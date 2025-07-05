Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 05 Temmuz 2025
Son depremler...Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler.. 05 Temmuz 2025 deprem son dakika haberleri haberin detayında...Artçı deprem mi oldu? Son deprem büyüklüğü ne kadar? Yakınımdaki depremler nelerdir? Anlık deprem mi oldu? Son dakika canlı deprem Türkiye haritası..Kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü ve AFAD deprem haberleri..İstanbul'da deprem mi oldu? Ankara'da deprem mi oldu? İzmir'de deprem mi oldu? Hangi illerde deprem oldu ve hissedildi? Bugün deprem mi oldu? Deprem ne zaman ve kaç şiddetinde oldu? En son hangi bölgede deprem oldu? Deprem haberleriyle ilgili en çok merak edilenlerin cevabı haberde..
son dakika deprem mi oldu?
05 Temmuz 2025 son dakika AFAD son depremler ve Kandilli son dakika deprem listesi..
|AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
|Lokasyon
|Saat / Tarih
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Büyüklük
|Gemlik (Bursa)
|22:18:48 05-07-2025
|40,48139
|29,21611
|7,01
|1,2
|Yazıhan (Malatya)
|22:18:45 05-07-2025
|38,56528
|38,02278
|7
|1,5
|SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI)
|22:11:30 05-07-2025
|40,8155
|28,2732
|8,3
|2
|Marmara Denizi - [24.93 km] Silivri (İstanbul)
|22:11:30 05-07-2025
|40,8425
|28,26861
|6,08
|1,6
|Fethiye (Muğla)
|21:18:00 05-07-2025
|36,52528
|29,20167
|10,53
|1,2
|OLUDENIZ-FETHIYE (MUGLA)
|21:17:59 05-07-2025
|36,5845
|29,179
|20,4
|1,5
|Merkez (Artvin)
|21:03:41 05-07-2025
|41,16389
|41,88083
|10,93
|1,7
|GIRIT ADASI (AKDENIZ)
|20:45:44 05-07-2025
|35,353
|26,9273
|5,2
|2,2
|INKAYA-SIMAV (KUTAHYA)
|20:25:04 05-07-2025
|39,3848
|28,8988
|12,6
|2,1
|Simav (Kütahya)
|20:25:04 05-07-2025
|39,38333
|28,90694
|7,11
|1,8
|DALKILIC-ELESKIRT (AGRI)
|19:42:29 05-07-2025
|39,8762
|42,7803
|8
|2,3
|Merkez (Ağrı)
|19:42:29 05-07-2025
|39,97583
|42,97722
|7,05
|2,1
|EGE DENIZI
|19:40:40 05-07-2025
|36,0933
|26,9375
|9,4
|2,5
|EGE DENIZI
|19:08:37 05-07-2025
|36,6115
|25,5613
|8,4
|2,9
|Doğanşehir (Malatya)
|18:44:41 05-07-2025
|37,97389
|37,6675
|7,01
|2
|KAPIDERE-DOGANSEHIR (MALATYA)
|18:44:41 05-07-2025
|37,9687
|37,6345
|5,1
|1,8
|Menteşe (Muğla)
|18:37:06 05-07-2025
|37,22889
|28,55639
|7,04
|1,3
|OZLUCE-(MUGLA)
|18:37:05 05-07-2025
|37,2178
|28,5493
|11,7
|1,6
|Ege Denizi - [43.44 km] Bozcaada (Çanakkale)
|18:12:39 05-07-2025
|39,68583
|25,59139
|13,06
|2,6
|EGE DENIZI
|18:12:38 05-07-2025
|39,6773
|25,5598
|4,6
|2,9
|Elbistan (Kahramanmaraş)
|18:06:48 05-07-2025
|38,30111
|37,13444
|8,95
|2,2
|DOGAN-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
|18:06:48 05-07-2025
|38,2958
|37,164
|8,4
|2,1
|Ege Denizi - [44.42 km] Bozcaada (Çanakkale)
|18:06:46 05-07-2025
|39,68833
|25,57778
|10,83
|3,9
|EGE DENIZI
|18:06:45 05-07-2025
|39,6677
|25,5462
|7,7
|4
|Simav (Kütahya)
|17:40:55 05-07-2025
|39,24556
|28,97722
|7,5
|1,3
|Aziziye (Erzurum)
|17:21:43 05-07-2025
|39,94194
|40,97917
|6,96
|1,8
|Feke (Adana)
|16:07:16 05-07-2025
|37,94306
|35,64694
|7
