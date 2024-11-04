Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 04 Kasım 2024

Son depremler...Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler.. 04 Kasım 2024 deprem son dakika haberleri haberin detayında...Artçı deprem mi oldu? Son deprem büyüklüğü ne kadar? Yakınımdaki depremler nelerdir? Anlık deprem mi oldu? Son dakika canlı deprem Türkiye haritası..Kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü ve AFAD deprem haberleri..İstanbul'da deprem mi oldu? Ankara'da deprem mi oldu? İzmir'de deprem mi oldu? Hangi illerde deprem oldu ve hissedildi? Bugün deprem mi oldu? Deprem ne zaman ve kaç şiddetinde oldu? En son hangi bölgede deprem oldu? Deprem haberleriyle ilgili en çok merak edilenlerin cevabı haberde..

Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 04 Kasım 2024

04 Kasım 2024 ve Kandilli son dakika listesi..

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
KUYUMCULAR-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) 22:33:27 04-11-2024 37,4102 36,9428 6,4 2,6
Türkoğlu (Kahramanmaraş) 22:33:27 04-11-2024 37,40528 36,95472 11,41 2,9
Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [06.26 km] Menderes (İzmir) 22:24:21 04-11-2024 37,96194 27,10667 7,23 1,9
KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) 22:24:20 04-11-2024 37,9048 27,08 5,9 1,9
Akdeniz - [36.25 km] Demre (Antalya) 22:23:08 04-11-2024 35,92278 30,10861 12,9 1,4
EGE DENIZI 22:01:37 04-11-2024 38,7635 26,5793 13 2,7
Ege Denizi - [15.04 km] Karaburun (İzmir) 22:01:37 04-11-2024 38,77028 26,58111 6,98 2,5
ARMUTALAN-MARMARIS (MUGLA) 21:13:39 04-11-2024 36,8452 28,2297 52,8 2,4
Marmaris (Muğla) 21:13:39 04-11-2024 36,81722 28,21778 57,93 2,2
Kale (Malatya) 20:57:29 04-11-2024 38,3525 38,77111 10,09 1,3
Mecitözü (Çorum) 20:55:24 04-11-2024 40,52278 35,27361 14,35 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 20:47:36 04-11-2024 39,12639 28,12417 5,47 1,5
Merkez (Yozgat) 20:47:07 04-11-2024 39,82167 34,71528 6,01 1
Battalgazi (Malatya) 20:39:31 04-11-2024 38,22667 38,47889 6,98 1
İslahiye (Gaziantep) 20:18:18 04-11-2024 36,94583 36,56028 6,54 1,5
KILICKAYA-SIVRICE (ELAZIG) 20:17:30 04-11-2024 38,3655 39,1113 5,7 1,9
Sivrice (Elazığ) 20:17:30 04-11-2024 38,41611 39,15333 15,19 1,6
Dikili (İzmir) 20:11:40 04-11-2024 39,1375 26,90944 7,01 1,3
Pütürge (Malatya) 20:01:01 04-11-2024 38,21306 38,69222 6,8 0,8
Sungurlu (Çorum) 19:55:19 04-11-2024 40,15472 34,09472 12,75 1,9
BAHSILI-SUNGURLU (CORUM) 19:55:19 04-11-2024 40,1063 34,135 6,7 2,2
GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) 19:25:21 04-11-2024 33,146 24,8195 86,4 3,7
Akdeniz 19:25:17 04-11-2024 32,69333 25,22028 7,12 3,2
Kale (Malatya) 19:12:00 04-11-2024 38,35722 38,82556 7 1,6
Sarıoğlan (Kayseri) 19:01:24 04-11-2024 39,10361 36,02028 6,86 1,2
Doğanşehir (Malatya) 18:47:35 04-11-2024 38,16556 37,88556 7 0,9
Genç (Bingöl) 18:33:21 04-11-2024 38,6275 40,45 9,67 1,1
Doğanşehir (Malatya) 18:32:41 04-11-2024 38,04111 37,85639 5,52 1
Sivrice (Elazığ) 18:14:39 04-11-2024 38,39361 39,17306 7,35 1
