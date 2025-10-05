Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 05 Ekim 2025
son dakika deprem mi oldu?
05 Ekim 2025 son dakika AFAD son depremler ve Kandilli son dakika deprem listesi..
|AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
|Lokasyon
|Saat / Tarih
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Büyüklük
|EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)
|02:45:15 05-10-2025
|39,225
|29,018
|10,8
|1,2
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|02:41:52 05-10-2025
|39,2405
|28,996
|9
|1,7
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|02:35:44 05-10-2025
|39,2318
|28,982
|9,3
|1,2
|BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|02:30:49 05-10-2025
|39,2148
|28,1223
|8,6
|1,6
|Beypazarı (Ankara)
|02:28:02 05-10-2025
|40,09
|31,80917
|6,73
|1,8
|Defne (Hatay)
|02:23:13 05-10-2025
|36,18778
|36,1075
|6,69
|1,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|02:20:30 05-10-2025
|39,22
|28,14139
|7
|0,9
|Sındırgı (Balıkesir)
|02:14:59 05-10-2025
|39,20972
|28,20306
|5,1
|1,1
|HAMZABEY-SIMAV (KUTAHYA)
|02:08:02 05-10-2025
|39,2012
|28,9577
|16,1
|1,3
|Simav (Kütahya)
|02:08:01 05-10-2025
|39,24139
|28,9575
|7
|1,2
|YENILER-SIMAV (KUTAHYA)
|02:06:50 05-10-2025
|39,2502
|28,955
|12,3
|1,4
|Simav (Kütahya)
|02:06:50 05-10-2025
|39,23611
|28,95222
|12,41
|1,5
|Akhisar (Manisa)
|01:54:38 05-10-2025
|39,00972
|28,06556
|6,99
|1
|Elbistan (Kahramanmaraş)
|01:47:52 05-10-2025
|38,38056
|37,4425
|7,01
|1,4
|YALINTAS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
|01:47:51 05-10-2025
|38,3778
|37,4283
|8,1
|1,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|01:46:23 05-10-2025
|39,21417
|28,14139
|7
|0,9
|KARAKOCA-SIMAV (KUTAHYA)
|01:33:48 05-10-2025
|39,2712
|28,9478
|8,4
|2,1
|Simav (Kütahya)
|01:33:48 05-10-2025
|39,25278
|28,92528
|7
|2,1
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|01:31:41 05-10-2025
|39,1837
|28,1723
|3,4
|2,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|01:31:41 05-10-2025
|39,18361
|28,185
|7,47
|2,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|01:27:49 05-10-2025
|39,19306
|28,16028
|7
|2
|ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|01:27:48 05-10-2025
|39,1823
|28,1237
|9,5
|2,2
|Simav (Kütahya)
|01:18:15 05-10-2025
|39,18583
|28,88389
|6,9
|1
|AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
|01:11:26 05-10-2025
|39,1793
|28,1832
|4,9
|1,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|01:11:26 05-10-2025
|39,23556
|28,20056
|7
|1,2
|Ödemiş (İzmir)
|01:10:06 05-10-2025
|38,3225
|27,83528
|6,99
|1,4
|KIZILKECILI-BAYINDIR (IZMIR)
|01:10:05 05-10-2025
|38,3007
|27,7905
|26,7
|1,4
|KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)
|01:02:39 05-10-2025
|39,2398
|29,0248
|4,8
|1
|Simav (Kütahya)
|01:02:38 05-10-2025
|39,25611
|28,95306
|6,82
|0,9
|Simav (Kütahya)
|01:00:46 05-10-2025
|39,23861
|29,01917
|6,91
|0,9
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|01:00:45 05-10-2025
|39,2288
|29,0157
|10,9
|0,9
|Simav (Kütahya)
|01:00:32 05-10-2025
|39,25278
|28,92056
|7
|1
|PELITLI-(MALATYA)
|00:59:08 05-10-2025
|38,2713
|38,6147
|8,4
|1,4
|Pütürge (Malatya)
|00:59:07 05-10-2025
|38,2125
|38,60083
|11,17
|1,4
|KOYUNOBA-SIMAV (KUTAHYA)
|00:58:07 05-10-2025
|39,2278
|28,9205
|11,5
|1,5
|Simav (Kütahya)
|00:58:07 05-10-2025
|39,2125
|28,91806
|7,07
|1,3
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|00:56:46 05-10-2025
|39,2282
|28,996
|5,6
|1,6
|Simav (Kütahya)
|00:56:46 05-10-2025
|39,23556
|28,9875
|8,16
|1,6
|Sındırgı (Balıkesir)
|00:51:54 05-10-2025
|39,25278
|28,13583
|7
|0,9
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|00:50:28 05-10-2025
|39,247
|28,9812
|11,2
|0,9
|SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR)
|00:46:12 05-10-2025
|39,2287
|28,0233
|7
|1,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|00:46:12 05-10-2025
|39,25694
|28,09472
|7
|1,3
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|00:40:38 05-10-2025
|39,2437
|29,0062
|13,1
|1,2
|Simav (Kütahya)
|00:40:37 05-10-2025
|39,25972
|28,95
|7
|1,1
|Simav (Kütahya)
|00:35:29 05-10-2025
|39,22361
|28,9925
|7
|1,1
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|00:35:28 05-10-2025
|39,2393
|28,9723
|11,3
|1,3
|KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR)
|00:33:14 05-10-2025
|39,2325
|28,0955
|10,3
|1,9
|Sındırgı (Balıkesir)
|00:33:14 05-10-2025
|39,2475
|28,1
|6,45
|1,6
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|00:12:59 05-10-2025
|39,2468
|29,0012
|12,7
|1,3
|Simav (Kütahya)
|00:12:58 05-10-2025
|39,27472
|28,955
|7,01
|1,1
|Marmara Denizi - [25.22 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ)
|23:51:22 04-10-2025
|40,73889
|27,95833
|6,91
|1,6
|MARMARA DENIZI
|23:51:20 04-10-2025
|40,7877
|27,9767
|11,8
|1,8
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|23:47:34 04-10-2025
|39,2385
|29,0103
|5,4
|1,1
|Simav (Kütahya)
|23:47:33 04-10-2025
|39,29139
|28,91028
|7,05
|1,1
|Simav (Kütahya)
|23:45:38 04-10-2025
|39,25556
|28,92917
|8,78
|1,3
|YENILER-SIMAV (KUTAHYA)
|23:45:37 04-10-2025
|39,244
|28,9485
|12,3
|1,5
|Simav (Kütahya)
|23:40:45 04-10-2025
|39,23472
|28,98083
|6,69
|1,1
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|23:40:44 04-10-2025
|39,236
|29,0235
|3,7
|1,1
|Gördes (Manisa)
|23:36:37 04-10-2025
|39,0025
|28,20833
|7,02
|1,1
|KALEMOGLU-GORDES (MANISA)
|23:36:36 04-10-2025
|39,0235
|28,1827
|12,3
|1,3
|Simav (Kütahya)
|23:34:46 04-10-2025
|39,2025
|28,97444
|9,59
|1
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|23:34:45 04-10-2025
|39,2493
|29,0003
|5
|1,1
|Simav (Kütahya)
|23:31:13 04-10-2025
|39,22167
|28,98556
|7,73
|1,4
|EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)
|23:31:12 04-10-2025
|39,2203
|28,9997
|11,7
|1,7
|Ege Denizi - [20.84 km] Didim (Aydın)
|23:24:15 04-10-2025
|37,48778
|27,005
|6,43
|1,8
|EGE DENIZI
|23:24:14 04-10-2025
|37,4695
|26,9808
|5
|1,7
|Göksun (Kahramanmaraş)
|23:13:42 04-10-2025
|38,06889
|36,92611
|6,97
|1,7
|NADIRKOY-AFSIN (KAHRAMANMARAS)
|23:13:41 04-10-2025
|38,165
|36,9435
|11,7
|1,8
|KARAGOL-CELIKHAN (ADIYAMAN)
|23:07:33 04-10-2025
|38,1
|38,411
|8,1
|1,9
|Sincik (Adıyaman)
|23:07:33 04-10-2025
|38,12361
|38,43944
|6,16
|2
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|23:04:33 04-10-2025
|39,2273
|28,9928
|10,7
|1,5
|Simav (Kütahya)
|23:04:33 04-10-2025
|39,24056
|28,98861
|9,86
|1,4
|Merkez (Burdur)
|23:02:21 04-10-2025
|37,62306
|30,06972
|7
|1,7
|YARIKOY-(BURDUR)
|23:02:20 04-10-2025
|37,6307
|30,0508
|6,2
|1,9
|EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)
|22:59:13 04-10-2025
|39,217
|28,9948
|7,9
|0,9
|KAYALIDERE-SIMAV (KUTAHYA)
|22:58:39 04-10-2025
|39,2527
|28,9073
|9,7
|1,5
|Simav (Kütahya)
|22:58:39 04-10-2025
|39,25528
|28,92556
|7,22
|1,2
|Marmara Denizi - [17.20 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ)
|22:41:22 04-10-2025
|40,81111
|27,95722
|9,35
|1,5
|MARMARA EREGLISI ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI
|22:41:21 04-10-2025
|40,8197
|27,9613
|10,3
|1,6
|HEKIMHAN (MALATYA)
|22:37:25 04-10-2025
|38,8052
|37,9525
|5
|1,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|22:31:43 04-10-2025
|39,17139
|28,18806
|6,57
|1,3
|ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|22:31:43 04-10-2025
|39,1915
|28,1188
|5,1
|1,4
|Vize (Kırklareli)
|22:25:58 04-10-2025
|41,58167
|27,67056
|6,95
|1,5
|EVRENCIK-VIZE (KIRKLARELI)
|22:25:57 04-10-2025
|41,672
|27,7427
|6,5
|2,2
|Alaşehir (Manisa)
|22:24:15 04-10-2025
|38,34167
|28,69833
|9,14
|1,7
|YESILYURT-ALASEHIR (MANISA)
|22:24:14 04-10-2025
|38,3317
|28,6623
|10,4
|1,9
|EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)
|22:19:38 04-10-2025
|39,2007
|28,9828
|11,6
|0,8
|Simav (Kütahya)
|22:18:25 04-10-2025
|39,22611
|29,00417
|8,73
|1,5
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|22:18:24 04-10-2025
