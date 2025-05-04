Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 04 Mayıs 2025
Son depremler...Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler.. 04 Mayıs 2025 deprem son dakika haberleri haberin detayında...Artçı deprem mi oldu? Son deprem büyüklüğü ne kadar? Yakınımdaki depremler nelerdir? Anlık deprem mi oldu? Son dakika canlı deprem Türkiye haritası..Kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü ve AFAD deprem haberleri..İstanbul'da deprem mi oldu? Ankara'da deprem mi oldu? İzmir'de deprem mi oldu? Hangi illerde deprem oldu ve hissedildi? Bugün deprem mi oldu? Deprem ne zaman ve kaç şiddetinde oldu? En son hangi bölgede deprem oldu? Deprem haberleriyle ilgili en çok merak edilenlerin cevabı haberde..
son dakika deprem mi oldu?
04 Mayıs 2025 son dakika AFAD son depremler ve Kandilli son dakika deprem listesi..
|AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
|Lokasyon
|Saat / Tarih
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Büyüklük
|Hilvan (Şanlıurfa)
|13:46:55 04-05-2025
|37,50333
|38,74278
|7
|1,5
|Akhisar (Manisa)
|13:35:44 04-05-2025
|38,99194
|27,92722
|7
|1,7
|YENICE-AKHISAR (MANISA)
|13:35:43 04-05-2025
|39
|27,8998
|5,9
|1,8
|Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)
|13:09:12 04-05-2025
|37,37444
|37,06861
|7,71
|2,2
|ARSLANBEY-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)
|13:09:12 04-05-2025
|37,3655
|37,0787
|8,1
|2,1
|Akhisar (Manisa)
|13:06:57 04-05-2025
|38,99528
|27,90944
|7
|1,6
|Ege Denizi - [62.64 km] Datça (Muğla)
|12:58:12 04-05-2025
|36,13667
|27,56806
|42,41
|3,1
|EGE DENIZI
|12:58:11 04-05-2025
|36,1422
|27,5508
|28
|3,2
|Bigadiç (Balıkesir)
|12:40:44 04-05-2025
|39,50222
|28,15611
|7
|1,6
|SIMAV (KUTAHYA)
|12:24:54 04-05-2025
|39,0908
|28,9885
|11,2
|1,3
|Simav (Kütahya)
|12:24:53 04-05-2025
|39,23583
|28,99083
|7,26
|1,3
|EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)
|12:16:45 04-05-2025
|39,1873
|28,9735
|11,1
|1,5
|Simav (Kütahya)
|12:16:44 04-05-2025
|39,23861
|28,98833
|7
|1,3
|Marmara Denizi - [16.23 km] Büyükçekmece (İstanbul)
|12:10:30 04-05-2025
|40,86
|28,46167
|6,77
|1,9
|GURPINAR ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) REVIZE01 (2025.05.04 12:10:29)
|12:10:30 04-05-2025
|40,8587
|28,4637
|5,4
|2,1
|Pazarcık (Kahramanmaraş)
|11:52:49 04-05-2025
|37,62611
|37,36028
|7
|2
|BOLUKDAMLAR-CAGLAYANCERIT (KAHRAMANMARAS)
|11:52:48 04-05-2025
|37,6432
|37,3225
|4,1
|2,1
|Marmara Denizi - [17.61 km] Büyükçekmece (İstanbul)
|11:30:52 04-05-2025
|40,84278
|28,47528
|6,98
|2,2
|MARMARA DENIZI
|11:30:51 04-05-2025
|40,8355
|28,4432
|5
|2,5
|Madan, Smolyan (Bulgaristan) - [116.18 km] Merkez (Edirne)
|11:25:15 04-05-2025
|41,51583
|24,98528
|7
|2,2
|YUNANISTAN
|11:25:11 04-05-2025
|41,3887
|24,6197
|5
|2,4
|YUNANISTAN
|11:23:38 04-05-2025
|41,377
|24,618
|5,3
|2,1
|Ege Denizi - [15.40 km] Ayvacık (Çanakkale)
|10:58:48 04-05-2025
|39,35972
|25,97556
|7,01
|1,7
|BADEMLI ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI)
|10:58:48 04-05-2025
|39,3597
|25,927
|8,4
|2
|Marmara Denizi - [08.06 km] Marmara (Balıkesir)
|10:39:18 04-05-2025
|40,68556
|27,51472
|7,02
|1,9
|MARMARA DENIZI
|10:39:18 04-05-2025
|40,7062
|27,5388
|8
|2
|Simav (Kütahya)
|10:25:37 04-05-2025
|39,14306
|28,86222
|7
|1,6
|YENILER-SIMAV (KUTAHYA)
|10:25:36 04-05-2025
|39,2283
|28,9452
|10,9
|1,6
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|10:23:33 04-05-2025
|39,2412
|28,9577
|8,9
|1,8
|Akhisar (Manisa)
|10:22:41 04-05-2025
|38,98861
|27,94222
|7
|1,7
|Simav (Kütahya)
|10:12:15 04-05-2025
|39,22389
|28,96639
|11,03
|2,8
