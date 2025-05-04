Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 04 Mayıs 2025

Son depremler...Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler.. 04 Mayıs 2025 deprem son dakika haberleri haberin detayında...Artçı deprem mi oldu? Son deprem büyüklüğü ne kadar? Yakınımdaki depremler nelerdir? Anlık deprem mi oldu? Son dakika canlı deprem Türkiye haritası..Kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü ve AFAD deprem haberleri..İstanbul'da deprem mi oldu? Ankara'da deprem mi oldu? İzmir'de deprem mi oldu? Hangi illerde deprem oldu ve hissedildi? Bugün deprem mi oldu? Deprem ne zaman ve kaç şiddetinde oldu? En son hangi bölgede deprem oldu? Deprem haberleriyle ilgili en çok merak edilenlerin cevabı haberde..

Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 04 Mayıs 2025
son dakika deprem mi oldu?

04 Mayıs 2025 ve Kandilli son dakika listesi..

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Hilvan (Şanlıurfa) 13:46:55 04-05-2025 37,50333 38,74278 7 1,5
Akhisar (Manisa) 13:35:44 04-05-2025 38,99194 27,92722 7 1,7
YENICE-AKHISAR (MANISA) 13:35:43 04-05-2025 39 27,8998 5,9 1,8
Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) 13:09:12 04-05-2025 37,37444 37,06861 7,71 2,2
ARSLANBEY-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) 13:09:12 04-05-2025 37,3655 37,0787 8,1 2,1
Akhisar (Manisa) 13:06:57 04-05-2025 38,99528 27,90944 7 1,6
Ege Denizi - [62.64 km] Datça (Muğla) 12:58:12 04-05-2025 36,13667 27,56806 42,41 3,1
EGE DENIZI 12:58:11 04-05-2025 36,1422 27,5508 28 3,2
Bigadiç (Balıkesir) 12:40:44 04-05-2025 39,50222 28,15611 7 1,6
SIMAV (KUTAHYA) 12:24:54 04-05-2025 39,0908 28,9885 11,2 1,3
Simav (Kütahya) 12:24:53 04-05-2025 39,23583 28,99083 7,26 1,3
EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) 12:16:45 04-05-2025 39,1873 28,9735 11,1 1,5
Simav (Kütahya) 12:16:44 04-05-2025 39,23861 28,98833 7 1,3
Marmara Denizi - [16.23 km] Büyükçekmece (İstanbul) 12:10:30 04-05-2025 40,86 28,46167 6,77 1,9
GURPINAR ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) REVIZE01 (2025.05.04 12:10:29) 12:10:30 04-05-2025 40,8587 28,4637 5,4 2,1
Pazarcık (Kahramanmaraş) 11:52:49 04-05-2025 37,62611 37,36028 7 2
BOLUKDAMLAR-CAGLAYANCERIT (KAHRAMANMARAS) 11:52:48 04-05-2025 37,6432 37,3225 4,1 2,1
Marmara Denizi - [17.61 km] Büyükçekmece (İstanbul) 11:30:52 04-05-2025 40,84278 28,47528 6,98 2,2
MARMARA DENIZI 11:30:51 04-05-2025 40,8355 28,4432 5 2,5
Madan, Smolyan (Bulgaristan) - [116.18 km] Merkez (Edirne) 11:25:15 04-05-2025 41,51583 24,98528 7 2,2
YUNANISTAN 11:25:11 04-05-2025 41,3887 24,6197 5 2,4
YUNANISTAN 11:23:38 04-05-2025 41,377 24,618 5,3 2,1
Ege Denizi - [15.40 km] Ayvacık (Çanakkale) 10:58:48 04-05-2025 39,35972 25,97556 7,01 1,7
BADEMLI ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) 10:58:48 04-05-2025 39,3597 25,927 8,4 2
Marmara Denizi - [08.06 km] Marmara (Balıkesir) 10:39:18 04-05-2025 40,68556 27,51472 7,02 1,9
MARMARA DENIZI 10:39:18 04-05-2025 40,7062 27,5388 8 2
Simav (Kütahya) 10:25:37 04-05-2025 39,14306 28,86222 7 1,6
YENILER-SIMAV (KUTAHYA) 10:25:36 04-05-2025 39,2283 28,9452 10,9 1,6
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 10:23:33 04-05-2025 39,2412 28,9577 8,9 1,8
Akhisar (Manisa) 10:22:41 04-05-2025 38,98861 27,94222 7 1,7