|39,237
|28,9773
|9,5
|1,8
|Ege Denizi - [24.90 km] Söke (Aydın)
|22:14:25 04-10-2025
|37,48444
|26,95333
|6,99
|3,7
|EGE DENIZI
|22:14:25 04-10-2025
|37,4803
|26,9827
|7,3
|3,4
|EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)
|22:11:19 04-10-2025
|39,2242
|29,0303
|10
|1
|Simav (Kütahya)
|22:11:18 04-10-2025
|39,25056
|28,92333
|7,14
|1,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|22:08:29 04-10-2025
|39,10111
|28,21389
|6,78
|2,1
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|22:08:28 04-10-2025
|39,1617
|28,1493
|10,9
|2,4
|Dursunbey (Balıkesir)
|22:06:05 04-10-2025
|39,68444
|28,75472
|6,95
|3
|CINARKOY-DURSUNBEY (BALIKESIR)
|22:06:04 04-10-2025
|39,6287
|28,7735
|9,1
|3,4
|Simav (Kütahya)
|22:04:05 04-10-2025
|39,23556
|28,98639
|7,25
|1,8
|EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)
|22:04:05 04-10-2025
|39,2167
|28,9968
|10,5
|2
|MARMARA DENIZI
|22:00:49 04-10-2025
|40,7847
|27,9408
|10,2
|1,9
|Sultangazi (İstanbul)
|21:59:33 04-10-2025
|41,13667
|28,87417
|7,87
|2
|SULTANGAZI (ISTANBUL)
|21:59:33 04-10-2025
|41,1288
|28,886
|5
|1,7
|Simav (Kütahya)
|21:55:56 04-10-2025
|39,2375
|28,99389
|7,75
|3,1
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|21:55:55 04-10-2025
|39,2402
|28,9942
|5,4
|3,4
|Simav (Kütahya)
|21:55:07 04-10-2025
|39,23722
|28,98972
|9,81
|2
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|21:55:06 04-10-2025
|39,2305
|29,0028
|4,8
|2,3
|Gördes (Manisa)
|21:51:53 04-10-2025
|39,025
|28,185
|6,29
|1,9
|DAGDERE-AKHISAR (MANISA)
|21:51:52 04-10-2025
|39,0312
|28,1525
|15,7
|2,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|21:41:28 04-10-2025
|39,1925
|28,20222
|7
|1,5
|AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
|21:41:28 04-10-2025
|39,1497
|28,1837
|9,2
|1,5
|YENILER-SIMAV (KUTAHYA)
|21:37:08 04-10-2025
|39,2443
|28,9258
|11,6
|1,2
|Simav (Kütahya)
|21:24:00 04-10-2025
|39,24694
|28,93972
|6,89
|1,3
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|21:24:00 04-10-2025
|39,2273
|28,9935
|11,6
|1,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|21:18:16 04-10-2025
|39,18389
|28,16778
|7,03
|1,4
|BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|21:18:15 04-10-2025
|39,2362
|28,114
|8,8
|1,4
|Simav (Kütahya)
|21:17:07 04-10-2025
|39,24389
|28,98361
|8,79
|2,2
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|21:17:07 04-10-2025
|39,2563
|28,9942
|5,7
|2,3
|Simav (Kütahya)
|21:10:32 04-10-2025
|39,24444
|28,9125
|8,02
|1,2
|KOYUNOBA-SIMAV (KUTAHYA)
|21:10:31 04-10-2025
|39,2327
|28,9082
|10,9
|1,5
|KARACAOREN-SIMAV (KUTAHYA)
|21:09:32 04-10-2025
|39,2007
|29,037
|8,8
|1,8
|Simav (Kütahya)
|21:09:31 04-10-2025
|39,28111
|28,98111
|7,36
|1,7
|KARACAOREN-SIMAV (KUTAHYA)
|21:07:46 04-10-2025
|39,1888
|29,0268
|9,2
|1,3
|Simav (Kütahya)
|21:07:44 04-10-2025
|39,26833
|28,97611
|7,18
|1,2
|Simav (Kütahya)
|21:06:04 04-10-2025
|39,21917
|29,0175
|8,47
|1,7
|EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)
|21:06:03 04-10-2025
|39,199
|29,0022
|11,8
|1,9
|Sındırgı (Balıkesir)
|21:02:15 04-10-2025
|39,21778
|28,18944
|7
|2,1
|YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|21:02:14 04-10-2025
|39,1992
|28,1625
|12,2
|2,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|20:40:37 04-10-2025
|39,2025
|28,2275
|7
|0,9
|GIRIT ADASI (AKDENIZ)
|20:39:05 04-10-2025
|34,9188
|23,4767
|26,5
|2,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|20:36:29 04-10-2025
|39,18917
|28,15972
|5,87
|1,9
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|20:36:29 04-10-2025
|39,1647
|28,1582
|10,7
|2,1
|Simav (Kütahya)
|20:28:16 04-10-2025
|39,24556
|28,955
|10,64
|3,1
|KARAKOCA-SIMAV (KUTAHYA)
|20:28:16 04-10-2025
|39,2652
|28,9492
|5,3
|3,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|20:26:48 04-10-2025
|39,18806
|28,16972
|6,76
|1,2
|AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
|20:26:48 04-10-2025
|39,1577
|28,1853
|10,4
|1,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|20:24:55 04-10-2025
|39,225
|28,15806
|6,99
|1,2
|HAMZABEY-SIMAV (KUTAHYA)
|20:04:12 04-10-2025
|39,189
|28,9458
|9,7
|1,1
|Beypazarı (Ankara)
|19:47:26 04-10-2025
|40,20889
|31,79583
|7,09
|2,3
|SEKLI-BEYPAZARI (ANKARA)
|19:47:26 04-10-2025
|40,1785
|31,693
|6,9
|2,5
|NASA-SIMAV (KUTAHYA)
|19:40:02 04-10-2025
|39,1727
|28,9822
|16,3
|0,8
|Yeşilyurt (Malatya)
|19:36:00 04-10-2025
|38,20083
|38,44167
|6,99
|1,1
|Ege Denizi - [08.55 km] Datça (Muğla)
|19:27:33 04-10-2025
|36,62917
|27,53583
|7,95
|1,9
|YAKAKOY-DATCA (MUGLA)
|19:27:33 04-10-2025
|36,6423
|27,4987
|12
|2,1
|Simav (Kütahya)
|19:22:58 04-10-2025
|39,26
|28,92306
|7,01
|1,5
|YENILER-SIMAV (KUTAHYA)
|19:22:58 04-10-2025
|39,2288
|28,9443
|16
|1,9
|CUKURKAYA-DARENDE (MALATYA)
|19:21:41 04-10-2025
|38,6565
|37,4848
|8,9
|1,8
|Darende (Malatya)
|19:21:40 04-10-2025
|38,65056
|37,45556
|7,01
|1,9
|Çivril (Denizli)
|19:17:00 04-10-2025
|38,19139
|29,60083
|6,97
|1,3
|IMRALLI-CIVRIL (DENIZLI)
|19:17:00 04-10-2025
|38,176
|29,5893
|8,1
|1,3
|Ege Denizi - [13.81 km] Bozcaada (Çanakkale)
|19:07:27 04-10-2025
|39,7225
|25,98472
|7,52
|1,4
|TAVAKLI ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI)
|19:07:26 04-10-2025
|39,7037
|25,9797
|9,5
|1,5
|CAMLICA-(KAHRAMANMARAS)
|19:05:22 04-10-2025
|37,9358
|36,695
|12,2
|1,6
|Onikişubat (Kahramanmaraş)
|19:05:21 04-10-2025
|37,88333
|36,6725
|6,88
|1,8
|TEKIR-(KAHRAMANMARAS)
|19:04:16 04-10-2025
|37,9362
|36,6677
|5,7
|1,5
|Onikişubat (Kahramanmaraş)
|19:04:15 04-10-2025
|37,92111
|36,65361
|6,91
|1,6
|Sındırgı (Balıkesir)
|19:04:03 04-10-2025
|39,20528
|28,15111
|7
|0,8
|Ege Denizi - [11.67 km] Karaburun (İzmir)
|18:55:25 04-10-2025
|38,7675
|26,44167
|7,05
|1,8
|EGE DENIZI
|18:55:25 04-10-2025
|38,7535
|26,4243
|6,4
|2,1
|Pütürge (Malatya)
|18:53:28 04-10-2025
|38,33694
|38,81278
|7,01
|1,4
|BOLUKKAYA-PUTURGE (MALATYA)
|18:53:26 04-10-2025
|38,3277
|38,8093
|20
|1,5
|Ege Denizi - [13.91 km] Karaburun (İzmir)
|18:52:44 04-10-2025
|38,78944
|26,42361
|7,71
|2,2
|EGE DENIZI
|18:52:44 04-10-2025
|38,774
|26,4038
|10
|2,4
|Gördes (Manisa)
|18:50:13 04-10-2025
|39,07861
|28,25583
|6,59
|1
|Bigadiç (Balıkesir)
|18:46:23 04-10-2025
|39,50444
|28,16306
|7
|1,1
|SALMANLI-BIGADIC (BALIKESIR)
|18:46:23 04-10-2025
|39,4617
|28,1432
|14,9
|1,3
|Delice (Kırıkkale)
|18:29:51 04-10-2025
|39,85861
|34,00778
|7
|0,9
|HEREKLI-DELICE (KIRIKKALE)
|18:29:51 04-10-2025
|39,887
|33,9443
|6,9
|1,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|18:22:30 04-10-2025
|39,20278
|28,19194
|7
|0,9
|Sındırgı (Balıkesir)
|18:21:04 04-10-2025
|39,1975
|28,19278
|7
|1
|Delice (Kırıkkale)
|18:20:21 04-10-2025
|39,845
|34,02444
|7,11
|1,2
|TATLICAK-DELICE (KIRIKKALE)
|18:20:20 04-10-2025
|39,8442
|34,0185
|4,2
|1,5
|Bigadiç (Balıkesir)
|18:14:36 04-10-2025
|39,48389
|28,13444
|6,99
|1,7
|SALMANLI-BIGADIC (BALIKESIR)
|18:14:36 04-10-2025
|39,4453
|28,1592
|8,8
|1,9
|Simav (Kütahya)
|18:10:31 04-10-2025
|39,2425
|28,92278
|10,31
|2,4
|YENILER-SIMAV (KUTAHYA)
|18:10:31 04-10-2025
|39,2482
|28,9412
|8
|2,4
|Yeşilyurt (Malatya)
|18:10:25 04-10-2025
|38,30306
|38,16028
|6,97
|1,2
|Merkez (Bolu)
|18:09:38 04-10-2025
|40,79
|31,78833
|14,04
|1,2
|SEMERCILER-(BOLU)
|18:09:37 04-10-2025
|40,8237
|31,8352
|11,2
|1,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|18:07:27 04-10-2025
|39,17417
|28,10028
|6,3
|0,9
|Kale (Malatya)
|18:05:00 04-10-2025
|38,36083
|38,83944
|7,02
|0,9
|Bucak (Burdur)
|17:57:35 04-10-2025
|37,34611
|30,34194
|7,09
|1,4
|URKUTLU-BUCAK (BURDUR)
|17:57:34 04-10-2025
|37,3252
|30,2622
|16,6
|1,8
|Sındırgı (Balıkesir)
|17:52:20 04-10-2025
|39,20778
|28,14389
|7
|0,9
|EGE DENIZI
|17:50:41 04-10-2025
|36,5843
|25,955
|19,9
|2,1
|MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR)
|17:43:34 04-10-2025
|39,2267
|28,1475
|14,5
|2,2
|YENILER-SIMAV (KUTAHYA)
|17:41:16 04-10-2025
|39,2445
|28,935
|5,5
|2,3
|Simav (Kütahya)