Altınözü (Hatay) 17:52:33 04-11-2024 36,05389 36,215 7,32 1,7
YUNANISTAN 17:11:04 04-11-2024 40,1967 23,2278 5 3,2
DUNDAR-ORHANELI (BURSA) 16:12:59 04-11-2024 39,898 28,8303 0 1,3
Onikişubat (Kahramanmaraş) 16:05:34 04-11-2024 37,95639 36,62444 15 2
CAMLICA-(KAHRAMANMARAS) 16:05:33 04-11-2024 37,945 36,6967 17,6 2
Elbistan (Kahramanmaraş) 15:53:19 04-11-2024 38,18917 37,24556 7 1,7
TASBURUN-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 15:53:18 04-11-2024 38,1547 37,1943 5 1,4
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 15:32:24 04-11-2024 39,1303 28,1423 12,2 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 15:28:56 04-11-2024 39,10139 28,13667 7 1,1
Kardzhali, Kırcaali (Bulgaristan) - [86.82 km] Merkez (Edirne) 15:18:32 04-11-2024 41,60278 25,31972 6,87 2
Muradiye (Van) 15:16:29 04-11-2024 38,76778 43,725 7 1,5
Sincik (Adıyaman) 15:08:34 04-11-2024 38,11722 38,50722 10,2 1,6
Tut (Adıyaman) 13:55:34 04-11-2024 37,78972 37,82556 9,47 1,7
Merkez (Elazığ) 13:51:53 04-11-2024 38,73222 38,93528 7 1,4
YAVUZLAR-DARENDE (MALATYA) 13:45:04 04-11-2024 38,438 37,4343 7 1,6
Darende (Malatya) 13:45:03 04-11-2024 38,45833 37,49583 7 1,7
SAHINYURDU-GEMLIK (BURSA) 13:41:23 04-11-2024 40,475 29,2002 6,9 2,4
Gemlik (Bursa) 13:41:22 04-11-2024 40,48 29,19083 10,36 2,1
Genç (Bingöl) 13:36:01 04-11-2024 38,61639 40,34417 6,98 1,5
KAVAKLI-GENC (BINGOL) 13:36:01 04-11-2024 38,6595 40,3408 11,2 1,8
Tavşanlı (Kütahya) 13:34:03 04-11-2024 39,66639 29,45417 7,03 1,3
Pamukkale (Denizli) 13:25:14 04-11-2024 37,75028 29,09528 7 1
OVACIK-HONAZ (DENIZLI) 13:25:13 04-11-2024 37,7668 29,2052 0 1,1
Emet (Kütahya) 12:54:51 04-11-2024 39,37667 29,2875 3,83 1,1
CALCAAGIL-EMET (KUTAHYA) 12:54:50 04-11-2024 39,3735 29,2555 0 1,4
Baskil (Elazığ) 12:45:27 04-11-2024 38,52056 38,70639 7,33 1
Eğirdir (Isparta) 12:37:50 04-11-2024 37,88528 30,81833 10,66 1,2
BUYUKGOKCELI-(ISPARTA) 12:37:50 04-11-2024 37,8802 30,7617 4,4 1,3
Bigadiç (Balıkesir) 12:29:28 04-11-2024 39,5 28,15083 6,93 1,1
Yeşilyurt (Malatya) 12:22:29 04-11-2024 38,22278 38,09222 7 1,1
Torul (Gümüşhane) 12:18:06 04-11-2024 40,37556 39,27167 6,88 1,3
Merkez (Kırşehir) 12:17:31 04-11-2024 39,18361 34,13639 7 0,9
Akçadağ (Malatya) 12:16:23 04-11-2024 38,30889 38,05694 7 1,1
Ereğli (Konya) 12:13:51 04-11-2024 37,61028 33,88222 1,8 1,4
Ege Denizi - [10.27 km] Foça (İzmir) 11:52:16 04-11-2024 38,76583 26,69222 7 1,4
IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI) 11:52:16 04-11-2024 38,7562 26,6653 2,5 1,6
Çamardı (Niğde) 11:49:39 04-11-2024 37,69083 35,08389 7 1,7
BUYUKSOFULU-ALADAG (ADANA) 11:49:37 04-11-2024 37,623 35,1457 1,7 1,6
İmranlı Barajı - [01.78 km] İmranlı (Sivas) 11:29:49 04-11-2024 39,88333 38,17333 7 0,9
Sındırgı (Balıkesir) 11:17:31 04-11-2024 39,33278 28,17722 6,96 1,5
Mustafakemalpaşa (Bursa) 10:46:52 04-11-2024 40,04333 28,69417 7,02 1,7
Yeşilyurt (Malatya) 10:23:21 04-11-2024 38,19528 38,03833 7 1,4
Türkoğlu (Kahramanmaraş) 10:17:11 04-11-2024 37,41333 36,82333 6,77 0,8
Bala (Ankara) 09:39:50 04-11-2024 39,45167 33,06389 7 0,8
YUNANISTAN 09:33:21 04-11-2024 40,185 23,385 5 2,3
