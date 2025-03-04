Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 04 Mart 2025
Son depremler...Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler.. 04 Mart 2025 deprem son dakika haberleri haberin detayında...Artçı deprem mi oldu? Son deprem büyüklüğü ne kadar? Yakınımdaki depremler nelerdir? Anlık deprem mi oldu? Son dakika canlı deprem Türkiye haritası..Kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü ve AFAD deprem haberleri..İstanbul'da deprem mi oldu? Ankara'da deprem mi oldu? İzmir'de deprem mi oldu? Hangi illerde deprem oldu ve hissedildi? Bugün deprem mi oldu? Deprem ne zaman ve kaç şiddetinde oldu? En son hangi bölgede deprem oldu? Deprem haberleriyle ilgili en çok merak edilenlerin cevabı haberde..
04 Mart 2025 son dakika AFAD son depremler ve Kandilli son dakika deprem listesi..
|AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
|Lokasyon
|Saat / Tarih
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Büyüklük
|Karadeniz
|23:39:16 03-03-2025
|43,19472
|39,90028
|7,44
|2,3
|SUGUL-DARENDE (MALATYA)
|22:28:35 03-03-2025
|38,4217
|37,5245
|13
|1,3
|Darende (Malatya)
|22:28:35 03-03-2025
|38,46778
|37,4875
|5,72
|1,3
|Kırıkhan (Hatay)
|22:21:50 03-03-2025
|36,45667
|36,33944
|6,85
|2,2
|SENBUK-BELEN (HATAY)
|22:21:48 03-03-2025
|36,4355
|36,2377
|5,4
|2
|Çelikhan (Adıyaman)
|22:19:38 03-03-2025
|38,10583
|38,38583
|7,03
|1,1
|Ürgüp (Nevşehir)
|21:14:38 03-03-2025
|38,68028
|35,09278
|6,49
|1,1
|Pütürge (Malatya)
|20:59:57 03-03-2025
|38,20028
|38,63694
|12,66
|1,8
|Afşin (Kahramanmaraş)
|20:51:32 03-03-2025
|38,11611
|36,77194
|7
|1,5
|Köyceğiz (Muğla)
|20:29:06 03-03-2025
|36,97278
|28,83917
|7
|1,3
|Palu (Elazığ)
|20:26:20 03-03-2025
|38,56944
|39,77611
|15,19
|1,5
|Yeşilyurt (Malatya)
|20:25:39 03-03-2025
|38,18111
|38,42056
|7
|0,7
|Akdeniz - [75.42 km] Gazipaşa (Antalya)
|19:07:48 03-03-2025
|35,57139
|32,00667
|13,4
|1,4
|Çamoluk (Giresun)
|19:00:48 03-03-2025
|40,0725
|38,8775
|7
|1,4
|Ege Denizi - [18.09 km] Karaburun (İzmir)
|19:00:01 03-03-2025
|38,82111
|26,36028
|8,87
|1,9
|Pütürge (Malatya)
|18:29:43 03-03-2025
|38,26694
|38,81806
|7,01
|1,6
|Maden (Elazığ)
|18:20:09 03-03-2025
|38,49611
|39,60361
|7,13
|1,7
|Yeşilyurt (Malatya)
|18:16:27 03-03-2025
|38,26
|38,09639
|6,97
|1,3
|Pütürge (Malatya)
|16:45:01 03-03-2025
|38,19222
|38,60778
|7
|1,4
|Sivrice (Elazığ)
|16:41:55 03-03-2025
|38,48639
|39,16056
|5,08
|1
|Battalgazi (Malatya)
|16:40:37 03-03-2025
|38,19278
|38,59111
|7,26
