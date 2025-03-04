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Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 04 Mart 2025

Son depremler...Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler.. 04 Mart 2025 deprem son dakika haberleri haberin detayında...Artçı deprem mi oldu? Son deprem büyüklüğü ne kadar? Yakınımdaki depremler nelerdir? Anlık deprem mi oldu? Son dakika canlı deprem Türkiye haritası..Kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü ve AFAD deprem haberleri..İstanbul'da deprem mi oldu? Ankara'da deprem mi oldu? İzmir'de deprem mi oldu? Hangi illerde deprem oldu ve hissedildi? Bugün deprem mi oldu? Deprem ne zaman ve kaç şiddetinde oldu? En son hangi bölgede deprem oldu? Deprem haberleriyle ilgili en çok merak edilenlerin cevabı haberde..

Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 04 Mart 2025

04 Mart 2025 ve Kandilli son dakika listesi..

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Karadeniz 23:39:16 03-03-2025 43,19472 39,90028 7,44 2,3
SUGUL-DARENDE (MALATYA) 22:28:35 03-03-2025 38,4217 37,5245 13 1,3
Darende (Malatya) 22:28:35 03-03-2025 38,46778 37,4875 5,72 1,3
Kırıkhan (Hatay) 22:21:50 03-03-2025 36,45667 36,33944 6,85 2,2
SENBUK-BELEN (HATAY) 22:21:48 03-03-2025 36,4355 36,2377 5,4 2
Çelikhan (Adıyaman) 22:19:38 03-03-2025 38,10583 38,38583 7,03 1,1
Ürgüp (Nevşehir) 21:14:38 03-03-2025 38,68028 35,09278 6,49 1,1
Pütürge (Malatya) 20:59:57 03-03-2025 38,20028 38,63694 12,66 1,8
Afşin (Kahramanmaraş) 20:51:32 03-03-2025 38,11611 36,77194 7 1,5
Köyceğiz (Muğla) 20:29:06 03-03-2025 36,97278 28,83917 7 1,3
Palu (Elazığ) 20:26:20 03-03-2025 38,56944 39,77611 15,19 1,5
Yeşilyurt (Malatya) 20:25:39 03-03-2025 38,18111 38,42056 7 0,7
Akdeniz - [75.42 km] Gazipaşa (Antalya) 19:07:48 03-03-2025 35,57139 32,00667 13,4 1,4
Çamoluk (Giresun) 19:00:48 03-03-2025 40,0725 38,8775 7 1,4
Ege Denizi - [18.09 km] Karaburun (İzmir) 19:00:01 03-03-2025 38,82111 26,36028 8,87 1,9
Pütürge (Malatya) 18:29:43 03-03-2025 38,26694 38,81806 7,01 1,6
Maden (Elazığ) 18:20:09 03-03-2025 38,49611 39,60361 7,13 1,7
Yeşilyurt (Malatya) 18:16:27 03-03-2025 38,26 38,09639 6,97 1,3
Pütürge (Malatya) 16:45:01 03-03-2025 38,19222 38,60778 7 1,4
Sivrice (Elazığ) 16:41:55 03-03-2025 38,48639 39,16056 5,08 1
