Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 05 Mayıs 2025
Son depremler...Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler.. 05 Mayıs 2025 deprem son dakika haberleri haberin detayında...Artçı deprem mi oldu? Son deprem büyüklüğü ne kadar? Yakınımdaki depremler nelerdir? Anlık deprem mi oldu? Son dakika canlı deprem Türkiye haritası..Kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü ve AFAD deprem haberleri..İstanbul'da deprem mi oldu? Ankara'da deprem mi oldu? İzmir'de deprem mi oldu? Hangi illerde deprem oldu ve hissedildi? Bugün deprem mi oldu? Deprem ne zaman ve kaç şiddetinde oldu? En son hangi bölgede deprem oldu? Deprem haberleriyle ilgili en çok merak edilenlerin cevabı haberde..
son dakika deprem mi oldu?
05 Mayıs 2025 son dakika AFAD son depremler ve Kandilli son dakika deprem listesi..
|AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
|Lokasyon
|Saat / Tarih
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Büyüklük
|Marmara Denizi - [14.21 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ)
|13:18:08 05-05-2025
|40,83861
|27,975
|6,84
|1,7
|Bratya Daskalovi, Eski Zağra (Bulgaristan) - [97.33 km] Merkez (Edirne)
|12:58:30 05-05-2025
|42,16722
|25,3
|6,47
|1,5
|Kozluk (Batman)
|12:57:02 05-05-2025
|38,1
|41,49528
|6,52
|1,6
|Bigadiç (Balıkesir)
|12:50:37 05-05-2025
|39,50833
|28,15806
|6,96
|1,5
|Bigadiç (Balıkesir)
|12:47:21 05-05-2025
|39,50389
|28,15667
|6,96
|1,4
|Kale (Malatya)
|12:34:22 05-05-2025
|38,38778
|38,86361
|7
|1,3
|Çameli (Denizli)
|12:07:46 05-05-2025
|37,00028
|29,18639
|7
|1,8
|Alanya (Antalya)
|12:06:14 05-05-2025
|36,62194
|32,00556
|7
|1,5
|ALTINTAS-ORHANELI (BURSA)
|11:57:57 05-05-2025
|39,8543
|28,834
|0
|1,4
|Orhaneli (Bursa)
|11:57:57 05-05-2025
|39,90472
|28,86889
|7,01
|1,6
|BASARAN-ESKIL (AKSARAY)
|11:53:37 05-05-2025
|37,9273
|33,5033
|9,2
|1,9
|Karapınar (Konya)
|11:53:37 05-05-2025
|37,94028
|33,5675
|7
|1,7
|Bala (Ankara)
|11:02:04 05-05-2025
|39,35972
|33,17833
|7
|1,1
|Marmara Denizi - [20.41 km] Büyükçekmece (İstanbul)
|10:53:37 05-05-2025
|40,83944
|28,4075
|6,98
|1,5
|MARMARA DENIZI
|10:53:37 05-05-2025
|40,834
|28,3453
|27,5
|1,7
|Yerköy (Yozgat)
|10:43:27 05-05-2025
|39,735
|34,29222
|7
|1,2
|Kozluk (Batman)
|10:27:24 05-05-2025
|38,14028
|41,50667
|10,28
|2,1
|YANKILI-KOZLUK (BATMAN)
|10:27:24 05-05-2025
|38,108
|41,4673
|11,4
|2,1
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|10:13:30 05-05-2025
|39,233
|28,9922
|7,3
|2,5
|Simav (Kütahya)
|10:13:29 05-05-2025
|39,23028
|28,98556
|13,52
|2,6
|YUNANISTAN
|09:52:49 05-05-2025
|40,3118
|24,138
|9,2
|2,7
|Simav (Kütahya)
|09:51:29 05-05-2025
|39,155
|29,08722
|6,95
|1,1
|Selçuklu (Konya)
|09:28:13 05-05-2025
|38,06694
|32,62611
|7
|2,1
|SARICALAR-SELCUKLU (KONYA)
|09:28:12 05-05-2025
|38,0587
|32,644
|13,1
|2,2
|DIKENLI-CERKES (CANKIRI) REVIZE01 (2025.05.05 09:20:58)
|09:20:58 05-05-2025
|40,7857
|32,7685
|14,8
|1,6
|Kızılcahamam (Ankara)
|09:20:57 05-05-2025
|40,64028
|32,77472
|7
|1,2
|Simav (Kütahya)
|09:08:27 05-05-2025
|39,20889
|28,94444
|7
|1,4
|EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)
|09:08:26 05-05-2025
|39,2232
|29,0147
|17,3
|1,8
|Simav (Kütahya)
|09:07:32 05-05-2025
|39,20667
|28,94389
|7
|1,3
|EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)
|09:07:31 05-05-2025
|39,2205
|29,01
|18,1
|1,7
|Simav (Kütahya)
|09:06:10 05-05-2025
|39,21889
|28,97944
|7
|1,5
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|09:06:09 05-05-2025
|39,2285
|29,005
|17,5
|2
|Simav (Kütahya)
|09:00:55 05-05-2025
|39,23111
|28,98083
|7
|1,6
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|09:00:55 05-05-2025
|39,2497
|28,9875
|12,4
|1,9
|Simav (Kütahya)
|09:00:21 05-05-2025
|39,23833
|28,97056
|7
|1,5
|EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)
|09:00:21 05-05-2025
|39,2178
|29,0388
|16
|1,8
|Simav (Kütahya)
|08:59:31 05-05-2025
|39,21861
|28,98972
|11,59
|1,3
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|08:59:29 05-05-2025
|39,232
|28,9823
|20,9
|1,6
|Simav (Kütahya)
|08:54:48 05-05-2025
|39,12556
|28,95639
|6,4
|0,9
|EGE DENIZI
|08:37:11 05-05-2025
|36,6297
|25,8412
|8,2
|1,9
|Simav (Kütahya)
|08:24:47 05-05-2025
|39,22444
|28,98806
|10,41
|1,2
|YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA)
