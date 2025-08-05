Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 05 Ağustos 2025
Son depremler...Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler.. 05 Ağustos 2025 deprem son dakika haberleri haberin detayında...Artçı deprem mi oldu? Son deprem büyüklüğü ne kadar? Yakınımdaki depremler nelerdir? Anlık deprem mi oldu? Son dakika canlı deprem Türkiye haritası..Kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü ve AFAD deprem haberleri..İstanbul'da deprem mi oldu? Ankara'da deprem mi oldu? İzmir'de deprem mi oldu? Hangi illerde deprem oldu ve hissedildi? Bugün deprem mi oldu? Deprem ne zaman ve kaç şiddetinde oldu? En son hangi bölgede deprem oldu? Deprem haberleriyle ilgili en çok merak edilenlerin cevabı haberde..
son dakika deprem mi oldu?
05 Ağustos 2025 son dakika AFAD son depremler ve Kandilli son dakika deprem listesi..
|AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
|Lokasyon
|Saat / Tarih
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Büyüklük
|MARMARA DENIZI
|23:50:54 04-08-2025
|40,8553
|28,1408
|13,3
|2,7
|Marmara Denizi - [21.22 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ)
|23:50:54 04-08-2025
|40,83361
|28,13972
|6,31
|2,4
|Ninotsminda, Samtskhe-Javakheti (Gürcistan) - [27.29 km] Çıldır (Ardahan)
|23:23:14 04-08-2025
|41,235
|43,62611
|6,81
|1,8
|Simav (Kütahya)
|23:09:36 04-08-2025
|39,25111
|28,98389
|7
|1,2
|Kulu (Konya)
|23:07:08 04-08-2025
|39,08667
|33,30667
|5,27
|1,9
|YUNANISTAN
|22:57:02 04-08-2025
|40,3005
|24,1377
|5,4
|2,4
|YUNANISTAN
|22:52:23 04-08-2025
|40,297
|24,1618
|6,2
|3,8
|Ege Denizi
|22:52:21 04-08-2025
|40,22861
|24,1025
|13,7
|3,7
|YUNANISTAN
|22:47:34 04-08-2025
|40,3178
|24,1382
|4,7
|2,2
|DEGIRMENDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|22:34:01 04-08-2025
|37,9158
|36,4943
|10,9
|1,6
|Göksun (Kahramanmaraş)
|22:34:01 04-08-2025
|37,97694
|36,52194
|7
|1,8
|Marmara Denizi - [19.43 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ)
|22:17:45 04-08-2025
|40,85083
|28,13167
|7,25
|1,8
|MARMARA DENIZI
|22:17:44 04-08-2025
|40,8283
|28,1328
|14,5
|2
|Akdeniz - [65.22 km] Kaş (Antalya)
|21:48:42 04-08-2025
|35,63222
|29,43722
|35,03
|2,2
|AKDENIZ
|21:48:39 04-08-2025
|35,4945
|29,5562
|10
|2,6
|CIGLI-(KAHRAMANMARAS)
|21:44:33 04-08-2025
|37,508
|37,0748
|6,2
|1,5
|Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)
|21:44:33 04-08-2025
|37,50083
|37,10417
|7
|1,4
|AKGELIN-HINIS (ERZURUM)
|21:24:47 04-08-2025
|39,2012
|41,7198
|23,1
|2
|Hınıs (Erzurum)
|21:24:47 04-08-2025
|39,23528
|41,75028
|7,02
|1,8
|Çelikhan (Adıyaman)
|20:35:51 04-08-2025
|38,05472
|38,18389
|7
|1,5
|GOLBAGI-CELIKHAN (ADIYAMAN)
|20:35:51 04-08-2025
|38,0868
|38,1812
|7,4
|1,6
|Marmaris (Muğla)
