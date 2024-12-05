Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 05 Aralık 2024

Son depremler...Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler.. 05 Aralık 2024 deprem son dakika haberleri haberin detayında...Artçı deprem mi oldu? Son deprem büyüklüğü ne kadar? Yakınımdaki depremler nelerdir? Anlık deprem mi oldu? Son dakika canlı deprem Türkiye haritası..Kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü ve AFAD deprem haberleri..İstanbul'da deprem mi oldu? Ankara'da deprem mi oldu? İzmir'de deprem mi oldu? Hangi illerde deprem oldu ve hissedildi? Bugün deprem mi oldu? Deprem ne zaman ve kaç şiddetinde oldu? En son hangi bölgede deprem oldu? Deprem haberleriyle ilgili en çok merak edilenlerin cevabı haberde..

Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 05 Aralık 2024

05 Aralık 2024 ve Kandilli son dakika listesi..

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Onikişubat (Kahramanmaraş) 01:33:43 05-12-2024 37,78778 36,51111 6,95 1,5
Kumlu (Hatay) 01:22:53 05-12-2024 36,35111 36,39222 6,99 1,5
Akdeniz - [28.75 km] Kumluca (Antalya) 01:19:40 05-12-2024 36,06806 30,46833 19,44 1,8
AKDENIZ 01:19:34 05-12-2024 35,9672 30,823 5 1,9
Sivrice (Elazığ) 00:02:54 05-12-2024 38,39639 38,86861 7 1,2
Soma (Manisa) 23:45:02 04-12-2024 39,32222 27,49444 9,06 2,2
VAKIFLI-SOMA (MANISA) 23:45:02 04-12-2024 39,3167 27,5302 9,3 2,2
SIVRICEHUYUK-(KAHRAMANMARAS) 22:43:05 04-12-2024 37,4328 37,0085 2 1,2
Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [21.39 km] Menderes (İzmir) 21:26:35 04-12-2024 37,87278 26,94056 6,95 1,5
YUNANISTAN 20:48:11 04-12-2024 40,3668 24,1333 11,6 1,6
Köyceğiz (Muğla) 20:33:34 04-12-2024 36,97167 28,87722 7 1,6
SAZAK-KOYCEGIZ (MUGLA) 20:33:34 04-12-2024 36,9602 28,8717 3,1 1,7
SEKLI-BEYPAZARI (ANKARA) 20:26:23 04-12-2024 40,2002 31,7283 5 2
Beypazarı (Ankara) 20:26:22 04-12-2024 40,135 31,74722 6,99 1,8
Milas (Muğla) 20:07:39 04-12-2024 37,14139 27,76694 6,99 1,8
KISIRLAR-MILAS (MUGLA) 20:07:39 04-12-2024 37,1312 27,7422 2 1,9
Feke (Adana) 19:43:08 04-12-2024 37,83611 35,64917 7,09 1
Sivrice (Elazığ) 19:25:00 04-12-2024 38,48444 39,30722 8,11 1,6
ACIPAYAM-(ELAZIG) 19:24:59 04-12-2024 38,5297 39,3223 12,5 1,5
KIYISIN-ILGAZ (CANKIRI) 18:55:52 04-12-2024 40,8005 33,6402 6,3 1,6
Merkez (Çankırı) 18:55:51 04-12-2024 40,77 33,64389 6,97 1,4
AKDENIZ 18:38:48 04-12-2024 36,42 27,8665 28 1,9
