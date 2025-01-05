Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 05 Ocak 2025

Son depremler...Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler.. 05 Ocak 2025 deprem son dakika haberleri haberin detayında...Artçı deprem mi oldu? Son deprem büyüklüğü ne kadar? Yakınımdaki depremler nelerdir? Anlık deprem mi oldu? Son dakika canlı deprem Türkiye haritası..Kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü ve AFAD deprem haberleri..İstanbul'da deprem mi oldu? Ankara'da deprem mi oldu? İzmir'de deprem mi oldu? Hangi illerde deprem oldu ve hissedildi? Bugün deprem mi oldu? Deprem ne zaman ve kaç şiddetinde oldu? En son hangi bölgede deprem oldu? Deprem haberleriyle ilgili en çok merak edilenlerin cevabı haberde..

Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 05 Ocak 2025

05 Ocak 2025 ve Kandilli son dakika listesi..

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Ayrancı (Karaman) 00:33:09 05-01-2025 37,45472 33,67944 12,67 3,3
AMBAR-AYRANCI (KARAMAN) 00:33:09 05-01-2025 37,4692 33,6493 5 3,5
YAVUZLAR-DARENDE (MALATYA) 00:20:16 05-01-2025 38,4378 37,4633 5,5 1,4
Darende (Malatya) 23:24:56 04-01-2025 38,40556 37,51778 7 1,1
GAZIKOY-DARENDE (MALATYA) 23:24:53 04-01-2025 38,4673 37,3327 20,5 1,4
Darende (Malatya) 22:47:45 04-01-2025 38,40639 37,47694 6,99 1,3
SUGUL-DARENDE (MALATYA) 22:47:45 04-01-2025 38,4175 37,467 7,7 1,6
SUGUL-DARENDE (MALATYA) 22:44:31 04-01-2025 38,416 37,5313 5 1,2
Akhisar (Manisa) 22:37:23 04-01-2025 38,96111 27,55389 6,27 1,2
Ekinözü (Kahramanmaraş) 22:29:44 04-01-2025 38,08278 37,21639 7,01 2,4
AKPINAR-EKINOZU (KAHRAMANMARAS) 22:29:44 04-01-2025 38,1015 37,2283 5,9 2,3
Elbistan (Kahramanmaraş) 22:22:50 04-01-2025 38,13944 37,17972 7 1,5
Muratlı (Tekirdağ) 22:13:38 04-01-2025 41,11889 27,5525 18,35 1,2
Çal (Denizli) 21:46:34 04-01-2025 38,12139 29,2675 7 1,4
Kozan (Adana) 21:10:14 04-01-2025 37,64 35,92944 7 2
CURUKLU-KOZAN (ADANA) 21:10:13 04-01-2025 37,643 35,9425 5,4 2
Aladağ (Adana) 21:06:03 04-01-2025 37,65194 35,35722 6,97 1,2
YUNANISTAN 20:23:06 04-01-2025 40,3027 24,17 13,8 2,1
Akdeniz - [50.95 km] Marmaris (Muğla) 20:03:37 04-01-2025 36,17417 28,15361 7,01 2,1
RODOS ADASI (AKDENIZ) 20:03:36 04-01-2025 36,1037 28,0862 7,7 2,1
AKSAKAL-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 19:22:02 04-01-2025 38,3212 37,4252 26,8 1,3
Göksun (Kahramanmaraş) 19:14:10 04-01-2025 38,08611 36,70194 7,14 1,5
DEVEBOYNU-AFSIN (KAHRAMANMARAS) 19:14:10 04-01-2025 38,1327 36,7552 15,4 1,7
Akçadağ (Malatya) 19:12:43 04-01-2025 38,27028 37,8175 10,98 1,6
CEVIRME-AKCADAG (MALATYA) 19:12:43 04-01-2025 38,2782 37,7713 17,1 1,5
Akçadağ (Malatya) 19:08:56 04-01-2025 38,37056 37,96889 6,64 1,2
Döşemealtı (Antalya) 19:06:01 04-01-2025 37,13083 30,59139 76,73 3,1
KOVANLIK-DOSEMEALTI (ANTALYA) 19:06:01 04-01-2025 37,1362 30,557 76 3,1
Ege Denizi - [08.62 km] Ayvacık (Çanakkale) 19:00:27 04-01-2025 39,42333 26,23583 7 1,5
MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) 19:00:26 04-01-2025 39,352 26,1843 6,6 1,6
