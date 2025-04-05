Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 05 Nisan 2025

Son depremler...Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler.. 05 Nisan 2025 deprem son dakika haberleri haberin detayında...Artçı deprem mi oldu? Son deprem büyüklüğü ne kadar? Yakınımdaki depremler nelerdir? Anlık deprem mi oldu? Son dakika canlı deprem Türkiye haritası..Kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü ve AFAD deprem haberleri..İstanbul'da deprem mi oldu? Ankara'da deprem mi oldu? İzmir'de deprem mi oldu? Hangi illerde deprem oldu ve hissedildi? Bugün deprem mi oldu? Deprem ne zaman ve kaç şiddetinde oldu? En son hangi bölgede deprem oldu? Deprem haberleriyle ilgili en çok merak edilenlerin cevabı haberde..

Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 05 Nisan 2025
son dakika deprem mi oldu?

05 Nisan 2025 ve Kandilli son dakika listesi..

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Köyceğiz (Muğla) 00:01:00 05-04-2025 36,94111 28,82639 7 1,6
Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [22.09 km] Kuşadası (Aydın) 22:52:32 04-04-2025 37,83444 26,99167 7 1,6
Yeşilyurt (Malatya) 22:50:16 04-04-2025 38,27972 38,185 6 1,3
Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) 22:33:39 04-04-2025 37,4525 37,1625 11,11 1,9
Mucur (Kırşehir) 22:28:31 04-04-2025 38,91861 34,34194 6,99 1,2
Göksun (Kahramanmaraş) 22:05:41 04-04-2025 37,99139 36,35111 6,94 1,4
ACIELMA-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 22:05:40 04-04-2025 37,985 36,4278 11,5 1,4
EGE DENIZI 21:50:19 04-04-2025 36,6528 25,6267 5,5 2,7
Ege Denizi 21:50:16 04-04-2025 36,62889 25,47667 7 2,5
Akdeniz - [76.98 km] Gazipaşa (Antalya) 21:27:22 04-04-2025 35,50083 32,13583 16,84 1,6
AKDENIZ 21:27:22 04-04-2025 35,5905 32,3363 11 1,6
Ege Denizi - [52.74 km] Datça (Muğla) 21:14:16 04-04-2025 36,36361 27,02444 5,91 1,7
EGE DENIZI 21:14:12 04-04-2025 36,3998 26,99 3,3 1,9
Yedisu (Bingöl) 21:10:59 04-04-2025 39,4025 40,57167 10,12 1
Diyadin (Ağrı) 21:00:56 04-04-2025 39,34333 43,8225 7 2,4
ASAGIYANIKTAS-CALDIRAN (VAN) 21:00:54 04-04-2025 39,319 43,902 7,3 2,4
Doğanşehir (Malatya) 21:00:45 04-04-2025 38,03306 37,66917 16,72 1,1
Tutak (Ağrı) 20:57:04 04-04-2025 39,58722 42,77611 7 1,3
Pütürge (Malatya) 20:42:35 04-04-2025 38,17639 38,67139 7 1
Onikişubat (Kahramanmaraş) 20:35:26 04-04-2025 37,76028 36,62139 7 1,4
CAGLAYAN-(KAHRAMANMARAS) 20:35:24 04-04-2025 37,7713 36,6218 15,6 1,6