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|10:12:15 04-05-2025
|39,2438
|28,9892
|5,4
|2,8
|Köyceğiz (Muğla)
|10:07:14 04-05-2025
|36,98361
|28,54611
|7,89
|1,4
|BALCILAR-KOYCEGIZ (MUGLA)
|10:07:13 04-05-2025
|37,0267
|28,5692
|4,2
|1,7
|Marmara Denizi - [16.93 km] Büyükçekmece (İstanbul)
|09:57:12 04-05-2025
|40,85972
|28,44333
|7,02
|1,5
|MARMARA DENIZI
|09:57:12 04-05-2025
|40,8632
|28,4338
|12,6
|1,8
|Kırıkhan (Hatay)
|09:01:29 04-05-2025
|36,64139
|36,37472
|14,98
|1,8
|Dikili (İzmir)
|08:48:46 04-05-2025
|39,05778
|26,87944
|6,48
|0,7
|Marmara Denizi - [26.21 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ)
|08:37:58 04-05-2025
|40,82083
|28,20333
|5,14
|2
|SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI)
|08:37:57 04-05-2025
|40,8467
|28,234
|11,7
|2,3
|GOKCELER-SIMAV (KUTAHYA)
|08:13:04 04-05-2025
|39,115
|29,0207
|8,9
|1,1
|Simav (Kütahya)
|08:13:03 04-05-2025
|39,16028
|28,92778
|6,88
|1
|Marmara Denizi - [04.96 km] Süleymanpaşa (Tekirdağ)
|07:52:26 04-05-2025
|40,79194
|27,43667
|5,31
|1,9
|YENIKOY-(TEKIRDAG)
|07:52:25 04-05-2025
|40,7888
|27,4332
|14,2
|2
|Marmara Denizi - [24.81 km] Büyükçekmece (İstanbul)
|07:48:18 04-05-2025
|40,83667
|28,30861
|7
|1,7
|MARMARA DENIZI
|07:48:18 04-05-2025
|40,8213
|28,336
|7,6
|1,9
|Akhisar (Manisa)
|07:46:43 04-05-2025
|38,98861
|27,90611
|5,26
|1,9
|KARABORKLU-AKHISAR (MANISA)
|07:46:42 04-05-2025
|38,9822
|27,8908
|16,2
|2
|Akhisar (Manisa)
|07:45:25 04-05-2025
|39,0025
|27,91222
|13,56
|2,9
|YENICE-AKHISAR (MANISA)
|07:45:25 04-05-2025
|38,9957
|27,9085
|6,8
|2,9
|Van Gölü - [08.27 km] Tuşba (Van)
|07:04:12 04-05-2025
|38,6375
|43,10806
|7
|3,1
|CITOREN-(VAN)
|07:04:11 04-05-2025
|38,6168
|43,161
|5
|3,4
|TOKAT-HISARCIK (KUTAHYA)
|06:54:06 04-05-2025
|39,202
|29,1225
|7,3
|1
|Akhisar (Manisa)
|06:49:19 04-05-2025
|38,99417
|27,91861
|10,83
|0,8
|YENICE-AKHISAR (MANISA)
|06:49:18 04-05-2025
|39,0063
|27,9087
|10,5
|1,2
|CAGLAYAN-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|06:46:55 04-05-2025
|38,0347
|36,4567
|9,3
|1,6
|Sivrice (Elazığ)
|06:46:01 04-05-2025
|38,36
|39,0775
|6,96
|1
|KAMISLIK-SIVRICE (ELAZIG)
|06:46:00 04-05-2025
|38,4015
|39,1082
|7,9
|1
|Akçadağ (Malatya)
|06:24:53 04-05-2025
|38,34167
|37,835
|9,51
|1,8
|DURULOVA-AKCADAG (MALATYA)
|06:24:53 04-05-2025
|38,354
|37,8067
|9,1
|1,6
|Simav (Kütahya)
|06:16:06 04-05-2025
|39,22444
|28,97667
|7,11
|1,2
|KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)
|06:16:05 04-05-2025
|39,2545
|29,0395
|5
|1,2
|Karesi (Balıkesir)
|05:43:51 04-05-2025
|39,79806
|27,82833
|8,32
|1,3
|ORTACA-(BALIKESIR)
|05:43:50 04-05-2025
|39,747
|27,8585
|12,6
|1,7
|Sivrice (Elazığ)
|05:42:16 04-05-2025
|38,40222
|39,00833
|15,4
|2,1
|TARLATEPE-SIVRICE (ELAZIG)
|05:42:16 04-05-2025
|38,4012
|39,0132
|6,5
|2,1
|Akhisar (Manisa)
|05:38:25 04-05-2025
|38,99028
|27,92
|6,73
|1,4
|YENICE-AKHISAR (MANISA)
|05:38:24 04-05-2025
|38,9898
|27,9175
|11,2
|1,4
|Akhisar (Manisa)
|05:27:36 04-05-2025
|38,98667
|27,92111
|9,43
|0,8
|DURASIL-AKHISAR (MANISA)
|05:27:36 04-05-2025
|38,9333
|27,9353
|13,7
|1,1
|Doğanşehir (Malatya)
|05:23:30 04-05-2025
|38,05444
|37,6975
|10,2
|1,4
|BEGRE-DOGANSEHIR (MALATYA)
|05:23:30 04-05-2025
|38,0462
|37,7072
|5,8
|1,8
|Akhisar (Manisa)
|05:06:12 04-05-2025
|38,99139
|27,90889
|8,78
|1,2
|YENICE-AKHISAR (MANISA)
|05:06:12 04-05-2025
|38,9868
|27,9198
|5
|1,2
|Türkoğlu (Kahramanmaraş)
|05:06:05 04-05-2025
|37,25389
|36,73583
|7,62
|1,4
|Yeşilyurt (Malatya)
|04:53:47 04-05-2025
|38,17278
|38,11833
|7,1
|0,9
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|04:40:15 04-05-2025
|39,2433
|28,9968
|9,8
|1,7
|SAKIZ ADASI (EGE DENIZI)
|04:39:32 04-05-2025
|38,4102