Ege Denizi - [34.51 km] Marmaris (Muğla) 18:38:47 04-12-2024 36,36833 27,90472 62,58 1,9
Pütürge (Malatya) 17:57:45 04-12-2024 38,18083 38,60694 6,94 1
Ege Denizi - [87.32 km] Datça (Muğla) 17:01:46 04-12-2024 35,91639 27,64167 7 1,3
Merkez (Afyonkarahisar) 16:48:34 04-12-2024 38,65361 30,65917 7 1,6
EFE-SUHUT (AFYONKARAHISAR) 16:48:34 04-12-2024 38,6313 30,6572 4,3 1,7
Milas (Muğla) 16:42:07 04-12-2024 37,15639 27,78722 7,03 1,9
SOGUTCUK-MILAS (MUGLA) 16:42:07 04-12-2024 37,1368 27,7765 5,3 2,1
AKDENIZ 16:28:46 04-12-2024 35,7808 31,7047 9,4 2,3
Ilgaz (Çankırı) 16:09:20 04-12-2024 40,7925 33,62333 7 1,5
Akhisar (Manisa) 16:05:40 04-12-2024 38,88139 27,74778 7 1,8
HAMIDIYE-AKHISAR (MANISA) 16:05:40 04-12-2024 38,9273 27,7412 11,1 1,9
KALEKOY-GOKCEADA (CANAKKALE) 15:05:18 04-12-2024 40,2742 25,8325 7,5 1,7
Merkez (Çankırı) 14:48:49 04-12-2024 40,76111 33,63611 7,55 1,1
KIYRA-ULA (MUGLA) 14:47:48 04-12-2024 37,0797 28,5407 12,3 2
Ula (Muğla) 14:47:47 04-12-2024 37,10806 28,52667 10 1,8
Demirözü (Bayburt) 14:41:13 04-12-2024 40,12167 39,79917 7,2 1,3
Aitos, Burgaz (Bulgaristan) - [61.29 km] Kofçaz (Kırklareli) 14:34:01 04-12-2024 42,63639 27,28806 9,09 1,1
Pütürge (Malatya) 14:13:50 04-12-2024 38,30333 38,80639 11,28 1,8
AKUSAGI-KALE (MALATYA) 14:13:50 04-12-2024 38,3598 38,8157 20,2 1,8
Akdeniz - [58.05 km] Gazipaşa (Antalya) 13:42:22 04-12-2024 35,97667 31,75306 2,46 1,5
AKDENIZ 13:42:22 04-12-2024 35,8853 31,923 28,2 1,9
Akdeniz - [28.91 km] Fethiye (Muğla) 13:27:22 04-12-2024 36,34194 28,84444 7,11 1,8
OLUDENIZ ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ) 13:27:22 04-12-2024 36,3692 28,888 10,1 2
Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [18.12 km] Seferihisar (İzmir) 13:02:23 04-12-2024 37,91083 26,94306 10,25 1,9
KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) 13:02:23 04-12-2024 37,8987 26,9688 5,5 2
Battalgazi (Malatya) 12:44:02 04-12-2024 38,31722 38,55889 14,96 1,5
AKDENIZ 12:24:02 04-12-2024 36,4622 28,5732 13,3 1,7
Akdeniz - [36.66 km] Ortaca (Muğla) 12:24:01 04-12-2024 36,40333 28,56694 17,56 1,6
Ege Denizi - [21.88 km] Seferihisar (İzmir) 12:12:58 04-12-2024 37,90194 26,77972 7,62 2
EGE DENIZI 12:12:58 04-12-2024 37,8953 26,7762 5,7 2,2
Akdeniz - [58.86 km] Gazipaşa (Antalya) 12:09:10 04-12-2024 35,88778 31,82556 32,69 4,6
AKDENIZ REVIZE02 (2024.12.04 12:09:06) 12:09:08 04-12-2024 35,8528 31,6788 26,1 4,9
Yeşilyurt (Malatya) 11:58:37 04-12-2024 38,20944 38,18306 15,1 1
Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) 11:54:41 04-12-2024 37,45389 37,03806 7 1
Yeşilova (Burdur) 11:54:21 04-12-2024 37,62194 29,91722 7,19 1,8
HARMANLI-YESILOVA (BURDUR) 11:54:20 04-12-2024 37,6178 29,873 3,4 1,7
Merkez (Kütahya) 10:39:25 04-12-2024 39,6425 30,08417 8,45 0,9
Köyceğiz (Muğla) 10:35:47 04-12-2024 36,98389 28,88889 7,04 2
SAZAK-KOYCEGIZ (MUGLA) 10:35:47 04-12-2024 36,9997 28,9228 9,8 2,3
Akçadağ (Malatya) 09:40:57 04-12-2024 38,26056 38,00444 8,57 2
KOMEKAVAK-AKCADAG (MALATYA) 09:40:57 04-12-2024 38,2628 38,008 4,9 2,1
Havza (Samsun) 09:22:30 04-12-2024 41,06806 35,71056 10,21 1,5
Pütürge (Malatya) 08:25:56 04-12-2024 38,21028 38,69944 5,88 1,8
ORMANICI-PUTURGE (MALATYA) 08:25:54 04-12-2024 38,2395 38,7625 5 1,9
Yedisu (Bingöl) 08:00:45 04-12-2024 39,42583 40,36639 7,02 1,9
Pütürge (Malatya) 07:31:32 04-12-2024 38,21667 38,70944 7,89 1,3
Pütürge (Malatya) 07:15:22 04-12-2024 38,20556 38,71667 6,93 1
Yeşilyurt (Malatya) 06:41:25 04-12-2024 38,25556 38,21528 7 1,8
GUNDUZBEY-YESILYURT (MALATYA) 06:41:25 04-12-2024 38,2652 38,2815 9,6 2
Sincik (Adıyaman) 06:37:53 04-12-2024 38,13056 38,52083 7 1,7
Bozova (Şanlıurfa) 06:35:49 04-12-2024 37,39306 38,44889 7 1,8
YESILKAYA-KAHTA (ADIYAMAN) 06:35:48 04-12-2024 37,714 38,706 18 1,9
Pütürge (Malatya) 06:28:37 04-12-2024 38,21861 38,70333 7,52 2,3
KOKPINAR-PUTURGE (MALATYA) 06:28:37 04-12-2024 38,225 38,6912 5 2,4
Tsageri, Racha-Lechkhumi-Kvemo Svaneti (Gürcistan) - [111.15 km] Posof (Ardahan) 06:14:13 04-12-2024 42,58806 42,83222 7 1,5
Merkez (Afyonkarahisar) 06:10:06 04-12-2024 38,62639 30,67694 5,5 1,3
KARAARSLAN-(AFYONKARAHISAR) 06:10:04 04-12-2024 38,6772 30,648 2,6 1,4
Pütürge (Malatya) 06:07:02 04-12-2024 38,13944 38,60417 7 1
Kale (Malatya) 05:58:27 04-12-2024 38,37306 38,715 10,4 1,2
Keda, Acara (Gürcistan) - [09.26 km] Borçka (Artvin) 05:56:05 04-12-2024 41,55417 42,03389 6 1,4
NUHHOCA-BEYPAZARI (ANKARA) 05:50:54 04-12-2024 40,268 31,7965 14,7 1,6
Beypazarı (Ankara) 05:50:53 04-12-2024 40,20056 31,76917 6,99 1,3
Merkez (Afyonkarahisar) 05:50:10 04-12-2024 38,63972 30,67056 6,98 1,1
Battalgazi (Malatya) 05:45:09 04-12-2024 38,19806 38,5925 10,66 1,9
SOGUTLU-PUTURGE (MALATYA) 05:45:09 04-12-2024 38,2047 38,5778 7,3 1,9
Merkez (Afyonkarahisar) 05:42:06 04-12-2024 38,64944 30,64278 7 1,9
NURIBEY-(AFYONKARAHISAR) 05:42:06 04-12-2024 38,6522 30,6363 5,4 2,1
Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [05.96 km] Menderes (İzmir) 05:38:09 04-12-2024 37,96333 27,1425 8,11 1,6
KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) 05:38:08 04-12-2024 37,9655 27,1147 2,9 1,8
Çelikhan (Adıyaman) 05:37:43 04-12-2024 38,08806 38,27667 7 1,2
Kahta (Adıyaman) 05:25:02 04-12-2024 37,65694 38,82667 6,45 1
Ezine (Çanakkale) 05:19:54 04-12-2024 39,685 26,39528 11,02 1,7
BOZELI-EZINE (CANAKKALE) 05:19:53 04-12-2024 39,685 26,36 16,1 1,7
Çelikhan (Adıyaman) 05:12:51 04-12-2024 38,07083 38,37778 5,75 1,7
KARAGOL-CELIKHAN (ADIYAMAN) 05:12:49 04-12-2024 38,1163 38,4002 5 1,9
Akdeniz - İskenderun Körfezi - [09.42 km] Dörtyol (Hatay) 05:11:46 04-12-2024 36,81194 36,08611 7,01 1,7
ISKENDERUN KORFEZI (AKDENIZ) 05:11:36 04-12-2024 36,5915 35,7562 5 1,6
Akdeniz - İskenderun Körfezi - [10.13 km] Dörtyol (Hatay) 05:11:34 04-12-2024 36,82111 36,07028 7,39 1,3
Pazarcık (Kahramanmaraş) 05:03:45 04-12-2024 37,26861 37,01028 3,93 1,8
AKDEMIR-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) 05:03:45 04-12-2024 37,2812 37,0172 6,2 1,7
Mustafakemalpaşa (Bursa) 04:58:27 04-12-2024 40,0125 28,59528 5,01 1,2
SEHRIMAN-MUSTAFAKEMALPASA (BURSA) 04:58:26 04-12-2024 39,9947 28,6467 4,5 1,4
Sincik (Adıyaman) 04:56:49 04-12-2024 38,14278 38,51667 7,21 1
Kuyucak (Aydın) 04:48:49 04-12-2024 37,97611 28,53333 6,97 0,9
Göksun (Kahramanmaraş) 04:45:52 04-12-2024 38,05972 36,38472 7 1,5
HUGTAS-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 04:45:51 04-12-2024 37,9985 36,3623 14,4 1,3
Kuyucak (Aydın) 04:34:03 04-12-2024 37,97583 28,52278 7,04 0,8
Van Gölü - [04.85 km] Tuşba (Van) 04:28:49 04-12-2024 38,7125 43,15639 7,01 1,5
MOLLAKASIM-(VAN) 04:28:49 04-12-2024 38,6878 43,1603 8 1,5
Sincik (Adıyaman) 04:20:40 04-12-2024 38,13722 38,52583 13,94 2,1
AKSU-SINCIK (ADIYAMAN) 04:20:39 04-12-2024 38,1545 38,5005 5 2
Kozan (Adana) 04:16:52 04-12-2024 37,66444 35,95 16,34 1,7
DAGLICA-KOZAN (ADANA) 04:16:51 04-12-2024 37,569 35,8873 6,4 1,5
Gürün (Sivas) 04:13:15 04-12-2024 38,83861 37,42444 7,03 1,9
YUVA-GURUN (SIVAS) 04:13:15 04-12-2024 38,8065 37,394 5 2
Akhisar (Manisa) 04:07:33 04-12-2024 38,90583 27,73417 18,7 3,3
KAPAKLI-AKHISAR (MANISA) 04:07:33 04-12-2024 38,8968 27,7218 6,7 3,3
Akdeniz - [51.76 km] Marmaris (Muğla) 03:56:51 04-12-2024 36,185 28,27444 7 1,8
AKDENIZ 03:56:51 04-12-2024 36,2133 28,2895 2 2
Kadışehri (Yozgat) 03:33:30 04-12-2024 40,07972 35,91694 6,92 1,3
Torbalı (İzmir) 03:23:44 04-12-2024 38,08028 27,33472 7,01 1,2