RODOS ADASI (AKDENIZ) 19:00:06 04-01-2025 36,1143 28,0865 5,5 2,2
Güney (Denizli) 18:25:10 04-01-2025 38,09028 29,08083 7 1,1
GIRIT ADASI (AKDENIZ) 18:24:08 04-01-2025 34,9583 23,8727 6,4 2,5
Darende (Malatya) 18:01:15 04-01-2025 38,38861 37,51472 7,01 2
SUGUL-DARENDE (MALATYA) 18:01:15 04-01-2025 38,3953 37,5023 3,3 2
Çelikhan (Adıyaman) 16:56:23 04-01-2025 38,09889 38,38917 4,98 1,4
Pütürge (Malatya) 16:53:59 04-01-2025 38,32528 38,84028 7 0,8
Yeşilyurt (Malatya) 16:38:35 04-01-2025 38,16944 38,05556 7 1,3
Kelkit (Gümüşhane) 16:24:24 04-01-2025 40,10667 39,62417 7 0,9
Nurdağı (Gaziantep) 16:02:20 04-01-2025 37,11583 36,93167 7 2,2
KARTALKOY-NURDAGI (GAZIANTEP) 16:02:20 04-01-2025 37,0705 36,977 5,3 2,3
Ödemiş (İzmir) 15:46:40 04-01-2025 38,15389 28,06806 7,63 0,8
KISAC-CERKES (CANKIRI) 15:38:06 04-01-2025 40,6727 32,8535 8,8 1,6
Kızılcahamam (Ankara) 15:38:04 04-01-2025 40,65167 32,66361 7 1,3
Ege Denizi - Gökova Körfezi - [11.68 km] Datça (Muğla) 15:27:54 04-01-2025 36,81167 27,93833 10,23 2,5
GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) 15:27:54 04-01-2025 36,802 27,9348 5,1 2,8
Akdeniz - [05.64 km] Alanya (Antalya) 15:11:22 04-01-2025 36,49111 31,95444 19,82 2,6
ALANYA ACIKLARI-ANTALYA (AKDENIZ) 15:11:21 04-01-2025 36,3638 31,9503 2,1 2,8
Darende (Malatya) 15:09:28 04-01-2025 38,37278 37,535 7,02 1,3
SUGUL-DARENDE (MALATYA) 15:09:26 04-01-2025 38,4332 37,4745 2,3 1,5
Yeşilyurt (Malatya) 15:08:04 04-01-2025 38,36806 38,13889 6,79 1,2
DERBENT-BAYAT (AFYONKARAHISAR) 14:32:22 04-01-2025 38,9388 30,9968 6,3 1
Emirdağ (Afyonkarahisar) 14:32:20 04-01-2025 39,03139 30,97222 7 1
Battalgazi (Malatya) 14:10:59 04-01-2025 38,16056 38,46278 7 1,5
KARAGOL-CELIKHAN (ADIYAMAN) 14:10:57 04-01-2025 38,1127 38,4418 7,2 1,4
YANISLI-GULNAR (MERSIN) 14:05:55 04-01-2025 36,1333 33,5395 0 1,3
Merkez (Adıyaman) 13:52:32 04-01-2025 37,82167 38,25167 7,64 1,2
Ağlasun (Burdur) 13:42:42 04-01-2025 37,63528 30,47 7,05 1,1
Orhaneli (Bursa) 13:40:16 04-01-2025 39,89667 28,83583 6,92 1,3
ALTINTAS-ORHANELI (BURSA) 13:40:16 04-01-2025 39,8367 28,839 0 1,4
DOMBAYCAYIRI-BOZUYUK (BILECIK) 13:27:47 04-01-2025 39,737 29,78 5,4 2
Merkez (Nevşehir) 13:19:13 04-01-2025 38,69361 34,77361 5,77 1,4
Saray (Van) 13:17:35 04-01-2025 38,41806 44,10333 6,87 1
Doğanşehir (Malatya) 13:11:18 04-01-2025 38,12056 37,98389 7,26 1,1
Khoy, West Azarbaijan (İran) - [46.59 km] Başkale (Van) 12:54:31 04-01-2025 38,50056 44,92333 7 3,1
DEGIRMENLI-BIGADIC (BALIKESIR) 12:54:21 04-01-2025 39,486 28,1292 7,7 2
Bigadiç (Balıkesir) 12:54:20 04-01-2025 39,45556 28,16722 7,03 1,8
Orhaneli (Bursa) 12:52:43 04-01-2025 39,8725 28,86028 4 1,5
ALTINTAS-ORHANELI (BURSA) 12:52:43 04-01-2025 39,8467 28,837 0 1,5
Salihli (Manisa) 12:41:06 04-01-2025 38,54167 28,23556 5,21 1,4
DURASILLI-SALIHLI (MANISA) 12:41:06 04-01-2025 38,5332 28,2458 6,5 1,7
KUMBETYENIKOY-INONU (ESKISEHIR) 12:38:15 04-01-2025 39,6835 30,1407 0 1,5
İnönü (Eskişehir) 12:38:14 04-01-2025 39,735 30,17611 6,51 1,3
Elbistan (Kahramanmaraş) 12:35:32 04-01-2025 38,12472 37,02806 7 1,6
TOMBAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 12:35:31 04-01-2025 38,127 36,9838 2,7 1,9
Erdemli (Mersin) 12:34:14 04-01-2025 36,63444 34,31861 6,92 1,1
Mazıdağı (Mardin) 12:23:24 04-01-2025 37,45139 40,34694 6,97 1,4
Onikişubat (Kahramanmaraş) 12:20:30 04-01-2025 37,47444 36,89194 6,67 1
Merkez (Afyonkarahisar) 12:08:37 04-01-2025 38,71028 30,74333 12,3 1,7
COBANLAR (AFYONKARAHISAR) 12:08:37 04-01-2025 38,7112 30,7583 8,9 2
Bala (Ankara) 12:04:21 04-01-2025 39,33333 33,41722 9,78 1,1
TEPEKOY-BALA (ANKARA) 12:04:20 04-01-2025 39,3563 33,4282 0 1,5
Elbistan (Kahramanmaraş) 12:02:19 04-01-2025 38,36694 37,36917 11,77 1,4
GAZIKOY-DARENDE (MALATYA) 12:02:18 04-01-2025 38,4343 37,3557 2,8 1,5
Darende (Malatya) 12:01:02 04-01-2025 38,40611 37,41972 7,3 1,4
YAVUZLAR-DARENDE (MALATYA) 12:01:02 04-01-2025 38,441 37,43 15 1,9
Türkoğlu (Kahramanmaraş) 11:50:34 04-01-2025 37,40944 36,89361 8,73 1,1
Gölbaşı (Adıyaman) 11:48:50 04-01-2025 37,82444 37,82611 7,02 1
Elbistan (Kahramanmaraş) 11:41:50 04-01-2025 38,22194 37,24833 7,01 1,2
TASBURUN-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 11:41:49 04-01-2025 38,1798 37,1907 5,2 1,4
Soma (Manisa) 11:36:54 04-01-2025 39,0875 27,59722 6,99 1,3
DEREKOY-SOMA (MANISA) 11:36:53 04-01-2025 39,104 27,5542 0 1,6
Türkoğlu (Kahramanmaraş) 11:30:46 04-01-2025 37,38972 36,80139 7 1,1
Oğuzeli (Gaziantep) 11:21:09 04-01-2025 36,99944 37,6125 16,87 1,7
Alanya (Antalya) 11:01:44 04-01-2025 36,57833 31,95028 6,99 1,2
ELIKESIK-ALANYA (ANTALYA) 11:01:43 04-01-2025 36,5675 31,9265 5,5 1,8
Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) 11:01:26 04-01-2025 37,40833 37,07111 7 1,3
Elbistan (Kahramanmaraş) 10:54:45 04-01-2025 38,39333 37,42667 5,64 1,3
Darende (Malatya) 10:41:51 04-01-2025 38,40472 37,49306 7,31 1,5
SUGUL-DARENDE (MALATYA) 10:41:51 04-01-2025 38,425 37,4692 7,5 1,7
Darende (Malatya) 10:35:33 04-01-2025 38,42472 37,47056 10,43 4
SUGUL-DARENDE (MALATYA) 10:35:33 04-01-2025 38,422 37,4828 1 4,1
Beyağaç (Denizli) 10:27:52 04-01-2025 37,1725 28,85194 6,91 1,3
BEYAGAC (DENIZLI) 10:27:51 04-01-2025 37,152 28,8555 4,3 1,6
Van Gölü - [17.73 km] Tuşba (Van) 10:24:37 04-01-2025 38,63806 42,99111 6,95 1,5
VAN GOLU 10:24:36 04-01-2025 38,6555 43,0333 13,7 1,8
Salihli (Manisa) 10:22:52 04-01-2025 38,54806 28,27194 6,98 1,2
Mutki (Bitlis) 09:45:08 04-01-2025 38,39611 41,95417 7 1,3
Türkoğlu (Kahramanmaraş) 09:44:17 04-01-2025 37,44389 36,88417 7 2
SEREFOGLU-(KAHRAMANMARAS) 09:44:17 04-01-2025 37,4507 36,9342 5 1,8
Pütürge (Malatya) 09:34:32 04-01-2025 38,18583 38,62194 11,12 1,7
Salihli (Manisa) 09:30:35 04-01-2025 38,57639 28,28528 7,03 1,2
Merkez (Kütahya) 09:20:54 04-01-2025 39,44111 30,07833 9,93 1,2
Palu (Elazığ) 09:00:39 04-01-2025 38,80417 40,27444 6,97 1,9
ATIKKOY-PALU (ELAZIG) 09:00:39 04-01-2025 38,7912 40,2812 10,1 2,1
Mutki (Bitlis) 08:36:12 04-01-2025 38,35833 41,96917 7,3 2
ICMELI-(BITLIS) 08:36:12 04-01-2025 38,3628 42,043 6,9 2,1
Merkez (Bitlis) 08:35:40 04-01-2025 38,42667 41,98472 6,33 1,5
Sivrice (Elazığ) 08:28:30 04-01-2025 38,46056 39,16389 7 1,1