|1,8
|Pütürge (Malatya)
|16:02:03 03-03-2025
|38,18167
|38,60611
|7,05
|1,8
|Ege Denizi - [08.28 km] Ayvacık (Çanakkale)
|15:32:46 03-03-2025
|39,41806
|26,17722
|10,97
|1,8
|Ladik (Samsun)
|15:16:54 03-03-2025
|40,88611
|35,83611
|9,29
|1,4
|DEMIRCILIK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
|15:09:49 03-03-2025
|38,2252
|37,3182
|12,3
|1,5
|KURUCAY-ZILE (TOKAT)
|14:54:40 03-03-2025
|40,1152
|36,0158
|4,2
|2
|Sulusaray (Tokat)
|14:54:39 03-03-2025
|40,07056
|36,03778
|7,14
|1,6
|Yeşilyurt (Malatya)
|14:40:18 03-03-2025
|38,25778
|38,16028
|7
|1,7
|SEYITUSAGI-YESILYURT (MALATYA)
|14:40:17 03-03-2025
|38,2453
|38,1675
|0
|1,4
|Pülümür (Tunceli)
|13:24:06 03-03-2025
|39,43556
|40,18333
|6,97
|2
|SAMPASAKARADERBENDI-PULUMUR (TUNCELI)
|13:24:05 03-03-2025
|39,399
|40,2145
|5
|2,2
|COMLEKCI-BIGADIC (BALIKESIR)
|13:13:20 03-03-2025
|39,4967
|28,0652
|20,2
|1,8
|Bigadiç (Balıkesir)
|13:13:19 03-03-2025
|39,52611
|28,19833
|7
|1,4
|Bigadiç (Balıkesir)
|13:12:16 03-03-2025
|39,52472
|28,18833
|7
|1,6
|COMLEKCI-BIGADIC (BALIKESIR)
|13:12:15 03-03-2025
|39,4932
|28,069
|9,3
|1,6
|Dumlupınar (Kütahya)
|13:09:09 03-03-2025
|38,88889
|29,97972
|7,22
|1,6
|Bigadiç (Balıkesir)
|13:04:02 03-03-2025
|39,50139
|28,18111
|6,85
|1,6
|Bigadiç (Balıkesir)
|12:49:49 03-03-2025
|39,45861
|28,14333
|7,6
|2
|KARACAOREN-(MUGLA)
|12:49:11 03-03-2025
|37,1682
|28,789
|9,1
|1,9
|Pülümür (Tunceli)
|12:46:55 03-03-2025
|39,43417
|40,20417
|7
|3,5
|SAMPASAKARADERBENDI-PULUMUR (TUNCELI)
|12:46:54 03-03-2025
|39,414
|40,2127
|5
|3,8
|İspir (Erzurum)
|12:42:02 03-03-2025
|40,58722
|40,88222
|7,1
|1
|BAKIRTEPE-YUSUFELI (ARTVIN)
|12:41:50 03-03-2025
|40,6325
|41,4447
|5
|1,9
|İspir (Erzurum)
|12:41:42 03-03-2025
|40,55972
|40,83944
|7
|0,6
|KARAAGAC-ARSUZ (HATAY)
|12:16:33 03-03-2025
|36,6385
|36,0908
|4,7
|1,5
|UCIRMAK-YAYLADAGI (HATAY)
|11:49:47 03-03-2025
|35,994
|36,223
|5
|1,8
|Erciş (Van)
|11:45:49 03-03-2025
|39,00028
|43,55056
|9,5
|1,4
|MURADIYE (VAN)
|11:45:48 03-03-2025
|38,9833
|43,7487
|42
|1,5
|EGE DENIZI
|11:06:09 03-03-2025
|36,5433
|25,7413
|6
|1,7
|EGE DENIZI
|10:20:02 03-03-2025
|36,617
|25,5407
|5
|1,6
|OGUZLAR-BABADAG (DENIZLI)
|10:12:28 03-03-2025
|37,8372
|28,8783
|13,6
|1,5
|Sarayköy (Denizli)
|10:12:25 03-03-2025
|37,97139
|29,00083
|7
|1,1
|ODAYERI-EYUP (ISTANBUL)
|10:05:22 03-03-2025
|41,2142
|28,8928
|0
|1,5
|EGE DENIZI
|10:02:04 03-03-2025
|36,715
|25,7343
|8,2
|1,6
|Selçuklu (Konya)
|09:55:15 03-03-2025
|38,11667
|32,68417
|7
|0,9
|LADIK-SARAYONU (KONYA)
|09:55:14 03-03-2025
|38,1337
|32,3462
|0
|0,9