Pütürge (Malatya) 03:22:38 04-12-2024 38,24361 38,82917 7 1,1
Sincik (Adıyaman) 03:12:38 04-12-2024 38,14 38,52139 7 1,8
GECITLI-SINCIK (ADIYAMAN) 03:12:38 04-12-2024 38,1453 38,5278 10 1,9
Germencik (Aydın) 03:05:05 04-12-2024 37,93972 27,54083 6,99 0,8
Balya (Balıkesir) 03:02:13 04-12-2024 39,76 27,57917 7 1
Pütürge (Malatya) 02:41:22 04-12-2024 38,22694 38,69806 11,74 1,3
KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Onikişubat (Kahramanmaraş) 01:33:43 05-12-2024 37,78778 36,51111 6,95 1,5
Kumlu (Hatay) 01:22:53 05-12-2024 36,35111 36,39222 6,99 1,5
Akdeniz - [28.75 km] Kumluca (Antalya) 01:19:40 05-12-2024 36,06806 30,46833 19,44 1,8
AKDENIZ 01:19:34 05-12-2024 35,9672 30,823 5 1,9
Sivrice (Elazığ) 00:02:54 05-12-2024 38,39639 38,86861 7 1,2
Soma (Manisa) 23:45:02 04-12-2024 39,32222 27,49444 9,06 2,2
VAKIFLI-SOMA (MANISA) 23:45:02 04-12-2024 39,3167 27,5302 9,3 2,2
SIVRICEHUYUK-(KAHRAMANMARAS) 22:43:05 04-12-2024 37,4328 37,0085 2 1,2
Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [21.39 km] Menderes (İzmir) 21:26:35 04-12-2024 37,87278 26,94056 6,95 1,5
YUNANISTAN 20:48:11 04-12-2024 40,3668 24,1333 11,6 1,6
Köyceğiz (Muğla) 20:33:34 04-12-2024 36,97167 28,87722 7 1,6
SAZAK-KOYCEGIZ (MUGLA) 20:33:34 04-12-2024 36,9602 28,8717 3,1 1,7
SEKLI-BEYPAZARI (ANKARA) 20:26:23 04-12-2024 40,2002 31,7283 5 2
Beypazarı (Ankara) 20:26:22 04-12-2024 40,135 31,74722 6,99 1,8
Milas (Muğla) 20:07:39 04-12-2024 37,14139 27,76694 6,99 1,8
KISIRLAR-MILAS (MUGLA) 20:07:39 04-12-2024 37,1312 27,7422 2 1,9
Feke (Adana) 19:43:08 04-12-2024 37,83611 35,64917 7,09 1
Sivrice (Elazığ) 19:25:00 04-12-2024 38,48444 39,30722 8,11 1,6
ACIPAYAM-(ELAZIG) 19:24:59 04-12-2024 38,5297 39,3223 12,5 1,5
KIYISIN-ILGAZ (CANKIRI) 18:55:52 04-12-2024 40,8005 33,6402 6,3 1,6
Merkez (Çankırı) 18:55:51 04-12-2024 40,77 33,64389 6,97 1,4
AKDENIZ 18:38:48 04-12-2024 36,42 27,8665 28 1,9
Ege Denizi - [34.51 km] Marmaris (Muğla) 18:38:47 04-12-2024 36,36833 27,90472 62,58 1,9
Pütürge (Malatya) 17:57:45 04-12-2024 38,18083 38,60694 6,94 1
Ege Denizi - [87.32 km] Datça (Muğla) 17:01:46 04-12-2024 35,91639 27,64167 7 1,3
Merkez (Afyonkarahisar) 16:48:34 04-12-2024 38,65361 30,65917 7 1,6
EFE-SUHUT (AFYONKARAHISAR) 16:48:34 04-12-2024 38,6313 30,6572 4,3 1,7
Milas (Muğla) 16:42:07 04-12-2024 37,15639 27,78722 7,03 1,9
SOGUTCUK-MILAS (MUGLA) 16:42:07 04-12-2024 37,1368 27,7765 5,3 2,1
AKDENIZ 16:28:46 04-12-2024 35,7808 31,7047 9,4 2,3
