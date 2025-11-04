Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 04 Kasım 2025

Son depremler...Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler.. 04 Kasım 2025 deprem son dakika haberleri haberin detayında...Artçı deprem mi oldu? Son deprem büyüklüğü ne kadar? Yakınımdaki depremler nelerdir? Anlık deprem mi oldu? Son dakika canlı deprem Türkiye haritası..Kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü ve AFAD deprem haberleri..İstanbul'da deprem mi oldu? Ankara'da deprem mi oldu? İzmir'de deprem mi oldu? Hangi illerde deprem oldu ve hissedildi? Bugün deprem mi oldu? Deprem ne zaman ve kaç şiddetinde oldu? En son hangi bölgede deprem oldu? Deprem haberleriyle ilgili en çok merak edilenlerin cevabı haberde..

Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 04 Kasım 2025
son dakika deprem mi oldu?

04 Kasım 2025 ve Kandilli son dakika listesi..

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:52:42 03-11-2025 39,1855 28,1778 8,4 1,9
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:48:54 03-11-2025 39,1598 28,246 15 1,9
KUCUKDAGDERE-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:44:07 03-11-2025 39,1763 28,3375 7,4 1,3
KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:35:54 03-11-2025 39,1332 28,2157 12 2
ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:29:23 03-11-2025 39,1728 28,2873 8,7 1,3
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:23:35 03-11-2025 39,2118 28,168 10,6 4,3
Sındırgı (Balıkesir) 23:23:35 03-11-2025 39,22722 28,17306 4,91 4,3
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:20:31 03-11-2025 39,1795 28,175 13,2 1,7
BUYUKDAGDERE-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:07:49 03-11-2025 39,1892 28,3153 14,7 2,5
YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:05:44 03-11-2025 39,1422 28,2793 12,9 2,6
YALOVA 23:01:12 03-11-2025 40,6633 29,233 8,9 2
Sındırgı (Balıkesir) 22:56:03 03-11-2025 39,20694 28,27611 6,99 2,2
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:56:02 03-11-2025 39,1945 28,248 9,5 2,8
Sındırgı (Balıkesir) 22:41:04 03-11-2025 39,20111 28,30833 7 2,7
BUYUKDAGDERE-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:41:03 03-11-2025 39,1863 28,2948 15,2 3,1
Sındırgı (Balıkesir) 22:33:23 03-11-2025 39,18167 28,29833 6,99 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 22:32:34 03-11-2025 39,16139 28,16361 6,99 1,5
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:32:33 03-11-2025 39,1852 28,2118 12,1 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 22:29:47 03-11-2025 39,16556 28,2775 7,03 1,4
BUYUKDAGDERE-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:21:51 03-11-2025 39,1912 28,2947 14,2 3
Sındırgı (Balıkesir) 22:20:56 03-11-2025 39,19167 28,22667 6,99 1,5
Arguvan (Malatya) 22:17:10 03-11-2025 38,89167 38,16111 7,07 2,4
KOZDERE-HEKIMHAN (MALATYA) 22:17:09 03-11-2025 38,888 38,0915 3,2 2,5
Sındırgı (Balıkesir) 22:13:01 03-11-2025 39,15444 28,30472 6,95 0,9
Sındırgı (Balıkesir) 22:10:55 03-11-2025 39,22278 28,25861 7,64 1,2
Göksun (Kahramanmaraş) 22:09:47 03-11-2025 38,18583 36,38806 7,03 1,6
GOYNUK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 22:09:46 03-11-2025 38,1727 36,426 20,3 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 22:09:02 03-11-2025 39,19083 28,27556 6,96 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 22:05:17 03-11-2025 39,17139 28,31722 7,06 1,4
KOZAGAC-BEYPAZARI (ANKARA) 22:03:50 03-11-2025 40,2292 31,7533 10,3 2,5
Beypazarı (Ankara) 22:03:50 03-11-2025 40,19444 31,73583 7,01 2,2
Sındırgı (Balıkesir) 22:01:56 03-11-2025 39,14306 28,32472 6,09 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 22:00:46 03-11-2025 39,18833 28,31778 7,01 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 21:56:46 03-11-2025 39,19 28,32861 6,99 1,8
KUCUKDAGDERE-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:56:45 03-11-2025 39,1768 28,3465 9,1 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 21:51:51 03-11-2025 39,19667 28,27722 6,97 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 21:48:05 03-11-2025 39,18306 28,27361 7,02 0,8
MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:46:10 03-11-2025 39,2125 28,1458 7,9 2
Sındırgı (Balıkesir) 21:46:10 03-11-2025 39,21139 28,13806 6,84 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 21:37:07 03-11-2025 39,20222 28,29667 7,03 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 21:34:23 03-11-2025 39,23139 28,19083 7 1,2
CAYGOREN-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:34:22 03-11-2025 39,2515 28,1947 6,6 1,6
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:26:40 03-11-2025 39,2113 28,1478 10 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 21:26:40 03-11-2025 39,21694 28,13361 7,07 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 21:19:01 03-11-2025 39,17167 28,27083 6,97 1,4
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:19:01 03-11-2025 39,1557 28,2418 8,6 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 21:13:28 03-11-2025 39,15444 28,27139 6,98 1,2
KUCUKDAGDERE-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:13:26 03-11-2025 39,1683 28,3042 12,4 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 21:11:40 03-11-2025 39,15389 28,32 6,86 1,2
KUCUKDAGDERE-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:11:40 03-11-2025 39,1773 28,3488 4,2 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 21:07:12 03-11-2025 39,19306 28,32472 6,99 1,9
KUCUKDAGDERE-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:07:11 03-11-2025 39,1815 28,3347 13,7 2,3
KUCUKDAGDERE-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:06:14 03-11-2025 39,1707 28,3398 12,1 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 21:05:01 03-11-2025 39,17139 28,25611 6,86 1,4
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:05:01 03-11-2025 39,1415 28,1105 9,8 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 20:59:36 03-11-2025 39,19167 28,34167 12,14 1,3
KUCUKDAGDERE-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:59:36 03-11-2025 39,1707 28,3255 7,6 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 20:58:53 03-11-2025 39,16833 28,28167 8,22 1
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:58:52 03-11-2025 39,1512 28,105 18,8 1,5
Yahyalı (Kayseri) 20:55:23 03-11-2025 37,78694 35,36056 7,02 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 20:54:37 03-11-2025 39,18694 28,13583 6,94 1
Sındırgı (Balıkesir) 20:53:15 03-11-2025 39,16917 28,2875 6,74 1,7
ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:53:14 03-11-2025 39,1653 28,2925 10,7 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 20:52:21 03-11-2025 39,19889 28,1675 9,56 1,6
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:52:21 03-11-2025 39,182 28,1712 9,6 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 20:51:54 03-11-2025 39,19361 28,22306 6,37 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 20:41:19 03-11-2025 39,20389 28,31028 7,45 1,4
BUYUKDAGDERE-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:41:19 03-11-2025 39,1827 28,3167 12,6 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 20:40:58 03-11-2025 39,19139 28,33722 10,33 1,4
YAYLABAYIR-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:40:58 03-11-2025 39,143 28,381 14 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 20:40:11 03-11-2025 39,19389 28,31861 5,61 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 20:38:53 03-11-2025 39,20528 28,30306 11,97 1,3
KUCUKDAGDERE-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:38:53 03-11-2025 39,1745 28,3225 8,2 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 20:37:57 03-11-2025 39,17778 28,28889 11,33 1,3
ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:37:57 03-11-2025 39,1628 28,2733 16,3 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 20:22:39 03-11-2025 39,20361 28,3225 9,77 1,1
ASLANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:22:39 03-11-2025 39,1983 28,3 9,4 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 20:22:00 03-11-2025 39,19167 28,16889 7 1,1
YUNANISTAN 20:21:14 03-11-2025 40,324 23,9398 9,1 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 20:20:09 03-11-2025 39,13056 28,25194 7 1,5
YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:20:09 03-11-2025 39,135 28,2767 5 1,6
Patnos (Ağrı) 20:19:12 03-11-2025 39,14444 42,97028 7 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 20:18:33 03-11-2025 39,11083 28,26889 7 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 20:15:51 03-11-2025 39,21167 28,30972 10,26 1,6
BUYUKDAGDERE-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:15:51 03-11-2025 39,175 28,3042 8,6 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 20:10:10 03-11-2025 39,18278 28,25028 8,51 2
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:10:09 03-11-2025 39,1657 28,2458 10,9 2
Sındırgı (Balıkesir) 19:55:02 03-11-2025 39,16361 28,22361 10,9 2,1
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 19:55:02 03-11-2025 39,144 28,2262 10,5 2,3
Merkez (Muş) 19:50:10 03-11-2025 38,97667 41,54083 7 2,3
SARIDAL-(MUS) 19:50:10 03-11-2025 38,9457 41,6012 5 2,5
Sındırgı (Balıkesir) 19:41:29 03-11-2025 39,20528 28,04056 7 1
Sındırgı (Balıkesir) 19:36:24 03-11-2025 39,16667 28,24056 11,06 2
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 19:36:23 03-11-2025 39,122 28,2493 19,9 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 19:36:05 03-11-2025 39,18972 28,31861 11,3 2
BUYUKDAGDERE-SINDIRGI (BALIKESIR) 19:36:05 03-11-2025 39,1897 28,2947 9,6 2,1
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 19:34:15 03-11-2025 39,2277 29,007 11,2 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 19:30:53 03-11-2025 39,23306 28,26833 9,42 2,3
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 19:30:53 03-11-2025 39,2077 28,2382 9,8 2,4
Sındırgı (Balıkesir) 19:28:14 03-11-2025 39,21083 28,21056 7 1,1
KUCUKDAGDERE-SINDIRGI (BALIKESIR) 19:27:15 03-11-2025 39,1418 28,3352 12,9 1,4
Doğanşehir (Malatya) 19:19:49 03-11-2025 38,17167 37,845 11,44 1
Onikişubat (Kahramanmaraş) 19:17:22 03-11-2025 37,9075 36,68556 5,62 2
TEKIR-(KAHRAMANMARAS) 19:17:22 03-11-2025 37,9027 36,6687 7,2 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 19:14:44 03-11-2025 39,19444 28,33611 10,81 1,1
YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 19:14:44 03-11-2025 39,1252 28,3288 9,6 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 19:13:35 03-11-2025 39,21861 28,14167 8,3 1,1
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 19:10:34 03-11-2025 39,2357 28,995 13,5 1,6
Simav (Kütahya) 19:10:33 03-11-2025 39,25194 28,98222 7,01 1,4
Düden Gölü - [03.14 km] Kulu (Konya) 19:08:28 03-11-2025 39,08833 33,14472 7,39 1,4
KULU (KONYA) 19:08:28 03-11-2025 39,0853 33,122 3,7 1,3
YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 19:07:25 03-11-2025 39,1105 28,273 8,1 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 19:07:24 03-11-2025 39,14 28,30056 7 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 19:06:48 03-11-2025 39,16778 28,22028 12,02 1,9
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 19:06:47 03-11-2025 39,1633 28,208 9,8 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 19:03:01 03-11-2025 39,1725 28,25417 11,57 1,2
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 19:03:01 03-11-2025 39,163 28,2507 10,1 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 19:01:21 03-11-2025 39,185 28,19528 7 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 18:57:42 03-11-2025 39,21056 28,42778 7 1,2
KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) 18:57:41 03-11-2025 39,2405 29,0522 4,9 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 18:55:33 03-11-2025 39,12361 28,25889 6,99 1
Sındırgı (Balıkesir) 18:46:08 03-11-2025 39,19083 28,30611 9,91 1
KUCUKDAGDERE-SINDIRGI (BALIKESIR) 18:46:08 03-11-2025 39,155 28,3192 20,2 1,4
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 18:43:35 03-11-2025 39,2043 28,0867 9,1 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 18:43:34 03-11-2025 39,22 28,095 6,84 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 18:38:53 03-11-2025 39,18778 28,19917 7 1,8
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 18:38:53 03-11-2025 39,1702 28,1833 10,8 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 18:29:18 03-11-2025 39,18333 28,34306 9,77 2,9
BUYUKDAGDERE-SINDIRGI (BALIKESIR) 18:29:18 03-11-2025 39,192 28,3327 14,1 3,2
YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 18:27:41 03-11-2025 39,1268 28,287 11 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 18:27:39 03-11-2025 39,19833 28,25361 6,96 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 18:23:42 03-11-2025 39,18806 28,14778 9,48 1,4