Battalgazi (Malatya) 16:40:37 03-03-2025 38,19278 38,59111 7,26 1,8
Pütürge (Malatya) 16:02:03 03-03-2025 38,18167 38,60611 7,05 1,8
Ege Denizi - [08.28 km] Ayvacık (Çanakkale) 15:32:46 03-03-2025 39,41806 26,17722 10,97 1,8
Ladik (Samsun) 15:16:54 03-03-2025 40,88611 35,83611 9,29 1,4
DEMIRCILIK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 15:09:49 03-03-2025 38,2252 37,3182 12,3 1,5
KURUCAY-ZILE (TOKAT) 14:54:40 03-03-2025 40,1152 36,0158 4,2 2
Sulusaray (Tokat) 14:54:39 03-03-2025 40,07056 36,03778 7,14 1,6
Yeşilyurt (Malatya) 14:40:18 03-03-2025 38,25778 38,16028 7 1,7
SEYITUSAGI-YESILYURT (MALATYA) 14:40:17 03-03-2025 38,2453 38,1675 0 1,4
Pülümür (Tunceli) 13:24:06 03-03-2025 39,43556 40,18333 6,97 2
SAMPASAKARADERBENDI-PULUMUR (TUNCELI) 13:24:05 03-03-2025 39,399 40,2145 5 2,2
COMLEKCI-BIGADIC (BALIKESIR) 13:13:20 03-03-2025 39,4967 28,0652 20,2 1,8
Bigadiç (Balıkesir) 13:13:19 03-03-2025 39,52611 28,19833 7 1,4
Bigadiç (Balıkesir) 13:12:16 03-03-2025 39,52472 28,18833 7 1,6
COMLEKCI-BIGADIC (BALIKESIR) 13:12:15 03-03-2025 39,4932 28,069 9,3 1,6
Dumlupınar (Kütahya) 13:09:09 03-03-2025 38,88889 29,97972 7,22 1,6
Bigadiç (Balıkesir) 13:04:02 03-03-2025 39,50139 28,18111 6,85 1,6
Bigadiç (Balıkesir) 12:49:49 03-03-2025 39,45861 28,14333 7,6 2
KARACAOREN-(MUGLA) 12:49:11 03-03-2025 37,1682 28,789 9,1 1,9
Pülümür (Tunceli) 12:46:55 03-03-2025 39,43417 40,20417 7 3,5
SAMPASAKARADERBENDI-PULUMUR (TUNCELI) 12:46:54 03-03-2025 39,414 40,2127 5 3,8
İspir (Erzurum) 12:42:02 03-03-2025 40,58722 40,88222 7,1 1
BAKIRTEPE-YUSUFELI (ARTVIN) 12:41:50 03-03-2025 40,6325 41,4447 5 1,9
İspir (Erzurum) 12:41:42 03-03-2025 40,55972 40,83944 7 0,6
KARAAGAC-ARSUZ (HATAY) 12:16:33 03-03-2025 36,6385 36,0908 4,7 1,5
UCIRMAK-YAYLADAGI (HATAY) 11:49:47 03-03-2025 35,994 36,223 5 1,8
Erciş (Van) 11:45:49 03-03-2025 39,00028 43,55056 9,5 1,4
MURADIYE (VAN) 11:45:48 03-03-2025 38,9833 43,7487 42 1,5
EGE DENIZI 11:06:09 03-03-2025 36,5433 25,7413 6 1,7
EGE DENIZI 10:20:02 03-03-2025 36,617 25,5407 5 1,6
OGUZLAR-BABADAG (DENIZLI) 10:12:28 03-03-2025 37,8372 28,8783 13,6 1,5
Sarayköy (Denizli) 10:12:25 03-03-2025 37,97139 29,00083 7 1,1
ODAYERI-EYUP (ISTANBUL) 10:05:22 03-03-2025 41,2142 28,8928 0 1,5
EGE DENIZI 10:02:04 03-03-2025 36,715 25,7343 8,2 1,6
Selçuklu (Konya) 09:55:15 03-03-2025 38,11667 32,68417 7 0,9
