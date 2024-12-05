Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 05 Aralık 2024
Son depremler...Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler.. 05 Aralık 2024 deprem son dakika haberleri haberin detayında...Artçı deprem mi oldu? Son deprem büyüklüğü ne kadar? Yakınımdaki depremler nelerdir? Anlık deprem mi oldu? Son dakika canlı deprem Türkiye haritası..Kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü ve AFAD deprem haberleri..İstanbul'da deprem mi oldu? Ankara'da deprem mi oldu? İzmir'de deprem mi oldu? Hangi illerde deprem oldu ve hissedildi? Bugün deprem mi oldu? Deprem ne zaman ve kaç şiddetinde oldu? En son hangi bölgede deprem oldu? Deprem haberleriyle ilgili en çok merak edilenlerin cevabı haberde..
05 Aralık 2024 son dakika AFAD son depremler ve Kandilli son dakika deprem listesi..
|AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
|Lokasyon
|Saat / Tarih
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Büyüklük
|Onikişubat (Kahramanmaraş)
|01:33:43 05-12-2024
|37,78778
|36,51111
|6,95
|1,5
|Kumlu (Hatay)
|01:22:53 05-12-2024
|36,35111
|36,39222
|6,99
|1,5
|Akdeniz - [28.75 km] Kumluca (Antalya)
|01:19:40 05-12-2024
|36,06806
|30,46833
|19,44
|1,8
|AKDENIZ
|01:19:34 05-12-2024
|35,9672
|30,823
|5
|1,9
|Sivrice (Elazığ)
|00:02:54 05-12-2024
|38,39639
|38,86861
|7
|1,2
|Soma (Manisa)
|23:45:02 04-12-2024
|39,32222
|27,49444
|9,06
|2,2
|VAKIFLI-SOMA (MANISA)
|23:45:02 04-12-2024
|39,3167
|27,5302
|9,3
|2,2
|SIVRICEHUYUK-(KAHRAMANMARAS)
|22:43:05 04-12-2024
|37,4328
|37,0085
|2
|1,2
|Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [21.39 km] Menderes (İzmir)
|21:26:35 04-12-2024
|37,87278
|26,94056
|6,95
|1,5
|YUNANISTAN
|20:48:11 04-12-2024
|40,3668
|24,1333
|11,6
|1,6
|Köyceğiz (Muğla)
|20:33:34 04-12-2024
|36,97167
|28,87722
|7
|1,6
|SAZAK-KOYCEGIZ (MUGLA)
|20:33:34 04-12-2024
|36,9602
|28,8717
|3,1
|1,7
|SEKLI-BEYPAZARI (ANKARA)
|20:26:23 04-12-2024
|40,2002
|31,7283
|5
|2
|Beypazarı (Ankara)
|20:26:22 04-12-2024
|40,135
|31,74722
|6,99
|1,8
|Milas (Muğla)
|20:07:39 04-12-2024
|37,14139
|27,76694
|6,99
|1,8
|KISIRLAR-MILAS (MUGLA)
|20:07:39 04-12-2024
|37,1312
|27,7422
|2
|1,9
|Feke (Adana)
|19:43:08 04-12-2024
|37,83611
|35,64917
|7,09
|1
|Sivrice (Elazığ)
|19:25:00 04-12-2024
|38,48444
|39,30722
|8,11
|1,6
|ACIPAYAM-(ELAZIG)
|19:24:59 04-12-2024
|38,5297
|39,3223
|12,5
|1,5
|KIYISIN-ILGAZ (CANKIRI)
|18:55:52 04-12-2024
|40,8005
|33,6402
|6,3
|1,6
|Merkez (Çankırı)
|18:55:51 04-12-2024
|40,77
|33,64389
|6,97
|1,4
|AKDENIZ
|18:38:48 04-12-2024
|36,42
|27,8665
|28
|1,9
