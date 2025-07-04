Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 04 Temmuz 2025
Son depremler...Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler.. 04 Temmuz 2025 deprem son dakika haberleri haberin detayında...Artçı deprem mi oldu? Son deprem büyüklüğü ne kadar? Yakınımdaki depremler nelerdir? Anlık deprem mi oldu? Son dakika canlı deprem Türkiye haritası..Kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü ve AFAD deprem haberleri..İstanbul'da deprem mi oldu? Ankara'da deprem mi oldu? İzmir'de deprem mi oldu? Hangi illerde deprem oldu ve hissedildi? Bugün deprem mi oldu? Deprem ne zaman ve kaç şiddetinde oldu? En son hangi bölgede deprem oldu? Deprem haberleriyle ilgili en çok merak edilenlerin cevabı haberde..
son dakika deprem mi oldu?
04 Temmuz 2025 son dakika AFAD son depremler ve Kandilli son dakika deprem listesi..
|AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
|Lokasyon
|Saat / Tarih
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Büyüklük
|Gönen (Balıkesir)
|22:50:33 04-07-2025
|40,02028
|27,64694
|7,11
|1,4
|Ege Denizi - [15.06 km] Bodrum (Muğla)
|22:30:56 04-07-2025
|36,86222
|27,39667
|7,01
|1,4
|Toprakkale (Osmaniye)
|22:03:54 04-07-2025
|37,02972
|36,10028
|16,62
|1,5
|IMRAN-CEYHAN (ADANA)
|22:03:53 04-07-2025
|37,0258
|35,9848
|16,8
|1,1
|Darende (Malatya)
|21:36:42 04-07-2025
|38,47472
|37,31639
|7
|2,3
|HORHOR-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
|21:36:42 04-07-2025
|38,5582
|37,2552
|5,2
|2
|Akpınar (Kırşehir)
|21:17:24 04-07-2025
|39,50556
|33,965
|9,95
|1,2
|Akpınar (Kırşehir)
|21:12:36 04-07-2025
|39,47111
|33,95278
|8,36
|0,7
|Sındırgı (Balıkesir)
|21:10:00 04-07-2025
|39,32417
|28,28111
|7,2
|2,4
|COTURTEPE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|21:10:00 04-07-2025
|39,2937
|28,2677
|10,1
|2,6
|Yazıhan (Malatya)
|20:55:18 04-07-2025
|38,52722
|37,98194
|7
|1,8
|DERINBOGAZ-AKCADAG (MALATYA)
|20:55:16 04-07-2025
|38,4972
|37,9448
|6,8
|1,7
|Saimbeyli (Adana)
|20:37:51 04-07-2025
|37,99861
|36,05944
|6,97
|1,6
|SAIMBEYLI (ADANA)
|20:37:47 04-07-2025
|38,0303
|36,1053
|9,6
|1,5
|Marmara Denizi - [26.41 km] Silivri (İstanbul)
|19:56:09 04-07-2025
|40,82722
|28,2925
|9
|2,1
|SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI)
|19:56:09 04-07-2025
|40,8293
|28,279
|6,7
|2,4
|Bulanık (Muş)
|19:33:45 04-07-2025
|39,15917
|41,98139
|7,33
|2,4
|KOPRUYOLU-BULANIK (MUS)
|19:33:44 04-07-2025
|39,1173
|42,026
|5
|2,4
|Bulanık (Muş)
|19:23:45 04-07-2025
|39,02194
|42,11667
|38,59
|1,7
|GULCIMEN-BULANIK (MUS)
|19:23:45 04-07-2025
|39,0347
|42,0545
|13,9
|2,1
|Akdeniz - [09.44 km] Marmaris (Muğla)
|18:41:17 04-07-2025
