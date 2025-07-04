Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 04 Temmuz 2025

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Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 04 Temmuz 2025
son dakika deprem mi oldu?

04 Temmuz 2025 ve Kandilli son dakika listesi..

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Gönen (Balıkesir) 22:50:33 04-07-2025 40,02028 27,64694 7,11 1,4
Ege Denizi - [15.06 km] Bodrum (Muğla) 22:30:56 04-07-2025 36,86222 27,39667 7,01 1,4
Toprakkale (Osmaniye) 22:03:54 04-07-2025 37,02972 36,10028 16,62 1,5
IMRAN-CEYHAN (ADANA) 22:03:53 04-07-2025 37,0258 35,9848 16,8 1,1
Darende (Malatya) 21:36:42 04-07-2025 38,47472 37,31639 7 2,3
HORHOR-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 21:36:42 04-07-2025 38,5582 37,2552 5,2 2
Akpınar (Kırşehir) 21:17:24 04-07-2025 39,50556 33,965 9,95 1,2
Akpınar (Kırşehir) 21:12:36 04-07-2025 39,47111 33,95278 8,36 0,7
Sındırgı (Balıkesir) 21:10:00 04-07-2025 39,32417 28,28111 7,2 2,4
COTURTEPE-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:10:00 04-07-2025 39,2937 28,2677 10,1 2,6
Yazıhan (Malatya) 20:55:18 04-07-2025 38,52722 37,98194 7 1,8
DERINBOGAZ-AKCADAG (MALATYA) 20:55:16 04-07-2025 38,4972 37,9448 6,8 1,7
Saimbeyli (Adana) 20:37:51 04-07-2025 37,99861 36,05944 6,97 1,6
SAIMBEYLI (ADANA) 20:37:47 04-07-2025 38,0303 36,1053 9,6 1,5
Marmara Denizi - [26.41 km] Silivri (İstanbul) 19:56:09 04-07-2025 40,82722 28,2925 9 2,1
SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) 19:56:09 04-07-2025 40,8293 28,279 6,7 2,4
Bulanık (Muş) 19:33:45 04-07-2025 39,15917 41,98139 7,33 2,4
KOPRUYOLU-BULANIK (MUS) 19:33:44 04-07-2025 39,1173 42,026 5 2,4
Bulanık (Muş) 19:23:45 04-07-2025 39,02194 42,11667 38,59 1,7
GULCIMEN-BULANIK (MUS) 19:23:45 04-07-2025 39,0347 42,0545 13,9 2,1
Akdeniz - [09.44 km] Marmaris (Muğla) 18:41:17 04-07-2025 36,55111 28,14222 7 1,9
TASLICA-MARMARIS (MUGLA) 18:41:16 04-07-2025 36,5683 28,0913 9,2 2,3
Yeşilyurt (Malatya) 17:51:12 04-07-2025 38,23611 38,14389 7 1,3
Sivrice (Elazığ) 17:40:35 04-07-2025 38,38556 38,90028 7 1,1
YUNANISTAN 17:09:17 04-07-2025 41,0748 23,509 5 2,8
Marmara Denizi - [17.78 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ) 16:53:15 04-07-2025 40,8425 28,0925 7,14 2,7
MARMARA DENIZI 16:53:15 04-07-2025 40,8278 28,0827 13,4 3
