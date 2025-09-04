Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 04 Eylül 2025

04 Eylül 2025 ve Kandilli son dakika listesi..

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Sındırgı (Balıkesir) 00:55:40 04-09-2025 39,18306 28,24333 7,01 1
Sındırgı (Balıkesir) 00:45:18 04-09-2025 39,20556 28,13722 7,01 1,8
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:45:17 04-09-2025 39,194 28,116 9,8 1,9
KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:44:30 04-09-2025 39,235 28,0897 14,5 2,3
KIZILGUR-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:38:10 04-09-2025 39,2465 28,0378 11,9 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 00:26:25 04-09-2025 39,21278 28,14417 7,01 1,1
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:26:23 04-09-2025 39,157 28,0907 23 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 00:20:29 04-09-2025 39,19889 28,05611 7,01 1,1
SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:20:28 04-09-2025 39,1872 28,037 10 1,4
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:13:07 04-09-2025 39,1358 28,1615 22,8 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 00:05:59 04-09-2025 39,14028 28,17722 6,99 1,1
KARAGUR-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:02:05 04-09-2025 39,2482 28,1092 12,5 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 00:02:05 04-09-2025 39,25306 28,12639 6,18 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 00:00:16 04-09-2025 39,20167 28,125 7,65 0,9
SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:00:15 04-09-2025 39,1992 28,0577 13,7 1,4
ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:39:24 03-09-2025 39,22 28,0647 14,2 2,3
Sındırgı (Balıkesir) 23:39:24 03-09-2025 39,20083 28,08556 8,67 2,1
ALACAATLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:31:13 03-09-2025 39,2537 28,0702 9,5 1,6
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:30:39 03-09-2025 39,1712 28,1557 15 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 23:30:39 03-09-2025 39,185 28,17528 10,58 2,1
Beyağaç (Denizli) 23:30:08 03-09-2025 37,15167 28,86 7 1,2
KOCAKAGAN-AKHISAR (MANISA) 23:28:02 03-09-2025 39,0807 28,071 12,7 1,2
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 23:22:39 03-09-2025 39,2442 29,0103 14,9 2,3
Simav (Kütahya) 23:22:39 03-09-2025 39,24083 29,0025 13,53 2,3
AKDENIZ 23:13:35 03-09-2025 35,6262 28,564 75,2 1,9
Akdeniz - [121.41 km] Kaş (Antalya) 23:13:33 03-09-2025 35,385 28,53889 28,63 2
YUNANISTAN 23:07:25 03-09-2025 40,331 24,1388 5,5 2,5
Sındırgı (Balıkesir) 22:53:13 03-09-2025 39,16194 28,15528 7 1,4
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:53:12 03-09-2025 39,165 28,1563 17,4 1,4
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:43:14 03-09-2025 39,143 28,1615 15 1,4
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:33:22 03-09-2025 39,1532 28,1163 14 3,8
Sındırgı (Balıkesir) 22:33:22 03-09-2025 39,16083 28,15972 7,12 3,7
Sındırgı (Balıkesir) 22:31:28 03-09-2025 39,15667 28,16583 7,61 1,4
KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:31:27 03-09-2025 39,1277 28,1622 10,5 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 22:26:20 03-09-2025 39,19611 28,235 6,16 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 21:55:54 03-09-2025 39,18611 28,23111 7,06 1,7
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:55:53 03-09-2025 39,1753 28,2487 11,1 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 21:53:03 03-09-2025 39,18444 28,25611 7 1,3
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:53:03 03-09-2025 39,1517 28,1977 10,6 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 21:49:23 03-09-2025 39,18167 28,18417 8,39 1,2
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:49:23 03-09-2025 39,1723 28,2425 16,1 1,2