|20:17:22 04-08-2025
|36,97694
|28,28139
|7
|1,6
|CAMLI-MARMARIS (MUGLA)
|20:17:22 04-08-2025
|36,968
|28,2698
|9,9
|1,9
|Marmaris (Muğla)
|20:16:58 04-08-2025
|36,97806
|28,30111
|6,97
|1,8
|CAMLI-MARMARIS (MUGLA)
|20:16:57 04-08-2025
|36,9645
|28,2975
|16,7
|2,2
|Marmaris (Muğla)
|20:09:14 04-08-2025
|36,99083
|28,27917
|7,12
|1,1
|CAMLI-MARMARIS (MUGLA)
|20:09:14 04-08-2025
|36,9585
|28,2868
|3,3
|1,4
|Marmaris (Muğla)
|20:06:01 04-08-2025
|36,98
|28,28944
|8,91
|2,5
|CAMLI-MARMARIS (MUGLA)
|20:06:01 04-08-2025
|36,9707
|28,2895
|14,4
|3
|YEDISU (BINGOL)
|19:54:58 04-08-2025
|39,4288
|40,5652
|8,1
|1,9
|Yedisu (Bingöl)
|19:54:57 04-08-2025
|39,48528
|40,57611
|5,25
|1,6
|Marmaris (Muğla)
|19:29:07 04-08-2025
|36,97583
|28,27778
|6,97
|1,5
|CAMLI-MARMARIS (MUGLA)
|19:29:07 04-08-2025
|36,9565
|28,2928
|4,6
|1,8
|YESILVADI-AZIZIYE (ERZURUM)
|19:16:23 04-08-2025
|40,2667
|40,9793
|8,4
|2,3
|Aziziye (Erzurum)
|19:16:19 04-08-2025
|40,20306
|41,08389
|36,39
|1,7
|Beypazarı (Ankara)
|19:06:49 04-08-2025
|40,23167
|31,82167
|7,03
|1,1
|Eşme (Uşak)
|19:05:46 04-08-2025
|38,47139
|29,05694
|7
|1,2
|Akçadağ (Malatya)
|18:57:04 04-08-2025
|38,46917
|38,05722
|7
|1,1
|Marmaris (Muğla)
|18:50:01 04-08-2025
|36,97278
|28,28417
|6,99
|1,9
|CAMLI-MARMARIS (MUGLA)
|18:50:01 04-08-2025
|36,9638
|28,2948
|12
|2,2
|YATAKLI-TAVSANLI (KUTAHYA)
|18:32:48 04-08-2025
|39,529
|29,134
|7,1
|3,3
|Tavşanlı (Kütahya)
|18:32:47 04-08-2025
|39,54417
|29,13889
|8,01
|3
|Marmaris (Muğla)
|18:17:39 04-08-2025
|36,97694
|28,30583
|7
|1,4
|CAMLI-MARMARIS (MUGLA)
|18:17:39 04-08-2025
|36,9733
|28,2868
|15,1
|1,7
|Bigadiç (Balıkesir)
|18:12:25 04-08-2025
|39,50694
|28,09083
|6,99
|1,4
|YENIKOY-BIGADIC (BALIKESIR)
|18:12:24 04-08-2025
|39,5133
|28,1405
|15
|1,4
|Bigadiç (Balıkesir)
|18:11:37 04-08-2025
|39,48528
|28,10194
|6,72
|1,2
|DEGIRMENLI-BIGADIC (BALIKESIR)
|18:11:37 04-08-2025
|39,4848
|28,1
|14,8
|1,3
|Bigadiç (Balıkesir)
|18:09:32 04-08-2025
|39,50694
|28,15833
|7
|1,3
|DEGIRMENLI-BIGADIC (BALIKESIR)
|18:09:31 04-08-2025
|39,4977
|28,1045
|13,3
|1,3
|Ege Denizi - [14.09 km] Foça (İzmir)
|17:59:35 04-08-2025
|38,75972
|26,61556
|6,97
|1,1
|Akdeniz - [56.68 km] Marmaris (Muğla)
|17:59:30 04-08-2025
|36,12139
|28,08972
|24,37
|2,4
|RODOS ADASI (AKDENIZ)
|17:59:30 04-08-2025
|36,0843
|28,0918
|6,4
|2,5
|Kemalpaşa (İzmir)
|17:46:20 04-08-2025
|38,44194
|27,67889
|7,02
|1,1
|İnönü (Eskişehir)
|17:36:44 04-08-2025
|39,7475
|30,18861
|7
|1,4
|Marmaris (Muğla)
|17:15:19 04-08-2025
|36,97556
|28,2875
|6,97
|1,7
|CAMLI-MARMARIS (MUGLA)
|17:15:18 04-08-2025
|36,964
|28,2732
|12,7
|2
|Simav (Kütahya)
|17:11:28 04-08-2025
|39,2575
|28,95222
|10,6
|1,8
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|17:11:28 04-08-2025
|39,224
|28,9898
|10,3
|1,9
|BUYUKKIZILCIK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|16:43:25 04-08-2025
