Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 06 Aralık 2024

Son depremler...Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler.. 06 Aralık 2024 deprem son dakika haberleri haberin detayında...Artçı deprem mi oldu? Son deprem büyüklüğü ne kadar? Yakınımdaki depremler nelerdir? Anlık deprem mi oldu? Son dakika canlı deprem Türkiye haritası..Kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü ve AFAD deprem haberleri..İstanbul'da deprem mi oldu? Ankara'da deprem mi oldu? İzmir'de deprem mi oldu? Hangi illerde deprem oldu ve hissedildi? Bugün deprem mi oldu? Deprem ne zaman ve kaç şiddetinde oldu? En son hangi bölgede deprem oldu? Deprem haberleriyle ilgili en çok merak edilenlerin cevabı haberde..

Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 06 Aralık 2024

06 Aralık 2024 ve Kandilli son dakika listesi..

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
BOZCAVUS-ARICAK (ELAZIG) 00:54:52 06-12-2024 38,5433 40,1948 3,7 1,8
Arıcak (Elazığ) 00:54:17 06-12-2024 38,54417 40,18556 6,19 2,2
GORUNDU-ARICAK (ELAZIG) 00:54:16 06-12-2024 38,5553 40,2123 16,9 2,1
İliç (Erzincan) 00:25:24 06-12-2024 39,43167 38,63194 6,87 1,3
Merkez (Çorum) 00:12:26 06-12-2024 40,60056 34,89417 14,45 1,6
CANAKCI-(CORUM) 00:12:26 06-12-2024 40,5993 34,8337 9,5 1,7
Akdeniz 23:53:06 05-12-2024 34,64333 33,90278 34,18 4,4
AKDENIZ 23:53:04 05-12-2024 34,6162 33,943 26,2 4,3
BOYNUYOGUN-SARICAM (ADANA) 23:42:45 05-12-2024 37,052 35,4027 22,9 0,9
Hani (Diyarbakır) 23:17:54 05-12-2024 38,54278 40,39861 10,61 3,5
SENLIK-LICE (DIYARBAKIR) 23:17:52 05-12-2024 38,5487 40,4028 5 3,4
Pütürge (Malatya) 22:49:53 05-12-2024 38,19417 38,61861 7 2,1
Battalgazi (Malatya) 22:48:19 05-12-2024 38,20083 38,60528 7 2,1
Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) 22:37:57 05-12-2024 37,48639 37,05917 10,23 2,2
KAPICAM-(KAHRAMANMARAS) 22:37:57 05-12-2024 37,4757 37,0413 5,4 1,9
Merkez (Kars) 21:55:28 05-12-2024 40,70056 42,82917 7,07 2,9
YAYLACIK-SELIM (KARS) 21:55:28 05-12-2024 40,659 42,8385 5 2,9
Biga (Çanakkale) 21:15:39 05-12-2024 40,28306 26,99111 10,82 3,1
GURGENDERE-BIGA (CANAKKALE) 21:15:39 05-12-2024 40,2915 26,997 12 3,2
MOLLAKASIM-(VAN) 20:51:47 05-12-2024 38,6637 43,1608 6,8 2,2
Doğanşehir (Malatya) 20:33:46 05-12-2024 38,11722 37,8425 7 1
Sincik (Adıyaman) 20:20:17 05-12-2024 38,10694 38,51861 7,2 1,3
- 20:06:26 05-12-2024 39,48611 32,91917 11,36 1,5