|Ege Denizi - [34.51 km] Marmaris (Muğla)
|18:38:47 04-12-2024
|36,36833
|27,90472
|62,58
|1,9
|Pütürge (Malatya)
|17:57:45 04-12-2024
|38,18083
|38,60694
|6,94
|1
|Ege Denizi - [87.32 km] Datça (Muğla)
|17:01:46 04-12-2024
|35,91639
|27,64167
|7
|1,3
|Merkez (Afyonkarahisar)
|16:48:34 04-12-2024
|38,65361
|30,65917
|7
|1,6
|EFE-SUHUT (AFYONKARAHISAR)
|16:48:34 04-12-2024
|38,6313
|30,6572
|4,3
|1,7
|Milas (Muğla)
|16:42:07 04-12-2024
|37,15639
|27,78722
|7,03
|1,9
|SOGUTCUK-MILAS (MUGLA)
|16:42:07 04-12-2024
|37,1368
|27,7765
|5,3
|2,1
|AKDENIZ
|16:28:46 04-12-2024
|35,7808
|31,7047
|9,4
|2,3
|Ilgaz (Çankırı)
|16:09:20 04-12-2024
|40,7925
|33,62333
|7
|1,5
|Akhisar (Manisa)
|16:05:40 04-12-2024
|38,88139
|27,74778
|7
|1,8
|HAMIDIYE-AKHISAR (MANISA)
|16:05:40 04-12-2024
|38,9273
|27,7412
|11,1
|1,9
|KALEKOY-GOKCEADA (CANAKKALE)
|15:05:18 04-12-2024
|40,2742
|25,8325
|7,5
|1,7
|Merkez (Çankırı)
|14:48:49 04-12-2024
|40,76111
|33,63611
|7,55
|1,1
|KIYRA-ULA (MUGLA)
|14:47:48 04-12-2024
|37,0797
|28,5407
|12,3
|2
|Ula (Muğla)
|14:47:47 04-12-2024
|37,10806
|28,52667
|10
|1,8
|Demirözü (Bayburt)
|14:41:13 04-12-2024
|40,12167
|39,79917
|7,2
|1,3
|Aitos, Burgaz (Bulgaristan) - [61.29 km] Kofçaz (Kırklareli)
|14:34:01 04-12-2024
|42,63639
|27,28806
|9,09
|1,1
|Pütürge (Malatya)
|14:13:50 04-12-2024
|38,30333
|38,80639
|11,28
|1,8
|AKUSAGI-KALE (MALATYA)
|14:13:50 04-12-2024
|38,3598
|38,8157
|20,2
|1,8
|Akdeniz - [58.05 km] Gazipaşa (Antalya)
|13:42:22 04-12-2024
|35,97667
|31,75306
|2,46
|1,5
|AKDENIZ
|13:42:22 04-12-2024
|35,8853
|31,923
|28,2
|1,9
|Akdeniz - [28.91 km] Fethiye (Muğla)
|13:27:22 04-12-2024
|36,34194
|28,84444
|7,11
|1,8
|OLUDENIZ ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ)
|13:27:22 04-12-2024
|36,3692
|28,888
|10,1
|2
|Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [18.12 km] Seferihisar (İzmir)
|13:02:23 04-12-2024
|37,91083
|26,94306
|10,25
|1,9
|KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
|13:02:23 04-12-2024
|37,8987
|26,9688
|5,5
|2
|Battalgazi (Malatya)
|12:44:02 04-12-2024
|38,31722
|38,55889
|14,96
|1,5
|AKDENIZ
|12:24:02 04-12-2024
|36,4622
|28,5732
|13,3
|1,7
|Akdeniz - [36.66 km] Ortaca (Muğla)
|12:24:01 04-12-2024
|36,40333
|28,56694
|17,56
|1,6
|Ege Denizi - [21.88 km] Seferihisar (İzmir)
|12:12:58 04-12-2024
|37,90194
|26,77972
|7,62
|2
|EGE DENIZI
|12:12:58 04-12-2024
|37,8953
|26,7762
|5,7
|2,2
|Akdeniz - [58.86 km] Gazipaşa (Antalya)
|12:09:10 04-12-2024
|35,88778
|31,82556
|32,69
|4,6
|AKDENIZ REVIZE02 (2024.12.04 12:09:06)
|12:09:08 04-12-2024
|35,8528
|31,6788
|26,1
|4,9
|Yeşilyurt (Malatya)
|11:58:37 04-12-2024
|38,20944
|38,18306