|08:24:46 05-05-2025
|39,2723
|28,9937
|14,6
|1,5
|Marmara Denizi - Erdek Körfezi - [02.68 km] Bandırma (Balıkesir)
|08:22:52 05-05-2025
|40,35167
|27,83139
|7,19
|1,4
|ERDEK KORFEZI (MARMARA DENIZI)
|08:22:51 05-05-2025
|40,3468
|27,822
|14,5
|1,9
|Kale (Malatya)
|08:08:51 05-05-2025
|38,35861
|38,74694
|12,31
|1,1
|Simav (Kütahya)
|08:01:16 05-05-2025
|39,22472
|28,99583
|11,83
|1,1
|Simav (Kütahya)
|07:50:36 05-05-2025
|39,22472
|28,95694
|6,99
|1,5
|Kangal (Sivas)
|07:48:36 05-05-2025
|39,33806
|37,28056
|10,21
|1,6
|Marmara Denizi - [23.67 km] Büyükçekmece (İstanbul)
|07:34:02 05-05-2025
|40,83528
|28,33417
|7,04
|1,5
|Simav (Kütahya)
|07:26:04 05-05-2025
|39,21778
|28,97
|7,16
|1,3
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|07:26:04 05-05-2025
|39,2303
|29,024
|3
|1,2
|Simav (Kütahya)
|06:52:06 05-05-2025
|39,24278
|28,98639
|8,29
|1,9
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|06:52:05 05-05-2025
|39,2427
|28,987
|5,6
|2,2
|Kuluncak (Malatya)
|06:43:45 05-05-2025
|38,84028
|37,72722
|7,02
|1,8
|YUKARISELIMLI-HEKIMHAN (MALATYA)
|06:43:45 05-05-2025
|38,782
|37,7878
|7,5
|1,7
|Çağlayancerit (Kahramanmaraş)
|06:31:54 05-05-2025
|37,685
|37,43694
|6,96
|1,4
|Marmara Denizi - [13.62 km] Beylikdüzü (İstanbul)
|06:22:30 05-05-2025
|40,84694
|28,68194
|7,12
|1,6
|AVCILAR ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI)
|06:22:29 05-05-2025
|40,8687
|28,6918
|5,4
|2
|Marmara Denizi - [18.55 km] Büyükçekmece (İstanbul)
|06:07:32 05-05-2025
|40,85139
|28,42389
|7,57
|1,7
|MARMARA DENIZI
|06:07:32 05-05-2025
|40,8477
|28,4053
|9,5
|2,2
|Genç (Bingöl)
|06:07:05 05-05-2025
|38,62333
|40,69028
|7,02
|1,5
|Çameli (Denizli)
|05:51:25 05-05-2025
|36,99639
|29,18778
|7,16
|2,1
|SARIKAVAK-CAMELI (DENIZLI)
|05:51:24 05-05-2025
|37,0103
|29,1832
|8,5
|2,4
|Simav (Kütahya)
|05:41:42 05-05-2025
|39,22667
|28,97306
|10,93
|0,9
|EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)
|05:41:42 05-05-2025
|39,2082
|29,036
|8,9
|1,2
|Simav (Kütahya)
|05:40:52 05-05-2025
|39,17306
|28,92389
|6,41
|0,8
|HAMZABEY-SIMAV (KUTAHYA)
|05:40:52 05-05-2025
|39,1893
|28,9475
|14,2
|1
|Sincik (Adıyaman)
|05:39:03 05-05-2025
|38,115
|38,5075
|6,96
|1,2
|ALANCIK-SINCIK (ADIYAMAN)
|05:39:02 05-05-2025
|38,038
|38,5628
|21,2
|1
|Yeşilyurt (Malatya)
|05:24:51 05-05-2025
|38,26278
|38,21778
|6,99
|1,2
|Pamukkale (Denizli)
|05:23:50 05-05-2025
|38,03361
|29,05722
|7,02
|1,1
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|05:23:46 05-05-2025
|39,2427
|29,0178
|7,6
|2,2
|AYDINCIK ACIKLARI-MERSIN (AKDENIZ)
|05:20:46 05-05-2025
|35,9977
|33,5155
|14,6
|1,7
|Ulukışla (Niğde)
|05:03:49 05-05-2025
|37,47167
|34,82472
|7,08
|1,4
|Simav (Kütahya)
|04:55:30 05-05-2025
|39,23083
|28,98611
|9,37
|1,1
|Simav (Kütahya)
|04:28:04 05-05-2025
|39,21333
|28,99667
|7,01
|1,1
|GOKOVA KORFEZI (EGE DENIZI)
|04:22:31 05-05-2025
|36,9868
|28,2098
|4,9
|0,9
|Simav (Kütahya)
|04:17:46 05-05-2025
|39,1525
|28,91667
|7,11
|0,8
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|04:17:44 05-05-2025
|39,2165
|28,9665
|18,2
|1,3
|Sincik (Adıyaman)
|04:05:46 05-05-2025
|38,13611
|38,535
|6,99
|1,2
|ULUKOY-(MALATYA)
|04:05:46 05-05-2025
|38,1585
|38,5427
|9,4
|1,1
|Kozluk (Batman)
|04:02:45 05-05-2025
|38,13889
|41,49167
|7
|1,5
|GUNDUZLU-KOZLUK (BATMAN)
|04:02:45 05-05-2025
|38,1983
|41,4223
|8,8
|1,4
|Ege Denizi - Gökova Körfezi - [12.37 km] Bodrum (Muğla)
|03:55:30 05-05-2025
|36,94806
|27,62889
|6,9
|1
|GOKOVA KORFEZI (EGE DENIZI)
|03:55:28 05-05-2025
|36,8487
|27,5967
|11
|1
|Merkez (Osmaniye)
|03:42:55 05-05-2025
|37,12306
|36,27667
|6,94
|1,2
|Kuşadası (Aydın)
|03:26:16 05-05-2025
|37,84778
|27,32194
|7
|1,3
|YENIKOY-KUSADASI (AYDIN)
|03:26:16 05-05-2025
|37,8548
|27,3412
|4,7
|1,5
|Çameli (Denizli)
|03:13:50 05-05-2025
|36,98972
|29,16389
|7
|0,9
|Akhisar (Manisa)
|03:11:29 05-05-2025
|38,9675
|27,92278
|7
|1,1
|Simav (Kütahya)
|02:54:25 05-05-2025
|39,21778
|28,96556
|7
|1,2
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|02:54:25 05-05-2025
|39,2415
|29,0078
|8,9
|1,4
|Gediz (Kütahya)
|02:52:01 05-05-2025
|39,02944
|29,69611
|6,39
|1,1
|GOYNUK-GEDIZ (KUTAHYA)
|02:52:01 05-05-2025
|38,9922
|29,6467
|4,9
|1,3
|Ege Denizi
|02:46:32 05-05-2025
|36,60444
|25,7225
|7
|3,8