|EGE DENIZI
|09:42:05 03-03-2025
|36,702
|25,5623
|5
|1,8
|Kemah (Erzincan)
|09:09:16 03-03-2025
|39,76361
|39,00694
|7
|1
|BALLI-(ERZINCAN)
|09:09:16 03-03-2025
|39,7322
|39,257
|23,3
|1,5
|Türkoğlu (Kahramanmaraş)
|09:08:52 03-03-2025
|37,28083
|36,69
|7,02
|1
|MINEHUYUK-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS)
|09:08:47 03-03-2025
|37,282
|36,8327
|5,5
|1,8
|Ege Denizi - [35.50 km] Çeşme (İzmir)
|09:03:08 03-03-2025
|37,95667
|26,22
|7
|2,2
|MAVIKENT ACIKLARI-ANTALYA (AKDENIZ)
|09:01:06 03-03-2025
|36,1688
|30,3118
|11,9
|3,6
|Akdeniz - [26.73 km] Kumluca (Antalya)
|09:01:05 03-03-2025
|36,07222
|30,32056
|18,35
|3,6
|EGE DENIZI
|08:50:27 03-03-2025
|36,698
|25,5467
|5
|1,8
|Kemah (Erzincan)
|08:49:27 03-03-2025
|39,77194
|39,12944
|5,87
|2,5
|AKTAS-KEMAH (ERZINCAN)
|08:49:26 03-03-2025
|39,782
|39,1235
|2,5
|2,8
|EGE DENIZI
|08:38:55 03-03-2025
|36,7052
|25,6007
|7,3
|1,2
|Göksun (Kahramanmaraş)
|08:32:18 03-03-2025
|38,08667
|36,55944
|7
|1,8
|YAGMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|08:32:17 03-03-2025
|38,0668
|36,5665
|6,7
|2,1
|YAVUZLAR-DARENDE (MALATYA)
|08:31:37 03-03-2025
|38,434
|37,439
|8,3
|1,7
|EGE DENIZI
|08:09:08 03-03-2025
|36,6778
|25,631
|5,3
|2,1
|Galabovo, Eski Zağra (Bulgaristan) - [36.25 km] Merkez (Edirne)
|07:15:34 03-03-2025
|42,01889
|26,07222
|7,93
|1,9
|Kale (Malatya)
|06:44:22 03-03-2025
|38,32722
|38,85333
|7
|1,2
|Datça (Muğla)
|06:19:36 03-03-2025
|36,78722
|27,91333
|8,49
|1,3
|BOZBURUN ACIKLARI-MUGLA (EGE DENIZI)
|06:19:33 03-03-2025
|36,588
|27,953
|24,9
|1,5
|Menteşe (Muğla)
|06:00:51 03-03-2025
|37,1525
|28,80778
|6,99
|1,3
|BEYAGAC (DENIZLI)
|06:00:47 03-03-2025
|37,1553
|28,8835
|2,8
|1,5
|Merkez (Ağrı)
|05:31:33 03-03-2025
|39,84611
|43,38417
|7
|2,7
|KANDILLI-TUZLUCA (IGDIR)
|05:31:31 03-03-2025
|39,8527
|43,419
|6,9
|2,9
|Menteşe (Muğla)
|05:19:38 03-03-2025
|37,14972
|28,81806
|6,99
|1
|Menteşe (Muğla)
|05:18:09 03-03-2025
|37,15222
|28,82333
|6,97
|1,4
|EGE DENIZI
|04:41:25 03-03-2025
|36,552
|25,488
|7,6
|2,4
|Ege Denizi
|04:41:24 03-03-2025
|36,59833
|25,42694
|7
|2,3
|Akdeniz - [34.57 km] Marmaris (Muğla)
|04:15:59 03-03-2025
|36,41917
|28,39111
|7
|1,1
|Ege Denizi
|03:57:11 03-03-2025
|36,59
|25,62444
|7
|2,2
|EGE DENIZI
|03:57:09 03-03-2025
|36,5177
|25,4435
|7,4
|2
|Kırkağaç (Manisa)
|03:52:03 03-03-2025
|39,07611
|27,78667
|6,99
|1
|Korkut (Muş)
|03:45:52 03-03-2025
|38,81694
|41,84139
|7
|1,3
|Sivrihisar (Eskişehir)
|03:45:31 03-03-2025
|39,56861
|31,59583
|7
|1,7
|IGDECIK-SIVRIHISAR (ESKISEHIR)
|03:45:30 03-03-2025
|39,6095