|36,55111
|28,14222
|7
|1,9
|TASLICA-MARMARIS (MUGLA)
|18:41:16 04-07-2025
|36,5683
|28,0913
|9,2
|2,3
|Yeşilyurt (Malatya)
|17:51:12 04-07-2025
|38,23611
|38,14389
|7
|1,3
|Sivrice (Elazığ)
|17:40:35 04-07-2025
|38,38556
|38,90028
|7
|1,1
|YUNANISTAN
|17:09:17 04-07-2025
|41,0748
|23,509
|5
|2,8
|Marmara Denizi - [17.78 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ)
|16:53:15 04-07-2025
|40,8425
|28,0925
|7,14
|2,7
|MARMARA DENIZI
|16:53:15 04-07-2025
|40,8278
|28,0827
|13,4
|3
|Sivrice (Elazığ)
|16:34:58 04-07-2025
|38,38556
|38,88361
|7
|1,8
|AKPINAR-EKINOZU (KAHRAMANMARAS)
|16:31:37 04-07-2025
|38,0718
|37,2322
|19,8
|1,9
|Kırkağaç (Manisa)
|16:28:41 04-07-2025
|39,1125
|27,78139
|7
|1,5
|SILEDIK-KIRKAGAC (MANISA)
|16:28:40 04-07-2025
|39,1427
|27,7705
|5
|1,5
|Meram (Konya)
|16:10:19 04-07-2025
|37,86917
|31,96889
|7,08
|1,8
|Gelendost (Isparta)
|15:29:15 04-07-2025
|38,17833
|30,98889
|7
|1,4
|Yunak (Konya)
|14:55:29 04-07-2025
|38,71694
|31,57
|7
|1,6
|CEBRAIL-YUNAK (KONYA)
|14:55:28 04-07-2025
|38,686
|31,6305
|5,1
|1,6
|Sungurlu (Çorum)
|14:52:18 04-07-2025
|40,155
|34,55333
|6,98
|1,1
|CAGSAK-(CORUM)
|14:52:13 04-07-2025
|40,358
|34,5485
|24
|2,4
|EGE DENIZI
|14:44:17 04-07-2025
|36,678
|25,7838
|6,2
|2,1
|Burhaniye (Balıkesir)
|14:18:06 04-07-2025
|39,40306
|26,92472
|7,1
|1,6
|Torul (Gümüşhane)
|14:14:18 04-07-2025
|40,51917
|39,27222
|7
|1,8
|BUYUKECELI-GULNAR (MERSIN)
|13:59:36 04-07-2025
|36,1408
|33,5577
|0
|1,3
|Kırkağaç (Manisa)
|13:38:31 04-07-2025
|39,12194
|27,76694
|6,99
|1,8
|ILYASLAR-KIRKAGAC (MANISA)
|13:38:30 04-07-2025
|39,085
|27,758
|5
|1,7
|Bigadiç (Balıkesir)
|13:24:50 04-07-2025
|39,44333
|28,255
|6,92
|1,7
|DEGIRMENLI-BIGADIC (BALIKESIR)
|13:24:50 04-07-2025
|39,4745
|28,1087
|2,5
|1,8
|Yığılca (Düzce)
|13:16:22 04-07-2025
|40,98833
|31,48278
|7
|1,6
|HACILAR-YIGILCA (DUZCE)
|13:16:20 04-07-2025
|40,993
|31,5083
|5,3
|1,5
|Çardak (Denizli)
|13:15:43 04-07-2025
|37,805
|29,67556
|7
|1,7
|CARDAK (DENIZLI)
|13:15:42 04-07-2025
|37,8045
|29,6622
|7,3
|1,7
|YARIS-EMET (KUTAHYA)
|13:06:05 04-07-2025
|39,3143
|29,3813
|0
|1,5
|Çelikhan (Adıyaman)
|12:54:31 04-07-2025
|38,0825
|38,37972
|7,43
|1,3
|Çüngüş (Diyarbakır)
|12:30:52 04-07-2025
|38,29167
|39,18611
|7,01
|3,3
|KONURTAY-DOGANYOL (MALATYA)
|12:30:52 04-07-2025
|38,2655
|39,1488
|7,2
|3,3
|Mazıdağı (Mardin)
|12:19:57 04-07-2025
|37,52139
|40,36667
|7,06
|1,3
|Kozan (Adana)
|12:12:51 04-07-2025
|37,65806
|35,95194
|7
|1,7
|Divriği (Sivas)
|12:08:09 04-07-2025
|39,53611
|37,83417
|6,97
|1,5
|Yeşilyurt (Malatya)
|11:53:52 04-07-2025
|38,31167
|38,10639
|7
|1,1
|Saimbeyli (Adana)
|11:38:11 04-07-2025
|37,94306
|36,07944
|7,27
|1,4
|Orhaneli (Bursa)
|11:08:12 04-07-2025
|39,925
|28,85222
