Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 05 Mart 2025
Son depremler...Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler.. 05 Mart 2025 deprem son dakika haberleri haberin detayında...Artçı deprem mi oldu? Son deprem büyüklüğü ne kadar? Yakınımdaki depremler nelerdir? Anlık deprem mi oldu? Son dakika canlı deprem Türkiye haritası..Kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü ve AFAD deprem haberleri..İstanbul'da deprem mi oldu? Ankara'da deprem mi oldu? İzmir'de deprem mi oldu? Hangi illerde deprem oldu ve hissedildi? Bugün deprem mi oldu? Deprem ne zaman ve kaç şiddetinde oldu? En son hangi bölgede deprem oldu? Deprem haberleriyle ilgili en çok merak edilenlerin cevabı haberde..
05 Mart 2025 son dakika AFAD son depremler ve Kandilli son dakika deprem listesi..
|AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
|Lokasyon
|Saat / Tarih
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Büyüklük
|Pütürge (Malatya)
|01:12:25 05-03-2025
|38,26944
|38,72611
|10,72
|1,4
|Ege Denizi
|01:06:42 05-03-2025
|36,81806
|26,0525
|7
|2
|CAMLI-MARMARIS (MUGLA)
|00:33:11 05-03-2025
|36,9813
|28,288
|10,7
|0,9
|GOKOVA KORFEZI (EGE DENIZI)
|00:32:08 05-03-2025
|37,005
|28,1842
|27,6
|0,9
|Çamoluk (Giresun)
|00:19:53 05-03-2025
|40,08778
|38,82389
|7
|1
|Andırın (Kahramanmaraş)
|00:17:39 05-03-2025
|37,52722
|36,28472
|7,61
|1,4
|HACIVELIUSAGI-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS)
|00:17:38 05-03-2025
|37,4687
|36,3018
|17,8
|1,6
|Saray (Van)
|00:11:32 05-03-2025
|38,66611
|44,14944
|14,51
|2,2
|SARAY (VAN)
|00:11:32 05-03-2025
|38,6798
|44,1377
|1,1
|2,1
|Pütürge (Malatya)
|23:37:27 04-03-2025
|38,23528
|38,64528
|12,22
|1,3
|Afşin (Kahramanmaraş)
|22:58:43 04-03-2025
|38,16389
|36,8475
|7
|1,1
|ESENCE-AFSIN (KAHRAMANMARAS)
|22:58:42 04-03-2025
|38,1682
|36,883
|2
|1,2
|EGE DENIZI
|22:56:46 04-03-2025
|36,6705
|25,5407
|8,1
|2,1
|Pütürge (Malatya)
|22:52:55 04-03-2025
|38,21972
|38,64417
|7,18
|0,9
|Sivrice (Elazığ)
|22:38:54 04-03-2025
|38,38778
|39,02417
|10,93
|1
|EGE DENIZI
|22:24:55 04-03-2025
|36,6923
|25,365
|9
|2,3
|Çamardı (Niğde)
|22:17:39 04-03-2025
|38,00222
|35,16917
|8,8
|1,6
|SULUCAOVA-CAMARDI (NIGDE)
|22:17:39 04-03-2025
|38,001
|35,1708
|1,1
|1,9
|Tuşba (Van)
|22:15:23 04-03-2025
|38,89056
|43,54194
|17,8
|1,5
|BAGDASAN-(VAN)
|22:15:22 04-03-2025
|38,849
|43,54
|9,9
|1,8
|Pütürge (Malatya)
|22:09:35 04-03-2025
|38,19056
|38,7275
|7,01
|1