|15,1
|1
|Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)
|11:54:41 04-12-2024
|37,45389
|37,03806
|7
|1
|Yeşilova (Burdur)
|11:54:21 04-12-2024
|37,62194
|29,91722
|7,19
|1,8
|HARMANLI-YESILOVA (BURDUR)
|11:54:20 04-12-2024
|37,6178
|29,873
|3,4
|1,7
|Merkez (Kütahya)
|10:39:25 04-12-2024
|39,6425
|30,08417
|8,45
|0,9
|Köyceğiz (Muğla)
|10:35:47 04-12-2024
|36,98389
|28,88889
|7,04
|2
|SAZAK-KOYCEGIZ (MUGLA)
|10:35:47 04-12-2024
|36,9997
|28,9228
|9,8
|2,3
|Akçadağ (Malatya)
|09:40:57 04-12-2024
|38,26056
|38,00444
|8,57
|2
|KOMEKAVAK-AKCADAG (MALATYA)
|09:40:57 04-12-2024
|38,2628
|38,008
|4,9
|2,1
|Havza (Samsun)
|09:22:30 04-12-2024
|41,06806
|35,71056
|10,21
|1,5
|Pütürge (Malatya)
|08:25:56 04-12-2024
|38,21028
|38,69944
|5,88
|1,8
|ORMANICI-PUTURGE (MALATYA)
|08:25:54 04-12-2024
|38,2395
|38,7625
|5
|1,9
|Yedisu (Bingöl)
|08:00:45 04-12-2024
|39,42583
|40,36639
|7,02
|1,9
|Pütürge (Malatya)
|07:31:32 04-12-2024
|38,21667
|38,70944
|7,89
|1,3
|Pütürge (Malatya)
|07:15:22 04-12-2024
|38,20556
|38,71667
|6,93
|1
|Yeşilyurt (Malatya)
|06:41:25 04-12-2024
|38,25556
|38,21528
|7
|1,8
|GUNDUZBEY-YESILYURT (MALATYA)
|06:41:25 04-12-2024
|38,2652
|38,2815
|9,6
|2
|Sincik (Adıyaman)
|06:37:53 04-12-2024
|38,13056
|38,52083
|7
|1,7
|Bozova (Şanlıurfa)
|06:35:49 04-12-2024
|37,39306
|38,44889
|7
|1,8
|YESILKAYA-KAHTA (ADIYAMAN)
|06:35:48 04-12-2024
|37,714
|38,706
|18
|1,9
|Pütürge (Malatya)
|06:28:37 04-12-2024
|38,21861
|38,70333
|7,52
|2,3
|KOKPINAR-PUTURGE (MALATYA)
|06:28:37 04-12-2024
|38,225
|38,6912
|5
|2,4
|Tsageri, Racha-Lechkhumi-Kvemo Svaneti (Gürcistan) - [111.15 km] Posof (Ardahan)
|06:14:13 04-12-2024
|42,58806
|42,83222
|7
|1,5
|Merkez (Afyonkarahisar)
|06:10:06 04-12-2024
|38,62639
|30,67694
|5,5
|1,3
|KARAARSLAN-(AFYONKARAHISAR)
|06:10:04 04-12-2024
|38,6772
|30,648
|2,6
|1,4
|Pütürge (Malatya)
|06:07:02 04-12-2024
|38,13944
|38,60417
|7
|1
|Kale (Malatya)
|05:58:27 04-12-2024
|38,37306
|38,715
|10,4
|1,2
|Keda, Acara (Gürcistan) - [09.26 km] Borçka (Artvin)
|05:56:05 04-12-2024
|41,55417
|42,03389
|6
|1,4
|NUHHOCA-BEYPAZARI (ANKARA)
|05:50:54 04-12-2024
|40,268
|31,7965
|14,7
|1,6
|Beypazarı (Ankara)
|05:50:53 04-12-2024
|40,20056
|31,76917
|6,99
|1,3
|Merkez (Afyonkarahisar)
|05:50:10 04-12-2024
|38,63972
|30,67056
|6,98
|1,1
|Battalgazi (Malatya)
|05:45:09 04-12-2024
|38,19806
|38,5925
|10,66
|1,9
|SOGUTLU-PUTURGE (MALATYA)
|05:45:09 04-12-2024
|38,2047
|38,5778
|7,3
|1,9
|Merkez (Afyonkarahisar)
|05:42:06 04-12-2024
|38,64944
|30,64278
|7
|1,9
|NURIBEY-(AFYONKARAHISAR)
|05:42:06 04-12-2024
|38,6522
|30,6363
|5,4
|2,1
|Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [05.96 km] Menderes (İzmir)
