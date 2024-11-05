Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 05 Kasım 2024
Son depremler...Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler.. 05 Kasım 2024 deprem son dakika haberleri haberin detayında...Artçı deprem mi oldu? Son deprem büyüklüğü ne kadar? Yakınımdaki depremler nelerdir? Anlık deprem mi oldu? Son dakika canlı deprem Türkiye haritası..Kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü ve AFAD deprem haberleri..İstanbul'da deprem mi oldu? Ankara'da deprem mi oldu? İzmir'de deprem mi oldu? Hangi illerde deprem oldu ve hissedildi? Bugün deprem mi oldu? Deprem ne zaman ve kaç şiddetinde oldu? En son hangi bölgede deprem oldu? Deprem haberleriyle ilgili en çok merak edilenlerin cevabı haberde..
05 Kasım 2024 son dakika AFAD son depremler ve Kandilli son dakika deprem listesi..
|AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
|Lokasyon
|Saat / Tarih
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Büyüklük
|Sinjar, Ninova (Irak) - [79.27 km] Nusaybin (Mardin)
|22:55:25 05-11-2024
|36,37778
|41,67694
|6,6
|1,8
|Ekinözü (Kahramanmaraş)
|22:33:48 05-11-2024
|38,08611
|37,19806
|7,01
|1,3
|Arıcak (Elazığ)
|22:30:15 05-11-2024
|38,47556
|40,27472
|11,92
|1,1
|Kozan (Adana)
|22:22:27 05-11-2024
|37,62389
|35,89889
|7
|1,1
|YAGMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|22:19:38 05-11-2024
|38,0962
|36,5935
|4,1
|1,5
|Göksun (Kahramanmaraş)
|22:19:38 05-11-2024
|38,08889
|36,54389
|6,99
|1,3
|Keban Barajı - [02.12 km] Merkez (Elazığ)
|22:09:21 05-11-2024
|38,62944
|39,54
|7
|1,1
|GEDIKYOLU-(ELAZIG)
|22:09:20 05-11-2024
|38,63
|39,682
|4,5
|1,6
|Akdeniz - [56.13 km] Marmaris (Muğla)
|22:05:47 05-11-2024
|36,12611
|28,11583
|7,07
|1,4
|Pazarcık (Kahramanmaraş)
|21:54:57 05-11-2024
|37,2725
|37,0125
|5,02
|1,2
|Yeşilyurt (Malatya)
|21:53:09 05-11-2024
|38,20583
|38,15083
|7
|1,5
|YUNANISTAN
|21:47:06 05-11-2024
|40,328
|24,1593
|6,9
|3,1
|Ayion Oros (Yunanistan) - [137.16 km] Gökçeada (Çanakkale)
|21:47:05 05-11-2024
|40,33444
|24,11972
|6
|3
|Arıcak (Elazığ)
|21:42:02 05-11-2024
|38,47417
|40,27528
|20,07
|1,5
|Ege Denizi - [45.01 km] Seferihisar (İzmir)
|21:42:02 05-11-2024
|37,80694
|26,49694
|7
|1,7
|CAYBASI-GENC (BINGOL)
|21:42:01 05-11-2024
|38,5162
|40,2968
|16,5
|1,3
|Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [03.68 km] Kuşadası (Aydın)
|21:36:28 05-11-2024
|37,79806
|27,23639
|7
|1,3
|KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
|21:36:27 05-11-2024
|37,7873
|27,2582
|5
|1,4
|Delice (Kırıkkale)
|21:04:15 05-11-2024
|39,9025
|34,02667
|10,28
|1
|Akhisar (Manisa)
|21:00:01 05-11-2024
|39,00361
|28,04778
|9,82
|1,4
|Yüreğir (Adana)
|20:46:03 05-11-2024
|36,88361
|35,445
|32,14
|2,6
|YUREGIR (ADANA)
|20:46:02 05-11-2024
|36,8692
|35,3888
|19,1
|2,7
|Salihli (Manisa)
|20:21:03 05-11-2024
|38,53083
|28,16139
|6,15
|1,9
|CAVLU-SALIHLI (MANISA)
|20:21:02 05-11-2024
|38,5323
|28,1428
|7,5
|2
|Doğanşehir (Malatya)
|20:13:45 05-11-2024
|38,11083
|37,875
|4,15
|1,4
|Salihli (Manisa)
|20:12:00 05-11-2024
|38,53944
|28,17111
|7,04
|1,2
|Ayn el-Arab, Halep (Suriye) - [24.78 km] Akçakale (Şanlıurfa)
|20:06:48 05-11-2024
|36,51694
|38,62583
|7
|1,9
|Beypazarı (Ankara)
|19:38:18 05-11-2024
|40,16361
|31,78194
|7,08
|1,5
|Kozan (Adana)
|19:34:35 05-11-2024
|37,62361
|35,90889
|7
|1,2
|Salihli (Manisa)
|19:31:21 05-11-2024
|38,52972
|28,15139
|7
|1,7
|KARAPINAR-SALIHLI (MANISA)
|19:31:20 05-11-2024
|38,5133
|28,1168
|6
|1,8
|Kale (Malatya)
|19:27:26 05-11-2024
|38,35111
|38,78694
|11,34
|1,3
|Saimbeyli (Adana)
|19:22:36 05-11-2024
|37,89139
|36,20583
|7
|1,1
|Akdeniz - [216.95 km] Datça (Muğla)
|19:17:52 05-11-2024
|34,80194
|26,84389
|8,96
|2,4
|Akdeniz - [03.11 km] Arsuz (Hatay)
|18:40:57 05-11-2024
|36,28139
|35,75806
|11,82
|1,8
|KALE-ARSUZ (HATAY)
|18:40:57 05-11-2024
|36,265
|35,754
|17,2
|1,8