|Göksun (Kahramanmaraş)
|02:46:31 05-05-2025
|38,11
|36,39389
|7,04
|1,3
|MEHMETBEY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) REVIZE01 (2025.05.05 02:46:36)
|02:46:31 05-05-2025
|38,0922
|36,4198
|3,7
|1,3
|CETIBELI-MARMARIS (MUGLA)
|02:35:23 05-05-2025
|36,9395
|28,351
|15,7
|1
|Bucak (Burdur)
|02:27:33 05-05-2025
|37,52444
|30,57528
|7,52
|1,1
|BELOREN-BUCAK (BURDUR)
|02:27:32 05-05-2025
|37,519
|30,5902
|8,8
|1,3
|Afşin (Kahramanmaraş)
|02:23:07 05-05-2025
|38,49139
|36,93722
|7,31
|2
|BUYUKTATLI-AFSIN (KAHRAMANMARAS)
|02:23:06 05-05-2025
|38,485
|36,9557
|5
|1,8
|Akhisar (Manisa)
|02:11:38 05-05-2025
|38,98278
|27,90833
|6,92
|1,2
|YENICE-AKHISAR (MANISA)
|02:11:38 05-05-2025
|38,9948
|27,9053
|12,9
|1,5
|BEKIRLER-SUTCULER (ISPARTA)
|01:57:34 05-05-2025
|37,4008
|30,9463
|4,6
|1,5
|Serik (Antalya)
|01:57:33 05-05-2025
|37,30861
|30,91611
|6,94
|1,2
|Simav (Kütahya)
|01:56:01 05-05-2025
|39,23889
|28,98472
|7,88
|1
|Elbistan (Kahramanmaraş)
|01:53:15 05-05-2025
|38,05361
|37,53889
|7,02
|1,2
|TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS)
|01:53:15 05-05-2025
|38,0523
|37,5328
|10,1
|1,3
|KARAKOY-AKHISAR (MANISA)
|01:49:36 05-05-2025
|39,0143
|27,9085
|5,3
|1,4
|Akhisar (Manisa)
|01:49:35 05-05-2025
|38,97778
|27,90972
|6,97
|1,2
|Akhisar (Manisa)
|01:47:34 05-05-2025
|38,98694
|27,91944
|6,96
|1,4
|YENICE-AKHISAR (MANISA)
|01:47:34 05-05-2025
|39,0015
|27,9167
|11,5
|1,6
|KARAKUYU-SAIMBEYLI (ADANA)
|01:38:03 05-05-2025
|37,8637
|36,2268
|8,3
|1,7
|Saimbeyli (Adana)
|01:38:02 05-05-2025
|37,82306
|36,10694
|7,24
|1,6
|Köyceğiz (Muğla)
|01:16:43 05-05-2025
|37,12833
|28,85806
|7
|1
|Akhisar (Manisa)
|01:03:05 05-05-2025
|38,97139
|27,91667
|7
|1,1
|KARABORKLU-AKHISAR (MANISA)
|01:03:05 05-05-2025
|38,9848
|27,8745
|9,8
|1,1
|Akhisar (Manisa)
|00:54:25 05-05-2025
|38,98778
|27,91611
|7
|2,8
|YENICE-AKHISAR (MANISA)
|00:54:25 05-05-2025
|39,0045
|27,9038
|8,2
|2,9
|Sincik (Adıyaman)
|00:40:24 05-05-2025
|38,12028
|38,55056
|6,97
|1,3
|Merkez (Adıyaman)
|00:23:53 05-05-2025
|37,98472
|38,16778
|7,02
|0,9
|Akhisar (Manisa)
|00:21:16 05-05-2025
|38,99
|27,91944
|6,8
|1,7
|YENICE-AKHISAR (MANISA)
|00:21:15 05-05-2025
|38,9943
|27,9163
|12,6
|1,9
|Akhisar (Manisa)
|00:20:29 05-05-2025
|38,99167
|27,91278
|12,33
|2,5
|DINGILLER-AKHISAR (MANISA)
|00:20:28 05-05-2025
|38,9838
|27,8993
|4,6
|2,7
|Kozluk (Batman)
|00:14:47 05-05-2025
|38,12972
|41,49417
|7
|1,1
|Akhisar (Manisa)
|00:09:06 05-05-2025
|38,98972
|27,91028
|6,99
|2,1
|DINGILLER-AKHISAR (MANISA)
|00:09:06 05-05-2025
|38,9973
|27,8952
|6,6
|2,3
|Akhisar (Manisa)
|00:07:54 05-05-2025
|38,97667
|27,91306
|6,99
|1,9
|CAMONU-AKHISAR (MANISA)
|00:07:54 05-05-2025
|38,9748
|27,9103
|5,4
|2
|Akhisar (Manisa)
|00:06:17 05-05-2025
|38,98389
|27,90861
|7
|2,4
|YENICE-AKHISAR (MANISA)
|00:06:17 05-05-2025
|38,985
|27,9115
|9,5
|2,8
|KEPEZ-AKSEKI (ANTALYA)
|23:55:43 04-05-2025
|36,918
|31,6335
|8,5
|1,9
|Doğanşehir (Malatya)
|23:43:06 04-05-2025
|38,07417
|37,94139
|8,2
|2,4
|COMLEKOBA-DOGANSEHIR (MALATYA)
|23:43:05 04-05-2025
|38,093
|37,9463
|6,1
|2,2
|Akhisar (Manisa)
|23:15:39 04-05-2025
|38,9925
|27,92111
|7,51
|1,4
|YENICE-AKHISAR (MANISA)
|23:15:38 04-05-2025
|38,9967
|27,9135
|9,9
|1,6
|GIRIT ADASI (AKDENIZ)
|22:57:36 04-05-2025
|35,1345
|24,2252
|25,6
|3,6
|Nurhak (Kahramanmaraş)
|22:52:47 04-05-2025
|38,01833
|37,49917
|6,64
|1,1
|Yeşilyurt (Malatya)
|22:48:20 04-05-2025
|38,25222
|38,17472
|6,99
|1,4
|Akçadağ (Malatya)
|22:47:37 04-05-2025
|38,49861
|37,98806
|6,96
|1,7
|Urla (İzmir)
|22:37:51 04-05-2025
|38,23417
|26,62667
|7,51
|1,4
|Kale (Malatya)
|22:18:54 04-05-2025
|38,36
|38,73611
|9,53
|0,9
|Marmara Denizi - [20.41 km] Büyükçekmece (İstanbul)
|22:17:32 04-05-2025
|40,83556
|28,41583
|9,79
|1,3
|MARMARA DENIZI
|22:17:32 04-05-2025
|40,8343
|28,4292
|13,9
|1,6
|Gürün (Sivas)
|22:12:10 04-05-2025
|38,87861
|37,32139
|6,95
|1,3
|KARADORUK-GURUN (SIVAS)
|22:12:06 04-05-2025
|38,8495
|37,3613
|5
|1,5
|Elbistan (Kahramanmaraş)
|22:01:34 04-05-2025
|38,14694
|37,35111
|8,25
|1,1
|Rodopi, Anatoliki Makedonia kai Thraki (Yunanistan) - [77.74 km] Enez (Edirne)
|22:00:05 04-05-2025
|41,17861
|25,37917
|6,93
|1,6
|YUNANISTAN
|22:00:03 04-05-2025
|41,1443
|25,2722
|5,4
|1,6
|Çelikhan (Adıyaman)
|21:57:48 04-05-2025
