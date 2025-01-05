Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 05 Ocak 2025
Son depremler...Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler.. 05 Ocak 2025 deprem son dakika haberleri haberin detayında...Artçı deprem mi oldu? Son deprem büyüklüğü ne kadar? Yakınımdaki depremler nelerdir? Anlık deprem mi oldu? Son dakika canlı deprem Türkiye haritası..Kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü ve AFAD deprem haberleri..İstanbul'da deprem mi oldu? Ankara'da deprem mi oldu? İzmir'de deprem mi oldu? Hangi illerde deprem oldu ve hissedildi? Bugün deprem mi oldu? Deprem ne zaman ve kaç şiddetinde oldu? En son hangi bölgede deprem oldu? Deprem haberleriyle ilgili en çok merak edilenlerin cevabı haberde..
05 Ocak 2025 son dakika AFAD son depremler ve Kandilli son dakika deprem listesi..
|AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
|Lokasyon
|Saat / Tarih
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Büyüklük
|Ayrancı (Karaman)
|00:33:09 05-01-2025
|37,45472
|33,67944
|12,67
|3,3
|AMBAR-AYRANCI (KARAMAN)
|00:33:09 05-01-2025
|37,4692
|33,6493
|5
|3,5
|YAVUZLAR-DARENDE (MALATYA)
|00:20:16 05-01-2025
|38,4378
|37,4633
|5,5
|1,4
|Darende (Malatya)
|23:24:56 04-01-2025
|38,40556
|37,51778
|7
|1,1
|GAZIKOY-DARENDE (MALATYA)
|23:24:53 04-01-2025
|38,4673
|37,3327
|20,5
|1,4
|Darende (Malatya)
|22:47:45 04-01-2025
|38,40639
|37,47694
|6,99
|1,3
|SUGUL-DARENDE (MALATYA)
|22:47:45 04-01-2025
|38,4175
|37,467
|7,7
|1,6
|SUGUL-DARENDE (MALATYA)
|22:44:31 04-01-2025
|38,416
|37,5313
|5
|1,2
|Akhisar (Manisa)
|22:37:23 04-01-2025
|38,96111
|27,55389
|6,27
|1,2
|Ekinözü (Kahramanmaraş)
|22:29:44 04-01-2025
|38,08278
|37,21639
|7,01
|2,4
|AKPINAR-EKINOZU (KAHRAMANMARAS)
|22:29:44 04-01-2025
|38,1015
|37,2283
|5,9
|2,3
|Elbistan (Kahramanmaraş)
|22:22:50 04-01-2025
|38,13944
|37,17972
|7
|1,5
|Muratlı (Tekirdağ)
|22:13:38 04-01-2025
|41,11889
|27,5525
|18,35
|1,2
|Çal (Denizli)
|21:46:34 04-01-2025
|38,12139
|29,2675
|7
|1,4
|Kozan (Adana)
|21:10:14 04-01-2025
|37,64
|35,92944
|7
|2
|CURUKLU-KOZAN (ADANA)
|21:10:13 04-01-2025
|37,643
|35,9425
|5,4
|2
|Aladağ (Adana)
|21:06:03 04-01-2025
|37,65194
|35,35722
|6,97
|1,2
|YUNANISTAN
|20:23:06 04-01-2025
|40,3027
|24,17
|13,8
|2,1
|Akdeniz - [50.95 km] Marmaris (Muğla)
|20:03:37 04-01-2025
|36,17417
|28,15361
|7,01
|2,1
|RODOS ADASI (AKDENIZ)
|20:03:36 04-01-2025
|36,1037
|28,0862
|7,7
|2,1
|AKSAKAL-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
|19:22:02 04-01-2025
|38,3212
|37,4252
|26,8
|1,3
|Göksun (Kahramanmaraş)
|19:14:10 04-01-2025
|38,08611
|36,70194
|7,14
|1,5
|DEVEBOYNU-AFSIN (KAHRAMANMARAS)
|19:14:10 04-01-2025
|38,1327
|36,7552
|15,4
|1,7
|Akçadağ (Malatya)
|19:12:43 04-01-2025
|38,27028
|37,8175
|10,98
|1,6
|CEVIRME-AKCADAG (MALATYA)
|19:12:43 04-01-2025
|38,2782
|37,7713
|17,1
|1,5
|Akçadağ (Malatya)
|19:08:56 04-01-2025
|38,37056
|37,96889
|6,64
|1,2
|Döşemealtı (Antalya)
|19:06:01 04-01-2025
|37,13083
|30,59139
|76,73
|3,1
|KOVANLIK-DOSEMEALTI (ANTALYA)
|19:06:01 04-01-2025
|37,1362
|30,557
|76
|3,1
|Ege Denizi - [08.62 km] Ayvacık (Çanakkale)
|19:00:27 04-01-2025
|39,42333
|26,23583
|7
|1,5
|MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)
|19:00:26 04-01-2025
|39,352
|26,1843
|6,6
|1,6