|26,1673
|4,3
|1,8
|Ege Denizi, Sakız Adası (Hiyos) - [20.05 km] Çeşme (İzmir)
|04:39:31 04-05-2025
|38,43806
|26,08028
|10,8
|1,5
|Ege Denizi - Gökova Körfezi - [03.38 km] Milas (Muğla)
|04:32:23 04-05-2025
|36,9925
|27,80139
|13,99
|1,9
|BOZALAN-MILAS (MUGLA)
|04:32:23 04-05-2025
|37,0288
|27,806
|5
|2,1
|Marmara Denizi - [21.43 km] Büyükçekmece (İstanbul)
|04:31:24 04-05-2025
|40,84556
|28,36278
|6,28
|2
|MARMARA DENIZI
|04:31:24 04-05-2025
|40,8483
|28,3853
|11,5
|2,2
|Akhisar (Manisa)
|04:13:27 04-05-2025
|38,99222
|27,92306
|9,92
|3,1
|DINGILLER-AKHISAR (MANISA)
|04:13:26 04-05-2025
|38,9857
|27,898
|10,6
|3,1
|TOKAT-HISARCIK (KUTAHYA)
|03:55:41 04-05-2025
|39,1797
|29,107
|7,6
|0,7
|YOGUNPELIT-YIGILCA (DUZCE)
|03:42:21 04-05-2025
|40,9097
|31,6523
|5,5
|1,8
|KIZILAGAC-ULA (MUGLA)
|03:35:59 04-05-2025
|37,0895
|28,3733
|7,3
|1,4
|AVCILAR ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI)
|03:28:21 04-05-2025
|40,8907
|28,7275
|5,4
|2,3
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|03:16:04 04-05-2025
|39,2207
|28,9842
|9,1
|0,8
|EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)
|03:08:17 04-05-2025
|39,224
|29,0275
|4,5
|1,4
|Simav (Kütahya)
|02:53:41 04-05-2025
|39,24
|28,94306
|12,55
|4
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|02:53:40 04-05-2025
|39,247
|28,9848
|6,8
|4
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|02:50:28 04-05-2025
|39,2303
|29,0087
|9,3
|1,6
|ULA (MUGLA)
|02:25:25 04-05-2025
|37,0977
|28,3977
|5,3
|3,3
|MARMARA DENIZI
|02:22:35 04-05-2025
|40,8592
|28,2812
|15,1
|1,8
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|01:53:57 04-05-2025
|39,2352
|29,001
|11,6
|1,9
|Ege Denizi
|00:55:13 04-05-2025
|40,06111
|24,79167
|7
|2,4
|YUNANISTAN
|00:55:06 04-05-2025
|40,011
|24,284
|19,7
|2,9
|KOPRUCUK-ALADAG (ADANA)
|00:48:46 04-05-2025
|37,659
|35,538
|5,4
|2
|Menteşe (Muğla)
|00:36:35 04-05-2025
|37,14
|28,795
|7
|1,3
|KARACAOREN-(MUGLA)
|00:36:33 04-05-2025
|37,1495
|28,8293
|5
|1,6
|Simav (Kütahya)
|00:09:34 04-05-2025
|39,18472
|28,97472
|6,94
|1,7
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|00:09:33 04-05-2025
|39,2287
|28,9913
|6,7
|1,8
|Pazarcık (Kahramanmaraş)
|00:02:24 04-05-2025
|37,6625
|37,35528
|7
|1,1
|Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [17.88 km] Kuşadası (Aydın)
|23:50:15 03-05-2025
|37,79833
|27,04667
|13,46
|1,7
|KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
|23:50:15 03-05-2025
|37,7785
|27,0628
|7,3
|2,1
|Akhisar (Manisa)
|23:42:16 03-05-2025
|38,99889
|27,91444
|6,13
|1,3
|KARAKOY-AKHISAR (MANISA)
|23:42:15 03-05-2025
|39,0217
|27,9137
|4,6
|1,5
|Sivrice (Elazığ)
|23:41:54 03-05-2025
|38,39611
|38,87778
|7
|0,9
|Akhisar (Manisa)
|23:41:11 03-05-2025
|38,9925
|27,92444
|6,89
|2,1
|DINGILLER-AKHISAR (MANISA)
|23:41:10 03-05-2025
|39,0025
|27,879
|11
|2,3
|Simav (Kütahya)
|23:32:16 03-05-2025
|39,22472
|28,97333
|11,48
|2,1
|EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)
|23:32:15 03-05-2025
|39,1998
|28,9932
|6,2
|2,1
|KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)
|23:31:30 03-05-2025
|39,2437
|29,0243
|3,5
|1,8
|Simav (Kütahya)
|23:31:29 03-05-2025
|39,20028
|28,98917
|13,9
|1,8
|Türkoğlu (Kahramanmaraş)
|23:15:20 03-05-2025
|37,44389
|36,86833
|10,98
|1,4
|KILILI-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS)
|23:15:20 03-05-2025
|37,4167
|36,8683
|7,1
|1,4
|İvrindi (Balıkesir)
|23:11:15 03-05-2025
|39,5325
|27,50056
|15,09
|2
|YAGLILAR-IVRINDI (BALIKESIR)
|23:11:15 03-05-2025
|39,541
|27,4888
|9,4
|2,2
|Nurdağı (Gaziantep)
|23:10:18 03-05-2025
|37,10167
|36,9025
|8,21
|1,8
|KARTALKOY-NURDAGI (GAZIANTEP)
|23:10:16 03-05-2025
|37,0873
|36,9453
|8,6