|38,09611
|38,42556
|6,93
|1
|Rodopi, Anatoliki Makedonia kai Thraki (Yunanistan) - [78.82 km] Enez (Edirne)
|21:53:12 04-05-2025
|41,05
|25,25194
|7,1
|2,3
|YUNANISTAN
|21:53:11 04-05-2025
|41,1458
|25,2218
|4,6
|2,6
|Simav (Kütahya)
|21:44:35 04-05-2025
|39,2725
|28,97639
|7
|0,9
|Simav (Kütahya)
|21:44:19 04-05-2025
|39,26611
|28,98667
|7
|0,9
|Marmara Denizi - [21.12 km] Büyükçekmece (İstanbul)
|21:17:48 04-05-2025
|40,83556
|28,39833
|7,04
|1,2
|MARMARA DENIZI
|21:17:47 04-05-2025
|40,8787
|28,359
|15,3
|1,5
|Demirci (Manisa)
|21:14:37 04-05-2025
|38,94222
|28,75806
|6,9
|0,9
|Çat (Erzurum)
|21:07:03 04-05-2025
|39,67667
|41,21361
|10,4
|2,6
|CUKURCAYIR-CAT (ERZURUM)
|21:07:02 04-05-2025
|39,669
|41,2185
|4,9
|2,8
|Otlukbeli (Erzincan)
|20:41:07 04-05-2025
|39,95722
|39,98917
|7,38
|1,2
|Simav (Kütahya)
|20:32:08 04-05-2025
|39,12444
|28,95472
|7,4
|0,9
|EGE DENIZI
|20:23:58 04-05-2025
|36,6433
|25,692
|16,4
|3,7
|Ege Denizi
|20:23:54 04-05-2025
|36,64611
|25,63528
|7
|3,8
|Kale (Malatya)
|20:19:33 04-05-2025
|38,33278
|38,72389
|11,9
|2,2
|KAMISTAS-(MALATYA)
|20:19:32 04-05-2025
|38,3288
|38,7028
|9,3
|2,1
|Ninotsminda, Samtskhe-Javakheti (Gürcistan) - [51.63 km] Akyaka (Kars)
|20:14:38 04-05-2025
|41,39278
|43,85306
|6,66
|1,5
|Hilvan (Şanlıurfa)
|20:02:38 04-05-2025
|37,48444
|38,77306
|5,02
|1,3
|Kemah (Erzincan)
|19:41:17 04-05-2025
|39,83944
|39,0575
|7,53
|1,7
|CALIKLAR-KEMAH (ERZINCAN)
|19:41:16 04-05-2025
|39,8573
|39,0522
|10,4
|1,9
|Marmara Denizi - [23.45 km] Büyükçekmece (İstanbul)
|19:24:46 04-05-2025
|40,83083
|28,34833
|7
|2,2
|MARMARA DENIZI
|19:24:46 04-05-2025
|40,8408
|28,3465
|9,7
|2,5
|EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)
|19:21:04 04-05-2025
|39,2142
|28,9978
|9,3
|2
|Simav (Kütahya)
|19:21:03 04-05-2025
|39,21444
|28,97278
|10,44
|1,6
|Karaköprü (Şanlıurfa)
|19:19:36 04-05-2025
|37,42306
|38,84111
|7,11
|1,1
|Çal (Denizli)
|19:19:06 04-05-2025
|37,92472
|29,40778
|7,91
|1,4
|BELEVI-CAL (DENIZLI)
|19:19:04 04-05-2025
|37,9522
|29,4178
|20
|1,7
|Ege Denizi - Saros Körfezi - [11.29 km] Eceabat (Çanakkale)
|19:14:06 04-05-2025
|40,41972
|26,28917
|6,9
|1,4
|SAROS KORFEZI (EGE DENIZI)
|19:14:06 04-05-2025
|40,4395
|26,3118
|17,6
|1,6
|Doğanşehir (Malatya)
|19:08:31 04-05-2025
|38,1775
|37,96861
|4,92
|2,6
|SUCATI-DOGANSEHIR (MALATYA)
|19:08:30 04-05-2025
|38,2095
|37,9712
|5,5
|2,6
|Ege Denizi - İzmir Körfezi, Uzunada, Urla (İzmir)
|18:59:54 04-05-2025
|38,47889
|26,73806
|19,18
|2,9
|IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI)
|18:59:53 04-05-2025
|38,4877
|26,7502
|19,3
|2,7
|Ege Denizi - İzmir Körfezi, Uzunada, Urla (İzmir)
|18:58:06 04-05-2025
|38,47333
|26,72278
|8,84
|2,5
|IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI)
|18:58:05 04-05-2025
|38,4633
|26,7268
|16,6
|2,4
|Söke (Aydın)
|18:53:35 04-05-2025
|37,80556
|27,4725
|7,21
|1,5
|NAIPLI-GERMENCIK (AYDIN)
|18:53:35 04-05-2025
|37,8623
|27,4528
|10
|1,9
|Simav (Kütahya)
|18:52:55 04-05-2025
|39,19167
|28,93167
|7,22
|1,2
|Simav (Kütahya)
|18:36:57 04-05-2025
|39,23611
|28,97111
|7
|1,1
|ISKELE-BIGADIC (BALIKESIR)
|18:31:32 04-05-2025
|39,497
|28,1815
|9
|1,4
|Bigadiç (Balıkesir)
|18:31:31 04-05-2025
|39,50722
|28,14333
|7,01
|1,2
|Bigadiç (Balıkesir)
|18:27:24 04-05-2025
|39,48528
|28,13778
|6,95
|1,4
|Simav (Kütahya)
|18:10:45 04-05-2025
|39,22528
|28,97472
|7
|1
|Simav (Kütahya)
|17:48:43 04-05-2025
|39,24278
|28,99056
|7
|1,2
|Simav (Kütahya)
|17:48:06 04-05-2025
|39,22611
|28,98583
|6,93
|1
|EGE DENIZI
|17:29:35 04-05-2025
|38,6795
|24,691
|9,7
|2,7
|EGE DENIZI
|17:26:38 04-05-2025
|36,3482
|25,5878
|6,5
|2,5
|Ege Denizi
|17:26:34 04-05-2025
|36,51583
|25,52389
|7
|2,5
|Simav (Kütahya)
|17:17:57 04-05-2025
|39,23222
|28,96056
|7
|1,4
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|17:17:57 04-05-2025
|39,2372
|29,0083
|9,9
|1,4
|Sivrice (Elazığ)
|17:12:20 04-05-2025
|38,38556
|38,89444
|7
|1,4
|Ege Denizi - İzmir Körfezi, Uzunada, Urla (İzmir)
|16:51:53 04-05-2025
|38,4775
|26,72472
|6,99
|1,8
|Simav (Kütahya)
|16:42:43 04-05-2025
|39,25444
|28,95167
|8,97
|1,2
|Akdeniz - [198.61 km] Datça (Muğla)
|16:25:44 04-05-2025
|35,01583
|26,68361
|7
|2,7
|GIRIT ADASI (AKDENIZ)
|16:25:40 04-05-2025
|34,9738
|25,9523
|5
|3,2
|Hisarcık (Kütahya)