ISACA-AKHISAR (MANISA) 18:23:41 03-11-2025 39,152 28,0737 9,7 1,4
Doğanşehir (Malatya) 18:23:25 03-11-2025 38,10556 37,85417 7 1
Sındırgı (Balıkesir) 18:21:32 03-11-2025 39,1725 28,2575 9,52 1,4
YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 18:21:32 03-11-2025 39,1463 28,2835 9,5 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 18:20:15 03-11-2025 39,20972 28,21333 7 1,6
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 18:20:14 03-11-2025 39,1907 28,2368 7,5 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 18:15:13 03-11-2025 39,22611 28,175 6,99 1,9
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 18:15:13 03-11-2025 39,2055 28,1445 9,6 2
Marmara Denizi - Gemlik Körfezi - [03.39 km] Armutlu (Yalova) 18:08:13 03-11-2025 40,45667 28,93111 7,07 1,6
GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI) 18:08:13 03-11-2025 40,4285 28,9405 7,7 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 18:00:06 03-11-2025 39,18722 28,32056 10,4 2,6
BUYUKDAGDERE-SINDIRGI (BALIKESIR) 18:00:06 03-11-2025 39,1872 28,3022 10,3 2,6
SURIYE 17:59:12 03-11-2025 36,6528 38,57 15,3 2
Ayn el-Arab, Halep (Suriye) - [26.69 km] Akçakale (Şanlıurfa) 17:59:07 03-11-2025 36,50861 38,60111 5,73 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 17:58:45 03-11-2025 39,21 28,34028 11,08 2,4
KUCUKDAGDERE-SINDIRGI (BALIKESIR) 17:58:45 03-11-2025 39,1717 28,3272 12,7 2,5
KUCUKDAGDERE-SINDIRGI (BALIKESIR) 17:55:43 03-11-2025 39,1595 28,332 12 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 17:54:28 03-11-2025 39,20167 28,33806 7,43 2,3
BUYUKDAGDERE-SINDIRGI (BALIKESIR) 17:54:28 03-11-2025 39,1855 28,3397 10 2,5
Sındırgı (Balıkesir) 17:51:42 03-11-2025 39,18306 28,31694 7,06 1,4
BUYUKDAGDERE-SINDIRGI (BALIKESIR) 17:51:42 03-11-2025 39,1908 28,2983 7,5 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 17:48:33 03-11-2025 39,17833 28,22972 9,73 1,5
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 17:48:33 03-11-2025 39,1792 28,2247 10,9 1,6
KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 17:42:00 03-11-2025 39,0932 28,152 14,4 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 17:41:41 03-11-2025 39,19306 28,32528 7 1,5
BUYUKDAGDERE-SINDIRGI (BALIKESIR) 17:41:41 03-11-2025 39,1848 28,3275 8,5 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 17:30:36 03-11-2025 39,19556 28,19472 7,34 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 17:27:53 03-11-2025 39,20417 28,29194 6,24 2,5
KUCUKDAGDERE-SINDIRGI (BALIKESIR) 17:27:52 03-11-2025 39,1695 28,3013 16,2 2,7
Sındırgı (Balıkesir) 17:25:05 03-11-2025 39,12583 28,33694 6,86 1,3
KUCUKDAGDERE-SINDIRGI (BALIKESIR) 17:25:04 03-11-2025 39,1575 28,346 7,9 1,4
Ege Denizi - [41.36 km] Karaburun (İzmir) 17:12:31 03-11-2025 38,93306 26,08694 10,94 1,5
MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI) 17:12:31 03-11-2025 38,9677 26,1287 5,1 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 17:06:27 03-11-2025 39,24417 28,17667 7 2,6
MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) 17:06:27 03-11-2025 39,2228 28,1375 10,8 2,6
BUYUKECELI-GULNAR (MERSIN) 17:03:29 03-11-2025 36,1238 33,5503 0 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 17:03:27 03-11-2025 39,18861 28,30361 12,23 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 16:46:38 03-11-2025 39,18333 28,35361 7,04 1,5
BUYUKDAGDERE-SINDIRGI (BALIKESIR) 16:46:38 03-11-2025 39,189 28,3327 9,5 1,8
KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 16:37:38 03-11-2025 39,1062 28,2455 23,7 1,6
Demirci (Manisa) 16:37:16 03-11-2025 39,08194 28,5375 7,05 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 16:33:59 03-11-2025 39,17889 28,31806 6,95 1,3
BUYUKDAGDERE-SINDIRGI (BALIKESIR) 16:33:58 03-11-2025 39,1913 28,3265 7,7 1,2
KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) 16:33:18 03-11-2025 39,241 29,0488 4,8 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 16:29:11 03-11-2025 39,15111 28,28278 6,98 1
BUYUKDAGDERE-SINDIRGI (BALIKESIR) 16:29:10 03-11-2025 39,1967 28,3242 10,5 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 16:23:21 03-11-2025 39,20778 28,31472 11,03 1,7
BUYUKDAGDERE-SINDIRGI (BALIKESIR) 16:23:21 03-11-2025 39,1812 28,321 9,4 1,7
ASLANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 16:17:45 03-11-2025 39,21 28,3033 3 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 16:16:06 03-11-2025 39,19917 28,33222 7 2,9
BUYUKDAGDERE-SINDIRGI (BALIKESIR) 16:16:06 03-11-2025 39,193 28,3262 13,1 3,3
Sındırgı (Balıkesir) 16:13:51 03-11-2025 39,16417 28,35361 6,25 1,4
CIKRIKCI-SINDIRGI (BALIKESIR) 16:13:51 03-11-2025 39,1848 28,402 10,5 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 16:07:11 03-11-2025 39,18472 28,3525 11,8 1,4
CIKRIKCI-SINDIRGI (BALIKESIR) 16:07:11 03-11-2025 39,2128 28,3915 13,9 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 16:05:37 03-11-2025 39,21944 28,18361 6,9 2
SINDIRGI (BALIKESIR) 16:05:37 03-11-2025 39,2315 28,172 9 1,4
Pasinler (Erzurum) 16:04:24 03-11-2025 39,85361 41,79611 6,98 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 16:03:39 03-11-2025 39,12472 28,25972 7 1,4
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 16:03:38 03-11-2025 39,1837 28,236 16,2 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 16:02:32 03-11-2025 39,1675 28,33722 8,13 2
KUCUKDAGDERE-SINDIRGI (BALIKESIR) 16:02:31 03-11-2025 39,1682 28,3507 15,4 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 16:01:39 03-11-2025 39,19056 28,31111 7,78 1,5
KUCUKDAGDERE-SINDIRGI (BALIKESIR) 16:01:38 03-11-2025 39,1782 28,3202 13,5 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 15:59:24 03-11-2025 39,18944 28,34 8,05 1,5
ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) 15:59:24 03-11-2025 39,1793 28,282 18,9 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 15:56:33 03-11-2025 39,30028 28,28611 5,5 1,5
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 15:56:31 03-11-2025 39,1455 28,2603 14,3 1,7
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 15:53:43 03-11-2025 39,1845 28,1972 8,8 1,3
DUTLUCA-GORDES (MANISA) 15:52:57 03-11-2025 39,055 28,2637 13,1 1,8
KANLIKAVAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 15:52:56 03-11-2025 38,125 36,62 5,4 2,3
BUYUKDAGDERE-SINDIRGI (BALIKESIR) 15:52:24 03-11-2025 39,174 28,3037 10,3 2,5
Sındırgı (Balıkesir) 15:52:23 03-11-2025 39,16722 28,30778 8,41 2,2
YAYLABAYIR-SINDIRGI (BALIKESIR) 15:50:46 03-11-2025 39,1628 28,3515 11,4 2
Sındırgı (Balıkesir) 15:49:11 03-11-2025 39,15556 28,30833 7 2,8
YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 15:49:11 03-11-2025 39,1393 28,3053 9,1 3,3
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 15:48:09 03-11-2025 39,1693 28,2092 4,7 1
ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) 15:47:37 03-11-2025 39,1725 28,2785 10,1 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 15:44:32 03-11-2025 39,18583 28,36083 11,68 2,9
KUCUKDAGDERE-SINDIRGI (BALIKESIR) 15:44:31 03-11-2025 39,1652 28,3457 9,2 3
Sındırgı (Balıkesir) 15:42:20 03-11-2025 39,19194 28,34833 10,22 3,3
KUCUKDAGDERE-SINDIRGI (BALIKESIR) 15:42:20 03-11-2025 39,1702 28,3328 15,3 3,2
Sındırgı (Balıkesir) 15:39:25 03-11-2025 39,19278 28,3275 11,19 3,1
ASLANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 15:39:24 03-11-2025 39,201 28,296 12,2 3,2
Sındırgı (Balıkesir) 15:35:37 03-11-2025 39,16861 28,34083 11,02 4,9
BUYUKDAGDERE-SINDIRGI (BALIKESIR) 15:35:36 03-11-2025 39,1845 28,3227 14,3 5,1
Sındırgı (Balıkesir) 15:22:20 03-11-2025 39,23944 28,35306 7,01 2,4
KUCUKDAGDERE-SINDIRGI (BALIKESIR) 15:22:20 03-11-2025 39,1598 28,3268 15,4 2,5
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 15:20:10 03-11-2025 39,2058 28,0878 7,7 1,6
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 15:17:35 03-11-2025 39,1935 28,1372 13,6 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 15:16:22 03-11-2025 39,19667 28,19889 7,02 3,6
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 15:16:22 03-11-2025 39,2032 28,1672 10,7 3,7
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 15:09:38 03-11-2025 39,1968 28,2273 5,4 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 15:00:50 03-11-2025 39,20083 28,3175 5,01 1,6
YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 15:00:49 03-11-2025 39,1192 28,2917 27 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 14:56:42 03-11-2025 39,20889 28,32528 10,57 3,4
BUYUKDAGDERE-SINDIRGI (BALIKESIR) 14:56:42 03-11-2025 39,1875 28,3158 15,4 3,4
Sındırgı (Balıkesir) 14:52:53 03-11-2025 39,3325 28,11 12,72 2,2
CAKILLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 14:52:53 03-11-2025 39,312 28,0655 8,4 2
SOGUTLU-AKHISAR (MANISA) 14:48:39 03-11-2025 39,1683 28,0637 9,9 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 14:34:49 03-11-2025 39,23472 28,19167 7 1,6
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 14:34:47 03-11-2025 39,2073 28,1192 22,9 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 14:31:27 03-11-2025 39,16194 28,165 7 1,6
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 14:31:26 03-11-2025 39,1642 28,1458 15,9 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 14:21:10 03-11-2025 39,17306 28,26722 9,15 1,5
ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) 14:21:10 03-11-2025 39,1623 28,2895 3,9 1,4
Demirözü (Bayburt) 14:11:45 03-11-2025 40,00667 39,79389 8,01 2,7
DAMLICA-DEMIROZU (BAYBURT) 14:11:44 03-11-2025 39,9708 39,7835 9 2,8
Sındırgı (Balıkesir) 14:08:52 03-11-2025 39,13944 28,16528 7 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 13:52:34 03-11-2025 39,17778 28,32861 10,15 1,9
KUCUKDAGDERE-SINDIRGI (BALIKESIR) 13:52:34 03-11-2025 39,1688 28,3098 11,6 2,2
Sındırgı (Balıkesir) 13:51:53 03-11-2025 39,20611 28,25944 7 1,6
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 13:51:52 03-11-2025 39,1913 28,2227 7,8 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 13:49:08 03-11-2025 39,16806 28,17111 7 1,5
SINDIRGI (BALIKESIR) 13:49:06 03-11-2025 39,2295 28,1813 10,5 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 13:48:07 03-11-2025 39,20278 28,15722 7,93 1,5
MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) 13:48:06 03-11-2025 39,2258 28,1337 8,4 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 13:38:18 03-11-2025 39,21889 28,17167 11,5 1,1
Sumbas (Osmaniye) 13:37:30 03-11-2025 37,72972 36,10056 7,02 1,4
TOKMANAKLI-FEKE (ADANA) 13:37:29 03-11-2025 37,7188 36,0678 12,8 1,6
Ilgaz (Çankırı) 13:37:03 03-11-2025 40,90861 33,53667 7 1,4
Sredets, Burgaz (Bulgaristan) - [36.24 km] Kofçaz (Kırklareli) 13:36:28 03-11-2025 42,4 27,35556 12,04 1,6
Tuzlukçu (Konya) 13:35:17 03-11-2025 38,57639 31,61917 6,98 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 13:24:46 03-11-2025 39,19667 28,21778 7 1,6
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 13:24:46 03-11-2025 39,1922 28,2097 7,4 1,7
AKCESME-AKHISAR (MANISA) 13:20:46 03-11-2025 38,7838 27,9063 23,7 0,9
Sındırgı (Balıkesir) 13:17:23 03-11-2025 39,14778 28,20556 11,04 2,6
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 13:17:22 03-11-2025 39,1387 28,1897 11,7 2,8
Akçadağ (Malatya) 13:16:53 03-11-2025 38,25694 38,05056 7 1,5
İpekyolu (Van) 13:13:21 03-11-2025 38,67833 43,82667 7 2,9
Sındırgı (Balıkesir) 13:08:33 03-11-2025 39,20083 28,1925 7 1,7
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 13:08:32 03-11-2025 39,176 28,1898 10,1 1,6
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 13:06:54 03-11-2025 39,1993 28,1372 7,5 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 13:04:57 03-11-2025 39,21028 28,19222 7 1,7
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 13:04:57 03-11-2025 39,169 28,1538 14,6 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 13:04:31 03-11-2025 39,12472 28,23167 7 1,8
KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 13:04:30 03-11-2025 39,1312 28,2032 11,8 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 13:03:52 03-11-2025 39,20472 28,19667 7 2,2
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 13:03:51 03-11-2025 39,1822 28,1803 9,5 2,3
Özalp (Van) 13:01:31 03-11-2025 38,69083 43,89528 6,35 2,1
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 13:01:28 03-11-2025 39,1708 28,192 8,5 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 12:54:44 03-11-2025 39,20667 28,30667 8,41 1,8
BUYUKDAGDERE-SINDIRGI (BALIKESIR) 12:54:44 03-11-2025 39,1788 28,3003 16,5 2,3
AYDINLAR-AKCADAG (MALATYA) 12:52:02 03-11-2025 38,3297 38,0978 0 1,4
Gördes (Manisa) 12:49:05 03-11-2025 39,07306 28,26444 7 0,8
MESTAN (ADIYAMAN) 12:45:32 03-11-2025 37,9748 38,2238 5 1,5
YUNANISTAN 12:41:46 03-11-2025 40,0198 23,6683 13,7 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 12:41:33 03-11-2025 39,11222 28,29139 7,24 1,5
ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) 12:41:32 03-11-2025 39,192 28,2692 18,2 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 12:33:39 03-11-2025 39,22 28,34167 6,96 1,7