|1,6
|Doğanşehir (Malatya)
|23:04:16 03-05-2025
|38,19306
|37,8875
|8,59
|1,6
|DEDEYAZI-DOGANSEHIR (MALATYA)
|23:04:15 03-05-2025
|38,2283
|37,878
|9,3
|1,6
|Pütürge (Malatya)
|22:55:26 03-05-2025
|38,21806
|38,70194
|6,73
|0,9
|Akdeniz - [29.64 km] Kaş (Antalya)
|22:52:57 03-05-2025
|36,17
|29,01722
|17,28
|1,8
|Gevaş (Van)
|22:42:51 03-05-2025
|38,27028
|42,74694
|6,99
|1,7
|SOGUTLU-TATVAN (BITLIS)
|22:42:51 03-05-2025
|38,342
|42,7692
|7,7
|1,8
|Simav (Kütahya)
|22:41:37 03-05-2025
|39,23333
|28,97667
|6,25
|1
|Simav (Kütahya)
|22:38:05 03-05-2025
|39,19361
|28,98056
|7,33
|1
|Kale (Malatya)
|22:33:03 03-05-2025
|38,38639
|38,87
|7,03
|1,1
|Akhisar (Manisa)
|22:20:46 03-05-2025
|38,98556
|27,91889
|5,8
|1,2
|KARABORKLU-AKHISAR (MANISA)
|22:20:44 03-05-2025
|38,9837
|27,8922
|2,5
|1,1
|Marmara Denizi - [18.97 km] Büyükçekmece (İstanbul)
|22:18:12 03-05-2025
|40,85333
|28,40861
|7
|2
|MARMARA DENIZI
|22:18:11 03-05-2025
|40,8708
|28,3978
|5,4
|2,1
|Pütürge (Malatya)
|21:10:24 03-05-2025
|38,19139
|39,05278
|7
|0,8
|YUNANISTAN
|21:06:36 03-05-2025
|40,306
|24,126
|7,1
|1,9
|YAMACOBA-SEHITKAMIL (GAZIANTEP)
|20:57:01 03-05-2025
|37,1857
|37,0782
|0
|2,3
|Milas (Muğla)
|20:32:55 03-05-2025
|37,34417
|27,465
|7
|2,3
|BOZBUK-MILAS (MUGLA)
|20:32:53 03-05-2025
|37,325
|27,4253
|1,9
|2,5
|Kırıkhan (Hatay)
|20:24:12 03-05-2025
|36,62278
|36,38
|15,4
|2,2
|KALEDIBI-ISKENDERUN (HATAY)
|20:24:10 03-05-2025
|36,6445
|36,2877
|5,2
|2,2
|Simav (Kütahya)
|19:57:35 03-05-2025
|39,14722
|28,96056
|10,62
|1
|Simav (Kütahya)
|19:37:32 03-05-2025
|39,18667
|29,00583
|7
|1,1
|Marmara Denizi - [26.12 km] Silivri (İstanbul)
|19:33:10 03-05-2025
|40,83306
|28,24583
|7
|1,3
|Afrin, Halep (Suriye) - [24.18 km] Kumlu (Hatay)
|19:06:18 03-05-2025
|36,47778
|36,83611
|7
|1,5
|Akdeniz - [251.45 km] Datça (Muğla)
|18:36:15 03-05-2025
|34,57139
|26,47583
|6,08
|3,2
|GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)
|18:36:09 03-05-2025
|34,1593
|26,2963
|14,1
|3,2
|Ilgaz (Çankırı)
|18:05:29 03-05-2025
|40,85722
|33,63111
|11,2
|2,3
|KIYISIN-ILGAZ (CANKIRI)
|18:05:28 03-05-2025
|40,8352
|33,6275
|7,6
|2,4
|Doğanşehir (Malatya)
|18:00:40 03-05-2025
|38,08556
|37,79417
|6,07
|1,7
|SOGUT-DOGANSEHIR (MALATYA)
|18:00:39 03-05-2025
|38,0945
|37,749
|14,5
|1,7
|Orhaneli (Bursa)
|16:52:45 03-05-2025
|39,9025
|28,84
|6,74
|1,5
|Simav (Kütahya)
|16:34:41 03-05-2025
|39,18472
|28,93833
|6,82
|1,3
|Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [05.48 km] Menderes (İzmir)
|16:30:54 03-05-2025
|37,97278
|27,15861
|8,65
|2,2
|Simav (Kütahya)
|16:26:03 03-05-2025
|39,22528
|28,97389
|6,58
|2
|YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA)
|16:26:02 03-05-2025
|39,2552
|29,018
|1,1
|2,2
|Simav (Kütahya)
|16:15:53 03-05-2025
|39,13972
|28,92889
|6,51
|1
|Simav (Kütahya)
|16:12:56 03-05-2025
|39,24333
|28,95917
|4,49
|1,9
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|16:12:56 03-05-2025
|39,2165
|28,9695
|14,6
|2,1
|Simav (Kütahya)
|16:11:29 03-05-2025
|39,22056
|29,00222
|7,22
|1,7
|KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)
|16:11:28 03-05-2025
|39,2502
|29,0328
|2,1
|2,2
|Simav (Kütahya)
|16:10:02 03-05-2025
|39,205
|28,95
|9,82
|1,6
|Simav (Kütahya)
|16:08:30 03-05-2025
|39,13556
|28,95611
|7
|0,9
|YUNANISTAN
|15:53:30 03-05-2025
|40,7108
|23,374
|8,5
|2,4
|Tuzlukçu (Konya)
|15:37:30 03-05-2025
|38,57306
|31,60139
|7
|0,9
|Marmara Denizi - [11.80 km] Adalar (İstanbul)
|15:29:14 03-05-2025
|40,83639
|28,85889
|9,54
|2,1
|MARMARA DENIZI
|15:29:14 03-05-2025
|40,8263
|28,8262
|7,8
|2,3
|Simav (Kütahya)
|15:12:05 03-05-2025
|39,22194
|28,95417
|8
|1,5
|Simav (Kütahya)
|15:09:30 03-05-2025
|39,13861
