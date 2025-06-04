Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 04 Haziran 2025

Son depremler...Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler.. 04 Haziran 2025 deprem son dakika haberleri haberin detayında...Artçı deprem mi oldu? Son deprem büyüklüğü ne kadar? Yakınımdaki depremler nelerdir? Anlık deprem mi oldu? Son dakika canlı deprem Türkiye haritası..Kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü ve AFAD deprem haberleri..İstanbul'da deprem mi oldu? Ankara'da deprem mi oldu? İzmir'de deprem mi oldu? Hangi illerde deprem oldu ve hissedildi? Bugün deprem mi oldu? Deprem ne zaman ve kaç şiddetinde oldu? En son hangi bölgede deprem oldu? Deprem haberleriyle ilgili en çok merak edilenlerin cevabı haberde..

Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 04 Haziran 2025
son dakika deprem mi oldu?

04 Haziran 2025 ve Kandilli son dakika listesi..

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Tavşanlı (Kütahya) 01:13:33 04-06-2025 39,54417 29,31861 7,24 1,3
Merkez (Erzincan) 00:59:31 04-06-2025 39,60889 39,73222 7 1,2
MERTEKLI-(ERZINCAN) 00:59:29 04-06-2025 39,6633 39,7185 8,6 1,5
Ege Denizi - [13.57 km] Ayvacık (Çanakkale) 00:48:45 04-06-2025 39,605 25,99111 6,99 1
Yazıhan (Malatya) 00:38:13 04-06-2025 38,52722 38,00222 7,01 1,2
Kiğı (Bingöl) 00:32:56 04-06-2025 39,25694 40,28556 7,01 1,5
DARKOPRU-KIGI (BINGOL) 00:32:55 04-06-2025 39,2138 40,2817 15 1,9
Ege Denizi - Saros Körfezi - [12.06 km] Gelibolu (Çanakkale) 00:26:31 04-06-2025 40,45722 26,35833 6,98 0,7
Kulu (Konya) 00:14:36 04-06-2025 38,89222 32,92833 6,92 1,2
Marmara Denizi - [14.99 km] Büyükçekmece (İstanbul) 23:58:05 03-06-2025 40,87333 28,45889 6,35 1,8
MARMARA DENIZI 23:58:04 03-06-2025 40,8592 28,4393 8,3 2,1
Hınıs (Erzurum) 23:31:42 03-06-2025 39,25806 41,66111 10,46 2,2
BEYYURDU-HINIS (ERZURUM) 23:31:41 03-06-2025 39,267 41,6947 1,6 2,4
Hınıs (Erzurum) 23:28:18 03-06-2025 39,2625 41,67417 6,99 1,4
KARAAGAC-HINIS (ERZURUM) 23:28:17 03-06-2025 39,3108 41,6863 16,2 1,8
Beypazarı (Ankara) 23:20:39 03-06-2025 40,18972 31,78583 7,2 1,8
BASOREN-BEYPAZARI (ANKARA) 23:20:38 03-06-2025 40,2117 31,8593 5 1,9
CAMLIOVA-KAS (ANTALYA) 23:13:31 03-06-2025 36,3632 29,5022 12 1,3
Buca (İzmir) 22:38:49 03-06-2025 38,34222 27,21083 8,81 1,9
ZAFER-BUCA (IZMIR) 22:38:48 03-06-2025 38,3232 27,2003 11,4 2,3
Ardanuç (Artvin) 22:38:41 03-06-2025 41,04667 42,27167 7 1,4
Şenkaya (Erzurum) 22:07:31 03-06-2025 40,39806 42,33972 7,16 1,3
ICMESU-SENKAYA (ERZURUM) 22:07:30 03-06-2025 40,4428 42,2993 16,9 1,8
Bergama (İzmir) 21:15:59 03-06-2025 39,06278 27,05222 7 1,3
Pülümür (Tunceli) 20:21:25 03-06-2025 39,51583 39,91778 6,95 2,1
DAGYOLU-PULUMUR (TUNCELI) 20:21:24 03-06-2025 39,5192 39,9442 8,2 2,4
Orhaneli (Bursa) 20:09:52 03-06-2025 39,85306 28,80667 6,89 1,6
YENIDANISMENT-ORHANELI (BURSA) 20:09:50 03-06-2025 39,8975 28,8085 0 1,7
EGE DENIZI 19:58:05 03-06-2025 36,7032 25,5213 7 2,6
EGE DENIZI 19:57:35 03-06-2025 36,6695 25,6362 14,4 2,7
MARMARA DENIZI 18:57:47 03-06-2025 40,8142 28,1178 8,9 2,9
Marmara Denizi - [21.11 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ) 18:57:46 03-06-2025 40,81417 28,10889 7 2,6