Ege Denizi - [35.33 km] Çeşme (İzmir) 20:20:54 04-04-2025 38,14083 25,89083 7,08 1,8
Merkez (Bolu) 19:50:02 04-04-2025 40,90778 31,68083 11,68 1,2
Türkoğlu (Kahramanmaraş) 19:04:51 04-04-2025 37,29083 36,82778 7 1,3
Pamukkale (Denizli) 18:53:14 04-04-2025 37,91472 29,26583 14,51 1,4
EGE DENIZI 18:18:05 04-04-2025 36,5952 25,4782 17,6 2,7
Ege Denizi 18:18:00 04-04-2025 36,42722 25,40639 7 2,5
Darende (Malatya) 17:12:07 04-04-2025 38,44194 37,48583 7 2
SUGUL-DARENDE (MALATYA) 17:12:05 04-04-2025 38,4262 37,4952 4,1 1,9
Menteşe (Muğla) 16:32:54 04-04-2025 37,16722 28,73778 7 2,1
KARACAOREN-(MUGLA) 16:32:53 04-04-2025 37,1527 28,8247 4,1 2,1
Marmaris (Muğla) 16:09:46 04-04-2025 36,92694 28,30611 7,49 2,3
CAMLI-MARMARIS (MUGLA) 16:09:46 04-04-2025 36,9315 28,2773 2,3 2,4
Marmaris (Muğla) 16:09:17 04-04-2025 36,93139 28,30306 7,11 2,1
CAMLI-MARMARIS (MUGLA) 16:09:17 04-04-2025 36,9315 28,2875 8,5 2,3
Ula (Muğla) 15:37:06 04-04-2025 37,08111 28,44889 7,25 1,3
CITLIK-ULA (MUGLA) 15:37:06 04-04-2025 37,0258 28,4087 5 1,3
Akçadağ (Malatya) 15:35:57 04-04-2025 38,38556 37,66278 7 1,9
KOZLUCA-AKCADAG (MALATYA) 15:35:55 04-04-2025 38,3772 37,6543 3,5 1,9
CONDU-FEKE (ADANA) 15:25:57 04-04-2025 37,9668 35,6257 5 1,5
Aladağ (Adana) 14:00:21 04-04-2025 37,60806 35,395 6,96 1,2
DARILIK-ALADAG (ADANA) 14:00:20 04-04-2025 37,5882 35,4198 1,8 1,2
OVACIK-KEPSUT (BALIKESIR) 13:54:41 04-04-2025 39,5963 28,1963 2,3 1,6
Bigadiç (Balıkesir) 13:54:40 04-04-2025 39,49333 28,13139 9,28 1,8
Kadirli (Osmaniye) 13:05:19 04-04-2025 37,4275 36,19556 7 1,4
BEKERECI-KADIRLI (OSMANIYE) 13:05:18 04-04-2025 37,355 36,218 4,8 1,4
Kadirli (Osmaniye) 12:57:54 04-04-2025 37,43417 36,23778 11,46 1,5
MEHEDINLI-KADIRLI (OSMANIYE) 12:57:52 04-04-2025 37,2958 36,1838 10,2 1,5
Hisarcık (Kütahya) 12:45:56 04-04-2025 39,275 29,22694 7 1,2
Refahiye (Erzincan) 12:13:55 04-04-2025 39,90167 39,00361 18,12 2,2
KIZILENIS-REFAHIYE (ERZINCAN) 12:13:55 04-04-2025 39,937 39,0678 6 2,4
EGE DENIZI 11:40:59 04-04-2025 36,6552 25,7545 4,9 2,1
Yeşilyurt (Malatya) 11:31:42 04-04-2025 38,23333 38,17028 7 2,9
GORGU-YESILYURT (MALATYA) 11:31:41 04-04-2025 38,26 38,1263 5 2,9
EGE DENIZI 09:27:06 04-04-2025 36,3563 25,5252 5 1,9
Aksu (Isparta) 08:10:56 04-04-2025 37,82361 31,06833 6,96 1,7
SOFULAR-AKSU (ISPARTA) 08:10:56 04-04-2025 37,8407 31,0388 12,6 1,8
Pütürge (Malatya) 08:01:59 04-04-2025 38,27111 38,72583 12,08 1,2
Pütürge (Malatya) 07:56:29 04-04-2025 38,27111 38,71778 7 2