|17:41:15 04-10-2025
|39,24611
|28,93722
|13,13
|2,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|17:39:10 04-10-2025
|39,20361
|28,17972
|7
|1,5
|AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
|17:39:10 04-10-2025
|39,1618
|28,214
|14,3
|1,6
|AHLATLICESME-SIMAV (KUTAHYA)
|17:20:56 04-10-2025
|39,1593
|29,0648
|5
|1,5
|Simav (Kütahya)
|17:20:55 04-10-2025
|39,23639
|28,99583
|7,02
|1,3
|Pütürge (Malatya)
|17:10:34 04-10-2025
|38,19167
|38,61667
|10,07
|1,9
|PELITLI-(MALATYA)
|17:10:34 04-10-2025
|38,278
|38,6083
|9
|1,8
|Sındırgı (Balıkesir)
|17:06:13 04-10-2025
|39,19722
|28,17333
|10,98
|3,4
|YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|17:06:13 04-10-2025
|39,2027
|28,164
|12,9
|3,5
|Simav (Kütahya)
|16:51:04 04-10-2025
|39,22306
|29,01611
|7,33
|1,1
|Simav (Kütahya)
|16:49:57 04-10-2025
|39,24222
|28,99389
|13,99
|1,7
|ORTACA-SIMAV (KUTAHYA)
|16:49:56 04-10-2025
|39,3025
|28,9365
|7,7
|1,7
|Sındırgı (Balıkesir)
|16:39:57 04-10-2025
|39,21028
|28,11861
|7,83
|1,8
|ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|16:39:57 04-10-2025
|39,1575
|28,1052
|9,3
|1,7
|Sındırgı (Balıkesir)
|16:33:07 04-10-2025
|39,16278
|28,12639
|11,28
|1,4
|Mengen (Bolu)
|16:31:33 04-10-2025
|40,90056
|31,80389
|8,28
|1,9
|KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|16:27:41 04-10-2025
|39,1965
|28,1133
|10,9
|2,6
|Sındırgı (Balıkesir)
|16:27:40 04-10-2025
|39,19167
|28,12222
|7,65
|2,3
|Simav (Kütahya)
|16:26:36 04-10-2025
|39,24139
|28,96694
|7
|0,9
|Simav (Kütahya)
|16:19:43 04-10-2025
|39,25806
|28,92139
|7
|1,1
|Simav (Kütahya)
|16:03:28 04-10-2025
|39,21972
|29,00556
|7,08
|1,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|15:54:36 04-10-2025
|39,21944
|28,13611
|7
|1,1
|Biga (Çanakkale)
|15:31:58 04-10-2025
|40,41861
|27,20028
|7
|2,7
|AKSAZ-BIGA (CANAKKALE)
|15:31:58 04-10-2025
|40,4328
|27,1608
|4,9
|3,2
|Hekimhan (Malatya)
|15:27:27 04-10-2025
|38,75583
|38,04
|7
|1,7
|IPEKYOLU-HEKIMHAN (MALATYA)
|15:27:26 04-10-2025
|38,7065
|37,9808
|3,1
|1,8
|Simav (Kütahya)
|15:16:10 04-10-2025
|39,26667
|28,87806
|7
|1,8
|YENILER-SIMAV (KUTAHYA)
|15:16:10 04-10-2025
|39,2412
|28,9453
|4,1
|2
|Sındırgı (Balıkesir)
|15:06:45 04-10-2025
|39,21861
|28,24194
|7
|1,5
|AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
|15:06:45 04-10-2025
|39,174
|28,1902
|11,5
|2
|Merkez (Çanakkale)
|14:50:14 04-10-2025
|40,06667
|26,51
|7
|2,5
|KURSUNLU-(CANAKKALE)
|14:50:13 04-10-2025
|40,1288
|26,4998
|10,8
|2,8
|Simav (Kütahya)
|14:42:33 04-10-2025
|39,23028
|28,99056
|5,88
|1,5
|EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)
|14:42:33 04-10-2025
|39,221
|29,0242
|10,6
|1,9
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|14:29:49 04-10-2025
|39,2307
|29,0035
|14,1
|1,8
|Simav (Kütahya)
|14:28:59 04-10-2025
|39,22778
|29,00361
|7,38
|2,2
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|14:28:58 04-10-2025
|39,2297
|28,9945
|13,3
|2,4
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|14:28:25 04-10-2025
|39,2333
|28,9748
|17,5
|2,3
|KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)
|14:26:44 04-10-2025
|39,2338
|29,0288
|2,3
|0,6
|YENILER-SIMAV (KUTAHYA)
|14:14:50 04-10-2025
|39,2477
|28,9467
|12,2
|1,6
|Simav (Kütahya)
|13:24:45 04-10-2025
|39,27028
|28,94167
|7
|1,6
|YENILER-SIMAV (KUTAHYA)
|13:24:45 04-10-2025
|39,236
|28,9522
|11,7
|1,8
|Simav (Kütahya)
|13:14:19 04-10-2025
|39,24111
|28,97
|12,05
|1,3
|KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)
|13:14:19 04-10-2025
|39,236
|29,07
|5
|1,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|13:06:32 04-10-2025
|39,24333
|28,125
|7
|2,2
|BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|13:06:31 04-10-2025
|39,237
|28,1082
|7,4
|2,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|13:04:27 04-10-2025
|39,24167
|28,08389
|7
|1,4
|AKKOCALI-AKHISAR (MANISA)
|13:04:27 04-10-2025
|39,1962
|27,9803
|20,1
|1,4
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|12:56:19 04-10-2025
|39,2362
|28,9727
|11,2
|1,9
|Simav (Kütahya)
|12:56:18 04-10-2025
|39,24917
|28,95611
|10,89
|1,6
|Simav (Kütahya)
|12:55:33 04-10-2025
|39,19222
|28,92389
|9,07
|1,5
|EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)
|12:55:32 04-10-2025
|39,2198
|29,0277
|9,3
|1,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|12:49:11 04-10-2025
|39,20972
|28,12528
|7
|1,4
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|12:49:11 04-10-2025
|39,1572
|28,14
|8,9
|1,6
|Göksun (Kahramanmaraş)
|12:26:09 04-10-2025
|38,00167
|36,34361
|7
|2
|KAZANDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|12:26:08 04-10-2025
|38,0073
|36,2723
|2,4
|2
|Bucak (Burdur)
|12:25:10 04-10-2025
|37,3425
|30,33028
|7
|1,8
|URKUTLU-BUCAK (BURDUR)
|12:25:10 04-10-2025
|37,3243
|30,2758
|8,3
|1,9
|Sındırgı (Balıkesir)
|12:14:49 04-10-2025
|39,23861
|28,09056
|10,68
|2,6
|KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR)
|12:14:48 04-10-2025
|39,2448
|28,1002
|10,2
|2,8
|Simav (Kütahya)
|12:05:47 04-10-2025
|39,2525
|28,93944
|7,82
|1,1
|Yeşilyurt (Malatya)
|12:04:15 04-10-2025
|38,25167
|38,10333
|7
|1,2
|Bucak (Burdur)
|12:01:36 04-10-2025
|37,34083
|30,32333
|6,95
|2,2
|URKUTLU-BUCAK (BURDUR)
|12:01:34 04-10-2025
|37,3258
|30,2827
|5
|2,4
|DODURGA-BOZUYUK (BILECIK)
|11:59:37 04-10-2025
|39,8182
|29,9137
|8,1
|1,8
|İnönü (Eskişehir)
|11:59:34 04-10-2025
|39,76556
|30,17361
|7
|1,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|11:49:14 04-10-2025
|39,2075
|28,25833
|7
|1,2
|KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|11:49:14 04-10-2025
|39,1007
|28,2175
|25,5
|1,3
|Simav (Kütahya)
|11:43:41 04-10-2025
|39,25389
|28,92222
|7
|2,3
|KARAKOCA-SIMAV (KUTAHYA)
|11:43:41 04-10-2025
|39,257
|28,9383
|7,6
|2,5
|Marmara Denizi - [14.97 km] Marmara (Balıkesir)
|11:27:55 04-10-2025
|40,76472
|27,75639
|7
|1,7
|MARMARA DENIZI
|11:27:53 04-10-2025
|40,792
|27,8707
|5,2
|1,7
|Aladağ (Adana)
|11:23:53 04-10-2025
|37,51528
|35,40694
|7
|1,6
|KUP-ALADAG (ADANA)
|11:23:52 04-10-2025
|37,6623
|35,448
|5
|1,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|11:19:03 04-10-2025
|39,23722
|28,19333
|5,5
|1
|Simav (Kütahya)
|11:08:38 04-10-2025
|39,22694
|29,00028
|7
|0,9
|Simav (Kütahya)
|10:54:28 04-10-2025
|39,24111
|28,94722
|7
|1
|Simav (Kütahya)
|10:44:40 04-10-2025
|39,24056
|28,92417
|7
|1,7
|YENILER-SIMAV (KUTAHYA)
|10:44:40 04-10-2025
|39,252
|28,96
|7,2
|1,9
|Simav (Kütahya)
|10:41:48 04-10-2025
|39,25667
|28,87111
|7,03
|2,1
|KARAKOCA-SIMAV (KUTAHYA)
|10:41:48 04-10-2025
|39,261
|28,9577
|9,8
|2,2
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|10:38:00 04-10-2025
|39,244
|28,9785
|10,1
|1,5
|Simav (Kütahya)
|10:37:59 04-10-2025
|39,25861
|28,93611
|7
|1,4
|YENILER-SIMAV (KUTAHYA)
|10:23:31 04-10-2025
|39,2467
|28,953
|9,4
|1,9
|Simav (Kütahya)
|10:23:30 04-10-2025
|39,25333
|28,93139
|7
|1,7
|KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)
|10:08:27 04-10-2025
|39,2312
|29,0332
|12,2
|1,6
|Simav (Kütahya)
|10:08:26 04-10-2025
|39,30528
|28,91222
|7
|1,6
|Simav (Kütahya)
|10:04:08 04-10-2025
|39,14583
|29,02694
|14,98
|1,2
|ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|09:58:33 04-10-2025
|39,1753
|28,1072
|10,1
|1,6
|Sındırgı (Balıkesir)
|09:58:32 04-10-2025
|39,18278
|28,10417
|8
|1,4
|Simav (Kütahya)
|09:54:49 04-10-2025
|39,22583
|28,95611
|7
|0,9
|Simav (Kütahya)
|09:51:08 04-10-2025
|39,26667
|28,95306
|7
|0,8
|YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA)
|09:36:04 04-10-2025
|39,2573
|29,0158
|12,4
|1,1
|Simav (Kütahya)
|09:36:03 04-10-2025
|39,26722
|28,9775
|7
|1,3
|Simav (Kütahya)
|09:32:47 04-10-2025
|39,14
|28,94889
|11,14
|2
|KARAKOCA-SIMAV (KUTAHYA)
|09:32:46 04-10-2025
|39,2563
|28,9548
|8,2
|2,2
|Simav (Kütahya)
|09:23:13 04-10-2025
|39,22056
|28,95639
|8,52
|1,9
|YENILER-SIMAV (KUTAHYA)
|09:23:13 04-10-2025
|39,2358
|28,9442
|11,1
|2,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|09:19:20 04-10-2025