LADIK-SARAYONU (KONYA) 09:55:14 03-03-2025 38,1337 32,3462 0 0,9
EGE DENIZI 09:42:05 03-03-2025 36,702 25,5623 5 1,8
Kemah (Erzincan) 09:09:16 03-03-2025 39,76361 39,00694 7 1
BALLI-(ERZINCAN) 09:09:16 03-03-2025 39,7322 39,257 23,3 1,5
Türkoğlu (Kahramanmaraş) 09:08:52 03-03-2025 37,28083 36,69 7,02 1
MINEHUYUK-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) 09:08:47 03-03-2025 37,282 36,8327 5,5 1,8
Ege Denizi - [35.50 km] Çeşme (İzmir) 09:03:08 03-03-2025 37,95667 26,22 7 2,2
MAVIKENT ACIKLARI-ANTALYA (AKDENIZ) 09:01:06 03-03-2025 36,1688 30,3118 11,9 3,6
Akdeniz - [26.73 km] Kumluca (Antalya) 09:01:05 03-03-2025 36,07222 30,32056 18,35 3,6
EGE DENIZI 08:50:27 03-03-2025 36,698 25,5467 5 1,8
Kemah (Erzincan) 08:49:27 03-03-2025 39,77194 39,12944 5,87 2,5
AKTAS-KEMAH (ERZINCAN) 08:49:26 03-03-2025 39,782 39,1235 2,5 2,8
EGE DENIZI 08:38:55 03-03-2025 36,7052 25,6007 7,3 1,2
Göksun (Kahramanmaraş) 08:32:18 03-03-2025 38,08667 36,55944 7 1,8
YAGMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 08:32:17 03-03-2025 38,0668 36,5665 6,7 2,1
YAVUZLAR-DARENDE (MALATYA) 08:31:37 03-03-2025 38,434 37,439 8,3 1,7
EGE DENIZI 08:09:08 03-03-2025 36,6778 25,631 5,3 2,1
Galabovo, Eski Zağra (Bulgaristan) - [36.25 km] Merkez (Edirne) 07:15:34 03-03-2025 42,01889 26,07222 7,93 1,9
Kale (Malatya) 06:44:22 03-03-2025 38,32722 38,85333 7 1,2
Datça (Muğla) 06:19:36 03-03-2025 36,78722 27,91333 8,49 1,3
BOZBURUN ACIKLARI-MUGLA (EGE DENIZI) 06:19:33 03-03-2025 36,588 27,953 24,9 1,5
Menteşe (Muğla) 06:00:51 03-03-2025 37,1525 28,80778 6,99 1,3
BEYAGAC (DENIZLI) 06:00:47 03-03-2025 37,1553 28,8835 2,8 1,5
Merkez (Ağrı) 05:31:33 03-03-2025 39,84611 43,38417 7 2,7
KANDILLI-TUZLUCA (IGDIR) 05:31:31 03-03-2025 39,8527 43,419 6,9 2,9
Menteşe (Muğla) 05:19:38 03-03-2025 37,14972 28,81806 6,99 1
Menteşe (Muğla) 05:18:09 03-03-2025 37,15222 28,82333 6,97 1,4
EGE DENIZI 04:41:25 03-03-2025 36,552 25,488 7,6 2,4
Ege Denizi 04:41:24 03-03-2025 36,59833 25,42694 7 2,3
Akdeniz - [34.57 km] Marmaris (Muğla) 04:15:59 03-03-2025 36,41917 28,39111 7 1,1
Ege Denizi 03:57:11 03-03-2025 36,59 25,62444 7 2,2
EGE DENIZI 03:57:09 03-03-2025 36,5177 25,4435 7,4 2
Kırkağaç (Manisa) 03:52:03 03-03-2025 39,07611 27,78667 6,99 1
Korkut (Muş) 03:45:52 03-03-2025 38,81694 41,84139 7 1,3
Sivrihisar (Eskişehir) 03:45:31 03-03-2025 39,56861 31,59583 7 1,7
