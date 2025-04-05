Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 05 Nisan 2025
Son depremler...Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler.. 05 Nisan 2025 deprem son dakika haberleri haberin detayında...Artçı deprem mi oldu? Son deprem büyüklüğü ne kadar? Yakınımdaki depremler nelerdir? Anlık deprem mi oldu? Son dakika canlı deprem Türkiye haritası..Kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü ve AFAD deprem haberleri..İstanbul'da deprem mi oldu? Ankara'da deprem mi oldu? İzmir'de deprem mi oldu? Hangi illerde deprem oldu ve hissedildi? Bugün deprem mi oldu? Deprem ne zaman ve kaç şiddetinde oldu? En son hangi bölgede deprem oldu? Deprem haberleriyle ilgili en çok merak edilenlerin cevabı haberde..
son dakika deprem mi oldu?
05 Nisan 2025 son dakika AFAD son depremler ve Kandilli son dakika deprem listesi..
|AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
|Lokasyon
|Saat / Tarih
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Büyüklük
|Köyceğiz (Muğla)
|00:01:00 05-04-2025
|36,94111
|28,82639
|7
|1,6
|Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [22.09 km] Kuşadası (Aydın)
|22:52:32 04-04-2025
|37,83444
|26,99167
|7
|1,6
|Yeşilyurt (Malatya)
|22:50:16 04-04-2025
|38,27972
|38,185
|6
|1,3
|Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)
|22:33:39 04-04-2025
|37,4525
|37,1625
|11,11
|1,9
|Mucur (Kırşehir)
|22:28:31 04-04-2025
|38,91861
|34,34194
|6,99
|1,2
|Göksun (Kahramanmaraş)
|22:05:41 04-04-2025
|37,99139
|36,35111
|6,94
|1,4
|ACIELMA-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|22:05:40 04-04-2025
|37,985
|36,4278
|11,5
|1,4
|EGE DENIZI
|21:50:19 04-04-2025
|36,6528
|25,6267
|5,5
|2,7
|Ege Denizi
|21:50:16 04-04-2025
|36,62889
|25,47667
|7
|2,5
|Akdeniz - [76.98 km] Gazipaşa (Antalya)
|21:27:22 04-04-2025
|35,50083
|32,13583
|16,84
|1,6
|AKDENIZ
|21:27:22 04-04-2025
|35,5905
|32,3363
|11
|1,6
|Ege Denizi - [52.74 km] Datça (Muğla)
|21:14:16 04-04-2025
|36,36361
|27,02444
|5,91
|1,7
|EGE DENIZI
|21:14:12 04-04-2025
|36,3998
|26,99
|3,3
|1,9
|Yedisu (Bingöl)
|21:10:59 04-04-2025
|39,4025
|40,57167
|10,12
|1
|Diyadin (Ağrı)
|21:00:56 04-04-2025
|39,34333
|43,8225
|7
|2,4
|ASAGIYANIKTAS-CALDIRAN (VAN)
|21:00:54 04-04-2025
|39,319
|43,902
|7,3
|2,4
|Doğanşehir (Malatya)
|21:00:45 04-04-2025