KAMISTAS-(MALATYA) 07:56:29 04-04-2025 38,3012 38,6703 5 1,9
Aladağ (Adana) 07:50:19 04-04-2025 37,675 35,4225 7 3
DARILIK-ALADAG (ADANA) 07:50:18 04-04-2025 37,6467 35,417 1,5 3,1
Refahiye (Erzincan) 07:32:52 04-04-2025 39,98667 38,93944 12,61 2,1
GAZIPINARI-REFAHIYE (ERZINCAN) 07:32:51 04-04-2025 40,0248 39,0115 7,8 2,5
Refahiye (Erzincan) 07:28:20 04-04-2025 40,03556 38,84222 6,94 1
Refahiye (Erzincan) 07:27:42 04-04-2025 40,03083 38,83778 7,99 1,2
Sarıkamış (Kars) 06:53:22 04-04-2025 40,05417 42,6775 7 1,1
Ege Denizi 06:31:40 04-04-2025 36,78972 26,02222 7 1,4
EGE DENIZI 06:31:36 04-04-2025 36,6655 25,802 10,3 2,3
Amasra (Bartın) 06:29:02 04-04-2025 41,72722 32,53389 7 1
Gürün (Sivas) 06:22:46 04-04-2025 38,82389 37,2825 9,71 0,9
Menteşe (Muğla) 06:20:40 04-04-2025 37,16056 28,81139 7 1
Ege Denizi 06:19:45 04-04-2025 36,67583 25,85778 7 1,6
Kınık (İzmir) 06:15:37 04-04-2025 39,04389 27,47444 6,98 1
Buldan (Denizli) 06:08:59 04-04-2025 38,225 28,89417 9,54 1,1
Maden (Elazığ) 05:50:12 04-04-2025 38,54444 39,52056 9,76 1,4
YUKARIBAG-(ELAZIG) 05:50:12 04-04-2025 38,6435 39,5823 5 1,5
Aladağ (Adana) 05:36:58 04-04-2025 37,67111 35,38556 7,57 1,5
YETIMLI-ALADAG (ADANA) 05:36:57 04-04-2025 37,6145 35,3875 9,9 1,5
Gürün (Sivas) 05:35:07 04-04-2025 38,685 37,40833 10,05 1
Sütçüler (Isparta) 05:31:59 04-04-2025 37,41972 31,02222 42,24 1,4
TURKIYE-IRAK SINIR BOLGESI 05:14:11 04-04-2025 37,2072 42,9687 12 2,2
Simele, Duhok (Irak) - [33.62 km] Silopi (Şırnak) 05:14:08 04-04-2025 36,95889 42,85806 21,37 2
Kale (Malatya) 04:49:26 04-04-2025 38,35278 38,73861 12,67 0,9
Menteşe (Muğla) 04:48:49 04-04-2025 37,21806 28,66806 6,96 1,2
KARACAOREN-(MUGLA) 04:48:49 04-04-2025 37,2167 28,6975 11,6 1,5
Sincik (Adıyaman) 04:36:21 04-04-2025 38,11694 38,47389 6,94 0,7
Talafar, Ninova (Irak) - [16.68 km] Silopi (Şırnak) 04:34:23 04-04-2025 37,00056 42,32306 10,77 1,4
Dursunbey (Balıkesir) 04:13:18 04-04-2025 39,53417 28,85056 7 0,9
Bandırma (Balıkesir) 04:11:34 04-04-2025 40,3475 28,03667 5,05 1
ERIKLI-BANDIRMA (BALIKESIR) 04:11:32 04-04-2025 40,3692 28,083 10,3 1,2
Akçadağ (Malatya) 04:09:12 04-04-2025 38,42306 37,89111 7 0,8
Kadirli (Osmaniye) 03:45:21 04-04-2025 37,51278 36,16944 8,02 1,3
Dursunbey (Balıkesir) 03:42:02 04-04-2025 39,52417 28,84889 7,9 0,8
Ege Denizi, Midilli Adası (Lesvos) - [14.23 km] Ayvacık (Çanakkale) 03:29:58 04-04-2025 39,37028 26,2825 9,74 1,3
MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) 03:29:57 04-04-2025 39,4043 26,2342 11,6 1,5
Akhisar (Manisa) 03:29:11 04-04-2025 39,00556 27,52417 7 1,1