IGDECIK-SIVRIHISAR (ESKISEHIR) 03:45:30 03-03-2025 39,6095 31,6018 11 1,8
Akdeniz - [50.98 km] Kumluca (Antalya) 03:09:14 03-03-2025 35,85944 30,4575 9,8 2,2
AKDENIZ 03:09:12 03-03-2025 35,9778 30,6638 13,3 2,3
Köyceğiz (Muğla) 02:45:17 03-03-2025 37 28,93472 7,1 1,3
Akyurt (Ankara) 02:37:50 03-03-2025 40,06556 33,17694 7 1,5
AHMETADIL-AKYURT (ANKARA) 02:37:49 03-03-2025 40,0532 33,1495 8,9 1,7
EGE DENIZI 02:34:52 03-03-2025 40,5348 25,0432 9,7 1,7
Akdeniz - [45.52 km] Marmaris (Muğla) 02:19:19 03-03-2025 36,23694 28,24639 7,14 1,1
EGE DENIZI 02:14:39 03-03-2025 36,677 25,7278 11,1 1,8
AKDENIZ 02:06:33 03-03-2025 36,1483 28,2677 2,4 1,8
Akdeniz - [70.26 km] Marmaris (Muğla) 02:06:31 03-03-2025 35,99889 28,12528 10,24 1,7
Simav (Kütahya) 02:04:28 03-03-2025 39,14083 29,00778 10,05 1,2
MAMAK-SIMAV (KUTAHYA) 02:04:25 03-03-2025 39,0707 29,005 15,3 1,5
Doğanşehir (Malatya) 01:57:52 03-03-2025 38,08861 37,84028 7,71 1,2
YOLKURU-DOGANSEHIR (MALATYA) 01:57:50 03-03-2025 38,1137 37,864 10,8 1,4
EGE DENIZI 01:48:35 03-03-2025 36,7195 25,6117 13,9 2,2
Ege Denizi 01:48:34 03-03-2025 36,73 25,69417 7 2,4
Türkoğlu (Kahramanmaraş) 01:43:52 03-03-2025 37,33806 37,01056 8,29 1
Köyceğiz (Muğla) 01:41:06 03-03-2025 37,06056 28,55278 7,1 0,6
Çelikhan (Adıyaman) 01:33:36 03-03-2025 37,99361 38,17194 6,98 1,9
PINARBASI-CELIKHAN (ADIYAMAN) 01:33:36 03-03-2025 38,0347 38,2038 6,5 1,9
Ege Denizi - Gökova Körfezi - [05.87 km] Milas (Muğla) 01:15:12 03-03-2025 36,98861 28,03333 7,02 1,5
GOKOVA KORFEZI (EGE DENIZI) 01:15:09 03-03-2025 36,9988 28,1985 20,1 1,7
Ayrancı (Karaman) 01:14:05 03-03-2025 37,49694 33,67639 6,54 1,3
KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Karadeniz 23:39:16 03-03-2025 43,19472 39,90028 7,44 2,3
SUGUL-DARENDE (MALATYA) 22:28:35 03-03-2025 38,4217 37,5245 13 1,3
Darende (Malatya) 22:28:35 03-03-2025 38,46778 37,4875 5,72 1,3
Kırıkhan (Hatay) 22:21:50 03-03-2025 36,45667 36,33944 6,85 2,2
SENBUK-BELEN (HATAY) 22:21:48 03-03-2025 36,4355 36,2377 5,4 2
Çelikhan (Adıyaman) 22:19:38 03-03-2025 38,10583 38,38583 7,03 1,1
Ürgüp (Nevşehir) 21:14:38 03-03-2025 38,68028 35,09278 6,49 1,1
Pütürge (Malatya) 20:59:57 03-03-2025 38,20028 38,63694 12,66 1,8
Afşin (Kahramanmaraş) 20:51:32 03-03-2025 38,11611 36,77194 7 1,5
Köyceğiz (Muğla) 20:29:06 03-03-2025 36,97278 28,83917 7 1,3