Sivrice (Elazığ) 16:34:58 04-07-2025 38,38556 38,88361 7 1,8
AKPINAR-EKINOZU (KAHRAMANMARAS) 16:31:37 04-07-2025 38,0718 37,2322 19,8 1,9
Kırkağaç (Manisa) 16:28:41 04-07-2025 39,1125 27,78139 7 1,5
SILEDIK-KIRKAGAC (MANISA) 16:28:40 04-07-2025 39,1427 27,7705 5 1,5
Meram (Konya) 16:10:19 04-07-2025 37,86917 31,96889 7,08 1,8
Gelendost (Isparta) 15:29:15 04-07-2025 38,17833 30,98889 7 1,4
Yunak (Konya) 14:55:29 04-07-2025 38,71694 31,57 7 1,6
CEBRAIL-YUNAK (KONYA) 14:55:28 04-07-2025 38,686 31,6305 5,1 1,6
Sungurlu (Çorum) 14:52:18 04-07-2025 40,155 34,55333 6,98 1,1
CAGSAK-(CORUM) 14:52:13 04-07-2025 40,358 34,5485 24 2,4
EGE DENIZI 14:44:17 04-07-2025 36,678 25,7838 6,2 2,1
Burhaniye (Balıkesir) 14:18:06 04-07-2025 39,40306 26,92472 7,1 1,6
Torul (Gümüşhane) 14:14:18 04-07-2025 40,51917 39,27222 7 1,8
BUYUKECELI-GULNAR (MERSIN) 13:59:36 04-07-2025 36,1408 33,5577 0 1,3
Kırkağaç (Manisa) 13:38:31 04-07-2025 39,12194 27,76694 6,99 1,8
ILYASLAR-KIRKAGAC (MANISA) 13:38:30 04-07-2025 39,085 27,758 5 1,7
Bigadiç (Balıkesir) 13:24:50 04-07-2025 39,44333 28,255 6,92 1,7
DEGIRMENLI-BIGADIC (BALIKESIR) 13:24:50 04-07-2025 39,4745 28,1087 2,5 1,8
Yığılca (Düzce) 13:16:22 04-07-2025 40,98833 31,48278 7 1,6
HACILAR-YIGILCA (DUZCE) 13:16:20 04-07-2025 40,993 31,5083 5,3 1,5
Çardak (Denizli) 13:15:43 04-07-2025 37,805 29,67556 7 1,7
CARDAK (DENIZLI) 13:15:42 04-07-2025 37,8045 29,6622 7,3 1,7
YARIS-EMET (KUTAHYA) 13:06:05 04-07-2025 39,3143 29,3813 0 1,5
Çelikhan (Adıyaman) 12:54:31 04-07-2025 38,0825 38,37972 7,43 1,3
Çüngüş (Diyarbakır) 12:30:52 04-07-2025 38,29167 39,18611 7,01 3,3
KONURTAY-DOGANYOL (MALATYA) 12:30:52 04-07-2025 38,2655 39,1488 7,2 3,3
Mazıdağı (Mardin) 12:19:57 04-07-2025 37,52139 40,36667 7,06 1,3
Kozan (Adana) 12:12:51 04-07-2025 37,65806 35,95194 7 1,7
Divriği (Sivas) 12:08:09 04-07-2025 39,53611 37,83417 6,97 1,5
Yeşilyurt (Malatya) 11:53:52 04-07-2025 38,31167 38,10639 7 1,1
Saimbeyli (Adana) 11:38:11 04-07-2025 37,94306 36,07944 7,27 1,4
Orhaneli (Bursa) 11:08:12 04-07-2025 39,925 28,85222 7 1,3
EGE DENIZI 10:50:25 04-07-2025 36,6902 25,61 5 1,8
EGE DENIZI 10:47:57 04-07-2025 36,6985 25,6833 5,1 1,6
Orhaneli (Bursa) 10:35:38 04-07-2025 39,88389 28,8575 7 1,4
KUSUMLAR-ORHANELI (BURSA) 10:35:36 04-07-2025 39,9115 28,9212 0 1,5
Orhaneli (Bursa) 10:30:50 04-07-2025 39,90861 28,83139 7 1,4
ALTINTAS-ORHANELI (BURSA) 10:30:48 04-07-2025 39,8657 28,8107 0 1,4
Ceyhan (Adana) 10:02:10 04-07-2025 37,11056 36,05139 14,9 2,3