|38,03306
|37,66917
|16,72
|1,1
|Tutak (Ağrı)
|20:57:04 04-04-2025
|39,58722
|42,77611
|7
|1,3
|Pütürge (Malatya)
|20:42:35 04-04-2025
|38,17639
|38,67139
|7
|1
|Onikişubat (Kahramanmaraş)
|20:35:26 04-04-2025
|37,76028
|36,62139
|7
|1,4
|CAGLAYAN-(KAHRAMANMARAS)
|20:35:24 04-04-2025
|37,7713
|36,6218
|15,6
|1,6
|Ege Denizi - [35.33 km] Çeşme (İzmir)
|20:20:54 04-04-2025
|38,14083
|25,89083
|7,08
|1,8
|Merkez (Bolu)
|19:50:02 04-04-2025
|40,90778
|31,68083
|11,68
|1,2
|Türkoğlu (Kahramanmaraş)
|19:04:51 04-04-2025
|37,29083
|36,82778
|7
|1,3
|Pamukkale (Denizli)
|18:53:14 04-04-2025
|37,91472
|29,26583
|14,51
|1,4
|EGE DENIZI
|18:18:05 04-04-2025
|36,5952
|25,4782
|17,6
|2,7
|Ege Denizi
|18:18:00 04-04-2025
|36,42722
|25,40639
|7
|2,5
|Darende (Malatya)
|17:12:07 04-04-2025
|38,44194
|37,48583
|7
|2
|SUGUL-DARENDE (MALATYA)
|17:12:05 04-04-2025
|38,4262
|37,4952
|4,1
|1,9
|Menteşe (Muğla)
|16:32:54 04-04-2025
|37,16722
|28,73778
|7
|2,1
|KARACAOREN-(MUGLA)
|16:32:53 04-04-2025
|37,1527
|28,8247
|4,1
|2,1
|Marmaris (Muğla)
|16:09:46 04-04-2025
|36,92694
|28,30611
|7,49
|2,3
|CAMLI-MARMARIS (MUGLA)
|16:09:46 04-04-2025
|36,9315
|28,2773
|2,3
|2,4
|Marmaris (Muğla)
|16:09:17 04-04-2025
|36,93139
|28,30306
|7,11
|2,1
|CAMLI-MARMARIS (MUGLA)
|16:09:17 04-04-2025
|36,9315
|28,2875
|8,5
|2,3
|Ula (Muğla)
|15:37:06 04-04-2025
|37,08111
|28,44889
|7,25
|1,3
|CITLIK-ULA (MUGLA)
|15:37:06 04-04-2025
|37,0258
|28,4087
|5
|1,3
|Akçadağ (Malatya)
|15:35:57 04-04-2025
|38,38556
|37,66278
|7
|1,9
|KOZLUCA-AKCADAG (MALATYA)
|15:35:55 04-04-2025
|38,3772
|37,6543
|3,5
|1,9
|CONDU-FEKE (ADANA)
|15:25:57 04-04-2025
|37,9668
|35,6257
|5
|1,5
|Aladağ (Adana)
|14:00:21 04-04-2025
|37,60806
|35,395
|6,96
|1,2
|DARILIK-ALADAG (ADANA)
|14:00:20 04-04-2025
|37,5882
|35,4198
|1,8
|1,2
|OVACIK-KEPSUT (BALIKESIR)
|13:54:41 04-04-2025
|39,5963
|28,1963
|2,3
|1,6
|Bigadiç (Balıkesir)
|13:54:40 04-04-2025
|39,49333
|28,13139
|9,28
|1,8
|Kadirli (Osmaniye)
|13:05:19 04-04-2025
|37,4275
|36,19556
|7
|1,4
|BEKERECI-KADIRLI (OSMANIYE)
|13:05:18 04-04-2025
|37,355
|36,218
|4,8
|1,4
|Kadirli (Osmaniye)
|12:57:54 04-04-2025
|37,43417
|36,23778
|11,46
|1,5
|MEHEDINLI-KADIRLI (OSMANIYE)
|12:57:52 04-04-2025
|37,2958
|36,1838
|10,2
|1,5
|Hisarcık (Kütahya)
|12:45:56 04-04-2025
|39,275
|29,22694
|7
|1,2
|Refahiye (Erzincan)
|12:13:55 04-04-2025
|39,90167
|39,00361
|18,12
|2,2