EGE DENIZI 18:53:58 03-06-2025 35,7433 25,5745 12,6 2,4
Gönen (Balıkesir) 18:47:21 03-06-2025 40,085 27,75944 7,01 2,3
CAKMAK-GONEN (BALIKESIR) 18:47:21 03-06-2025 40,094 27,7415 13,2 2,6
Ovacık (Tunceli) 18:16:21 03-06-2025 39,37361 39,04861 7,03 1,6
YESILYAZI-OVACIK (TUNCELI) 18:16:20 03-06-2025 39,3772 39,0737 6,3 2
Manyas (Balıkesir) 18:15:37 03-06-2025 40,02667 27,87306 7,01 1,5
DOGANCI-MANYAS (BALIKESIR) 18:15:36 03-06-2025 40,061 27,8165 19,7 1,7
Marmara Denizi - [18.65 km] Silivri (İstanbul) 18:00:41 03-06-2025 40,90333 28,21833 6,76 0,9
Sarayköy (Denizli) 17:44:09 03-06-2025 37,95083 28,84444 7 1,3
Sivrice (Elazığ) 17:36:52 03-06-2025 38,47444 39,25778 12,85 1,6
DEDEYOLU-SIVRICE (ELAZIG) 17:36:51 03-06-2025 38,4648 39,189 5 1,4
Kiğı (Bingöl) 17:28:12 03-06-2025 39,20861 40,27306 5,88 2,1
DARKOPRU-KIGI (BINGOL) 17:28:11 03-06-2025 39,22 40,274 7,1 2,2
Karaçoban (Erzurum) 17:17:28 03-06-2025 39,34056 42,13417 7 1,4
Kiğı (Bingöl) 17:10:37 03-06-2025 39,2225 40,28806 10,5 2,3
DALLICA-KIGI (BINGOL) 17:10:36 03-06-2025 39,2458 40,2838 12 2,4
Eyüp (İstanbul) 16:46:17 03-06-2025 41,23167 28,85028 7 0,6
Orhaneli (Bursa) 16:41:51 03-06-2025 39,90028 28,84861 7,02 1,6
Yeşilyurt (Malatya) 16:31:12 03-06-2025 38,20194 38,05472 7 1,5
Pınarhisar (Kırklareli) 16:22:03 03-06-2025 41,64194 27,51889 7 0,7
Ege Denizi - [12.11 km] Ayvacık (Çanakkale) 16:15:37 03-06-2025 39,45944 25,9275 13,72 1,5
GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) 16:15:37 03-06-2025 39,4667 25,886 9,9 1,7
CANDIR-SELCUKLU (KONYA) 15:53:10 03-06-2025 38,1168 32,6358 0 1,1
Selçuklu (Konya) 15:53:09 03-06-2025 38,07556 32,78528 8,29 1,2
EGE DENIZI 15:37:07 03-06-2025 36,7408 26,303 5 2,3
MARMARA DENIZI 15:29:24 03-06-2025 40,8918 28,4012 14,7 1,5
Marmara Denizi - [19.14 km] Büyükçekmece (İstanbul) 15:29:23 03-06-2025 40,85806 28,38944 7,01 1,4
Kiğı (Bingöl) 15:09:40 03-06-2025 39,20833 40,25722 7 1,9
DALLICA-KIGI (BINGOL) 15:09:40 03-06-2025 39,236 40,2788 8,7 2
POYRAZDAMLARI-SALIHLI (MANISA) 14:50:15 03-06-2025 38,6145 28,1508 5,3 1,4
Salihli (Manisa) 14:50:14 03-06-2025 38,56333 28,19806 7 1,1
Kiğı (Bingöl) 14:46:23 03-06-2025 39,28972 40,335 7 1,7
DEMIRKANAT-KIGI (BINGOL) 14:46:23 03-06-2025 39,2105 40,3028 25,5 1,9
GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) 14:26:30 03-06-2025 34,7825 25,8288 6,9 5,1
Akdeniz 14:26:29 03-06-2025 34,80083 25,90306 26,43 5
Baskil (Elazığ) 14:21:14 03-06-2025 38,555 38,69806 7 1,4
Göksun (Kahramanmaraş) 14:13:21 03-06-2025 38,17389 36,70639 6,97 1,9
BUYUKKIZILCIK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 14:13:21 03-06-2025 38,1767 36,721 12,6 1,7
YUNANISTAN 13:57:17 03-06-2025 39,9402 23,9877 12,8 2,7
Çekerek (Yozgat) 13:40:27 03-06-2025 40,03889 35,46472 5,09 0,8
Battalgazi (Malatya) 13:38:37 03-06-2025 38,29167 38,655 17,97 1,2
ALANYA (ANTALYA) 13:21:14 03-06-2025 36,563 31,9903 18,4 1,7
Akdeniz - Antalya Körfezi - [04.59 km] Alanya (Antalya) 13:21:13 03-06-2025 36,55278 31,905 6,68 1,4
Bigadiç (Balıkesir) 12:58:14 03-06-2025 39,42306 28,24944 6,59 1,5
YOLBASI-BIGADIC (BALIKESIR) 12:58:14 03-06-2025 39,4777 28,2427 14,3 1,7
İspir (Erzurum) 12:52:21 03-06-2025 40,61583 40,93528 6,77 0,9