Ege Denizi - [13.42 km] Ayvacık (Çanakkale) 03:26:58 04-04-2025 39,38056 26,27389 9,4 1,3
MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) 03:26:57 04-04-2025 39,4058 26,2303 14,7 1,4
Ege Denizi - [13.20 km] Ayvacık (Çanakkale) 03:26:20 04-04-2025 39,38083 26,28 7,21 1
MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) 03:26:20 04-04-2025 39,4035 26,2558 4,8 1,2
Marmara Denizi - [06.33 km] Süleymanpaşa (Tekirdağ) 03:24:22 04-04-2025 40,78833 27,45472 12,97 1,4
YENIKOY-(TEKIRDAG) 03:24:21 04-04-2025 40,7825 27,465 22,9 1,6
Syunik (Ermenistan) - [176.57 km] Aralık (Iğdır) 03:19:56 04-04-2025 39,12722 46,43944 7 2,3
EGE DENIZI 03:10:29 04-04-2025 36,6072 25,6707 11,2 3
Ege Denizi 03:10:28 04-04-2025 36,68389 25,75889 7 2,6
Akhisar (Manisa) 02:59:43 04-04-2025 39,04111 27,86222 10,73 2,1
MUSALAR-AKHISAR (MANISA) 02:59:42 04-04-2025 39,0443 27,8662 11,6 2,3
Ege Denizi - Gökova Körfezi - [09.21 km] Milas (Muğla) 02:46:59 04-04-2025 36,95972 27,95444 7,05 1,2
GOKOVA KORFEZI (EGE DENIZI) 02:46:59 04-04-2025 36,9557 27,9698 5,3 1,4
Nicosia (Güney Kıbrıs Rum Yönetimi) 02:39:11 04-04-2025 34,97417 33,01833 7,1 2,2
AKDENIZ 02:39:09 04-04-2025 34,9443 33,0567 26,8 2,1
Hisarcık (Kütahya) 02:20:45 04-04-2025 39,18556 29,38694 6,55 1
Kamışlı, Haseke (Suriye) - [40.20 km] Nusaybin (Mardin) 02:05:50 04-04-2025 36,72056 41,36 7 2,2
SURIYE 02:05:50 04-04-2025 36,595 41,5973 9,7 2,3
Göksun (Kahramanmaraş) 01:17:08 04-04-2025 38,08667 36,99083 9,51 1,4
KABAKTEPE-EKINOZU (KAHRAMANMARAS) 01:17:07 04-04-2025 38,0718 37,0222 21 1,3
Ege Denizi - [102.34 km] Datça (Muğla) 01:06:24 04-04-2025 35,78833 27,23444 20,24 2,3
EGE DENIZI 01:06:24 04-04-2025 35,7422 27,207 13,6 2,3
KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Köyceğiz (Muğla) 00:01:00 05-04-2025 36,94111 28,82639 7 1,6
Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [22.09 km] Kuşadası (Aydın) 22:52:32 04-04-2025 37,83444 26,99167 7 1,6
Yeşilyurt (Malatya) 22:50:16 04-04-2025 38,27972 38,185 6 1,3
Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) 22:33:39 04-04-2025 37,4525 37,1625 11,11 1,9
Mucur (Kırşehir) 22:28:31 04-04-2025 38,91861 34,34194 6,99 1,2
Göksun (Kahramanmaraş) 22:05:41 04-04-2025 37,99139 36,35111 6,94 1,4
ACIELMA-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 22:05:40 04-04-2025 37,985 36,4278 11,5 1,4
EGE DENIZI 21:50:19 04-04-2025 36,6528 25,6267 5,5 2,7
Ege Denizi 21:50:16 04-04-2025 36,62889 25,47667 7 2,5