Tundzha, Yanbolu (Bulgaristan) - [66.16 km] Lalapaşa (Edirne) 08:19:25 04-01-2025 42,54583 26,46556 5,71 1,6
BULGARISTAN 08:19:24 04-01-2025 42,6028 26,0497 10,5 1,8
Ege Denizi - [12.71 km] Ayvacık (Çanakkale) 07:51:36 04-01-2025 39,37806 26,31861 7 1,7
MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) 07:51:35 04-01-2025 39,3667 26,2132 5 1,9
Yığılca (Düzce) 07:44:35 04-01-2025 40,815 31,39417 7,04 1,4
Ortahisar (Trabzon) 07:32:48 04-01-2025 40,9475 39,73944 7 1,2
Dodurga (Çorum) 07:29:37 04-01-2025 40,88639 34,80083 7,01 0,9
Salihli (Manisa) 07:27:05 04-01-2025 38,52028 28,24222 7 1,2
HACILI-SALIHLI (MANISA) 07:27:05 04-01-2025 38,4623 28,3667 27,1 1,9
Marmara Denizi - [08.48 km] Bakırköy (İstanbul) 07:00:17 04-01-2025 40,88444 28,8275 7 1,4
Ege Denizi - Gökova Körfezi - [07.04 km] Menteşe (Muğla) 06:52:42 04-01-2025 37,00833 28,16722 7,53 1,5
GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) 06:52:41 04-01-2025 37,0105 28,225 14,1 1,5
Battalgazi (Malatya) 06:51:43 04-01-2025 38,28333 38,34944 9,55 2,2
KARAGOZ-(MALATYA) 06:51:42 04-01-2025 38,313 38,3365 3,7 2,2
Darende (Malatya) 06:41:58 04-01-2025 38,44639 37,30917 7,15 1,5
AKARCA-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 06:41:58 04-01-2025 38,4518 37,2793 5,2 1,6
Gürpınar (Van) 06:41:08 04-01-2025 38,30333 43,52611 7,02 1,5
Akdeniz - [25.78 km] Marmaris (Muğla) 06:22:06 04-01-2025 36,57 28,40556 7,23 1,6
AKDENIZ 06:22:06 04-01-2025 36,5998 28,3647 4,9 1,6
Hınıs (Erzurum) 05:50:56 04-01-2025 39,25722 41,69389 10,81 1,3
Altıntaş (Kütahya) 05:47:32 04-01-2025 38,99333 29,88889 7,01 1,1
GIRIT ADASI (AKDENIZ) 05:44:28 04-01-2025 35,7505 25,4908 7,4 1,7
Ulaş (Sivas) 05:36:08 04-01-2025 39,40778 37,3425 6,99 1,3
Kale (Malatya) 05:31:03 04-01-2025 38,35639 38,83639 7 0,9
Khoy, West Azarbaijan (İran) - [47.31 km] Başkale (Van) 05:28:16 04-01-2025 38,47667 44,94389 7 1,8
TURKIYE-IRAN SINIR BOLGESI 05:28:16 04-01-2025 38,4857 44,9118 5,3 2,2
Sultandağı (Afyonkarahisar) 05:10:47 04-01-2025 38,56972 31,19611 7 0,9
Merkez (Elazığ) 05:00:37 04-01-2025 38,49222 39,17167 12,89 1,1
Salihli (Manisa) 04:31:46 04-01-2025 38,52444 28,23833 7,01 0,9
Simav (Kütahya) 04:27:56 04-01-2025 39,27028 28,64556 7 1,7
KIZILCIK-SIMAV (KUTAHYA) 04:27:55 04-01-2025 39,3067 28,6895 8,3 1,9
Doğanşehir (Malatya) 04:21:14 04-01-2025 38,20722 37,80083 7 1,2
CAVUSLU-DOGANSEHIR (MALATYA) 04:21:12 04-01-2025 38,1808 37,7788 16,7 1
Salihli (Manisa) 03:45:21 04-01-2025 38,51833 28,25 6,99 0,9
KOSEALI-SALIHLI (MANISA) 03:45:21 04-01-2025 38,4517 28,301 14,8 1,3
Dodurga (Çorum) 03:41:44 04-01-2025 40,87528 34,78694 6,93 0,9
Bergama (İzmir) 03:39:36 04-01-2025 39,06472 27,11333 7 1,3
NARLICA-BERGAMA (IZMIR) 03:39:35 04-01-2025 39,098 27,0635 15,9 1,2
Merkez (Bingöl) 03:37:38 04-01-2025 39,09972 40,32639 11,36 1
Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [17.22 km] Menderes (İzmir) 03:36:55 04-01-2025 37,88472 27,00222 7 1,6
KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) 03:36:52 04-01-2025 37,8602 26,8935 20,9 1,5
KIRENCI-DODURGA (CORUM) 03:26:21 04-01-2025 40,8447 34,7433 8,6 2,7