Akçadağ (Malatya) 21:41:04 03-09-2025 38,26889 37,89361 7 1,2
DEDEYAZI-DOGANSEHIR (MALATYA) 21:41:03 03-09-2025 38,2492 37,8297 5 1,4
Göksun (Kahramanmaraş) 21:28:39 03-09-2025 38,005 36,57556 7,02 1,4
AHMETCIK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 21:28:39 03-09-2025 38,0215 36,6512 5,5 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 21:18:56 03-09-2025 39,18722 28,17306 8,96 1,9
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:18:56 03-09-2025 39,1758 28,1873 13,2 1,8
Ege Denizi 21:12:01 03-09-2025 36,6725 25,68472 0,74 2,6
EGE DENIZI 21:12:01 03-09-2025 36,672 25,583 8,1 2,8
İznik Gölü - [02.24 km] İznik (Bursa) 21:08:55 03-09-2025 40,39306 29,64444 6,1 1,2
Pasinler (Erzurum) 21:03:50 03-09-2025 39,79083 41,615 7 1,3
YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:55:19 03-09-2025 39,1152 28,275 10,1 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 20:47:53 03-09-2025 39,20889 28,25833 6,12 2,9
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:47:52 03-09-2025 39,1963 28,2427 11,2 3,2
Sındırgı (Balıkesir) 20:33:07 03-09-2025 39,19833 28,16389 5,98 1,5
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:33:07 03-09-2025 39,1538 28,1242 12,3 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 20:23:18 03-09-2025 39,265 28,15944 6,28 1,3
BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:23:18 03-09-2025 39,2432 28,1193 16,5 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 20:17:34 03-09-2025 39,17306 28,16361 7,06 1,2
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:17:34 03-09-2025 39,1418 28,1035 10,9 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 20:17:01 03-09-2025 39,13806 28,16194 7,05 1,2
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:17:00 03-09-2025 39,1342 28,1202 19,1 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 20:13:44 03-09-2025 39,15194 28,25444 6,98 1,7
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:13:43 03-09-2025 39,1818 28,224 13,6 2
Sındırgı (Balıkesir) 20:07:52 03-09-2025 39,20194 28,02611 6,98 1,6
SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:07:51 03-09-2025 39,2095 27,999 13,2 2
Sındırgı (Balıkesir) 20:06:08 03-09-2025 39,19361 28,17333 7 1,5
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:06:06 03-09-2025 39,1938 28,0975 12,5 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 19:58:40 03-09-2025 39,23611 28,15389 7 1,3
MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) 19:58:38 03-09-2025 39,2147 28,1383 16,3 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 19:51:29 03-09-2025 39,18472 28,25694 6,91 1,1
Yeşilyurt (Malatya) 19:48:15 03-09-2025 38,2525 38,13722 7 2,2
GORGU-YESILYURT (MALATYA) 19:48:14 03-09-2025 38,2665 38,1225 7 2,3
YUNANISTAN 19:39:55 03-09-2025 40,4088 23,9895 4,1 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 19:36:44 03-09-2025 39,20694 28,11917 6,99 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 19:24:19 03-09-2025 39,20167 28,17861 7 1,8
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 19:24:18 03-09-2025 39,185 28,1243 9,2 2
Sındırgı (Balıkesir) 19:19:24 03-09-2025 39,11833 28,22111 6,52 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 19:17:56 03-09-2025 39,22694 28,17111 7 1,5
MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) 19:17:55 03-09-2025 39,2187 28,1407 8,5 1,7
Doğanşehir (Malatya) 18:58:44 03-09-2025 38,135 37,94028 7 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 18:53:39 03-09-2025 39,21972 28,15306 7 1,7
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 18:53:39 03-09-2025 39,1793 28,0993 9,5 1,9
Afşin (Kahramanmaraş) 18:52:20 03-09-2025 38,14194 36,85278 7,02 1,8
DEVEBOYNU-AFSIN (KAHRAMANMARAS) 18:52:20 03-09-2025 38,1607 36,7817 12,9 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 18:42:22 03-09-2025 39,23556 28,06556 7 1,5
ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) 18:42:21 03-09-2025 39,2323 28,0632 10,6 1,7