Ilgaz (Çankırı) 16:09:20 04-12-2024 40,7925 33,62333 7 1,5
Akhisar (Manisa) 16:05:40 04-12-2024 38,88139 27,74778 7 1,8
HAMIDIYE-AKHISAR (MANISA) 16:05:40 04-12-2024 38,9273 27,7412 11,1 1,9
KALEKOY-GOKCEADA (CANAKKALE) 15:05:18 04-12-2024 40,2742 25,8325 7,5 1,7
Merkez (Çankırı) 14:48:49 04-12-2024 40,76111 33,63611 7,55 1,1
KIYRA-ULA (MUGLA) 14:47:48 04-12-2024 37,0797 28,5407 12,3 2
Ula (Muğla) 14:47:47 04-12-2024 37,10806 28,52667 10 1,8
Demirözü (Bayburt) 14:41:13 04-12-2024 40,12167 39,79917 7,2 1,3
Aitos, Burgaz (Bulgaristan) - [61.29 km] Kofçaz (Kırklareli) 14:34:01 04-12-2024 42,63639 27,28806 9,09 1,1
Pütürge (Malatya) 14:13:50 04-12-2024 38,30333 38,80639 11,28 1,8
AKUSAGI-KALE (MALATYA) 14:13:50 04-12-2024 38,3598 38,8157 20,2 1,8
Akdeniz - [58.05 km] Gazipaşa (Antalya) 13:42:22 04-12-2024 35,97667 31,75306 2,46 1,5
AKDENIZ 13:42:22 04-12-2024 35,8853 31,923 28,2 1,9
Akdeniz - [28.91 km] Fethiye (Muğla) 13:27:22 04-12-2024 36,34194 28,84444 7,11 1,8
OLUDENIZ ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ) 13:27:22 04-12-2024 36,3692 28,888 10,1 2
Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [18.12 km] Seferihisar (İzmir) 13:02:23 04-12-2024 37,91083 26,94306 10,25 1,9
KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) 13:02:23 04-12-2024 37,8987 26,9688 5,5 2
Battalgazi (Malatya) 12:44:02 04-12-2024 38,31722 38,55889 14,96 1,5
AKDENIZ 12:24:02 04-12-2024 36,4622 28,5732 13,3 1,7
Akdeniz - [36.66 km] Ortaca (Muğla) 12:24:01 04-12-2024 36,40333 28,56694 17,56 1,6
Ege Denizi - [21.88 km] Seferihisar (İzmir) 12:12:58 04-12-2024 37,90194 26,77972 7,62 2
EGE DENIZI 12:12:58 04-12-2024 37,8953 26,7762 5,7 2,2
Akdeniz - [58.86 km] Gazipaşa (Antalya) 12:09:10 04-12-2024 35,88778 31,82556 32,69 4,6
AKDENIZ REVIZE02 (2024.12.04 12:09:06) 12:09:08 04-12-2024 35,8528 31,6788 26,1 4,9
Yeşilyurt (Malatya) 11:58:37 04-12-2024 38,20944 38,18306 15,1 1
Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) 11:54:41 04-12-2024 37,45389 37,03806 7 1
Yeşilova (Burdur) 11:54:21 04-12-2024 37,62194 29,91722 7,19 1,8
HARMANLI-YESILOVA (BURDUR) 11:54:20 04-12-2024 37,6178 29,873 3,4 1,7
Merkez (Kütahya) 10:39:25 04-12-2024 39,6425 30,08417 8,45 0,9
Köyceğiz (Muğla) 10:35:47 04-12-2024 36,98389 28,88889 7,04 2
SAZAK-KOYCEGIZ (MUGLA) 10:35:47 04-12-2024 36,9997 28,9228 9,8 2,3
Akçadağ (Malatya) 09:40:57 04-12-2024 38,26056 38,00444 8,57 2
KOMEKAVAK-AKCADAG (MALATYA) 09:40:57 04-12-2024 38,2628 38,008 4,9 2,1
