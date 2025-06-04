Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 04 Haziran 2025
Son depremler...Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler.. 04 Haziran 2025 deprem son dakika haberleri haberin detayında...Artçı deprem mi oldu? Son deprem büyüklüğü ne kadar? Yakınımdaki depremler nelerdir? Anlık deprem mi oldu? Son dakika canlı deprem Türkiye haritası..Kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü ve AFAD deprem haberleri..İstanbul'da deprem mi oldu? Ankara'da deprem mi oldu? İzmir'de deprem mi oldu? Hangi illerde deprem oldu ve hissedildi? Bugün deprem mi oldu? Deprem ne zaman ve kaç şiddetinde oldu? En son hangi bölgede deprem oldu? Deprem haberleriyle ilgili en çok merak edilenlerin cevabı haberde..
son dakika deprem mi oldu?
04 Haziran 2025 son dakika AFAD son depremler ve Kandilli son dakika deprem listesi..
|AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
|Lokasyon
|Saat / Tarih
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Büyüklük
|Tavşanlı (Kütahya)
|01:13:33 04-06-2025
|39,54417
|29,31861
|7,24
|1,3
|Merkez (Erzincan)
|00:59:31 04-06-2025
|39,60889
|39,73222
|7
|1,2
|MERTEKLI-(ERZINCAN)
|00:59:29 04-06-2025
|39,6633
|39,7185
|8,6
|1,5
|Ege Denizi - [13.57 km] Ayvacık (Çanakkale)
|00:48:45 04-06-2025
|39,605
|25,99111
|6,99
|1
|Yazıhan (Malatya)
|00:38:13 04-06-2025
|38,52722
|38,00222
|7,01
|1,2
|Kiğı (Bingöl)
|00:32:56 04-06-2025
|39,25694
|40,28556
|7,01
|1,5
|DARKOPRU-KIGI (BINGOL)
|00:32:55 04-06-2025
|39,2138
|40,2817
|15
|1,9
|Ege Denizi - Saros Körfezi - [12.06 km] Gelibolu (Çanakkale)
|00:26:31 04-06-2025
|40,45722
|26,35833
|6,98
|0,7
|Kulu (Konya)
|00:14:36 04-06-2025
|38,89222
|32,92833
|6,92
|1,2
|Marmara Denizi - [14.99 km] Büyükçekmece (İstanbul)
|23:58:05 03-06-2025
|40,87333
|28,45889
|6,35
|1,8
|MARMARA DENIZI
|23:58:04 03-06-2025
|40,8592
|28,4393
|8,3
|2,1
|Hınıs (Erzurum)
|23:31:42 03-06-2025
|39,25806
|41,66111
|10,46
|2,2
|BEYYURDU-HINIS (ERZURUM)
|23:31:41 03-06-2025
|39,267
|41,6947
|1,6
|2,4
|Hınıs (Erzurum)
|23:28:18 03-06-2025
|39,2625
|41,67417
|6,99
|1,4
|KARAAGAC-HINIS (ERZURUM)
|23:28:17 03-06-2025
|39,3108
|41,6863
|16,2
|1,8
|Beypazarı (Ankara)
|23:20:39 03-06-2025
|40,18972
|31,78583
|7,2
|1,8
|BASOREN-BEYPAZARI (ANKARA)
|23:20:38 03-06-2025
|40,2117
|31,8593
|5
|1,9
|CAMLIOVA-KAS (ANTALYA)
|23:13:31 03-06-2025
|36,3632
|29,5022
|12
|1,3
|Buca (İzmir)
|22:38:49 03-06-2025
|38,34222
|27,21083
|8,81
|1,9
|ZAFER-BUCA (IZMIR)
|22:38:48 03-06-2025
|38,3232
|27,2003
|11,4
|2,3
|Ardanuç (Artvin)
|22:38:41 03-06-2025
|41,04667
|42,27167
|7
|1,4
|Şenkaya (Erzurum)
|22:07:31 03-06-2025
|40,39806
|42,33972
|7,16
|1,3
|ICMESU-SENKAYA (ERZURUM)
|22:07:30 03-06-2025
|40,4428
|42,2993
|16,9
|1,8
|Bergama (İzmir)
|21:15:59 03-06-2025
|39,06278
|27,05222
|7
|1,3
|Pülümür (Tunceli)
|20:21:25 03-06-2025
|39,51583
|39,91778
|6,95
|2,1
|DAGYOLU-PULUMUR (TUNCELI)
|20:21:24 03-06-2025
|39,5192
|39,9442
|8,2
|2,4
|Orhaneli (Bursa)
|20:09:52 03-06-2025
|39,85306
|28,80667
|6,89
|1,6
|YENIDANISMENT-ORHANELI (BURSA)
|20:09:50 03-06-2025
|39,8975
|28,8085
|0
|1,7
|EGE DENIZI
|19:58:05 03-06-2025
|36,7032
|25,5213
|7
|2,6
|EGE DENIZI
|19:57:35 03-06-2025
|36,6695
|25,6362
|14,4
|2,7
|MARMARA DENIZI
|18:57:47 03-06-2025
|40,8142
|28,1178
|8,9
|2,9
|Marmara Denizi - [21.11 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ)
|18:57:46 03-06-2025
|40,81417
|28,10889
|7
|2,6
|EGE DENIZI
|18:53:58 03-06-2025
