Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 05 Haziran 2025
Son depremler...Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler.. 05 Haziran 2025 deprem son dakika haberleri haberin detayında...Artçı deprem mi oldu? Son deprem büyüklüğü ne kadar? Yakınımdaki depremler nelerdir? Anlık deprem mi oldu? Son dakika canlı deprem Türkiye haritası..Kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü ve AFAD deprem haberleri..İstanbul'da deprem mi oldu? Ankara'da deprem mi oldu? İzmir'de deprem mi oldu? Hangi illerde deprem oldu ve hissedildi? Bugün deprem mi oldu? Deprem ne zaman ve kaç şiddetinde oldu? En son hangi bölgede deprem oldu? Deprem haberleriyle ilgili en çok merak edilenlerin cevabı haberde..
son dakika deprem mi oldu?
05 Haziran 2025 son dakika AFAD son depremler ve Kandilli son dakika deprem listesi..
|AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
|Lokasyon
|Saat / Tarih
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Büyüklük
|Sincik (Adıyaman)
|23:57:56 04-06-2025
|38,14028
|38,43944
|7
|1,3
|Alaşehir (Manisa)
|23:46:38 04-06-2025
|38,46
|28,41
|7,03
|1,1
|CAGLAYAN-ALASEHIR (MANISA)
|23:46:37 04-06-2025
|38,4093
|28,4332
|27,5
|1,3
|Saimbeyli (Adana)
|23:41:34 04-06-2025
|37,85556
|36,25667
|7
|1,1
|Kahta (Adıyaman)
|23:32:18 04-06-2025
|37,95694
|38,70667
|7,4
|1,1
|Bulanık (Muş)
|22:39:35 04-06-2025
|38,99778
|42,01889
|6,97
|1,3
|OLURDERE-BULANIK (MUS)
|22:39:34 04-06-2025
|39,0058
|41,9292
|18,7
|1,5
|SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI)
|22:30:55 04-06-2025
|40,8325
|28,2832
|7,6
|1,9
|Marmara Denizi - [25.85 km] Silivri (İstanbul)
|22:30:54 04-06-2025
|40,83417
|28,26806
|11,52
|1,7
|SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI)
|22:30:38 04-06-2025
|40,822
|28,2865
|5,4
|2
|Marmara Denizi - [25.74 km] Silivri (İstanbul)
|22:25:40 04-06-2025
|40,835
|28,2825
|6,09
|1
|EGE DENIZI
|22:02:23 04-06-2025
|39,3393
|25,653
|7,6
|2,1
|Ege Denizi - [36.18 km] Ayvacık (Çanakkale)
|22:02:23 04-06-2025
|39,3475
|25,68167
|8,07
|2
|EGE DENIZI
|21:55:43 04-06-2025
|38,3727
|25,5775
|5
|2,2
|Ege Denizi - [68.42 km] Çeşme (İzmir)
|21:55:42 04-06-2025
|38,34194
|25,47472
|7
|2,1
|MARMARA DENIZI
|21:51:57 04-06-2025
|40,8305
|28,1578
|11,2
|2,1
|Marmara Denizi - [21.92 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ)
|21:51:56 04-06-2025
|40,82361
|28,13833
|7,02
|2
|AKDENIZ
|21:36:35 04-06-2025
|36,2847
|34,9063
|15,1
|1,8
|Akdeniz - [60.02 km] Karataş (Adana)
|21:36:34 04-06-2025
|36,16194
|34,90194
|11,69
|1,8
|Simav (Kütahya)
|21:25:38 04-06-2025
|39,235
|28,97167
|9,73
|1,3
|KARACAOREN-SIMAV (KUTAHYA)
|21:25:37 04-06-2025
|39,1933
|29,0515
|11,1
|1,6
|Akçadağ (Malatya)
|21:24:11 04-06-2025
|38,28139
|37,77056
|7
|1,4
|HANCERLI-AKCADAG (MALATYA)
|21:24:10 04-06-2025
|38,2928
|37,8513
|7,7
|1,4
|Sungurlu (Çorum)
|21:23:17 04-06-2025
|40,23139
|34,04833
|6,99
|1
|MARMARA DENIZI
|21:08:02 04-06-2025
|40,8108
|28,2968
|10,9
|1,8
|Marmara Denizi - [25.27 km] Silivri (İstanbul)
|21:08:02 04-06-2025
|40,83806
|28,29222
|8,63
|1,5
|SARITAS-BASKIL (ELAZIG)
|20:41:42 04-06-2025
|38,4145
|38,957
|4,3
|1,7
|Marmara Denizi - [26.79 km] Silivri (İstanbul)
|20:35:41 04-06-2025
|40,82389
|28,29167
|8,51
|3,1
|SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI)
|20:35:40 04-06-2025
|40,8228
|28,256
|7,8
|3,5
|SEHITLER-AKHISAR (MANISA)
|20:31:19 04-06-2025
|38,909
|27,9232
|12,8
|1,7
|OVAKOY-SILOPI (SIRNAK)
|20:18:13 04-06-2025
|37,1387
|42,4068
|5
|3,9
|Simele, Duhok (Irak) - [11.48 km] Silopi (Şırnak)