KOCYAYLA-BALA (ANKARA) 20:06:25 05-12-2024 39,4982 32,928 4,7 1,6
Beypazarı (Ankara) 20:03:01 05-12-2024 40,17028 31,77667 7 1,6
KAPLAN-BEYPAZARI (ANKARA) 20:03:01 05-12-2024 40,2057 31,799 6,2 1,7
Sarıkaya (Yozgat) 19:11:00 05-12-2024 39,62167 35,37833 7 0,9
Kozan (Adana) 18:46:04 05-12-2024 37,67639 35,93667 15,38 1,5
CAMDERE-KOZAN (ADANA) 18:46:02 05-12-2024 37,6483 35,862 9,5 1,5
Karesi (Balıkesir) 18:42:05 05-12-2024 39,67389 27,83361 4,52 1,7
KABAKDERE-(BALIKESIR) 18:42:04 05-12-2024 39,6803 27,8568 10,4 1,9
Ezine (Çanakkale) 18:00:31 05-12-2024 39,68583 26,40028 6,49 1,7
BAHCELI-EZINE (CANAKKALE) 18:00:30 05-12-2024 39,6908 26,3942 12 1,7
Dursunbey (Balıkesir) 17:44:19 05-12-2024 39,71528 28,48333 9,8 1,8
KARAKAYA-DURSUNBEY (BALIKESIR) 17:44:19 05-12-2024 39,6625 28,4537 4,8 1,8
Kulu (Konya) 16:12:39 05-12-2024 38,99111 32,84083 30,1 1,4
Arıcak (Elazığ) 15:58:41 05-12-2024 38,54667 40,19083 30 1,7
Ezine (Çanakkale) 15:09:58 05-12-2024 39,66944 26,38556 13,7 1,9
Çameli (Denizli) 14:56:31 05-12-2024 37,04528 29,22583 7 1,1
KOCAOVA-CAMELI (DENIZLI) 14:56:31 05-12-2024 37,0877 29,2403 14 1,4
Ege Denizi - [43.01 km] Karaburun (İzmir) 14:16:13 05-12-2024 38,78083 25,93583 8,86 2,8
EGE DENIZI 14:16:12 05-12-2024 38,7843 25,8628 1,6 2,8
Ege Denizi - [43.10 km] Karaburun (İzmir) 14:13:31 05-12-2024 38,77361 25,93167 6,79 2,1
EGE DENIZI 14:13:29 05-12-2024 38,7777 25,8555 18,5 2,1
AKDENIZ 13:45:59 05-12-2024 35,9405 31,2773 16,8 1,9
Akdeniz - [94.46 km] Kumluca (Antalya) 13:45:58 05-12-2024 35,75444 31,20417 11,05 2,1
Çelebi (Kırıkkale) 13:14:37 05-12-2024 39,47806 33,48917 11,28 1,5
CELEBI (KIRIKKALE) 13:14:37 05-12-2024 39,4697 33,4962 6,2 1,8
Osmaneli (Bilecik) 13:11:13 05-12-2024 40,41889 30,03861 7,15 1,2
Çelebi (Kırıkkale) 13:10:34 05-12-2024 39,44639 33,45194 7 1
SAGKAYA-CEYHAN (ADANA) 12:57:09 05-12-2024 37,1755 35,7093 27,3 1,3
YENIKOY-TAVSANLI (KUTAHYA) 12:52:39 05-12-2024 39,6162 29,3777 0 1,6
Tavşanlı (Kütahya) 12:52:38 05-12-2024 39,65694 29,47389 0 1,4
Tavşanlı (Kütahya) 12:47:11 05-12-2024 39,70389 29,45222 1,4 1,3
KIZILBUK-TAVSANLI (KUTAHYA) 12:47:09 05-12-2024 39,495 29,19 0 1,8
ASAGIYONCAAGAC-HISARCIK (KUTAHYA) 12:42:34 05-12-2024 39,2295 29,2452 0 1,2
ASAGIYONCAAGAC-HISARCIK (KUTAHYA) 12:41:28 05-12-2024 39,2342 29,2557 0 1,4
BERENDI-AYRANCI (KARAMAN) 12:37:45 05-12-2024 37,1483 34,1707 19,6 1,4
Ereğli (Konya) 12:37:40 05-12-2024 37,54972 34,15944 19,5 1,7