|1,1
|Gemlik (Bursa)
|15:53:36 05-07-2025
|40,48333
|29,22528
|6,84
|1,4
|Göksun (Kahramanmaraş)
|15:37:38 05-07-2025
|38,07389
|36,55444
|7,1
|1,7
|KANLIKAVAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|15:37:38 05-07-2025
|38,0915
|36,6155
|27,2
|1,7
|Yeşilyurt (Malatya)
|15:34:10 05-07-2025
|38,20639
|38,14111
|7
|1,1
|Biga (Çanakkale)
|15:32:20 05-07-2025
|40,15667
|27,33167
|6,99
|1,6
|YOLINDI-BIGA (CANAKKALE)
|15:32:19 05-07-2025
|40,1188
|27,3893
|4,5
|1,9
|Marmara Denizi - [14.43 km] Beylikdüzü (İstanbul)
|15:00:32 05-07-2025
|40,83917
|28,68
|7
|1,8
|AVCILAR ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI)
|15:00:32 05-07-2025
|40,8455
|28,6757
|11,1
|2,1
|Marmara Denizi - [26.77 km] Silivri (İstanbul)
|14:40:24 05-07-2025
|40,82472
|28,28861
|7,02
|1,5
|SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI)
|14:40:24 05-07-2025
|40,8295
|28,2792
|14,3
|1,9
|Banaz (Uşak)
|14:39:23 05-07-2025
|38,71639
|29,67639
|6,96
|1,2
|Marmara Denizi - [24.69 km] Silivri (İstanbul)
|14:24:21 05-07-2025
|40,84444
|28,27639
|8,85
|3,8
|SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI)
|14:24:20 05-07-2025
|40,8022
|28,285
|13,3
|4,1
|Ege Denizi - Gökova Körfezi - [03.42 km] Milas (Muğla)
|14:18:08 05-07-2025
|37,00806
|28,01861
|7
|1,2
|SOGUTKOY-MARMARIS (MUGLA)
|14:18:05 05-07-2025
|36,6462
|28,082
|71,8
|1,4
|Battalgazi (Malatya)
|14:12:28 05-07-2025
|38,19056
|38,55667
|9,06
|1,3
|Keskin (Kırıkkale)
|13:45:22 05-07-2025
|39,64389
|33,60278
|6,9
|1,4
|HAYDARDEDE-KESKIN (KIRIKKALE)
|13:45:19 05-07-2025
|39,5857
|33,4693
|19,3
|1,6
|Battalgazi (Malatya)
|13:19:18 05-07-2025
|38,19278
|38,56806
|7,04
|1,4
|Ege Denizi, Midilli Adası (Lesvos) - [14.81 km] Ayvacık (Çanakkale)
|13:12:56 05-07-2025
|39,36889
|26,26806
|6,95
|1,5
|MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)
|13:12:56 05-07-2025
|39,382
|26,2563
|5,3
|1,7
|Merkez (Bitlis)
|13:12:00 05-07-2025
|38,48139
|42,13861
|7
|1,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|12:43:10 05-07-2025
|39,23889
|28,16111
|11,45
|1,2
|Orhaneli (Bursa)
|12:39:43 05-07-2025
|39,90194
|28,80333
|11,47
|1,7
|GUMUSPINAR-ORHANELI (BURSA)
|12:39:42 05-07-2025
|39,9048
|28,8872
|0
|1,6
|Sungurlu (Çorum)
|12:31:17 05-07-2025
|40,08333
|34,14306
|7,12
|1,1
|Saruhanlı (Manisa)
|12:19:12 05-07-2025
|38,74472
|27,78972
|7,26
|1,3
|Yeşilyurt (Malatya)
|12:12:57 05-07-2025
|38,23694
|38,06944
|7
|1,6
|Arapgir (Malatya)
|12:11:53 05-07-2025
|39,10556
|38,22889
|7,01
|1,9
|TASDIBEK-ARAPGIR (MALATYA)
|12:11:53 05-07-2025
|39,1138
|38,2165
|6,2
|2
|Antakya (Hatay)
|12:10:16 05-07-2025
|36,27111
|36,14389
|6,99
|2,2
|EKINCI-(HATAY)
|12:10:16 05-07-2025
|36,2568
|36,1442
|5,3
|1,7
|AKCAKAYA-MILAS (MUGLA)
|12:09:00 05-07-2025
|37,0827
|27,8292
|0
|1,6
|Antakya (Hatay)
|12:03:55 05-07-2025
|36,27667
|36,16056
|6,97
|3,5
|KARLISU-(HATAY)
|12:03:55 05-07-2025
|36,2707
|36,1185
|8,1
|3,2
|Urla (İzmir)
|11:43:55 05-07-2025
|38,30139
|26,66889
|6,7
|1
|Yeşilyurt (Malatya)
|11:43:51 05-07-2025
|38,19361
|38,0225
|7
|1,3
|Pütürge (Malatya)
|11:26:47 05-07-2025
|38,2375
|38,7125
|10,59
|1,6