|35,7433
|25,5745
|12,6
|2,4
|Gönen (Balıkesir)
|18:47:21 03-06-2025
|40,085
|27,75944
|7,01
|2,3
|CAKMAK-GONEN (BALIKESIR)
|18:47:21 03-06-2025
|40,094
|27,7415
|13,2
|2,6
|Ovacık (Tunceli)
|18:16:21 03-06-2025
|39,37361
|39,04861
|7,03
|1,6
|YESILYAZI-OVACIK (TUNCELI)
|18:16:20 03-06-2025
|39,3772
|39,0737
|6,3
|2
|Manyas (Balıkesir)
|18:15:37 03-06-2025
|40,02667
|27,87306
|7,01
|1,5
|DOGANCI-MANYAS (BALIKESIR)
|18:15:36 03-06-2025
|40,061
|27,8165
|19,7
|1,7
|Marmara Denizi - [18.65 km] Silivri (İstanbul)
|18:00:41 03-06-2025
|40,90333
|28,21833
|6,76
|0,9
|Sarayköy (Denizli)
|17:44:09 03-06-2025
|37,95083
|28,84444
|7
|1,3
|Sivrice (Elazığ)
|17:36:52 03-06-2025
|38,47444
|39,25778
|12,85
|1,6
|DEDEYOLU-SIVRICE (ELAZIG)
|17:36:51 03-06-2025
|38,4648
|39,189
|5
|1,4
|Kiğı (Bingöl)
|17:28:12 03-06-2025
|39,20861
|40,27306
|5,88
|2,1
|DARKOPRU-KIGI (BINGOL)
|17:28:11 03-06-2025
|39,22
|40,274
|7,1
|2,2
|Karaçoban (Erzurum)
|17:17:28 03-06-2025
|39,34056
|42,13417
|7
|1,4
|Kiğı (Bingöl)
|17:10:37 03-06-2025
|39,2225
|40,28806
|10,5
|2,3
|DALLICA-KIGI (BINGOL)
|17:10:36 03-06-2025
|39,2458
|40,2838
|12
|2,4
|Eyüp (İstanbul)
|16:46:17 03-06-2025
|41,23167
|28,85028
|7
|0,6
|Orhaneli (Bursa)
|16:41:51 03-06-2025
|39,90028
|28,84861
|7,02
|1,6
|Yeşilyurt (Malatya)
|16:31:12 03-06-2025
|38,20194
|38,05472
|7
|1,5
|Pınarhisar (Kırklareli)
|16:22:03 03-06-2025
|41,64194
|27,51889
|7
|0,7
|Ege Denizi - [12.11 km] Ayvacık (Çanakkale)
|16:15:37 03-06-2025
|39,45944
|25,9275
|13,72
|1,5
|GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI)
|16:15:37 03-06-2025
|39,4667
|25,886
|9,9
|1,7
|CANDIR-SELCUKLU (KONYA)
|15:53:10 03-06-2025
|38,1168
|32,6358
|0
|1,1
|Selçuklu (Konya)
|15:53:09 03-06-2025
|38,07556
|32,78528
|8,29
|1,2
|EGE DENIZI
|15:37:07 03-06-2025
|36,7408
|26,303
|5
|2,3
|MARMARA DENIZI
|15:29:24 03-06-2025
|40,8918
|28,4012
|14,7
|1,5
|Marmara Denizi - [19.14 km] Büyükçekmece (İstanbul)
|15:29:23 03-06-2025
|40,85806
|28,38944
|7,01
|1,4
|Kiğı (Bingöl)
|15:09:40 03-06-2025
|39,20833
|40,25722
|7
|1,9
|DALLICA-KIGI (BINGOL)
|15:09:40 03-06-2025
|39,236
|40,2788
|8,7
|2
|POYRAZDAMLARI-SALIHLI (MANISA)
|14:50:15 03-06-2025
|38,6145
|28,1508
|5,3
|1,4
|Salihli (Manisa)
|14:50:14 03-06-2025
|38,56333
|28,19806
|7
|1,1
|Kiğı (Bingöl)
|14:46:23 03-06-2025
|39,28972
|40,335
|7
|1,7
|DEMIRKANAT-KIGI (BINGOL)
|14:46:23 03-06-2025
|39,2105
|40,3028
|25,5
|1,9
|GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)
|14:26:30 03-06-2025
|34,7825
|25,8288
|6,9
|5,1
|Akdeniz
|14:26:29 03-06-2025
|34,80083
|25,90306
|26,43
|5
|Baskil (Elazığ)
|14:21:14 03-06-2025
|38,555
|38,69806
|7
|1,4
|Göksun (Kahramanmaraş)
|14:13:21 03-06-2025
|38,17389
|36,70639
|6,97
|1,9
|BUYUKKIZILCIK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|14:13:21 03-06-2025
|38,1767
|36,721
|12,6
|1,7
|YUNANISTAN
|13:57:17 03-06-2025
|39,9402
|23,9877
|12,8
|2,7
|Çekerek (Yozgat)
|13:40:27 03-06-2025
|40,03889
|35,46472
|5,09
|0,8
|Battalgazi (Malatya)
|13:38:37 03-06-2025
|38,29167
|38,655
|17,97
|1,2
|ALANYA (ANTALYA)
|13:21:14 03-06-2025
|36,563
|31,9903
|18,4
|1,7
|Akdeniz - Antalya Körfezi - [04.59 km] Alanya (Antalya)
|13:21:13 03-06-2025
|36,55278
|31,905
|6,68
|1,4
|Bigadiç (Balıkesir)
|12:58:14 03-06-2025
|39,42306
|28,24944
|6,59
|1,5
|YOLBASI-BIGADIC (BALIKESIR)
|12:58:14 03-06-2025
|39,4777
|28,2427
|14,3
|1,7
|İspir (Erzurum)
|12:52:21 03-06-2025
|40,61583
|40,93528
|6,77
|0,9
|DALYAN ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ)
|12:51:32 03-06-2025