|05:38:09 04-12-2024
|37,96333
|27,1425
|8,11
|1,6
|KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
|05:38:08 04-12-2024
|37,9655
|27,1147
|2,9
|1,8
|Çelikhan (Adıyaman)
|05:37:43 04-12-2024
|38,08806
|38,27667
|7
|1,2
|Kahta (Adıyaman)
|05:25:02 04-12-2024
|37,65694
|38,82667
|6,45
|1
|Ezine (Çanakkale)
|05:19:54 04-12-2024
|39,685
|26,39528
|11,02
|1,7
|BOZELI-EZINE (CANAKKALE)
|05:19:53 04-12-2024
|39,685
|26,36
|16,1
|1,7
|Çelikhan (Adıyaman)
|05:12:51 04-12-2024
|38,07083
|38,37778
|5,75
|1,7
|KARAGOL-CELIKHAN (ADIYAMAN)
|05:12:49 04-12-2024
|38,1163
|38,4002
|5
|1,9
|Akdeniz - İskenderun Körfezi - [09.42 km] Dörtyol (Hatay)
|05:11:46 04-12-2024
|36,81194
|36,08611
|7,01
|1,7
|ISKENDERUN KORFEZI (AKDENIZ)
|05:11:36 04-12-2024
|36,5915
|35,7562
|5
|1,6
|Akdeniz - İskenderun Körfezi - [10.13 km] Dörtyol (Hatay)
|05:11:34 04-12-2024
|36,82111
|36,07028
|7,39
|1,3
|Pazarcık (Kahramanmaraş)
|05:03:45 04-12-2024
|37,26861
|37,01028
|3,93
|1,8
|AKDEMIR-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)
|05:03:45 04-12-2024
|37,2812
|37,0172
|6,2
|1,7
|Mustafakemalpaşa (Bursa)
|04:58:27 04-12-2024
|40,0125
|28,59528
|5,01
|1,2
|SEHRIMAN-MUSTAFAKEMALPASA (BURSA)
|04:58:26 04-12-2024
|39,9947
|28,6467
|4,5
|1,4
|Sincik (Adıyaman)
|04:56:49 04-12-2024
|38,14278
|38,51667
|7,21
|1
|Kuyucak (Aydın)
|04:48:49 04-12-2024
|37,97611
|28,53333
|6,97
|0,9
|Göksun (Kahramanmaraş)
|04:45:52 04-12-2024
|38,05972
|36,38472
|7
|1,5
|HUGTAS-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|04:45:51 04-12-2024
|37,9985
|36,3623
|14,4
|1,3
|Kuyucak (Aydın)
|04:34:03 04-12-2024
|37,97583
|28,52278
|7,04
|0,8
|Van Gölü - [04.85 km] Tuşba (Van)
|04:28:49 04-12-2024
|38,7125
|43,15639
|7,01
|1,5
|MOLLAKASIM-(VAN)
|04:28:49 04-12-2024
|38,6878
|43,1603
|8
|1,5
|Sincik (Adıyaman)
|04:20:40 04-12-2024
|38,13722
|38,52583
|13,94
|2,1
|AKSU-SINCIK (ADIYAMAN)
|04:20:39 04-12-2024
|38,1545
|38,5005
|5
|2
|Kozan (Adana)
|04:16:52 04-12-2024
|37,66444
|35,95
|16,34
|1,7
|DAGLICA-KOZAN (ADANA)
|04:16:51 04-12-2024
|37,569
|35,8873
|6,4
|1,5
|Gürün (Sivas)
|04:13:15 04-12-2024
|38,83861
|37,42444
|7,03
|1,9
|YUVA-GURUN (SIVAS)
|04:13:15 04-12-2024
|38,8065
|37,394
|5
|2
|Akhisar (Manisa)
|04:07:33 04-12-2024
|38,90583
|27,73417
|18,7
|3,3
|KAPAKLI-AKHISAR (MANISA)
|04:07:33 04-12-2024
|38,8968
|27,7218
|6,7
|3,3
|Akdeniz - [51.76 km] Marmaris (Muğla)
|03:56:51 04-12-2024
|36,185
|28,27444
|7
|1,8
|AKDENIZ
|03:56:51 04-12-2024
|36,2133
|28,2895
|2
|2
|Kadışehri (Yozgat)
|03:33:30 04-12-2024
|40,07972
|35,91694
|6,92
|1,3
|Torbalı (İzmir)
|03:23:44 04-12-2024
|38,08028
|27,33472
|7,01
|1,2