Simav (Kütahya) 10:12:15 04-05-2025 39,22389 28,96639 11,03 2,8
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 10:12:15 04-05-2025 39,2438 28,9892 5,4 2,8
Köyceğiz (Muğla) 10:07:14 04-05-2025 36,98361 28,54611 7,89 1,4
BALCILAR-KOYCEGIZ (MUGLA) 10:07:13 04-05-2025 37,0267 28,5692 4,2 1,7
Marmara Denizi - [16.93 km] Büyükçekmece (İstanbul) 09:57:12 04-05-2025 40,85972 28,44333 7,02 1,5
MARMARA DENIZI 09:57:12 04-05-2025 40,8632 28,4338 12,6 1,8
Kırıkhan (Hatay) 09:01:29 04-05-2025 36,64139 36,37472 14,98 1,8
Dikili (İzmir) 08:48:46 04-05-2025 39,05778 26,87944 6,48 0,7
Marmara Denizi - [26.21 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ) 08:37:58 04-05-2025 40,82083 28,20333 5,14 2
SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) 08:37:57 04-05-2025 40,8467 28,234 11,7 2,3
GOKCELER-SIMAV (KUTAHYA) 08:13:04 04-05-2025 39,115 29,0207 8,9 1,1
Simav (Kütahya) 08:13:03 04-05-2025 39,16028 28,92778 6,88 1
Marmara Denizi - [04.96 km] Süleymanpaşa (Tekirdağ) 07:52:26 04-05-2025 40,79194 27,43667 5,31 1,9
YENIKOY-(TEKIRDAG) 07:52:25 04-05-2025 40,7888 27,4332 14,2 2
Marmara Denizi - [24.81 km] Büyükçekmece (İstanbul) 07:48:18 04-05-2025 40,83667 28,30861 7 1,7
MARMARA DENIZI 07:48:18 04-05-2025 40,8213 28,336 7,6 1,9
Akhisar (Manisa) 07:46:43 04-05-2025 38,98861 27,90611 5,26 1,9
KARABORKLU-AKHISAR (MANISA) 07:46:42 04-05-2025 38,9822 27,8908 16,2 2
Akhisar (Manisa) 07:45:25 04-05-2025 39,0025 27,91222 13,56 2,9
YENICE-AKHISAR (MANISA) 07:45:25 04-05-2025 38,9957 27,9085 6,8 2,9
Van Gölü - [08.27 km] Tuşba (Van) 07:04:12 04-05-2025 38,6375 43,10806 7 3,1
CITOREN-(VAN) 07:04:11 04-05-2025 38,6168 43,161 5 3,4
TOKAT-HISARCIK (KUTAHYA) 06:54:06 04-05-2025 39,202 29,1225 7,3 1
Akhisar (Manisa) 06:49:19 04-05-2025 38,99417 27,91861 10,83 0,8
YENICE-AKHISAR (MANISA) 06:49:18 04-05-2025 39,0063 27,9087 10,5 1,2
CAGLAYAN-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 06:46:55 04-05-2025 38,0347 36,4567 9,3 1,6
Sivrice (Elazığ) 06:46:01 04-05-2025 38,36 39,0775 6,96 1
KAMISLIK-SIVRICE (ELAZIG) 06:46:00 04-05-2025 38,4015 39,1082 7,9 1
Akçadağ (Malatya) 06:24:53 04-05-2025 38,34167 37,835 9,51 1,8
DURULOVA-AKCADAG (MALATYA) 06:24:53 04-05-2025 38,354 37,8067 9,1 1,6
Simav (Kütahya) 06:16:06 04-05-2025 39,22444 28,97667 7,11 1,2
KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) 06:16:05 04-05-2025 39,2545 29,0395 5 1,2
Karesi (Balıkesir) 05:43:51 04-05-2025 39,79806 27,82833 8,32 1,3
ORTACA-(BALIKESIR) 05:43:50 04-05-2025 39,747 27,8585 12,6 1,7
Sivrice (Elazığ) 05:42:16 04-05-2025 38,40222 39,00833 15,4 2,1
TARLATEPE-SIVRICE (ELAZIG) 05:42:16 04-05-2025 38,4012 39,0132 6,5 2,1
Akhisar (Manisa) 05:38:25 04-05-2025 38,99028 27,92 6,73 1,4
YENICE-AKHISAR (MANISA) 05:38:24 04-05-2025 38,9898 27,9175 11,2 1,4
Akhisar (Manisa) 05:27:36 04-05-2025 38,98667 27,92111 9,43 0,8
DURASIL-AKHISAR (MANISA) 05:27:36 04-05-2025 38,9333 27,9353 13,7 1,1
Doğanşehir (Malatya) 05:23:30 04-05-2025 38,05444 37,6975 10,2 1,4
BEGRE-DOGANSEHIR (MALATYA) 05:23:30 04-05-2025 38,0462 37,7072 5,8 1,8
Akhisar (Manisa) 05:06:12 04-05-2025 38,99139 27,90889 8,78 1,2
YENICE-AKHISAR (MANISA) 05:06:12 04-05-2025 38,9868 27,9198 5 1,2
Türkoğlu (Kahramanmaraş) 05:06:05 04-05-2025 37,25389 36,73583 7,62 1,4
Yeşilyurt (Malatya) 04:53:47 04-05-2025 38,17278 38,11833 7,1 0,9
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 04:40:15 04-05-2025 39,2433 28,9968 9,8 1,7
