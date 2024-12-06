Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 06 Aralık 2024
Son depremler...Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler.. 06 Aralık 2024 deprem son dakika haberleri haberin detayında...Artçı deprem mi oldu? Son deprem büyüklüğü ne kadar? Yakınımdaki depremler nelerdir? Anlık deprem mi oldu? Son dakika canlı deprem Türkiye haritası..Kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü ve AFAD deprem haberleri..İstanbul'da deprem mi oldu? Ankara'da deprem mi oldu? İzmir'de deprem mi oldu? Hangi illerde deprem oldu ve hissedildi? Bugün deprem mi oldu? Deprem ne zaman ve kaç şiddetinde oldu? En son hangi bölgede deprem oldu? Deprem haberleriyle ilgili en çok merak edilenlerin cevabı haberde..
06 Aralık 2024 son dakika AFAD son depremler ve Kandilli son dakika deprem listesi..
|AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
|Lokasyon
|Saat / Tarih
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Büyüklük
|BOZCAVUS-ARICAK (ELAZIG)
|00:54:52 06-12-2024
|38,5433
|40,1948
|3,7
|1,8
|Arıcak (Elazığ)
|00:54:17 06-12-2024
|38,54417
|40,18556
|6,19
|2,2
|GORUNDU-ARICAK (ELAZIG)
|00:54:16 06-12-2024
|38,5553
|40,2123
|16,9
|2,1
|İliç (Erzincan)
|00:25:24 06-12-2024
|39,43167
|38,63194
|6,87
|1,3
|Merkez (Çorum)
|00:12:26 06-12-2024
|40,60056
|34,89417
|14,45
|1,6
|CANAKCI-(CORUM)
|00:12:26 06-12-2024
|40,5993
|34,8337
|9,5
|1,7
|Akdeniz
|23:53:06 05-12-2024
|34,64333
|33,90278
|34,18
|4,4
|AKDENIZ
|23:53:04 05-12-2024
|34,6162
|33,943
|26,2
|4,3
|BOYNUYOGUN-SARICAM (ADANA)
|23:42:45 05-12-2024
|37,052
|35,4027
|22,9
|0,9
|Hani (Diyarbakır)
|23:17:54 05-12-2024
|38,54278
|40,39861
|10,61
|3,5
|SENLIK-LICE (DIYARBAKIR)
|23:17:52 05-12-2024
|38,5487
|40,4028
|5
|3,4
|Pütürge (Malatya)
|22:49:53 05-12-2024
|38,19417
|38,61861
|7
|2,1
|Battalgazi (Malatya)
|22:48:19 05-12-2024
|38,20083
|38,60528
|7
|2,1
|Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)
|22:37:57 05-12-2024
|37,48639
|37,05917
|10,23
|2,2
|KAPICAM-(KAHRAMANMARAS)
|22:37:57 05-12-2024
|37,4757
|37,0413
|5,4
|1,9
|Merkez (Kars)
|21:55:28 05-12-2024
|40,70056
|42,82917
|7,07
|2,9
|YAYLACIK-SELIM (KARS)
|21:55:28 05-12-2024
|40,659
|42,8385
|5
|2,9