|38,191
|36,7148
|5,1
|2
|Mustafakemalpaşa (Bursa)
|16:42:28 04-08-2025
|39,96167
|28,78611
|6,87
|1,5
|Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)
|16:40:34 04-08-2025
|37,50306
|37,20778
|7
|1,7
|Khoy, West Azarbaijan (İran) - [51.41 km] Başkale (Van)
|16:40:26 04-08-2025
|38,55417
|44,95528
|7,15
|2
|Orhaneli (Bursa)
|16:01:37 04-08-2025
|39,835
|28,94306
|7,13
|1,7
|Ege Denizi
|15:35:08 04-08-2025
|36,67167
|25,94806
|7
|1,3
|GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)
|15:19:46 04-08-2025
|35,0857
|27,1357
|9
|2,4
|Akdeniz - [197.60 km] Datça (Muğla)
|15:19:44 04-08-2025
|35,03389
|26,65639
|5,8
|2,1
|Marmaris (Muğla)
|15:11:57 04-08-2025
|36,97444
|28,30444
|6,99
|1,6
|CAMLI-MARMARIS (MUGLA)
|15:11:57 04-08-2025
|36,957
|28,246
|9
|2
|Doğanyol (Malatya)
|14:24:15 04-08-2025
|38,3
|38,95
|11,53
|2,4
|KOLDERE-DOGANYOL (MALATYA)
|14:24:14 04-08-2025
|38,293
|38,9602
|12,2
|2,3
|Dursunbey (Balıkesir)
|14:20:01 04-08-2025
|39,33417
|28,85306
|5,98
|1,3
|INKAYA-SIMAV (KUTAHYA)
|14:20:01 04-08-2025
|39,3622
|28,8973
|5,3
|1,5
|Ayn el-Arab, Halep (Suriye) - [23.89 km] Akçakale (Şanlıurfa)
|13:11:44 04-08-2025
|36,54889
|38,57444
|7,05
|1,7
|Selçuk (İzmir)
|12:53:17 04-08-2025
|37,88528
|27,4525
|7,1
|1,2
|Çubuk (Ankara)
|12:52:43 04-08-2025
|40,15
|32,96222
|6,99
|1,4
|CAMDERE-KOZAN (ADANA)
|12:50:16 04-08-2025
|37,6423
|35,7962
|5
|2
|YESILOVACIK-SILIFKE (MERSIN)
|12:28:29 04-08-2025
|36,1408
|33,6963
|0
|1,3
|DUZAGAC-KOZAN (ADANA)
|11:53:52 04-08-2025
|37,598
|35,8363
|6,8
|1,8
|Bodrum (Muğla)
|11:49:53 04-08-2025
|37,08639
|27,60722
|7,01
|1,6
|Pülümür (Tunceli)
|11:46:36 04-08-2025
|39,38389
|40,0325
|6,97
|2,1
|Ege Denizi - [14.79 km] Bodrum (Muğla)
|11:11:39 04-08-2025
|36,9075
|27,51667
|7
|1
|BODRUM (MUGLA)
|11:11:39 04-08-2025
|36,9937
|27,4622
|24,8
|1,4
|Bulancak (Giresun)
|11:00:56 04-08-2025
|40,94028
|38,28111
|14,77
|2,5
|YALIKOY-BULANCAK (GIRESUN)
|11:00:56 04-08-2025
|40,9328
|38,3137
|12,6
|2,6
|Selçuklu (Konya)
|10:55:21 04-08-2025
|38,10694
|32,74778
|7
|1,2
|EGRIBAYAT-SELCUKLU (KONYA)
|10:55:19 04-08-2025
|38,1222
|32,8053
|0
|0,9
|Orhaneli (Bursa)
|10:37:37 04-08-2025
|39,90417
|28,83111
|7
|2
|YENIDANISMENT-ORHANELI (BURSA)
|10:37:36 04-08-2025
|39,8973
|28,8212
|0
|2
|Pütürge (Malatya)
|10:22:04 04-08-2025
|38,26778
|38,74
|9,84
|2,3
|KAMISTAS-(MALATYA)
|10:22:03 04-08-2025
|38,2922
|38,6877
|22,2
|2,4
|AGCASAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS)
|10:19:07 04-08-2025
|38,0407
|37,3962
|13,2
|1,9
|Simav (Kütahya)
|09:44:01 04-08-2025
|39,23361
|28,90611
|6,53
|1
|CAMLIK-SIMAV (KUTAHYA)
|09:43:59 04-08-2025
|39,3318
|28,8792
|15,1
|1,1
|Refahiye (Erzincan)
|09:37:45 04-08-2025
|39,85583
|38,56028
|7,02
|2,2
|KALKANCI-REFAHIYE (ERZINCAN)
|09:37:45 04-08-2025