SAKIZ ADASI (EGE DENIZI) 04:39:32 04-05-2025 38,4102 26,1673 4,3 1,8
Ege Denizi, Sakız Adası (Hiyos) - [20.05 km] Çeşme (İzmir) 04:39:31 04-05-2025 38,43806 26,08028 10,8 1,5
Ege Denizi - Gökova Körfezi - [03.38 km] Milas (Muğla) 04:32:23 04-05-2025 36,9925 27,80139 13,99 1,9
BOZALAN-MILAS (MUGLA) 04:32:23 04-05-2025 37,0288 27,806 5 2,1
Marmara Denizi - [21.43 km] Büyükçekmece (İstanbul) 04:31:24 04-05-2025 40,84556 28,36278 6,28 2
MARMARA DENIZI 04:31:24 04-05-2025 40,8483 28,3853 11,5 2,2
Akhisar (Manisa) 04:13:27 04-05-2025 38,99222 27,92306 9,92 3,1
DINGILLER-AKHISAR (MANISA) 04:13:26 04-05-2025 38,9857 27,898 10,6 3,1
TOKAT-HISARCIK (KUTAHYA) 03:55:41 04-05-2025 39,1797 29,107 7,6 0,7
YOGUNPELIT-YIGILCA (DUZCE) 03:42:21 04-05-2025 40,9097 31,6523 5,5 1,8
KIZILAGAC-ULA (MUGLA) 03:35:59 04-05-2025 37,0895 28,3733 7,3 1,4
AVCILAR ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) 03:28:21 04-05-2025 40,8907 28,7275 5,4 2,3
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 03:16:04 04-05-2025 39,2207 28,9842 9,1 0,8
EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) 03:08:17 04-05-2025 39,224 29,0275 4,5 1,4
Simav (Kütahya) 02:53:41 04-05-2025 39,24 28,94306 12,55 4
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 02:53:40 04-05-2025 39,247 28,9848 6,8 4
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 02:50:28 04-05-2025 39,2303 29,0087 9,3 1,6
ULA (MUGLA) 02:25:25 04-05-2025 37,0977 28,3977 5,3 3,3
MARMARA DENIZI 02:22:35 04-05-2025 40,8592 28,2812 15,1 1,8
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 01:53:57 04-05-2025 39,2352 29,001 11,6 1,9
Ege Denizi 00:55:13 04-05-2025 40,06111 24,79167 7 2,4
YUNANISTAN 00:55:06 04-05-2025 40,011 24,284 19,7 2,9
KOPRUCUK-ALADAG (ADANA) 00:48:46 04-05-2025 37,659 35,538 5,4 2
Menteşe (Muğla) 00:36:35 04-05-2025 37,14 28,795 7 1,3
KARACAOREN-(MUGLA) 00:36:33 04-05-2025 37,1495 28,8293 5 1,6
Simav (Kütahya) 00:09:34 04-05-2025 39,18472 28,97472 6,94 1,7
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 00:09:33 04-05-2025 39,2287 28,9913 6,7 1,8
Pazarcık (Kahramanmaraş) 00:02:24 04-05-2025 37,6625 37,35528 7 1,1
Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [17.88 km] Kuşadası (Aydın) 23:50:15 03-05-2025 37,79833 27,04667 13,46 1,7
KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) 23:50:15 03-05-2025 37,7785 27,0628 7,3 2,1
Akhisar (Manisa) 23:42:16 03-05-2025 38,99889 27,91444 6,13 1,3
KARAKOY-AKHISAR (MANISA) 23:42:15 03-05-2025 39,0217 27,9137 4,6 1,5
Sivrice (Elazığ) 23:41:54 03-05-2025 38,39611 38,87778 7 0,9
Akhisar (Manisa) 23:41:11 03-05-2025 38,9925 27,92444 6,89 2,1
DINGILLER-AKHISAR (MANISA) 23:41:10 03-05-2025 39,0025 27,879 11 2,3
Simav (Kütahya) 23:32:16 03-05-2025 39,22472 28,97333 11,48 2,1
EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) 23:32:15 03-05-2025 39,1998 28,9932 6,2 2,1
KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) 23:31:30 03-05-2025 39,2437 29,0243 3,5 1,8
Simav (Kütahya) 23:31:29 03-05-2025 39,20028 28,98917 13,9 1,8
Türkoğlu (Kahramanmaraş) 23:15:20 03-05-2025 37,44389 36,86833 10,98 1,4
KILILI-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) 23:15:20 03-05-2025 37,4167 36,8683 7,1 1,4
İvrindi (Balıkesir) 23:11:15 03-05-2025 39,5325 27,50056 15,09 2
YAGLILAR-IVRINDI (BALIKESIR) 23:11:15 03-05-2025 39,541 27,4888 9,4 2,2
Nurdağı (Gaziantep) 23:10:18 03-05-2025 37,10167 36,9025 8,21 1,8