|39,2
|28,23389
|7
|1,4
|BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|09:19:20 04-10-2025
|39,1722
|28,2498
|10,4
|1,4
|Marmara Denizi - [18.75 km] Marmara (Balıkesir)
|09:11:18 04-10-2025
|40,71583
|27,88611
|10,18
|1,7
|MARMARA DENIZI
|09:11:16 04-10-2025
|40,8033
|27,9383
|6,7
|2,2
|Simav (Kütahya)
|09:05:41 04-10-2025
|39,24139
|29,00917
|7,53
|0,9
|Pazarcık (Kahramanmaraş)
|09:05:16 04-10-2025
|37,38556
|37,13167
|7
|0,8
|Sındırgı (Balıkesir)
|09:04:08 04-10-2025
|39,22556
|28,15389
|7
|1
|Simav (Kütahya)
|08:56:34 04-10-2025
|39,16278
|29,00111
|14,11
|0,9
|Simav (Kütahya)
|08:48:27 04-10-2025
|39,24222
|28,96417
|7
|1,1
|Göksun (Kahramanmaraş)
|08:19:44 04-10-2025
|38,14528
|36,53944
|7
|1,1
|Simav (Kütahya)
|08:12:55 04-10-2025
|39,25472
|28,93056
|7,1
|1,7
|KAYALIDERE-SIMAV (KUTAHYA)
|08:12:55 04-10-2025
|39,2497
|28,9058
|15,8
|2
|Simav (Kütahya)
|08:09:12 04-10-2025
|39,22278
|29,01861
|12,43
|1,2
|EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)
|08:09:12 04-10-2025
|39,2042
|29,0247
|5,3
|1,5
|Simav (Kütahya)
|08:01:59 04-10-2025
|39,23667
|28,93694
|8,67
|1
|EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)
|08:01:58 04-10-2025
|39,2107
|28,9955
|19,7
|1,1
|Marmara Denizi - [17.92 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ)
|07:54:07 04-10-2025
|40,80472
|27,95028
|12,15
|2,9
|MARMARA DENIZI
|07:54:07 04-10-2025
|40,8053
|27,9555
|7,5
|3
|Elbistan (Kahramanmaraş)
|07:48:54 04-10-2025
|38,4525
|37,28389
|7,04
|2
|AKARCA-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
|07:48:54 04-10-2025
|38,4557
|37,322
|5
|1,8
|Simav (Kütahya)
|07:46:20 04-10-2025
|39,26083
|28,91667
|7
|1,1
|Simav (Kütahya)
|07:35:21 04-10-2025
|39,28056
|28,97361
|5,45
|2,3
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|07:35:20 04-10-2025
|39,246
|28,991
|5,5
|2,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|07:19:39 04-10-2025
|39,145
|28,19833
|11,1
|1,3
|ISACA-AKHISAR (MANISA)
|07:19:37 04-10-2025
|39,1335
|28,0355
|15,5
|1,4
|Marmara Denizi - [15.97 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ)
|07:14:34 04-10-2025
|40,82417
|27,92639
|13,94
|1,7
|MARMARA EREGLISI ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI
|07:14:34 04-10-2025
|40,8533
|27,9055
|7,7
|2
|Hisarcık (Kütahya)
|07:07:26 04-10-2025
|39,19417
|29,42083
|11,95
|3,1
|KARBASAN-HISARCIK (KUTAHYA)
|07:07:26 04-10-2025
|39,1818
|29,4087
|3,4
|3,2
|Simav (Kütahya)
|06:58:03 04-10-2025
|39,24778
|28,93639
|7,64
|1,4
|HAMZABEY-SIMAV (KUTAHYA)
|06:58:02 04-10-2025
|39,2057
|28,9532
|5
|1,5
|Simav (Kütahya)
|06:49:17 04-10-2025
|39,2525
|28,93722
|10,4
|4,1
|KARAKOCA-SIMAV (KUTAHYA)
|06:49:17 04-10-2025
|39,266
|28,9342
|5,4
|4,2
|Simav (Kütahya)
|06:42:11 04-10-2025
|39,22056
|29,02083
|7,17
|1,2
|CITGOL-SIMAV (KUTAHYA)
|06:42:10 04-10-2025
|39,126
|28,934
|24,8
|1,2
|Simav (Kütahya)
|06:34:38 04-10-2025
|39,21944
|28,96389
|12,21
|1,2
|HAMZABEY-SIMAV (KUTAHYA)
|06:34:38 04-10-2025
|39,1913
|28,9592
|13,3
|1,5
|Simav (Kütahya)
|06:29:21 04-10-2025
|39,25889
|28,93722
|6,61
|1,5
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|06:29:21 04-10-2025
|39,2427
|28,9647
|10,7
|1,6
|Simav (Kütahya)
|06:21:01 04-10-2025
|39,21861
|29,01889
|8,47
|1,3
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|06:20:59 04-10-2025
|39,2375
|28,995
|10,8
|1,5
|Çaygören Barajı - [01.78 km] Sındırgı (Balıkesir)
|06:09:14 04-10-2025
|39,265
|28,22389
|4,29
|1,6
|YUSUFCAM-SINDIRGI (BALIKESIR)
|06:09:13 04-10-2025
|39,281
|28,2143
|5,8
|1,7
|Simav (Kütahya)
|06:04:57 04-10-2025
|39,25194
|28,95167
|7,07
|1,4
|YENILER-SIMAV (KUTAHYA)
|06:04:57 04-10-2025
|39,2393
|28,9202
|10
|1,4
|KARLIK-SUHUT (AFYONKARAHISAR)
|05:51:07 04-10-2025
|38,5897
|30,5223
|5,3
|1,6
|Şuhut (Afyonkarahisar)
|05:51:06 04-10-2025
|38,575
|30,48889
|17,08
|1,6
|Sındırgı (Balıkesir)
|05:32:19 04-10-2025
|39,20639
|28,25278
|4,19
|1,2
|ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR)
|05:32:18 04-10-2025
|39,1987
|28,2262
|12,8
|1,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|05:28:41 04-10-2025
|39,21056
|28,10833
|7
|1,2
|SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR)
|05:28:40 04-10-2025
|39,1972
|28,0215
|8,5
|1,3
|Pütürge (Malatya)
|05:27:37 04-10-2025
|38,19611
|38,6275
|7
|1,3
|Simav (Kütahya)
|05:26:39 04-10-2025
|39,26
|28,98528
|7,13
|1,1
|CAMLIK-SIMAV (KUTAHYA)
|05:26:37 04-10-2025
|39,294
|28,8602
|5
|1,6
|Elbistan (Kahramanmaraş)
|05:22:51 04-10-2025
|38,18083
|37,69222
|9,18
|1,5
|Pütürge (Malatya)
|05:16:35 04-10-2025
|38,21972
|38,63056
|7
|1
|Sındırgı (Balıkesir)
|05:10:09 04-10-2025
|39,20056
|28,17778
|6,99
|1,1
|ISACA-AKHISAR (MANISA)
|05:10:08 04-10-2025
|39,1162
|28,0448
|19,6
|1,2
|ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|05:04:45 04-10-2025
|39,186
|28,1315
|8,4
|1,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|05:04:44 04-10-2025
|39,22389
|28,21611
|4,91
|1,5
|Erciş (Van)
|05:00:34 04-10-2025
|39,10028
|43,49167
|7,11
|1,2
|Simav (Kütahya)
|05:00:00 04-10-2025
|39,23583
|28,99611
|7,05
|1,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|04:56:30 04-10-2025
|39,15694
|28,19778
|7,01
|1,6
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|04:56:30 04-10-2025
|39,1668
|28,166
|11,1
|1,8
|Sındırgı (Balıkesir)
|04:52:13 04-10-2025
|39,20722
|28,1925
|7
|1
|SINDIRGI (BALIKESIR)
|04:52:12 04-10-2025
|39,2315
|28,1693
|12,3
|1,4
|Simav (Kütahya)
|04:47:57 04-10-2025
|39,25861
|28,95778
|5,84
|1,7
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|04:47:57 04-10-2025
|39,241
|28,9575
|10,7
|2
|Sındırgı (Balıkesir)
|04:45:21 04-10-2025
|39,1875
|28,18611
|7
|1,7
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|04:45:21 04-10-2025
|39,1595
|28,1652
|10,8
|1,7
|Sındırgı (Balıkesir)
|04:43:18 04-10-2025
|39,18917
|28,18111
|15,6
|1,9
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|04:43:18 04-10-2025
|39,1788
|28,1515
|10,8
|2
|Yeşilyurt (Malatya)
|04:35:39 04-10-2025
|38,30333
|38,30139
|7
|1
|Türkoğlu (Kahramanmaraş)
|04:16:14 04-10-2025
|37,3125
|37,03333
|11,57
|1,7
|Ege Denizi - [69.55 km] Karaburun (İzmir)
|04:04:24 04-10-2025
|38,72167
|25,60167
|9,25
|2
|Simav (Kütahya)
|04:03:40 04-10-2025
|39,27639
|28,93444
|6,96
|1,2
|YENILER-SIMAV (KUTAHYA)
|04:03:39 04-10-2025
|39,2435
|28,958
|12
|1,5
|Simav (Kütahya)
|04:02:49 04-10-2025
|39,2525
|28,95167
|9,63
|1,2
|KOYUNOBA-SIMAV (KUTAHYA)
|04:02:46 04-10-2025
|39,2145
|28,8688
|27
|1,3
|Simav (Kütahya)
|04:00:03 04-10-2025
|39,25611
|29,02611
|13,96
|1,6
|KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)
|04:00:03 04-10-2025
|39,2452
|29,0312
|11,6
|1,9
|İpekyolu (Van)
|03:47:32 04-10-2025
|38,50917
|43,63667
|7,03
|0,9
|Sındırgı (Balıkesir)
|03:44:14 04-10-2025
|39,20306
|28,20139
|7
|1,2
|KAYGANLI-AKHISAR (MANISA)
|03:44:12 04-10-2025
|39,1352
|28,0085
|25,4
|1,1
|Dmanisi, Kvemo Kartli (Gürcistan) - [61.08 km] Akyaka (Kars)
|03:43:32 04-10-2025
|41,45083
|43,95417
|6,14
|1,6
|Korkuteli (Antalya)
|03:38:02 04-10-2025
|36,92194
|30,33917
|7
|1,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|03:37:49 04-10-2025
|39,17
|28,17083
|7,02
|1,2
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|03:37:49 04-10-2025
|39,1393
|28,1418
|12,9
|1,1
|Yazıhan (Malatya)
|03:33:33 04-10-2025
|38,56722
|38,03389
|7
|1,4
|Battalgazi (Malatya)
|03:30:26 04-10-2025
|38,32639
|38,35389
|11,53
|0,8
|Simav (Kütahya)
|03:15:08 04-10-2025
|39,20583
|29,0325
|12,38
|1,1
|EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)
|03:15:08 04-10-2025
|39,2202
|29,0105
|15,4
|1,2
|Simav (Kütahya)
|03:13:38 04-10-2025
|39,20833
|29,005
|13,77
|0,9
|Ege Denizi - [71.61 km] Karaburun (İzmir)
|03:10:55 04-10-2025
|38,75167
|25,58611
|9,22
|2,3
|EGE DENIZI
|03:10:53 04-10-2025
|38,7202
|25,5625
|12,6
|2,6
|Sındırgı (Balıkesir)
|03:07:29 04-10-2025
|39,2175
|28,14444
|11,91
|1,8
|ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|03:07:28 04-10-2025
