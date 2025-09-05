Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 05 Eylül 2025

Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 05 Eylül 2025
AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:54:45 04-09-2025 39,1947 28,2022 7,6 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 23:54:44 04-09-2025 39,20944 28,19583 5,08 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 23:45:48 04-09-2025 39,22528 28,19444 5,58 1
Sındırgı (Balıkesir) 23:40:32 04-09-2025 39,23111 28,02222 9,09 1,6
KIZILGUR-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:40:32 04-09-2025 39,257 28,0258 12,4 1,4
Palu (Elazığ) 23:38:55 04-09-2025 38,60556 39,79139 7 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 23:34:13 04-09-2025 39,22639 28,14056 7 1,7
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:34:13 04-09-2025 39,2103 28,1467 8 1,5
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:26:51 04-09-2025 39,1495 28,1948 5,1 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 23:26:50 04-09-2025 39,17472 28,19167 6,14 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 23:25:09 04-09-2025 39,20167 28,21194 6,62 1
Sındırgı (Balıkesir) 23:23:14 04-09-2025 39,20667 28,2225 8,09 1,3
ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:23:14 04-09-2025 39,16 28,2747 9,7 1,3
Doğanşehir (Malatya) 23:17:43 04-09-2025 38,05306 37,66444 7,02 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 23:14:54 04-09-2025 39,20972 28,21972 5,43 0,9
Sındırgı (Balıkesir) 23:11:10 04-09-2025 39,21028 28,11 7 2,2
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:11:10 04-09-2025 39,1923 28,1058 7,8 2,3
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:06:59 04-09-2025 39,1668 28,2508 9,6 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 23:06:58 04-09-2025 39,195 28,2675 6,59 1,4
Kumluca (Antalya) 23:06:08 04-09-2025 36,73722 30,33361 6,87 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 23:04:50 04-09-2025 39,25611 28,09278 7 1,5
BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:04:50 04-09-2025 39,2298 28,1015 7,7 1,7
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:59:32 04-09-2025 39,1647 28,1565 14,2 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 22:59:31 04-09-2025 39,21222 28,11028 7 1,7
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:51:17 04-09-2025 39,1748 28,1668 11,8 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 22:51:16 04-09-2025 39,20917 28,20556 5,53 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 22:45:31 04-09-2025 39,27111 28,09333 9,3 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 22:34:53 04-09-2025 39,21889 28,13861 6,95 1
Sındırgı (Balıkesir) 22:33:57 04-09-2025 39,26417 28,13167 9,17 1
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:30:30 04-09-2025 39,205 28,1928 13,4 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 22:30:29 04-09-2025 39,21333 28,17444 8,85 1,3
AKCAOVA-(MUGLA) 22:09:08 04-09-2025 37,2245 28,2965 27,7 1
GOKCEAHMET-AKHISAR (MANISA) 22:06:46 04-09-2025 38,996 27,8302 18 0,9
Sındırgı (Balıkesir) 22:06:45 04-09-2025 39,21722 28,14333 12,25 1,2
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:55:07 04-09-2025 39,1498 28,1535 10,4 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 21:55:06 04-09-2025 39,17639 28,15528 5,76 1,4
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:48:01 04-09-2025 39,181 28,159 11,8 2,4
Sındırgı (Balıkesir) 21:48:00 04-09-2025 39,21861 28,19306 5,53 2,4
GOKOVA KORFEZI (EGE DENIZI) 21:46:54 04-09-2025 36,8852 27,3678 15,1 1,7
Ege Denizi - [06.67 km] Bodrum (Muğla) 21:46:52 04-09-2025 36,91833 27,24861 7,35 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 21:39:28 04-09-2025 39,22 28,17278 5,75 1,1