|RODOS ADASI (AKDENIZ)
|19:00:06 04-01-2025
|36,1143
|28,0865
|5,5
|2,2
|Güney (Denizli)
|18:25:10 04-01-2025
|38,09028
|29,08083
|7
|1,1
|GIRIT ADASI (AKDENIZ)
|18:24:08 04-01-2025
|34,9583
|23,8727
|6,4
|2,5
|Darende (Malatya)
|18:01:15 04-01-2025
|38,38861
|37,51472
|7,01
|2
|SUGUL-DARENDE (MALATYA)
|18:01:15 04-01-2025
|38,3953
|37,5023
|3,3
|2
|Çelikhan (Adıyaman)
|16:56:23 04-01-2025
|38,09889
|38,38917
|4,98
|1,4
|Pütürge (Malatya)
|16:53:59 04-01-2025
|38,32528
|38,84028
|7
|0,8
|Yeşilyurt (Malatya)
|16:38:35 04-01-2025
|38,16944
|38,05556
|7
|1,3
|Kelkit (Gümüşhane)
|16:24:24 04-01-2025
|40,10667
|39,62417
|7
|0,9
|Nurdağı (Gaziantep)
|16:02:20 04-01-2025
|37,11583
|36,93167
|7
|2,2
|KARTALKOY-NURDAGI (GAZIANTEP)
|16:02:20 04-01-2025
|37,0705
|36,977
|5,3
|2,3
|Ödemiş (İzmir)
|15:46:40 04-01-2025
|38,15389
|28,06806
|7,63
|0,8
|KISAC-CERKES (CANKIRI)
|15:38:06 04-01-2025
|40,6727
|32,8535
|8,8
|1,6
|Kızılcahamam (Ankara)
|15:38:04 04-01-2025
|40,65167
|32,66361
|7
|1,3
|Ege Denizi - Gökova Körfezi - [11.68 km] Datça (Muğla)
|15:27:54 04-01-2025
|36,81167
|27,93833
|10,23
|2,5
|GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)
|15:27:54 04-01-2025
|36,802
|27,9348
|5,1
|2,8
|Akdeniz - [05.64 km] Alanya (Antalya)
|15:11:22 04-01-2025
|36,49111
|31,95444
|19,82
|2,6
|ALANYA ACIKLARI-ANTALYA (AKDENIZ)
|15:11:21 04-01-2025
|36,3638
|31,9503
|2,1
|2,8
|Darende (Malatya)
|15:09:28 04-01-2025
|38,37278
|37,535
|7,02
|1,3
|SUGUL-DARENDE (MALATYA)
|15:09:26 04-01-2025
|38,4332
|37,4745
|2,3
|1,5
|Yeşilyurt (Malatya)
|15:08:04 04-01-2025
|38,36806
|38,13889
|6,79
|1,2
|DERBENT-BAYAT (AFYONKARAHISAR)
|14:32:22 04-01-2025
|38,9388
|30,9968
|6,3
|1
|Emirdağ (Afyonkarahisar)
|14:32:20 04-01-2025
|39,03139
|30,97222
|7
|1
|Battalgazi (Malatya)
|14:10:59 04-01-2025
|38,16056
|38,46278
|7
|1,5
|KARAGOL-CELIKHAN (ADIYAMAN)
|14:10:57 04-01-2025
|38,1127
|38,4418
|7,2
|1,4
|YANISLI-GULNAR (MERSIN)
|14:05:55 04-01-2025
|36,1333
|33,5395
|0
|1,3
|Merkez (Adıyaman)
|13:52:32 04-01-2025
|37,82167
|38,25167
|7,64
|1,2
|Ağlasun (Burdur)
|13:42:42 04-01-2025
|37,63528
|30,47
|7,05
|1,1
|Orhaneli (Bursa)
|13:40:16 04-01-2025
|39,89667
|28,83583
|6,92
|1,3
|ALTINTAS-ORHANELI (BURSA)
|13:40:16 04-01-2025
|39,8367
|28,839
|0
|1,4
|DOMBAYCAYIRI-BOZUYUK (BILECIK)
|13:27:47 04-01-2025
|39,737
|29,78
|5,4
|2
|Merkez (Nevşehir)
|13:19:13 04-01-2025
|38,69361
|34,77361
|5,77
|1,4
|Saray (Van)
|13:17:35 04-01-2025
|38,41806
|44,10333
|6,87
|1
|Doğanşehir (Malatya)
|13:11:18 04-01-2025
|38,12056
|37,98389
|7,26
|1,1
|Khoy, West Azarbaijan (İran) - [46.59 km] Başkale (Van)
|12:54:31 04-01-2025
|38,50056
|44,92333
|7
|3,1
|DEGIRMENLI-BIGADIC (BALIKESIR)
|12:54:21 04-01-2025
|39,486
|28,1292
|7,7
|2
|Bigadiç (Balıkesir)
|12:54:20 04-01-2025
|39,45556
|28,16722
|7,03
|1,8
|Orhaneli (Bursa)
|12:52:43 04-01-2025
|39,8725
|28,86028
|4
|1,5
|ALTINTAS-ORHANELI (BURSA)
|12:52:43 04-01-2025
|39,8467
|28,837
|0
|1,5
|Salihli (Manisa)
|12:41:06 04-01-2025
|38,54167
|28,23556
|5,21
|1,4
|DURASILLI-SALIHLI (MANISA)
|12:41:06 04-01-2025
|38,5332
|28,2458
|6,5
|1,7
|KUMBETYENIKOY-INONU (ESKISEHIR)
|12:38:15 04-01-2025
|39,6835
|30,1407
|0
|1,5
|İnönü (Eskişehir)
|12:38:14 04-01-2025
|39,735
|30,17611
|6,51
|1,3
|Elbistan (Kahramanmaraş)
|12:35:32 04-01-2025
|38,12472
|37,02806
|7
|1,6
|TOMBAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|12:35:31 04-01-2025