|Ege Denizi - [22.77 km] Çeşme (İzmir)
|17:58:49 05-11-2024
|38,07028
|26,31361
|7
|2,1
|CESME ACIKLARI-IZMIR (EGE DENIZI)
|17:58:47 05-11-2024
|38,0775
|26,2695
|2,8
|2,3
|Bala (Ankara)
|17:53:39 05-11-2024
|39,41083
|33,33611
|7,01
|1,1
|ASAGIHACIBEKIR-BALA (ANKARA)
|17:53:39 05-11-2024
|39,3693
|33,3275
|0
|1,3
|Kale (Malatya)
|17:49:53 05-11-2024
|38,34861
|38,76944
|10,06
|1,3
|AGACSARAY-KEMAH (ERZINCAN)
|17:42:42 05-11-2024
|39,722
|38,9247
|5,5
|2
|Yeşilyurt (Malatya)
|17:32:46 05-11-2024
|38,18361
|38,175
|7
|2,4
|ATALAR-YESILYURT (MALATYA)
|17:32:45 05-11-2024
|38,2122
|38,171
|5
|2,3
|YAKUPKOY-(BALIKESIR)
|17:27:34 05-11-2024
|39,6523
|27,9557
|11,8
|1,6
|Bigadiç (Balıkesir)
|17:27:33 05-11-2024
|39,52667
|28,02639
|7
|1,5
|Sivrice (Elazığ)
|17:20:24 05-11-2024
|38,38944
|38,89167
|7
|1,1
|Orhaneli (Bursa)
|17:12:42 05-11-2024
|39,975
|28,81806
|5,96
|1,4
|Nurhak (Kahramanmaraş)
|16:49:00 05-11-2024
|38,085
|37,33833
|7,04
|1,5
|TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS)
|16:48:57 05-11-2024
|38,0245
|37,5213
|29,1
|1,5
|Ege Denizi - [17.10 km] Çeşme (İzmir)
|16:39:44 05-11-2024
|38,12167
|26,31139
|7
|1,9
|Sincik (Adıyaman)
|16:25:52 05-11-2024
|38,12611
|38,535
|7
|1,4
|Sinanpaşa (Afyonkarahisar)
|16:06:06 05-11-2024
|38,63
|30,38083
|6,99
|1,3
|KAYADIBI-SINANPASA (AFYONKARAHISAR)
|16:06:05 05-11-2024
|38,688
|30,4208
|12,4
|1,6
|Seydikemer (Muğla)
|15:58:39 05-11-2024
|36,60528
|29,605
|7
|1,4
|Bergama (İzmir)
|15:55:43 05-11-2024
|39,14611
|27,23944
|7
|1,3
|Maden (Elazığ)
|15:37:47 05-11-2024
|38,47528
|39,44278
|7,05
|1,3
|Merkez (Elazığ)
|15:21:01 05-11-2024
|38,51667
|39,37083
|7
|1,4
|Sivrice (Elazığ)
|15:19:07 05-11-2024
|38,44083
|39,32583
|7
|2
|GUNEYKOY-SIVRICE (ELAZIG)
|15:19:07 05-11-2024
|38,4915
|39,3373
|6,6
|2,1
|Göksun (Kahramanmaraş)
|15:15:11 05-11-2024
|37,91056
|36,28944
|7
|1,5
|Bigadiç (Balıkesir)
|15:14:06 05-11-2024
|39,52
|28,0225
|7
|1,7
|CIFTLIKKOY-(BALIKESIR)
|15:14:05 05-11-2024
|39,48
|27,9912
|9,6
|1,8
|Kale (Malatya)
|15:08:26 05-11-2024
|38,355
|38,82861
|7
|1,3
|Marmara Denizi - Gemlik Körfezi - [02.77 km] Mudanya (Bursa)
|14:59:59 05-11-2024
|40,40694
|28,84139
|6,15
|2,9
|KUMYAKA-MUDANYA (BURSA)
|14:59:59 05-11-2024
|40,4038
|28,8552
|5,1
|3,2
|Pütürge (Malatya)
|14:31:19 05-11-2024
|38,18861
|38,62417
|7
|1,1
|Hüyük (Konya)
|14:20:04 05-11-2024
|38,00556
|31,50806
|7
|0,7
|Sincik (Adıyaman)
|14:10:15 05-11-2024
|38,11333
|38,53583
|7
|1,4
|Ege Denizi - [20.56 km] Çeşme (İzmir)
|14:04:19 05-11-2024
|38,08861
|26,29444
|7
|2
|Beypazarı (Ankara)
|13:54:39 05-11-2024
|40,20944
|31,71889
|7,01
|2,2
|Sulakyurt (Kırıkkale)
|13:40:31 05-11-2024
|40,17583
|33,85444
|7
|1,7
|Sandıklı (Afyonkarahisar)
|13:38:34 05-11-2024
|38,41833
|30,34139
|6,96
|1,2
|DUTAGAC-SANDIKLI (AFYONKARAHISAR)
|13:38:34 05-11-2024
|38,4655
|30,3235
|12,1
|1,2
|Sungurlu (Çorum)
|13:21:52 05-11-2024
|40,2525
|34,09389
|7
|1,1
|Bergama (İzmir)
|13:08:22 05-11-2024
|39,01306
|27,10944
|3,24
|1,5
|Akhisar (Manisa)
|13:04:54 05-11-2024
|38,98694
|28,07639
|7
|1,4
|DURASIL-AKHISAR (MANISA)
|13:04:53 05-11-2024
|38,9248
|27,9602
|8,5
|1
|Emet (Kütahya)
|12:57:57 05-11-2024
|39,27056
|29,24083
|7,15
|1,5
|SEYHLER-HISARCIK (KUTAHYA)
|12:57:57 05-11-2024
|39,1637
|29,374
|4,8
|1,6
|Tavşanlı (Kütahya)
|12:51:38 05-11-2024
|39,65889
|29,47167
|7
|1,1
|Hisarcık (Kütahya)
|12:48:51 05-11-2024
|39,25028
|29,2425
|7
|1,6
|Mamak (Ankara)
|12:42:35 05-11-2024
|39,87583
|33,02556
|7
|1,1
|Çelebi (Kırıkkale)
|12:40:32 05-11-2024
|39,47139
|33,51139
|7
|1,2
|Bala (Ankara)
|12:39:44 05-11-2024
|39,35361
|33,42528
|7
|1,1
|Göksun (Kahramanmaraş)
|12:36:00 05-11-2024
|38,105
|36,46972
|6,95
|1,9
|ALICLIBUCAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|12:36:00 05-11-2024
|38,1015
|36,5208
|6,7
|2
|Mustafakemalpaşa (Bursa)
|12:23:36 05-11-2024
|40,06056
|28,68167
|16,64
|1,6
|İbradı (Antalya)
|12:10:53 05-11-2024
|37,2525