Palu (Elazığ) 20:26:20 03-03-2025 38,56944 39,77611 15,19 1,5
Yeşilyurt (Malatya) 20:25:39 03-03-2025 38,18111 38,42056 7 0,7
Akdeniz - [75.42 km] Gazipaşa (Antalya) 19:07:48 03-03-2025 35,57139 32,00667 13,4 1,4
Çamoluk (Giresun) 19:00:48 03-03-2025 40,0725 38,8775 7 1,4
Ege Denizi - [18.09 km] Karaburun (İzmir) 19:00:01 03-03-2025 38,82111 26,36028 8,87 1,9
Pütürge (Malatya) 18:29:43 03-03-2025 38,26694 38,81806 7,01 1,6
Maden (Elazığ) 18:20:09 03-03-2025 38,49611 39,60361 7,13 1,7
Yeşilyurt (Malatya) 18:16:27 03-03-2025 38,26 38,09639 6,97 1,3
Pütürge (Malatya) 16:45:01 03-03-2025 38,19222 38,60778 7 1,4
Sivrice (Elazığ) 16:41:55 03-03-2025 38,48639 39,16056 5,08 1
Battalgazi (Malatya) 16:40:37 03-03-2025 38,19278 38,59111 7,26 1,8
Pütürge (Malatya) 16:02:03 03-03-2025 38,18167 38,60611 7,05 1,8
Ege Denizi - [08.28 km] Ayvacık (Çanakkale) 15:32:46 03-03-2025 39,41806 26,17722 10,97 1,8
Ladik (Samsun) 15:16:54 03-03-2025 40,88611 35,83611 9,29 1,4
DEMIRCILIK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 15:09:49 03-03-2025 38,2252 37,3182 12,3 1,5
KURUCAY-ZILE (TOKAT) 14:54:40 03-03-2025 40,1152 36,0158 4,2 2
Sulusaray (Tokat) 14:54:39 03-03-2025 40,07056 36,03778 7,14 1,6
Yeşilyurt (Malatya) 14:40:18 03-03-2025 38,25778 38,16028 7 1,7
SEYITUSAGI-YESILYURT (MALATYA) 14:40:17 03-03-2025 38,2453 38,1675 0 1,4
Pülümür (Tunceli) 13:24:06 03-03-2025 39,43556 40,18333 6,97 2
SAMPASAKARADERBENDI-PULUMUR (TUNCELI) 13:24:05 03-03-2025 39,399 40,2145 5 2,2
COMLEKCI-BIGADIC (BALIKESIR) 13:13:20 03-03-2025 39,4967 28,0652 20,2 1,8
Bigadiç (Balıkesir) 13:13:19 03-03-2025 39,52611 28,19833 7 1,4
Bigadiç (Balıkesir) 13:12:16 03-03-2025 39,52472 28,18833 7 1,6
COMLEKCI-BIGADIC (BALIKESIR) 13:12:15 03-03-2025 39,4932 28,069 9,3 1,6
Dumlupınar (Kütahya) 13:09:09 03-03-2025 38,88889 29,97972 7,22 1,6
Bigadiç (Balıkesir) 13:04:02 03-03-2025 39,50139 28,18111 6,85 1,6
Bigadiç (Balıkesir) 12:49:49 03-03-2025 39,45861 28,14333 7,6 2
KARACAOREN-(MUGLA) 12:49:11 03-03-2025 37,1682 28,789 9,1 1,9
Pülümür (Tunceli) 12:46:55 03-03-2025 39,43417 40,20417 7 3,5
SAMPASAKARADERBENDI-PULUMUR (TUNCELI) 12:46:54 03-03-2025 39,414 40,2127 5 3,8
İspir (Erzurum) 12:42:02 03-03-2025 40,58722 40,88222 7,1 1
BAKIRTEPE-YUSUFELI (ARTVIN) 12:41:50 03-03-2025 40,6325 41,4447 5 1,9
İspir (Erzurum) 12:41:42 03-03-2025 40,55972 40,83944 7 0,6