|Pütürge (Malatya)
|03:22:38 04-12-2024
|38,24361
|38,82917
|7
|1,1
|Sincik (Adıyaman)
|03:12:38 04-12-2024
|38,14
|38,52139
|7
|1,8
|GECITLI-SINCIK (ADIYAMAN)
|03:12:38 04-12-2024
|38,1453
|38,5278
|10
|1,9
|Germencik (Aydın)
|03:05:05 04-12-2024
|37,93972
|27,54083
|6,99
|0,8
|Balya (Balıkesir)
|03:02:13 04-12-2024
|39,76
|27,57917
|7
|1
|Pütürge (Malatya)
|02:41:22 04-12-2024
|38,22694
|38,69806
|11,74
|1,3
|KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
|Lokasyon
|Saat / Tarih
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Büyüklük
|Onikişubat (Kahramanmaraş)
|01:33:43 05-12-2024
|37,78778
|36,51111
|6,95
|1,5
|Kumlu (Hatay)
|01:22:53 05-12-2024
|36,35111
|36,39222
|6,99
|1,5
|Akdeniz - [28.75 km] Kumluca (Antalya)
|01:19:40 05-12-2024
|36,06806
|30,46833
|19,44
|1,8
|AKDENIZ
|01:19:34 05-12-2024
|35,9672
|30,823
|5
|1,9
|Sivrice (Elazığ)
|00:02:54 05-12-2024
|38,39639
|38,86861
|7
|1,2
|Soma (Manisa)
|23:45:02 04-12-2024
|39,32222
|27,49444
|9,06
|2,2
|VAKIFLI-SOMA (MANISA)
|23:45:02 04-12-2024
|39,3167
|27,5302
|9,3
|2,2
|SIVRICEHUYUK-(KAHRAMANMARAS)
|22:43:05 04-12-2024
|37,4328
|37,0085
|2
|1,2
|Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [21.39 km] Menderes (İzmir)
|21:26:35 04-12-2024
|37,87278
|26,94056
|6,95
|1,5
|YUNANISTAN
|20:48:11 04-12-2024
|40,3668
|24,1333
|11,6
|1,6
|Köyceğiz (Muğla)
|20:33:34 04-12-2024
|36,97167
|28,87722
|7
|1,6
|SAZAK-KOYCEGIZ (MUGLA)
|20:33:34 04-12-2024
|36,9602
|28,8717
|3,1
|1,7
|SEKLI-BEYPAZARI (ANKARA)
|20:26:23 04-12-2024
|40,2002
|31,7283
|5
|2
|Beypazarı (Ankara)
|20:26:22 04-12-2024
|40,135
|31,74722
|6,99
|1,8
|Milas (Muğla)
|20:07:39 04-12-2024
|37,14139
|27,76694
|6,99
|1,8
|KISIRLAR-MILAS (MUGLA)
|20:07:39 04-12-2024
|37,1312
|27,7422
|2
|1,9
|Feke (Adana)
|19:43:08 04-12-2024
|37,83611
|35,64917
|7,09
|1
|Sivrice (Elazığ)
|19:25:00 04-12-2024
|38,48444
|39,30722
|8,11
|1,6
|ACIPAYAM-(ELAZIG)
|19:24:59 04-12-2024
|38,5297
|39,3223
|12,5
|1,5
|KIYISIN-ILGAZ (CANKIRI)
|18:55:52 04-12-2024
|40,8005
|33,6402
|6,3
|1,6
|Merkez (Çankırı)
|18:55:51 04-12-2024
|40,77
|33,64389
|6,97
|1,4
|AKDENIZ
|18:38:48 04-12-2024
|36,42
|27,8665
|28
|1,9
|Ege Denizi - [34.51 km] Marmaris (Muğla)
|18:38:47 04-12-2024
|36,36833
|27,90472
|62,58
|1,9
|Pütürge (Malatya)
|17:57:45 04-12-2024
|38,18083
|38,60694
|6,94
|1
|Ege Denizi - [87.32 km] Datça (Muğla)
|17:01:46 04-12-2024
|35,91639
|27,64167
|7
|1,3
|Merkez (Afyonkarahisar)
|16:48:34 04-12-2024
|38,65361
|30,65917
|7
|1,6
|EFE-SUHUT (AFYONKARAHISAR)
|16:48:34 04-12-2024
|38,6313
|30,6572
|4,3
|1,7
|Milas (Muğla)
|16:42:07 04-12-2024
|37,15639
|27,78722
|7,03
|1,9
|SOGUTCUK-MILAS (MUGLA)
