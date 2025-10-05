Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 05 Ekim 2025

Son depremler...Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler.. 05 Ekim 2025 deprem son dakika haberleri

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) 02:45:15 05-10-2025 39,225 29,018 10,8 1,2
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 02:41:52 05-10-2025 39,2405 28,996 9 1,7
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 02:35:44 05-10-2025 39,2318 28,982 9,3 1,2
BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:30:49 05-10-2025 39,2148 28,1223 8,6 1,6
Beypazarı (Ankara) 02:28:02 05-10-2025 40,09 31,80917 6,73 1,8
Defne (Hatay) 02:23:13 05-10-2025 36,18778 36,1075 6,69 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 02:20:30 05-10-2025 39,22 28,14139 7 0,9
Sındırgı (Balıkesir) 02:14:59 05-10-2025 39,20972 28,20306 5,1 1,1
HAMZABEY-SIMAV (KUTAHYA) 02:08:02 05-10-2025 39,2012 28,9577 16,1 1,3
Simav (Kütahya) 02:08:01 05-10-2025 39,24139 28,9575 7 1,2
YENILER-SIMAV (KUTAHYA) 02:06:50 05-10-2025 39,2502 28,955 12,3 1,4
Simav (Kütahya) 02:06:50 05-10-2025 39,23611 28,95222 12,41 1,5
Akhisar (Manisa) 01:54:38 05-10-2025 39,00972 28,06556 6,99 1
Elbistan (Kahramanmaraş) 01:47:52 05-10-2025 38,38056 37,4425 7,01 1,4
YALINTAS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 01:47:51 05-10-2025 38,3778 37,4283 8,1 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 01:46:23 05-10-2025 39,21417 28,14139 7 0,9
KARAKOCA-SIMAV (KUTAHYA) 01:33:48 05-10-2025 39,2712 28,9478 8,4 2,1
Simav (Kütahya) 01:33:48 05-10-2025 39,25278 28,92528 7 2,1
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:31:41 05-10-2025 39,1837 28,1723 3,4 2,5
Sındırgı (Balıkesir) 01:31:41 05-10-2025 39,18361 28,185 7,47 2,4
Sındırgı (Balıkesir) 01:27:49 05-10-2025 39,19306 28,16028 7 2
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:27:48 05-10-2025 39,1823 28,1237 9,5 2,2
Simav (Kütahya) 01:18:15 05-10-2025 39,18583 28,88389 6,9 1
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:11:26 05-10-2025 39,1793 28,1832 4,9 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 01:11:26 05-10-2025 39,23556 28,20056 7 1,2
Ödemiş (İzmir) 01:10:06 05-10-2025 38,3225 27,83528 6,99 1,4
KIZILKECILI-BAYINDIR (IZMIR) 01:10:05 05-10-2025 38,3007 27,7905 26,7 1,4
KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) 01:02:39 05-10-2025 39,2398 29,0248 4,8 1
Simav (Kütahya) 01:02:38 05-10-2025 39,25611 28,95306 6,82 0,9
Simav (Kütahya) 01:00:46 05-10-2025 39,23861 29,01917 6,91 0,9
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 01:00:45 05-10-2025 39,2288 29,0157 10,9 0,9
Simav (Kütahya) 01:00:32 05-10-2025 39,25278 28,92056 7 1
PELITLI-(MALATYA) 00:59:08 05-10-2025 38,2713 38,6147 8,4 1,4
Pütürge (Malatya) 00:59:07 05-10-2025 38,2125 38,60083 11,17 1,4
KOYUNOBA-SIMAV (KUTAHYA) 00:58:07 05-10-2025 39,2278 28,9205 11,5 1,5
Simav (Kütahya) 00:58:07 05-10-2025 39,2125 28,91806 7,07 1,3
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 00:56:46 05-10-2025 39,2282 28,996 5,6 1,6
Simav (Kütahya) 00:56:46 05-10-2025 39,23556 28,9875 8,16 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 00:51:54 05-10-2025 39,25278 28,13583 7 0,9
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 00:50:28 05-10-2025 39,247 28,9812 11,2 0,9
SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:46:12 05-10-2025 39,2287 28,0233 7 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 00:46:12 05-10-2025 39,25694 28,09472 7 1,3
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 00:40:38 05-10-2025 39,2437 29,0062 13,1 1,2