|28,97444
|8,87
|1,1
|Simav (Kütahya)
|15:01:43 03-05-2025
|39,15278
|28,95389
|9,1
|1
|Pazarcık (Kahramanmaraş)
|14:50:55 03-05-2025
|37,58583
|37,30222
|6,99
|1,7
|Marmara Denizi - [05.44 km] Avcılar (İstanbul)
|14:50:50 03-05-2025
|40,9275
|28,71167
|8,35
|1,7
|AVCILAR ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI)
|14:50:48 03-05-2025
|40,8875
|28,7467
|3,3
|1,7
|Kale (Malatya)
|14:50:22 03-05-2025
|38,35639
|38,77861
|7,09
|1,3
|KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
|Lokasyon
|Saat / Tarih
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Büyüklük
|Hilvan (Şanlıurfa)
|13:46:55 04-05-2025
|37,50333
|38,74278
|7
|1,5
|Akhisar (Manisa)
|13:35:44 04-05-2025
|38,99194
|27,92722
|7
|1,7
|YENICE-AKHISAR (MANISA)
|13:35:43 04-05-2025
|39
|27,8998
|5,9
|1,8
|Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)
|13:09:12 04-05-2025
|37,37444
|37,06861
|7,71
|2,2
|ARSLANBEY-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)
|13:09:12 04-05-2025
|37,3655
|37,0787
|8,1
|2,1
|Akhisar (Manisa)
|13:06:57 04-05-2025
|38,99528
|27,90944
|7
|1,6
|Ege Denizi - [62.64 km] Datça (Muğla)
|12:58:12 04-05-2025
|36,13667
|27,56806
|42,41
|3,1
|EGE DENIZI
|12:58:11 04-05-2025
|36,1422
|27,5508
|28
|3,2
|Bigadiç (Balıkesir)
|12:40:44 04-05-2025
|39,50222
|28,15611
|7
|1,6
|SIMAV (KUTAHYA)
|12:24:54 04-05-2025
|39,0908
|28,9885
|11,2
|1,3
|Simav (Kütahya)
|12:24:53 04-05-2025
|39,23583
|28,99083
|7,26
|1,3
|EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)
|12:16:45 04-05-2025
|39,1873
|28,9735
|11,1
|1,5
|Simav (Kütahya)
|12:16:44 04-05-2025
|39,23861
|28,98833
|7
|1,3
|Marmara Denizi - [16.23 km] Büyükçekmece (İstanbul)
|12:10:30 04-05-2025
|40,86
|28,46167
|6,77
|1,9
|GURPINAR ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) REVIZE01 (2025.05.04 12:10:29)
|12:10:30 04-05-2025
|40,8587
|28,4637
|5,4
|2,1
|Pazarcık (Kahramanmaraş)
|11:52:49 04-05-2025
|37,62611
|37,36028
|7
|2
|BOLUKDAMLAR-CAGLAYANCERIT (KAHRAMANMARAS)
|11:52:48 04-05-2025
|37,6432
|37,3225
|4,1
|2,1
|Marmara Denizi - [17.61 km] Büyükçekmece (İstanbul)
|11:30:52 04-05-2025
|40,84278
|28,47528
|6,98
|2,2
|MARMARA DENIZI
|11:30:51 04-05-2025
|40,8355
|28,4432
|5
|2,5
|Madan, Smolyan (Bulgaristan) - [116.18 km] Merkez (Edirne)
|11:25:15 04-05-2025
|41,51583
|24,98528
|7
|2,2
|YUNANISTAN
|11:25:11 04-05-2025
|41,3887
|24,6197
|5
|2,4
|YUNANISTAN
|11:23:38 04-05-2025
|41,377
|24,618
|5,3
|2,1
|Ege Denizi - [15.40 km] Ayvacık (Çanakkale)
|10:58:48 04-05-2025
|39,35972
|25,97556
|7,01
|1,7
|BADEMLI ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI)
|10:58:48 04-05-2025
|39,3597
|25,927
|8,4
|2
|Marmara Denizi - [08.06 km] Marmara (Balıkesir)
|10:39:18 04-05-2025
|40,68556
|27,51472
|7,02
|1,9
|MARMARA DENIZI
|10:39:18 04-05-2025
|40,7062
|27,5388
|8
|2
|Simav (Kütahya)
|10:25:37 04-05-2025
|39,14306
|28,86222
|7
|1,6
|YENILER-SIMAV (KUTAHYA)
|10:25:36 04-05-2025
|39,2283
|28,9452
|10,9
|1,6
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|10:23:33 04-05-2025
|39,2412
|28,9577
|8,9
|1,8
|Akhisar (Manisa)
|10:22:41 04-05-2025
|38,98861
|27,94222
|7
|1,7
|Simav (Kütahya)
|10:12:15 04-05-2025
|39,22389
|28,96639
|11,03
|2,8
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|10:12:15 04-05-2025
|39,2438
|28,9892
|5,4
|2,8
|Köyceğiz (Muğla)
|10:07:14 04-05-2025
|36,98361
|28,54611
|7,89
|1,4
|BALCILAR-KOYCEGIZ (MUGLA)
|10:07:13 04-05-2025
|37,0267
|28,5692
|4,2
|1,7
|Marmara Denizi - [16.93 km] Büyükçekmece (İstanbul)
|09:57:12 04-05-2025
|40,85972
|28,44333
|7,02
|1,5
|MARMARA DENIZI
|09:57:12 04-05-2025
|40,8632
|28,4338
|12,6
|1,8
|Kırıkhan (Hatay)
|09:01:29 04-05-2025
|36,64139
|36,37472
|14,98
|1,8
|Dikili (İzmir)