Akdeniz - [76.98 km] Gazipaşa (Antalya) 21:27:22 04-04-2025 35,50083 32,13583 16,84 1,6
AKDENIZ 21:27:22 04-04-2025 35,5905 32,3363 11 1,6
Ege Denizi - [52.74 km] Datça (Muğla) 21:14:16 04-04-2025 36,36361 27,02444 5,91 1,7
EGE DENIZI 21:14:12 04-04-2025 36,3998 26,99 3,3 1,9
Yedisu (Bingöl) 21:10:59 04-04-2025 39,4025 40,57167 10,12 1
Diyadin (Ağrı) 21:00:56 04-04-2025 39,34333 43,8225 7 2,4
ASAGIYANIKTAS-CALDIRAN (VAN) 21:00:54 04-04-2025 39,319 43,902 7,3 2,4
Doğanşehir (Malatya) 21:00:45 04-04-2025 38,03306 37,66917 16,72 1,1
Tutak (Ağrı) 20:57:04 04-04-2025 39,58722 42,77611 7 1,3
Pütürge (Malatya) 20:42:35 04-04-2025 38,17639 38,67139 7 1
Onikişubat (Kahramanmaraş) 20:35:26 04-04-2025 37,76028 36,62139 7 1,4
CAGLAYAN-(KAHRAMANMARAS) 20:35:24 04-04-2025 37,7713 36,6218 15,6 1,6
Ege Denizi - [35.33 km] Çeşme (İzmir) 20:20:54 04-04-2025 38,14083 25,89083 7,08 1,8
Merkez (Bolu) 19:50:02 04-04-2025 40,90778 31,68083 11,68 1,2
Türkoğlu (Kahramanmaraş) 19:04:51 04-04-2025 37,29083 36,82778 7 1,3
Pamukkale (Denizli) 18:53:14 04-04-2025 37,91472 29,26583 14,51 1,4
EGE DENIZI 18:18:05 04-04-2025 36,5952 25,4782 17,6 2,7
Ege Denizi 18:18:00 04-04-2025 36,42722 25,40639 7 2,5
Darende (Malatya) 17:12:07 04-04-2025 38,44194 37,48583 7 2
SUGUL-DARENDE (MALATYA) 17:12:05 04-04-2025 38,4262 37,4952 4,1 1,9
Menteşe (Muğla) 16:32:54 04-04-2025 37,16722 28,73778 7 2,1
KARACAOREN-(MUGLA) 16:32:53 04-04-2025 37,1527 28,8247 4,1 2,1
Marmaris (Muğla) 16:09:46 04-04-2025 36,92694 28,30611 7,49 2,3
CAMLI-MARMARIS (MUGLA) 16:09:46 04-04-2025 36,9315 28,2773 2,3 2,4
Marmaris (Muğla) 16:09:17 04-04-2025 36,93139 28,30306 7,11 2,1
CAMLI-MARMARIS (MUGLA) 16:09:17 04-04-2025 36,9315 28,2875 8,5 2,3
Ula (Muğla) 15:37:06 04-04-2025 37,08111 28,44889 7,25 1,3
CITLIK-ULA (MUGLA) 15:37:06 04-04-2025 37,0258 28,4087 5 1,3
Akçadağ (Malatya) 15:35:57 04-04-2025 38,38556 37,66278 7 1,9
KOZLUCA-AKCADAG (MALATYA) 15:35:55 04-04-2025 38,3772 37,6543 3,5 1,9
CONDU-FEKE (ADANA) 15:25:57 04-04-2025 37,9668 35,6257 5 1,5
Aladağ (Adana) 14:00:21 04-04-2025 37,60806 35,395 6,96 1,2
DARILIK-ALADAG (ADANA) 14:00:20 04-04-2025 37,5882 35,4198 1,8 1,2
OVACIK-KEPSUT (BALIKESIR) 13:54:41 04-04-2025 39,5963 28,1963 2,3 1,6
Bigadiç (Balıkesir) 13:54:40 04-04-2025 39,49333 28,13139 9,28 1,8
Kadirli (Osmaniye) 13:05:19 04-04-2025 37,4275 36,19556 7 1,4
BEKERECI-KADIRLI (OSMANIYE) 13:05:18 04-04-2025 37,355 36,218 4,8 1,4
Kadirli (Osmaniye) 12:57:54 04-04-2025 37,43417 36,23778 11,46 1,5
MEHEDINLI-KADIRLI (OSMANIYE) 12:57:52 04-04-2025 37,2958 36,1838 10,2 1,5