Havza (Samsun) 09:22:30 04-12-2024 41,06806 35,71056 10,21 1,5
Pütürge (Malatya) 08:25:56 04-12-2024 38,21028 38,69944 5,88 1,8
ORMANICI-PUTURGE (MALATYA) 08:25:54 04-12-2024 38,2395 38,7625 5 1,9
Yedisu (Bingöl) 08:00:45 04-12-2024 39,42583 40,36639 7,02 1,9
Pütürge (Malatya) 07:31:32 04-12-2024 38,21667 38,70944 7,89 1,3
Pütürge (Malatya) 07:15:22 04-12-2024 38,20556 38,71667 6,93 1
Yeşilyurt (Malatya) 06:41:25 04-12-2024 38,25556 38,21528 7 1,8
GUNDUZBEY-YESILYURT (MALATYA) 06:41:25 04-12-2024 38,2652 38,2815 9,6 2
Sincik (Adıyaman) 06:37:53 04-12-2024 38,13056 38,52083 7 1,7
Bozova (Şanlıurfa) 06:35:49 04-12-2024 37,39306 38,44889 7 1,8
YESILKAYA-KAHTA (ADIYAMAN) 06:35:48 04-12-2024 37,714 38,706 18 1,9
Pütürge (Malatya) 06:28:37 04-12-2024 38,21861 38,70333 7,52 2,3
KOKPINAR-PUTURGE (MALATYA) 06:28:37 04-12-2024 38,225 38,6912 5 2,4
Tsageri, Racha-Lechkhumi-Kvemo Svaneti (Gürcistan) - [111.15 km] Posof (Ardahan) 06:14:13 04-12-2024 42,58806 42,83222 7 1,5
Merkez (Afyonkarahisar) 06:10:06 04-12-2024 38,62639 30,67694 5,5 1,3
KARAARSLAN-(AFYONKARAHISAR) 06:10:04 04-12-2024 38,6772 30,648 2,6 1,4
Pütürge (Malatya) 06:07:02 04-12-2024 38,13944 38,60417 7 1
Kale (Malatya) 05:58:27 04-12-2024 38,37306 38,715 10,4 1,2
Keda, Acara (Gürcistan) - [09.26 km] Borçka (Artvin) 05:56:05 04-12-2024 41,55417 42,03389 6 1,4
NUHHOCA-BEYPAZARI (ANKARA) 05:50:54 04-12-2024 40,268 31,7965 14,7 1,6
Beypazarı (Ankara) 05:50:53 04-12-2024 40,20056 31,76917 6,99 1,3
Merkez (Afyonkarahisar) 05:50:10 04-12-2024 38,63972 30,67056 6,98 1,1
Battalgazi (Malatya) 05:45:09 04-12-2024 38,19806 38,5925 10,66 1,9
SOGUTLU-PUTURGE (MALATYA) 05:45:09 04-12-2024 38,2047 38,5778 7,3 1,9
Merkez (Afyonkarahisar) 05:42:06 04-12-2024 38,64944 30,64278 7 1,9
NURIBEY-(AFYONKARAHISAR) 05:42:06 04-12-2024 38,6522 30,6363 5,4 2,1
Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [05.96 km] Menderes (İzmir) 05:38:09 04-12-2024 37,96333 27,1425 8,11 1,6
KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) 05:38:08 04-12-2024 37,9655 27,1147 2,9 1,8
Çelikhan (Adıyaman) 05:37:43 04-12-2024 38,08806 38,27667 7 1,2
Kahta (Adıyaman) 05:25:02 04-12-2024 37,65694 38,82667 6,45 1
Ezine (Çanakkale) 05:19:54 04-12-2024 39,685 26,39528 11,02 1,7
BOZELI-EZINE (CANAKKALE) 05:19:53 04-12-2024 39,685 26,36 16,1 1,7
Çelikhan (Adıyaman) 05:12:51 04-12-2024 38,07083 38,37778 5,75 1,7
KARAGOL-CELIKHAN (ADIYAMAN) 05:12:49 04-12-2024 38,1163 38,4002 5 1,9
