Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 05 Mayıs 2025

Son depremler...Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler.. 05 Mayıs 2025 deprem son dakika haberleri haberin detayında...Artçı deprem mi oldu? Son deprem büyüklüğü ne kadar? Yakınımdaki depremler nelerdir? Anlık deprem mi oldu? Son dakika canlı deprem Türkiye haritası..Kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü ve AFAD deprem haberleri..İstanbul'da deprem mi oldu? Ankara'da deprem mi oldu? İzmir'de deprem mi oldu? Hangi illerde deprem oldu ve hissedildi? Bugün deprem mi oldu? Deprem ne zaman ve kaç şiddetinde oldu? En son hangi bölgede deprem oldu? Deprem haberleriyle ilgili en çok merak edilenlerin cevabı haberde..

Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 05 Mayıs 2025
son dakika deprem mi oldu?

05 Mayıs 2025 ve Kandilli son dakika listesi..

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Marmara Denizi - [14.21 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ) 13:18:08 05-05-2025 40,83861 27,975 6,84 1,7
Bratya Daskalovi, Eski Zağra (Bulgaristan) - [97.33 km] Merkez (Edirne) 12:58:30 05-05-2025 42,16722 25,3 6,47 1,5
Kozluk (Batman) 12:57:02 05-05-2025 38,1 41,49528 6,52 1,6
Bigadiç (Balıkesir) 12:50:37 05-05-2025 39,50833 28,15806 6,96 1,5
Bigadiç (Balıkesir) 12:47:21 05-05-2025 39,50389 28,15667 6,96 1,4
Kale (Malatya) 12:34:22 05-05-2025 38,38778 38,86361 7 1,3
Çameli (Denizli) 12:07:46 05-05-2025 37,00028 29,18639 7 1,8
Alanya (Antalya) 12:06:14 05-05-2025 36,62194 32,00556 7 1,5
ALTINTAS-ORHANELI (BURSA) 11:57:57 05-05-2025 39,8543 28,834 0 1,4
Orhaneli (Bursa) 11:57:57 05-05-2025 39,90472 28,86889 7,01 1,6
BASARAN-ESKIL (AKSARAY) 11:53:37 05-05-2025 37,9273 33,5033 9,2 1,9
Karapınar (Konya) 11:53:37 05-05-2025 37,94028 33,5675 7 1,7
Bala (Ankara) 11:02:04 05-05-2025 39,35972 33,17833 7 1,1
Marmara Denizi - [20.41 km] Büyükçekmece (İstanbul) 10:53:37 05-05-2025 40,83944 28,4075 6,98 1,5
MARMARA DENIZI 10:53:37 05-05-2025 40,834 28,3453 27,5 1,7
Yerköy (Yozgat) 10:43:27 05-05-2025 39,735 34,29222 7 1,2
Kozluk (Batman) 10:27:24 05-05-2025 38,14028 41,50667 10,28 2,1
YANKILI-KOZLUK (BATMAN) 10:27:24 05-05-2025 38,108 41,4673 11,4 2,1
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 10:13:30 05-05-2025 39,233 28,9922 7,3 2,5
Simav (Kütahya) 10:13:29 05-05-2025 39,23028 28,98556 13,52 2,6
YUNANISTAN 09:52:49 05-05-2025 40,3118 24,138 9,2 2,7
Simav (Kütahya) 09:51:29 05-05-2025 39,155 29,08722 6,95 1,1
Selçuklu (Konya) 09:28:13 05-05-2025 38,06694 32,62611 7 2,1
SARICALAR-SELCUKLU (KONYA) 09:28:12 05-05-2025 38,0587 32,644 13,1 2,2
DIKENLI-CERKES (CANKIRI) REVIZE01 (2025.05.05 09:20:58) 09:20:58 05-05-2025 40,7857 32,7685 14,8 1,6
Kızılcahamam (Ankara) 09:20:57 05-05-2025 40,64028 32,77472 7 1,2
Simav (Kütahya) 09:08:27 05-05-2025 39,20889 28,94444 7 1,4
EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) 09:08:26 05-05-2025 39,2232 29,0147 17,3 1,8
Simav (Kütahya) 09:07:32 05-05-2025 39,20667 28,94389 7 1,3
EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) 09:07:31 05-05-2025 39,2205 29,01 18,1 1,7
Simav (Kütahya) 09:06:10 05-05-2025 39,21889 28,97944 7 1,5
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 09:06:09 05-05-2025 39,2285 29,005 17,5 2
Simav (Kütahya) 09:00:55 05-05-2025 39,23111 28,98083 7 1,6
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 09:00:55 05-05-2025 39,2497 28,9875 12,4 1,9
Simav (Kütahya) 09:00:21 05-05-2025 39,23833 28,97056 7 1,5
EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) 09:00:21 05-05-2025 39,2178 29,0388 16 1,8
Simav (Kütahya) 08:59:31 05-05-2025 39,21861 28,98972 11,59 1,3
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 08:59:29 05-05-2025 39,232 28,9823 20,9 1,6
Simav (Kütahya) 08:54:48 05-05-2025 39,12556 28,95639 6,4 0,9
EGE DENIZI 08:37:11 05-05-2025 36,6297 25,8412 8,2 1,9
Simav (Kütahya) 08:24:47 05-05-2025 39,22444 28,98806 10,41 1,2
YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA) 08:24:46 05-05-2025 39,2723 28,9937 14,6 1,5
Marmara Denizi - Erdek Körfezi - [02.68 km] Bandırma (Balıkesir) 08:22:52 05-05-2025 40,35167 27,83139 7,19 1,4
ERDEK KORFEZI (MARMARA DENIZI) 08:22:51 05-05-2025 40,3468 27,822 14,5 1,9
Kale (Malatya) 08:08:51 05-05-2025 38,35861 38,74694 12,31 1,1
Simav (Kütahya) 08:01:16 05-05-2025 39,22472 28,99583 11,83 1,1
Simav (Kütahya) 07:50:36 05-05-2025 39,22472 28,95694 6,99 1,5
Kangal (Sivas) 07:48:36 05-05-2025 39,33806 37,28056 10,21 1,6
Marmara Denizi - [23.67 km] Büyükçekmece (İstanbul) 07:34:02 05-05-2025 40,83528 28,33417 7,04 1,5
Simav (Kütahya) 07:26:04 05-05-2025 39,21778 28,97 7,16 1,3
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 07:26:04 05-05-2025 39,2303 29,024 3 1,2
Simav (Kütahya) 06:52:06 05-05-2025 39,24278 28,98639 8,29 1,9
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 06:52:05 05-05-2025 39,2427 28,987 5,6 2,2
Kuluncak (Malatya) 06:43:45 05-05-2025 38,84028 37,72722 7,02 1,8
YUKARISELIMLI-HEKIMHAN (MALATYA) 06:43:45 05-05-2025 38,782 37,7878 7,5 1,7
Çağlayancerit (Kahramanmaraş) 06:31:54 05-05-2025 37,685 37,43694 6,96 1,4
Marmara Denizi - [13.62 km] Beylikdüzü (İstanbul) 06:22:30 05-05-2025 40,84694 28,68194 7,12 1,6
AVCILAR ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) 06:22:29 05-05-2025 40,8687 28,6918 5,4 2
Marmara Denizi - [18.55 km] Büyükçekmece (İstanbul) 06:07:32 05-05-2025 40,85139 28,42389 7,57 1,7
MARMARA DENIZI 06:07:32 05-05-2025 40,8477 28,4053 9,5 2,2
Genç (Bingöl) 06:07:05 05-05-2025 38,62333 40,69028 7,02 1,5
Çameli (Denizli) 05:51:25 05-05-2025 36,99639 29,18778 7,16 2,1
SARIKAVAK-CAMELI (DENIZLI) 05:51:24 05-05-2025 37,0103 29,1832 8,5 2,4
Simav (Kütahya) 05:41:42 05-05-2025 39,22667 28,97306 10,93 0,9
EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) 05:41:42 05-05-2025 39,2082 29,036 8,9 1,2
Simav (Kütahya) 05:40:52 05-05-2025 39,17306 28,92389 6,41 0,8
HAMZABEY-SIMAV (KUTAHYA) 05:40:52 05-05-2025 39,1893 28,9475 14,2 1
Sincik (Adıyaman) 05:39:03 05-05-2025 38,115 38,5075 6,96 1,2
ALANCIK-SINCIK (ADIYAMAN) 05:39:02 05-05-2025 38,038 38,5628 21,2 1
Yeşilyurt (Malatya) 05:24:51 05-05-2025 38,26278 38,21778 6,99 1,2
Pamukkale (Denizli) 05:23:50 05-05-2025 38,03361 29,05722 7,02 1,1
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 05:23:46 05-05-2025 39,2427 29,0178 7,6 2,2
AYDINCIK ACIKLARI-MERSIN (AKDENIZ) 05:20:46 05-05-2025 35,9977 33,5155 14,6 1,7
Ulukışla (Niğde) 05:03:49 05-05-2025 37,47167 34,82472 7,08 1,4
Simav (Kütahya) 04:55:30 05-05-2025 39,23083 28,98611 9,37 1,1
Simav (Kütahya) 04:28:04 05-05-2025 39,21333 28,99667 7,01 1,1
GOKOVA KORFEZI (EGE DENIZI) 04:22:31 05-05-2025 36,9868 28,2098 4,9 0,9
Simav (Kütahya) 04:17:46 05-05-2025 39,1525 28,91667 7,11 0,8
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 04:17:44 05-05-2025 39,2165 28,9665 18,2 1,3
Sincik (Adıyaman) 04:05:46 05-05-2025 38,13611 38,535 6,99 1,2
ULUKOY-(MALATYA) 04:05:46 05-05-2025 38,1585 38,5427 9,4 1,1
Kozluk (Batman) 04:02:45 05-05-2025 38,13889 41,49167 7 1,5
GUNDUZLU-KOZLUK (BATMAN) 04:02:45 05-05-2025 38,1983 41,4223 8,8 1,4
Ege Denizi - Gökova Körfezi - [12.37 km] Bodrum (Muğla) 03:55:30 05-05-2025 36,94806 27,62889 6,9 1
GOKOVA KORFEZI (EGE DENIZI) 03:55:28 05-05-2025 36,8487 27,5967 11 1
Merkez (Osmaniye) 03:42:55 05-05-2025 37,12306 36,27667 6,94 1,2
Kuşadası (Aydın) 03:26:16 05-05-2025 37,84778 27,32194 7 1,3
YENIKOY-KUSADASI (AYDIN) 03:26:16 05-05-2025 37,8548 27,3412 4,7 1,5
Çameli (Denizli) 03:13:50 05-05-2025 36,98972 29,16389 7 0,9
Akhisar (Manisa) 03:11:29 05-05-2025 38,9675 27,92278 7 1,1
Simav (Kütahya) 02:54:25 05-05-2025 39,21778 28,96556 7 1,2
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 02:54:25 05-05-2025 39,2415 29,0078 8,9 1,4
Gediz (Kütahya) 02:52:01 05-05-2025 39,02944 29,69611 6,39 1,1
GOYNUK-GEDIZ (KUTAHYA) 02:52:01 05-05-2025 38,9922 29,6467 4,9 1,3