|16:18:46 04-05-2025
|39,20361
|29,35361
|7
|1,2
|Simav (Kütahya)
|15:17:48 04-05-2025
|39,1775
|28,89611
|6,93
|1,5
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|15:17:47 04-05-2025
|39,236
|28,976
|11,7
|1,8
|Simav (Kütahya)
|14:40:32 04-05-2025
|39,2275
|28,99389
|10,98
|1,3
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|14:40:31 04-05-2025
|39,247
|28,9973
|10,2
|1,5
|KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
|Lokasyon
|Saat / Tarih
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Büyüklük
|Marmara Denizi - [14.21 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ)
|13:18:08 05-05-2025
|40,83861
|27,975
|6,84
|1,7
|Bratya Daskalovi, Eski Zağra (Bulgaristan) - [97.33 km] Merkez (Edirne)
|12:58:30 05-05-2025
|42,16722
|25,3
|6,47
|1,5
|Kozluk (Batman)
|12:57:02 05-05-2025
|38,1
|41,49528
|6,52
|1,6
|Bigadiç (Balıkesir)
|12:50:37 05-05-2025
|39,50833
|28,15806
|6,96
|1,5
|Bigadiç (Balıkesir)
|12:47:21 05-05-2025
|39,50389
|28,15667
|6,96
|1,4
|Kale (Malatya)
|12:34:22 05-05-2025
|38,38778
|38,86361
|7
|1,3
|Çameli (Denizli)
|12:07:46 05-05-2025
|37,00028
|29,18639
|7
|1,8
|Alanya (Antalya)
|12:06:14 05-05-2025
|36,62194
|32,00556
|7
|1,5
|ALTINTAS-ORHANELI (BURSA)
|11:57:57 05-05-2025
|39,8543
|28,834
|0
|1,4
|Orhaneli (Bursa)
|11:57:57 05-05-2025
|39,90472
|28,86889
|7,01
|1,6
|BASARAN-ESKIL (AKSARAY)
|11:53:37 05-05-2025
|37,9273
|33,5033
|9,2
|1,9
|Karapınar (Konya)
|11:53:37 05-05-2025
|37,94028
|33,5675
|7
|1,7
|Bala (Ankara)
|11:02:04 05-05-2025
|39,35972
|33,17833
|7
|1,1
|Marmara Denizi - [20.41 km] Büyükçekmece (İstanbul)
|10:53:37 05-05-2025
|40,83944
|28,4075
|6,98
|1,5
|MARMARA DENIZI
|10:53:37 05-05-2025
|40,834
|28,3453
|27,5
|1,7
|Yerköy (Yozgat)
|10:43:27 05-05-2025
|39,735
|34,29222
|7
|1,2
|Kozluk (Batman)
|10:27:24 05-05-2025
|38,14028
|41,50667
|10,28
|2,1
|YANKILI-KOZLUK (BATMAN)
|10:27:24 05-05-2025
|38,108
|41,4673
|11,4
|2,1
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|10:13:30 05-05-2025
|39,233
|28,9922
|7,3
|2,5
|Simav (Kütahya)
|10:13:29 05-05-2025
|39,23028
|28,98556
|13,52
|2,6
|YUNANISTAN
|09:52:49 05-05-2025
|40,3118
|24,138
|9,2
|2,7
|Simav (Kütahya)
|09:51:29 05-05-2025
|39,155
|29,08722
|6,95
|1,1
|Selçuklu (Konya)
|09:28:13 05-05-2025
|38,06694
|32,62611
|7
|2,1
|SARICALAR-SELCUKLU (KONYA)
|09:28:12 05-05-2025
|38,0587
|32,644
|13,1
|2,2
|DIKENLI-CERKES (CANKIRI) REVIZE01 (2025.05.05 09:20:58)
|09:20:58 05-05-2025
|40,7857
|32,7685
|14,8
|1,6
|Kızılcahamam (Ankara)
|09:20:57 05-05-2025
|40,64028
|32,77472
|7
|1,2
|Simav (Kütahya)
|09:08:27 05-05-2025
|39,20889
|28,94444
|7
|1,4
|EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)
|09:08:26 05-05-2025
|39,2232
|29,0147
|17,3
|1,8
|Simav (Kütahya)
|09:07:32 05-05-2025
|39,20667
|28,94389
|7
|1,3
|EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)
|09:07:31 05-05-2025
|39,2205
|29,01
|18,1
|1,7
|Simav (Kütahya)
|09:06:10 05-05-2025
|39,21889
|28,97944
|7
|1,5
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|09:06:09 05-05-2025
|39,2285
|29,005
|17,5
|2
|Simav (Kütahya)
|09:00:55 05-05-2025
|39,23111
|28,98083
|7
|1,6
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|09:00:55 05-05-2025
|39,2497
|28,9875
|12,4
|1,9
|Simav (Kütahya)
|09:00:21 05-05-2025
|39,23833
|28,97056
|7
|1,5
|EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)
|09:00:21 05-05-2025
|39,2178
|29,0388
|16
|1,8
|Simav (Kütahya)
|08:59:31 05-05-2025
|39,21861
|28,98972
|11,59
|1,3
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|08:59:29 05-05-2025
|39,232
|28,9823
|20,9
|1,6
|Simav (Kütahya)
|08:54:48 05-05-2025
|39,12556
|28,95639
|6,4
|0,9
|EGE DENIZI
|08:37:11 05-05-2025
|36,6297
|25,8412
|8,2
|1,9
|Simav (Kütahya)
|08:24:47 05-05-2025
|39,22444
|28,98806
|10,41
|1,2
|YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA)
|08:24:46 05-05-2025
|39,2723
|28,9937
|14,6
|1,5
|Marmara Denizi - Erdek Körfezi - [02.68 km] Bandırma (Balıkesir)
|08:22:52 05-05-2025
|40,35167
|27,83139
|7,19
|1,4
|ERDEK KORFEZI (MARMARA DENIZI)
|08:22:51 05-05-2025
|40,3468
|27,822
|14,5
|1,9
|Kale (Malatya)
|08:08:51 05-05-2025
|38,35861
|38,74694
|12,31
|1,1
|Simav (Kütahya)
|08:01:16 05-05-2025
|39,22472
|28,99583
|11,83
|1,1
|Simav (Kütahya)
|07:50:36 05-05-2025