AKCAALAN-AKHISAR (MANISA) 21:39:11 04-09-2025 38,826 27,9683 5 1,2
Yeşilyurt (Malatya) 21:37:09 04-09-2025 38,30361 38,27417 7,01 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 21:36:45 04-09-2025 39,20167 28,15444 6,91 1,2
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:36:45 04-09-2025 39,172 28,1415 8,3 1,3
Emirdağ (Afyonkarahisar) 21:35:54 04-09-2025 38,84389 31,40639 7 1
Merkez (Elazığ) 21:31:04 04-09-2025 38,63389 38,99528 7 1,2
ORENCAY-(ELAZIG) 21:31:03 04-09-2025 38,6332 39,031 13,9 1,3
SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:30:25 04-09-2025 39,187 28,0217 9,4 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 21:30:24 04-09-2025 39,20417 28,08944 5,55 1,1
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:28:59 04-09-2025 39,1725 28,1525 9,5 2
Sındırgı (Balıkesir) 21:28:58 04-09-2025 39,20389 28,15306 6,87 1,7
Baskil (Elazığ) 21:27:44 04-09-2025 38,40833 38,92222 7 3,1
HACIHUSEYINLER-BASKIL (ELAZIG) 21:27:43 04-09-2025 38,409 38,9115 4 3
AKKOCALI-AKHISAR (MANISA) 21:25:02 04-09-2025 39,1807 27,9757 8,9 1,7
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:23:49 04-09-2025 39,1278 28,1183 11,1 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 21:23:48 04-09-2025 39,18333 28,13611 6,61 1,1
ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:22:36 04-09-2025 39,1855 28,2727 12,7 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 21:22:35 04-09-2025 39,23028 28,23333 7 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 21:19:23 04-09-2025 39,27583 28,10917 6,54 2,3
BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:19:23 04-09-2025 39,245 28,1157 8,9 2,7
ALACAATLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:17:02 04-09-2025 39,2548 28,0752 6,2 2,8
Sındırgı (Balıkesir) 21:17:01 04-09-2025 39,2775 28,095 9,85 2,5
Sındırgı (Balıkesir) 21:11:25 04-09-2025 39,18778 28,23417 8,45 1,4
Akhisar (Manisa) 21:10:28 04-09-2025 39,20083 28,00472 7 1
SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:10:28 04-09-2025 39,1987 28,0062 12,6 1,2
Ninotsminda, Samtskhe-Javakheti (Gürcistan) - [35.59 km] Akyaka (Kars) 21:09:27 04-09-2025 41,17528 43,93333 5,06 2,5
Shirak (Ermenistan) - [34.39 km] Akyaka (Kars) 21:03:33 04-09-2025 41,14361 43,94806 7,11 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 20:58:28 04-09-2025 39,22083 28,185 7 1,7
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:58:28 04-09-2025 39,1642 28,166 8,5 1,9
Van Gölü - [01.76 km] Tuşba (Van) 20:58:05 04-09-2025 38,7425 43,19278 7 2,4
AGARTI-(VAN) 20:58:04 04-09-2025 38,7145 43,2053 5 2,5
Sındırgı (Balıkesir) 20:28:55 04-09-2025 39,2275 28,18611 4,61 2,1
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:28:55 04-09-2025 39,1785 28,1693 10 2,3
Sındırgı (Balıkesir) 20:26:05 04-09-2025 39,25667 28,11194 7 1,1
IBILLER-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:26:05 04-09-2025 39,2568 28,1392 7 1,3
Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [17.81 km] Kuşadası (Aydın) 20:22:46 04-09-2025 37,75083 27,02694 7,23 1,8
SISAM ADASI (EGE DENIZI) 20:22:44 04-09-2025 37,7602 27,0343 10,2 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 20:21:42 04-09-2025 39,21722 28,17528 8,31 1,1
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:21:42 04-09-2025 39,148 28,1115 21,2 1,5
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:14:23 04-09-2025 39,204 28,2637 8,5 1,4
Çaygören Barajı - [02.14 km] Sındırgı (Balıkesir) 20:14:22 04-09-2025 39,2525 28,23556 7 1,4
YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:13:27 04-09-2025 39,1508 28,2788 9,5 1,4
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:11:21 04-09-2025 39,16 28,1842 12,6 2,4
Sındırgı (Balıkesir) 20:11:20 04-09-2025 39,19056 28,22167 6,12 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 20:01:49 04-09-2025 39,2425 28,16667 7 1,5