|Doğanşehir (Malatya)
|21:49:16 04-03-2025
|37,94444
|38,05194
|7,01
|1
|Onikişubat (Kahramanmaraş)
|21:31:39 04-03-2025
|37,45472
|36,50667
|7
|1,1
|Pütürge (Malatya)
|21:09:51 04-03-2025
|38,25861
|38,72611
|12,37
|1,3
|Honaz (Denizli)
|21:00:54 04-03-2025
|37,85806
|29,35056
|7
|1
|Bayat (Çorum)
|20:46:28 04-03-2025
|40,7025
|34,12583
|6,98
|1,9
|KALINPELIT-BAYAT (CORUM)
|20:46:28 04-03-2025
|40,7433
|34,1012
|9,6
|2
|TURGUT-ULA (MUGLA)
|20:35:36 04-03-2025
|37,1358
|28,6778
|14,1
|0,7
|Karlıova (Bingöl)
|19:56:22 04-03-2025
|39,07417
|40,7775
|7
|1,3
|ALATEPE-(BINGOL)
|19:56:22 04-03-2025
|39,0988
|40,7262
|11,2
|1,3
|KIZILAGAC-ULA (MUGLA)
|19:54:43 04-03-2025
|37,093
|28,3507
|8,2
|0,4
|Bigadiç (Balıkesir)
|19:08:30 04-03-2025
|39,515
|28,15833
|7,04
|1,5
|CALDERE-BIGADIC (BALIKESIR)
|19:08:30 04-03-2025
|39,5338
|28,1678
|16,3
|2
|EGE DENIZI
|18:55:17 04-03-2025
|36,6425
|25,3708
|1,4
|2
|Refahiye (Erzincan)
|18:51:15 04-03-2025
|39,96361
|38,62889
|19,64
|1,5
|BOZAT-GOLOVA (SIVAS)
|18:51:15 04-03-2025
|40,0617
|38,6552
|7,5
|2
|Saray (Van)
|18:42:03 04-03-2025
|38,57556
|44,25028
|21,5
|2
|DEGIRMIGOL-SARAY (VAN)
|18:42:03 04-03-2025
|38,5533
|44,1632
|7,5
|2,4
|MAGARACIK-SAMANDAG (HATAY)
|18:08:28 04-03-2025
|36,048
|35,8472
|9,5
|1,6
|Akdeniz - [65.24 km] Alanya (Antalya)
|18:01:23 04-03-2025
|36,10639
|31,42722
|5,98
|1,5
|AKDENIZ
|18:01:22 04-03-2025
|36,0003
|31,388
|7
|1,6
|Ekinözü (Kahramanmaraş)
|17:54:12 04-03-2025
|38,08833
|37,18139
|7,05
|1,1
|Sarayköy (Denizli)
|17:44:08 04-03-2025
|37,92639
|28,78139
|7
|1,9
|TEKKEKOY-SARAYKOY (DENIZLI)
|17:44:08 04-03-2025
|37,8968
|28,7393
|6,1
|2
|Orhaneli (Bursa)
|17:20:25 04-03-2025
|39,8675
|28,83361
|7
|1,4
|ALTINTAS-ORHANELI (BURSA)
|17:20:24 04-03-2025
|39,8658
|28,8375
|15,6
|1,5
|Sliven (Bulgaristan) - [62.62 km] Lalapaşa (Edirne)
|15:45:26 04-03-2025
|42,46444
|26,29083
|7
|1,4
|Onikişubat (Kahramanmaraş)
|15:22:01 04-03-2025
|37,54111
|36,91111
|7
|1,1
|SAMANDAG-HATAY ACIKLARI (AKDENIZ)
|15:01:16 04-03-2025
|36,1433
|35,7948
|8,5
|1,3
|Akdeniz - [18.81 km] Yayladağı (Hatay)
|15:01:14 04-03-2025
|35,96444
|35,73556
|9,03
|1,8
|ORTULU-ISLAHIYE (GAZIANTEP)
|14:53:27 04-03-2025
|37,0627
|36,6923
|5,4
|1,8
|İslahiye (Gaziantep)
|14:53:26 04-03-2025
|37,03972
|36,61222
|6,87
|2
|Pütürge (Malatya)
|14:44:38 04-03-2025
|38,26861
|38,82111
|7,33
|2,1
|Yeşilyurt (Malatya)
|14:39:56 04-03-2025
|38,21611
|38,34417
|7
|0,7
|Sivrihisar (Eskişehir)