DEMIRCILIK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 11:35:22 05-12-2024 38,2363 37,3205 6,9 1,7
Elbistan (Kahramanmaraş) 11:35:21 05-12-2024 38,21056 37,26972 17,6 1,8
PELITLI-(MALATYA) 11:19:45 05-12-2024 38,2485 38,5962 5,5 1,9
Pütürge (Malatya) 11:19:44 05-12-2024 38,24333 38,66722 8,7 2,1
KARACAY-SAMANDAG (HATAY) 11:05:25 05-12-2024 36,1395 36,077 6,3 2,2
Salamiyah, Hamah (Suriye) - [126.60 km] Yayladağı (Hatay) 11:05:03 05-12-2024 34,96444 37,02 11,7 2,7
Beypazarı (Ankara) 10:26:07 05-12-2024 40,16833 31,82639 7,03 2,1
KOZAGAC-BEYPAZARI (ANKARA) 10:26:07 05-12-2024 40,2097 31,7812 8,2 2,2
Ninotsminda, Samtskhe-Javakheti (Gürcistan) - [51.53 km] Akyaka (Kars) 09:54:37 05-12-2024 41,35639 43,94278 6,89 1,7
Soma (Manisa) 09:36:00 05-12-2024 39,06972 27,53556 7 1,5
AVDAN-SOMA (MANISA) 09:35:59 05-12-2024 39,1408 27,5598 0 1,7
Akdeniz - [68.25 km] Gazipaşa (Antalya) 09:08:03 05-12-2024 35,87028 31,70694 21,06 3,5
AKDENIZ REVIZE01 (2024.12.05 09:08:01) 09:08:03 05-12-2024 35,8423 31,6527 30,1 3,3
Pütürge (Malatya) 09:01:19 05-12-2024 38,25417 38,65139 10,27 1,8
BALPINARI-PUTURGE (MALATYA) 09:01:19 05-12-2024 38,2588 38,754 21,3 1,7
AKDENIZ 08:28:57 05-12-2024 35,8973 31,8455 28 2,2
Akdeniz - [60.42 km] Gazipaşa (Antalya) 08:23:23 05-12-2024 35,90583 31,78306 25,57 2,1
AKDENIZ 08:23:23 05-12-2024 35,956 31,7938 30 2,6
KIBRIS-LEFKOSA 08:15:37 05-12-2024 35,1797 33,2998 1,9 1,5
Milas (Muğla) 07:50:17 05-12-2024 37,14722 27,77639 7,01 1,6
SOGUTCUK-MILAS (MUGLA) 07:50:17 05-12-2024 37,1352 27,7625 10,7 1,8
Şarkışla (Sivas) 07:23:57 05-12-2024 39,32472 36,40944 13,35 1,6
GUMUSTEPE-SARKISLA (SIVAS) 07:23:57 05-12-2024 39,2993 36,3813 5,7 1,5
Milas (Muğla) 07:09:05 05-12-2024 37,14694 27,76583 7 1,7
Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [04.49 km] Menderes (İzmir) 07:06:59 05-12-2024 37,97611 27,13806 12,1 2
Doğanşehir (Malatya) 06:49:03 05-12-2024 38,03944 37,71556 10,05 1,6
BEGRE-DOGANSEHIR (MALATYA) 06:49:03 05-12-2024 38,0647 37,6873 11 1,6
SAROS KORFEZI (EGE DENIZI) 05:58:33 05-12-2024 40,4798 26,4288 5,9 2,3
EGE DENIZI 04:43:34 05-12-2024 38,7653 25,7788 8,9 2
BALLICA-AKHISAR (MANISA) 04:07:04 05-12-2024 38,9293 27,6855 21,8 1,4
Saimbeyli (Adana) 03:33:13 05-12-2024 37,85806 36,17222 7,05 2,1
YARDIBI-SAIMBEYLI (ADANA) 03:33:12 05-12-2024 37,873 36,1087 1,3 2,3
Göksun (Kahramanmaraş) 03:15:55 05-12-2024 37,8775 36,31 6,98 1,5
Kadışehri (Yozgat) 02:49:47 05-12-2024 40,07194 35,90361 7,04 1,2