|08:48:46 04-05-2025
|39,05778
|26,87944
|6,48
|0,7
|Marmara Denizi - [26.21 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ)
|08:37:58 04-05-2025
|40,82083
|28,20333
|5,14
|2
|SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI)
|08:37:57 04-05-2025
|40,8467
|28,234
|11,7
|2,3
|GOKCELER-SIMAV (KUTAHYA)
|08:13:04 04-05-2025
|39,115
|29,0207
|8,9
|1,1
|Simav (Kütahya)
|08:13:03 04-05-2025
|39,16028
|28,92778
|6,88
|1
|Marmara Denizi - [04.96 km] Süleymanpaşa (Tekirdağ)
|07:52:26 04-05-2025
|40,79194
|27,43667
|5,31
|1,9
|YENIKOY-(TEKIRDAG)
|07:52:25 04-05-2025
|40,7888
|27,4332
|14,2
|2
|Marmara Denizi - [24.81 km] Büyükçekmece (İstanbul)
|07:48:18 04-05-2025
|40,83667
|28,30861
|7
|1,7
|MARMARA DENIZI
|07:48:18 04-05-2025
|40,8213
|28,336
|7,6
|1,9
|Akhisar (Manisa)
|07:46:43 04-05-2025
|38,98861
|27,90611
|5,26
|1,9
|KARABORKLU-AKHISAR (MANISA)
|07:46:42 04-05-2025
|38,9822
|27,8908
|16,2
|2
|Akhisar (Manisa)
|07:45:25 04-05-2025
|39,0025
|27,91222
|13,56
|2,9
|YENICE-AKHISAR (MANISA)
|07:45:25 04-05-2025
|38,9957
|27,9085
|6,8
|2,9
|Van Gölü - [08.27 km] Tuşba (Van)
|07:04:12 04-05-2025
|38,6375
|43,10806
|7
|3,1
|CITOREN-(VAN)
|07:04:11 04-05-2025
|38,6168
|43,161
|5
|3,4
|TOKAT-HISARCIK (KUTAHYA)
|06:54:06 04-05-2025
|39,202
|29,1225
|7,3
|1
|Akhisar (Manisa)
|06:49:19 04-05-2025
|38,99417
|27,91861
|10,83
|0,8
|YENICE-AKHISAR (MANISA)
|06:49:18 04-05-2025
|39,0063
|27,9087
|10,5
|1,2
|CAGLAYAN-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|06:46:55 04-05-2025
|38,0347
|36,4567
|9,3
|1,6
|Sivrice (Elazığ)
|06:46:01 04-05-2025
|38,36
|39,0775
|6,96
|1
|KAMISLIK-SIVRICE (ELAZIG)
|06:46:00 04-05-2025
|38,4015
|39,1082
|7,9
|1
|Akçadağ (Malatya)
|06:24:53 04-05-2025
|38,34167
|37,835
|9,51
|1,8
|DURULOVA-AKCADAG (MALATYA)
|06:24:53 04-05-2025
|38,354
|37,8067
|9,1
|1,6
|Simav (Kütahya)
|06:16:06 04-05-2025
|39,22444
|28,97667
|7,11
|1,2
|KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)
|06:16:05 04-05-2025
|39,2545
|29,0395
|5
|1,2
|Karesi (Balıkesir)
|05:43:51 04-05-2025
|39,79806
|27,82833
|8,32
|1,3
|ORTACA-(BALIKESIR)
|05:43:50 04-05-2025
|39,747
|27,8585
|12,6
|1,7
|Sivrice (Elazığ)
|05:42:16 04-05-2025
|38,40222
|39,00833
|15,4
|2,1
|TARLATEPE-SIVRICE (ELAZIG)
|05:42:16 04-05-2025
|38,4012
|39,0132
|6,5
|2,1
|Akhisar (Manisa)
|05:38:25 04-05-2025
|38,99028
|27,92
|6,73
|1,4
|YENICE-AKHISAR (MANISA)
|05:38:24 04-05-2025
|38,9898
|27,9175
|11,2
|1,4
|Akhisar (Manisa)
|05:27:36 04-05-2025
|38,98667
|27,92111
|9,43
|0,8
|DURASIL-AKHISAR (MANISA)
|05:27:36 04-05-2025
|38,9333
|27,9353
|13,7
|1,1
|Doğanşehir (Malatya)
|05:23:30 04-05-2025
|38,05444
|37,6975
|10,2
|1,4
|BEGRE-DOGANSEHIR (MALATYA)
|05:23:30 04-05-2025
|38,0462
|37,7072
|5,8
|1,8
|Akhisar (Manisa)
|05:06:12 04-05-2025
|38,99139
|27,90889
|8,78
|1,2
|YENICE-AKHISAR (MANISA)
|05:06:12 04-05-2025
|38,9868
|27,9198
|5
|1,2
|Türkoğlu (Kahramanmaraş)
|05:06:05 04-05-2025
|37,25389
|36,73583
|7,62
|1,4
|Yeşilyurt (Malatya)
|04:53:47 04-05-2025
|38,17278
|38,11833
|7,1
|0,9
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|04:40:15 04-05-2025
|39,2433
|28,9968
|9,8
|1,7
|SAKIZ ADASI (EGE DENIZI)
|04:39:32 04-05-2025
|38,4102
|26,1673
|4,3
|1,8
|Ege Denizi, Sakız Adası (Hiyos) - [20.05 km] Çeşme (İzmir)
|04:39:31 04-05-2025
|38,43806
|26,08028
|10,8
|1,5
|Ege Denizi - Gökova Körfezi - [03.38 km] Milas (Muğla)
|04:32:23 04-05-2025
|36,9925
|27,80139
|13,99
|1,9
|BOZALAN-MILAS (MUGLA)
|04:32:23 04-05-2025
|37,0288
|27,806
|5
|2,1
|Marmara Denizi - [21.43 km] Büyükçekmece (İstanbul)
|04:31:24 04-05-2025
|40,84556
|28,36278
|6,28
|2
|MARMARA DENIZI
|04:31:24 04-05-2025
|40,8483
|28,3853
|11,5
|2,2
|Akhisar (Manisa)
