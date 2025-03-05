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Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 05 Mart 2025

Son depremler...Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler.. 05 Mart 2025 deprem son dakika haberleri haberin detayında...Artçı deprem mi oldu? Son deprem büyüklüğü ne kadar? Yakınımdaki depremler nelerdir? Anlık deprem mi oldu? Son dakika canlı deprem Türkiye haritası..Kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü ve AFAD deprem haberleri..İstanbul'da deprem mi oldu? Ankara'da deprem mi oldu? İzmir'de deprem mi oldu? Hangi illerde deprem oldu ve hissedildi? Bugün deprem mi oldu? Deprem ne zaman ve kaç şiddetinde oldu? En son hangi bölgede deprem oldu? Deprem haberleriyle ilgili en çok merak edilenlerin cevabı haberde..

Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 05 Mart 2025

05 Mart 2025 ve Kandilli son dakika listesi..

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Pütürge (Malatya) 01:12:25 05-03-2025 38,26944 38,72611 10,72 1,4
Ege Denizi 01:06:42 05-03-2025 36,81806 26,0525 7 2
CAMLI-MARMARIS (MUGLA) 00:33:11 05-03-2025 36,9813 28,288 10,7 0,9
GOKOVA KORFEZI (EGE DENIZI) 00:32:08 05-03-2025 37,005 28,1842 27,6 0,9
Çamoluk (Giresun) 00:19:53 05-03-2025 40,08778 38,82389 7 1
Andırın (Kahramanmaraş) 00:17:39 05-03-2025 37,52722 36,28472 7,61 1,4
HACIVELIUSAGI-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) 00:17:38 05-03-2025 37,4687 36,3018 17,8 1,6
Saray (Van) 00:11:32 05-03-2025 38,66611 44,14944 14,51 2,2
SARAY (VAN) 00:11:32 05-03-2025 38,6798 44,1377 1,1 2,1
Pütürge (Malatya) 23:37:27 04-03-2025 38,23528 38,64528 12,22 1,3
Afşin (Kahramanmaraş) 22:58:43 04-03-2025 38,16389 36,8475 7 1,1
ESENCE-AFSIN (KAHRAMANMARAS) 22:58:42 04-03-2025 38,1682 36,883 2 1,2
EGE DENIZI 22:56:46 04-03-2025 36,6705 25,5407 8,1 2,1
Pütürge (Malatya) 22:52:55 04-03-2025 38,21972 38,64417 7,18 0,9
Sivrice (Elazığ) 22:38:54 04-03-2025 38,38778 39,02417 10,93 1
EGE DENIZI 22:24:55 04-03-2025 36,6923 25,365 9 2,3
Çamardı (Niğde) 22:17:39 04-03-2025 38,00222 35,16917 8,8 1,6
SULUCAOVA-CAMARDI (NIGDE) 22:17:39 04-03-2025 38,001 35,1708 1,1 1,9
Tuşba (Van) 22:15:23 04-03-2025 38,89056 43,54194 17,8 1,5
BAGDASAN-(VAN) 22:15:22 04-03-2025 38,849 43,54 9,9 1,8
Pütürge (Malatya) 22:09:35 04-03-2025 38,19056 38,7275 7,01 1
Doğanşehir (Malatya) 21:49:16 04-03-2025 37,94444 38,05194 7,01 1
Onikişubat (Kahramanmaraş) 21:31:39 04-03-2025 37,45472 36,50667 7 1,1
