Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 05 Haziran 2025

Son depremler...Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler.. 05 Haziran 2025 deprem son dakika haberleri haberin detayında...Artçı deprem mi oldu? Son deprem büyüklüğü ne kadar? Yakınımdaki depremler nelerdir? Anlık deprem mi oldu? Son dakika canlı deprem Türkiye haritası..Kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü ve AFAD deprem haberleri..İstanbul'da deprem mi oldu? Ankara'da deprem mi oldu? İzmir'de deprem mi oldu? Hangi illerde deprem oldu ve hissedildi? Bugün deprem mi oldu? Deprem ne zaman ve kaç şiddetinde oldu? En son hangi bölgede deprem oldu? Deprem haberleriyle ilgili en çok merak edilenlerin cevabı haberde..

Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 05 Haziran 2025
son dakika deprem mi oldu?

05 Haziran 2025 ve Kandilli son dakika listesi..

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Sincik (Adıyaman) 23:57:56 04-06-2025 38,14028 38,43944 7 1,3
Alaşehir (Manisa) 23:46:38 04-06-2025 38,46 28,41 7,03 1,1
CAGLAYAN-ALASEHIR (MANISA) 23:46:37 04-06-2025 38,4093 28,4332 27,5 1,3
Saimbeyli (Adana) 23:41:34 04-06-2025 37,85556 36,25667 7 1,1
Kahta (Adıyaman) 23:32:18 04-06-2025 37,95694 38,70667 7,4 1,1
Bulanık (Muş) 22:39:35 04-06-2025 38,99778 42,01889 6,97 1,3
OLURDERE-BULANIK (MUS) 22:39:34 04-06-2025 39,0058 41,9292 18,7 1,5
SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) 22:30:55 04-06-2025 40,8325 28,2832 7,6 1,9
Marmara Denizi - [25.85 km] Silivri (İstanbul) 22:30:54 04-06-2025 40,83417 28,26806 11,52 1,7
SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) 22:30:38 04-06-2025 40,822 28,2865 5,4 2
Marmara Denizi - [25.74 km] Silivri (İstanbul) 22:25:40 04-06-2025 40,835 28,2825 6,09 1
EGE DENIZI 22:02:23 04-06-2025 39,3393 25,653 7,6 2,1
Ege Denizi - [36.18 km] Ayvacık (Çanakkale) 22:02:23 04-06-2025 39,3475 25,68167 8,07 2
EGE DENIZI 21:55:43 04-06-2025 38,3727 25,5775 5 2,2
Ege Denizi - [68.42 km] Çeşme (İzmir) 21:55:42 04-06-2025 38,34194 25,47472 7 2,1
MARMARA DENIZI 21:51:57 04-06-2025 40,8305 28,1578 11,2 2,1
Marmara Denizi - [21.92 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ) 21:51:56 04-06-2025 40,82361 28,13833 7,02 2
AKDENIZ 21:36:35 04-06-2025 36,2847 34,9063 15,1 1,8
Akdeniz - [60.02 km] Karataş (Adana) 21:36:34 04-06-2025 36,16194 34,90194 11,69 1,8
Simav (Kütahya) 21:25:38 04-06-2025 39,235 28,97167 9,73 1,3
KARACAOREN-SIMAV (KUTAHYA) 21:25:37 04-06-2025 39,1933 29,0515 11,1 1,6
Akçadağ (Malatya) 21:24:11 04-06-2025 38,28139 37,77056 7 1,4
HANCERLI-AKCADAG (MALATYA) 21:24:10 04-06-2025 38,2928 37,8513 7,7 1,4
Sungurlu (Çorum) 21:23:17 04-06-2025 40,23139 34,04833 6,99 1
MARMARA DENIZI 21:08:02 04-06-2025 40,8108 28,2968 10,9 1,8
Marmara Denizi - [25.27 km] Silivri (İstanbul) 21:08:02 04-06-2025 40,83806 28,29222 8,63 1,5
SARITAS-BASKIL (ELAZIG) 20:41:42 04-06-2025 38,4145 38,957 4,3 1,7
Marmara Denizi - [26.79 km] Silivri (İstanbul) 20:35:41 04-06-2025 40,82389 28,29167 8,51 3,1
SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) 20:35:40 04-06-2025 40,8228 28,256 7,8 3,5
SEHITLER-AKHISAR (MANISA) 20:31:19 04-06-2025 38,909 27,9232 12,8 1,7
OVAKOY-SILOPI (SIRNAK) 20:18:13 04-06-2025 37,1387 42,4068 5 3,9