DALYAN ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ) 12:51:32 03-06-2025 36,6235 28,5568 28,9 1,5
Akdeniz - [40.16 km] Ortaca (Muğla) 12:51:28 03-06-2025 36,35861 28,62333 6,97 1,5
Yeşilyurt (Malatya) 12:38:22 03-06-2025 38,43389 38,27556 7 0,9
Mazıdağı (Mardin) 12:22:38 03-06-2025 37,44972 40,32528 7,05 1,3
Erdemli (Mersin) 12:17:22 03-06-2025 36,59194 34,22111 7,28 1,2
ERDEMLI ACIKLARI-MERSIN (AKDENIZ) 12:17:20 03-06-2025 36,4565 34,3755 5,7 1,5
EGE DENIZI 12:11:56 03-06-2025 36,6343 25,9517 5 2,1
EGE DENIZI 12:05:27 03-06-2025 36,6555 25,7737 5,5 2,2
EGE DENIZI 12:04:19 03-06-2025 36,6707 25,771 11,9 3,2
Ege Denizi 12:04:13 03-06-2025 36,6025 25,55667 7 2,9
ULUPINAR-GULNAR (MERSIN) 12:00:50 03-06-2025 36,2672 33,5728 0 1,3
EGE DENIZI 11:45:01 03-06-2025 36,6355 25,7757 12,9 3,2
Ege Denizi 11:44:55 03-06-2025 36,59222 25,49889 1,98 2,7
CAYIRKOY-ODEMIS (IZMIR) 11:11:15 03-06-2025 38,0088 28,0188 8 1,1
EGE DENIZI 11:10:25 03-06-2025 36,6757 25,5655 3,1 2
EGE DENIZI 10:36:09 03-06-2025 36,673 25,8193 5 2,2
Ege Denizi - Gökova Körfezi - [04.82 km] Milas (Muğla) 10:16:59 03-06-2025 37,00417 28,07 6,99 2,1
GOKOVA KORFEZI (EGE DENIZI) 10:16:58 03-06-2025 36,984 28,0683 16,8 2,3
Germencik (Aydın) 10:16:06 03-06-2025 37,87139 27,4775 6,95 1,1
Soma (Manisa) 09:56:57 03-06-2025 39,11917 27,5175 6,95 1,4
DEREKOY-SOMA (MANISA) 09:56:57 03-06-2025 39,1318 27,5477 0 1,7
Kiğı (Bingöl) 09:55:40 03-06-2025 39,22444 40,32306 6,99 1,6
DALLICA-KIGI (BINGOL) 09:55:39 03-06-2025 39,2268 40,2887 6,6 2,1
Battalgazi (Malatya) 09:53:29 03-06-2025 38,29444 38,35 7 1,1
AKDENIZ 09:21:52 03-06-2025 35,3015 27,3447 14,2 2,9
Akdeniz - [176.15 km] Datça (Muğla) 09:21:48 03-06-2025 35,10722 27,40583 7,52 2,7
Ayvacık (Çanakkale) 09:12:00 03-06-2025 39,5575 26,205 6,8 1,1
GULPINAR-AYVACIK (CANAKKALE) 09:12:00 03-06-2025 39,5175 26,1103 12,8 1,3
Çelikhan (Adıyaman) 09:07:20 03-06-2025 38,0675 38,36722 6,93 0,9
Yazıhan (Malatya) 09:03:44 03-06-2025 38,52694 38,00528 7 1,4
KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) 08:58:52 03-06-2025 39,2268 29,0422 1,6 1,2
Simav (Kütahya) 08:58:51 03-06-2025 39,24556 28,92389 7 1,4
Simav (Kütahya) 08:35:51 03-06-2025 39,20389 28,89639 9,89 1,6
KARAKOCA-SIMAV (KUTAHYA) 08:35:50 03-06-2025 39,2663 28,97 5,2 1,7
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 07:55:42 03-06-2025 39,249 28,9747 5,4 2,1
Simav (Kütahya) 07:55:41 03-06-2025 39,24833 28,94 10,84 2,1
Akdeniz - [31.98 km] Marmaris (Muğla) 07:39:06 03-06-2025 36,36 28,2275 50,05 1,4
Ege Denizi 07:33:59 03-06-2025 36,7075 26,0225 7 1,9
EGE DENIZI 07:33:55 03-06-2025 36,682 25,6643 15,3 2,2
EGE DENIZI 07:16:55 03-06-2025 36,6608 25,718 10,4 3,1
Ege Denizi 07:16:51 03-06-2025 36,60667 25,73444 7 3
Onikişubat (Kahramanmaraş) 07:06:47 03-06-2025 37,77417 36,51417 7 2,6
GEBEN-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) 07:06:46 03-06-2025 37,772 36,4887 6,9 2,6
AKDENIZ 07:06:35 03-06-2025 36,3943 28,5222 18,6 1,9
Sivrice (Elazığ) 06:57:55 03-06-2025 38,40111 38,90333 7,01 1,6
YARUSAGI-SIVRICE (ELAZIG) 06:57:55 03-06-2025 38,423 38,9675 11,2 1,5
Simav (Kütahya) 06:57:31 03-06-2025 39,19417 28,87333 7,08 1,5
KARAKOCA-SIMAV (KUTAHYA) 06:57:30 03-06-2025 39,256 28,9413 5,4 1,4
Emirdağ (Afyonkarahisar) 06:57:10 03-06-2025 38,85028 31,35444 7 1,3