|31,6018
|11
|1,8
|Akdeniz - [50.98 km] Kumluca (Antalya)
|03:09:14 03-03-2025
|35,85944
|30,4575
|9,8
|2,2
|AKDENIZ
|03:09:12 03-03-2025
|35,9778
|30,6638
|13,3
|2,3
|Köyceğiz (Muğla)
|02:45:17 03-03-2025
|37
|28,93472
|7,1
|1,3
|Akyurt (Ankara)
|02:37:50 03-03-2025
|40,06556
|33,17694
|7
|1,5
|AHMETADIL-AKYURT (ANKARA)
|02:37:49 03-03-2025
|40,0532
|33,1495
|8,9
|1,7
|EGE DENIZI
|02:34:52 03-03-2025
|40,5348
|25,0432
|9,7
|1,7
|Akdeniz - [45.52 km] Marmaris (Muğla)
|02:19:19 03-03-2025
|36,23694
|28,24639
|7,14
|1,1
|EGE DENIZI
|02:14:39 03-03-2025
|36,677
|25,7278
|11,1
|1,8
|AKDENIZ
|02:06:33 03-03-2025
|36,1483
|28,2677
|2,4
|1,8
|Akdeniz - [70.26 km] Marmaris (Muğla)
|02:06:31 03-03-2025
|35,99889
|28,12528
|10,24
|1,7
|Simav (Kütahya)
|02:04:28 03-03-2025
|39,14083
|29,00778
|10,05
|1,2
|MAMAK-SIMAV (KUTAHYA)
|02:04:25 03-03-2025
|39,0707
|29,005
|15,3
|1,5
|Doğanşehir (Malatya)
|01:57:52 03-03-2025
|38,08861
|37,84028
|7,71
|1,2
|YOLKURU-DOGANSEHIR (MALATYA)
|01:57:50 03-03-2025
|38,1137
|37,864
|10,8
|1,4
|EGE DENIZI
|01:48:35 03-03-2025
|36,7195
|25,6117
|13,9
|2,2
|Ege Denizi
|01:48:34 03-03-2025
|36,73
|25,69417
|7
|2,4
|Türkoğlu (Kahramanmaraş)
|01:43:52 03-03-2025
|37,33806
|37,01056
|8,29
|1
|Köyceğiz (Muğla)
|01:41:06 03-03-2025
|37,06056
|28,55278
|7,1
|0,6
|Çelikhan (Adıyaman)
|01:33:36 03-03-2025
|37,99361
|38,17194
|6,98
|1,9
|PINARBASI-CELIKHAN (ADIYAMAN)
|01:33:36 03-03-2025
|38,0347
|38,2038
|6,5
|1,9
|Ege Denizi - Gökova Körfezi - [05.87 km] Milas (Muğla)
|01:15:12 03-03-2025
|36,98861
|28,03333
|7,02
|1,5
|GOKOVA KORFEZI (EGE DENIZI)
|01:15:09 03-03-2025
|36,9988
|28,1985
|20,1
|1,7
|Ayrancı (Karaman)
|01:14:05 03-03-2025
|37,49694
|33,67639
|6,54
|1,3
|KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
|Lokasyon
|Saat / Tarih
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Büyüklük
|Karadeniz
|23:39:16 03-03-2025
|43,19472
|39,90028
|7,44
|2,3
|SUGUL-DARENDE (MALATYA)
|22:28:35 03-03-2025
|38,4217
|37,5245
|13
|1,3
|Darende (Malatya)
|22:28:35 03-03-2025
|38,46778
|37,4875
|5,72
|1,3
|Kırıkhan (Hatay)
|22:21:50 03-03-2025
|36,45667
|36,33944
|6,85
|2,2
|SENBUK-BELEN (HATAY)
|22:21:48 03-03-2025
|36,4355
|36,2377
|5,4
|2
|Çelikhan (Adıyaman)
|22:19:38 03-03-2025
|38,10583
|38,38583
|7,03
|1,1
|Ürgüp (Nevşehir)
|21:14:38 03-03-2025
|38,68028
|35,09278
|6,49
|1,1
|Pütürge (Malatya)
|20:59:57 03-03-2025
|38,20028
|38,63694
|12,66
|1,8
|Afşin (Kahramanmaraş)
|20:51:32 03-03-2025
|38,11611
|36,77194
|7
|1,5
|Köyceğiz (Muğla)
|20:29:06 03-03-2025
|36,97278
|28,83917
|7
|1,3
|Palu (Elazığ)