Ege Denizi 02:46:32 05-05-2025 36,60444 25,7225 7 3,8
Göksun (Kahramanmaraş) 02:46:31 05-05-2025 38,11 36,39389 7,04 1,3
MEHMETBEY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) REVIZE01 (2025.05.05 02:46:36) 02:46:31 05-05-2025 38,0922 36,4198 3,7 1,3
CETIBELI-MARMARIS (MUGLA) 02:35:23 05-05-2025 36,9395 28,351 15,7 1
Bucak (Burdur) 02:27:33 05-05-2025 37,52444 30,57528 7,52 1,1
BELOREN-BUCAK (BURDUR) 02:27:32 05-05-2025 37,519 30,5902 8,8 1,3
Afşin (Kahramanmaraş) 02:23:07 05-05-2025 38,49139 36,93722 7,31 2
BUYUKTATLI-AFSIN (KAHRAMANMARAS) 02:23:06 05-05-2025 38,485 36,9557 5 1,8
Akhisar (Manisa) 02:11:38 05-05-2025 38,98278 27,90833 6,92 1,2
YENICE-AKHISAR (MANISA) 02:11:38 05-05-2025 38,9948 27,9053 12,9 1,5
BEKIRLER-SUTCULER (ISPARTA) 01:57:34 05-05-2025 37,4008 30,9463 4,6 1,5
Serik (Antalya) 01:57:33 05-05-2025 37,30861 30,91611 6,94 1,2
Simav (Kütahya) 01:56:01 05-05-2025 39,23889 28,98472 7,88 1
Elbistan (Kahramanmaraş) 01:53:15 05-05-2025 38,05361 37,53889 7,02 1,2
TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) 01:53:15 05-05-2025 38,0523 37,5328 10,1 1,3
KARAKOY-AKHISAR (MANISA) 01:49:36 05-05-2025 39,0143 27,9085 5,3 1,4
Akhisar (Manisa) 01:49:35 05-05-2025 38,97778 27,90972 6,97 1,2
Akhisar (Manisa) 01:47:34 05-05-2025 38,98694 27,91944 6,96 1,4
YENICE-AKHISAR (MANISA) 01:47:34 05-05-2025 39,0015 27,9167 11,5 1,6
KARAKUYU-SAIMBEYLI (ADANA) 01:38:03 05-05-2025 37,8637 36,2268 8,3 1,7
Saimbeyli (Adana) 01:38:02 05-05-2025 37,82306 36,10694 7,24 1,6
Köyceğiz (Muğla) 01:16:43 05-05-2025 37,12833 28,85806 7 1
Akhisar (Manisa) 01:03:05 05-05-2025 38,97139 27,91667 7 1,1
KARABORKLU-AKHISAR (MANISA) 01:03:05 05-05-2025 38,9848 27,8745 9,8 1,1
Akhisar (Manisa) 00:54:25 05-05-2025 38,98778 27,91611 7 2,8
YENICE-AKHISAR (MANISA) 00:54:25 05-05-2025 39,0045 27,9038 8,2 2,9
Sincik (Adıyaman) 00:40:24 05-05-2025 38,12028 38,55056 6,97 1,3
Merkez (Adıyaman) 00:23:53 05-05-2025 37,98472 38,16778 7,02 0,9
Akhisar (Manisa) 00:21:16 05-05-2025 38,99 27,91944 6,8 1,7
YENICE-AKHISAR (MANISA) 00:21:15 05-05-2025 38,9943 27,9163 12,6 1,9
Akhisar (Manisa) 00:20:29 05-05-2025 38,99167 27,91278 12,33 2,5
DINGILLER-AKHISAR (MANISA) 00:20:28 05-05-2025 38,9838 27,8993 4,6 2,7
Kozluk (Batman) 00:14:47 05-05-2025 38,12972 41,49417 7 1,1
Akhisar (Manisa) 00:09:06 05-05-2025 38,98972 27,91028 6,99 2,1
DINGILLER-AKHISAR (MANISA) 00:09:06 05-05-2025 38,9973 27,8952 6,6 2,3
Akhisar (Manisa) 00:07:54 05-05-2025 38,97667 27,91306 6,99 1,9
CAMONU-AKHISAR (MANISA) 00:07:54 05-05-2025 38,9748 27,9103 5,4 2
Akhisar (Manisa) 00:06:17 05-05-2025 38,98389 27,90861 7 2,4
YENICE-AKHISAR (MANISA) 00:06:17 05-05-2025 38,985 27,9115 9,5 2,8
KEPEZ-AKSEKI (ANTALYA) 23:55:43 04-05-2025 36,918 31,6335 8,5 1,9
Doğanşehir (Malatya) 23:43:06 04-05-2025 38,07417 37,94139 8,2 2,4
COMLEKOBA-DOGANSEHIR (MALATYA) 23:43:05 04-05-2025 38,093 37,9463 6,1 2,2
Akhisar (Manisa) 23:15:39 04-05-2025 38,9925 27,92111 7,51 1,4
YENICE-AKHISAR (MANISA) 23:15:38 04-05-2025 38,9967 27,9135 9,9 1,6
GIRIT ADASI (AKDENIZ) 22:57:36 04-05-2025 35,1345 24,2252 25,6 3,6
Nurhak (Kahramanmaraş) 22:52:47 04-05-2025 38,01833 37,49917 6,64 1,1
Yeşilyurt (Malatya) 22:48:20 04-05-2025 38,25222 38,17472 6,99 1,4
Akçadağ (Malatya) 22:47:37 04-05-2025 38,49861 37,98806 6,96 1,7
Urla (İzmir) 22:37:51 04-05-2025 38,23417 26,62667 7,51 1,4
Kale (Malatya) 22:18:54 04-05-2025 38,36 38,73611 9,53 0,9
Marmara Denizi - [20.41 km] Büyükçekmece (İstanbul) 22:17:32 04-05-2025 40,83556 28,41583 9,79 1,3
MARMARA DENIZI 22:17:32 04-05-2025 40,8343 28,4292 13,9 1,6
Gürün (Sivas) 22:12:10 04-05-2025 38,87861 37,32139 6,95 1,3
KARADORUK-GURUN (SIVAS) 22:12:06 04-05-2025 38,8495 37,3613 5 1,5
Elbistan (Kahramanmaraş) 22:01:34 04-05-2025 38,14694 37,35111 8,25 1,1
Rodopi, Anatoliki Makedonia kai Thraki (Yunanistan) - [77.74 km] Enez (Edirne) 22:00:05 04-05-2025 41,17861 25,37917 6,93 1,6
YUNANISTAN 22:00:03 04-05-2025 41,1443 25,2722 5,4 1,6