|31,45306
|7,32
|1,2
|KIRKKAVAK-MANAVGAT (ANTALYA)
|12:10:53 05-11-2024
|37,296
|31,4015
|23,7
|1,6
|ESENLI-AKCADAG (MALATYA)
|12:09:51 05-11-2024
|38,4313
|38,0347
|25,5
|1,5
|Akçadağ (Malatya)
|12:09:50 05-11-2024
|38,25944
|38,07639
|7
|1,6
|Alanya (Antalya)
|12:09:41 05-11-2024
|36,62028
|32,00139
|7
|1,1
|Yeşilyurt (Malatya)
|12:05:39 05-11-2024
|38,31333
|38,11028
|7
|1,2
|AKDENIZ
|11:52:59 05-11-2024
|35,2203
|27,124
|8,3
|3,2
|Akdeniz - [171.78 km] Datça (Muğla)
|11:52:58 05-11-2024
|35,285
|26,65889
|5,71
|2,8
|Elmadağ (Ankara)
|11:49:27 05-11-2024
|39,96083
|33,30833
|7
|1,1
|Onikişubat (Kahramanmaraş)
|11:46:47 05-11-2024
|37,49806
|36,85944
|7
|1
|Yeşilyurt (Malatya)
|11:28:43 05-11-2024
|38,19639
|38,13028
|7
|2,2
|OLUKLU-YESILYURT (MALATYA)
|11:28:42 05-11-2024
|38,1865
|38,1335
|4,4
|2,1
|Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)
|11:21:35 05-11-2024
|37,52111
|37,03833
|7
|1,3
|KAVAKCALI-ULA (MUGLA)
|11:18:53 05-11-2024
|37,1358
|28,6638
|22,4
|1,6
|Ula (Muğla)
|11:14:43 05-11-2024
|37,15833
|28,67694
|7
|1,6
|TURGUT-ULA (MUGLA)
|11:14:42 05-11-2024
|37,148
|28,691
|11,2
|1,8
|Bala (Ankara)
|11:14:27 05-11-2024
|39,6025
|33,13917
|0
|1,2
|Gürün (Sivas)
|11:08:02 05-11-2024
|38,88722
|37,43472
|7
|1,7
|SARICA-GURUN (SIVAS)
|11:07:59 05-11-2024
|38,9327
|37,4772
|6,5
|1,7
|INCIRLI-NURDAGI (GAZIANTEP)
|10:42:50 05-11-2024
|37,2592
|36,9875
|8,9
|1,8
|Nurdağı (Gaziantep)
|10:42:49 05-11-2024
|37,22306
|36,95111
|5,82
|2
|Marmara Denizi - [20.99 km] Büyükçekmece (İstanbul)
|10:23:00 05-11-2024
|40,82417
|28,42917
|6,96
|1,5
|Pütürge (Malatya)
|10:18:44 05-11-2024
|38,26667
|38,84222
|5,09
|1,5
|Yeşilyurt (Malatya)
|10:13:15 05-11-2024
|38,23444
|38,1275
|7
|1,4
|Doğanşehir (Malatya)
|09:56:18 05-11-2024
|38,16528
|37,90111
|7
|1,8
|TOPRAKTEPE-DOGANSEHIR (MALATYA)
|09:56:17 05-11-2024
|38,1073
|37,8508
|8,3
|1,8
|Doğanşehir (Malatya)
|09:54:53 05-11-2024
|38,14
|37,88389
|7,9
|1,6
|GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)
|09:51:29 05-11-2024
|34,9633
|26,3418
|18,2
|3,8
|Akdeniz
|09:51:24 05-11-2024
|34,83389
|26,20611
|10,47
|3,6
|DEREKOY-SOMA (MANISA)
|09:44:45 05-11-2024
|39,1115
|27,553
|0
|1,8
|Ula (Muğla)
|09:31:15 05-11-2024
|37,07389
|28,35
|7
|1,4
|GOKOVA-ULA (MUGLA)
|09:31:15 05-11-2024
|37,0438
|28,3637
|6,1
|1,6
|Karesi (Balıkesir)
|09:28:13 05-11-2024
|39,69083
|27,8275
|5,14
|1,4
|Kozan (Adana)
|09:12:12 05-11-2024
|37,59
|35,86417
|7
|1,4
|Düziçi (Osmaniye)
|08:29:13 05-11-2024
|37,24556
|36,40333
|7
|1,6
|CAMICI-DUZICI (OSMANIYE)
|08:29:13 05-11-2024
|37,2213
|36,4362
|5,3
|1,7
|Gölbaşı (Adıyaman)
|08:13:33 05-11-2024
|37,66972
|37,49389
|7
|1,4
|KARATAS-(DENIZLI)
|07:48:29 05-11-2024
|37,6542
|29,1618
|5
|1,6
|Pütürge (Malatya)
|07:31:45 05-11-2024
|38,1575
|38,64583
|11,28
|2,9
|SOGUTLU-PUTURGE (MALATYA)
|07:31:44 05-11-2024
|38,2083
|38,6417
|4,4
|2,7
|Antakya (Hatay)
|06:59:29 05-11-2024
|36,3525
|36,24083
|7,7
|1,7
|ALAHAN-(HATAY)
|06:59:29 05-11-2024
|36,3352
|36,1705
|4,8
|1,3
|Ekinözü (Kahramanmaraş)
|06:26:25 05-11-2024
|38,02694
|37,0575
|7,01
|1,3
|KANDILKOY-EKINOZU (KAHRAMANMARAS)
|06:26:24 05-11-2024
|38,0495
|37,0862
|18,2
|1,2
|Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [07.11 km] Kuşadası (Aydın)
|06:11:27 05-11-2024
|37,89056
|27,18111
|7,95
|2
|KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
|06:11:26 05-11-2024
|37,8895
|27,1842
|10,2
|2,1
|AKDENIZ
|05:58:07 05-11-2024
|36,7153
|26,6512
|126,8
|2,1
|YALIKAVAK-BODRUM (MUGLA)
|05:55:05 05-11-2024
|37,1263
|27,31
|3,6
|1,1
|Gemlik (Bursa)
|05:54:13 05-11-2024
|40,37222
|29,19722
|6,83
|1
|GEMLIK (BURSA)
|05:54:13 05-11-2024
|40,4117
|29,1783
|7,4
|1,2
|Kaynaşlı (Düzce)
|05:21:20 05-11-2024
|40,71722
|31,37
|7,02
|1,3
|DARIYERIBAKACAK-KAYNASLI (DUZCE)
|05:21:19 05-11-2024
|40,7427
|31,3897
|10,9
|1,9
|Onikişubat (Kahramanmaraş)
|05:20:59 05-11-2024
|37,86556
|36,6125
|6,98
|1,7
|TEKIR-(KAHRAMANMARAS)