Ege Denizi - Gökova Körfezi - [09.18 km] Marmaris (Muğla) 06:55:47 03-06-2025 36,95667 28,08889 15,05 1,3
GOKOVA KORFEZI (EGE DENIZI) 06:55:45 03-06-2025 36,9537 28,0922 23,2 1,3
Merkez (Erzincan) 05:53:35 03-06-2025 39,52306 39,69111 7 2,3
KALECIK-(ERZINCAN) 05:53:34 03-06-2025 39,536 39,6942 1,8 2,4
Ege Denizi - [34.36 km] Karaburun (İzmir) 05:47:17 03-06-2025 38,93361 26,22167 12,05 2,4
MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI) 05:47:16 03-06-2025 38,9607 26,2127 5 2,4
Marmara Denizi - [29.60 km] Silivri (İstanbul) 05:37:23 03-06-2025 40,80028 28,27694 7,1 2,2
SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) 05:37:22 03-06-2025 40,8107 28,2415 5 2,2
Ege Denizi 05:36:58 03-06-2025 36,68833 25,92056 7 2,5
EGE DENIZI 05:36:56 03-06-2025 36,675 25,6655 10,9 2,5
Kiğı (Bingöl) 05:07:30 03-06-2025 39,225 40,28333 7 1,5
DALLICA-KIGI (BINGOL) 05:07:29 03-06-2025 39,2325 40,2663 8,1 2
KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) 05:03:45 03-06-2025 39,242 29,0363 5,4 1,5
Kiğı (Bingöl) 04:52:56 03-06-2025 39,225 40,27694 10,63 1,3
Kiğı (Bingöl) 04:48:24 03-06-2025 39,22639 40,27222 7,01 1,2
Battalgazi (Malatya) 04:43:28 03-06-2025 38,25083 38,58778 8,03 1,2
Sincik (Adıyaman) 04:31:58 03-06-2025 38,13167 38,55444 7 1
Döşemealtı (Antalya) 04:29:00 03-06-2025 37,1575 30,62639 8,61 1,2
Sincik (Adıyaman) 04:22:10 03-06-2025 38,1325 38,52444 10,64 1,3
SOGUTKOY-MARMARIS (MUGLA) 04:20:05 03-06-2025 36,6578 28,0728 73,7 1,4
Akçadağ (Malatya) 04:15:31 03-06-2025 38,47028 37,99972 7,02 1,2
Akdeniz - [45.38 km] Marmaris (Muğla) 04:07:12 03-06-2025 36,3025 28,40917 7 1,2
Yalvaç (Isparta) 04:02:22 03-06-2025 38,18611 30,92028 7 1,5
AKDAG-GELENDOST (ISPARTA) 04:02:21 03-06-2025 38,1822 30,8985 11,6 1,6
Gürün (Sivas) 04:00:40 03-06-2025 38,63972 37,27417 7 0,9
Kareli, Shida Kartli (Gürcistan) - [102.71 km] Çıldır (Ardahan) 03:29:51 03-06-2025 42,00167 43,98 6,41 2,4
Kiğı (Bingöl) 03:27:39 03-06-2025 39,24056 40,2725 10,62 1,4
Yeşilyurt (Malatya) 03:21:48 03-06-2025 38,25889 38,17889 6,97 1,1
AKDENIZ 03:20:15 03-06-2025 36,1173 29,0485 6,3 2,1
Akdeniz - [34.11 km] Kaş (Antalya) 03:20:14 03-06-2025 36,06556 29,04306 28,68 2,1
Menteşe (Muğla) 03:06:58 03-06-2025 37,1775 28,35861 16,82 2,1
AKKAYA-(MUGLA) 03:06:58 03-06-2025 37,1642 28,3358 17 2,2
Marmaris (Muğla) 03:01:07 03-06-2025 36,70111 28,15833 77,07 2,9
BAYIR-MARMARIS (MUGLA) 03:01:06 03-06-2025 36,6957 28,1603 80,1 2,9
Ege Denizi - [61.62 km] Urla (İzmir) 02:50:54 03-06-2025 37,70667 26,30556 16,94 1,8
Ege Denizi - Gökova Körfezi - [02.10 km] Marmaris (Muğla) 02:47:43 03-06-2025 36,92889 28,16917 12,45 1,4
KARACA-MARMARIS (MUGLA) 02:47:43 03-06-2025 36,9283 28,1942 12 1,4
Ege Denizi - [34.05 km] Marmaris (Muğla) 02:45:02 03-06-2025 36,33361 28,19833 41,17 1,9
BOZBURUN ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ) 02:45:01 03-06-2025 36,5837 28,1857 68,3 2
Ege Denizi - Gökova Körfezi - [13.22 km] Milas (Muğla) 02:41:22 03-06-2025 36,91972 27,99167 7 1,1
GOKOVA KORFEZI (EGE DENIZI) 02:41:22 03-06-2025 36,9128 28,001 15,3 1,4
Ege Denizi - [14.04 km] Marmaris (Muğla) 02:28:00 03-06-2025 36,56861 27,97333 75,71 2,5
BOZBURUN ACIKLARI-MUGLA (EGE DENIZI) 02:27:59 03-06-2025 36,631 27,9702 81 2,3
