-09-2024
|37,98528
|36,48417
|5,99
|1,7
|Gediz (Kütahya)
|07:22:48 03-09-2024
|39,02833
|29,70083
|6,98
|2,3
|Kırıkhan (Hatay)
|05:28:47 03-09-2024
|36,6075
|36,39722
|6,93
|1,9
|Darende (Malatya)
|05:24:51 03-09-2024
|38,47028
|37,32111
|7
|1,6
|Ege Denizi, Sisam Adası (Samos) - [30.79 km] Seferihisar (İzmir)
|05:18:39 03-09-2024
|37,80083
|26,84083
|6,84
|1,8
|Bünyan (Kayseri)
|05:17:28 03-09-2024
|38,9925
|35,79139
|9,64
|1,4
|Hisarcık (Kütahya)
|05:08:42 03-09-2024
|39,22111
|29,13417
|10,74
|1,8
|Kırıkhan (Hatay)
|04:23:40 03-09-2024
|36,60444
|36,39
|6,95
|1,5
|Sulusaray (Tokat)
|04:10:44 03-09-2024
|40,06861
|35,9875
|7,19
|1,2
|Yazıhan (Malatya)
|03:18:21 03-09-2024
|38,56
|38,05889
|7
|1
|Nicosia (Güney Kıbrıs Rum Yönetimi)
|01:12:01 03-09-2024
|35,01361
|33,25806
|33,87
|2,4