|04:13:27 04-05-2025
|38,99222
|27,92306
|9,92
|3,1
|DINGILLER-AKHISAR (MANISA)
|04:13:26 04-05-2025
|38,9857
|27,898
|10,6
|3,1
|TOKAT-HISARCIK (KUTAHYA)
|03:55:41 04-05-2025
|39,1797
|29,107
|7,6
|0,7
|YOGUNPELIT-YIGILCA (DUZCE)
|03:42:21 04-05-2025
|40,9097
|31,6523
|5,5
|1,8
|KIZILAGAC-ULA (MUGLA)
|03:35:59 04-05-2025
|37,0895
|28,3733
|7,3
|1,4
|AVCILAR ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI)
|03:28:21 04-05-2025
|40,8907
|28,7275
|5,4
|2,3
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|03:16:04 04-05-2025
|39,2207
|28,9842
|9,1
|0,8
|EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)
|03:08:17 04-05-2025
|39,224
|29,0275
|4,5
|1,4
|Simav (Kütahya)
|02:53:41 04-05-2025
|39,24
|28,94306
|12,55
|4
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|02:53:40 04-05-2025
|39,247
|28,9848
|6,8
|4
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|02:50:28 04-05-2025
|39,2303
|29,0087
|9,3
|1,6
|ULA (MUGLA)
|02:25:25 04-05-2025
|37,0977
|28,3977
|5,3
|3,3
|MARMARA DENIZI
|02:22:35 04-05-2025
|40,8592
|28,2812
|15,1
|1,8
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|01:53:57 04-05-2025
|39,2352
|29,001
|11,6
|1,9
|Ege Denizi
|00:55:13 04-05-2025
|40,06111
|24,79167
|7
|2,4
|YUNANISTAN
|00:55:06 04-05-2025
|40,011
|24,284
|19,7
|2,9
|KOPRUCUK-ALADAG (ADANA)
|00:48:46 04-05-2025
|37,659
|35,538
|5,4
|2
|Menteşe (Muğla)
|00:36:35 04-05-2025
|37,14
|28,795
|7
|1,3
|KARACAOREN-(MUGLA)
|00:36:33 04-05-2025
|37,1495
|28,8293
|5
|1,6
|Simav (Kütahya)
|00:09:34 04-05-2025
|39,18472
|28,97472
|6,94
|1,7
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|00:09:33 04-05-2025
|39,2287
|28,9913
|6,7
|1,8
|Pazarcık (Kahramanmaraş)
|00:02:24 04-05-2025
|37,6625
|37,35528
|7
|1,1
|Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [17.88 km] Kuşadası (Aydın)
|23:50:15 03-05-2025
|37,79833
|27,04667
|13,46
|1,7
|KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
|23:50:15 03-05-2025
|37,7785
|27,0628
|7,3
|2,1
|Akhisar (Manisa)
|23:42:16 03-05-2025
|38,99889
|27,91444
|6,13
|1,3
|KARAKOY-AKHISAR (MANISA)
|23:42:15 03-05-2025
|39,0217
|27,9137
|4,6
|1,5
|Sivrice (Elazığ)
|23:41:54 03-05-2025
|38,39611
|38,87778
|7
|0,9
|Akhisar (Manisa)
|23:41:11 03-05-2025
|38,9925
|27,92444
|6,89
|2,1
|DINGILLER-AKHISAR (MANISA)
|23:41:10 03-05-2025
|39,0025
|27,879
|11
|2,3
|Simav (Kütahya)
|23:32:16 03-05-2025
|39,22472
|28,97333
|11,48
|2,1
|EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)
|23:32:15 03-05-2025
|39,1998
|28,9932
|6,2
|2,1
|KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)
|23:31:30 03-05-2025
|39,2437
|29,0243
|3,5
|1,8
|Simav (Kütahya)
|23:31:29 03-05-2025
|39,20028
|28,98917
|13,9
|1,8
|Türkoğlu (Kahramanmaraş)
|23:15:20 03-05-2025
|37,44389
|36,86833
|10,98
|1,4
|KILILI-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS)
|23:15:20 03-05-2025
|37,4167
|36,8683
|7,1
|1,4
|İvrindi (Balıkesir)
|23:11:15 03-05-2025
|39,5325
|27,50056
|15,09
|2
|YAGLILAR-IVRINDI (BALIKESIR)
|23:11:15 03-05-2025
|39,541
|27,4888
|9,4
|2,2
|Nurdağı (Gaziantep)
|23:10:18 03-05-2025
|37,10167
|36,9025
|8,21
|1,8
|KARTALKOY-NURDAGI (GAZIANTEP)
|23:10:16 03-05-2025
|37,0873
|36,9453
|8,6
|1,6
|Doğanşehir (Malatya)
|23:04:16 03-05-2025
|38,19306
|37,8875
|8,59
|1,6
|DEDEYAZI-DOGANSEHIR (MALATYA)
|23:04:15 03-05-2025
|38,2283
|37,878
|9,3
|1,6
|Pütürge (Malatya)
|22:55:26 03-05-2025
|38,21806
|38,70194
|6,73
|0,9
|Akdeniz - [29.64 km] Kaş (Antalya)
|22:52:57 03-05-2025
|36,17
|29,01722
|17,28
|1,8
|Gevaş (Van)
|22:42:51 03-05-2025
|38,27028
|42,74694
|6,99
|1,7
|SOGUTLU-TATVAN (BITLIS)
|22:42:51 03-05-2025
|38,342
|42,7692
|7,7
|1,8
|Simav (Kütahya)
|22:41:37 03-05-2025