Doğanşehir (Malatya) 18:37:19 03-09-2025 38,065 37,95194 6,06 1,7
SAVAKLI-DOGANSEHIR (MALATYA) 18:37:18 03-09-2025 38,068 37,9228 10,5 1,7
Gördes (Manisa) 18:36:00 03-09-2025 39,07444 28,27333 6,92 1,8
CICEKLI-GORDES (MANISA) 18:35:59 03-09-2025 39,0765 28,2483 11,9 2,1
Simav (Kütahya) 18:17:43 03-09-2025 39,26306 28,98278 7,09 1,5
YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA) 18:17:43 03-09-2025 39,2583 28,9997 10 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 18:15:43 03-09-2025 39,23278 28,1825 5,84 2,9
MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) 18:15:43 03-09-2025 39,2255 28,1562 10 3
Sındırgı (Balıkesir) 18:10:38 03-09-2025 39,13972 28,17694 7,02 1,3
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 18:10:37 03-09-2025 39,1675 28,1627 11,4 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 17:59:23 03-09-2025 39,24306 28,15944 8,12 2,3
MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) 17:59:22 03-09-2025 39,2263 28,142 16,9 2,7
Sındırgı (Balıkesir) 17:57:36 03-09-2025 39,21833 28,13639 5,99 2,3
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 17:57:35 03-09-2025 39,1963 28,1387 16 2,6
Sındırgı (Balıkesir) 17:44:54 03-09-2025 39,20556 28,12833 6,98 1,7
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 17:44:53 03-09-2025 39,1992 28,1133 12,4 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 17:40:27 03-09-2025 39,18583 28,25167 7 1,2
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 17:40:26 03-09-2025 39,1573 28,2143 12,3 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 17:39:09 03-09-2025 39,16778 28,27694 7 1,2
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 17:39:09 03-09-2025 39,143 28,2503 9,1 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 17:26:20 03-09-2025 39,20083 28,18556 0,63 0,7
Sındırgı (Balıkesir) 17:01:49 03-09-2025 39,31806 28,04278 7,45 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 16:48:24 03-09-2025 39,17861 28,24417 5,62 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 16:37:23 03-09-2025 39,24111 28,07167 7 1,6
ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) 16:37:23 03-09-2025 39,2317 28,0427 4,6 1,9
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 16:34:35 03-09-2025 39,1618 28,1612 9,6 1,4
HACET-KIRKAGAC (MANISA) 16:31:50 03-09-2025 39,2407 27,9963 10,9 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 16:31:49 03-09-2025 39,26639 28,03972 7,17 1,9
Battalgazi (Malatya) 16:18:37 03-09-2025 38,32944 38,32444 7 1,2
Ayrancı (Karaman) 16:09:10 03-09-2025 37,43278 33,67722 7,26 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 15:55:23 03-09-2025 39,25306 28,04194 7 1,6
HACET-KIRKAGAC (MANISA) 15:55:23 03-09-2025 39,2258 27,9947 11,4 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 15:51:27 03-09-2025 39,15444 28,21361 6,67 1,2
Soma (Manisa) 15:43:13 03-09-2025 39,32222 27,53667 7 2
BONCUKLU-SOMA (MANISA) 15:43:13 03-09-2025 39,3238 27,5173 7,4 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 15:42:21 03-09-2025 39,15667 28,2425 1,7 1,5
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 15:42:21 03-09-2025 39,1552 28,269 11,5 1,6
Marmara Denizi - [04.84 km] Marmara (Balıkesir) 15:29:13 03-09-2025 40,67167 27,60611 7 1,7
MARMARA DENIZI 15:29:13 03-09-2025 40,635 27,596 4,5 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 15:27:26 03-09-2025 39,27139 28,04583 7 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 15:26:17 03-09-2025 39,25528 28,12611 9,58 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 15:25:54 03-09-2025 39,15389 28,1525 6,66 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 15:23:13 03-09-2025 39,25194 28,03472 7 1,7
KIZILGUR-SINDIRGI (BALIKESIR) 15:23:13 03-09-2025 39,2405 27,9995 7,7 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 15:19:46 03-09-2025 39,11694 28,1525 7 1,3