|20:26:20 03-03-2025
|38,56944
|39,77611
|15,19
|1,5
|Yeşilyurt (Malatya)
|20:25:39 03-03-2025
|38,18111
|38,42056
|7
|0,7
|Akdeniz - [75.42 km] Gazipaşa (Antalya)
|19:07:48 03-03-2025
|35,57139
|32,00667
|13,4
|1,4
|Çamoluk (Giresun)
|19:00:48 03-03-2025
|40,0725
|38,8775
|7
|1,4
|Ege Denizi - [18.09 km] Karaburun (İzmir)
|19:00:01 03-03-2025
|38,82111
|26,36028
|8,87
|1,9
|Pütürge (Malatya)
|18:29:43 03-03-2025
|38,26694
|38,81806
|7,01
|1,6
|Maden (Elazığ)
|18:20:09 03-03-2025
|38,49611
|39,60361
|7,13
|1,7
|Yeşilyurt (Malatya)
|18:16:27 03-03-2025
|38,26
|38,09639
|6,97
|1,3
|Pütürge (Malatya)
|16:45:01 03-03-2025
|38,19222
|38,60778
|7
|1,4
|Sivrice (Elazığ)
|16:41:55 03-03-2025
|38,48639
|39,16056
|5,08
|1
|Battalgazi (Malatya)
|16:40:37 03-03-2025
|38,19278
|38,59111
|7,26
|1,8
|Pütürge (Malatya)
|16:02:03 03-03-2025
|38,18167
|38,60611
|7,05
|1,8
|Ege Denizi - [08.28 km] Ayvacık (Çanakkale)
|15:32:46 03-03-2025
|39,41806
|26,17722
|10,97
|1,8
|Ladik (Samsun)
|15:16:54 03-03-2025
|40,88611
|35,83611
|9,29
|1,4
|DEMIRCILIK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
|15:09:49 03-03-2025
|38,2252
|37,3182
|12,3
|1,5
|KURUCAY-ZILE (TOKAT)
|14:54:40 03-03-2025
|40,1152
|36,0158
|4,2
|2
|Sulusaray (Tokat)
|14:54:39 03-03-2025
|40,07056
|36,03778
|7,14
|1,6
|Yeşilyurt (Malatya)
|14:40:18 03-03-2025
|38,25778
|38,16028
|7
|1,7
|SEYITUSAGI-YESILYURT (MALATYA)
|14:40:17 03-03-2025
|38,2453
|38,1675
|0
|1,4
|Pülümür (Tunceli)
|13:24:06 03-03-2025
|39,43556
|40,18333
|6,97
|2
|SAMPASAKARADERBENDI-PULUMUR (TUNCELI)
|13:24:05 03-03-2025
|39,399
|40,2145
|5
|2,2
|COMLEKCI-BIGADIC (BALIKESIR)
|13:13:20 03-03-2025
|39,4967
|28,0652
|20,2
|1,8
|Bigadiç (Balıkesir)
|13:13:19 03-03-2025
|39,52611
|28,19833
|7
|1,4
|Bigadiç (Balıkesir)
|13:12:16 03-03-2025
|39,52472
|28,18833
|7
|1,6
|COMLEKCI-BIGADIC (BALIKESIR)
|13:12:15 03-03-2025
|39,4932
|28,069
|9,3
|1,6
|Dumlupınar (Kütahya)
|13:09:09 03-03-2025
|38,88889
|29,97972
|7,22
|1,6
|Bigadiç (Balıkesir)
|13:04:02 03-03-2025
|39,50139
|28,18111
|6,85
|1,6
|Bigadiç (Balıkesir)
|12:49:49 03-03-2025
|39,45861
|28,14333
|7,6
|2
|KARACAOREN-(MUGLA)
|12:49:11 03-03-2025
|37,1682
|28,789
|9,1
|1,9
|Pülümür (Tunceli)
|12:46:55 03-03-2025
|39,43417
|40,20417
|7
|3,5
|SAMPASAKARADERBENDI-PULUMUR (TUNCELI)
|12:46:54 03-03-2025
|39,414
|40,2127
|5
|3,8
|İspir (Erzurum)
|12:42:02 03-03-2025
|40,58722
|40,88222
|7,1
|1
|BAKIRTEPE-YUSUFELI (ARTVIN)
|12:41:50 03-03-2025
|40,6325
|41,4447
|5
|1,9
|İspir (Erzurum)
|12:41:42 03-03-2025
|40,55972
|40,83944
|7
|0,6
|KARAAGAC-ARSUZ (HATAY)
