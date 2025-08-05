Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 05 Ağustos 2025

Son depremler...Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler.. 05 Ağustos 2025 deprem son dakika haberleri haberin detayında...Artçı deprem mi oldu? Son deprem büyüklüğü ne kadar? Yakınımdaki depremler nelerdir? Anlık deprem mi oldu? Son dakika canlı deprem Türkiye haritası..Kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü ve AFAD deprem haberleri..İstanbul'da deprem mi oldu? Ankara'da deprem mi oldu? İzmir'de deprem mi oldu? Hangi illerde deprem oldu ve hissedildi? Bugün deprem mi oldu? Deprem ne zaman ve kaç şiddetinde oldu? En son hangi bölgede deprem oldu? Deprem haberleriyle ilgili en çok merak edilenlerin cevabı haberde..

Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 05 Ağustos 2025
son dakika deprem mi oldu?

05 Ağustos 2025 ve Kandilli son dakika listesi..

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
MARMARA DENIZI 23:50:54 04-08-2025 40,8553 28,1408 13,3 2,7
Marmara Denizi - [21.22 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ) 23:50:54 04-08-2025 40,83361 28,13972 6,31 2,4
Ninotsminda, Samtskhe-Javakheti (Gürcistan) - [27.29 km] Çıldır (Ardahan) 23:23:14 04-08-2025 41,235 43,62611 6,81 1,8
Simav (Kütahya) 23:09:36 04-08-2025 39,25111 28,98389 7 1,2
Kulu (Konya) 23:07:08 04-08-2025 39,08667 33,30667 5,27 1,9
YUNANISTAN 22:57:02 04-08-2025 40,3005 24,1377 5,4 2,4
YUNANISTAN 22:52:23 04-08-2025 40,297 24,1618 6,2 3,8
Ege Denizi 22:52:21 04-08-2025 40,22861 24,1025 13,7 3,7
YUNANISTAN 22:47:34 04-08-2025 40,3178 24,1382 4,7 2,2
DEGIRMENDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 22:34:01 04-08-2025 37,9158 36,4943 10,9 1,6
Göksun (Kahramanmaraş) 22:34:01 04-08-2025 37,97694 36,52194 7 1,8
Marmara Denizi - [19.43 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ) 22:17:45 04-08-2025 40,85083 28,13167 7,25 1,8
MARMARA DENIZI 22:17:44 04-08-2025 40,8283 28,1328 14,5 2
Akdeniz - [65.22 km] Kaş (Antalya) 21:48:42 04-08-2025 35,63222 29,43722 35,03 2,2
AKDENIZ 21:48:39 04-08-2025 35,4945 29,5562 10 2,6
CIGLI-(KAHRAMANMARAS) 21:44:33 04-08-2025 37,508 37,0748 6,2 1,5
Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) 21:44:33 04-08-2025 37,50083 37,10417 7 1,4
AKGELIN-HINIS (ERZURUM) 21:24:47 04-08-2025 39,2012 41,7198 23,1 2
Hınıs (Erzurum) 21:24:47 04-08-2025 39,23528 41,75028 7,02 1,8
Çelikhan (Adıyaman) 20:35:51 04-08-2025 38,05472 38,18389 7 1,5
GOLBAGI-CELIKHAN (ADIYAMAN) 20:35:51 04-08-2025 38,0868 38,1812 7,4 1,6