YAYLABAYIR-SINDIRGI (BALIKESIR) 12:33:39 03-11-2025 39,149 28,3498 13,7 1,5
Çubuk (Ankara) 12:33:05 03-11-2025 40,16806 32,91833 6,94 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 12:20:24 03-11-2025 39,1675 28,095 7 1
AKDERE-SILIFKE (MERSIN) 12:19:28 03-11-2025 36,2757 33,7293 0 1,1
TASIT-DERIK (MARDIN) 12:19:13 03-11-2025 37,4352 40,2878 5 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 12:18:43 03-11-2025 39,21389 28,23556 7 0,8
Ege Denizi, Midilli Adası (Lesvos) - [25.36 km] Dikili (İzmir) 12:03:17 03-11-2025 39,00722 26,52944 6 1,4
TASUCU-SILIFKE (MERSIN) 11:50:03 03-11-2025 36,3167 33,8833 0 0,9
Silifke (Mersin) 11:45:25 03-11-2025 36,41917 33,935 7,1 1,3
CAMLIBEL-SILIFKE (MERSIN) 11:45:25 03-11-2025 36,465 33,9108 10,9 1,9
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 11:40:00 03-11-2025 39,1502 28,1333 14,1 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 11:39:59 03-11-2025 39,17417 28,15417 7,02 1,8
EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) 11:34:31 03-11-2025 39,21 28,9975 17,4 1,7
Simav (Kütahya) 11:34:30 03-11-2025 39,24111 28,98278 8,05 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 11:30:37 03-11-2025 39,20278 28,26194 6,42 1,4
OSMANLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) 11:30:36 03-11-2025 39,2488 28,3337 12,6 1,8
BUYUKDAGDERE-SINDIRGI (BALIKESIR) 11:25:57 03-11-2025 39,1757 28,3048 9,2 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 11:21:29 03-11-2025 39,14361 28,23139 5,18 2,8
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 11:21:28 03-11-2025 39,146 28,2255 16,6 3
COTURTEPE-SINDIRGI (BALIKESIR) 11:14:44 03-11-2025 39,295 28,2745 5 1,3
Şenkaya (Erzurum) 11:10:18 03-11-2025 40,69444 42,42611 9,59 1,6
Bigadiç (Balıkesir) 11:08:35 03-11-2025 39,39833 28,27083 7,63 1,2
CATALTEPE-MANYAS (BALIKESIR) 11:08:22 03-11-2025 40,0223 27,8858 0 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 10:50:44 03-11-2025 39,185 28,15083 6,94 1,5
CELEBILER-SINDIRGI (BALIKESIR) 10:50:42 03-11-2025 39,2813 28,185 5,6 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 10:46:37 03-11-2025 39,19806 28,28528 7 1,5
OSMANLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) 10:46:35 03-11-2025 39,2183 28,3248 8,7 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 10:42:56 03-11-2025 39,19194 28,19944 7,94 1,7
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 10:42:55 03-11-2025 39,181 28,2373 9,4 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 10:38:53 03-11-2025 39,20444 28,22167 7 1,3
Erzin (Hatay) 10:37:30 03-11-2025 36,97139 36,08139 7 1,9
YUKARIBURNAZ-ERZIN (HATAY) 10:37:29 03-11-2025 36,9818 36,069 6,7 1,7
Akdeniz - [190.02 km] Datça (Muğla) 10:32:08 03-11-2025 35,19306 26,43389 7,25 2,8
EGE DENIZI 10:32:03 03-11-2025 35,7882 25,4948 7,1 2,8
SINDIRGI (BALIKESIR) 10:31:57 03-11-2025 39,2268 28,1785 6,6 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 10:29:26 03-11-2025 39,20694 28,22444 7,33 2
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 10:29:26 03-11-2025 39,2132 28,193 12 1,5
Karlıova (Bingöl) 10:20:03 03-11-2025 39,38583 40,67861 7 1,7
SENKOY-YEDISU (BINGOL) 10:20:01 03-11-2025 39,3473 40,5408 15,2 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 10:12:08 03-11-2025 39,18111 28,20944 7 2
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 10:12:07 03-11-2025 39,1893 28,1833 8,1 2,1
EGE DENIZI 10:09:24 03-11-2025 39,2813 25,4635 10,5 1,9
CAVLU-SALIHLI (MANISA) 10:04:40 03-11-2025 38,5285 28,1678 5 0,8
Sındırgı (Balıkesir) 09:57:47 03-11-2025 39,17194 28,25861 10,92 1,6
ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) 09:57:46 03-11-2025 39,1632 28,2982 8,6 2
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 09:54:20 03-11-2025 39,1702 28,1177 10,3 1,4
Simav (Kütahya) 09:43:32 03-11-2025 39,10833 28,88444 11 1,4
DEMIRCI-SIMAV (KUTAHYA) 09:43:29 03-11-2025 39,0792 28,9025 13,6 1,4
Sincan (Ankara) 09:42:04 03-11-2025 39,81417 32,28861 10,94 1,3
POYRAZ-POLATLI (ANKARA) 09:42:03 03-11-2025 39,7223 32,2807 0 1,7
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 09:40:37 03-11-2025 39,2185 28,966 11,2 1,8
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 09:38:24 03-11-2025 39,24 29,0035 3,7 1,2
Akdeniz - İskenderun Körfezi - [03.12 km] Erzin (Hatay) 09:32:59 03-11-2025 36,91056 36,04139 8,18 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 09:32:29 03-11-2025 39,23917 28,14806 7 2,2
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 09:32:28 03-11-2025 39,22 28,1717 17,2 2,2
Kuluncak (Malatya) 09:24:46 03-11-2025 38,73639 37,685 7 2,5
ASAGISELIMLI-KULUNCAK (MALATYA) 09:24:45 03-11-2025 38,7685 37,6693 8,4 2,4
Sındırgı (Balıkesir) 09:18:31 03-11-2025 39,21889 28,18722 6,78 1,5
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 09:18:30 03-11-2025 39,1738 28,0693 18,3 1,2
DANACAYIRI-SINDIRGI (BALIKESIR) 09:15:15 03-11-2025 39,2547 28,2622 5,4 1,2
İliç (Erzincan) 09:12:11 03-11-2025 39,64667 38,65194 6,99 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 09:06:56 03-11-2025 39,22361 28,1725 8,12 1,9
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 09:06:56 03-11-2025 39,2117 28,174 10,6 1,8
Pütürge (Malatya) 09:01:01 03-11-2025 38,19 38,61806 14,33 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 08:54:40 03-11-2025 39,22917 28,13444 7 2,8
BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 08:54:39 03-11-2025 39,2272 28,1203 10,3 2,8
YAYLABAYIR-SINDIRGI (BALIKESIR) 08:43:28 03-11-2025 39,1175 28,3613 20,7 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 08:41:54 03-11-2025 39,18556 28,18444 12,22 1,5
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 08:41:53 03-11-2025 39,2047 28,1638 12,1 1,5
Merkez (Çankırı) 08:38:40 03-11-2025 40,55333 33,87556 14,95 3,5
ASAGIOVACIK-KIZILIRMAK (CANKIRI) 08:38:39 03-11-2025 40,4925 33,8402 5 3,6
Sındırgı (Balıkesir) 08:34:18 03-11-2025 39,10194 28,28111 5,08 0,9
Sındırgı (Balıkesir) 08:25:43 03-11-2025 39,16278 28,25083 2,07 1
Sındırgı (Balıkesir) 08:23:19 03-11-2025 39,15417 28,15611 6,43 1,2
MUSALAR-AKHISAR (MANISA) 08:23:17 03-11-2025 39,0488 27,8653 20,5 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 08:19:22 03-11-2025 39,19222 28,22528 5,96 0,9
Sındırgı (Balıkesir) 08:18:27 03-11-2025 39,17028 28,25 6,3 0,9
Sındırgı (Balıkesir) 08:17:42 03-11-2025 39,15583 28,25472 5,67 1,6
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 08:17:42 03-11-2025 39,1572 28,2317 9,4 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 08:16:23 03-11-2025 39,21583 28,19389 7,72 1
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 08:07:09 03-11-2025 39,135 28,219 9,9 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 08:07:08 03-11-2025 39,17417 28,26778 10,68 0,9
Sındırgı (Balıkesir) 08:02:46 03-11-2025 39,12556 28,235 4,69 1,1
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 08:02:45 03-11-2025 39,1293 28,2508 10,5 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 08:01:22 03-11-2025 39,12667 28,21944 6,98 0,8
Çay (Afyonkarahisar) 08:00:32 03-11-2025 38,63583 31,0675 6,95 0,9
Sındırgı (Balıkesir) 07:56:21 03-11-2025 39,22722 28,17194 11,88 1,9
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 07:56:21 03-11-2025 39,2052 28,1453 9,8 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 07:54:10 03-11-2025 39,15528 28,28472 7 0,8
Sındırgı (Balıkesir) 07:47:16 03-11-2025 39,16611 28,16028 7 1
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 07:47:16 03-11-2025 39,1578 28,1168 11,4 1,3
Gölhisar (Burdur) 07:42:29 03-11-2025 37,1725 29,47139 7,08 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 07:42:20 03-11-2025 39,15639 28,26083 6,85 1,8
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 07:42:19 03-11-2025 39,16 28,2105 9,4 2
Sındırgı (Balıkesir) 07:37:50 03-11-2025 39,15833 28,25778 5,59 1,1
YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 07:37:50 03-11-2025 39,1272 28,2808 13,3 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 07:33:14 03-11-2025 39,18806 28,18694 7 1,1
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 07:33:14 03-11-2025 39,1347 28,1643 16 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 07:32:29 03-11-2025 39,22444 28,15806 8,3 1,6
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 07:32:29 03-11-2025 39,1993 28,1117 8,5 1,8
Simav (Kütahya) 07:28:31 03-11-2025 39,24722 29,02639 7,54 2
KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) 07:28:30 03-11-2025 39,2375 29,0358 11,1 2,2
EGE DENIZI 07:25:16 03-11-2025 35,9153 25,8068 17,5 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 07:16:18 03-11-2025 39,1825 28,25111 9,31 1,2
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 07:16:17 03-11-2025 39,1595 28,247 7,7 1,4
Kuluncak (Malatya) 07:14:36 03-11-2025 38,75111 37,75806 21,08 2,6
TEMEKLU-KULUNCAK (MALATYA) 07:14:36 03-11-2025 38,7495 37,708 5 2,8
Sındırgı (Balıkesir) 07:13:51 03-11-2025 39,1575 28,26361 6,8 1
Sındırgı (Balıkesir) 07:12:05 03-11-2025 39,22111 28,16778 6,19 0,8
Ovacık (Tunceli) 07:04:59 03-11-2025 39,42167 39,12111 6,98 1,6
KOSELER-OVACIK (TUNCELI) 07:04:59 03-11-2025 39,4477 39,1335 5,4 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 07:04:55 03-11-2025 39,21722 28,16972 7,21 1,6
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 07:04:54 03-11-2025 39,2023 28,1317 7,3 1,8
Simav (Kütahya) 06:57:51 03-11-2025 39,21778 29,01528 11,17 1,5
EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) 06:57:51 03-11-2025 39,208 28,9947 10,9 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 06:54:53 03-11-2025 39,23361 28,15806 5 1,1
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 06:54:52 03-11-2025 39,2133 28,099 7,8 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 06:53:07 03-11-2025 39,12667 28,28056 7,97 1,4
YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 06:53:07 03-11-2025 39,1017 28,2737 14,4 1,6
Kale (Malatya) 06:51:54 03-11-2025 38,31694 38,72722 11,44 1
Sındırgı (Balıkesir) 06:50:01 03-11-2025 39,15222 28,27361 8,3 1
KUCUKDAGDERE-SINDIRGI (BALIKESIR) 06:50:01 03-11-2025 39,1537 28,3047 11,3 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 06:47:27 03-11-2025 39,17861 28,15028 7 1,9
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 06:47:27 03-11-2025 39,1488 28,1583 9,6 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 06:43:40 03-11-2025 39,18694 28,28389 5,6 2,2
ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) 06:43:40 03-11-2025 39,1815 28,2733 9,4 2,4
Elbistan (Kahramanmaraş) 06:41:52 03-11-2025 38,19861 37,35917 7,01 0,9
Sındırgı (Balıkesir) 06:40:50 03-11-2025 39,16806 28,15944 10,06 1,1
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 06:40:49 03-11-2025 39,1595 28,128 21,2 1,2
Battalgazi (Malatya) 06:35:56 03-11-2025 38,31556 38,72389 12,17 0,7
Sındırgı (Balıkesir) 06:22:57 03-11-2025 39,16889 28,25194 10,26 1,2
YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 06:22:57 03-11-2025 39,142 28,2735 11,1 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 06:22:12 03-11-2025 39,2275 28,13917 10,18 0,9
Güney (Denizli) 06:21:52 03-11-2025 38,20389 28,92222 7,03 0,8
Sındırgı (Balıkesir) 06:21:14 03-11-2025 39,18889 28,21889 7 0,9
Ege Denizi - [33.32 km] Datça (Muğla) 06:14:11 03-11-2025 36,51083 27,1525 11,72 1,5
ONIKI ADALAR (EGE DENIZI) 06:14:11 03-11-2025 36,509 27,2247 7,1 1,7
Ege Denizi - [33.99 km] Datça (Muğla) 06:11:16 03-11-2025 36,50111 27,1525 14,54 1,9
ONIKI ADALAR (EGE DENIZI) 06:11:16 03-11-2025 36,47 27,1268 3,7 2,2
Sındırgı (Balıkesir) 06:10:34 03-11-2025 39,20306 28,13972 9,67 2,1
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 06:10:34 03-11-2025 39,1855 28,134 9 2,3
KUCUKDAGDERE-SINDIRGI (BALIKESIR) 06:09:11 03-11-2025 39,147 28,329 11,1 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 06:07:56 03-11-2025 39,1675 28,30722 9,84 1,2
ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) 06:07:56 03-11-2025 39,1625 28,2802 7,6 1,4
Ege Denizi - [34.15 km] Datça (Muğla) 06:07:45 03-11-2025 36,49 27,16194 10,93 2,5
ONIKI ADALAR (EGE DENIZI) 06:07:44 03-11-2025 36,4673 27,1575 14,1 3
Sındırgı (Balıkesir) 05:57:36 03-11-2025 39,22222 28,1725 7,94 1,7
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:57:36 03-11-2025 39,2025 28,1403 9,4 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 05:56:12 03-11-2025 39,19083 28,14306 7 1
Sındırgı (Balıkesir) 05:44:36 03-11-2025 39,19139 28,24417 7,14 2,5
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:44:36 03-11-2025 39,1888 28,2488 12,6 2,9
GOKCELER-SIMAV (KUTAHYA) 05:42:12 03-11-2025 39,0978 29,0197 15,1 1,4
Simav (Kütahya) 05:42:11 03-11-2025 39,21111 28,93444 10,99 1
Sındırgı (Balıkesir) 05:39:27 03-11-2025 39,27028 28,16889 4,81 1
Sındırgı (Balıkesir) 05:35:18 03-11-2025 39,22694 28,21972 10,99 0,8
Sındırgı (Balıkesir) 05:32:11 03-11-2025 39,17833 28,15389 6,56 1,2