Akdeniz - [10.43 km] Marmaris (Muğla) 02:17:29 03-06-2025 36,64 28,25056 67,91 5,8
BOZBURUN ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ) 02:17:27 03-06-2025 36,675 28,2398 76 5,7
Kozan (Adana) 01:38:56 03-06-2025 37,65528 35,96083 14,52 2
MAHYALAR-KOZAN (ADANA) 01:38:56 03-06-2025 37,6587 35,9302 5,9 1,9
Yazıhan (Malatya) 01:37:04 03-06-2025 38,55806 37,98472 6,98 1,5
EPREME-YAZIHAN (MALATYA) 01:37:04 03-06-2025 38,5783 37,9565 11,5 1,3
KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Tavşanlı (Kütahya) 01:13:33 04-06-2025 39,54417 29,31861 7,24 1,3
Merkez (Erzincan) 00:59:31 04-06-2025 39,60889 39,73222 7 1,2
MERTEKLI-(ERZINCAN) 00:59:29 04-06-2025 39,6633 39,7185 8,6 1,5
Ege Denizi - [13.57 km] Ayvacık (Çanakkale) 00:48:45 04-06-2025 39,605 25,99111 6,99 1
Yazıhan (Malatya) 00:38:13 04-06-2025 38,52722 38,00222 7,01 1,2
Kiğı (Bingöl) 00:32:56 04-06-2025 39,25694 40,28556 7,01 1,5
DARKOPRU-KIGI (BINGOL) 00:32:55 04-06-2025 39,2138 40,2817 15 1,9
Ege Denizi - Saros Körfezi - [12.06 km] Gelibolu (Çanakkale) 00:26:31 04-06-2025 40,45722 26,35833 6,98 0,7
Kulu (Konya) 00:14:36 04-06-2025 38,89222 32,92833 6,92 1,2
Marmara Denizi - [14.99 km] Büyükçekmece (İstanbul) 23:58:05 03-06-2025 40,87333 28,45889 6,35 1,8
MARMARA DENIZI 23:58:04 03-06-2025 40,8592 28,4393 8,3 2,1
Hınıs (Erzurum) 23:31:42 03-06-2025 39,25806 41,66111 10,46 2,2
BEYYURDU-HINIS (ERZURUM) 23:31:41 03-06-2025 39,267 41,6947 1,6 2,4
Hınıs (Erzurum) 23:28:18 03-06-2025 39,2625 41,67417 6,99 1,4
KARAAGAC-HINIS (ERZURUM) 23:28:17 03-06-2025 39,3108 41,6863 16,2 1,8
Beypazarı (Ankara) 23:20:39 03-06-2025 40,18972 31,78583 7,2 1,8
BASOREN-BEYPAZARI (ANKARA) 23:20:38 03-06-2025 40,2117 31,8593 5 1,9
CAMLIOVA-KAS (ANTALYA) 23:13:31 03-06-2025 36,3632 29,5022 12 1,3
Buca (İzmir) 22:38:49 03-06-2025 38,34222 27,21083 8,81 1,9
ZAFER-BUCA (IZMIR) 22:38:48 03-06-2025 38,3232 27,2003 11,4 2,3
Ardanuç (Artvin) 22:38:41 03-06-2025 41,04667 42,27167 7 1,4
Şenkaya (Erzurum) 22:07:31 03-06-2025 40,39806 42,33972 7,16 1,3
ICMESU-SENKAYA (ERZURUM) 22:07:30 03-06-2025 40,4428 42,2993 16,9 1,8
Bergama (İzmir) 21:15:59 03-06-2025 39,06278 27,05222 7 1,3
Pülümür (Tunceli) 20:21:25 03-06-2025 39,51583 39,91778 6,95 2,1
DAGYOLU-PULUMUR (TUNCELI) 20:21:24 03-06-2025 39,5192 39,9442 8,2 2,4
Orhaneli (Bursa) 20:09:52 03-06-2025 39,85306 28,80667 6,89 1,6
YENIDANISMENT-ORHANELI (BURSA) 20:09:50 03-06-2025 39,8975 28,8085 0 1,7
EGE DENIZI 19:58:05 03-06-2025 36,7032 25,5213 7 2,6
EGE DENIZI 19:57:35 03-06-2025 36,6695 25,6362 14,4 2,7
MARMARA DENIZI 18:57:47 03-06-2025 40,8142 28,1178 8,9 2,9
Marmara Denizi - [21.11 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ) 18:57:46 03-06-2025 40,81417 28,10889 7 2,6
EGE DENIZI 18:53:58 03-06-2025 35,7433 25,5745 12,6 2,4
Gönen (Balıkesir) 18:47:21 03-06-2025 40,085 27,75944 7,01 2,3
CAKMAK-GONEN (BALIKESIR) 18:47:21 03-06-2025 40,094 27,7415 13,2 2,6
Ovacık (Tunceli) 18:16:21 03-06-2025 39,37361 39,04861 7,03 1,6
YESILYAZI-OVACIK (TUNCELI) 18:16:20 03-06-2025 39,3772 39,0737 6,3 2
Manyas (Balıkesir) 18:15:37 03-06-2025 40,02667 27,87306 7,01 1,5
DOGANCI-MANYAS (BALIKESIR) 18:15:36 03-06-2025 40,061 27,8165 19,7 1,7
Marmara Denizi - [18.65 km] Silivri (İstanbul) 18:00:41 03-06-2025 40,90333 28,21833 6,76 0,9