Simav (Kütahya) 00:40:37 05-10-2025 39,25972 28,95 7 1,1
Simav (Kütahya) 00:35:29 05-10-2025 39,22361 28,9925 7 1,1
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 00:35:28 05-10-2025 39,2393 28,9723 11,3 1,3
KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:33:14 05-10-2025 39,2325 28,0955 10,3 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 00:33:14 05-10-2025 39,2475 28,1 6,45 1,6
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 00:12:59 05-10-2025 39,2468 29,0012 12,7 1,3
Simav (Kütahya) 00:12:58 05-10-2025 39,27472 28,955 7,01 1,1
Marmara Denizi - [25.22 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ) 23:51:22 04-10-2025 40,73889 27,95833 6,91 1,6
MARMARA DENIZI 23:51:20 04-10-2025 40,7877 27,9767 11,8 1,8
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 23:47:34 04-10-2025 39,2385 29,0103 5,4 1,1
Simav (Kütahya) 23:47:33 04-10-2025 39,29139 28,91028 7,05 1,1
Simav (Kütahya) 23:45:38 04-10-2025 39,25556 28,92917 8,78 1,3
YENILER-SIMAV (KUTAHYA) 23:45:37 04-10-2025 39,244 28,9485 12,3 1,5
Simav (Kütahya) 23:40:45 04-10-2025 39,23472 28,98083 6,69 1,1
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 23:40:44 04-10-2025 39,236 29,0235 3,7 1,1
Gördes (Manisa) 23:36:37 04-10-2025 39,0025 28,20833 7,02 1,1
KALEMOGLU-GORDES (MANISA) 23:36:36 04-10-2025 39,0235 28,1827 12,3 1,3
Simav (Kütahya) 23:34:46 04-10-2025 39,2025 28,97444 9,59 1
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 23:34:45 04-10-2025 39,2493 29,0003 5 1,1
Simav (Kütahya) 23:31:13 04-10-2025 39,22167 28,98556 7,73 1,4
EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) 23:31:12 04-10-2025 39,2203 28,9997 11,7 1,7
Ege Denizi - [20.84 km] Didim (Aydın) 23:24:15 04-10-2025 37,48778 27,005 6,43 1,8
EGE DENIZI 23:24:14 04-10-2025 37,4695 26,9808 5 1,7
Göksun (Kahramanmaraş) 23:13:42 04-10-2025 38,06889 36,92611 6,97 1,7
NADIRKOY-AFSIN (KAHRAMANMARAS) 23:13:41 04-10-2025 38,165 36,9435 11,7 1,8
KARAGOL-CELIKHAN (ADIYAMAN) 23:07:33 04-10-2025 38,1 38,411 8,1 1,9
Sincik (Adıyaman) 23:07:33 04-10-2025 38,12361 38,43944 6,16 2
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 23:04:33 04-10-2025 39,2273 28,9928 10,7 1,5
Simav (Kütahya) 23:04:33 04-10-2025 39,24056 28,98861 9,86 1,4
Merkez (Burdur) 23:02:21 04-10-2025 37,62306 30,06972 7 1,7
YARIKOY-(BURDUR) 23:02:20 04-10-2025 37,6307 30,0508 6,2 1,9
EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) 22:59:13 04-10-2025 39,217 28,9948 7,9 0,9
KAYALIDERE-SIMAV (KUTAHYA) 22:58:39 04-10-2025 39,2527 28,9073 9,7 1,5
Simav (Kütahya) 22:58:39 04-10-2025 39,25528 28,92556 7,22 1,2
Marmara Denizi - [17.20 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ) 22:41:22 04-10-2025 40,81111 27,95722 9,35 1,5
MARMARA EREGLISI ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI 22:41:21 04-10-2025 40,8197 27,9613 10,3 1,6
HEKIMHAN (MALATYA) 22:37:25 04-10-2025 38,8052 37,9525 5 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 22:31:43 04-10-2025 39,17139 28,18806 6,57 1,3
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:31:43 04-10-2025 39,1915 28,1188 5,1 1,4
Vize (Kırklareli) 22:25:58 04-10-2025 41,58167 27,67056 6,95 1,5
EVRENCIK-VIZE (KIRKLARELI) 22:25:57 04-10-2025 41,672 27,7427 6,5 2,2
Alaşehir (Manisa) 22:24:15 04-10-2025 38,34167 28,69833 9,14 1,7
YESILYURT-ALASEHIR (MANISA) 22:24:14 04-10-2025 38,3317 28,6623 10,4 1,9
EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) 22:19:38 04-10-2025 39,2007 28,9828 11,6 0,8
Simav (Kütahya) 22:18:25 04-10-2025 39,22611 29,00417 8,73 1,5
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 22:18:24 04-10-2025 39,237 28,9773 9,5 1,8
Ege Denizi - [24.90 km] Söke (Aydın) 22:14:25 04-10-2025 37,48444 26,95333 6,99 3,7