|14:38:07 04-03-2025
|39,50833
|31,56167
|7
|1,2
|Merkez (Elazığ)
|14:27:35 04-03-2025
|38,45528
|39,03806
|7
|1,7
|Yeşilyurt (Malatya)
|13:56:21 04-03-2025
|38,27722
|38,15639
|7
|0,7
|Merkez (Elazığ)
|13:50:09 04-03-2025
|38,47139
|39,03583
|16,58
|1,6
|EGE DENIZI
|13:47:32 04-03-2025
|36,5583
|25,5403
|9,9
|2,8
|Ege Denizi
|13:47:31 04-03-2025
|36,70167
|25,57
|7
|2,8
|IRAK
|13:35:07 04-03-2025
|37,0367
|42,792
|5
|2,2
|Simele, Duhok (Irak) - [41.89 km] Silopi (Şırnak)
|13:35:05 04-03-2025
|36,87889
|42,88861
|6,96
|2
|CALCAAGIL-EMET (KUTAHYA)
|13:34:24 04-03-2025
|39,3612
|29,2805
|0
|1,6
|Ege Denizi - [31.31 km] Karaburun (İzmir)
|13:33:49 04-03-2025
|38,88139
|26,18667
|6,69
|1,8
|Merkez (Çorum)
|13:20:23 04-03-2025
|40,64833
|35,22472
|7,41
|1,3
|Battalgazi (Malatya)
|13:10:55 04-03-2025
|38,17361
|38,56833
|7
|1,1
|MUHACIRLER-DOMANIC (KUTAHYA)
|13:07:10 04-03-2025
|39,6405
|29,5335
|0
|1,7
|Akçadağ (Malatya)
|13:05:51 04-03-2025
|38,28861
|38,07556
|7
|1,2
|Sandıklı (Afyonkarahisar)
|13:01:28 04-03-2025
|38,40417
|30,30778
|7
|1,1
|Aladağ (Adana)
|12:55:01 04-03-2025
|37,59222
|35,48333
|7
|1,4
|KARAHAN-ALADAG (ADANA)
|12:55:00 04-03-2025
|37,6025
|35,5222
|11,8
|1,5
|Bigadiç (Balıkesir)
|12:48:59 04-03-2025
|39,45417
|28,14556
|6,97
|1,8
|KADIKOY-BIGADIC (BALIKESIR)
|12:48:58 04-03-2025
|39,448
|28,1142
|7,1
|2,1
|Eyyübiye (Şanlıurfa)
|12:24:16 04-03-2025
|37,03278
|38,70917
|7
|1,4
|Elbistan (Kahramanmaraş)
|12:20:14 04-03-2025
|38,20944
|37,68111
|7
|2,3
|ATMALIKASANLI-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
|12:20:13 04-03-2025
|38,2182
|37,6645
|13,7
|1,9
|Akçadağ (Malatya)
|12:15:47 04-03-2025
|38,25806
|38,00361
|6,9
|0,9
|Eyyübiye (Şanlıurfa)
|12:00:21 04-03-2025
|37,08417
|38,7175
|6,82
|1,8
|Battalgazi (Malatya)
|11:57:20 04-03-2025
|38,30083
|38,35583
|5,1
|0,8
|EGE DENIZI
|11:49:36 04-03-2025
|36,5895
|25,4652
|16,3
|2
|Kale (Malatya)
|11:25:33 04-03-2025
|38,35806
|38,74389
|7
|1,7
|YAZLIK-OF (TRABZON)
|11:23:22 04-03-2025
|40,9212
|40,2292
|7,2
|2,5
|Karadeniz - [01.88 km] Of (Trabzon)
|11:23:21 04-03-2025
|40,97722
|40,29333
|6,95
|2,6
|Keskin (Kırıkkale)
|11:19:30 04-03-2025
|39,5825
|33,63528
|7,24
|0,9
|Erciş (Van)
|11:16:35 04-03-2025
|39,165
|43,34639
|7
|1,4
|Merkez (Adıyaman)
|11:12:59 04-03-2025
|37,84028
|38,14333
|6,94
|1,3
|Çemişgezek (Tunceli)
|10:02:48 04-03-2025
|39,04167
|39,0275
|7
|1,5
|TORATLI-CEMISGEZEK (TUNCELI)
|10:02:48 04-03-2025
|39,066