|39,196
|28,1263
|8,3
|2
|Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [03.66 km] Kuşadası (Aydın)
|03:02:10 04-10-2025
|37,88833
|27,23528
|7
|1,2
|Lokasyon
|Saat / Tarih
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Büyüklük
|EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)
|02:45:15 05-10-2025
|39,225
|29,018
|10,8
|1,2
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|02:41:52 05-10-2025
|39,2405
|28,996
|9
|1,7
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|02:35:44 05-10-2025
|39,2318
|28,982
|9,3
|1,2
|BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|02:30:49 05-10-2025
|39,2148
|28,1223
|8,6
|1,6
|Beypazarı (Ankara)
|02:28:02 05-10-2025
|40,09
|31,80917
|6,73
|1,8
|Defne (Hatay)
|02:23:13 05-10-2025
|36,18778
|36,1075
|6,69
|1,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|02:20:30 05-10-2025
|39,22
|28,14139
|7
|0,9
|Sındırgı (Balıkesir)
|02:14:59 05-10-2025
|39,20972
|28,20306
|5,1
|1,1
|HAMZABEY-SIMAV (KUTAHYA)
|02:08:02 05-10-2025
|39,2012
|28,9577
|16,1
|1,3
|Simav (Kütahya)
|02:08:01 05-10-2025
|39,24139
|28,9575
|7
|1,2
|YENILER-SIMAV (KUTAHYA)
|02:06:50 05-10-2025
|39,2502
|28,955
|12,3
|1,4
|Simav (Kütahya)
|02:06:50 05-10-2025
|39,23611
|28,95222
|12,41
|1,5
|Akhisar (Manisa)
|01:54:38 05-10-2025
|39,00972
|28,06556
|6,99
|1
|Elbistan (Kahramanmaraş)
|01:47:52 05-10-2025
|38,38056
|37,4425
|7,01
|1,4
|YALINTAS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
|01:47:51 05-10-2025
|38,3778
|37,4283
|8,1
|1,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|01:46:23 05-10-2025
|39,21417
|28,14139
|7
|0,9
|KARAKOCA-SIMAV (KUTAHYA)
|01:33:48 05-10-2025
|39,2712
|28,9478
|8,4
|2,1
|Simav (Kütahya)
|01:33:48 05-10-2025
|39,25278
|28,92528
|7
|2,1
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|01:31:41 05-10-2025
|39,1837
|28,1723
|3,4
|2,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|01:31:41 05-10-2025
|39,18361
|28,185
|7,47
|2,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|01:27:49 05-10-2025
|39,19306
|28,16028
|7
|2
|ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|01:27:48 05-10-2025
|39,1823
|28,1237
|9,5
|2,2
|Simav (Kütahya)
|01:18:15 05-10-2025
|39,18583
|28,88389
|6,9
|1
|AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
|01:11:26 05-10-2025
|39,1793
|28,1832
|4,9
|1,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|01:11:26 05-10-2025
|39,23556
|28,20056
|7
|1,2
|Ödemiş (İzmir)
|01:10:06 05-10-2025
|38,3225
|27,83528
|6,99
|1,4
|KIZILKECILI-BAYINDIR (IZMIR)
|01:10:05 05-10-2025
|38,3007
|27,7905
|26,7
|1,4
|KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)
|01:02:39 05-10-2025
|39,2398
|29,0248
|4,8
|1
|Simav (Kütahya)
|01:02:38 05-10-2025
|39,25611
|28,95306
|6,82
|0,9
|Simav (Kütahya)
|01:00:46 05-10-2025
|39,23861
|29,01917
|6,91
|0,9
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|01:00:45 05-10-2025
|39,2288
|29,0157
|10,9
|0,9
|Simav (Kütahya)
|01:00:32 05-10-2025
|39,25278
|28,92056
|7
|1
|PELITLI-(MALATYA)
|00:59:08 05-10-2025
|38,2713
|38,6147
|8,4
|1,4
|Pütürge (Malatya)
|00:59:07 05-10-2025
|38,2125
|38,60083
|11,17
|1,4
|KOYUNOBA-SIMAV (KUTAHYA)
|00:58:07 05-10-2025
|39,2278
|28,9205
|11,5
|1,5
|Simav (Kütahya)
|00:58:07 05-10-2025
|39,2125
|28,91806
|7,07
|1,3
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|00:56:46 05-10-2025
|39,2282
|28,996
|5,6
|1,6
|Simav (Kütahya)
|00:56:46 05-10-2025
|39,23556
|28,9875
|8,16
|1,6
|Sındırgı (Balıkesir)
|00:51:54 05-10-2025
|39,25278
|28,13583
|7
|0,9
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|00:50:28 05-10-2025
|39,247
|28,9812
|11,2
|0,9
|SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR)
|00:46:12 05-10-2025
|39,2287
|28,0233
|7
|1,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|00:46:12 05-10-2025
|39,25694
|28,09472
|7
|1,3
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|00:40:38 05-10-2025
|39,2437
|29,0062
|13,1
|1,2
|Simav (Kütahya)
|00:40:37 05-10-2025
|39,25972
|28,95
|7
|1,1
|Simav (Kütahya)
|00:35:29 05-10-2025
|39,22361
|28,9925
|7
|1,1
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|00:35:28 05-10-2025
|39,2393
|28,9723
|11,3
|1,3
|KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR)
|00:33:14 05-10-2025
|39,2325
|28,0955
|10,3
|1,9
|Sındırgı (Balıkesir)
|00:33:14 05-10-2025
|39,2475
|28,1
|6,45
|1,6
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|00:12:59 05-10-2025
|39,2468
|29,0012
|12,7
|1,3
|Simav (Kütahya)
|00:12:58 05-10-2025
|39,27472
|28,955
|7,01
|1,1
|Marmara Denizi - [25.22 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ)
|23:51:22 04-10-2025
|40,73889
|27,95833
|6,91
|1,6
|MARMARA DENIZI
|23:51:20 04-10-2025
|40,7877
|27,9767
|11,8
|1,8
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|23:47:34 04-10-2025
|39,2385
|29,0103
|5,4
|1,1
|Simav (Kütahya)
|23:47:33 04-10-2025
|39,29139
|28,91028
|7,05
|1,1
|Simav (Kütahya)
|23:45:38 04-10-2025
|39,25556
|28,92917
|8,78
|1,3
|YENILER-SIMAV (KUTAHYA)
|23:45:37 04-10-2025
|39,244
|28,9485
|12,3
|1,5
|Simav (Kütahya)
|23:40:45 04-10-2025
|39,23472
|28,98083
|6,69
|1,1
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|23:40:44 04-10-2025
|39,236
|29,0235
|3,7
|1,1
|Gördes (Manisa)
|23:36:37 04-10-2025
|39,0025
|28,20833
|7,02
|1,1
|KALEMOGLU-GORDES (MANISA)
|23:36:36 04-10-2025
|39,0235
|28,1827
|12,3
|1,3
|Simav (Kütahya)
|23:34:46 04-10-2025
|39,2025
|28,97444
|9,59
|1
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|23:34:45 04-10-2025
|39,2493
|29,0003
|5
|1,1
|Simav (Kütahya)
|23:31:13 04-10-2025
|39,22167
|28,98556
|7,73
|1,4
|EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)
|23:31:12 04-10-2025
|39,2203
|28,9997
|11,7
|1,7
|Ege Denizi - [20.84 km] Didim (Aydın)
|23:24:15 04-10-2025
|37,48778
|27,005
|6,43
|1,8
|EGE DENIZI
|23:24:14 04-10-2025
|37,4695
|26,9808
|5
|1,7
|Göksun (Kahramanmaraş)
|23:13:42 04-10-2025
|38,06889
|36,92611
|6,97
|1,7
|NADIRKOY-AFSIN (KAHRAMANMARAS)
|23:13:41 04-10-2025
|38,165
|36,9435
|11,7
|1,8
|KARAGOL-CELIKHAN (ADIYAMAN)
|23:07:33 04-10-2025
|38,1
|38,411
|8,1
|1,9
|Sincik (Adıyaman)
|23:07:33 04-10-2025
|38,12361
|38,43944
|6,16
|2
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|23:04:33 04-10-2025
|39,2273
|28,9928
|10,7
|1,5
|Simav (Kütahya)
|23:04:33 04-10-2025
|39,24056
|28,98861
|9,86
|1,4
|Merkez (Burdur)
|23:02:21 04-10-2025
|37,62306
|30,06972
|7
|1,7
|YARIKOY-(BURDUR)
|23:02:20 04-10-2025
|37,6307
|30,0508
|6,2
|1,9
|EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)
|22:59:13 04-10-2025
|39,217
|28,9948
|7,9
|0,9
|KAYALIDERE-SIMAV (KUTAHYA)
|22:58:39 04-10-2025
|39,2527
|28,9073
|9,7
|1,5
|Simav (Kütahya)
|22:58:39 04-10-2025
|39,25528
|28,92556
|7,22
|1,2
|Marmara Denizi - [17.20 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ)
|22:41:22 04-10-2025
|40,81111
|27,95722
|9,35
|1,5
|MARMARA EREGLISI ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI
|22:41:21 04-10-2025
|40,8197
|27,9613
|10,3
|1,6
|HEKIMHAN (MALATYA)
|22:37:25 04-10-2025
|38,8052
|37,9525
|5
|1,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|22:31:43 04-10-2025
|39,17139
|28,18806
|6,57
|1,3
|ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|22:31:43 04-10-2025
|39,1915
|28,1188
|5,1
|1,4
|Vize (Kırklareli)
|22:25:58 04-10-2025
|41,58167
|27,67056
|6,95
|1,5
|EVRENCIK-VIZE (KIRKLARELI)
|22:25:57 04-10-2025
|41,672
|27,7427
|6,5
|2,2
|Alaşehir (Manisa)
|22:24:15 04-10-2025
|38,34167
|28,69833
|9,14
|1,7
|YESILYURT-ALASEHIR (MANISA)
|22:24:14 04-10-2025
|38,3317
|28,6623
|10,4
|1,9
|EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)
|22:19:38 04-10-2025
|39,2007
|28,9828
|11,6
|0,8
|Simav (Kütahya)
|22:18:25 04-10-2025
|39,22611
|29,00417
|8,73
|1,5
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|22:18:24 04-10-2025
|39,237
|28,9773
|9,5
|1,8
|Ege Denizi - [24.90 km] Söke (Aydın)
|22:14:25 04-10-2025
|37,48444
|26,95333
|6,99
|3,7
|EGE DENIZI