KARAAGAC-ARSUZ (HATAY) 12:16:33 03-03-2025 36,6385 36,0908 4,7 1,5
UCIRMAK-YAYLADAGI (HATAY) 11:49:47 03-03-2025 35,994 36,223 5 1,8
Erciş (Van) 11:45:49 03-03-2025 39,00028 43,55056 9,5 1,4
MURADIYE (VAN) 11:45:48 03-03-2025 38,9833 43,7487 42 1,5
EGE DENIZI 11:06:09 03-03-2025 36,5433 25,7413 6 1,7
EGE DENIZI 10:20:02 03-03-2025 36,617 25,5407 5 1,6
OGUZLAR-BABADAG (DENIZLI) 10:12:28 03-03-2025 37,8372 28,8783 13,6 1,5
Sarayköy (Denizli) 10:12:25 03-03-2025 37,97139 29,00083 7 1,1
ODAYERI-EYUP (ISTANBUL) 10:05:22 03-03-2025 41,2142 28,8928 0 1,5
EGE DENIZI 10:02:04 03-03-2025 36,715 25,7343 8,2 1,6
Selçuklu (Konya) 09:55:15 03-03-2025 38,11667 32,68417 7 0,9
LADIK-SARAYONU (KONYA) 09:55:14 03-03-2025 38,1337 32,3462 0 0,9
EGE DENIZI 09:42:05 03-03-2025 36,702 25,5623 5 1,8
Kemah (Erzincan) 09:09:16 03-03-2025 39,76361 39,00694 7 1
BALLI-(ERZINCAN) 09:09:16 03-03-2025 39,7322 39,257 23,3 1,5
Türkoğlu (Kahramanmaraş) 09:08:52 03-03-2025 37,28083 36,69 7,02 1
MINEHUYUK-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) 09:08:47 03-03-2025 37,282 36,8327 5,5 1,8
Ege Denizi - [35.50 km] Çeşme (İzmir) 09:03:08 03-03-2025 37,95667 26,22 7 2,2
MAVIKENT ACIKLARI-ANTALYA (AKDENIZ) 09:01:06 03-03-2025 36,1688 30,3118 11,9 3,6
Akdeniz - [26.73 km] Kumluca (Antalya) 09:01:05 03-03-2025 36,07222 30,32056 18,35 3,6
EGE DENIZI 08:50:27 03-03-2025 36,698 25,5467 5 1,8
Kemah (Erzincan) 08:49:27 03-03-2025 39,77194 39,12944 5,87 2,5
AKTAS-KEMAH (ERZINCAN) 08:49:26 03-03-2025 39,782 39,1235 2,5 2,8
EGE DENIZI 08:38:55 03-03-2025 36,7052 25,6007 7,3 1,2
Göksun (Kahramanmaraş) 08:32:18 03-03-2025 38,08667 36,55944 7 1,8
YAGMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 08:32:17 03-03-2025 38,0668 36,5665 6,7 2,1
YAVUZLAR-DARENDE (MALATYA) 08:31:37 03-03-2025 38,434 37,439 8,3 1,7
EGE DENIZI 08:09:08 03-03-2025 36,6778 25,631 5,3 2,1
Galabovo, Eski Zağra (Bulgaristan) - [36.25 km] Merkez (Edirne) 07:15:34 03-03-2025 42,01889 26,07222 7,93 1,9
Kale (Malatya) 06:44:22 03-03-2025 38,32722 38,85333 7 1,2
Datça (Muğla) 06:19:36 03-03-2025 36,78722 27,91333 8,49 1,3
BOZBURUN ACIKLARI-MUGLA (EGE DENIZI) 06:19:33 03-03-2025 36,588 27,953 24,9 1,5
Menteşe (Muğla) 06:00:51 03-03-2025 37,1525 28,80778 6,99 1,3
BEYAGAC (DENIZLI) 06:00:47 03-03-2025 37,1553 28,8835 2,8 1,5
Merkez (Ağrı) 05:31:33 03-03-2025 39,84611 43,38417 7 2,7