|Biga (Çanakkale)
|21:15:39 05-12-2024
|40,28306
|26,99111
|10,82
|3,1
|GURGENDERE-BIGA (CANAKKALE)
|21:15:39 05-12-2024
|40,2915
|26,997
|12
|3,2
|MOLLAKASIM-(VAN)
|20:51:47 05-12-2024
|38,6637
|43,1608
|6,8
|2,2
|Doğanşehir (Malatya)
|20:33:46 05-12-2024
|38,11722
|37,8425
|7
|1
|Sincik (Adıyaman)
|20:20:17 05-12-2024
|38,10694
|38,51861
|7,2
|1,3
|-
|20:06:26 05-12-2024
|39,48611
|32,91917
|11,36
|1,5
|KOCYAYLA-BALA (ANKARA)
|20:06:25 05-12-2024
|39,4982
|32,928
|4,7
|1,6
|Beypazarı (Ankara)
|20:03:01 05-12-2024
|40,17028
|31,77667
|7
|1,6
|KAPLAN-BEYPAZARI (ANKARA)
|20:03:01 05-12-2024
|40,2057
|31,799
|6,2
|1,7
|Sarıkaya (Yozgat)
|19:11:00 05-12-2024
|39,62167
|35,37833
|7
|0,9
|Kozan (Adana)
|18:46:04 05-12-2024
|37,67639
|35,93667
|15,38
|1,5
|CAMDERE-KOZAN (ADANA)
|18:46:02 05-12-2024
|37,6483
|35,862
|9,5
|1,5
|Karesi (Balıkesir)
|18:42:05 05-12-2024
|39,67389
|27,83361
|4,52
|1,7
|KABAKDERE-(BALIKESIR)
|18:42:04 05-12-2024
|39,6803
|27,8568
|10,4
|1,9
|Ezine (Çanakkale)
|18:00:31 05-12-2024
|39,68583
|26,40028
|6,49
|1,7
|BAHCELI-EZINE (CANAKKALE)
|18:00:30 05-12-2024
|39,6908
|26,3942
|12
|1,7
|Dursunbey (Balıkesir)
|17:44:19 05-12-2024
|39,71528
|28,48333
|9,8
|1,8
|KARAKAYA-DURSUNBEY (BALIKESIR)
|17:44:19 05-12-2024
|39,6625
|28,4537
|4,8
|1,8
|Kulu (Konya)
|16:12:39 05-12-2024
|38,99111
|32,84083
|30,1
|1,4
|Arıcak (Elazığ)
|15:58:41 05-12-2024
|38,54667
|40,19083
|30
|1,7
|Ezine (Çanakkale)
|15:09:58 05-12-2024
|39,66944
|26,38556
|13,7
|1,9
|Çameli (Denizli)
|14:56:31 05-12-2024
|37,04528
|29,22583
|7
|1,1
|KOCAOVA-CAMELI (DENIZLI)
|14:56:31 05-12-2024
|37,0877
|29,2403
|14
|1,4
|Ege Denizi - [43.01 km] Karaburun (İzmir)
|14:16:13 05-12-2024
|38,78083
|25,93583
|8,86
|2,8
|EGE DENIZI
|14:16:12 05-12-2024
|38,7843
|25,8628
|1,6
|2,8
|Ege Denizi - [43.10 km] Karaburun (İzmir)
|14:13:31 05-12-2024
|38,77361
|25,93167
|6,79
|2,1
|EGE DENIZI
|14:13:29 05-12-2024
|38,7777
|25,8555
|18,5
|2,1
|AKDENIZ
|13:45:59 05-12-2024
|35,9405
|31,2773
|16,8
|1,9
|Akdeniz - [94.46 km] Kumluca (Antalya)
|13:45:58 05-12-2024
|35,75444
|31,20417
|11,05
|2,1
|Çelebi (Kırıkkale)
|13:14:37 05-12-2024
|39,47806
|33,48917
|11,28
|1,5
|CELEBI (KIRIKKALE)
|13:14:37 05-12-2024
|39,4697
|33,4962
|6,2
|1,8
|Osmaneli (Bilecik)
|13:11:13 05-12-2024
|40,41889