|KIZILENIS-REFAHIYE (ERZINCAN)
|12:13:55 04-04-2025
|39,937
|39,0678
|6
|2,4
|EGE DENIZI
|11:40:59 04-04-2025
|36,6552
|25,7545
|4,9
|2,1
|Yeşilyurt (Malatya)
|11:31:42 04-04-2025
|38,23333
|38,17028
|7
|2,9
|GORGU-YESILYURT (MALATYA)
|11:31:41 04-04-2025
|38,26
|38,1263
|5
|2,9
|EGE DENIZI
|09:27:06 04-04-2025
|36,3563
|25,5252
|5
|1,9
|Aksu (Isparta)
|08:10:56 04-04-2025
|37,82361
|31,06833
|6,96
|1,7
|SOFULAR-AKSU (ISPARTA)
|08:10:56 04-04-2025
|37,8407
|31,0388
|12,6
|1,8
|Pütürge (Malatya)
|08:01:59 04-04-2025
|38,27111
|38,72583
|12,08
|1,2
|Pütürge (Malatya)
|07:56:29 04-04-2025
|38,27111
|38,71778
|7
|2
|KAMISTAS-(MALATYA)
|07:56:29 04-04-2025
|38,3012
|38,6703
|5
|1,9
|Aladağ (Adana)
|07:50:19 04-04-2025
|37,675
|35,4225
|7
|3
|DARILIK-ALADAG (ADANA)
|07:50:18 04-04-2025
|37,6467
|35,417
|1,5
|3,1
|Refahiye (Erzincan)
|07:32:52 04-04-2025
|39,98667
|38,93944
|12,61
|2,1
|GAZIPINARI-REFAHIYE (ERZINCAN)
|07:32:51 04-04-2025
|40,0248
|39,0115
|7,8
|2,5
|Refahiye (Erzincan)
|07:28:20 04-04-2025
|40,03556
|38,84222
|6,94
|1
|Refahiye (Erzincan)
|07:27:42 04-04-2025
|40,03083
|38,83778
|7,99
|1,2
|Sarıkamış (Kars)
|06:53:22 04-04-2025
|40,05417
|42,6775
|7
|1,1
|Ege Denizi
|06:31:40 04-04-2025
|36,78972
|26,02222
|7
|1,4
|EGE DENIZI
|06:31:36 04-04-2025
|36,6655
|25,802
|10,3
|2,3
|Amasra (Bartın)
|06:29:02 04-04-2025
|41,72722
|32,53389
|7
|1
|Gürün (Sivas)
|06:22:46 04-04-2025
|38,82389
|37,2825
|9,71
|0,9
|Menteşe (Muğla)
|06:20:40 04-04-2025
|37,16056
|28,81139
|7
|1
|Ege Denizi
|06:19:45 04-04-2025
|36,67583
|25,85778
|7
|1,6
|Kınık (İzmir)
|06:15:37 04-04-2025
|39,04389
|27,47444
|6,98
|1
|Buldan (Denizli)
|06:08:59 04-04-2025
|38,225
|28,89417
|9,54
|1,1
|Maden (Elazığ)
|05:50:12 04-04-2025
|38,54444
|39,52056
|9,76
|1,4
|YUKARIBAG-(ELAZIG)
|05:50:12 04-04-2025
|38,6435
|39,5823
|5
|1,5
|Aladağ (Adana)
|05:36:58 04-04-2025
|37,67111
|35,38556
|7,57
|1,5
|YETIMLI-ALADAG (ADANA)
|05:36:57 04-04-2025
|37,6145
|35,3875
|9,9
|1,5
|Gürün (Sivas)
|05:35:07 04-04-2025
|38,685
|37,40833
|10,05
|1
|Sütçüler (Isparta)
|05:31:59 04-04-2025
|37,41972
|31,02222
|42,24
|1,4
|TURKIYE-IRAK SINIR BOLGESI
|05:14:11 04-04-2025
|37,2072
|42,9687
|12
|2,2
|Simele, Duhok (Irak) - [33.62 km] Silopi (Şırnak)
|05:14:08 04-04-2025
|36,95889
|42,85806
|21,37
|2
|Kale (Malatya)
|04:49:26 04-04-2025
|38,35278
|38,73861
|12,67
|0,9
|Menteşe (Muğla)
|04:48:49 04-04-2025