|39,23333
|28,97667
|6,25
|1
|Simav (Kütahya)
|22:38:05 03-05-2025
|39,19361
|28,98056
|7,33
|1
|Kale (Malatya)
|22:33:03 03-05-2025
|38,38639
|38,87
|7,03
|1,1
|Akhisar (Manisa)
|22:20:46 03-05-2025
|38,98556
|27,91889
|5,8
|1,2
|KARABORKLU-AKHISAR (MANISA)
|22:20:44 03-05-2025
|38,9837
|27,8922
|2,5
|1,1
|Marmara Denizi - [18.97 km] Büyükçekmece (İstanbul)
|22:18:12 03-05-2025
|40,85333
|28,40861
|7
|2
|MARMARA DENIZI
|22:18:11 03-05-2025
|40,8708
|28,3978
|5,4
|2,1
|Pütürge (Malatya)
|21:10:24 03-05-2025
|38,19139
|39,05278
|7
|0,8
|YUNANISTAN
|21:06:36 03-05-2025
|40,306
|24,126
|7,1
|1,9
|YAMACOBA-SEHITKAMIL (GAZIANTEP)
|20:57:01 03-05-2025
|37,1857
|37,0782
|0
|2,3
|Milas (Muğla)
|20:32:55 03-05-2025
|37,34417
|27,465
|7
|2,3
|BOZBUK-MILAS (MUGLA)
|20:32:53 03-05-2025
|37,325
|27,4253
|1,9
|2,5
|Kırıkhan (Hatay)
|20:24:12 03-05-2025
|36,62278
|36,38
|15,4
|2,2
|KALEDIBI-ISKENDERUN (HATAY)
|20:24:10 03-05-2025
|36,6445
|36,2877
|5,2
|2,2
|Simav (Kütahya)
|19:57:35 03-05-2025
|39,14722
|28,96056
|10,62
|1
|Simav (Kütahya)
|19:37:32 03-05-2025
|39,18667
|29,00583
|7
|1,1
|Marmara Denizi - [26.12 km] Silivri (İstanbul)
|19:33:10 03-05-2025
|40,83306
|28,24583
|7
|1,3
|Afrin, Halep (Suriye) - [24.18 km] Kumlu (Hatay)
|19:06:18 03-05-2025
|36,47778
|36,83611
|7
|1,5
|Akdeniz - [251.45 km] Datça (Muğla)
|18:36:15 03-05-2025
|34,57139
|26,47583
|6,08
|3,2
|GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)
|18:36:09 03-05-2025
|34,1593
|26,2963
|14,1
|3,2
|Ilgaz (Çankırı)
|18:05:29 03-05-2025
|40,85722
|33,63111
|11,2
|2,3
|KIYISIN-ILGAZ (CANKIRI)
|18:05:28 03-05-2025
|40,8352
|33,6275
|7,6
|2,4
|Doğanşehir (Malatya)
|18:00:40 03-05-2025
|38,08556
|37,79417
|6,07
|1,7
|SOGUT-DOGANSEHIR (MALATYA)
|18:00:39 03-05-2025
|38,0945
|37,749
|14,5
|1,7
|Orhaneli (Bursa)
|16:52:45 03-05-2025
|39,9025
|28,84
|6,74
|1,5
|Simav (Kütahya)
|16:34:41 03-05-2025
|39,18472
|28,93833
|6,82
|1,3
|Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [05.48 km] Menderes (İzmir)
|16:30:54 03-05-2025
|37,97278
|27,15861
|8,65
|2,2
|Simav (Kütahya)
|16:26:03 03-05-2025
|39,22528
|28,97389
|6,58
|2
|YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA)
|16:26:02 03-05-2025
|39,2552
|29,018
|1,1
|2,2
|Simav (Kütahya)
|16:15:53 03-05-2025
|39,13972
|28,92889
|6,51
|1
|Simav (Kütahya)
|16:12:56 03-05-2025
|39,24333
|28,95917
|4,49
|1,9
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|16:12:56 03-05-2025
|39,2165
|28,9695
|14,6
|2,1
|Simav (Kütahya)
|16:11:29 03-05-2025
|39,22056
|29,00222
|7,22
|1,7
|KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)
|16:11:28 03-05-2025
|39,2502
|29,0328
|2,1
|2,2
|Simav (Kütahya)
|16:10:02 03-05-2025
|39,205
|28,95
|9,82
|1,6
|Simav (Kütahya)
|16:08:30 03-05-2025
|39,13556
|28,95611
|7
|0,9
|YUNANISTAN
|15:53:30 03-05-2025
|40,7108
|23,374
|8,5
|2,4
|Tuzlukçu (Konya)
|15:37:30 03-05-2025
|38,57306
|31,60139
|7
|0,9
|Marmara Denizi - [11.80 km] Adalar (İstanbul)
|15:29:14 03-05-2025
|40,83639
|28,85889
|9,54
|2,1
|MARMARA DENIZI
|15:29:14 03-05-2025
|40,8263
|28,8262
|7,8
|2,3
|Simav (Kütahya)
|15:12:05 03-05-2025
|39,22194
|28,95417
|8
|1,5
|Simav (Kütahya)
|15:09:30 03-05-2025
|39,13861
|28,97444
|8,87
|1,1
|Simav (Kütahya)
|15:01:43 03-05-2025
|39,15278
|28,95389
|9,1
|1
|Pazarcık (Kahramanmaraş)
|14:50:55 03-05-2025
|37,58583
|37,30222
|6,99
|1,7
|Marmara Denizi - [05.44 km] Avcılar (İstanbul)
|14:50:50 03-05-2025
|40,9275
|28,71167
|8,35
|1,7
|AVCILAR ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI)
|14:50:48 03-05-2025
|40,8875
|28,7467
|3,3
|1,7
|Kale (Malatya)
|14:50:22 03-05-2025
|38,35639
|38,77861
|7,09
|1,3
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