|12:16:33 03-03-2025
|36,6385
|36,0908
|4,7
|1,5
|UCIRMAK-YAYLADAGI (HATAY)
|11:49:47 03-03-2025
|35,994
|36,223
|5
|1,8
|Erciş (Van)
|11:45:49 03-03-2025
|39,00028
|43,55056
|9,5
|1,4
|MURADIYE (VAN)
|11:45:48 03-03-2025
|38,9833
|43,7487
|42
|1,5
|EGE DENIZI
|11:06:09 03-03-2025
|36,5433
|25,7413
|6
|1,7
|EGE DENIZI
|10:20:02 03-03-2025
|36,617
|25,5407
|5
|1,6
|OGUZLAR-BABADAG (DENIZLI)
|10:12:28 03-03-2025
|37,8372
|28,8783
|13,6
|1,5
|Sarayköy (Denizli)
|10:12:25 03-03-2025
|37,97139
|29,00083
|7
|1,1
|ODAYERI-EYUP (ISTANBUL)
|10:05:22 03-03-2025
|41,2142
|28,8928
|0
|1,5
|EGE DENIZI
|10:02:04 03-03-2025
|36,715
|25,7343
|8,2
|1,6
|Selçuklu (Konya)
|09:55:15 03-03-2025
|38,11667
|32,68417
|7
|0,9
|LADIK-SARAYONU (KONYA)
|09:55:14 03-03-2025
|38,1337
|32,3462
|0
|0,9
|EGE DENIZI
|09:42:05 03-03-2025
|36,702
|25,5623
|5
|1,8
|Kemah (Erzincan)
|09:09:16 03-03-2025
|39,76361
|39,00694
|7
|1
|BALLI-(ERZINCAN)
|09:09:16 03-03-2025
|39,7322
|39,257
|23,3
|1,5
|Türkoğlu (Kahramanmaraş)
|09:08:52 03-03-2025
|37,28083
|36,69
|7,02
|1
|MINEHUYUK-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS)
|09:08:47 03-03-2025
|37,282
|36,8327
|5,5
|1,8
|Ege Denizi - [35.50 km] Çeşme (İzmir)
|09:03:08 03-03-2025
|37,95667
|26,22
|7
|2,2
|MAVIKENT ACIKLARI-ANTALYA (AKDENIZ)
|09:01:06 03-03-2025
|36,1688
|30,3118
|11,9
|3,6
|Akdeniz - [26.73 km] Kumluca (Antalya)
|09:01:05 03-03-2025
|36,07222
|30,32056
|18,35
|3,6
|EGE DENIZI
|08:50:27 03-03-2025
|36,698
|25,5467
|5
|1,8
|Kemah (Erzincan)
|08:49:27 03-03-2025
|39,77194
|39,12944
|5,87
|2,5
|AKTAS-KEMAH (ERZINCAN)
|08:49:26 03-03-2025
|39,782
|39,1235
|2,5
|2,8
|EGE DENIZI
|08:38:55 03-03-2025
|36,7052
|25,6007
|7,3
|1,2
|Göksun (Kahramanmaraş)
|08:32:18 03-03-2025
|38,08667
|36,55944
|7
|1,8
|YAGMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|08:32:17 03-03-2025
|38,0668
|36,5665
|6,7
|2,1
|YAVUZLAR-DARENDE (MALATYA)
|08:31:37 03-03-2025
|38,434
|37,439
|8,3
|1,7
|EGE DENIZI
|08:09:08 03-03-2025
|36,6778
|25,631
|5,3
|2,1
|Galabovo, Eski Zağra (Bulgaristan) - [36.25 km] Merkez (Edirne)
|07:15:34 03-03-2025
|42,01889
|26,07222
|7,93
|1,9
|Kale (Malatya)
|06:44:22 03-03-2025
|38,32722
|38,85333
|7
|1,2
|Datça (Muğla)
|06:19:36 03-03-2025
|36,78722
|27,91333
|8,49
|1,3
|BOZBURUN ACIKLARI-MUGLA (EGE DENIZI)
|06:19:33 03-03-2025
|36,588
|27,953
|24,9
|1,5
|Menteşe (Muğla)
|06:00:51 03-03-2025
|37,1525
|28,80778
|6,99
|1,3
|BEYAGAC (DENIZLI)
|06:00:47 03-03-2025
|37,1553
|28,8835
|2,8
|1,5
|Merkez (Ağrı)
|05:31:33 03-03-2025
|39,84611
|43,38417
|7
|2,7
