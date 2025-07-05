Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 05 Temmuz 2025

Son depremler...Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler.. 05 Temmuz 2025 deprem son dakika haberleri haberin detayında...Artçı deprem mi oldu? Son deprem büyüklüğü ne kadar? Yakınımdaki depremler nelerdir? Anlık deprem mi oldu? Son dakika canlı deprem Türkiye haritası..Kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü ve AFAD deprem haberleri..İstanbul'da deprem mi oldu? Ankara'da deprem mi oldu? İzmir'de deprem mi oldu? Hangi illerde deprem oldu ve hissedildi? Bugün deprem mi oldu? Deprem ne zaman ve kaç şiddetinde oldu? En son hangi bölgede deprem oldu? Deprem haberleriyle ilgili en çok merak edilenlerin cevabı haberde..

Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 05 Temmuz 2025
son dakika deprem mi oldu?

05 Temmuz 2025 ve Kandilli son dakika listesi..

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Gemlik (Bursa) 22:18:48 05-07-2025 40,48139 29,21611 7,01 1,2
Yazıhan (Malatya) 22:18:45 05-07-2025 38,56528 38,02278 7 1,5
SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) 22:11:30 05-07-2025 40,8155 28,2732 8,3 2
Marmara Denizi - [24.93 km] Silivri (İstanbul) 22:11:30 05-07-2025 40,8425 28,26861 6,08 1,6
Fethiye (Muğla) 21:18:00 05-07-2025 36,52528 29,20167 10,53 1,2
OLUDENIZ-FETHIYE (MUGLA) 21:17:59 05-07-2025 36,5845 29,179 20,4 1,5
Merkez (Artvin) 21:03:41 05-07-2025 41,16389 41,88083 10,93 1,7
GIRIT ADASI (AKDENIZ) 20:45:44 05-07-2025 35,353 26,9273 5,2 2,2
INKAYA-SIMAV (KUTAHYA) 20:25:04 05-07-2025 39,3848 28,8988 12,6 2,1
Simav (Kütahya) 20:25:04 05-07-2025 39,38333 28,90694 7,11 1,8
DALKILIC-ELESKIRT (AGRI) 19:42:29 05-07-2025 39,8762 42,7803 8 2,3
Merkez (Ağrı) 19:42:29 05-07-2025 39,97583 42,97722 7,05 2,1
EGE DENIZI 19:40:40 05-07-2025 36,0933 26,9375 9,4 2,5
EGE DENIZI 19:08:37 05-07-2025 36,6115 25,5613 8,4 2,9
Doğanşehir (Malatya) 18:44:41 05-07-2025 37,97389 37,6675 7,01 2
KAPIDERE-DOGANSEHIR (MALATYA) 18:44:41 05-07-2025 37,9687 37,6345 5,1 1,8
Menteşe (Muğla) 18:37:06 05-07-2025 37,22889 28,55639 7,04 1,3
OZLUCE-(MUGLA) 18:37:05 05-07-2025 37,2178 28,5493 11,7 1,6
Ege Denizi - [43.44 km] Bozcaada (Çanakkale) 18:12:39 05-07-2025 39,68583 25,59139 13,06 2,6
EGE DENIZI 18:12:38 05-07-2025 39,6773 25,5598 4,6 2,9
Elbistan (Kahramanmaraş) 18:06:48 05-07-2025 38,30111 37,13444 8,95 2,2
DOGAN-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 18:06:48 05-07-2025 38,2958 37,164 8,4 2,1
Ege Denizi - [44.42 km] Bozcaada (Çanakkale) 18:06:46 05-07-2025 39,68833 25,57778 10,83 3,9
EGE DENIZI 18:06:45 05-07-2025 39,6677 25,5462 7,7 4
Simav (Kütahya) 17:40:55 05-07-2025 39,24556 28,97722 7,5 1,3
Aziziye (Erzurum) 17:21:43 05-07-2025 39,94194 40,97917 6,96 1,8