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:01:49 04-09-2025 39,2025 28,1958 12,2 1,4
KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 19:58:11 04-09-2025 39,1273 28,2197 23,2 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 19:34:50 04-09-2025 39,21722 28,19083 7 1,5
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 19:34:50 04-09-2025 39,2198 28,1595 8 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 19:33:23 04-09-2025 39,17083 28,13306 7 1,8
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 19:33:23 04-09-2025 39,1452 28,1103 11,1 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 19:31:03 04-09-2025 39,23083 28,19028 7 1,5
PURSUNLER-SINDIRGI (BALIKESIR) 19:31:03 04-09-2025 39,2185 28,1905 7,9 1,6
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 19:17:52 04-09-2025 39,1847 28,1727 5,3 1,1
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 19:15:23 04-09-2025 39,1765 28,2062 8,4 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 19:15:22 04-09-2025 39,24139 28,18944 6,33 1,3
CAKILLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 19:08:53 04-09-2025 39,316 28,0542 21,8 1,2
KARAGUR-SINDIRGI (BALIKESIR) 19:04:57 04-09-2025 39,2703 28,107 8 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 19:04:56 04-09-2025 39,24167 28,11861 11,83 1,1
YENIKOY-BIGADIC (BALIKESIR) 19:00:05 04-09-2025 39,5345 28,1152 6,9 1,5
SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR) 18:58:48 04-09-2025 39,2122 28,0125 10,2 2
Sındırgı (Balıkesir) 18:58:47 04-09-2025 39,22861 27,98944 7 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 18:47:14 04-09-2025 39,21056 28,13694 7,34 1,2
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 18:47:13 04-09-2025 39,1615 28,1092 14,3 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 18:40:07 04-09-2025 39,18861 28,21028 6,2 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 18:19:57 04-09-2025 39,27806 28,13 10,81 1,5
KUCUKBUKU-SINDIRGI (BALIKESIR) 18:19:57 04-09-2025 39,2902 28,1007 9,5 1,5
HANPASA-AKHISAR (MANISA) 18:14:07 04-09-2025 39,0542 28,0915 15,2 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 18:14:05 04-09-2025 39,16639 28,16222 6,3 1,4
ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) 18:00:32 04-09-2025 39,172 28,2618 8,8 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 18:00:31 04-09-2025 39,20306 28,25694 6,58 2
Ege Denizi - [61.82 km] Karaburun (İzmir) 17:57:19 04-09-2025 38,75556 25,70417 6,98 2,2
EGE DENIZI 17:57:16 04-09-2025 38,705 25,5432 1,5 2,4
ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) 17:44:47 04-09-2025 39,1718 28,2993 10,7 1,5
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 17:35:14 04-09-2025 39,1865 28,2427 12,6 2,7
Sındırgı (Balıkesir) 17:35:13 04-09-2025 39,18667 28,26944 6,9 2,5
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 17:27:43 04-09-2025 39,18 28,1038 8,3 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 17:27:42 04-09-2025 39,1975 28,12028 6 1,8
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 17:17:08 04-09-2025 39,1815 28,1745 9,5 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 17:17:07 04-09-2025 39,1975 28,16833 8,78 1,6
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 17:16:32 04-09-2025 39,1957 28,1747 8,3 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 17:16:30 04-09-2025 39,23944 28,18389 9,41 1,5
CIKRIKCI-SINDIRGI (BALIKESIR) 17:15:51 04-09-2025 39,2012 28,3837 8,8 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 16:50:23 04-09-2025 39,16889 28,17222 10,29 1,7
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 16:50:23 04-09-2025 39,1577 28,1747 12,7 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 16:43:29 04-09-2025 39,20528 28,1575 5,28 1,4
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 16:43:29 04-09-2025 39,2142 28,1182 8 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 16:42:48 04-09-2025 39,19472 28,12583 8,28 1,5
