Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 04 Kasım 2024
Son depremler...Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler.. 04 Kasım 2024 deprem son dakika haberleri haberin detayında...Artçı deprem mi oldu? Son deprem büyüklüğü ne kadar? Yakınımdaki depremler nelerdir? Anlık deprem mi oldu? Son dakika canlı deprem Türkiye haritası..Kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü ve AFAD deprem haberleri..İstanbul'da deprem mi oldu? Ankara'da deprem mi oldu? İzmir'de deprem mi oldu? Hangi illerde deprem oldu ve hissedildi? Bugün deprem mi oldu? Deprem ne zaman ve kaç şiddetinde oldu? En son hangi bölgede deprem oldu? Deprem haberleriyle ilgili en çok merak edilenlerin cevabı haberde..
04 Kasım 2024 son dakika AFAD son depremler ve Kandilli son dakika deprem listesi..
|AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
|Lokasyon
|Saat / Tarih
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Büyüklük
|KUYUMCULAR-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS)
|22:33:27 04-11-2024
|37,4102
|36,9428
|6,4
|2,6
|Türkoğlu (Kahramanmaraş)
|22:33:27 04-11-2024
|37,40528
|36,95472
|11,41
|2,9
|Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [06.26 km] Menderes (İzmir)
|22:24:21 04-11-2024
|37,96194
|27,10667
|7,23
|1,9
|KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
|22:24:20 04-11-2024
|37,9048
|27,08
|5,9
|1,9
|Akdeniz - [36.25 km] Demre (Antalya)
|22:23:08 04-11-2024
|35,92278
|30,10861
|12,9
|1,4
|EGE DENIZI
|22:01:37 04-11-2024
|38,7635
|26,5793
|13
|2,7
|Ege Denizi - [15.04 km] Karaburun (İzmir)
|22:01:37 04-11-2024
|38,77028
|26,58111
|6,98
|2,5
|ARMUTALAN-MARMARIS (MUGLA)
|21:13:39 04-11-2024
|36,8452
|28,2297
|52,8
|2,4
|Marmaris (Muğla)
|21:13:39 04-11-2024
|36,81722
|28,21778
|57,93
|2,2
|Kale (Malatya)
|20:57:29 04-11-2024
|38,3525
|38,77111
|10,09
|1,3
|Mecitözü (Çorum)
|20:55:24 04-11-2024
|40,52278
|35,27361
|14,35
|1,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|20:47:36 04-11-2024
|39,12639
|28,12417
|5,47
|1,5
|Merkez (Yozgat)
|20:47:07 04-11-2024
|39,82167
|34,71528
|6,01
|1
|Battalgazi (Malatya)
|20:39:31 04-11-2024
|38,22667
|38,47889
|6,98
|1
|İslahiye (Gaziantep)
|20:18:18 04-11-2024
|36,94583
|36,56028
|6,54
|1,5
|KILICKAYA-SIVRICE (ELAZIG)
|20:17:30 04-11-2024
|38,3655
|39,1113
|5,7
|1,9
|Sivrice (Elazığ)
|20:17:30 04-11-2024
|38,41611
|39,15333
|15,19
|1,6
|Dikili (İzmir)
|20:11:40 04-11-2024
|39,1375
|26,90944
|7,01
|1,3
|Pütürge (Malatya)
|20:01:01 04-11-2024
|38,21306
|38,69222
|6,8
|0,8
|Sungurlu (Çorum)
|19:55:19 04-11-2024
|40,15472
|34,09472
|12,75
|1,9
|BAHSILI-SUNGURLU (CORUM)
|19:55:19 04-11-2024
|40,1063
|34,135
|6,7
|2,2
|GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)
|19:25:21 04-11-2024
|33,146
|24,8195
|86,4
|3,7
|Akdeniz
|19:25:17 04-11-2024
|32,69333
|25,22028
|7,12
|3,2
|Kale (Malatya)
|19:12:00 04-11-2024
|38,35722
|38,82556
|7
|1,6
|Sarıoğlan (Kayseri)
|19:01:24 04-11-2024
|39,10361
|36,02028
|6,86
|1,2
|Doğanşehir (Malatya)
|18:47:35 04-11-2024
|38,16556
|37,88556
|7
|0,9
|Genç (Bingöl)
|18:33:21 04-11-2024
|38,6275
|40,45
|9,67
|1,1
|Doğanşehir (Malatya)
|18:32:41 04-11-2024
|38,04111
|37,85639
|5,52
|1
|Sivrice (Elazığ)
|18:14:39 04-11-2024
|38,39361
|39,17306
|7,35
|1
|Altınözü (Hatay)
|17:52:33 04-11-2024
|36,05389
|36,215
|7,32
|1,7
|YUNANISTAN
|17:11:04 04-11-2024
|40,1967
|23,2278
|5
|3,2
|DUNDAR-ORHANELI (BURSA)