|7
|1,3
|EGE DENIZI
|10:50:25 04-07-2025
|36,6902
|25,61
|5
|1,8
|EGE DENIZI
|10:47:57 04-07-2025
|36,6985
|25,6833
|5,1
|1,6
|Orhaneli (Bursa)
|10:35:38 04-07-2025
|39,88389
|28,8575
|7
|1,4
|KUSUMLAR-ORHANELI (BURSA)
|10:35:36 04-07-2025
|39,9115
|28,9212
|0
|1,5
|Orhaneli (Bursa)
|10:30:50 04-07-2025
|39,90861
|28,83139
|7
|1,4
|ALTINTAS-ORHANELI (BURSA)
|10:30:48 04-07-2025
|39,8657
|28,8107
|0
|1,4
|Ceyhan (Adana)
|10:02:10 04-07-2025
|37,11056
|36,05139
|14,9
|2,3
|TATARLI-CEYHAN (ADANA)
|10:02:10 04-07-2025
|37,1022
|36,0532
|9,1
|2,2
|Yazıhan (Malatya)
|09:31:32 04-07-2025
|38,57111
|37,99111
|7,08
|1,6
|DERINBOGAZ-AKCADAG (MALATYA)
|09:31:30 04-07-2025
|38,5078
|37,931
|5
|1,7
|Akdeniz - [69.72 km] Gazipaşa (Antalya)
|09:25:34 04-07-2025
|35,78583
|31,78167
|6,78
|1,9
|AKDENIZ
|09:25:34 04-07-2025
|35,6525
|32,0477
|15,5
|2,1
|Göksun (Kahramanmaraş)
|09:24:26 04-07-2025
|38,08333
|36,51389
|7
|1,8
|CAGLAYAN-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|09:24:25 04-07-2025
|38,0633
|36,4417
|5
|1,9
|Maden (Elazığ)
|09:21:22 04-07-2025
|38,47389
|39,61472
|9,56
|1,8
|YUKARIBAG-(ELAZIG)
|09:21:22 04-07-2025
|38,6105
|39,5973
|28,7
|2
|SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI)
|09:14:02 04-07-2025
|40,8008
|28,2802
|9,9
|1,6
|Marmara Denizi - [26.43 km] Büyükçekmece (İstanbul)
|09:14:01 04-07-2025
|40,79972
|28,34972
|13,88
|1,2
|Soma (Manisa)
|09:13:45 04-07-2025
|39,16389
|27,6025
|6,4
|1,7
|EGNEZ-SOMA (MANISA)
|09:13:44 04-07-2025
|39,0897
|27,5478
|12,7
|1,7
|Kalecik (Ankara)
|08:33:39 04-07-2025
|40,33889
|33,45194
|5,83
|1,1
|ESMEDERE-KALECIK (ANKARA) REVIZE01 (2025.07.04 08:33:36)
|08:33:36 04-07-2025
|40,2855
|33,2713
|5
|1,5
|EGE DENIZI
|06:10:43 04-07-2025
|36,6667
|25,7498
|18,5
|2,9
|Selçuk (İzmir)
|06:06:34 04-07-2025
|37,89639
|27,40361
|6,64
|1
|EGE DENIZI
|06:06:16 04-07-2025
|36,697
|25,7112
|6,3
|3
|MARMARA DENIZI
|05:48:57 04-07-2025
|40,7355
|28,6065
|8,3
|1,7
|Marmara Denizi - [27.46 km] Beylikdüzü (İstanbul)
|05:48:56 04-07-2025
|40,72222
|28,59333
|12,13
|1,5
|Pamukkale (Denizli)
|05:22:39 04-07-2025
|38,04278
|29,065
|11,86
|0,9
|Göksun (Kahramanmaraş)
|05:16:18 04-07-2025
|38,10222
|36,80472
|6,6
|1,4
|KORKMAZ-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|05:16:17 04-07-2025
|38,0912
|36,8015
|11,3
|1,3
|Akdeniz - [101.25 km] Marmaris (Muğla)
|04:49:56 04-07-2025
|35,77083
|27,73667
|10,61
|1,9
|Hazar Gölü - [02.76 km] Sivrice (Elazığ)
|04:38:40 04-07-2025
|38,47611
|39,31417
|7
|1,2
|YENIBAHCE-MADEN (ELAZIG)
|04:38:37 04-07-2025
|38,4247
|39,5172
|12,2
|1,5
|Menderes (İzmir)
|04:21:32 04-07-2025
|38,11222
|27,10972
|7
|1,5
|CAMONU-MENDERES (IZMIR)
|04:21:31 04-07-2025
|38,0818
|27,0818
|5,3
|1,4
|Solhan (Bingöl)