Feke (Adana) 16:07:16 05-07-2025 37,94306 35,64694 7 1,1
Gemlik (Bursa) 15:53:36 05-07-2025 40,48333 29,22528 6,84 1,4
Göksun (Kahramanmaraş) 15:37:38 05-07-2025 38,07389 36,55444 7,1 1,7
KANLIKAVAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 15:37:38 05-07-2025 38,0915 36,6155 27,2 1,7
Yeşilyurt (Malatya) 15:34:10 05-07-2025 38,20639 38,14111 7 1,1
Biga (Çanakkale) 15:32:20 05-07-2025 40,15667 27,33167 6,99 1,6
YOLINDI-BIGA (CANAKKALE) 15:32:19 05-07-2025 40,1188 27,3893 4,5 1,9
Marmara Denizi - [14.43 km] Beylikdüzü (İstanbul) 15:00:32 05-07-2025 40,83917 28,68 7 1,8
AVCILAR ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) 15:00:32 05-07-2025 40,8455 28,6757 11,1 2,1
Marmara Denizi - [26.77 km] Silivri (İstanbul) 14:40:24 05-07-2025 40,82472 28,28861 7,02 1,5
SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) 14:40:24 05-07-2025 40,8295 28,2792 14,3 1,9
Banaz (Uşak) 14:39:23 05-07-2025 38,71639 29,67639 6,96 1,2
Marmara Denizi - [24.69 km] Silivri (İstanbul) 14:24:21 05-07-2025 40,84444 28,27639 8,85 3,8
SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) 14:24:20 05-07-2025 40,8022 28,285 13,3 4,1
Ege Denizi - Gökova Körfezi - [03.42 km] Milas (Muğla) 14:18:08 05-07-2025 37,00806 28,01861 7 1,2
SOGUTKOY-MARMARIS (MUGLA) 14:18:05 05-07-2025 36,6462 28,082 71,8 1,4
Battalgazi (Malatya) 14:12:28 05-07-2025 38,19056 38,55667 9,06 1,3
Keskin (Kırıkkale) 13:45:22 05-07-2025 39,64389 33,60278 6,9 1,4
HAYDARDEDE-KESKIN (KIRIKKALE) 13:45:19 05-07-2025 39,5857 33,4693 19,3 1,6
Battalgazi (Malatya) 13:19:18 05-07-2025 38,19278 38,56806 7,04 1,4
Ege Denizi, Midilli Adası (Lesvos) - [14.81 km] Ayvacık (Çanakkale) 13:12:56 05-07-2025 39,36889 26,26806 6,95 1,5
MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) 13:12:56 05-07-2025 39,382 26,2563 5,3 1,7
Merkez (Bitlis) 13:12:00 05-07-2025 38,48139 42,13861 7 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 12:43:10 05-07-2025 39,23889 28,16111 11,45 1,2
Orhaneli (Bursa) 12:39:43 05-07-2025 39,90194 28,80333 11,47 1,7
GUMUSPINAR-ORHANELI (BURSA) 12:39:42 05-07-2025 39,9048 28,8872 0 1,6
Sungurlu (Çorum) 12:31:17 05-07-2025 40,08333 34,14306 7,12 1,1
Saruhanlı (Manisa) 12:19:12 05-07-2025 38,74472 27,78972 7,26 1,3
Yeşilyurt (Malatya) 12:12:57 05-07-2025 38,23694 38,06944 7 1,6
Arapgir (Malatya) 12:11:53 05-07-2025 39,10556 38,22889 7,01 1,9
TASDIBEK-ARAPGIR (MALATYA) 12:11:53 05-07-2025 39,1138 38,2165 6,2 2
Antakya (Hatay) 12:10:16 05-07-2025 36,27111 36,14389 6,99 2,2
EKINCI-(HATAY) 12:10:16 05-07-2025 36,2568 36,1442 5,3 1,7
AKCAKAYA-MILAS (MUGLA) 12:09:00 05-07-2025 37,0827 27,8292 0 1,6
Antakya (Hatay) 12:03:55 05-07-2025 36,27667 36,16056 6,97 3,5
KARLISU-(HATAY) 12:03:55 05-07-2025 36,2707 36,1185 8,1 3,2
Urla (İzmir) 11:43:55 05-07-2025 38,30139 26,66889 6,7 1
Yeşilyurt (Malatya) 11:43:51 05-07-2025 38,19361 38,0225 7 1,3