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:32:11 03-11-2025 39,198 28,1625 9,6 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 05:31:08 03-11-2025 39,15361 28,30472 8,75 1,6
YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:31:08 03-11-2025 39,1368 28,3022 11,7 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 05:28:52 03-11-2025 39,20694 28,19194 10,39 2,3
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:28:52 03-11-2025 39,1848 28,1835 9,9 2,6
KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:27:37 03-11-2025 39,1307 28,2175 18,9 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 05:27:32 03-11-2025 39,20667 28,16 6,52 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 05:26:45 03-11-2025 39,21444 28,15083 5,23 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 05:25:35 03-11-2025 39,15833 28,33667 5,92 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 05:21:21 03-11-2025 39,18444 28,15306 7,37 2,9
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:21:21 03-11-2025 39,1897 28,1263 12 3,1
Sındırgı (Balıkesir) 05:19:50 03-11-2025 39,21722 28,17417 6,39 1,1
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:17:15 03-11-2025 39,1553 28,1152 10 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 05:17:13 03-11-2025 39,21667 28,13611 9,23 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 05:16:46 03-11-2025 39,18722 28,30444 9,84 1,3
ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:16:46 03-11-2025 39,1775 28,2832 11,4 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 05:14:03 03-11-2025 39,17611 28,16889 7,68 1,4
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:14:02 03-11-2025 39,1775 28,152 8,1 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 05:12:33 03-11-2025 39,20444 28,1525 6,97 1,6
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:12:33 03-11-2025 39,2025 28,1505 9,4 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 05:11:32 03-11-2025 39,20861 28,17111 4,16 1
Sındırgı (Balıkesir) 05:04:38 03-11-2025 39,16389 28,31667 5,08 1,6
YAYLABAYIR-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:04:37 03-11-2025 39,1435 28,342 11,7 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 05:00:22 03-11-2025 39,22028 28,15556 5,83 1,6
MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:00:22 03-11-2025 39,2145 28,1368 9,5 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 04:58:47 03-11-2025 39,18444 28,26444 7,85 1,9
ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:58:47 03-11-2025 39,1672 28,2653 9,9 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 04:57:43 03-11-2025 39,19028 28,31972 6,8 1,5
KUCUKDAGDERE-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:57:42 03-11-2025 39,172 28,311 9,3 1,8
Beypazarı (Ankara) 04:57:12 03-11-2025 40,22861 31,80417 7 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 04:54:55 03-11-2025 39,17861 28,17833 4,94 0,9
KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:51:10 03-11-2025 39,1143 28,226 15,3 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 04:51:09 03-11-2025 39,19083 28,25167 4,41 1
Sındırgı (Balıkesir) 04:41:55 03-11-2025 39,13583 28,20389 7 0,8
Sındırgı (Balıkesir) 04:40:00 03-11-2025 39,18639 28,1625 8,68 2,1
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:40:00 03-11-2025 39,1853 28,1453 11,2 2,3
Sındırgı (Balıkesir) 04:30:38 03-11-2025 39,19639 28,1875 7 1,2
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:30:37 03-11-2025 39,1903 28,1125 19,9 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 04:30:13 03-11-2025 39,19056 28,21028 10,88 0,9
Sındırgı (Balıkesir) 04:24:49 03-11-2025 39,17611 28,20056 7 0,8
Simav (Kütahya) 04:23:59 03-11-2025 39,24278 28,98583 7,93 1,2
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 04:23:58 03-11-2025 39,244 29,0127 10,9 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 04:21:28 03-11-2025 39,1425 28,23444 7 1
Sındırgı (Balıkesir) 04:11:32 03-11-2025 39,15833 28,15389 7 0,9
Simav (Kütahya) 04:06:00 03-11-2025 39,22222 28,93333 11,15 0,8
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 04:05:59 03-11-2025 39,23 28,9575 17 1,3
Pütürge (Malatya) 03:56:54 03-11-2025 38,2075 38,63472 11,23 1,3
SOGUTLU-PUTURGE (MALATYA) 03:56:54 03-11-2025 38,2192 38,6322 15,3 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 03:56:48 03-11-2025 39,18583 28,28556 7 1,5
ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:56:48 03-11-2025 39,1792 28,2782 11 1,6
KORU-CINARCIK (YALOVA) 03:54:36 03-11-2025 40,7303 29,1335 8,4 1,2
Sincik (Adıyaman) 03:51:46 03-11-2025 38,13694 38,52056 14,84 1,6
AKSU-SINCIK (ADIYAMAN) 03:51:46 03-11-2025 38,1535 38,493 2,4 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 03:45:44 03-11-2025 39,17417 28,25417 6,6 1,6
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:45:44 03-11-2025 39,1708 28,2392 11,8 1,9
ISACA-AKHISAR (MANISA) 03:42:33 03-11-2025 39,1277 28,082 20,4 1,3
Tuşba (Van) 03:42:18 03-11-2025 38,91 43,54583 15,82 1,6
Simav (Kütahya) 03:40:11 03-11-2025 39,25972 28,92806 14,19 1,9
YENILER-SIMAV (KUTAHYA) 03:40:11 03-11-2025 39,2427 28,9292 13,1 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 03:37:44 03-11-2025 39,19028 28,19389 5,77 1,7
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:37:44 03-11-2025 39,1847 28,2018 8,8 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 03:25:48 03-11-2025 39,23611 28,14222 7 0,9
Sındırgı (Balıkesir) 03:24:30 03-11-2025 39,13528 28,2425 6,67 1
Sındırgı (Balıkesir) 03:19:48 03-11-2025 39,18194 28,15472 7 0,9
Sındırgı (Balıkesir) 03:16:32 03-11-2025 39,16556 28,26778 6,8 1
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:16:32 03-11-2025 39,138 28,2038 10 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 03:12:21 03-11-2025 39,17944 28,24194 13,47 1,3
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:12:21 03-11-2025 39,1632 28,1982 9,7 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 03:11:25 03-11-2025 39,16306 28,24222 6,24 1,1
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:11:24 03-11-2025 39,1645 28,2135 8,1 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 03:09:12 03-11-2025 39,18194 28,18611 7 1
Sındırgı (Balıkesir) 03:07:44 03-11-2025 39,18 28,17694 7,38 2
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:07:44 03-11-2025 39,1723 28,176 9,4 2,1
KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:05:33 03-11-2025 39,1032 28,1627 10,9 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 03:05:32 03-11-2025 39,13333 28,17361 7,04 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 02:57:18 03-11-2025 39,18722 28,25917 6,52 1,2
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:57:17 03-11-2025 39,171 28,2445 11,1 1,3
Ege Denizi - [23.74 km] Menderes (İzmir) 02:56:30 03-11-2025 37,85694 26,92278 6,88 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 02:48:26 03-11-2025 39,18333 28,13722 5,54 1
Sındırgı (Balıkesir) 02:46:23 03-11-2025 39,15556 28,28528 5,17 1,5
YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:46:23 03-11-2025 39,1133 28,2682 11,9 1,7
CELEP-KULU (KONYA) 02:45:09 03-11-2025 38,9622 32,907 4,4 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 02:44:58 03-11-2025 39,16778 28,29944 5,22 1,3
YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:44:58 03-11-2025 39,1418 28,326 11,3 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 02:43:14 03-11-2025 39,18278 28,16806 10 0,9
Sındırgı (Balıkesir) 02:38:27 03-11-2025 39,14583 28,28194 6,78 1
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:38:27 03-11-2025 39,1452 28,2483 11,5 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 02:35:49 03-11-2025 39,1925 28,29944 5,29 1,5
ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:35:48 03-11-2025 39,173 28,2792 9,8 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 02:33:02 03-11-2025 39,17278 28,19778 12,86 1,1
SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:25:37 03-11-2025 39,1965 28,0372 9,7 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 02:25:36 03-11-2025 39,23917 28,10556 6,99 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 02:22:57 03-11-2025 39,16444 28,31 5,24 1,4
YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:22:57 03-11-2025 39,1305 28,321 10,1 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 02:22:17 03-11-2025 39,15944 28,26778 9,95 1,4
YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:22:17 03-11-2025 39,1448 28,2783 11 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 02:19:01 03-11-2025 39,15917 28,17861 8,55 1
Sumbas (Osmaniye) 02:16:27 03-11-2025 37,73361 36,08972 7,01 1,3
AKCALIUSAGI-KOZAN (ADANA) 02:16:27 03-11-2025 37,707 36,1012 7,8 1,4
Marmara Denizi - [11.24 km] Çınarcık (Yalova) 02:15:41 03-11-2025 40,74139 29,03639 9 1,7
CINARCIK ACIKLARI-YALOVA (MARMARA DENIZI) 02:15:41 03-11-2025 40,7222 29,0398 7,4 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 02:06:50 03-11-2025 39,16722 28,23444 5,59 1,4
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:06:50 03-11-2025 39,1532 28,2468 11,3 1,7
Simav (Kütahya) 02:06:11 03-11-2025 39,21361 29,00417 8,3 1,5
EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) 02:06:10 03-11-2025 39,2237 29,0245 15,8 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 02:04:56 03-11-2025 39,16583 28,18389 7 1,2
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:04:55 03-11-2025 39,1603 28,2665 10,2 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 02:03:30 03-11-2025 39,19 28,15639 8,82 1,6
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:03:30 03-11-2025 39,1702 28,1452 10,5 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 01:54:47 03-11-2025 39,17417 28,32417 6,08 1,6
ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:54:47 03-11-2025 39,1635 28,2983 7,7 1,6
DEREBASALAN-SULUOVA (AMASYA) 01:54:30 03-11-2025 40,8482 35,8195 9,3 1,6
Simav (Kütahya) 01:53:37 03-11-2025 39,23889 28,98639 12,57 2,4
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 01:53:37 03-11-2025 39,2457 28,9815 9,8 2,7
Sındırgı (Balıkesir) 01:40:41 03-11-2025 39,17972 28,11111 5,2 1
Sındırgı (Balıkesir) 01:39:03 03-11-2025 39,29417 28,08639 7,04 0,8
Akdeniz - [42.66 km] Kaş (Antalya) 01:36:35 03-11-2025 36,07194 28,91778 15 2
AKDENIZ 01:36:35 03-11-2025 36,1163 28,9287 10,7 2,2
Sındırgı (Balıkesir) 01:33:48 03-11-2025 39,17722 28,26278 7 1,5
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:33:48 03-11-2025 39,1568 28,247 8,7 1,6
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:31:41 03-11-2025 39,1917 28,1828 8 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 01:31:40 03-11-2025 39,20361 28,19361 16,92 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 01:30:35 03-11-2025 39,15806 28,24861 7,04 1,1
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:30:34 03-11-2025 39,1658 28,2408 10,6 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 01:27:13 03-11-2025 39,2075 28,23806 11,21 1,3
ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:27:13 03-11-2025 39,1783 28,2573 8,5 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 01:21:07 03-11-2025 39,13333 28,29417 6,99 1,6
YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:21:06 03-11-2025 39,1127 28,2695 14,9 1,7
BOSTANKOLU-RESADIYE (TOKAT) 01:20:36 03-11-2025 40,3355 37,3575 5,5 2
Reşadiye (Tokat) 01:20:35 03-11-2025 40,38389 37,37056 12,56 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 01:13:06 03-11-2025 39,15 28,25944 11,49 1,2
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:13:05 03-11-2025 39,1507 28,2593 13,8 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 01:10:42 03-11-2025 39,14083 28,28917 7,99 1,9
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:10:41 03-11-2025 39,1533 28,2685 9,7 2
Sındırgı (Balıkesir) 01:06:46 03-11-2025 39,12333 28,28639 10,47 1,5
YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:06:46 03-11-2025 39,118 28,2848 12,5 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 01:04:06 03-11-2025 39,23 28,15417 5,18 1,3
BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:04:06 03-11-2025 39,2188 28,1082 7,3 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 01:02:19 03-11-2025 39,2025 28,18861 7 1,2
MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:02:17 03-11-2025 39,2275 28,133 10 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 00:58:55 03-11-2025 39,14139 28,25972 9,94 1
Sındırgı (Balıkesir) 00:55:07 03-11-2025 39,18444 28,30889 7,48 1,2
BUYUKDAGDERE-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:55:06 03-11-2025 39,1923 28,2997 11,5 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 00:54:06 03-11-2025 39,14111 28,19861 7,08 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 00:50:38 03-11-2025 39,15722 28,30028 7 1,7
YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:50:38 03-11-2025 39,147 28,2982 14,2 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 00:47:17 03-11-2025 39,21806 28,12 9,29 2,6
BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:47:17 03-11-2025 39,2278 28,1115 13,7 2,9
Sındırgı (Balıkesir) 00:39:19 03-11-2025 39,16361 28,31083 13,93 3
KUCUKDAGDERE-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:39:18 03-11-2025 39,1713 28,3092 12,9 3,1
AKDENIZ 00:33:49 03-11-2025 36,3043 28,7527 23,8 1,7
Akdeniz - [48.48 km] Fethiye (Muğla) 00:33:48 03-11-2025 36,20222 28,70139 29,87 1,4
KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:52:42 03-11-2025 39,1855 28,1778 8,4 1,9
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:48:54 03-11-2025 39,1598 28,246 15 1,9
KUCUKDAGDERE-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:44:07 03-11-2025 39,1763 28,3375 7,4 1,3
KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:35:54 03-11-2025 39,1332 28,2157 12 2
ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:29:23 03-11-2025 39,1728 28,2873 8,7 1,3
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:23:35 03-11-2025 39,2118 28,168 10,6 4,3
Sındırgı (Balıkesir) 23:23:35 03-11-2025 39,22722 28,17306 4,91 4,3
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:20:31 03-11-2025 39,1795 28,175 13,2 1,7
BUYUKDAGDERE-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:07:49 03-11-2025 39,1892 28,3153 14,7 2,5
YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:05:44 03-11-2025 39,1422 28,2793 12,9 2,6
YALOVA 23:01:12 03-11-2025 40,6633 29,233 8,9 2
Sındırgı (Balıkesir) 22:56:03 03-11-2025 39,20694 28,27611 6,99 2,2
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:56:02 03-11-2025 39,1945 28,248 9,5 2,8
Sındırgı (Balıkesir) 22:41:04 03-11-2025 39,20111 28,30833 7 2,7
BUYUKDAGDERE-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:41:03 03-11-2025 39,1863 28,2948 15,2 3,1
Sındırgı (Balıkesir) 22:33:23 03-11-2025 39,18167 28,29833 6,99 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 22:32:34 03-11-2025 39,16139 28,16361 6,99 1,5
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:32:33 03-11-2025 39,1852 28,2118 12,1 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 22:29:47 03-11-2025 39,16556 28,2775 7,03 1,4
BUYUKDAGDERE-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:21:51 03-11-2025 39,1912 28,2947 14,2 3
Sındırgı (Balıkesir) 22:20:56 03-11-2025 39,19167 28,22667 6,99 1,5
Arguvan (Malatya) 22:17:10 03-11-2025 38,89167 38,16111 7,07 2,4
KOZDERE-HEKIMHAN (MALATYA) 22:17:09 03-11-2025 38,888 38,0915 3,2 2,5
Sındırgı (Balıkesir) 22:13:01 03-11-2025 39,15444 28,30472 6,95 0,9
Sındırgı (Balıkesir) 22:10:55 03-11-2025 39,22278 28,25861 7,64 1,2
Göksun (Kahramanmaraş) 22:09:47 03-11-2025 38,18583 36,38806 7,03 1,6
GOYNUK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 22:09:46 03-11-2025 38,1727 36,426 20,3 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 22:09:02 03-11-2025 39,19083 28,27556 6,96 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 22:05:17 03-11-2025 39,17139 28,31722 7,06 1,4
KOZAGAC-BEYPAZARI (ANKARA) 22:03:50 03-11-2025 40,2292 31,7533 10,3 2,5
Beypazarı (Ankara) 22:03:50 03-11-2025 40,19444 31,73583 7,01 2,2
Sındırgı (Balıkesir) 22:01:56 03-11-2025 39,14306 28,32472 6,09 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 22:00:46 03-11-2025 39,18833 28,31778 7,01 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 21:56:46 03-11-2025 39,19 28,32861 6,99 1,8
KUCUKDAGDERE-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:56:45 03-11-2025 39,1768 28,3465 9,1 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 21:51:51 03-11-2025 39,19667 28,27722 6,97 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 21:48:05 03-11-2025 39,18306 28,27361 7,02 0,8
MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:46:10 03-11-2025 39,2125 28,1458 7,9 2
Sındırgı (Balıkesir) 21:46:10 03-11-2025 39,21139 28,13806 6,84 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 21:37:07 03-11-2025 39,20222 28,29667 7,03 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 21:34:23 03-11-2025 39,23139 28,19083 7 1,2
CAYGOREN-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:34:22 03-11-2025 39,2515 28,1947 6,6 1,6
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:26:40 03-11-2025 39,2113 28,1478 10 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 21:26:40 03-11-2025 39,21694 28,13361 7,07 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 21:19:01 03-11-2025 39,17167 28,27083 6,97 1,4
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:19:01 03-11-2025 39,1557 28,2418 8,6 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 21:13:28 03-11-2025 39,15444 28,27139 6,98 1,2
KUCUKDAGDERE-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:13:26 03-11-2025 39,1683 28,3042 12,4 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 21:11:40 03-11-2025 39,15389 28,32 6,86 1,2
KUCUKDAGDERE-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:11:40 03-11-2025 39,1773 28,3488 4,2 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 21:07:12 03-11-2025 39,19306 28,32472 6,99 1,9
KUCUKDAGDERE-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:07:11 03-11-2025 39,1815 28,3347 13,7 2,3
KUCUKDAGDERE-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:06:14 03-11-2025 39,1707 28,3398 12,1 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 21:05:01 03-11-2025 39,17139 28,25611 6,86 1,4
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:05:01 03-11-2025 39,1415 28,1105 9,8 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 20:59:36 03-11-2025 39,19167 28,34167 12,14 1,3
KUCUKDAGDERE-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:59:36 03-11-2025 39,1707 28,3255 7,6 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 20:58:53 03-11-2025 39,16833 28,28167 8,22 1
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:58:52 03-11-2025 39,1512 28,105 18,8 1,5
Yahyalı (Kayseri) 20:55:23 03-11-2025 37,78694 35,36056 7,02 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 20:54:37 03-11-2025 39,18694 28,13583 6,94 1
Sındırgı (Balıkesir) 20:53:15 03-11-2025 39,16917 28,2875 6,74 1,7
ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:53:14 03-11-2025 39,1653 28,2925 10,7 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 20:52:21 03-11-2025 39,19889 28,1675 9,56 1,6
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:52:21 03-11-2025 39,182 28,1712 9,6 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 20:51:54 03-11-2025 39,19361 28,22306 6,37 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 20:41:19 03-11-2025 39,20389 28,31028 7,45 1,4
BUYUKDAGDERE-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:41:19 03-11-2025 39,1827 28,3167 12,6 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 20:40:58 03-11-2025 39,19139 28,33722 10,33 1,4
YAYLABAYIR-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:40:58 03-11-2025 39,143 28,381 14 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 20:40:11 03-11-2025 39,19389 28,31861 5,61 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 20:38:53 03-11-2025 39,20528 28,30306 11,97 1,3
KUCUKDAGDERE-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:38:53 03-11-2025 39,1745 28,3225 8,2 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 20:37:57 03-11-2025 39,17778 28,28889 11,33 1,3
ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:37:57 03-11-2025 39,1628 28,2733 16,3 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 20:22:39 03-11-2025 39,20361 28,3225 9,77 1,1
ASLANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:22:39 03-11-2025 39,1983 28,3 9,4 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 20:22:00 03-11-2025 39,19167 28,16889 7 1,1
YUNANISTAN 20:21:14 03-11-2025 40,324 23,9398 9,1 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 20:20:09 03-11-2025 39,13056 28,25194 7 1,5
YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:20:09 03-11-2025 39,135 28,2767 5 1,6
Patnos (Ağrı) 20:19:12 03-11-2025 39,14444 42,97028 7 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 20:18:33 03-11-2025 39,11083 28,26889 7 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 20:15:51 03-11-2025 39,21167 28,30972 10,26 1,6
BUYUKDAGDERE-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:15:51 03-11-2025 39,175 28,3042 8,6 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 20:10:10 03-11-2025 39,18278 28,25028 8,51 2
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:10:09 03-11-2025 39,1657 28,2458 10,9 2
Sındırgı (Balıkesir) 19:55:02 03-11-2025 39,16361 28,22361 10,9 2,1
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 19:55:02 03-11-2025 39,144 28,2262 10,5 2,3
Merkez (Muş) 19:50:10 03-11-2025 38,97667 41,54083 7 2,3
SARIDAL-(MUS) 19:50:10 03-11-2025 38,9457 41,6012 5 2,5
Sındırgı (Balıkesir) 19:41:29 03-11-2025 39,20528 28,04056 7 1
Sındırgı (Balıkesir) 19:36:24 03-11-2025 39,16667 28,24056 11,06 2
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 19:36:23 03-11-2025 39,122 28,2493 19,9 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 19:36:05 03-11-2025 39,18972 28,31861 11,3 2
BUYUKDAGDERE-SINDIRGI (BALIKESIR) 19:36:05 03-11-2025 39,1897 28,2947 9,6 2,1
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 19:34:15 03-11-2025 39,2277 29,007 11,2 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 19:30:53 03-11-2025 39,23306 28,26833 9,42 2,3
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 19:30:53 03-11-2025 39,2077 28,2382 9,8 2,4
Sındırgı (Balıkesir) 19:28:14 03-11-2025 39,21083 28,21056 7 1,1
KUCUKDAGDERE-SINDIRGI (BALIKESIR) 19:27:15 03-11-2025 39,1418 28,3352 12,9 1,4
Doğanşehir (Malatya) 19:19:49 03-11-2025 38,17167 37,845 11,44 1
Onikişubat (Kahramanmaraş) 19:17:22 03-11-2025 37,9075 36,68556 5,62 2
TEKIR-(KAHRAMANMARAS) 19:17:22 03-11-2025 37,9027 36,6687 7,2 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 19:14:44 03-11-2025 39,19444 28,33611 10,81 1,1
YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 19:14:44 03-11-2025 39,1252 28,3288 9,6 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 19:13:35 03-11-2025 39,21861 28,14167 8,3 1,1
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 19:10:34 03-11-2025 39,2357 28,995 13,5 1,6
Simav (Kütahya) 19:10:33 03-11-2025 39,25194 28,98222 7,01 1,4
Düden Gölü - [03.14 km] Kulu (Konya) 19:08:28 03-11-2025 39,08833 33,14472 7,39 1,4
KULU (KONYA) 19:08:28 03-11-2025 39,0853 33,122 3,7 1,3
YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 19:07:25 03-11-2025 39,1105 28,273 8,1 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 19:07:24 03-11-2025 39,14 28,30056 7 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 19:06:48 03-11-2025 39,16778 28,22028 12,02 1,9
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 19:06:47 03-11-2025 39,1633 28,208 9,8 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 19:03:01 03-11-2025 39,1725 28,25417 11,57 1,2
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 19:03:01 03-11-2025 39,163 28,2507 10,1 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 19:01:21 03-11-2025 39,185 28,19528 7 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 18:57:42 03-11-2025 39,21056 28,42778 7 1,2
KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) 18:57:41 03-11-2025 39,2405 29,0522 4,9 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 18:55:33 03-11-2025 39,12361 28,25889 6,99 1
Sındırgı (Balıkesir) 18:46:08 03-11-2025 39,19083 28,30611 9,91 1
KUCUKDAGDERE-SINDIRGI (BALIKESIR) 18:46:08 03-11-2025 39,155 28,3192 20,2 1,4
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 18:43:35 03-11-2025 39,2043 28,0867 9,1 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 18:43:34 03-11-2025 39,22 28,095 6,84 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 18:38:53 03-11-2025 39,18778 28,19917 7 1,8
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 18:38:53 03-11-2025 39,1702 28,1833 10,8 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 18:29:18 03-11-2025 39,18333 28,34306 9,77 2,9
BUYUKDAGDERE-SINDIRGI (BALIKESIR) 18:29:18 03-11-2025 39,192 28,3327 14,1 3,2
YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 18:27:41 03-11-2025 39,1268 28,287 11 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 18:27:39 03-11-2025 39,19833 28,25361 6,96 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 18:23:42 03-11-2025 39,18806 28,14778 9,48 1,4
ISACA-AKHISAR (MANISA) 18:23:41 03-11-2025 39,152 28,0737 9,7 1,4
Doğanşehir (Malatya) 18:23:25 03-11-2025 38,10556 37,85417 7 1
Sındırgı (Balıkesir) 18:21:32 03-11-2025 39,1725 28,2575 9,52 1,4
YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 18:21:32 03-11-2025 39,1463 28,2835 9,5 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 18:20:15 03-11-2025 39,20972 28,21333 7 1,6
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 18:20:14 03-11-2025 39,1907 28,2368 7,5 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 18:15:13 03-11-2025 39,22611 28,175 6,99 1,9