Pütürge (Malatya) 21:09:51 04-03-2025 38,25861 38,72611 12,37 1,3
Honaz (Denizli) 21:00:54 04-03-2025 37,85806 29,35056 7 1
Bayat (Çorum) 20:46:28 04-03-2025 40,7025 34,12583 6,98 1,9
KALINPELIT-BAYAT (CORUM) 20:46:28 04-03-2025 40,7433 34,1012 9,6 2
TURGUT-ULA (MUGLA) 20:35:36 04-03-2025 37,1358 28,6778 14,1 0,7
Karlıova (Bingöl) 19:56:22 04-03-2025 39,07417 40,7775 7 1,3
ALATEPE-(BINGOL) 19:56:22 04-03-2025 39,0988 40,7262 11,2 1,3
KIZILAGAC-ULA (MUGLA) 19:54:43 04-03-2025 37,093 28,3507 8,2 0,4
Bigadiç (Balıkesir) 19:08:30 04-03-2025 39,515 28,15833 7,04 1,5
CALDERE-BIGADIC (BALIKESIR) 19:08:30 04-03-2025 39,5338 28,1678 16,3 2
EGE DENIZI 18:55:17 04-03-2025 36,6425 25,3708 1,4 2
Refahiye (Erzincan) 18:51:15 04-03-2025 39,96361 38,62889 19,64 1,5
BOZAT-GOLOVA (SIVAS) 18:51:15 04-03-2025 40,0617 38,6552 7,5 2
Saray (Van) 18:42:03 04-03-2025 38,57556 44,25028 21,5 2
DEGIRMIGOL-SARAY (VAN) 18:42:03 04-03-2025 38,5533 44,1632 7,5 2,4
MAGARACIK-SAMANDAG (HATAY) 18:08:28 04-03-2025 36,048 35,8472 9,5 1,6
Akdeniz - [65.24 km] Alanya (Antalya) 18:01:23 04-03-2025 36,10639 31,42722 5,98 1,5
AKDENIZ 18:01:22 04-03-2025 36,0003 31,388 7 1,6
Ekinözü (Kahramanmaraş) 17:54:12 04-03-2025 38,08833 37,18139 7,05 1,1
Sarayköy (Denizli) 17:44:08 04-03-2025 37,92639 28,78139 7 1,9
TEKKEKOY-SARAYKOY (DENIZLI) 17:44:08 04-03-2025 37,8968 28,7393 6,1 2
Orhaneli (Bursa) 17:20:25 04-03-2025 39,8675 28,83361 7 1,4
ALTINTAS-ORHANELI (BURSA) 17:20:24 04-03-2025 39,8658 28,8375 15,6 1,5
Sliven (Bulgaristan) - [62.62 km] Lalapaşa (Edirne) 15:45:26 04-03-2025 42,46444 26,29083 7 1,4
Onikişubat (Kahramanmaraş) 15:22:01 04-03-2025 37,54111 36,91111 7 1,1
SAMANDAG-HATAY ACIKLARI (AKDENIZ) 15:01:16 04-03-2025 36,1433 35,7948 8,5 1,3
Akdeniz - [18.81 km] Yayladağı (Hatay) 15:01:14 04-03-2025 35,96444 35,73556 9,03 1,8
ORTULU-ISLAHIYE (GAZIANTEP) 14:53:27 04-03-2025 37,0627 36,6923 5,4 1,8
İslahiye (Gaziantep) 14:53:26 04-03-2025 37,03972 36,61222 6,87 2
Pütürge (Malatya) 14:44:38 04-03-2025 38,26861 38,82111 7,33 2,1
Yeşilyurt (Malatya) 14:39:56 04-03-2025 38,21611 38,34417 7 0,7
Sivrihisar (Eskişehir) 14:38:07 04-03-2025 39,50833 31,56167 7 1,2
Merkez (Elazığ) 14:27:35 04-03-2025 38,45528 39,03806 7 1,7
Yeşilyurt (Malatya) 13:56:21 04-03-2025 38,27722 38,15639 7 0,7
Merkez (Elazığ) 13:50:09 04-03-2025 38,47139 39,03583 16,58 1,6
EGE DENIZI 13:47:32 04-03-2025 36,5583 25,5403 9,9 2,8
Ege Denizi 13:47:31 04-03-2025 36,70167 25,57 7 2,8
IRAK 13:35:07 04-03-2025 37,0367 42,792 5 2,2
Simele, Duhok (Irak) - [41.89 km] Silopi (Şırnak) 13:35:05 04-03-2025 36,87889 42,88861 6,96 2