EGE DENIZI 22:14:25 04-10-2025 37,4803 26,9827 7,3 3,4
EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) 22:11:19 04-10-2025 39,2242 29,0303 10 1
Simav (Kütahya) 22:11:18 04-10-2025 39,25056 28,92333 7,14 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 22:08:29 04-10-2025 39,10111 28,21389 6,78 2,1
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:08:28 04-10-2025 39,1617 28,1493 10,9 2,4
Dursunbey (Balıkesir) 22:06:05 04-10-2025 39,68444 28,75472 6,95 3
CINARKOY-DURSUNBEY (BALIKESIR) 22:06:04 04-10-2025 39,6287 28,7735 9,1 3,4
Simav (Kütahya) 22:04:05 04-10-2025 39,23556 28,98639 7,25 1,8
EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) 22:04:05 04-10-2025 39,2167 28,9968 10,5 2
MARMARA DENIZI 22:00:49 04-10-2025 40,7847 27,9408 10,2 1,9
Sultangazi (İstanbul) 21:59:33 04-10-2025 41,13667 28,87417 7,87 2
SULTANGAZI (ISTANBUL) 21:59:33 04-10-2025 41,1288 28,886 5 1,7
Simav (Kütahya) 21:55:56 04-10-2025 39,2375 28,99389 7,75 3,1
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 21:55:55 04-10-2025 39,2402 28,9942 5,4 3,4
Simav (Kütahya) 21:55:07 04-10-2025 39,23722 28,98972 9,81 2
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 21:55:06 04-10-2025 39,2305 29,0028 4,8 2,3
Gördes (Manisa) 21:51:53 04-10-2025 39,025 28,185 6,29 1,9
DAGDERE-AKHISAR (MANISA) 21:51:52 04-10-2025 39,0312 28,1525 15,7 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 21:41:28 04-10-2025 39,1925 28,20222 7 1,5
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:41:28 04-10-2025 39,1497 28,1837 9,2 1,5
YENILER-SIMAV (KUTAHYA) 21:37:08 04-10-2025 39,2443 28,9258 11,6 1,2
Simav (Kütahya) 21:24:00 04-10-2025 39,24694 28,93972 6,89 1,3
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 21:24:00 04-10-2025 39,2273 28,9935 11,6 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 21:18:16 04-10-2025 39,18389 28,16778 7,03 1,4
BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:18:15 04-10-2025 39,2362 28,114 8,8 1,4
Simav (Kütahya) 21:17:07 04-10-2025 39,24389 28,98361 8,79 2,2
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 21:17:07 04-10-2025 39,2563 28,9942 5,7 2,3
Simav (Kütahya) 21:10:32 04-10-2025 39,24444 28,9125 8,02 1,2
KOYUNOBA-SIMAV (KUTAHYA) 21:10:31 04-10-2025 39,2327 28,9082 10,9 1,5
KARACAOREN-SIMAV (KUTAHYA) 21:09:32 04-10-2025 39,2007 29,037 8,8 1,8
Simav (Kütahya) 21:09:31 04-10-2025 39,28111 28,98111 7,36 1,7
KARACAOREN-SIMAV (KUTAHYA) 21:07:46 04-10-2025 39,1888 29,0268 9,2 1,3
Simav (Kütahya) 21:07:44 04-10-2025 39,26833 28,97611 7,18 1,2
Simav (Kütahya) 21:06:04 04-10-2025 39,21917 29,0175 8,47 1,7
EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) 21:06:03 04-10-2025 39,199 29,0022 11,8 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 21:02:15 04-10-2025 39,21778 28,18944 7 2,1
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:02:14 04-10-2025 39,1992 28,1625 12,2 2,4
Sındırgı (Balıkesir) 20:40:37 04-10-2025 39,2025 28,2275 7 0,9
GIRIT ADASI (AKDENIZ) 20:39:05 04-10-2025 34,9188 23,4767 26,5 2,3
Sındırgı (Balıkesir) 20:36:29 04-10-2025 39,18917 28,15972 5,87 1,9
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:36:29 04-10-2025 39,1647 28,1582 10,7 2,1
Simav (Kütahya) 20:28:16 04-10-2025 39,24556 28,955 10,64 3,1
KARAKOCA-SIMAV (KUTAHYA) 20:28:16 04-10-2025 39,2652 28,9492 5,3 3,2
Sındırgı (Balıkesir) 20:26:48 04-10-2025 39,18806 28,16972 6,76 1,2
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:26:48 04-10-2025 39,1577 28,1853 10,4 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 20:24:55 04-10-2025 39,225 28,15806 6,99 1,2
HAMZABEY-SIMAV (KUTAHYA) 20:04:12 04-10-2025 39,189 28,9458 9,7 1,1
Beypazarı (Ankara) 19:47:26 04-10-2025 40,20889 31,79583 7,09 2,3