KARTALKOY-NURDAGI (GAZIANTEP) 23:10:16 03-05-2025 37,0873 36,9453 8,6 1,6
Doğanşehir (Malatya) 23:04:16 03-05-2025 38,19306 37,8875 8,59 1,6
DEDEYAZI-DOGANSEHIR (MALATYA) 23:04:15 03-05-2025 38,2283 37,878 9,3 1,6
Pütürge (Malatya) 22:55:26 03-05-2025 38,21806 38,70194 6,73 0,9
Akdeniz - [29.64 km] Kaş (Antalya) 22:52:57 03-05-2025 36,17 29,01722 17,28 1,8
Gevaş (Van) 22:42:51 03-05-2025 38,27028 42,74694 6,99 1,7
SOGUTLU-TATVAN (BITLIS) 22:42:51 03-05-2025 38,342 42,7692 7,7 1,8
Simav (Kütahya) 22:41:37 03-05-2025 39,23333 28,97667 6,25 1
Simav (Kütahya) 22:38:05 03-05-2025 39,19361 28,98056 7,33 1
Kale (Malatya) 22:33:03 03-05-2025 38,38639 38,87 7,03 1,1
Akhisar (Manisa) 22:20:46 03-05-2025 38,98556 27,91889 5,8 1,2
KARABORKLU-AKHISAR (MANISA) 22:20:44 03-05-2025 38,9837 27,8922 2,5 1,1
Marmara Denizi - [18.97 km] Büyükçekmece (İstanbul) 22:18:12 03-05-2025 40,85333 28,40861 7 2
MARMARA DENIZI 22:18:11 03-05-2025 40,8708 28,3978 5,4 2,1
Pütürge (Malatya) 21:10:24 03-05-2025 38,19139 39,05278 7 0,8
YUNANISTAN 21:06:36 03-05-2025 40,306 24,126 7,1 1,9
YAMACOBA-SEHITKAMIL (GAZIANTEP) 20:57:01 03-05-2025 37,1857 37,0782 0 2,3
Milas (Muğla) 20:32:55 03-05-2025 37,34417 27,465 7 2,3
BOZBUK-MILAS (MUGLA) 20:32:53 03-05-2025 37,325 27,4253 1,9 2,5
Kırıkhan (Hatay) 20:24:12 03-05-2025 36,62278 36,38 15,4 2,2
KALEDIBI-ISKENDERUN (HATAY) 20:24:10 03-05-2025 36,6445 36,2877 5,2 2,2
Simav (Kütahya) 19:57:35 03-05-2025 39,14722 28,96056 10,62 1
Simav (Kütahya) 19:37:32 03-05-2025 39,18667 29,00583 7 1,1
Marmara Denizi - [26.12 km] Silivri (İstanbul) 19:33:10 03-05-2025 40,83306 28,24583 7 1,3
Afrin, Halep (Suriye) - [24.18 km] Kumlu (Hatay) 19:06:18 03-05-2025 36,47778 36,83611 7 1,5
Akdeniz - [251.45 km] Datça (Muğla) 18:36:15 03-05-2025 34,57139 26,47583 6,08 3,2
GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) 18:36:09 03-05-2025 34,1593 26,2963 14,1 3,2
Ilgaz (Çankırı) 18:05:29 03-05-2025 40,85722 33,63111 11,2 2,3
KIYISIN-ILGAZ (CANKIRI) 18:05:28 03-05-2025 40,8352 33,6275 7,6 2,4
Doğanşehir (Malatya) 18:00:40 03-05-2025 38,08556 37,79417 6,07 1,7
SOGUT-DOGANSEHIR (MALATYA) 18:00:39 03-05-2025 38,0945 37,749 14,5 1,7
Orhaneli (Bursa) 16:52:45 03-05-2025 39,9025 28,84 6,74 1,5
Simav (Kütahya) 16:34:41 03-05-2025 39,18472 28,93833 6,82 1,3
Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [05.48 km] Menderes (İzmir) 16:30:54 03-05-2025 37,97278 27,15861 8,65 2,2
Simav (Kütahya) 16:26:03 03-05-2025 39,22528 28,97389 6,58 2
YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA) 16:26:02 03-05-2025 39,2552 29,018 1,1 2,2
Simav (Kütahya) 16:15:53 03-05-2025 39,13972 28,92889 6,51 1
Simav (Kütahya) 16:12:56 03-05-2025 39,24333 28,95917 4,49 1,9
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 16:12:56 03-05-2025 39,2165 28,9695 14,6 2,1
Simav (Kütahya) 16:11:29 03-05-2025 39,22056 29,00222 7,22 1,7
KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) 16:11:28 03-05-2025 39,2502 29,0328 2,1 2,2
Simav (Kütahya) 16:10:02 03-05-2025 39,205 28,95 9,82 1,6
Simav (Kütahya) 16:08:30 03-05-2025 39,13556 28,95611 7 0,9
YUNANISTAN 15:53:30 03-05-2025 40,7108 23,374 8,5 2,4
Tuzlukçu (Konya) 15:37:30 03-05-2025 38,57306 31,60139 7 0,9
Marmara Denizi - [11.80 km] Adalar (İstanbul) 15:29:14 03-05-2025 40,83639 28,85889 9,54 2,1
MARMARA DENIZI 15:29:14 03-05-2025 40,8263 28,8262 7,8 2,3
Simav (Kütahya) 15:12:05 03-05-2025 39,22194 28,95417 8 1,5