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 16:42:48 04-09-2025 39,185 28,0973 17 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 16:38:06 04-09-2025 39,18556 28,23111 9,63 1,4
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 16:38:05 04-09-2025 39,1882 28,2538 7,6 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 16:26:04 04-09-2025 39,18556 28,22222 10,67 1,6
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 16:26:04 04-09-2025 39,2057 28,2265 13,2 1,8
SARITAS-BASKIL (ELAZIG) 16:21:19 04-09-2025 38,4258 38,9505 5,3 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 16:17:26 04-09-2025 39,18806 28,145 7,25 2
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 16:17:26 04-09-2025 39,1488 28,1092 16,4 2,3
Amedi, Duhok (Irak) - [07.82 km] Çukurca (Hakkari) 16:16:55 04-09-2025 37,23167 43,98944 7 2,1
SALKONAK-YESILYURT (MALATYA) 16:15:33 04-09-2025 38,1632 38,4292 8,3 1,4
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 16:14:51 04-09-2025 39,2135 28,1593 8 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 16:10:38 04-09-2025 39,21028 28,14972 9,95 1,2
CALTILI-SINDIRGI (BALIKESIR) 16:10:37 04-09-2025 39,228 28,2322 8 1,2
Eşme (Uşak) 15:35:01 04-09-2025 38,50056 29,13361 7 1
Sındırgı (Balıkesir) 15:26:41 04-09-2025 39,24083 28,15806 9,55 2,2
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 15:26:40 04-09-2025 39,2122 28,099 18,9 2,5
Sındırgı (Balıkesir) 15:24:49 04-09-2025 39,22889 28,14639 7 1
KOPRUBASI (MANISA) 15:24:46 04-09-2025 38,7388 28,3873 29,7 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 15:01:43 04-09-2025 39,20806 28,04667 8,22 1,7
SOGUTLU-AKHISAR (MANISA) 15:01:43 04-09-2025 39,173 28,025 5,3 1,8
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 15:00:09 04-09-2025 39,1798 28,1713 16,9 1,5
Ayn el-Arab, Halep (Suriye) - [09.57 km] Suruç (Şanlıurfa) 14:53:08 04-09-2025 36,82028 38,31889 7,02 2,1
ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) 14:04:28 04-09-2025 39,1722 28,2967 9,4 1,2
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 13:48:28 04-09-2025 39,1967 28,221 13,4 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 13:48:27 04-09-2025 39,215 28,24167 9,57 1,5
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 13:28:41 04-09-2025 39,1948 28,0687 15,4 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 13:28:40 04-09-2025 39,21944 28,09417 7,04 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 13:24:27 04-09-2025 39,22028 27,99417 7 1,5
AKKOCALI-AKHISAR (MANISA) 13:24:27 04-09-2025 39,1973 27,9858 10,8 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 13:17:29 04-09-2025 39,19556 28,21389 6,1 1,4
HANPASA-AKHISAR (MANISA) 13:17:28 04-09-2025 39,0403 28,1107 12,4 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 13:16:35 04-09-2025 39,20028 28,17556 10,12 1,7
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 13:16:35 04-09-2025 39,185 28,154 15,7 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 13:11:51 04-09-2025 39,21722 28,09333 7,25 1,8
SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR) 13:11:51 04-09-2025 39,2145 28,0457 7,4 2,2
Sındırgı (Balıkesir) 13:10:26 04-09-2025 39,24556 28,11972 7 1,4
ALACAATLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 13:10:25 04-09-2025 39,2553 28,0707 12,6 1,4
ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) 13:06:09 04-09-2025 39,1893 28,2585 19,6 1,2
Akhisar (Manisa) 12:58:35 04-09-2025 39,20417 27,98583 6,98 2
AKKOCALI-AKHISAR (MANISA) 12:58:35 04-09-2025 39,1892 27,9703 9,9 2,1
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 12:56:19 04-09-2025 39,2105 28,2145 12,6 1,8
Akhisar (Manisa) 12:53:22 04-09-2025 39,18833 27,96639 6,11 1,9
AKKOCALI-AKHISAR (MANISA) 12:53:22 04-09-2025 39,1897 27,9615 9,6 2,2