|39,8093
|38,5473
|16
|2,4
|Soma (Manisa)
|09:15:48 04-08-2025
|39,2175
|27,66833
|5,92
|1,4
|Orhaneli (Bursa)
|09:09:15 04-08-2025
|39,91833
|28,8125
|6,77
|1,6
|BAYINDIR-BUYUKORHAN (BURSA)
|09:09:15 04-08-2025
|39,7357
|28,7762
|19,7
|1,9
|Nurdağı (Gaziantep)
|08:57:18 04-08-2025
|37,16056
|36,93833
|6,96
|1,8
|SAKCAGOZE-NURDAGI (GAZIANTEP)
|08:57:16 04-08-2025
|37,1713
|36,9542
|6,9
|1,5
|Çatak (Van)
|08:16:24 04-08-2025
|37,965
|43,0175
|7
|1,8
|Bahçesaray (Van)
|07:59:40 04-08-2025
|38,03778
|42,79806
|7,02
|3
|BAGCILAR-BAHCESARAY (VAN)
|07:59:39 04-08-2025
|38,0465
|42,788
|5
|3,3
|Yeşilyurt (Malatya)
|07:57:41 04-08-2025
|38,18778
|38,44083
|7
|2,3
|GULUMUSAGI-(MALATYA)
|07:57:41 04-08-2025
|38,2017
|38,525
|5,4
|2
|Akhisar (Manisa)
|07:46:15 04-08-2025
|38,97056
|28,04306
|7
|0,9
|Marmaris (Muğla)
|07:07:16 04-08-2025
|36,95028
|28,28278
|7
|1,5
|Sivrice (Elazığ)
|06:53:58 04-08-2025
|38,35361
|39,07583
|7
|1,1
|Simav (Kütahya)
|06:43:05 04-08-2025
|39,25944
|28,9525
|7
|1,2
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|06:43:05 04-08-2025
|39,2518
|28,9853
|13,4
|1,3
|Marmaris (Muğla)
|06:10:09 04-08-2025
|36,96917
|28,25694
|7
|1,6
|Ekinözü (Kahramanmaraş)
|06:00:48 04-08-2025
|38,02083
|37,07028
|7,01
|2,1
|YENIKOY-EKINOZU (KAHRAMANMARAS)
|06:00:47 04-08-2025
|38,0347
|37,1078
|5
|1,9
|AKCAOVA-(MUGLA)
|05:49:43 04-08-2025
|37,2317
|28,3175
|8,1
|2,2
|Menteşe (Muğla)
|05:49:42 04-08-2025
|37,22083
|28,29806
|17,86
|2
|Gölhisar (Burdur)
|05:43:01 04-08-2025
|37,23306
|29,57056
|7,83
|1
|Refahiye (Erzincan)
|05:26:55 04-08-2025
|39,85833
|38,54833
|7,14
|1,9
|KANDIL-REFAHIYE (ERZINCAN)
|05:26:55 04-08-2025
|39,8632
|38,5123
|9,4
|1,8
|Marmara Denizi - [19.32 km] Büyükçekmece (İstanbul)
|05:09:06 04-08-2025
|40,85861
|28,38333
|7,18
|1,2
|Akhisar (Manisa)
|04:52:26 04-08-2025
|38,96889
|28,08361
|7
|1
|GOCEK-AKHISAR (MANISA)
|04:52:26 04-08-2025
|38,9522
|28,049
|11,2
|1,2
|BUYUKTUYSUZ-TOPRAKKALE (OSMANIYE)
|04:07:20 04-08-2025
|37,0085
|36,0877
|7,5
|2,1
|CALTI-CARDAK (DENIZLI)
|04:02:04 04-08-2025
|37,7292
|29,7283
|8,8
|1,8
|KARSIYAKA-ERDEK (BALIKESIR)
|03:56:59 04-08-2025
|40,4435
|27,9827
|9,5
|1,5
|Kadirli (Osmaniye)
|03:33:25 04-08-2025
|37,67778
|36,19472
|7
|2,5
|ESENLI-SUMBAS (OSMANIYE)
|03:33:24 04-08-2025
|37,6572
|36,1428
|5,8
|2,4
|Kadirli (Osmaniye)
|03:30:06 04-08-2025
|37,67917
|36,18167
|7
|2,1
|ESENLI-SUMBAS (OSMANIYE)
|03:30:06 04-08-2025
|37,6623
|36,1477
|5,5
|2
|Toprakkale (Osmaniye)
|01:58:46 04-08-2025
|37,00667
|36,15083
|7
|2,7
|BUYUKTUYSUZ-TOPRAKKALE (OSMANIYE)
|01:58:45 04-08-2025
|37,004
|36,0892
|7,1
|2,7
|Merkez (Osmaniye)
|01:54:55 04-08-2025
|37,00167
|36,21944
|7
|1,4
|BUYUKTUYSUZ-TOPRAKKALE (OSMANIYE)
|01:54:53 04-08-2025
|37,0313
|36,0943
|5
|1,2
|KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