Dodurga (Çorum) 03:26:20 04-01-2025 40,85222 34,76694 11,06 2,6
Salihli (Manisa) 03:21:04 04-01-2025 38,53972 28,25639 7 0,9
Salihli (Manisa) 02:23:55 04-01-2025 38,56 28,25278 7 0,9
Salihli (Manisa) 02:23:13 04-01-2025 38,53944 28,25806 7 0,8
Çelikhan (Adıyaman) 02:22:40 04-01-2025 38,14 38,27 7 0,9
Salihli (Manisa) 02:10:25 04-01-2025 38,53111 28,25667 7 2,4
DURASILLI-SALIHLI (MANISA) 02:10:24 04-01-2025 38,5263 28,2325 10 2,6
KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Ayrancı (Karaman) 00:33:09 05-01-2025 37,45472 33,67944 12,67 3,3
AMBAR-AYRANCI (KARAMAN) 00:33:09 05-01-2025 37,4692 33,6493 5 3,5
YAVUZLAR-DARENDE (MALATYA) 00:20:16 05-01-2025 38,4378 37,4633 5,5 1,4
Darende (Malatya) 23:24:56 04-01-2025 38,40556 37,51778 7 1,1
GAZIKOY-DARENDE (MALATYA) 23:24:53 04-01-2025 38,4673 37,3327 20,5 1,4
Darende (Malatya) 22:47:45 04-01-2025 38,40639 37,47694 6,99 1,3
SUGUL-DARENDE (MALATYA) 22:47:45 04-01-2025 38,4175 37,467 7,7 1,6
SUGUL-DARENDE (MALATYA) 22:44:31 04-01-2025 38,416 37,5313 5 1,2
Akhisar (Manisa) 22:37:23 04-01-2025 38,96111 27,55389 6,27 1,2
Ekinözü (Kahramanmaraş) 22:29:44 04-01-2025 38,08278 37,21639 7,01 2,4
AKPINAR-EKINOZU (KAHRAMANMARAS) 22:29:44 04-01-2025 38,1015 37,2283 5,9 2,3
Elbistan (Kahramanmaraş) 22:22:50 04-01-2025 38,13944 37,17972 7 1,5
Muratlı (Tekirdağ) 22:13:38 04-01-2025 41,11889 27,5525 18,35 1,2
Çal (Denizli) 21:46:34 04-01-2025 38,12139 29,2675 7 1,4
Kozan (Adana) 21:10:14 04-01-2025 37,64 35,92944 7 2
CURUKLU-KOZAN (ADANA) 21:10:13 04-01-2025 37,643 35,9425 5,4 2
Aladağ (Adana) 21:06:03 04-01-2025 37,65194 35,35722 6,97 1,2
YUNANISTAN 20:23:06 04-01-2025 40,3027 24,17 13,8 2,1
Akdeniz - [50.95 km] Marmaris (Muğla) 20:03:37 04-01-2025 36,17417 28,15361 7,01 2,1
RODOS ADASI (AKDENIZ) 20:03:36 04-01-2025 36,1037 28,0862 7,7 2,1
AKSAKAL-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 19:22:02 04-01-2025 38,3212 37,4252 26,8 1,3
Göksun (Kahramanmaraş) 19:14:10 04-01-2025 38,08611 36,70194 7,14 1,5
DEVEBOYNU-AFSIN (KAHRAMANMARAS) 19:14:10 04-01-2025 38,1327 36,7552 15,4 1,7
Akçadağ (Malatya) 19:12:43 04-01-2025 38,27028 37,8175 10,98 1,6
CEVIRME-AKCADAG (MALATYA) 19:12:43 04-01-2025 38,2782 37,7713 17,1 1,5
Akçadağ (Malatya) 19:08:56 04-01-2025 38,37056 37,96889 6,64 1,2
Döşemealtı (Antalya) 19:06:01 04-01-2025 37,13083 30,59139 76,73 3,1
KOVANLIK-DOSEMEALTI (ANTALYA) 19:06:01 04-01-2025 37,1362 30,557 76 3,1
Ege Denizi - [08.62 km] Ayvacık (Çanakkale) 19:00:27 04-01-2025 39,42333 26,23583 7 1,5
MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) 19:00:26 04-01-2025 39,352 26,1843 6,6 1,6
RODOS ADASI (AKDENIZ) 19:00:06 04-01-2025 36,1143 28,0865 5,5 2,2
Güney (Denizli) 18:25:10 04-01-2025 38,09028 29,08083 7 1,1
GIRIT ADASI (AKDENIZ) 18:24:08 04-01-2025 34,9583 23,8727 6,4 2,5
Darende (Malatya) 18:01:15 04-01-2025 38,38861 37,51472 7,01 2
SUGUL-DARENDE (MALATYA) 18:01:15 04-01-2025 38,3953 37,5023 3,3 2
Çelikhan (Adıyaman) 16:56:23 04-01-2025 38,09889 38,38917 4,98 1,4
Pütürge (Malatya) 16:53:59 04-01-2025 38,32528 38,84028 7 0,8