|36,6235
|28,5568
|28,9
|1,5
|Akdeniz - [40.16 km] Ortaca (Muğla)
|12:51:28 03-06-2025
|36,35861
|28,62333
|6,97
|1,5
|Yeşilyurt (Malatya)
|12:38:22 03-06-2025
|38,43389
|38,27556
|7
|0,9
|Mazıdağı (Mardin)
|12:22:38 03-06-2025
|37,44972
|40,32528
|7,05
|1,3
|Erdemli (Mersin)
|12:17:22 03-06-2025
|36,59194
|34,22111
|7,28
|1,2
|ERDEMLI ACIKLARI-MERSIN (AKDENIZ)
|12:17:20 03-06-2025
|36,4565
|34,3755
|5,7
|1,5
|EGE DENIZI
|12:11:56 03-06-2025
|36,6343
|25,9517
|5
|2,1
|EGE DENIZI
|12:05:27 03-06-2025
|36,6555
|25,7737
|5,5
|2,2
|EGE DENIZI
|12:04:19 03-06-2025
|36,6707
|25,771
|11,9
|3,2
|Ege Denizi
|12:04:13 03-06-2025
|36,6025
|25,55667
|7
|2,9
|ULUPINAR-GULNAR (MERSIN)
|12:00:50 03-06-2025
|36,2672
|33,5728
|0
|1,3
|EGE DENIZI
|11:45:01 03-06-2025
|36,6355
|25,7757
|12,9
|3,2
|Ege Denizi
|11:44:55 03-06-2025
|36,59222
|25,49889
|1,98
|2,7
|CAYIRKOY-ODEMIS (IZMIR)
|11:11:15 03-06-2025
|38,0088
|28,0188
|8
|1,1
|EGE DENIZI
|11:10:25 03-06-2025
|36,6757
|25,5655
|3,1
|2
|EGE DENIZI
|10:36:09 03-06-2025
|36,673
|25,8193
|5
|2,2
|Ege Denizi - Gökova Körfezi - [04.82 km] Milas (Muğla)
|10:16:59 03-06-2025
|37,00417
|28,07
|6,99
|2,1
|GOKOVA KORFEZI (EGE DENIZI)
|10:16:58 03-06-2025
|36,984
|28,0683
|16,8
|2,3
|Germencik (Aydın)
|10:16:06 03-06-2025
|37,87139
|27,4775
|6,95
|1,1
|Soma (Manisa)
|09:56:57 03-06-2025
|39,11917
|27,5175
|6,95
|1,4
|DEREKOY-SOMA (MANISA)
|09:56:57 03-06-2025
|39,1318
|27,5477
|0
|1,7
|Kiğı (Bingöl)
|09:55:40 03-06-2025
|39,22444
|40,32306
|6,99
|1,6
|DALLICA-KIGI (BINGOL)
|09:55:39 03-06-2025
|39,2268
|40,2887
|6,6
|2,1
|Battalgazi (Malatya)
|09:53:29 03-06-2025
|38,29444
|38,35
|7
|1,1
|AKDENIZ
|09:21:52 03-06-2025
|35,3015
|27,3447
|14,2
|2,9
|Akdeniz - [176.15 km] Datça (Muğla)
|09:21:48 03-06-2025
|35,10722
|27,40583
|7,52
|2,7
|Ayvacık (Çanakkale)
|09:12:00 03-06-2025
|39,5575
|26,205
|6,8
|1,1
|GULPINAR-AYVACIK (CANAKKALE)
|09:12:00 03-06-2025
|39,5175
|26,1103
|12,8
|1,3
|Çelikhan (Adıyaman)
|09:07:20 03-06-2025
|38,0675
|38,36722
|6,93
|0,9
|Yazıhan (Malatya)
|09:03:44 03-06-2025
|38,52694
|38,00528
|7
|1,4
|KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)
|08:58:52 03-06-2025
|39,2268
|29,0422
|1,6
|1,2
|Simav (Kütahya)
|08:58:51 03-06-2025
|39,24556
|28,92389
|7
|1,4
|Simav (Kütahya)
|08:35:51 03-06-2025
|39,20389
|28,89639
|9,89
|1,6
|KARAKOCA-SIMAV (KUTAHYA)
|08:35:50 03-06-2025
|39,2663
|28,97
|5,2
|1,7
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|07:55:42 03-06-2025
|39,249
|28,9747
|5,4
|2,1
|Simav (Kütahya)
|07:55:41 03-06-2025
|39,24833
|28,94
|10,84
|2,1
|Akdeniz - [31.98 km] Marmaris (Muğla)
|07:39:06 03-06-2025
|36,36
|28,2275
|50,05
|1,4
|Ege Denizi
|07:33:59 03-06-2025
|36,7075
|26,0225
|7
|1,9
|EGE DENIZI
|07:33:55 03-06-2025
|36,682
|25,6643
|15,3
|2,2
|EGE DENIZI
|07:16:55 03-06-2025
|36,6608
|25,718
|10,4
|3,1
|Ege Denizi
|07:16:51 03-06-2025
|36,60667
|25,73444
|7
|3
|Onikişubat (Kahramanmaraş)
|07:06:47 03-06-2025
|37,77417
|36,51417
|7
|2,6
|GEBEN-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS)
|07:06:46 03-06-2025
|37,772
|36,4887
|6,9
|2,6
|AKDENIZ
|07:06:35 03-06-2025
|36,3943
|28,5222
|18,6
|1,9
|Sivrice (Elazığ)
|06:57:55 03-06-2025
|38,40111
|38,90333
|7,01
|1,6
|YARUSAGI-SIVRICE (ELAZIG)
|06:57:55 03-06-2025
|38,423
|38,9675
|11,2
|1,5
|Simav (Kütahya)
|06:57:31 03-06-2025
|39,19417
|28,87333
|7,08
|1,5
|KARAKOCA-SIMAV (KUTAHYA)
|06:57:30 03-06-2025
|39,256
|28,9413
|5,4
|1,4
|Emirdağ (Afyonkarahisar)
|06:57:10 03-06-2025
|38,85028
|31,35444
|7
|1,3