|01:53:58 04-08-2025
|37,9493
|27,1417
|2
|1,7
|Toprakkale (Osmaniye)
|01:50:00 04-08-2025
|37,02083
|36,1525
|12,28
|2,1
|BUYUKTUYSUZ-TOPRAKKALE (OSMANIYE)
|01:49:58 04-08-2025
|36,9973
|36,0717
|5
|2
|Marmara Denizi - [22.14 km] Büyükçekmece (İstanbul)
|01:40:04 04-08-2025
|40,85889
|28,32278
|12,09
|2,4
|MARMARA DENIZI
|01:40:04 04-08-2025
|40,8113
|28,2943
|5,5
|2,4
|Kozluk (Batman)
|01:04:40 04-08-2025
|38,09056
|41,44056
|7
|1,7
|KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
|Lokasyon
|Saat / Tarih
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Büyüklük
|MARMARA DENIZI
|23:50:54 04-08-2025
|40,8553
|28,1408
|13,3
|2,7
|Marmara Denizi - [21.22 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ)
|23:50:54 04-08-2025
|40,83361
|28,13972
|6,31
|2,4
|Ninotsminda, Samtskhe-Javakheti (Gürcistan) - [27.29 km] Çıldır (Ardahan)
|23:23:14 04-08-2025
|41,235
|43,62611
|6,81
|1,8
|Simav (Kütahya)
|23:09:36 04-08-2025
|39,25111
|28,98389
|7
|1,2
|Kulu (Konya)
|23:07:08 04-08-2025
|39,08667
|33,30667
|5,27
|1,9
|YUNANISTAN
|22:57:02 04-08-2025
|40,3005
|24,1377
|5,4
|2,4
|YUNANISTAN
|22:52:23 04-08-2025
|40,297
|24,1618
|6,2
|3,8
|Ege Denizi
|22:52:21 04-08-2025
|40,22861
|24,1025
|13,7
|3,7
|YUNANISTAN
|22:47:34 04-08-2025
|40,3178
|24,1382
|4,7
|2,2
|DEGIRMENDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|22:34:01 04-08-2025
|37,9158
|36,4943
|10,9
|1,6
|Göksun (Kahramanmaraş)
|22:34:01 04-08-2025
|37,97694
|36,52194
|7
|1,8
|Marmara Denizi - [19.43 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ)
|22:17:45 04-08-2025
|40,85083
|28,13167
|7,25
|1,8
|MARMARA DENIZI
|22:17:44 04-08-2025
|40,8283
|28,1328
|14,5
|2
|Akdeniz - [65.22 km] Kaş (Antalya)
|21:48:42 04-08-2025
|35,63222
|29,43722
|35,03
|2,2
|AKDENIZ
|21:48:39 04-08-2025
|35,4945
|29,5562
|10
|2,6
|CIGLI-(KAHRAMANMARAS)
|21:44:33 04-08-2025
|37,508
|37,0748
|6,2
|1,5
|Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)
|21:44:33 04-08-2025
|37,50083
|37,10417
|7
|1,4
|AKGELIN-HINIS (ERZURUM)
|21:24:47 04-08-2025
|39,2012
|41,7198
|23,1
|2
|Hınıs (Erzurum)
|21:24:47 04-08-2025
|39,23528
|41,75028
|7,02
|1,8
|Çelikhan (Adıyaman)
|20:35:51 04-08-2025
|38,05472
|38,18389
|7
|1,5
|GOLBAGI-CELIKHAN (ADIYAMAN)
|20:35:51 04-08-2025
|38,0868
|38,1812
|7,4
|1,6
|Marmaris (Muğla)
|20:17:22 04-08-2025
|36,97694
|28,28139
|7
|1,6
|CAMLI-MARMARIS (MUGLA)
|20:17:22 04-08-2025
|36,968
|28,2698
|9,9
|1,9
|Marmaris (Muğla)
|20:16:58 04-08-2025
|36,97806
|28,30111
|6,97
|1,8
|CAMLI-MARMARIS (MUGLA)
|20:16:57 04-08-2025
|36,9645
|28,2975
|16,7
|2,2
|Marmaris (Muğla)
|20:09:14 04-08-2025
|36,99083
|28,27917
|7,12
|1,1
|CAMLI-MARMARIS (MUGLA)
|20:09:14 04-08-2025
|36,9585
|28,2868
|3,3
|1,4
|Marmaris (Muğla)
|20:06:01 04-08-2025
|36,98
|28,28944
|8,91
|2,5
|CAMLI-MARMARIS (MUGLA)