Yeşilyurt (Malatya) 16:38:35 04-01-2025 38,16944 38,05556 7 1,3
Kelkit (Gümüşhane) 16:24:24 04-01-2025 40,10667 39,62417 7 0,9
Nurdağı (Gaziantep) 16:02:20 04-01-2025 37,11583 36,93167 7 2,2
KARTALKOY-NURDAGI (GAZIANTEP) 16:02:20 04-01-2025 37,0705 36,977 5,3 2,3
Ödemiş (İzmir) 15:46:40 04-01-2025 38,15389 28,06806 7,63 0,8
KISAC-CERKES (CANKIRI) 15:38:06 04-01-2025 40,6727 32,8535 8,8 1,6
Kızılcahamam (Ankara) 15:38:04 04-01-2025 40,65167 32,66361 7 1,3
Ege Denizi - Gökova Körfezi - [11.68 km] Datça (Muğla) 15:27:54 04-01-2025 36,81167 27,93833 10,23 2,5
GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) 15:27:54 04-01-2025 36,802 27,9348 5,1 2,8
Akdeniz - [05.64 km] Alanya (Antalya) 15:11:22 04-01-2025 36,49111 31,95444 19,82 2,6
ALANYA ACIKLARI-ANTALYA (AKDENIZ) 15:11:21 04-01-2025 36,3638 31,9503 2,1 2,8
Darende (Malatya) 15:09:28 04-01-2025 38,37278 37,535 7,02 1,3
SUGUL-DARENDE (MALATYA) 15:09:26 04-01-2025 38,4332 37,4745 2,3 1,5
Yeşilyurt (Malatya) 15:08:04 04-01-2025 38,36806 38,13889 6,79 1,2
DERBENT-BAYAT (AFYONKARAHISAR) 14:32:22 04-01-2025 38,9388 30,9968 6,3 1
Emirdağ (Afyonkarahisar) 14:32:20 04-01-2025 39,03139 30,97222 7 1
Battalgazi (Malatya) 14:10:59 04-01-2025 38,16056 38,46278 7 1,5
KARAGOL-CELIKHAN (ADIYAMAN) 14:10:57 04-01-2025 38,1127 38,4418 7,2 1,4
YANISLI-GULNAR (MERSIN) 14:05:55 04-01-2025 36,1333 33,5395 0 1,3
Merkez (Adıyaman) 13:52:32 04-01-2025 37,82167 38,25167 7,64 1,2
Ağlasun (Burdur) 13:42:42 04-01-2025 37,63528 30,47 7,05 1,1
Orhaneli (Bursa) 13:40:16 04-01-2025 39,89667 28,83583 6,92 1,3
ALTINTAS-ORHANELI (BURSA) 13:40:16 04-01-2025 39,8367 28,839 0 1,4
DOMBAYCAYIRI-BOZUYUK (BILECIK) 13:27:47 04-01-2025 39,737 29,78 5,4 2
Merkez (Nevşehir) 13:19:13 04-01-2025 38,69361 34,77361 5,77 1,4
Saray (Van) 13:17:35 04-01-2025 38,41806 44,10333 6,87 1
Doğanşehir (Malatya) 13:11:18 04-01-2025 38,12056 37,98389 7,26 1,1
Khoy, West Azarbaijan (İran) - [46.59 km] Başkale (Van) 12:54:31 04-01-2025 38,50056 44,92333 7 3,1
DEGIRMENLI-BIGADIC (BALIKESIR) 12:54:21 04-01-2025 39,486 28,1292 7,7 2
Bigadiç (Balıkesir) 12:54:20 04-01-2025 39,45556 28,16722 7,03 1,8
Orhaneli (Bursa) 12:52:43 04-01-2025 39,8725 28,86028 4 1,5
ALTINTAS-ORHANELI (BURSA) 12:52:43 04-01-2025 39,8467 28,837 0 1,5
Salihli (Manisa) 12:41:06 04-01-2025 38,54167 28,23556 5,21 1,4
DURASILLI-SALIHLI (MANISA) 12:41:06 04-01-2025 38,5332 28,2458 6,5 1,7
KUMBETYENIKOY-INONU (ESKISEHIR) 12:38:15 04-01-2025 39,6835 30,1407 0 1,5
İnönü (Eskişehir) 12:38:14 04-01-2025 39,735 30,17611 6,51 1,3
Elbistan (Kahramanmaraş) 12:35:32 04-01-2025 38,12472 37,02806 7 1,6
TOMBAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 12:35:31 04-01-2025 38,127 36,9838 2,7 1,9
Erdemli (Mersin) 12:34:14 04-01-2025 36,63444 34,31861 6,92 1,1
Mazıdağı (Mardin) 12:23:24 04-01-2025 37,45139 40,34694 6,97 1,4
Onikişubat (Kahramanmaraş) 12:20:30 04-01-2025 37,47444 36,89194 6,67 1
Merkez (Afyonkarahisar) 12:08:37 04-01-2025 38,71028 30,74333 12,3 1,7
COBANLAR (AFYONKARAHISAR) 12:08:37 04-01-2025 38,7112 30,7583 8,9 2
Bala (Ankara) 12:04:21 04-01-2025 39,33333 33,41722 9,78 1,1