Marmaris (Muğla) 20:17:22 04-08-2025 36,97694 28,28139 7 1,6
CAMLI-MARMARIS (MUGLA) 20:17:22 04-08-2025 36,968 28,2698 9,9 1,9
Marmaris (Muğla) 20:16:58 04-08-2025 36,97806 28,30111 6,97 1,8
CAMLI-MARMARIS (MUGLA) 20:16:57 04-08-2025 36,9645 28,2975 16,7 2,2
Marmaris (Muğla) 20:09:14 04-08-2025 36,99083 28,27917 7,12 1,1
CAMLI-MARMARIS (MUGLA) 20:09:14 04-08-2025 36,9585 28,2868 3,3 1,4
Marmaris (Muğla) 20:06:01 04-08-2025 36,98 28,28944 8,91 2,5
CAMLI-MARMARIS (MUGLA) 20:06:01 04-08-2025 36,9707 28,2895 14,4 3
YEDISU (BINGOL) 19:54:58 04-08-2025 39,4288 40,5652 8,1 1,9
Yedisu (Bingöl) 19:54:57 04-08-2025 39,48528 40,57611 5,25 1,6
Marmaris (Muğla) 19:29:07 04-08-2025 36,97583 28,27778 6,97 1,5
CAMLI-MARMARIS (MUGLA) 19:29:07 04-08-2025 36,9565 28,2928 4,6 1,8
YESILVADI-AZIZIYE (ERZURUM) 19:16:23 04-08-2025 40,2667 40,9793 8,4 2,3
Aziziye (Erzurum) 19:16:19 04-08-2025 40,20306 41,08389 36,39 1,7
Beypazarı (Ankara) 19:06:49 04-08-2025 40,23167 31,82167 7,03 1,1
Eşme (Uşak) 19:05:46 04-08-2025 38,47139 29,05694 7 1,2
Akçadağ (Malatya) 18:57:04 04-08-2025 38,46917 38,05722 7 1,1
Marmaris (Muğla) 18:50:01 04-08-2025 36,97278 28,28417 6,99 1,9
CAMLI-MARMARIS (MUGLA) 18:50:01 04-08-2025 36,9638 28,2948 12 2,2
YATAKLI-TAVSANLI (KUTAHYA) 18:32:48 04-08-2025 39,529 29,134 7,1 3,3
Tavşanlı (Kütahya) 18:32:47 04-08-2025 39,54417 29,13889 8,01 3
Marmaris (Muğla) 18:17:39 04-08-2025 36,97694 28,30583 7 1,4
CAMLI-MARMARIS (MUGLA) 18:17:39 04-08-2025 36,9733 28,2868 15,1 1,7
Bigadiç (Balıkesir) 18:12:25 04-08-2025 39,50694 28,09083 6,99 1,4
YENIKOY-BIGADIC (BALIKESIR) 18:12:24 04-08-2025 39,5133 28,1405 15 1,4
Bigadiç (Balıkesir) 18:11:37 04-08-2025 39,48528 28,10194 6,72 1,2
DEGIRMENLI-BIGADIC (BALIKESIR) 18:11:37 04-08-2025 39,4848 28,1 14,8 1,3
Bigadiç (Balıkesir) 18:09:32 04-08-2025 39,50694 28,15833 7 1,3
DEGIRMENLI-BIGADIC (BALIKESIR) 18:09:31 04-08-2025 39,4977 28,1045 13,3 1,3
Ege Denizi - [14.09 km] Foça (İzmir) 17:59:35 04-08-2025 38,75972 26,61556 6,97 1,1
Akdeniz - [56.68 km] Marmaris (Muğla) 17:59:30 04-08-2025 36,12139 28,08972 24,37 2,4
RODOS ADASI (AKDENIZ) 17:59:30 04-08-2025 36,0843 28,0918 6,4 2,5
Kemalpaşa (İzmir) 17:46:20 04-08-2025 38,44194 27,67889 7,02 1,1
İnönü (Eskişehir) 17:36:44 04-08-2025 39,7475 30,18861 7 1,4
Marmaris (Muğla) 17:15:19 04-08-2025 36,97556 28,2875 6,97 1,7
CAMLI-MARMARIS (MUGLA) 17:15:18 04-08-2025 36,964 28,2732 12,7 2
Simav (Kütahya) 17:11:28 04-08-2025 39,2575 28,95222 10,6 1,8
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 17:11:28 04-08-2025 39,224 28,9898 10,3 1,9