HANPASA-AKHISAR (MANISA) 15:19:46 03-09-2025 39,0847 28,1278 13,5 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 15:18:49 03-09-2025 39,16722 28,15167 7 1,5
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 15:18:49 03-09-2025 39,1697 28,1508 12 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 14:29:19 03-09-2025 39,2225 28,17139 7 1,4
SINDIRGI (BALIKESIR) 14:29:17 03-09-2025 39,2627 28,167 14,6 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 14:28:02 03-09-2025 39,20833 28,09361 7 1
Sındırgı (Balıkesir) 14:20:52 03-09-2025 39,24972 28,00167 7 1,3
CAKILLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 14:20:51 03-09-2025 39,2817 28,0432 7 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 14:19:17 03-09-2025 39,2 28,20417 7,13 1,4
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 14:19:17 03-09-2025 39,2118 28,2188 14,4 1,6
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 14:11:53 03-09-2025 39,1902 28,1498 14,6 2
Sındırgı (Balıkesir) 14:11:52 03-09-2025 39,18694 28,17806 7,55 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 13:51:25 03-09-2025 39,175 28,21028 6,99 1
Sındırgı (Balıkesir) 13:38:40 03-09-2025 39,23972 28,04333 11,37 1,9
KIZILGUR-SINDIRGI (BALIKESIR) 13:38:40 03-09-2025 39,2442 28,0143 7,6 2,4
Sındırgı (Balıkesir) 13:33:18 03-09-2025 39,21722 28,15944 6,66 1,5
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 13:33:18 03-09-2025 39,212 28,1255 5,1 1,6
Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) 13:25:46 03-09-2025 37,60167 36,94278 7,38 1,8
SATIRHUYUK-NURDAGI (GAZIANTEP) 13:25:46 03-09-2025 37,2155 36,9668 8,4 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 13:18:31 03-09-2025 39,26528 28,09306 8,18 1,2
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 13:18:31 03-09-2025 39,2213 28,0932 14,6 1,3
Selçuklu (Konya) 13:07:55 03-09-2025 38,11583 32,73528 7 0,8
Sındırgı (Balıkesir) 13:03:16 03-09-2025 39,20306 28,26444 6,45 1,3
Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) 12:55:11 03-09-2025 37,59083 36,95611 7 0,8
Merkez (Şırnak) 12:52:13 03-09-2025 37,46667 42,46556 7 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 12:42:40 03-09-2025 39,18222 28,21056 10,88 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 12:29:35 03-09-2025 39,18833 28,18028 7,25 2,2
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 12:29:34 03-09-2025 39,1698 28,1615 9,2 2,1
Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [05.86 km] Kuşadası (Aydın) 12:22:31 03-09-2025 37,91806 27,25833 7 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 12:19:11 03-09-2025 39,225 28,16111 7,95 1,9
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 12:19:10 03-09-2025 39,1848 28,0977 15,1 2,2
Eşme (Uşak) 12:10:19 03-09-2025 38,50833 29,14028 7 0,5
Ege Denizi 11:56:45 03-09-2025 40,73389 25,72694 7,32 2,1
Soma (Manisa) 11:46:32 03-09-2025 39,18861 27,76528 7,62 1,4
YAGMURLU-KIRKAGAC (MANISA) 11:46:29 03-09-2025 39,1753 27,7643 9,4 1,7
Simav (Kütahya) 11:23:14 03-09-2025 39,25167 28,97556 7 2,2
YENILER-SIMAV (KUTAHYA) 11:23:14 03-09-2025 39,2543 28,964 5,7 1,9
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 11:16:54 03-09-2025 39,1547 28,1598 11,3 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 11:16:53 03-09-2025 39,21972 28,25278 4,03 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 11:15:02 03-09-2025 39,25444 28,05333 7 1,4
KIZILGUR-SINDIRGI (BALIKESIR) 11:15:02 03-09-2025 39,2745 28,0395 10,4 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 11:05:27 03-09-2025 39,26667 28,04 7 1,2
ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) 11:05:25 03-09-2025 39,2373 28,0423 17,8 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 11:02:19 03-09-2025 39,25528 28,04361 7 1
Sındırgı (Balıkesir) 11:01:01 03-09-2025 39,24028 28,02833 7 1,4
EGRIDERE-SINDIRGI (BALIKESIR) REVIZE01 (2025.09.03 11:01:01) 11:01:01 03-09-2025 39,2458 27,9862 17,4 1,5
KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR) 10:58:41 03-09-2025 39,2222 28,0942 15,6 1,9
Kemah (Erzincan) 10:57:16 03-09-2025 39,7775 39,12139 7,29 2,3
BALTASI-(ERZINCAN) 10:57:14 03-09-2025 39,793 39,1468 5 2,4
Sındırgı (Balıkesir) 10:55:50 03-09-2025 39,25389 28,03639 10 3,5
KIZILGUR-SINDIRGI (BALIKESIR) 10:55:50 03-09-2025 39,2498 28,0095 14,6 3,6
Sındırgı (Balıkesir) 10:45:10 03-09-2025 39,21139 28,21 5,27 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 10:36:31 03-09-2025 39,24861 28,06778 7,06 2,2
ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) 10:36:31 03-09-2025 39,224 28,0618 7,6 2,8
Sındırgı (Balıkesir) 10:29:25 03-09-2025 39,21861 28,19222 7 1,8
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 10:29:25 03-09-2025 39,2018 28,179 11,9 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 10:27:45 03-09-2025 39,23417 28,19833 4,69 1
Bigadiç (Balıkesir) 10:24:18 03-09-2025 39,45694 28,19972 7 1,3
YOLCUPINAR-SINDIRGI (BALIKESIR) 10:24:18 03-09-2025 39,274 28,2438 28 1,5
PURSUNLER-SINDIRGI (BALIKESIR) REVIZE01 (2025.09.03 10:22:57) 10:22:57 03-09-2025 39,2147 28,2072 4,6 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 10:22:56 03-09-2025 39,25028 28,19889 5,23 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 10:21:28 03-09-2025 39,22444 28,07361 7 1,2
KIZILGUR-SINDIRGI (BALIKESIR) 10:21:27 03-09-2025 39,2773 28,0365 5,8 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 10:19:53 03-09-2025 39,24611 28,18667 5,94 1,6
SINDIRGI (BALIKESIR) 10:19:53 03-09-2025 39,2478 28,163 7,3 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 10:15:05 03-09-2025 39,24917 28,07222 7 0,9
SINDIRGI (BALIKESIR) 10:09:39 03-09-2025 39,2405 28,1612 7,9 2,2
Sındırgı (Balıkesir) 10:09:38 03-09-2025 39,24889 28,175 6,36 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 09:57:21 03-09-2025 39,23722 28,17306 7 1,4
ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) 09:57:19 03-09-2025 39,226 28,074 8,5 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 09:52:44 03-09-2025 39,24556 28,07417 7 2,2
ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) 09:52:44 03-09-2025 39,2287 28,0615 9,5 2,5
Sındırgı (Balıkesir) 09:51:29 03-09-2025 39,23972 28,2025 7 0,8
KARAGUR-SINDIRGI (BALIKESIR) 09:43:25 03-09-2025 39,2622 28,1005 14,3 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 09:37:16 03-09-2025 39,23972 28,12556 11,91 1,3
BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 09:37:16 03-09-2025 39,2322 28,107 9,9 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 09:28:42 03-09-2025 39,18417 28,21306 6,84 1,2
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 09:28:42 03-09-2025 39,1457 28,2562 13,7 0,9
Sındırgı (Balıkesir) 09:20:10 03-09-2025 39,17056 28,19778 6,6 2,2
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 09:20:09 03-09-2025 39,1588 28,1685 10,1 2,4
Sındırgı (Balıkesir) 09:17:26 03-09-2025 39,17778 28,18361 9,23 3
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 09:17:26 03-09-2025 39,153 28,1768 13,1 3,3
ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) 09:14:44 03-09-2025 39,2092 28,0588 7,9 1,7
Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [07.41 km] Kuşadası (Aydın) 09:11:39 03-09-2025 37,83361 27,15889 7 1,3
KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) 09:11:38 03-09-2025 37,8108 27,1512 4,5 1,4
SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR) 09:05:38 03-09-2025 39,207 28,0263 9,2 2,2
Palu (Elazığ) 08:33:42 03-09-2025 38,64222 39,89472 6,94 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 08:19:11 03-09-2025 39,17556 28,22611 6,24 1,2
YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 08:19:10 03-09-2025 39,1313 28,2577 20,9 1,1
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 07:36:45 03-09-2025 39,167 28,1168 13,8 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 07:36:44 03-09-2025 39,17778 28,12278 7 0,8