Ege Denizi, Midilli Adası (Lesvos) - [13.81 km] Ayvacık (Çanakkale) 09:32:13 04-11-2024 39,37722 26,25306 10,25 1,9
MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) 09:32:13 04-11-2024 39,3608 26,2125 14,8 2,1
İbradı (Antalya) 09:26:00 04-11-2024 37,15361 31,57694 7,05 1,5
YUNANISTAN 09:21:53 04-11-2024 40,1337 23,206 6,5 2,9
KABAAGAC-SARAYKOY (DENIZLI) 08:55:14 04-11-2024 37,928 28,7988 5,4 2,1
Buharkent (Aydın) 08:55:13 04-11-2024 37,94306 28,82389 7 2,2
KABAAGAC-SARAYKOY (DENIZLI) 08:54:32 04-11-2024 37,938 28,7997 2,4 2,2
Buharkent (Aydın) 08:54:31 04-11-2024 37,93861 28,82667 7 2,1
Akhisar (Manisa) 08:54:04 04-11-2024 38,98444 28,05806 7 1,5
Akhisar (Manisa) 08:47:10 04-11-2024 38,99278 28,05889 7 1,2
KOMURCU-AKHISAR (MANISA) 08:47:10 04-11-2024 39,0083 28,0885 3,5 1,2
Akhisar (Manisa) 08:43:39 04-11-2024 39,00944 28,01083 17,3 1,8
PEKMEZCI-AKHISAR (MANISA) 08:43:37 04-11-2024 38,9928 28,0357 11,8 1,6
Akhisar (Manisa) 08:41:00 04-11-2024 38,98806 28,07028 7 2,2
HACIIBRAHIMLER-AKHISAR (MANISA) 08:41:00 04-11-2024 38,9733 28,0313 13,4 2,4
Akhisar (Manisa) 08:40:11 04-11-2024 38,98611 28,04694 7 2
HACIIBRAHIMLER-AKHISAR (MANISA) 08:40:11 04-11-2024 38,9852 28,0365 10,8 2,3
YUNANISTAN 08:18:42 04-11-2024 40,1662 23,2495 11,7 2,7
PEKMEZCI-AKHISAR (MANISA) 08:16:35 04-11-2024 39,0083 28,0407 14,5 2,4
Çüngüş (Diyarbakır) 07:49:57 04-11-2024 38,26 39,18694 7 1
Göksun (Kahramanmaraş) 07:29:58 04-11-2024 38,05083 36,60667 7 1,7
KURUCAOVA-(KAHRAMANMARAS) 07:29:56 04-11-2024 37,9688 36,6073 9 1,6
YUNANISTAN 07:09:17 04-11-2024 40,1963 23,4058 2,1 2,2
Kale (Malatya) 07:07:32 04-11-2024 38,3475 38,78361 6,92 1,4
KOZLUK-KALE (MALATYA) 07:07:31 04-11-2024 38,361 38,8002 15,1 1,6
YUNANISTAN 07:06:45 04-11-2024 40,3402 24,1252 7 2,4
YUNANISTAN 06:31:49 04-11-2024 40,3348 24,1563 2,6 2,1
Yavuzeli (Gaziantep) 06:23:42 04-11-2024 37,32389 37,53833 7 1,7
SARIBUGDAY-YAVUZELI (GAZIANTEP) 06:23:41 04-11-2024 37,2968 37,5088 6,3 1,7
Elbistan (Kahramanmaraş) 06:11:26 04-11-2024 38,32333 37,42222 7 1,2
INCECIK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 06:11:26 04-11-2024 38,3173 37,3483 6,3 1,1
ANTALYA KORFEZI (AKDENIZ) 06:07:38 04-11-2024 36,523 30,8487 5 1,8
Akdeniz - [51.23 km] Kumluca (Antalya) 06:07:36 04-11-2024 36,2275 30,98806 7 1,8
Akçadağ (Malatya) 05:53:32 04-11-2024 38,46917 38,05056 7 1,6
GOLPINAR-AKCADAG (MALATYA) 05:53:30 04-11-2024 38,3085 38,0213 7,5 1,6
Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) 05:38:07 04-11-2024 37,49583 37,01389 6,37 0,9
Elbistan (Kahramanmaraş) 05:13:31 04-11-2024 38,33194 37,25111 7 1,5
BUYUKYAPALAK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 05:13:30 04-11-2024 38,3408 37,275 5 1,3
CATAKLI-CEYHAN (ADANA) 05:04:41 04-11-2024 37,1392 36,0275 1,5 1,6
Hassa (Hatay) 05:02:16 04-11-2024 36,75083 36,375 7 1,4
YESILKOY-DORTYOL (HATAY) 05:02:15 04-11-2024 36,8203 36,1528 2,3 1,3
Sandıklı (Afyonkarahisar) 04:43:56 04-11-2024 38,40056 30,40917 10,93 1,1
BASOREN-SUHUT (AFYONKARAHISAR) 04:43:55 04-11-2024 38,4278 30,4393 15,6 1,2
Kozan (Adana) 04:27:50 04-11-2024 37,64083 35,90833 6,99 1,4
HAMAM-KOZAN (ADANA) 04:27:49 04-11-2024 37,3115 35,8213 13,4 1,1