|Ege Denizi - Gökova Körfezi - [09.18 km] Marmaris (Muğla)
|06:55:47 03-06-2025
|36,95667
|28,08889
|15,05
|1,3
|GOKOVA KORFEZI (EGE DENIZI)
|06:55:45 03-06-2025
|36,9537
|28,0922
|23,2
|1,3
|Merkez (Erzincan)
|05:53:35 03-06-2025
|39,52306
|39,69111
|7
|2,3
|KALECIK-(ERZINCAN)
|05:53:34 03-06-2025
|39,536
|39,6942
|1,8
|2,4
|Ege Denizi - [34.36 km] Karaburun (İzmir)
|05:47:17 03-06-2025
|38,93361
|26,22167
|12,05
|2,4
|MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI)
|05:47:16 03-06-2025
|38,9607
|26,2127
|5
|2,4
|Marmara Denizi - [29.60 km] Silivri (İstanbul)
|05:37:23 03-06-2025
|40,80028
|28,27694
|7,1
|2,2
|SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI)
|05:37:22 03-06-2025
|40,8107
|28,2415
|5
|2,2
|Ege Denizi
|05:36:58 03-06-2025
|36,68833
|25,92056
|7
|2,5
|EGE DENIZI
|05:36:56 03-06-2025
|36,675
|25,6655
|10,9
|2,5
|Kiğı (Bingöl)
|05:07:30 03-06-2025
|39,225
|40,28333
|7
|1,5
|DALLICA-KIGI (BINGOL)
|05:07:29 03-06-2025
|39,2325
|40,2663
|8,1
|2
|KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)
|05:03:45 03-06-2025
|39,242
|29,0363
|5,4
|1,5
|Kiğı (Bingöl)
|04:52:56 03-06-2025
|39,225
|40,27694
|10,63
|1,3
|Kiğı (Bingöl)
|04:48:24 03-06-2025
|39,22639
|40,27222
|7,01
|1,2
|Battalgazi (Malatya)
|04:43:28 03-06-2025
|38,25083
|38,58778
|8,03
|1,2
|Sincik (Adıyaman)
|04:31:58 03-06-2025
|38,13167
|38,55444
|7
|1
|Döşemealtı (Antalya)
|04:29:00 03-06-2025
|37,1575
|30,62639
|8,61
|1,2
|Sincik (Adıyaman)
|04:22:10 03-06-2025
|38,1325
|38,52444
|10,64
|1,3
|SOGUTKOY-MARMARIS (MUGLA)
|04:20:05 03-06-2025
|36,6578
|28,0728
|73,7
|1,4
|Akçadağ (Malatya)
|04:15:31 03-06-2025
|38,47028
|37,99972
|7,02
|1,2
|Akdeniz - [45.38 km] Marmaris (Muğla)
|04:07:12 03-06-2025
|36,3025
|28,40917
|7
|1,2
|Yalvaç (Isparta)
|04:02:22 03-06-2025
|38,18611
|30,92028
|7
|1,5
|AKDAG-GELENDOST (ISPARTA)
|04:02:21 03-06-2025
|38,1822
|30,8985
|11,6
|1,6
|Gürün (Sivas)
|04:00:40 03-06-2025
|38,63972
|37,27417
|7
|0,9
|Kareli, Shida Kartli (Gürcistan) - [102.71 km] Çıldır (Ardahan)
|03:29:51 03-06-2025
|42,00167
|43,98
|6,41
|2,4
|Kiğı (Bingöl)
|03:27:39 03-06-2025
|39,24056
|40,2725
|10,62
|1,4
|Yeşilyurt (Malatya)
|03:21:48 03-06-2025
|38,25889
|38,17889
|6,97
|1,1
|AKDENIZ
|03:20:15 03-06-2025
|36,1173
|29,0485
|6,3
|2,1
|Akdeniz - [34.11 km] Kaş (Antalya)
|03:20:14 03-06-2025
|36,06556
|29,04306
|28,68
|2,1
|Menteşe (Muğla)
|03:06:58 03-06-2025
|37,1775
|28,35861
|16,82
|2,1
|AKKAYA-(MUGLA)
|03:06:58 03-06-2025
|37,1642
|28,3358
|17
|2,2
|Marmaris (Muğla)
|03:01:07 03-06-2025
|36,70111
|28,15833
|77,07
|2,9
|BAYIR-MARMARIS (MUGLA)
|03:01:06 03-06-2025
|36,6957
|28,1603
|80,1
|2,9
|Ege Denizi - [61.62 km] Urla (İzmir)
|02:50:54 03-06-2025
|37,70667
|26,30556
|16,94
|1,8
|Ege Denizi - Gökova Körfezi - [02.10 km] Marmaris (Muğla)
|02:47:43 03-06-2025
|36,92889
|28,16917
|12,45
|1,4
|KARACA-MARMARIS (MUGLA)
|02:47:43 03-06-2025
|36,9283
|28,1942
|12
|1,4
|Ege Denizi - [34.05 km] Marmaris (Muğla)
|02:45:02 03-06-2025
|36,33361
|28,19833
|41,17
|1,9
|BOZBURUN ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ)
|02:45:01 03-06-2025
|36,5837
|28,1857
|68,3
|2
|Ege Denizi - Gökova Körfezi - [13.22 km] Milas (Muğla)
|02:41:22 03-06-2025
|36,91972
|27,99167
|7
|1,1
|GOKOVA KORFEZI (EGE DENIZI)
|02:41:22 03-06-2025
|36,9128
|28,001
|15,3
|1,4
|Ege Denizi - [14.04 km] Marmaris (Muğla)
|02:28:00 03-06-2025
|36,56861
|27,97333
|75,71
|2,5
|BOZBURUN ACIKLARI-MUGLA (EGE DENIZI)
|02:27:59 03-06-2025
|36,631
|27,9702
|81
|2,3
|Akdeniz - [10.43 km] Marmaris (Muğla)