Sındırgı (Balıkesir) 07:34:53 03-09-2025 39,24806 28,08944 5,01 0,8
KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR) 07:34:53 03-09-2025 39,2228 28,0843 5,2 1,3
DOLMADEGIRMEN-AKHISAR (MANISA) 07:30:31 03-09-2025 39,1282 27,9285 12,5 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 07:30:30 03-09-2025 39,24694 28,0575 7 1,2
ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) 07:26:36 03-09-2025 39,2345 28,031 7,4 1,3
ALACAATLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 07:23:11 03-09-2025 39,2545 28,074 10,3 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 07:23:10 03-09-2025 39,26389 28,0525 7,68 1,4
ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) 07:15:56 03-09-2025 39,1982 28,2752 5,2 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 07:15:55 03-09-2025 39,23917 28,2125 5,11 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 07:08:17 03-09-2025 39,25917 28,11167 12,83 1,2
BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 07:08:17 03-09-2025 39,2417 28,1123 11,4 1,3
Sincik (Adıyaman) 06:59:23 03-09-2025 38,12722 38,5425 7 1,1
Altıeylül (Balıkesir) 06:40:10 03-09-2025 39,44056 27,92694 14,88 1,6
AKCAKOY-(BALIKESIR) 06:40:10 03-09-2025 39,4547 27,925 8,2 1,8
Sincik (Adıyaman) 06:38:58 03-09-2025 38,10639 38,48 7 0,9
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 06:29:45 03-09-2025 39,1517 28,2158 9,7 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 06:29:13 03-09-2025 39,22333 28,13528 8,86 1,4
Sincik (Adıyaman) 06:29:12 03-09-2025 38,11778 38,56111 7,01 0,7
BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 06:29:12 03-09-2025 39,2318 28,1248 5 1,8
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 06:24:00 03-09-2025 39,2025 28,1095 11,9 2
Sındırgı (Balıkesir) 06:23:59 03-09-2025 39,23472 28,10583 4,86 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 06:17:35 03-09-2025 39,17833 28,17139 7 1,3
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 06:17:34 03-09-2025 39,1913 28,1685 8,7 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 06:13:48 03-09-2025 39,18806 28,17417 6,06 1,7
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 06:13:48 03-09-2025 39,1668 28,1432 11 1,9
Erdemli (Mersin) 06:00:31 03-09-2025 36,73833 34,14417 5,97 1,5
SEYDILI-SILIFKE (MERSIN) 06:00:30 03-09-2025 36,635 33,9908 18,5 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 05:42:34 03-09-2025 39,25306 28,00028 7 0,9
KIZILGUR-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:42:34 03-09-2025 39,2577 28,0175 10,8 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 05:39:58 03-09-2025 39,19389 28,1175 5,02 1
ALACAATLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:39:57 03-09-2025 39,2592 28,0602 5,4 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 05:37:03 03-09-2025 39,20472 28,17361 9,84 1,4
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:37:02 03-09-2025 39,1955 28,1358 9,6 1,6
Yeşilyurt (Malatya) 05:36:04 03-09-2025 38,19056 38,43556 7,01 1,1
UCGOZE-YESILYURT (MALATYA) 05:36:03 03-09-2025 38,189 38,4255 19,7 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 05:35:47 03-09-2025 39,19528 28,17028 7,07 1,9
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:35:46 03-09-2025 39,1793 28,1327 8,2 2,2
Sındırgı (Balıkesir) 05:13:49 03-09-2025 39,20194 28,22083 7,34 2,6
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:13:49 03-09-2025 39,1868 28,2155 5,9 2,7
Sındırgı (Balıkesir) 05:06:34 03-09-2025 39,2575 28,05361 4,99 1,6
ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:06:34 03-09-2025 39,2367 28,0545 12,8 2
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:01:46 03-09-2025 39,162 28,1172 5,4 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 05:01:45 03-09-2025 39,17333 28,13 6,59 1,1
YUNANISTAN 04:58:34 03-09-2025 40,3473 24,0742 13,3 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 04:52:40 03-09-2025 39,23139 28,17722 5,15 1,4