|03:52:39 04-07-2025
|38,88667
|41,03278
|6,91
|1
|Bigadiç (Balıkesir)
|03:49:04 04-07-2025
|39,38444
|28,62556
|7
|1,2
|Gelendost (Isparta)
|03:38:37 04-07-2025
|38,14667
|30,89806
|7
|1
|Maden (Elazığ)
|03:30:52 04-07-2025
|38,52278
|39,60417
|8,96
|1,8
|YESILOVA-MADEN (ELAZIG)
|03:30:52 04-07-2025
|38,5405
|39,5572
|9,4
|1,9
|Ekinözü (Kahramanmaraş)
|03:28:46 04-07-2025
|38,06444
|37,19778
|6,71
|1,1
|EKINOZU (KAHRAMANMARAS)
|03:28:45 04-07-2025
|38,0565
|37,238
|15
|1,2
|Altıntaş (Kütahya)
|03:23:00 04-07-2025
|39,0725
|30,055
|7
|2
|AKCAKOY-ALTINTAS (KUTAHYA)
|03:23:00 04-07-2025
|39,053
|29,9965
|5
|2,1
|Ege Denizi
|03:06:31 04-07-2025
|36,91222
|25,87278
|7
|2,2
|EGE DENIZI
|03:06:28 04-07-2025
|36,7638
|25,7523
|5
|2,2
|Merkez (Afyonkarahisar)
|02:33:14 04-07-2025
|38,68556
|30,64028
|6,96
|1
|Orhangazi (Bursa)
|01:56:32 04-07-2025
|40,48333
|29,23083
|7,89
|1,1
|SAHINYURDU-GEMLIK (BURSA)
|01:56:32 04-07-2025
|40,477
|29,2145
|8,1
|1,1
|BULANIK-KAGIZMAN (KARS)
|01:51:26 04-07-2025
|40,1468
|43,2833
|6
|1,8
|Kağızman (Kars)
|01:51:25 04-07-2025
|40,16611
|43,38333
|7,07
|1,4
|Akhisar (Manisa)
|01:45:15 04-07-2025
|39,00917
|28,0575
|9,3
|1,7
|PEKMEZCI-AKHISAR (MANISA)
|01:45:15 04-07-2025
|39,0035
|28,0413
|9,5
|1,9
|Simav (Kütahya)
|01:44:34 04-07-2025
|39,22444
|29,03083
|12,19
|1,5
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|01:44:34 04-07-2025
|39,2503
|28,9933
|7,4
|1,7
|Ekinözü (Kahramanmaraş)
|01:44:07 04-07-2025
|37,98444
|37,06028
|7,19
|1,3
|Akdeniz - [91.81 km] Kaş (Antalya)
|01:42:09 04-07-2025
|35,77944
|28,50472
|7,72
|1,6
|Tuşba (Van)
|01:38:18 04-07-2025
|38,76722
|43,28167
|13,08
|1,2
|GOLLU-(VAN)
|01:38:16 04-07-2025
|38,7195
|43,2877
|26
|1,7
|Çivril (Denizli)
|01:37:57 04-07-2025
|38,22444
|29,68083
|7,04
|1,1
|Akhisar (Manisa)
|01:24:42 04-07-2025
|38,96083
|28,04889
|9,32
|1,2
|PEKMEZCI-AKHISAR (MANISA)
|01:24:41 04-07-2025
|38,9917
|28,0442
|12,4
|1,4
|Akhisar (Manisa)
|01:21:44 04-07-2025
|38,89528
|27,99583
|7
|1,1
|PEKMEZCI-AKHISAR (MANISA)
|01:21:42 04-07-2025
|39,0088
|28,0453
|7,9
|1,2
|Ege Denizi
|01:16:23 04-07-2025
|36,72278
|25,78556
|7
|2,5
|EGE DENIZI
|01:16:22 04-07-2025
|36,6687
|25,6803
|7,7
|2,8
|Gemlik (Bursa)
|01:13:05 04-07-2025
|40,49806
|29,21667
|8,9
|1,4
|SAHINYURDU-GEMLIK (BURSA)
|01:13:05 04-07-2025
|40,4755
|29,1985
|8,1
|1,3
|Başmakçı (Afyonkarahisar)
|00:56:52 04-07-2025
|37,89333
|30,1175
|6,99
|1,7
|OVACIK-BASMAKCI (AFYONKARAHISAR)
|00:56:52 04-07-2025
|37,8583
|30,0983
|13,4
|1,7
|Gediz (Kütahya)
|00:55:54 04-07-2025
|39,01722
|29,69528
|7,01
|1,1
|CUKUROREN-GEDIZ (KUTAHYA) REVIZE01 (2025.07.04 00:55:53)
|00:55:53 04-07-2025
|39,0227
|29,713
|6,4
|1,6
|Merkez (Kars)
|00:36:54 04-07-2025
|40,54444