TATARLI-CEYHAN (ADANA) 10:02:10 04-07-2025 37,1022 36,0532 9,1 2,2
Yazıhan (Malatya) 09:31:32 04-07-2025 38,57111 37,99111 7,08 1,6
DERINBOGAZ-AKCADAG (MALATYA) 09:31:30 04-07-2025 38,5078 37,931 5 1,7
Akdeniz - [69.72 km] Gazipaşa (Antalya) 09:25:34 04-07-2025 35,78583 31,78167 6,78 1,9
AKDENIZ 09:25:34 04-07-2025 35,6525 32,0477 15,5 2,1
Göksun (Kahramanmaraş) 09:24:26 04-07-2025 38,08333 36,51389 7 1,8
CAGLAYAN-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 09:24:25 04-07-2025 38,0633 36,4417 5 1,9
Maden (Elazığ) 09:21:22 04-07-2025 38,47389 39,61472 9,56 1,8
YUKARIBAG-(ELAZIG) 09:21:22 04-07-2025 38,6105 39,5973 28,7 2
SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) 09:14:02 04-07-2025 40,8008 28,2802 9,9 1,6
Marmara Denizi - [26.43 km] Büyükçekmece (İstanbul) 09:14:01 04-07-2025 40,79972 28,34972 13,88 1,2
Soma (Manisa) 09:13:45 04-07-2025 39,16389 27,6025 6,4 1,7
EGNEZ-SOMA (MANISA) 09:13:44 04-07-2025 39,0897 27,5478 12,7 1,7
Kalecik (Ankara) 08:33:39 04-07-2025 40,33889 33,45194 5,83 1,1
ESMEDERE-KALECIK (ANKARA) REVIZE01 (2025.07.04 08:33:36) 08:33:36 04-07-2025 40,2855 33,2713 5 1,5
EGE DENIZI 06:10:43 04-07-2025 36,6667 25,7498 18,5 2,9
Selçuk (İzmir) 06:06:34 04-07-2025 37,89639 27,40361 6,64 1
EGE DENIZI 06:06:16 04-07-2025 36,697 25,7112 6,3 3
MARMARA DENIZI 05:48:57 04-07-2025 40,7355 28,6065 8,3 1,7
Marmara Denizi - [27.46 km] Beylikdüzü (İstanbul) 05:48:56 04-07-2025 40,72222 28,59333 12,13 1,5
Pamukkale (Denizli) 05:22:39 04-07-2025 38,04278 29,065 11,86 0,9
Göksun (Kahramanmaraş) 05:16:18 04-07-2025 38,10222 36,80472 6,6 1,4
KORKMAZ-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 05:16:17 04-07-2025 38,0912 36,8015 11,3 1,3
Akdeniz - [101.25 km] Marmaris (Muğla) 04:49:56 04-07-2025 35,77083 27,73667 10,61 1,9
Hazar Gölü - [02.76 km] Sivrice (Elazığ) 04:38:40 04-07-2025 38,47611 39,31417 7 1,2
YENIBAHCE-MADEN (ELAZIG) 04:38:37 04-07-2025 38,4247 39,5172 12,2 1,5
Menderes (İzmir) 04:21:32 04-07-2025 38,11222 27,10972 7 1,5
CAMONU-MENDERES (IZMIR) 04:21:31 04-07-2025 38,0818 27,0818 5,3 1,4
Solhan (Bingöl) 03:52:39 04-07-2025 38,88667 41,03278 6,91 1
Bigadiç (Balıkesir) 03:49:04 04-07-2025 39,38444 28,62556 7 1,2
Gelendost (Isparta) 03:38:37 04-07-2025 38,14667 30,89806 7 1
Maden (Elazığ) 03:30:52 04-07-2025 38,52278 39,60417 8,96 1,8
YESILOVA-MADEN (ELAZIG) 03:30:52 04-07-2025 38,5405 39,5572 9,4 1,9
