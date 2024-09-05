Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 05 Eylül 2024

05 Eylül 2024 son dakika AFAD son depremler ve Kandilli son dakika deprem listesi..
|AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
|Lokasyon
|Saat / Tarih
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Büyüklük
|Andırın (Kahramanmaraş)
|00:27:35 05-09-2024
|37,77833
|36,33944
|7
|1,5
|Sumbas (Osmaniye)
|00:12:26 05-09-2024
|37,65722
|36,12139
|7
|1,8
|Akçadağ (Malatya)
|23:49:54 04-09-2024
|38,27194
|37,7975
|7
|1,8
|Aşkale (Erzurum)
|23:35:07 04-09-2024
|39,74944
|40,65389
|7,15
|1
|Sincik (Adıyaman)
|23:33:40 04-09-2024
|38,14944
|38,48917
|6,87
|1
|Hozat (Tunceli)
|23:30:11 04-09-2024
|39,18194
|39,2425
|7
|1
|Ege Denizi - [28.32 km] Seferihisar (İzmir)
|22:54:55 04-09-2024
|37,82444
|26,83667
|7
|1,2
|Doğanşehir (Malatya)
|22:32:47 04-09-2024
|38,1425
|37,82417
|7
|1,9
|Ege Denizi - [10.67 km] Foça (İzmir)
|22:27:19 04-09-2024
|38,75167
|26,65889
|7,62
|3,1
|Buldan (Denizli)
|22:22:13 04-09-2024
|37,97583
|28,84333
|7,32
|1,2
|Kadışehri (Yozgat)
|22:08:34 04-09-2024
|40,06944
|35,92833
|15,75
|1,3
|Buharkent (Aydın)
|21:57:34 04-09-2024
|37,97611
|28,83417
|8,04
|1,7
|Akdeniz - [50.13 km] Kaş (Antalya)
|21:50:14 04-09-2024
|36,05444
|28,83417
|10,92
|2,2
|Buharkent (Aydın)
|21:36:44 04-09-2024
|37,97833
|28,82472
|6,43
|2
|Karadeniz
|21:26:50 04-09-2024
|42,1775
|40,93889
|7,01
|1,9
|Alaşehir (Manisa)
|21:15:06 04-09-2024
|38,30722
|28,63861
|11,55
|1,9
|Akdeniz - [48.70 km] Kaş (Antalya)
|20:43:21 04-09-2024
|36,04583
|28,85889
|6,64
|2,3
|Pütürge (Malatya)
|20:42:59 04-09-2024
|38,18889
|38,6925
|7
|1,6
|Ceyhan (Adana)
|20:10:19 04-09-2024
|37,15194
|35,82306
|7
|1,4
|Gönen (Balıkesir)
|19:00:55 04-09-2024
|40,05306
|27,59056
|7
|1,2
|Çelikhan (Adıyaman)
|18:05:04 04-09-2024
|38,13944
|38,23167
|7
|1,7
|Pamukkale (Denizli)
|17:42:24 04-09-2024
|37,90111
|29,24333
|7
|1
|Afşin (Kahramanmaraş)
|17:34:01 04-09-2024
|38,15139
|36,81778
|7
|1,4
|Merkez (Adıyaman)
|17:06:13 04-09-2024
|37,90389
|38,3375
|7,01
|1
|Tavas (Denizli)
|16:32:57 04-09-2024
|37,42583
|28,94083
|7
|1,3
|Soma (Manisa)
|15:44:27 04-09-2024
|39,32
|27,54083
|7
|2,4
|Akhisar (Manisa)
|15:42:42 04-09-2024
|38,98306
|27,92111
|7
|1,4
|Türkoğlu (Kahramanmaraş)
|15:31:19 04-09-2024
|37,36306
|36,97111
|13,36
|1,3
|Merkez (Adıyaman)
|15:24:18 04-09-2024
|37,81028
|38,39361
|7
|1
|Ayvacık (Çanakkale)
|14:55:34 04-09-2024
|39,61722
|26,42972
|7
|1,5
|Ödemiş (İzmir)
|14:44:59 04-09-2024
|38,31333
|27,87611
|7
|1,2
|Kulu (Konya)
|14:41:11 04-09-2024
|39,20861
|32,91
|8,79
|1
|Merkez (Amasya)
|14:28:26 04-09-2024
|40,48583
|35,72333
|7,03
|3,2
|Merkez (Amasya)
|14:23:28 04-09-2024
|40,47722