CALCAAGIL-EMET (KUTAHYA) 13:34:24 04-03-2025 39,3612 29,2805 0 1,6
Ege Denizi - [31.31 km] Karaburun (İzmir) 13:33:49 04-03-2025 38,88139 26,18667 6,69 1,8
Merkez (Çorum) 13:20:23 04-03-2025 40,64833 35,22472 7,41 1,3
Battalgazi (Malatya) 13:10:55 04-03-2025 38,17361 38,56833 7 1,1
MUHACIRLER-DOMANIC (KUTAHYA) 13:07:10 04-03-2025 39,6405 29,5335 0 1,7
Akçadağ (Malatya) 13:05:51 04-03-2025 38,28861 38,07556 7 1,2
Sandıklı (Afyonkarahisar) 13:01:28 04-03-2025 38,40417 30,30778 7 1,1
Aladağ (Adana) 12:55:01 04-03-2025 37,59222 35,48333 7 1,4
KARAHAN-ALADAG (ADANA) 12:55:00 04-03-2025 37,6025 35,5222 11,8 1,5
Bigadiç (Balıkesir) 12:48:59 04-03-2025 39,45417 28,14556 6,97 1,8
KADIKOY-BIGADIC (BALIKESIR) 12:48:58 04-03-2025 39,448 28,1142 7,1 2,1
Eyyübiye (Şanlıurfa) 12:24:16 04-03-2025 37,03278 38,70917 7 1,4
Elbistan (Kahramanmaraş) 12:20:14 04-03-2025 38,20944 37,68111 7 2,3
ATMALIKASANLI-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 12:20:13 04-03-2025 38,2182 37,6645 13,7 1,9
Akçadağ (Malatya) 12:15:47 04-03-2025 38,25806 38,00361 6,9 0,9
Eyyübiye (Şanlıurfa) 12:00:21 04-03-2025 37,08417 38,7175 6,82 1,8
Battalgazi (Malatya) 11:57:20 04-03-2025 38,30083 38,35583 5,1 0,8
EGE DENIZI 11:49:36 04-03-2025 36,5895 25,4652 16,3 2
Kale (Malatya) 11:25:33 04-03-2025 38,35806 38,74389 7 1,7
YAZLIK-OF (TRABZON) 11:23:22 04-03-2025 40,9212 40,2292 7,2 2,5
Karadeniz - [01.88 km] Of (Trabzon) 11:23:21 04-03-2025 40,97722 40,29333 6,95 2,6
Keskin (Kırıkkale) 11:19:30 04-03-2025 39,5825 33,63528 7,24 0,9
Erciş (Van) 11:16:35 04-03-2025 39,165 43,34639 7 1,4
Merkez (Adıyaman) 11:12:59 04-03-2025 37,84028 38,14333 6,94 1,3
Çemişgezek (Tunceli) 10:02:48 04-03-2025 39,04167 39,0275 7 1,5
TORATLI-CEMISGEZEK (TUNCELI) 10:02:48 04-03-2025 39,066 39,0033 13,5 1,8
İnönü (Eskişehir) 10:01:34 04-03-2025 39,80611 30,20972 7 0,9
Eskil (Aksaray) 09:59:46 04-03-2025 38,43861 33,45944 7,02 1,5
Selçuklu (Konya) 09:57:14 04-03-2025 38,07583 32,76861 7 1
Pütürge (Malatya) 09:43:49 04-03-2025 38,26861 38,83167 7 1,2
Kemah (Erzincan) 09:28:51 04-03-2025 39,61917 38,8025 7,04 2,1
SERINGOZE-KEMAH (ERZINCAN) 09:28:50 04-03-2025 39,6437 38,7732 5,7 2,1
Aladağ (Adana) 09:08:12 04-03-2025 37,60639 35,45861 7 1,5
Aladağ (Adana) 09:05:23 04-03-2025 37,6175 35,48556 7 1,2
Akdeniz - [154.42 km] Datça (Muğla) 08:57:53 04-03-2025 35,39222 26,8425 7 3,1
GIRIT ADASI (AKDENIZ) 08:57:53 04-03-2025 35,5832 26,1765 12,8 3,8
Marmara Denizi - [12.94 km] Erdek (Balıkesir) 08:28:58 04-03-2025 40,54222 28,14361 6,92 1,5
ERDEK ACIKLARI-BALIKESIR (MARMARA DENIZI) 08:28:57 04-03-2025 40,5678 28,1743 7,1 1,8