|20:18:12 04-06-2025
|37,02444
|42,43694
|7
|3,8
|OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA)
|20:14:16 04-06-2025
|37,1253
|28,8365
|8,9
|1,7
|Menteşe (Muğla)
|20:14:16 04-06-2025
|37,11889
|28,83333
|7
|1,5
|Yazıhan (Malatya)
|20:04:03 04-06-2025
|38,52694
|38,03778
|7
|1,2
|SOGUTKOY-MARMARIS (MUGLA)
|19:57:39 04-06-2025
|36,6778
|28,1393
|68,5
|1,9
|Merkez (Hakkari)
|19:53:43 04-06-2025
|37,74111
|43,84694
|6,99
|2,6
|ISIKLAR-(HAKKARI)
|19:53:42 04-06-2025
|37,7402
|43,8997
|5
|2,3
|Kiğı (Bingöl)
|18:56:42 04-06-2025
|39,22306
|40,26972
|14,39
|1,5
|ESME-KIGI (BINGOL)
|18:56:41 04-06-2025
|39,253
|40,3478
|27,7
|1,9
|Kızılırmak (Çankırı)
|18:50:39 04-06-2025
|40,31833
|33,97639
|7
|2
|KAVLAKLI-KIZILIRMAK (CANKIRI)
|18:50:39 04-06-2025
|40,3583
|34,0117
|7,7
|2,1
|Bigadiç (Balıkesir)
|18:17:41 04-06-2025
|39,48444
|28,17389
|7
|1,5
|KADIKOY-BIGADIC (BALIKESIR)
|18:17:40 04-06-2025
|39,4583
|28,1028
|12,4
|1,6
|Bigadiç (Balıkesir)
|18:15:55 04-06-2025
|39,47917
|28,16972
|7
|1,4
|KADIKOY-BIGADIC (BALIKESIR)
|18:15:55 04-06-2025
|39,442
|28,1145
|7,9
|1,6
|Bigadiç (Balıkesir)
|18:14:07 04-06-2025
|39,50528
|28,16417
|7
|1,5
|KAGITHANE (ISTANBUL)
|17:56:39 04-06-2025
|41,1338
|28,948
|0
|1,1
|Kadirli (Osmaniye)
|17:45:42 04-06-2025
|37,66528
|36,18806
|7
|1,5
|CIGSAR-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS)
|17:45:41 04-06-2025
|37,7797
|36,335
|5,4
|1,9
|Maden (Elazığ)
|17:34:45 04-06-2025
|38,46028
|39,64306
|11,06
|2,4
|TEPECIK-MADEN (ELAZIG)
|17:34:45 04-06-2025
|38,5262
|39,5992
|6,3
|2,4
|Dursunbey (Balıkesir)
|16:10:13 04-06-2025
|39,76306
|28,67306
|7
|1,2
|Akdeniz - [45.39 km] Ortaca (Muğla)
|16:04:19 04-06-2025
|36,31917
|28,57444
|36,49
|2,8
|AKDENIZ
|16:04:18 04-06-2025
|36,3295
|28,56
|30,1
|2,8
|DARKOPRU-KIGI (BINGOL)
|15:58:05 04-06-2025
|39,1897
|40,2613
|5,1
|2
|GIRIT ADASI (AKDENIZ)
|15:37:24 04-06-2025
|35,1217
|25,7852
|5
|2,1
|Marmaris (Muğla)
|15:12:30 04-06-2025
|36,63611
|28,105
|73,16
|2,8
|TASLICA-MARMARIS (MUGLA)
|15:12:29 04-06-2025
|36,6095
|28,1283
|77
|3,1
|Ulaş (Sivas)
|14:48:49 04-06-2025
|39,48583
|37,51639
|14,84
|2,4
|KORUBASI-ULAS (SIVAS)
|14:48:48 04-06-2025
|39,4747
|37,4652
|1,5
|2,3
|Ege Denizi - [23.62 km] Çeşme (İzmir)
|14:26:31 04-06-2025
|38,08944
|26,135
|6,62
|2,4
|CESME ACIKLARI-IZMIR (EGE DENIZI)
|14:26:31 04-06-2025
|38,1602
|26,184
|8,6
|2
|Şarkikaraağaç (Isparta)
|14:23:39 04-06-2025
|38,00861
|31,50028
|7
|1,2
|Çubuk (Ankara)
|13:58:38 04-06-2025
|40,17
|32,89111
|6,92
|1,6
|Merkez (Kırklareli)
|13:54:11 04-06-2025
|41,88778
|27,27528
|7,33
|1
|KIRANKISLA-SUNGURLU (CORUM)
|13:49:23 04-06-2025
|40,1682
|34,5237
|5,1
|1,6
|Vezirköprü (Samsun)
|13:25:37 04-06-2025
|41,10028
|34,96639
|9,85
|1,5
|Ovacık (Tunceli)
|13:20:31 04-06-2025
|39,40472
|39,42056
|5,29
|2
|YONCALI-OVACIK (TUNCELI)
|13:20:30 04-06-2025
|39,3875
|39,4645
|5,4
|2,2
|KAYI-IDIL (SIRNAK)
|13:11:43 04-06-2025
|37,3768
|41,789
|5,7
|3,5
|İdil (Şırnak)
|13:11:41 04-06-2025
|37,35139
|41,76583
|4,58
|3,4
|Bigadiç (Balıkesir)
|13:00:47 04-06-2025
|39,44639
|28,13972
|7,01
|1,8
|BIGADIC (BALIKESIR)
|13:00:47 04-06-2025
|39,3942
|28,1297
|7,9
|1,9
|Simav (Kütahya)
|12:37:30 04-06-2025
|39,11611
|28,93972
|6,97
|1,2
|Akdeniz - [86.93 km] Kaş (Antalya)
|12:27:24 04-06-2025
|35,68389
|28,68806
|9,48
|1,7
|Soma (Manisa)
|12:16:37 04-06-2025
|39,22556
|27,69417
|7
|1,3
|EGE DENIZI REVIZE01 (2025.06.04 11:59:18)
|11:59:18 04-06-2025
|36,402
|25,3927
|6,1
|1
|Soma (Manisa)
|11:33:46 04-06-2025
|39,22306
|27,71806
|7,2
|1,4