Pütürge (Malatya) 11:26:47 05-07-2025 38,2375 38,7125 10,59 1,6
Simav (Kütahya) 10:27:01 05-07-2025 39,17111 28,96694 9,28 1,5
KARACAOREN-SIMAV (KUTAHYA) 10:27:00 05-07-2025 39,1957 29,045 10,4 1,7
Göksun (Kahramanmaraş) 10:22:38 05-07-2025 38,10472 36,5675 7,01 2,4
KANLIKAVAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 10:22:37 05-07-2025 38,1028 36,639 9,4 2,4
KARACAOREN-SIMAV (KUTAHYA) 10:09:50 05-07-2025 39,1792 29,0348 11,8 1,6
Simav (Kütahya) 10:03:46 05-07-2025 39,2075 28,93417 7 1,3
EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) 10:03:45 05-07-2025 39,2218 29,0278 12 1,7
Simav (Kütahya) 10:02:30 05-07-2025 39,20889 28,94056 7,08 1,9
KARACAOREN-SIMAV (KUTAHYA) 10:02:30 05-07-2025 39,2108 29,0593 4,7 2,1
Simav (Kütahya) 10:00:25 05-07-2025 39,21028 28,99333 9,39 3
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 10:00:25 05-07-2025 39,2362 28,9885 6,7 3,3
Kadirli (Osmaniye) 09:28:16 05-07-2025 37,33389 36,20528 6,45 2,2
DURMUSSOFULAR-KADIRLI (OSMANIYE) 09:28:14 05-07-2025 37,4018 36,2412 22,2 2,1
Yığılca (Düzce) 09:25:10 05-07-2025 40,79389 31,49167 6,83 1,2
GIRIT ADASI (AKDENIZ) 09:22:07 05-07-2025 35,2282 27,0288 12,4 3,8
Akdeniz - [171.36 km] Datça (Muğla) 09:22:04 05-07-2025 35,17278 27,1225 7 3,6
Pazarcık (Kahramanmaraş) 09:20:19 05-07-2025 37,60278 37,33611 6,95 1,5
Doğanşehir (Malatya) 09:15:22 05-07-2025 38,03444 37,59167 6,85 2
Merkez (Sivas) 09:05:42 05-07-2025 39,66944 37,40028 6,99 1,8
CELALLI-HAFIK (SIVAS) 09:05:42 05-07-2025 39,6937 37,4162 5,7 1,8
Orta (Çankırı) 08:48:19 05-07-2025 40,53583 33,02222 7,19 1,4
OZLU-ORTA (CANKIRI) 08:48:19 05-07-2025 40,5253 33,0217 6,3 1,7
Sandıklı (Afyonkarahisar) 08:44:59 05-07-2025 38,65806 30,16 6,55 1,1
DEMIRKANAT-KIGI (BINGOL) 08:26:11 05-07-2025 39,2153 40,3477 10,3 2,3
Doğanşehir (Malatya) 08:23:31 05-07-2025 37,97333 38,01111 7 2,3
SURGU-DOGANSEHIR (MALATYA) 08:23:31 05-07-2025 38,0003 37,9873 9,6 2,3
Simav (Kütahya) 08:17:35 05-07-2025 39,22528 28,95889 7 1,3
Soma (Manisa) 08:12:20 05-07-2025 39,0725 27,53528 6,99 1,5
DEREKOY-SOMA (MANISA) 08:12:20 05-07-2025 39,104 27,543 5,6 1,5
Yazıhan (Malatya) 07:44:56 05-07-2025 38,59083 38,005 6,81 1,4
Muratlı (Tekirdağ) 06:51:18 05-07-2025 41,20833 27,5925 7 2,3
CAYIRDERE-PINARHISAR (KIRKLARELI) 06:51:13 05-07-2025 41,673 27,5203 4,7 2,4
Ege Denizi - [10.53 km] Ayvacık (Çanakkale) 06:38:06 05-07-2025 39,62778 26,06056 6,93 1,3
Doğanşehir (Malatya) 06:37:11 05-07-2025 37,95389 38,06694 6,98 1,6
Marmara Denizi - [22.00 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ) 06:35:10 05-07-2025 40,81972 28,13417 6,99 2
MARMARA DENIZI 06:35:10 05-07-2025 40,824 28,1298 13,8 2,3
Ege Denizi, Sakız Adası (Hiyos) - [28.67 km] Çeşme (İzmir) 06:32:30 05-07-2025 38,43667 25,97444 7 1,4
Pütürge (Malatya) 05:54:03 05-07-2025 38,33306 38,81833 10,09 2,3
CANAKCI-KALE (MALATYA) 05:54:03 05-07-2025 38,3363 38,784 8,8 2,3