Olur (Erzurum) 07:04:12 04-03-2025 40,82278 42,15778 7,73 0,8
Olur (Erzurum) 06:59:25 04-03-2025 40,84472 42,12444 6,99 1,8
İpekyolu (Van) 06:38:55 04-03-2025 38,60722 43,81361 7,09 1,9
ILIKAYNAK-(VAN) 06:38:55 04-03-2025 38,7563 43,6012 16,9 2
EGE DENIZI 06:30:23 04-03-2025 36,7955 25,71 12,3 2,8
Merkez (Bingöl) 06:15:54 04-03-2025 39,03556 40,76611 6,99 1,2
Yalvaç (Isparta) 06:07:34 04-03-2025 38,38472 30,9775 7,01 1,5
ASAGITIRTAR-YALVAC (ISPARTA) 06:07:28 04-03-2025 38,2012 30,8525 13,6 1,5
EGE DENIZI 05:56:42 04-03-2025 36,6983 25,427 23,6 2,8
MUDANYA (BURSA) 05:53:10 04-03-2025 40,3898 28,8912 3,2 1,8
Karlıova (Bingöl) 05:04:40 04-03-2025 39,105 40,77222 6,99 2,9
ALATEPE-(BINGOL) 05:04:38 04-03-2025 39,0843 40,7767 5 2,8
Elbistan (Kahramanmaraş) 04:35:30 04-03-2025 38,27333 37,30556 7,06 1,9
GUNDERE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 04:35:28 04-03-2025 38,26 37,3535 1 1,8
Efeler (Aydın) 04:00:07 04-03-2025 37,96222 27,85944 6,95 1,4
DOGAN-(AYDIN) 04:00:05 04-03-2025 37,8783 27,8822 11,1 1,2
MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI) 03:43:28 04-03-2025 38,9722 26,1262 9,4 2,6
Doğubayazıt (Ağrı) 03:08:55 04-03-2025 39,74222 43,62917 7,04 1,4
Yunusemre (Manisa) 02:28:37 04-03-2025 38,725 27,29111 7 1,4
Samandağ (Hatay) 02:20:51 04-03-2025 36,25417 35,99389 7,03 1,7
KALE-ARSUZ (HATAY) 02:20:48 04-03-2025 36,2402 35,8182 8,3 1,5
Elbistan (Kahramanmaraş) 02:04:33 04-03-2025 38,18889 37,60444 7 1,7
KARAHASANUSAGI-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 02:04:32 04-03-2025 38,1788 37,5972 9,7 1,5
Çelikhan (Adıyaman) 01:47:54 04-03-2025 38,08361 38,33694 7 0,7
EGE DENIZI 01:47:06 04-03-2025 36,6673 25,4743 8,7 2,8
Ege Denizi 01:47:05 04-03-2025 36,68444 25,42167 7 3
KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Pütürge (Malatya) 01:12:25 05-03-2025 38,26944 38,72611 10,72 1,4
Ege Denizi 01:06:42 05-03-2025 36,81806 26,0525 7 2
CAMLI-MARMARIS (MUGLA) 00:33:11 05-03-2025 36,9813 28,288 10,7 0,9
GOKOVA KORFEZI (EGE DENIZI) 00:32:08 05-03-2025 37,005 28,1842 27,6 0,9
Çamoluk (Giresun) 00:19:53 05-03-2025 40,08778 38,82389 7 1
Andırın (Kahramanmaraş) 00:17:39 05-03-2025 37,52722 36,28472 7,61 1,4
HACIVELIUSAGI-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) 00:17:38 05-03-2025 37,4687 36,3018 17,8 1,6
Saray (Van) 00:11:32 05-03-2025 38,66611 44,14944 14,51 2,2
SARAY (VAN) 00:11:32 05-03-2025 38,6798 44,1377 1,1 2,1
Pütürge (Malatya) 23:37:27 04-03-2025 38,23528 38,64528 12,22 1,3
Afşin (Kahramanmaraş) 22:58:43 04-03-2025 38,16389 36,8475 7 1,1