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:52:40 03-09-2025 39,206 28,1205 7,3 1,6
Kale (Malatya) 04:49:33 03-09-2025 38,33806 38,76083 11,17 1
Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [18.96 km] Kuşadası (Aydın) 04:49:09 03-09-2025 37,81778 27,02917 7 1,7
KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) 04:49:09 03-09-2025 37,8183 27,0078 7,3 1,8
Battalgazi (Malatya) 04:48:26 03-09-2025 38,30306 38,72889 9,76 0,9
Sındırgı (Balıkesir) 04:37:31 03-09-2025 39,25639 28,10333 6,39 1,7
KARAGUR-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:37:31 03-09-2025 39,2545 28,1175 7,6 2
SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:31:08 03-09-2025 39,2317 28,0063 10,4 1,1
YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:29:49 03-09-2025 39,1493 28,2818 11,4 1,2
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:27:40 03-09-2025 39,2085 28,1792 10,7 1,4
CELIKHAN (ADIYAMAN) 04:05:51 03-09-2025 38,0208 38,2153 11,3 1,3
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:56:27 03-09-2025 39,1752 28,2347 9,6 1,4
AKKOCALI-AKHISAR (MANISA) 03:41:43 03-09-2025 39,1957 27,9833 8,1 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 03:38:04 03-09-2025 39,15389 28,17944 7 1,4
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:38:04 03-09-2025 39,1645 28,1683 10,8 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 03:36:28 03-09-2025 39,19167 28,21333 7 2,5
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:36:28 03-09-2025 39,1767 28,2167 12 2,6
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:33:53 03-09-2025 39,1945 28,1127 5,3 1,2
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:32:31 03-09-2025 39,2103 28,0755 8 1,6
ALACAATLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:15:25 03-09-2025 39,2588 28,0695 8,2 1,3
SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:04:44 03-09-2025 39,2058 28,0358 7,7 1,4
KARAGUR-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:57:12 03-09-2025 39,2487 28,1072 10,2 1,3
Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [05.42 km] Menderes (İzmir) 02:45:29 03-09-2025 37,96694 27,12833 7 2,1
KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) 02:45:29 03-09-2025 37,9605 27,1107 5,4 2,2
Sındırgı (Balıkesir) 02:42:27 03-09-2025 39,13389 28,13806 7 1,7
SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:42:25 03-09-2025 39,2122 28,0197 5,3 1,7
SOGUTLU-AKHISAR (MANISA) 02:28:58 03-09-2025 39,1692 28,005 11,3 1,4
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:28:15 03-09-2025 39,2027 28,2167 10,1 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 02:23:33 03-09-2025 39,24028 28,13472 7 1,3
IBILLER-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:23:32 03-09-2025 39,2485 28,131 7,5 1,3
GOVDELI-DOGANSEHIR (MALATYA) 02:17:54 03-09-2025 38,0483 37,565 3,5 1
Sındırgı (Balıkesir) 02:08:21 03-09-2025 39,20778 28,15583 7 1,5
MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:08:20 03-09-2025 39,2348 28,1338 4,1 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 02:05:05 03-09-2025 39,13833 28,27389 6,26 1,2
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:05:04 03-09-2025 39,1465 28,259 8,6 1,3
SINDIRGI (BALIKESIR) 01:53:21 03-09-2025 39,2523 28,1738 5,4 1,5
BABAKOY-BIGADIC (BALIKESIR) 01:47:00 03-09-2025 39,3977 28,0752 13,2 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 01:41:49 03-09-2025 39,20028 28,14667 7 1,8
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:41:49 03-09-2025 39,2053 28,1188 13,7 2
Sındırgı (Balıkesir) 01:38:02 03-09-2025 39,21 28,22389 7 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 01:34:23 03-09-2025 39,21944 28,2125 7 1,7
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:34:23 03-09-2025 39,1695 28,249 15,2 1,8
KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