|Simav (Kütahya)
|10:27:01 05-07-2025
|39,17111
|28,96694
|9,28
|1,5
|KARACAOREN-SIMAV (KUTAHYA)
|10:27:00 05-07-2025
|39,1957
|29,045
|10,4
|1,7
|Göksun (Kahramanmaraş)
|10:22:38 05-07-2025
|38,10472
|36,5675
|7,01
|2,4
|KANLIKAVAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|10:22:37 05-07-2025
|38,1028
|36,639
|9,4
|2,4
|KARACAOREN-SIMAV (KUTAHYA)
|10:09:50 05-07-2025
|39,1792
|29,0348
|11,8
|1,6
|Simav (Kütahya)
|10:03:46 05-07-2025
|39,2075
|28,93417
|7
|1,3
|EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)
|10:03:45 05-07-2025
|39,2218
|29,0278
|12
|1,7
|Simav (Kütahya)
|10:02:30 05-07-2025
|39,20889
|28,94056
|7,08
|1,9
|KARACAOREN-SIMAV (KUTAHYA)
|10:02:30 05-07-2025
|39,2108
|29,0593
|4,7
|2,1
|Simav (Kütahya)
|10:00:25 05-07-2025
|39,21028
|28,99333
|9,39
|3
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|10:00:25 05-07-2025
|39,2362
|28,9885
|6,7
|3,3
|Kadirli (Osmaniye)
|09:28:16 05-07-2025
|37,33389
|36,20528
|6,45
|2,2
|DURMUSSOFULAR-KADIRLI (OSMANIYE)
|09:28:14 05-07-2025
|37,4018
|36,2412
|22,2
|2,1
|Yığılca (Düzce)
|09:25:10 05-07-2025
|40,79389
|31,49167
|6,83
|1,2
|GIRIT ADASI (AKDENIZ)
|09:22:07 05-07-2025
|35,2282
|27,0288
|12,4
|3,8
|Akdeniz - [171.36 km] Datça (Muğla)
|09:22:04 05-07-2025
|35,17278
|27,1225
|7
|3,6
|Pazarcık (Kahramanmaraş)
|09:20:19 05-07-2025
|37,60278
|37,33611
|6,95
|1,5
|Doğanşehir (Malatya)
|09:15:22 05-07-2025
|38,03444
|37,59167
|6,85
|2
|Merkez (Sivas)
|09:05:42 05-07-2025
|39,66944
|37,40028
|6,99
|1,8
|CELALLI-HAFIK (SIVAS)
|09:05:42 05-07-2025
|39,6937
|37,4162
|5,7
|1,8
|Orta (Çankırı)
|08:48:19 05-07-2025
|40,53583
|33,02222
|7,19
|1,4
|OZLU-ORTA (CANKIRI)
|08:48:19 05-07-2025
|40,5253
|33,0217
|6,3
|1,7
|Sandıklı (Afyonkarahisar)
|08:44:59 05-07-2025
|38,65806
|30,16
|6,55
|1,1
|DEMIRKANAT-KIGI (BINGOL)
|08:26:11 05-07-2025
|39,2153
|40,3477
|10,3
|2,3
|Doğanşehir (Malatya)
|08:23:31 05-07-2025
|37,97333
|38,01111
|7
|2,3
|SURGU-DOGANSEHIR (MALATYA)
|08:23:31 05-07-2025
|38,0003
|37,9873
|9,6
|2,3
|Simav (Kütahya)
|08:17:35 05-07-2025
|39,22528
|28,95889
|7
|1,3
|Soma (Manisa)
|08:12:20 05-07-2025
|39,0725
|27,53528
|6,99
|1,5
|DEREKOY-SOMA (MANISA)
|08:12:20 05-07-2025
|39,104
|27,543
|5,6
|1,5
|Yazıhan (Malatya)
|07:44:56 05-07-2025
|38,59083
|38,005
|6,81
|1,4
|Muratlı (Tekirdağ)
|06:51:18 05-07-2025
|41,20833
|27,5925
|7
|2,3
|CAYIRDERE-PINARHISAR (KIRKLARELI)
|06:51:13 05-07-2025
|41,673
|27,5203
|4,7
|2,4
|Ege Denizi - [10.53 km] Ayvacık (Çanakkale)
|06:38:06 05-07-2025
|39,62778
|26,06056
|6,93
|1,3
|Doğanşehir (Malatya)
|06:37:11 05-07-2025
|37,95389
|38,06694
|6,98
|1,6
|Marmara Denizi - [22.00 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ)
|06:35:10 05-07-2025
|40,81972
|28,13417
|6,99
|2
|MARMARA DENIZI
|06:35:10 05-07-2025
|40,824
|28,1298
|13,8
|2,3
|Ege Denizi, Sakız Adası (Hiyos) - [28.67 km] Çeşme (İzmir)
|06:32:30 05-07-2025
|38,43667
|25,97444
|7
|1,4
|Pütürge (Malatya)
|05:54:03 05-07-2025
|38,33306
|38,81833
|10,09
|2,3
|CANAKCI-KALE (MALATYA)
|05:54:03 05-07-2025
|38,3363
|38,784
|8,8
|2,3
|Kadirli (Osmaniye)
|05:48:42 05-07-2025
|37,35833
|36,205