|16:12:59 04-11-2024
|39,898
|28,8303
|0
|1,3
|Onikişubat (Kahramanmaraş)
|16:05:34 04-11-2024
|37,95639
|36,62444
|15
|2
|CAMLICA-(KAHRAMANMARAS)
|16:05:33 04-11-2024
|37,945
|36,6967
|17,6
|2
|Elbistan (Kahramanmaraş)
|15:53:19 04-11-2024
|38,18917
|37,24556
|7
|1,7
|TASBURUN-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
|15:53:18 04-11-2024
|38,1547
|37,1943
|5
|1,4
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|15:32:24 04-11-2024
|39,1303
|28,1423
|12,2
|1,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|15:28:56 04-11-2024
|39,10139
|28,13667
|7
|1,1
|Kardzhali, Kırcaali (Bulgaristan) - [86.82 km] Merkez (Edirne)
|15:18:32 04-11-2024
|41,60278
|25,31972
|6,87
|2
|Muradiye (Van)
|15:16:29 04-11-2024
|38,76778
|43,725
|7
|1,5
|Sincik (Adıyaman)
|15:08:34 04-11-2024
|38,11722
|38,50722
|10,2
|1,6
|Tut (Adıyaman)
|13:55:34 04-11-2024
|37,78972
|37,82556
|9,47
|1,7
|Merkez (Elazığ)
|13:51:53 04-11-2024
|38,73222
|38,93528
|7
|1,4
|YAVUZLAR-DARENDE (MALATYA)
|13:45:04 04-11-2024
|38,438
|37,4343
|7
|1,6
|Darende (Malatya)
|13:45:03 04-11-2024
|38,45833
|37,49583
|7
|1,7
|SAHINYURDU-GEMLIK (BURSA)
|13:41:23 04-11-2024
|40,475
|29,2002
|6,9
|2,4
|Gemlik (Bursa)
|13:41:22 04-11-2024
|40,48
|29,19083
|10,36
|2,1
|Genç (Bingöl)
|13:36:01 04-11-2024
|38,61639
|40,34417
|6,98
|1,5
|KAVAKLI-GENC (BINGOL)
|13:36:01 04-11-2024
|38,6595
|40,3408
|11,2
|1,8
|Tavşanlı (Kütahya)
|13:34:03 04-11-2024
|39,66639
|29,45417
|7,03
|1,3
|Pamukkale (Denizli)
|13:25:14 04-11-2024
|37,75028
|29,09528
|7
|1
|OVACIK-HONAZ (DENIZLI)
|13:25:13 04-11-2024
|37,7668
|29,2052
|0
|1,1
|Emet (Kütahya)
|12:54:51 04-11-2024
|39,37667
|29,2875
|3,83
|1,1
|CALCAAGIL-EMET (KUTAHYA)
|12:54:50 04-11-2024
|39,3735
|29,2555
|0
|1,4
|Baskil (Elazığ)
|12:45:27 04-11-2024
|38,52056
|38,70639
|7,33
|1
|Eğirdir (Isparta)
|12:37:50 04-11-2024
|37,88528
|30,81833
|10,66
|1,2
|BUYUKGOKCELI-(ISPARTA)
|12:37:50 04-11-2024
|37,8802
|30,7617
|4,4
|1,3
|Bigadiç (Balıkesir)
|12:29:28 04-11-2024
|39,5
|28,15083
|6,93
|1,1
|Yeşilyurt (Malatya)
|12:22:29 04-11-2024
|38,22278
|38,09222
|7
|1,1
|Torul (Gümüşhane)
|12:18:06 04-11-2024
|40,37556
|39,27167
|6,88
|1,3
|Merkez (Kırşehir)
|12:17:31 04-11-2024
|39,18361
|34,13639
|7
|0,9
|Akçadağ (Malatya)
|12:16:23 04-11-2024
|38,30889
|38,05694
|7
|1,1
|Ereğli (Konya)
|12:13:51 04-11-2024
|37,61028
|33,88222
|1,8
|1,4
|Ege Denizi - [10.27 km] Foça (İzmir)
|11:52:16 04-11-2024
|38,76583
|26,69222
|7
|1,4
|IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI)
|11:52:16 04-11-2024
|38,7562
|26,6653
|2,5
|1,6
|Çamardı (Niğde)
|11:49:39 04-11-2024
|37,69083
|35,08389
|7
|1,7
|BUYUKSOFULU-ALADAG (ADANA)
|11:49:37 04-11-2024
|37,623
|35,1457
|1,7
|1,6
|İmranlı Barajı - [01.78 km] İmranlı (Sivas)
|11:29:49 04-11-2024
|39,88333
|38,17333
|7
|0,9
|Sındırgı (Balıkesir)
|11:17:31 04-11-2024
|39,33278
|28,17722
|6,96
|1,5
|Mustafakemalpaşa (Bursa)
|10:46:52 04-11-2024
|40,04333
|28,69417
|7,02
|1,7
|Yeşilyurt (Malatya)
|10:23:21 04-11-2024
|38,19528
|38,03833
|7
|1,4
|Türkoğlu (Kahramanmaraş)
|10:17:11 04-11-2024
|37,41333
|36,82333
|6,77
|0,8
|Bala (Ankara)
|09:39:50 04-11-2024
|39,45167
|33,06389
|7
|0,8
|YUNANISTAN
|09:33:21 04-11-2024
|40,185
|23,385
|5
|2,3
|Ege Denizi, Midilli Adası (Lesvos) - [13.81 km] Ayvacık (Çanakkale)
|09:32:13 04-11-2024
|39,37722
|26,25306
|10,25
|1,9
|MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)