TEPEKOY-BALA (ANKARA) 12:04:20 04-01-2025 39,3563 33,4282 0 1,5
Elbistan (Kahramanmaraş) 12:02:19 04-01-2025 38,36694 37,36917 11,77 1,4
GAZIKOY-DARENDE (MALATYA) 12:02:18 04-01-2025 38,4343 37,3557 2,8 1,5
Darende (Malatya) 12:01:02 04-01-2025 38,40611 37,41972 7,3 1,4
YAVUZLAR-DARENDE (MALATYA) 12:01:02 04-01-2025 38,441 37,43 15 1,9
Türkoğlu (Kahramanmaraş) 11:50:34 04-01-2025 37,40944 36,89361 8,73 1,1
Gölbaşı (Adıyaman) 11:48:50 04-01-2025 37,82444 37,82611 7,02 1
Elbistan (Kahramanmaraş) 11:41:50 04-01-2025 38,22194 37,24833 7,01 1,2
TASBURUN-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 11:41:49 04-01-2025 38,1798 37,1907 5,2 1,4
Soma (Manisa) 11:36:54 04-01-2025 39,0875 27,59722 6,99 1,3
DEREKOY-SOMA (MANISA) 11:36:53 04-01-2025 39,104 27,5542 0 1,6
Türkoğlu (Kahramanmaraş) 11:30:46 04-01-2025 37,38972 36,80139 7 1,1
Oğuzeli (Gaziantep) 11:21:09 04-01-2025 36,99944 37,6125 16,87 1,7
Alanya (Antalya) 11:01:44 04-01-2025 36,57833 31,95028 6,99 1,2
ELIKESIK-ALANYA (ANTALYA) 11:01:43 04-01-2025 36,5675 31,9265 5,5 1,8
Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) 11:01:26 04-01-2025 37,40833 37,07111 7 1,3
Elbistan (Kahramanmaraş) 10:54:45 04-01-2025 38,39333 37,42667 5,64 1,3
Darende (Malatya) 10:41:51 04-01-2025 38,40472 37,49306 7,31 1,5
SUGUL-DARENDE (MALATYA) 10:41:51 04-01-2025 38,425 37,4692 7,5 1,7
Darende (Malatya) 10:35:33 04-01-2025 38,42472 37,47056 10,43 4
SUGUL-DARENDE (MALATYA) 10:35:33 04-01-2025 38,422 37,4828 1 4,1
Beyağaç (Denizli) 10:27:52 04-01-2025 37,1725 28,85194 6,91 1,3
BEYAGAC (DENIZLI) 10:27:51 04-01-2025 37,152 28,8555 4,3 1,6
Van Gölü - [17.73 km] Tuşba (Van) 10:24:37 04-01-2025 38,63806 42,99111 6,95 1,5
VAN GOLU 10:24:36 04-01-2025 38,6555 43,0333 13,7 1,8
Salihli (Manisa) 10:22:52 04-01-2025 38,54806 28,27194 6,98 1,2
Mutki (Bitlis) 09:45:08 04-01-2025 38,39611 41,95417 7 1,3
Türkoğlu (Kahramanmaraş) 09:44:17 04-01-2025 37,44389 36,88417 7 2
SEREFOGLU-(KAHRAMANMARAS) 09:44:17 04-01-2025 37,4507 36,9342 5 1,8
Pütürge (Malatya) 09:34:32 04-01-2025 38,18583 38,62194 11,12 1,7
Salihli (Manisa) 09:30:35 04-01-2025 38,57639 28,28528 7,03 1,2
Merkez (Kütahya) 09:20:54 04-01-2025 39,44111 30,07833 9,93 1,2
Palu (Elazığ) 09:00:39 04-01-2025 38,80417 40,27444 6,97 1,9
ATIKKOY-PALU (ELAZIG) 09:00:39 04-01-2025 38,7912 40,2812 10,1 2,1
Mutki (Bitlis) 08:36:12 04-01-2025 38,35833 41,96917 7,3 2
ICMELI-(BITLIS) 08:36:12 04-01-2025 38,3628 42,043 6,9 2,1
Merkez (Bitlis) 08:35:40 04-01-2025 38,42667 41,98472 6,33 1,5
Sivrice (Elazığ) 08:28:30 04-01-2025 38,46056 39,16389 7 1,1
Tundzha, Yanbolu (Bulgaristan) - [66.16 km] Lalapaşa (Edirne) 08:19:25 04-01-2025 42,54583 26,46556 5,71 1,6
BULGARISTAN 08:19:24 04-01-2025 42,6028 26,0497 10,5 1,8
Ege Denizi - [12.71 km] Ayvacık (Çanakkale) 07:51:36 04-01-2025 39,37806 26,31861 7 1,7
MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) 07:51:35 04-01-2025 39,3667 26,2132 5 1,9
Yığılca (Düzce) 07:44:35 04-01-2025 40,815 31,39417 7,04 1,4
Ortahisar (Trabzon) 07:32:48 04-01-2025 40,9475 39,73944 7 1,2