|38,127
|36,9838
|2,7
|1,9
|Erdemli (Mersin)
|12:34:14 04-01-2025
|36,63444
|34,31861
|6,92
|1,1
|Mazıdağı (Mardin)
|12:23:24 04-01-2025
|37,45139
|40,34694
|6,97
|1,4
|Onikişubat (Kahramanmaraş)
|12:20:30 04-01-2025
|37,47444
|36,89194
|6,67
|1
|Merkez (Afyonkarahisar)
|12:08:37 04-01-2025
|38,71028
|30,74333
|12,3
|1,7
|COBANLAR (AFYONKARAHISAR)
|12:08:37 04-01-2025
|38,7112
|30,7583
|8,9
|2
|Bala (Ankara)
|12:04:21 04-01-2025
|39,33333
|33,41722
|9,78
|1,1
|TEPEKOY-BALA (ANKARA)
|12:04:20 04-01-2025
|39,3563
|33,4282
|0
|1,5
|Elbistan (Kahramanmaraş)
|12:02:19 04-01-2025
|38,36694
|37,36917
|11,77
|1,4
|GAZIKOY-DARENDE (MALATYA)
|12:02:18 04-01-2025
|38,4343
|37,3557
|2,8
|1,5
|Darende (Malatya)
|12:01:02 04-01-2025
|38,40611
|37,41972
|7,3
|1,4
|YAVUZLAR-DARENDE (MALATYA)
|12:01:02 04-01-2025
|38,441
|37,43
|15
|1,9
|Türkoğlu (Kahramanmaraş)
|11:50:34 04-01-2025
|37,40944
|36,89361
|8,73
|1,1
|Gölbaşı (Adıyaman)
|11:48:50 04-01-2025
|37,82444
|37,82611
|7,02
|1
|Elbistan (Kahramanmaraş)
|11:41:50 04-01-2025
|38,22194
|37,24833
|7,01
|1,2
|TASBURUN-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
|11:41:49 04-01-2025
|38,1798
|37,1907
|5,2
|1,4
|Soma (Manisa)
|11:36:54 04-01-2025
|39,0875
|27,59722
|6,99
|1,3
|DEREKOY-SOMA (MANISA)
|11:36:53 04-01-2025
|39,104
|27,5542
|0
|1,6
|Türkoğlu (Kahramanmaraş)
|11:30:46 04-01-2025
|37,38972
|36,80139
|7
|1,1
|Oğuzeli (Gaziantep)
|11:21:09 04-01-2025
|36,99944
|37,6125
|16,87
|1,7
|Alanya (Antalya)
|11:01:44 04-01-2025
|36,57833
|31,95028
|6,99
|1,2
|ELIKESIK-ALANYA (ANTALYA)
|11:01:43 04-01-2025
|36,5675
|31,9265
|5,5
|1,8
|Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)
|11:01:26 04-01-2025
|37,40833
|37,07111
|7
|1,3
|Elbistan (Kahramanmaraş)
|10:54:45 04-01-2025
|38,39333
|37,42667
|5,64
|1,3
|Darende (Malatya)
|10:41:51 04-01-2025
|38,40472
|37,49306
|7,31
|1,5
|SUGUL-DARENDE (MALATYA)
|10:41:51 04-01-2025
|38,425
|37,4692
|7,5
|1,7
|Darende (Malatya)
|10:35:33 04-01-2025
|38,42472
|37,47056
|10,43
|4
|SUGUL-DARENDE (MALATYA)
|10:35:33 04-01-2025
|38,422
|37,4828
|1
|4,1
|Beyağaç (Denizli)
|10:27:52 04-01-2025
|37,1725
|28,85194
|6,91
|1,3
|BEYAGAC (DENIZLI)
|10:27:51 04-01-2025
|37,152
|28,8555
|4,3
|1,6
|Van Gölü - [17.73 km] Tuşba (Van)
|10:24:37 04-01-2025
|38,63806
|42,99111
|6,95
|1,5
|VAN GOLU
|10:24:36 04-01-2025
|38,6555
|43,0333
|13,7
|1,8
|Salihli (Manisa)
|10:22:52 04-01-2025
|38,54806
|28,27194
|6,98
|1,2
|Mutki (Bitlis)
|09:45:08 04-01-2025
|38,39611
|41,95417
|7
|1,3
|Türkoğlu (Kahramanmaraş)
|09:44:17 04-01-2025
|37,44389
|36,88417
|7
|2
|SEREFOGLU-(KAHRAMANMARAS)
|09:44:17 04-01-2025
|37,4507
|36,9342
|5
|1,8
|Pütürge (Malatya)
|09:34:32 04-01-2025
|38,18583
|38,62194
|11,12
|1,7
|Salihli (Manisa)
|09:30:35 04-01-2025
|38,57639
|28,28528
|7,03
|1,2
|Merkez (Kütahya)
|09:20:54 04-01-2025
|39,44111
|30,07833
|9,93
|1,2
|Palu (Elazığ)
|09:00:39 04-01-2025
|38,80417
|40,27444
|6,97
|1,9
|ATIKKOY-PALU (ELAZIG)
|09:00:39 04-01-2025
|38,7912
|40,2812
|10,1
|2,1
|Mutki (Bitlis)
|08:36:12 04-01-2025
|38,35833
|41,96917
|7,3
|2
|ICMELI-(BITLIS)
|08:36:12 04-01-2025
|38,3628
|42,043
|6,9
|2,1
|Merkez (Bitlis)
|08:35:40 04-01-2025
|38,42667
|41,98472
|6,33
|1,5
|Sivrice (Elazığ)
|08:28:30 04-01-2025
|38,46056
|39,16389
|7
|1,1
|Tundzha, Yanbolu (Bulgaristan) - [66.16 km] Lalapaşa (Edirne)