|09:32:13 04-11-2024
|39,3608
|26,2125
|14,8
|2,1
|İbradı (Antalya)
|09:26:00 04-11-2024
|37,15361
|31,57694
|7,05
|1,5
|YUNANISTAN
|09:21:53 04-11-2024
|40,1337
|23,206
|6,5
|2,9
|KABAAGAC-SARAYKOY (DENIZLI)
|08:55:14 04-11-2024
|37,928
|28,7988
|5,4
|2,1
|Buharkent (Aydın)
|08:55:13 04-11-2024
|37,94306
|28,82389
|7
|2,2
|KABAAGAC-SARAYKOY (DENIZLI)
|08:54:32 04-11-2024
|37,938
|28,7997
|2,4
|2,2
|Buharkent (Aydın)
|08:54:31 04-11-2024
|37,93861
|28,82667
|7
|2,1
|Akhisar (Manisa)
|08:54:04 04-11-2024
|38,98444
|28,05806
|7
|1,5
|Akhisar (Manisa)
|08:47:10 04-11-2024
|38,99278
|28,05889
|7
|1,2
|KOMURCU-AKHISAR (MANISA)
|08:47:10 04-11-2024
|39,0083
|28,0885
|3,5
|1,2
|Akhisar (Manisa)
|08:43:39 04-11-2024
|39,00944
|28,01083
|17,3
|1,8
|PEKMEZCI-AKHISAR (MANISA)
|08:43:37 04-11-2024
|38,9928
|28,0357
|11,8
|1,6
|Akhisar (Manisa)
|08:41:00 04-11-2024
|38,98806
|28,07028
|7
|2,2
|HACIIBRAHIMLER-AKHISAR (MANISA)
|08:41:00 04-11-2024
|38,9733
|28,0313
|13,4
|2,4
|Akhisar (Manisa)
|08:40:11 04-11-2024
|38,98611
|28,04694
|7
|2
|HACIIBRAHIMLER-AKHISAR (MANISA)
|08:40:11 04-11-2024
|38,9852
|28,0365
|10,8
|2,3
|YUNANISTAN
|08:18:42 04-11-2024
|40,1662
|23,2495
|11,7
|2,7
|PEKMEZCI-AKHISAR (MANISA)
|08:16:35 04-11-2024
|39,0083
|28,0407
|14,5
|2,4
|Çüngüş (Diyarbakır)
|07:49:57 04-11-2024
|38,26
|39,18694
|7
|1
|Göksun (Kahramanmaraş)
|07:29:58 04-11-2024
|38,05083
|36,60667
|7
|1,7
|KURUCAOVA-(KAHRAMANMARAS)
|07:29:56 04-11-2024
|37,9688
|36,6073
|9
|1,6
|YUNANISTAN
|07:09:17 04-11-2024
|40,1963
|23,4058
|2,1
|2,2
|Kale (Malatya)
|07:07:32 04-11-2024
|38,3475
|38,78361
|6,92
|1,4
|KOZLUK-KALE (MALATYA)
|07:07:31 04-11-2024
|38,361
|38,8002
|15,1
|1,6
|YUNANISTAN
|07:06:45 04-11-2024
|40,3402
|24,1252
|7
|2,4
|YUNANISTAN
|06:31:49 04-11-2024
|40,3348
|24,1563
|2,6
|2,1
|Yavuzeli (Gaziantep)
|06:23:42 04-11-2024
|37,32389
|37,53833
|7
|1,7
|SARIBUGDAY-YAVUZELI (GAZIANTEP)
|06:23:41 04-11-2024
|37,2968
|37,5088
|6,3
|1,7
|Elbistan (Kahramanmaraş)
|06:11:26 04-11-2024
|38,32333
|37,42222
|7
|1,2
|INCECIK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
|06:11:26 04-11-2024
|38,3173
|37,3483
|6,3
|1,1
|ANTALYA KORFEZI (AKDENIZ)
|06:07:38 04-11-2024
|36,523
|30,8487
|5
|1,8
|Akdeniz - [51.23 km] Kumluca (Antalya)
|06:07:36 04-11-2024
|36,2275
|30,98806
|7
|1,8
|Akçadağ (Malatya)
|05:53:32 04-11-2024
|38,46917
|38,05056
|7
|1,6
|GOLPINAR-AKCADAG (MALATYA)
|05:53:30 04-11-2024
|38,3085
|38,0213
|7,5
|1,6
|Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)
|05:38:07 04-11-2024
|37,49583
|37,01389
|6,37
|0,9
|Elbistan (Kahramanmaraş)
|05:13:31 04-11-2024
|38,33194
|37,25111
|7
|1,5
|BUYUKYAPALAK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
|05:13:30 04-11-2024
|38,3408
|37,275
|5
|1,3
|CATAKLI-CEYHAN (ADANA)
|05:04:41 04-11-2024
|37,1392
|36,0275
|1,5
|1,6
|Hassa (Hatay)
|05:02:16 04-11-2024
|36,75083
|36,375
|7
|1,4
|YESILKOY-DORTYOL (HATAY)
|05:02:15 04-11-2024
|36,8203
|36,1528
|2,3
|1,3
|Sandıklı (Afyonkarahisar)
|04:43:56 04-11-2024
|38,40056
|30,40917
|10,93
|1,1
|BASOREN-SUHUT (AFYONKARAHISAR)
|04:43:55 04-11-2024
|38,4278
|30,4393
|15,6
|1,2
|Kozan (Adana)
|04:27:50 04-11-2024
|37,64083
|35,90833
|6,99
|1,4
|HAMAM-KOZAN (ADANA)
|04:27:49 04-11-2024
|37,3115
|35,8213
|13,4
|1,1
|Merkez (Bayburt)
|04:16:32 04-11-2024
|40,06833
|40,11722
|6,99
|1,9
|SARIHAN-(BAYBURT)
|04:16:31 04-11-2024
|40,0597
|40,1163
|5
|2,1