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 18:15:13 03-11-2025 39,2055 28,1445 9,6 2
Marmara Denizi - Gemlik Körfezi - [03.39 km] Armutlu (Yalova) 18:08:13 03-11-2025 40,45667 28,93111 7,07 1,6
GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI) 18:08:13 03-11-2025 40,4285 28,9405 7,7 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 18:00:06 03-11-2025 39,18722 28,32056 10,4 2,6
BUYUKDAGDERE-SINDIRGI (BALIKESIR) 18:00:06 03-11-2025 39,1872 28,3022 10,3 2,6
SURIYE 17:59:12 03-11-2025 36,6528 38,57 15,3 2
Ayn el-Arab, Halep (Suriye) - [26.69 km] Akçakale (Şanlıurfa) 17:59:07 03-11-2025 36,50861 38,60111 5,73 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 17:58:45 03-11-2025 39,21 28,34028 11,08 2,4
KUCUKDAGDERE-SINDIRGI (BALIKESIR) 17:58:45 03-11-2025 39,1717 28,3272 12,7 2,5
KUCUKDAGDERE-SINDIRGI (BALIKESIR) 17:55:43 03-11-2025 39,1595 28,332 12 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 17:54:28 03-11-2025 39,20167 28,33806 7,43 2,3
BUYUKDAGDERE-SINDIRGI (BALIKESIR) 17:54:28 03-11-2025 39,1855 28,3397 10 2,5
Sındırgı (Balıkesir) 17:51:42 03-11-2025 39,18306 28,31694 7,06 1,4
BUYUKDAGDERE-SINDIRGI (BALIKESIR) 17:51:42 03-11-2025 39,1908 28,2983 7,5 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 17:48:33 03-11-2025 39,17833 28,22972 9,73 1,5
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 17:48:33 03-11-2025 39,1792 28,2247 10,9 1,6
KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 17:42:00 03-11-2025 39,0932 28,152 14,4 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 17:41:41 03-11-2025 39,19306 28,32528 7 1,5
BUYUKDAGDERE-SINDIRGI (BALIKESIR) 17:41:41 03-11-2025 39,1848 28,3275 8,5 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 17:30:36 03-11-2025 39,19556 28,19472 7,34 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 17:27:53 03-11-2025 39,20417 28,29194 6,24 2,5
KUCUKDAGDERE-SINDIRGI (BALIKESIR) 17:27:52 03-11-2025 39,1695 28,3013 16,2 2,7
Sındırgı (Balıkesir) 17:25:05 03-11-2025 39,12583 28,33694 6,86 1,3
KUCUKDAGDERE-SINDIRGI (BALIKESIR) 17:25:04 03-11-2025 39,1575 28,346 7,9 1,4
Ege Denizi - [41.36 km] Karaburun (İzmir) 17:12:31 03-11-2025 38,93306 26,08694 10,94 1,5
MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI) 17:12:31 03-11-2025 38,9677 26,1287 5,1 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 17:06:27 03-11-2025 39,24417 28,17667 7 2,6
MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) 17:06:27 03-11-2025 39,2228 28,1375 10,8 2,6
BUYUKECELI-GULNAR (MERSIN) 17:03:29 03-11-2025 36,1238 33,5503 0 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 17:03:27 03-11-2025 39,18861 28,30361 12,23 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 16:46:38 03-11-2025 39,18333 28,35361 7,04 1,5
BUYUKDAGDERE-SINDIRGI (BALIKESIR) 16:46:38 03-11-2025 39,189 28,3327 9,5 1,8
KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 16:37:38 03-11-2025 39,1062 28,2455 23,7 1,6
Demirci (Manisa) 16:37:16 03-11-2025 39,08194 28,5375 7,05 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 16:33:59 03-11-2025 39,17889 28,31806 6,95 1,3
BUYUKDAGDERE-SINDIRGI (BALIKESIR) 16:33:58 03-11-2025 39,1913 28,3265 7,7 1,2
KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) 16:33:18 03-11-2025 39,241 29,0488 4,8 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 16:29:11 03-11-2025 39,15111 28,28278 6,98 1
BUYUKDAGDERE-SINDIRGI (BALIKESIR) 16:29:10 03-11-2025 39,1967 28,3242 10,5 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 16:23:21 03-11-2025 39,20778 28,31472 11,03 1,7
BUYUKDAGDERE-SINDIRGI (BALIKESIR) 16:23:21 03-11-2025 39,1812 28,321 9,4 1,7
ASLANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 16:17:45 03-11-2025 39,21 28,3033 3 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 16:16:06 03-11-2025 39,19917 28,33222 7 2,9
BUYUKDAGDERE-SINDIRGI (BALIKESIR) 16:16:06 03-11-2025 39,193 28,3262 13,1 3,3
Sındırgı (Balıkesir) 16:13:51 03-11-2025 39,16417 28,35361 6,25 1,4
CIKRIKCI-SINDIRGI (BALIKESIR) 16:13:51 03-11-2025 39,1848 28,402 10,5 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 16:07:11 03-11-2025 39,18472 28,3525 11,8 1,4
CIKRIKCI-SINDIRGI (BALIKESIR) 16:07:11 03-11-2025 39,2128 28,3915 13,9 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 16:05:37 03-11-2025 39,21944 28,18361 6,9 2
SINDIRGI (BALIKESIR) 16:05:37 03-11-2025 39,2315 28,172 9 1,4
Pasinler (Erzurum) 16:04:24 03-11-2025 39,85361 41,79611 6,98 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 16:03:39 03-11-2025 39,12472 28,25972 7 1,4
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 16:03:38 03-11-2025 39,1837 28,236 16,2 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 16:02:32 03-11-2025 39,1675 28,33722 8,13 2
KUCUKDAGDERE-SINDIRGI (BALIKESIR) 16:02:31 03-11-2025 39,1682 28,3507 15,4 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 16:01:39 03-11-2025 39,19056 28,31111 7,78 1,5
KUCUKDAGDERE-SINDIRGI (BALIKESIR) 16:01:38 03-11-2025 39,1782 28,3202 13,5 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 15:59:24 03-11-2025 39,18944 28,34 8,05 1,5
ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) 15:59:24 03-11-2025 39,1793 28,282 18,9 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 15:56:33 03-11-2025 39,30028 28,28611 5,5 1,5
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 15:56:31 03-11-2025 39,1455 28,2603 14,3 1,7
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 15:53:43 03-11-2025 39,1845 28,1972 8,8 1,3
DUTLUCA-GORDES (MANISA) 15:52:57 03-11-2025 39,055 28,2637 13,1 1,8
KANLIKAVAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 15:52:56 03-11-2025 38,125 36,62 5,4 2,3
BUYUKDAGDERE-SINDIRGI (BALIKESIR) 15:52:24 03-11-2025 39,174 28,3037 10,3 2,5
Sındırgı (Balıkesir) 15:52:23 03-11-2025 39,16722 28,30778 8,41 2,2
YAYLABAYIR-SINDIRGI (BALIKESIR) 15:50:46 03-11-2025 39,1628 28,3515 11,4 2
Sındırgı (Balıkesir) 15:49:11 03-11-2025 39,15556 28,30833 7 2,8
YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 15:49:11 03-11-2025 39,1393 28,3053 9,1 3,3
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 15:48:09 03-11-2025 39,1693 28,2092 4,7 1
ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) 15:47:37 03-11-2025 39,1725 28,2785 10,1 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 15:44:32 03-11-2025 39,18583 28,36083 11,68 2,9
KUCUKDAGDERE-SINDIRGI (BALIKESIR) 15:44:31 03-11-2025 39,1652 28,3457 9,2 3
Sındırgı (Balıkesir) 15:42:20 03-11-2025 39,19194 28,34833 10,22 3,3
KUCUKDAGDERE-SINDIRGI (BALIKESIR) 15:42:20 03-11-2025 39,1702 28,3328 15,3 3,2
Sındırgı (Balıkesir) 15:39:25 03-11-2025 39,19278 28,3275 11,19 3,1
ASLANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 15:39:24 03-11-2025 39,201 28,296 12,2 3,2
Sındırgı (Balıkesir) 15:35:37 03-11-2025 39,16861 28,34083 11,02 4,9
BUYUKDAGDERE-SINDIRGI (BALIKESIR) 15:35:36 03-11-2025 39,1845 28,3227 14,3 5,1
Sındırgı (Balıkesir) 15:22:20 03-11-2025 39,23944 28,35306 7,01 2,4
KUCUKDAGDERE-SINDIRGI (BALIKESIR) 15:22:20 03-11-2025 39,1598 28,3268 15,4 2,5
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 15:20:10 03-11-2025 39,2058 28,0878 7,7 1,6
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 15:17:35 03-11-2025 39,1935 28,1372 13,6 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 15:16:22 03-11-2025 39,19667 28,19889 7,02 3,6
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 15:16:22 03-11-2025 39,2032 28,1672 10,7 3,7
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 15:09:38 03-11-2025 39,1968 28,2273 5,4 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 15:00:50 03-11-2025 39,20083 28,3175 5,01 1,6
YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 15:00:49 03-11-2025 39,1192 28,2917 27 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 14:56:42 03-11-2025 39,20889 28,32528 10,57 3,4
BUYUKDAGDERE-SINDIRGI (BALIKESIR) 14:56:42 03-11-2025 39,1875 28,3158 15,4 3,4
Sındırgı (Balıkesir) 14:52:53 03-11-2025 39,3325 28,11 12,72 2,2
CAKILLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 14:52:53 03-11-2025 39,312 28,0655 8,4 2
SOGUTLU-AKHISAR (MANISA) 14:48:39 03-11-2025 39,1683 28,0637 9,9 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 14:34:49 03-11-2025 39,23472 28,19167 7 1,6
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 14:34:47 03-11-2025 39,2073 28,1192 22,9 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 14:31:27 03-11-2025 39,16194 28,165 7 1,6
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 14:31:26 03-11-2025 39,1642 28,1458 15,9 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 14:21:10 03-11-2025 39,17306 28,26722 9,15 1,5
ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) 14:21:10 03-11-2025 39,1623 28,2895 3,9 1,4
Demirözü (Bayburt) 14:11:45 03-11-2025 40,00667 39,79389 8,01 2,7
DAMLICA-DEMIROZU (BAYBURT) 14:11:44 03-11-2025 39,9708 39,7835 9 2,8
Sındırgı (Balıkesir) 14:08:52 03-11-2025 39,13944 28,16528 7 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 13:52:34 03-11-2025 39,17778 28,32861 10,15 1,9
KUCUKDAGDERE-SINDIRGI (BALIKESIR) 13:52:34 03-11-2025 39,1688 28,3098 11,6 2,2
Sındırgı (Balıkesir) 13:51:53 03-11-2025 39,20611 28,25944 7 1,6
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 13:51:52 03-11-2025 39,1913 28,2227 7,8 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 13:49:08 03-11-2025 39,16806 28,17111 7 1,5
SINDIRGI (BALIKESIR) 13:49:06 03-11-2025 39,2295 28,1813 10,5 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 13:48:07 03-11-2025 39,20278 28,15722 7,93 1,5
MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) 13:48:06 03-11-2025 39,2258 28,1337 8,4 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 13:38:18 03-11-2025 39,21889 28,17167 11,5 1,1
Sumbas (Osmaniye) 13:37:30 03-11-2025 37,72972 36,10056 7,02 1,4
TOKMANAKLI-FEKE (ADANA) 13:37:29 03-11-2025 37,7188 36,0678 12,8 1,6
Ilgaz (Çankırı) 13:37:03 03-11-2025 40,90861 33,53667 7 1,4
Sredets, Burgaz (Bulgaristan) - [36.24 km] Kofçaz (Kırklareli) 13:36:28 03-11-2025 42,4 27,35556 12,04 1,6
Tuzlukçu (Konya) 13:35:17 03-11-2025 38,57639 31,61917 6,98 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 13:24:46 03-11-2025 39,19667 28,21778 7 1,6
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 13:24:46 03-11-2025 39,1922 28,2097 7,4 1,7
AKCESME-AKHISAR (MANISA) 13:20:46 03-11-2025 38,7838 27,9063 23,7 0,9
Sındırgı (Balıkesir) 13:17:23 03-11-2025 39,14778 28,20556 11,04 2,6
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 13:17:22 03-11-2025 39,1387 28,1897 11,7 2,8
Akçadağ (Malatya) 13:16:53 03-11-2025 38,25694 38,05056 7 1,5
İpekyolu (Van) 13:13:21 03-11-2025 38,67833 43,82667 7 2,9
Sındırgı (Balıkesir) 13:08:33 03-11-2025 39,20083 28,1925 7 1,7
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 13:08:32 03-11-2025 39,176 28,1898 10,1 1,6
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 13:06:54 03-11-2025 39,1993 28,1372 7,5 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 13:04:57 03-11-2025 39,21028 28,19222 7 1,7
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 13:04:57 03-11-2025 39,169 28,1538 14,6 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 13:04:31 03-11-2025 39,12472 28,23167 7 1,8
KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 13:04:30 03-11-2025 39,1312 28,2032 11,8 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 13:03:52 03-11-2025 39,20472 28,19667 7 2,2
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 13:03:51 03-11-2025 39,1822 28,1803 9,5 2,3
Özalp (Van) 13:01:31 03-11-2025 38,69083 43,89528 6,35 2,1
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 13:01:28 03-11-2025 39,1708 28,192 8,5 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 12:54:44 03-11-2025 39,20667 28,30667 8,41 1,8
BUYUKDAGDERE-SINDIRGI (BALIKESIR) 12:54:44 03-11-2025 39,1788 28,3003 16,5 2,3
AYDINLAR-AKCADAG (MALATYA) 12:52:02 03-11-2025 38,3297 38,0978 0 1,4
Gördes (Manisa) 12:49:05 03-11-2025 39,07306 28,26444 7 0,8
MESTAN (ADIYAMAN) 12:45:32 03-11-2025 37,9748 38,2238 5 1,5
YUNANISTAN 12:41:46 03-11-2025 40,0198 23,6683 13,7 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 12:41:33 03-11-2025 39,11222 28,29139 7,24 1,5
ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) 12:41:32 03-11-2025 39,192 28,2692 18,2 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 12:33:39 03-11-2025 39,22 28,34167 6,96 1,7
YAYLABAYIR-SINDIRGI (BALIKESIR) 12:33:39 03-11-2025 39,149 28,3498 13,7 1,5
Çubuk (Ankara) 12:33:05 03-11-2025 40,16806 32,91833 6,94 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 12:20:24 03-11-2025 39,1675 28,095 7 1
AKDERE-SILIFKE (MERSIN) 12:19:28 03-11-2025 36,2757 33,7293 0 1,1
TASIT-DERIK (MARDIN) 12:19:13 03-11-2025 37,4352 40,2878 5 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 12:18:43 03-11-2025 39,21389 28,23556 7 0,8