|08:19:25 04-01-2025
|42,54583
|26,46556
|5,71
|1,6
|BULGARISTAN
|08:19:24 04-01-2025
|42,6028
|26,0497
|10,5
|1,8
|Ege Denizi - [12.71 km] Ayvacık (Çanakkale)
|07:51:36 04-01-2025
|39,37806
|26,31861
|7
|1,7
|MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)
|07:51:35 04-01-2025
|39,3667
|26,2132
|5
|1,9
|Yığılca (Düzce)
|07:44:35 04-01-2025
|40,815
|31,39417
|7,04
|1,4
|Ortahisar (Trabzon)
|07:32:48 04-01-2025
|40,9475
|39,73944
|7
|1,2
|Dodurga (Çorum)
|07:29:37 04-01-2025
|40,88639
|34,80083
|7,01
|0,9
|Salihli (Manisa)
|07:27:05 04-01-2025
|38,52028
|28,24222
|7
|1,2
|HACILI-SALIHLI (MANISA)
|07:27:05 04-01-2025
|38,4623
|28,3667
|27,1
|1,9
|Marmara Denizi - [08.48 km] Bakırköy (İstanbul)
|07:00:17 04-01-2025
|40,88444
|28,8275
|7
|1,4
|Ege Denizi - Gökova Körfezi - [07.04 km] Menteşe (Muğla)
|06:52:42 04-01-2025
|37,00833
|28,16722
|7,53
|1,5
|GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)
|06:52:41 04-01-2025
|37,0105
|28,225
|14,1
|1,5
|Battalgazi (Malatya)
|06:51:43 04-01-2025
|38,28333
|38,34944
|9,55
|2,2
|KARAGOZ-(MALATYA)
|06:51:42 04-01-2025
|38,313
|38,3365
|3,7
|2,2
|Darende (Malatya)
|06:41:58 04-01-2025
|38,44639
|37,30917
|7,15
|1,5
|AKARCA-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
|06:41:58 04-01-2025
|38,4518
|37,2793
|5,2
|1,6
|Gürpınar (Van)
|06:41:08 04-01-2025
|38,30333
|43,52611
|7,02
|1,5
|Akdeniz - [25.78 km] Marmaris (Muğla)
|06:22:06 04-01-2025
|36,57
|28,40556
|7,23
|1,6
|AKDENIZ
|06:22:06 04-01-2025
|36,5998
|28,3647
|4,9
|1,6
|Hınıs (Erzurum)
|05:50:56 04-01-2025
|39,25722
|41,69389
|10,81
|1,3
|Altıntaş (Kütahya)
|05:47:32 04-01-2025
|38,99333
|29,88889
|7,01
|1,1
|GIRIT ADASI (AKDENIZ)
|05:44:28 04-01-2025
|35,7505
|25,4908
|7,4
|1,7
|Ulaş (Sivas)
|05:36:08 04-01-2025
|39,40778
|37,3425
|6,99
|1,3
|Kale (Malatya)
|05:31:03 04-01-2025
|38,35639
|38,83639
|7
|0,9
|Khoy, West Azarbaijan (İran) - [47.31 km] Başkale (Van)
|05:28:16 04-01-2025
|38,47667
|44,94389
|7
|1,8
|TURKIYE-IRAN SINIR BOLGESI
|05:28:16 04-01-2025
|38,4857
|44,9118
|5,3
|2,2
|Sultandağı (Afyonkarahisar)
|05:10:47 04-01-2025
|38,56972
|31,19611
|7
|0,9
|Merkez (Elazığ)
|05:00:37 04-01-2025
|38,49222
|39,17167
|12,89
|1,1
|Salihli (Manisa)
|04:31:46 04-01-2025
|38,52444
|28,23833
|7,01
|0,9
|Simav (Kütahya)
|04:27:56 04-01-2025
|39,27028
|28,64556
|7
|1,7
|KIZILCIK-SIMAV (KUTAHYA)
|04:27:55 04-01-2025
|39,3067
|28,6895
|8,3
|1,9
|Doğanşehir (Malatya)
|04:21:14 04-01-2025
|38,20722
|37,80083
|7
|1,2
|CAVUSLU-DOGANSEHIR (MALATYA)
|04:21:12 04-01-2025
|38,1808
|37,7788
|16,7
|1
|Salihli (Manisa)
|03:45:21 04-01-2025
|38,51833
|28,25
|6,99
|0,9
|KOSEALI-SALIHLI (MANISA)
|03:45:21 04-01-2025
|38,4517
|28,301
|14,8
|1,3
|Dodurga (Çorum)
|03:41:44 04-01-2025
|40,87528
|34,78694
|6,93
|0,9
|Bergama (İzmir)
|03:39:36 04-01-2025
|39,06472
|27,11333
|7
|1,3
|NARLICA-BERGAMA (IZMIR)
|03:39:35 04-01-2025
|39,098
|27,0635
|15,9
|1,2
|Merkez (Bingöl)
|03:37:38 04-01-2025
|39,09972
|40,32639
|11,36
|1
|Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [17.22 km] Menderes (İzmir)
|03:36:55 04-01-2025
|37,88472
|27,00222
|7
|1,6
|KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
|03:36:52 04-01-2025
|37,8602
|26,8935
|20,9
|1,5
|KIRENCI-DODURGA (CORUM)
|03:26:21 04-01-2025
|40,8447
|34,7433
|8,6
|2,7
|Dodurga (Çorum)
|03:26:20 04-01-2025
|40,85222