OSMANPINARI-ZILE (TOKAT) 02:49:46 05-12-2024 40,2332 35,8148 7,6 1,1
YALANGOZ-KIRIKHAN (HATAY) 02:36:28 05-12-2024 36,592 36,504 14 1,6
Kırıkhan (Hatay) 02:36:27 05-12-2024 36,65583 36,47472 7,02 1,6
Yalvaç (Isparta) 02:17:36 05-12-2024 38,37583 31,00028 10,96 1
Merkez (Erzincan) 02:11:33 05-12-2024 39,92028 39,25472 7 1
Onikişubat (Kahramanmaraş) 01:33:43 05-12-2024 37,78778 36,51111 6,95 1,5
KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
BOZCAVUS-ARICAK (ELAZIG) 00:54:52 06-12-2024 38,5433 40,1948 3,7 1,8
Arıcak (Elazığ) 00:54:17 06-12-2024 38,54417 40,18556 6,19 2,2
GORUNDU-ARICAK (ELAZIG) 00:54:16 06-12-2024 38,5553 40,2123 16,9 2,1
İliç (Erzincan) 00:25:24 06-12-2024 39,43167 38,63194 6,87 1,3
Merkez (Çorum) 00:12:26 06-12-2024 40,60056 34,89417 14,45 1,6
CANAKCI-(CORUM) 00:12:26 06-12-2024 40,5993 34,8337 9,5 1,7
Akdeniz 23:53:06 05-12-2024 34,64333 33,90278 34,18 4,4
AKDENIZ 23:53:04 05-12-2024 34,6162 33,943 26,2 4,3
BOYNUYOGUN-SARICAM (ADANA) 23:42:45 05-12-2024 37,052 35,4027 22,9 0,9
Hani (Diyarbakır) 23:17:54 05-12-2024 38,54278 40,39861 10,61 3,5
SENLIK-LICE (DIYARBAKIR) 23:17:52 05-12-2024 38,5487 40,4028 5 3,4
Pütürge (Malatya) 22:49:53 05-12-2024 38,19417 38,61861 7 2,1
Battalgazi (Malatya) 22:48:19 05-12-2024 38,20083 38,60528 7 2,1
Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) 22:37:57 05-12-2024 37,48639 37,05917 10,23 2,2
KAPICAM-(KAHRAMANMARAS) 22:37:57 05-12-2024 37,4757 37,0413 5,4 1,9
Merkez (Kars) 21:55:28 05-12-2024 40,70056 42,82917 7,07 2,9
YAYLACIK-SELIM (KARS) 21:55:28 05-12-2024 40,659 42,8385 5 2,9
Biga (Çanakkale) 21:15:39 05-12-2024 40,28306 26,99111 10,82 3,1
GURGENDERE-BIGA (CANAKKALE) 21:15:39 05-12-2024 40,2915 26,997 12 3,2
MOLLAKASIM-(VAN) 20:51:47 05-12-2024 38,6637 43,1608 6,8 2,2
Doğanşehir (Malatya) 20:33:46 05-12-2024 38,11722 37,8425 7 1
Sincik (Adıyaman) 20:20:17 05-12-2024 38,10694 38,51861 7,2 1,3
- 20:06:26 05-12-2024 39,48611 32,91917 11,36 1,5
KOCYAYLA-BALA (ANKARA) 20:06:25 05-12-2024 39,4982 32,928 4,7 1,6
Beypazarı (Ankara) 20:03:01 05-12-2024 40,17028 31,77667 7 1,6
KAPLAN-BEYPAZARI (ANKARA) 20:03:01 05-12-2024 40,2057 31,799 6,2 1,7
Sarıkaya (Yozgat) 19:11:00 05-12-2024 39,62167 35,37833 7 0,9
Kozan (Adana) 18:46:04 05-12-2024 37,67639 35,93667 15,38 1,5
CAMDERE-KOZAN (ADANA) 18:46:02 05-12-2024 37,6483 35,862 9,5 1,5
Karesi (Balıkesir) 18:42:05 05-12-2024 39,67389 27,83361 4,52 1,7