|05:20:58 05-11-2024
|37,873
|36,6222
|19
|1,6
|Ekinözü (Kahramanmaraş)
|05:10:14 05-11-2024
|38,01667
|37,04083
|7,01
|3,7
|YENIKOY-EKINOZU (KAHRAMANMARAS)
|05:10:14 05-11-2024
|38,0378
|37,0683
|6,5
|3,6
|AKDENIZ
|04:53:27 05-11-2024
|36,1148
|30,8105
|17,7
|2
|KARADORUK-GURUN (SIVAS)
|04:48:22 05-11-2024
|38,8627
|37,359
|6,9
|1,5
|İbradı (Antalya)
|04:35:21 05-11-2024
|37,23444
|31,40028
|7,39
|2,7
|BASLAR-IBRADI (ANTALYA)
|04:35:19 05-11-2024
|37,2277
|31,4233
|5
|3,1
|Marmara Denizi - [04.93 km] Mudanya (Bursa)
|04:25:29 05-11-2024
|40,40528
|28,73833
|6,95
|1,3
|GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI)
|04:25:29 05-11-2024
|40,4352
|28,733
|11,7
|1,5
|ULUKOY-(MALATYA)
|04:14:41 05-11-2024
|38,1698
|38,5533
|9
|1,8
|Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [05.88 km] Kuşadası (Aydın)
|03:41:49 05-11-2024
|37,83722
|27,17583
|7,29
|1,8
|KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
|03:41:48 05-11-2024
|37,8423
|27,1267
|5,6
|1,8
|KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
|03:41:29 05-11-2024
|37,8175
|27,159
|4,2
|1,8
|Çelikhan (Adıyaman)
|03:38:48 05-11-2024
|38,07639
|38,4125
|6,83
|0,7
|Achaea, Dytiki Ellada (Yunanistan)
|03:37:16 05-11-2024
|38,11028
|22,25167
|8,54
|4
|YUNANISTAN
|03:37:14 05-11-2024
|38,056
|22,3637
|3,9
|4
|KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
|03:30:39 05-11-2024
|37,8027
|27,1363
|16,7
|1,4
|Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [06.43 km] Kuşadası (Aydın)
|03:28:41 05-11-2024
|37,84222
|27,16944
|7
|1,9
|KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
|03:28:40 05-11-2024
|37,8465
|27,1488
|8,5
|2,2
|KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
|03:27:37 05-11-2024
|37,8158
|27,1235
|2,3
|1,3
|DOGANKAYA-AKHISAR (MANISA)
|02:48:57 05-11-2024
|38,9858
|27,9762
|9,4
|0,9
|Akhisar (Manisa)
|02:48:15 05-11-2024
|38,99361
|28,06111
|8,26
|1,4
|DOGANKAYA-AKHISAR (MANISA)
|02:48:13 05-11-2024
|39,0023
|27,9842
|9,8
|1,6
|Nurhak (Kahramanmaraş)
|02:32:52 05-11-2024
|38,0075
|37,59056
|7
|1,1
|GOVDELI-DOGANSEHIR (MALATYA)
|02:32:51 05-11-2024
|38,007
|37,5915
|5
|1,1
|Kale (Malatya)
|02:24:05 05-11-2024
|38,37167
|38,84556
|7
|0,9
|Sivrice (Elazığ)
|02:23:06 05-11-2024
|38,41361
|39,22417
|7,13
|1,2
|SIVRICE (ELAZIG)
|02:23:05 05-11-2024
|38,438
|39,3123
|10,3
|1,1
|Akhisar (Manisa)
|02:22:53 05-11-2024
|39,00639
|28,04194
|7
|1,5
|PEKMEZCI-AKHISAR (MANISA)
|02:22:52 05-11-2024
|39,0193
|28,0285
|16,2
|1,5
|Elbistan (Kahramanmaraş)
|02:18:49 05-11-2024
|38,21889
|37,38444
|6,99
|1,3
|GUNDERE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
|02:18:48 05-11-2024
|38,2388
|37,3807
|6,9
|1,4
|KIBRIS RUM KESIMI
|02:15:29 05-11-2024
|34,874
|32,798
|20,2
|2,7
|Akdeniz
|02:15:25 05-11-2024
|34,69167
|32,47056
|14,22
|2,7
|Göksun (Kahramanmaraş)
|02:00:01 05-11-2024
|37,97722
|36,48639
|6,97
|1,7
|ASLANBEYCIFTLIGI-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|02:00:01 05-11-2024
|37,978
|36,5382
|5,4
|1,6
|Çekerek (Yozgat)
|01:58:04 05-11-2024
|40,08194
|35,44056
|6,8
|1
|Gürpınar (Van)
|01:56:42 05-11-2024
|38,07111
|43,38667
|7,01
|1,4
|Hazar Gölü - [04.06 km] Merkez (Elazığ)
|01:52:28 05-11-2024
|38,51444
|39,46778
|7,36
|1,3
|Kozan (Adana)
|01:31:16 05-11-2024
|37,655
|35,90472
|6,97
|2
|MAHYALAR-KOZAN (ADANA)
|01:31:16 05-11-2024
|37,6495
|35,9205
|5,5
|2
|Ege Denizi - İzmir Körfezi - [08.83 km] Foça (İzmir)
|01:24:33 05-11-2024
|38,61306
|26,66778
|9,1
|1,6
|IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI)
|01:24:32 05-11-2024
|38,6207
|26,668
|11,6
|1,8
|Hassa (Hatay)
|01:24:09 05-11-2024
|36,73806
|36,54556
|8,66
|1,4
|Türkoğlu (Kahramanmaraş)
|01:17:00 05-11-2024
|37,33194
|36,90778
|7,2
|1,2
|YUNANISTAN
|01:05:37 05-11-2024
|39,8988
|24,3982
|8,7
|2
|Akdeniz - [58.28 km] Kumluca (Antalya)
|01:02:46 05-11-2024
|35,78667
|30,38389
|35,73
|3
|AKDENIZ
|01:02:44 05-11-2024
|35,8587
|30,4327
|11,5
|3,3