|20:06:01 04-08-2025
|36,9707
|28,2895
|14,4
|3
|YEDISU (BINGOL)
|19:54:58 04-08-2025
|39,4288
|40,5652
|8,1
|1,9
|Yedisu (Bingöl)
|19:54:57 04-08-2025
|39,48528
|40,57611
|5,25
|1,6
|Marmaris (Muğla)
|19:29:07 04-08-2025
|36,97583
|28,27778
|6,97
|1,5
|CAMLI-MARMARIS (MUGLA)
|19:29:07 04-08-2025
|36,9565
|28,2928
|4,6
|1,8
|YESILVADI-AZIZIYE (ERZURUM)
|19:16:23 04-08-2025
|40,2667
|40,9793
|8,4
|2,3
|Aziziye (Erzurum)
|19:16:19 04-08-2025
|40,20306
|41,08389
|36,39
|1,7
|Beypazarı (Ankara)
|19:06:49 04-08-2025
|40,23167
|31,82167
|7,03
|1,1
|Eşme (Uşak)
|19:05:46 04-08-2025
|38,47139
|29,05694
|7
|1,2
|Akçadağ (Malatya)
|18:57:04 04-08-2025
|38,46917
|38,05722
|7
|1,1
|Marmaris (Muğla)
|18:50:01 04-08-2025
|36,97278
|28,28417
|6,99
|1,9
|CAMLI-MARMARIS (MUGLA)
|18:50:01 04-08-2025
|36,9638
|28,2948
|12
|2,2
|YATAKLI-TAVSANLI (KUTAHYA)
|18:32:48 04-08-2025
|39,529
|29,134
|7,1
|3,3
|Tavşanlı (Kütahya)
|18:32:47 04-08-2025
|39,54417
|29,13889
|8,01
|3
|Marmaris (Muğla)
|18:17:39 04-08-2025
|36,97694
|28,30583
|7
|1,4
|CAMLI-MARMARIS (MUGLA)
|18:17:39 04-08-2025
|36,9733
|28,2868
|15,1
|1,7
|Bigadiç (Balıkesir)
|18:12:25 04-08-2025
|39,50694
|28,09083
|6,99
|1,4
|YENIKOY-BIGADIC (BALIKESIR)
|18:12:24 04-08-2025
|39,5133
|28,1405
|15
|1,4
|Bigadiç (Balıkesir)
|18:11:37 04-08-2025
|39,48528
|28,10194
|6,72
|1,2
|DEGIRMENLI-BIGADIC (BALIKESIR)
|18:11:37 04-08-2025
|39,4848
|28,1
|14,8
|1,3
|Bigadiç (Balıkesir)
|18:09:32 04-08-2025
|39,50694
|28,15833
|7
|1,3
|DEGIRMENLI-BIGADIC (BALIKESIR)
|18:09:31 04-08-2025
|39,4977
|28,1045
|13,3
|1,3
|Ege Denizi - [14.09 km] Foça (İzmir)
|17:59:35 04-08-2025
|38,75972
|26,61556
|6,97
|1,1
|Akdeniz - [56.68 km] Marmaris (Muğla)
|17:59:30 04-08-2025
|36,12139
|28,08972
|24,37
|2,4
|RODOS ADASI (AKDENIZ)
|17:59:30 04-08-2025
|36,0843
|28,0918
|6,4
|2,5
|Kemalpaşa (İzmir)
|17:46:20 04-08-2025
|38,44194
|27,67889
|7,02
|1,1
|İnönü (Eskişehir)
|17:36:44 04-08-2025
|39,7475
|30,18861
|7
|1,4
|Marmaris (Muğla)
|17:15:19 04-08-2025
|36,97556
|28,2875
|6,97
|1,7
|CAMLI-MARMARIS (MUGLA)
|17:15:18 04-08-2025
|36,964
|28,2732
|12,7
|2
|Simav (Kütahya)
|17:11:28 04-08-2025
|39,2575
|28,95222
|10,6
|1,8
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|17:11:28 04-08-2025
|39,224
|28,9898
|10,3
|1,9
|BUYUKKIZILCIK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|16:43:25 04-08-2025
|38,191
|36,7148
|5,1
|2
|Mustafakemalpaşa (Bursa)
|16:42:28 04-08-2025
|39,96167
|28,78611
|6,87
|1,5
|Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)
|16:40:34 04-08-2025
|37,50306
|37,20778
|7
|1,7
|Khoy, West Azarbaijan (İran) - [51.41 km] Başkale (Van)
|16:40:26 04-08-2025
|38,55417
|44,95528
|7,15
|2
|Orhaneli (Bursa)
|16:01:37 04-08-2025
|39,835
|28,94306
|7,13
|1,7
|Ege Denizi
|15:35:08 04-08-2025
|36,67167
|25,94806
|7
|1,3
|GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)
|15:19:46 04-08-2025
|35,0857
|27,1357
|9
|2,4
|Akdeniz - [197.60 km] Datça (Muğla)
|15:19:44 04-08-2025
|35,03389
|26,65639
|5,8
|2,1
|Marmaris (Muğla)
|15:11:57 04-08-2025
|36,97444
|28,30444
|6,99
|1,6
|CAMLI-MARMARIS (MUGLA)
|15:11:57 04-08-2025
|36,957
|28,246
|9
|2
|Doğanyol (Malatya)
|14:24:15 04-08-2025
|38,3
|38,95
|11,53
|2,4
|KOLDERE-DOGANYOL (MALATYA)
|14:24:14 04-08-2025
|38,293
|38,9602
|12,2
|2,3
|Dursunbey (Balıkesir)
|14:20:01 04-08-2025
|39,33417
|28,85306
|5,98
|1,3
|INKAYA-SIMAV (KUTAHYA)
|14:20:01 04-08-2025
|39,3622
|28,8973
|5,3
|1,5
|Ayn el-Arab, Halep (Suriye) - [23.89 km] Akçakale (Şanlıurfa)
|13:11:44 04-08-2025
|36,54889
|38,57444
|7,05
|1,7
|Selçuk (İzmir)
|12:53:17 04-08-2025
|37,88528
|27,4525
|7,1
|1,2
|Çubuk (Ankara)
|12:52:43 04-08-2025
|40,15
|32,96222
|6,99
|1,4
|CAMDERE-KOZAN (ADANA)
|12:50:16 04-08-2025
|37,6423
|35,7962
|5
|2
|YESILOVACIK-SILIFKE (MERSIN)
|12:28:29 04-08-2025
|36,1408
|33,6963
|0
|1,3
|DUZAGAC-KOZAN (ADANA)
|11:53:52 04-08-2025
|37,598
|35,8363
|6,8
|1,8
|Bodrum (Muğla)
|11:49:53 04-08-2025
|37,08639
|27,60722
|7,01
|1,6
|Pülümür (Tunceli)
|11:46:36 04-08-2025
|39,38389
|40,0325
|6,97
|2,1
|Ege Denizi - [14.79 km] Bodrum (Muğla)
|11:11:39 04-08-2025
|36,9075
|27,51667
|7
|1
|BODRUM (MUGLA)
|11:11:39 04-08-2025
|36,9937
|27,4622
|24,8
|1,4
|Bulancak (Giresun)
|11:00:56 04-08-2025
|40,94028
|38,28111
|14,77
|2,5
|YALIKOY-BULANCAK (GIRESUN)
|11:00:56 04-08-2025
|40,9328
|38,3137
|12,6
|2,6
|Selçuklu (Konya)
|10:55:21 04-08-2025
|38,10694
|32,74778
|7
|1,2
|EGRIBAYAT-SELCUKLU (KONYA)
|10:55:19 04-08-2025
|38,1222
|32,8053
|0
|0,9
|Orhaneli (Bursa)
|10:37:37 04-08-2025
|39,90417
|28,83111
|7
|2
|YENIDANISMENT-ORHANELI (BURSA)
|10:37:36 04-08-2025
|39,8973
|28,8212
|0
|2
|Pütürge (Malatya)
|10:22:04 04-08-2025
|38,26778
|38,74
|9,84
|2,3
|KAMISTAS-(MALATYA)
|10:22:03 04-08-2025
|38,2922
|38,6877
|22,2
|2,4
|AGCASAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS)
|10:19:07 04-08-2025
|38,0407
|37,3962
|13,2
|1,9
|Simav (Kütahya)
|09:44:01 04-08-2025
|39,23361
|28,90611
|6,53
|1
|CAMLIK-SIMAV (KUTAHYA)
|09:43:59 04-08-2025
|39,3318
|28,8792
|15,1
|1,1
|Refahiye (Erzincan)
|09:37:45 04-08-2025
|39,85583
|38,56028
|7,02
|2,2
|KALKANCI-REFAHIYE (ERZINCAN)
|09:37:45 04-08-2025
|39,8093
|38,5473
|16
|2,4
|Soma (Manisa)
|09:15:48 04-08-2025
|39,2175
|27,66833
|5,92
|1,4
|Orhaneli (Bursa)
|09:09:15 04-08-2025
|39,91833
|28,8125
|6,77
|1,6
|BAYINDIR-BUYUKORHAN (BURSA)
|09:09:15 04-08-2025
|39,7357
|28,7762
|19,7
|1,9
|Nurdağı (Gaziantep)
|08:57:18 04-08-2025
|37,16056
|36,93833
|6,96
|1,8
|SAKCAGOZE-NURDAGI (GAZIANTEP)
|08:57:16 04-08-2025
|37,1713
|36,9542
|6,9
|1,5
|Çatak (Van)
|08:16:24 04-08-2025
|37,965
|43,0175
|7
|1,8
|Bahçesaray (Van)
|07:59:40 04-08-2025