Merkez (Bayburt) 04:16:32 04-11-2024 40,06833 40,11722 6,99 1,9
SARIHAN-(BAYBURT) 04:16:31 04-11-2024 40,0597 40,1163 5 2,1
CELEP-KULU (KONYA) 04:15:37 04-11-2024 38,9945 32,9812 5,6 1,7
Kulu (Konya) 04:15:36 04-11-2024 38,98917 32,98972 6,97 1,5
Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) 04:12:31 04-11-2024 37,48778 37,21194 8,92 3,6
YARBASI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) 04:12:31 04-11-2024 37,4893 37,2288 4,7 3,5
YUNANISTAN 03:52:47 04-11-2024 40,231 24,1267 10,9 1,9
SALKIMLI-KALE (MALATYA) 03:50:22 04-11-2024 38,3775 38,741 8,2 1,6
Kale (Malatya) 03:50:21 04-11-2024 38,35389 38,74056 12,4 1,6
KIRECKOY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 03:39:44 04-11-2024 37,9707 36,5365 8,6 1,2
Göksun (Kahramanmaraş) 03:39:43 04-11-2024 37,98722 36,50333 7,05 1,2
Elbistan (Kahramanmaraş) 03:33:41 04-11-2024 38,09472 37,60111 10,15 1,1
GOVDELI-DOGANSEHIR (MALATYA) 03:33:40 04-11-2024 38,0468 37,5798 15,5 1,3
YUNANISTAN 03:23:00 04-11-2024 40,1578 23,3327 9,2 3
Beypazarı (Ankara) 03:15:10 04-11-2024 40,22583 31,7075 6,98 2,1
SEKLI-BEYPAZARI (ANKARA) 03:15:09 04-11-2024 40,1843 31,7065 3 2,2
Talafar, Ninova (Irak) - [59.84 km] Silopi (Şırnak) 03:06:39 04-11-2024 36,61028 42,61417 6,48 1,4
Kale (Malatya) 02:40:18 04-11-2024 38,35333 38,90861 7,23 1
YUNANISTAN 02:32:24 04-11-2024 40,144 23,2138 8,5 2,5
Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [08.94 km] Kuşadası (Aydın) 02:25:48 04-11-2024 37,80722 27,15028 7 1,4
KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) 02:25:48 04-11-2024 37,7908 27,1827 12,4 1,5
YUNANISTAN 02:15:41 04-11-2024 40,0798 23,2285 7,8 3,4
CUBUKHARMANI-YAHYALI (KAYSERI) 02:06:11 04-11-2024 37,7292 35,4442 5,3 1,4
Yahyalı (Kayseri) 02:06:10 04-11-2024 37,81 35,40361 6,99 1,6
DEGIRMENDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 02:01:27 04-11-2024 37,9258 36,5012 5 1,1
Göksun (Kahramanmaraş) 02:01:25 04-11-2024 37,98083 36,52417 7,01 1,4
Gevaş (Van) 01:59:15 04-11-2024 38,4225 42,88667 7 1,9
ALTINSAC-GEVAS (VAN) 01:59:15 04-11-2024 38,4003 42,8742 4,2 1,8
Kale (Malatya) 01:52:35 04-11-2024 38,36139 38,73833 12,64 2
SALKIMLI-KALE (MALATYA) 01:52:35 04-11-2024 38,3935 38,7478 6,3 2
EMIRLI-AFSIN (KAHRAMANMARAS) 01:49:43 04-11-2024 38,2583 36,893 17,6 1,1
GUPLUCE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 01:45:36 04-11-2024 38,114 37,1435 9,1 1,2
GUPLUCE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 01:33:46 04-11-2024 38,118 37,1663 2,4 1,7
Ekinözü (Kahramanmaraş) 01:33:45 04-11-2024 38,09056 37,09833 12,46 1,8
ORTAOREN-EKINOZU (KAHRAMANMARAS) 01:26:53 04-11-2024 38,1055 37,1062 7,4 1,1
YUNANISTAN 01:25:53 04-11-2024 40,1587 23,0797 3,5 2,8
Aladağ (Adana) 01:20:32 04-11-2024 37,71 35,46667 7 1,2
AYDIN-KOZAN (ADANA) 01:20:31 04-11-2024 37,387 35,5612 30,6 1,1
Sinanpaşa (Afyonkarahisar) 00:54:25 04-11-2024 38,775 30,40861 7,08 1,1
Yeşilyurt (Malatya) 00:40:31 04-11-2024 38,24556 38,14472 7 1
Kulu (Konya) 00:27:06 04-11-2024 39,075 32,69139 6,93 1
Pütürge (Malatya) 00:12:40 04-11-2024 38,26083 38,62444 11,6 1,4
Yeşilyurt (Malatya) 00:11:12 04-11-2024 38,26667 38,21694 11,48 1,7