|8,14
|2,1
|MEHEDINLI-KADIRLI (OSMANIYE)
|05:48:42 05-07-2025
|37,3348
|36,1787
|5
|2
|Kadirli (Osmaniye)
|05:42:16 05-07-2025
|37,35472
|36,20444
|6,97
|3,4
|MEHEDINLI-KADIRLI (OSMANIYE)
|05:42:16 05-07-2025
|37,3353
|36,1948
|9,4
|3,2
|Ayvacık (Çanakkale)
|05:19:43 05-07-2025
|39,55139
|26,14917
|11,32
|1,7
|GULPINAR-AYVACIK (CANAKKALE)
|05:19:43 05-07-2025
|39,535
|26,1132
|4,2
|1,9
|Kuyucak (Aydın)
|05:13:40 05-07-2025
|37,92222
|28,50722
|7,87
|0,8
|Kuyucak (Aydın)
|05:09:30 05-07-2025
|37,91944
|28,53889
|13,59
|1,2
|PAMUKOREN-KUYUCAK (AYDIN)
|05:09:30 05-07-2025
|37,9255
|28,5493
|14,8
|1,3
|Gemlik (Bursa)
|04:59:03 05-07-2025
|40,48972
|29,2275
|10,23
|2
|SAHINYURDU-GEMLIK (BURSA)
|04:59:03 05-07-2025
|40,4637
|29,1945
|9,5
|2,3
|Ege Denizi - [17.68 km] Bodrum (Muğla)
|04:43:59 05-07-2025
|36,86861
|27,44667
|7,21
|1,3
|GOKOVA KORFEZI (EGE DENIZI)
|04:43:58 05-07-2025
|36,8657
|27,4527
|15,8
|1,3
|Ege Denizi - [13.78 km] Didim (Aydın)
|04:19:16 05-07-2025
|37,45194
|27,07389
|7
|1,6
|AKKOY ACIKLARI-AYDIN (EGE DENIZI)
|04:19:15 05-07-2025
|37,4748
|27,0812
|3,8
|1,6
|Merkez (Ağrı)
|04:10:41 05-07-2025
|39,66667
|43,01667
|7
|0,9
|Kozan (Adana)
|03:56:25 05-07-2025
|37,67639
|35,94389
|7
|1,4
|Ulaş (Sivas)
|03:40:34 05-07-2025
|39,41944
|37,30389
|7
|1,2
|Ulaş (Sivas)
|03:38:04 05-07-2025
|39,40417
|37,28
|7,29
|1,4
|ESKIKARAHISAR-ULAS (SIVAS)
|03:38:04 05-07-2025
|39,4245
|37,2373
|6
|1,7
|Kozan (Adana)
|03:24:43 05-07-2025
|37,63556
|35,94139
|7
|1,1
|Simav (Kütahya)
|03:10:17 05-07-2025
|39,26694
|28,93028
|8,57
|1,5
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|03:10:17 05-07-2025
|39,2398
|29,0143
|2,8
|1,4
|Kale (Malatya)
|03:06:19 05-07-2025
|38,36972
|38,73639
|11,92
|1,4
|Simav (Kütahya)
|02:47:05 05-07-2025
|39,2425
|29,00306
|10,24
|1,5
|KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)
|02:47:04 05-07-2025
|39,2315
|29,0343
|11,5
|1,6
|Soma (Manisa)
|02:17:36 05-07-2025
|39,31139
|27,74028
|8,64
|1,7
|TURKPIYALA-SOMA (MANISA)
|02:17:35 05-07-2025
|39,3177
|27,7512
|4,5
|2,1
|Ege Denizi - [16.54 km] Bodrum (Muğla)
|01:32:59 05-07-2025
|36,8775
|27,43833
|7,01
|1,5
|GOKOVA KORFEZI (EGE DENIZI)
|01:32:59 05-07-2025
|36,838
|27,3912
|7,1
|1,9
|Ulaş (Sivas)
|01:20:40 05-07-2025
|39,40694
|37,30556
|5,22
|2,1
|KERTMEKARACAOREN-ULAS (SIVAS)
|01:20:38 05-07-2025
|39,418
|37,294
|5
|2,3
|Bayat (Çorum)
|01:11:29 05-07-2025
|40,74111
|34,155
|7,63
|1,9
|CUKUROZ-BAYAT (CORUM)
|01:11:27 05-07-2025
|40,8017
|34,0903
|6,4
|2
|Şereflikoçhisar (Ankara)
|01:09:15 05-07-2025
|39,18694
|33,26056
|7
|1
|Marmara Denizi - [23.79 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ)
|00:51:59 05-07-2025
|40,85417
|28,19889
|6,76
|1,1
|MARMARA DENIZI
|00:51:58 05-07-2025
|40,7567
|28,3578
|5
|1,5
|Battalgazi (Malatya)
|00:29:39 05-07-2025
|38,31028
|38,71833
|10,63
|1,7
|KAS (ANTALYA)
|00:16:22 05-07-2025
|36,164
|29,5937
|5
|1,2
|Adaklı (Bingöl)
|00:07:24 05-07-2025
|39,23861
|40,62556
|7
|1
|Ege Denizi - [05.53 km] Ayvacık (Çanakkale)
|00:04:25 05-07-2025
|39,57
|26,07528
|8,79
|2
|GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI)