|16:42:07 04-12-2024
|37,1368
|27,7765
|5,3
|2,1
|AKDENIZ
|16:28:46 04-12-2024
|35,7808
|31,7047
|9,4
|2,3
|Ilgaz (Çankırı)
|16:09:20 04-12-2024
|40,7925
|33,62333
|7
|1,5
|Akhisar (Manisa)
|16:05:40 04-12-2024
|38,88139
|27,74778
|7
|1,8
|HAMIDIYE-AKHISAR (MANISA)
|16:05:40 04-12-2024
|38,9273
|27,7412
|11,1
|1,9
|KALEKOY-GOKCEADA (CANAKKALE)
|15:05:18 04-12-2024
|40,2742
|25,8325
|7,5
|1,7
|Merkez (Çankırı)
|14:48:49 04-12-2024
|40,76111
|33,63611
|7,55
|1,1
|KIYRA-ULA (MUGLA)
|14:47:48 04-12-2024
|37,0797
|28,5407
|12,3
|2
|Ula (Muğla)
|14:47:47 04-12-2024
|37,10806
|28,52667
|10
|1,8
|Demirözü (Bayburt)
|14:41:13 04-12-2024
|40,12167
|39,79917
|7,2
|1,3
|Aitos, Burgaz (Bulgaristan) - [61.29 km] Kofçaz (Kırklareli)
|14:34:01 04-12-2024
|42,63639
|27,28806
|9,09
|1,1
|Pütürge (Malatya)
|14:13:50 04-12-2024
|38,30333
|38,80639
|11,28
|1,8
|AKUSAGI-KALE (MALATYA)
|14:13:50 04-12-2024
|38,3598
|38,8157
|20,2
|1,8
|Akdeniz - [58.05 km] Gazipaşa (Antalya)
|13:42:22 04-12-2024
|35,97667
|31,75306
|2,46
|1,5
|AKDENIZ
|13:42:22 04-12-2024
|35,8853
|31,923
|28,2
|1,9
|Akdeniz - [28.91 km] Fethiye (Muğla)
|13:27:22 04-12-2024
|36,34194
|28,84444
|7,11
|1,8
|OLUDENIZ ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ)
|13:27:22 04-12-2024
|36,3692
|28,888
|10,1
|2
|Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [18.12 km] Seferihisar (İzmir)
|13:02:23 04-12-2024
|37,91083
|26,94306
|10,25
|1,9
|KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
|13:02:23 04-12-2024
|37,8987
|26,9688
|5,5
|2
|Battalgazi (Malatya)
|12:44:02 04-12-2024
|38,31722
|38,55889
|14,96
|1,5
|AKDENIZ
|12:24:02 04-12-2024
|36,4622
|28,5732
|13,3
|1,7
|Akdeniz - [36.66 km] Ortaca (Muğla)
|12:24:01 04-12-2024
|36,40333
|28,56694
|17,56
|1,6
|Ege Denizi - [21.88 km] Seferihisar (İzmir)
|12:12:58 04-12-2024
|37,90194
|26,77972
|7,62
|2
|EGE DENIZI
|12:12:58 04-12-2024
|37,8953
|26,7762
|5,7
|2,2
|Akdeniz - [58.86 km] Gazipaşa (Antalya)
|12:09:10 04-12-2024
|35,88778
|31,82556
|32,69
|4,6
|AKDENIZ REVIZE02 (2024.12.04 12:09:06)
|12:09:08 04-12-2024
|35,8528
|31,6788
|26,1
|4,9
|Yeşilyurt (Malatya)
|11:58:37 04-12-2024
|38,20944
|38,18306
|15,1
|1
|Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)
|11:54:41 04-12-2024
|37,45389
|37,03806
|7
|1
|Yeşilova (Burdur)
|11:54:21 04-12-2024
|37,62194
|29,91722
|7,19
|1,8
|HARMANLI-YESILOVA (BURDUR)
|11:54:20 04-12-2024
|37,6178
|29,873
|3,4
|1,7
|Merkez (Kütahya)
|10:39:25 04-12-2024
|39,6425
|30,08417
|8,45
|0,9
|Köyceğiz (Muğla)
|10:35:47 04-12-2024
|36,98389
|28,88889
|7,04
|2
|SAZAK-KOYCEGIZ (MUGLA)
|10:35:47 04-12-2024
|36,9997
|28,9228
|9,8
|2,3
|Akçadağ (Malatya)
|09:40:57 04-12-2024