|34,76694
|11,06
|2,6
|Salihli (Manisa)
|03:21:04 04-01-2025
|38,53972
|28,25639
|7
|0,9
|Salihli (Manisa)
|02:23:55 04-01-2025
|38,56
|28,25278
|7
|0,9
|Salihli (Manisa)
|02:23:13 04-01-2025
|38,53944
|28,25806
|7
|0,8
|Çelikhan (Adıyaman)
|02:22:40 04-01-2025
|38,14
|38,27
|7
|0,9
|Salihli (Manisa)
|02:10:25 04-01-2025
|38,53111
|28,25667
|7
|2,4
|DURASILLI-SALIHLI (MANISA)
|02:10:24 04-01-2025
|38,5263
|28,2325
|10
|2,6
|KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
|Lokasyon
|Saat / Tarih
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Büyüklük
|Ayrancı (Karaman)
|00:33:09 05-01-2025
|37,45472
|33,67944
|12,67
|3,3
|AMBAR-AYRANCI (KARAMAN)
|00:33:09 05-01-2025
|37,4692
|33,6493
|5
|3,5
|YAVUZLAR-DARENDE (MALATYA)
|00:20:16 05-01-2025
|38,4378
|37,4633
|5,5
|1,4
|Darende (Malatya)
|23:24:56 04-01-2025
|38,40556
|37,51778
|7
|1,1
|GAZIKOY-DARENDE (MALATYA)
|23:24:53 04-01-2025
|38,4673
|37,3327
|20,5
|1,4
|Darende (Malatya)
|22:47:45 04-01-2025
|38,40639
|37,47694
|6,99
|1,3
|SUGUL-DARENDE (MALATYA)
|22:47:45 04-01-2025
|38,4175
|37,467
|7,7
|1,6
|SUGUL-DARENDE (MALATYA)
|22:44:31 04-01-2025
|38,416
|37,5313
|5
|1,2
|Akhisar (Manisa)
|22:37:23 04-01-2025
|38,96111
|27,55389
|6,27
|1,2
|Ekinözü (Kahramanmaraş)
|22:29:44 04-01-2025
|38,08278
|37,21639
|7,01
|2,4
|AKPINAR-EKINOZU (KAHRAMANMARAS)
|22:29:44 04-01-2025
|38,1015
|37,2283
|5,9
|2,3
|Elbistan (Kahramanmaraş)
|22:22:50 04-01-2025
|38,13944
|37,17972
|7
|1,5
|Muratlı (Tekirdağ)
|22:13:38 04-01-2025
|41,11889
|27,5525
|18,35
|1,2
|Çal (Denizli)
|21:46:34 04-01-2025
|38,12139
|29,2675
|7
|1,4
|Kozan (Adana)
|21:10:14 04-01-2025
|37,64
|35,92944
|7
|2
|CURUKLU-KOZAN (ADANA)
|21:10:13 04-01-2025
|37,643
|35,9425
|5,4
|2
|Aladağ (Adana)
|21:06:03 04-01-2025
|37,65194
|35,35722
|6,97
|1,2
|YUNANISTAN
|20:23:06 04-01-2025
|40,3027
|24,17
|13,8
|2,1
|Akdeniz - [50.95 km] Marmaris (Muğla)
|20:03:37 04-01-2025
|36,17417
|28,15361
|7,01
|2,1
|RODOS ADASI (AKDENIZ)
|20:03:36 04-01-2025
|36,1037
|28,0862
|7,7
|2,1
|AKSAKAL-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
|19:22:02 04-01-2025
|38,3212
|37,4252
|26,8
|1,3
|Göksun (Kahramanmaraş)
|19:14:10 04-01-2025
|38,08611
|36,70194
|7,14
|1,5
|DEVEBOYNU-AFSIN (KAHRAMANMARAS)
|19:14:10 04-01-2025
|38,1327
|36,7552
|15,4
|1,7
|Akçadağ (Malatya)
|19:12:43 04-01-2025
|38,27028
|37,8175
|10,98
|1,6
|CEVIRME-AKCADAG (MALATYA)
|19:12:43 04-01-2025
|38,2782
|37,7713
|17,1
|1,5
|Akçadağ (Malatya)
|19:08:56 04-01-2025
|38,37056
|37,96889
|6,64
|1,2
|Döşemealtı (Antalya)
|19:06:01 04-01-2025
|37,13083
|30,59139
|76,73
|3,1
|KOVANLIK-DOSEMEALTI (ANTALYA)
|19:06:01 04-01-2025
|37,1362
|30,557
|76
|3,1
|Ege Denizi - [08.62 km] Ayvacık (Çanakkale)
|19:00:27 04-01-2025
|39,42333
|26,23583
|7
|1,5
|MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)
|19:00:26 04-01-2025
|39,352
|26,1843
|6,6
|1,6
|RODOS ADASI (AKDENIZ)
|19:00:06 04-01-2025
|36,1143
|28,0865
|5,5
|2,2
|Güney (Denizli)
|18:25:10 04-01-2025
|38,09028
|29,08083
|7
|1,1
|GIRIT ADASI (AKDENIZ)
|18:24:08 04-01-2025
|34,9583
|23,8727
|6,4
|2,5
|Darende (Malatya)
|18:01:15 04-01-2025
|38,38861
|37,51472
|7,01
|2
|SUGUL-DARENDE (MALATYA)
|18:01:15 04-01-2025
|38,3953
|37,5023
|3,3
|2
|Çelikhan (Adıyaman)
|16:56:23 04-01-2025
|38,09889
|38,38917
|4,98
|1,4
|Pütürge (Malatya)
|16:53:59 04-01-2025
|38,32528
|38,84028
|7