BUYUKKIZILCIK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 16:43:25 04-08-2025 38,191 36,7148 5,1 2
Mustafakemalpaşa (Bursa) 16:42:28 04-08-2025 39,96167 28,78611 6,87 1,5
Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) 16:40:34 04-08-2025 37,50306 37,20778 7 1,7
Khoy, West Azarbaijan (İran) - [51.41 km] Başkale (Van) 16:40:26 04-08-2025 38,55417 44,95528 7,15 2
Orhaneli (Bursa) 16:01:37 04-08-2025 39,835 28,94306 7,13 1,7
Ege Denizi 15:35:08 04-08-2025 36,67167 25,94806 7 1,3
GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) 15:19:46 04-08-2025 35,0857 27,1357 9 2,4
Akdeniz - [197.60 km] Datça (Muğla) 15:19:44 04-08-2025 35,03389 26,65639 5,8 2,1
Marmaris (Muğla) 15:11:57 04-08-2025 36,97444 28,30444 6,99 1,6
CAMLI-MARMARIS (MUGLA) 15:11:57 04-08-2025 36,957 28,246 9 2
Doğanyol (Malatya) 14:24:15 04-08-2025 38,3 38,95 11,53 2,4
KOLDERE-DOGANYOL (MALATYA) 14:24:14 04-08-2025 38,293 38,9602 12,2 2,3
Dursunbey (Balıkesir) 14:20:01 04-08-2025 39,33417 28,85306 5,98 1,3
INKAYA-SIMAV (KUTAHYA) 14:20:01 04-08-2025 39,3622 28,8973 5,3 1,5
Ayn el-Arab, Halep (Suriye) - [23.89 km] Akçakale (Şanlıurfa) 13:11:44 04-08-2025 36,54889 38,57444 7,05 1,7
Selçuk (İzmir) 12:53:17 04-08-2025 37,88528 27,4525 7,1 1,2
Çubuk (Ankara) 12:52:43 04-08-2025 40,15 32,96222 6,99 1,4
CAMDERE-KOZAN (ADANA) 12:50:16 04-08-2025 37,6423 35,7962 5 2
YESILOVACIK-SILIFKE (MERSIN) 12:28:29 04-08-2025 36,1408 33,6963 0 1,3
DUZAGAC-KOZAN (ADANA) 11:53:52 04-08-2025 37,598 35,8363 6,8 1,8
Bodrum (Muğla) 11:49:53 04-08-2025 37,08639 27,60722 7,01 1,6
Pülümür (Tunceli) 11:46:36 04-08-2025 39,38389 40,0325 6,97 2,1
Ege Denizi - [14.79 km] Bodrum (Muğla) 11:11:39 04-08-2025 36,9075 27,51667 7 1
BODRUM (MUGLA) 11:11:39 04-08-2025 36,9937 27,4622 24,8 1,4
Bulancak (Giresun) 11:00:56 04-08-2025 40,94028 38,28111 14,77 2,5
YALIKOY-BULANCAK (GIRESUN) 11:00:56 04-08-2025 40,9328 38,3137 12,6 2,6
Selçuklu (Konya) 10:55:21 04-08-2025 38,10694 32,74778 7 1,2
EGRIBAYAT-SELCUKLU (KONYA) 10:55:19 04-08-2025 38,1222 32,8053 0 0,9
Orhaneli (Bursa) 10:37:37 04-08-2025 39,90417 28,83111 7 2
YENIDANISMENT-ORHANELI (BURSA) 10:37:36 04-08-2025 39,8973 28,8212 0 2
Pütürge (Malatya) 10:22:04 04-08-2025 38,26778 38,74 9,84 2,3
KAMISTAS-(MALATYA) 10:22:03 04-08-2025 38,2922 38,6877 22,2 2,4
AGCASAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) 10:19:07 04-08-2025 38,0407 37,3962 13,2 1,9
Simav (Kütahya) 09:44:01 04-08-2025 39,23361 28,90611 6,53 1
CAMLIK-SIMAV (KUTAHYA) 09:43:59 04-08-2025 39,3318 28,8792 15,1 1,1
Refahiye (Erzincan) 09:37:45 04-08-2025 39,85583 38,56028 7,02 2,2