|38,26056
|38,00444
|8,57
|2
|KOMEKAVAK-AKCADAG (MALATYA)
|09:40:57 04-12-2024
|38,2628
|38,008
|4,9
|2,1
|Havza (Samsun)
|09:22:30 04-12-2024
|41,06806
|35,71056
|10,21
|1,5
|Pütürge (Malatya)
|08:25:56 04-12-2024
|38,21028
|38,69944
|5,88
|1,8
|ORMANICI-PUTURGE (MALATYA)
|08:25:54 04-12-2024
|38,2395
|38,7625
|5
|1,9
|Yedisu (Bingöl)
|08:00:45 04-12-2024
|39,42583
|40,36639
|7,02
|1,9
|Pütürge (Malatya)
|07:31:32 04-12-2024
|38,21667
|38,70944
|7,89
|1,3
|Pütürge (Malatya)
|07:15:22 04-12-2024
|38,20556
|38,71667
|6,93
|1
|Yeşilyurt (Malatya)
|06:41:25 04-12-2024
|38,25556
|38,21528
|7
|1,8
|GUNDUZBEY-YESILYURT (MALATYA)
|06:41:25 04-12-2024
|38,2652
|38,2815
|9,6
|2
|Sincik (Adıyaman)
|06:37:53 04-12-2024
|38,13056
|38,52083
|7
|1,7
|Bozova (Şanlıurfa)
|06:35:49 04-12-2024
|37,39306
|38,44889
|7
|1,8
|YESILKAYA-KAHTA (ADIYAMAN)
|06:35:48 04-12-2024
|37,714
|38,706
|18
|1,9
|Pütürge (Malatya)
|06:28:37 04-12-2024
|38,21861
|38,70333
|7,52
|2,3
|KOKPINAR-PUTURGE (MALATYA)
|06:28:37 04-12-2024
|38,225
|38,6912
|5
|2,4
|Tsageri, Racha-Lechkhumi-Kvemo Svaneti (Gürcistan) - [111.15 km] Posof (Ardahan)
|06:14:13 04-12-2024
|42,58806
|42,83222
|7
|1,5
|Merkez (Afyonkarahisar)
|06:10:06 04-12-2024
|38,62639
|30,67694
|5,5
|1,3
|KARAARSLAN-(AFYONKARAHISAR)
|06:10:04 04-12-2024
|38,6772
|30,648
|2,6
|1,4
|Pütürge (Malatya)
|06:07:02 04-12-2024
|38,13944
|38,60417
|7
|1
|Kale (Malatya)
|05:58:27 04-12-2024
|38,37306
|38,715
|10,4
|1,2
|Keda, Acara (Gürcistan) - [09.26 km] Borçka (Artvin)
|05:56:05 04-12-2024
|41,55417
|42,03389
|6
|1,4
|NUHHOCA-BEYPAZARI (ANKARA)
|05:50:54 04-12-2024
|40,268
|31,7965
|14,7
|1,6
|Beypazarı (Ankara)
|05:50:53 04-12-2024
|40,20056
|31,76917
|6,99
|1,3
|Merkez (Afyonkarahisar)
|05:50:10 04-12-2024
|38,63972
|30,67056
|6,98
|1,1
|Battalgazi (Malatya)
|05:45:09 04-12-2024
|38,19806
|38,5925
|10,66
|1,9
|SOGUTLU-PUTURGE (MALATYA)
|05:45:09 04-12-2024
|38,2047
|38,5778
|7,3
|1,9
|Merkez (Afyonkarahisar)
|05:42:06 04-12-2024
|38,64944
|30,64278
|7
|1,9
|NURIBEY-(AFYONKARAHISAR)
|05:42:06 04-12-2024
|38,6522
|30,6363
|5,4
|2,1
|Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [05.96 km] Menderes (İzmir)
|05:38:09 04-12-2024
|37,96333
|27,1425
|8,11
|1,6
|KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
|05:38:08 04-12-2024
|37,9655
|27,1147
|2,9
|1,8
|Çelikhan (Adıyaman)
|05:37:43 04-12-2024
|38,08806
|38,27667
|7
|1,2
|Kahta (Adıyaman)
|05:25:02 04-12-2024
|37,65694
|38,82667
|6,45
|1
|Ezine (Çanakkale)
|05:19:54 04-12-2024
|39,685
|26,39528
|11,02
|1,7
|BOZELI-EZINE (CANAKKALE)
|05:19:53 04-12-2024
|39,685
|26,36
|16,1
|1,7
|Çelikhan (Adıyaman)
|05:12:51 04-12-2024