|02:17:29 03-06-2025
|36,64
|28,25056
|67,91
|5,8
|BOZBURUN ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ)
|02:17:27 03-06-2025
|36,675
|28,2398
|76
|5,7
|Kozan (Adana)
|01:38:56 03-06-2025
|37,65528
|35,96083
|14,52
|2
|MAHYALAR-KOZAN (ADANA)
|01:38:56 03-06-2025
|37,6587
|35,9302
|5,9
|1,9
|Yazıhan (Malatya)
|01:37:04 03-06-2025
|38,55806
|37,98472
|6,98
|1,5
|EPREME-YAZIHAN (MALATYA)
|01:37:04 03-06-2025
|38,5783
|37,9565
|11,5
|1,3
|KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
|Lokasyon
|Saat / Tarih
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Büyüklük
|Tavşanlı (Kütahya)
|01:13:33 04-06-2025
|39,54417
|29,31861
|7,24
|1,3
|Merkez (Erzincan)
|00:59:31 04-06-2025
|39,60889
|39,73222
|7
|1,2
|MERTEKLI-(ERZINCAN)
|00:59:29 04-06-2025
|39,6633
|39,7185
|8,6
|1,5
|Ege Denizi - [13.57 km] Ayvacık (Çanakkale)
|00:48:45 04-06-2025
|39,605
|25,99111
|6,99
|1
|Yazıhan (Malatya)
|00:38:13 04-06-2025
|38,52722
|38,00222
|7,01
|1,2
|Kiğı (Bingöl)
|00:32:56 04-06-2025
|39,25694
|40,28556
|7,01
|1,5
|DARKOPRU-KIGI (BINGOL)
|00:32:55 04-06-2025
|39,2138
|40,2817
|15
|1,9
|Ege Denizi - Saros Körfezi - [12.06 km] Gelibolu (Çanakkale)
|00:26:31 04-06-2025
|40,45722
|26,35833
|6,98
|0,7
|Kulu (Konya)
|00:14:36 04-06-2025
|38,89222
|32,92833
|6,92
|1,2
|Marmara Denizi - [14.99 km] Büyükçekmece (İstanbul)
|23:58:05 03-06-2025
|40,87333
|28,45889
|6,35
|1,8
|MARMARA DENIZI
|23:58:04 03-06-2025
|40,8592
|28,4393
|8,3
|2,1
|Hınıs (Erzurum)
|23:31:42 03-06-2025
|39,25806
|41,66111
|10,46
|2,2
|BEYYURDU-HINIS (ERZURUM)
|23:31:41 03-06-2025
|39,267
|41,6947
|1,6
|2,4
|Hınıs (Erzurum)
|23:28:18 03-06-2025
|39,2625
|41,67417
|6,99
|1,4
|KARAAGAC-HINIS (ERZURUM)
|23:28:17 03-06-2025
|39,3108
|41,6863
|16,2
|1,8
|Beypazarı (Ankara)
|23:20:39 03-06-2025
|40,18972
|31,78583
|7,2
|1,8
|BASOREN-BEYPAZARI (ANKARA)
|23:20:38 03-06-2025
|40,2117
|31,8593
|5
|1,9
|CAMLIOVA-KAS (ANTALYA)
|23:13:31 03-06-2025
|36,3632
|29,5022
|12
|1,3
|Buca (İzmir)
|22:38:49 03-06-2025
|38,34222
|27,21083
|8,81
|1,9
|ZAFER-BUCA (IZMIR)
|22:38:48 03-06-2025
|38,3232
|27,2003
|11,4
|2,3
|Ardanuç (Artvin)
|22:38:41 03-06-2025
|41,04667
|42,27167
|7
|1,4
|Şenkaya (Erzurum)
|22:07:31 03-06-2025
|40,39806
|42,33972
|7,16
|1,3
|ICMESU-SENKAYA (ERZURUM)
|22:07:30 03-06-2025
|40,4428
|42,2993
|16,9
|1,8
|Bergama (İzmir)
|21:15:59 03-06-2025
|39,06278
|27,05222
|7
|1,3
|Pülümür (Tunceli)
|20:21:25 03-06-2025
|39,51583
|39,91778
|6,95
|2,1
|DAGYOLU-PULUMUR (TUNCELI)
|20:21:24 03-06-2025
|39,5192
|39,9442
|8,2
|2,4
|Orhaneli (Bursa)
|20:09:52 03-06-2025
|39,85306
|28,80667
|6,89
|1,6
|YENIDANISMENT-ORHANELI (BURSA)
|20:09:50 03-06-2025
|39,8975
|28,8085
|0
|1,7
|EGE DENIZI
|19:58:05 03-06-2025
|36,7032
|25,5213
|7
|2,6
|EGE DENIZI
|19:57:35 03-06-2025
|36,6695
|25,6362
|14,4
|2,7
|MARMARA DENIZI
|18:57:47 03-06-2025
|40,8142
|28,1178
|8,9
|2,9
|Marmara Denizi - [21.11 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ)
|18:57:46 03-06-2025
|40,81417
|28,10889
|7
|2,6
|EGE DENIZI
|18:53:58 03-06-2025
|35,7433
|25,5745
|12,6
|2,4
|Gönen (Balıkesir)
|18:47:21 03-06-2025
|40,085
|27,75944
|7,01
|2,3
|CAKMAK-GONEN (BALIKESIR)
|18:47:21 03-06-2025
|40,094
|27,7415
|13,2
|2,6
|Ovacık (Tunceli)
|18:16:21 03-06-2025
|39,37361
|39,04861
|7,03
|1,6
|YESILYAZI-OVACIK (TUNCELI)
|18:16:20 03-06-2025
|39,3772
|39,0737
|6,3
|2
|Manyas (Balıkesir)
|18:15:37 03-06-2025
|40,02667
|27,87306
|7,01
|1,5
|DOGANCI-MANYAS (BALIKESIR)
|18:15:36 03-06-2025
|40,061
|27,8165
|19,7
|1,7
|Marmara Denizi - [18.65 km] Silivri (İstanbul)