Simav (Kütahya) 15:09:30 03-05-2025 39,13861 28,97444 8,87 1,1
Simav (Kütahya) 15:01:43 03-05-2025 39,15278 28,95389 9,1 1
Pazarcık (Kahramanmaraş) 14:50:55 03-05-2025 37,58583 37,30222 6,99 1,7
Marmara Denizi - [05.44 km] Avcılar (İstanbul) 14:50:50 03-05-2025 40,9275 28,71167 8,35 1,7
AVCILAR ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) 14:50:48 03-05-2025 40,8875 28,7467 3,3 1,7
Kale (Malatya) 14:50:22 03-05-2025 38,35639 38,77861 7,09 1,3
KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Hilvan (Şanlıurfa) 13:46:55 04-05-2025 37,50333 38,74278 7 1,5
Akhisar (Manisa) 13:35:44 04-05-2025 38,99194 27,92722 7 1,7
YENICE-AKHISAR (MANISA) 13:35:43 04-05-2025 39 27,8998 5,9 1,8
Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) 13:09:12 04-05-2025 37,37444 37,06861 7,71 2,2
ARSLANBEY-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) 13:09:12 04-05-2025 37,3655 37,0787 8,1 2,1
Akhisar (Manisa) 13:06:57 04-05-2025 38,99528 27,90944 7 1,6
Ege Denizi - [62.64 km] Datça (Muğla) 12:58:12 04-05-2025 36,13667 27,56806 42,41 3,1
EGE DENIZI 12:58:11 04-05-2025 36,1422 27,5508 28 3,2
Bigadiç (Balıkesir) 12:40:44 04-05-2025 39,50222 28,15611 7 1,6
SIMAV (KUTAHYA) 12:24:54 04-05-2025 39,0908 28,9885 11,2 1,3
Simav (Kütahya) 12:24:53 04-05-2025 39,23583 28,99083 7,26 1,3
EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) 12:16:45 04-05-2025 39,1873 28,9735 11,1 1,5
Simav (Kütahya) 12:16:44 04-05-2025 39,23861 28,98833 7 1,3
Marmara Denizi - [16.23 km] Büyükçekmece (İstanbul) 12:10:30 04-05-2025 40,86 28,46167 6,77 1,9
GURPINAR ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) REVIZE01 (2025.05.04 12:10:29) 12:10:30 04-05-2025 40,8587 28,4637 5,4 2,1
Pazarcık (Kahramanmaraş) 11:52:49 04-05-2025 37,62611 37,36028 7 2
BOLUKDAMLAR-CAGLAYANCERIT (KAHRAMANMARAS) 11:52:48 04-05-2025 37,6432 37,3225 4,1 2,1
Marmara Denizi - [17.61 km] Büyükçekmece (İstanbul) 11:30:52 04-05-2025 40,84278 28,47528 6,98 2,2
MARMARA DENIZI 11:30:51 04-05-2025 40,8355 28,4432 5 2,5
Madan, Smolyan (Bulgaristan) - [116.18 km] Merkez (Edirne) 11:25:15 04-05-2025 41,51583 24,98528 7 2,2
YUNANISTAN 11:25:11 04-05-2025 41,3887 24,6197 5 2,4
YUNANISTAN 11:23:38 04-05-2025 41,377 24,618 5,3 2,1
Ege Denizi - [15.40 km] Ayvacık (Çanakkale) 10:58:48 04-05-2025 39,35972 25,97556 7,01 1,7
BADEMLI ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) 10:58:48 04-05-2025 39,3597 25,927 8,4 2
Marmara Denizi - [08.06 km] Marmara (Balıkesir) 10:39:18 04-05-2025 40,68556 27,51472 7,02 1,9
MARMARA DENIZI 10:39:18 04-05-2025 40,7062 27,5388 8 2
Simav (Kütahya) 10:25:37 04-05-2025 39,14306 28,86222 7 1,6
YENILER-SIMAV (KUTAHYA) 10:25:36 04-05-2025 39,2283 28,9452 10,9 1,6
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 10:23:33 04-05-2025 39,2412 28,9577 8,9 1,8
Akhisar (Manisa) 10:22:41 04-05-2025 38,98861 27,94222 7 1,7
Simav (Kütahya) 10:12:15 04-05-2025 39,22389 28,96639 11,03 2,8
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 10:12:15 04-05-2025 39,2438 28,9892 5,4 2,8
Köyceğiz (Muğla) 10:07:14 04-05-2025 36,98361 28,54611 7,89 1,4
BALCILAR-KOYCEGIZ (MUGLA) 10:07:13 04-05-2025 37,0267 28,5692 4,2 1,7
Marmara Denizi - [16.93 km] Büyükçekmece (İstanbul) 09:57:12 04-05-2025 40,85972 28,44333 7,02 1,5
MARMARA DENIZI 09:57:12 04-05-2025 40,8632 28,4338 12,6 1,8
Kırıkhan (Hatay) 09:01:29 04-05-2025 36,64139 36,37472 14,98 1,8