Simele, Duhok (Irak) - [11.48 km] Silopi (Şırnak) 20:18:12 04-06-2025 37,02444 42,43694 7 3,8
OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA) 20:14:16 04-06-2025 37,1253 28,8365 8,9 1,7
Menteşe (Muğla) 20:14:16 04-06-2025 37,11889 28,83333 7 1,5
Yazıhan (Malatya) 20:04:03 04-06-2025 38,52694 38,03778 7 1,2
SOGUTKOY-MARMARIS (MUGLA) 19:57:39 04-06-2025 36,6778 28,1393 68,5 1,9
Merkez (Hakkari) 19:53:43 04-06-2025 37,74111 43,84694 6,99 2,6
ISIKLAR-(HAKKARI) 19:53:42 04-06-2025 37,7402 43,8997 5 2,3
Kiğı (Bingöl) 18:56:42 04-06-2025 39,22306 40,26972 14,39 1,5
ESME-KIGI (BINGOL) 18:56:41 04-06-2025 39,253 40,3478 27,7 1,9
Kızılırmak (Çankırı) 18:50:39 04-06-2025 40,31833 33,97639 7 2
KAVLAKLI-KIZILIRMAK (CANKIRI) 18:50:39 04-06-2025 40,3583 34,0117 7,7 2,1
Bigadiç (Balıkesir) 18:17:41 04-06-2025 39,48444 28,17389 7 1,5
KADIKOY-BIGADIC (BALIKESIR) 18:17:40 04-06-2025 39,4583 28,1028 12,4 1,6
Bigadiç (Balıkesir) 18:15:55 04-06-2025 39,47917 28,16972 7 1,4
KADIKOY-BIGADIC (BALIKESIR) 18:15:55 04-06-2025 39,442 28,1145 7,9 1,6
Bigadiç (Balıkesir) 18:14:07 04-06-2025 39,50528 28,16417 7 1,5
KAGITHANE (ISTANBUL) 17:56:39 04-06-2025 41,1338 28,948 0 1,1
Kadirli (Osmaniye) 17:45:42 04-06-2025 37,66528 36,18806 7 1,5
CIGSAR-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) 17:45:41 04-06-2025 37,7797 36,335 5,4 1,9
Maden (Elazığ) 17:34:45 04-06-2025 38,46028 39,64306 11,06 2,4
TEPECIK-MADEN (ELAZIG) 17:34:45 04-06-2025 38,5262 39,5992 6,3 2,4
Dursunbey (Balıkesir) 16:10:13 04-06-2025 39,76306 28,67306 7 1,2
Akdeniz - [45.39 km] Ortaca (Muğla) 16:04:19 04-06-2025 36,31917 28,57444 36,49 2,8
AKDENIZ 16:04:18 04-06-2025 36,3295 28,56 30,1 2,8
DARKOPRU-KIGI (BINGOL) 15:58:05 04-06-2025 39,1897 40,2613 5,1 2
GIRIT ADASI (AKDENIZ) 15:37:24 04-06-2025 35,1217 25,7852 5 2,1
Marmaris (Muğla) 15:12:30 04-06-2025 36,63611 28,105 73,16 2,8
TASLICA-MARMARIS (MUGLA) 15:12:29 04-06-2025 36,6095 28,1283 77 3,1
Ulaş (Sivas) 14:48:49 04-06-2025 39,48583 37,51639 14,84 2,4
KORUBASI-ULAS (SIVAS) 14:48:48 04-06-2025 39,4747 37,4652 1,5 2,3
Ege Denizi - [23.62 km] Çeşme (İzmir) 14:26:31 04-06-2025 38,08944 26,135 6,62 2,4
CESME ACIKLARI-IZMIR (EGE DENIZI) 14:26:31 04-06-2025 38,1602 26,184 8,6 2
Şarkikaraağaç (Isparta) 14:23:39 04-06-2025 38,00861 31,50028 7 1,2
Çubuk (Ankara) 13:58:38 04-06-2025 40,17 32,89111 6,92 1,6
Merkez (Kırklareli) 13:54:11 04-06-2025 41,88778 27,27528 7,33 1
KIRANKISLA-SUNGURLU (CORUM) 13:49:23 04-06-2025 40,1682 34,5237 5,1 1,6
Vezirköprü (Samsun) 13:25:37 04-06-2025 41,10028 34,96639 9,85 1,5
Ovacık (Tunceli) 13:20:31 04-06-2025 39,40472 39,42056 5,29 2
YONCALI-OVACIK (TUNCELI) 13:20:30 04-06-2025 39,3875 39,4645 5,4 2,2
KAYI-IDIL (SIRNAK) 13:11:43 04-06-2025 37,3768 41,789 5,7 3,5
İdil (Şırnak) 13:11:41 04-06-2025 37,35139 41,76583 4,58 3,4
Bigadiç (Balıkesir) 13:00:47 04-06-2025 39,44639 28,13972 7,01 1,8
BIGADIC (BALIKESIR) 13:00:47 04-06-2025 39,3942 28,1297 7,9 1,9
Simav (Kütahya) 12:37:30 04-06-2025 39,11611 28,93972 6,97 1,2
Akdeniz - [86.93 km] Kaş (Antalya) 12:27:24 04-06-2025 35,68389 28,68806 9,48 1,7
Soma (Manisa) 12:16:37 04-06-2025 39,22556 27,69417 7 1,3
EGE DENIZI REVIZE01 (2025.06.04 11:59:18) 11:59:18 04-06-2025 36,402 25,3927 6,1 1
Soma (Manisa) 11:33:46 04-06-2025 39,22306 27,71806 7,2 1,4