Çelikhan (Adıyaman) 21:57:48 04-05-2025 38,09611 38,42556 6,93 1
Rodopi, Anatoliki Makedonia kai Thraki (Yunanistan) - [78.82 km] Enez (Edirne) 21:53:12 04-05-2025 41,05 25,25194 7,1 2,3
YUNANISTAN 21:53:11 04-05-2025 41,1458 25,2218 4,6 2,6
Simav (Kütahya) 21:44:35 04-05-2025 39,2725 28,97639 7 0,9
Simav (Kütahya) 21:44:19 04-05-2025 39,26611 28,98667 7 0,9
Marmara Denizi - [21.12 km] Büyükçekmece (İstanbul) 21:17:48 04-05-2025 40,83556 28,39833 7,04 1,2
MARMARA DENIZI 21:17:47 04-05-2025 40,8787 28,359 15,3 1,5
Demirci (Manisa) 21:14:37 04-05-2025 38,94222 28,75806 6,9 0,9
Çat (Erzurum) 21:07:03 04-05-2025 39,67667 41,21361 10,4 2,6
CUKURCAYIR-CAT (ERZURUM) 21:07:02 04-05-2025 39,669 41,2185 4,9 2,8
Otlukbeli (Erzincan) 20:41:07 04-05-2025 39,95722 39,98917 7,38 1,2
Simav (Kütahya) 20:32:08 04-05-2025 39,12444 28,95472 7,4 0,9
EGE DENIZI 20:23:58 04-05-2025 36,6433 25,692 16,4 3,7
Ege Denizi 20:23:54 04-05-2025 36,64611 25,63528 7 3,8
Kale (Malatya) 20:19:33 04-05-2025 38,33278 38,72389 11,9 2,2
KAMISTAS-(MALATYA) 20:19:32 04-05-2025 38,3288 38,7028 9,3 2,1
Ninotsminda, Samtskhe-Javakheti (Gürcistan) - [51.63 km] Akyaka (Kars) 20:14:38 04-05-2025 41,39278 43,85306 6,66 1,5
Hilvan (Şanlıurfa) 20:02:38 04-05-2025 37,48444 38,77306 5,02 1,3
Kemah (Erzincan) 19:41:17 04-05-2025 39,83944 39,0575 7,53 1,7
CALIKLAR-KEMAH (ERZINCAN) 19:41:16 04-05-2025 39,8573 39,0522 10,4 1,9
Marmara Denizi - [23.45 km] Büyükçekmece (İstanbul) 19:24:46 04-05-2025 40,83083 28,34833 7 2,2
MARMARA DENIZI 19:24:46 04-05-2025 40,8408 28,3465 9,7 2,5
EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) 19:21:04 04-05-2025 39,2142 28,9978 9,3 2
Simav (Kütahya) 19:21:03 04-05-2025 39,21444 28,97278 10,44 1,6
Karaköprü (Şanlıurfa) 19:19:36 04-05-2025 37,42306 38,84111 7,11 1,1
Çal (Denizli) 19:19:06 04-05-2025 37,92472 29,40778 7,91 1,4
BELEVI-CAL (DENIZLI) 19:19:04 04-05-2025 37,9522 29,4178 20 1,7
Ege Denizi - Saros Körfezi - [11.29 km] Eceabat (Çanakkale) 19:14:06 04-05-2025 40,41972 26,28917 6,9 1,4
SAROS KORFEZI (EGE DENIZI) 19:14:06 04-05-2025 40,4395 26,3118 17,6 1,6
Doğanşehir (Malatya) 19:08:31 04-05-2025 38,1775 37,96861 4,92 2,6
SUCATI-DOGANSEHIR (MALATYA) 19:08:30 04-05-2025 38,2095 37,9712 5,5 2,6
Ege Denizi - İzmir Körfezi, Uzunada, Urla (İzmir) 18:59:54 04-05-2025 38,47889 26,73806 19,18 2,9
IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI) 18:59:53 04-05-2025 38,4877 26,7502 19,3 2,7
Ege Denizi - İzmir Körfezi, Uzunada, Urla (İzmir) 18:58:06 04-05-2025 38,47333 26,72278 8,84 2,5
IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI) 18:58:05 04-05-2025 38,4633 26,7268 16,6 2,4
Söke (Aydın) 18:53:35 04-05-2025 37,80556 27,4725 7,21 1,5
NAIPLI-GERMENCIK (AYDIN) 18:53:35 04-05-2025 37,8623 27,4528 10 1,9
Simav (Kütahya) 18:52:55 04-05-2025 39,19167 28,93167 7,22 1,2
Simav (Kütahya) 18:36:57 04-05-2025 39,23611 28,97111 7 1,1
ISKELE-BIGADIC (BALIKESIR) 18:31:32 04-05-2025 39,497 28,1815 9 1,4
Bigadiç (Balıkesir) 18:31:31 04-05-2025 39,50722 28,14333 7,01 1,2
Bigadiç (Balıkesir) 18:27:24 04-05-2025 39,48528 28,13778 6,95 1,4
Simav (Kütahya) 18:10:45 04-05-2025 39,22528 28,97472 7 1
Simav (Kütahya) 17:48:43 04-05-2025 39,24278 28,99056 7 1,2
Simav (Kütahya) 17:48:06 04-05-2025 39,22611 28,98583 6,93 1
EGE DENIZI 17:29:35 04-05-2025 38,6795 24,691 9,7 2,7
EGE DENIZI 17:26:38 04-05-2025 36,3482 25,5878 6,5 2,5
Ege Denizi 17:26:34 04-05-2025 36,51583 25,52389 7 2,5
Simav (Kütahya) 17:17:57 04-05-2025 39,23222 28,96056 7 1,4
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 17:17:57 04-05-2025 39,2372 29,0083 9,9 1,4
Sivrice (Elazığ) 17:12:20 04-05-2025 38,38556 38,89444 7 1,4
Ege Denizi - İzmir Körfezi, Uzunada, Urla (İzmir) 16:51:53 04-05-2025 38,4775 26,72472 6,99 1,8
Simav (Kütahya) 16:42:43 04-05-2025 39,25444 28,95167 8,97 1,2
Akdeniz - [198.61 km] Datça (Muğla) 16:25:44 04-05-2025 35,01583 26,68361 7 2,7
GIRIT ADASI (AKDENIZ) 16:25:40 04-05-2025 34,9738 25,9523 5 3,2