|CELEP-KULU (KONYA)
|04:15:37 04-11-2024
|38,9945
|32,9812
|5,6
|1,7
|Kulu (Konya)
|04:15:36 04-11-2024
|38,98917
|32,98972
|6,97
|1,5
|Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)
|04:12:31 04-11-2024
|37,48778
|37,21194
|8,92
|3,6
|YARBASI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)
|04:12:31 04-11-2024
|37,4893
|37,2288
|4,7
|3,5
|YUNANISTAN
|03:52:47 04-11-2024
|40,231
|24,1267
|10,9
|1,9
|SALKIMLI-KALE (MALATYA)
|03:50:22 04-11-2024
|38,3775
|38,741
|8,2
|1,6
|Kale (Malatya)
|03:50:21 04-11-2024
|38,35389
|38,74056
|12,4
|1,6
|KIRECKOY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|03:39:44 04-11-2024
|37,9707
|36,5365
|8,6
|1,2
|Göksun (Kahramanmaraş)
|03:39:43 04-11-2024
|37,98722
|36,50333
|7,05
|1,2
|Elbistan (Kahramanmaraş)
|03:33:41 04-11-2024
|38,09472
|37,60111
|10,15
|1,1
|GOVDELI-DOGANSEHIR (MALATYA)
|03:33:40 04-11-2024
|38,0468
|37,5798
|15,5
|1,3
|YUNANISTAN
|03:23:00 04-11-2024
|40,1578
|23,3327
|9,2
|3
|Beypazarı (Ankara)
|03:15:10 04-11-2024
|40,22583
|31,7075
|6,98
|2,1
|SEKLI-BEYPAZARI (ANKARA)
|03:15:09 04-11-2024
|40,1843
|31,7065
|3
|2,2
|Talafar, Ninova (Irak) - [59.84 km] Silopi (Şırnak)
|03:06:39 04-11-2024
|36,61028
|42,61417
|6,48
|1,4
|Kale (Malatya)
|02:40:18 04-11-2024
|38,35333
|38,90861
|7,23
|1
|YUNANISTAN
|02:32:24 04-11-2024
|40,144
|23,2138
|8,5
|2,5
|Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [08.94 km] Kuşadası (Aydın)
|02:25:48 04-11-2024
|37,80722
|27,15028
|7
|1,4
|KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
|02:25:48 04-11-2024
|37,7908
|27,1827
|12,4
|1,5
|YUNANISTAN
|02:15:41 04-11-2024
|40,0798
|23,2285
|7,8
|3,4
|CUBUKHARMANI-YAHYALI (KAYSERI)
|02:06:11 04-11-2024
|37,7292
|35,4442
|5,3
|1,4
|Yahyalı (Kayseri)
|02:06:10 04-11-2024
|37,81
|35,40361
|6,99
|1,6
|DEGIRMENDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|02:01:27 04-11-2024
|37,9258
|36,5012
|5
|1,1
|Göksun (Kahramanmaraş)
|02:01:25 04-11-2024
|37,98083
|36,52417
|7,01
|1,4
|Gevaş (Van)
|01:59:15 04-11-2024
|38,4225
|42,88667
|7
|1,9
|ALTINSAC-GEVAS (VAN)
|01:59:15 04-11-2024
|38,4003
|42,8742
|4,2
|1,8
|Kale (Malatya)
|01:52:35 04-11-2024
|38,36139
|38,73833
|12,64
|2
|SALKIMLI-KALE (MALATYA)
|01:52:35 04-11-2024
|38,3935
|38,7478
|6,3
|2
|EMIRLI-AFSIN (KAHRAMANMARAS)
|01:49:43 04-11-2024
|38,2583
|36,893
|17,6
|1,1
|GUPLUCE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
|01:45:36 04-11-2024
|38,114
|37,1435
|9,1
|1,2
|GUPLUCE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
|01:33:46 04-11-2024
|38,118
|37,1663
|2,4
|1,7
|Ekinözü (Kahramanmaraş)
|01:33:45 04-11-2024
|38,09056
|37,09833
|12,46
|1,8
|ORTAOREN-EKINOZU (KAHRAMANMARAS)
|01:26:53 04-11-2024
|38,1055
|37,1062
|7,4
|1,1
|YUNANISTAN
|01:25:53 04-11-2024
|40,1587
|23,0797
|3,5
|2,8
|Aladağ (Adana)
|01:20:32 04-11-2024
|37,71
|35,46667
|7
|1,2
|AYDIN-KOZAN (ADANA)
|01:20:31 04-11-2024
|37,387
|35,5612
|30,6
|1,1
|Sinanpaşa (Afyonkarahisar)
|00:54:25 04-11-2024
|38,775
|30,40861
|7,08
|1,1
|Yeşilyurt (Malatya)
|00:40:31 04-11-2024
|38,24556
|38,14472
|7
|1
|Kulu (Konya)
|00:27:06 04-11-2024
|39,075
|32,69139
|6,93
|1
|Pütürge (Malatya)
|00:12:40 04-11-2024
|38,26083
|38,62444
|11,6
|1,4
|Yeşilyurt (Malatya)
|00:11:12 04-11-2024
|38,26667
|38,21694
|11,48
|1,7
|IKIZCE-YESILYURT (MALATYA)
|00:11:12 04-11-2024
|38,3112
|38,21
|7
|1,8
|Gediz (Kütahya)
|00:06:43 04-11-2024
|39,07
|29,42222
|6,68
|1,2