Kadirli (Osmaniye) 05:48:42 05-07-2025 37,35833 36,205 8,14 2,1
MEHEDINLI-KADIRLI (OSMANIYE) 05:48:42 05-07-2025 37,3348 36,1787 5 2
Kadirli (Osmaniye) 05:42:16 05-07-2025 37,35472 36,20444 6,97 3,4
MEHEDINLI-KADIRLI (OSMANIYE) 05:42:16 05-07-2025 37,3353 36,1948 9,4 3,2
Ayvacık (Çanakkale) 05:19:43 05-07-2025 39,55139 26,14917 11,32 1,7
GULPINAR-AYVACIK (CANAKKALE) 05:19:43 05-07-2025 39,535 26,1132 4,2 1,9
Kuyucak (Aydın) 05:13:40 05-07-2025 37,92222 28,50722 7,87 0,8
Kuyucak (Aydın) 05:09:30 05-07-2025 37,91944 28,53889 13,59 1,2
PAMUKOREN-KUYUCAK (AYDIN) 05:09:30 05-07-2025 37,9255 28,5493 14,8 1,3
Gemlik (Bursa) 04:59:03 05-07-2025 40,48972 29,2275 10,23 2
SAHINYURDU-GEMLIK (BURSA) 04:59:03 05-07-2025 40,4637 29,1945 9,5 2,3
Ege Denizi - [17.68 km] Bodrum (Muğla) 04:43:59 05-07-2025 36,86861 27,44667 7,21 1,3
GOKOVA KORFEZI (EGE DENIZI) 04:43:58 05-07-2025 36,8657 27,4527 15,8 1,3
Ege Denizi - [13.78 km] Didim (Aydın) 04:19:16 05-07-2025 37,45194 27,07389 7 1,6
AKKOY ACIKLARI-AYDIN (EGE DENIZI) 04:19:15 05-07-2025 37,4748 27,0812 3,8 1,6
Merkez (Ağrı) 04:10:41 05-07-2025 39,66667 43,01667 7 0,9
Kozan (Adana) 03:56:25 05-07-2025 37,67639 35,94389 7 1,4
Ulaş (Sivas) 03:40:34 05-07-2025 39,41944 37,30389 7 1,2
Ulaş (Sivas) 03:38:04 05-07-2025 39,40417 37,28 7,29 1,4
ESKIKARAHISAR-ULAS (SIVAS) 03:38:04 05-07-2025 39,4245 37,2373 6 1,7
Kozan (Adana) 03:24:43 05-07-2025 37,63556 35,94139 7 1,1
Simav (Kütahya) 03:10:17 05-07-2025 39,26694 28,93028 8,57 1,5
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 03:10:17 05-07-2025 39,2398 29,0143 2,8 1,4
Kale (Malatya) 03:06:19 05-07-2025 38,36972 38,73639 11,92 1,4
Simav (Kütahya) 02:47:05 05-07-2025 39,2425 29,00306 10,24 1,5
KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) 02:47:04 05-07-2025 39,2315 29,0343 11,5 1,6
Soma (Manisa) 02:17:36 05-07-2025 39,31139 27,74028 8,64 1,7
TURKPIYALA-SOMA (MANISA) 02:17:35 05-07-2025 39,3177 27,7512 4,5 2,1
Ege Denizi - [16.54 km] Bodrum (Muğla) 01:32:59 05-07-2025 36,8775 27,43833 7,01 1,5
GOKOVA KORFEZI (EGE DENIZI) 01:32:59 05-07-2025 36,838 27,3912 7,1 1,9
Ulaş (Sivas) 01:20:40 05-07-2025 39,40694 37,30556 5,22 2,1
KERTMEKARACAOREN-ULAS (SIVAS) 01:20:38 05-07-2025 39,418 37,294 5 2,3
Bayat (Çorum) 01:11:29 05-07-2025 40,74111 34,155 7,63 1,9
CUKUROZ-BAYAT (CORUM) 01:11:27 05-07-2025 40,8017 34,0903 6,4 2
Şereflikoçhisar (Ankara) 01:09:15 05-07-2025 39,18694 33,26056 7 1
Marmara Denizi - [23.79 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ) 00:51:59 05-07-2025 40,85417 28,19889 6,76 1,1
MARMARA DENIZI 00:51:58 05-07-2025 40,7567 28,3578 5 1,5
Battalgazi (Malatya) 00:29:39 05-07-2025 38,31028 38,71833 10,63 1,7
KAS (ANTALYA) 00:16:22 05-07-2025 36,164 29,5937 5 1,2
Adaklı (Bingöl) 00:07:24 05-07-2025 39,23861 40,62556 7 1
Ege Denizi - [05.53 km] Ayvacık (Çanakkale) 00:04:25 05-07-2025 39,57 26,07528 8,79 2
GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) 00:04:24 05-07-2025 39,5468 26,0242 6,7 2,2
Pütürge (Malatya) 23:53:42 04-07-2025 38,17389 38,64222 7 1,2
Ege Denizi - [16.33 km] Bodrum (Muğla) 23:41:13 04-07-2025 36,865 27,42167 6,98 1
GOKOVA KORFEZI (EGE DENIZI) 23:41:12 04-07-2025 36,7937 27,3073 7,1 1,2
Germencik (Aydın) 23:31:41 04-07-2025 37,88972 27,5825 7 1,4
ABDURRAHMANLAR-GERMENCIK (AYDIN) 23:31:41 04-07-2025 37,9088 27,5443 5,2 1,7
KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Gemlik (Bursa) 22:18:48 05-07-2025 40,48139 29,21611 7,01 1,2
Yazıhan (Malatya) 22:18:45 05-07-2025 38,56528 38,02278 7 1,5
SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) 22:11:30 05-07-2025 40,8155 28,2732 8,3 2
Marmara Denizi - [24.93 km] Silivri (İstanbul) 22:11:30 05-07-2025 40,8425 28,26861 6,08 1,6
Fethiye (Muğla) 21:18:00 05-07-2025 36,52528 29,20167 10,53 1,2
OLUDENIZ-FETHIYE (MUGLA) 21:17:59 05-07-2025 36,5845 29,179 20,4 1,5
Merkez (Artvin) 21:03:41 05-07-2025 41,16389 41,88083 10,93 1,7
GIRIT ADASI (AKDENIZ) 20:45:44 05-07-2025 35,353 26,9273 5,2 2,2
INKAYA-SIMAV (KUTAHYA) 20:25:04 05-07-2025 39,3848 28,8988 12,6 2,1
Simav (Kütahya) 20:25:04 05-07-2025 39,38333 28,90694 7,11 1,8
DALKILIC-ELESKIRT (AGRI) 19:42:29 05-07-2025 39,8762 42,7803 8 2,3
Merkez (Ağrı) 19:42:29 05-07-2025 39,97583 42,97722 7,05 2,1
EGE DENIZI 19:40:40 05-07-2025 36,0933 26,9375 9,4 2,5
EGE DENIZI 19:08:37 05-07-2025 36,6115 25,5613 8,4 2,9
Doğanşehir (Malatya) 18:44:41 05-07-2025 37,97389 37,6675 7,01 2
KAPIDERE-DOGANSEHIR (MALATYA) 18:44:41 05-07-2025 37,9687 37,6345 5,1 1,8
Menteşe (Muğla) 18:37:06 05-07-2025 37,22889 28,55639 7,04 1,3
OZLUCE-(MUGLA) 18:37:05 05-07-2025 37,2178 28,5493 11,7 1,6
Ege Denizi - [43.44 km] Bozcaada (Çanakkale) 18:12:39 05-07-2025 39,68583 25,59139 13,06 2,6
EGE DENIZI 18:12:38 05-07-2025 39,6773 25,5598 4,6 2,9
Elbistan (Kahramanmaraş) 18:06:48 05-07-2025 38,30111 37,13444 8,95 2,2
DOGAN-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 18:06:48 05-07-2025 38,2958 37,164 8,4 2,1
Ege Denizi - [44.42 km] Bozcaada (Çanakkale) 18:06:46 05-07-2025 39,68833 25,57778 10,83 3,9
EGE DENIZI 18:06:45 05-07-2025 39,6677 25,5462 7,7 4
Simav (Kütahya) 17:40:55 05-07-2025 39,24556 28,97722 7,5 1,3
Aziziye (Erzurum) 17:21:43 05-07-2025 39,94194 40,97917 6,96 1,8
Feke (Adana) 16:07:16 05-07-2025 37,94306 35,64694 7 1,1
Gemlik (Bursa) 15:53:36 05-07-2025 40,48333 29,22528 6,84 1,4
Göksun (Kahramanmaraş) 15:37:38 05-07-2025 38,07389 36,55444 7,1 1,7
KANLIKAVAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 15:37:38 05-07-2025 38,0915 36,6155 27,2 1,7
Yeşilyurt (Malatya) 15:34:10 05-07-2025 38,20639 38,14111 7 1,1
Biga (Çanakkale) 15:32:20 05-07-2025 40,15667 27,33167 6,99 1,6
YOLINDI-BIGA (CANAKKALE) 15:32:19 05-07-2025 40,1188 27,3893 4,5 1,9