|30,03861
|7,15
|1,2
|Çelebi (Kırıkkale)
|13:10:34 05-12-2024
|39,44639
|33,45194
|7
|1
|SAGKAYA-CEYHAN (ADANA)
|12:57:09 05-12-2024
|37,1755
|35,7093
|27,3
|1,3
|YENIKOY-TAVSANLI (KUTAHYA)
|12:52:39 05-12-2024
|39,6162
|29,3777
|0
|1,6
|Tavşanlı (Kütahya)
|12:52:38 05-12-2024
|39,65694
|29,47389
|0
|1,4
|Tavşanlı (Kütahya)
|12:47:11 05-12-2024
|39,70389
|29,45222
|1,4
|1,3
|KIZILBUK-TAVSANLI (KUTAHYA)
|12:47:09 05-12-2024
|39,495
|29,19
|0
|1,8
|ASAGIYONCAAGAC-HISARCIK (KUTAHYA)
|12:42:34 05-12-2024
|39,2295
|29,2452
|0
|1,2
|ASAGIYONCAAGAC-HISARCIK (KUTAHYA)
|12:41:28 05-12-2024
|39,2342
|29,2557
|0
|1,4
|BERENDI-AYRANCI (KARAMAN)
|12:37:45 05-12-2024
|37,1483
|34,1707
|19,6
|1,4
|Ereğli (Konya)
|12:37:40 05-12-2024
|37,54972
|34,15944
|19,5
|1,7
|DEMIRCILIK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
|11:35:22 05-12-2024
|38,2363
|37,3205
|6,9
|1,7
|Elbistan (Kahramanmaraş)
|11:35:21 05-12-2024
|38,21056
|37,26972
|17,6
|1,8
|PELITLI-(MALATYA)
|11:19:45 05-12-2024
|38,2485
|38,5962
|5,5
|1,9
|Pütürge (Malatya)
|11:19:44 05-12-2024
|38,24333
|38,66722
|8,7
|2,1
|KARACAY-SAMANDAG (HATAY)
|11:05:25 05-12-2024
|36,1395
|36,077
|6,3
|2,2
|Salamiyah, Hamah (Suriye) - [126.60 km] Yayladağı (Hatay)
|11:05:03 05-12-2024
|34,96444
|37,02
|11,7
|2,7
|Beypazarı (Ankara)
|10:26:07 05-12-2024
|40,16833
|31,82639
|7,03
|2,1
|KOZAGAC-BEYPAZARI (ANKARA)
|10:26:07 05-12-2024
|40,2097
|31,7812
|8,2
|2,2
|Ninotsminda, Samtskhe-Javakheti (Gürcistan) - [51.53 km] Akyaka (Kars)
|09:54:37 05-12-2024
|41,35639
|43,94278
|6,89
|1,7
|Soma (Manisa)
|09:36:00 05-12-2024
|39,06972
|27,53556
|7
|1,5
|AVDAN-SOMA (MANISA)
|09:35:59 05-12-2024
|39,1408
|27,5598
|0
|1,7
|Akdeniz - [68.25 km] Gazipaşa (Antalya)
|09:08:03 05-12-2024
|35,87028
|31,70694
|21,06
|3,5
|AKDENIZ REVIZE01 (2024.12.05 09:08:01)
|09:08:03 05-12-2024
|35,8423
|31,6527
|30,1
|3,3
|Pütürge (Malatya)
|09:01:19 05-12-2024
|38,25417
|38,65139
|10,27
|1,8
|BALPINARI-PUTURGE (MALATYA)
|09:01:19 05-12-2024
|38,2588
|38,754
|21,3
|1,7
|AKDENIZ
|08:28:57 05-12-2024
|35,8973
|31,8455
|28
|2,2
|Akdeniz - [60.42 km] Gazipaşa (Antalya)
|08:23:23 05-12-2024
|35,90583
|31,78306
|25,57
|2,1
|AKDENIZ
|08:23:23 05-12-2024
|35,956
|31,7938
|30
|2,6
|KIBRIS-LEFKOSA
|08:15:37 05-12-2024
|35,1797
|33,2998
|1,9
|1,5