Sarayköy (Denizli) 17:44:09 03-06-2025 37,95083 28,84444 7 1,3
Sivrice (Elazığ) 17:36:52 03-06-2025 38,47444 39,25778 12,85 1,6
DEDEYOLU-SIVRICE (ELAZIG) 17:36:51 03-06-2025 38,4648 39,189 5 1,4
Kiğı (Bingöl) 17:28:12 03-06-2025 39,20861 40,27306 5,88 2,1
DARKOPRU-KIGI (BINGOL) 17:28:11 03-06-2025 39,22 40,274 7,1 2,2
Karaçoban (Erzurum) 17:17:28 03-06-2025 39,34056 42,13417 7 1,4
Kiğı (Bingöl) 17:10:37 03-06-2025 39,2225 40,28806 10,5 2,3
DALLICA-KIGI (BINGOL) 17:10:36 03-06-2025 39,2458 40,2838 12 2,4
Eyüp (İstanbul) 16:46:17 03-06-2025 41,23167 28,85028 7 0,6
Orhaneli (Bursa) 16:41:51 03-06-2025 39,90028 28,84861 7,02 1,6
Yeşilyurt (Malatya) 16:31:12 03-06-2025 38,20194 38,05472 7 1,5
Pınarhisar (Kırklareli) 16:22:03 03-06-2025 41,64194 27,51889 7 0,7
Ege Denizi - [12.11 km] Ayvacık (Çanakkale) 16:15:37 03-06-2025 39,45944 25,9275 13,72 1,5
GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) 16:15:37 03-06-2025 39,4667 25,886 9,9 1,7
CANDIR-SELCUKLU (KONYA) 15:53:10 03-06-2025 38,1168 32,6358 0 1,1
Selçuklu (Konya) 15:53:09 03-06-2025 38,07556 32,78528 8,29 1,2
EGE DENIZI 15:37:07 03-06-2025 36,7408 26,303 5 2,3
MARMARA DENIZI 15:29:24 03-06-2025 40,8918 28,4012 14,7 1,5
Marmara Denizi - [19.14 km] Büyükçekmece (İstanbul) 15:29:23 03-06-2025 40,85806 28,38944 7,01 1,4
Kiğı (Bingöl) 15:09:40 03-06-2025 39,20833 40,25722 7 1,9
DALLICA-KIGI (BINGOL) 15:09:40 03-06-2025 39,236 40,2788 8,7 2
POYRAZDAMLARI-SALIHLI (MANISA) 14:50:15 03-06-2025 38,6145 28,1508 5,3 1,4
Salihli (Manisa) 14:50:14 03-06-2025 38,56333 28,19806 7 1,1
Kiğı (Bingöl) 14:46:23 03-06-2025 39,28972 40,335 7 1,7
DEMIRKANAT-KIGI (BINGOL) 14:46:23 03-06-2025 39,2105 40,3028 25,5 1,9
GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) 14:26:30 03-06-2025 34,7825 25,8288 6,9 5,1
Akdeniz 14:26:29 03-06-2025 34,80083 25,90306 26,43 5
Baskil (Elazığ) 14:21:14 03-06-2025 38,555 38,69806 7 1,4
Göksun (Kahramanmaraş) 14:13:21 03-06-2025 38,17389 36,70639 6,97 1,9
BUYUKKIZILCIK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 14:13:21 03-06-2025 38,1767 36,721 12,6 1,7
YUNANISTAN 13:57:17 03-06-2025 39,9402 23,9877 12,8 2,7
Çekerek (Yozgat) 13:40:27 03-06-2025 40,03889 35,46472 5,09 0,8
Battalgazi (Malatya) 13:38:37 03-06-2025 38,29167 38,655 17,97 1,2
ALANYA (ANTALYA) 13:21:14 03-06-2025 36,563 31,9903 18,4 1,7
Akdeniz - Antalya Körfezi - [04.59 km] Alanya (Antalya) 13:21:13 03-06-2025 36,55278 31,905 6,68 1,4
Bigadiç (Balıkesir) 12:58:14 03-06-2025 39,42306 28,24944 6,59 1,5
YOLBASI-BIGADIC (BALIKESIR) 12:58:14 03-06-2025 39,4777 28,2427 14,3 1,7
İspir (Erzurum) 12:52:21 03-06-2025 40,61583 40,93528 6,77 0,9
DALYAN ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ) 12:51:32 03-06-2025 36,6235 28,5568 28,9 1,5
Akdeniz - [40.16 km] Ortaca (Muğla) 12:51:28 03-06-2025 36,35861 28,62333 6,97 1,5
Yeşilyurt (Malatya) 12:38:22 03-06-2025 38,43389 38,27556 7 0,9
Mazıdağı (Mardin) 12:22:38 03-06-2025 37,44972 40,32528 7,05 1,3
Erdemli (Mersin) 12:17:22 03-06-2025 36,59194 34,22111 7,28 1,2
ERDEMLI ACIKLARI-MERSIN (AKDENIZ) 12:17:20 03-06-2025 36,4565 34,3755 5,7 1,5
EGE DENIZI 12:11:56 03-06-2025 36,6343 25,9517 5 2,1
EGE DENIZI 12:05:27 03-06-2025 36,6555 25,7737 5,5 2,2