|22:14:25 04-10-2025
|37,4803
|26,9827
|7,3
|3,4
|EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)
|22:11:19 04-10-2025
|39,2242
|29,0303
|10
|1
|Simav (Kütahya)
|22:11:18 04-10-2025
|39,25056
|28,92333
|7,14
|1,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|22:08:29 04-10-2025
|39,10111
|28,21389
|6,78
|2,1
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|22:08:28 04-10-2025
|39,1617
|28,1493
|10,9
|2,4
|Dursunbey (Balıkesir)
|22:06:05 04-10-2025
|39,68444
|28,75472
|6,95
|3
|CINARKOY-DURSUNBEY (BALIKESIR)
|22:06:04 04-10-2025
|39,6287
|28,7735
|9,1
|3,4
|Simav (Kütahya)
|22:04:05 04-10-2025
|39,23556
|28,98639
|7,25
|1,8
|EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)
|22:04:05 04-10-2025
|39,2167
|28,9968
|10,5
|2
|MARMARA DENIZI
|22:00:49 04-10-2025
|40,7847
|27,9408
|10,2
|1,9
|Sultangazi (İstanbul)
|21:59:33 04-10-2025
|41,13667
|28,87417
|7,87
|2
|SULTANGAZI (ISTANBUL)
|21:59:33 04-10-2025
|41,1288
|28,886
|5
|1,7
|Simav (Kütahya)
|21:55:56 04-10-2025
|39,2375
|28,99389
|7,75
|3,1
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|21:55:55 04-10-2025
|39,2402
|28,9942
|5,4
|3,4
|Simav (Kütahya)
|21:55:07 04-10-2025
|39,23722
|28,98972
|9,81
|2
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|21:55:06 04-10-2025
|39,2305
|29,0028
|4,8
|2,3
|Gördes (Manisa)
|21:51:53 04-10-2025
|39,025
|28,185
|6,29
|1,9
|DAGDERE-AKHISAR (MANISA)
|21:51:52 04-10-2025
|39,0312
|28,1525
|15,7
|2,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|21:41:28 04-10-2025
|39,1925
|28,20222
|7
|1,5
|AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
|21:41:28 04-10-2025
|39,1497
|28,1837
|9,2
|1,5
|YENILER-SIMAV (KUTAHYA)
|21:37:08 04-10-2025
|39,2443
|28,9258
|11,6
|1,2
|Simav (Kütahya)
|21:24:00 04-10-2025
|39,24694
|28,93972
|6,89
|1,3
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|21:24:00 04-10-2025
|39,2273
|28,9935
|11,6
|1,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|21:18:16 04-10-2025
|39,18389
|28,16778
|7,03
|1,4
|BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|21:18:15 04-10-2025
|39,2362
|28,114
|8,8
|1,4
|Simav (Kütahya)
|21:17:07 04-10-2025
|39,24389
|28,98361
|8,79
|2,2
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|21:17:07 04-10-2025
|39,2563
|28,9942
|5,7
|2,3
|Simav (Kütahya)
|21:10:32 04-10-2025
|39,24444
|28,9125
|8,02
|1,2
|KOYUNOBA-SIMAV (KUTAHYA)
|21:10:31 04-10-2025
|39,2327
|28,9082
|10,9
|1,5
|KARACAOREN-SIMAV (KUTAHYA)
|21:09:32 04-10-2025
|39,2007
|29,037
|8,8
|1,8
|Simav (Kütahya)
|21:09:31 04-10-2025
|39,28111
|28,98111
|7,36
|1,7
|KARACAOREN-SIMAV (KUTAHYA)
|21:07:46 04-10-2025
|39,1888
|29,0268
|9,2
|1,3
|Simav (Kütahya)
|21:07:44 04-10-2025
|39,26833
|28,97611
|7,18
|1,2
|Simav (Kütahya)
|21:06:04 04-10-2025
|39,21917
|29,0175
|8,47
|1,7
|EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)
|21:06:03 04-10-2025
|39,199
|29,0022
|11,8
|1,9
|Sındırgı (Balıkesir)
|21:02:15 04-10-2025
|39,21778
|28,18944
|7
|2,1
|YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|21:02:14 04-10-2025
|39,1992
|28,1625
|12,2
|2,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|20:40:37 04-10-2025
|39,2025
|28,2275
|7
|0,9
|GIRIT ADASI (AKDENIZ)
|20:39:05 04-10-2025
|34,9188
|23,4767
|26,5
|2,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|20:36:29 04-10-2025
|39,18917
|28,15972
|5,87
|1,9
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|20:36:29 04-10-2025
|39,1647
|28,1582
|10,7
|2,1
|Simav (Kütahya)
|20:28:16 04-10-2025
|39,24556
|28,955
|10,64
|3,1
|KARAKOCA-SIMAV (KUTAHYA)
|20:28:16 04-10-2025
|39,2652
|28,9492
|5,3
|3,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|20:26:48 04-10-2025
|39,18806
|28,16972
|6,76
|1,2
|AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
|20:26:48 04-10-2025
|39,1577
|28,1853
|10,4
|1,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|20:24:55 04-10-2025
|39,225
|28,15806
|6,99
|1,2
|HAMZABEY-SIMAV (KUTAHYA)
|20:04:12 04-10-2025
|39,189
|28,9458
|9,7
|1,1
|Beypazarı (Ankara)
|19:47:26 04-10-2025
|40,20889
|31,79583
|7,09
|2,3
|SEKLI-BEYPAZARI (ANKARA)
|19:47:26 04-10-2025
|40,1785
|31,693
|6,9
|2,5
|NASA-SIMAV (KUTAHYA)
|19:40:02 04-10-2025
|39,1727
|28,9822
|16,3
|0,8
|Yeşilyurt (Malatya)
|19:36:00 04-10-2025
|38,20083
|38,44167
|6,99
|1,1
|Ege Denizi - [08.55 km] Datça (Muğla)
|19:27:33 04-10-2025
|36,62917
|27,53583
|7,95
|1,9
|YAKAKOY-DATCA (MUGLA)
|19:27:33 04-10-2025
|36,6423
|27,4987
|12
|2,1
|Simav (Kütahya)
|19:22:58 04-10-2025
|39,26
|28,92306
|7,01
|1,5
|YENILER-SIMAV (KUTAHYA)
|19:22:58 04-10-2025
|39,2288
|28,9443
|16
|1,9
|CUKURKAYA-DARENDE (MALATYA)
|19:21:41 04-10-2025
|38,6565
|37,4848
|8,9
|1,8
|Darende (Malatya)
|19:21:40 04-10-2025
|38,65056
|37,45556
|7,01
|1,9
|Çivril (Denizli)
|19:17:00 04-10-2025
|38,19139
|29,60083
|6,97
|1,3
|IMRALLI-CIVRIL (DENIZLI)
|19:17:00 04-10-2025
|38,176
|29,5893
|8,1
|1,3
|Ege Denizi - [13.81 km] Bozcaada (Çanakkale)
|19:07:27 04-10-2025
|39,7225
|25,98472
|7,52
|1,4
|TAVAKLI ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI)
|19:07:26 04-10-2025
|39,7037
|25,9797
|9,5
|1,5
|CAMLICA-(KAHRAMANMARAS)
|19:05:22 04-10-2025
|37,9358
|36,695
|12,2
|1,6
|Onikişubat (Kahramanmaraş)
|19:05:21 04-10-2025
|37,88333
|36,6725
|6,88
|1,8
|TEKIR-(KAHRAMANMARAS)
|19:04:16 04-10-2025
|37,9362
|36,6677
|5,7
|1,5
|Onikişubat (Kahramanmaraş)
|19:04:15 04-10-2025
|37,92111
|36,65361
|6,91
|1,6
|Sındırgı (Balıkesir)
|19:04:03 04-10-2025
|39,20528
|28,15111
|7
|0,8
|Ege Denizi - [11.67 km] Karaburun (İzmir)
|18:55:25 04-10-2025
|38,7675
|26,44167
|7,05
|1,8
|EGE DENIZI
|18:55:25 04-10-2025
|38,7535
|26,4243
|6,4
|2,1
|Pütürge (Malatya)
|18:53:28 04-10-2025
|38,33694
|38,81278
|7,01
|1,4
|BOLUKKAYA-PUTURGE (MALATYA)
|18:53:26 04-10-2025
|38,3277
|38,8093
|20
|1,5
|Ege Denizi - [13.91 km] Karaburun (İzmir)
|18:52:44 04-10-2025
|38,78944
|26,42361
|7,71
|2,2
|EGE DENIZI
|18:52:44 04-10-2025
|38,774
|26,4038
|10
|2,4
|Gördes (Manisa)
|18:50:13 04-10-2025
|39,07861
|28,25583
|6,59
|1
|Bigadiç (Balıkesir)
|18:46:23 04-10-2025
|39,50444
|28,16306
|7
|1,1
|SALMANLI-BIGADIC (BALIKESIR)
|18:46:23 04-10-2025
|39,4617
|28,1432
|14,9
|1,3
|Delice (Kırıkkale)
|18:29:51 04-10-2025
|39,85861
|34,00778
|7
|0,9
|HEREKLI-DELICE (KIRIKKALE)
|18:29:51 04-10-2025
|39,887
|33,9443
|6,9
|1,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|18:22:30 04-10-2025
|39,20278
|28,19194
|7
|0,9
|Sındırgı (Balıkesir)
|18:21:04 04-10-2025
|39,1975
|28,19278
|7
|1
|Delice (Kırıkkale)
|18:20:21 04-10-2025
|39,845
|34,02444
|7,11
|1,2
|TATLICAK-DELICE (KIRIKKALE)
|18:20:20 04-10-2025
|39,8442
|34,0185
|4,2
|1,5
|Bigadiç (Balıkesir)
|18:14:36 04-10-2025
|39,48389
|28,13444
|6,99
|1,7
|SALMANLI-BIGADIC (BALIKESIR)
|18:14:36 04-10-2025
|39,4453
|28,1592
|8,8
|1,9
|Simav (Kütahya)
|18:10:31 04-10-2025
|39,2425
|28,92278
|10,31
|2,4
|YENILER-SIMAV (KUTAHYA)
|18:10:31 04-10-2025
|39,2482
|28,9412
|8
|2,4
|Yeşilyurt (Malatya)
|18:10:25 04-10-2025
|38,30306
|38,16028
|6,97
|1,2
|Merkez (Bolu)
|18:09:38 04-10-2025
|40,79
|31,78833
|14,04
|1,2
|SEMERCILER-(BOLU)
|18:09:37 04-10-2025
|40,8237
|31,8352
|11,2
|1,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|18:07:27 04-10-2025
|39,17417
|28,10028
|6,3
|0,9
|Kale (Malatya)
|18:05:00 04-10-2025
|38,36083
|38,83944
|7,02
|0,9
|Bucak (Burdur)
|17:57:35 04-10-2025
|37,34611
|30,34194
|7,09
|1,4
|URKUTLU-BUCAK (BURDUR)
|17:57:34 04-10-2025
|37,3252
|30,2622
|16,6
|1,8
|Sındırgı (Balıkesir)
|17:52:20 04-10-2025
|39,20778
|28,14389
|7
|0,9
|EGE DENIZI
|17:50:41 04-10-2025
|36,5843
|25,955
|19,9
|2,1
|MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR)
|17:43:34 04-10-2025
|39,2267
|28,1475
|14,5
|2,2
|YENILER-SIMAV (KUTAHYA)
|17:41:16 04-10-2025
|39,2445
|28,935
|5,5
|2,3
|Simav (Kütahya)
|17:41:15 04-10-2025
|39,24611
|28,93722
|13,13
|2,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|17:39:10 04-10-2025
|39,20361
|28,17972
|7
|1,5
|AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
|17:39:10 04-10-2025
|39,1618
|28,214
|14,3
|1,6
|AHLATLICESME-SIMAV (KUTAHYA)
|17:20:56 04-10-2025
|39,1593
|29,0648
|5
|1,5
|Simav (Kütahya)
|17:20:55 04-10-2025
|39,23639
|28,99583
|7,02
|1,3
|Pütürge (Malatya)
|17:10:34 04-10-2025
|38,19167
|38,61667
|10,07
|1,9
|PELITLI-(MALATYA)
|17:10:34 04-10-2025
|38,278
|38,6083
|9
|1,8
|Sındırgı (Balıkesir)
|17:06:13 04-10-2025
|39,19722
|28,17333
|10,98
|3,4
|YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|17:06:13 04-10-2025
|39,2027
|28,164
|12,9
|3,5
|Simav (Kütahya)
|16:51:04 04-10-2025
|39,22306
|29,01611
|7,33
|1,1
|Simav (Kütahya)
|16:49:57 04-10-2025
|39,24222
|28,99389
|13,99
|1,7
|ORTACA-SIMAV (KUTAHYA)
|16:49:56 04-10-2025
|39,3025
|28,9365
|7,7
|1,7
|Sındırgı (Balıkesir)
|16:39:57 04-10-2025
|39,21028
|28,11861
|7,83
|1,8
|ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|16:39:57 04-10-2025
|39,1575
|28,1052
|9,3
|1,7
|Sındırgı (Balıkesir)
|16:33:07 04-10-2025
|39,16278
|28,12639
|11,28
|1,4
|Mengen (Bolu)
|16:31:33 04-10-2025
|40,90056
|31,80389
|8,28
|1,9
|KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|16:27:41 04-10-2025
|39,1965
|28,1133
|10,9
|2,6
|Sındırgı (Balıkesir)
|16:27:40 04-10-2025
|39,19167
|28,12222
|7,65
|2,3
|Simav (Kütahya)
|16:26:36 04-10-2025
|39,24139
|28,96694
|7
|0,9
|Simav (Kütahya)
|16:19:43 04-10-2025
|39,25806
|28,92139
|7
|1,1
|Simav (Kütahya)
|16:03:28 04-10-2025
|39,21972
|29,00556
|7,08
|1,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|15:54:36 04-10-2025
|39,21944
|28,13611
|7
|1,1
|Biga (Çanakkale)
|15:31:58 04-10-2025
|40,41861
|27,20028
|7
|2,7
|AKSAZ-BIGA (CANAKKALE)
|15:31:58 04-10-2025
|40,4328
|27,1608
|4,9
|3,2
|Hekimhan (Malatya)
|15:27:27 04-10-2025
|38,75583
|38,04
|7
|1,7
|IPEKYOLU-HEKIMHAN (MALATYA)
|15:27:26 04-10-2025
|38,7065
|37,9808
|3,1
|1,8
|Simav (Kütahya)
|15:16:10 04-10-2025
|39,26667
|28,87806
|7
|1,8
|YENILER-SIMAV (KUTAHYA)
|15:16:10 04-10-2025
|39,2412
|28,9453
|4,1
|2
|Sındırgı (Balıkesir)
|15:06:45 04-10-2025
|39,21861
|28,24194
|7
|1,5
|AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
|15:06:45 04-10-2025
|39,174
|28,1902
|11,5
|2
|Merkez (Çanakkale)
|14:50:14 04-10-2025
|40,06667
|26,51
|7
|2,5
|KURSUNLU-(CANAKKALE)
|14:50:13 04-10-2025
|40,1288
|26,4998
|10,8
|2,8
|Simav (Kütahya)
|14:42:33 04-10-2025
|39,23028
|28,99056
|5,88
|1,5
|EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)
|14:42:33 04-10-2025
|39,221
|29,0242
|10,6
|1,9
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|14:29:49 04-10-2025
|39,2307
|29,0035
|14,1
|1,8
|Simav (Kütahya)
|14:28:59 04-10-2025
|39,22778
|29,00361
|7,38
|2,2
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|14:28:58 04-10-2025
|39,2297
|28,9945
|13,3
|2,4
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|14:28:25 04-10-2025
|39,2333
|28,9748
|17,5
|2,3
|KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)
|14:26:44 04-10-2025
|39,2338
|29,0288
|2,3
|0,6
|YENILER-SIMAV (KUTAHYA)
|14:14:50 04-10-2025
|39,2477
|28,9467
|12,2
|1,6
|Simav (Kütahya)
|13:24:45 04-10-2025
|39,27028
|28,94167
|7
|1,6
|YENILER-SIMAV (KUTAHYA)
|13:24:45 04-10-2025
|39,236
|28,9522
|11,7
|1,8
|Simav (Kütahya)
|13:14:19 04-10-2025
|39,24111
|28,97
|12,05
|1,3
|KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)
|13:14:19 04-10-2025
|39,236
|29,07
|5
|1,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|13:06:32 04-10-2025
|39,24333
|28,125
|7
|2,2
|BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|13:06:31 04-10-2025
|39,237
|28,1082
|7,4
|2,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|13:04:27 04-10-2025
|39,24167
|28,08389
|7
|1,4
|AKKOCALI-AKHISAR (MANISA)
|13:04:27 04-10-2025
|39,1962
|27,9803
|20,1
|1,4
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|12:56:19 04-10-2025
|39,2362
|28,9727
|11,2
|1,9
|Simav (Kütahya)
|12:56:18 04-10-2025
|39,24917
|28,95611
|10,89
|1,6
|Simav (Kütahya)
|12:55:33 04-10-2025
|39,19222
|28,92389
|9,07
|1,5
|EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)
|12:55:32 04-10-2025
|39,2198
|29,0277
|9,3
|1,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|12:49:11 04-10-2025
|39,20972
|28,12528
|7
|1,4
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|12:49:11 04-10-2025
|39,1572
|28,14
|8,9
|1,6
|Göksun (Kahramanmaraş)
|12:26:09 04-10-2025
|38,00167
|36,34361
|7
|2
|KAZANDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|12:26:08 04-10-2025
|38,0073
|36,2723
|2,4
|2
|Bucak (Burdur)
|12:25:10 04-10-2025
|37,3425
|30,33028
|7
|1,8
|URKUTLU-BUCAK (BURDUR)
|12:25:10 04-10-2025
|37,3243
|30,2758
|8,3
|1,9
|Sındırgı (Balıkesir)
|12:14:49 04-10-2025
|39,23861
|28,09056
|10,68
|2,6
|KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR)
|12:14:48 04-10-2025
|39,2448
|28,1002
|10,2
|2,8
|Simav (Kütahya)
|12:05:47 04-10-2025
|39,2525
|28,93944
|7,82
|1,1
|Yeşilyurt (Malatya)
|12:04:15 04-10-2025
|38,25167
|38,10333
|7
|1,2
|Bucak (Burdur)
|12:01:36 04-10-2025
|37,34083
|30,32333
|6,95
|2,2
|URKUTLU-BUCAK (BURDUR)
|12:01:34 04-10-2025
|37,3258
|30,2827
|5
|2,4
|DODURGA-BOZUYUK (BILECIK)
|11:59:37 04-10-2025
|39,8182
|29,9137
|8,1
|1,8
|İnönü (Eskişehir)
|11:59:34 04-10-2025
|39,76556
|30,17361
|7
|1,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|11:49:14 04-10-2025
|39,2075
|28,25833
|7
|1,2
|KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|11:49:14 04-10-2025
|39,1007
|28,2175
|25,5
|1,3
|Simav (Kütahya)
|11:43:41 04-10-2025
|39,25389
|28,92222
|7
|2,3
|KARAKOCA-SIMAV (KUTAHYA)
|11:43:41 04-10-2025
|39,257
|28,9383
|7,6
|2,5
|Marmara Denizi - [14.97 km] Marmara (Balıkesir)
|11:27:55 04-10-2025
|40,76472
|27,75639
|7
|1,7
|MARMARA DENIZI
|11:27:53 04-10-2025
|40,792
|27,8707
|5,2
|1,7
|Aladağ (Adana)
|11:23:53 04-10-2025
|37,51528
|35,40694
|7
|1,6
|KUP-ALADAG (ADANA)
|11:23:52 04-10-2025
|37,6623
|35,448
|5
|1,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|11:19:03 04-10-2025
|39,23722
|28,19333
|5,5
|1
|Simav (Kütahya)
|11:08:38 04-10-2025
|39,22694
|29,00028
|7
|0,9
|Simav (Kütahya)
|10:54:28 04-10-2025
|39,24111
|28,94722
|7
|1
|Simav (Kütahya)
|10:44:40 04-10-2025
|39,24056
|28,92417
|7
|1,7
|YENILER-SIMAV (KUTAHYA)
|10:44:40 04-10-2025
|39,252
|28,96
|7,2
|1,9
|Simav (Kütahya)
|10:41:48 04-10-2025
|39,25667
|28,87111
|7,03
|2,1
|KARAKOCA-SIMAV (KUTAHYA)
|10:41:48 04-10-2025
|39,261
|28,9577
|9,8
|2,2
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|10:38:00 04-10-2025
|39,244
|28,9785
|10,1
|1,5
|Simav (Kütahya)
|10:37:59 04-10-2025
|39,25861
|28,93611
|7
|1,4
|YENILER-SIMAV (KUTAHYA)
|10:23:31 04-10-2025
|39,2467
|28,953
|9,4
|1,9
|Simav (Kütahya)
|10:23:30 04-10-2025
|39,25333
|28,93139
|7
|1,7
|KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)
|10:08:27 04-10-2025
|39,2312
|29,0332
|12,2
|1,6
|Simav (Kütahya)
|10:08:26 04-10-2025
|39,30528
|28,91222
|7
|1,6
|Simav (Kütahya)
|10:04:08 04-10-2025
|39,14583
|29,02694
|14,98
|1,2
|ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|09:58:33 04-10-2025
|39,1753
|28,1072
|10,1
|1,6
|Sındırgı (Balıkesir)
|09:58:32 04-10-2025
|39,18278
|28,10417
|8
|1,4
|Simav (Kütahya)
|09:54:49 04-10-2025
|39,22583
|28,95611
|7
|0,9
|Simav (Kütahya)
|09:51:08 04-10-2025
|39,26667
|28,95306
|7
|0,8
|YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA)
|09:36:04 04-10-2025
|39,2573
|29,0158
|12,4
|1,1
|Simav (Kütahya)
|09:36:03 04-10-2025
|39,26722
|28,9775
|7
|1,3
|Simav (Kütahya)
|09:32:47 04-10-2025
|39,14
|28,94889
|11,14
|2
|KARAKOCA-SIMAV (KUTAHYA)
|09:32:46 04-10-2025
|39,2563
|28,9548
|8,2
|2,2
|Simav (Kütahya)
|09:23:13 04-10-2025
|39,22056
|28,95639
|8,52
|1,9
|YENILER-SIMAV (KUTAHYA)
|09:23:13 04-10-2025
|39,2358
|28,9442
|11,1
|2,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|09:19:20 04-10-2025
|39,2
|28,23389
|7
|1,4
|BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|09:19:20 04-10-2025
|39,1722
|28,2498
|10,4
|1,4
|Marmara Denizi - [18.75 km] Marmara (Balıkesir)