IKIZCE-YESILYURT (MALATYA) 00:11:12 04-11-2024 38,3112 38,21 7 1,8
Gediz (Kütahya) 00:06:43 04-11-2024 39,07 29,42222 6,68 1,2
Keban Barajı - [01.05 km] Palu (Elazığ) 23:40:25 03-11-2024 38,6175 39,77583 7 1,1
Kale (Malatya) 23:37:42 03-11-2024 38,36889 38,7525 7,04 1
Elbistan (Kahramanmaraş) 23:34:30 03-11-2024 38,35194 37,535 7 1,6
YUKARIULUPINAR-DARENDE (MALATYA) 23:34:29 03-11-2024 38,3955 37,5702 3,8 1,5
Yeşilyurt (Malatya) 23:31:56 03-11-2024 38,15472 38,19306 7 0,9
KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
KUYUMCULAR-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) 22:33:27 04-11-2024 37,4102 36,9428 6,4 2,6
Türkoğlu (Kahramanmaraş) 22:33:27 04-11-2024 37,40528 36,95472 11,41 2,9
Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [06.26 km] Menderes (İzmir) 22:24:21 04-11-2024 37,96194 27,10667 7,23 1,9
KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) 22:24:20 04-11-2024 37,9048 27,08 5,9 1,9
Akdeniz - [36.25 km] Demre (Antalya) 22:23:08 04-11-2024 35,92278 30,10861 12,9 1,4
EGE DENIZI 22:01:37 04-11-2024 38,7635 26,5793 13 2,7
Ege Denizi - [15.04 km] Karaburun (İzmir) 22:01:37 04-11-2024 38,77028 26,58111 6,98 2,5
ARMUTALAN-MARMARIS (MUGLA) 21:13:39 04-11-2024 36,8452 28,2297 52,8 2,4
Marmaris (Muğla) 21:13:39 04-11-2024 36,81722 28,21778 57,93 2,2
Kale (Malatya) 20:57:29 04-11-2024 38,3525 38,77111 10,09 1,3
Mecitözü (Çorum) 20:55:24 04-11-2024 40,52278 35,27361 14,35 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 20:47:36 04-11-2024 39,12639 28,12417 5,47 1,5
Merkez (Yozgat) 20:47:07 04-11-2024 39,82167 34,71528 6,01 1
Battalgazi (Malatya) 20:39:31 04-11-2024 38,22667 38,47889 6,98 1
İslahiye (Gaziantep) 20:18:18 04-11-2024 36,94583 36,56028 6,54 1,5
KILICKAYA-SIVRICE (ELAZIG) 20:17:30 04-11-2024 38,3655 39,1113 5,7 1,9
Sivrice (Elazığ) 20:17:30 04-11-2024 38,41611 39,15333 15,19 1,6
Dikili (İzmir) 20:11:40 04-11-2024 39,1375 26,90944 7,01 1,3
Pütürge (Malatya) 20:01:01 04-11-2024 38,21306 38,69222 6,8 0,8
Sungurlu (Çorum) 19:55:19 04-11-2024 40,15472 34,09472 12,75 1,9
BAHSILI-SUNGURLU (CORUM) 19:55:19 04-11-2024 40,1063 34,135 6,7 2,2
GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) 19:25:21 04-11-2024 33,146 24,8195 86,4 3,7
Akdeniz 19:25:17 04-11-2024 32,69333 25,22028 7,12 3,2
Kale (Malatya) 19:12:00 04-11-2024 38,35722 38,82556 7 1,6
Sarıoğlan (Kayseri) 19:01:24 04-11-2024 39,10361 36,02028 6,86 1,2
Doğanşehir (Malatya) 18:47:35 04-11-2024 38,16556 37,88556 7 0,9
Genç (Bingöl) 18:33:21 04-11-2024 38,6275 40,45 9,67 1,1
Doğanşehir (Malatya) 18:32:41 04-11-2024 38,04111 37,85639 5,52 1
Sivrice (Elazığ) 18:14:39 04-11-2024 38,39361 39,17306 7,35 1
Altınözü (Hatay) 17:52:33 04-11-2024 36,05389 36,215 7,32 1,7
YUNANISTAN 17:11:04 04-11-2024 40,1967 23,2278 5 3,2
DUNDAR-ORHANELI (BURSA) 16:12:59 04-11-2024 39,898 28,8303 0 1,3
Onikişubat (Kahramanmaraş) 16:05:34 04-11-2024 37,95639 36,62444 15 2
CAMLICA-(KAHRAMANMARAS) 16:05:33 04-11-2024 37,945 36,6967 17,6 2
Elbistan (Kahramanmaraş) 15:53:19 04-11-2024 38,18917 37,24556 7 1,7
TASBURUN-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 15:53:18 04-11-2024 38,1547 37,1943 5 1,4