KABAKDERE-(BALIKESIR) 18:42:04 05-12-2024 39,6803 27,8568 10,4 1,9
Ezine (Çanakkale) 18:00:31 05-12-2024 39,68583 26,40028 6,49 1,7
BAHCELI-EZINE (CANAKKALE) 18:00:30 05-12-2024 39,6908 26,3942 12 1,7
Dursunbey (Balıkesir) 17:44:19 05-12-2024 39,71528 28,48333 9,8 1,8
KARAKAYA-DURSUNBEY (BALIKESIR) 17:44:19 05-12-2024 39,6625 28,4537 4,8 1,8
Kulu (Konya) 16:12:39 05-12-2024 38,99111 32,84083 30,1 1,4
Arıcak (Elazığ) 15:58:41 05-12-2024 38,54667 40,19083 30 1,7
Ezine (Çanakkale) 15:09:58 05-12-2024 39,66944 26,38556 13,7 1,9
Çameli (Denizli) 14:56:31 05-12-2024 37,04528 29,22583 7 1,1
KOCAOVA-CAMELI (DENIZLI) 14:56:31 05-12-2024 37,0877 29,2403 14 1,4
Ege Denizi - [43.01 km] Karaburun (İzmir) 14:16:13 05-12-2024 38,78083 25,93583 8,86 2,8
EGE DENIZI 14:16:12 05-12-2024 38,7843 25,8628 1,6 2,8
Ege Denizi - [43.10 km] Karaburun (İzmir) 14:13:31 05-12-2024 38,77361 25,93167 6,79 2,1
EGE DENIZI 14:13:29 05-12-2024 38,7777 25,8555 18,5 2,1
AKDENIZ 13:45:59 05-12-2024 35,9405 31,2773 16,8 1,9
Akdeniz - [94.46 km] Kumluca (Antalya) 13:45:58 05-12-2024 35,75444 31,20417 11,05 2,1
Çelebi (Kırıkkale) 13:14:37 05-12-2024 39,47806 33,48917 11,28 1,5
CELEBI (KIRIKKALE) 13:14:37 05-12-2024 39,4697 33,4962 6,2 1,8
Osmaneli (Bilecik) 13:11:13 05-12-2024 40,41889 30,03861 7,15 1,2
Çelebi (Kırıkkale) 13:10:34 05-12-2024 39,44639 33,45194 7 1
SAGKAYA-CEYHAN (ADANA) 12:57:09 05-12-2024 37,1755 35,7093 27,3 1,3
YENIKOY-TAVSANLI (KUTAHYA) 12:52:39 05-12-2024 39,6162 29,3777 0 1,6
Tavşanlı (Kütahya) 12:52:38 05-12-2024 39,65694 29,47389 0 1,4
Tavşanlı (Kütahya) 12:47:11 05-12-2024 39,70389 29,45222 1,4 1,3
KIZILBUK-TAVSANLI (KUTAHYA) 12:47:09 05-12-2024 39,495 29,19 0 1,8
ASAGIYONCAAGAC-HISARCIK (KUTAHYA) 12:42:34 05-12-2024 39,2295 29,2452 0 1,2
ASAGIYONCAAGAC-HISARCIK (KUTAHYA) 12:41:28 05-12-2024 39,2342 29,2557 0 1,4
BERENDI-AYRANCI (KARAMAN) 12:37:45 05-12-2024 37,1483 34,1707 19,6 1,4
Ereğli (Konya) 12:37:40 05-12-2024 37,54972 34,15944 19,5 1,7
DEMIRCILIK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 11:35:22 05-12-2024 38,2363 37,3205 6,9 1,7
Elbistan (Kahramanmaraş) 11:35:21 05-12-2024 38,21056 37,26972 17,6 1,8
PELITLI-(MALATYA) 11:19:45 05-12-2024 38,2485 38,5962 5,5 1,9
Pütürge (Malatya) 11:19:44 05-12-2024 38,24333 38,66722 8,7 2,1
KARACAY-SAMANDAG (HATAY) 11:05:25 05-12-2024 36,1395 36,077 6,3 2,2
Salamiyah, Hamah (Suriye) - [126.60 km] Yayladağı (Hatay) 11:05:03 05-12-2024 34,96444 37,02 11,7 2,7