|KANDILLI-TUZLUCA (IGDIR)
|05:31:31 03-03-2025
|39,8527
|43,419
|6,9
|2,9
|Menteşe (Muğla)
|05:19:38 03-03-2025
|37,14972
|28,81806
|6,99
|1
|Menteşe (Muğla)
|05:18:09 03-03-2025
|37,15222
|28,82333
|6,97
|1,4
|EGE DENIZI
|04:41:25 03-03-2025
|36,552
|25,488
|7,6
|2,4
|Ege Denizi
|04:41:24 03-03-2025
|36,59833
|25,42694
|7
|2,3
|Akdeniz - [34.57 km] Marmaris (Muğla)
|04:15:59 03-03-2025
|36,41917
|28,39111
|7
|1,1
|Ege Denizi
|03:57:11 03-03-2025
|36,59
|25,62444
|7
|2,2
|EGE DENIZI
|03:57:09 03-03-2025
|36,5177
|25,4435
|7,4
|2
|Kırkağaç (Manisa)
|03:52:03 03-03-2025
|39,07611
|27,78667
|6,99
|1
|Korkut (Muş)
|03:45:52 03-03-2025
|38,81694
|41,84139
|7
|1,3
|Sivrihisar (Eskişehir)
|03:45:31 03-03-2025
|39,56861
|31,59583
|7
|1,7
|IGDECIK-SIVRIHISAR (ESKISEHIR)
|03:45:30 03-03-2025
|39,6095
|31,6018
|11
|1,8
|Akdeniz - [50.98 km] Kumluca (Antalya)
|03:09:14 03-03-2025
|35,85944
|30,4575
|9,8
|2,2
|AKDENIZ
|03:09:12 03-03-2025
|35,9778
|30,6638
|13,3
|2,3
|Köyceğiz (Muğla)
|02:45:17 03-03-2025
|37
|28,93472
|7,1
|1,3
|Akyurt (Ankara)
|02:37:50 03-03-2025
|40,06556
|33,17694
|7
|1,5
|AHMETADIL-AKYURT (ANKARA)
|02:37:49 03-03-2025
|40,0532
|33,1495
|8,9
|1,7
|EGE DENIZI
|02:34:52 03-03-2025
|40,5348
|25,0432
|9,7
|1,7
|Akdeniz - [45.52 km] Marmaris (Muğla)
|02:19:19 03-03-2025
|36,23694
|28,24639
|7,14
|1,1
|EGE DENIZI
|02:14:39 03-03-2025
|36,677
|25,7278
|11,1
|1,8
|AKDENIZ
|02:06:33 03-03-2025
|36,1483
|28,2677
|2,4
|1,8
|Akdeniz - [70.26 km] Marmaris (Muğla)
|02:06:31 03-03-2025
|35,99889
|28,12528
|10,24
|1,7
|Simav (Kütahya)
|02:04:28 03-03-2025
|39,14083
|29,00778
|10,05
|1,2
|MAMAK-SIMAV (KUTAHYA)
|02:04:25 03-03-2025
|39,0707
|29,005
|15,3
|1,5
|Doğanşehir (Malatya)
|01:57:52 03-03-2025
|38,08861
|37,84028
|7,71
|1,2
|YOLKURU-DOGANSEHIR (MALATYA)
|01:57:50 03-03-2025
|38,1137
|37,864
|10,8
|1,4
|EGE DENIZI
|01:48:35 03-03-2025
|36,7195
|25,6117
|13,9
|2,2
|Ege Denizi
|01:48:34 03-03-2025
|36,73
|25,69417
|7
|2,4
|Türkoğlu (Kahramanmaraş)
|01:43:52 03-03-2025
|37,33806
|37,01056
|8,29
|1
|Köyceğiz (Muğla)
|01:41:06 03-03-2025
|37,06056
|28,55278
|7,1
|0,6
|Çelikhan (Adıyaman)
|01:33:36 03-03-2025
|37,99361
|38,17194
|6,98
|1,9
|PINARBASI-CELIKHAN (ADIYAMAN)
|01:33:36 03-03-2025
|38,0347
|38,2038
|6,5
|1,9
|Ege Denizi - Gökova Körfezi - [05.87 km] Milas (Muğla)
|01:15:12 03-03-2025
|36,98861
|28,03333
|7,02
|1,5
|GOKOVA KORFEZI (EGE DENIZI)
|01:15:09 03-03-2025
|36,9988
|28,1985
|20,1
|1,7
|Ayrancı (Karaman)
|01:14:05 03-03-2025
|37,49694
|33,67639
|6,54
|1,3
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