|Ege Denizi - [13.20 km] Ayvacık (Çanakkale)
|11:27:21 04-06-2025
|39,42861
|25,92722
|7,93
|1,7
|GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI)
|11:27:20 04-06-2025
|39,4455
|25,857
|10,4
|1,9
|Kadirli (Osmaniye)
|11:25:33 04-06-2025
|37,73361
|36,17194
|7
|1,5
|Ege Denizi - [04.26 km] Ayvacık (Çanakkale)
|11:22:21 04-06-2025
|39,45389
|26,32806
|6,89
|0,9
|EDREMIT KORFEZI (EGE DENIZI)
|11:22:18 04-06-2025
|39,4327
|26,2423
|23,9
|1,3
|KOCAHASANLI-ERDEMLI (MERSIN)
|10:46:48 04-06-2025
|36,597
|34,2783
|22,1
|1,5
|Orhaneli (Bursa)
|10:30:34 04-06-2025
|39,88556
|28,85
|7,05
|1,5
|Ege Denizi - [31.39 km] Didim (Aydın)
|10:28:39 04-06-2025
|37,23944
|26,9375
|5,23
|1,6
|GIRIT ADASI (AKDENIZ)
|10:28:28 04-06-2025
|35,5115
|26,5068
|4,7
|2,3
|Simav (Kütahya)
|08:21:28 04-06-2025
|39,25222
|28,95889
|6,65
|1
|Kiğı (Bingöl)
|08:09:31 04-06-2025
|39,25028
|40,27222
|7
|1,4
|Simav (Kütahya)
|08:05:17 04-06-2025
|39,22667
|28,99333
|8,77
|1,4
|KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)
|08:05:17 04-06-2025
|39,2378
|29,0417
|5,3
|1,6
|Battalgazi (Malatya)
|07:39:57 04-06-2025
|38,26944
|38,58861
|10,73
|1,6
|HISARTEPE-(MALATYA)
|07:39:57 04-06-2025
|38,3193
|38,5763
|24,2
|1,6
|Kale (Malatya)
|07:25:50 04-06-2025
|38,33389
|38,79667
|10,6
|1,7
|BENTKOY-KALE (MALATYA)
|07:25:50 04-06-2025
|38,3442
|38,7118
|16,3
|1,6
|Sındırgı (Balıkesir)
|07:11:59 04-06-2025
|39,24056
|28,15361
|7,84
|1,5
|EGE DENIZI
|07:04:30 04-06-2025
|35,834
|25,593
|5
|2,4
|Kiğı (Bingöl)
|06:46:35 04-06-2025
|39,26083
|40,29222
|7
|2,5
|DALLICA-KIGI (BINGOL)
|06:46:35 04-06-2025
|39,2387
|40,3075
|5,8
|2,6
|Elbistan (Kahramanmaraş)
|06:44:38 04-06-2025
|38,0775
|37,60028
|7
|1,7
|GOVDELI-DOGANSEHIR (MALATYA)
|06:44:38 04-06-2025
|38,0653
|37,6062
|8
|1,6
|Kızılcahamam (Ankara)
|05:49:45 04-06-2025
|40,57861
|32,75889
|7,01
|1,1
|EGERLIDEREKOY-KIZILCAHAMAM (ANKARA)
|05:49:45 04-06-2025
|40,5673
|32,7415
|5
|1,4
|Yeşilyurt (Malatya)
|05:40:49 04-06-2025
|38,25583
|38,13667
|7
|1,7
|KUSDOGAN-YESILYURT (MALATYA)
|05:40:47 04-06-2025
|38,3395
|38,1433
|5
|1,8
|Kızılcahamam (Ankara)
|05:40:22 04-06-2025
|40,57667
|32,75028
|7,84
|2
|EGERLIDEREKOY-KIZILCAHAMAM (ANKARA)
|05:40:22 04-06-2025
|40,5493
|32,7423
|7,1
|2,4
|Kale (Malatya)
|05:35:49 04-06-2025
|38,35444
|38,75
|9,53
|1,5
|Simav (Kütahya)
|05:33:49 04-06-2025
|39,24167
|28,98111
|10,76
|1,1
|TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS)
|05:22:56 04-06-2025
|37,9793
|37,5775
|6,9
|1,6
|Doğanşehir (Malatya)
|05:22:55 04-06-2025
|38,02333
|37,59389
|7
|1,7
|Doğanşehir (Malatya)
|05:06:03 04-06-2025
|38,01222
|37,60306
|6,99
|2,6
|GOVDELI-DOGANSEHIR (MALATYA)
|05:06:03 04-06-2025
|37,9973
|37,6028
|5
|2,6
|Simav (Kütahya)
|04:45:20 04-06-2025
|39,23583
|28,91806
|5,88
|1,2
|KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)
|04:45:19 04-06-2025
|39,228
|29,0807
|5
|1,2
|Saimbeyli (Adana)
|04:27:24 04-06-2025
|37,75472
|36,06083
|6,85
|1,6
|Simav (Kütahya)
|04:21:01 04-06-2025
|39,19167
|28,96111
|7,72
|1,1
|KARACAOREN-SIMAV (KUTAHYA)
|04:21:00 04-06-2025
|39,2088
|29,0663
|11,3
|1,5
|Marmara Denizi - Gemlik Körfezi - [01.70 km] Mudanya (Bursa)
|04:06:12 04-06-2025
|40,37139
|28,91833
|7,07
|2
|GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI)
|04:06:11 04-06-2025
|40,4213
|28,9027
|11,3
|2,2
|AGARTI-(VAN)
|04:04:03 04-06-2025
|38,707
|43,1755
|5
|2,1
|Kozan (Adana)
|03:56:03 04-06-2025
|37,63944
|35,98333
|7,05
|1,8
|KUYUBELI-KOZAN (ADANA)
|03:56:02 04-06-2025
|37,6738
|35,9907
|5
|1,8
|Simav (Kütahya)
|03:48:22 04-06-2025