Hisarcık (Kütahya) 16:18:46 04-05-2025 39,20361 29,35361 7 1,2
Simav (Kütahya) 15:17:48 04-05-2025 39,1775 28,89611 6,93 1,5
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 15:17:47 04-05-2025 39,236 28,976 11,7 1,8
Simav (Kütahya) 14:40:32 04-05-2025 39,2275 28,99389 10,98 1,3
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 14:40:31 04-05-2025 39,247 28,9973 10,2 1,5
KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Marmara Denizi - [14.21 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ) 13:18:08 05-05-2025 40,83861 27,975 6,84 1,7
Bratya Daskalovi, Eski Zağra (Bulgaristan) - [97.33 km] Merkez (Edirne) 12:58:30 05-05-2025 42,16722 25,3 6,47 1,5
Kozluk (Batman) 12:57:02 05-05-2025 38,1 41,49528 6,52 1,6
Bigadiç (Balıkesir) 12:50:37 05-05-2025 39,50833 28,15806 6,96 1,5
Bigadiç (Balıkesir) 12:47:21 05-05-2025 39,50389 28,15667 6,96 1,4
Kale (Malatya) 12:34:22 05-05-2025 38,38778 38,86361 7 1,3
Çameli (Denizli) 12:07:46 05-05-2025 37,00028 29,18639 7 1,8
Alanya (Antalya) 12:06:14 05-05-2025 36,62194 32,00556 7 1,5
ALTINTAS-ORHANELI (BURSA) 11:57:57 05-05-2025 39,8543 28,834 0 1,4
Orhaneli (Bursa) 11:57:57 05-05-2025 39,90472 28,86889 7,01 1,6
BASARAN-ESKIL (AKSARAY) 11:53:37 05-05-2025 37,9273 33,5033 9,2 1,9
Karapınar (Konya) 11:53:37 05-05-2025 37,94028 33,5675 7 1,7
Bala (Ankara) 11:02:04 05-05-2025 39,35972 33,17833 7 1,1
Marmara Denizi - [20.41 km] Büyükçekmece (İstanbul) 10:53:37 05-05-2025 40,83944 28,4075 6,98 1,5
MARMARA DENIZI 10:53:37 05-05-2025 40,834 28,3453 27,5 1,7
Yerköy (Yozgat) 10:43:27 05-05-2025 39,735 34,29222 7 1,2
Kozluk (Batman) 10:27:24 05-05-2025 38,14028 41,50667 10,28 2,1
YANKILI-KOZLUK (BATMAN) 10:27:24 05-05-2025 38,108 41,4673 11,4 2,1
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 10:13:30 05-05-2025 39,233 28,9922 7,3 2,5
Simav (Kütahya) 10:13:29 05-05-2025 39,23028 28,98556 13,52 2,6
YUNANISTAN 09:52:49 05-05-2025 40,3118 24,138 9,2 2,7
Simav (Kütahya) 09:51:29 05-05-2025 39,155 29,08722 6,95 1,1
Selçuklu (Konya) 09:28:13 05-05-2025 38,06694 32,62611 7 2,1
SARICALAR-SELCUKLU (KONYA) 09:28:12 05-05-2025 38,0587 32,644 13,1 2,2
DIKENLI-CERKES (CANKIRI) REVIZE01 (2025.05.05 09:20:58) 09:20:58 05-05-2025 40,7857 32,7685 14,8 1,6
Kızılcahamam (Ankara) 09:20:57 05-05-2025 40,64028 32,77472 7 1,2
Simav (Kütahya) 09:08:27 05-05-2025 39,20889 28,94444 7 1,4
EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) 09:08:26 05-05-2025 39,2232 29,0147 17,3 1,8
Simav (Kütahya) 09:07:32 05-05-2025 39,20667 28,94389 7 1,3
EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) 09:07:31 05-05-2025 39,2205 29,01 18,1 1,7
Simav (Kütahya) 09:06:10 05-05-2025 39,21889 28,97944 7 1,5
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 09:06:09 05-05-2025 39,2285 29,005 17,5 2
Simav (Kütahya) 09:00:55 05-05-2025 39,23111 28,98083 7 1,6
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 09:00:55 05-05-2025 39,2497 28,9875 12,4 1,9
Simav (Kütahya) 09:00:21 05-05-2025 39,23833 28,97056 7 1,5
EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) 09:00:21 05-05-2025 39,2178 29,0388 16 1,8
Simav (Kütahya) 08:59:31 05-05-2025 39,21861 28,98972 11,59 1,3
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 08:59:29 05-05-2025 39,232 28,9823 20,9 1,6
Simav (Kütahya) 08:54:48 05-05-2025 39,12556 28,95639 6,4 0,9
EGE DENIZI 08:37:11 05-05-2025 36,6297 25,8412 8,2 1,9
Simav (Kütahya) 08:24:47 05-05-2025 39,22444 28,98806 10,41 1,2
YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA) 08:24:46 05-05-2025 39,2723 28,9937 14,6 1,5
Marmara Denizi - Erdek Körfezi - [02.68 km] Bandırma (Balıkesir) 08:22:52 05-05-2025 40,35167 27,83139 7,19 1,4
ERDEK KORFEZI (MARMARA DENIZI) 08:22:51 05-05-2025 40,3468 27,822 14,5 1,9
Kale (Malatya) 08:08:51 05-05-2025 38,35861 38,74694 12,31 1,1
Simav (Kütahya) 08:01:16 05-05-2025 39,22472 28,99583 11,83 1,1
Simav (Kütahya) 07:50:36 05-05-2025 39,22472 28,95694 6,99 1,5