|35,73444
|7,05
|2,6
|Ege Denizi - Gökova Körfezi - [03.19 km] Bodrum (Muğla)
|13:56:47 04-09-2024
|36,98861
|27,72417
|7
|1,1
|Karatay (Konya)
|13:45:58 04-09-2024
|37,82917
|32,64833
|7
|1
|Tavşanlı (Kütahya)
|13:44:10 04-09-2024
|39,68667
|29,44417
|7
|1,4
|Adapazarı (Sakarya)
|13:36:50 04-09-2024
|40,90028
|30,38917
|9,09
|0,6
|İzmit (Kocaeli)
|13:35:45 04-09-2024
|40,90083
|29,945
|7
|0,6
|Gölbaşı (Adıyaman)
|13:25:50 04-09-2024
|37,80194
|37,70778
|6,73
|1
|Emet (Kütahya)
|13:21:55 04-09-2024
|39,42361
|29,23556
|7
|1,2
|Yerköy (Yozgat)
|13:15:07 04-09-2024
|39,56611
|34,56583
|7
|0,6
|Orhaneli (Bursa)
|13:11:21 04-09-2024
|39,875
|28,85528
|7,5
|1,4
|Merkez (Elazığ)
|13:04:57 04-09-2024
|38,62583
|39,18417
|7,48
|1,1
|Sincik (Adıyaman)
|12:22:00 04-09-2024
|38,0825
|38,50694
|10,2
|1,9
|Yeşilyurt (Malatya)
|12:08:38 04-09-2024
|38,21722
|38,09806
|21,6
|1,2
|Gürün (Sivas)
|11:44:39 04-09-2024
|38,81278
|37,42222
|10,8
|2,1
|Marmara Denizi - [04.63 km] Şarköy (Tekirdağ)
|11:38:13 04-09-2024
|40,75583
|27,38722
|21,6
|2,8
|Doğanşehir (Malatya)
|11:15:29 04-09-2024
|38,10917
|37,81528
|8
|2
|Doğanşehir (Malatya)
|10:53:40 04-09-2024
|37,97278
|37,76556
|7
|1
|Doğanşehir (Malatya)
|10:49:57 04-09-2024
|38,16944
|37,91833
|7,05
|0,7
|Khalkidiki, Kentriki Makedonia (Yunanistan) - [162.34 km] Gökçeada (Çanakkale)
|10:32:37 04-09-2024
|40,42528
|23,84
|8,66
|2,5
|Tel Abyad, Rakka (Suriye) - [35.53 km] Akçakale (Şanlıurfa)
|10:16:04 04-09-2024
|36,39361
|38,735
|6,48
|1,7
|Soma (Manisa)
|09:57:43 04-09-2024
|39,11278
|27,53889
|0
|1,3
|Doğanşehir (Malatya)
|09:29:16 04-09-2024
|37,98417
|37,68917
|7
|1,6
|Nurdağı (Gaziantep)
|08:35:10 04-09-2024
|37,155
|36,97694
|7,34
|2
|Şehitkamil (Gaziantep)
|07:51:12 04-09-2024
|37,16972
|37,02278
|7
|1,5
|Yeşilyurt (Malatya)
|07:42:38 04-09-2024
|38,22917
|38,20306
|7,05
|2,1
|Gönen (Balıkesir)
|07:38:09 04-09-2024
|40,15639
|27,40556
|6,94
|2,5
|Ceyhan (Adana)
|06:56:37 04-09-2024
|37,12167
|35,98167
|6,57
|1,5
|Kangal (Sivas)
|06:26:36 04-09-2024
|39,135
|37,78111
|7,02
|2
|Elbistan (Kahramanmaraş)
|06:19:11 04-09-2024
|38,32139
|37,40472
|7,05
|1,5
|Çemişgezek (Tunceli)
|06:16:27 04-09-2024
|38,99528
|38,94167
|7,06
|1,4
|Afşin (Kahramanmaraş)
|06:01:43 04-09-2024
|38,16694
|36,73333
|7,03
|1,8
|Ege Denizi - Datça Körfezi - [04.43 km] Datça (Muğla)
|03:01:18 04-09-2024
|36,74194
|27,79361
|6,94
|2,4
|KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
|Lokasyon
|Saat / Tarih
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Büyüklük
|DALAMAN ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ)
|01:10:22 05-09-2024
|36,5685
|28,7025
|20,8
|2,4
|GEBEN-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS)
|00:27:36 05-09-2024
|37,812
|36,409
|12,4
|1,5
|DUTLU-AKCADAG (MALATYA)
|23:49:53 04-09-2024