Ege Denizi - [13.20 km] Ayvacık (Çanakkale) 11:27:21 04-06-2025 39,42861 25,92722 7,93 1,7
GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) 11:27:20 04-06-2025 39,4455 25,857 10,4 1,9
Kadirli (Osmaniye) 11:25:33 04-06-2025 37,73361 36,17194 7 1,5
Ege Denizi - [04.26 km] Ayvacık (Çanakkale) 11:22:21 04-06-2025 39,45389 26,32806 6,89 0,9
EDREMIT KORFEZI (EGE DENIZI) 11:22:18 04-06-2025 39,4327 26,2423 23,9 1,3
KOCAHASANLI-ERDEMLI (MERSIN) 10:46:48 04-06-2025 36,597 34,2783 22,1 1,5
Orhaneli (Bursa) 10:30:34 04-06-2025 39,88556 28,85 7,05 1,5
Ege Denizi - [31.39 km] Didim (Aydın) 10:28:39 04-06-2025 37,23944 26,9375 5,23 1,6
GIRIT ADASI (AKDENIZ) 10:28:28 04-06-2025 35,5115 26,5068 4,7 2,3
Simav (Kütahya) 08:21:28 04-06-2025 39,25222 28,95889 6,65 1
Kiğı (Bingöl) 08:09:31 04-06-2025 39,25028 40,27222 7 1,4
Simav (Kütahya) 08:05:17 04-06-2025 39,22667 28,99333 8,77 1,4
KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) 08:05:17 04-06-2025 39,2378 29,0417 5,3 1,6
Battalgazi (Malatya) 07:39:57 04-06-2025 38,26944 38,58861 10,73 1,6
HISARTEPE-(MALATYA) 07:39:57 04-06-2025 38,3193 38,5763 24,2 1,6
Kale (Malatya) 07:25:50 04-06-2025 38,33389 38,79667 10,6 1,7
BENTKOY-KALE (MALATYA) 07:25:50 04-06-2025 38,3442 38,7118 16,3 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 07:11:59 04-06-2025 39,24056 28,15361 7,84 1,5
EGE DENIZI 07:04:30 04-06-2025 35,834 25,593 5 2,4
Kiğı (Bingöl) 06:46:35 04-06-2025 39,26083 40,29222 7 2,5
DALLICA-KIGI (BINGOL) 06:46:35 04-06-2025 39,2387 40,3075 5,8 2,6
Elbistan (Kahramanmaraş) 06:44:38 04-06-2025 38,0775 37,60028 7 1,7
GOVDELI-DOGANSEHIR (MALATYA) 06:44:38 04-06-2025 38,0653 37,6062 8 1,6
Kızılcahamam (Ankara) 05:49:45 04-06-2025 40,57861 32,75889 7,01 1,1
EGERLIDEREKOY-KIZILCAHAMAM (ANKARA) 05:49:45 04-06-2025 40,5673 32,7415 5 1,4
Yeşilyurt (Malatya) 05:40:49 04-06-2025 38,25583 38,13667 7 1,7
KUSDOGAN-YESILYURT (MALATYA) 05:40:47 04-06-2025 38,3395 38,1433 5 1,8
Kızılcahamam (Ankara) 05:40:22 04-06-2025 40,57667 32,75028 7,84 2
EGERLIDEREKOY-KIZILCAHAMAM (ANKARA) 05:40:22 04-06-2025 40,5493 32,7423 7,1 2,4
Kale (Malatya) 05:35:49 04-06-2025 38,35444 38,75 9,53 1,5
Simav (Kütahya) 05:33:49 04-06-2025 39,24167 28,98111 10,76 1,1
TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) 05:22:56 04-06-2025 37,9793 37,5775 6,9 1,6
Doğanşehir (Malatya) 05:22:55 04-06-2025 38,02333 37,59389 7 1,7
Doğanşehir (Malatya) 05:06:03 04-06-2025 38,01222 37,60306 6,99 2,6
GOVDELI-DOGANSEHIR (MALATYA) 05:06:03 04-06-2025 37,9973 37,6028 5 2,6
Simav (Kütahya) 04:45:20 04-06-2025 39,23583 28,91806 5,88 1,2
KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) 04:45:19 04-06-2025 39,228 29,0807 5 1,2
Saimbeyli (Adana) 04:27:24 04-06-2025 37,75472 36,06083 6,85 1,6
Simav (Kütahya) 04:21:01 04-06-2025 39,19167 28,96111 7,72 1,1
KARACAOREN-SIMAV (KUTAHYA) 04:21:00 04-06-2025 39,2088 29,0663 11,3 1,5
Marmara Denizi - Gemlik Körfezi - [01.70 km] Mudanya (Bursa) 04:06:12 04-06-2025 40,37139 28,91833 7,07 2
GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI) 04:06:11 04-06-2025 40,4213 28,9027 11,3 2,2
AGARTI-(VAN) 04:04:03 04-06-2025 38,707 43,1755 5 2,1
Kozan (Adana) 03:56:03 04-06-2025 37,63944 35,98333 7,05 1,8
KUYUBELI-KOZAN (ADANA) 03:56:02 04-06-2025 37,6738 35,9907 5 1,8