|Keban Barajı - [01.05 km] Palu (Elazığ)
|23:40:25 03-11-2024
|38,6175
|39,77583
|7
|1,1
|Kale (Malatya)
|23:37:42 03-11-2024
|38,36889
|38,7525
|7,04
|1
|Elbistan (Kahramanmaraş)
|23:34:30 03-11-2024
|38,35194
|37,535
|7
|1,6
|YUKARIULUPINAR-DARENDE (MALATYA)
|23:34:29 03-11-2024
|38,3955
|37,5702
|3,8
|1,5
|Yeşilyurt (Malatya)
|23:31:56 03-11-2024
|38,15472
|38,19306
|7
|0,9
|KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
|Lokasyon
|Saat / Tarih
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Büyüklük
|KUYUMCULAR-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS)
|22:33:27 04-11-2024
|37,4102
|36,9428
|6,4
|2,6
|Türkoğlu (Kahramanmaraş)
|22:33:27 04-11-2024
|37,40528
|36,95472
|11,41
|2,9
|Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [06.26 km] Menderes (İzmir)
|22:24:21 04-11-2024
|37,96194
|27,10667
|7,23
|1,9
|KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
|22:24:20 04-11-2024
|37,9048
|27,08
|5,9
|1,9
|Akdeniz - [36.25 km] Demre (Antalya)
|22:23:08 04-11-2024
|35,92278
|30,10861
|12,9
|1,4
|EGE DENIZI
|22:01:37 04-11-2024
|38,7635
|26,5793
|13
|2,7
|Ege Denizi - [15.04 km] Karaburun (İzmir)
|22:01:37 04-11-2024
|38,77028
|26,58111
|6,98
|2,5
|ARMUTALAN-MARMARIS (MUGLA)
|21:13:39 04-11-2024
|36,8452
|28,2297
|52,8
|2,4
|Marmaris (Muğla)
|21:13:39 04-11-2024
|36,81722
|28,21778
|57,93
|2,2
|Kale (Malatya)
|20:57:29 04-11-2024
|38,3525
|38,77111
|10,09
|1,3
|Mecitözü (Çorum)
|20:55:24 04-11-2024
|40,52278
|35,27361
|14,35
|1,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|20:47:36 04-11-2024
|39,12639
|28,12417
|5,47
|1,5
|Merkez (Yozgat)
|20:47:07 04-11-2024
|39,82167
|34,71528
|6,01
|1
|Battalgazi (Malatya)
|20:39:31 04-11-2024
|38,22667
|38,47889
|6,98
|1
|İslahiye (Gaziantep)
|20:18:18 04-11-2024
|36,94583
|36,56028
|6,54
|1,5
|KILICKAYA-SIVRICE (ELAZIG)
|20:17:30 04-11-2024
|38,3655
|39,1113
|5,7
|1,9
|Sivrice (Elazığ)
|20:17:30 04-11-2024
|38,41611
|39,15333
|15,19
|1,6
|Dikili (İzmir)
|20:11:40 04-11-2024
|39,1375
|26,90944
|7,01
|1,3
|Pütürge (Malatya)
|20:01:01 04-11-2024
|38,21306
|38,69222
|6,8
|0,8
|Sungurlu (Çorum)
|19:55:19 04-11-2024
|40,15472
|34,09472
|12,75
|1,9
|BAHSILI-SUNGURLU (CORUM)
|19:55:19 04-11-2024
|40,1063
|34,135
|6,7
|2,2
|GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)
|19:25:21 04-11-2024
|33,146
|24,8195
|86,4
|3,7
|Akdeniz
|19:25:17 04-11-2024
|32,69333
|25,22028
|7,12
|3,2
|Kale (Malatya)
|19:12:00 04-11-2024
|38,35722
|38,82556
|7
|1,6
|Sarıoğlan (Kayseri)
|19:01:24 04-11-2024
|39,10361
|36,02028
|6,86
|1,2
|Doğanşehir (Malatya)
|18:47:35 04-11-2024
|38,16556
|37,88556
|7
|0,9
|Genç (Bingöl)
|18:33:21 04-11-2024
|38,6275
|40,45
|9,67
|1,1
|Doğanşehir (Malatya)
|18:32:41 04-11-2024
|38,04111
|37,85639
|5,52
|1
|Sivrice (Elazığ)
|18:14:39 04-11-2024
|38,39361
|39,17306
|7,35
|1
|Altınözü (Hatay)
|17:52:33 04-11-2024
|36,05389
|36,215
|7,32
|1,7
|YUNANISTAN
|17:11:04 04-11-2024
|40,1967
|23,2278
|5
|3,2
|DUNDAR-ORHANELI (BURSA)
|16:12:59 04-11-2024
|39,898
|28,8303
|0
|1,3
|Onikişubat (Kahramanmaraş)
|16:05:34 04-11-2024
|37,95639
|36,62444
|15
|2
|CAMLICA-(KAHRAMANMARAS)
|16:05:33 04-11-2024
|37,945
|36,6967
|17,6
|2
|Elbistan (Kahramanmaraş)
|15:53:19 04-11-2024
|38,18917
|37,24556
|7
|1,7
|TASBURUN-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
|15:53:18 04-11-2024
|38,1547
|37,1943
|5
|1,4
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|15:32:24 04-11-2024
