Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 05 Mayıs 2026
05.05.2026 00:00
Son Güncelleme: 05.05.2026 00:30
Son depremler... 05 Mayıs 2026 deprem son dakika haberleri haberin detayında... Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ve AFAD deprem haberleri..
05 Mayıs 2026 son dakika AFAD son depremler ve Kandilli son dakika deprem listesi..
AFAD SON DEPREMLER LİSTESİKaynak: Afad
|Lokasyon
|Tarih/Saat
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Şiddet
|Ekinözü (Kahramanmaraş)
|04 Mayıs 2026 23:46
|38.1028
|37.2228
|7.02
|1.70
|Göksun (Kahramanmaraş)
|04 Mayıs 2026 23:44
|37.8808
|36.4769
|6.13
|2.00
|Savaştepe (Balıkesir)
|04 Mayıs 2026 23:43
|39.3414
|27.7911
|6.89
|1.00
|Mecitözü (Çorum)
|04 Mayıs 2026 23:20
|40.5372
|35.1800
|9.16
|1.30
|Yatağan (Muğla)
|04 Mayıs 2026 23:14
|37.3811
|28.1700
|7.00
|1.00
|Yahyalı (Kayseri)
|04 Mayıs 2026 23:03
|37.7736
|35.3875
|7.00
|1.70
|Sındırgı (Balıkesir)
|04 Mayıs 2026 22:37
|39.2658
|28.0886
|7.50
|0.90
|Yazıhan (Malatya)
|04 Mayıs 2026 22:35
|38.5242
|38.0000
|7.00
|1.50
|Akçadağ (Malatya)
|04 Mayıs 2026 22:34
|38.2942
|37.7658
|10.61
|1.60
|Akçadağ (Malatya)
|04 Mayıs 2026 22:30
|38.5064
|38.0000
|6.06
|1.60
|Divriği (Sivas)
|04 Mayıs 2026 22:20
|39.5433
|37.9908
|6.99
|1.20
|Zara (Sivas)
|04 Mayıs 2026 22:18
|39.5864
|37.9067
|7.00
|1.30
|Malazgirt (Muş)
|04 Mayıs 2026 22:11
|39.3411
|42.2350
|18.37
|2.30
|Onikişubat (Kahramanmaraş)
|04 Mayıs 2026 21:46
|37.8675
|36.4889
|7.01
|1.90
|Göksun (Kahramanmaraş)
|04 Mayıs 2026 21:43
|37.9939
|36.3172
|7.30
|1.60
|Beypazarı (Ankara)
|04 Mayıs 2026 21:42
|40.1442
|31.9136
|6.99
|2.00
|Doğanşehir (Malatya)
|04 Mayıs 2026 21:07
|38.2075
|37.8722
|7.55
|1.30
|Akçadağ (Malatya)
|04 Mayıs 2026 20:58
|38.2531
|37.7614
|7.00
|1.70
|Akçadağ (Malatya)
|04 Mayıs 2026 20:40
|38.2681
|37.7392
|7.00
|1.40
|Simav (Kütahya)
|04 Mayıs 2026 20:35
|39.2008
|28.9717
|11.99
|1.80
|Çemişgezek (Tunceli)
|04 Mayıs 2026 20:07
|39.1161
|38.9917
|4.99
|1.70
|Göksun (Kahramanmaraş)
|04 Mayıs 2026 19:57
|38.0331
|36.6044
|7.00
|1.70
|Akçadağ (Malatya)
|04 Mayıs 2026 19:29
|38.4678
|38.0617
|7.05
|1.70
|Andırın (Kahramanmaraş)
|04 Mayıs 2026 19:19
|37.5867
|36.4261
|7.00
|1.50
|Pütürge (Malatya)
|04 Mayıs 2026 19:16
|38.2889
|38.8200
|7.00
|1.50
|Akdeniz - [157.93 km] Datça (Muğla)
|04 Mayıs 2026 19:09
|35.3747
|26.7908
|7.00
|2.60
|Sındırgı (Balıkesir)
|04 Mayıs 2026 19:07
|39.1319
|28.3303
|7.00
|1.40
|Sındırgı (Balıkesir)
|04 Mayıs 2026 18:46
|39.2192
|28.1606
|7.00
|1.60
|Kestel (Bursa)
|04 Mayıs 2026 18:38
|40.2719
|29.4025
|7.00
|1.70
KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİKaynak: Kandilli
|Lokasyon
|Tarih/Saat
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Şiddet
|CAVUSLU-DOGANSEHIR (MALATYA)
|05 Mayıs 2026 00:07
|38.2072
|37.7567
|9.20
|1.20
|HARUNUSAGI-AKCADAG (MALATYA)
|04 Mayıs 2026 23:58
|38.2420
|37.7185
|12.50
|1.50
|HARUNUSAGI-AKCADAG (MALATYA)
|04 Mayıs 2026 23:40
|38.2518
|37.7205
|12.10
|1.50
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|04 Mayıs 2026 23:35
|39.2338
|29.0167
|7.30
|2.10
|KARAOMER-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|04 Mayıs 2026 23:15
|38.1458
|36.7005
|27.90
|1.20
|TORATLI-CEMISGEZEK (TUNCELI)
|04 Mayıs 2026 23:07
|39.0818
|39.0125
|16.20
|1.80
|KARAAHMET-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|04 Mayıs 2026 22:57
|38.0013
|36.5768
|8.40
|1.70
|KARAMAGARA-AKCADAG (MALATYA)
|04 Mayıs 2026 22:29
|38.4528
|38.0063
|9.80
|1.80
|KALEBOYNU-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS)
|04 Mayıs 2026 22:19
|37.6728
|36.4407
|11.90
|1.60
|BOLUKKAYA-PUTURGE (MALATYA)
|04 Mayıs 2026 22:16
|38.3070
|38.8215
|14.00
|1.60
|AKDENIZ
|04 Mayıs 2026 22:09
|35.3225
|27.3338
|18.20
|2.80
|KARAAGAC-SINDIRGI (BALIKESIR)
|04 Mayıs 2026 21:46
|39.2758
|28.1572
|13.40
|1.50
|DEGIRMENDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|04 Mayıs 2026 21:37
|37.9073
|36.5333
|16.70
|1.70
|KUCUKBUKU-SINDIRGI (BALIKESIR)
|04 Mayıs 2026 21:09
|39.2698
|28.0800
|14.90
|1.70
|KABAAGAC-SARAYKOY (DENIZLI)
|04 Mayıs 2026 20:58
|37.9278
|28.7812
|5.40
|2.40
|GULLUK KORFEZI (EGE DENIZI)
|04 Mayıs 2026 20:25
|37.2287
|27.3140
|25.20
|1.70
|CEVIRME-AKCADAG (MALATYA)
|04 Mayıs 2026 20:04
|38.2402
|37.7533
|16.00
|1.30
|BADEMLI ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI)
|04 Mayıs 2026 19:29
|39.4173
|25.8767
|11.20
|1.90
|EGE DENIZI
|04 Mayıs 2026 19:06
|35.7150
|25.4347
|7.30
|2.40
|TOSUNLAR-ODEMIS (IZMIR)
|04 Mayıs 2026 18:58
|38.2807
|27.9003
|5.40
|1.90
|SUCIKTI-ODEMIS (IZMIR)
|04 Mayıs 2026 18:58
|38.2998
|27.8805
|3.80
|2.20