Simav (Kütahya) 03:48:22 04-06-2025 39,22583 28,95556 8,66 1,6
KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) 03:48:22 04-06-2025 39,248 29,0257 5,3 1,6
Kale (Malatya) 03:38:20 04-06-2025 38,33889 38,83111 6,94 1
Simav (Kütahya) 03:36:08 04-06-2025 39,2275 28,95833 10,07 1,7
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 03:36:07 04-06-2025 39,243 29,0158 5,3 1,5
Pütürge (Malatya) 03:33:27 04-06-2025 38,3125 38,87528 6,89 0,9
ORMELI-PUTURGE (MALATYA) 03:33:27 04-06-2025 38,2503 38,8603 17,5 0,8
Simav (Kütahya) 03:25:11 04-06-2025 39,15778 28,94028 7,54 0,9
Simav (Kütahya) 03:24:29 04-06-2025 39,15972 28,91917 7,24 0,8
Manavgat (Antalya) 03:04:34 04-06-2025 37,1175 31,26889 7,24 1,7
GOKCEPINAR-SERIK (ANTALYA) 03:04:33 04-06-2025 37,0877 31,0452 73,4 1,8
Kozan (Adana) 03:04:00 04-06-2025 37,65972 35,96694 7,03 1,8
CAMLARCA-KOZAN (ADANA) 03:04:00 04-06-2025 37,6398 35,966 5 1,7
Afşin (Kahramanmaraş) 02:57:04 04-06-2025 38,1425 36,83056 6,97 1,5
ORDEKKOY-AFSIN (KAHRAMANMARAS) 02:57:03 04-06-2025 38,2032 36,8917 5 1,7
Menteşe (Muğla) 02:55:29 04-06-2025 37,12083 28,82639 6,98 1,1
OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA) 02:55:28 04-06-2025 37,1353 28,8613 6 1,3
Simav (Kütahya) 02:51:41 04-06-2025 39,25583 28,95417 7,04 1,3
Simav (Kütahya) 02:45:52 04-06-2025 39,19111 28,97583 6,35 2,2
Simav (Kütahya) 02:45:18 04-06-2025 39,15917 28,94111 7,12 2,3
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 02:45:16 04-06-2025 39,2532 28,9977 7,7 2,2
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 02:41:06 04-06-2025 39,2402 29,0087 9,7 2
Simav (Kütahya) 02:39:50 04-06-2025 39,27417 28,90139 6,5 3
YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA) 02:39:49 04-06-2025 39,2553 29,0015 7,5 3,2
AKDENIZ 02:28:56 04-06-2025 35,8687 28,1197 11,6 3
Akdeniz - [88.19 km] Marmaris (Muğla) 02:28:55 04-06-2025 35,83778 28,07111 7,04 2,7
Germencik (Aydın) 01:58:40 04-06-2025 37,90722 27,62056 6,97 1,3
BOZKOY-GERMENCIK (AYDIN) 01:58:40 04-06-2025 37,9277 27,6318 9 1,5
Kozan (Adana) 01:57:35 04-06-2025 37,65139 35,99167 7,03 2,2
CULLUUSAGI-KOZAN (ADANA) 01:57:35 04-06-2025 37,677 35,8992 5 1,9
Elbistan (Kahramanmaraş) 01:56:27 04-06-2025 38,2175 37,64056 6,61 1,2
Akçadağ (Malatya) 01:54:42 04-06-2025 38,50528 38,00861 6,99 1
Kozan (Adana) 01:48:16 04-06-2025 37,65333 35,98833 7,06 2,1
MINNETLI-KOZAN (ADANA) 01:48:15 04-06-2025 37,5972 35,9627 3,7 1,8
Kozan (Adana) 01:36:16 04-06-2025 37,64389 35,97083 8,06 1,5
Kozan (Adana) 01:34:29 04-06-2025 37,665 35,96222 6,74 2
CAMLARCA-KOZAN (ADANA) 01:34:29 04-06-2025 37,6588 35,9645 3,6 1,9
GIRIT ADASI (AKDENIZ) 01:29:51 04-06-2025 34,9568 24,2583 18,4 2,9
Ege Denizi, Midilli Adası (Lesvos) - [24.45 km] Ayvacık (Çanakkale) 01:25:08 04-06-2025 39,25944 26,05556 6,87 1
MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) 01:25:07 04-06-2025 39,2317 26,0162 17,7 1,5
Yalvaç (Isparta) 01:17:13 04-06-2025 38,40639 31,04333 7,02 0,8
KIRKBAS-YALVAC (ISPARTA) 01:17:13 04-06-2025 38,3792 30,9965 4,5 1,1
Tavşanlı (Kütahya) 01:13:33 04-06-2025 39,54417 29,31861 7,24 1,3
OPANOZU-TAVSANLI (KUTAHYA) 01:13:33 04-06-2025 39,4805 29,3285 13,3 1,4
Merkez (Erzincan) 00:59:31 04-06-2025 39,60889 39,73222 7 1,2
