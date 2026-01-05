Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 05 Ocak 2026
05.01.2026 00:00
Son Güncelleme: 05.01.2026 01:00
NTV
NTV - Haber Merkezi
Son depremler... Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler.. 05 Ocak 2026 deprem son dakika haberleri haberin detayında... Artçı deprem mi oldu? Son deprem büyüklüğü ne kadar? Yakınımdaki depremler nelerdir? Anlık deprem mi oldu? Son dakika canlı deprem Türkiye haritası.. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ve AFAD deprem haberleri.. İstanbul'da deprem mi oldu? Ankara'da deprem mi oldu? İzmir'de deprem mi oldu? Hangi illerde deprem oldu ve hissedildi? Bugün deprem mi oldu? Deprem ne zaman ve kaç şiddetinde oldu? En son hangi bölgede deprem oldu? Deprem haberleriyle ilgili en çok merak edilenlerin cevabı haberde..
05 Ocak 2026 son dakika AFAD son depremler ve Kandilli son dakika deprem listesi..
AFAD SON DEPREMLER LİSTESİKaynak: Afad
|Lokasyon
|Tarih/Saat
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Şiddet
|Kamışlı, Haseke (Suriye) - [08.15 km] Nusaybin (Mardin)
|05 Ocak 2026 00:08
|37.0097
|41.3461
|7.00
|1.30
|Yeşilyurt (Malatya)
|04 Ocak 2026 23:54
|38.2514
|38.1719
|7.00
|1.00
|Sındırgı (Balıkesir)
|04 Ocak 2026 23:54
|39.2247
|28.1992
|6.15
|1.20
|Seydikemer (Muğla)
|04 Ocak 2026 23:51
|36.6369
|29.3006
|13.54
|3.00
|Sındırgı (Balıkesir)
|04 Ocak 2026 23:38
|39.1856
|28.2094
|6.85
|1.10
|Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)
|04 Ocak 2026 23:18
|37.5064
|37.0147
|8.89
|1.30
|Van Gölü - [03.28 km] Tuşba (Van)
|04 Ocak 2026 23:14
|38.6086
|43.1825
|7.00
|1.10
|Simav (Kütahya)
|04 Ocak 2026 23:13
|39.2400
|28.9789
|7.00
|2.00
|Simav (Kütahya)
|04 Ocak 2026 23:09
|39.2464
|28.9972
|7.00
|2.30
|Sındırgı (Balıkesir)
|04 Ocak 2026 23:04
|39.1764
|28.1247
|7.00
|0.90
|Sındırgı (Balıkesir)
|04 Ocak 2026 22:11
|39.3431
|28.0172
|7.00
|1.30
|Ege Denizi - [47.14 km] Karaburun (İzmir)
|04 Ocak 2026 21:36
|38.9581
|26.0247
|7.04
|2.10
|Pütürge (Malatya)
|04 Ocak 2026 21:22
|38.3103
|38.8636
|7.00
|0.80
|Ekinözü (Kahramanmaraş)
|04 Ocak 2026 21:13
|38.1106
|37.1828
|7.00
|1.20
|Sındırgı (Balıkesir)
|04 Ocak 2026 21:08
|39.2453
|28.1167
|8.78
|1.40
|Onikişubat (Kahramanmaraş)
|04 Ocak 2026 21:06
|37.9008
|36.5775
|6.11
|1.00
|Sındırgı (Balıkesir)
|04 Ocak 2026 21:03
|39.1936
|28.1933
|7.56
|2.20
|Suşehri (Sivas)
|04 Ocak 2026 20:29
|40.0417
|38.2397
|7.00
|1.20
|Korkut (Muş)
|04 Ocak 2026 20:26
|38.8031
|41.8533
|9.99
|1.50
|Sındırgı (Balıkesir)
|04 Ocak 2026 20:26
|39.1292
|28.2744
|7.25
|1.00
|Merkez (Elazığ)
|04 Ocak 2026 19:54
|38.5725
|39.5028
|7.00
|1.40