KALKANCI-REFAHIYE (ERZINCAN) 09:37:45 04-08-2025 39,8093 38,5473 16 2,4
Soma (Manisa) 09:15:48 04-08-2025 39,2175 27,66833 5,92 1,4
Orhaneli (Bursa) 09:09:15 04-08-2025 39,91833 28,8125 6,77 1,6
BAYINDIR-BUYUKORHAN (BURSA) 09:09:15 04-08-2025 39,7357 28,7762 19,7 1,9
Nurdağı (Gaziantep) 08:57:18 04-08-2025 37,16056 36,93833 6,96 1,8
SAKCAGOZE-NURDAGI (GAZIANTEP) 08:57:16 04-08-2025 37,1713 36,9542 6,9 1,5
Çatak (Van) 08:16:24 04-08-2025 37,965 43,0175 7 1,8
Bahçesaray (Van) 07:59:40 04-08-2025 38,03778 42,79806 7,02 3
BAGCILAR-BAHCESARAY (VAN) 07:59:39 04-08-2025 38,0465 42,788 5 3,3
Yeşilyurt (Malatya) 07:57:41 04-08-2025 38,18778 38,44083 7 2,3
GULUMUSAGI-(MALATYA) 07:57:41 04-08-2025 38,2017 38,525 5,4 2
Akhisar (Manisa) 07:46:15 04-08-2025 38,97056 28,04306 7 0,9
Marmaris (Muğla) 07:07:16 04-08-2025 36,95028 28,28278 7 1,5
Sivrice (Elazığ) 06:53:58 04-08-2025 38,35361 39,07583 7 1,1
Simav (Kütahya) 06:43:05 04-08-2025 39,25944 28,9525 7 1,2
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 06:43:05 04-08-2025 39,2518 28,9853 13,4 1,3
Marmaris (Muğla) 06:10:09 04-08-2025 36,96917 28,25694 7 1,6
Ekinözü (Kahramanmaraş) 06:00:48 04-08-2025 38,02083 37,07028 7,01 2,1
YENIKOY-EKINOZU (KAHRAMANMARAS) 06:00:47 04-08-2025 38,0347 37,1078 5 1,9
AKCAOVA-(MUGLA) 05:49:43 04-08-2025 37,2317 28,3175 8,1 2,2
Menteşe (Muğla) 05:49:42 04-08-2025 37,22083 28,29806 17,86 2
Gölhisar (Burdur) 05:43:01 04-08-2025 37,23306 29,57056 7,83 1
Refahiye (Erzincan) 05:26:55 04-08-2025 39,85833 38,54833 7,14 1,9
KANDIL-REFAHIYE (ERZINCAN) 05:26:55 04-08-2025 39,8632 38,5123 9,4 1,8
Marmara Denizi - [19.32 km] Büyükçekmece (İstanbul) 05:09:06 04-08-2025 40,85861 28,38333 7,18 1,2
Akhisar (Manisa) 04:52:26 04-08-2025 38,96889 28,08361 7 1
GOCEK-AKHISAR (MANISA) 04:52:26 04-08-2025 38,9522 28,049 11,2 1,2
BUYUKTUYSUZ-TOPRAKKALE (OSMANIYE) 04:07:20 04-08-2025 37,0085 36,0877 7,5 2,1
CALTI-CARDAK (DENIZLI) 04:02:04 04-08-2025 37,7292 29,7283 8,8 1,8
KARSIYAKA-ERDEK (BALIKESIR) 03:56:59 04-08-2025 40,4435 27,9827 9,5 1,5
Kadirli (Osmaniye) 03:33:25 04-08-2025 37,67778 36,19472 7 2,5
ESENLI-SUMBAS (OSMANIYE) 03:33:24 04-08-2025 37,6572 36,1428 5,8 2,4
Kadirli (Osmaniye) 03:30:06 04-08-2025 37,67917 36,18167 7 2,1
ESENLI-SUMBAS (OSMANIYE) 03:30:06 04-08-2025 37,6623 36,1477 5,5 2
Toprakkale (Osmaniye) 01:58:46 04-08-2025 37,00667 36,15083 7 2,7
BUYUKTUYSUZ-TOPRAKKALE (OSMANIYE) 01:58:45 04-08-2025 37,004 36,0892 7,1 2,7
Merkez (Osmaniye) 01:54:55 04-08-2025 37,00167 36,21944 7 1,4
BUYUKTUYSUZ-TOPRAKKALE (OSMANIYE) 01:54:53 04-08-2025 37,0313 36,0943 5 1,2
KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) 01:53:58 04-08-2025 37,9493 27,1417 2 1,7
Toprakkale (Osmaniye) 01:50:00 04-08-2025 37,02083 36,1525 12,28 2,1
BUYUKTUYSUZ-TOPRAKKALE (OSMANIYE) 01:49:58 04-08-2025 36,9973 36,0717 5 2
Marmara Denizi - [22.14 km] Büyükçekmece (İstanbul) 01:40:04 04-08-2025 40,85889 28,32278 12,09 2,4
MARMARA DENIZI 01:40:04 04-08-2025 40,8113 28,2943 5,5 2,4
Kozluk (Batman) 01:04:40 04-08-2025 38,09056 41,44056 7 1,7
KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
MARMARA DENIZI 23:50:54 04-08-2025 40,8553 28,1408 13,3 2,7
Marmara Denizi - [21.22 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ) 23:50:54 04-08-2025 40,83361 28,13972 6,31 2,4
Ninotsminda, Samtskhe-Javakheti (Gürcistan) - [27.29 km] Çıldır (Ardahan) 23:23:14 04-08-2025 41,235 43,62611 6,81 1,8
Simav (Kütahya) 23:09:36 04-08-2025 39,25111 28,98389 7 1,2
Kulu (Konya) 23:07:08 04-08-2025 39,08667 33,30667 5,27 1,9
YUNANISTAN 22:57:02 04-08-2025 40,3005 24,1377 5,4 2,4
YUNANISTAN 22:52:23 04-08-2025 40,297 24,1618 6,2 3,8
Ege Denizi 22:52:21 04-08-2025 40,22861 24,1025 13,7 3,7
YUNANISTAN 22:47:34 04-08-2025 40,3178 24,1382 4,7 2,2
DEGIRMENDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 22:34:01 04-08-2025 37,9158 36,4943 10,9 1,6
Göksun (Kahramanmaraş) 22:34:01 04-08-2025 37,97694 36,52194 7 1,8
Marmara Denizi - [19.43 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ) 22:17:45 04-08-2025 40,85083 28,13167 7,25 1,8
MARMARA DENIZI 22:17:44 04-08-2025 40,8283 28,1328 14,5 2
Akdeniz - [65.22 km] Kaş (Antalya) 21:48:42 04-08-2025 35,63222 29,43722 35,03 2,2
AKDENIZ 21:48:39 04-08-2025 35,4945 29,5562 10 2,6
CIGLI-(KAHRAMANMARAS) 21:44:33 04-08-2025 37,508 37,0748 6,2 1,5
Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) 21:44:33 04-08-2025 37,50083 37,10417 7 1,4
AKGELIN-HINIS (ERZURUM) 21:24:47 04-08-2025 39,2012 41,7198 23,1 2
Hınıs (Erzurum) 21:24:47 04-08-2025 39,23528 41,75028 7,02 1,8
Çelikhan (Adıyaman) 20:35:51 04-08-2025 38,05472 38,18389 7 1,5
GOLBAGI-CELIKHAN (ADIYAMAN) 20:35:51 04-08-2025 38,0868 38,1812 7,4 1,6
Marmaris (Muğla) 20:17:22 04-08-2025 36,97694 28,28139 7 1,6
CAMLI-MARMARIS (MUGLA) 20:17:22 04-08-2025 36,968 28,2698 9,9 1,9
Marmaris (Muğla) 20:16:58 04-08-2025 36,97806 28,30111 6,97 1,8
CAMLI-MARMARIS (MUGLA) 20:16:57 04-08-2025 36,9645 28,2975 16,7 2,2
Marmaris (Muğla) 20:09:14 04-08-2025 36,99083 28,27917 7,12 1,1
CAMLI-MARMARIS (MUGLA) 20:09:14 04-08-2025 36,9585 28,2868 3,3 1,4
Marmaris (Muğla) 20:06:01 04-08-2025 36,98 28,28944 8,91 2,5
CAMLI-MARMARIS (MUGLA) 20:06:01 04-08-2025 36,9707 28,2895 14,4 3