ESENCE-AFSIN (KAHRAMANMARAS) 22:58:42 04-03-2025 38,1682 36,883 2 1,2
EGE DENIZI 22:56:46 04-03-2025 36,6705 25,5407 8,1 2,1
Pütürge (Malatya) 22:52:55 04-03-2025 38,21972 38,64417 7,18 0,9
Sivrice (Elazığ) 22:38:54 04-03-2025 38,38778 39,02417 10,93 1
EGE DENIZI 22:24:55 04-03-2025 36,6923 25,365 9 2,3
Çamardı (Niğde) 22:17:39 04-03-2025 38,00222 35,16917 8,8 1,6
SULUCAOVA-CAMARDI (NIGDE) 22:17:39 04-03-2025 38,001 35,1708 1,1 1,9
Tuşba (Van) 22:15:23 04-03-2025 38,89056 43,54194 17,8 1,5
BAGDASAN-(VAN) 22:15:22 04-03-2025 38,849 43,54 9,9 1,8
Pütürge (Malatya) 22:09:35 04-03-2025 38,19056 38,7275 7,01 1
Doğanşehir (Malatya) 21:49:16 04-03-2025 37,94444 38,05194 7,01 1
Onikişubat (Kahramanmaraş) 21:31:39 04-03-2025 37,45472 36,50667 7 1,1
Pütürge (Malatya) 21:09:51 04-03-2025 38,25861 38,72611 12,37 1,3
Honaz (Denizli) 21:00:54 04-03-2025 37,85806 29,35056 7 1
Bayat (Çorum) 20:46:28 04-03-2025 40,7025 34,12583 6,98 1,9
KALINPELIT-BAYAT (CORUM) 20:46:28 04-03-2025 40,7433 34,1012 9,6 2
TURGUT-ULA (MUGLA) 20:35:36 04-03-2025 37,1358 28,6778 14,1 0,7
Karlıova (Bingöl) 19:56:22 04-03-2025 39,07417 40,7775 7 1,3
ALATEPE-(BINGOL) 19:56:22 04-03-2025 39,0988 40,7262 11,2 1,3
KIZILAGAC-ULA (MUGLA) 19:54:43 04-03-2025 37,093 28,3507 8,2 0,4
Bigadiç (Balıkesir) 19:08:30 04-03-2025 39,515 28,15833 7,04 1,5
CALDERE-BIGADIC (BALIKESIR) 19:08:30 04-03-2025 39,5338 28,1678 16,3 2
EGE DENIZI 18:55:17 04-03-2025 36,6425 25,3708 1,4 2
Refahiye (Erzincan) 18:51:15 04-03-2025 39,96361 38,62889 19,64 1,5
BOZAT-GOLOVA (SIVAS) 18:51:15 04-03-2025 40,0617 38,6552 7,5 2
Saray (Van) 18:42:03 04-03-2025 38,57556 44,25028 21,5 2
DEGIRMIGOL-SARAY (VAN) 18:42:03 04-03-2025 38,5533 44,1632 7,5 2,4
MAGARACIK-SAMANDAG (HATAY) 18:08:28 04-03-2025 36,048 35,8472 9,5 1,6
Akdeniz - [65.24 km] Alanya (Antalya) 18:01:23 04-03-2025 36,10639 31,42722 5,98 1,5
AKDENIZ 18:01:22 04-03-2025 36,0003 31,388 7 1,6
Ekinözü (Kahramanmaraş) 17:54:12 04-03-2025 38,08833 37,18139 7,05 1,1
Sarayköy (Denizli) 17:44:08 04-03-2025 37,92639 28,78139 7 1,9
TEKKEKOY-SARAYKOY (DENIZLI) 17:44:08 04-03-2025 37,8968 28,7393 6,1 2
Orhaneli (Bursa) 17:20:25 04-03-2025 39,8675 28,83361 7 1,4
ALTINTAS-ORHANELI (BURSA) 17:20:24 04-03-2025 39,8658 28,8375 15,6 1,5
Sliven (Bulgaristan) - [62.62 km] Lalapaşa (Edirne) 15:45:26 04-03-2025 42,46444 26,29083 7 1,4
Onikişubat (Kahramanmaraş) 15:22:01 04-03-2025 37,54111 36,91111 7 1,1
SAMANDAG-HATAY ACIKLARI (AKDENIZ) 15:01:16 04-03-2025 36,1433 35,7948 8,5 1,3
Akdeniz - [18.81 km] Yayladağı (Hatay) 15:01:14 04-03-2025 35,96444 35,73556 9,03 1,8