Dikili (İzmir) 08:48:46 04-05-2025 39,05778 26,87944 6,48 0,7
Marmara Denizi - [26.21 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ) 08:37:58 04-05-2025 40,82083 28,20333 5,14 2
SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) 08:37:57 04-05-2025 40,8467 28,234 11,7 2,3
GOKCELER-SIMAV (KUTAHYA) 08:13:04 04-05-2025 39,115 29,0207 8,9 1,1
Simav (Kütahya) 08:13:03 04-05-2025 39,16028 28,92778 6,88 1
Marmara Denizi - [04.96 km] Süleymanpaşa (Tekirdağ) 07:52:26 04-05-2025 40,79194 27,43667 5,31 1,9
YENIKOY-(TEKIRDAG) 07:52:25 04-05-2025 40,7888 27,4332 14,2 2
Marmara Denizi - [24.81 km] Büyükçekmece (İstanbul) 07:48:18 04-05-2025 40,83667 28,30861 7 1,7
MARMARA DENIZI 07:48:18 04-05-2025 40,8213 28,336 7,6 1,9
Akhisar (Manisa) 07:46:43 04-05-2025 38,98861 27,90611 5,26 1,9
KARABORKLU-AKHISAR (MANISA) 07:46:42 04-05-2025 38,9822 27,8908 16,2 2
Akhisar (Manisa) 07:45:25 04-05-2025 39,0025 27,91222 13,56 2,9
YENICE-AKHISAR (MANISA) 07:45:25 04-05-2025 38,9957 27,9085 6,8 2,9
Van Gölü - [08.27 km] Tuşba (Van) 07:04:12 04-05-2025 38,6375 43,10806 7 3,1
CITOREN-(VAN) 07:04:11 04-05-2025 38,6168 43,161 5 3,4
TOKAT-HISARCIK (KUTAHYA) 06:54:06 04-05-2025 39,202 29,1225 7,3 1
Akhisar (Manisa) 06:49:19 04-05-2025 38,99417 27,91861 10,83 0,8
YENICE-AKHISAR (MANISA) 06:49:18 04-05-2025 39,0063 27,9087 10,5 1,2
CAGLAYAN-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 06:46:55 04-05-2025 38,0347 36,4567 9,3 1,6
Sivrice (Elazığ) 06:46:01 04-05-2025 38,36 39,0775 6,96 1
KAMISLIK-SIVRICE (ELAZIG) 06:46:00 04-05-2025 38,4015 39,1082 7,9 1
Akçadağ (Malatya) 06:24:53 04-05-2025 38,34167 37,835 9,51 1,8
DURULOVA-AKCADAG (MALATYA) 06:24:53 04-05-2025 38,354 37,8067 9,1 1,6
Simav (Kütahya) 06:16:06 04-05-2025 39,22444 28,97667 7,11 1,2
KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) 06:16:05 04-05-2025 39,2545 29,0395 5 1,2
Karesi (Balıkesir) 05:43:51 04-05-2025 39,79806 27,82833 8,32 1,3
ORTACA-(BALIKESIR) 05:43:50 04-05-2025 39,747 27,8585 12,6 1,7
Sivrice (Elazığ) 05:42:16 04-05-2025 38,40222 39,00833 15,4 2,1
TARLATEPE-SIVRICE (ELAZIG) 05:42:16 04-05-2025 38,4012 39,0132 6,5 2,1
Akhisar (Manisa) 05:38:25 04-05-2025 38,99028 27,92 6,73 1,4
YENICE-AKHISAR (MANISA) 05:38:24 04-05-2025 38,9898 27,9175 11,2 1,4
Akhisar (Manisa) 05:27:36 04-05-2025 38,98667 27,92111 9,43 0,8
DURASIL-AKHISAR (MANISA) 05:27:36 04-05-2025 38,9333 27,9353 13,7 1,1
Doğanşehir (Malatya) 05:23:30 04-05-2025 38,05444 37,6975 10,2 1,4
BEGRE-DOGANSEHIR (MALATYA) 05:23:30 04-05-2025 38,0462 37,7072 5,8 1,8
Akhisar (Manisa) 05:06:12 04-05-2025 38,99139 27,90889 8,78 1,2
YENICE-AKHISAR (MANISA) 05:06:12 04-05-2025 38,9868 27,9198 5 1,2
Türkoğlu (Kahramanmaraş) 05:06:05 04-05-2025 37,25389 36,73583 7,62 1,4
Yeşilyurt (Malatya) 04:53:47 04-05-2025 38,17278 38,11833 7,1 0,9
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 04:40:15 04-05-2025 39,2433 28,9968 9,8 1,7
SAKIZ ADASI (EGE DENIZI) 04:39:32 04-05-2025 38,4102 26,1673 4,3 1,8
Ege Denizi, Sakız Adası (Hiyos) - [20.05 km] Çeşme (İzmir) 04:39:31 04-05-2025 38,43806 26,08028 10,8 1,5
Ege Denizi - Gökova Körfezi - [03.38 km] Milas (Muğla) 04:32:23 04-05-2025 36,9925 27,80139 13,99 1,9
BOZALAN-MILAS (MUGLA) 04:32:23 04-05-2025 37,0288 27,806 5 2,1
Marmara Denizi - [21.43 km] Büyükçekmece (İstanbul) 04:31:24 04-05-2025 40,84556 28,36278 6,28 2
MARMARA DENIZI 04:31:24 04-05-2025 40,8483 28,3853 11,5 2,2