|38,07083
|38,37778
|5,75
|1,7
|KARAGOL-CELIKHAN (ADIYAMAN)
|05:12:49 04-12-2024
|38,1163
|38,4002
|5
|1,9
|Akdeniz - İskenderun Körfezi - [09.42 km] Dörtyol (Hatay)
|05:11:46 04-12-2024
|36,81194
|36,08611
|7,01
|1,7
|ISKENDERUN KORFEZI (AKDENIZ)
|05:11:36 04-12-2024
|36,5915
|35,7562
|5
|1,6
|Akdeniz - İskenderun Körfezi - [10.13 km] Dörtyol (Hatay)
|05:11:34 04-12-2024
|36,82111
|36,07028
|7,39
|1,3
|Pazarcık (Kahramanmaraş)
|05:03:45 04-12-2024
|37,26861
|37,01028
|3,93
|1,8
|AKDEMIR-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)
|05:03:45 04-12-2024
|37,2812
|37,0172
|6,2
|1,7
|Mustafakemalpaşa (Bursa)
|04:58:27 04-12-2024
|40,0125
|28,59528
|5,01
|1,2
|SEHRIMAN-MUSTAFAKEMALPASA (BURSA)
|04:58:26 04-12-2024
|39,9947
|28,6467
|4,5
|1,4
|Sincik (Adıyaman)
|04:56:49 04-12-2024
|38,14278
|38,51667
|7,21
|1
|Kuyucak (Aydın)
|04:48:49 04-12-2024
|37,97611
|28,53333
|6,97
|0,9
|Göksun (Kahramanmaraş)
|04:45:52 04-12-2024
|38,05972
|36,38472
|7
|1,5
|HUGTAS-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|04:45:51 04-12-2024
|37,9985
|36,3623
|14,4
|1,3
|Kuyucak (Aydın)
|04:34:03 04-12-2024
|37,97583
|28,52278
|7,04
|0,8
|Van Gölü - [04.85 km] Tuşba (Van)
|04:28:49 04-12-2024
|38,7125
|43,15639
|7,01
|1,5
|MOLLAKASIM-(VAN)
|04:28:49 04-12-2024
|38,6878
|43,1603
|8
|1,5
|Sincik (Adıyaman)
|04:20:40 04-12-2024
|38,13722
|38,52583
|13,94
|2,1
|AKSU-SINCIK (ADIYAMAN)
|04:20:39 04-12-2024
|38,1545
|38,5005
|5
|2
|Kozan (Adana)
|04:16:52 04-12-2024
|37,66444
|35,95
|16,34
|1,7
|DAGLICA-KOZAN (ADANA)
|04:16:51 04-12-2024
|37,569
|35,8873
|6,4
|1,5
|Gürün (Sivas)
|04:13:15 04-12-2024
|38,83861
|37,42444
|7,03
|1,9
|YUVA-GURUN (SIVAS)
|04:13:15 04-12-2024
|38,8065
|37,394
|5
|2
|Akhisar (Manisa)
|04:07:33 04-12-2024
|38,90583
|27,73417
|18,7
|3,3
|KAPAKLI-AKHISAR (MANISA)
|04:07:33 04-12-2024
|38,8968
|27,7218
|6,7
|3,3
|Akdeniz - [51.76 km] Marmaris (Muğla)
|03:56:51 04-12-2024
|36,185
|28,27444
|7
|1,8
|AKDENIZ
|03:56:51 04-12-2024
|36,2133
|28,2895
|2
|2
|Kadışehri (Yozgat)
|03:33:30 04-12-2024
|40,07972
|35,91694
|6,92
|1,3
|Torbalı (İzmir)
|03:23:44 04-12-2024
|38,08028
|27,33472
|7,01
|1,2
|Pütürge (Malatya)
|03:22:38 04-12-2024
|38,24361
|38,82917
|7
|1,1
|Sincik (Adıyaman)
|03:12:38 04-12-2024
|38,14
|38,52139
|7
|1,8
|GECITLI-SINCIK (ADIYAMAN)
|03:12:38 04-12-2024
|38,1453
|38,5278
|10
|1,9
|Germencik (Aydın)
|03:05:05 04-12-2024
|37,93972
|27,54083
|6,99
|0,8
|Balya (Balıkesir)
|03:02:13 04-12-2024
|39,76
|27,57917
|7
|1
|Pütürge (Malatya)
|02:41:22 04-12-2024
|38,22694
|38,69806
|11,74
|1,3
- Etiketler :
- Haberler -
- Son Dakika
- Afad
- Kandilli Rasathanesi
- Son Depremler
- Deprem