|39,22583
|28,95556
|8,66
|1,6
|KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)
|03:48:22 04-06-2025
|39,248
|29,0257
|5,3
|1,6
|Kale (Malatya)
|03:38:20 04-06-2025
|38,33889
|38,83111
|6,94
|1
|Simav (Kütahya)
|03:36:08 04-06-2025
|39,2275
|28,95833
|10,07
|1,7
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|03:36:07 04-06-2025
|39,243
|29,0158
|5,3
|1,5
|Pütürge (Malatya)
|03:33:27 04-06-2025
|38,3125
|38,87528
|6,89
|0,9
|ORMELI-PUTURGE (MALATYA)
|03:33:27 04-06-2025
|38,2503
|38,8603
|17,5
|0,8
|Simav (Kütahya)
|03:25:11 04-06-2025
|39,15778
|28,94028
|7,54
|0,9
|Simav (Kütahya)
|03:24:29 04-06-2025
|39,15972
|28,91917
|7,24
|0,8
|Manavgat (Antalya)
|03:04:34 04-06-2025
|37,1175
|31,26889
|7,24
|1,7
|GOKCEPINAR-SERIK (ANTALYA)
|03:04:33 04-06-2025
|37,0877
|31,0452
|73,4
|1,8
|Kozan (Adana)
|03:04:00 04-06-2025
|37,65972
|35,96694
|7,03
|1,8
|CAMLARCA-KOZAN (ADANA)
|03:04:00 04-06-2025
|37,6398
|35,966
|5
|1,7
|Afşin (Kahramanmaraş)
|02:57:04 04-06-2025
|38,1425
|36,83056
|6,97
|1,5
|ORDEKKOY-AFSIN (KAHRAMANMARAS)
|02:57:03 04-06-2025
|38,2032
|36,8917
|5
|1,7
|Menteşe (Muğla)
|02:55:29 04-06-2025
|37,12083
|28,82639
|6,98
|1,1
|OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA)
|02:55:28 04-06-2025
|37,1353
|28,8613
|6
|1,3
|Simav (Kütahya)
|02:51:41 04-06-2025
|39,25583
|28,95417
|7,04
|1,3
|Simav (Kütahya)
|02:45:52 04-06-2025
|39,19111
|28,97583
|6,35
|2,2
|Simav (Kütahya)
|02:45:18 04-06-2025
|39,15917
|28,94111
|7,12
|2,3
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|02:45:16 04-06-2025
|39,2532
|28,9977
|7,7
|2,2
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|02:41:06 04-06-2025
|39,2402
|29,0087
|9,7
|2
|Simav (Kütahya)
|02:39:50 04-06-2025
|39,27417
|28,90139
|6,5
|3
|YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA)
|02:39:49 04-06-2025
|39,2553
|29,0015
|7,5
|3,2
|AKDENIZ
|02:28:56 04-06-2025
|35,8687
|28,1197
|11,6
|3
|Akdeniz - [88.19 km] Marmaris (Muğla)
|02:28:55 04-06-2025
|35,83778
|28,07111
|7,04
|2,7
|Germencik (Aydın)
|01:58:40 04-06-2025
|37,90722
|27,62056
|6,97
|1,3
|BOZKOY-GERMENCIK (AYDIN)
|01:58:40 04-06-2025
|37,9277
|27,6318
|9
|1,5
|Kozan (Adana)
|01:57:35 04-06-2025
|37,65139
|35,99167
|7,03
|2,2
|CULLUUSAGI-KOZAN (ADANA)
|01:57:35 04-06-2025
|37,677
|35,8992
|5
|1,9
|Elbistan (Kahramanmaraş)
|01:56:27 04-06-2025
|38,2175
|37,64056
|6,61
|1,2
|Akçadağ (Malatya)
|01:54:42 04-06-2025
|38,50528
|38,00861
|6,99
|1
|Kozan (Adana)
|01:48:16 04-06-2025
|37,65333
|35,98833
|7,06
|2,1
|MINNETLI-KOZAN (ADANA)
|01:48:15 04-06-2025
|37,5972
|35,9627
|3,7
|1,8
|Kozan (Adana)
|01:36:16 04-06-2025
|37,64389
|35,97083
|8,06
|1,5
|Kozan (Adana)
|01:34:29 04-06-2025
|37,665
|35,96222
|6,74
|2
|CAMLARCA-KOZAN (ADANA)
|01:34:29 04-06-2025
|37,6588
|35,9645
|3,6
|1,9
|GIRIT ADASI (AKDENIZ)
|01:29:51 04-06-2025
|34,9568
|24,2583
|18,4
|2,9
|Ege Denizi, Midilli Adası (Lesvos) - [24.45 km] Ayvacık (Çanakkale)
|01:25:08 04-06-2025
|39,25944
|26,05556
|6,87
|1
|MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)
|01:25:07 04-06-2025
|39,2317
|26,0162
|17,7
|1,5
|Yalvaç (Isparta)
|01:17:13 04-06-2025
|38,40639
|31,04333
|7,02
|0,8
|KIRKBAS-YALVAC (ISPARTA)
|01:17:13 04-06-2025
|38,3792
|30,9965
|4,5
|1,1
|Tavşanlı (Kütahya)
|01:13:33 04-06-2025
|39,54417
|29,31861
|7,24
|1,3
|OPANOZU-TAVSANLI (KUTAHYA)
|01:13:33 04-06-2025
|39,4805
|29,3285
|13,3
|1,4
|Merkez (Erzincan)
|00:59:31 04-06-2025
|39,60889
|39,73222
|7
|1,2
|MERTEKLI-(ERZINCAN)
|00:59:29 04-06-2025
|39,6633
|39,7185
|8,6
|1,5