|Sivrice (Elazığ)
|00:37:12 05-11-2024
|38,38806
|39,1225
|6,93
|0,8
|Kale (Malatya)
|00:30:26 05-11-2024
|38,33139
|38,79306
|10,49
|1,1
|Mustafakemalpaşa (Bursa)
|00:26:44 05-11-2024
|40,10167
|28,49306
|7
|1,3
|Merkez (Erzincan)
|00:21:29 05-11-2024
|39,63083
|39,71556
|9,28
|1,4
|DOGANPINAR-PULUMUR (TUNCELI)
|00:21:29 05-11-2024
|39,5937
|39,824
|5,2
|1,7
|Kale (Malatya)
|00:00:02 05-11-2024
|38,38694
|38,87333
|6,88
|0,8
|KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
|Lokasyon
|Saat / Tarih
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Büyüklük
|Sinjar, Ninova (Irak) - [79.27 km] Nusaybin (Mardin)
|22:55:25 05-11-2024
|36,37778
|41,67694
|6,6
|1,8
|Ekinözü (Kahramanmaraş)
|22:33:48 05-11-2024
|38,08611
|37,19806
|7,01
|1,3
|Arıcak (Elazığ)
|22:30:15 05-11-2024
|38,47556
|40,27472
|11,92
|1,1
|Kozan (Adana)
|22:22:27 05-11-2024
|37,62389
|35,89889
|7
|1,1
|YAGMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|22:19:38 05-11-2024
|38,0962
|36,5935
|4,1
|1,5
|Göksun (Kahramanmaraş)
|22:19:38 05-11-2024
|38,08889
|36,54389
|6,99
|1,3
|Keban Barajı - [02.12 km] Merkez (Elazığ)
|22:09:21 05-11-2024
|38,62944
|39,54
|7
|1,1
|GEDIKYOLU-(ELAZIG)
|22:09:20 05-11-2024
|38,63
|39,682
|4,5
|1,6
|Akdeniz - [56.13 km] Marmaris (Muğla)
|22:05:47 05-11-2024
|36,12611
|28,11583
|7,07
|1,4
|Pazarcık (Kahramanmaraş)
|21:54:57 05-11-2024
|37,2725
|37,0125
|5,02
|1,2
|Yeşilyurt (Malatya)
|21:53:09 05-11-2024
|38,20583
|38,15083
|7
|1,5
|YUNANISTAN
|21:47:06 05-11-2024
|40,328
|24,1593
|6,9
|3,1
|Ayion Oros (Yunanistan) - [137.16 km] Gökçeada (Çanakkale)
|21:47:05 05-11-2024
|40,33444
|24,11972
|6
|3
|Arıcak (Elazığ)
|21:42:02 05-11-2024
|38,47417
|40,27528
|20,07
|1,5
|Ege Denizi - [45.01 km] Seferihisar (İzmir)
|21:42:02 05-11-2024
|37,80694
|26,49694
|7
|1,7
|CAYBASI-GENC (BINGOL)
|21:42:01 05-11-2024
|38,5162
|40,2968
|16,5
|1,3
|Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [03.68 km] Kuşadası (Aydın)
|21:36:28 05-11-2024
|37,79806
|27,23639
|7
|1,3
|KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
|21:36:27 05-11-2024
|37,7873
|27,2582
|5
|1,4
|Delice (Kırıkkale)
|21:04:15 05-11-2024
|39,9025
|34,02667
|10,28
|1
|Akhisar (Manisa)
|21:00:01 05-11-2024
|39,00361
|28,04778
|9,82
|1,4
|Yüreğir (Adana)
|20:46:03 05-11-2024
|36,88361
|35,445
|32,14
|2,6
|YUREGIR (ADANA)
|20:46:02 05-11-2024
|36,8692
|35,3888
|19,1
|2,7
|Salihli (Manisa)
|20:21:03 05-11-2024
|38,53083
|28,16139
|6,15
|1,9
|CAVLU-SALIHLI (MANISA)
|20:21:02 05-11-2024
|38,5323
|28,1428
|7,5
|2
|Doğanşehir (Malatya)
|20:13:45 05-11-2024
|38,11083
|37,875
|4,15
|1,4
|Salihli (Manisa)
|20:12:00 05-11-2024
|38,53944
|28,17111
|7,04
|1,2
|Ayn el-Arab, Halep (Suriye) - [24.78 km] Akçakale (Şanlıurfa)
|20:06:48 05-11-2024
|36,51694
|38,62583
|7
|1,9
|Beypazarı (Ankara)
|19:38:18 05-11-2024
|40,16361
|31,78194
|7,08
|1,5
|Kozan (Adana)
|19:34:35 05-11-2024
|37,62361
|35,90889
|7
|1,2
|Salihli (Manisa)
|19:31:21 05-11-2024
|38,52972
|28,15139
|7
|1,7
|KARAPINAR-SALIHLI (MANISA)
|19:31:20 05-11-2024
|38,5133
|28,1168
|6
|1,8
|Kale (Malatya)
|19:27:26 05-11-2024
|38,35111
|38,78694
|11,34
|1,3
|Saimbeyli (Adana)
|19:22:36 05-11-2024
|37,89139
|36,20583
|7
|1,1
|Akdeniz - [216.95 km] Datça (Muğla)
|19:17:52 05-11-2024
|34,80194
|26,84389
|8,96
|2,4
|Akdeniz - [03.11 km] Arsuz (Hatay)
|18:40:57 05-11-2024
|36,28139
|35,75806
|11,82
|1,8
|KALE-ARSUZ (HATAY)
|18:40:57 05-11-2024
|36,265
|35,754
|17,2
|1,8
|Ege Denizi - [22.77 km] Çeşme (İzmir)
|17:58:49 05-11-2024
|38,07028
|26,31361
|7
|2,1
|CESME ACIKLARI-IZMIR (EGE DENIZI)
|17:58:47 05-11-2024
|38,0775
|26,2695
|2,8
|2,3
|Bala (Ankara)
|17:53:39 05-11-2024
|39,41083
|33,33611
|7,01
|1,1
|ASAGIHACIBEKIR-BALA (ANKARA)
|17:53:39 05-11-2024
|39,3693
|33,3275
|0
|1,3
|Kale (Malatya)
|17:49:53 05-11-2024
|38,34861
|38,76944
|10,06
|1,3
|AGACSARAY-KEMAH (ERZINCAN)
|17:42:42 05-11-2024
|39,722
|38,9247
|5,5
|2
|Yeşilyurt (Malatya)