Sındırgı (Balıkesir) 12:48:14 04-09-2025 39,25917 28,10472 6,33 1,6
ALACAATLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 12:48:14 04-09-2025 39,2483 28,0732 11,1 2
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 12:39:12 04-09-2025 39,1448 28,1163 10,5 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 12:39:11 04-09-2025 39,18139 28,10528 7 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 12:36:46 04-09-2025 39,20944 28,09944 7 1,3
ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) 12:36:46 04-09-2025 39,2135 28,0552 7,3 1,5
DARKALE-SOMA (MANISA) 12:35:58 04-09-2025 39,1527 27,6062 0 1,7
EVCILER-SOMA (MANISA) 12:34:35 04-09-2025 39,2238 27,6818 0 1,3
OSMANLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) 12:28:27 04-09-2025 39,224 28,305 9,6 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 12:28:26 04-09-2025 39,22194 28,19611 4,2 1,4
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 12:25:41 04-09-2025 39,2152 28,0783 20,1 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 12:21:55 04-09-2025 39,21889 28,15278 7 1,4
SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR) 12:21:54 04-09-2025 39,207 27,9892 11,2 1,4
YAYAKIRILDIK-AKHISAR (MANISA) 12:19:04 04-09-2025 38,8635 28,0438 29,9 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 12:17:50 04-09-2025 39,25917 28,10639 4,22 1,1
BAYRAMLI-KEMALPASA (IZMIR) 12:17:42 04-09-2025 38,3172 27,5337 3,4 1,1
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 12:14:07 04-09-2025 39,2073 28,1707 11,9 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 12:14:06 04-09-2025 39,22722 28,16583 9,57 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 11:59:24 04-09-2025 39,23694 28,11306 5,36 1,1
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 11:59:24 04-09-2025 39,168 28,0953 3,5 1,4
SIRMACEK-KIGI (BINGOL) 11:55:03 04-09-2025 39,1457 40,3363 4,6 2,2
Sındırgı (Balıkesir) 11:51:53 04-09-2025 39,22028 28,09083 4,83 1
SOGUTLU-AKHISAR (MANISA) 11:51:53 04-09-2025 39,163 28,0433 12,5 0,9
Sındırgı (Balıkesir) 11:46:58 04-09-2025 39,17083 28,12556 7 2
ISACA-AKHISAR (MANISA) 11:46:58 04-09-2025 39,1345 28,0723 12,7 2,3
KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 11:30:55 04-09-2025 39,1028 28,1715 26 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 11:30:53 04-09-2025 39,15167 28,1875 10,9 1,3
KOCAKAGAN-AKHISAR (MANISA) 11:26:29 04-09-2025 39,0682 28,0863 12,7 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 11:26:27 04-09-2025 39,15139 28,18611 6,1 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 11:16:48 04-09-2025 39,24278 28,20028 7 1,7
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 11:16:48 04-09-2025 39,2057 28,193 8 2,2
KOCAKAGAN-AKHISAR (MANISA) 11:12:46 04-09-2025 39,0855 28,0728 2,4 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 10:31:32 04-09-2025 39,18306 28,13389 7 1,4
MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) 10:31:31 04-09-2025 39,237 28,1413 9,3 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 10:30:39 04-09-2025 39,19056 28,12944 6,75 1,2
KARAGUR-SINDIRGI (BALIKESIR) 10:30:37 04-09-2025 39,2703 28,1103 8 1,1
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 10:28:45 04-09-2025 39,1858 28,0893 11,3 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 10:28:44 04-09-2025 39,18389 28,11167 4,53 1,3
ISACA-AKHISAR (MANISA) 10:24:16 04-09-2025 39,1418 28,092 9,8 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 10:22:58 04-09-2025 39,27333 28,10056 7 1,9
KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR) 10:22:58 04-09-2025 39,2312 28,0875 7,5 2,2
Sındırgı (Balıkesir) 10:14:26 04-09-2025 39,18556 28,15472 7 2,2
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 10:14:26 04-09-2025 39,1763 28,1347 9,6 2,3
Sındırgı (Balıkesir) 10:12:21 04-09-2025 39,18639 28,11861 6,31 1,6