|18:00:41 03-06-2025
|40,90333
|28,21833
|6,76
|0,9
|Sarayköy (Denizli)
|17:44:09 03-06-2025
|37,95083
|28,84444
|7
|1,3
|Sivrice (Elazığ)
|17:36:52 03-06-2025
|38,47444
|39,25778
|12,85
|1,6
|DEDEYOLU-SIVRICE (ELAZIG)
|17:36:51 03-06-2025
|38,4648
|39,189
|5
|1,4
|Kiğı (Bingöl)
|17:28:12 03-06-2025
|39,20861
|40,27306
|5,88
|2,1
|DARKOPRU-KIGI (BINGOL)
|17:28:11 03-06-2025
|39,22
|40,274
|7,1
|2,2
|Karaçoban (Erzurum)
|17:17:28 03-06-2025
|39,34056
|42,13417
|7
|1,4
|Kiğı (Bingöl)
|17:10:37 03-06-2025
|39,2225
|40,28806
|10,5
|2,3
|DALLICA-KIGI (BINGOL)
|17:10:36 03-06-2025
|39,2458
|40,2838
|12
|2,4
|Eyüp (İstanbul)
|16:46:17 03-06-2025
|41,23167
|28,85028
|7
|0,6
|Orhaneli (Bursa)
|16:41:51 03-06-2025
|39,90028
|28,84861
|7,02
|1,6
|Yeşilyurt (Malatya)
|16:31:12 03-06-2025
|38,20194
|38,05472
|7
|1,5
|Pınarhisar (Kırklareli)
|16:22:03 03-06-2025
|41,64194
|27,51889
|7
|0,7
|Ege Denizi - [12.11 km] Ayvacık (Çanakkale)
|16:15:37 03-06-2025
|39,45944
|25,9275
|13,72
|1,5
|GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI)
|16:15:37 03-06-2025
|39,4667
|25,886
|9,9
|1,7
|CANDIR-SELCUKLU (KONYA)
|15:53:10 03-06-2025
|38,1168
|32,6358
|0
|1,1
|Selçuklu (Konya)
|15:53:09 03-06-2025
|38,07556
|32,78528
|8,29
|1,2
|EGE DENIZI
|15:37:07 03-06-2025
|36,7408
|26,303
|5
|2,3
|MARMARA DENIZI
|15:29:24 03-06-2025
|40,8918
|28,4012
|14,7
|1,5
|Marmara Denizi - [19.14 km] Büyükçekmece (İstanbul)
|15:29:23 03-06-2025
|40,85806
|28,38944
|7,01
|1,4
|Kiğı (Bingöl)
|15:09:40 03-06-2025
|39,20833
|40,25722
|7
|1,9
|DALLICA-KIGI (BINGOL)
|15:09:40 03-06-2025
|39,236
|40,2788
|8,7
|2
|POYRAZDAMLARI-SALIHLI (MANISA)
|14:50:15 03-06-2025
|38,6145
|28,1508
|5,3
|1,4
|Salihli (Manisa)
|14:50:14 03-06-2025
|38,56333
|28,19806
|7
|1,1
|Kiğı (Bingöl)
|14:46:23 03-06-2025
|39,28972
|40,335
|7
|1,7
|DEMIRKANAT-KIGI (BINGOL)
|14:46:23 03-06-2025
|39,2105
|40,3028
|25,5
|1,9
|GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)
|14:26:30 03-06-2025
|34,7825
|25,8288
|6,9
|5,1
|Akdeniz
|14:26:29 03-06-2025
|34,80083
|25,90306
|26,43
|5
|Baskil (Elazığ)
|14:21:14 03-06-2025
|38,555
|38,69806
|7
|1,4
|Göksun (Kahramanmaraş)
|14:13:21 03-06-2025
|38,17389
|36,70639
|6,97
|1,9
|BUYUKKIZILCIK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|14:13:21 03-06-2025
|38,1767
|36,721
|12,6
|1,7
|YUNANISTAN
|13:57:17 03-06-2025
|39,9402
|23,9877
|12,8
|2,7
|Çekerek (Yozgat)
|13:40:27 03-06-2025
|40,03889
|35,46472
|5,09
|0,8
|Battalgazi (Malatya)
|13:38:37 03-06-2025
|38,29167
|38,655
|17,97
|1,2
|ALANYA (ANTALYA)
|13:21:14 03-06-2025
|36,563
|31,9903
|18,4
|1,7
|Akdeniz - Antalya Körfezi - [04.59 km] Alanya (Antalya)
|13:21:13 03-06-2025
|36,55278
|31,905
|6,68
|1,4
|Bigadiç (Balıkesir)
|12:58:14 03-06-2025
|39,42306
|28,24944
|6,59
|1,5
|YOLBASI-BIGADIC (BALIKESIR)
|12:58:14 03-06-2025
|39,4777
|28,2427
|14,3
|1,7
|İspir (Erzurum)
|12:52:21 03-06-2025
|40,61583
|40,93528
|6,77
|0,9
|DALYAN ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ)
|12:51:32 03-06-2025
|36,6235
|28,5568
|28,9
|1,5
|Akdeniz - [40.16 km] Ortaca (Muğla)
|12:51:28 03-06-2025
|36,35861
|28,62333
|6,97
|1,5
|Yeşilyurt (Malatya)
|12:38:22 03-06-2025
|38,43389
|38,27556
|7
|0,9
|Mazıdağı (Mardin)
|12:22:38 03-06-2025
|37,44972
|40,32528
|7,05
|1,3
|Erdemli (Mersin)
|12:17:22 03-06-2025
|36,59194
|34,22111
|7,28
|1,2
|ERDEMLI ACIKLARI-MERSIN (AKDENIZ)
|12:17:20 03-06-2025
|36,4565
|34,3755
|5,7
|1,5
|EGE DENIZI
|12:11:56 03-06-2025
|36,6343
|25,9517
|5
|2,1
|EGE DENIZI
|12:05:27 03-06-2025