|Ege Denizi - [13.57 km] Ayvacık (Çanakkale)
|00:48:45 04-06-2025
|39,605
|25,99111
|6,99
|1
|GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI)
|00:48:44 04-06-2025
|39,57
|25,94
|8
|1,2
|Yazıhan (Malatya)
|00:38:13 04-06-2025
|38,52722
|38,00222
|7,01
|1,2
|Kiğı (Bingöl)
|00:32:56 04-06-2025
|39,25694
|40,28556
|7,01
|1,5
|DARKOPRU-KIGI (BINGOL)
|00:32:55 04-06-2025
|39,2138
|40,2817
|15
|1,9
|KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
|Lokasyon
|Saat / Tarih
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Büyüklük
|Sincik (Adıyaman)
|23:57:56 04-06-2025
|38,14028
|38,43944
|7
|1,3
|Alaşehir (Manisa)
|23:46:38 04-06-2025
|38,46
|28,41
|7,03
|1,1
|CAGLAYAN-ALASEHIR (MANISA)
|23:46:37 04-06-2025
|38,4093
|28,4332
|27,5
|1,3
|Saimbeyli (Adana)
|23:41:34 04-06-2025
|37,85556
|36,25667
|7
|1,1
|Kahta (Adıyaman)
|23:32:18 04-06-2025
|37,95694
|38,70667
|7,4
|1,1
|Bulanık (Muş)
|22:39:35 04-06-2025
|38,99778
|42,01889
|6,97
|1,3
|OLURDERE-BULANIK (MUS)
|22:39:34 04-06-2025
|39,0058
|41,9292
|18,7
|1,5
|SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI)
|22:30:55 04-06-2025
|40,8325
|28,2832
|7,6
|1,9
|Marmara Denizi - [25.85 km] Silivri (İstanbul)
|22:30:54 04-06-2025
|40,83417
|28,26806
|11,52
|1,7
|SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI)
|22:30:38 04-06-2025
|40,822
|28,2865
|5,4
|2
|Marmara Denizi - [25.74 km] Silivri (İstanbul)
|22:25:40 04-06-2025
|40,835
|28,2825
|6,09
|1
|EGE DENIZI
|22:02:23 04-06-2025
|39,3393
|25,653
|7,6
|2,1
|Ege Denizi - [36.18 km] Ayvacık (Çanakkale)
|22:02:23 04-06-2025
|39,3475
|25,68167
|8,07
|2
|EGE DENIZI
|21:55:43 04-06-2025
|38,3727
|25,5775
|5
|2,2
|Ege Denizi - [68.42 km] Çeşme (İzmir)
|21:55:42 04-06-2025
|38,34194
|25,47472
|7
|2,1
|MARMARA DENIZI
|21:51:57 04-06-2025
|40,8305
|28,1578
|11,2
|2,1
|Marmara Denizi - [21.92 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ)
|21:51:56 04-06-2025
|40,82361
|28,13833
|7,02
|2
|AKDENIZ
|21:36:35 04-06-2025
|36,2847
|34,9063
|15,1
|1,8
|Akdeniz - [60.02 km] Karataş (Adana)
|21:36:34 04-06-2025
|36,16194
|34,90194
|11,69
|1,8
|Simav (Kütahya)
|21:25:38 04-06-2025
|39,235
|28,97167
|9,73
|1,3
|KARACAOREN-SIMAV (KUTAHYA)
|21:25:37 04-06-2025
|39,1933
|29,0515
|11,1
|1,6
|Akçadağ (Malatya)
|21:24:11 04-06-2025
|38,28139
|37,77056
|7
|1,4
|HANCERLI-AKCADAG (MALATYA)
|21:24:10 04-06-2025
|38,2928
|37,8513
|7,7
|1,4
|Sungurlu (Çorum)
|21:23:17 04-06-2025
|40,23139
|34,04833
|6,99
|1
|MARMARA DENIZI
|21:08:02 04-06-2025
|40,8108
|28,2968
|10,9
|1,8
|Marmara Denizi - [25.27 km] Silivri (İstanbul)
|21:08:02 04-06-2025
|40,83806
|28,29222
|8,63
|1,5
|SARITAS-BASKIL (ELAZIG)
|20:41:42 04-06-2025
|38,4145
|38,957
|4,3
|1,7
|Marmara Denizi - [26.79 km] Silivri (İstanbul)
|20:35:41 04-06-2025
|40,82389
|28,29167
|8,51
|3,1
|SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI)
|20:35:40 04-06-2025
|40,8228
|28,256
|7,8
|3,5
|SEHITLER-AKHISAR (MANISA)
|20:31:19 04-06-2025
|38,909
|27,9232
|12,8
|1,7
|OVAKOY-SILOPI (SIRNAK)
|20:18:13 04-06-2025
|37,1387
|42,4068
|5
|3,9
|Simele, Duhok (Irak) - [11.48 km] Silopi (Şırnak)
|20:18:12 04-06-2025
|37,02444
|42,43694
|7
|3,8
|OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA)
|20:14:16 04-06-2025
|37,1253
|28,8365
|8,9
|1,7
|Menteşe (Muğla)
|20:14:16 04-06-2025
|37,11889
|28,83333
|7
|1,5
|Yazıhan (Malatya)
|20:04:03 04-06-2025
|38,52694
|38,03778
|7
|1,2
|SOGUTKOY-MARMARIS (MUGLA)
|19:57:39 04-06-2025
|36,6778
|28,1393
|68,5
|1,9
|Merkez (Hakkari)
|19:53:43 04-06-2025
|37,74111
|43,84694
|6,99
|2,6