SEKLI-BEYPAZARI (ANKARA) 19:47:26 04-10-2025 40,1785 31,693 6,9 2,5
NASA-SIMAV (KUTAHYA) 19:40:02 04-10-2025 39,1727 28,9822 16,3 0,8
Yeşilyurt (Malatya) 19:36:00 04-10-2025 38,20083 38,44167 6,99 1,1
Ege Denizi - [08.55 km] Datça (Muğla) 19:27:33 04-10-2025 36,62917 27,53583 7,95 1,9
YAKAKOY-DATCA (MUGLA) 19:27:33 04-10-2025 36,6423 27,4987 12 2,1
Simav (Kütahya) 19:22:58 04-10-2025 39,26 28,92306 7,01 1,5
YENILER-SIMAV (KUTAHYA) 19:22:58 04-10-2025 39,2288 28,9443 16 1,9
CUKURKAYA-DARENDE (MALATYA) 19:21:41 04-10-2025 38,6565 37,4848 8,9 1,8
Darende (Malatya) 19:21:40 04-10-2025 38,65056 37,45556 7,01 1,9
Çivril (Denizli) 19:17:00 04-10-2025 38,19139 29,60083 6,97 1,3
IMRALLI-CIVRIL (DENIZLI) 19:17:00 04-10-2025 38,176 29,5893 8,1 1,3
Ege Denizi - [13.81 km] Bozcaada (Çanakkale) 19:07:27 04-10-2025 39,7225 25,98472 7,52 1,4
TAVAKLI ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) 19:07:26 04-10-2025 39,7037 25,9797 9,5 1,5
CAMLICA-(KAHRAMANMARAS) 19:05:22 04-10-2025 37,9358 36,695 12,2 1,6
Onikişubat (Kahramanmaraş) 19:05:21 04-10-2025 37,88333 36,6725 6,88 1,8
TEKIR-(KAHRAMANMARAS) 19:04:16 04-10-2025 37,9362 36,6677 5,7 1,5
Onikişubat (Kahramanmaraş) 19:04:15 04-10-2025 37,92111 36,65361 6,91 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 19:04:03 04-10-2025 39,20528 28,15111 7 0,8
Ege Denizi - [11.67 km] Karaburun (İzmir) 18:55:25 04-10-2025 38,7675 26,44167 7,05 1,8
EGE DENIZI 18:55:25 04-10-2025 38,7535 26,4243 6,4 2,1
Pütürge (Malatya) 18:53:28 04-10-2025 38,33694 38,81278 7,01 1,4
BOLUKKAYA-PUTURGE (MALATYA) 18:53:26 04-10-2025 38,3277 38,8093 20 1,5
Ege Denizi - [13.91 km] Karaburun (İzmir) 18:52:44 04-10-2025 38,78944 26,42361 7,71 2,2
EGE DENIZI 18:52:44 04-10-2025 38,774 26,4038 10 2,4
Gördes (Manisa) 18:50:13 04-10-2025 39,07861 28,25583 6,59 1
Bigadiç (Balıkesir) 18:46:23 04-10-2025 39,50444 28,16306 7 1,1
SALMANLI-BIGADIC (BALIKESIR) 18:46:23 04-10-2025 39,4617 28,1432 14,9 1,3
Delice (Kırıkkale) 18:29:51 04-10-2025 39,85861 34,00778 7 0,9
HEREKLI-DELICE (KIRIKKALE) 18:29:51 04-10-2025 39,887 33,9443 6,9 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 18:22:30 04-10-2025 39,20278 28,19194 7 0,9
Sındırgı (Balıkesir) 18:21:04 04-10-2025 39,1975 28,19278 7 1
Delice (Kırıkkale) 18:20:21 04-10-2025 39,845 34,02444 7,11 1,2
TATLICAK-DELICE (KIRIKKALE) 18:20:20 04-10-2025 39,8442 34,0185 4,2 1,5
Bigadiç (Balıkesir) 18:14:36 04-10-2025 39,48389 28,13444 6,99 1,7
SALMANLI-BIGADIC (BALIKESIR) 18:14:36 04-10-2025 39,4453 28,1592 8,8 1,9
Simav (Kütahya) 18:10:31 04-10-2025 39,2425 28,92278 10,31 2,4
YENILER-SIMAV (KUTAHYA) 18:10:31 04-10-2025 39,2482 28,9412 8 2,4
Yeşilyurt (Malatya) 18:10:25 04-10-2025 38,30306 38,16028 6,97 1,2
Merkez (Bolu) 18:09:38 04-10-2025 40,79 31,78833 14,04 1,2
SEMERCILER-(BOLU) 18:09:37 04-10-2025 40,8237 31,8352 11,2 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 18:07:27 04-10-2025 39,17417 28,10028 6,3 0,9
Kale (Malatya) 18:05:00 04-10-2025 38,36083 38,83944 7,02 0,9
Bucak (Burdur) 17:57:35 04-10-2025 37,34611 30,34194 7,09 1,4
URKUTLU-BUCAK (BURDUR) 17:57:34 04-10-2025 37,3252 30,2622 16,6 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 17:52:20 04-10-2025 39,20778 28,14389 7 0,9
EGE DENIZI 17:50:41 04-10-2025 36,5843 25,955 19,9 2,1
MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) 17:43:34 04-10-2025 39,2267 28,1475 14,5 2,2
YENILER-SIMAV (KUTAHYA) 17:41:16 04-10-2025 39,2445 28,935 5,5 2,3
Simav (Kütahya) 17:41:15 04-10-2025 39,24611 28,93722 13,13 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 17:39:10 04-10-2025 39,20361 28,17972 7 1,5
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 17:39:10 04-10-2025 39,1618 28,214 14,3 1,6