EGE DENIZI 12:04:19 03-06-2025 36,6707 25,771 11,9 3,2
Ege Denizi 12:04:13 03-06-2025 36,6025 25,55667 7 2,9
ULUPINAR-GULNAR (MERSIN) 12:00:50 03-06-2025 36,2672 33,5728 0 1,3
EGE DENIZI 11:45:01 03-06-2025 36,6355 25,7757 12,9 3,2
Ege Denizi 11:44:55 03-06-2025 36,59222 25,49889 1,98 2,7
CAYIRKOY-ODEMIS (IZMIR) 11:11:15 03-06-2025 38,0088 28,0188 8 1,1
EGE DENIZI 11:10:25 03-06-2025 36,6757 25,5655 3,1 2
EGE DENIZI 10:36:09 03-06-2025 36,673 25,8193 5 2,2
Ege Denizi - Gökova Körfezi - [04.82 km] Milas (Muğla) 10:16:59 03-06-2025 37,00417 28,07 6,99 2,1
GOKOVA KORFEZI (EGE DENIZI) 10:16:58 03-06-2025 36,984 28,0683 16,8 2,3
Germencik (Aydın) 10:16:06 03-06-2025 37,87139 27,4775 6,95 1,1
Soma (Manisa) 09:56:57 03-06-2025 39,11917 27,5175 6,95 1,4
DEREKOY-SOMA (MANISA) 09:56:57 03-06-2025 39,1318 27,5477 0 1,7
Kiğı (Bingöl) 09:55:40 03-06-2025 39,22444 40,32306 6,99 1,6
DALLICA-KIGI (BINGOL) 09:55:39 03-06-2025 39,2268 40,2887 6,6 2,1
Battalgazi (Malatya) 09:53:29 03-06-2025 38,29444 38,35 7 1,1
AKDENIZ 09:21:52 03-06-2025 35,3015 27,3447 14,2 2,9
Akdeniz - [176.15 km] Datça (Muğla) 09:21:48 03-06-2025 35,10722 27,40583 7,52 2,7
Ayvacık (Çanakkale) 09:12:00 03-06-2025 39,5575 26,205 6,8 1,1
GULPINAR-AYVACIK (CANAKKALE) 09:12:00 03-06-2025 39,5175 26,1103 12,8 1,3
Çelikhan (Adıyaman) 09:07:20 03-06-2025 38,0675 38,36722 6,93 0,9
Yazıhan (Malatya) 09:03:44 03-06-2025 38,52694 38,00528 7 1,4
KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) 08:58:52 03-06-2025 39,2268 29,0422 1,6 1,2
Simav (Kütahya) 08:58:51 03-06-2025 39,24556 28,92389 7 1,4
Simav (Kütahya) 08:35:51 03-06-2025 39,20389 28,89639 9,89 1,6
KARAKOCA-SIMAV (KUTAHYA) 08:35:50 03-06-2025 39,2663 28,97 5,2 1,7
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 07:55:42 03-06-2025 39,249 28,9747 5,4 2,1
Simav (Kütahya) 07:55:41 03-06-2025 39,24833 28,94 10,84 2,1
Akdeniz - [31.98 km] Marmaris (Muğla) 07:39:06 03-06-2025 36,36 28,2275 50,05 1,4
Ege Denizi 07:33:59 03-06-2025 36,7075 26,0225 7 1,9
EGE DENIZI 07:33:55 03-06-2025 36,682 25,6643 15,3 2,2
EGE DENIZI 07:16:55 03-06-2025 36,6608 25,718 10,4 3,1
Ege Denizi 07:16:51 03-06-2025 36,60667 25,73444 7 3
Onikişubat (Kahramanmaraş) 07:06:47 03-06-2025 37,77417 36,51417 7 2,6
GEBEN-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) 07:06:46 03-06-2025 37,772 36,4887 6,9 2,6
AKDENIZ 07:06:35 03-06-2025 36,3943 28,5222 18,6 1,9
Sivrice (Elazığ) 06:57:55 03-06-2025 38,40111 38,90333 7,01 1,6
YARUSAGI-SIVRICE (ELAZIG) 06:57:55 03-06-2025 38,423 38,9675 11,2 1,5
Simav (Kütahya) 06:57:31 03-06-2025 39,19417 28,87333 7,08 1,5
KARAKOCA-SIMAV (KUTAHYA) 06:57:30 03-06-2025 39,256 28,9413 5,4 1,4
Emirdağ (Afyonkarahisar) 06:57:10 03-06-2025 38,85028 31,35444 7 1,3
Ege Denizi - Gökova Körfezi - [09.18 km] Marmaris (Muğla) 06:55:47 03-06-2025 36,95667 28,08889 15,05 1,3
GOKOVA KORFEZI (EGE DENIZI) 06:55:45 03-06-2025 36,9537 28,0922 23,2 1,3
Merkez (Erzincan) 05:53:35 03-06-2025 39,52306 39,69111 7 2,3
KALECIK-(ERZINCAN) 05:53:34 03-06-2025 39,536 39,6942 1,8 2,4
Ege Denizi - [34.36 km] Karaburun (İzmir) 05:47:17 03-06-2025 38,93361 26,22167 12,05 2,4
MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI) 05:47:16 03-06-2025 38,9607 26,2127 5 2,4