|ISIKLAR-(HAKKARI)
|19:53:42 04-06-2025
|37,7402
|43,8997
|5
|2,3
|Kiğı (Bingöl)
|18:56:42 04-06-2025
|39,22306
|40,26972
|14,39
|1,5
|ESME-KIGI (BINGOL)
|18:56:41 04-06-2025
|39,253
|40,3478
|27,7
|1,9
|Kızılırmak (Çankırı)
|18:50:39 04-06-2025
|40,31833
|33,97639
|7
|2
|KAVLAKLI-KIZILIRMAK (CANKIRI)
|18:50:39 04-06-2025
|40,3583
|34,0117
|7,7
|2,1
|Bigadiç (Balıkesir)
|18:17:41 04-06-2025
|39,48444
|28,17389
|7
|1,5
|KADIKOY-BIGADIC (BALIKESIR)
|18:17:40 04-06-2025
|39,4583
|28,1028
|12,4
|1,6
|Bigadiç (Balıkesir)
|18:15:55 04-06-2025
|39,47917
|28,16972
|7
|1,4
|KADIKOY-BIGADIC (BALIKESIR)
|18:15:55 04-06-2025
|39,442
|28,1145
|7,9
|1,6
|Bigadiç (Balıkesir)
|18:14:07 04-06-2025
|39,50528
|28,16417
|7
|1,5
|KAGITHANE (ISTANBUL)
|17:56:39 04-06-2025
|41,1338
|28,948
|0
|1,1
|Kadirli (Osmaniye)
|17:45:42 04-06-2025
|37,66528
|36,18806
|7
|1,5
|CIGSAR-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS)
|17:45:41 04-06-2025
|37,7797
|36,335
|5,4
|1,9
|Maden (Elazığ)
|17:34:45 04-06-2025
|38,46028
|39,64306
|11,06
|2,4
|TEPECIK-MADEN (ELAZIG)
|17:34:45 04-06-2025
|38,5262
|39,5992
|6,3
|2,4
|Dursunbey (Balıkesir)
|16:10:13 04-06-2025
|39,76306
|28,67306
|7
|1,2
|Akdeniz - [45.39 km] Ortaca (Muğla)
|16:04:19 04-06-2025
|36,31917
|28,57444
|36,49
|2,8
|AKDENIZ
|16:04:18 04-06-2025
|36,3295
|28,56
|30,1
|2,8
|DARKOPRU-KIGI (BINGOL)
|15:58:05 04-06-2025
|39,1897
|40,2613
|5,1
|2
|GIRIT ADASI (AKDENIZ)
|15:37:24 04-06-2025
|35,1217
|25,7852
|5
|2,1
|Marmaris (Muğla)
|15:12:30 04-06-2025
|36,63611
|28,105
|73,16
|2,8
|TASLICA-MARMARIS (MUGLA)
|15:12:29 04-06-2025
|36,6095
|28,1283
|77
|3,1
|Ulaş (Sivas)
|14:48:49 04-06-2025
|39,48583
|37,51639
|14,84
|2,4
|KORUBASI-ULAS (SIVAS)
|14:48:48 04-06-2025
|39,4747
|37,4652
|1,5
|2,3
|Ege Denizi - [23.62 km] Çeşme (İzmir)
|14:26:31 04-06-2025
|38,08944
|26,135
|6,62
|2,4
|CESME ACIKLARI-IZMIR (EGE DENIZI)
|14:26:31 04-06-2025
|38,1602
|26,184
|8,6
|2
|Şarkikaraağaç (Isparta)
|14:23:39 04-06-2025
|38,00861
|31,50028
|7
|1,2
|Çubuk (Ankara)
|13:58:38 04-06-2025
|40,17
|32,89111
|6,92
|1,6
|Merkez (Kırklareli)
|13:54:11 04-06-2025
|41,88778
|27,27528
|7,33
|1
|KIRANKISLA-SUNGURLU (CORUM)
|13:49:23 04-06-2025
|40,1682
|34,5237
|5,1
|1,6
|Vezirköprü (Samsun)
|13:25:37 04-06-2025
|41,10028
|34,96639
|9,85
|1,5
|Ovacık (Tunceli)
|13:20:31 04-06-2025
|39,40472
|39,42056
|5,29
|2
|YONCALI-OVACIK (TUNCELI)
|13:20:30 04-06-2025
|39,3875
|39,4645
|5,4
|2,2
|KAYI-IDIL (SIRNAK)
|13:11:43 04-06-2025
|37,3768
|41,789
|5,7
|3,5
|İdil (Şırnak)
|13:11:41 04-06-2025
|37,35139
|41,76583
|4,58
|3,4
|Bigadiç (Balıkesir)
|13:00:47 04-06-2025
|39,44639
|28,13972
|7,01
|1,8
|BIGADIC (BALIKESIR)
|13:00:47 04-06-2025
|39,3942
|28,1297
|7,9
|1,9
|Simav (Kütahya)
|12:37:30 04-06-2025
|39,11611
|28,93972
|6,97
|1,2
|Akdeniz - [86.93 km] Kaş (Antalya)
|12:27:24 04-06-2025
|35,68389
|28,68806
|9,48
|1,7
|Soma (Manisa)
|12:16:37 04-06-2025
|39,22556
|27,69417
|7
|1,3
|EGE DENIZI REVIZE01 (2025.06.04 11:59:18)
|11:59:18 04-06-2025
|36,402
|25,3927
|6,1
|1
|Soma (Manisa)
|11:33:46 04-06-2025
|39,22306
|27,71806
|7,2
|1,4
|Ege Denizi - [13.20 km] Ayvacık (Çanakkale)
|11:27:21 04-06-2025
|39,42861
|25,92722
|7,93
|1,7
|GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI)
|11:27:20 04-06-2025
|39,4455
|25,857
|10,4
|1,9
|Kadirli (Osmaniye)
|11:25:33 04-06-2025
|37,73361
|36,17194
|7
|1,5
|Ege Denizi - [04.26 km] Ayvacık (Çanakkale)
|11:22:21 04-06-2025
|39,45389
|26,32806
|6,89
|0,9
|EDREMIT KORFEZI (EGE DENIZI)
|11:22:18 04-06-2025
|39,4327
|26,2423
|23,9
|1,3
