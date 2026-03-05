Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 05 Mart 2026
05.03.2026 00:00
NTV
NTV - Haber Merkezi
Son depremler... Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler.. 05 Mart 2026 deprem son dakika haberleri haberin detayında... Artçı deprem mi oldu? Son deprem büyüklüğü ne kadar? Yakınımdaki depremler nelerdir? Anlık deprem mi oldu? Son dakika canlı deprem Türkiye haritası.. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ve AFAD deprem haberleri.. İstanbul'da deprem mi oldu? Ankara'da deprem mi oldu? İzmir'de deprem mi oldu? Hangi illerde deprem oldu ve hissedildi? Bugün deprem mi oldu? Deprem ne zaman ve kaç şiddetinde oldu? En son hangi bölgede deprem oldu? Deprem haberleriyle ilgili en çok merak edilenlerin cevabı haberde..
05 Mart 2026 son dakika AFAD son depremler ve Kandilli son dakika deprem listesi..
AFAD SON DEPREMLER LİSTESİKaynak: Afad
|Lokasyon
|Tarih/Saat
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Şiddet
|Van Gölü - [02.19 km] Tuşba (Van)
|04 Mart 2026 23:14
|38.9281
|43.5511
|5.01
|3.10
|Tuşba (Van)
|04 Mart 2026 23:13
|38.9078
|43.5536
|4.72
|2.40
|Sarayköy (Denizli)
|04 Mart 2026 23:11
|37.9206
|28.7833
|7.00
|1.00
|Ege Denizi - [04.38 km] Karaburun (İzmir)
|04 Mart 2026 22:32
|38.6881
|26.5000
|8.72
|2.10
|Sındırgı (Balıkesir)
|04 Mart 2026 22:16
|39.1792
|28.1289
|6.24
|1.60
|Sındırgı (Balıkesir)
|04 Mart 2026 22:15
|39.1519
|28.3381
|5.00
|1.90
|Ege Denizi - [03.29 km] Karaburun (İzmir)
|04 Mart 2026 22:12
|38.6867
|26.4683
|11.47
|1.60
|Sındırgı (Balıkesir)
|04 Mart 2026 21:51
|39.1914
|28.0997
|7.19
|1.30
|Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [19.86 km] Kuşadası (Aydın)
|04 Mart 2026 21:39
|37.8250
|27.0178
|6.98
|2.00
|Sındırgı (Balıkesir)
|04 Mart 2026 21:36
|39.1311
|28.3514
|7.35
|2.30
|Akdeniz - [73.98 km] Alanya (Antalya)
|04 Mart 2026 21:14
|36.1094
|31.2219
|24.23
|3.20
|Ege Denizi
|04 Mart 2026 21:08
|36.6733
|25.7428
|7.00
|2.20
|Gölova (Sivas)
|04 Mart 2026 21:06
|40.0258
|38.7592
|17.89
|2.20
|Akdeniz - [33.19 km] Marmaris (Muğla)
|04 Mart 2026 20:56
|36.4883
|28.4344
|35.56
|2.20
|Sındırgı (Balıkesir)
|04 Mart 2026 20:54
|39.1597
|28.3108
|7.45
|1.20
|Karayazı (Erzurum)
|04 Mart 2026 20:27
|39.7303
|41.9242
|7.26
|1.40
|Ege Denizi - [20.64 km] Ayvacık (Çanakkale)
|04 Mart 2026 19:47
|39.3608
|25.8814
|9.48
|2.50
|Ege Denizi - [106.78 km] Datça (Muğla)
|04 Mart 2026 19:38
|35.7742
|27.0997
|13.48
|2.30
|Sındırgı (Balıkesir)
|04 Mart 2026 19:24
|39.2536
|28.1628
|10.32
|1.10
|Sındırgı (Balıkesir)
|04 Mart 2026 19:14