ISACA-AKHISAR (MANISA) 10:12:21 04-09-2025 39,1423 28,0933 11,6 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 10:08:29 04-09-2025 39,20528 28,16472 10,37 2,7
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 10:08:29 04-09-2025 39,2043 28,1488 8,8 2,9
IBILLER-SINDIRGI (BALIKESIR) 10:00:08 04-09-2025 39,248 28,1323 6,1 1,3
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 09:54:18 04-09-2025 39,1712 28,1028 9 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 09:54:17 04-09-2025 39,18722 28,12361 8,11 1,6
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 09:41:27 04-09-2025 39,1692 28,1863 8,7 2,3
Sındırgı (Balıkesir) 09:41:26 04-09-2025 39,21694 28,16139 11,69 2
ISACA-AKHISAR (MANISA) 09:27:47 04-09-2025 39,15 28,0665 10 1,1
Pütürge (Malatya) 09:24:34 04-09-2025 38,21833 38,69444 7 1,1
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 09:24:12 04-09-2025 39,1848 28,0825 4,8 2
Sındırgı (Balıkesir) 09:24:11 04-09-2025 39,20306 28,11028 17,3 2
KUCUKDAGDERE-SINDIRGI (BALIKESIR) 09:11:35 04-09-2025 39,1453 28,3202 23 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 09:04:30 04-09-2025 39,16778 28,18889 7,07 1,2
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 09:04:30 04-09-2025 39,1713 28,1595 8,2 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 08:42:28 04-09-2025 39,2 28,16528 6,93 1,3
KEPEZ-SINDIRGI (BALIKESIR) REVIZE01 (2025.09.04 08:42:25) 08:42:25 04-09-2025 39,3032 28,3137 4,3 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 08:18:40 04-09-2025 39,21778 28,10083 7 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 08:15:57 04-09-2025 39,24833 28,1075 5,21 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 08:08:17 04-09-2025 39,23667 28,03 7,16 1
Sındırgı (Balıkesir) 08:07:27 04-09-2025 39,22972 28,10806 7,89 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 07:57:14 04-09-2025 39,25556 28,10944 6,74 1,7
KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR) 07:57:14 04-09-2025 39,2438 28,0915 6,7 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 07:53:38 04-09-2025 39,16833 28,17 6,5 1,9
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 07:53:37 04-09-2025 39,1987 28,1077 9,6 2
Pütürge (Malatya) 07:46:52 04-09-2025 38,23361 38,69833 7,03 1,1
Pütürge (Malatya) 07:46:51 04-09-2025 38,23 38,69778 13,4 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 07:43:06 04-09-2025 39,16778 28,16833 7 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 07:38:07 04-09-2025 39,2875 28,07444 7,17 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 07:13:48 04-09-2025 39,22444 28,06083 10,49 1
Sındırgı (Balıkesir) 07:11:10 04-09-2025 39,18722 28,19194 7 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 07:08:09 04-09-2025 39,25139 28,11472 10,86 2,1
KUCUKBUKU-SINDIRGI (BALIKESIR) 07:08:09 04-09-2025 39,2773 28,098 14,1 2,1
Doğanşehir (Malatya) 07:07:29 04-09-2025 38,05444 37,68389 6,97 1,6
HANPASA-AKHISAR (MANISA) 07:06:55 04-09-2025 39,0818 28,1278 27,8 1,5
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 06:59:17 04-09-2025 39,1935 28,1852 6,1 3,4
Sındırgı (Balıkesir) 06:59:16 04-09-2025 39,19556 28,19361 8,74 3,3
Sındırgı (Balıkesir) 06:58:22 04-09-2025 39,18639 28,19694 7 3,4
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 06:58:21 04-09-2025 39,1957 28,1837 11,8 3,5
Sındırgı (Balıkesir) 06:55:08 04-09-2025 39,17639 28,12444 11,75 2,4
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 06:55:08 04-09-2025 39,196 28,1158 4,4 2,5
Sincik (Adıyaman) 06:51:26 04-09-2025 38,08722 38,50417 9,07 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 06:50:00 04-09-2025 39,20389 28,04806 13,13 2,4
KARAGUR-SINDIRGI (BALIKESIR) 06:49:59 04-09-2025 39,26 28,1007 13 2,7
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 06:41:31 04-09-2025 39,2028 28,1242 4,9 1,5