Marmara Denizi - [14.43 km] Beylikdüzü (İstanbul) 15:00:32 05-07-2025 40,83917 28,68 7 1,8
AVCILAR ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) 15:00:32 05-07-2025 40,8455 28,6757 11,1 2,1
Marmara Denizi - [26.77 km] Silivri (İstanbul) 14:40:24 05-07-2025 40,82472 28,28861 7,02 1,5
SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) 14:40:24 05-07-2025 40,8295 28,2792 14,3 1,9
Banaz (Uşak) 14:39:23 05-07-2025 38,71639 29,67639 6,96 1,2
Marmara Denizi - [24.69 km] Silivri (İstanbul) 14:24:21 05-07-2025 40,84444 28,27639 8,85 3,8
SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) 14:24:20 05-07-2025 40,8022 28,285 13,3 4,1
Ege Denizi - Gökova Körfezi - [03.42 km] Milas (Muğla) 14:18:08 05-07-2025 37,00806 28,01861 7 1,2
SOGUTKOY-MARMARIS (MUGLA) 14:18:05 05-07-2025 36,6462 28,082 71,8 1,4
Battalgazi (Malatya) 14:12:28 05-07-2025 38,19056 38,55667 9,06 1,3
Keskin (Kırıkkale) 13:45:22 05-07-2025 39,64389 33,60278 6,9 1,4
HAYDARDEDE-KESKIN (KIRIKKALE) 13:45:19 05-07-2025 39,5857 33,4693 19,3 1,6
Battalgazi (Malatya) 13:19:18 05-07-2025 38,19278 38,56806 7,04 1,4
Ege Denizi, Midilli Adası (Lesvos) - [14.81 km] Ayvacık (Çanakkale) 13:12:56 05-07-2025 39,36889 26,26806 6,95 1,5
MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) 13:12:56 05-07-2025 39,382 26,2563 5,3 1,7
Merkez (Bitlis) 13:12:00 05-07-2025 38,48139 42,13861 7 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 12:43:10 05-07-2025 39,23889 28,16111 11,45 1,2
Orhaneli (Bursa) 12:39:43 05-07-2025 39,90194 28,80333 11,47 1,7
GUMUSPINAR-ORHANELI (BURSA) 12:39:42 05-07-2025 39,9048 28,8872 0 1,6
Sungurlu (Çorum) 12:31:17 05-07-2025 40,08333 34,14306 7,12 1,1
Saruhanlı (Manisa) 12:19:12 05-07-2025 38,74472 27,78972 7,26 1,3
Yeşilyurt (Malatya) 12:12:57 05-07-2025 38,23694 38,06944 7 1,6
Arapgir (Malatya) 12:11:53 05-07-2025 39,10556 38,22889 7,01 1,9
TASDIBEK-ARAPGIR (MALATYA) 12:11:53 05-07-2025 39,1138 38,2165 6,2 2
Antakya (Hatay) 12:10:16 05-07-2025 36,27111 36,14389 6,99 2,2
EKINCI-(HATAY) 12:10:16 05-07-2025 36,2568 36,1442 5,3 1,7
AKCAKAYA-MILAS (MUGLA) 12:09:00 05-07-2025 37,0827 27,8292 0 1,6
Antakya (Hatay) 12:03:55 05-07-2025 36,27667 36,16056 6,97 3,5
KARLISU-(HATAY) 12:03:55 05-07-2025 36,2707 36,1185 8,1 3,2
Urla (İzmir) 11:43:55 05-07-2025 38,30139 26,66889 6,7 1
Yeşilyurt (Malatya) 11:43:51 05-07-2025 38,19361 38,0225 7 1,3
Pütürge (Malatya) 11:26:47 05-07-2025 38,2375 38,7125 10,59 1,6
Simav (Kütahya) 10:27:01 05-07-2025 39,17111 28,96694 9,28 1,5
KARACAOREN-SIMAV (KUTAHYA) 10:27:00 05-07-2025 39,1957 29,045 10,4 1,7
Göksun (Kahramanmaraş) 10:22:38 05-07-2025 38,10472 36,5675 7,01 2,4
KANLIKAVAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 10:22:37 05-07-2025 38,1028 36,639 9,4 2,4
KARACAOREN-SIMAV (KUTAHYA) 10:09:50 05-07-2025 39,1792 29,0348 11,8 1,6
Simav (Kütahya) 10:03:46 05-07-2025 39,2075 28,93417 7 1,3
EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) 10:03:45 05-07-2025 39,2218 29,0278 12 1,7
Simav (Kütahya) 10:02:30 05-07-2025 39,20889 28,94056 7,08 1,9
KARACAOREN-SIMAV (KUTAHYA) 10:02:30 05-07-2025 39,2108 29,0593 4,7 2,1
Simav (Kütahya) 10:00:25 05-07-2025 39,21028 28,99333 9,39 3
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 10:00:25 05-07-2025 39,2362 28,9885 6,7 3,3
Kadirli (Osmaniye) 09:28:16 05-07-2025 37,33389 36,20528 6,45 2,2
DURMUSSOFULAR-KADIRLI (OSMANIYE) 09:28:14 05-07-2025 37,4018 36,2412 22,2 2,1
Yığılca (Düzce) 09:25:10 05-07-2025 40,79389 31,49167 6,83 1,2
GIRIT ADASI (AKDENIZ) 09:22:07 05-07-2025 35,2282 27,0288 12,4 3,8
Akdeniz - [171.36 km] Datça (Muğla) 09:22:04 05-07-2025 35,17278 27,1225 7 3,6
Pazarcık (Kahramanmaraş) 09:20:19 05-07-2025 37,60278 37,33611 6,95 1,5
Doğanşehir (Malatya) 09:15:22 05-07-2025 38,03444 37,59167 6,85 2
Merkez (Sivas) 09:05:42 05-07-2025 39,66944 37,40028 6,99 1,8
CELALLI-HAFIK (SIVAS) 09:05:42 05-07-2025 39,6937 37,4162 5,7 1,8
Orta (Çankırı) 08:48:19 05-07-2025 40,53583 33,02222 7,19 1,4
OZLU-ORTA (CANKIRI) 08:48:19 05-07-2025 40,5253 33,0217 6,3 1,7
Sandıklı (Afyonkarahisar) 08:44:59 05-07-2025 38,65806 30,16 6,55 1,1
DEMIRKANAT-KIGI (BINGOL) 08:26:11 05-07-2025 39,2153 40,3477 10,3 2,3
Doğanşehir (Malatya) 08:23:31 05-07-2025 37,97333 38,01111 7 2,3
SURGU-DOGANSEHIR (MALATYA) 08:23:31 05-07-2025 38,0003 37,9873 9,6 2,3
Simav (Kütahya) 08:17:35 05-07-2025 39,22528 28,95889 7 1,3
Soma (Manisa) 08:12:20 05-07-2025 39,0725 27,53528 6,99 1,5
DEREKOY-SOMA (MANISA) 08:12:20 05-07-2025 39,104 27,543 5,6 1,5
Yazıhan (Malatya) 07:44:56 05-07-2025 38,59083 38,005 6,81 1,4
Muratlı (Tekirdağ) 06:51:18 05-07-2025 41,20833 27,5925 7 2,3
CAYIRDERE-PINARHISAR (KIRKLARELI) 06:51:13 05-07-2025 41,673 27,5203 4,7 2,4
Ege Denizi - [10.53 km] Ayvacık (Çanakkale) 06:38:06 05-07-2025 39,62778 26,06056 6,93 1,3
Doğanşehir (Malatya) 06:37:11 05-07-2025 37,95389 38,06694 6,98 1,6
Marmara Denizi - [22.00 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ) 06:35:10 05-07-2025 40,81972 28,13417 6,99 2
MARMARA DENIZI 06:35:10 05-07-2025 40,824 28,1298 13,8 2,3
Ege Denizi, Sakız Adası (Hiyos) - [28.67 km] Çeşme (İzmir) 06:32:30 05-07-2025 38,43667 25,97444 7 1,4
Pütürge (Malatya) 05:54:03 05-07-2025 38,33306 38,81833 10,09 2,3
CANAKCI-KALE (MALATYA) 05:54:03 05-07-2025 38,3363 38,784 8,8 2,3
Kadirli (Osmaniye) 05:48:42 05-07-2025 37,35833 36,205 8,14 2,1
MEHEDINLI-KADIRLI (OSMANIYE) 05:48:42 05-07-2025 37,3348 36,1787 5 2
Kadirli (Osmaniye) 05:42:16 05-07-2025 37,35472 36,20444 6,97 3,4
MEHEDINLI-KADIRLI (OSMANIYE) 05:42:16 05-07-2025 37,3353 36,1948 9,4 3,2
Ayvacık (Çanakkale) 05:19:43 05-07-2025 39,55139 26,14917 11,32 1,7
GULPINAR-AYVACIK (CANAKKALE) 05:19:43 05-07-2025 39,535 26,1132 4,2 1,9
Kuyucak (Aydın) 05:13:40 05-07-2025 37,92222 28,50722 7,87 0,8
Kuyucak (Aydın) 05:09:30 05-07-2025 37,91944 28,53889 13,59 1,2