AHLATLICESME-SIMAV (KUTAHYA) 17:20:56 04-10-2025 39,1593 29,0648 5 1,5
Simav (Kütahya) 17:20:55 04-10-2025 39,23639 28,99583 7,02 1,3
Pütürge (Malatya) 17:10:34 04-10-2025 38,19167 38,61667 10,07 1,9
PELITLI-(MALATYA) 17:10:34 04-10-2025 38,278 38,6083 9 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 17:06:13 04-10-2025 39,19722 28,17333 10,98 3,4
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 17:06:13 04-10-2025 39,2027 28,164 12,9 3,5
Simav (Kütahya) 16:51:04 04-10-2025 39,22306 29,01611 7,33 1,1
Simav (Kütahya) 16:49:57 04-10-2025 39,24222 28,99389 13,99 1,7
ORTACA-SIMAV (KUTAHYA) 16:49:56 04-10-2025 39,3025 28,9365 7,7 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 16:39:57 04-10-2025 39,21028 28,11861 7,83 1,8
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 16:39:57 04-10-2025 39,1575 28,1052 9,3 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 16:33:07 04-10-2025 39,16278 28,12639 11,28 1,4
Mengen (Bolu) 16:31:33 04-10-2025 40,90056 31,80389 8,28 1,9
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 16:27:41 04-10-2025 39,1965 28,1133 10,9 2,6
Sındırgı (Balıkesir) 16:27:40 04-10-2025 39,19167 28,12222 7,65 2,3
Simav (Kütahya) 16:26:36 04-10-2025 39,24139 28,96694 7 0,9
Simav (Kütahya) 16:19:43 04-10-2025 39,25806 28,92139 7 1,1
Simav (Kütahya) 16:03:28 04-10-2025 39,21972 29,00556 7,08 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 15:54:36 04-10-2025 39,21944 28,13611 7 1,1
Biga (Çanakkale) 15:31:58 04-10-2025 40,41861 27,20028 7 2,7
AKSAZ-BIGA (CANAKKALE) 15:31:58 04-10-2025 40,4328 27,1608 4,9 3,2
Hekimhan (Malatya) 15:27:27 04-10-2025 38,75583 38,04 7 1,7
IPEKYOLU-HEKIMHAN (MALATYA) 15:27:26 04-10-2025 38,7065 37,9808 3,1 1,8
Simav (Kütahya) 15:16:10 04-10-2025 39,26667 28,87806 7 1,8
YENILER-SIMAV (KUTAHYA) 15:16:10 04-10-2025 39,2412 28,9453 4,1 2
Sındırgı (Balıkesir) 15:06:45 04-10-2025 39,21861 28,24194 7 1,5
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 15:06:45 04-10-2025 39,174 28,1902 11,5 2
Merkez (Çanakkale) 14:50:14 04-10-2025 40,06667 26,51 7 2,5
KURSUNLU-(CANAKKALE) 14:50:13 04-10-2025 40,1288 26,4998 10,8 2,8
Simav (Kütahya) 14:42:33 04-10-2025 39,23028 28,99056 5,88 1,5
EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) 14:42:33 04-10-2025 39,221 29,0242 10,6 1,9
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 14:29:49 04-10-2025 39,2307 29,0035 14,1 1,8
Simav (Kütahya) 14:28:59 04-10-2025 39,22778 29,00361 7,38 2,2
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 14:28:58 04-10-2025 39,2297 28,9945 13,3 2,4
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 14:28:25 04-10-2025 39,2333 28,9748 17,5 2,3
KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) 14:26:44 04-10-2025 39,2338 29,0288 2,3 0,6
YENILER-SIMAV (KUTAHYA) 14:14:50 04-10-2025 39,2477 28,9467 12,2 1,6
Simav (Kütahya) 13:24:45 04-10-2025 39,27028 28,94167 7 1,6
YENILER-SIMAV (KUTAHYA) 13:24:45 04-10-2025 39,236 28,9522 11,7 1,8
Simav (Kütahya) 13:14:19 04-10-2025 39,24111 28,97 12,05 1,3
KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) 13:14:19 04-10-2025 39,236 29,07 5 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 13:06:32 04-10-2025 39,24333 28,125 7 2,2
BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 13:06:31 04-10-2025 39,237 28,1082 7,4 2,5
Sındırgı (Balıkesir) 13:04:27 04-10-2025 39,24167 28,08389 7 1,4
AKKOCALI-AKHISAR (MANISA) 13:04:27 04-10-2025 39,1962 27,9803 20,1 1,4
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 12:56:19 04-10-2025 39,2362 28,9727 11,2 1,9
Simav (Kütahya) 12:56:18 04-10-2025 39,24917 28,95611 10,89 1,6
Simav (Kütahya) 12:55:33 04-10-2025 39,19222 28,92389 9,07 1,5
EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) 12:55:32 04-10-2025 39,2198 29,0277 9,3 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 12:49:11 04-10-2025 39,20972 28,12528 7 1,4
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 12:49:11 04-10-2025 39,1572 28,14 8,9 1,6
Göksun (Kahramanmaraş) 12:26:09 04-10-2025 38,00167 36,34361 7 2
KAZANDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 12:26:08 04-10-2025 38,0073 36,2723 2,4 2
Bucak (Burdur) 12:25:10 04-10-2025 37,3425 30,33028 7 1,8
URKUTLU-BUCAK (BURDUR) 12:25:10 04-10-2025 37,3243 30,2758 8,3 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 12:14:49 04-10-2025 39,23861 28,09056 10,68 2,6
KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR) 12:14:48 04-10-2025 39,2448 28,1002 10,2 2,8
Simav (Kütahya) 12:05:47 04-10-2025 39,2525 28,93944 7,82 1,1
Yeşilyurt (Malatya) 12:04:15 04-10-2025 38,25167 38,10333 7 1,2
Bucak (Burdur) 12:01:36 04-10-2025 37,34083 30,32333 6,95 2,2
URKUTLU-BUCAK (BURDUR) 12:01:34 04-10-2025 37,3258 30,2827 5 2,4
DODURGA-BOZUYUK (BILECIK) 11:59:37 04-10-2025 39,8182 29,9137 8,1 1,8
İnönü (Eskişehir) 11:59:34 04-10-2025 39,76556 30,17361 7 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 11:49:14 04-10-2025 39,2075 28,25833 7 1,2
KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 11:49:14 04-10-2025 39,1007 28,2175 25,5 1,3
Simav (Kütahya) 11:43:41 04-10-2025 39,25389 28,92222 7 2,3
KARAKOCA-SIMAV (KUTAHYA) 11:43:41 04-10-2025 39,257 28,9383 7,6 2,5
Marmara Denizi - [14.97 km] Marmara (Balıkesir) 11:27:55 04-10-2025 40,76472 27,75639 7 1,7
MARMARA DENIZI 11:27:53 04-10-2025 40,792 27,8707 5,2 1,7
Aladağ (Adana) 11:23:53 04-10-2025 37,51528 35,40694 7 1,6
KUP-ALADAG (ADANA) 11:23:52 04-10-2025 37,6623 35,448 5 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 11:19:03 04-10-2025 39,23722 28,19333 5,5 1
Simav (Kütahya) 11:08:38 04-10-2025 39,22694 29,00028 7 0,9
Simav (Kütahya) 10:54:28 04-10-2025 39,24111 28,94722 7 1
Simav (Kütahya) 10:44:40 04-10-2025 39,24056 28,92417 7 1,7
YENILER-SIMAV (KUTAHYA) 10:44:40 04-10-2025 39,252 28,96 7,2 1,9
Simav (Kütahya) 10:41:48 04-10-2025 39,25667 28,87111 7,03 2,1
KARAKOCA-SIMAV (KUTAHYA) 10:41:48 04-10-2025 39,261 28,9577 9,8 2,2
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 10:38:00 04-10-2025 39,244 28,9785 10,1 1,5
Simav (Kütahya) 10:37:59 04-10-2025 39,25861 28,93611 7 1,4
YENILER-SIMAV (KUTAHYA) 10:23:31 04-10-2025 39,2467 28,953 9,4 1,9
Simav (Kütahya) 10:23:30 04-10-2025 39,25333 28,93139 7 1,7
KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) 10:08:27 04-10-2025 39,2312 29,0332 12,2 1,6
Simav (Kütahya) 10:08:26 04-10-2025 39,30528 28,91222 7 1,6
Simav (Kütahya) 10:04:08 04-10-2025 39,14583 29,02694 14,98 1,2
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 09:58:33 04-10-2025 39,1753 28,1072 10,1 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 09:58:32 04-10-2025 39,18278 28,10417 8 1,4
Simav (Kütahya) 09:54:49 04-10-2025 39,22583 28,95611 7 0,9
Simav (Kütahya) 09:51:08 04-10-2025 39,26667 28,95306 7 0,8
YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA) 09:36:04 04-10-2025 39,2573 29,0158 12,4 1,1
Simav (Kütahya) 09:36:03 04-10-2025 39,26722 28,9775 7 1,3
Simav (Kütahya) 09:32:47 04-10-2025 39,14 28,94889 11,14 2
KARAKOCA-SIMAV (KUTAHYA) 09:32:46 04-10-2025 39,2563 28,9548 8,2 2,2
Simav (Kütahya) 09:23:13 04-10-2025 39,22056 28,95639 8,52 1,9
YENILER-SIMAV (KUTAHYA) 09:23:13 04-10-2025 39,2358 28,9442 11,1 2,2
Sındırgı (Balıkesir) 09:19:20 04-10-2025 39,2 28,23389 7 1,4
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 09:19:20 04-10-2025 39,1722 28,2498 10,4 1,4