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 06:33:39 04-09-2025 39,195 28,1812 9,2 2,6
Sındırgı (Balıkesir) 06:21:51 04-09-2025 39,27056 28,10639 9,4 3,6
KARAGUR-SINDIRGI (BALIKESIR) 06:21:51 04-09-2025 39,2595 28,093 9,8 3,6
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 06:19:54 04-09-2025 39,2015 28,1497 10,7 1,6
AKKOCALI-AKHISAR (MANISA) 06:18:55 04-09-2025 39,1895 27,9982 4 1,3
AKKOCALI-AKHISAR (MANISA) 06:17:57 04-09-2025 39,1922 27,9752 5,1 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 06:13:34 04-09-2025 39,12139 28,16917 6,74 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 06:10:22 04-09-2025 39,20583 28,1775 13,11 1,8
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 06:10:22 04-09-2025 39,2148 28,1825 8,2 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 06:08:05 04-09-2025 39,24278 28,12111 6,98 2
KARAGUR-SINDIRGI (BALIKESIR) 06:08:05 04-09-2025 39,251 28,1015 7,4 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 06:07:05 04-09-2025 39,16056 28,12417 14,38 1,5
ISACA-AKHISAR (MANISA) 06:07:04 04-09-2025 39,134 28,0755 14,6 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 06:04:37 04-09-2025 39,20083 28,22083 10,79 1,7
Sincik (Adıyaman) 06:04:00 04-09-2025 38,09278 38,50167 7 2
KARAKOSE-SINCIK (ADIYAMAN) 06:03:59 04-09-2025 38,0923 38,5027 4,8 2
Sındırgı (Balıkesir) 05:48:46 04-09-2025 39,1875 28,11139 7 2,9
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:48:46 04-09-2025 39,1925 28,1017 12,5 3
Sındırgı (Balıkesir) 05:35:32 04-09-2025 39,16722 28,10306 13,21 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 05:34:18 04-09-2025 39,16 28,22472 7,31 1,9
KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:34:18 04-09-2025 39,1265 28,1813 17,8 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 05:31:35 04-09-2025 39,19389 28,25028 6,33 1,1
Haseke (Suriye) - [95.42 km] Nusaybin (Mardin) 05:30:30 04-09-2025 36,20889 41,15639 19 4,3
SURIYE 05:30:29 04-09-2025 36,038 41,1723 9,6 4,4
Ödemiş (İzmir) 05:25:34 04-09-2025 38,35944 28,12056 7,01 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 05:04:28 04-09-2025 39,23444 28,15028 6,02 1,3
Solhan (Bingöl) 05:02:25 04-09-2025 39,05944 41,00361 17,57 1,6
Fethiye (Muğla) 04:59:48 04-09-2025 36,49528 29,2075 7 1,6
KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:58:01 04-09-2025 39,1218 28,1853 13,6 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 04:58:00 04-09-2025 39,13417 28,19472 9,03 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 04:56:26 04-09-2025 39,1725 28,15444 7 1,5
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:56:26 04-09-2025 39,1503 28,1652 9,8 1,4
Battalgazi (Malatya) 04:43:23 04-09-2025 38,15222 38,57833 11,06 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 04:35:16 04-09-2025 39,20111 28,22417 9,43 1,3
Gölyaka (Düzce) 04:33:39 04-09-2025 40,81056 30,97222 15,91 1
Nurhak (Kahramanmaraş) 04:26:03 04-09-2025 37,99611 37,525 12,6 1,4
KULLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) 04:26:02 04-09-2025 37,971 37,5125 4,4 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 04:24:28 04-09-2025 39,25722 28,00139 8,34 1,5
SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:24:28 04-09-2025 39,2315 28,0052 9,3 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 04:19:41 04-09-2025 39,17944 28,17361 7 1,4
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:19:41 04-09-2025 39,1468 28,1493 11 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 04:17:32 04-09-2025 39,16806 28,14667 7,8 2,4
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:17:32 04-09-2025 39,1422 28,1253 12,6 2,6
İslahiye (Gaziantep) 04:08:13 04-09-2025 36,95917 36,51361 7 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 04:07:55 04-09-2025 39,24167 28,15028 7 1