|37,21806
|28,66806
|6,96
|1,2
|KARACAOREN-(MUGLA)
|04:48:49 04-04-2025
|37,2167
|28,6975
|11,6
|1,5
|Sincik (Adıyaman)
|04:36:21 04-04-2025
|38,11694
|38,47389
|6,94
|0,7
|Talafar, Ninova (Irak) - [16.68 km] Silopi (Şırnak)
|04:34:23 04-04-2025
|37,00056
|42,32306
|10,77
|1,4
|Dursunbey (Balıkesir)
|04:13:18 04-04-2025
|39,53417
|28,85056
|7
|0,9
|Bandırma (Balıkesir)
|04:11:34 04-04-2025
|40,3475
|28,03667
|5,05
|1
|ERIKLI-BANDIRMA (BALIKESIR)
|04:11:32 04-04-2025
|40,3692
|28,083
|10,3
|1,2
|Akçadağ (Malatya)
|04:09:12 04-04-2025
|38,42306
|37,89111
|7
|0,8
|Kadirli (Osmaniye)
|03:45:21 04-04-2025
|37,51278
|36,16944
|8,02
|1,3
|Dursunbey (Balıkesir)
|03:42:02 04-04-2025
|39,52417
|28,84889
|7,9
|0,8
|Ege Denizi, Midilli Adası (Lesvos) - [14.23 km] Ayvacık (Çanakkale)
|03:29:58 04-04-2025
|39,37028
|26,2825
|9,74
|1,3
|MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)
|03:29:57 04-04-2025
|39,4043
|26,2342
|11,6
|1,5
|Akhisar (Manisa)
|03:29:11 04-04-2025
|39,00556
|27,52417
|7
|1,1
|Ege Denizi - [13.42 km] Ayvacık (Çanakkale)
|03:26:58 04-04-2025
|39,38056
|26,27389
|9,4
|1,3
|MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)
|03:26:57 04-04-2025
|39,4058
|26,2303
|14,7
|1,4
|Ege Denizi - [13.20 km] Ayvacık (Çanakkale)
|03:26:20 04-04-2025
|39,38083
|26,28
|7,21
|1
|MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)
|03:26:20 04-04-2025
|39,4035
|26,2558
|4,8
|1,2
|Marmara Denizi - [06.33 km] Süleymanpaşa (Tekirdağ)
|03:24:22 04-04-2025
|40,78833
|27,45472
|12,97
|1,4
|YENIKOY-(TEKIRDAG)
|03:24:21 04-04-2025
|40,7825
|27,465
|22,9
|1,6
|Syunik (Ermenistan) - [176.57 km] Aralık (Iğdır)
|03:19:56 04-04-2025
|39,12722
|46,43944
|7
|2,3
|EGE DENIZI
|03:10:29 04-04-2025
|36,6072
|25,6707
|11,2
|3
|Ege Denizi
|03:10:28 04-04-2025
|36,68389
|25,75889
|7
|2,6
|Akhisar (Manisa)
|02:59:43 04-04-2025
|39,04111
|27,86222
|10,73
|2,1
|MUSALAR-AKHISAR (MANISA)
|02:59:42 04-04-2025
|39,0443
|27,8662
|11,6
|2,3
|Ege Denizi - Gökova Körfezi - [09.21 km] Milas (Muğla)
|02:46:59 04-04-2025
|36,95972
|27,95444
|7,05
|1,2
|GOKOVA KORFEZI (EGE DENIZI)
|02:46:59 04-04-2025
|36,9557
|27,9698
|5,3
|1,4
|Nicosia (Güney Kıbrıs Rum Yönetimi)
|02:39:11 04-04-2025
|34,97417
|33,01833
|7,1
|2,2
|AKDENIZ
|02:39:09 04-04-2025
|34,9443
|33,0567
|26,8
|2,1
|Hisarcık (Kütahya)
|02:20:45 04-04-2025
|39,18556
|29,38694
|6,55
|1
|Kamışlı, Haseke (Suriye) - [40.20 km] Nusaybin (Mardin)