Ekinözü (Kahramanmaraş) 03:28:46 04-07-2025 38,06444 37,19778 6,71 1,1
EKINOZU (KAHRAMANMARAS) 03:28:45 04-07-2025 38,0565 37,238 15 1,2
Altıntaş (Kütahya) 03:23:00 04-07-2025 39,0725 30,055 7 2
AKCAKOY-ALTINTAS (KUTAHYA) 03:23:00 04-07-2025 39,053 29,9965 5 2,1
Ege Denizi 03:06:31 04-07-2025 36,91222 25,87278 7 2,2
EGE DENIZI 03:06:28 04-07-2025 36,7638 25,7523 5 2,2
Merkez (Afyonkarahisar) 02:33:14 04-07-2025 38,68556 30,64028 6,96 1
Orhangazi (Bursa) 01:56:32 04-07-2025 40,48333 29,23083 7,89 1,1
SAHINYURDU-GEMLIK (BURSA) 01:56:32 04-07-2025 40,477 29,2145 8,1 1,1
BULANIK-KAGIZMAN (KARS) 01:51:26 04-07-2025 40,1468 43,2833 6 1,8
Kağızman (Kars) 01:51:25 04-07-2025 40,16611 43,38333 7,07 1,4
Akhisar (Manisa) 01:45:15 04-07-2025 39,00917 28,0575 9,3 1,7
PEKMEZCI-AKHISAR (MANISA) 01:45:15 04-07-2025 39,0035 28,0413 9,5 1,9
Simav (Kütahya) 01:44:34 04-07-2025 39,22444 29,03083 12,19 1,5
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 01:44:34 04-07-2025 39,2503 28,9933 7,4 1,7
Ekinözü (Kahramanmaraş) 01:44:07 04-07-2025 37,98444 37,06028 7,19 1,3
Akdeniz - [91.81 km] Kaş (Antalya) 01:42:09 04-07-2025 35,77944 28,50472 7,72 1,6
Tuşba (Van) 01:38:18 04-07-2025 38,76722 43,28167 13,08 1,2
GOLLU-(VAN) 01:38:16 04-07-2025 38,7195 43,2877 26 1,7
Çivril (Denizli) 01:37:57 04-07-2025 38,22444 29,68083 7,04 1,1
Akhisar (Manisa) 01:24:42 04-07-2025 38,96083 28,04889 9,32 1,2
PEKMEZCI-AKHISAR (MANISA) 01:24:41 04-07-2025 38,9917 28,0442 12,4 1,4
Akhisar (Manisa) 01:21:44 04-07-2025 38,89528 27,99583 7 1,1
PEKMEZCI-AKHISAR (MANISA) 01:21:42 04-07-2025 39,0088 28,0453 7,9 1,2
Ege Denizi 01:16:23 04-07-2025 36,72278 25,78556 7 2,5
EGE DENIZI 01:16:22 04-07-2025 36,6687 25,6803 7,7 2,8
Gemlik (Bursa) 01:13:05 04-07-2025 40,49806 29,21667 8,9 1,4
SAHINYURDU-GEMLIK (BURSA) 01:13:05 04-07-2025 40,4755 29,1985 8,1 1,3
Başmakçı (Afyonkarahisar) 00:56:52 04-07-2025 37,89333 30,1175 6,99 1,7
OVACIK-BASMAKCI (AFYONKARAHISAR) 00:56:52 04-07-2025 37,8583 30,0983 13,4 1,7
Gediz (Kütahya) 00:55:54 04-07-2025 39,01722 29,69528 7,01 1,1
CUKUROREN-GEDIZ (KUTAHYA) REVIZE01 (2025.07.04 00:55:53) 00:55:53 04-07-2025 39,0227 29,713 6,4 1,6
Merkez (Kars) 00:36:54 04-07-2025 40,54444 43,05139 7,98 1
Ege Denizi - [11.38 km] Ayvacık (Çanakkale) 00:20:30 04-07-2025 39,39 26,32 11,96 1,9
MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) 00:20:30 04-07-2025 39,3768 26,2745 7,2 2
Ege Denizi 00:18:32 04-07-2025 40,54722 24,37194 7 2