|09:11:18 04-10-2025
|40,71583
|27,88611
|10,18
|1,7
|MARMARA DENIZI
|09:11:16 04-10-2025
|40,8033
|27,9383
|6,7
|2,2
|Simav (Kütahya)
|09:05:41 04-10-2025
|39,24139
|29,00917
|7,53
|0,9
|Pazarcık (Kahramanmaraş)
|09:05:16 04-10-2025
|37,38556
|37,13167
|7
|0,8
|Sındırgı (Balıkesir)
|09:04:08 04-10-2025
|39,22556
|28,15389
|7
|1
|Simav (Kütahya)
|08:56:34 04-10-2025
|39,16278
|29,00111
|14,11
|0,9
|Simav (Kütahya)
|08:48:27 04-10-2025
|39,24222
|28,96417
|7
|1,1
|Göksun (Kahramanmaraş)
|08:19:44 04-10-2025
|38,14528
|36,53944
|7
|1,1
|Simav (Kütahya)
|08:12:55 04-10-2025
|39,25472
|28,93056
|7,1
|1,7
|KAYALIDERE-SIMAV (KUTAHYA)
|08:12:55 04-10-2025
|39,2497
|28,9058
|15,8
|2
|Simav (Kütahya)
|08:09:12 04-10-2025
|39,22278
|29,01861
|12,43
|1,2
|EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)
|08:09:12 04-10-2025
|39,2042
|29,0247
|5,3
|1,5
|Simav (Kütahya)
|08:01:59 04-10-2025
|39,23667
|28,93694
|8,67
|1
|EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)
|08:01:58 04-10-2025
|39,2107
|28,9955
|19,7
|1,1
|Marmara Denizi - [17.92 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ)
|07:54:07 04-10-2025
|40,80472
|27,95028
|12,15
|2,9
|MARMARA DENIZI
|07:54:07 04-10-2025
|40,8053
|27,9555
|7,5
|3
|Elbistan (Kahramanmaraş)
|07:48:54 04-10-2025
|38,4525
|37,28389
|7,04
|2
|AKARCA-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
|07:48:54 04-10-2025
|38,4557
|37,322
|5
|1,8
|Simav (Kütahya)
|07:46:20 04-10-2025
|39,26083
|28,91667
|7
|1,1
|Simav (Kütahya)
|07:35:21 04-10-2025
|39,28056
|28,97361
|5,45
|2,3
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|07:35:20 04-10-2025
|39,246
|28,991
|5,5
|2,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|07:19:39 04-10-2025
|39,145
|28,19833
|11,1
|1,3
|ISACA-AKHISAR (MANISA)
|07:19:37 04-10-2025
|39,1335
|28,0355
|15,5
|1,4
|Marmara Denizi - [15.97 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ)
|07:14:34 04-10-2025
|40,82417
|27,92639
|13,94
|1,7
|MARMARA EREGLISI ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI
|07:14:34 04-10-2025
|40,8533
|27,9055
|7,7
|2
|Hisarcık (Kütahya)
|07:07:26 04-10-2025
|39,19417
|29,42083
|11,95
|3,1
|KARBASAN-HISARCIK (KUTAHYA)
|07:07:26 04-10-2025
|39,1818
|29,4087
|3,4
|3,2
|Simav (Kütahya)
|06:58:03 04-10-2025
|39,24778
|28,93639
|7,64
|1,4
|HAMZABEY-SIMAV (KUTAHYA)
|06:58:02 04-10-2025
|39,2057
|28,9532
|5
|1,5
|Simav (Kütahya)
|06:49:17 04-10-2025
|39,2525
|28,93722
|10,4
|4,1
|KARAKOCA-SIMAV (KUTAHYA)
|06:49:17 04-10-2025
|39,266
|28,9342
|5,4
|4,2
|Simav (Kütahya)
|06:42:11 04-10-2025
|39,22056
|29,02083
|7,17
|1,2
|CITGOL-SIMAV (KUTAHYA)
|06:42:10 04-10-2025
|39,126
|28,934
|24,8
|1,2
|Simav (Kütahya)
|06:34:38 04-10-2025
|39,21944
|28,96389
|12,21
|1,2
|HAMZABEY-SIMAV (KUTAHYA)
|06:34:38 04-10-2025
|39,1913
|28,9592
|13,3
|1,5
|Simav (Kütahya)
|06:29:21 04-10-2025
|39,25889
|28,93722
|6,61
|1,5
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|06:29:21 04-10-2025
|39,2427
|28,9647
|10,7
|1,6
|Simav (Kütahya)
|06:21:01 04-10-2025
|39,21861
|29,01889
|8,47
|1,3
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|06:20:59 04-10-2025
|39,2375
|28,995
|10,8
|1,5
|Çaygören Barajı - [01.78 km] Sındırgı (Balıkesir)
|06:09:14 04-10-2025
|39,265
|28,22389
|4,29
|1,6
|YUSUFCAM-SINDIRGI (BALIKESIR)
|06:09:13 04-10-2025
|39,281
|28,2143
|5,8
|1,7
|Simav (Kütahya)
|06:04:57 04-10-2025
|39,25194
|28,95167
|7,07
|1,4
|YENILER-SIMAV (KUTAHYA)
|06:04:57 04-10-2025
|39,2393
|28,9202
|10
|1,4
|KARLIK-SUHUT (AFYONKARAHISAR)
|05:51:07 04-10-2025
|38,5897
|30,5223
|5,3
|1,6
|Şuhut (Afyonkarahisar)
|05:51:06 04-10-2025
|38,575
|30,48889
|17,08
|1,6
|Sındırgı (Balıkesir)
|05:32:19 04-10-2025
|39,20639
|28,25278
|4,19
|1,2
|ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR)
|05:32:18 04-10-2025
|39,1987
|28,2262
|12,8
|1,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|05:28:41 04-10-2025
|39,21056
|28,10833
|7
|1,2
|SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR)
|05:28:40 04-10-2025
|39,1972
|28,0215
|8,5
|1,3
|Pütürge (Malatya)
|05:27:37 04-10-2025
|38,19611
|38,6275
|7
|1,3
|Simav (Kütahya)
|05:26:39 04-10-2025
|39,26
|28,98528
|7,13
|1,1
|CAMLIK-SIMAV (KUTAHYA)
|05:26:37 04-10-2025
|39,294
|28,8602
|5
|1,6
|Elbistan (Kahramanmaraş)
|05:22:51 04-10-2025
|38,18083
|37,69222
|9,18
|1,5
|Pütürge (Malatya)
|05:16:35 04-10-2025
|38,21972
|38,63056
|7
|1
|Sındırgı (Balıkesir)
|05:10:09 04-10-2025
|39,20056
|28,17778
|6,99
|1,1
|ISACA-AKHISAR (MANISA)
|05:10:08 04-10-2025
|39,1162
|28,0448
|19,6
|1,2
|ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|05:04:45 04-10-2025
|39,186
|28,1315
|8,4
|1,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|05:04:44 04-10-2025
|39,22389
|28,21611
|4,91
|1,5
|Erciş (Van)
|05:00:34 04-10-2025
|39,10028
|43,49167
|7,11
|1,2
|Simav (Kütahya)
|05:00:00 04-10-2025
|39,23583
|28,99611
|7,05
|1,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|04:56:30 04-10-2025
|39,15694
|28,19778
|7,01
|1,6
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|04:56:30 04-10-2025
|39,1668
|28,166
|11,1
|1,8
|Sındırgı (Balıkesir)
|04:52:13 04-10-2025
|39,20722
|28,1925
|7
|1
|SINDIRGI (BALIKESIR)
|04:52:12 04-10-2025
|39,2315
|28,1693
|12,3
|1,4
|Simav (Kütahya)
|04:47:57 04-10-2025
|39,25861
|28,95778
|5,84
|1,7
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|04:47:57 04-10-2025
|39,241
|28,9575
|10,7
|2
|Sındırgı (Balıkesir)
|04:45:21 04-10-2025
|39,1875
|28,18611
|7
|1,7
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|04:45:21 04-10-2025
|39,1595
|28,1652
|10,8
|1,7
|Sındırgı (Balıkesir)
|04:43:18 04-10-2025
|39,18917
|28,18111
|15,6
|1,9
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|04:43:18 04-10-2025
|39,1788
|28,1515
|10,8
|2
|Yeşilyurt (Malatya)
|04:35:39 04-10-2025
|38,30333
|38,30139
|7
|1
|Türkoğlu (Kahramanmaraş)
|04:16:14 04-10-2025
|37,3125
|37,03333
|11,57
|1,7
|Ege Denizi - [69.55 km] Karaburun (İzmir)
|04:04:24 04-10-2025
|38,72167
|25,60167
|9,25
|2
|Simav (Kütahya)
|04:03:40 04-10-2025
|39,27639
|28,93444
|6,96
|1,2
|YENILER-SIMAV (KUTAHYA)
|04:03:39 04-10-2025
|39,2435
|28,958
|12
|1,5
|Simav (Kütahya)
|04:02:49 04-10-2025
|39,2525
|28,95167
|9,63
|1,2
|KOYUNOBA-SIMAV (KUTAHYA)
|04:02:46 04-10-2025
|39,2145
|28,8688
|27
|1,3
|Simav (Kütahya)
|04:00:03 04-10-2025
|39,25611
|29,02611
|13,96
|1,6
|KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)
|04:00:03 04-10-2025
|39,2452
|29,0312
|11,6
|1,9
|İpekyolu (Van)
|03:47:32 04-10-2025
|38,50917
|43,63667
|7,03
|0,9
|Sındırgı (Balıkesir)
|03:44:14 04-10-2025
|39,20306
|28,20139
|7
|1,2
|KAYGANLI-AKHISAR (MANISA)
|03:44:12 04-10-2025
|39,1352
|28,0085
|25,4
|1,1
|Dmanisi, Kvemo Kartli (Gürcistan) - [61.08 km] Akyaka (Kars)
|03:43:32 04-10-2025
|41,45083
|43,95417
|6,14
|1,6
|Korkuteli (Antalya)
|03:38:02 04-10-2025
|36,92194
|30,33917
|7
|1,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|03:37:49 04-10-2025
|39,17
|28,17083
|7,02
|1,2
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|03:37:49 04-10-2025
|39,1393
|28,1418
|12,9
|1,1
|Yazıhan (Malatya)
|03:33:33 04-10-2025
|38,56722
|38,03389
|7
|1,4
|Battalgazi (Malatya)
|03:30:26 04-10-2025
|38,32639
|38,35389
|11,53
|0,8
|Simav (Kütahya)
|03:15:08 04-10-2025
|39,20583
|29,0325
|12,38
|1,1
|EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)
|03:15:08 04-10-2025
|39,2202
|29,0105
|15,4
|1,2
|Simav (Kütahya)
|03:13:38 04-10-2025
|39,20833
|29,005
|13,77
|0,9
|Ege Denizi - [71.61 km] Karaburun (İzmir)
|03:10:55 04-10-2025
|38,75167
|25,58611
|9,22
|2,3
|EGE DENIZI
|03:10:53 04-10-2025
|38,7202
|25,5625
|12,6
|2,6
|Sındırgı (Balıkesir)
|03:07:29 04-10-2025
|39,2175
|28,14444
|11,91
|1,8
|ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|03:07:28 04-10-2025
|39,196
|28,1263
|8,3
|2
|Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [03.66 km] Kuşadası (Aydın)
|03:02:10 04-10-2025
|37,88833
|27,23528
|7
|1,2