|02:05:50 04-04-2025
|36,72056
|41,36
|7
|2,2
|SURIYE
|02:05:50 04-04-2025
|36,595
|41,5973
|9,7
|2,3
|Göksun (Kahramanmaraş)
|01:17:08 04-04-2025
|38,08667
|36,99083
|9,51
|1,4
|KABAKTEPE-EKINOZU (KAHRAMANMARAS)
|01:17:07 04-04-2025
|38,0718
|37,0222
|21
|1,3
|Ege Denizi - [102.34 km] Datça (Muğla)
|01:06:24 04-04-2025
|35,78833
|27,23444
|20,24
|2,3
|EGE DENIZI
|01:06:24 04-04-2025
|35,7422
|27,207
|13,6
|2,3
|KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
|Lokasyon
|Saat / Tarih
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Büyüklük
|Köyceğiz (Muğla)
|00:01:00 05-04-2025
|36,94111
|28,82639
|7
|1,6
|Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [22.09 km] Kuşadası (Aydın)
|22:52:32 04-04-2025
|37,83444
|26,99167
|7
|1,6
|Yeşilyurt (Malatya)
|22:50:16 04-04-2025
|38,27972
|38,185
|6
|1,3
|Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)
|22:33:39 04-04-2025
|37,4525
|37,1625
|11,11
|1,9
|Mucur (Kırşehir)
|22:28:31 04-04-2025
|38,91861
|34,34194
|6,99
|1,2
|Göksun (Kahramanmaraş)
|22:05:41 04-04-2025
|37,99139
|36,35111
|6,94
|1,4
|ACIELMA-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|22:05:40 04-04-2025
|37,985
|36,4278
|11,5
|1,4
|EGE DENIZI
|21:50:19 04-04-2025
|36,6528
|25,6267
|5,5
|2,7
|Ege Denizi
|21:50:16 04-04-2025
|36,62889
|25,47667
|7
|2,5
|Akdeniz - [76.98 km] Gazipaşa (Antalya)
|21:27:22 04-04-2025
|35,50083
|32,13583
|16,84
|1,6
|AKDENIZ
|21:27:22 04-04-2025
|35,5905
|32,3363
|11
|1,6
|Ege Denizi - [52.74 km] Datça (Muğla)
|21:14:16 04-04-2025
|36,36361
|27,02444
|5,91
|1,7
|EGE DENIZI
|21:14:12 04-04-2025
|36,3998
|26,99
|3,3
|1,9
|Yedisu (Bingöl)
|21:10:59 04-04-2025
|39,4025
|40,57167
|10,12
|1
|Diyadin (Ağrı)
|21:00:56 04-04-2025
|39,34333
|43,8225
|7
|2,4
|ASAGIYANIKTAS-CALDIRAN (VAN)
|21:00:54 04-04-2025
|39,319
|43,902
|7,3
|2,4
|Doğanşehir (Malatya)
|21:00:45 04-04-2025
|38,03306
|37,66917
|16,72
|1,1
|Tutak (Ağrı)
|20:57:04 04-04-2025
|39,58722
|42,77611
|7
|1,3
|Pütürge (Malatya)
|20:42:35 04-04-2025
|38,17639
|38,67139
|7
|1
|Onikişubat (Kahramanmaraş)
|20:35:26 04-04-2025
|37,76028
|36,62139
|7
|1,4
|CAGLAYAN-(KAHRAMANMARAS)
|20:35:24 04-04-2025
|37,7713
|36,6218
|15,6
|1,6
|Ege Denizi - [35.33 km] Çeşme (İzmir)
|20:20:54 04-04-2025
|38,14083
|25,89083
|7,08
|1,8
|Merkez (Bolu)
|19:50:02 04-04-2025
|40,90778
|31,68083
|11,68
|1,2
|Türkoğlu (Kahramanmaraş)