|39,22472
|28,95694
|6,99
|1,5
|Kangal (Sivas)
|07:48:36 05-05-2025
|39,33806
|37,28056
|10,21
|1,6
|Marmara Denizi - [23.67 km] Büyükçekmece (İstanbul)
|07:34:02 05-05-2025
|40,83528
|28,33417
|7,04
|1,5
|Simav (Kütahya)
|07:26:04 05-05-2025
|39,21778
|28,97
|7,16
|1,3
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|07:26:04 05-05-2025
|39,2303
|29,024
|3
|1,2
|Simav (Kütahya)
|06:52:06 05-05-2025
|39,24278
|28,98639
|8,29
|1,9
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|06:52:05 05-05-2025
|39,2427
|28,987
|5,6
|2,2
|Kuluncak (Malatya)
|06:43:45 05-05-2025
|38,84028
|37,72722
|7,02
|1,8
|YUKARISELIMLI-HEKIMHAN (MALATYA)
|06:43:45 05-05-2025
|38,782
|37,7878
|7,5
|1,7
|Çağlayancerit (Kahramanmaraş)
|06:31:54 05-05-2025
|37,685
|37,43694
|6,96
|1,4
|Marmara Denizi - [13.62 km] Beylikdüzü (İstanbul)
|06:22:30 05-05-2025
|40,84694
|28,68194
|7,12
|1,6
|AVCILAR ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI)
|06:22:29 05-05-2025
|40,8687
|28,6918
|5,4
|2
|Marmara Denizi - [18.55 km] Büyükçekmece (İstanbul)
|06:07:32 05-05-2025
|40,85139
|28,42389
|7,57
|1,7
|MARMARA DENIZI
|06:07:32 05-05-2025
|40,8477
|28,4053
|9,5
|2,2
|Genç (Bingöl)
|06:07:05 05-05-2025
|38,62333
|40,69028
|7,02
|1,5
|Çameli (Denizli)
|05:51:25 05-05-2025
|36,99639
|29,18778
|7,16
|2,1
|SARIKAVAK-CAMELI (DENIZLI)
|05:51:24 05-05-2025
|37,0103
|29,1832
|8,5
|2,4
|Simav (Kütahya)
|05:41:42 05-05-2025
|39,22667
|28,97306
|10,93
|0,9
|EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)
|05:41:42 05-05-2025
|39,2082
|29,036
|8,9
|1,2
|Simav (Kütahya)
|05:40:52 05-05-2025
|39,17306
|28,92389
|6,41
|0,8
|HAMZABEY-SIMAV (KUTAHYA)
|05:40:52 05-05-2025
|39,1893
|28,9475
|14,2
|1
|Sincik (Adıyaman)
|05:39:03 05-05-2025
|38,115
|38,5075
|6,96
|1,2
|ALANCIK-SINCIK (ADIYAMAN)
|05:39:02 05-05-2025
|38,038
|38,5628
|21,2
|1
|Yeşilyurt (Malatya)
|05:24:51 05-05-2025
|38,26278
|38,21778
|6,99
|1,2
|Pamukkale (Denizli)
|05:23:50 05-05-2025
|38,03361
|29,05722
|7,02
|1,1
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|05:23:46 05-05-2025
|39,2427
|29,0178
|7,6
|2,2
|AYDINCIK ACIKLARI-MERSIN (AKDENIZ)
|05:20:46 05-05-2025
|35,9977
|33,5155
|14,6
|1,7
|Ulukışla (Niğde)
|05:03:49 05-05-2025
|37,47167
|34,82472
|7,08
|1,4
|Simav (Kütahya)
|04:55:30 05-05-2025
|39,23083
|28,98611
|9,37
|1,1
|Simav (Kütahya)
|04:28:04 05-05-2025
|39,21333
|28,99667
|7,01
|1,1
|GOKOVA KORFEZI (EGE DENIZI)
|04:22:31 05-05-2025
|36,9868
|28,2098
|4,9
|0,9
|Simav (Kütahya)
|04:17:46 05-05-2025
|39,1525
|28,91667
|7,11
|0,8
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|04:17:44 05-05-2025
|39,2165
|28,9665
|18,2
|1,3
|Sincik (Adıyaman)
|04:05:46 05-05-2025
|38,13611
|38,535
|6,99
|1,2
|ULUKOY-(MALATYA)
|04:05:46 05-05-2025
|38,1585
|38,5427
|9,4
|1,1
|Kozluk (Batman)
|04:02:45 05-05-2025
|38,13889
|41,49167
|7
|1,5
|GUNDUZLU-KOZLUK (BATMAN)
|04:02:45 05-05-2025
|38,1983
|41,4223
|8,8
|1,4
|Ege Denizi - Gökova Körfezi - [12.37 km] Bodrum (Muğla)
|03:55:30 05-05-2025
|36,94806
|27,62889
|6,9
|1
|GOKOVA KORFEZI (EGE DENIZI)
|03:55:28 05-05-2025
|36,8487
|27,5967
|11
|1
|Merkez (Osmaniye)
|03:42:55 05-05-2025
|37,12306
|36,27667
|6,94
|1,2
|Kuşadası (Aydın)
|03:26:16 05-05-2025
|37,84778
|27,32194
|7
|1,3
|YENIKOY-KUSADASI (AYDIN)
|03:26:16 05-05-2025
|37,8548
|27,3412
|4,7
|1,5
|Çameli (Denizli)
|03:13:50 05-05-2025
|36,98972
|29,16389
|7
|0,9
|Akhisar (Manisa)
|03:11:29 05-05-2025
|38,9675
|27,92278
|7
|1,1
|Simav (Kütahya)
|02:54:25 05-05-2025
|39,21778
|28,96556
|7
|1,2
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|02:54:25 05-05-2025
|39,2415
|29,0078
|8,9
|1,4
|Gediz (Kütahya)
|02:52:01 05-05-2025
|39,02944
|29,69611
|6,39
|1,1
|GOYNUK-GEDIZ (KUTAHYA)
|02:52:01 05-05-2025
|38,9922
|29,6467
|4,9
|1,3
|Ege Denizi
|02:46:32 05-05-2025
|36,60444
|25,7225
|7
|3,8
|Göksun (Kahramanmaraş)
|02:46:31 05-05-2025
|38,11
|36,39389
|7,04
|1,3
|MEHMETBEY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) REVIZE01 (2025.05.05 02:46:36)
|02:46:31 05-05-2025
|38,0922
|36,4198
|3,7
|1,3
|CETIBELI-MARMARIS (MUGLA)
|02:35:23 05-05-2025
|36,9395
|28,351
|15,7
|1
|Bucak (Burdur)
|02:27:33 05-05-2025
|37,52444
|30,57528
|7,52
|1,1
|BELOREN-BUCAK (BURDUR)
|02:27:32 05-05-2025
|37,519
|30,5902
|8,8
|1,3
|Afşin (Kahramanmaraş)