ORTULU-ISLAHIYE (GAZIANTEP) 14:53:27 04-03-2025 37,0627 36,6923 5,4 1,8
İslahiye (Gaziantep) 14:53:26 04-03-2025 37,03972 36,61222 6,87 2
Pütürge (Malatya) 14:44:38 04-03-2025 38,26861 38,82111 7,33 2,1
Yeşilyurt (Malatya) 14:39:56 04-03-2025 38,21611 38,34417 7 0,7
Sivrihisar (Eskişehir) 14:38:07 04-03-2025 39,50833 31,56167 7 1,2
Merkez (Elazığ) 14:27:35 04-03-2025 38,45528 39,03806 7 1,7
Yeşilyurt (Malatya) 13:56:21 04-03-2025 38,27722 38,15639 7 0,7
Merkez (Elazığ) 13:50:09 04-03-2025 38,47139 39,03583 16,58 1,6
EGE DENIZI 13:47:32 04-03-2025 36,5583 25,5403 9,9 2,8
Ege Denizi 13:47:31 04-03-2025 36,70167 25,57 7 2,8
IRAK 13:35:07 04-03-2025 37,0367 42,792 5 2,2
Simele, Duhok (Irak) - [41.89 km] Silopi (Şırnak) 13:35:05 04-03-2025 36,87889 42,88861 6,96 2
CALCAAGIL-EMET (KUTAHYA) 13:34:24 04-03-2025 39,3612 29,2805 0 1,6
Ege Denizi - [31.31 km] Karaburun (İzmir) 13:33:49 04-03-2025 38,88139 26,18667 6,69 1,8
Merkez (Çorum) 13:20:23 04-03-2025 40,64833 35,22472 7,41 1,3
Battalgazi (Malatya) 13:10:55 04-03-2025 38,17361 38,56833 7 1,1
MUHACIRLER-DOMANIC (KUTAHYA) 13:07:10 04-03-2025 39,6405 29,5335 0 1,7
Akçadağ (Malatya) 13:05:51 04-03-2025 38,28861 38,07556 7 1,2
Sandıklı (Afyonkarahisar) 13:01:28 04-03-2025 38,40417 30,30778 7 1,1
Aladağ (Adana) 12:55:01 04-03-2025 37,59222 35,48333 7 1,4
KARAHAN-ALADAG (ADANA) 12:55:00 04-03-2025 37,6025 35,5222 11,8 1,5
Bigadiç (Balıkesir) 12:48:59 04-03-2025 39,45417 28,14556 6,97 1,8
KADIKOY-BIGADIC (BALIKESIR) 12:48:58 04-03-2025 39,448 28,1142 7,1 2,1
Eyyübiye (Şanlıurfa) 12:24:16 04-03-2025 37,03278 38,70917 7 1,4
Elbistan (Kahramanmaraş) 12:20:14 04-03-2025 38,20944 37,68111 7 2,3
ATMALIKASANLI-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 12:20:13 04-03-2025 38,2182 37,6645 13,7 1,9
Akçadağ (Malatya) 12:15:47 04-03-2025 38,25806 38,00361 6,9 0,9
Eyyübiye (Şanlıurfa) 12:00:21 04-03-2025 37,08417 38,7175 6,82 1,8
Battalgazi (Malatya) 11:57:20 04-03-2025 38,30083 38,35583 5,1 0,8
EGE DENIZI 11:49:36 04-03-2025 36,5895 25,4652 16,3 2
Kale (Malatya) 11:25:33 04-03-2025 38,35806 38,74389 7 1,7
YAZLIK-OF (TRABZON) 11:23:22 04-03-2025 40,9212 40,2292 7,2 2,5
Karadeniz - [01.88 km] Of (Trabzon) 11:23:21 04-03-2025 40,97722 40,29333 6,95 2,6
Keskin (Kırıkkale) 11:19:30 04-03-2025 39,5825 33,63528 7,24 0,9
Erciş (Van) 11:16:35 04-03-2025 39,165 43,34639 7 1,4
Merkez (Adıyaman) 11:12:59 04-03-2025 37,84028 38,14333 6,94 1,3
Çemişgezek (Tunceli) 10:02:48 04-03-2025 39,04167 39,0275 7 1,5
TORATLI-CEMISGEZEK (TUNCELI) 10:02:48 04-03-2025 39,066 39,0033 13,5 1,8
İnönü (Eskişehir) 10:01:34 04-03-2025 39,80611 30,20972 7 0,9