|Milas (Muğla)
|07:50:17 05-12-2024
|37,14722
|27,77639
|7,01
|1,6
|SOGUTCUK-MILAS (MUGLA)
|07:50:17 05-12-2024
|37,1352
|27,7625
|10,7
|1,8
|Şarkışla (Sivas)
|07:23:57 05-12-2024
|39,32472
|36,40944
|13,35
|1,6
|GUMUSTEPE-SARKISLA (SIVAS)
|07:23:57 05-12-2024
|39,2993
|36,3813
|5,7
|1,5
|Milas (Muğla)
|07:09:05 05-12-2024
|37,14694
|27,76583
|7
|1,7
|Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [04.49 km] Menderes (İzmir)
|07:06:59 05-12-2024
|37,97611
|27,13806
|12,1
|2
|Doğanşehir (Malatya)
|06:49:03 05-12-2024
|38,03944
|37,71556
|10,05
|1,6
|BEGRE-DOGANSEHIR (MALATYA)
|06:49:03 05-12-2024
|38,0647
|37,6873
|11
|1,6
|SAROS KORFEZI (EGE DENIZI)
|05:58:33 05-12-2024
|40,4798
|26,4288
|5,9
|2,3
|EGE DENIZI
|04:43:34 05-12-2024
|38,7653
|25,7788
|8,9
|2
|BALLICA-AKHISAR (MANISA)
|04:07:04 05-12-2024
|38,9293
|27,6855
|21,8
|1,4
|Saimbeyli (Adana)
|03:33:13 05-12-2024
|37,85806
|36,17222
|7,05
|2,1
|YARDIBI-SAIMBEYLI (ADANA)
|03:33:12 05-12-2024
|37,873
|36,1087
|1,3
|2,3
|Göksun (Kahramanmaraş)
|03:15:55 05-12-2024
|37,8775
|36,31
|6,98
|1,5
|Kadışehri (Yozgat)
|02:49:47 05-12-2024
|40,07194
|35,90361
|7,04
|1,2
|OSMANPINARI-ZILE (TOKAT)
|02:49:46 05-12-2024
|40,2332
|35,8148
|7,6
|1,1
|YALANGOZ-KIRIKHAN (HATAY)
|02:36:28 05-12-2024
|36,592
|36,504
|14
|1,6
|Kırıkhan (Hatay)
|02:36:27 05-12-2024
|36,65583
|36,47472
|7,02
|1,6
|Yalvaç (Isparta)
|02:17:36 05-12-2024
|38,37583
|31,00028
|10,96
|1
|Merkez (Erzincan)
|02:11:33 05-12-2024
|39,92028
|39,25472
|7
|1
|Onikişubat (Kahramanmaraş)
|01:33:43 05-12-2024
|37,78778
|36,51111
|6,95
|1,5
|KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
|Lokasyon
|Saat / Tarih
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Büyüklük
|BOZCAVUS-ARICAK (ELAZIG)
|00:54:52 06-12-2024
|38,5433
|40,1948
|3,7
|1,8
|Arıcak (Elazığ)
|00:54:17 06-12-2024
|38,54417
|40,18556
|6,19
|2,2
|GORUNDU-ARICAK (ELAZIG)
|00:54:16 06-12-2024
|38,5553
|40,2123
|16,9
|2,1
|İliç (Erzincan)
|00:25:24 06-12-2024
|39,43167
|38,63194
|6,87
|1,3
|Merkez (Çorum)
|00:12:26 06-12-2024
|40,60056
|34,89417
|14,45
|1,6
|CANAKCI-(CORUM)
|00:12:26 06-12-2024
|40,5993
|34,8337
|9,5
|1,7
|Akdeniz
|23:53:06 05-12-2024
|34,64333
|33,90278
|34,18
|4,4
|AKDENIZ
|23:53:04 05-12-2024
|34,6162
|33,943
|26,2
|4,3
|BOYNUYOGUN-SARICAM (ADANA)