|39,1303
|28,1423
|12,2
|1,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|15:28:56 04-11-2024
|39,10139
|28,13667
|7
|1,1
|Kardzhali, Kırcaali (Bulgaristan) - [86.82 km] Merkez (Edirne)
|15:18:32 04-11-2024
|41,60278
|25,31972
|6,87
|2
|Muradiye (Van)
|15:16:29 04-11-2024
|38,76778
|43,725
|7
|1,5
|Sincik (Adıyaman)
|15:08:34 04-11-2024
|38,11722
|38,50722
|10,2
|1,6
|Tut (Adıyaman)
|13:55:34 04-11-2024
|37,78972
|37,82556
|9,47
|1,7
|Merkez (Elazığ)
|13:51:53 04-11-2024
|38,73222
|38,93528
|7
|1,4
|YAVUZLAR-DARENDE (MALATYA)
|13:45:04 04-11-2024
|38,438
|37,4343
|7
|1,6
|Darende (Malatya)
|13:45:03 04-11-2024
|38,45833
|37,49583
|7
|1,7
|SAHINYURDU-GEMLIK (BURSA)
|13:41:23 04-11-2024
|40,475
|29,2002
|6,9
|2,4
|Gemlik (Bursa)
|13:41:22 04-11-2024
|40,48
|29,19083
|10,36
|2,1
|Genç (Bingöl)
|13:36:01 04-11-2024
|38,61639
|40,34417
|6,98
|1,5
|KAVAKLI-GENC (BINGOL)
|13:36:01 04-11-2024
|38,6595
|40,3408
|11,2
|1,8
|Tavşanlı (Kütahya)
|13:34:03 04-11-2024
|39,66639
|29,45417
|7,03
|1,3
|Pamukkale (Denizli)
|13:25:14 04-11-2024
|37,75028
|29,09528
|7
|1
|OVACIK-HONAZ (DENIZLI)
|13:25:13 04-11-2024
|37,7668
|29,2052
|0
|1,1
|Emet (Kütahya)
|12:54:51 04-11-2024
|39,37667
|29,2875
|3,83
|1,1
|CALCAAGIL-EMET (KUTAHYA)
|12:54:50 04-11-2024
|39,3735
|29,2555
|0
|1,4
|Baskil (Elazığ)
|12:45:27 04-11-2024
|38,52056
|38,70639
|7,33
|1
|Eğirdir (Isparta)
|12:37:50 04-11-2024
|37,88528
|30,81833
|10,66
|1,2
|BUYUKGOKCELI-(ISPARTA)
|12:37:50 04-11-2024
|37,8802
|30,7617
|4,4
|1,3
|Bigadiç (Balıkesir)
|12:29:28 04-11-2024
|39,5
|28,15083
|6,93
|1,1
|Yeşilyurt (Malatya)
|12:22:29 04-11-2024
|38,22278
|38,09222
|7
|1,1
|Torul (Gümüşhane)
|12:18:06 04-11-2024
|40,37556
|39,27167
|6,88
|1,3
|Merkez (Kırşehir)
|12:17:31 04-11-2024
|39,18361
|34,13639
|7
|0,9
|Akçadağ (Malatya)
|12:16:23 04-11-2024
|38,30889
|38,05694
|7
|1,1
|Ereğli (Konya)
|12:13:51 04-11-2024
|37,61028
|33,88222
|1,8
|1,4
|Ege Denizi - [10.27 km] Foça (İzmir)
|11:52:16 04-11-2024
|38,76583
|26,69222
|7
|1,4
|IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI)
|11:52:16 04-11-2024
|38,7562
|26,6653
|2,5
|1,6
|Çamardı (Niğde)
|11:49:39 04-11-2024
|37,69083
|35,08389
|7
|1,7
|BUYUKSOFULU-ALADAG (ADANA)
|11:49:37 04-11-2024
|37,623
|35,1457
|1,7
|1,6
|İmranlı Barajı - [01.78 km] İmranlı (Sivas)
|11:29:49 04-11-2024
|39,88333
|38,17333
|7
|0,9
|Sındırgı (Balıkesir)
|11:17:31 04-11-2024
|39,33278
|28,17722
|6,96
|1,5
|Mustafakemalpaşa (Bursa)
|10:46:52 04-11-2024
|40,04333
|28,69417
|7,02
|1,7
|Yeşilyurt (Malatya)
|10:23:21 04-11-2024
|38,19528
|38,03833
|7
|1,4
|Türkoğlu (Kahramanmaraş)
|10:17:11 04-11-2024
|37,41333
|36,82333
|6,77
|0,8
|Bala (Ankara)
|09:39:50 04-11-2024
|39,45167
|33,06389
|7
|0,8
|YUNANISTAN
|09:33:21 04-11-2024
|40,185
|23,385
|5
|2,3
|Ege Denizi, Midilli Adası (Lesvos) - [13.81 km] Ayvacık (Çanakkale)
|09:32:13 04-11-2024
|39,37722
|26,25306
|10,25
|1,9
|MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)
|09:32:13 04-11-2024
|39,3608
|26,2125
|14,8
|2,1
|İbradı (Antalya)
|09:26:00 04-11-2024
|37,15361
|31,57694
|7,05
|1,5
|YUNANISTAN
|09:21:53 04-11-2024
|40,1337
|23,206
|6,5
|2,9
|KABAAGAC-SARAYKOY (DENIZLI)
|08:55:14 04-11-2024
|37,928
|28,7988
|5,4
|2,1
|Buharkent (Aydın)
|08:55:13 04-11-2024
|37,94306
|28,82389
|7
|2,2
|KABAAGAC-SARAYKOY (DENIZLI)
|08:54:32 04-11-2024
|37,938
|28,7997
|2,4
|2,2
|Buharkent (Aydın)