|43,05139
|7,98
|1
|Ege Denizi - [11.38 km] Ayvacık (Çanakkale)
|00:20:30 04-07-2025
|39,39
|26,32
|11,96
|1,9
|MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)
|00:20:30 04-07-2025
|39,3768
|26,2745
|7,2
|2
|Ege Denizi
|00:18:32 04-07-2025
|40,54722
|24,37194
|7
|2
|YUNANISTAN
|00:18:29 04-07-2025
|40,3207
|24,1413
|8,1
|1,9
|Shaqlawa, Erbil (Irak) - [75.51 km] Şemdinli (Hakkari)
|23:52:05 03-07-2025
|36,36667
|44,48667
|10,77
|2,6
|KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
|Lokasyon
|Saat / Tarih
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Büyüklük
|Gönen (Balıkesir)
|22:50:33 04-07-2025
|40,02028
|27,64694
|7,11
|1,4
|Ege Denizi - [15.06 km] Bodrum (Muğla)
|22:30:56 04-07-2025
|36,86222
|27,39667
|7,01
|1,4
|Toprakkale (Osmaniye)
|22:03:54 04-07-2025
|37,02972
|36,10028
|16,62
|1,5
|IMRAN-CEYHAN (ADANA)
|22:03:53 04-07-2025
|37,0258
|35,9848
|16,8
|1,1
|Darende (Malatya)
|21:36:42 04-07-2025
|38,47472
|37,31639
|7
|2,3
|HORHOR-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
|21:36:42 04-07-2025
|38,5582
|37,2552
|5,2
|2
|Akpınar (Kırşehir)
|21:17:24 04-07-2025
|39,50556
|33,965
|9,95
|1,2
|Akpınar (Kırşehir)
|21:12:36 04-07-2025
|39,47111
|33,95278
|8,36
|0,7
|Sındırgı (Balıkesir)
|21:10:00 04-07-2025
|39,32417
|28,28111
|7,2
|2,4
|COTURTEPE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|21:10:00 04-07-2025
|39,2937
|28,2677
|10,1
|2,6
|Yazıhan (Malatya)
|20:55:18 04-07-2025
|38,52722
|37,98194
|7
|1,8
|DERINBOGAZ-AKCADAG (MALATYA)
|20:55:16 04-07-2025
|38,4972
|37,9448
|6,8
|1,7
|Saimbeyli (Adana)
|20:37:51 04-07-2025
|37,99861
|36,05944
|6,97
|1,6
|SAIMBEYLI (ADANA)
|20:37:47 04-07-2025
|38,0303
|36,1053
|9,6
|1,5
|Marmara Denizi - [26.41 km] Silivri (İstanbul)
|19:56:09 04-07-2025
|40,82722
|28,2925
|9
|2,1
|SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI)
|19:56:09 04-07-2025
|40,8293
|28,279
|6,7
|2,4
|Bulanık (Muş)
|19:33:45 04-07-2025
|39,15917
|41,98139
|7,33
|2,4
|KOPRUYOLU-BULANIK (MUS)
|19:33:44 04-07-2025
|39,1173
|42,026
|5
|2,4
|Bulanık (Muş)
|19:23:45 04-07-2025
|39,02194
|42,11667
|38,59
|1,7
|GULCIMEN-BULANIK (MUS)
|19:23:45 04-07-2025
|39,0347
|42,0545
|13,9
|2,1
|Akdeniz - [09.44 km] Marmaris (Muğla)
|18:41:17 04-07-2025
|36,55111
|28,14222
|7
|1,9
|TASLICA-MARMARIS (MUGLA)
|18:41:16 04-07-2025
|36,5683
|28,0913
|9,2
|2,3
|Yeşilyurt (Malatya)
|17:51:12 04-07-2025
|38,23611
|38,14389
|7
|1,3
|Sivrice (Elazığ)
|17:40:35 04-07-2025
|38,38556
|38,90028
|7
|1,1
|YUNANISTAN
|17:09:17 04-07-2025
|41,0748
|23,509
|5
|2,8
|Marmara Denizi - [17.78 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ)
|16:53:15 04-07-2025
|40,8425
|28,0925
|7,14
|2,7
|MARMARA DENIZI
|16:53:15 04-07-2025
|40,8278
|28,0827
|13,4
|3