|39,0033
|13,5
|1,8
|İnönü (Eskişehir)
|10:01:34 04-03-2025
|39,80611
|30,20972
|7
|0,9
|Eskil (Aksaray)
|09:59:46 04-03-2025
|38,43861
|33,45944
|7,02
|1,5
|Selçuklu (Konya)
|09:57:14 04-03-2025
|38,07583
|32,76861
|7
|1
|Pütürge (Malatya)
|09:43:49 04-03-2025
|38,26861
|38,83167
|7
|1,2
|Kemah (Erzincan)
|09:28:51 04-03-2025
|39,61917
|38,8025
|7,04
|2,1
|SERINGOZE-KEMAH (ERZINCAN)
|09:28:50 04-03-2025
|39,6437
|38,7732
|5,7
|2,1
|Aladağ (Adana)
|09:08:12 04-03-2025
|37,60639
|35,45861
|7
|1,5
|Aladağ (Adana)
|09:05:23 04-03-2025
|37,6175
|35,48556
|7
|1,2
|Akdeniz - [154.42 km] Datça (Muğla)
|08:57:53 04-03-2025
|35,39222
|26,8425
|7
|3,1
|GIRIT ADASI (AKDENIZ)
|08:57:53 04-03-2025
|35,5832
|26,1765
|12,8
|3,8
|Marmara Denizi - [12.94 km] Erdek (Balıkesir)
|08:28:58 04-03-2025
|40,54222
|28,14361
|6,92
|1,5
|ERDEK ACIKLARI-BALIKESIR (MARMARA DENIZI)
|08:28:57 04-03-2025
|40,5678
|28,1743
|7,1
|1,8
|Olur (Erzurum)
|07:04:12 04-03-2025
|40,82278
|42,15778
|7,73
|0,8
|Olur (Erzurum)
|06:59:25 04-03-2025
|40,84472
|42,12444
|6,99
|1,8
|İpekyolu (Van)
|06:38:55 04-03-2025
|38,60722
|43,81361
|7,09
|1,9
|ILIKAYNAK-(VAN)
|06:38:55 04-03-2025
|38,7563
|43,6012
|16,9
|2
|EGE DENIZI
|06:30:23 04-03-2025
|36,7955
|25,71
|12,3
|2,8
|Merkez (Bingöl)
|06:15:54 04-03-2025
|39,03556
|40,76611
|6,99
|1,2
|Yalvaç (Isparta)
|06:07:34 04-03-2025
|38,38472
|30,9775
|7,01
|1,5
|ASAGITIRTAR-YALVAC (ISPARTA)
|06:07:28 04-03-2025
|38,2012
|30,8525
|13,6
|1,5
|EGE DENIZI
|05:56:42 04-03-2025
|36,6983
|25,427
|23,6
|2,8
|MUDANYA (BURSA)
|05:53:10 04-03-2025
|40,3898
|28,8912
|3,2
|1,8
|Karlıova (Bingöl)
|05:04:40 04-03-2025
|39,105
|40,77222
|6,99
|2,9
|ALATEPE-(BINGOL)
|05:04:38 04-03-2025
|39,0843
|40,7767
|5
|2,8
|Elbistan (Kahramanmaraş)
|04:35:30 04-03-2025
|38,27333
|37,30556
|7,06
|1,9
|GUNDERE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
|04:35:28 04-03-2025
|38,26
|37,3535
|1
|1,8
|Efeler (Aydın)
|04:00:07 04-03-2025
|37,96222
|27,85944
|6,95
|1,4
|DOGAN-(AYDIN)
|04:00:05 04-03-2025
|37,8783
|27,8822
|11,1
|1,2
|MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI)
|03:43:28 04-03-2025
|38,9722
|26,1262
|9,4
|2,6
|Doğubayazıt (Ağrı)
|03:08:55 04-03-2025
|39,74222
|43,62917
|7,04
|1,4
|Yunusemre (Manisa)
|02:28:37 04-03-2025
|38,725
|27,29111
|7
|1,4
|Samandağ (Hatay)
|02:20:51 04-03-2025
|36,25417
|35,99389
|7,03
|1,7
|KALE-ARSUZ (HATAY)
|02:20:48 04-03-2025
|36,2402
|35,8182
|8,3
|1,5