|00:04:24 05-07-2025
|39,5468
|26,0242
|6,7
|2,2
|Pütürge (Malatya)
|23:53:42 04-07-2025
|38,17389
|38,64222
|7
|1,2
|Ege Denizi - [16.33 km] Bodrum (Muğla)
|23:41:13 04-07-2025
|36,865
|27,42167
|6,98
|1
|GOKOVA KORFEZI (EGE DENIZI)
|23:41:12 04-07-2025
|36,7937
|27,3073
|7,1
|1,2
|Germencik (Aydın)
|23:31:41 04-07-2025
|37,88972
|27,5825
|7
|1,4
|ABDURRAHMANLAR-GERMENCIK (AYDIN)
|23:31:41 04-07-2025
|37,9088
|27,5443
|5,2
|1,7
|KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
|Lokasyon
|Saat / Tarih
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Büyüklük
|Gemlik (Bursa)
|22:18:48 05-07-2025
|40,48139
|29,21611
|7,01
|1,2
|Yazıhan (Malatya)
|22:18:45 05-07-2025
|38,56528
|38,02278
|7
|1,5
|SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI)
|22:11:30 05-07-2025
|40,8155
|28,2732
|8,3
|2
|Marmara Denizi - [24.93 km] Silivri (İstanbul)
|22:11:30 05-07-2025
|40,8425
|28,26861
|6,08
|1,6
|Fethiye (Muğla)
|21:18:00 05-07-2025
|36,52528
|29,20167
|10,53
|1,2
|OLUDENIZ-FETHIYE (MUGLA)
|21:17:59 05-07-2025
|36,5845
|29,179
|20,4
|1,5
|Merkez (Artvin)
|21:03:41 05-07-2025
|41,16389
|41,88083
|10,93
|1,7
|GIRIT ADASI (AKDENIZ)
|20:45:44 05-07-2025
|35,353
|26,9273
|5,2
|2,2
|INKAYA-SIMAV (KUTAHYA)
|20:25:04 05-07-2025
|39,3848
|28,8988
|12,6
|2,1
|Simav (Kütahya)
|20:25:04 05-07-2025
|39,38333
|28,90694
|7,11
|1,8
|DALKILIC-ELESKIRT (AGRI)
|19:42:29 05-07-2025
|39,8762
|42,7803
|8
|2,3
|Merkez (Ağrı)
|19:42:29 05-07-2025
|39,97583
|42,97722
|7,05
|2,1
|EGE DENIZI
|19:40:40 05-07-2025
|36,0933
|26,9375
|9,4
|2,5
|EGE DENIZI
|19:08:37 05-07-2025
|36,6115
|25,5613
|8,4
|2,9
|Doğanşehir (Malatya)
|18:44:41 05-07-2025
|37,97389
|37,6675
|7,01
|2
|KAPIDERE-DOGANSEHIR (MALATYA)
|18:44:41 05-07-2025
|37,9687
|37,6345
|5,1
|1,8
|Menteşe (Muğla)
|18:37:06 05-07-2025
|37,22889
|28,55639
|7,04
|1,3
|OZLUCE-(MUGLA)
|18:37:05 05-07-2025
|37,2178
|28,5493
|11,7
|1,6
|Ege Denizi - [43.44 km] Bozcaada (Çanakkale)
|18:12:39 05-07-2025
|39,68583
|25,59139
|13,06
|2,6
|EGE DENIZI
|18:12:38 05-07-2025
|39,6773
|25,5598
|4,6
|2,9
|Elbistan (Kahramanmaraş)
|18:06:48 05-07-2025
|38,30111
|37,13444
|8,95
|2,2
|DOGAN-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
|18:06:48 05-07-2025
|38,2958
|37,164
|8,4
|2,1
|Ege Denizi - [44.42 km] Bozcaada (Çanakkale)
|18:06:46 05-07-2025
|39,68833
|25,57778
|10,83
|3,9
|EGE DENIZI
|18:06:45 05-07-2025
|39,6677
|25,5462
|7,7
|4
|Simav (Kütahya)
|17:40:55 05-07-2025
|39,24556
|28,97722
|7,5
|1,3
|Aziziye (Erzurum)
|17:21:43 05-07-2025
|39,94194
|40,97917
|6,96
|1,8
|Feke (Adana)
|16:07:16 05-07-2025
|37,94306
|35,64694
|7
|1,1
|Gemlik (Bursa)
|15:53:36 05-07-2025
|40,48333
|29,22528
|6,84
|1,4
|Göksun (Kahramanmaraş)
|15:37:38 05-07-2025
|38,07389
|36,55444
|7,1
|1,7
|KANLIKAVAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|15:37:38 05-07-2025
|38,0915
|36,6155
|27,2
|1,7
|Yeşilyurt (Malatya)
|15:34:10 05-07-2025
|38,20639
|38,14111
|7
|1,1
|Biga (Çanakkale)
|15:32:20 05-07-2025
|40,15667
|27,33167
|6,99
|1,6
|YOLINDI-BIGA (CANAKKALE)
|15:32:19 05-07-2025
|40,1188
|27,3893
|4,5
|1,9