MERTEKLI-(ERZINCAN) 00:59:29 04-06-2025 39,6633 39,7185 8,6 1,5
Ege Denizi - [13.57 km] Ayvacık (Çanakkale) 00:48:45 04-06-2025 39,605 25,99111 6,99 1
GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) 00:48:44 04-06-2025 39,57 25,94 8 1,2
Yazıhan (Malatya) 00:38:13 04-06-2025 38,52722 38,00222 7,01 1,2
Kiğı (Bingöl) 00:32:56 04-06-2025 39,25694 40,28556 7,01 1,5
DARKOPRU-KIGI (BINGOL) 00:32:55 04-06-2025 39,2138 40,2817 15 1,9
KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Sincik (Adıyaman) 23:57:56 04-06-2025 38,14028 38,43944 7 1,3
Alaşehir (Manisa) 23:46:38 04-06-2025 38,46 28,41 7,03 1,1
CAGLAYAN-ALASEHIR (MANISA) 23:46:37 04-06-2025 38,4093 28,4332 27,5 1,3
Saimbeyli (Adana) 23:41:34 04-06-2025 37,85556 36,25667 7 1,1
Kahta (Adıyaman) 23:32:18 04-06-2025 37,95694 38,70667 7,4 1,1
Bulanık (Muş) 22:39:35 04-06-2025 38,99778 42,01889 6,97 1,3
OLURDERE-BULANIK (MUS) 22:39:34 04-06-2025 39,0058 41,9292 18,7 1,5
SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) 22:30:55 04-06-2025 40,8325 28,2832 7,6 1,9
Marmara Denizi - [25.85 km] Silivri (İstanbul) 22:30:54 04-06-2025 40,83417 28,26806 11,52 1,7
SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) 22:30:38 04-06-2025 40,822 28,2865 5,4 2
Marmara Denizi - [25.74 km] Silivri (İstanbul) 22:25:40 04-06-2025 40,835 28,2825 6,09 1
EGE DENIZI 22:02:23 04-06-2025 39,3393 25,653 7,6 2,1
Ege Denizi - [36.18 km] Ayvacık (Çanakkale) 22:02:23 04-06-2025 39,3475 25,68167 8,07 2
EGE DENIZI 21:55:43 04-06-2025 38,3727 25,5775 5 2,2
Ege Denizi - [68.42 km] Çeşme (İzmir) 21:55:42 04-06-2025 38,34194 25,47472 7 2,1
MARMARA DENIZI 21:51:57 04-06-2025 40,8305 28,1578 11,2 2,1
Marmara Denizi - [21.92 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ) 21:51:56 04-06-2025 40,82361 28,13833 7,02 2
AKDENIZ 21:36:35 04-06-2025 36,2847 34,9063 15,1 1,8
Akdeniz - [60.02 km] Karataş (Adana) 21:36:34 04-06-2025 36,16194 34,90194 11,69 1,8
Simav (Kütahya) 21:25:38 04-06-2025 39,235 28,97167 9,73 1,3
KARACAOREN-SIMAV (KUTAHYA) 21:25:37 04-06-2025 39,1933 29,0515 11,1 1,6
Akçadağ (Malatya) 21:24:11 04-06-2025 38,28139 37,77056 7 1,4
HANCERLI-AKCADAG (MALATYA) 21:24:10 04-06-2025 38,2928 37,8513 7,7 1,4
Sungurlu (Çorum) 21:23:17 04-06-2025 40,23139 34,04833 6,99 1
MARMARA DENIZI 21:08:02 04-06-2025 40,8108 28,2968 10,9 1,8
Marmara Denizi - [25.27 km] Silivri (İstanbul) 21:08:02 04-06-2025 40,83806 28,29222 8,63 1,5
SARITAS-BASKIL (ELAZIG) 20:41:42 04-06-2025 38,4145 38,957 4,3 1,7
Marmara Denizi - [26.79 km] Silivri (İstanbul) 20:35:41 04-06-2025 40,82389 28,29167 8,51 3,1
SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) 20:35:40 04-06-2025 40,8228 28,256 7,8 3,5
SEHITLER-AKHISAR (MANISA) 20:31:19 04-06-2025 38,909 27,9232 12,8 1,7
OVAKOY-SILOPI (SIRNAK) 20:18:13 04-06-2025 37,1387 42,4068 5 3,9
Simele, Duhok (Irak) - [11.48 km] Silopi (Şırnak) 20:18:12 04-06-2025 37,02444 42,43694 7 3,8
OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA) 20:14:16 04-06-2025 37,1253 28,8365 8,9 1,7
Menteşe (Muğla) 20:14:16 04-06-2025 37,11889 28,83333 7 1,5
Yazıhan (Malatya) 20:04:03 04-06-2025 38,52694 38,03778 7 1,2
SOGUTKOY-MARMARIS (MUGLA) 19:57:39 04-06-2025 36,6778 28,1393 68,5 1,9
Merkez (Hakkari) 19:53:43 04-06-2025 37,74111 43,84694 6,99 2,6
ISIKLAR-(HAKKARI) 19:53:42 04-06-2025 37,7402 43,8997 5 2,3