Hisarcık (Kütahya) 12:45:56 04-04-2025 39,275 29,22694 7 1,2
Refahiye (Erzincan) 12:13:55 04-04-2025 39,90167 39,00361 18,12 2,2
KIZILENIS-REFAHIYE (ERZINCAN) 12:13:55 04-04-2025 39,937 39,0678 6 2,4
EGE DENIZI 11:40:59 04-04-2025 36,6552 25,7545 4,9 2,1
Yeşilyurt (Malatya) 11:31:42 04-04-2025 38,23333 38,17028 7 2,9
GORGU-YESILYURT (MALATYA) 11:31:41 04-04-2025 38,26 38,1263 5 2,9
EGE DENIZI 09:27:06 04-04-2025 36,3563 25,5252 5 1,9
Aksu (Isparta) 08:10:56 04-04-2025 37,82361 31,06833 6,96 1,7
SOFULAR-AKSU (ISPARTA) 08:10:56 04-04-2025 37,8407 31,0388 12,6 1,8
Pütürge (Malatya) 08:01:59 04-04-2025 38,27111 38,72583 12,08 1,2
Pütürge (Malatya) 07:56:29 04-04-2025 38,27111 38,71778 7 2
KAMISTAS-(MALATYA) 07:56:29 04-04-2025 38,3012 38,6703 5 1,9
Aladağ (Adana) 07:50:19 04-04-2025 37,675 35,4225 7 3
DARILIK-ALADAG (ADANA) 07:50:18 04-04-2025 37,6467 35,417 1,5 3,1
Refahiye (Erzincan) 07:32:52 04-04-2025 39,98667 38,93944 12,61 2,1
GAZIPINARI-REFAHIYE (ERZINCAN) 07:32:51 04-04-2025 40,0248 39,0115 7,8 2,5
Refahiye (Erzincan) 07:28:20 04-04-2025 40,03556 38,84222 6,94 1
Refahiye (Erzincan) 07:27:42 04-04-2025 40,03083 38,83778 7,99 1,2
Sarıkamış (Kars) 06:53:22 04-04-2025 40,05417 42,6775 7 1,1
Ege Denizi 06:31:40 04-04-2025 36,78972 26,02222 7 1,4
EGE DENIZI 06:31:36 04-04-2025 36,6655 25,802 10,3 2,3
Amasra (Bartın) 06:29:02 04-04-2025 41,72722 32,53389 7 1
Gürün (Sivas) 06:22:46 04-04-2025 38,82389 37,2825 9,71 0,9
Menteşe (Muğla) 06:20:40 04-04-2025 37,16056 28,81139 7 1
Ege Denizi 06:19:45 04-04-2025 36,67583 25,85778 7 1,6
Kınık (İzmir) 06:15:37 04-04-2025 39,04389 27,47444 6,98 1
Buldan (Denizli) 06:08:59 04-04-2025 38,225 28,89417 9,54 1,1
Maden (Elazığ) 05:50:12 04-04-2025 38,54444 39,52056 9,76 1,4
YUKARIBAG-(ELAZIG) 05:50:12 04-04-2025 38,6435 39,5823 5 1,5
Aladağ (Adana) 05:36:58 04-04-2025 37,67111 35,38556 7,57 1,5
YETIMLI-ALADAG (ADANA) 05:36:57 04-04-2025 37,6145 35,3875 9,9 1,5
Gürün (Sivas) 05:35:07 04-04-2025 38,685 37,40833 10,05 1
Sütçüler (Isparta) 05:31:59 04-04-2025 37,41972 31,02222 42,24 1,4
TURKIYE-IRAK SINIR BOLGESI 05:14:11 04-04-2025 37,2072 42,9687 12 2,2
Simele, Duhok (Irak) - [33.62 km] Silopi (Şırnak) 05:14:08 04-04-2025 36,95889 42,85806 21,37 2
Kale (Malatya) 04:49:26 04-04-2025 38,35278 38,73861 12,67 0,9
Menteşe (Muğla) 04:48:49 04-04-2025 37,21806 28,66806 6,96 1,2
KARACAOREN-(MUGLA) 04:48:49 04-04-2025 37,2167 28,6975 11,6 1,5
Sincik (Adıyaman) 04:36:21 04-04-2025 38,11694 38,47389 6,94 0,7