|KOCAHASANLI-ERDEMLI (MERSIN)
|10:46:48 04-06-2025
|36,597
|34,2783
|22,1
|1,5
|Orhaneli (Bursa)
|10:30:34 04-06-2025
|39,88556
|28,85
|7,05
|1,5
|Ege Denizi - [31.39 km] Didim (Aydın)
|10:28:39 04-06-2025
|37,23944
|26,9375
|5,23
|1,6
|GIRIT ADASI (AKDENIZ)
|10:28:28 04-06-2025
|35,5115
|26,5068
|4,7
|2,3
|Simav (Kütahya)
|08:21:28 04-06-2025
|39,25222
|28,95889
|6,65
|1
|Kiğı (Bingöl)
|08:09:31 04-06-2025
|39,25028
|40,27222
|7
|1,4
|Simav (Kütahya)
|08:05:17 04-06-2025
|39,22667
|28,99333
|8,77
|1,4
|KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)
|08:05:17 04-06-2025
|39,2378
|29,0417
|5,3
|1,6
|Battalgazi (Malatya)
|07:39:57 04-06-2025
|38,26944
|38,58861
|10,73
|1,6
|HISARTEPE-(MALATYA)
|07:39:57 04-06-2025
|38,3193
|38,5763
|24,2
|1,6
|Kale (Malatya)
|07:25:50 04-06-2025
|38,33389
|38,79667
|10,6
|1,7
|BENTKOY-KALE (MALATYA)
|07:25:50 04-06-2025
|38,3442
|38,7118
|16,3
|1,6
|Sındırgı (Balıkesir)
|07:11:59 04-06-2025
|39,24056
|28,15361
|7,84
|1,5
|EGE DENIZI
|07:04:30 04-06-2025
|35,834
|25,593
|5
|2,4
|Kiğı (Bingöl)
|06:46:35 04-06-2025
|39,26083
|40,29222
|7
|2,5
|DALLICA-KIGI (BINGOL)
|06:46:35 04-06-2025
|39,2387
|40,3075
|5,8
|2,6
|Elbistan (Kahramanmaraş)
|06:44:38 04-06-2025
|38,0775
|37,60028
|7
|1,7
|GOVDELI-DOGANSEHIR (MALATYA)
|06:44:38 04-06-2025
|38,0653
|37,6062
|8
|1,6
|Kızılcahamam (Ankara)
|05:49:45 04-06-2025
|40,57861
|32,75889
|7,01
|1,1
|EGERLIDEREKOY-KIZILCAHAMAM (ANKARA)
|05:49:45 04-06-2025
|40,5673
|32,7415
|5
|1,4
|Yeşilyurt (Malatya)
|05:40:49 04-06-2025
|38,25583
|38,13667
|7
|1,7
|KUSDOGAN-YESILYURT (MALATYA)
|05:40:47 04-06-2025
|38,3395
|38,1433
|5
|1,8
|Kızılcahamam (Ankara)
|05:40:22 04-06-2025
|40,57667
|32,75028
|7,84
|2
|EGERLIDEREKOY-KIZILCAHAMAM (ANKARA)
|05:40:22 04-06-2025
|40,5493
|32,7423
|7,1
|2,4
|Kale (Malatya)
|05:35:49 04-06-2025
|38,35444
|38,75
|9,53
|1,5
|Simav (Kütahya)
|05:33:49 04-06-2025
|39,24167
|28,98111
|10,76
|1,1
|TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS)
|05:22:56 04-06-2025
|37,9793
|37,5775
|6,9
|1,6
|Doğanşehir (Malatya)
|05:22:55 04-06-2025
|38,02333
|37,59389
|7
|1,7
|Doğanşehir (Malatya)
|05:06:03 04-06-2025
|38,01222
|37,60306
|6,99
|2,6
|GOVDELI-DOGANSEHIR (MALATYA)
|05:06:03 04-06-2025
|37,9973
|37,6028
|5
|2,6
|Simav (Kütahya)
|04:45:20 04-06-2025
|39,23583
|28,91806
|5,88
|1,2
|KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)
|04:45:19 04-06-2025
|39,228
|29,0807
|5
|1,2
|Saimbeyli (Adana)
|04:27:24 04-06-2025
|37,75472
|36,06083
|6,85
|1,6
|Simav (Kütahya)
|04:21:01 04-06-2025
|39,19167
|28,96111
|7,72
|1,1
|KARACAOREN-SIMAV (KUTAHYA)
|04:21:00 04-06-2025
|39,2088
|29,0663
|11,3
|1,5
|Marmara Denizi - Gemlik Körfezi - [01.70 km] Mudanya (Bursa)
|04:06:12 04-06-2025
|40,37139
|28,91833
|7,07
|2
|GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI)
|04:06:11 04-06-2025
|40,4213
|28,9027
|11,3
|2,2
|AGARTI-(VAN)
|04:04:03 04-06-2025
|38,707
|43,1755
|5
|2,1
|Kozan (Adana)
|03:56:03 04-06-2025
|37,63944
|35,98333
|7,05
|1,8
|KUYUBELI-KOZAN (ADANA)
|03:56:02 04-06-2025
|37,6738
|35,9907
|5
|1,8
|Simav (Kütahya)
|03:48:22 04-06-2025
|39,22583
|28,95556
|8,66
|1,6
|KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)
|03:48:22 04-06-2025
|39,248
|29,0257
|5,3
|1,6
|Kale (Malatya)
|03:38:20 04-06-2025
|38,33889
|38,83111
|6,94
|1
|Simav (Kütahya)
|03:36:08 04-06-2025
|39,2275
|28,95833
|10,07
|1,7
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|03:36:07 04-06-2025
|39,243
|29,0158
|5,3
|1,5
|Pütürge (Malatya)
|03:33:27 04-06-2025
|38,3125
|38,87528
|6,89