|Elbistan (Kahramanmaraş)
|02:04:33 04-03-2025
|38,18889
|37,60444
|7
|1,7
|KARAHASANUSAGI-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
|02:04:32 04-03-2025
|38,1788
|37,5972
|9,7
|1,5
|Çelikhan (Adıyaman)
|01:47:54 04-03-2025
|38,08361
|38,33694
|7
|0,7
|EGE DENIZI
|01:47:06 04-03-2025
|36,6673
|25,4743
|8,7
|2,8
|Ege Denizi
|01:47:05 04-03-2025
|36,68444
|25,42167
|7
|3
|KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
|Lokasyon
|Saat / Tarih
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Büyüklük
|Pütürge (Malatya)
|01:12:25 05-03-2025
|38,26944
|38,72611
|10,72
|1,4
|Ege Denizi
|01:06:42 05-03-2025
|36,81806
|26,0525
|7
|2
|CAMLI-MARMARIS (MUGLA)
|00:33:11 05-03-2025
|36,9813
|28,288
|10,7
|0,9
|GOKOVA KORFEZI (EGE DENIZI)
|00:32:08 05-03-2025
|37,005
|28,1842
|27,6
|0,9
|Çamoluk (Giresun)
|00:19:53 05-03-2025
|40,08778
|38,82389
|7
|1
|Andırın (Kahramanmaraş)
|00:17:39 05-03-2025
|37,52722
|36,28472
|7,61
|1,4
|HACIVELIUSAGI-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS)
|00:17:38 05-03-2025
|37,4687
|36,3018
|17,8
|1,6
|Saray (Van)
|00:11:32 05-03-2025
|38,66611
|44,14944
|14,51
|2,2
|SARAY (VAN)
|00:11:32 05-03-2025
|38,6798
|44,1377
|1,1
|2,1
|Pütürge (Malatya)
|23:37:27 04-03-2025
|38,23528
|38,64528
|12,22
|1,3
|Afşin (Kahramanmaraş)
|22:58:43 04-03-2025
|38,16389
|36,8475
|7
|1,1
|ESENCE-AFSIN (KAHRAMANMARAS)
|22:58:42 04-03-2025
|38,1682
|36,883
|2
|1,2
|EGE DENIZI
|22:56:46 04-03-2025
|36,6705
|25,5407
|8,1
|2,1
|Pütürge (Malatya)
|22:52:55 04-03-2025
|38,21972
|38,64417
|7,18
|0,9
|Sivrice (Elazığ)
|22:38:54 04-03-2025
|38,38778
|39,02417
|10,93
|1
|EGE DENIZI
|22:24:55 04-03-2025
|36,6923
|25,365
|9
|2,3
|Çamardı (Niğde)
|22:17:39 04-03-2025
|38,00222
|35,16917
|8,8
|1,6
|SULUCAOVA-CAMARDI (NIGDE)
|22:17:39 04-03-2025
|38,001
|35,1708
|1,1
|1,9
|Tuşba (Van)
|22:15:23 04-03-2025
|38,89056
|43,54194
|17,8
|1,5
|BAGDASAN-(VAN)
|22:15:22 04-03-2025
|38,849
|43,54
|9,9
|1,8
|Pütürge (Malatya)
|22:09:35 04-03-2025
|38,19056
|38,7275
|7,01
|1
|Doğanşehir (Malatya)
|21:49:16 04-03-2025
|37,94444
|38,05194
|7,01
|1
|Onikişubat (Kahramanmaraş)
|21:31:39 04-03-2025
|37,45472
|36,50667
|7
|1,1
|Pütürge (Malatya)
|21:09:51 04-03-2025
|38,25861
|38,72611
|12,37
|1,3
|Honaz (Denizli)
|21:00:54 04-03-2025
|37,85806
|29,35056
|7
|1
|Bayat (Çorum)
|20:46:28 04-03-2025
|40,7025
|34,12583
|6,98
|1,9
|KALINPELIT-BAYAT (CORUM)
|20:46:28 04-03-2025
|40,7433
|34,1012
|9,6
|2