Kangal (Sivas) 07:48:36 05-05-2025 39,33806 37,28056 10,21 1,6
Marmara Denizi - [23.67 km] Büyükçekmece (İstanbul) 07:34:02 05-05-2025 40,83528 28,33417 7,04 1,5
Simav (Kütahya) 07:26:04 05-05-2025 39,21778 28,97 7,16 1,3
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 07:26:04 05-05-2025 39,2303 29,024 3 1,2
Simav (Kütahya) 06:52:06 05-05-2025 39,24278 28,98639 8,29 1,9
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 06:52:05 05-05-2025 39,2427 28,987 5,6 2,2
Kuluncak (Malatya) 06:43:45 05-05-2025 38,84028 37,72722 7,02 1,8
YUKARISELIMLI-HEKIMHAN (MALATYA) 06:43:45 05-05-2025 38,782 37,7878 7,5 1,7
Çağlayancerit (Kahramanmaraş) 06:31:54 05-05-2025 37,685 37,43694 6,96 1,4
Marmara Denizi - [13.62 km] Beylikdüzü (İstanbul) 06:22:30 05-05-2025 40,84694 28,68194 7,12 1,6
AVCILAR ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) 06:22:29 05-05-2025 40,8687 28,6918 5,4 2
Marmara Denizi - [18.55 km] Büyükçekmece (İstanbul) 06:07:32 05-05-2025 40,85139 28,42389 7,57 1,7
MARMARA DENIZI 06:07:32 05-05-2025 40,8477 28,4053 9,5 2,2
Genç (Bingöl) 06:07:05 05-05-2025 38,62333 40,69028 7,02 1,5
Çameli (Denizli) 05:51:25 05-05-2025 36,99639 29,18778 7,16 2,1
SARIKAVAK-CAMELI (DENIZLI) 05:51:24 05-05-2025 37,0103 29,1832 8,5 2,4
Simav (Kütahya) 05:41:42 05-05-2025 39,22667 28,97306 10,93 0,9
EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) 05:41:42 05-05-2025 39,2082 29,036 8,9 1,2
Simav (Kütahya) 05:40:52 05-05-2025 39,17306 28,92389 6,41 0,8
HAMZABEY-SIMAV (KUTAHYA) 05:40:52 05-05-2025 39,1893 28,9475 14,2 1
Sincik (Adıyaman) 05:39:03 05-05-2025 38,115 38,5075 6,96 1,2
ALANCIK-SINCIK (ADIYAMAN) 05:39:02 05-05-2025 38,038 38,5628 21,2 1
Yeşilyurt (Malatya) 05:24:51 05-05-2025 38,26278 38,21778 6,99 1,2
Pamukkale (Denizli) 05:23:50 05-05-2025 38,03361 29,05722 7,02 1,1
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 05:23:46 05-05-2025 39,2427 29,0178 7,6 2,2
AYDINCIK ACIKLARI-MERSIN (AKDENIZ) 05:20:46 05-05-2025 35,9977 33,5155 14,6 1,7
Ulukışla (Niğde) 05:03:49 05-05-2025 37,47167 34,82472 7,08 1,4
Simav (Kütahya) 04:55:30 05-05-2025 39,23083 28,98611 9,37 1,1
Simav (Kütahya) 04:28:04 05-05-2025 39,21333 28,99667 7,01 1,1
GOKOVA KORFEZI (EGE DENIZI) 04:22:31 05-05-2025 36,9868 28,2098 4,9 0,9
Simav (Kütahya) 04:17:46 05-05-2025 39,1525 28,91667 7,11 0,8
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 04:17:44 05-05-2025 39,2165 28,9665 18,2 1,3
Sincik (Adıyaman) 04:05:46 05-05-2025 38,13611 38,535 6,99 1,2
ULUKOY-(MALATYA) 04:05:46 05-05-2025 38,1585 38,5427 9,4 1,1
Kozluk (Batman) 04:02:45 05-05-2025 38,13889 41,49167 7 1,5
GUNDUZLU-KOZLUK (BATMAN) 04:02:45 05-05-2025 38,1983 41,4223 8,8 1,4
Ege Denizi - Gökova Körfezi - [12.37 km] Bodrum (Muğla) 03:55:30 05-05-2025 36,94806 27,62889 6,9 1
GOKOVA KORFEZI (EGE DENIZI) 03:55:28 05-05-2025 36,8487 27,5967 11 1
Merkez (Osmaniye) 03:42:55 05-05-2025 37,12306 36,27667 6,94 1,2
Kuşadası (Aydın) 03:26:16 05-05-2025 37,84778 27,32194 7 1,3
YENIKOY-KUSADASI (AYDIN) 03:26:16 05-05-2025 37,8548 27,3412 4,7 1,5
Çameli (Denizli) 03:13:50 05-05-2025 36,98972 29,16389 7 0,9
Akhisar (Manisa) 03:11:29 05-05-2025 38,9675 27,92278 7 1,1
Simav (Kütahya) 02:54:25 05-05-2025 39,21778 28,96556 7 1,2
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 02:54:25 05-05-2025 39,2415 29,0078 8,9 1,4
Gediz (Kütahya) 02:52:01 05-05-2025 39,02944 29,69611 6,39 1,1
GOYNUK-GEDIZ (KUTAHYA) 02:52:01 05-05-2025 38,9922 29,6467 4,9 1,3
Ege Denizi 02:46:32 05-05-2025 36,60444 25,7225 7 3,8
Göksun (Kahramanmaraş) 02:46:31 05-05-2025 38,11 36,39389 7,04 1,3
MEHMETBEY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) REVIZE01 (2025.05.05 02:46:36) 02:46:31 05-05-2025 38,0922 36,4198 3,7 1,3
CETIBELI-MARMARIS (MUGLA) 02:35:23 05-05-2025 36,9395 28,351 15,7 1
Bucak (Burdur) 02:27:33 05-05-2025 37,52444 30,57528 7,52 1,1
BELOREN-BUCAK (BURDUR) 02:27:32 05-05-2025 37,519 30,5902 8,8 1,3