Kiğı (Bingöl) 18:56:42 04-06-2025 39,22306 40,26972 14,39 1,5
ESME-KIGI (BINGOL) 18:56:41 04-06-2025 39,253 40,3478 27,7 1,9
Kızılırmak (Çankırı) 18:50:39 04-06-2025 40,31833 33,97639 7 2
KAVLAKLI-KIZILIRMAK (CANKIRI) 18:50:39 04-06-2025 40,3583 34,0117 7,7 2,1
Bigadiç (Balıkesir) 18:17:41 04-06-2025 39,48444 28,17389 7 1,5
KADIKOY-BIGADIC (BALIKESIR) 18:17:40 04-06-2025 39,4583 28,1028 12,4 1,6
Bigadiç (Balıkesir) 18:15:55 04-06-2025 39,47917 28,16972 7 1,4
KADIKOY-BIGADIC (BALIKESIR) 18:15:55 04-06-2025 39,442 28,1145 7,9 1,6
Bigadiç (Balıkesir) 18:14:07 04-06-2025 39,50528 28,16417 7 1,5
KAGITHANE (ISTANBUL) 17:56:39 04-06-2025 41,1338 28,948 0 1,1
Kadirli (Osmaniye) 17:45:42 04-06-2025 37,66528 36,18806 7 1,5
CIGSAR-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) 17:45:41 04-06-2025 37,7797 36,335 5,4 1,9
Maden (Elazığ) 17:34:45 04-06-2025 38,46028 39,64306 11,06 2,4
TEPECIK-MADEN (ELAZIG) 17:34:45 04-06-2025 38,5262 39,5992 6,3 2,4
Dursunbey (Balıkesir) 16:10:13 04-06-2025 39,76306 28,67306 7 1,2
Akdeniz - [45.39 km] Ortaca (Muğla) 16:04:19 04-06-2025 36,31917 28,57444 36,49 2,8
AKDENIZ 16:04:18 04-06-2025 36,3295 28,56 30,1 2,8
DARKOPRU-KIGI (BINGOL) 15:58:05 04-06-2025 39,1897 40,2613 5,1 2
GIRIT ADASI (AKDENIZ) 15:37:24 04-06-2025 35,1217 25,7852 5 2,1
Marmaris (Muğla) 15:12:30 04-06-2025 36,63611 28,105 73,16 2,8
TASLICA-MARMARIS (MUGLA) 15:12:29 04-06-2025 36,6095 28,1283 77 3,1
Ulaş (Sivas) 14:48:49 04-06-2025 39,48583 37,51639 14,84 2,4
KORUBASI-ULAS (SIVAS) 14:48:48 04-06-2025 39,4747 37,4652 1,5 2,3
Ege Denizi - [23.62 km] Çeşme (İzmir) 14:26:31 04-06-2025 38,08944 26,135 6,62 2,4
CESME ACIKLARI-IZMIR (EGE DENIZI) 14:26:31 04-06-2025 38,1602 26,184 8,6 2
Şarkikaraağaç (Isparta) 14:23:39 04-06-2025 38,00861 31,50028 7 1,2
Çubuk (Ankara) 13:58:38 04-06-2025 40,17 32,89111 6,92 1,6
Merkez (Kırklareli) 13:54:11 04-06-2025 41,88778 27,27528 7,33 1
KIRANKISLA-SUNGURLU (CORUM) 13:49:23 04-06-2025 40,1682 34,5237 5,1 1,6
Vezirköprü (Samsun) 13:25:37 04-06-2025 41,10028 34,96639 9,85 1,5
Ovacık (Tunceli) 13:20:31 04-06-2025 39,40472 39,42056 5,29 2
YONCALI-OVACIK (TUNCELI) 13:20:30 04-06-2025 39,3875 39,4645 5,4 2,2
KAYI-IDIL (SIRNAK) 13:11:43 04-06-2025 37,3768 41,789 5,7 3,5
İdil (Şırnak) 13:11:41 04-06-2025 37,35139 41,76583 4,58 3,4
Bigadiç (Balıkesir) 13:00:47 04-06-2025 39,44639 28,13972 7,01 1,8
BIGADIC (BALIKESIR) 13:00:47 04-06-2025 39,3942 28,1297 7,9 1,9
Simav (Kütahya) 12:37:30 04-06-2025 39,11611 28,93972 6,97 1,2
Akdeniz - [86.93 km] Kaş (Antalya) 12:27:24 04-06-2025 35,68389 28,68806 9,48 1,7
Soma (Manisa) 12:16:37 04-06-2025 39,22556 27,69417 7 1,3
EGE DENIZI REVIZE01 (2025.06.04 11:59:18) 11:59:18 04-06-2025 36,402 25,3927 6,1 1
Soma (Manisa) 11:33:46 04-06-2025 39,22306 27,71806 7,2 1,4
Ege Denizi - [13.20 km] Ayvacık (Çanakkale) 11:27:21 04-06-2025 39,42861 25,92722 7,93 1,7
GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) 11:27:20 04-06-2025 39,4455 25,857 10,4 1,9
Kadirli (Osmaniye) 11:25:33 04-06-2025 37,73361 36,17194 7 1,5
Ege Denizi - [04.26 km] Ayvacık (Çanakkale) 11:22:21 04-06-2025 39,45389 26,32806 6,89 0,9
EDREMIT KORFEZI (EGE DENIZI) 11:22:18 04-06-2025 39,4327 26,2423 23,9 1,3
KOCAHASANLI-ERDEMLI (MERSIN) 10:46:48 04-06-2025 36,597 34,2783 22,1 1,5