|19:04:51 04-04-2025
|37,29083
|36,82778
|7
|1,3
|Pamukkale (Denizli)
|18:53:14 04-04-2025
|37,91472
|29,26583
|14,51
|1,4
|EGE DENIZI
|18:18:05 04-04-2025
|36,5952
|25,4782
|17,6
|2,7
|Ege Denizi
|18:18:00 04-04-2025
|36,42722
|25,40639
|7
|2,5
|Darende (Malatya)
|17:12:07 04-04-2025
|38,44194
|37,48583
|7
|2
|SUGUL-DARENDE (MALATYA)
|17:12:05 04-04-2025
|38,4262
|37,4952
|4,1
|1,9
|Menteşe (Muğla)
|16:32:54 04-04-2025
|37,16722
|28,73778
|7
|2,1
|KARACAOREN-(MUGLA)
|16:32:53 04-04-2025
|37,1527
|28,8247
|4,1
|2,1
|Marmaris (Muğla)
|16:09:46 04-04-2025
|36,92694
|28,30611
|7,49
|2,3
|CAMLI-MARMARIS (MUGLA)
|16:09:46 04-04-2025
|36,9315
|28,2773
|2,3
|2,4
|Marmaris (Muğla)
|16:09:17 04-04-2025
|36,93139
|28,30306
|7,11
|2,1
|CAMLI-MARMARIS (MUGLA)
|16:09:17 04-04-2025
|36,9315
|28,2875
|8,5
|2,3
|Ula (Muğla)
|15:37:06 04-04-2025
|37,08111
|28,44889
|7,25
|1,3
|CITLIK-ULA (MUGLA)
|15:37:06 04-04-2025
|37,0258
|28,4087
|5
|1,3
|Akçadağ (Malatya)
|15:35:57 04-04-2025
|38,38556
|37,66278
|7
|1,9
|KOZLUCA-AKCADAG (MALATYA)
|15:35:55 04-04-2025
|38,3772
|37,6543
|3,5
|1,9
|CONDU-FEKE (ADANA)
|15:25:57 04-04-2025
|37,9668
|35,6257
|5
|1,5
|Aladağ (Adana)
|14:00:21 04-04-2025
|37,60806
|35,395
|6,96
|1,2
|DARILIK-ALADAG (ADANA)
|14:00:20 04-04-2025
|37,5882
|35,4198
|1,8
|1,2
|OVACIK-KEPSUT (BALIKESIR)
|13:54:41 04-04-2025
|39,5963
|28,1963
|2,3
|1,6
|Bigadiç (Balıkesir)
|13:54:40 04-04-2025
|39,49333
|28,13139
|9,28
|1,8
|Kadirli (Osmaniye)
|13:05:19 04-04-2025
|37,4275
|36,19556
|7
|1,4
|BEKERECI-KADIRLI (OSMANIYE)
|13:05:18 04-04-2025
|37,355
|36,218
|4,8
|1,4
|Kadirli (Osmaniye)
|12:57:54 04-04-2025
|37,43417
|36,23778
|11,46
|1,5
|MEHEDINLI-KADIRLI (OSMANIYE)
|12:57:52 04-04-2025
|37,2958
|36,1838
|10,2
|1,5
|Hisarcık (Kütahya)
|12:45:56 04-04-2025
|39,275
|29,22694
|7
|1,2
|Refahiye (Erzincan)
|12:13:55 04-04-2025
|39,90167
|39,00361
|18,12
|2,2
|KIZILENIS-REFAHIYE (ERZINCAN)
|12:13:55 04-04-2025
|39,937
|39,0678
|6
|2,4
|EGE DENIZI
|11:40:59 04-04-2025
|36,6552
|25,7545
|4,9
|2,1
|Yeşilyurt (Malatya)
|11:31:42 04-04-2025
|38,23333
|38,17028
|7
|2,9
|GORGU-YESILYURT (MALATYA)
|11:31:41 04-04-2025
|38,26
|38,1263
|5
|2,9
|EGE DENIZI
|09:27:06 04-04-2025
|36,3563
|25,5252
|5
|1,9
|Aksu (Isparta)
|08:10:56 04-04-2025
|37,82361
|31,06833
|6,96
|1,7
|SOFULAR-AKSU (ISPARTA)
|08:10:56 04-04-2025
|37,8407
|31,0388
|12,6
|1,8
|Pütürge (Malatya)