|36,6555
|25,7737
|5,5
|2,2
|EGE DENIZI
|12:04:19 03-06-2025
|36,6707
|25,771
|11,9
|3,2
|Ege Denizi
|12:04:13 03-06-2025
|36,6025
|25,55667
|7
|2,9
|ULUPINAR-GULNAR (MERSIN)
|12:00:50 03-06-2025
|36,2672
|33,5728
|0
|1,3
|EGE DENIZI
|11:45:01 03-06-2025
|36,6355
|25,7757
|12,9
|3,2
|Ege Denizi
|11:44:55 03-06-2025
|36,59222
|25,49889
|1,98
|2,7
|CAYIRKOY-ODEMIS (IZMIR)
|11:11:15 03-06-2025
|38,0088
|28,0188
|8
|1,1
|EGE DENIZI
|11:10:25 03-06-2025
|36,6757
|25,5655
|3,1
|2
|EGE DENIZI
|10:36:09 03-06-2025
|36,673
|25,8193
|5
|2,2
|Ege Denizi - Gökova Körfezi - [04.82 km] Milas (Muğla)
|10:16:59 03-06-2025
|37,00417
|28,07
|6,99
|2,1
|GOKOVA KORFEZI (EGE DENIZI)
|10:16:58 03-06-2025
|36,984
|28,0683
|16,8
|2,3
|Germencik (Aydın)
|10:16:06 03-06-2025
|37,87139
|27,4775
|6,95
|1,1
|Soma (Manisa)
|09:56:57 03-06-2025
|39,11917
|27,5175
|6,95
|1,4
|DEREKOY-SOMA (MANISA)
|09:56:57 03-06-2025
|39,1318
|27,5477
|0
|1,7
|Kiğı (Bingöl)
|09:55:40 03-06-2025
|39,22444
|40,32306
|6,99
|1,6
|DALLICA-KIGI (BINGOL)
|09:55:39 03-06-2025
|39,2268
|40,2887
|6,6
|2,1
|Battalgazi (Malatya)
|09:53:29 03-06-2025
|38,29444
|38,35
|7
|1,1
|AKDENIZ
|09:21:52 03-06-2025
|35,3015
|27,3447
|14,2
|2,9
|Akdeniz - [176.15 km] Datça (Muğla)
|09:21:48 03-06-2025
|35,10722
|27,40583
|7,52
|2,7
|Ayvacık (Çanakkale)
|09:12:00 03-06-2025
|39,5575
|26,205
|6,8
|1,1
|GULPINAR-AYVACIK (CANAKKALE)
|09:12:00 03-06-2025
|39,5175
|26,1103
|12,8
|1,3
|Çelikhan (Adıyaman)
|09:07:20 03-06-2025
|38,0675
|38,36722
|6,93
|0,9
|Yazıhan (Malatya)
|09:03:44 03-06-2025
|38,52694
|38,00528
|7
|1,4
|KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)
|08:58:52 03-06-2025
|39,2268
|29,0422
|1,6
|1,2
|Simav (Kütahya)
|08:58:51 03-06-2025
|39,24556
|28,92389
|7
|1,4
|Simav (Kütahya)
|08:35:51 03-06-2025
|39,20389
|28,89639
|9,89
|1,6
|KARAKOCA-SIMAV (KUTAHYA)
|08:35:50 03-06-2025
|39,2663
|28,97
|5,2
|1,7
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|07:55:42 03-06-2025
|39,249
|28,9747
|5,4
|2,1
|Simav (Kütahya)
|07:55:41 03-06-2025
|39,24833
|28,94
|10,84
|2,1
|Akdeniz - [31.98 km] Marmaris (Muğla)
|07:39:06 03-06-2025
|36,36
|28,2275
|50,05
|1,4
|Ege Denizi
|07:33:59 03-06-2025
|36,7075
|26,0225
|7
|1,9
|EGE DENIZI
|07:33:55 03-06-2025
|36,682
|25,6643
|15,3
|2,2
|EGE DENIZI
|07:16:55 03-06-2025
|36,6608
|25,718
|10,4
|3,1
|Ege Denizi
|07:16:51 03-06-2025
|36,60667
|25,73444
|7
|3
|Onikişubat (Kahramanmaraş)
|07:06:47 03-06-2025
|37,77417
|36,51417
|7
|2,6
|GEBEN-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS)
|07:06:46 03-06-2025
|37,772
|36,4887
|6,9
|2,6
|AKDENIZ
|07:06:35 03-06-2025
|36,3943
|28,5222
|18,6
|1,9
|Sivrice (Elazığ)
|06:57:55 03-06-2025
|38,40111
|38,90333
|7,01
|1,6
|YARUSAGI-SIVRICE (ELAZIG)
|06:57:55 03-06-2025
|38,423
|38,9675
|11,2
|1,5
|Simav (Kütahya)
|06:57:31 03-06-2025
|39,19417
|28,87333
|7,08
|1,5
|KARAKOCA-SIMAV (KUTAHYA)
|06:57:30 03-06-2025
|39,256
|28,9413
|5,4
|1,4
|Emirdağ (Afyonkarahisar)
|06:57:10 03-06-2025
|38,85028
|31,35444
|7
|1,3
|Ege Denizi - Gökova Körfezi - [09.18 km] Marmaris (Muğla)
|06:55:47 03-06-2025
|36,95667
|28,08889
|15,05
|1,3
|GOKOVA KORFEZI (EGE DENIZI)
|06:55:45 03-06-2025
|36,9537
|28,0922
|23,2
|1,3
|Merkez (Erzincan)
|05:53:35 03-06-2025
|39,52306
|39,69111
|7
|2,3
|KALECIK-(ERZINCAN)
|05:53:34 03-06-2025
|39,536
|39,6942
|1,8
|2,4
|Ege Denizi - [34.36 km] Karaburun (İzmir)
|05:47:17 03-06-2025
|38,93361
|26,22167
|12,05
|2,4
|MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI)
|05:47:16 03-06-2025
|38,9607