YUNANISTAN 00:18:29 04-07-2025 40,3207 24,1413 8,1 1,9
Shaqlawa, Erbil (Irak) - [75.51 km] Şemdinli (Hakkari) 23:52:05 03-07-2025 36,36667 44,48667 10,77 2,6
KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Gönen (Balıkesir) 22:50:33 04-07-2025 40,02028 27,64694 7,11 1,4
Ege Denizi - [15.06 km] Bodrum (Muğla) 22:30:56 04-07-2025 36,86222 27,39667 7,01 1,4
Toprakkale (Osmaniye) 22:03:54 04-07-2025 37,02972 36,10028 16,62 1,5
IMRAN-CEYHAN (ADANA) 22:03:53 04-07-2025 37,0258 35,9848 16,8 1,1
Darende (Malatya) 21:36:42 04-07-2025 38,47472 37,31639 7 2,3
HORHOR-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 21:36:42 04-07-2025 38,5582 37,2552 5,2 2
Akpınar (Kırşehir) 21:17:24 04-07-2025 39,50556 33,965 9,95 1,2
Akpınar (Kırşehir) 21:12:36 04-07-2025 39,47111 33,95278 8,36 0,7
Sındırgı (Balıkesir) 21:10:00 04-07-2025 39,32417 28,28111 7,2 2,4
COTURTEPE-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:10:00 04-07-2025 39,2937 28,2677 10,1 2,6
Yazıhan (Malatya) 20:55:18 04-07-2025 38,52722 37,98194 7 1,8
DERINBOGAZ-AKCADAG (MALATYA) 20:55:16 04-07-2025 38,4972 37,9448 6,8 1,7
Saimbeyli (Adana) 20:37:51 04-07-2025 37,99861 36,05944 6,97 1,6
SAIMBEYLI (ADANA) 20:37:47 04-07-2025 38,0303 36,1053 9,6 1,5
Marmara Denizi - [26.41 km] Silivri (İstanbul) 19:56:09 04-07-2025 40,82722 28,2925 9 2,1
SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) 19:56:09 04-07-2025 40,8293 28,279 6,7 2,4
Bulanık (Muş) 19:33:45 04-07-2025 39,15917 41,98139 7,33 2,4
KOPRUYOLU-BULANIK (MUS) 19:33:44 04-07-2025 39,1173 42,026 5 2,4
Bulanık (Muş) 19:23:45 04-07-2025 39,02194 42,11667 38,59 1,7
GULCIMEN-BULANIK (MUS) 19:23:45 04-07-2025 39,0347 42,0545 13,9 2,1
Akdeniz - [09.44 km] Marmaris (Muğla) 18:41:17 04-07-2025 36,55111 28,14222 7 1,9
TASLICA-MARMARIS (MUGLA) 18:41:16 04-07-2025 36,5683 28,0913 9,2 2,3
Yeşilyurt (Malatya) 17:51:12 04-07-2025 38,23611 38,14389 7 1,3
Sivrice (Elazığ) 17:40:35 04-07-2025 38,38556 38,90028 7 1,1
YUNANISTAN 17:09:17 04-07-2025 41,0748 23,509 5 2,8
Marmara Denizi - [17.78 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ) 16:53:15 04-07-2025 40,8425 28,0925 7,14 2,7
MARMARA DENIZI 16:53:15 04-07-2025 40,8278 28,0827 13,4 3
Sivrice (Elazığ) 16:34:58 04-07-2025 38,38556 38,88361 7 1,8
AKPINAR-EKINOZU (KAHRAMANMARAS) 16:31:37 04-07-2025 38,0718 37,2322 19,8 1,9
Kırkağaç (Manisa) 16:28:41 04-07-2025 39,1125 27,78139 7 1,5
SILEDIK-KIRKAGAC (MANISA) 16:28:40 04-07-2025 39,1427 27,7705 5 1,5