|17:32:46 05-11-2024
|38,18361
|38,175
|7
|2,4
|ATALAR-YESILYURT (MALATYA)
|17:32:45 05-11-2024
|38,2122
|38,171
|5
|2,3
|YAKUPKOY-(BALIKESIR)
|17:27:34 05-11-2024
|39,6523
|27,9557
|11,8
|1,6
|Bigadiç (Balıkesir)
|17:27:33 05-11-2024
|39,52667
|28,02639
|7
|1,5
|Sivrice (Elazığ)
|17:20:24 05-11-2024
|38,38944
|38,89167
|7
|1,1
|Orhaneli (Bursa)
|17:12:42 05-11-2024
|39,975
|28,81806
|5,96
|1,4
|Nurhak (Kahramanmaraş)
|16:49:00 05-11-2024
|38,085
|37,33833
|7,04
|1,5
|TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS)
|16:48:57 05-11-2024
|38,0245
|37,5213
|29,1
|1,5
|Ege Denizi - [17.10 km] Çeşme (İzmir)
|16:39:44 05-11-2024
|38,12167
|26,31139
|7
|1,9
|Sincik (Adıyaman)
|16:25:52 05-11-2024
|38,12611
|38,535
|7
|1,4
|Sinanpaşa (Afyonkarahisar)
|16:06:06 05-11-2024
|38,63
|30,38083
|6,99
|1,3
|KAYADIBI-SINANPASA (AFYONKARAHISAR)
|16:06:05 05-11-2024
|38,688
|30,4208
|12,4
|1,6
|Seydikemer (Muğla)
|15:58:39 05-11-2024
|36,60528
|29,605
|7
|1,4
|Bergama (İzmir)
|15:55:43 05-11-2024
|39,14611
|27,23944
|7
|1,3
|Maden (Elazığ)
|15:37:47 05-11-2024
|38,47528
|39,44278
|7,05
|1,3
|Merkez (Elazığ)
|15:21:01 05-11-2024
|38,51667
|39,37083
|7
|1,4
|Sivrice (Elazığ)
|15:19:07 05-11-2024
|38,44083
|39,32583
|7
|2
|GUNEYKOY-SIVRICE (ELAZIG)
|15:19:07 05-11-2024
|38,4915
|39,3373
|6,6
|2,1
|Göksun (Kahramanmaraş)
|15:15:11 05-11-2024
|37,91056
|36,28944
|7
|1,5
|Bigadiç (Balıkesir)
|15:14:06 05-11-2024
|39,52
|28,0225
|7
|1,7
|CIFTLIKKOY-(BALIKESIR)
|15:14:05 05-11-2024
|39,48
|27,9912
|9,6
|1,8
|Kale (Malatya)
|15:08:26 05-11-2024
|38,355
|38,82861
|7
|1,3
|Marmara Denizi - Gemlik Körfezi - [02.77 km] Mudanya (Bursa)
|14:59:59 05-11-2024
|40,40694
|28,84139
|6,15
|2,9
|KUMYAKA-MUDANYA (BURSA)
|14:59:59 05-11-2024
|40,4038
|28,8552
|5,1
|3,2
|Pütürge (Malatya)
|14:31:19 05-11-2024
|38,18861
|38,62417
|7
|1,1
|Hüyük (Konya)
|14:20:04 05-11-2024
|38,00556
|31,50806
|7
|0,7
|Sincik (Adıyaman)
|14:10:15 05-11-2024
|38,11333
|38,53583
|7
|1,4
|Ege Denizi - [20.56 km] Çeşme (İzmir)
|14:04:19 05-11-2024
|38,08861
|26,29444
|7
|2
|Beypazarı (Ankara)
|13:54:39 05-11-2024
|40,20944
|31,71889
|7,01
|2,2
|Sulakyurt (Kırıkkale)
|13:40:31 05-11-2024
|40,17583
|33,85444
|7
|1,7
|Sandıklı (Afyonkarahisar)
|13:38:34 05-11-2024
|38,41833
|30,34139
|6,96
|1,2
|DUTAGAC-SANDIKLI (AFYONKARAHISAR)
|13:38:34 05-11-2024
|38,4655
|30,3235
|12,1
|1,2
|Sungurlu (Çorum)
|13:21:52 05-11-2024
|40,2525
|34,09389
|7
|1,1
|Bergama (İzmir)
|13:08:22 05-11-2024
|39,01306
|27,10944
|3,24
|1,5
|Akhisar (Manisa)
|13:04:54 05-11-2024
|38,98694
|28,07639
|7
|1,4
|DURASIL-AKHISAR (MANISA)
|13:04:53 05-11-2024
|38,9248
|27,9602
|8,5
|1
|Emet (Kütahya)
|12:57:57 05-11-2024
|39,27056
|29,24083
|7,15
|1,5
|SEYHLER-HISARCIK (KUTAHYA)
|12:57:57 05-11-2024
|39,1637
|29,374
|4,8
|1,6
|Tavşanlı (Kütahya)
|12:51:38 05-11-2024
|39,65889
|29,47167
|7
|1,1
|Hisarcık (Kütahya)
|12:48:51 05-11-2024
|39,25028
|29,2425
|7
|1,6
|Mamak (Ankara)
|12:42:35 05-11-2024
|39,87583
|33,02556
|7
|1,1
|Çelebi (Kırıkkale)
|12:40:32 05-11-2024
|39,47139
|33,51139
|7
|1,2
|Bala (Ankara)
|12:39:44 05-11-2024
|39,35361
|33,42528
|7
|1,1
|Göksun (Kahramanmaraş)
|12:36:00 05-11-2024
|38,105
|36,46972
|6,95
|1,9
|ALICLIBUCAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|12:36:00 05-11-2024
|38,1015
|36,5208
|6,7
|2
|Mustafakemalpaşa (Bursa)
|12:23:36 05-11-2024
|40,06056
|28,68167
|16,64
|1,6
|İbradı (Antalya)
|12:10:53 05-11-2024
|37,2525
|31,45306
|7,32
|1,2
|KIRKKAVAK-MANAVGAT (ANTALYA)
|12:10:53 05-11-2024
|37,296
|31,4015
|23,7
|1,6
|ESENLI-AKCADAG (MALATYA)
|12:09:51 05-11-2024
|38,4313
|38,0347
|25,5
|1,5
|Akçadağ (Malatya)
|12:09:50 05-11-2024
|38,25944
|38,07639
|7
|1,6
|Alanya (Antalya)
|12:09:41 05-11-2024
|36,62028
|32,00139
|7
|1,1
|Yeşilyurt (Malatya)
|12:05:39 05-11-2024
|38,31333
|38,11028
|7
|1,2
|AKDENIZ
|11:52:59 05-11-2024
|35,2203
|27,124
|8,3
|3,2
|Akdeniz - [171.78 km] Datça (Muğla)