|08:01:59 04-04-2025
|38,27111
|38,72583
|12,08
|1,2
|Pütürge (Malatya)
|07:56:29 04-04-2025
|38,27111
|38,71778
|7
|2
|KAMISTAS-(MALATYA)
|07:56:29 04-04-2025
|38,3012
|38,6703
|5
|1,9
|Aladağ (Adana)
|07:50:19 04-04-2025
|37,675
|35,4225
|7
|3
|DARILIK-ALADAG (ADANA)
|07:50:18 04-04-2025
|37,6467
|35,417
|1,5
|3,1
|Refahiye (Erzincan)
|07:32:52 04-04-2025
|39,98667
|38,93944
|12,61
|2,1
|GAZIPINARI-REFAHIYE (ERZINCAN)
|07:32:51 04-04-2025
|40,0248
|39,0115
|7,8
|2,5
|Refahiye (Erzincan)
|07:28:20 04-04-2025
|40,03556
|38,84222
|6,94
|1
|Refahiye (Erzincan)
|07:27:42 04-04-2025
|40,03083
|38,83778
|7,99
|1,2
|Sarıkamış (Kars)
|06:53:22 04-04-2025
|40,05417
|42,6775
|7
|1,1
|Ege Denizi
|06:31:40 04-04-2025
|36,78972
|26,02222
|7
|1,4
|EGE DENIZI
|06:31:36 04-04-2025
|36,6655
|25,802
|10,3
|2,3
|Amasra (Bartın)
|06:29:02 04-04-2025
|41,72722
|32,53389
|7
|1
|Gürün (Sivas)
|06:22:46 04-04-2025
|38,82389
|37,2825
|9,71
|0,9
|Menteşe (Muğla)
|06:20:40 04-04-2025
|37,16056
|28,81139
|7
|1
|Ege Denizi
|06:19:45 04-04-2025
|36,67583
|25,85778
|7
|1,6
|Kınık (İzmir)
|06:15:37 04-04-2025
|39,04389
|27,47444
|6,98
|1
|Buldan (Denizli)
|06:08:59 04-04-2025
|38,225
|28,89417
|9,54
|1,1
|Maden (Elazığ)
|05:50:12 04-04-2025
|38,54444
|39,52056
|9,76
|1,4
|YUKARIBAG-(ELAZIG)
|05:50:12 04-04-2025
|38,6435
|39,5823
|5
|1,5
|Aladağ (Adana)
|05:36:58 04-04-2025
|37,67111
|35,38556
|7,57
|1,5
|YETIMLI-ALADAG (ADANA)
|05:36:57 04-04-2025
|37,6145
|35,3875
|9,9
|1,5
|Gürün (Sivas)
|05:35:07 04-04-2025
|38,685
|37,40833
|10,05
|1
|Sütçüler (Isparta)
|05:31:59 04-04-2025
|37,41972
|31,02222
|42,24
|1,4
|TURKIYE-IRAK SINIR BOLGESI
|05:14:11 04-04-2025
|37,2072
|42,9687
|12
|2,2
|Simele, Duhok (Irak) - [33.62 km] Silopi (Şırnak)
|05:14:08 04-04-2025
|36,95889
|42,85806
|21,37
|2
|Kale (Malatya)
|04:49:26 04-04-2025
|38,35278
|38,73861
|12,67
|0,9
|Menteşe (Muğla)
|04:48:49 04-04-2025
|37,21806
|28,66806
|6,96
|1,2
|KARACAOREN-(MUGLA)
|04:48:49 04-04-2025
|37,2167
|28,6975
|11,6
|1,5
|Sincik (Adıyaman)
|04:36:21 04-04-2025
|38,11694
|38,47389
|6,94
|0,7
|Talafar, Ninova (Irak) - [16.68 km] Silopi (Şırnak)
|04:34:23 04-04-2025
|37,00056
|42,32306
|10,77
|1,4
|Dursunbey (Balıkesir)
|04:13:18 04-04-2025
|39,53417
|28,85056
|7
|0,9
|Bandırma (Balıkesir)
|04:11:34 04-04-2025
|40,3475
|28,03667
|5,05
|1
|ERIKLI-BANDIRMA (BALIKESIR)
|04:11:32 04-04-2025
|40,3692
|28,083
|10,3