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 15:32:24 04-11-2024 39,1303 28,1423 12,2 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 15:28:56 04-11-2024 39,10139 28,13667 7 1,1
Kardzhali, Kırcaali (Bulgaristan) - [86.82 km] Merkez (Edirne) 15:18:32 04-11-2024 41,60278 25,31972 6,87 2
Muradiye (Van) 15:16:29 04-11-2024 38,76778 43,725 7 1,5
Sincik (Adıyaman) 15:08:34 04-11-2024 38,11722 38,50722 10,2 1,6
Tut (Adıyaman) 13:55:34 04-11-2024 37,78972 37,82556 9,47 1,7
Merkez (Elazığ) 13:51:53 04-11-2024 38,73222 38,93528 7 1,4
YAVUZLAR-DARENDE (MALATYA) 13:45:04 04-11-2024 38,438 37,4343 7 1,6
Darende (Malatya) 13:45:03 04-11-2024 38,45833 37,49583 7 1,7
SAHINYURDU-GEMLIK (BURSA) 13:41:23 04-11-2024 40,475 29,2002 6,9 2,4
Gemlik (Bursa) 13:41:22 04-11-2024 40,48 29,19083 10,36 2,1
Genç (Bingöl) 13:36:01 04-11-2024 38,61639 40,34417 6,98 1,5
KAVAKLI-GENC (BINGOL) 13:36:01 04-11-2024 38,6595 40,3408 11,2 1,8
Tavşanlı (Kütahya) 13:34:03 04-11-2024 39,66639 29,45417 7,03 1,3
Pamukkale (Denizli) 13:25:14 04-11-2024 37,75028 29,09528 7 1
OVACIK-HONAZ (DENIZLI) 13:25:13 04-11-2024 37,7668 29,2052 0 1,1
Emet (Kütahya) 12:54:51 04-11-2024 39,37667 29,2875 3,83 1,1
CALCAAGIL-EMET (KUTAHYA) 12:54:50 04-11-2024 39,3735 29,2555 0 1,4
Baskil (Elazığ) 12:45:27 04-11-2024 38,52056 38,70639 7,33 1
Eğirdir (Isparta) 12:37:50 04-11-2024 37,88528 30,81833 10,66 1,2
BUYUKGOKCELI-(ISPARTA) 12:37:50 04-11-2024 37,8802 30,7617 4,4 1,3
Bigadiç (Balıkesir) 12:29:28 04-11-2024 39,5 28,15083 6,93 1,1
Yeşilyurt (Malatya) 12:22:29 04-11-2024 38,22278 38,09222 7 1,1
Torul (Gümüşhane) 12:18:06 04-11-2024 40,37556 39,27167 6,88 1,3
Merkez (Kırşehir) 12:17:31 04-11-2024 39,18361 34,13639 7 0,9
Akçadağ (Malatya) 12:16:23 04-11-2024 38,30889 38,05694 7 1,1
Ereğli (Konya) 12:13:51 04-11-2024 37,61028 33,88222 1,8 1,4
Ege Denizi - [10.27 km] Foça (İzmir) 11:52:16 04-11-2024 38,76583 26,69222 7 1,4
IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI) 11:52:16 04-11-2024 38,7562 26,6653 2,5 1,6
Çamardı (Niğde) 11:49:39 04-11-2024 37,69083 35,08389 7 1,7
BUYUKSOFULU-ALADAG (ADANA) 11:49:37 04-11-2024 37,623 35,1457 1,7 1,6
İmranlı Barajı - [01.78 km] İmranlı (Sivas) 11:29:49 04-11-2024 39,88333 38,17333 7 0,9
Sındırgı (Balıkesir) 11:17:31 04-11-2024 39,33278 28,17722 6,96 1,5
Mustafakemalpaşa (Bursa) 10:46:52 04-11-2024 40,04333 28,69417 7,02 1,7
Yeşilyurt (Malatya) 10:23:21 04-11-2024 38,19528 38,03833 7 1,4
Türkoğlu (Kahramanmaraş) 10:17:11 04-11-2024 37,41333 36,82333 6,77 0,8
Bala (Ankara) 09:39:50 04-11-2024 39,45167 33,06389 7 0,8
YUNANISTAN 09:33:21 04-11-2024 40,185 23,385 5 2,3
Ege Denizi, Midilli Adası (Lesvos) - [13.81 km] Ayvacık (Çanakkale) 09:32:13 04-11-2024 39,37722 26,25306 10,25 1,9
MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) 09:32:13 04-11-2024 39,3608 26,2125 14,8 2,1
İbradı (Antalya) 09:26:00 04-11-2024 37,15361 31,57694 7,05 1,5
YUNANISTAN 09:21:53 04-11-2024 40,1337 23,206 6,5 2,9
KABAAGAC-SARAYKOY (DENIZLI) 08:55:14 04-11-2024 37,928 28,7988 5,4 2,1
Buharkent (Aydın) 08:55:13 04-11-2024 37,94306 28,82389 7 2,2
KABAAGAC-SARAYKOY (DENIZLI) 08:54:32 04-11-2024 37,938 28,7997 2,4 2,2