YEDISU (BINGOL) 19:54:58 04-08-2025 39,4288 40,5652 8,1 1,9
Yedisu (Bingöl) 19:54:57 04-08-2025 39,48528 40,57611 5,25 1,6
Marmaris (Muğla) 19:29:07 04-08-2025 36,97583 28,27778 6,97 1,5
CAMLI-MARMARIS (MUGLA) 19:29:07 04-08-2025 36,9565 28,2928 4,6 1,8
YESILVADI-AZIZIYE (ERZURUM) 19:16:23 04-08-2025 40,2667 40,9793 8,4 2,3
Aziziye (Erzurum) 19:16:19 04-08-2025 40,20306 41,08389 36,39 1,7
Beypazarı (Ankara) 19:06:49 04-08-2025 40,23167 31,82167 7,03 1,1
Eşme (Uşak) 19:05:46 04-08-2025 38,47139 29,05694 7 1,2
Akçadağ (Malatya) 18:57:04 04-08-2025 38,46917 38,05722 7 1,1
Marmaris (Muğla) 18:50:01 04-08-2025 36,97278 28,28417 6,99 1,9
CAMLI-MARMARIS (MUGLA) 18:50:01 04-08-2025 36,9638 28,2948 12 2,2
YATAKLI-TAVSANLI (KUTAHYA) 18:32:48 04-08-2025 39,529 29,134 7,1 3,3
Tavşanlı (Kütahya) 18:32:47 04-08-2025 39,54417 29,13889 8,01 3
Marmaris (Muğla) 18:17:39 04-08-2025 36,97694 28,30583 7 1,4
CAMLI-MARMARIS (MUGLA) 18:17:39 04-08-2025 36,9733 28,2868 15,1 1,7
Bigadiç (Balıkesir) 18:12:25 04-08-2025 39,50694 28,09083 6,99 1,4
YENIKOY-BIGADIC (BALIKESIR) 18:12:24 04-08-2025 39,5133 28,1405 15 1,4
Bigadiç (Balıkesir) 18:11:37 04-08-2025 39,48528 28,10194 6,72 1,2
DEGIRMENLI-BIGADIC (BALIKESIR) 18:11:37 04-08-2025 39,4848 28,1 14,8 1,3
Bigadiç (Balıkesir) 18:09:32 04-08-2025 39,50694 28,15833 7 1,3
DEGIRMENLI-BIGADIC (BALIKESIR) 18:09:31 04-08-2025 39,4977 28,1045 13,3 1,3
Ege Denizi - [14.09 km] Foça (İzmir) 17:59:35 04-08-2025 38,75972 26,61556 6,97 1,1
Akdeniz - [56.68 km] Marmaris (Muğla) 17:59:30 04-08-2025 36,12139 28,08972 24,37 2,4
RODOS ADASI (AKDENIZ) 17:59:30 04-08-2025 36,0843 28,0918 6,4 2,5
Kemalpaşa (İzmir) 17:46:20 04-08-2025 38,44194 27,67889 7,02 1,1
İnönü (Eskişehir) 17:36:44 04-08-2025 39,7475 30,18861 7 1,4
Marmaris (Muğla) 17:15:19 04-08-2025 36,97556 28,2875 6,97 1,7
CAMLI-MARMARIS (MUGLA) 17:15:18 04-08-2025 36,964 28,2732 12,7 2
Simav (Kütahya) 17:11:28 04-08-2025 39,2575 28,95222 10,6 1,8
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 17:11:28 04-08-2025 39,224 28,9898 10,3 1,9
BUYUKKIZILCIK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 16:43:25 04-08-2025 38,191 36,7148 5,1 2
Mustafakemalpaşa (Bursa) 16:42:28 04-08-2025 39,96167 28,78611 6,87 1,5
Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) 16:40:34 04-08-2025 37,50306 37,20778 7 1,7
Khoy, West Azarbaijan (İran) - [51.41 km] Başkale (Van) 16:40:26 04-08-2025 38,55417 44,95528 7,15 2
Orhaneli (Bursa) 16:01:37 04-08-2025 39,835 28,94306 7,13 1,7
Ege Denizi 15:35:08 04-08-2025 36,67167 25,94806 7 1,3
GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) 15:19:46 04-08-2025 35,0857 27,1357 9 2,4
Akdeniz - [197.60 km] Datça (Muğla) 15:19:44 04-08-2025 35,03389 26,65639 5,8 2,1
Marmaris (Muğla) 15:11:57 04-08-2025 36,97444 28,30444 6,99 1,6
CAMLI-MARMARIS (MUGLA) 15:11:57 04-08-2025 36,957 28,246 9 2
Doğanyol (Malatya) 14:24:15 04-08-2025 38,3 38,95 11,53 2,4
KOLDERE-DOGANYOL (MALATYA) 14:24:14 04-08-2025 38,293 38,9602 12,2 2,3
Dursunbey (Balıkesir) 14:20:01 04-08-2025 39,33417 28,85306 5,98 1,3
INKAYA-SIMAV (KUTAHYA) 14:20:01 04-08-2025 39,3622 28,8973 5,3 1,5
Ayn el-Arab, Halep (Suriye) - [23.89 km] Akçakale (Şanlıurfa) 13:11:44 04-08-2025 36,54889 38,57444 7,05 1,7
Selçuk (İzmir) 12:53:17 04-08-2025 37,88528 27,4525 7,1 1,2
Çubuk (Ankara) 12:52:43 04-08-2025 40,15 32,96222 6,99 1,4
CAMDERE-KOZAN (ADANA) 12:50:16 04-08-2025 37,6423 35,7962 5 2
YESILOVACIK-SILIFKE (MERSIN) 12:28:29 04-08-2025 36,1408 33,6963 0 1,3
DUZAGAC-KOZAN (ADANA) 11:53:52 04-08-2025 37,598 35,8363 6,8 1,8
Bodrum (Muğla) 11:49:53 04-08-2025 37,08639 27,60722 7,01 1,6
Pülümür (Tunceli) 11:46:36 04-08-2025 39,38389 40,0325 6,97 2,1
Ege Denizi - [14.79 km] Bodrum (Muğla) 11:11:39 04-08-2025 36,9075 27,51667 7 1
BODRUM (MUGLA) 11:11:39 04-08-2025 36,9937 27,4622 24,8 1,4
Bulancak (Giresun) 11:00:56 04-08-2025 40,94028 38,28111 14,77 2,5
YALIKOY-BULANCAK (GIRESUN) 11:00:56 04-08-2025 40,9328 38,3137 12,6 2,6
Selçuklu (Konya) 10:55:21 04-08-2025 38,10694 32,74778 7 1,2
EGRIBAYAT-SELCUKLU (KONYA) 10:55:19 04-08-2025 38,1222 32,8053 0 0,9
Orhaneli (Bursa) 10:37:37 04-08-2025 39,90417 28,83111 7 2
YENIDANISMENT-ORHANELI (BURSA) 10:37:36 04-08-2025 39,8973 28,8212 0 2
Pütürge (Malatya) 10:22:04 04-08-2025 38,26778 38,74 9,84 2,3
KAMISTAS-(MALATYA) 10:22:03 04-08-2025 38,2922 38,6877 22,2 2,4
AGCASAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) 10:19:07 04-08-2025 38,0407 37,3962 13,2 1,9
Simav (Kütahya) 09:44:01 04-08-2025 39,23361 28,90611 6,53 1
CAMLIK-SIMAV (KUTAHYA) 09:43:59 04-08-2025 39,3318 28,8792 15,1 1,1
Refahiye (Erzincan) 09:37:45 04-08-2025 39,85583 38,56028 7,02 2,2
KALKANCI-REFAHIYE (ERZINCAN) 09:37:45 04-08-2025 39,8093 38,5473 16 2,4
Soma (Manisa) 09:15:48 04-08-2025 39,2175 27,66833 5,92 1,4
Orhaneli (Bursa) 09:09:15 04-08-2025 39,91833 28,8125 6,77 1,6
BAYINDIR-BUYUKORHAN (BURSA) 09:09:15 04-08-2025 39,7357 28,7762 19,7 1,9
Nurdağı (Gaziantep) 08:57:18 04-08-2025 37,16056 36,93833 6,96 1,8
SAKCAGOZE-NURDAGI (GAZIANTEP) 08:57:16 04-08-2025 37,1713 36,9542 6,9 1,5
Çatak (Van) 08:16:24 04-08-2025 37,965 43,0175 7 1,8
Bahçesaray (Van) 07:59:40 04-08-2025 38,03778 42,79806 7,02 3