Beypazarı (Ankara) 10:26:07 05-12-2024 40,16833 31,82639 7,03 2,1
KOZAGAC-BEYPAZARI (ANKARA) 10:26:07 05-12-2024 40,2097 31,7812 8,2 2,2
Ninotsminda, Samtskhe-Javakheti (Gürcistan) - [51.53 km] Akyaka (Kars) 09:54:37 05-12-2024 41,35639 43,94278 6,89 1,7
Soma (Manisa) 09:36:00 05-12-2024 39,06972 27,53556 7 1,5
AVDAN-SOMA (MANISA) 09:35:59 05-12-2024 39,1408 27,5598 0 1,7
Akdeniz - [68.25 km] Gazipaşa (Antalya) 09:08:03 05-12-2024 35,87028 31,70694 21,06 3,5
AKDENIZ REVIZE01 (2024.12.05 09:08:01) 09:08:03 05-12-2024 35,8423 31,6527 30,1 3,3
Pütürge (Malatya) 09:01:19 05-12-2024 38,25417 38,65139 10,27 1,8
BALPINARI-PUTURGE (MALATYA) 09:01:19 05-12-2024 38,2588 38,754 21,3 1,7
AKDENIZ 08:28:57 05-12-2024 35,8973 31,8455 28 2,2
Akdeniz - [60.42 km] Gazipaşa (Antalya) 08:23:23 05-12-2024 35,90583 31,78306 25,57 2,1
AKDENIZ 08:23:23 05-12-2024 35,956 31,7938 30 2,6
KIBRIS-LEFKOSA 08:15:37 05-12-2024 35,1797 33,2998 1,9 1,5
Milas (Muğla) 07:50:17 05-12-2024 37,14722 27,77639 7,01 1,6
SOGUTCUK-MILAS (MUGLA) 07:50:17 05-12-2024 37,1352 27,7625 10,7 1,8
Şarkışla (Sivas) 07:23:57 05-12-2024 39,32472 36,40944 13,35 1,6
GUMUSTEPE-SARKISLA (SIVAS) 07:23:57 05-12-2024 39,2993 36,3813 5,7 1,5
Milas (Muğla) 07:09:05 05-12-2024 37,14694 27,76583 7 1,7
Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [04.49 km] Menderes (İzmir) 07:06:59 05-12-2024 37,97611 27,13806 12,1 2
Doğanşehir (Malatya) 06:49:03 05-12-2024 38,03944 37,71556 10,05 1,6
BEGRE-DOGANSEHIR (MALATYA) 06:49:03 05-12-2024 38,0647 37,6873 11 1,6
SAROS KORFEZI (EGE DENIZI) 05:58:33 05-12-2024 40,4798 26,4288 5,9 2,3
EGE DENIZI 04:43:34 05-12-2024 38,7653 25,7788 8,9 2
BALLICA-AKHISAR (MANISA) 04:07:04 05-12-2024 38,9293 27,6855 21,8 1,4
Saimbeyli (Adana) 03:33:13 05-12-2024 37,85806 36,17222 7,05 2,1
YARDIBI-SAIMBEYLI (ADANA) 03:33:12 05-12-2024 37,873 36,1087 1,3 2,3
Göksun (Kahramanmaraş) 03:15:55 05-12-2024 37,8775 36,31 6,98 1,5
Kadışehri (Yozgat) 02:49:47 05-12-2024 40,07194 35,90361 7,04 1,2
OSMANPINARI-ZILE (TOKAT) 02:49:46 05-12-2024 40,2332 35,8148 7,6 1,1
YALANGOZ-KIRIKHAN (HATAY) 02:36:28 05-12-2024 36,592 36,504 14 1,6
Kırıkhan (Hatay) 02:36:27 05-12-2024 36,65583 36,47472 7,02 1,6
Yalvaç (Isparta) 02:17:36 05-12-2024 38,37583 31,00028 10,96 1
Merkez (Erzincan) 02:11:33 05-12-2024 39,92028 39,25472 7 1
Onikişubat (Kahramanmaraş) 01:33:43 05-12-2024 37,78778 36,51111 6,95 1,5

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