Meram (Konya) 16:10:19 04-07-2025 37,86917 31,96889 7,08 1,8
Gelendost (Isparta) 15:29:15 04-07-2025 38,17833 30,98889 7 1,4
Yunak (Konya) 14:55:29 04-07-2025 38,71694 31,57 7 1,6
CEBRAIL-YUNAK (KONYA) 14:55:28 04-07-2025 38,686 31,6305 5,1 1,6
Sungurlu (Çorum) 14:52:18 04-07-2025 40,155 34,55333 6,98 1,1
CAGSAK-(CORUM) 14:52:13 04-07-2025 40,358 34,5485 24 2,4
EGE DENIZI 14:44:17 04-07-2025 36,678 25,7838 6,2 2,1
Burhaniye (Balıkesir) 14:18:06 04-07-2025 39,40306 26,92472 7,1 1,6
Torul (Gümüşhane) 14:14:18 04-07-2025 40,51917 39,27222 7 1,8
BUYUKECELI-GULNAR (MERSIN) 13:59:36 04-07-2025 36,1408 33,5577 0 1,3
Kırkağaç (Manisa) 13:38:31 04-07-2025 39,12194 27,76694 6,99 1,8
ILYASLAR-KIRKAGAC (MANISA) 13:38:30 04-07-2025 39,085 27,758 5 1,7
Bigadiç (Balıkesir) 13:24:50 04-07-2025 39,44333 28,255 6,92 1,7
DEGIRMENLI-BIGADIC (BALIKESIR) 13:24:50 04-07-2025 39,4745 28,1087 2,5 1,8
Yığılca (Düzce) 13:16:22 04-07-2025 40,98833 31,48278 7 1,6
HACILAR-YIGILCA (DUZCE) 13:16:20 04-07-2025 40,993 31,5083 5,3 1,5
Çardak (Denizli) 13:15:43 04-07-2025 37,805 29,67556 7 1,7
CARDAK (DENIZLI) 13:15:42 04-07-2025 37,8045 29,6622 7,3 1,7
YARIS-EMET (KUTAHYA) 13:06:05 04-07-2025 39,3143 29,3813 0 1,5
Çelikhan (Adıyaman) 12:54:31 04-07-2025 38,0825 38,37972 7,43 1,3
Çüngüş (Diyarbakır) 12:30:52 04-07-2025 38,29167 39,18611 7,01 3,3
KONURTAY-DOGANYOL (MALATYA) 12:30:52 04-07-2025 38,2655 39,1488 7,2 3,3
Mazıdağı (Mardin) 12:19:57 04-07-2025 37,52139 40,36667 7,06 1,3
Kozan (Adana) 12:12:51 04-07-2025 37,65806 35,95194 7 1,7
Divriği (Sivas) 12:08:09 04-07-2025 39,53611 37,83417 6,97 1,5
Yeşilyurt (Malatya) 11:53:52 04-07-2025 38,31167 38,10639 7 1,1
Saimbeyli (Adana) 11:38:11 04-07-2025 37,94306 36,07944 7,27 1,4
Orhaneli (Bursa) 11:08:12 04-07-2025 39,925 28,85222 7 1,3
EGE DENIZI 10:50:25 04-07-2025 36,6902 25,61 5 1,8
EGE DENIZI 10:47:57 04-07-2025 36,6985 25,6833 5,1 1,6
Orhaneli (Bursa) 10:35:38 04-07-2025 39,88389 28,8575 7 1,4
KUSUMLAR-ORHANELI (BURSA) 10:35:36 04-07-2025 39,9115 28,9212 0 1,5
Orhaneli (Bursa) 10:30:50 04-07-2025 39,90861 28,83139 7 1,4
ALTINTAS-ORHANELI (BURSA) 10:30:48 04-07-2025 39,8657 28,8107 0 1,4
Ceyhan (Adana) 10:02:10 04-07-2025 37,11056 36,05139 14,9 2,3
TATARLI-CEYHAN (ADANA) 10:02:10 04-07-2025 37,1022 36,0532 9,1 2,2
Yazıhan (Malatya) 09:31:32 04-07-2025 38,57111 37,99111 7,08 1,6
DERINBOGAZ-AKCADAG (MALATYA) 09:31:30 04-07-2025 38,5078 37,931 5 1,7