|39.2264
|28.1636
|7.65
|2.00
|Akdeniz - [36.28 km] Alanya (Antalya)
|04 Mart 2026 18:45
|36.2564
|31.7742
|79.94
|3.70
|Sındırgı (Balıkesir)
|04 Mart 2026 18:22
|39.1375
|28.3564
|6.98
|1.00
|Menteşe (Muğla)
|04 Mart 2026 17:31
|37.1475
|28.5203
|7.00
|2.00
|Merkez (Siirt)
|04 Mart 2026 17:13
|37.9014
|42.0519
|7.00
|1.30
|Milas (Muğla)
|04 Mart 2026 16:16
|37.2311
|27.8058
|7.00
|2.10
KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİKaynak: Kandilli
|Lokasyon
|Tarih/Saat
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Şiddet
|AKDENIZ
|04 Mart 2026 23:56
|36.5008
|28.4695
|46.70
|2.40
|YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|04 Mart 2026 23:54
|39.1262
|28.3117
|9.10
|1.30
|PIRAHMETLER-(BOLU)
|04 Mart 2026 23:39
|40.7872
|31.5687
|8.00
|0.80
|CULLU-KOPRUKOY (ERZURUM)
|04 Mart 2026 23:27
|39.7565
|41.8385
|9.50
|1.60
|BADEMLI ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI)
|04 Mart 2026 22:52
|39.3705
|25.9407
|11.40
|1.40
|BADEMLI ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI)
|04 Mart 2026 22:47
|39.3645
|25.9455
|7.50
|2.80
|EGE DENIZI
|04 Mart 2026 22:38
|35.8212
|27.0235
|7.70
|2.80
|BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|04 Mart 2026 22:24
|39.2193
|28.1117
|7.30
|1.20
|YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|04 Mart 2026 22:14
|39.2128
|28.1568
|14.50
|2.10
|ANTALYA KORFEZI (AKDENIZ)
|04 Mart 2026 21:45
|36.2340
|31.7692
|83.10
|3.80
|YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|04 Mart 2026 21:22
|39.0880
|28.3103
|16.50
|1.20
|YAYLASOGUT-ULA (MUGLA)
|04 Mart 2026 20:31
|37.1558
|28.5548
|7.40
|2.20
|MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)
|04 Mart 2026 20:29
|39.0298
|26.4993
|7.70
|1.90
|ASLANYAKA-MILAS (MUGLA)
|04 Mart 2026 20:27
|37.2433
|27.8188
|5.60
|1.70
|GULUMUSAGI-(MALATYA)
|04 Mart 2026 20:18
|38.2393
|38.4578
|17.70
|1.70
|ASLANYAKA-MILAS (MUGLA)
|04 Mart 2026 19:16
|37.2387
|27.8468
|5.40
|2.30
|YUNANISTAN
|04 Mart 2026 19:08
|40.3675
|24.1120
|6.90
|2.00
|ASLANYAKA-MILAS (MUGLA)
|04 Mart 2026 18:46
|37.2260
|27.8082
|3.30
|1.40
|HARUNUSAGI-AKCADAG (MALATYA)
|04 Mart 2026 18:36
|38.2533
|37.6710
|8.90
|2.20
|KOZLUOREN-SOMA (MANISA)
|04 Mart 2026 17:48
|39.2757
|27.7077
|5.40
|2.60
|AKSU-SINCIK (ADIYAMAN)
|04 Mart 2026 17:20
|38.1305
|38.4923
|5.30
|1.70
|EGE DENIZI
|04 Mart 2026 16:46
|39.5245
|25.7912
|18.10
|2.00
|KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)
|04 Mart 2026 16:14
|39.2435
|29.0417
|10.20
|1.10
|KAGITHANE (ISTANBUL)
|04 Mart 2026 16:12
|41.1243
|28.9885
|0.00
|0.80
|KOBAKLAR-GORDES (MANISA)
|04 Mart 2026 16:06
|39.1030
|28.3668
|5.40
|1.50