|1,2
|Akçadağ (Malatya)
|04:09:12 04-04-2025
|38,42306
|37,89111
|7
|0,8
|Kadirli (Osmaniye)
|03:45:21 04-04-2025
|37,51278
|36,16944
|8,02
|1,3
|Dursunbey (Balıkesir)
|03:42:02 04-04-2025
|39,52417
|28,84889
|7,9
|0,8
|Ege Denizi, Midilli Adası (Lesvos) - [14.23 km] Ayvacık (Çanakkale)
|03:29:58 04-04-2025
|39,37028
|26,2825
|9,74
|1,3
|MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)
|03:29:57 04-04-2025
|39,4043
|26,2342
|11,6
|1,5
|Akhisar (Manisa)
|03:29:11 04-04-2025
|39,00556
|27,52417
|7
|1,1
|Ege Denizi - [13.42 km] Ayvacık (Çanakkale)
|03:26:58 04-04-2025
|39,38056
|26,27389
|9,4
|1,3
|MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)
|03:26:57 04-04-2025
|39,4058
|26,2303
|14,7
|1,4
|Ege Denizi - [13.20 km] Ayvacık (Çanakkale)
|03:26:20 04-04-2025
|39,38083
|26,28
|7,21
|1
|MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)
|03:26:20 04-04-2025
|39,4035
|26,2558
|4,8
|1,2
|Marmara Denizi - [06.33 km] Süleymanpaşa (Tekirdağ)
|03:24:22 04-04-2025
|40,78833
|27,45472
|12,97
|1,4
|YENIKOY-(TEKIRDAG)
|03:24:21 04-04-2025
|40,7825
|27,465
|22,9
|1,6
|Syunik (Ermenistan) - [176.57 km] Aralık (Iğdır)
|03:19:56 04-04-2025
|39,12722
|46,43944
|7
|2,3
|EGE DENIZI
|03:10:29 04-04-2025
|36,6072
|25,6707
|11,2
|3
|Ege Denizi
|03:10:28 04-04-2025
|36,68389
|25,75889
|7
|2,6
|Akhisar (Manisa)
|02:59:43 04-04-2025
|39,04111
|27,86222
|10,73
|2,1
|MUSALAR-AKHISAR (MANISA)
|02:59:42 04-04-2025
|39,0443
|27,8662
|11,6
|2,3
|Ege Denizi - Gökova Körfezi - [09.21 km] Milas (Muğla)
|02:46:59 04-04-2025
|36,95972
|27,95444
|7,05
|1,2
|GOKOVA KORFEZI (EGE DENIZI)
|02:46:59 04-04-2025
|36,9557
|27,9698
|5,3
|1,4
|Nicosia (Güney Kıbrıs Rum Yönetimi)
|02:39:11 04-04-2025
|34,97417
|33,01833
|7,1
|2,2
|AKDENIZ
|02:39:09 04-04-2025
|34,9443
|33,0567
|26,8
|2,1
|Hisarcık (Kütahya)
|02:20:45 04-04-2025
|39,18556
|29,38694
|6,55
|1
|Kamışlı, Haseke (Suriye) - [40.20 km] Nusaybin (Mardin)
|02:05:50 04-04-2025
|36,72056
|41,36
|7
|2,2
|SURIYE
|02:05:50 04-04-2025
|36,595
|41,5973
|9,7
|2,3
|Göksun (Kahramanmaraş)
|01:17:08 04-04-2025
|38,08667
|36,99083
|9,51
|1,4
|KABAKTEPE-EKINOZU (KAHRAMANMARAS)
|01:17:07 04-04-2025
|38,0718
|37,0222
|21
|1,3
|Ege Denizi - [102.34 km] Datça (Muğla)
|01:06:24 04-04-2025
|35,78833
|27,23444
|20,24
|2,3
|EGE DENIZI
|01:06:24 04-04-2025
|35,7422
|27,207
|13,6
|2,3
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