Akdeniz - [69.72 km] Gazipaşa (Antalya) 09:25:34 04-07-2025 35,78583 31,78167 6,78 1,9
AKDENIZ 09:25:34 04-07-2025 35,6525 32,0477 15,5 2,1
Göksun (Kahramanmaraş) 09:24:26 04-07-2025 38,08333 36,51389 7 1,8
CAGLAYAN-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 09:24:25 04-07-2025 38,0633 36,4417 5 1,9
Maden (Elazığ) 09:21:22 04-07-2025 38,47389 39,61472 9,56 1,8
YUKARIBAG-(ELAZIG) 09:21:22 04-07-2025 38,6105 39,5973 28,7 2
SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) 09:14:02 04-07-2025 40,8008 28,2802 9,9 1,6
Marmara Denizi - [26.43 km] Büyükçekmece (İstanbul) 09:14:01 04-07-2025 40,79972 28,34972 13,88 1,2
Soma (Manisa) 09:13:45 04-07-2025 39,16389 27,6025 6,4 1,7
EGNEZ-SOMA (MANISA) 09:13:44 04-07-2025 39,0897 27,5478 12,7 1,7
Kalecik (Ankara) 08:33:39 04-07-2025 40,33889 33,45194 5,83 1,1
ESMEDERE-KALECIK (ANKARA) REVIZE01 (2025.07.04 08:33:36) 08:33:36 04-07-2025 40,2855 33,2713 5 1,5
EGE DENIZI 06:10:43 04-07-2025 36,6667 25,7498 18,5 2,9
Selçuk (İzmir) 06:06:34 04-07-2025 37,89639 27,40361 6,64 1
EGE DENIZI 06:06:16 04-07-2025 36,697 25,7112 6,3 3
MARMARA DENIZI 05:48:57 04-07-2025 40,7355 28,6065 8,3 1,7
Marmara Denizi - [27.46 km] Beylikdüzü (İstanbul) 05:48:56 04-07-2025 40,72222 28,59333 12,13 1,5
Pamukkale (Denizli) 05:22:39 04-07-2025 38,04278 29,065 11,86 0,9
Göksun (Kahramanmaraş) 05:16:18 04-07-2025 38,10222 36,80472 6,6 1,4
KORKMAZ-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 05:16:17 04-07-2025 38,0912 36,8015 11,3 1,3
Akdeniz - [101.25 km] Marmaris (Muğla) 04:49:56 04-07-2025 35,77083 27,73667 10,61 1,9
Hazar Gölü - [02.76 km] Sivrice (Elazığ) 04:38:40 04-07-2025 38,47611 39,31417 7 1,2
YENIBAHCE-MADEN (ELAZIG) 04:38:37 04-07-2025 38,4247 39,5172 12,2 1,5
Menderes (İzmir) 04:21:32 04-07-2025 38,11222 27,10972 7 1,5
CAMONU-MENDERES (IZMIR) 04:21:31 04-07-2025 38,0818 27,0818 5,3 1,4
Solhan (Bingöl) 03:52:39 04-07-2025 38,88667 41,03278 6,91 1
Bigadiç (Balıkesir) 03:49:04 04-07-2025 39,38444 28,62556 7 1,2
Gelendost (Isparta) 03:38:37 04-07-2025 38,14667 30,89806 7 1
Maden (Elazığ) 03:30:52 04-07-2025 38,52278 39,60417 8,96 1,8
YESILOVA-MADEN (ELAZIG) 03:30:52 04-07-2025 38,5405 39,5572 9,4 1,9
Ekinözü (Kahramanmaraş) 03:28:46 04-07-2025 38,06444 37,19778 6,71 1,1
EKINOZU (KAHRAMANMARAS) 03:28:45 04-07-2025 38,0565 37,238 15 1,2
Altıntaş (Kütahya) 03:23:00 04-07-2025 39,0725 30,055 7 2
AKCAKOY-ALTINTAS (KUTAHYA) 03:23:00 04-07-2025 39,053 29,9965 5 2,1