|02:23:07 05-05-2025
|38,49139
|36,93722
|7,31
|2
|BUYUKTATLI-AFSIN (KAHRAMANMARAS)
|02:23:06 05-05-2025
|38,485
|36,9557
|5
|1,8
|Akhisar (Manisa)
|02:11:38 05-05-2025
|38,98278
|27,90833
|6,92
|1,2
|YENICE-AKHISAR (MANISA)
|02:11:38 05-05-2025
|38,9948
|27,9053
|12,9
|1,5
|BEKIRLER-SUTCULER (ISPARTA)
|01:57:34 05-05-2025
|37,4008
|30,9463
|4,6
|1,5
|Serik (Antalya)
|01:57:33 05-05-2025
|37,30861
|30,91611
|6,94
|1,2
|Simav (Kütahya)
|01:56:01 05-05-2025
|39,23889
|28,98472
|7,88
|1
|Elbistan (Kahramanmaraş)
|01:53:15 05-05-2025
|38,05361
|37,53889
|7,02
|1,2
|TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS)
|01:53:15 05-05-2025
|38,0523
|37,5328
|10,1
|1,3
|KARAKOY-AKHISAR (MANISA)
|01:49:36 05-05-2025
|39,0143
|27,9085
|5,3
|1,4
|Akhisar (Manisa)
|01:49:35 05-05-2025
|38,97778
|27,90972
|6,97
|1,2
|Akhisar (Manisa)
|01:47:34 05-05-2025
|38,98694
|27,91944
|6,96
|1,4
|YENICE-AKHISAR (MANISA)
|01:47:34 05-05-2025
|39,0015
|27,9167
|11,5
|1,6
|KARAKUYU-SAIMBEYLI (ADANA)
|01:38:03 05-05-2025
|37,8637
|36,2268
|8,3
|1,7
|Saimbeyli (Adana)
|01:38:02 05-05-2025
|37,82306
|36,10694
|7,24
|1,6
|Köyceğiz (Muğla)
|01:16:43 05-05-2025
|37,12833
|28,85806
|7
|1
|Akhisar (Manisa)
|01:03:05 05-05-2025
|38,97139
|27,91667
|7
|1,1
|KARABORKLU-AKHISAR (MANISA)
|01:03:05 05-05-2025
|38,9848
|27,8745
|9,8
|1,1
|Akhisar (Manisa)
|00:54:25 05-05-2025
|38,98778
|27,91611
|7
|2,8
|YENICE-AKHISAR (MANISA)
|00:54:25 05-05-2025
|39,0045
|27,9038
|8,2
|2,9
|Sincik (Adıyaman)
|00:40:24 05-05-2025
|38,12028
|38,55056
|6,97
|1,3
|Merkez (Adıyaman)
|00:23:53 05-05-2025
|37,98472
|38,16778
|7,02
|0,9
|Akhisar (Manisa)
|00:21:16 05-05-2025
|38,99
|27,91944
|6,8
|1,7
|YENICE-AKHISAR (MANISA)
|00:21:15 05-05-2025
|38,9943
|27,9163
|12,6
|1,9
|Akhisar (Manisa)
|00:20:29 05-05-2025
|38,99167
|27,91278
|12,33
|2,5
|DINGILLER-AKHISAR (MANISA)
|00:20:28 05-05-2025
|38,9838
|27,8993
|4,6
|2,7
|Kozluk (Batman)
|00:14:47 05-05-2025
|38,12972
|41,49417
|7
|1,1
|Akhisar (Manisa)
|00:09:06 05-05-2025
|38,98972
|27,91028
|6,99
|2,1
|DINGILLER-AKHISAR (MANISA)
|00:09:06 05-05-2025
|38,9973
|27,8952
|6,6
|2,3
|Akhisar (Manisa)
|00:07:54 05-05-2025
|38,97667
|27,91306
|6,99
|1,9
|CAMONU-AKHISAR (MANISA)
|00:07:54 05-05-2025
|38,9748
|27,9103
|5,4
|2
|Akhisar (Manisa)
|00:06:17 05-05-2025
|38,98389
|27,90861
|7
|2,4
|YENICE-AKHISAR (MANISA)
|00:06:17 05-05-2025
|38,985
|27,9115
|9,5
|2,8
|KEPEZ-AKSEKI (ANTALYA)
|23:55:43 04-05-2025
|36,918
|31,6335
|8,5
|1,9
|Doğanşehir (Malatya)
|23:43:06 04-05-2025
|38,07417
|37,94139
|8,2
|2,4
|COMLEKOBA-DOGANSEHIR (MALATYA)
|23:43:05 04-05-2025
|38,093
|37,9463
|6,1
|2,2
|Akhisar (Manisa)
|23:15:39 04-05-2025
|38,9925
|27,92111
|7,51
|1,4
|YENICE-AKHISAR (MANISA)
|23:15:38 04-05-2025
|38,9967
|27,9135
|9,9
|1,6
|GIRIT ADASI (AKDENIZ)
|22:57:36 04-05-2025
|35,1345
|24,2252
|25,6
|3,6
|Nurhak (Kahramanmaraş)
|22:52:47 04-05-2025
|38,01833
|37,49917
|6,64
|1,1
|Yeşilyurt (Malatya)
|22:48:20 04-05-2025
|38,25222
|38,17472
|6,99
|1,4
|Akçadağ (Malatya)
|22:47:37 04-05-2025
|38,49861
|37,98806
|6,96
|1,7
|Urla (İzmir)
|22:37:51 04-05-2025
|38,23417
|26,62667
|7,51
|1,4
|Kale (Malatya)
|22:18:54 04-05-2025
|38,36
|38,73611
|9,53
|0,9
|Marmara Denizi - [20.41 km] Büyükçekmece (İstanbul)
|22:17:32 04-05-2025
|40,83556
|28,41583
|9,79
|1,3
|MARMARA DENIZI
|22:17:32 04-05-2025
|40,8343
|28,4292
|13,9
|1,6
|Gürün (Sivas)
|22:12:10 04-05-2025
|38,87861
|37,32139
|6,95
|1,3
|KARADORUK-GURUN (SIVAS)
|22:12:06 04-05-2025
|38,8495
|37,3613
|5
|1,5
|Elbistan (Kahramanmaraş)
|22:01:34 04-05-2025
|38,14694
|37,35111
|8,25
|1,1
|Rodopi, Anatoliki Makedonia kai Thraki (Yunanistan) - [77.74 km] Enez (Edirne)
|22:00:05 04-05-2025
|41,17861
|25,37917
|6,93
|1,6
|YUNANISTAN
|22:00:03 04-05-2025
|41,1443
|25,2722
|5,4
|1,6
|Çelikhan (Adıyaman)
|21:57:48 04-05-2025
|38,09611
|38,42556
|6,93
|1
|Rodopi, Anatoliki Makedonia kai Thraki (Yunanistan) - [78.82 km] Enez (Edirne)
|21:53:12 04-05-2025
|41,05
|25,25194
|7,1
|2,3
|YUNANISTAN
|21:53:11 04-05-2025
|41,1458
|25,2218
|4,6
|2,6
|Simav (Kütahya)
|21:44:35 04-05-2025
|39,2725
|28,97639
|7
|0,9
|Simav (Kütahya)
|21:44:19 04-05-2025
|39,26611
|28,98667
|7
|0,9
|Marmara Denizi - [21.12 km] Büyükçekmece (İstanbul)
|21:17:48 04-05-2025
|40,83556
|28,39833