PAMUKOREN-KUYUCAK (AYDIN) 05:09:30 05-07-2025 37,9255 28,5493 14,8 1,3
Gemlik (Bursa) 04:59:03 05-07-2025 40,48972 29,2275 10,23 2
SAHINYURDU-GEMLIK (BURSA) 04:59:03 05-07-2025 40,4637 29,1945 9,5 2,3
Ege Denizi - [17.68 km] Bodrum (Muğla) 04:43:59 05-07-2025 36,86861 27,44667 7,21 1,3
GOKOVA KORFEZI (EGE DENIZI) 04:43:58 05-07-2025 36,8657 27,4527 15,8 1,3
Ege Denizi - [13.78 km] Didim (Aydın) 04:19:16 05-07-2025 37,45194 27,07389 7 1,6
AKKOY ACIKLARI-AYDIN (EGE DENIZI) 04:19:15 05-07-2025 37,4748 27,0812 3,8 1,6
Merkez (Ağrı) 04:10:41 05-07-2025 39,66667 43,01667 7 0,9
Kozan (Adana) 03:56:25 05-07-2025 37,67639 35,94389 7 1,4
Ulaş (Sivas) 03:40:34 05-07-2025 39,41944 37,30389 7 1,2
Ulaş (Sivas) 03:38:04 05-07-2025 39,40417 37,28 7,29 1,4
ESKIKARAHISAR-ULAS (SIVAS) 03:38:04 05-07-2025 39,4245 37,2373 6 1,7
Kozan (Adana) 03:24:43 05-07-2025 37,63556 35,94139 7 1,1
Simav (Kütahya) 03:10:17 05-07-2025 39,26694 28,93028 8,57 1,5
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 03:10:17 05-07-2025 39,2398 29,0143 2,8 1,4
Kale (Malatya) 03:06:19 05-07-2025 38,36972 38,73639 11,92 1,4
Simav (Kütahya) 02:47:05 05-07-2025 39,2425 29,00306 10,24 1,5
KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) 02:47:04 05-07-2025 39,2315 29,0343 11,5 1,6
Soma (Manisa) 02:17:36 05-07-2025 39,31139 27,74028 8,64 1,7
TURKPIYALA-SOMA (MANISA) 02:17:35 05-07-2025 39,3177 27,7512 4,5 2,1
Ege Denizi - [16.54 km] Bodrum (Muğla) 01:32:59 05-07-2025 36,8775 27,43833 7,01 1,5
GOKOVA KORFEZI (EGE DENIZI) 01:32:59 05-07-2025 36,838 27,3912 7,1 1,9
Ulaş (Sivas) 01:20:40 05-07-2025 39,40694 37,30556 5,22 2,1
KERTMEKARACAOREN-ULAS (SIVAS) 01:20:38 05-07-2025 39,418 37,294 5 2,3
Bayat (Çorum) 01:11:29 05-07-2025 40,74111 34,155 7,63 1,9
CUKUROZ-BAYAT (CORUM) 01:11:27 05-07-2025 40,8017 34,0903 6,4 2
Şereflikoçhisar (Ankara) 01:09:15 05-07-2025 39,18694 33,26056 7 1
Marmara Denizi - [23.79 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ) 00:51:59 05-07-2025 40,85417 28,19889 6,76 1,1
MARMARA DENIZI 00:51:58 05-07-2025 40,7567 28,3578 5 1,5
Battalgazi (Malatya) 00:29:39 05-07-2025 38,31028 38,71833 10,63 1,7
KAS (ANTALYA) 00:16:22 05-07-2025 36,164 29,5937 5 1,2
Adaklı (Bingöl) 00:07:24 05-07-2025 39,23861 40,62556 7 1
Ege Denizi - [05.53 km] Ayvacık (Çanakkale) 00:04:25 05-07-2025 39,57 26,07528 8,79 2
GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) 00:04:24 05-07-2025 39,5468 26,0242 6,7 2,2
Pütürge (Malatya) 23:53:42 04-07-2025 38,17389 38,64222 7 1,2
Ege Denizi - [16.33 km] Bodrum (Muğla) 23:41:13 04-07-2025 36,865 27,42167 6,98 1
GOKOVA KORFEZI (EGE DENIZI) 23:41:12 04-07-2025 36,7937 27,3073 7,1 1,2
Germencik (Aydın) 23:31:41 04-07-2025 37,88972 27,5825 7 1,4
ABDURRAHMANLAR-GERMENCIK (AYDIN) 23:31:41 04-07-2025 37,9088 27,5443 5,2 1,7
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