|Sivrice (Elazığ)
|16:34:58 04-07-2025
|38,38556
|38,88361
|7
|1,8
|AKPINAR-EKINOZU (KAHRAMANMARAS)
|16:31:37 04-07-2025
|38,0718
|37,2322
|19,8
|1,9
|Kırkağaç (Manisa)
|16:28:41 04-07-2025
|39,1125
|27,78139
|7
|1,5
|SILEDIK-KIRKAGAC (MANISA)
|16:28:40 04-07-2025
|39,1427
|27,7705
|5
|1,5
|Meram (Konya)
|16:10:19 04-07-2025
|37,86917
|31,96889
|7,08
|1,8
|Gelendost (Isparta)
|15:29:15 04-07-2025
|38,17833
|30,98889
|7
|1,4
|Yunak (Konya)
|14:55:29 04-07-2025
|38,71694
|31,57
|7
|1,6
|CEBRAIL-YUNAK (KONYA)
|14:55:28 04-07-2025
|38,686
|31,6305
|5,1
|1,6
|Sungurlu (Çorum)
|14:52:18 04-07-2025
|40,155
|34,55333
|6,98
|1,1
|CAGSAK-(CORUM)
|14:52:13 04-07-2025
|40,358
|34,5485
|24
|2,4
|EGE DENIZI
|14:44:17 04-07-2025
|36,678
|25,7838
|6,2
|2,1
|Burhaniye (Balıkesir)
|14:18:06 04-07-2025
|39,40306
|26,92472
|7,1
|1,6
|Torul (Gümüşhane)
|14:14:18 04-07-2025
|40,51917
|39,27222
|7
|1,8
|BUYUKECELI-GULNAR (MERSIN)
|13:59:36 04-07-2025
|36,1408
|33,5577
|0
|1,3
|Kırkağaç (Manisa)
|13:38:31 04-07-2025
|39,12194
|27,76694
|6,99
|1,8
|ILYASLAR-KIRKAGAC (MANISA)
|13:38:30 04-07-2025
|39,085
|27,758
|5
|1,7
|Bigadiç (Balıkesir)
|13:24:50 04-07-2025
|39,44333
|28,255
|6,92
|1,7
|DEGIRMENLI-BIGADIC (BALIKESIR)
|13:24:50 04-07-2025
|39,4745
|28,1087
|2,5
|1,8
|Yığılca (Düzce)
|13:16:22 04-07-2025
|40,98833
|31,48278
|7
|1,6
|HACILAR-YIGILCA (DUZCE)
|13:16:20 04-07-2025
|40,993
|31,5083
|5,3
|1,5
|Çardak (Denizli)
|13:15:43 04-07-2025
|37,805
|29,67556
|7
|1,7
|CARDAK (DENIZLI)
|13:15:42 04-07-2025
|37,8045
|29,6622
|7,3
|1,7
|YARIS-EMET (KUTAHYA)
|13:06:05 04-07-2025
|39,3143
|29,3813
|0
|1,5
|Çelikhan (Adıyaman)
|12:54:31 04-07-2025
|38,0825
|38,37972
|7,43
|1,3
|Çüngüş (Diyarbakır)
|12:30:52 04-07-2025
|38,29167
|39,18611
|7,01
|3,3
|KONURTAY-DOGANYOL (MALATYA)
|12:30:52 04-07-2025
|38,2655
|39,1488
|7,2
|3,3
|Mazıdağı (Mardin)
|12:19:57 04-07-2025
|37,52139
|40,36667
|7,06
|1,3
|Kozan (Adana)
|12:12:51 04-07-2025
|37,65806
|35,95194
|7
|1,7
|Divriği (Sivas)
|12:08:09 04-07-2025
|39,53611
|37,83417
|6,97
|1,5
|Yeşilyurt (Malatya)
|11:53:52 04-07-2025
|38,31167
|38,10639
|7
|1,1
|Saimbeyli (Adana)
|11:38:11 04-07-2025
|37,94306
|36,07944
|7,27
|1,4
|Orhaneli (Bursa)
|11:08:12 04-07-2025
|39,925
|28,85222
|7
|1,3
|EGE DENIZI
|10:50:25 04-07-2025
|36,6902
|25,61
|5
|1,8
|EGE DENIZI
|10:47:57 04-07-2025
|36,6985
|25,6833
|5,1
|1,6
|Orhaneli (Bursa)
|10:35:38 04-07-2025
|39,88389
|28,8575
|7
|1,4
|KUSUMLAR-ORHANELI (BURSA)
|10:35:36 04-07-2025
|39,9115
|28,9212
|0
|1,5
|Orhaneli (Bursa)
|10:30:50 04-07-2025
|39,90861
|28,83139
|7
|1,4
|ALTINTAS-ORHANELI (BURSA)
|10:30:48 04-07-2025
|39,8657
|28,8107
|0
|1,4
|Ceyhan (Adana)
|10:02:10 04-07-2025
|37,11056
|36,05139
|14,9
|2,3
|TATARLI-CEYHAN (ADANA)