Ege Denizi, Midilli Adası (Lesvos) - [25.36 km] Dikili (İzmir) 12:03:17 03-11-2025 39,00722 26,52944 6 1,4
TASUCU-SILIFKE (MERSIN) 11:50:03 03-11-2025 36,3167 33,8833 0 0,9
Silifke (Mersin) 11:45:25 03-11-2025 36,41917 33,935 7,1 1,3
CAMLIBEL-SILIFKE (MERSIN) 11:45:25 03-11-2025 36,465 33,9108 10,9 1,9
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 11:40:00 03-11-2025 39,1502 28,1333 14,1 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 11:39:59 03-11-2025 39,17417 28,15417 7,02 1,8
EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) 11:34:31 03-11-2025 39,21 28,9975 17,4 1,7
Simav (Kütahya) 11:34:30 03-11-2025 39,24111 28,98278 8,05 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 11:30:37 03-11-2025 39,20278 28,26194 6,42 1,4
OSMANLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) 11:30:36 03-11-2025 39,2488 28,3337 12,6 1,8
BUYUKDAGDERE-SINDIRGI (BALIKESIR) 11:25:57 03-11-2025 39,1757 28,3048 9,2 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 11:21:29 03-11-2025 39,14361 28,23139 5,18 2,8
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 11:21:28 03-11-2025 39,146 28,2255 16,6 3
COTURTEPE-SINDIRGI (BALIKESIR) 11:14:44 03-11-2025 39,295 28,2745 5 1,3
Şenkaya (Erzurum) 11:10:18 03-11-2025 40,69444 42,42611 9,59 1,6
Bigadiç (Balıkesir) 11:08:35 03-11-2025 39,39833 28,27083 7,63 1,2
CATALTEPE-MANYAS (BALIKESIR) 11:08:22 03-11-2025 40,0223 27,8858 0 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 10:50:44 03-11-2025 39,185 28,15083 6,94 1,5
CELEBILER-SINDIRGI (BALIKESIR) 10:50:42 03-11-2025 39,2813 28,185 5,6 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 10:46:37 03-11-2025 39,19806 28,28528 7 1,5
OSMANLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) 10:46:35 03-11-2025 39,2183 28,3248 8,7 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 10:42:56 03-11-2025 39,19194 28,19944 7,94 1,7
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 10:42:55 03-11-2025 39,181 28,2373 9,4 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 10:38:53 03-11-2025 39,20444 28,22167 7 1,3
Erzin (Hatay) 10:37:30 03-11-2025 36,97139 36,08139 7 1,9
YUKARIBURNAZ-ERZIN (HATAY) 10:37:29 03-11-2025 36,9818 36,069 6,7 1,7
Akdeniz - [190.02 km] Datça (Muğla) 10:32:08 03-11-2025 35,19306 26,43389 7,25 2,8
EGE DENIZI 10:32:03 03-11-2025 35,7882 25,4948 7,1 2,8
SINDIRGI (BALIKESIR) 10:31:57 03-11-2025 39,2268 28,1785 6,6 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 10:29:26 03-11-2025 39,20694 28,22444 7,33 2
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 10:29:26 03-11-2025 39,2132 28,193 12 1,5
Karlıova (Bingöl) 10:20:03 03-11-2025 39,38583 40,67861 7 1,7
SENKOY-YEDISU (BINGOL) 10:20:01 03-11-2025 39,3473 40,5408 15,2 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 10:12:08 03-11-2025 39,18111 28,20944 7 2
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 10:12:07 03-11-2025 39,1893 28,1833 8,1 2,1
EGE DENIZI 10:09:24 03-11-2025 39,2813 25,4635 10,5 1,9
CAVLU-SALIHLI (MANISA) 10:04:40 03-11-2025 38,5285 28,1678 5 0,8
Sındırgı (Balıkesir) 09:57:47 03-11-2025 39,17194 28,25861 10,92 1,6
ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) 09:57:46 03-11-2025 39,1632 28,2982 8,6 2
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 09:54:20 03-11-2025 39,1702 28,1177 10,3 1,4
Simav (Kütahya) 09:43:32 03-11-2025 39,10833 28,88444 11 1,4
DEMIRCI-SIMAV (KUTAHYA) 09:43:29 03-11-2025 39,0792 28,9025 13,6 1,4
Sincan (Ankara) 09:42:04 03-11-2025 39,81417 32,28861 10,94 1,3
POYRAZ-POLATLI (ANKARA) 09:42:03 03-11-2025 39,7223 32,2807 0 1,7
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 09:40:37 03-11-2025 39,2185 28,966 11,2 1,8
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 09:38:24 03-11-2025 39,24 29,0035 3,7 1,2
Akdeniz - İskenderun Körfezi - [03.12 km] Erzin (Hatay) 09:32:59 03-11-2025 36,91056 36,04139 8,18 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 09:32:29 03-11-2025 39,23917 28,14806 7 2,2
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 09:32:28 03-11-2025 39,22 28,1717 17,2 2,2
Kuluncak (Malatya) 09:24:46 03-11-2025 38,73639 37,685 7 2,5
ASAGISELIMLI-KULUNCAK (MALATYA) 09:24:45 03-11-2025 38,7685 37,6693 8,4 2,4
Sındırgı (Balıkesir) 09:18:31 03-11-2025 39,21889 28,18722 6,78 1,5
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 09:18:30 03-11-2025 39,1738 28,0693 18,3 1,2
DANACAYIRI-SINDIRGI (BALIKESIR) 09:15:15 03-11-2025 39,2547 28,2622 5,4 1,2
İliç (Erzincan) 09:12:11 03-11-2025 39,64667 38,65194 6,99 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 09:06:56 03-11-2025 39,22361 28,1725 8,12 1,9
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 09:06:56 03-11-2025 39,2117 28,174 10,6 1,8
Pütürge (Malatya) 09:01:01 03-11-2025 38,19 38,61806 14,33 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 08:54:40 03-11-2025 39,22917 28,13444 7 2,8
BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 08:54:39 03-11-2025 39,2272 28,1203 10,3 2,8
YAYLABAYIR-SINDIRGI (BALIKESIR) 08:43:28 03-11-2025 39,1175 28,3613 20,7 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 08:41:54 03-11-2025 39,18556 28,18444 12,22 1,5
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 08:41:53 03-11-2025 39,2047 28,1638 12,1 1,5
Merkez (Çankırı) 08:38:40 03-11-2025 40,55333 33,87556 14,95 3,5
ASAGIOVACIK-KIZILIRMAK (CANKIRI) 08:38:39 03-11-2025 40,4925 33,8402 5 3,6
Sındırgı (Balıkesir) 08:34:18 03-11-2025 39,10194 28,28111 5,08 0,9
Sındırgı (Balıkesir) 08:25:43 03-11-2025 39,16278 28,25083 2,07 1
Sındırgı (Balıkesir) 08:23:19 03-11-2025 39,15417 28,15611 6,43 1,2
MUSALAR-AKHISAR (MANISA) 08:23:17 03-11-2025 39,0488 27,8653 20,5 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 08:19:22 03-11-2025 39,19222 28,22528 5,96 0,9
Sındırgı (Balıkesir) 08:18:27 03-11-2025 39,17028 28,25 6,3 0,9
Sındırgı (Balıkesir) 08:17:42 03-11-2025 39,15583 28,25472 5,67 1,6
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 08:17:42 03-11-2025 39,1572 28,2317 9,4 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 08:16:23 03-11-2025 39,21583 28,19389 7,72 1
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 08:07:09 03-11-2025 39,135 28,219 9,9 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 08:07:08 03-11-2025 39,17417 28,26778 10,68 0,9
Sındırgı (Balıkesir) 08:02:46 03-11-2025 39,12556 28,235 4,69 1,1
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 08:02:45 03-11-2025 39,1293 28,2508 10,5 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 08:01:22 03-11-2025 39,12667 28,21944 6,98 0,8
Çay (Afyonkarahisar) 08:00:32 03-11-2025 38,63583 31,0675 6,95 0,9
Sındırgı (Balıkesir) 07:56:21 03-11-2025 39,22722 28,17194 11,88 1,9
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 07:56:21 03-11-2025 39,2052 28,1453 9,8 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 07:54:10 03-11-2025 39,15528 28,28472 7 0,8
Sındırgı (Balıkesir) 07:47:16 03-11-2025 39,16611 28,16028 7 1
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 07:47:16 03-11-2025 39,1578 28,1168 11,4 1,3
Gölhisar (Burdur) 07:42:29 03-11-2025 37,1725 29,47139 7,08 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 07:42:20 03-11-2025 39,15639 28,26083 6,85 1,8
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 07:42:19 03-11-2025 39,16 28,2105 9,4 2
Sındırgı (Balıkesir) 07:37:50 03-11-2025 39,15833 28,25778 5,59 1,1
YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 07:37:50 03-11-2025 39,1272 28,2808 13,3 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 07:33:14 03-11-2025 39,18806 28,18694 7 1,1
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 07:33:14 03-11-2025 39,1347 28,1643 16 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 07:32:29 03-11-2025 39,22444 28,15806 8,3 1,6
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 07:32:29 03-11-2025 39,1993 28,1117 8,5 1,8
Simav (Kütahya) 07:28:31 03-11-2025 39,24722 29,02639 7,54 2
KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) 07:28:30 03-11-2025 39,2375 29,0358 11,1 2,2
EGE DENIZI 07:25:16 03-11-2025 35,9153 25,8068 17,5 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 07:16:18 03-11-2025 39,1825 28,25111 9,31 1,2
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 07:16:17 03-11-2025 39,1595 28,247 7,7 1,4
Kuluncak (Malatya) 07:14:36 03-11-2025 38,75111 37,75806 21,08 2,6
TEMEKLU-KULUNCAK (MALATYA) 07:14:36 03-11-2025 38,7495 37,708 5 2,8
Sındırgı (Balıkesir) 07:13:51 03-11-2025 39,1575 28,26361 6,8 1
Sındırgı (Balıkesir) 07:12:05 03-11-2025 39,22111 28,16778 6,19 0,8
Ovacık (Tunceli) 07:04:59 03-11-2025 39,42167 39,12111 6,98 1,6
KOSELER-OVACIK (TUNCELI) 07:04:59 03-11-2025 39,4477 39,1335 5,4 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 07:04:55 03-11-2025 39,21722 28,16972 7,21 1,6
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 07:04:54 03-11-2025 39,2023 28,1317 7,3 1,8
Simav (Kütahya) 06:57:51 03-11-2025 39,21778 29,01528 11,17 1,5
EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) 06:57:51 03-11-2025 39,208 28,9947 10,9 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 06:54:53 03-11-2025 39,23361 28,15806 5 1,1
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 06:54:52 03-11-2025 39,2133 28,099 7,8 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 06:53:07 03-11-2025 39,12667 28,28056 7,97 1,4
YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 06:53:07 03-11-2025 39,1017 28,2737 14,4 1,6
Kale (Malatya) 06:51:54 03-11-2025 38,31694 38,72722 11,44 1
Sındırgı (Balıkesir) 06:50:01 03-11-2025 39,15222 28,27361 8,3 1
KUCUKDAGDERE-SINDIRGI (BALIKESIR) 06:50:01 03-11-2025 39,1537 28,3047 11,3 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 06:47:27 03-11-2025 39,17861 28,15028 7 1,9
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 06:47:27 03-11-2025 39,1488 28,1583 9,6 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 06:43:40 03-11-2025 39,18694 28,28389 5,6 2,2
ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) 06:43:40 03-11-2025 39,1815 28,2733 9,4 2,4
Elbistan (Kahramanmaraş) 06:41:52 03-11-2025 38,19861 37,35917 7,01 0,9
Sındırgı (Balıkesir) 06:40:50 03-11-2025 39,16806 28,15944 10,06 1,1
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 06:40:49 03-11-2025 39,1595 28,128 21,2 1,2
Battalgazi (Malatya) 06:35:56 03-11-2025 38,31556 38,72389 12,17 0,7
Sındırgı (Balıkesir) 06:22:57 03-11-2025 39,16889 28,25194 10,26 1,2
YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 06:22:57 03-11-2025 39,142 28,2735 11,1 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 06:22:12 03-11-2025 39,2275 28,13917 10,18 0,9
Güney (Denizli) 06:21:52 03-11-2025 38,20389 28,92222 7,03 0,8
Sındırgı (Balıkesir) 06:21:14 03-11-2025 39,18889 28,21889 7 0,9
Ege Denizi - [33.32 km] Datça (Muğla) 06:14:11 03-11-2025 36,51083 27,1525 11,72 1,5
ONIKI ADALAR (EGE DENIZI) 06:14:11 03-11-2025 36,509 27,2247 7,1 1,7
Ege Denizi - [33.99 km] Datça (Muğla) 06:11:16 03-11-2025 36,50111 27,1525 14,54 1,9
ONIKI ADALAR (EGE DENIZI) 06:11:16 03-11-2025 36,47 27,1268 3,7 2,2
Sındırgı (Balıkesir) 06:10:34 03-11-2025 39,20306 28,13972 9,67 2,1
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 06:10:34 03-11-2025 39,1855 28,134 9 2,3
KUCUKDAGDERE-SINDIRGI (BALIKESIR) 06:09:11 03-11-2025 39,147 28,329 11,1 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 06:07:56 03-11-2025 39,1675 28,30722 9,84 1,2
ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) 06:07:56 03-11-2025 39,1625 28,2802 7,6 1,4
Ege Denizi - [34.15 km] Datça (Muğla) 06:07:45 03-11-2025 36,49 27,16194 10,93 2,5
ONIKI ADALAR (EGE DENIZI) 06:07:44 03-11-2025 36,4673 27,1575 14,1 3
Sındırgı (Balıkesir) 05:57:36 03-11-2025 39,22222 28,1725 7,94 1,7
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:57:36 03-11-2025 39,2025 28,1403 9,4 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 05:56:12 03-11-2025 39,19083 28,14306 7 1
Sındırgı (Balıkesir) 05:44:36 03-11-2025 39,19139 28,24417 7,14 2,5
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:44:36 03-11-2025 39,1888 28,2488 12,6 2,9
GOKCELER-SIMAV (KUTAHYA) 05:42:12 03-11-2025 39,0978 29,0197 15,1 1,4
Simav (Kütahya) 05:42:11 03-11-2025 39,21111 28,93444 10,99 1
Sındırgı (Balıkesir) 05:39:27 03-11-2025 39,27028 28,16889 4,81 1
Sındırgı (Balıkesir) 05:35:18 03-11-2025 39,22694 28,21972 10,99 0,8
Sındırgı (Balıkesir) 05:32:11 03-11-2025 39,17833 28,15389 6,56 1,2
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:32:11 03-11-2025 39,198 28,1625 9,6 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 05:31:08 03-11-2025 39,15361 28,30472 8,75 1,6
YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:31:08 03-11-2025 39,1368 28,3022 11,7 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 05:28:52 03-11-2025 39,20694 28,19194 10,39 2,3
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:28:52 03-11-2025 39,1848 28,1835 9,9 2,6
KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:27:37 03-11-2025 39,1307 28,2175 18,9 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 05:27:32 03-11-2025 39,20667 28,16 6,52 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 05:26:45 03-11-2025 39,21444 28,15083 5,23 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 05:25:35 03-11-2025 39,15833 28,33667 5,92 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 05:21:21 03-11-2025 39,18444 28,15306 7,37 2,9
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:21:21 03-11-2025 39,1897 28,1263 12 3,1
Sındırgı (Balıkesir) 05:19:50 03-11-2025 39,21722 28,17417 6,39 1,1
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:17:15 03-11-2025 39,1553 28,1152 10 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 05:17:13 03-11-2025 39,21667 28,13611 9,23 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 05:16:46 03-11-2025 39,18722 28,30444 9,84 1,3
ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:16:46 03-11-2025 39,1775 28,2832 11,4 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 05:14:03 03-11-2025 39,17611 28,16889 7,68 1,4
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:14:02 03-11-2025 39,1775 28,152 8,1 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 05:12:33 03-11-2025 39,20444 28,1525 6,97 1,6
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:12:33 03-11-2025 39,2025 28,1505 9,4 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 05:11:32 03-11-2025 39,20861 28,17111 4,16 1
Sındırgı (Balıkesir) 05:04:38 03-11-2025 39,16389 28,31667 5,08 1,6
YAYLABAYIR-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:04:37 03-11-2025 39,1435 28,342 11,7 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 05:00:22 03-11-2025 39,22028 28,15556 5,83 1,6
MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:00:22 03-11-2025 39,2145 28,1368 9,5 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 04:58:47 03-11-2025 39,18444 28,26444 7,85 1,9
ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:58:47 03-11-2025 39,1672 28,2653 9,9 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 04:57:43 03-11-2025 39,19028 28,31972 6,8 1,5
KUCUKDAGDERE-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:57:42 03-11-2025 39,172 28,311 9,3 1,8
Beypazarı (Ankara) 04:57:12 03-11-2025 40,22861 31,80417 7 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 04:54:55 03-11-2025 39,17861 28,17833 4,94 0,9
KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:51:10 03-11-2025 39,1143 28,226 15,3 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 04:51:09 03-11-2025 39,19083 28,25167 4,41 1
Sındırgı (Balıkesir) 04:41:55 03-11-2025 39,13583 28,20389 7 0,8
Sındırgı (Balıkesir) 04:40:00 03-11-2025 39,18639 28,1625 8,68 2,1
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:40:00 03-11-2025 39,1853 28,1453 11,2 2,3
Sındırgı (Balıkesir) 04:30:38 03-11-2025 39,19639 28,1875 7 1,2
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:30:37 03-11-2025 39,1903 28,1125 19,9 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 04:30:13 03-11-2025 39,19056 28,21028 10,88 0,9
Sındırgı (Balıkesir) 04:24:49 03-11-2025 39,17611 28,20056 7 0,8
Simav (Kütahya) 04:23:59 03-11-2025 39,24278 28,98583 7,93 1,2
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 04:23:58 03-11-2025 39,244 29,0127 10,9 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 04:21:28 03-11-2025 39,1425 28,23444 7 1
Sındırgı (Balıkesir) 04:11:32 03-11-2025 39,15833 28,15389 7 0,9
Simav (Kütahya) 04:06:00 03-11-2025 39,22222 28,93333 11,15 0,8
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 04:05:59 03-11-2025 39,23 28,9575 17 1,3
Pütürge (Malatya) 03:56:54 03-11-2025 38,2075 38,63472 11,23 1,3
SOGUTLU-PUTURGE (MALATYA) 03:56:54 03-11-2025 38,2192 38,6322 15,3 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 03:56:48 03-11-2025 39,18583 28,28556 7 1,5
ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:56:48 03-11-2025 39,1792 28,2782 11 1,6
KORU-CINARCIK (YALOVA) 03:54:36 03-11-2025 40,7303 29,1335 8,4 1,2
Sincik (Adıyaman) 03:51:46 03-11-2025 38,13694 38,52056 14,84 1,6
AKSU-SINCIK (ADIYAMAN) 03:51:46 03-11-2025 38,1535 38,493 2,4 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 03:45:44 03-11-2025 39,17417 28,25417 6,6 1,6
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:45:44 03-11-2025 39,1708 28,2392 11,8 1,9
ISACA-AKHISAR (MANISA) 03:42:33 03-11-2025 39,1277 28,082 20,4 1,3
Tuşba (Van) 03:42:18 03-11-2025 38,91 43,54583 15,82 1,6
Simav (Kütahya) 03:40:11 03-11-2025 39,25972 28,92806 14,19 1,9
YENILER-SIMAV (KUTAHYA) 03:40:11 03-11-2025 39,2427 28,9292 13,1 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 03:37:44 03-11-2025 39,19028 28,19389 5,77 1,7
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:37:44 03-11-2025 39,1847 28,2018 8,8 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 03:25:48 03-11-2025 39,23611 28,14222 7 0,9
Sındırgı (Balıkesir) 03:24:30 03-11-2025 39,13528 28,2425 6,67 1
Sındırgı (Balıkesir) 03:19:48 03-11-2025 39,18194 28,15472 7 0,9
Sındırgı (Balıkesir) 03:16:32 03-11-2025 39,16556 28,26778 6,8 1
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:16:32 03-11-2025 39,138 28,2038 10 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 03:12:21 03-11-2025 39,17944 28,24194 13,47 1,3
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:12:21 03-11-2025 39,1632 28,1982 9,7 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 03:11:25 03-11-2025 39,16306 28,24222 6,24 1,1
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:11:24 03-11-2025 39,1645 28,2135 8,1 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 03:09:12 03-11-2025 39,18194 28,18611 7 1
Sındırgı (Balıkesir) 03:07:44 03-11-2025 39,18 28,17694 7,38 2
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:07:44 03-11-2025 39,1723 28,176 9,4 2,1
KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:05:33 03-11-2025 39,1032 28,1627 10,9 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 03:05:32 03-11-2025 39,13333 28,17361 7,04 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 02:57:18 03-11-2025 39,18722 28,25917 6,52 1,2
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:57:17 03-11-2025 39,171 28,2445 11,1 1,3
Ege Denizi - [23.74 km] Menderes (İzmir) 02:56:30 03-11-2025 37,85694 26,92278 6,88 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 02:48:26 03-11-2025 39,18333 28,13722 5,54 1
Sındırgı (Balıkesir) 02:46:23 03-11-2025 39,15556 28,28528 5,17 1,5
YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:46:23 03-11-2025 39,1133 28,2682 11,9 1,7
CELEP-KULU (KONYA) 02:45:09 03-11-2025 38,9622 32,907 4,4 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 02:44:58 03-11-2025 39,16778 28,29944 5,22 1,3
YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:44:58 03-11-2025 39,1418 28,326 11,3 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 02:43:14 03-11-2025 39,18278 28,16806 10 0,9
Sındırgı (Balıkesir) 02:38:27 03-11-2025 39,14583 28,28194 6,78 1
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:38:27 03-11-2025 39,1452 28,2483 11,5 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 02:35:49 03-11-2025 39,1925 28,29944 5,29 1,5
ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:35:48 03-11-2025 39,173 28,2792 9,8 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 02:33:02 03-11-2025 39,17278 28,19778 12,86 1,1
SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:25:37 03-11-2025 39,1965 28,0372 9,7 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 02:25:36 03-11-2025 39,23917 28,10556 6,99 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 02:22:57 03-11-2025 39,16444 28,31 5,24 1,4
YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:22:57 03-11-2025 39,1305 28,321 10,1 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 02:22:17 03-11-2025 39,15944 28,26778 9,95 1,4
YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:22:17 03-11-2025 39,1448 28,2783 11 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 02:19:01 03-11-2025 39,15917 28,17861 8,55 1
Sumbas (Osmaniye) 02:16:27 03-11-2025 37,73361 36,08972 7,01 1,3
AKCALIUSAGI-KOZAN (ADANA) 02:16:27 03-11-2025 37,707 36,1012 7,8 1,4
Marmara Denizi - [11.24 km] Çınarcık (Yalova) 02:15:41 03-11-2025 40,74139 29,03639 9 1,7
CINARCIK ACIKLARI-YALOVA (MARMARA DENIZI) 02:15:41 03-11-2025 40,7222 29,0398 7,4 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 02:06:50 03-11-2025 39,16722 28,23444 5,59 1,4
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:06:50 03-11-2025 39,1532 28,2468 11,3 1,7
Simav (Kütahya) 02:06:11 03-11-2025 39,21361 29,00417 8,3 1,5
EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) 02:06:10 03-11-2025 39,2237 29,0245 15,8 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 02:04:56 03-11-2025 39,16583 28,18389 7 1,2
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:04:55 03-11-2025 39,1603 28,2665 10,2 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 02:03:30 03-11-2025 39,19 28,15639 8,82 1,6
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:03:30 03-11-2025 39,1702 28,1452 10,5 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 01:54:47 03-11-2025 39,17417 28,32417 6,08 1,6
ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:54:47 03-11-2025 39,1635 28,2983 7,7 1,6
DEREBASALAN-SULUOVA (AMASYA) 01:54:30 03-11-2025 40,8482 35,8195 9,3 1,6
Simav (Kütahya) 01:53:37 03-11-2025 39,23889 28,98639 12,57 2,4
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 01:53:37 03-11-2025 39,2457 28,9815 9,8 2,7
Sındırgı (Balıkesir) 01:40:41 03-11-2025 39,17972 28,11111 5,2 1
Sındırgı (Balıkesir) 01:39:03 03-11-2025 39,29417 28,08639 7,04 0,8
Akdeniz - [42.66 km] Kaş (Antalya) 01:36:35 03-11-2025 36,07194 28,91778 15 2
AKDENIZ 01:36:35 03-11-2025 36,1163 28,9287 10,7 2,2
Sındırgı (Balıkesir) 01:33:48 03-11-2025 39,17722 28,26278 7 1,5
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:33:48 03-11-2025 39,1568 28,247 8,7 1,6
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:31:41 03-11-2025 39,1917 28,1828 8 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 01:31:40 03-11-2025 39,20361 28,19361 16,92 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 01:30:35 03-11-2025 39,15806 28,24861 7,04 1,1
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:30:34 03-11-2025 39,1658 28,2408 10,6 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 01:27:13 03-11-2025 39,2075 28,23806 11,21 1,3
ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:27:13 03-11-2025 39,1783 28,2573 8,5 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 01:21:07 03-11-2025 39,13333 28,29417 6,99 1,6
YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:21:06 03-11-2025 39,1127 28,2695 14,9 1,7
BOSTANKOLU-RESADIYE (TOKAT) 01:20:36 03-11-2025 40,3355 37,3575 5,5 2
Reşadiye (Tokat) 01:20:35 03-11-2025 40,38389 37,37056 12,56 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 01:13:06 03-11-2025 39,15 28,25944 11,49 1,2
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:13:05 03-11-2025 39,1507 28,2593 13,8 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 01:10:42 03-11-2025 39,14083 28,28917 7,99 1,9
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:10:41 03-11-2025 39,1533 28,2685 9,7 2
Sındırgı (Balıkesir) 01:06:46 03-11-2025 39,12333 28,28639 10,47 1,5
YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:06:46 03-11-2025 39,118 28,2848 12,5 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 01:04:06 03-11-2025 39,23 28,15417 5,18 1,3
BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:04:06 03-11-2025 39,2188 28,1082 7,3 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 01:02:19 03-11-2025 39,2025 28,18861 7 1,2
MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:02:17 03-11-2025 39,2275 28,133 10 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 00:58:55 03-11-2025 39,14139 28,25972 9,94 1
Sındırgı (Balıkesir) 00:55:07 03-11-2025 39,18444 28,30889 7,48 1,2
BUYUKDAGDERE-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:55:06 03-11-2025 39,1923 28,2997 11,5 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 00:54:06 03-11-2025 39,14111 28,19861 7,08 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 00:50:38 03-11-2025 39,15722 28,30028 7 1,7
YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:50:38 03-11-2025 39,147 28,2982 14,2 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 00:47:17 03-11-2025 39,21806 28,12 9,29 2,6
BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:47:17 03-11-2025 39,2278 28,1115 13,7 2,9
Sındırgı (Balıkesir) 00:39:19 03-11-2025 39,16361 28,31083 13,93 3
KUCUKDAGDERE-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:39:18 03-11-2025 39,1713 28,3092 12,9 3,1
AKDENIZ 00:33:49 03-11-2025 36,3043 28,7527 23,8 1,7
Akdeniz - [48.48 km] Fethiye (Muğla) 00:33:48 03-11-2025 36,20222 28,70139 29,87 1,4
DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...