Marmara Denizi - [29.60 km] Silivri (İstanbul) 05:37:23 03-06-2025 40,80028 28,27694 7,1 2,2
SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) 05:37:22 03-06-2025 40,8107 28,2415 5 2,2
Ege Denizi 05:36:58 03-06-2025 36,68833 25,92056 7 2,5
EGE DENIZI 05:36:56 03-06-2025 36,675 25,6655 10,9 2,5
Kiğı (Bingöl) 05:07:30 03-06-2025 39,225 40,28333 7 1,5
DALLICA-KIGI (BINGOL) 05:07:29 03-06-2025 39,2325 40,2663 8,1 2
KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) 05:03:45 03-06-2025 39,242 29,0363 5,4 1,5
Kiğı (Bingöl) 04:52:56 03-06-2025 39,225 40,27694 10,63 1,3
Kiğı (Bingöl) 04:48:24 03-06-2025 39,22639 40,27222 7,01 1,2
Battalgazi (Malatya) 04:43:28 03-06-2025 38,25083 38,58778 8,03 1,2
Sincik (Adıyaman) 04:31:58 03-06-2025 38,13167 38,55444 7 1
Döşemealtı (Antalya) 04:29:00 03-06-2025 37,1575 30,62639 8,61 1,2
Sincik (Adıyaman) 04:22:10 03-06-2025 38,1325 38,52444 10,64 1,3
SOGUTKOY-MARMARIS (MUGLA) 04:20:05 03-06-2025 36,6578 28,0728 73,7 1,4
Akçadağ (Malatya) 04:15:31 03-06-2025 38,47028 37,99972 7,02 1,2
Akdeniz - [45.38 km] Marmaris (Muğla) 04:07:12 03-06-2025 36,3025 28,40917 7 1,2
Yalvaç (Isparta) 04:02:22 03-06-2025 38,18611 30,92028 7 1,5
AKDAG-GELENDOST (ISPARTA) 04:02:21 03-06-2025 38,1822 30,8985 11,6 1,6
Gürün (Sivas) 04:00:40 03-06-2025 38,63972 37,27417 7 0,9
Kareli, Shida Kartli (Gürcistan) - [102.71 km] Çıldır (Ardahan) 03:29:51 03-06-2025 42,00167 43,98 6,41 2,4
Kiğı (Bingöl) 03:27:39 03-06-2025 39,24056 40,2725 10,62 1,4
Yeşilyurt (Malatya) 03:21:48 03-06-2025 38,25889 38,17889 6,97 1,1
AKDENIZ 03:20:15 03-06-2025 36,1173 29,0485 6,3 2,1
Akdeniz - [34.11 km] Kaş (Antalya) 03:20:14 03-06-2025 36,06556 29,04306 28,68 2,1
Menteşe (Muğla) 03:06:58 03-06-2025 37,1775 28,35861 16,82 2,1
AKKAYA-(MUGLA) 03:06:58 03-06-2025 37,1642 28,3358 17 2,2
Marmaris (Muğla) 03:01:07 03-06-2025 36,70111 28,15833 77,07 2,9
BAYIR-MARMARIS (MUGLA) 03:01:06 03-06-2025 36,6957 28,1603 80,1 2,9
Ege Denizi - [61.62 km] Urla (İzmir) 02:50:54 03-06-2025 37,70667 26,30556 16,94 1,8
Ege Denizi - Gökova Körfezi - [02.10 km] Marmaris (Muğla) 02:47:43 03-06-2025 36,92889 28,16917 12,45 1,4
KARACA-MARMARIS (MUGLA) 02:47:43 03-06-2025 36,9283 28,1942 12 1,4
Ege Denizi - [34.05 km] Marmaris (Muğla) 02:45:02 03-06-2025 36,33361 28,19833 41,17 1,9
BOZBURUN ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ) 02:45:01 03-06-2025 36,5837 28,1857 68,3 2
Ege Denizi - Gökova Körfezi - [13.22 km] Milas (Muğla) 02:41:22 03-06-2025 36,91972 27,99167 7 1,1
GOKOVA KORFEZI (EGE DENIZI) 02:41:22 03-06-2025 36,9128 28,001 15,3 1,4
Ege Denizi - [14.04 km] Marmaris (Muğla) 02:28:00 03-06-2025 36,56861 27,97333 75,71 2,5
BOZBURUN ACIKLARI-MUGLA (EGE DENIZI) 02:27:59 03-06-2025 36,631 27,9702 81 2,3
Akdeniz - [10.43 km] Marmaris (Muğla) 02:17:29 03-06-2025 36,64 28,25056 67,91 5,8
BOZBURUN ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ) 02:17:27 03-06-2025 36,675 28,2398 76 5,7
Kozan (Adana) 01:38:56 03-06-2025 37,65528 35,96083 14,52 2
MAHYALAR-KOZAN (ADANA) 01:38:56 03-06-2025 37,6587 35,9302 5,9 1,9
Yazıhan (Malatya) 01:37:04 03-06-2025 38,55806 37,98472 6,98 1,5
EPREME-YAZIHAN (MALATYA) 01:37:04 03-06-2025 38,5783 37,9565 11,5 1,3
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