Orhaneli (Bursa) 10:30:34 04-06-2025 39,88556 28,85 7,05 1,5
Ege Denizi - [31.39 km] Didim (Aydın) 10:28:39 04-06-2025 37,23944 26,9375 5,23 1,6
GIRIT ADASI (AKDENIZ) 10:28:28 04-06-2025 35,5115 26,5068 4,7 2,3
Simav (Kütahya) 08:21:28 04-06-2025 39,25222 28,95889 6,65 1
Kiğı (Bingöl) 08:09:31 04-06-2025 39,25028 40,27222 7 1,4
Simav (Kütahya) 08:05:17 04-06-2025 39,22667 28,99333 8,77 1,4
KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) 08:05:17 04-06-2025 39,2378 29,0417 5,3 1,6
Battalgazi (Malatya) 07:39:57 04-06-2025 38,26944 38,58861 10,73 1,6
HISARTEPE-(MALATYA) 07:39:57 04-06-2025 38,3193 38,5763 24,2 1,6
Kale (Malatya) 07:25:50 04-06-2025 38,33389 38,79667 10,6 1,7
BENTKOY-KALE (MALATYA) 07:25:50 04-06-2025 38,3442 38,7118 16,3 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 07:11:59 04-06-2025 39,24056 28,15361 7,84 1,5
EGE DENIZI 07:04:30 04-06-2025 35,834 25,593 5 2,4
Kiğı (Bingöl) 06:46:35 04-06-2025 39,26083 40,29222 7 2,5
DALLICA-KIGI (BINGOL) 06:46:35 04-06-2025 39,2387 40,3075 5,8 2,6
Elbistan (Kahramanmaraş) 06:44:38 04-06-2025 38,0775 37,60028 7 1,7
GOVDELI-DOGANSEHIR (MALATYA) 06:44:38 04-06-2025 38,0653 37,6062 8 1,6
Kızılcahamam (Ankara) 05:49:45 04-06-2025 40,57861 32,75889 7,01 1,1
EGERLIDEREKOY-KIZILCAHAMAM (ANKARA) 05:49:45 04-06-2025 40,5673 32,7415 5 1,4
Yeşilyurt (Malatya) 05:40:49 04-06-2025 38,25583 38,13667 7 1,7
KUSDOGAN-YESILYURT (MALATYA) 05:40:47 04-06-2025 38,3395 38,1433 5 1,8
Kızılcahamam (Ankara) 05:40:22 04-06-2025 40,57667 32,75028 7,84 2
EGERLIDEREKOY-KIZILCAHAMAM (ANKARA) 05:40:22 04-06-2025 40,5493 32,7423 7,1 2,4
Kale (Malatya) 05:35:49 04-06-2025 38,35444 38,75 9,53 1,5
Simav (Kütahya) 05:33:49 04-06-2025 39,24167 28,98111 10,76 1,1
TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) 05:22:56 04-06-2025 37,9793 37,5775 6,9 1,6
Doğanşehir (Malatya) 05:22:55 04-06-2025 38,02333 37,59389 7 1,7
Doğanşehir (Malatya) 05:06:03 04-06-2025 38,01222 37,60306 6,99 2,6
GOVDELI-DOGANSEHIR (MALATYA) 05:06:03 04-06-2025 37,9973 37,6028 5 2,6
Simav (Kütahya) 04:45:20 04-06-2025 39,23583 28,91806 5,88 1,2
KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) 04:45:19 04-06-2025 39,228 29,0807 5 1,2
Saimbeyli (Adana) 04:27:24 04-06-2025 37,75472 36,06083 6,85 1,6
Simav (Kütahya) 04:21:01 04-06-2025 39,19167 28,96111 7,72 1,1
KARACAOREN-SIMAV (KUTAHYA) 04:21:00 04-06-2025 39,2088 29,0663 11,3 1,5
Marmara Denizi - Gemlik Körfezi - [01.70 km] Mudanya (Bursa) 04:06:12 04-06-2025 40,37139 28,91833 7,07 2
GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI) 04:06:11 04-06-2025 40,4213 28,9027 11,3 2,2
AGARTI-(VAN) 04:04:03 04-06-2025 38,707 43,1755 5 2,1
Kozan (Adana) 03:56:03 04-06-2025 37,63944 35,98333 7,05 1,8
KUYUBELI-KOZAN (ADANA) 03:56:02 04-06-2025 37,6738 35,9907 5 1,8
Simav (Kütahya) 03:48:22 04-06-2025 39,22583 28,95556 8,66 1,6
KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) 03:48:22 04-06-2025 39,248 29,0257 5,3 1,6
Kale (Malatya) 03:38:20 04-06-2025 38,33889 38,83111 6,94 1
Simav (Kütahya) 03:36:08 04-06-2025 39,2275 28,95833 10,07 1,7
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 03:36:07 04-06-2025 39,243 29,0158 5,3 1,5
Pütürge (Malatya) 03:33:27 04-06-2025 38,3125 38,87528 6,89 0,9