|11:52:58 05-11-2024
|35,285
|26,65889
|5,71
|2,8
|Elmadağ (Ankara)
|11:49:27 05-11-2024
|39,96083
|33,30833
|7
|1,1
|Onikişubat (Kahramanmaraş)
|11:46:47 05-11-2024
|37,49806
|36,85944
|7
|1
|Yeşilyurt (Malatya)
|11:28:43 05-11-2024
|38,19639
|38,13028
|7
|2,2
|OLUKLU-YESILYURT (MALATYA)
|11:28:42 05-11-2024
|38,1865
|38,1335
|4,4
|2,1
|Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)
|11:21:35 05-11-2024
|37,52111
|37,03833
|7
|1,3
|KAVAKCALI-ULA (MUGLA)
|11:18:53 05-11-2024
|37,1358
|28,6638
|22,4
|1,6
|Ula (Muğla)
|11:14:43 05-11-2024
|37,15833
|28,67694
|7
|1,6
|TURGUT-ULA (MUGLA)
|11:14:42 05-11-2024
|37,148
|28,691
|11,2
|1,8
|Bala (Ankara)
|11:14:27 05-11-2024
|39,6025
|33,13917
|0
|1,2
|Gürün (Sivas)
|11:08:02 05-11-2024
|38,88722
|37,43472
|7
|1,7
|SARICA-GURUN (SIVAS)
|11:07:59 05-11-2024
|38,9327
|37,4772
|6,5
|1,7
|INCIRLI-NURDAGI (GAZIANTEP)
|10:42:50 05-11-2024
|37,2592
|36,9875
|8,9
|1,8
|Nurdağı (Gaziantep)
|10:42:49 05-11-2024
|37,22306
|36,95111
|5,82
|2
|Marmara Denizi - [20.99 km] Büyükçekmece (İstanbul)
|10:23:00 05-11-2024
|40,82417
|28,42917
|6,96
|1,5
|Pütürge (Malatya)
|10:18:44 05-11-2024
|38,26667
|38,84222
|5,09
|1,5
|Yeşilyurt (Malatya)
|10:13:15 05-11-2024
|38,23444
|38,1275
|7
|1,4
|Doğanşehir (Malatya)
|09:56:18 05-11-2024
|38,16528
|37,90111
|7
|1,8
|TOPRAKTEPE-DOGANSEHIR (MALATYA)
|09:56:17 05-11-2024
|38,1073
|37,8508
|8,3
|1,8
|Doğanşehir (Malatya)
|09:54:53 05-11-2024
|38,14
|37,88389
|7,9
|1,6
|GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)
|09:51:29 05-11-2024
|34,9633
|26,3418
|18,2
|3,8
|Akdeniz
|09:51:24 05-11-2024
|34,83389
|26,20611
|10,47
|3,6
|DEREKOY-SOMA (MANISA)
|09:44:45 05-11-2024
|39,1115
|27,553
|0
|1,8
|Ula (Muğla)
|09:31:15 05-11-2024
|37,07389
|28,35
|7
|1,4
|GOKOVA-ULA (MUGLA)
|09:31:15 05-11-2024
|37,0438
|28,3637
|6,1
|1,6
|Karesi (Balıkesir)
|09:28:13 05-11-2024
|39,69083
|27,8275
|5,14
|1,4
|Kozan (Adana)
|09:12:12 05-11-2024
|37,59
|35,86417
|7
|1,4
|Düziçi (Osmaniye)
|08:29:13 05-11-2024
|37,24556
|36,40333
|7
|1,6
|CAMICI-DUZICI (OSMANIYE)
|08:29:13 05-11-2024
|37,2213
|36,4362
|5,3
|1,7
|Gölbaşı (Adıyaman)
|08:13:33 05-11-2024
|37,66972
|37,49389
|7
|1,4
|KARATAS-(DENIZLI)
|07:48:29 05-11-2024
|37,6542
|29,1618
|5
|1,6
|Pütürge (Malatya)
|07:31:45 05-11-2024
|38,1575
|38,64583
|11,28
|2,9
|SOGUTLU-PUTURGE (MALATYA)
|07:31:44 05-11-2024
|38,2083
|38,6417
|4,4
|2,7
|Antakya (Hatay)
|06:59:29 05-11-2024
|36,3525
|36,24083
|7,7
|1,7
|ALAHAN-(HATAY)
|06:59:29 05-11-2024
|36,3352
|36,1705
|4,8
|1,3
|Ekinözü (Kahramanmaraş)
|06:26:25 05-11-2024
|38,02694
|37,0575
|7,01
|1,3
|KANDILKOY-EKINOZU (KAHRAMANMARAS)
|06:26:24 05-11-2024
|38,0495
|37,0862
|18,2
|1,2
|Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [07.11 km] Kuşadası (Aydın)
|06:11:27 05-11-2024
|37,89056
|27,18111
|7,95
|2
|KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
|06:11:26 05-11-2024
|37,8895
|27,1842
|10,2
|2,1
|AKDENIZ
|05:58:07 05-11-2024
|36,7153
|26,6512
|126,8
|2,1
|YALIKAVAK-BODRUM (MUGLA)
|05:55:05 05-11-2024
|37,1263
|27,31
|3,6
|1,1
|Gemlik (Bursa)
|05:54:13 05-11-2024
|40,37222
|29,19722
|6,83
|1
|GEMLIK (BURSA)
|05:54:13 05-11-2024
|40,4117
|29,1783
|7,4
|1,2
|Kaynaşlı (Düzce)
|05:21:20 05-11-2024
|40,71722
|31,37
|7,02
|1,3
|DARIYERIBAKACAK-KAYNASLI (DUZCE)
|05:21:19 05-11-2024
|40,7427
|31,3897
|10,9
|1,9
|Onikişubat (Kahramanmaraş)
|05:20:59 05-11-2024
|37,86556
|36,6125
|6,98
|1,7
|TEKIR-(KAHRAMANMARAS)
|05:20:58 05-11-2024
|37,873
|36,6222
|19
|1,6
|Ekinözü (Kahramanmaraş)
|05:10:14 05-11-2024
|38,01667
|37,04083
|7,01
|3,7
|YENIKOY-EKINOZU (KAHRAMANMARAS)
|05:10:14 05-11-2024
|38,0378
|37,0683
|6,5
|3,6
|AKDENIZ
|04:53:27 05-11-2024
|36,1148
|30,8105
|17,7
|2
|KARADORUK-GURUN (SIVAS)
|04:48:22 05-11-2024
|38,8627
|37,359
|6,9
|1,5
|İbradı (Antalya)
|04:35:21 05-11-2024
|37,23444
|31,40028
|7,39
|2,7
|BASLAR-IBRADI (ANTALYA)
|04:35:19 05-11-2024
|37,2277
|31,4233
|5
|3,1