Akdeniz - İskenderun Körfezi - [09.42 km] Dörtyol (Hatay) 05:11:46 04-12-2024 36,81194 36,08611 7,01 1,7
ISKENDERUN KORFEZI (AKDENIZ) 05:11:36 04-12-2024 36,5915 35,7562 5 1,6
Akdeniz - İskenderun Körfezi - [10.13 km] Dörtyol (Hatay) 05:11:34 04-12-2024 36,82111 36,07028 7,39 1,3
Pazarcık (Kahramanmaraş) 05:03:45 04-12-2024 37,26861 37,01028 3,93 1,8
AKDEMIR-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) 05:03:45 04-12-2024 37,2812 37,0172 6,2 1,7
Mustafakemalpaşa (Bursa) 04:58:27 04-12-2024 40,0125 28,59528 5,01 1,2
SEHRIMAN-MUSTAFAKEMALPASA (BURSA) 04:58:26 04-12-2024 39,9947 28,6467 4,5 1,4
Sincik (Adıyaman) 04:56:49 04-12-2024 38,14278 38,51667 7,21 1
Kuyucak (Aydın) 04:48:49 04-12-2024 37,97611 28,53333 6,97 0,9
Göksun (Kahramanmaraş) 04:45:52 04-12-2024 38,05972 36,38472 7 1,5
HUGTAS-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 04:45:51 04-12-2024 37,9985 36,3623 14,4 1,3
Kuyucak (Aydın) 04:34:03 04-12-2024 37,97583 28,52278 7,04 0,8
Van Gölü - [04.85 km] Tuşba (Van) 04:28:49 04-12-2024 38,7125 43,15639 7,01 1,5
MOLLAKASIM-(VAN) 04:28:49 04-12-2024 38,6878 43,1603 8 1,5
Sincik (Adıyaman) 04:20:40 04-12-2024 38,13722 38,52583 13,94 2,1
AKSU-SINCIK (ADIYAMAN) 04:20:39 04-12-2024 38,1545 38,5005 5 2
Kozan (Adana) 04:16:52 04-12-2024 37,66444 35,95 16,34 1,7
DAGLICA-KOZAN (ADANA) 04:16:51 04-12-2024 37,569 35,8873 6,4 1,5
Gürün (Sivas) 04:13:15 04-12-2024 38,83861 37,42444 7,03 1,9
YUVA-GURUN (SIVAS) 04:13:15 04-12-2024 38,8065 37,394 5 2
Akhisar (Manisa) 04:07:33 04-12-2024 38,90583 27,73417 18,7 3,3
KAPAKLI-AKHISAR (MANISA) 04:07:33 04-12-2024 38,8968 27,7218 6,7 3,3
Akdeniz - [51.76 km] Marmaris (Muğla) 03:56:51 04-12-2024 36,185 28,27444 7 1,8
AKDENIZ 03:56:51 04-12-2024 36,2133 28,2895 2 2
Kadışehri (Yozgat) 03:33:30 04-12-2024 40,07972 35,91694 6,92 1,3
Torbalı (İzmir) 03:23:44 04-12-2024 38,08028 27,33472 7,01 1,2
Pütürge (Malatya) 03:22:38 04-12-2024 38,24361 38,82917 7 1,1
Sincik (Adıyaman) 03:12:38 04-12-2024 38,14 38,52139 7 1,8
GECITLI-SINCIK (ADIYAMAN) 03:12:38 04-12-2024 38,1453 38,5278 10 1,9
Germencik (Aydın) 03:05:05 04-12-2024 37,93972 27,54083 6,99 0,8
Balya (Balıkesir) 03:02:13 04-12-2024 39,76 27,57917 7 1
Pütürge (Malatya) 02:41:22 04-12-2024 38,22694 38,69806 11,74 1,3

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Çikolataya da hile karıştı: İlaç etken maddesi tespit edildi

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