ORMELI-PUTURGE (MALATYA) 03:33:27 04-06-2025 38,2503 38,8603 17,5 0,8
Simav (Kütahya) 03:25:11 04-06-2025 39,15778 28,94028 7,54 0,9
Simav (Kütahya) 03:24:29 04-06-2025 39,15972 28,91917 7,24 0,8
Manavgat (Antalya) 03:04:34 04-06-2025 37,1175 31,26889 7,24 1,7
GOKCEPINAR-SERIK (ANTALYA) 03:04:33 04-06-2025 37,0877 31,0452 73,4 1,8
Kozan (Adana) 03:04:00 04-06-2025 37,65972 35,96694 7,03 1,8
CAMLARCA-KOZAN (ADANA) 03:04:00 04-06-2025 37,6398 35,966 5 1,7
Afşin (Kahramanmaraş) 02:57:04 04-06-2025 38,1425 36,83056 6,97 1,5
ORDEKKOY-AFSIN (KAHRAMANMARAS) 02:57:03 04-06-2025 38,2032 36,8917 5 1,7
Menteşe (Muğla) 02:55:29 04-06-2025 37,12083 28,82639 6,98 1,1
OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA) 02:55:28 04-06-2025 37,1353 28,8613 6 1,3
Simav (Kütahya) 02:51:41 04-06-2025 39,25583 28,95417 7,04 1,3
Simav (Kütahya) 02:45:52 04-06-2025 39,19111 28,97583 6,35 2,2
Simav (Kütahya) 02:45:18 04-06-2025 39,15917 28,94111 7,12 2,3
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 02:45:16 04-06-2025 39,2532 28,9977 7,7 2,2
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 02:41:06 04-06-2025 39,2402 29,0087 9,7 2
Simav (Kütahya) 02:39:50 04-06-2025 39,27417 28,90139 6,5 3
YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA) 02:39:49 04-06-2025 39,2553 29,0015 7,5 3,2
AKDENIZ 02:28:56 04-06-2025 35,8687 28,1197 11,6 3
Akdeniz - [88.19 km] Marmaris (Muğla) 02:28:55 04-06-2025 35,83778 28,07111 7,04 2,7
Germencik (Aydın) 01:58:40 04-06-2025 37,90722 27,62056 6,97 1,3
BOZKOY-GERMENCIK (AYDIN) 01:58:40 04-06-2025 37,9277 27,6318 9 1,5
Kozan (Adana) 01:57:35 04-06-2025 37,65139 35,99167 7,03 2,2
CULLUUSAGI-KOZAN (ADANA) 01:57:35 04-06-2025 37,677 35,8992 5 1,9
Elbistan (Kahramanmaraş) 01:56:27 04-06-2025 38,2175 37,64056 6,61 1,2
Akçadağ (Malatya) 01:54:42 04-06-2025 38,50528 38,00861 6,99 1
Kozan (Adana) 01:48:16 04-06-2025 37,65333 35,98833 7,06 2,1
MINNETLI-KOZAN (ADANA) 01:48:15 04-06-2025 37,5972 35,9627 3,7 1,8
Kozan (Adana) 01:36:16 04-06-2025 37,64389 35,97083 8,06 1,5
Kozan (Adana) 01:34:29 04-06-2025 37,665 35,96222 6,74 2
CAMLARCA-KOZAN (ADANA) 01:34:29 04-06-2025 37,6588 35,9645 3,6 1,9
GIRIT ADASI (AKDENIZ) 01:29:51 04-06-2025 34,9568 24,2583 18,4 2,9
Ege Denizi, Midilli Adası (Lesvos) - [24.45 km] Ayvacık (Çanakkale) 01:25:08 04-06-2025 39,25944 26,05556 6,87 1
MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) 01:25:07 04-06-2025 39,2317 26,0162 17,7 1,5
Yalvaç (Isparta) 01:17:13 04-06-2025 38,40639 31,04333 7,02 0,8
KIRKBAS-YALVAC (ISPARTA) 01:17:13 04-06-2025 38,3792 30,9965 4,5 1,1
Tavşanlı (Kütahya) 01:13:33 04-06-2025 39,54417 29,31861 7,24 1,3
OPANOZU-TAVSANLI (KUTAHYA) 01:13:33 04-06-2025 39,4805 29,3285 13,3 1,4
Merkez (Erzincan) 00:59:31 04-06-2025 39,60889 39,73222 7 1,2
MERTEKLI-(ERZINCAN) 00:59:29 04-06-2025 39,6633 39,7185 8,6 1,5
Ege Denizi - [13.57 km] Ayvacık (Çanakkale) 00:48:45 04-06-2025 39,605 25,99111 6,99 1
GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) 00:48:44 04-06-2025 39,57 25,94 8 1,2
Yazıhan (Malatya) 00:38:13 04-06-2025 38,52722 38,00222 7,01 1,2
Kiğı (Bingöl) 00:32:56 04-06-2025 39,25694 40,28556 7,01 1,5
DARKOPRU-KIGI (BINGOL) 00:32:55 04-06-2025 39,2138 40,2817 15 1,9
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