KANDILLI-TUZLUCA (IGDIR) 05:31:31 03-03-2025 39,8527 43,419 6,9 2,9
Menteşe (Muğla) 05:19:38 03-03-2025 37,14972 28,81806 6,99 1
Menteşe (Muğla) 05:18:09 03-03-2025 37,15222 28,82333 6,97 1,4
EGE DENIZI 04:41:25 03-03-2025 36,552 25,488 7,6 2,4
Ege Denizi 04:41:24 03-03-2025 36,59833 25,42694 7 2,3
Akdeniz - [34.57 km] Marmaris (Muğla) 04:15:59 03-03-2025 36,41917 28,39111 7 1,1
Ege Denizi 03:57:11 03-03-2025 36,59 25,62444 7 2,2
EGE DENIZI 03:57:09 03-03-2025 36,5177 25,4435 7,4 2
Kırkağaç (Manisa) 03:52:03 03-03-2025 39,07611 27,78667 6,99 1
Korkut (Muş) 03:45:52 03-03-2025 38,81694 41,84139 7 1,3
Sivrihisar (Eskişehir) 03:45:31 03-03-2025 39,56861 31,59583 7 1,7
IGDECIK-SIVRIHISAR (ESKISEHIR) 03:45:30 03-03-2025 39,6095 31,6018 11 1,8
Akdeniz - [50.98 km] Kumluca (Antalya) 03:09:14 03-03-2025 35,85944 30,4575 9,8 2,2
AKDENIZ 03:09:12 03-03-2025 35,9778 30,6638 13,3 2,3
Köyceğiz (Muğla) 02:45:17 03-03-2025 37 28,93472 7,1 1,3
Akyurt (Ankara) 02:37:50 03-03-2025 40,06556 33,17694 7 1,5
AHMETADIL-AKYURT (ANKARA) 02:37:49 03-03-2025 40,0532 33,1495 8,9 1,7
EGE DENIZI 02:34:52 03-03-2025 40,5348 25,0432 9,7 1,7
Akdeniz - [45.52 km] Marmaris (Muğla) 02:19:19 03-03-2025 36,23694 28,24639 7,14 1,1
EGE DENIZI 02:14:39 03-03-2025 36,677 25,7278 11,1 1,8
AKDENIZ 02:06:33 03-03-2025 36,1483 28,2677 2,4 1,8
Akdeniz - [70.26 km] Marmaris (Muğla) 02:06:31 03-03-2025 35,99889 28,12528 10,24 1,7
Simav (Kütahya) 02:04:28 03-03-2025 39,14083 29,00778 10,05 1,2
MAMAK-SIMAV (KUTAHYA) 02:04:25 03-03-2025 39,0707 29,005 15,3 1,5
Doğanşehir (Malatya) 01:57:52 03-03-2025 38,08861 37,84028 7,71 1,2
YOLKURU-DOGANSEHIR (MALATYA) 01:57:50 03-03-2025 38,1137 37,864 10,8 1,4
EGE DENIZI 01:48:35 03-03-2025 36,7195 25,6117 13,9 2,2
Ege Denizi 01:48:34 03-03-2025 36,73 25,69417 7 2,4
Türkoğlu (Kahramanmaraş) 01:43:52 03-03-2025 37,33806 37,01056 8,29 1
Köyceğiz (Muğla) 01:41:06 03-03-2025 37,06056 28,55278 7,1 0,6
Çelikhan (Adıyaman) 01:33:36 03-03-2025 37,99361 38,17194 6,98 1,9
PINARBASI-CELIKHAN (ADIYAMAN) 01:33:36 03-03-2025 38,0347 38,2038 6,5 1,9
Ege Denizi - Gökova Körfezi - [05.87 km] Milas (Muğla) 01:15:12 03-03-2025 36,98861 28,03333 7,02 1,5
GOKOVA KORFEZI (EGE DENIZI) 01:15:09 03-03-2025 36,9988 28,1985 20,1 1,7
Ayrancı (Karaman) 01:14:05 03-03-2025 37,49694 33,67639 6,54 1,3
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