|Marmara Denizi - [14.43 km] Beylikdüzü (İstanbul)
|15:00:32 05-07-2025
|40,83917
|28,68
|7
|1,8
|AVCILAR ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI)
|15:00:32 05-07-2025
|40,8455
|28,6757
|11,1
|2,1
|Marmara Denizi - [26.77 km] Silivri (İstanbul)
|14:40:24 05-07-2025
|40,82472
|28,28861
|7,02
|1,5
|SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI)
|14:40:24 05-07-2025
|40,8295
|28,2792
|14,3
|1,9
|Banaz (Uşak)
|14:39:23 05-07-2025
|38,71639
|29,67639
|6,96
|1,2
|Marmara Denizi - [24.69 km] Silivri (İstanbul)
|14:24:21 05-07-2025
|40,84444
|28,27639
|8,85
|3,8
|SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI)
|14:24:20 05-07-2025
|40,8022
|28,285
|13,3
|4,1
|Ege Denizi - Gökova Körfezi - [03.42 km] Milas (Muğla)
|14:18:08 05-07-2025
|37,00806
|28,01861
|7
|1,2
|SOGUTKOY-MARMARIS (MUGLA)
|14:18:05 05-07-2025
|36,6462
|28,082
|71,8
|1,4
|Battalgazi (Malatya)
|14:12:28 05-07-2025
|38,19056
|38,55667
|9,06
|1,3
|Keskin (Kırıkkale)
|13:45:22 05-07-2025
|39,64389
|33,60278
|6,9
|1,4
|HAYDARDEDE-KESKIN (KIRIKKALE)
|13:45:19 05-07-2025
|39,5857
|33,4693
|19,3
|1,6
|Battalgazi (Malatya)
|13:19:18 05-07-2025
|38,19278
|38,56806
|7,04
|1,4
|Ege Denizi, Midilli Adası (Lesvos) - [14.81 km] Ayvacık (Çanakkale)
|13:12:56 05-07-2025
|39,36889
|26,26806
|6,95
|1,5
|MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)
|13:12:56 05-07-2025
|39,382
|26,2563
|5,3
|1,7
|Merkez (Bitlis)
|13:12:00 05-07-2025
|38,48139
|42,13861
|7
|1,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|12:43:10 05-07-2025
|39,23889
|28,16111
|11,45
|1,2
|Orhaneli (Bursa)
|12:39:43 05-07-2025
|39,90194
|28,80333
|11,47
|1,7
|GUMUSPINAR-ORHANELI (BURSA)
|12:39:42 05-07-2025
|39,9048
|28,8872
|0
|1,6
|Sungurlu (Çorum)
|12:31:17 05-07-2025
|40,08333
|34,14306
|7,12
|1,1
|Saruhanlı (Manisa)
|12:19:12 05-07-2025
|38,74472
|27,78972
|7,26
|1,3
|Yeşilyurt (Malatya)
|12:12:57 05-07-2025
|38,23694
|38,06944
|7
|1,6
|Arapgir (Malatya)
|12:11:53 05-07-2025
|39,10556
|38,22889
|7,01
|1,9
|TASDIBEK-ARAPGIR (MALATYA)
|12:11:53 05-07-2025
|39,1138
|38,2165
|6,2
|2
|Antakya (Hatay)
|12:10:16 05-07-2025
|36,27111
|36,14389
|6,99
|2,2
|EKINCI-(HATAY)
|12:10:16 05-07-2025
|36,2568
|36,1442
|5,3
|1,7
|AKCAKAYA-MILAS (MUGLA)
|12:09:00 05-07-2025
|37,0827
|27,8292
|0
|1,6
|Antakya (Hatay)
|12:03:55 05-07-2025
|36,27667
|36,16056
|6,97
|3,5
|KARLISU-(HATAY)
|12:03:55 05-07-2025
|36,2707
|36,1185
|8,1
|3,2
|Urla (İzmir)
|11:43:55 05-07-2025
|38,30139
|26,66889
|6,7
|1
|Yeşilyurt (Malatya)
|11:43:51 05-07-2025
|38,19361
|38,0225
|7
|1,3
|Pütürge (Malatya)
|11:26:47 05-07-2025
|38,2375
|38,7125
|10,59
|1,6
|Simav (Kütahya)
|10:27:01 05-07-2025
|39,17111
|28,96694
|9,28
|1,5
|KARACAOREN-SIMAV (KUTAHYA)
|10:27:00 05-07-2025
|39,1957
|29,045
|10,4
|1,7
|Göksun (Kahramanmaraş)
|10:22:38 05-07-2025
|38,10472
|36,5675
|7,01
|2,4
|KANLIKAVAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|10:22:37 05-07-2025
|38,1028
|36,639
|9,4
|2,4
|KARACAOREN-SIMAV (KUTAHYA)
|10:09:50 05-07-2025
|39,1792
|29,0348
|11,8
|1,6
|Simav (Kütahya)
|10:03:46 05-07-2025
|39,2075
|28,93417
|7
|1,3
|EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)
|10:03:45 05-07-2025
|39,2218
|29,0278
|12
|1,7
|Simav (Kütahya)
|10:02:30 05-07-2025
|39,20889
|28,94056
|7,08
|1,9
|KARACAOREN-SIMAV (KUTAHYA)
|10:02:30 05-07-2025
|39,2108
|29,0593
|4,7
|2,1
|Simav (Kütahya)
|10:00:25 05-07-2025
|39,21028
|28,99333
|9,39
|3
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|10:00:25 05-07-2025
|39,2362
|28,9885
|6,7
|3,3
|Kadirli (Osmaniye)
|09:28:16 05-07-2025
|37,33389
|36,20528
|6,45
|2,2
|DURMUSSOFULAR-KADIRLI (OSMANIYE)
|09:28:14 05-07-2025
|37,4018
|36,2412
|22,2
|2,1
|Yığılca (Düzce)
|09:25:10 05-07-2025
|40,79389
|31,49167
|6,83
|1,2
|GIRIT ADASI (AKDENIZ)
|09:22:07 05-07-2025
|35,2282
|27,0288
|12,4
|3,8
|Akdeniz - [171.36 km] Datça (Muğla)
|09:22:04 05-07-2025
|35,17278
|27,1225
|7
|3,6
|Pazarcık (Kahramanmaraş)
|09:20:19 05-07-2025
|37,60278
|37,33611
|6,95
|1,5
|Doğanşehir (Malatya)
|09:15:22 05-07-2025
|38,03444
|37,59167
|6,85
|2
|Merkez (Sivas)
|09:05:42 05-07-2025
|39,66944
|37,40028
|6,99
|1,8
|CELALLI-HAFIK (SIVAS)
|09:05:42 05-07-2025
|39,6937
|37,4162
|5,7
|1,8
|Orta (Çankırı)
|08:48:19 05-07-2025
|40,53583
|33,02222
|7,19
|1,4
|OZLU-ORTA (CANKIRI)
|08:48:19 05-07-2025
|40,5253
|33,0217
|6,3
|1,7
|Sandıklı (Afyonkarahisar)
|08:44:59 05-07-2025
|38,65806
|30,16
|6,55
|1,1
|DEMIRKANAT-KIGI (BINGOL)
|08:26:11 05-07-2025
|39,2153
|40,3477
|10,3
|2,3
|Doğanşehir (Malatya)
|08:23:31 05-07-2025
|37,97333
|38,01111
|7
|2,3
|SURGU-DOGANSEHIR (MALATYA)
|08:23:31 05-07-2025
|38,0003
|37,9873
|9,6
|2,3
|Simav (Kütahya)
|08:17:35 05-07-2025
|39,22528
|28,95889
|7
|1,3
|Soma (Manisa)
|08:12:20 05-07-2025
|39,0725
|27,53528
|6,99
|1,5
|DEREKOY-SOMA (MANISA)
|08:12:20 05-07-2025
|39,104
|27,543
|5,6
|1,5
|Yazıhan (Malatya)
|07:44:56 05-07-2025
|38,59083
|38,005
|6,81
|1,4
|Muratlı (Tekirdağ)
|06:51:18 05-07-2025
|41,20833
|27,5925
|7
|2,3
|CAYIRDERE-PINARHISAR (KIRKLARELI)
|06:51:13 05-07-2025
|41,673
|27,5203
|4,7
|2,4
|Ege Denizi - [10.53 km] Ayvacık (Çanakkale)
|06:38:06 05-07-2025
|39,62778
|26,06056
|6,93
|1,3
|Doğanşehir (Malatya)
|06:37:11 05-07-2025
|37,95389
|38,06694
|6,98
|1,6
|Marmara Denizi - [22.00 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ)
|06:35:10 05-07-2025
|40,81972
|28,13417
|6,99
|2
|MARMARA DENIZI
|06:35:10 05-07-2025
|40,824
|28,1298
|13,8
|2,3
|Ege Denizi, Sakız Adası (Hiyos) - [28.67 km] Çeşme (İzmir)
|06:32:30 05-07-2025
|38,43667
|25,97444
|7
|1,4
|Pütürge (Malatya)
|05:54:03 05-07-2025
|38,33306
|38,81833
|10,09
|2,3
|CANAKCI-KALE (MALATYA)
|05:54:03 05-07-2025
|38,3363
|38,784
|8,8
|2,3
|Kadirli (Osmaniye)
|05:48:42 05-07-2025
|37,35833
|36,205
|8,14
|2,1
|MEHEDINLI-KADIRLI (OSMANIYE)
|05:48:42 05-07-2025
|37,3348
|36,1787
|5
|2
|Kadirli (Osmaniye)
|05:42:16 05-07-2025
|37,35472
|36,20444
|6,97
|3,4
|MEHEDINLI-KADIRLI (OSMANIYE)
|05:42:16 05-07-2025
|37,3353
|36,1948
|9,4
|3,2
|Ayvacık (Çanakkale)
|05:19:43 05-07-2025
|39,55139
|26,14917
|11,32
|1,7
|GULPINAR-AYVACIK (CANAKKALE)
|05:19:43 05-07-2025
|39,535
|26,1132
|4,2
|1,9
|Kuyucak (Aydın)
|05:13:40 05-07-2025
|37,92222
|28,50722
|7,87
|0,8
|Kuyucak (Aydın)
|05:09:30 05-07-2025