Afşin (Kahramanmaraş) 02:23:07 05-05-2025 38,49139 36,93722 7,31 2
BUYUKTATLI-AFSIN (KAHRAMANMARAS) 02:23:06 05-05-2025 38,485 36,9557 5 1,8
Akhisar (Manisa) 02:11:38 05-05-2025 38,98278 27,90833 6,92 1,2
YENICE-AKHISAR (MANISA) 02:11:38 05-05-2025 38,9948 27,9053 12,9 1,5
BEKIRLER-SUTCULER (ISPARTA) 01:57:34 05-05-2025 37,4008 30,9463 4,6 1,5
Serik (Antalya) 01:57:33 05-05-2025 37,30861 30,91611 6,94 1,2
Simav (Kütahya) 01:56:01 05-05-2025 39,23889 28,98472 7,88 1
Elbistan (Kahramanmaraş) 01:53:15 05-05-2025 38,05361 37,53889 7,02 1,2
TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) 01:53:15 05-05-2025 38,0523 37,5328 10,1 1,3
KARAKOY-AKHISAR (MANISA) 01:49:36 05-05-2025 39,0143 27,9085 5,3 1,4
Akhisar (Manisa) 01:49:35 05-05-2025 38,97778 27,90972 6,97 1,2
Akhisar (Manisa) 01:47:34 05-05-2025 38,98694 27,91944 6,96 1,4
YENICE-AKHISAR (MANISA) 01:47:34 05-05-2025 39,0015 27,9167 11,5 1,6
KARAKUYU-SAIMBEYLI (ADANA) 01:38:03 05-05-2025 37,8637 36,2268 8,3 1,7
Saimbeyli (Adana) 01:38:02 05-05-2025 37,82306 36,10694 7,24 1,6
Köyceğiz (Muğla) 01:16:43 05-05-2025 37,12833 28,85806 7 1
Akhisar (Manisa) 01:03:05 05-05-2025 38,97139 27,91667 7 1,1
KARABORKLU-AKHISAR (MANISA) 01:03:05 05-05-2025 38,9848 27,8745 9,8 1,1
Akhisar (Manisa) 00:54:25 05-05-2025 38,98778 27,91611 7 2,8
YENICE-AKHISAR (MANISA) 00:54:25 05-05-2025 39,0045 27,9038 8,2 2,9
Sincik (Adıyaman) 00:40:24 05-05-2025 38,12028 38,55056 6,97 1,3
Merkez (Adıyaman) 00:23:53 05-05-2025 37,98472 38,16778 7,02 0,9
Akhisar (Manisa) 00:21:16 05-05-2025 38,99 27,91944 6,8 1,7
YENICE-AKHISAR (MANISA) 00:21:15 05-05-2025 38,9943 27,9163 12,6 1,9
Akhisar (Manisa) 00:20:29 05-05-2025 38,99167 27,91278 12,33 2,5
DINGILLER-AKHISAR (MANISA) 00:20:28 05-05-2025 38,9838 27,8993 4,6 2,7
Kozluk (Batman) 00:14:47 05-05-2025 38,12972 41,49417 7 1,1
Akhisar (Manisa) 00:09:06 05-05-2025 38,98972 27,91028 6,99 2,1
DINGILLER-AKHISAR (MANISA) 00:09:06 05-05-2025 38,9973 27,8952 6,6 2,3
Akhisar (Manisa) 00:07:54 05-05-2025 38,97667 27,91306 6,99 1,9
CAMONU-AKHISAR (MANISA) 00:07:54 05-05-2025 38,9748 27,9103 5,4 2
Akhisar (Manisa) 00:06:17 05-05-2025 38,98389 27,90861 7 2,4
YENICE-AKHISAR (MANISA) 00:06:17 05-05-2025 38,985 27,9115 9,5 2,8
KEPEZ-AKSEKI (ANTALYA) 23:55:43 04-05-2025 36,918 31,6335 8,5 1,9
Doğanşehir (Malatya) 23:43:06 04-05-2025 38,07417 37,94139 8,2 2,4
COMLEKOBA-DOGANSEHIR (MALATYA) 23:43:05 04-05-2025 38,093 37,9463 6,1 2,2
Akhisar (Manisa) 23:15:39 04-05-2025 38,9925 27,92111 7,51 1,4
YENICE-AKHISAR (MANISA) 23:15:38 04-05-2025 38,9967 27,9135 9,9 1,6
GIRIT ADASI (AKDENIZ) 22:57:36 04-05-2025 35,1345 24,2252 25,6 3,6
Nurhak (Kahramanmaraş) 22:52:47 04-05-2025 38,01833 37,49917 6,64 1,1
Yeşilyurt (Malatya) 22:48:20 04-05-2025 38,25222 38,17472 6,99 1,4
Akçadağ (Malatya) 22:47:37 04-05-2025 38,49861 37,98806 6,96 1,7
Urla (İzmir) 22:37:51 04-05-2025 38,23417 26,62667 7,51 1,4
Kale (Malatya) 22:18:54 04-05-2025 38,36 38,73611 9,53 0,9
Marmara Denizi - [20.41 km] Büyükçekmece (İstanbul) 22:17:32 04-05-2025 40,83556 28,41583 9,79 1,3
MARMARA DENIZI 22:17:32 04-05-2025 40,8343 28,4292 13,9 1,6
Gürün (Sivas) 22:12:10 04-05-2025 38,87861 37,32139 6,95 1,3
KARADORUK-GURUN (SIVAS) 22:12:06 04-05-2025 38,8495 37,3613 5 1,5
Elbistan (Kahramanmaraş) 22:01:34 04-05-2025 38,14694 37,35111 8,25 1,1
Rodopi, Anatoliki Makedonia kai Thraki (Yunanistan) - [77.74 km] Enez (Edirne) 22:00:05 04-05-2025 41,17861 25,37917 6,93 1,6
YUNANISTAN 22:00:03 04-05-2025 41,1443 25,2722 5,4 1,6
Çelikhan (Adıyaman) 21:57:48 04-05-2025 38,09611 38,42556 6,93 1
Rodopi, Anatoliki Makedonia kai Thraki (Yunanistan) - [78.82 km] Enez (Edirne) 21:53:12 04-05-2025 41,05 25,25194 7,1 2,3
YUNANISTAN 21:53:11 04-05-2025 41,1458 25,2218 4,6 2,6
Simav (Kütahya) 21:44:35 04-05-2025 39,2725 28,97639 7 0,9
Simav (Kütahya) 21:44:19 04-05-2025 39,26611 28,98667 7 0,9
Marmara Denizi - [21.12 km] Büyükçekmece (İstanbul) 21:17:48 04-05-2025 40,83556 28,39833 7,04 1,2