|0,8
|Yeşilyurt (Malatya)
|16:38:35 04-01-2025
|38,16944
|38,05556
|7
|1,3
|Kelkit (Gümüşhane)
|16:24:24 04-01-2025
|40,10667
|39,62417
|7
|0,9
|Nurdağı (Gaziantep)
|16:02:20 04-01-2025
|37,11583
|36,93167
|7
|2,2
|KARTALKOY-NURDAGI (GAZIANTEP)
|16:02:20 04-01-2025
|37,0705
|36,977
|5,3
|2,3
|Ödemiş (İzmir)
|15:46:40 04-01-2025
|38,15389
|28,06806
|7,63
|0,8
|KISAC-CERKES (CANKIRI)
|15:38:06 04-01-2025
|40,6727
|32,8535
|8,8
|1,6
|Kızılcahamam (Ankara)
|15:38:04 04-01-2025
|40,65167
|32,66361
|7
|1,3
|Ege Denizi - Gökova Körfezi - [11.68 km] Datça (Muğla)
|15:27:54 04-01-2025
|36,81167
|27,93833
|10,23
|2,5
|GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)
|15:27:54 04-01-2025
|36,802
|27,9348
|5,1
|2,8
|Akdeniz - [05.64 km] Alanya (Antalya)
|15:11:22 04-01-2025
|36,49111
|31,95444
|19,82
|2,6
|ALANYA ACIKLARI-ANTALYA (AKDENIZ)
|15:11:21 04-01-2025
|36,3638
|31,9503
|2,1
|2,8
|Darende (Malatya)
|15:09:28 04-01-2025
|38,37278
|37,535
|7,02
|1,3
|SUGUL-DARENDE (MALATYA)
|15:09:26 04-01-2025
|38,4332
|37,4745
|2,3
|1,5
|Yeşilyurt (Malatya)
|15:08:04 04-01-2025
|38,36806
|38,13889
|6,79
|1,2
|DERBENT-BAYAT (AFYONKARAHISAR)
|14:32:22 04-01-2025
|38,9388
|30,9968
|6,3
|1
|Emirdağ (Afyonkarahisar)
|14:32:20 04-01-2025
|39,03139
|30,97222
|7
|1
|Battalgazi (Malatya)
|14:10:59 04-01-2025
|38,16056
|38,46278
|7
|1,5
|KARAGOL-CELIKHAN (ADIYAMAN)
|14:10:57 04-01-2025
|38,1127
|38,4418
|7,2
|1,4
|YANISLI-GULNAR (MERSIN)
|14:05:55 04-01-2025
|36,1333
|33,5395
|0
|1,3
|Merkez (Adıyaman)
|13:52:32 04-01-2025
|37,82167
|38,25167
|7,64
|1,2
|Ağlasun (Burdur)
|13:42:42 04-01-2025
|37,63528
|30,47
|7,05
|1,1
|Orhaneli (Bursa)
|13:40:16 04-01-2025
|39,89667
|28,83583
|6,92
|1,3
|ALTINTAS-ORHANELI (BURSA)
|13:40:16 04-01-2025
|39,8367
|28,839
|0
|1,4
|DOMBAYCAYIRI-BOZUYUK (BILECIK)
|13:27:47 04-01-2025
|39,737
|29,78
|5,4
|2
|Merkez (Nevşehir)
|13:19:13 04-01-2025
|38,69361
|34,77361
|5,77
|1,4
|Saray (Van)
|13:17:35 04-01-2025
|38,41806
|44,10333
|6,87
|1
|Doğanşehir (Malatya)
|13:11:18 04-01-2025
|38,12056
|37,98389
|7,26
|1,1
|Khoy, West Azarbaijan (İran) - [46.59 km] Başkale (Van)
|12:54:31 04-01-2025
|38,50056
|44,92333
|7
|3,1
|DEGIRMENLI-BIGADIC (BALIKESIR)
|12:54:21 04-01-2025
|39,486
|28,1292
|7,7
|2
|Bigadiç (Balıkesir)
|12:54:20 04-01-2025
|39,45556
|28,16722
|7,03
|1,8
|Orhaneli (Bursa)
|12:52:43 04-01-2025
|39,8725
|28,86028
|4
|1,5
|ALTINTAS-ORHANELI (BURSA)
|12:52:43 04-01-2025
|39,8467
|28,837
|0
|1,5
|Salihli (Manisa)
|12:41:06 04-01-2025
|38,54167
|28,23556
|5,21
|1,4
|DURASILLI-SALIHLI (MANISA)
|12:41:06 04-01-2025
|38,5332
|28,2458
|6,5
|1,7
|KUMBETYENIKOY-INONU (ESKISEHIR)
|12:38:15 04-01-2025
|39,6835
|30,1407
|0
|1,5
|İnönü (Eskişehir)
|12:38:14 04-01-2025
|39,735
|30,17611
|6,51
|1,3
|Elbistan (Kahramanmaraş)
|12:35:32 04-01-2025
|38,12472
|37,02806
|7
|1,6
|TOMBAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|12:35:31 04-01-2025
|38,127
|36,9838
|2,7
|1,9
|Erdemli (Mersin)
|12:34:14 04-01-2025
|36,63444
|34,31861
|6,92
|1,1
|Mazıdağı (Mardin)
|12:23:24 04-01-2025
|37,45139
|40,34694
|6,97
|1,4
|Onikişubat (Kahramanmaraş)
|12:20:30 04-01-2025
|37,47444
|36,89194
|6,67
|1
|Merkez (Afyonkarahisar)
|12:08:37 04-01-2025
|38,71028
|30,74333
|12,3
|1,7
|COBANLAR (AFYONKARAHISAR)
|12:08:37 04-01-2025
|38,7112
|30,7583
|8,9
|2
|Bala (Ankara)
|12:04:21 04-01-2025
|39,33333