|37,91944
|28,53889
|13,59
|1,2
|PAMUKOREN-KUYUCAK (AYDIN)
|05:09:30 05-07-2025
|37,9255
|28,5493
|14,8
|1,3
|Gemlik (Bursa)
|04:59:03 05-07-2025
|40,48972
|29,2275
|10,23
|2
|SAHINYURDU-GEMLIK (BURSA)
|04:59:03 05-07-2025
|40,4637
|29,1945
|9,5
|2,3
|Ege Denizi - [17.68 km] Bodrum (Muğla)
|04:43:59 05-07-2025
|36,86861
|27,44667
|7,21
|1,3
|GOKOVA KORFEZI (EGE DENIZI)
|04:43:58 05-07-2025
|36,8657
|27,4527
|15,8
|1,3
|Ege Denizi - [13.78 km] Didim (Aydın)
|04:19:16 05-07-2025
|37,45194
|27,07389
|7
|1,6
|AKKOY ACIKLARI-AYDIN (EGE DENIZI)
|04:19:15 05-07-2025
|37,4748
|27,0812
|3,8
|1,6
|Merkez (Ağrı)
|04:10:41 05-07-2025
|39,66667
|43,01667
|7
|0,9
|Kozan (Adana)
|03:56:25 05-07-2025
|37,67639
|35,94389
|7
|1,4
|Ulaş (Sivas)
|03:40:34 05-07-2025
|39,41944
|37,30389
|7
|1,2
|Ulaş (Sivas)
|03:38:04 05-07-2025
|39,40417
|37,28
|7,29
|1,4
|ESKIKARAHISAR-ULAS (SIVAS)
|03:38:04 05-07-2025
|39,4245
|37,2373
|6
|1,7
|Kozan (Adana)
|03:24:43 05-07-2025
|37,63556
|35,94139
|7
|1,1
|Simav (Kütahya)
|03:10:17 05-07-2025
|39,26694
|28,93028
|8,57
|1,5
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|03:10:17 05-07-2025
|39,2398
|29,0143
|2,8
|1,4
|Kale (Malatya)
|03:06:19 05-07-2025
|38,36972
|38,73639
|11,92
|1,4
|Simav (Kütahya)
|02:47:05 05-07-2025
|39,2425
|29,00306
|10,24
|1,5
|KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)
|02:47:04 05-07-2025
|39,2315
|29,0343
|11,5
|1,6
|Soma (Manisa)
|02:17:36 05-07-2025
|39,31139
|27,74028
|8,64
|1,7
|TURKPIYALA-SOMA (MANISA)
|02:17:35 05-07-2025
|39,3177
|27,7512
|4,5
|2,1
|Ege Denizi - [16.54 km] Bodrum (Muğla)
|01:32:59 05-07-2025
|36,8775
|27,43833
|7,01
|1,5
|GOKOVA KORFEZI (EGE DENIZI)
|01:32:59 05-07-2025
|36,838
|27,3912
|7,1
|1,9
|Ulaş (Sivas)
|01:20:40 05-07-2025
|39,40694
|37,30556
|5,22
|2,1
|KERTMEKARACAOREN-ULAS (SIVAS)
|01:20:38 05-07-2025
|39,418
|37,294
|5
|2,3
|Bayat (Çorum)
|01:11:29 05-07-2025
|40,74111
|34,155
|7,63
|1,9
|CUKUROZ-BAYAT (CORUM)
|01:11:27 05-07-2025
|40,8017
|34,0903
|6,4
|2
|Şereflikoçhisar (Ankara)
|01:09:15 05-07-2025
|39,18694
|33,26056
|7
|1
|Marmara Denizi - [23.79 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ)
|00:51:59 05-07-2025
|40,85417
|28,19889
|6,76
|1,1
|MARMARA DENIZI
|00:51:58 05-07-2025
|40,7567
|28,3578
|5
|1,5
|Battalgazi (Malatya)
|00:29:39 05-07-2025
|38,31028
|38,71833
|10,63
|1,7
|KAS (ANTALYA)
|00:16:22 05-07-2025
|36,164
|29,5937
|5
|1,2
|Adaklı (Bingöl)
|00:07:24 05-07-2025
|39,23861
|40,62556
|7
|1
|Ege Denizi - [05.53 km] Ayvacık (Çanakkale)
|00:04:25 05-07-2025
|39,57
|26,07528
|8,79
|2
|GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI)
|00:04:24 05-07-2025
|39,5468
|26,0242
|6,7
|2,2
|Pütürge (Malatya)
|23:53:42 04-07-2025
|38,17389
|38,64222
|7
|1,2
|Ege Denizi - [16.33 km] Bodrum (Muğla)
|23:41:13 04-07-2025
|36,865
|27,42167
|6,98
|1
|GOKOVA KORFEZI (EGE DENIZI)
|23:41:12 04-07-2025
|36,7937
|27,3073
|7,1
|1,2
|Germencik (Aydın)
|23:31:41 04-07-2025
|37,88972
|27,5825
|7
|1,4
|ABDURRAHMANLAR-GERMENCIK (AYDIN)
|23:31:41 04-07-2025
|37,9088
|27,5443
|5,2
|1,7
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