Eskil (Aksaray) 09:59:46 04-03-2025 38,43861 33,45944 7,02 1,5
Selçuklu (Konya) 09:57:14 04-03-2025 38,07583 32,76861 7 1
Pütürge (Malatya) 09:43:49 04-03-2025 38,26861 38,83167 7 1,2
Kemah (Erzincan) 09:28:51 04-03-2025 39,61917 38,8025 7,04 2,1
SERINGOZE-KEMAH (ERZINCAN) 09:28:50 04-03-2025 39,6437 38,7732 5,7 2,1
Aladağ (Adana) 09:08:12 04-03-2025 37,60639 35,45861 7 1,5
Aladağ (Adana) 09:05:23 04-03-2025 37,6175 35,48556 7 1,2
Akdeniz - [154.42 km] Datça (Muğla) 08:57:53 04-03-2025 35,39222 26,8425 7 3,1
GIRIT ADASI (AKDENIZ) 08:57:53 04-03-2025 35,5832 26,1765 12,8 3,8
Marmara Denizi - [12.94 km] Erdek (Balıkesir) 08:28:58 04-03-2025 40,54222 28,14361 6,92 1,5
ERDEK ACIKLARI-BALIKESIR (MARMARA DENIZI) 08:28:57 04-03-2025 40,5678 28,1743 7,1 1,8
Olur (Erzurum) 07:04:12 04-03-2025 40,82278 42,15778 7,73 0,8
Olur (Erzurum) 06:59:25 04-03-2025 40,84472 42,12444 6,99 1,8
İpekyolu (Van) 06:38:55 04-03-2025 38,60722 43,81361 7,09 1,9
ILIKAYNAK-(VAN) 06:38:55 04-03-2025 38,7563 43,6012 16,9 2
EGE DENIZI 06:30:23 04-03-2025 36,7955 25,71 12,3 2,8
Merkez (Bingöl) 06:15:54 04-03-2025 39,03556 40,76611 6,99 1,2
Yalvaç (Isparta) 06:07:34 04-03-2025 38,38472 30,9775 7,01 1,5
ASAGITIRTAR-YALVAC (ISPARTA) 06:07:28 04-03-2025 38,2012 30,8525 13,6 1,5
EGE DENIZI 05:56:42 04-03-2025 36,6983 25,427 23,6 2,8
MUDANYA (BURSA) 05:53:10 04-03-2025 40,3898 28,8912 3,2 1,8
Karlıova (Bingöl) 05:04:40 04-03-2025 39,105 40,77222 6,99 2,9
ALATEPE-(BINGOL) 05:04:38 04-03-2025 39,0843 40,7767 5 2,8
Elbistan (Kahramanmaraş) 04:35:30 04-03-2025 38,27333 37,30556 7,06 1,9
GUNDERE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 04:35:28 04-03-2025 38,26 37,3535 1 1,8
Efeler (Aydın) 04:00:07 04-03-2025 37,96222 27,85944 6,95 1,4
DOGAN-(AYDIN) 04:00:05 04-03-2025 37,8783 27,8822 11,1 1,2
MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI) 03:43:28 04-03-2025 38,9722 26,1262 9,4 2,6
Doğubayazıt (Ağrı) 03:08:55 04-03-2025 39,74222 43,62917 7,04 1,4
Yunusemre (Manisa) 02:28:37 04-03-2025 38,725 27,29111 7 1,4
Samandağ (Hatay) 02:20:51 04-03-2025 36,25417 35,99389 7,03 1,7
KALE-ARSUZ (HATAY) 02:20:48 04-03-2025 36,2402 35,8182 8,3 1,5
Elbistan (Kahramanmaraş) 02:04:33 04-03-2025 38,18889 37,60444 7 1,7
KARAHASANUSAGI-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 02:04:32 04-03-2025 38,1788 37,5972 9,7 1,5
Çelikhan (Adıyaman) 01:47:54 04-03-2025 38,08361 38,33694 7 0,7
EGE DENIZI 01:47:06 04-03-2025 36,6673 25,4743 8,7 2,8
Ege Denizi 01:47:05 04-03-2025 36,68444 25,42167 7 3
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