Akhisar (Manisa) 04:13:27 04-05-2025 38,99222 27,92306 9,92 3,1
DINGILLER-AKHISAR (MANISA) 04:13:26 04-05-2025 38,9857 27,898 10,6 3,1
TOKAT-HISARCIK (KUTAHYA) 03:55:41 04-05-2025 39,1797 29,107 7,6 0,7
YOGUNPELIT-YIGILCA (DUZCE) 03:42:21 04-05-2025 40,9097 31,6523 5,5 1,8
KIZILAGAC-ULA (MUGLA) 03:35:59 04-05-2025 37,0895 28,3733 7,3 1,4
AVCILAR ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) 03:28:21 04-05-2025 40,8907 28,7275 5,4 2,3
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 03:16:04 04-05-2025 39,2207 28,9842 9,1 0,8
EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) 03:08:17 04-05-2025 39,224 29,0275 4,5 1,4
Simav (Kütahya) 02:53:41 04-05-2025 39,24 28,94306 12,55 4
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 02:53:40 04-05-2025 39,247 28,9848 6,8 4
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 02:50:28 04-05-2025 39,2303 29,0087 9,3 1,6
ULA (MUGLA) 02:25:25 04-05-2025 37,0977 28,3977 5,3 3,3
MARMARA DENIZI 02:22:35 04-05-2025 40,8592 28,2812 15,1 1,8
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 01:53:57 04-05-2025 39,2352 29,001 11,6 1,9
Ege Denizi 00:55:13 04-05-2025 40,06111 24,79167 7 2,4
YUNANISTAN 00:55:06 04-05-2025 40,011 24,284 19,7 2,9
KOPRUCUK-ALADAG (ADANA) 00:48:46 04-05-2025 37,659 35,538 5,4 2
Menteşe (Muğla) 00:36:35 04-05-2025 37,14 28,795 7 1,3
KARACAOREN-(MUGLA) 00:36:33 04-05-2025 37,1495 28,8293 5 1,6
Simav (Kütahya) 00:09:34 04-05-2025 39,18472 28,97472 6,94 1,7
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 00:09:33 04-05-2025 39,2287 28,9913 6,7 1,8
Pazarcık (Kahramanmaraş) 00:02:24 04-05-2025 37,6625 37,35528 7 1,1
Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [17.88 km] Kuşadası (Aydın) 23:50:15 03-05-2025 37,79833 27,04667 13,46 1,7
KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) 23:50:15 03-05-2025 37,7785 27,0628 7,3 2,1
Akhisar (Manisa) 23:42:16 03-05-2025 38,99889 27,91444 6,13 1,3
KARAKOY-AKHISAR (MANISA) 23:42:15 03-05-2025 39,0217 27,9137 4,6 1,5
Sivrice (Elazığ) 23:41:54 03-05-2025 38,39611 38,87778 7 0,9
Akhisar (Manisa) 23:41:11 03-05-2025 38,9925 27,92444 6,89 2,1
DINGILLER-AKHISAR (MANISA) 23:41:10 03-05-2025 39,0025 27,879 11 2,3
Simav (Kütahya) 23:32:16 03-05-2025 39,22472 28,97333 11,48 2,1
EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) 23:32:15 03-05-2025 39,1998 28,9932 6,2 2,1
KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) 23:31:30 03-05-2025 39,2437 29,0243 3,5 1,8
Simav (Kütahya) 23:31:29 03-05-2025 39,20028 28,98917 13,9 1,8
Türkoğlu (Kahramanmaraş) 23:15:20 03-05-2025 37,44389 36,86833 10,98 1,4
KILILI-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) 23:15:20 03-05-2025 37,4167 36,8683 7,1 1,4
İvrindi (Balıkesir) 23:11:15 03-05-2025 39,5325 27,50056 15,09 2
YAGLILAR-IVRINDI (BALIKESIR) 23:11:15 03-05-2025 39,541 27,4888 9,4 2,2
Nurdağı (Gaziantep) 23:10:18 03-05-2025 37,10167 36,9025 8,21 1,8
KARTALKOY-NURDAGI (GAZIANTEP) 23:10:16 03-05-2025 37,0873 36,9453 8,6 1,6
Doğanşehir (Malatya) 23:04:16 03-05-2025 38,19306 37,8875 8,59 1,6
DEDEYAZI-DOGANSEHIR (MALATYA) 23:04:15 03-05-2025 38,2283 37,878 9,3 1,6
Pütürge (Malatya) 22:55:26 03-05-2025 38,21806 38,70194 6,73 0,9
Akdeniz - [29.64 km] Kaş (Antalya) 22:52:57 03-05-2025 36,17 29,01722 17,28 1,8
Gevaş (Van) 22:42:51 03-05-2025 38,27028 42,74694 6,99 1,7
SOGUTLU-TATVAN (BITLIS) 22:42:51 03-05-2025 38,342 42,7692 7,7 1,8
Simav (Kütahya) 22:41:37 03-05-2025 39,23333 28,97667 6,25 1