|23:42:45 05-12-2024
|37,052
|35,4027
|22,9
|0,9
|Hani (Diyarbakır)
|23:17:54 05-12-2024
|38,54278
|40,39861
|10,61
|3,5
|SENLIK-LICE (DIYARBAKIR)
|23:17:52 05-12-2024
|38,5487
|40,4028
|5
|3,4
|Pütürge (Malatya)
|22:49:53 05-12-2024
|38,19417
|38,61861
|7
|2,1
|Battalgazi (Malatya)
|22:48:19 05-12-2024
|38,20083
|38,60528
|7
|2,1
|Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)
|22:37:57 05-12-2024
|37,48639
|37,05917
|10,23
|2,2
|KAPICAM-(KAHRAMANMARAS)
|22:37:57 05-12-2024
|37,4757
|37,0413
|5,4
|1,9
|Merkez (Kars)
|21:55:28 05-12-2024
|40,70056
|42,82917
|7,07
|2,9
|YAYLACIK-SELIM (KARS)
|21:55:28 05-12-2024
|40,659
|42,8385
|5
|2,9
|Biga (Çanakkale)
|21:15:39 05-12-2024
|40,28306
|26,99111
|10,82
|3,1
|GURGENDERE-BIGA (CANAKKALE)
|21:15:39 05-12-2024
|40,2915
|26,997
|12
|3,2
|MOLLAKASIM-(VAN)
|20:51:47 05-12-2024
|38,6637
|43,1608
|6,8
|2,2
|Doğanşehir (Malatya)
|20:33:46 05-12-2024
|38,11722
|37,8425
|7
|1
|Sincik (Adıyaman)
|20:20:17 05-12-2024
|38,10694
|38,51861
|7,2
|1,3
|-
|20:06:26 05-12-2024
|39,48611
|32,91917
|11,36
|1,5
|KOCYAYLA-BALA (ANKARA)
|20:06:25 05-12-2024
|39,4982
|32,928
|4,7
|1,6
|Beypazarı (Ankara)
|20:03:01 05-12-2024
|40,17028
|31,77667
|7
|1,6
|KAPLAN-BEYPAZARI (ANKARA)
|20:03:01 05-12-2024
|40,2057
|31,799
|6,2
|1,7
|Sarıkaya (Yozgat)
|19:11:00 05-12-2024
|39,62167
|35,37833
|7
|0,9
|Kozan (Adana)
|18:46:04 05-12-2024
|37,67639
|35,93667
|15,38
|1,5
|CAMDERE-KOZAN (ADANA)
|18:46:02 05-12-2024
|37,6483
|35,862
|9,5
|1,5
|Karesi (Balıkesir)
|18:42:05 05-12-2024
|39,67389
|27,83361
|4,52
|1,7
|KABAKDERE-(BALIKESIR)
|18:42:04 05-12-2024
|39,6803
|27,8568
|10,4
|1,9
|Ezine (Çanakkale)
|18:00:31 05-12-2024
|39,68583
|26,40028
|6,49
|1,7
|BAHCELI-EZINE (CANAKKALE)
|18:00:30 05-12-2024
|39,6908
|26,3942
|12
|1,7
|Dursunbey (Balıkesir)
|17:44:19 05-12-2024
|39,71528
|28,48333
|9,8
|1,8
|KARAKAYA-DURSUNBEY (BALIKESIR)
|17:44:19 05-12-2024
|39,6625
|28,4537
|4,8
|1,8
|Kulu (Konya)
|16:12:39 05-12-2024
|38,99111
|32,84083
|30,1
|1,4
|Arıcak (Elazığ)
|15:58:41 05-12-2024
|38,54667
|40,19083
|30
|1,7
|Ezine (Çanakkale)
|15:09:58 05-12-2024
|39,66944
|26,38556
|13,7
|1,9
|Çameli (Denizli)
|14:56:31 05-12-2024
|37,04528
|29,22583
|7
|1,1
|KOCAOVA-CAMELI (DENIZLI)
|14:56:31 05-12-2024
|37,0877
|29,2403
|14
|1,4