|33,41722
|9,78
|1,1
|TEPEKOY-BALA (ANKARA)
|12:04:20 04-01-2025
|39,3563
|33,4282
|0
|1,5
|Elbistan (Kahramanmaraş)
|12:02:19 04-01-2025
|38,36694
|37,36917
|11,77
|1,4
|GAZIKOY-DARENDE (MALATYA)
|12:02:18 04-01-2025
|38,4343
|37,3557
|2,8
|1,5
|Darende (Malatya)
|12:01:02 04-01-2025
|38,40611
|37,41972
|7,3
|1,4
|YAVUZLAR-DARENDE (MALATYA)
|12:01:02 04-01-2025
|38,441
|37,43
|15
|1,9
|Türkoğlu (Kahramanmaraş)
|11:50:34 04-01-2025
|37,40944
|36,89361
|8,73
|1,1
|Gölbaşı (Adıyaman)
|11:48:50 04-01-2025
|37,82444
|37,82611
|7,02
|1
|Elbistan (Kahramanmaraş)
|11:41:50 04-01-2025
|38,22194
|37,24833
|7,01
|1,2
|TASBURUN-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
|11:41:49 04-01-2025
|38,1798
|37,1907
|5,2
|1,4
|Soma (Manisa)
|11:36:54 04-01-2025
|39,0875
|27,59722
|6,99
|1,3
|DEREKOY-SOMA (MANISA)
|11:36:53 04-01-2025
|39,104
|27,5542
|0
|1,6
|Türkoğlu (Kahramanmaraş)
|11:30:46 04-01-2025
|37,38972
|36,80139
|7
|1,1
|Oğuzeli (Gaziantep)
|11:21:09 04-01-2025
|36,99944
|37,6125
|16,87
|1,7
|Alanya (Antalya)
|11:01:44 04-01-2025
|36,57833
|31,95028
|6,99
|1,2
|ELIKESIK-ALANYA (ANTALYA)
|11:01:43 04-01-2025
|36,5675
|31,9265
|5,5
|1,8
|Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)
|11:01:26 04-01-2025
|37,40833
|37,07111
|7
|1,3
|Elbistan (Kahramanmaraş)
|10:54:45 04-01-2025
|38,39333
|37,42667
|5,64
|1,3
|Darende (Malatya)
|10:41:51 04-01-2025
|38,40472
|37,49306
|7,31
|1,5
|SUGUL-DARENDE (MALATYA)
|10:41:51 04-01-2025
|38,425
|37,4692
|7,5
|1,7
|Darende (Malatya)
|10:35:33 04-01-2025
|38,42472
|37,47056
|10,43
|4
|SUGUL-DARENDE (MALATYA)
|10:35:33 04-01-2025
|38,422
|37,4828
|1
|4,1
|Beyağaç (Denizli)
|10:27:52 04-01-2025
|37,1725
|28,85194
|6,91
|1,3
|BEYAGAC (DENIZLI)
|10:27:51 04-01-2025
|37,152
|28,8555
|4,3
|1,6
|Van Gölü - [17.73 km] Tuşba (Van)
|10:24:37 04-01-2025
|38,63806
|42,99111
|6,95
|1,5
|VAN GOLU
|10:24:36 04-01-2025
|38,6555
|43,0333
|13,7
|1,8
|Salihli (Manisa)
|10:22:52 04-01-2025
|38,54806
|28,27194
|6,98
|1,2
|Mutki (Bitlis)
|09:45:08 04-01-2025
|38,39611
|41,95417
|7
|1,3
|Türkoğlu (Kahramanmaraş)
|09:44:17 04-01-2025
|37,44389
|36,88417
|7
|2
|SEREFOGLU-(KAHRAMANMARAS)
|09:44:17 04-01-2025
|37,4507
|36,9342
|5
|1,8
|Pütürge (Malatya)
|09:34:32 04-01-2025
|38,18583
|38,62194
|11,12
|1,7
|Salihli (Manisa)
|09:30:35 04-01-2025
|38,57639
|28,28528
|7,03
|1,2
|Merkez (Kütahya)
|09:20:54 04-01-2025
|39,44111
|30,07833
|9,93
|1,2
|Palu (Elazığ)
|09:00:39 04-01-2025
|38,80417
|40,27444
|6,97
|1,9
|ATIKKOY-PALU (ELAZIG)
|09:00:39 04-01-2025
|38,7912
|40,2812
|10,1
|2,1
|Mutki (Bitlis)
|08:36:12 04-01-2025
|38,35833
|41,96917
|7,3
|2
|ICMELI-(BITLIS)
|08:36:12 04-01-2025
|38,3628
|42,043
|6,9
|2,1
|Merkez (Bitlis)
|08:35:40 04-01-2025
|38,42667
|41,98472
|6,33
|1,5
|Sivrice (Elazığ)
|08:28:30 04-01-2025
|38,46056
|39,16389
|7
|1,1
|Tundzha, Yanbolu (Bulgaristan) - [66.16 km] Lalapaşa (Edirne)
|08:19:25 04-01-2025
|42,54583
|26,46556
|5,71
|1,6
|BULGARISTAN
|08:19:24 04-01-2025
|42,6028
|26,0497
|10,5
|1,8
|Ege Denizi - [12.71 km] Ayvacık (Çanakkale)
|07:51:36 04-01-2025
|39,37806
|26,31861
|7
|1,7
|MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)
|07:51:35 04-01-2025
|39,3667
|26,2132
|5
|1,9
|Yığılca (Düzce)
|07:44:35 04-01-2025
|40,815
|31,39417
|7,04
|1,4
|Ortahisar (Trabzon)
|07:32:48 04-01-2025
|40,9475
|39,73944
|7
|1,2
|Dodurga (Çorum)