|08:54:31 04-11-2024
|37,93861
|28,82667
|7
|2,1
|Akhisar (Manisa)
|08:54:04 04-11-2024
|38,98444
|28,05806
|7
|1,5
|Akhisar (Manisa)
|08:47:10 04-11-2024
|38,99278
|28,05889
|7
|1,2
|KOMURCU-AKHISAR (MANISA)
|08:47:10 04-11-2024
|39,0083
|28,0885
|3,5
|1,2
|Akhisar (Manisa)
|08:43:39 04-11-2024
|39,00944
|28,01083
|17,3
|1,8
|PEKMEZCI-AKHISAR (MANISA)
|08:43:37 04-11-2024
|38,9928
|28,0357
|11,8
|1,6
|Akhisar (Manisa)
|08:41:00 04-11-2024
|38,98806
|28,07028
|7
|2,2
|HACIIBRAHIMLER-AKHISAR (MANISA)
|08:41:00 04-11-2024
|38,9733
|28,0313
|13,4
|2,4
|Akhisar (Manisa)
|08:40:11 04-11-2024
|38,98611
|28,04694
|7
|2
|HACIIBRAHIMLER-AKHISAR (MANISA)
|08:40:11 04-11-2024
|38,9852
|28,0365
|10,8
|2,3
|YUNANISTAN
|08:18:42 04-11-2024
|40,1662
|23,2495
|11,7
|2,7
|PEKMEZCI-AKHISAR (MANISA)
|08:16:35 04-11-2024
|39,0083
|28,0407
|14,5
|2,4
|Çüngüş (Diyarbakır)
|07:49:57 04-11-2024
|38,26
|39,18694
|7
|1
|Göksun (Kahramanmaraş)
|07:29:58 04-11-2024
|38,05083
|36,60667
|7
|1,7
|KURUCAOVA-(KAHRAMANMARAS)
|07:29:56 04-11-2024
|37,9688
|36,6073
|9
|1,6
|YUNANISTAN
|07:09:17 04-11-2024
|40,1963
|23,4058
|2,1
|2,2
|Kale (Malatya)
|07:07:32 04-11-2024
|38,3475
|38,78361
|6,92
|1,4
|KOZLUK-KALE (MALATYA)
|07:07:31 04-11-2024
|38,361
|38,8002
|15,1
|1,6
|YUNANISTAN
|07:06:45 04-11-2024
|40,3402
|24,1252
|7
|2,4
|YUNANISTAN
|06:31:49 04-11-2024
|40,3348
|24,1563
|2,6
|2,1
|Yavuzeli (Gaziantep)
|06:23:42 04-11-2024
|37,32389
|37,53833
|7
|1,7
|SARIBUGDAY-YAVUZELI (GAZIANTEP)
|06:23:41 04-11-2024
|37,2968
|37,5088
|6,3
|1,7
|Elbistan (Kahramanmaraş)
|06:11:26 04-11-2024
|38,32333
|37,42222
|7
|1,2
|INCECIK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
|06:11:26 04-11-2024
|38,3173
|37,3483
|6,3
|1,1
|ANTALYA KORFEZI (AKDENIZ)
|06:07:38 04-11-2024
|36,523
|30,8487
|5
|1,8
|Akdeniz - [51.23 km] Kumluca (Antalya)
|06:07:36 04-11-2024
|36,2275
|30,98806
|7
|1,8
|Akçadağ (Malatya)
|05:53:32 04-11-2024
|38,46917
|38,05056
|7
|1,6
|GOLPINAR-AKCADAG (MALATYA)
|05:53:30 04-11-2024
|38,3085
|38,0213
|7,5
|1,6
|Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)
|05:38:07 04-11-2024
|37,49583
|37,01389
|6,37
|0,9
|Elbistan (Kahramanmaraş)
|05:13:31 04-11-2024
|38,33194
|37,25111
|7
|1,5
|BUYUKYAPALAK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
|05:13:30 04-11-2024
|38,3408
|37,275
|5
|1,3
|CATAKLI-CEYHAN (ADANA)
|05:04:41 04-11-2024
|37,1392
|36,0275
|1,5
|1,6
|Hassa (Hatay)
|05:02:16 04-11-2024
|36,75083
|36,375
|7
|1,4
|YESILKOY-DORTYOL (HATAY)
|05:02:15 04-11-2024
|36,8203
|36,1528
|2,3
|1,3
|Sandıklı (Afyonkarahisar)
|04:43:56 04-11-2024
|38,40056
|30,40917
|10,93
|1,1
|BASOREN-SUHUT (AFYONKARAHISAR)
|04:43:55 04-11-2024
|38,4278
|30,4393
|15,6
|1,2
|Kozan (Adana)
|04:27:50 04-11-2024
|37,64083
|35,90833
|6,99
|1,4
|HAMAM-KOZAN (ADANA)
|04:27:49 04-11-2024
|37,3115
|35,8213
|13,4
|1,1
|Merkez (Bayburt)
|04:16:32 04-11-2024
|40,06833
|40,11722
|6,99
|1,9
|SARIHAN-(BAYBURT)
|04:16:31 04-11-2024
|40,0597
|40,1163
|5
|2,1
|CELEP-KULU (KONYA)
|04:15:37 04-11-2024
|38,9945
|32,9812
|5,6
|1,7
|Kulu (Konya)
|04:15:36 04-11-2024
|38,98917
|32,98972
|6,97
|1,5
|Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)
|04:12:31 04-11-2024
|37,48778
|37,21194
|8,92
|3,6
|YARBASI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)
|04:12:31 04-11-2024
|37,4893
|37,2288
|4,7
|3,5
|YUNANISTAN
|03:52:47 04-11-2024
|40,231
|24,1267
|10,9
|1,9
|SALKIMLI-KALE (MALATYA)