|10:02:10 04-07-2025
|37,1022
|36,0532
|9,1
|2,2
|Yazıhan (Malatya)
|09:31:32 04-07-2025
|38,57111
|37,99111
|7,08
|1,6
|DERINBOGAZ-AKCADAG (MALATYA)
|09:31:30 04-07-2025
|38,5078
|37,931
|5
|1,7
|Akdeniz - [69.72 km] Gazipaşa (Antalya)
|09:25:34 04-07-2025
|35,78583
|31,78167
|6,78
|1,9
|AKDENIZ
|09:25:34 04-07-2025
|35,6525
|32,0477
|15,5
|2,1
|Göksun (Kahramanmaraş)
|09:24:26 04-07-2025
|38,08333
|36,51389
|7
|1,8
|CAGLAYAN-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|09:24:25 04-07-2025
|38,0633
|36,4417
|5
|1,9
|Maden (Elazığ)
|09:21:22 04-07-2025
|38,47389
|39,61472
|9,56
|1,8
|YUKARIBAG-(ELAZIG)
|09:21:22 04-07-2025
|38,6105
|39,5973
|28,7
|2
|SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI)
|09:14:02 04-07-2025
|40,8008
|28,2802
|9,9
|1,6
|Marmara Denizi - [26.43 km] Büyükçekmece (İstanbul)
|09:14:01 04-07-2025
|40,79972
|28,34972
|13,88
|1,2
|Soma (Manisa)
|09:13:45 04-07-2025
|39,16389
|27,6025
|6,4
|1,7
|EGNEZ-SOMA (MANISA)
|09:13:44 04-07-2025
|39,0897
|27,5478
|12,7
|1,7
|Kalecik (Ankara)
|08:33:39 04-07-2025
|40,33889
|33,45194
|5,83
|1,1
|ESMEDERE-KALECIK (ANKARA) REVIZE01 (2025.07.04 08:33:36)
|08:33:36 04-07-2025
|40,2855
|33,2713
|5
|1,5
|EGE DENIZI
|06:10:43 04-07-2025
|36,6667
|25,7498
|18,5
|2,9
|Selçuk (İzmir)
|06:06:34 04-07-2025
|37,89639
|27,40361
|6,64
|1
|EGE DENIZI
|06:06:16 04-07-2025
|36,697
|25,7112
|6,3
|3
|MARMARA DENIZI
|05:48:57 04-07-2025
|40,7355
|28,6065
|8,3
|1,7
|Marmara Denizi - [27.46 km] Beylikdüzü (İstanbul)
|05:48:56 04-07-2025
|40,72222
|28,59333
|12,13
|1,5
|Pamukkale (Denizli)
|05:22:39 04-07-2025
|38,04278
|29,065
|11,86
|0,9
|Göksun (Kahramanmaraş)
|05:16:18 04-07-2025
|38,10222
|36,80472
|6,6
|1,4
|KORKMAZ-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|05:16:17 04-07-2025
|38,0912
|36,8015
|11,3
|1,3
|Akdeniz - [101.25 km] Marmaris (Muğla)
|04:49:56 04-07-2025
|35,77083
|27,73667
|10,61
|1,9
|Hazar Gölü - [02.76 km] Sivrice (Elazığ)
|04:38:40 04-07-2025
|38,47611
|39,31417
|7
|1,2
|YENIBAHCE-MADEN (ELAZIG)
|04:38:37 04-07-2025
|38,4247
|39,5172
|12,2
|1,5
|Menderes (İzmir)
|04:21:32 04-07-2025
|38,11222
|27,10972
|7
|1,5
|CAMONU-MENDERES (IZMIR)
|04:21:31 04-07-2025
|38,0818
|27,0818
|5,3
|1,4
|Solhan (Bingöl)
|03:52:39 04-07-2025
|38,88667
|41,03278
|6,91
|1
|Bigadiç (Balıkesir)
|03:49:04 04-07-2025
|39,38444
|28,62556
|7
|1,2
|Gelendost (Isparta)
|03:38:37 04-07-2025
|38,14667
|30,89806
|7
|1
|Maden (Elazığ)
|03:30:52 04-07-2025
|38,52278
|39,60417
|8,96
|1,8
|YESILOVA-MADEN (ELAZIG)
|03:30:52 04-07-2025
|38,5405
|39,5572
|9,4
|1,9
|Ekinözü (Kahramanmaraş)
|03:28:46 04-07-2025
|38,06444
|37,19778
|6,71
|1,1
|EKINOZU (KAHRAMANMARAS)
|03:28:45 04-07-2025
|38,0565
|37,238
|15
|1,2
|Altıntaş (Kütahya)