|7,04
|1,2
|MARMARA DENIZI
|21:17:47 04-05-2025
|40,8787
|28,359
|15,3
|1,5
|Demirci (Manisa)
|21:14:37 04-05-2025
|38,94222
|28,75806
|6,9
|0,9
|Çat (Erzurum)
|21:07:03 04-05-2025
|39,67667
|41,21361
|10,4
|2,6
|CUKURCAYIR-CAT (ERZURUM)
|21:07:02 04-05-2025
|39,669
|41,2185
|4,9
|2,8
|Otlukbeli (Erzincan)
|20:41:07 04-05-2025
|39,95722
|39,98917
|7,38
|1,2
|Simav (Kütahya)
|20:32:08 04-05-2025
|39,12444
|28,95472
|7,4
|0,9
|EGE DENIZI
|20:23:58 04-05-2025
|36,6433
|25,692
|16,4
|3,7
|Ege Denizi
|20:23:54 04-05-2025
|36,64611
|25,63528
|7
|3,8
|Kale (Malatya)
|20:19:33 04-05-2025
|38,33278
|38,72389
|11,9
|2,2
|KAMISTAS-(MALATYA)
|20:19:32 04-05-2025
|38,3288
|38,7028
|9,3
|2,1
|Ninotsminda, Samtskhe-Javakheti (Gürcistan) - [51.63 km] Akyaka (Kars)
|20:14:38 04-05-2025
|41,39278
|43,85306
|6,66
|1,5
|Hilvan (Şanlıurfa)
|20:02:38 04-05-2025
|37,48444
|38,77306
|5,02
|1,3
|Kemah (Erzincan)
|19:41:17 04-05-2025
|39,83944
|39,0575
|7,53
|1,7
|CALIKLAR-KEMAH (ERZINCAN)
|19:41:16 04-05-2025
|39,8573
|39,0522
|10,4
|1,9
|Marmara Denizi - [23.45 km] Büyükçekmece (İstanbul)
|19:24:46 04-05-2025
|40,83083
|28,34833
|7
|2,2
|MARMARA DENIZI
|19:24:46 04-05-2025
|40,8408
|28,3465
|9,7
|2,5
|EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)
|19:21:04 04-05-2025
|39,2142
|28,9978
|9,3
|2
|Simav (Kütahya)
|19:21:03 04-05-2025
|39,21444
|28,97278
|10,44
|1,6
|Karaköprü (Şanlıurfa)
|19:19:36 04-05-2025
|37,42306
|38,84111
|7,11
|1,1
|Çal (Denizli)
|19:19:06 04-05-2025
|37,92472
|29,40778
|7,91
|1,4
|BELEVI-CAL (DENIZLI)
|19:19:04 04-05-2025
|37,9522
|29,4178
|20
|1,7
|Ege Denizi - Saros Körfezi - [11.29 km] Eceabat (Çanakkale)
|19:14:06 04-05-2025
|40,41972
|26,28917
|6,9
|1,4
|SAROS KORFEZI (EGE DENIZI)
|19:14:06 04-05-2025
|40,4395
|26,3118
|17,6
|1,6
|Doğanşehir (Malatya)
|19:08:31 04-05-2025
|38,1775
|37,96861
|4,92
|2,6
|SUCATI-DOGANSEHIR (MALATYA)
|19:08:30 04-05-2025
|38,2095
|37,9712
|5,5
|2,6
|Ege Denizi - İzmir Körfezi, Uzunada, Urla (İzmir)
|18:59:54 04-05-2025
|38,47889
|26,73806
|19,18
|2,9
|IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI)
|18:59:53 04-05-2025
|38,4877
|26,7502
|19,3
|2,7
|Ege Denizi - İzmir Körfezi, Uzunada, Urla (İzmir)
|18:58:06 04-05-2025
|38,47333
|26,72278
|8,84
|2,5
|IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI)
|18:58:05 04-05-2025
|38,4633
|26,7268
|16,6
|2,4
|Söke (Aydın)
|18:53:35 04-05-2025
|37,80556
|27,4725
|7,21
|1,5
|NAIPLI-GERMENCIK (AYDIN)
|18:53:35 04-05-2025
|37,8623
|27,4528
|10
|1,9
|Simav (Kütahya)
|18:52:55 04-05-2025
|39,19167
|28,93167
|7,22
|1,2
|Simav (Kütahya)
|18:36:57 04-05-2025
|39,23611
|28,97111
|7
|1,1
|ISKELE-BIGADIC (BALIKESIR)
|18:31:32 04-05-2025
|39,497
|28,1815
|9
|1,4
|Bigadiç (Balıkesir)
|18:31:31 04-05-2025
|39,50722
|28,14333
|7,01
|1,2
|Bigadiç (Balıkesir)
|18:27:24 04-05-2025
|39,48528
|28,13778
|6,95
|1,4
|Simav (Kütahya)
|18:10:45 04-05-2025
|39,22528
|28,97472
|7
|1
|Simav (Kütahya)
|17:48:43 04-05-2025
|39,24278
|28,99056
|7
|1,2
|Simav (Kütahya)
|17:48:06 04-05-2025
|39,22611
|28,98583
|6,93
|1
|EGE DENIZI
|17:29:35 04-05-2025
|38,6795
|24,691
|9,7
|2,7
|EGE DENIZI
|17:26:38 04-05-2025
|36,3482
|25,5878
|6,5
|2,5
|Ege Denizi
|17:26:34 04-05-2025
|36,51583
|25,52389
|7
|2,5
|Simav (Kütahya)
|17:17:57 04-05-2025
|39,23222
|28,96056
|7
|1,4
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|17:17:57 04-05-2025
|39,2372
|29,0083
|9,9
|1,4
|Sivrice (Elazığ)
|17:12:20 04-05-2025
|38,38556
|38,89444
|7
|1,4
|Ege Denizi - İzmir Körfezi, Uzunada, Urla (İzmir)
|16:51:53 04-05-2025
|38,4775
|26,72472
|6,99
|1,8
|Simav (Kütahya)
|16:42:43 04-05-2025
|39,25444
|28,95167
|8,97
|1,2
|Akdeniz - [198.61 km] Datça (Muğla)
|16:25:44 04-05-2025
|35,01583
|26,68361
|7
|2,7
|GIRIT ADASI (AKDENIZ)
|16:25:40 04-05-2025
|34,9738
|25,9523
|5
|3,2
|Hisarcık (Kütahya)
|16:18:46 04-05-2025
|39,20361
|29,35361
|7
|1,2
|Simav (Kütahya)
|15:17:48 04-05-2025
|39,1775
|28,89611
|6,93
|1,5
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|15:17:47 04-05-2025
|39,236
|28,976
|11,7
|1,8
|Simav (Kütahya)
|14:40:32 04-05-2025
|39,2275
|28,99389
|10,98
|1,3
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|14:40:31 04-05-2025
|39,247
|28,9973
|10,2
|1,5
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