|38,2885
|37,7743
|9,4
|1,8
|POLAT-DOGANSEHIR (MALATYA)
|22:32:47 04-09-2024
|38,1515
|37,8883
|8,3
|1,9
|CANDARLI KORFEZI (EGE DENIZI)
|22:27:19 04-09-2024
|38,7608
|26,678
|9,7
|3,2
|KIZILDERE-BUHARKENT (AYDIN)
|21:57:34 04-09-2024
|37,9802
|28,8408
|2,7
|1,8
|AKDENIZ
|21:50:14 04-09-2024
|36,0455
|28,81
|6,7
|2,3
|KARATAS-SARAYKOY (DENIZLI)
|21:36:44 04-09-2024
|37,9797
|28,8573
|5,3
|2,1
|SUBASI-ALASEHIR (MANISA)
|21:15:06 04-09-2024
|38,293
|28,6283
|10
|2,2
|AKDENIZ
|20:43:22 04-09-2024
|36,0855
|28,8452
|3,7
|2,4
|KALFAKOY-GONEN (BALIKESIR)
|19:00:53 04-09-2024
|40,11
|27,7305
|14,4
|1,5
|VAKIFLI-SOMA (MANISA)
|15:44:27 04-09-2024
|39,303
|27,5287
|6,6
|1,7
|YENICE-AKHISAR (MANISA)
|15:42:41 04-09-2024
|39,0122
|27,8988
|9,4
|1,7
|SUCIKTI-ODEMIS (IZMIR)
|14:44:58 04-09-2024
|38,2968
|27,8967
|22
|1,8
|MUSAKOY-(AMASYA)
|14:28:26 04-09-2024
|40,4813
|35,7585
|5
|3,4
|ALANLI-(AYDIN)
|14:26:16 04-09-2024
|37,8173
|28,1092
|5
|1,2
|MUSAKOY-(AMASYA)
|14:23:28 04-09-2024
|40,4825
|35,756
|1
|3
|GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)
|13:56:43 04-09-2024
|36,969
|27,8227
|15,3
|1,6
|OMERFAKI-EMET (KUTAHYA)
|13:21:53 04-09-2024
|39,2485
|29,4477
|13,7
|1,7
|TUNCBILEK-TAVSANLI (KUTAHYA)
|12:50:39 04-09-2024
|39,6245
|29,429
|0
|1,5
|SAPCIDEDE-TAVSANLI (KUTAHYA)
|12:50:15 04-09-2024
|39,5692
|29,3565
|13,3
|1,4
|GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI)
|12:42:34 04-09-2024
|40,4118
|28,9045
|9,5
|1,4
|SOGUTDERE-KULA (MANISA)
|12:25:00 04-09-2024
|38,4713
|28,5317
|4,4
|1,3
|KARAKOSE-SINCIK (ADIYAMAN)
|12:22:00 04-09-2024
|38,0753
|38,4707
|14,3
|1,7
|ISIKLI-SILIFKE (MERSIN)
|12:03:54 04-09-2024
|36,2158
|33,7163
|0
|1,1
|KULAHLI-GURUN (SIVAS)
|11:44:37 04-09-2024
|38,8462
|37,4128
|5,4
|2,1
|GUZELKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI)
|11:38:14 04-09-2024
|40,7272
|27,404
|10
|3
|KARATERZI-DOGANSEHIR (MALATYA)
|11:15:30 04-09-2024
|38,1672
|37,9057
|7,6
|1,6
|YUNANISTAN REVIZE01 (2024.09.04 10:32:49)
|10:32:47 04-09-2024
|40,3422
|24,061
|6,6
|2,7
|DEREKOY-SOMA (MANISA)
|09:57:44 04-09-2024
|39,1195
|27,5358
|0
|1,8
|ATALAR-SEHITKAMIL (GAZIANTEP)
|08:35:10 04-09-2024
|37,155
|37,0057
|0
|1,8
|IKIZCE-YESILYURT (MALATYA)
|07:42:37 04-09-2024
|38,2907
|38,1688
|9,3
|2
|TAHTALI-GONEN (BALIKESIR)
|07:38:10 04-09-2024
|40,1658
|27,4302
|13,3
|2,7
|BIRKENT-CEYHAN (ADANA)
|06:56:37 04-09-2024
|37,1883
|36,0133
|7,7
|1,7
|TASLI-KANGAL (SIVAS)
|06:26:37 04-09-2024
|39,0962
|37,785
|10,4
|2
|YAZIKOY-AFSIN (KAHRAMANMARAS)
|06:01:43 04-09-2024
|38,1668
|36,7698
|7,7
|1,9
|DATCA ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ)
|03:01:18 04-09-2024
|36,701
|27,7458
|13,8
|2,6
|BUCAKKOY-KUYUCAK (AYDIN)
|02:10:24 04-09-2024
|37,893
|28,6922
|3
|1,3
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