|0,9
|ORMELI-PUTURGE (MALATYA)
|03:33:27 04-06-2025
|38,2503
|38,8603
|17,5
|0,8
|Simav (Kütahya)
|03:25:11 04-06-2025
|39,15778
|28,94028
|7,54
|0,9
|Simav (Kütahya)
|03:24:29 04-06-2025
|39,15972
|28,91917
|7,24
|0,8
|Manavgat (Antalya)
|03:04:34 04-06-2025
|37,1175
|31,26889
|7,24
|1,7
|GOKCEPINAR-SERIK (ANTALYA)
|03:04:33 04-06-2025
|37,0877
|31,0452
|73,4
|1,8
|Kozan (Adana)
|03:04:00 04-06-2025
|37,65972
|35,96694
|7,03
|1,8
|CAMLARCA-KOZAN (ADANA)
|03:04:00 04-06-2025
|37,6398
|35,966
|5
|1,7
|Afşin (Kahramanmaraş)
|02:57:04 04-06-2025
|38,1425
|36,83056
|6,97
|1,5
|ORDEKKOY-AFSIN (KAHRAMANMARAS)
|02:57:03 04-06-2025
|38,2032
|36,8917
|5
|1,7
|Menteşe (Muğla)
|02:55:29 04-06-2025
|37,12083
|28,82639
|6,98
|1,1
|OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA)
|02:55:28 04-06-2025
|37,1353
|28,8613
|6
|1,3
|Simav (Kütahya)
|02:51:41 04-06-2025
|39,25583
|28,95417
|7,04
|1,3
|Simav (Kütahya)
|02:45:52 04-06-2025
|39,19111
|28,97583
|6,35
|2,2
|Simav (Kütahya)
|02:45:18 04-06-2025
|39,15917
|28,94111
|7,12
|2,3
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|02:45:16 04-06-2025
|39,2532
|28,9977
|7,7
|2,2
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|02:41:06 04-06-2025
|39,2402
|29,0087
|9,7
|2
|Simav (Kütahya)
|02:39:50 04-06-2025
|39,27417
|28,90139
|6,5
|3
|YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA)
|02:39:49 04-06-2025
|39,2553
|29,0015
|7,5
|3,2
|AKDENIZ
|02:28:56 04-06-2025
|35,8687
|28,1197
|11,6
|3
|Akdeniz - [88.19 km] Marmaris (Muğla)
|02:28:55 04-06-2025
|35,83778
|28,07111
|7,04
|2,7
|Germencik (Aydın)
|01:58:40 04-06-2025
|37,90722
|27,62056
|6,97
|1,3
|BOZKOY-GERMENCIK (AYDIN)
|01:58:40 04-06-2025
|37,9277
|27,6318
|9
|1,5
|Kozan (Adana)
|01:57:35 04-06-2025
|37,65139
|35,99167
|7,03
|2,2
|CULLUUSAGI-KOZAN (ADANA)
|01:57:35 04-06-2025
|37,677
|35,8992
|5
|1,9
|Elbistan (Kahramanmaraş)
|01:56:27 04-06-2025
|38,2175
|37,64056
|6,61
|1,2
|Akçadağ (Malatya)
|01:54:42 04-06-2025
|38,50528
|38,00861
|6,99
|1
|Kozan (Adana)
|01:48:16 04-06-2025
|37,65333
|35,98833
|7,06
|2,1
|MINNETLI-KOZAN (ADANA)
|01:48:15 04-06-2025
|37,5972
|35,9627
|3,7
|1,8
|Kozan (Adana)
|01:36:16 04-06-2025
|37,64389
|35,97083
|8,06
|1,5
|Kozan (Adana)
|01:34:29 04-06-2025
|37,665
|35,96222
|6,74
|2
|CAMLARCA-KOZAN (ADANA)
|01:34:29 04-06-2025
|37,6588
|35,9645
|3,6
|1,9
|GIRIT ADASI (AKDENIZ)
|01:29:51 04-06-2025
|34,9568
|24,2583
|18,4
|2,9
|Ege Denizi, Midilli Adası (Lesvos) - [24.45 km] Ayvacık (Çanakkale)
|01:25:08 04-06-2025
|39,25944
|26,05556
|6,87
|1
|MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)
|01:25:07 04-06-2025
|39,2317
|26,0162
|17,7
|1,5
|Yalvaç (Isparta)
|01:17:13 04-06-2025
|38,40639
|31,04333
|7,02
|0,8
|KIRKBAS-YALVAC (ISPARTA)
|01:17:13 04-06-2025
|38,3792
|30,9965
|4,5
|1,1
|Tavşanlı (Kütahya)
|01:13:33 04-06-2025
|39,54417
|29,31861
|7,24
|1,3
|OPANOZU-TAVSANLI (KUTAHYA)
|01:13:33 04-06-2025
|39,4805
|29,3285
|13,3
|1,4
|Merkez (Erzincan)
|00:59:31 04-06-2025
|39,60889
|39,73222
|7
|1,2
|MERTEKLI-(ERZINCAN)
|00:59:29 04-06-2025
|39,6633
|39,7185
|8,6
|1,5
|Ege Denizi - [13.57 km] Ayvacık (Çanakkale)
|00:48:45 04-06-2025
|39,605
|25,99111
|6,99
|1
|GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI)
|00:48:44 04-06-2025
|39,57
|25,94
|8
|1,2
|Yazıhan (Malatya)
|00:38:13 04-06-2025
|38,52722
|38,00222
|7,01
|1,2
|Kiğı (Bingöl)
|00:32:56 04-06-2025
|39,25694
|40,28556
|7,01
|1,5
|DARKOPRU-KIGI (BINGOL)
|00:32:55 04-06-2025
|39,2138
|40,2817
|15
|1,9
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