|TURGUT-ULA (MUGLA)
|20:35:36 04-03-2025
|37,1358
|28,6778
|14,1
|0,7
|Karlıova (Bingöl)
|19:56:22 04-03-2025
|39,07417
|40,7775
|7
|1,3
|ALATEPE-(BINGOL)
|19:56:22 04-03-2025
|39,0988
|40,7262
|11,2
|1,3
|KIZILAGAC-ULA (MUGLA)
|19:54:43 04-03-2025
|37,093
|28,3507
|8,2
|0,4
|Bigadiç (Balıkesir)
|19:08:30 04-03-2025
|39,515
|28,15833
|7,04
|1,5
|CALDERE-BIGADIC (BALIKESIR)
|19:08:30 04-03-2025
|39,5338
|28,1678
|16,3
|2
|EGE DENIZI
|18:55:17 04-03-2025
|36,6425
|25,3708
|1,4
|2
|Refahiye (Erzincan)
|18:51:15 04-03-2025
|39,96361
|38,62889
|19,64
|1,5
|BOZAT-GOLOVA (SIVAS)
|18:51:15 04-03-2025
|40,0617
|38,6552
|7,5
|2
|Saray (Van)
|18:42:03 04-03-2025
|38,57556
|44,25028
|21,5
|2
|DEGIRMIGOL-SARAY (VAN)
|18:42:03 04-03-2025
|38,5533
|44,1632
|7,5
|2,4
|MAGARACIK-SAMANDAG (HATAY)
|18:08:28 04-03-2025
|36,048
|35,8472
|9,5
|1,6
|Akdeniz - [65.24 km] Alanya (Antalya)
|18:01:23 04-03-2025
|36,10639
|31,42722
|5,98
|1,5
|AKDENIZ
|18:01:22 04-03-2025
|36,0003
|31,388
|7
|1,6
|Ekinözü (Kahramanmaraş)
|17:54:12 04-03-2025
|38,08833
|37,18139
|7,05
|1,1
|Sarayköy (Denizli)
|17:44:08 04-03-2025
|37,92639
|28,78139
|7
|1,9
|TEKKEKOY-SARAYKOY (DENIZLI)
|17:44:08 04-03-2025
|37,8968
|28,7393
|6,1
|2
|Orhaneli (Bursa)
|17:20:25 04-03-2025
|39,8675
|28,83361
|7
|1,4
|ALTINTAS-ORHANELI (BURSA)
|17:20:24 04-03-2025
|39,8658
|28,8375
|15,6
|1,5
|Sliven (Bulgaristan) - [62.62 km] Lalapaşa (Edirne)
|15:45:26 04-03-2025
|42,46444
|26,29083
|7
|1,4
|Onikişubat (Kahramanmaraş)
|15:22:01 04-03-2025
|37,54111
|36,91111
|7
|1,1
|SAMANDAG-HATAY ACIKLARI (AKDENIZ)
|15:01:16 04-03-2025
|36,1433
|35,7948
|8,5
|1,3
|Akdeniz - [18.81 km] Yayladağı (Hatay)
|15:01:14 04-03-2025
|35,96444
|35,73556
|9,03
|1,8
|ORTULU-ISLAHIYE (GAZIANTEP)
|14:53:27 04-03-2025
|37,0627
|36,6923
|5,4
|1,8
|İslahiye (Gaziantep)
|14:53:26 04-03-2025
|37,03972
|36,61222
|6,87
|2
|Pütürge (Malatya)
|14:44:38 04-03-2025
|38,26861
|38,82111
|7,33
|2,1
|Yeşilyurt (Malatya)
|14:39:56 04-03-2025
|38,21611
|38,34417
|7
|0,7
|Sivrihisar (Eskişehir)
|14:38:07 04-03-2025
|39,50833
|31,56167
|7
|1,2
|Merkez (Elazığ)
|14:27:35 04-03-2025
|38,45528
|39,03806
|7
|1,7
|Yeşilyurt (Malatya)
|13:56:21 04-03-2025
|38,27722
|38,15639
|7
|0,7
|Merkez (Elazığ)
|13:50:09 04-03-2025
|38,47139
|39,03583
|16,58
|1,6
|EGE DENIZI
|13:47:32 04-03-2025
|36,5583
|25,5403
|9,9
|2,8
|Ege Denizi
|13:47:31 04-03-2025
|36,70167
|25,57
|7
|2,8
|IRAK
|13:35:07 04-03-2025
|37,0367
|42,792
|5
|2,2