|07:29:37 04-01-2025
|40,88639
|34,80083
|7,01
|0,9
|Salihli (Manisa)
|07:27:05 04-01-2025
|38,52028
|28,24222
|7
|1,2
|HACILI-SALIHLI (MANISA)
|07:27:05 04-01-2025
|38,4623
|28,3667
|27,1
|1,9
|Marmara Denizi - [08.48 km] Bakırköy (İstanbul)
|07:00:17 04-01-2025
|40,88444
|28,8275
|7
|1,4
|Ege Denizi - Gökova Körfezi - [07.04 km] Menteşe (Muğla)
|06:52:42 04-01-2025
|37,00833
|28,16722
|7,53
|1,5
|GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)
|06:52:41 04-01-2025
|37,0105
|28,225
|14,1
|1,5
|Battalgazi (Malatya)
|06:51:43 04-01-2025
|38,28333
|38,34944
|9,55
|2,2
|KARAGOZ-(MALATYA)
|06:51:42 04-01-2025
|38,313
|38,3365
|3,7
|2,2
|Darende (Malatya)
|06:41:58 04-01-2025
|38,44639
|37,30917
|7,15
|1,5
|AKARCA-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
|06:41:58 04-01-2025
|38,4518
|37,2793
|5,2
|1,6
|Gürpınar (Van)
|06:41:08 04-01-2025
|38,30333
|43,52611
|7,02
|1,5
|Akdeniz - [25.78 km] Marmaris (Muğla)
|06:22:06 04-01-2025
|36,57
|28,40556
|7,23
|1,6
|AKDENIZ
|06:22:06 04-01-2025
|36,5998
|28,3647
|4,9
|1,6
|Hınıs (Erzurum)
|05:50:56 04-01-2025
|39,25722
|41,69389
|10,81
|1,3
|Altıntaş (Kütahya)
|05:47:32 04-01-2025
|38,99333
|29,88889
|7,01
|1,1
|GIRIT ADASI (AKDENIZ)
|05:44:28 04-01-2025
|35,7505
|25,4908
|7,4
|1,7
|Ulaş (Sivas)
|05:36:08 04-01-2025
|39,40778
|37,3425
|6,99
|1,3
|Kale (Malatya)
|05:31:03 04-01-2025
|38,35639
|38,83639
|7
|0,9
|Khoy, West Azarbaijan (İran) - [47.31 km] Başkale (Van)
|05:28:16 04-01-2025
|38,47667
|44,94389
|7
|1,8
|TURKIYE-IRAN SINIR BOLGESI
|05:28:16 04-01-2025
|38,4857
|44,9118
|5,3
|2,2
|Sultandağı (Afyonkarahisar)
|05:10:47 04-01-2025
|38,56972
|31,19611
|7
|0,9
|Merkez (Elazığ)
|05:00:37 04-01-2025
|38,49222
|39,17167
|12,89
|1,1
|Salihli (Manisa)
|04:31:46 04-01-2025
|38,52444
|28,23833
|7,01
|0,9
|Simav (Kütahya)
|04:27:56 04-01-2025
|39,27028
|28,64556
|7
|1,7
|KIZILCIK-SIMAV (KUTAHYA)
|04:27:55 04-01-2025
|39,3067
|28,6895
|8,3
|1,9
|Doğanşehir (Malatya)
|04:21:14 04-01-2025
|38,20722
|37,80083
|7
|1,2
|CAVUSLU-DOGANSEHIR (MALATYA)
|04:21:12 04-01-2025
|38,1808
|37,7788
|16,7
|1
|Salihli (Manisa)
|03:45:21 04-01-2025
|38,51833
|28,25
|6,99
|0,9
|KOSEALI-SALIHLI (MANISA)
|03:45:21 04-01-2025
|38,4517
|28,301
|14,8
|1,3
|Dodurga (Çorum)
|03:41:44 04-01-2025
|40,87528
|34,78694
|6,93
|0,9
|Bergama (İzmir)
|03:39:36 04-01-2025
|39,06472
|27,11333
|7
|1,3
|NARLICA-BERGAMA (IZMIR)
|03:39:35 04-01-2025
|39,098
|27,0635
|15,9
|1,2
|Merkez (Bingöl)
|03:37:38 04-01-2025
|39,09972
|40,32639
|11,36
|1
|Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [17.22 km] Menderes (İzmir)
|03:36:55 04-01-2025
|37,88472
|27,00222
|7
|1,6
|KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
|03:36:52 04-01-2025
|37,8602
|26,8935
|20,9
|1,5
|KIRENCI-DODURGA (CORUM)
|03:26:21 04-01-2025
|40,8447
|34,7433
|8,6
|2,7
|Dodurga (Çorum)
|03:26:20 04-01-2025
|40,85222
|34,76694
|11,06
|2,6
|Salihli (Manisa)
|03:21:04 04-01-2025
|38,53972
|28,25639
|7
|0,9
|Salihli (Manisa)
|02:23:55 04-01-2025
|38,56
|28,25278
|7
|0,9
|Salihli (Manisa)
|02:23:13 04-01-2025
|38,53944
|28,25806
|7
|0,8
|Çelikhan (Adıyaman)
|02:22:40 04-01-2025
|38,14
|38,27
|7
|0,9
|Salihli (Manisa)
|02:10:25 04-01-2025
|38,53111
|28,25667
|7
|2,4
|DURASILLI-SALIHLI (MANISA)
|02:10:24 04-01-2025
|38,5263
|28,2325
|10
|2,6
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