MARMARA DENIZI 21:17:47 04-05-2025 40,8787 28,359 15,3 1,5
Demirci (Manisa) 21:14:37 04-05-2025 38,94222 28,75806 6,9 0,9
Çat (Erzurum) 21:07:03 04-05-2025 39,67667 41,21361 10,4 2,6
CUKURCAYIR-CAT (ERZURUM) 21:07:02 04-05-2025 39,669 41,2185 4,9 2,8
Otlukbeli (Erzincan) 20:41:07 04-05-2025 39,95722 39,98917 7,38 1,2
Simav (Kütahya) 20:32:08 04-05-2025 39,12444 28,95472 7,4 0,9
EGE DENIZI 20:23:58 04-05-2025 36,6433 25,692 16,4 3,7
Ege Denizi 20:23:54 04-05-2025 36,64611 25,63528 7 3,8
Kale (Malatya) 20:19:33 04-05-2025 38,33278 38,72389 11,9 2,2
KAMISTAS-(MALATYA) 20:19:32 04-05-2025 38,3288 38,7028 9,3 2,1
Ninotsminda, Samtskhe-Javakheti (Gürcistan) - [51.63 km] Akyaka (Kars) 20:14:38 04-05-2025 41,39278 43,85306 6,66 1,5
Hilvan (Şanlıurfa) 20:02:38 04-05-2025 37,48444 38,77306 5,02 1,3
Kemah (Erzincan) 19:41:17 04-05-2025 39,83944 39,0575 7,53 1,7
CALIKLAR-KEMAH (ERZINCAN) 19:41:16 04-05-2025 39,8573 39,0522 10,4 1,9
Marmara Denizi - [23.45 km] Büyükçekmece (İstanbul) 19:24:46 04-05-2025 40,83083 28,34833 7 2,2
MARMARA DENIZI 19:24:46 04-05-2025 40,8408 28,3465 9,7 2,5
EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) 19:21:04 04-05-2025 39,2142 28,9978 9,3 2
Simav (Kütahya) 19:21:03 04-05-2025 39,21444 28,97278 10,44 1,6
Karaköprü (Şanlıurfa) 19:19:36 04-05-2025 37,42306 38,84111 7,11 1,1
Çal (Denizli) 19:19:06 04-05-2025 37,92472 29,40778 7,91 1,4
BELEVI-CAL (DENIZLI) 19:19:04 04-05-2025 37,9522 29,4178 20 1,7
Ege Denizi - Saros Körfezi - [11.29 km] Eceabat (Çanakkale) 19:14:06 04-05-2025 40,41972 26,28917 6,9 1,4
SAROS KORFEZI (EGE DENIZI) 19:14:06 04-05-2025 40,4395 26,3118 17,6 1,6
Doğanşehir (Malatya) 19:08:31 04-05-2025 38,1775 37,96861 4,92 2,6
SUCATI-DOGANSEHIR (MALATYA) 19:08:30 04-05-2025 38,2095 37,9712 5,5 2,6
Ege Denizi - İzmir Körfezi, Uzunada, Urla (İzmir) 18:59:54 04-05-2025 38,47889 26,73806 19,18 2,9
IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI) 18:59:53 04-05-2025 38,4877 26,7502 19,3 2,7
Ege Denizi - İzmir Körfezi, Uzunada, Urla (İzmir) 18:58:06 04-05-2025 38,47333 26,72278 8,84 2,5
IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI) 18:58:05 04-05-2025 38,4633 26,7268 16,6 2,4
Söke (Aydın) 18:53:35 04-05-2025 37,80556 27,4725 7,21 1,5
NAIPLI-GERMENCIK (AYDIN) 18:53:35 04-05-2025 37,8623 27,4528 10 1,9
Simav (Kütahya) 18:52:55 04-05-2025 39,19167 28,93167 7,22 1,2
Simav (Kütahya) 18:36:57 04-05-2025 39,23611 28,97111 7 1,1
ISKELE-BIGADIC (BALIKESIR) 18:31:32 04-05-2025 39,497 28,1815 9 1,4
Bigadiç (Balıkesir) 18:31:31 04-05-2025 39,50722 28,14333 7,01 1,2
Bigadiç (Balıkesir) 18:27:24 04-05-2025 39,48528 28,13778 6,95 1,4
Simav (Kütahya) 18:10:45 04-05-2025 39,22528 28,97472 7 1
Simav (Kütahya) 17:48:43 04-05-2025 39,24278 28,99056 7 1,2
Simav (Kütahya) 17:48:06 04-05-2025 39,22611 28,98583 6,93 1
EGE DENIZI 17:29:35 04-05-2025 38,6795 24,691 9,7 2,7
EGE DENIZI 17:26:38 04-05-2025 36,3482 25,5878 6,5 2,5
Ege Denizi 17:26:34 04-05-2025 36,51583 25,52389 7 2,5
Simav (Kütahya) 17:17:57 04-05-2025 39,23222 28,96056 7 1,4
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 17:17:57 04-05-2025 39,2372 29,0083 9,9 1,4
Sivrice (Elazığ) 17:12:20 04-05-2025 38,38556 38,89444 7 1,4
Ege Denizi - İzmir Körfezi, Uzunada, Urla (İzmir) 16:51:53 04-05-2025 38,4775 26,72472 6,99 1,8
Simav (Kütahya) 16:42:43 04-05-2025 39,25444 28,95167 8,97 1,2
Akdeniz - [198.61 km] Datça (Muğla) 16:25:44 04-05-2025 35,01583 26,68361 7 2,7
GIRIT ADASI (AKDENIZ) 16:25:40 04-05-2025 34,9738 25,9523 5 3,2
Hisarcık (Kütahya) 16:18:46 04-05-2025 39,20361 29,35361 7 1,2
Simav (Kütahya) 15:17:48 04-05-2025 39,1775 28,89611 6,93 1,5
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 15:17:47 04-05-2025 39,236 28,976 11,7 1,8
Simav (Kütahya) 14:40:32 04-05-2025 39,2275 28,99389 10,98 1,3
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 14:40:31 04-05-2025 39,247 28,9973 10,2 1,5
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