Sındırgı (Balıkesir) 04:06:11 04-09-2025 39,21444 28,16833 9,26 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 04:03:32 04-09-2025 39,21361 28,15194 10,25 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 04:02:44 04-09-2025 39,20944 28,14333 7,52 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 03:40:31 04-09-2025 39,15306 28,19417 7 3,1
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:40:30 04-09-2025 39,1532 28,1705 11,6 3,3
Sındırgı (Balıkesir) 03:39:52 04-09-2025 39,16278 28,19278 6,26 2,2
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:39:52 04-09-2025 39,148 28,1662 10,2 2,7
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:33:36 04-09-2025 39,1257 28,2347 8,2 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 03:31:11 04-09-2025 39,21833 28,14528 6,78 1,8
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:31:11 04-09-2025 39,2013 28,1018 10,7 2
Akçadağ (Malatya) 03:25:06 04-09-2025 38,43667 38,08278 7,02 1,5
ASAGIORUKCU-AKCADAG (MALATYA) 03:25:06 04-09-2025 38,4443 38,0727 6,5 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 03:21:16 04-09-2025 39,245 28,07472 7,02 1,8
ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:21:16 04-09-2025 39,244 28,053 7,4 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 03:19:47 04-09-2025 39,20083 28,15917 7 1
Sındırgı (Balıkesir) 02:59:25 04-09-2025 39,19583 28,03833 7,03 1
Sındırgı (Balıkesir) 02:55:50 04-09-2025 39,18861 28,11833 7 1,1
Bigadiç (Balıkesir) 02:53:08 04-09-2025 39,39139 28,03222 6,9 1,2
HAMIDIYE-BIGADIC (BALIKESIR) 02:53:06 04-09-2025 39,3775 28,0093 20,4 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 02:49:03 04-09-2025 39,23611 28,20111 5,34 1,1
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:49:02 04-09-2025 39,2145 28,2158 8 1,3
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:24:08 04-09-2025 39,1573 28,1385 9,8 1,5
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:18:15 04-09-2025 39,1622 28,1377 9,4 1,5
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:10:32 04-09-2025 39,1615 28,1163 11,3 1,4
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:09:25 04-09-2025 39,1588 28,1595 14,1 1,7
ASAGIORUKCU-AKCADAG (MALATYA) 02:09:13 04-09-2025 38,4445 38,0455 8,5 1,5
MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:07:19 04-09-2025 39,2173 28,1545 10,1 1,9
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:40:30 04-09-2025 39,1695 28,1263 9,9 1,4
Kale (Malatya) 01:36:45 04-09-2025 38,35861 38,74222 11,19 1
Sındırgı (Balıkesir) 01:31:58 04-09-2025 39,21194 28,15861 6,99 1,6
MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:31:57 04-09-2025 39,2178 28,138 9,3 1,8
Honaz (Denizli) 01:24:38 04-09-2025 37,72417 29,40972 6,65 1,4
Sarayköy (Denizli) 01:13:36 04-09-2025 37,96194 28,83944 7,32 1,6
BOLMEKAYA-BULDAN (DENIZLI) 01:13:35 04-09-2025 38,0163 28,9122 24,6 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 01:09:12 04-09-2025 39,14333 28,15806 6,91 2
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:09:12 04-09-2025 39,1493 28,124 12,4 2,2
Sındırgı (Balıkesir) 00:55:40 04-09-2025 39,18306 28,24333 7,01 1
Sındırgı (Balıkesir) 00:45:18 04-09-2025 39,20556 28,13722 7,01 1,8
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:45:17 04-09-2025 39,194 28,116 9,8 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 00:44:30 04-09-2025 39,24333 28,08472 6,97 1,8
KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:44:30 04-09-2025 39,235 28,0897 14,5 2,3
Sındırgı (Balıkesir) 00:42:05 04-09-2025 39,20778 28,26861 6,93 1,2
Merkez (Elazığ) 00:40:42 04-09-2025 38,72139 39,44861 7 0,9
Sındırgı (Balıkesir) 00:38:11 04-09-2025 39,22667 28,08917 6,96 1,3
KIZILGUR-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:38:10 04-09-2025 39,2465 28,0378 11,9 1,6
Merkez (Elazığ) 00:37:30 04-09-2025 38,70694 39,45472 6,99 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 00:35:46 04-09-2025 39,1875 28,15111 7 1,2