Buharkent (Aydın) 08:54:31 04-11-2024 37,93861 28,82667 7 2,1
Akhisar (Manisa) 08:54:04 04-11-2024 38,98444 28,05806 7 1,5
Akhisar (Manisa) 08:47:10 04-11-2024 38,99278 28,05889 7 1,2
KOMURCU-AKHISAR (MANISA) 08:47:10 04-11-2024 39,0083 28,0885 3,5 1,2
Akhisar (Manisa) 08:43:39 04-11-2024 39,00944 28,01083 17,3 1,8
PEKMEZCI-AKHISAR (MANISA) 08:43:37 04-11-2024 38,9928 28,0357 11,8 1,6
Akhisar (Manisa) 08:41:00 04-11-2024 38,98806 28,07028 7 2,2
HACIIBRAHIMLER-AKHISAR (MANISA) 08:41:00 04-11-2024 38,9733 28,0313 13,4 2,4
Akhisar (Manisa) 08:40:11 04-11-2024 38,98611 28,04694 7 2
HACIIBRAHIMLER-AKHISAR (MANISA) 08:40:11 04-11-2024 38,9852 28,0365 10,8 2,3
YUNANISTAN 08:18:42 04-11-2024 40,1662 23,2495 11,7 2,7
PEKMEZCI-AKHISAR (MANISA) 08:16:35 04-11-2024 39,0083 28,0407 14,5 2,4
Çüngüş (Diyarbakır) 07:49:57 04-11-2024 38,26 39,18694 7 1
Göksun (Kahramanmaraş) 07:29:58 04-11-2024 38,05083 36,60667 7 1,7
KURUCAOVA-(KAHRAMANMARAS) 07:29:56 04-11-2024 37,9688 36,6073 9 1,6
YUNANISTAN 07:09:17 04-11-2024 40,1963 23,4058 2,1 2,2
Kale (Malatya) 07:07:32 04-11-2024 38,3475 38,78361 6,92 1,4
KOZLUK-KALE (MALATYA) 07:07:31 04-11-2024 38,361 38,8002 15,1 1,6
YUNANISTAN 07:06:45 04-11-2024 40,3402 24,1252 7 2,4
YUNANISTAN 06:31:49 04-11-2024 40,3348 24,1563 2,6 2,1
Yavuzeli (Gaziantep) 06:23:42 04-11-2024 37,32389 37,53833 7 1,7
SARIBUGDAY-YAVUZELI (GAZIANTEP) 06:23:41 04-11-2024 37,2968 37,5088 6,3 1,7
Elbistan (Kahramanmaraş) 06:11:26 04-11-2024 38,32333 37,42222 7 1,2
INCECIK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 06:11:26 04-11-2024 38,3173 37,3483 6,3 1,1
ANTALYA KORFEZI (AKDENIZ) 06:07:38 04-11-2024 36,523 30,8487 5 1,8
Akdeniz - [51.23 km] Kumluca (Antalya) 06:07:36 04-11-2024 36,2275 30,98806 7 1,8
Akçadağ (Malatya) 05:53:32 04-11-2024 38,46917 38,05056 7 1,6
GOLPINAR-AKCADAG (MALATYA) 05:53:30 04-11-2024 38,3085 38,0213 7,5 1,6
Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) 05:38:07 04-11-2024 37,49583 37,01389 6,37 0,9
Elbistan (Kahramanmaraş) 05:13:31 04-11-2024 38,33194 37,25111 7 1,5
BUYUKYAPALAK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 05:13:30 04-11-2024 38,3408 37,275 5 1,3
CATAKLI-CEYHAN (ADANA) 05:04:41 04-11-2024 37,1392 36,0275 1,5 1,6
Hassa (Hatay) 05:02:16 04-11-2024 36,75083 36,375 7 1,4
YESILKOY-DORTYOL (HATAY) 05:02:15 04-11-2024 36,8203 36,1528 2,3 1,3
Sandıklı (Afyonkarahisar) 04:43:56 04-11-2024 38,40056 30,40917 10,93 1,1
BASOREN-SUHUT (AFYONKARAHISAR) 04:43:55 04-11-2024 38,4278 30,4393 15,6 1,2
Kozan (Adana) 04:27:50 04-11-2024 37,64083 35,90833 6,99 1,4
HAMAM-KOZAN (ADANA) 04:27:49 04-11-2024 37,3115 35,8213 13,4 1,1
Merkez (Bayburt) 04:16:32 04-11-2024 40,06833 40,11722 6,99 1,9
SARIHAN-(BAYBURT) 04:16:31 04-11-2024 40,0597 40,1163 5 2,1
CELEP-KULU (KONYA) 04:15:37 04-11-2024 38,9945 32,9812 5,6 1,7
Kulu (Konya) 04:15:36 04-11-2024 38,98917 32,98972 6,97 1,5
Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) 04:12:31 04-11-2024 37,48778 37,21194 8,92 3,6
YARBASI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) 04:12:31 04-11-2024 37,4893 37,2288 4,7 3,5
YUNANISTAN 03:52:47 04-11-2024 40,231 24,1267 10,9 1,9