|Ege Denizi - [43.01 km] Karaburun (İzmir)
|14:16:13 05-12-2024
|38,78083
|25,93583
|8,86
|2,8
|EGE DENIZI
|14:16:12 05-12-2024
|38,7843
|25,8628
|1,6
|2,8
|Ege Denizi - [43.10 km] Karaburun (İzmir)
|14:13:31 05-12-2024
|38,77361
|25,93167
|6,79
|2,1
|EGE DENIZI
|14:13:29 05-12-2024
|38,7777
|25,8555
|18,5
|2,1
|AKDENIZ
|13:45:59 05-12-2024
|35,9405
|31,2773
|16,8
|1,9
|Akdeniz - [94.46 km] Kumluca (Antalya)
|13:45:58 05-12-2024
|35,75444
|31,20417
|11,05
|2,1
|Çelebi (Kırıkkale)
|13:14:37 05-12-2024
|39,47806
|33,48917
|11,28
|1,5
|CELEBI (KIRIKKALE)
|13:14:37 05-12-2024
|39,4697
|33,4962
|6,2
|1,8
|Osmaneli (Bilecik)
|13:11:13 05-12-2024
|40,41889
|30,03861
|7,15
|1,2
|Çelebi (Kırıkkale)
|13:10:34 05-12-2024
|39,44639
|33,45194
|7
|1
|SAGKAYA-CEYHAN (ADANA)
|12:57:09 05-12-2024
|37,1755
|35,7093
|27,3
|1,3
|YENIKOY-TAVSANLI (KUTAHYA)
|12:52:39 05-12-2024
|39,6162
|29,3777
|0
|1,6
|Tavşanlı (Kütahya)
|12:52:38 05-12-2024
|39,65694
|29,47389
|0
|1,4
|Tavşanlı (Kütahya)
|12:47:11 05-12-2024
|39,70389
|29,45222
|1,4
|1,3
|KIZILBUK-TAVSANLI (KUTAHYA)
|12:47:09 05-12-2024
|39,495
|29,19
|0
|1,8
|ASAGIYONCAAGAC-HISARCIK (KUTAHYA)
|12:42:34 05-12-2024
|39,2295
|29,2452
|0
|1,2
|ASAGIYONCAAGAC-HISARCIK (KUTAHYA)
|12:41:28 05-12-2024
|39,2342
|29,2557
|0
|1,4
|BERENDI-AYRANCI (KARAMAN)
|12:37:45 05-12-2024
|37,1483
|34,1707
|19,6
|1,4
|Ereğli (Konya)
|12:37:40 05-12-2024
|37,54972
|34,15944
|19,5
|1,7
|DEMIRCILIK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
|11:35:22 05-12-2024
|38,2363
|37,3205
|6,9
|1,7
|Elbistan (Kahramanmaraş)
|11:35:21 05-12-2024
|38,21056
|37,26972
|17,6
|1,8
|PELITLI-(MALATYA)
|11:19:45 05-12-2024
|38,2485
|38,5962
|5,5
|1,9
|Pütürge (Malatya)
|11:19:44 05-12-2024
|38,24333
|38,66722
|8,7
|2,1
|KARACAY-SAMANDAG (HATAY)
|11:05:25 05-12-2024
|36,1395
|36,077
|6,3
|2,2
|Salamiyah, Hamah (Suriye) - [126.60 km] Yayladağı (Hatay)
|11:05:03 05-12-2024
|34,96444
|37,02
|11,7
|2,7
|Beypazarı (Ankara)
|10:26:07 05-12-2024
|40,16833
|31,82639
|7,03
|2,1
|KOZAGAC-BEYPAZARI (ANKARA)
|10:26:07 05-12-2024
|40,2097
|31,7812
|8,2
|2,2
|Ninotsminda, Samtskhe-Javakheti (Gürcistan) - [51.53 km] Akyaka (Kars)
|09:54:37 05-12-2024
|41,35639
|43,94278
|6,89
|1,7
|Soma (Manisa)
|09:36:00 05-12-2024
|39,06972
|27,53556
|7
|1,5
|AVDAN-SOMA (MANISA)