Dodurga (Çorum) 07:29:37 04-01-2025 40,88639 34,80083 7,01 0,9
Salihli (Manisa) 07:27:05 04-01-2025 38,52028 28,24222 7 1,2
HACILI-SALIHLI (MANISA) 07:27:05 04-01-2025 38,4623 28,3667 27,1 1,9
Marmara Denizi - [08.48 km] Bakırköy (İstanbul) 07:00:17 04-01-2025 40,88444 28,8275 7 1,4
Ege Denizi - Gökova Körfezi - [07.04 km] Menteşe (Muğla) 06:52:42 04-01-2025 37,00833 28,16722 7,53 1,5
GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) 06:52:41 04-01-2025 37,0105 28,225 14,1 1,5
Battalgazi (Malatya) 06:51:43 04-01-2025 38,28333 38,34944 9,55 2,2
KARAGOZ-(MALATYA) 06:51:42 04-01-2025 38,313 38,3365 3,7 2,2
Darende (Malatya) 06:41:58 04-01-2025 38,44639 37,30917 7,15 1,5
AKARCA-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 06:41:58 04-01-2025 38,4518 37,2793 5,2 1,6
Gürpınar (Van) 06:41:08 04-01-2025 38,30333 43,52611 7,02 1,5
Akdeniz - [25.78 km] Marmaris (Muğla) 06:22:06 04-01-2025 36,57 28,40556 7,23 1,6
AKDENIZ 06:22:06 04-01-2025 36,5998 28,3647 4,9 1,6
Hınıs (Erzurum) 05:50:56 04-01-2025 39,25722 41,69389 10,81 1,3
Altıntaş (Kütahya) 05:47:32 04-01-2025 38,99333 29,88889 7,01 1,1
GIRIT ADASI (AKDENIZ) 05:44:28 04-01-2025 35,7505 25,4908 7,4 1,7
Ulaş (Sivas) 05:36:08 04-01-2025 39,40778 37,3425 6,99 1,3
Kale (Malatya) 05:31:03 04-01-2025 38,35639 38,83639 7 0,9
Khoy, West Azarbaijan (İran) - [47.31 km] Başkale (Van) 05:28:16 04-01-2025 38,47667 44,94389 7 1,8
TURKIYE-IRAN SINIR BOLGESI 05:28:16 04-01-2025 38,4857 44,9118 5,3 2,2
Sultandağı (Afyonkarahisar) 05:10:47 04-01-2025 38,56972 31,19611 7 0,9
Merkez (Elazığ) 05:00:37 04-01-2025 38,49222 39,17167 12,89 1,1
Salihli (Manisa) 04:31:46 04-01-2025 38,52444 28,23833 7,01 0,9
Simav (Kütahya) 04:27:56 04-01-2025 39,27028 28,64556 7 1,7
KIZILCIK-SIMAV (KUTAHYA) 04:27:55 04-01-2025 39,3067 28,6895 8,3 1,9
Doğanşehir (Malatya) 04:21:14 04-01-2025 38,20722 37,80083 7 1,2
CAVUSLU-DOGANSEHIR (MALATYA) 04:21:12 04-01-2025 38,1808 37,7788 16,7 1
Salihli (Manisa) 03:45:21 04-01-2025 38,51833 28,25 6,99 0,9
KOSEALI-SALIHLI (MANISA) 03:45:21 04-01-2025 38,4517 28,301 14,8 1,3
Dodurga (Çorum) 03:41:44 04-01-2025 40,87528 34,78694 6,93 0,9
Bergama (İzmir) 03:39:36 04-01-2025 39,06472 27,11333 7 1,3
NARLICA-BERGAMA (IZMIR) 03:39:35 04-01-2025 39,098 27,0635 15,9 1,2
Merkez (Bingöl) 03:37:38 04-01-2025 39,09972 40,32639 11,36 1
Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [17.22 km] Menderes (İzmir) 03:36:55 04-01-2025 37,88472 27,00222 7 1,6
KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) 03:36:52 04-01-2025 37,8602 26,8935 20,9 1,5
KIRENCI-DODURGA (CORUM) 03:26:21 04-01-2025 40,8447 34,7433 8,6 2,7
Dodurga (Çorum) 03:26:20 04-01-2025 40,85222 34,76694 11,06 2,6
Salihli (Manisa) 03:21:04 04-01-2025 38,53972 28,25639 7 0,9
Salihli (Manisa) 02:23:55 04-01-2025 38,56 28,25278 7 0,9
Salihli (Manisa) 02:23:13 04-01-2025 38,53944 28,25806 7 0,8
Çelikhan (Adıyaman) 02:22:40 04-01-2025 38,14 38,27 7 0,9
Salihli (Manisa) 02:10:25 04-01-2025 38,53111 28,25667 7 2,4
DURASILLI-SALIHLI (MANISA) 02:10:24 04-01-2025 38,5263 28,2325 10 2,6
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