|26,2127
|5
|2,4
|Marmara Denizi - [29.60 km] Silivri (İstanbul)
|05:37:23 03-06-2025
|40,80028
|28,27694
|7,1
|2,2
|SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI)
|05:37:22 03-06-2025
|40,8107
|28,2415
|5
|2,2
|Ege Denizi
|05:36:58 03-06-2025
|36,68833
|25,92056
|7
|2,5
|EGE DENIZI
|05:36:56 03-06-2025
|36,675
|25,6655
|10,9
|2,5
|Kiğı (Bingöl)
|05:07:30 03-06-2025
|39,225
|40,28333
|7
|1,5
|DALLICA-KIGI (BINGOL)
|05:07:29 03-06-2025
|39,2325
|40,2663
|8,1
|2
|KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)
|05:03:45 03-06-2025
|39,242
|29,0363
|5,4
|1,5
|Kiğı (Bingöl)
|04:52:56 03-06-2025
|39,225
|40,27694
|10,63
|1,3
|Kiğı (Bingöl)
|04:48:24 03-06-2025
|39,22639
|40,27222
|7,01
|1,2
|Battalgazi (Malatya)
|04:43:28 03-06-2025
|38,25083
|38,58778
|8,03
|1,2
|Sincik (Adıyaman)
|04:31:58 03-06-2025
|38,13167
|38,55444
|7
|1
|Döşemealtı (Antalya)
|04:29:00 03-06-2025
|37,1575
|30,62639
|8,61
|1,2
|Sincik (Adıyaman)
|04:22:10 03-06-2025
|38,1325
|38,52444
|10,64
|1,3
|SOGUTKOY-MARMARIS (MUGLA)
|04:20:05 03-06-2025
|36,6578
|28,0728
|73,7
|1,4
|Akçadağ (Malatya)
|04:15:31 03-06-2025
|38,47028
|37,99972
|7,02
|1,2
|Akdeniz - [45.38 km] Marmaris (Muğla)
|04:07:12 03-06-2025
|36,3025
|28,40917
|7
|1,2
|Yalvaç (Isparta)
|04:02:22 03-06-2025
|38,18611
|30,92028
|7
|1,5
|AKDAG-GELENDOST (ISPARTA)
|04:02:21 03-06-2025
|38,1822
|30,8985
|11,6
|1,6
|Gürün (Sivas)
|04:00:40 03-06-2025
|38,63972
|37,27417
|7
|0,9
|Kareli, Shida Kartli (Gürcistan) - [102.71 km] Çıldır (Ardahan)
|03:29:51 03-06-2025
|42,00167
|43,98
|6,41
|2,4
|Kiğı (Bingöl)
|03:27:39 03-06-2025
|39,24056
|40,2725
|10,62
|1,4
|Yeşilyurt (Malatya)
|03:21:48 03-06-2025
|38,25889
|38,17889
|6,97
|1,1
|AKDENIZ
|03:20:15 03-06-2025
|36,1173
|29,0485
|6,3
|2,1
|Akdeniz - [34.11 km] Kaş (Antalya)
|03:20:14 03-06-2025
|36,06556
|29,04306
|28,68
|2,1
|Menteşe (Muğla)
|03:06:58 03-06-2025
|37,1775
|28,35861
|16,82
|2,1
|AKKAYA-(MUGLA)
|03:06:58 03-06-2025
|37,1642
|28,3358
|17
|2,2
|Marmaris (Muğla)
|03:01:07 03-06-2025
|36,70111
|28,15833
|77,07
|2,9
|BAYIR-MARMARIS (MUGLA)
|03:01:06 03-06-2025
|36,6957
|28,1603
|80,1
|2,9
|Ege Denizi - [61.62 km] Urla (İzmir)
|02:50:54 03-06-2025
|37,70667
|26,30556
|16,94
|1,8
|Ege Denizi - Gökova Körfezi - [02.10 km] Marmaris (Muğla)
|02:47:43 03-06-2025
|36,92889
|28,16917
|12,45
|1,4
|KARACA-MARMARIS (MUGLA)
|02:47:43 03-06-2025
|36,9283
|28,1942
|12
|1,4
|Ege Denizi - [34.05 km] Marmaris (Muğla)
|02:45:02 03-06-2025
|36,33361
|28,19833
|41,17
|1,9
|BOZBURUN ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ)
|02:45:01 03-06-2025
|36,5837
|28,1857
|68,3
|2
|Ege Denizi - Gökova Körfezi - [13.22 km] Milas (Muğla)
|02:41:22 03-06-2025
|36,91972
|27,99167
|7
|1,1
|GOKOVA KORFEZI (EGE DENIZI)
|02:41:22 03-06-2025
|36,9128
|28,001
|15,3
|1,4
|Ege Denizi - [14.04 km] Marmaris (Muğla)
|02:28:00 03-06-2025
|36,56861
|27,97333
|75,71
|2,5
|BOZBURUN ACIKLARI-MUGLA (EGE DENIZI)
|02:27:59 03-06-2025
|36,631
|27,9702
|81
|2,3
|Akdeniz - [10.43 km] Marmaris (Muğla)
|02:17:29 03-06-2025
|36,64
|28,25056
|67,91
|5,8
|BOZBURUN ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ)
|02:17:27 03-06-2025
|36,675
|28,2398
|76
|5,7
|Kozan (Adana)
|01:38:56 03-06-2025
|37,65528
|35,96083
|14,52
|2
|MAHYALAR-KOZAN (ADANA)
|01:38:56 03-06-2025
|37,6587
|35,9302
|5,9
|1,9
|Yazıhan (Malatya)
|01:37:04 03-06-2025
|38,55806
|37,98472
|6,98
|1,5
|EPREME-YAZIHAN (MALATYA)
|01:37:04 03-06-2025
|38,5783
|37,9565
|11,5
|1,3
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