|03:50:22 04-11-2024
|38,3775
|38,741
|8,2
|1,6
|Kale (Malatya)
|03:50:21 04-11-2024
|38,35389
|38,74056
|12,4
|1,6
|KIRECKOY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|03:39:44 04-11-2024
|37,9707
|36,5365
|8,6
|1,2
|Göksun (Kahramanmaraş)
|03:39:43 04-11-2024
|37,98722
|36,50333
|7,05
|1,2
|Elbistan (Kahramanmaraş)
|03:33:41 04-11-2024
|38,09472
|37,60111
|10,15
|1,1
|GOVDELI-DOGANSEHIR (MALATYA)
|03:33:40 04-11-2024
|38,0468
|37,5798
|15,5
|1,3
|YUNANISTAN
|03:23:00 04-11-2024
|40,1578
|23,3327
|9,2
|3
|Beypazarı (Ankara)
|03:15:10 04-11-2024
|40,22583
|31,7075
|6,98
|2,1
|SEKLI-BEYPAZARI (ANKARA)
|03:15:09 04-11-2024
|40,1843
|31,7065
|3
|2,2
|Talafar, Ninova (Irak) - [59.84 km] Silopi (Şırnak)
|03:06:39 04-11-2024
|36,61028
|42,61417
|6,48
|1,4
|Kale (Malatya)
|02:40:18 04-11-2024
|38,35333
|38,90861
|7,23
|1
|YUNANISTAN
|02:32:24 04-11-2024
|40,144
|23,2138
|8,5
|2,5
|Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [08.94 km] Kuşadası (Aydın)
|02:25:48 04-11-2024
|37,80722
|27,15028
|7
|1,4
|KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
|02:25:48 04-11-2024
|37,7908
|27,1827
|12,4
|1,5
|YUNANISTAN
|02:15:41 04-11-2024
|40,0798
|23,2285
|7,8
|3,4
|CUBUKHARMANI-YAHYALI (KAYSERI)
|02:06:11 04-11-2024
|37,7292
|35,4442
|5,3
|1,4
|Yahyalı (Kayseri)
|02:06:10 04-11-2024
|37,81
|35,40361
|6,99
|1,6
|DEGIRMENDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|02:01:27 04-11-2024
|37,9258
|36,5012
|5
|1,1
|Göksun (Kahramanmaraş)
|02:01:25 04-11-2024
|37,98083
|36,52417
|7,01
|1,4
|Gevaş (Van)
|01:59:15 04-11-2024
|38,4225
|42,88667
|7
|1,9
|ALTINSAC-GEVAS (VAN)
|01:59:15 04-11-2024
|38,4003
|42,8742
|4,2
|1,8
|Kale (Malatya)
|01:52:35 04-11-2024
|38,36139
|38,73833
|12,64
|2
|SALKIMLI-KALE (MALATYA)
|01:52:35 04-11-2024
|38,3935
|38,7478
|6,3
|2
|EMIRLI-AFSIN (KAHRAMANMARAS)
|01:49:43 04-11-2024
|38,2583
|36,893
|17,6
|1,1
|GUPLUCE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
|01:45:36 04-11-2024
|38,114
|37,1435
|9,1
|1,2
|GUPLUCE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
|01:33:46 04-11-2024
|38,118
|37,1663
|2,4
|1,7
|Ekinözü (Kahramanmaraş)
|01:33:45 04-11-2024
|38,09056
|37,09833
|12,46
|1,8
|ORTAOREN-EKINOZU (KAHRAMANMARAS)
|01:26:53 04-11-2024
|38,1055
|37,1062
|7,4
|1,1
|YUNANISTAN
|01:25:53 04-11-2024
|40,1587
|23,0797
|3,5
|2,8
|Aladağ (Adana)
|01:20:32 04-11-2024
|37,71
|35,46667
|7
|1,2
|AYDIN-KOZAN (ADANA)
|01:20:31 04-11-2024
|37,387
|35,5612
|30,6
|1,1
|Sinanpaşa (Afyonkarahisar)
|00:54:25 04-11-2024
|38,775
|30,40861
|7,08
|1,1
|Yeşilyurt (Malatya)
|00:40:31 04-11-2024
|38,24556
|38,14472
|7
|1
|Kulu (Konya)
|00:27:06 04-11-2024
|39,075
|32,69139
|6,93
|1
|Pütürge (Malatya)
|00:12:40 04-11-2024
|38,26083
|38,62444
|11,6
|1,4
|Yeşilyurt (Malatya)
|00:11:12 04-11-2024
|38,26667
|38,21694
|11,48
|1,7
|IKIZCE-YESILYURT (MALATYA)
|00:11:12 04-11-2024
|38,3112
|38,21
|7
|1,8
|Gediz (Kütahya)
|00:06:43 04-11-2024
|39,07
|29,42222
|6,68
|1,2
|Keban Barajı - [01.05 km] Palu (Elazığ)
|23:40:25 03-11-2024
|38,6175
|39,77583
|7
|1,1
|Kale (Malatya)
|23:37:42 03-11-2024
|38,36889
|38,7525
|7,04
|1
|Elbistan (Kahramanmaraş)
|23:34:30 03-11-2024
|38,35194
|37,535
|7
|1,6
|YUKARIULUPINAR-DARENDE (MALATYA)
|23:34:29 03-11-2024
|38,3955
|37,5702
|3,8
|1,5
|Yeşilyurt (Malatya)
|23:31:56 03-11-2024
|38,15472
|38,19306
|7
|0,9
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