|Simele, Duhok (Irak) - [41.89 km] Silopi (Şırnak)
|13:35:05 04-03-2025
|36,87889
|42,88861
|6,96
|2
|CALCAAGIL-EMET (KUTAHYA)
|13:34:24 04-03-2025
|39,3612
|29,2805
|0
|1,6
|Ege Denizi - [31.31 km] Karaburun (İzmir)
|13:33:49 04-03-2025
|38,88139
|26,18667
|6,69
|1,8
|Merkez (Çorum)
|13:20:23 04-03-2025
|40,64833
|35,22472
|7,41
|1,3
|Battalgazi (Malatya)
|13:10:55 04-03-2025
|38,17361
|38,56833
|7
|1,1
|MUHACIRLER-DOMANIC (KUTAHYA)
|13:07:10 04-03-2025
|39,6405
|29,5335
|0
|1,7
|Akçadağ (Malatya)
|13:05:51 04-03-2025
|38,28861
|38,07556
|7
|1,2
|Sandıklı (Afyonkarahisar)
|13:01:28 04-03-2025
|38,40417
|30,30778
|7
|1,1
|Aladağ (Adana)
|12:55:01 04-03-2025
|37,59222
|35,48333
|7
|1,4
|KARAHAN-ALADAG (ADANA)
|12:55:00 04-03-2025
|37,6025
|35,5222
|11,8
|1,5
|Bigadiç (Balıkesir)
|12:48:59 04-03-2025
|39,45417
|28,14556
|6,97
|1,8
|KADIKOY-BIGADIC (BALIKESIR)
|12:48:58 04-03-2025
|39,448
|28,1142
|7,1
|2,1
|Eyyübiye (Şanlıurfa)
|12:24:16 04-03-2025
|37,03278
|38,70917
|7
|1,4
|Elbistan (Kahramanmaraş)
|12:20:14 04-03-2025
|38,20944
|37,68111
|7
|2,3
|ATMALIKASANLI-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
|12:20:13 04-03-2025
|38,2182
|37,6645
|13,7
|1,9
|Akçadağ (Malatya)
|12:15:47 04-03-2025
|38,25806
|38,00361
|6,9
|0,9
|Eyyübiye (Şanlıurfa)
|12:00:21 04-03-2025
|37,08417
|38,7175
|6,82
|1,8
|Battalgazi (Malatya)
|11:57:20 04-03-2025
|38,30083
|38,35583
|5,1
|0,8
|EGE DENIZI
|11:49:36 04-03-2025
|36,5895
|25,4652
|16,3
|2
|Kale (Malatya)
|11:25:33 04-03-2025
|38,35806
|38,74389
|7
|1,7
|YAZLIK-OF (TRABZON)
|11:23:22 04-03-2025
|40,9212
|40,2292
|7,2
|2,5
|Karadeniz - [01.88 km] Of (Trabzon)
|11:23:21 04-03-2025
|40,97722
|40,29333
|6,95
|2,6
|Keskin (Kırıkkale)
|11:19:30 04-03-2025
|39,5825
|33,63528
|7,24
|0,9
|Erciş (Van)
|11:16:35 04-03-2025
|39,165
|43,34639
|7
|1,4
|Merkez (Adıyaman)
|11:12:59 04-03-2025
|37,84028
|38,14333
|6,94
|1,3
|Çemişgezek (Tunceli)
|10:02:48 04-03-2025
|39,04167
|39,0275
|7
|1,5
|TORATLI-CEMISGEZEK (TUNCELI)
|10:02:48 04-03-2025
|39,066
|39,0033
|13,5
|1,8
|İnönü (Eskişehir)
|10:01:34 04-03-2025
|39,80611
|30,20972
|7
|0,9
|Eskil (Aksaray)
|09:59:46 04-03-2025
|38,43861
|33,45944
|7,02
|1,5
|Selçuklu (Konya)
|09:57:14 04-03-2025
|38,07583
|32,76861
|7
|1
|Pütürge (Malatya)
|09:43:49 04-03-2025
|38,26861
|38,83167
|7
|1,2
|Kemah (Erzincan)
|09:28:51 04-03-2025
|39,61917
|38,8025
|7,04
|2,1
|SERINGOZE-KEMAH (ERZINCAN)
|09:28:50 04-03-2025
|39,6437
|38,7732