Simav (Kütahya) 22:38:05 03-05-2025 39,19361 28,98056 7,33 1
Kale (Malatya) 22:33:03 03-05-2025 38,38639 38,87 7,03 1,1
Akhisar (Manisa) 22:20:46 03-05-2025 38,98556 27,91889 5,8 1,2
KARABORKLU-AKHISAR (MANISA) 22:20:44 03-05-2025 38,9837 27,8922 2,5 1,1
Marmara Denizi - [18.97 km] Büyükçekmece (İstanbul) 22:18:12 03-05-2025 40,85333 28,40861 7 2
MARMARA DENIZI 22:18:11 03-05-2025 40,8708 28,3978 5,4 2,1
Pütürge (Malatya) 21:10:24 03-05-2025 38,19139 39,05278 7 0,8
YUNANISTAN 21:06:36 03-05-2025 40,306 24,126 7,1 1,9
YAMACOBA-SEHITKAMIL (GAZIANTEP) 20:57:01 03-05-2025 37,1857 37,0782 0 2,3
Milas (Muğla) 20:32:55 03-05-2025 37,34417 27,465 7 2,3
BOZBUK-MILAS (MUGLA) 20:32:53 03-05-2025 37,325 27,4253 1,9 2,5
Kırıkhan (Hatay) 20:24:12 03-05-2025 36,62278 36,38 15,4 2,2
KALEDIBI-ISKENDERUN (HATAY) 20:24:10 03-05-2025 36,6445 36,2877 5,2 2,2
Simav (Kütahya) 19:57:35 03-05-2025 39,14722 28,96056 10,62 1
Simav (Kütahya) 19:37:32 03-05-2025 39,18667 29,00583 7 1,1
Marmara Denizi - [26.12 km] Silivri (İstanbul) 19:33:10 03-05-2025 40,83306 28,24583 7 1,3
Afrin, Halep (Suriye) - [24.18 km] Kumlu (Hatay) 19:06:18 03-05-2025 36,47778 36,83611 7 1,5
Akdeniz - [251.45 km] Datça (Muğla) 18:36:15 03-05-2025 34,57139 26,47583 6,08 3,2
GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) 18:36:09 03-05-2025 34,1593 26,2963 14,1 3,2
Ilgaz (Çankırı) 18:05:29 03-05-2025 40,85722 33,63111 11,2 2,3
KIYISIN-ILGAZ (CANKIRI) 18:05:28 03-05-2025 40,8352 33,6275 7,6 2,4
Doğanşehir (Malatya) 18:00:40 03-05-2025 38,08556 37,79417 6,07 1,7
SOGUT-DOGANSEHIR (MALATYA) 18:00:39 03-05-2025 38,0945 37,749 14,5 1,7
Orhaneli (Bursa) 16:52:45 03-05-2025 39,9025 28,84 6,74 1,5
Simav (Kütahya) 16:34:41 03-05-2025 39,18472 28,93833 6,82 1,3
Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [05.48 km] Menderes (İzmir) 16:30:54 03-05-2025 37,97278 27,15861 8,65 2,2
Simav (Kütahya) 16:26:03 03-05-2025 39,22528 28,97389 6,58 2
YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA) 16:26:02 03-05-2025 39,2552 29,018 1,1 2,2
Simav (Kütahya) 16:15:53 03-05-2025 39,13972 28,92889 6,51 1
Simav (Kütahya) 16:12:56 03-05-2025 39,24333 28,95917 4,49 1,9
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 16:12:56 03-05-2025 39,2165 28,9695 14,6 2,1
Simav (Kütahya) 16:11:29 03-05-2025 39,22056 29,00222 7,22 1,7
KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) 16:11:28 03-05-2025 39,2502 29,0328 2,1 2,2
Simav (Kütahya) 16:10:02 03-05-2025 39,205 28,95 9,82 1,6
Simav (Kütahya) 16:08:30 03-05-2025 39,13556 28,95611 7 0,9
YUNANISTAN 15:53:30 03-05-2025 40,7108 23,374 8,5 2,4
Tuzlukçu (Konya) 15:37:30 03-05-2025 38,57306 31,60139 7 0,9
Marmara Denizi - [11.80 km] Adalar (İstanbul) 15:29:14 03-05-2025 40,83639 28,85889 9,54 2,1
MARMARA DENIZI 15:29:14 03-05-2025 40,8263 28,8262 7,8 2,3
Simav (Kütahya) 15:12:05 03-05-2025 39,22194 28,95417 8 1,5
Simav (Kütahya) 15:09:30 03-05-2025 39,13861 28,97444 8,87 1,1
Simav (Kütahya) 15:01:43 03-05-2025 39,15278 28,95389 9,1 1
Pazarcık (Kahramanmaraş) 14:50:55 03-05-2025 37,58583 37,30222 6,99 1,7
Marmara Denizi - [05.44 km] Avcılar (İstanbul) 14:50:50 03-05-2025 40,9275 28,71167 8,35 1,7
AVCILAR ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) 14:50:48 03-05-2025 40,8875 28,7467 3,3 1,7
Kale (Malatya) 14:50:22 03-05-2025 38,35639 38,77861 7,09 1,3
DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...