BAGCILAR-BAHCESARAY (VAN) 07:59:39 04-08-2025 38,0465 42,788 5 3,3
Yeşilyurt (Malatya) 07:57:41 04-08-2025 38,18778 38,44083 7 2,3
GULUMUSAGI-(MALATYA) 07:57:41 04-08-2025 38,2017 38,525 5,4 2
Akhisar (Manisa) 07:46:15 04-08-2025 38,97056 28,04306 7 0,9
Marmaris (Muğla) 07:07:16 04-08-2025 36,95028 28,28278 7 1,5
Sivrice (Elazığ) 06:53:58 04-08-2025 38,35361 39,07583 7 1,1
Simav (Kütahya) 06:43:05 04-08-2025 39,25944 28,9525 7 1,2
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 06:43:05 04-08-2025 39,2518 28,9853 13,4 1,3
Marmaris (Muğla) 06:10:09 04-08-2025 36,96917 28,25694 7 1,6
Ekinözü (Kahramanmaraş) 06:00:48 04-08-2025 38,02083 37,07028 7,01 2,1
YENIKOY-EKINOZU (KAHRAMANMARAS) 06:00:47 04-08-2025 38,0347 37,1078 5 1,9
AKCAOVA-(MUGLA) 05:49:43 04-08-2025 37,2317 28,3175 8,1 2,2
Menteşe (Muğla) 05:49:42 04-08-2025 37,22083 28,29806 17,86 2
Gölhisar (Burdur) 05:43:01 04-08-2025 37,23306 29,57056 7,83 1
Refahiye (Erzincan) 05:26:55 04-08-2025 39,85833 38,54833 7,14 1,9
KANDIL-REFAHIYE (ERZINCAN) 05:26:55 04-08-2025 39,8632 38,5123 9,4 1,8
Marmara Denizi - [19.32 km] Büyükçekmece (İstanbul) 05:09:06 04-08-2025 40,85861 28,38333 7,18 1,2
Akhisar (Manisa) 04:52:26 04-08-2025 38,96889 28,08361 7 1
GOCEK-AKHISAR (MANISA) 04:52:26 04-08-2025 38,9522 28,049 11,2 1,2
BUYUKTUYSUZ-TOPRAKKALE (OSMANIYE) 04:07:20 04-08-2025 37,0085 36,0877 7,5 2,1
CALTI-CARDAK (DENIZLI) 04:02:04 04-08-2025 37,7292 29,7283 8,8 1,8
KARSIYAKA-ERDEK (BALIKESIR) 03:56:59 04-08-2025 40,4435 27,9827 9,5 1,5
Kadirli (Osmaniye) 03:33:25 04-08-2025 37,67778 36,19472 7 2,5
ESENLI-SUMBAS (OSMANIYE) 03:33:24 04-08-2025 37,6572 36,1428 5,8 2,4
Kadirli (Osmaniye) 03:30:06 04-08-2025 37,67917 36,18167 7 2,1
ESENLI-SUMBAS (OSMANIYE) 03:30:06 04-08-2025 37,6623 36,1477 5,5 2
Toprakkale (Osmaniye) 01:58:46 04-08-2025 37,00667 36,15083 7 2,7
BUYUKTUYSUZ-TOPRAKKALE (OSMANIYE) 01:58:45 04-08-2025 37,004 36,0892 7,1 2,7
Merkez (Osmaniye) 01:54:55 04-08-2025 37,00167 36,21944 7 1,4
BUYUKTUYSUZ-TOPRAKKALE (OSMANIYE) 01:54:53 04-08-2025 37,0313 36,0943 5 1,2
KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) 01:53:58 04-08-2025 37,9493 27,1417 2 1,7
Toprakkale (Osmaniye) 01:50:00 04-08-2025 37,02083 36,1525 12,28 2,1
BUYUKTUYSUZ-TOPRAKKALE (OSMANIYE) 01:49:58 04-08-2025 36,9973 36,0717 5 2
Marmara Denizi - [22.14 km] Büyükçekmece (İstanbul) 01:40:04 04-08-2025 40,85889 28,32278 12,09 2,4
MARMARA DENIZI 01:40:04 04-08-2025 40,8113 28,2943 5,5 2,4
Kozluk (Batman) 01:04:40 04-08-2025 38,09056 41,44056 7 1,7
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