Ege Denizi 03:06:31 04-07-2025 36,91222 25,87278 7 2,2
EGE DENIZI 03:06:28 04-07-2025 36,7638 25,7523 5 2,2
Merkez (Afyonkarahisar) 02:33:14 04-07-2025 38,68556 30,64028 6,96 1
Orhangazi (Bursa) 01:56:32 04-07-2025 40,48333 29,23083 7,89 1,1
SAHINYURDU-GEMLIK (BURSA) 01:56:32 04-07-2025 40,477 29,2145 8,1 1,1
BULANIK-KAGIZMAN (KARS) 01:51:26 04-07-2025 40,1468 43,2833 6 1,8
Kağızman (Kars) 01:51:25 04-07-2025 40,16611 43,38333 7,07 1,4
Akhisar (Manisa) 01:45:15 04-07-2025 39,00917 28,0575 9,3 1,7
PEKMEZCI-AKHISAR (MANISA) 01:45:15 04-07-2025 39,0035 28,0413 9,5 1,9
Simav (Kütahya) 01:44:34 04-07-2025 39,22444 29,03083 12,19 1,5
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 01:44:34 04-07-2025 39,2503 28,9933 7,4 1,7
Ekinözü (Kahramanmaraş) 01:44:07 04-07-2025 37,98444 37,06028 7,19 1,3
Akdeniz - [91.81 km] Kaş (Antalya) 01:42:09 04-07-2025 35,77944 28,50472 7,72 1,6
Tuşba (Van) 01:38:18 04-07-2025 38,76722 43,28167 13,08 1,2
GOLLU-(VAN) 01:38:16 04-07-2025 38,7195 43,2877 26 1,7
Çivril (Denizli) 01:37:57 04-07-2025 38,22444 29,68083 7,04 1,1
Akhisar (Manisa) 01:24:42 04-07-2025 38,96083 28,04889 9,32 1,2
PEKMEZCI-AKHISAR (MANISA) 01:24:41 04-07-2025 38,9917 28,0442 12,4 1,4
Akhisar (Manisa) 01:21:44 04-07-2025 38,89528 27,99583 7 1,1
PEKMEZCI-AKHISAR (MANISA) 01:21:42 04-07-2025 39,0088 28,0453 7,9 1,2
Ege Denizi 01:16:23 04-07-2025 36,72278 25,78556 7 2,5
EGE DENIZI 01:16:22 04-07-2025 36,6687 25,6803 7,7 2,8
Gemlik (Bursa) 01:13:05 04-07-2025 40,49806 29,21667 8,9 1,4
SAHINYURDU-GEMLIK (BURSA) 01:13:05 04-07-2025 40,4755 29,1985 8,1 1,3
Başmakçı (Afyonkarahisar) 00:56:52 04-07-2025 37,89333 30,1175 6,99 1,7
OVACIK-BASMAKCI (AFYONKARAHISAR) 00:56:52 04-07-2025 37,8583 30,0983 13,4 1,7
Gediz (Kütahya) 00:55:54 04-07-2025 39,01722 29,69528 7,01 1,1
CUKUROREN-GEDIZ (KUTAHYA) REVIZE01 (2025.07.04 00:55:53) 00:55:53 04-07-2025 39,0227 29,713 6,4 1,6
Merkez (Kars) 00:36:54 04-07-2025 40,54444 43,05139 7,98 1
Ege Denizi - [11.38 km] Ayvacık (Çanakkale) 00:20:30 04-07-2025 39,39 26,32 11,96 1,9
MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) 00:20:30 04-07-2025 39,3768 26,2745 7,2 2
Ege Denizi 00:18:32 04-07-2025 40,54722 24,37194 7 2
YUNANISTAN 00:18:29 04-07-2025 40,3207 24,1413 8,1 1,9
Shaqlawa, Erbil (Irak) - [75.51 km] Şemdinli (Hakkari) 23:52:05 03-07-2025 36,36667 44,48667 10,77 2,6
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