|38,03778
|42,79806
|7,02
|3
|BAGCILAR-BAHCESARAY (VAN)
|07:59:39 04-08-2025
|38,0465
|42,788
|5
|3,3
|Yeşilyurt (Malatya)
|07:57:41 04-08-2025
|38,18778
|38,44083
|7
|2,3
|GULUMUSAGI-(MALATYA)
|07:57:41 04-08-2025
|38,2017
|38,525
|5,4
|2
|Akhisar (Manisa)
|07:46:15 04-08-2025
|38,97056
|28,04306
|7
|0,9
|Marmaris (Muğla)
|07:07:16 04-08-2025
|36,95028
|28,28278
|7
|1,5
|Sivrice (Elazığ)
|06:53:58 04-08-2025
|38,35361
|39,07583
|7
|1,1
|Simav (Kütahya)
|06:43:05 04-08-2025
|39,25944
|28,9525
|7
|1,2
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|06:43:05 04-08-2025
|39,2518
|28,9853
|13,4
|1,3
|Marmaris (Muğla)
|06:10:09 04-08-2025
|36,96917
|28,25694
|7
|1,6
|Ekinözü (Kahramanmaraş)
|06:00:48 04-08-2025
|38,02083
|37,07028
|7,01
|2,1
|YENIKOY-EKINOZU (KAHRAMANMARAS)
|06:00:47 04-08-2025
|38,0347
|37,1078
|5
|1,9
|AKCAOVA-(MUGLA)
|05:49:43 04-08-2025
|37,2317
|28,3175
|8,1
|2,2
|Menteşe (Muğla)
|05:49:42 04-08-2025
|37,22083
|28,29806
|17,86
|2
|Gölhisar (Burdur)
|05:43:01 04-08-2025
|37,23306
|29,57056
|7,83
|1
|Refahiye (Erzincan)
|05:26:55 04-08-2025
|39,85833
|38,54833
|7,14
|1,9
|KANDIL-REFAHIYE (ERZINCAN)
|05:26:55 04-08-2025
|39,8632
|38,5123
|9,4
|1,8
|Marmara Denizi - [19.32 km] Büyükçekmece (İstanbul)
|05:09:06 04-08-2025
|40,85861
|28,38333
|7,18
|1,2
|Akhisar (Manisa)
|04:52:26 04-08-2025
|38,96889
|28,08361
|7
|1
|GOCEK-AKHISAR (MANISA)
|04:52:26 04-08-2025
|38,9522
|28,049
|11,2
|1,2
|BUYUKTUYSUZ-TOPRAKKALE (OSMANIYE)
|04:07:20 04-08-2025
|37,0085
|36,0877
|7,5
|2,1
|CALTI-CARDAK (DENIZLI)
|04:02:04 04-08-2025
|37,7292
|29,7283
|8,8
|1,8
|KARSIYAKA-ERDEK (BALIKESIR)
|03:56:59 04-08-2025
|40,4435
|27,9827
|9,5
|1,5
|Kadirli (Osmaniye)
|03:33:25 04-08-2025
|37,67778
|36,19472
|7
|2,5
|ESENLI-SUMBAS (OSMANIYE)
|03:33:24 04-08-2025
|37,6572
|36,1428
|5,8
|2,4
|Kadirli (Osmaniye)
|03:30:06 04-08-2025
|37,67917
|36,18167
|7
|2,1
|ESENLI-SUMBAS (OSMANIYE)
|03:30:06 04-08-2025
|37,6623
|36,1477
|5,5
|2
|Toprakkale (Osmaniye)
|01:58:46 04-08-2025
|37,00667
|36,15083
|7
|2,7
|BUYUKTUYSUZ-TOPRAKKALE (OSMANIYE)
|01:58:45 04-08-2025
|37,004
|36,0892
|7,1
|2,7
|Merkez (Osmaniye)
|01:54:55 04-08-2025
|37,00167
|36,21944
|7
|1,4
|BUYUKTUYSUZ-TOPRAKKALE (OSMANIYE)
|01:54:53 04-08-2025
|37,0313
|36,0943
|5
|1,2
|KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
|01:53:58 04-08-2025
|37,9493
|27,1417
|2
|1,7
|Toprakkale (Osmaniye)
|01:50:00 04-08-2025
|37,02083
|36,1525
|12,28
|2,1
|BUYUKTUYSUZ-TOPRAKKALE (OSMANIYE)
|01:49:58 04-08-2025
|36,9973
|36,0717
|5
|2
|Marmara Denizi - [22.14 km] Büyükçekmece (İstanbul)
|01:40:04 04-08-2025
|40,85889
|28,32278
|12,09
|2,4
|MARMARA DENIZI
|01:40:04 04-08-2025
|40,8113
|28,2943
|5,5
|2,4
|Kozluk (Batman)
|01:04:40 04-08-2025
|38,09056
|41,44056
|7
|1,7
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