Marmara Denizi - [18.75 km] Marmara (Balıkesir) 09:11:18 04-10-2025 40,71583 27,88611 10,18 1,7
MARMARA DENIZI 09:11:16 04-10-2025 40,8033 27,9383 6,7 2,2
Simav (Kütahya) 09:05:41 04-10-2025 39,24139 29,00917 7,53 0,9
Pazarcık (Kahramanmaraş) 09:05:16 04-10-2025 37,38556 37,13167 7 0,8
Sındırgı (Balıkesir) 09:04:08 04-10-2025 39,22556 28,15389 7 1
Simav (Kütahya) 08:56:34 04-10-2025 39,16278 29,00111 14,11 0,9
Simav (Kütahya) 08:48:27 04-10-2025 39,24222 28,96417 7 1,1
Göksun (Kahramanmaraş) 08:19:44 04-10-2025 38,14528 36,53944 7 1,1
Simav (Kütahya) 08:12:55 04-10-2025 39,25472 28,93056 7,1 1,7
KAYALIDERE-SIMAV (KUTAHYA) 08:12:55 04-10-2025 39,2497 28,9058 15,8 2
Simav (Kütahya) 08:09:12 04-10-2025 39,22278 29,01861 12,43 1,2
EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) 08:09:12 04-10-2025 39,2042 29,0247 5,3 1,5
Simav (Kütahya) 08:01:59 04-10-2025 39,23667 28,93694 8,67 1
EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) 08:01:58 04-10-2025 39,2107 28,9955 19,7 1,1
Marmara Denizi - [17.92 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ) 07:54:07 04-10-2025 40,80472 27,95028 12,15 2,9
MARMARA DENIZI 07:54:07 04-10-2025 40,8053 27,9555 7,5 3
Elbistan (Kahramanmaraş) 07:48:54 04-10-2025 38,4525 37,28389 7,04 2
AKARCA-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 07:48:54 04-10-2025 38,4557 37,322 5 1,8
Simav (Kütahya) 07:46:20 04-10-2025 39,26083 28,91667 7 1,1
Simav (Kütahya) 07:35:21 04-10-2025 39,28056 28,97361 5,45 2,3
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 07:35:20 04-10-2025 39,246 28,991 5,5 2,4
Sındırgı (Balıkesir) 07:19:39 04-10-2025 39,145 28,19833 11,1 1,3
ISACA-AKHISAR (MANISA) 07:19:37 04-10-2025 39,1335 28,0355 15,5 1,4
Marmara Denizi - [15.97 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ) 07:14:34 04-10-2025 40,82417 27,92639 13,94 1,7
MARMARA EREGLISI ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI 07:14:34 04-10-2025 40,8533 27,9055 7,7 2
Hisarcık (Kütahya) 07:07:26 04-10-2025 39,19417 29,42083 11,95 3,1
KARBASAN-HISARCIK (KUTAHYA) 07:07:26 04-10-2025 39,1818 29,4087 3,4 3,2
Simav (Kütahya) 06:58:03 04-10-2025 39,24778 28,93639 7,64 1,4
HAMZABEY-SIMAV (KUTAHYA) 06:58:02 04-10-2025 39,2057 28,9532 5 1,5
Simav (Kütahya) 06:49:17 04-10-2025 39,2525 28,93722 10,4 4,1
KARAKOCA-SIMAV (KUTAHYA) 06:49:17 04-10-2025 39,266 28,9342 5,4 4,2
Simav (Kütahya) 06:42:11 04-10-2025 39,22056 29,02083 7,17 1,2
CITGOL-SIMAV (KUTAHYA) 06:42:10 04-10-2025 39,126 28,934 24,8 1,2
Simav (Kütahya) 06:34:38 04-10-2025 39,21944 28,96389 12,21 1,2
HAMZABEY-SIMAV (KUTAHYA) 06:34:38 04-10-2025 39,1913 28,9592 13,3 1,5
Simav (Kütahya) 06:29:21 04-10-2025 39,25889 28,93722 6,61 1,5
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 06:29:21 04-10-2025 39,2427 28,9647 10,7 1,6
Simav (Kütahya) 06:21:01 04-10-2025 39,21861 29,01889 8,47 1,3
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 06:20:59 04-10-2025 39,2375 28,995 10,8 1,5
Çaygören Barajı - [01.78 km] Sındırgı (Balıkesir) 06:09:14 04-10-2025 39,265 28,22389 4,29 1,6
YUSUFCAM-SINDIRGI (BALIKESIR) 06:09:13 04-10-2025 39,281 28,2143 5,8 1,7
Simav (Kütahya) 06:04:57 04-10-2025 39,25194 28,95167 7,07 1,4
YENILER-SIMAV (KUTAHYA) 06:04:57 04-10-2025 39,2393 28,9202 10 1,4
KARLIK-SUHUT (AFYONKARAHISAR) 05:51:07 04-10-2025 38,5897 30,5223 5,3 1,6
Şuhut (Afyonkarahisar) 05:51:06 04-10-2025 38,575 30,48889 17,08 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 05:32:19 04-10-2025 39,20639 28,25278 4,19 1,2
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:32:18 04-10-2025 39,1987 28,2262 12,8 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 05:28:41 04-10-2025 39,21056 28,10833 7 1,2
SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:28:40 04-10-2025 39,1972 28,0215 8,5 1,3
Pütürge (Malatya) 05:27:37 04-10-2025 38,19611 38,6275 7 1,3
Simav (Kütahya) 05:26:39 04-10-2025 39,26 28,98528 7,13 1,1
CAMLIK-SIMAV (KUTAHYA) 05:26:37 04-10-2025 39,294 28,8602 5 1,6
Elbistan (Kahramanmaraş) 05:22:51 04-10-2025 38,18083 37,69222 9,18 1,5
Pütürge (Malatya) 05:16:35 04-10-2025 38,21972 38,63056 7 1
Sındırgı (Balıkesir) 05:10:09 04-10-2025 39,20056 28,17778 6,99 1,1
ISACA-AKHISAR (MANISA) 05:10:08 04-10-2025 39,1162 28,0448 19,6 1,2
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:04:45 04-10-2025 39,186 28,1315 8,4 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 05:04:44 04-10-2025 39,22389 28,21611 4,91 1,5
Erciş (Van) 05:00:34 04-10-2025 39,10028 43,49167 7,11 1,2
Simav (Kütahya) 05:00:00 04-10-2025 39,23583 28,99611 7,05 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 04:56:30 04-10-2025 39,15694 28,19778 7,01 1,6
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:56:30 04-10-2025 39,1668 28,166 11,1 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 04:52:13 04-10-2025 39,20722 28,1925 7 1
SINDIRGI (BALIKESIR) 04:52:12 04-10-2025 39,2315 28,1693 12,3 1,4
Simav (Kütahya) 04:47:57 04-10-2025 39,25861 28,95778 5,84 1,7
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 04:47:57 04-10-2025 39,241 28,9575 10,7 2
Sındırgı (Balıkesir) 04:45:21 04-10-2025 39,1875 28,18611 7 1,7
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:45:21 04-10-2025 39,1595 28,1652 10,8 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 04:43:18 04-10-2025 39,18917 28,18111 15,6 1,9
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:43:18 04-10-2025 39,1788 28,1515 10,8 2
Yeşilyurt (Malatya) 04:35:39 04-10-2025 38,30333 38,30139 7 1
Türkoğlu (Kahramanmaraş) 04:16:14 04-10-2025 37,3125 37,03333 11,57 1,7
Ege Denizi - [69.55 km] Karaburun (İzmir) 04:04:24 04-10-2025 38,72167 25,60167 9,25 2
Simav (Kütahya) 04:03:40 04-10-2025 39,27639 28,93444 6,96 1,2
YENILER-SIMAV (KUTAHYA) 04:03:39 04-10-2025 39,2435 28,958 12 1,5
Simav (Kütahya) 04:02:49 04-10-2025 39,2525 28,95167 9,63 1,2
KOYUNOBA-SIMAV (KUTAHYA) 04:02:46 04-10-2025 39,2145 28,8688 27 1,3
Simav (Kütahya) 04:00:03 04-10-2025 39,25611 29,02611 13,96 1,6
KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) 04:00:03 04-10-2025 39,2452 29,0312 11,6 1,9
İpekyolu (Van) 03:47:32 04-10-2025 38,50917 43,63667 7,03 0,9
Sındırgı (Balıkesir) 03:44:14 04-10-2025 39,20306 28,20139 7 1,2
KAYGANLI-AKHISAR (MANISA) 03:44:12 04-10-2025 39,1352 28,0085 25,4 1,1
Dmanisi, Kvemo Kartli (Gürcistan) - [61.08 km] Akyaka (Kars) 03:43:32 04-10-2025 41,45083 43,95417 6,14 1,6
Korkuteli (Antalya) 03:38:02 04-10-2025 36,92194 30,33917 7 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 03:37:49 04-10-2025 39,17 28,17083 7,02 1,2
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:37:49 04-10-2025 39,1393 28,1418 12,9 1,1
Yazıhan (Malatya) 03:33:33 04-10-2025 38,56722 38,03389 7 1,4
Battalgazi (Malatya) 03:30:26 04-10-2025 38,32639 38,35389 11,53 0,8
Simav (Kütahya) 03:15:08 04-10-2025 39,20583 29,0325 12,38 1,1
EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) 03:15:08 04-10-2025 39,2202 29,0105 15,4 1,2
Simav (Kütahya) 03:13:38 04-10-2025 39,20833 29,005 13,77 0,9
Ege Denizi - [71.61 km] Karaburun (İzmir) 03:10:55 04-10-2025 38,75167 25,58611 9,22 2,3
EGE DENIZI 03:10:53 04-10-2025 38,7202 25,5625 12,6 2,6
Sındırgı (Balıkesir) 03:07:29 04-10-2025 39,2175 28,14444 11,91 1,8
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:07:28 04-10-2025 39,196 28,1263 8,3 2
Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [03.66 km] Kuşadası (Aydın) 03:02:10 04-10-2025 37,88833 27,23528 7 1,2