Talafar, Ninova (Irak) - [16.68 km] Silopi (Şırnak) 04:34:23 04-04-2025 37,00056 42,32306 10,77 1,4
Dursunbey (Balıkesir) 04:13:18 04-04-2025 39,53417 28,85056 7 0,9
Bandırma (Balıkesir) 04:11:34 04-04-2025 40,3475 28,03667 5,05 1
ERIKLI-BANDIRMA (BALIKESIR) 04:11:32 04-04-2025 40,3692 28,083 10,3 1,2
Akçadağ (Malatya) 04:09:12 04-04-2025 38,42306 37,89111 7 0,8
Kadirli (Osmaniye) 03:45:21 04-04-2025 37,51278 36,16944 8,02 1,3
Dursunbey (Balıkesir) 03:42:02 04-04-2025 39,52417 28,84889 7,9 0,8
Ege Denizi, Midilli Adası (Lesvos) - [14.23 km] Ayvacık (Çanakkale) 03:29:58 04-04-2025 39,37028 26,2825 9,74 1,3
MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) 03:29:57 04-04-2025 39,4043 26,2342 11,6 1,5
Akhisar (Manisa) 03:29:11 04-04-2025 39,00556 27,52417 7 1,1
Ege Denizi - [13.42 km] Ayvacık (Çanakkale) 03:26:58 04-04-2025 39,38056 26,27389 9,4 1,3
MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) 03:26:57 04-04-2025 39,4058 26,2303 14,7 1,4
Ege Denizi - [13.20 km] Ayvacık (Çanakkale) 03:26:20 04-04-2025 39,38083 26,28 7,21 1
MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) 03:26:20 04-04-2025 39,4035 26,2558 4,8 1,2
Marmara Denizi - [06.33 km] Süleymanpaşa (Tekirdağ) 03:24:22 04-04-2025 40,78833 27,45472 12,97 1,4
YENIKOY-(TEKIRDAG) 03:24:21 04-04-2025 40,7825 27,465 22,9 1,6
Syunik (Ermenistan) - [176.57 km] Aralık (Iğdır) 03:19:56 04-04-2025 39,12722 46,43944 7 2,3
EGE DENIZI 03:10:29 04-04-2025 36,6072 25,6707 11,2 3
Ege Denizi 03:10:28 04-04-2025 36,68389 25,75889 7 2,6
Akhisar (Manisa) 02:59:43 04-04-2025 39,04111 27,86222 10,73 2,1
MUSALAR-AKHISAR (MANISA) 02:59:42 04-04-2025 39,0443 27,8662 11,6 2,3
Ege Denizi - Gökova Körfezi - [09.21 km] Milas (Muğla) 02:46:59 04-04-2025 36,95972 27,95444 7,05 1,2
GOKOVA KORFEZI (EGE DENIZI) 02:46:59 04-04-2025 36,9557 27,9698 5,3 1,4
Nicosia (Güney Kıbrıs Rum Yönetimi) 02:39:11 04-04-2025 34,97417 33,01833 7,1 2,2
AKDENIZ 02:39:09 04-04-2025 34,9443 33,0567 26,8 2,1
Hisarcık (Kütahya) 02:20:45 04-04-2025 39,18556 29,38694 6,55 1
Kamışlı, Haseke (Suriye) - [40.20 km] Nusaybin (Mardin) 02:05:50 04-04-2025 36,72056 41,36 7 2,2
SURIYE 02:05:50 04-04-2025 36,595 41,5973 9,7 2,3
Göksun (Kahramanmaraş) 01:17:08 04-04-2025 38,08667 36,99083 9,51 1,4
KABAKTEPE-EKINOZU (KAHRAMANMARAS) 01:17:07 04-04-2025 38,0718 37,0222 21 1,3
Ege Denizi - [102.34 km] Datça (Muğla) 01:06:24 04-04-2025 35,78833 27,23444 20,24 2,3
EGE DENIZI 01:06:24 04-04-2025 35,7422 27,207 13,6 2,3
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