|Merkez (Elazığ)
|04 Ocak 2026 19:44
|38.5769
|39.5383
|6.94
|1.80
|Gördes (Manisa)
|04 Ocak 2026 19:25
|39.0511
|28.1869
|7.00
|1.10
|Sındırgı (Balıkesir)
|04 Ocak 2026 19:06
|39.2494
|28.1172
|6.00
|1.30
|Ege Denizi - [49.38 km] Ayvacık (Çanakkale)
|04 Ocak 2026 18:48
|39.0425
|25.9594
|8.05
|1.90
KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİKaynak: Kandilli
|Lokasyon
|Tarih/Saat
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Şiddet
|TOLUKLAR-BAYRAMIC (CANAKKALE)
|05 Ocak 2026 00:52
|39.7815
|26.8515
|20.10
|1.50
|MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI)
|05 Ocak 2026 00:36
|39.0267
|25.9150
|8.20
|2.40
|GUPLUCE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
|05 Ocak 2026 00:14
|38.1100
|37.1507
|3.30
|1.60
|ORTAOREN-EKINOZU (KAHRAMANMARAS)
|05 Ocak 2026 00:13
|38.1035
|37.1097
|5.40
|1.40
|MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR)
|05 Ocak 2026 00:08
|39.2440
|28.1447
|6.80
|1.60
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|05 Ocak 2026 00:03
|39.1800
|28.1767
|9.90
|2.50
|DARGIL-GORDES (MANISA)
|04 Ocak 2026 23:26
|39.0570
|28.3670
|2.60
|1.40
|SAZTEPE-(ERZINCAN)
|04 Ocak 2026 23:17
|39.6917
|39.6263
|10.50
|1.20
|KORUCU-(ELAZIG)
|04 Ocak 2026 22:54
|38.5987
|39.5207
|5.80
|1.60
|KOCKALE-(ELAZIG)
|04 Ocak 2026 22:44
|38.5778
|39.4658
|7.40
|1.80
|CIFTLIKDERE-(CANAKKALE)
|04 Ocak 2026 22:43
|40.0602
|26.5398
|4.60
|1.60
|HANPASA-AKHISAR (MANISA)
|04 Ocak 2026 22:25
|39.0722
|28.1013
|3.30
|1.20
|KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR)
|04 Ocak 2026 22:06
|39.2377
|28.0918
|15.60
|1.30
|MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI)
|04 Ocak 2026 21:48
|39.0307
|25.9518
|9.00
|2.00
|BALPINARI-PUTURGE (MALATYA)
|04 Ocak 2026 21:12
|38.2442
|38.7305
|12.10
|1.30
|AKKOCALI-AKHISAR (MANISA)
|04 Ocak 2026 21:07
|39.1733
|27.9698
|11.70
|1.60
|ULUBAHCE-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)
|04 Ocak 2026 20:51
|37.4888
|37.3428
|3.30
|2.30
|YAYIKAGIL-NAZIMIYE (TUNCELI)
|04 Ocak 2026 20:50
|39.2772
|39.9180
|8.00
|1.90
|GOZENE-YESILYURT (MALATYA)
|04 Ocak 2026 20:23
|38.1995
|38.0278
|0.00
|1.30
|MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI)
|04 Ocak 2026 20:06
|39.0435
|25.9353
|5.60
|3.20
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|04 Ocak 2026 20:01
|39.1653
|28.1270
|14.70
|1.80
|EDREMIT KORFEZI (EGE DENIZI)
|04 Ocak 2026 19:42
|39.4627
|26.3692
|9.40
|2.20
|KIRAZLIYURT-TUFANBEYLI (ADANA)
|04 Ocak 2026 19:27
|38.0382
|36.3103
|5.00
|1.90
|EGRIDERE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|04 Ocak 2026 19:12
|39.2552
|27.9802
|7.40
|1.50
|ECEMIS-LICE (DIYARBAKIR)
|04 Ocak 2026 18:59
|38.6197
|40.4457
|13.90
|1.40