|Marmara Denizi - [04.93 km] Mudanya (Bursa)
|04:25:29 05-11-2024
|40,40528
|28,73833
|6,95
|1,3
|GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI)
|04:25:29 05-11-2024
|40,4352
|28,733
|11,7
|1,5
|ULUKOY-(MALATYA)
|04:14:41 05-11-2024
|38,1698
|38,5533
|9
|1,8
|Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [05.88 km] Kuşadası (Aydın)
|03:41:49 05-11-2024
|37,83722
|27,17583
|7,29
|1,8
|KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
|03:41:48 05-11-2024
|37,8423
|27,1267
|5,6
|1,8
|KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
|03:41:29 05-11-2024
|37,8175
|27,159
|4,2
|1,8
|Çelikhan (Adıyaman)
|03:38:48 05-11-2024
|38,07639
|38,4125
|6,83
|0,7
|Achaea, Dytiki Ellada (Yunanistan)
|03:37:16 05-11-2024
|38,11028
|22,25167
|8,54
|4
|YUNANISTAN
|03:37:14 05-11-2024
|38,056
|22,3637
|3,9
|4
|KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
|03:30:39 05-11-2024
|37,8027
|27,1363
|16,7
|1,4
|Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [06.43 km] Kuşadası (Aydın)
|03:28:41 05-11-2024
|37,84222
|27,16944
|7
|1,9
|KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
|03:28:40 05-11-2024
|37,8465
|27,1488
|8,5
|2,2
|KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
|03:27:37 05-11-2024
|37,8158
|27,1235
|2,3
|1,3
|DOGANKAYA-AKHISAR (MANISA)
|02:48:57 05-11-2024
|38,9858
|27,9762
|9,4
|0,9
|Akhisar (Manisa)
|02:48:15 05-11-2024
|38,99361
|28,06111
|8,26
|1,4
|DOGANKAYA-AKHISAR (MANISA)
|02:48:13 05-11-2024
|39,0023
|27,9842
|9,8
|1,6
|Nurhak (Kahramanmaraş)
|02:32:52 05-11-2024
|38,0075
|37,59056
|7
|1,1
|GOVDELI-DOGANSEHIR (MALATYA)
|02:32:51 05-11-2024
|38,007
|37,5915
|5
|1,1
|Kale (Malatya)
|02:24:05 05-11-2024
|38,37167
|38,84556
|7
|0,9
|Sivrice (Elazığ)
|02:23:06 05-11-2024
|38,41361
|39,22417
|7,13
|1,2
|SIVRICE (ELAZIG)
|02:23:05 05-11-2024
|38,438
|39,3123
|10,3
|1,1
|Akhisar (Manisa)
|02:22:53 05-11-2024
|39,00639
|28,04194
|7
|1,5
|PEKMEZCI-AKHISAR (MANISA)
|02:22:52 05-11-2024
|39,0193
|28,0285
|16,2
|1,5
|Elbistan (Kahramanmaraş)
|02:18:49 05-11-2024
|38,21889
|37,38444
|6,99
|1,3
|GUNDERE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
|02:18:48 05-11-2024
|38,2388
|37,3807
|6,9
|1,4
|KIBRIS RUM KESIMI
|02:15:29 05-11-2024
|34,874
|32,798
|20,2
|2,7
|Akdeniz
|02:15:25 05-11-2024
|34,69167
|32,47056
|14,22
|2,7
|Göksun (Kahramanmaraş)
|02:00:01 05-11-2024
|37,97722
|36,48639
|6,97
|1,7
|ASLANBEYCIFTLIGI-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|02:00:01 05-11-2024
|37,978
|36,5382
|5,4
|1,6
|Çekerek (Yozgat)
|01:58:04 05-11-2024
|40,08194
|35,44056
|6,8
|1
|Gürpınar (Van)
|01:56:42 05-11-2024
|38,07111
|43,38667
|7,01
|1,4
|Hazar Gölü - [04.06 km] Merkez (Elazığ)
|01:52:28 05-11-2024
|38,51444
|39,46778
|7,36
|1,3
|Kozan (Adana)
|01:31:16 05-11-2024
|37,655
|35,90472
|6,97
|2
|MAHYALAR-KOZAN (ADANA)
|01:31:16 05-11-2024
|37,6495
|35,9205
|5,5
|2
|Ege Denizi - İzmir Körfezi - [08.83 km] Foça (İzmir)
|01:24:33 05-11-2024
|38,61306
|26,66778
|9,1
|1,6
|IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI)
|01:24:32 05-11-2024
|38,6207
|26,668
|11,6
|1,8
|Hassa (Hatay)
|01:24:09 05-11-2024
|36,73806
|36,54556
|8,66
|1,4
|Türkoğlu (Kahramanmaraş)
|01:17:00 05-11-2024
|37,33194
|36,90778
|7,2
|1,2
|YUNANISTAN
|01:05:37 05-11-2024
|39,8988
|24,3982
|8,7
|2
|Akdeniz - [58.28 km] Kumluca (Antalya)
|01:02:46 05-11-2024
|35,78667
|30,38389
|35,73
|3
|AKDENIZ
|01:02:44 05-11-2024
|35,8587
|30,4327
|11,5
|3,3
|Sivrice (Elazığ)
|00:37:12 05-11-2024
|38,38806
|39,1225
|6,93
|0,8
|Kale (Malatya)
|00:30:26 05-11-2024
|38,33139
|38,79306
|10,49
|1,1
|Mustafakemalpaşa (Bursa)
|00:26:44 05-11-2024
|40,10167
|28,49306
|7
|1,3
|Merkez (Erzincan)
|00:21:29 05-11-2024
|39,63083
|39,71556
|9,28
|1,4
|DOGANPINAR-PULUMUR (TUNCELI)
|00:21:29 05-11-2024
|39,5937
|39,824
|5,2
|1,7
|Kale (Malatya)
|00:00:02 05-11-2024
|38,38694
|38,87333
|6,88
|0,8
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