SALKIMLI-KALE (MALATYA) 03:50:22 04-11-2024 38,3775 38,741 8,2 1,6
Kale (Malatya) 03:50:21 04-11-2024 38,35389 38,74056 12,4 1,6
KIRECKOY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 03:39:44 04-11-2024 37,9707 36,5365 8,6 1,2
Göksun (Kahramanmaraş) 03:39:43 04-11-2024 37,98722 36,50333 7,05 1,2
Elbistan (Kahramanmaraş) 03:33:41 04-11-2024 38,09472 37,60111 10,15 1,1
GOVDELI-DOGANSEHIR (MALATYA) 03:33:40 04-11-2024 38,0468 37,5798 15,5 1,3
YUNANISTAN 03:23:00 04-11-2024 40,1578 23,3327 9,2 3
Beypazarı (Ankara) 03:15:10 04-11-2024 40,22583 31,7075 6,98 2,1
SEKLI-BEYPAZARI (ANKARA) 03:15:09 04-11-2024 40,1843 31,7065 3 2,2
Talafar, Ninova (Irak) - [59.84 km] Silopi (Şırnak) 03:06:39 04-11-2024 36,61028 42,61417 6,48 1,4
Kale (Malatya) 02:40:18 04-11-2024 38,35333 38,90861 7,23 1
YUNANISTAN 02:32:24 04-11-2024 40,144 23,2138 8,5 2,5
Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [08.94 km] Kuşadası (Aydın) 02:25:48 04-11-2024 37,80722 27,15028 7 1,4
KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) 02:25:48 04-11-2024 37,7908 27,1827 12,4 1,5
YUNANISTAN 02:15:41 04-11-2024 40,0798 23,2285 7,8 3,4
CUBUKHARMANI-YAHYALI (KAYSERI) 02:06:11 04-11-2024 37,7292 35,4442 5,3 1,4
Yahyalı (Kayseri) 02:06:10 04-11-2024 37,81 35,40361 6,99 1,6
DEGIRMENDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 02:01:27 04-11-2024 37,9258 36,5012 5 1,1
Göksun (Kahramanmaraş) 02:01:25 04-11-2024 37,98083 36,52417 7,01 1,4
Gevaş (Van) 01:59:15 04-11-2024 38,4225 42,88667 7 1,9
ALTINSAC-GEVAS (VAN) 01:59:15 04-11-2024 38,4003 42,8742 4,2 1,8
Kale (Malatya) 01:52:35 04-11-2024 38,36139 38,73833 12,64 2
SALKIMLI-KALE (MALATYA) 01:52:35 04-11-2024 38,3935 38,7478 6,3 2
EMIRLI-AFSIN (KAHRAMANMARAS) 01:49:43 04-11-2024 38,2583 36,893 17,6 1,1
GUPLUCE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 01:45:36 04-11-2024 38,114 37,1435 9,1 1,2
GUPLUCE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 01:33:46 04-11-2024 38,118 37,1663 2,4 1,7
Ekinözü (Kahramanmaraş) 01:33:45 04-11-2024 38,09056 37,09833 12,46 1,8
ORTAOREN-EKINOZU (KAHRAMANMARAS) 01:26:53 04-11-2024 38,1055 37,1062 7,4 1,1
YUNANISTAN 01:25:53 04-11-2024 40,1587 23,0797 3,5 2,8
Aladağ (Adana) 01:20:32 04-11-2024 37,71 35,46667 7 1,2
AYDIN-KOZAN (ADANA) 01:20:31 04-11-2024 37,387 35,5612 30,6 1,1
Sinanpaşa (Afyonkarahisar) 00:54:25 04-11-2024 38,775 30,40861 7,08 1,1
Yeşilyurt (Malatya) 00:40:31 04-11-2024 38,24556 38,14472 7 1
Kulu (Konya) 00:27:06 04-11-2024 39,075 32,69139 6,93 1
Pütürge (Malatya) 00:12:40 04-11-2024 38,26083 38,62444 11,6 1,4
Yeşilyurt (Malatya) 00:11:12 04-11-2024 38,26667 38,21694 11,48 1,7
IKIZCE-YESILYURT (MALATYA) 00:11:12 04-11-2024 38,3112 38,21 7 1,8
Gediz (Kütahya) 00:06:43 04-11-2024 39,07 29,42222 6,68 1,2
Keban Barajı - [01.05 km] Palu (Elazığ) 23:40:25 03-11-2024 38,6175 39,77583 7 1,1
Kale (Malatya) 23:37:42 03-11-2024 38,36889 38,7525 7,04 1
Elbistan (Kahramanmaraş) 23:34:30 03-11-2024 38,35194 37,535 7 1,6
YUKARIULUPINAR-DARENDE (MALATYA) 23:34:29 03-11-2024 38,3955 37,5702 3,8 1,5
Yeşilyurt (Malatya) 23:31:56 03-11-2024 38,15472 38,19306 7 0,9

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