|03:23:00 04-07-2025
|39,0725
|30,055
|7
|2
|AKCAKOY-ALTINTAS (KUTAHYA)
|03:23:00 04-07-2025
|39,053
|29,9965
|5
|2,1
|Ege Denizi
|03:06:31 04-07-2025
|36,91222
|25,87278
|7
|2,2
|EGE DENIZI
|03:06:28 04-07-2025
|36,7638
|25,7523
|5
|2,2
|Merkez (Afyonkarahisar)
|02:33:14 04-07-2025
|38,68556
|30,64028
|6,96
|1
|Orhangazi (Bursa)
|01:56:32 04-07-2025
|40,48333
|29,23083
|7,89
|1,1
|SAHINYURDU-GEMLIK (BURSA)
|01:56:32 04-07-2025
|40,477
|29,2145
|8,1
|1,1
|BULANIK-KAGIZMAN (KARS)
|01:51:26 04-07-2025
|40,1468
|43,2833
|6
|1,8
|Kağızman (Kars)
|01:51:25 04-07-2025
|40,16611
|43,38333
|7,07
|1,4
|Akhisar (Manisa)
|01:45:15 04-07-2025
|39,00917
|28,0575
|9,3
|1,7
|PEKMEZCI-AKHISAR (MANISA)
|01:45:15 04-07-2025
|39,0035
|28,0413
|9,5
|1,9
|Simav (Kütahya)
|01:44:34 04-07-2025
|39,22444
|29,03083
|12,19
|1,5
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|01:44:34 04-07-2025
|39,2503
|28,9933
|7,4
|1,7
|Ekinözü (Kahramanmaraş)
|01:44:07 04-07-2025
|37,98444
|37,06028
|7,19
|1,3
|Akdeniz - [91.81 km] Kaş (Antalya)
|01:42:09 04-07-2025
|35,77944
|28,50472
|7,72
|1,6
|Tuşba (Van)
|01:38:18 04-07-2025
|38,76722
|43,28167
|13,08
|1,2
|GOLLU-(VAN)
|01:38:16 04-07-2025
|38,7195
|43,2877
|26
|1,7
|Çivril (Denizli)
|01:37:57 04-07-2025
|38,22444
|29,68083
|7,04
|1,1
|Akhisar (Manisa)
|01:24:42 04-07-2025
|38,96083
|28,04889
|9,32
|1,2
|PEKMEZCI-AKHISAR (MANISA)
|01:24:41 04-07-2025
|38,9917
|28,0442
|12,4
|1,4
|Akhisar (Manisa)
|01:21:44 04-07-2025
|38,89528
|27,99583
|7
|1,1
|PEKMEZCI-AKHISAR (MANISA)
|01:21:42 04-07-2025
|39,0088
|28,0453
|7,9
|1,2
|Ege Denizi
|01:16:23 04-07-2025
|36,72278
|25,78556
|7
|2,5
|EGE DENIZI
|01:16:22 04-07-2025
|36,6687
|25,6803
|7,7
|2,8
|Gemlik (Bursa)
|01:13:05 04-07-2025
|40,49806
|29,21667
|8,9
|1,4
|SAHINYURDU-GEMLIK (BURSA)
|01:13:05 04-07-2025
|40,4755
|29,1985
|8,1
|1,3
|Başmakçı (Afyonkarahisar)
|00:56:52 04-07-2025
|37,89333
|30,1175
|6,99
|1,7
|OVACIK-BASMAKCI (AFYONKARAHISAR)
|00:56:52 04-07-2025
|37,8583
|30,0983
|13,4
|1,7
|Gediz (Kütahya)
|00:55:54 04-07-2025
|39,01722
|29,69528
|7,01
|1,1
|CUKUROREN-GEDIZ (KUTAHYA) REVIZE01 (2025.07.04 00:55:53)
|00:55:53 04-07-2025
|39,0227
|29,713
|6,4
|1,6
|Merkez (Kars)
|00:36:54 04-07-2025
|40,54444
|43,05139
|7,98
|1
|Ege Denizi - [11.38 km] Ayvacık (Çanakkale)
|00:20:30 04-07-2025
|39,39
|26,32
|11,96
|1,9
|MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)
|00:20:30 04-07-2025
|39,3768
|26,2745
|7,2
|2
|Ege Denizi
|00:18:32 04-07-2025
|40,54722
|24,37194
|7
|2
|YUNANISTAN
|00:18:29 04-07-2025
|40,3207
|24,1413
|8,1
|1,9
|Shaqlawa, Erbil (Irak) - [75.51 km] Şemdinli (Hakkari)
|23:52:05 03-07-2025
|36,36667
|44,48667
|10,77
|2,6
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