|09:35:59 05-12-2024
|39,1408
|27,5598
|0
|1,7
|Akdeniz - [68.25 km] Gazipaşa (Antalya)
|09:08:03 05-12-2024
|35,87028
|31,70694
|21,06
|3,5
|AKDENIZ REVIZE01 (2024.12.05 09:08:01)
|09:08:03 05-12-2024
|35,8423
|31,6527
|30,1
|3,3
|Pütürge (Malatya)
|09:01:19 05-12-2024
|38,25417
|38,65139
|10,27
|1,8
|BALPINARI-PUTURGE (MALATYA)
|09:01:19 05-12-2024
|38,2588
|38,754
|21,3
|1,7
|AKDENIZ
|08:28:57 05-12-2024
|35,8973
|31,8455
|28
|2,2
|Akdeniz - [60.42 km] Gazipaşa (Antalya)
|08:23:23 05-12-2024
|35,90583
|31,78306
|25,57
|2,1
|AKDENIZ
|08:23:23 05-12-2024
|35,956
|31,7938
|30
|2,6
|KIBRIS-LEFKOSA
|08:15:37 05-12-2024
|35,1797
|33,2998
|1,9
|1,5
|Milas (Muğla)
|07:50:17 05-12-2024
|37,14722
|27,77639
|7,01
|1,6
|SOGUTCUK-MILAS (MUGLA)
|07:50:17 05-12-2024
|37,1352
|27,7625
|10,7
|1,8
|Şarkışla (Sivas)
|07:23:57 05-12-2024
|39,32472
|36,40944
|13,35
|1,6
|GUMUSTEPE-SARKISLA (SIVAS)
|07:23:57 05-12-2024
|39,2993
|36,3813
|5,7
|1,5
|Milas (Muğla)
|07:09:05 05-12-2024
|37,14694
|27,76583
|7
|1,7
|Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [04.49 km] Menderes (İzmir)
|07:06:59 05-12-2024
|37,97611
|27,13806
|12,1
|2
|Doğanşehir (Malatya)
|06:49:03 05-12-2024
|38,03944
|37,71556
|10,05
|1,6
|BEGRE-DOGANSEHIR (MALATYA)
|06:49:03 05-12-2024
|38,0647
|37,6873
|11
|1,6
|SAROS KORFEZI (EGE DENIZI)
|05:58:33 05-12-2024
|40,4798
|26,4288
|5,9
|2,3
|EGE DENIZI
|04:43:34 05-12-2024
|38,7653
|25,7788
|8,9
|2
|BALLICA-AKHISAR (MANISA)
|04:07:04 05-12-2024
|38,9293
|27,6855
|21,8
|1,4
|Saimbeyli (Adana)
|03:33:13 05-12-2024
|37,85806
|36,17222
|7,05
|2,1
|YARDIBI-SAIMBEYLI (ADANA)
|03:33:12 05-12-2024
|37,873
|36,1087
|1,3
|2,3
|Göksun (Kahramanmaraş)
|03:15:55 05-12-2024
|37,8775
|36,31
|6,98
|1,5
|Kadışehri (Yozgat)
|02:49:47 05-12-2024
|40,07194
|35,90361
|7,04
|1,2
|OSMANPINARI-ZILE (TOKAT)
|02:49:46 05-12-2024
|40,2332
|35,8148
|7,6
|1,1
|YALANGOZ-KIRIKHAN (HATAY)
|02:36:28 05-12-2024
|36,592
|36,504
|14
|1,6
|Kırıkhan (Hatay)
|02:36:27 05-12-2024
|36,65583
|36,47472
|7,02
|1,6
|Yalvaç (Isparta)
|02:17:36 05-12-2024
|38,37583
|31,00028
|10,96
|1
|Merkez (Erzincan)
|02:11:33 05-12-2024
|39,92028
|39,25472
|7
|1
|Onikişubat (Kahramanmaraş)
|01:33:43 05-12-2024
|37,78778
|36,51111
|6,95
|1,5
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