|5,7
|2,1
|Aladağ (Adana)
|09:08:12 04-03-2025
|37,60639
|35,45861
|7
|1,5
|Aladağ (Adana)
|09:05:23 04-03-2025
|37,6175
|35,48556
|7
|1,2
|Akdeniz - [154.42 km] Datça (Muğla)
|08:57:53 04-03-2025
|35,39222
|26,8425
|7
|3,1
|GIRIT ADASI (AKDENIZ)
|08:57:53 04-03-2025
|35,5832
|26,1765
|12,8
|3,8
|Marmara Denizi - [12.94 km] Erdek (Balıkesir)
|08:28:58 04-03-2025
|40,54222
|28,14361
|6,92
|1,5
|ERDEK ACIKLARI-BALIKESIR (MARMARA DENIZI)
|08:28:57 04-03-2025
|40,5678
|28,1743
|7,1
|1,8
|Olur (Erzurum)
|07:04:12 04-03-2025
|40,82278
|42,15778
|7,73
|0,8
|Olur (Erzurum)
|06:59:25 04-03-2025
|40,84472
|42,12444
|6,99
|1,8
|İpekyolu (Van)
|06:38:55 04-03-2025
|38,60722
|43,81361
|7,09
|1,9
|ILIKAYNAK-(VAN)
|06:38:55 04-03-2025
|38,7563
|43,6012
|16,9
|2
|EGE DENIZI
|06:30:23 04-03-2025
|36,7955
|25,71
|12,3
|2,8
|Merkez (Bingöl)
|06:15:54 04-03-2025
|39,03556
|40,76611
|6,99
|1,2
|Yalvaç (Isparta)
|06:07:34 04-03-2025
|38,38472
|30,9775
|7,01
|1,5
|ASAGITIRTAR-YALVAC (ISPARTA)
|06:07:28 04-03-2025
|38,2012
|30,8525
|13,6
|1,5
|EGE DENIZI
|05:56:42 04-03-2025
|36,6983
|25,427
|23,6
|2,8
|MUDANYA (BURSA)
|05:53:10 04-03-2025
|40,3898
|28,8912
|3,2
|1,8
|Karlıova (Bingöl)
|05:04:40 04-03-2025
|39,105
|40,77222
|6,99
|2,9
|ALATEPE-(BINGOL)
|05:04:38 04-03-2025
|39,0843
|40,7767
|5
|2,8
|Elbistan (Kahramanmaraş)
|04:35:30 04-03-2025
|38,27333
|37,30556
|7,06
|1,9
|GUNDERE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
|04:35:28 04-03-2025
|38,26
|37,3535
|1
|1,8
|Efeler (Aydın)
|04:00:07 04-03-2025
|37,96222
|27,85944
|6,95
|1,4
|DOGAN-(AYDIN)
|04:00:05 04-03-2025
|37,8783
|27,8822
|11,1
|1,2
|MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI)
|03:43:28 04-03-2025
|38,9722
|26,1262
|9,4
|2,6
|Doğubayazıt (Ağrı)
|03:08:55 04-03-2025
|39,74222
|43,62917
|7,04
|1,4
|Yunusemre (Manisa)
|02:28:37 04-03-2025
|38,725
|27,29111
|7
|1,4
|Samandağ (Hatay)
|02:20:51 04-03-2025
|36,25417
|35,99389
|7,03
|1,7
|KALE-ARSUZ (HATAY)
|02:20:48 04-03-2025
|36,2402
|35,8182
|8,3
|1,5
|Elbistan (Kahramanmaraş)
|02:04:33 04-03-2025
|38,18889
|37,60444
|7
|1,7
|KARAHASANUSAGI-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
|02:04:32 04-03-2025
|38,1788
|37,5972
|9,7
|1,5
|Çelikhan (Adıyaman)
|01:47:54 04-03-2025
|38,08361
|38,33694
|7
|0,7
|EGE DENIZI
|01:47:06 04-03-2025
|36,6673
|25,4743
|8,7
|2,8
|Ege Denizi
|01:47:05 04-03-2025
|36,68444
|25,42167
|7
|3
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